Inicio » Top News Los 30 mejores Soporte Cepillo Electrico capaces: la mejor revisión sobre Soporte Cepillo Electrico

Base Soporte Porta Cepillo de Dientes Eléctrico para Oral B – Incluye 4 Fundas Protectoras de Cabezales Cepillo Dientes para Oral B - Soporte Color Blanco € 6.97 in stock 1 new from €6.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HIGIENE: Mantén limpios y protegidos los cabezales ante el Polvo, Bacterias y Gérmenes del ambiente y de otros cepillos de dientes. Incluimos 4 protectores de cabezales adicionales para cabezales perfectos para viajes y para el propio soporte.

Eficaz: Perfecto para mantener limpio y ordenado el lavabo. Ya no tendrás que tener todos los cepillos juntos en un mismo sitio cogiendo bacterias. Además le dará un toque más bonito y ordenado al baño.

Calidad: Fabricado con materiales alimentarios de la más alta calidad y reciclados. Fabricados en plástico reciclado apto para alimentos, anti bacterias y lavable.

Producto: El producto consta de 1 soporte para cepillo de dientes eléctrico Oral B y de 4 tapas protectoras para cabezales Oral B. No incluye Cargador, cepillo ni cabezales.

ENVIO GRATUITO 100% GARANTIZADO: Disfruta de tu producto rápidamente, gracias a Amazon puedes elegir envió gratuito de inmediato. Confiamos tanto en nuestro producto que ofrecemos devolución del dinero sin compromiso. Cómpralo ahora pinchando en el botón de "Compra ya".

Soporte Porta cepillos de Dientes Eléctrico,para 4 Cabezales de Cepillo de Dientes Eléctricos - Soporte Cepillo de Dientes electrico y 4 Fundas para Cabezales (No Incluye Cargador) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ahorro de espacio】Nuestro porta cepillo eléctrico es perfecto para evitar dejar/perder los cabezales y así tenerlos a la vista,evita que caiga/rompa el cepillo de dientes eléctrico gracias a la sujeción de nuestro soporte.

【Eficaz】Mantiene ordenado/limpio el lavabo gracias a que puede sostener 4 cabezales y 2 cepillos eléctricos en un solo producto,excelente para toda la familia.

【Excelente calidad】El material de plástico de nuestro soporte de cepillo de dientes electrico es de excelente calidad,puede almacenar la base de carga y en el otro lugar fijo otro cepillo sin necesidad de cargar el cepillo eléctrico.

【Incluye】 1 x Portacepillos de Dientes - 4 x Fundas para los cabezales

【Garantia 12 meses】En FALCONLAB estamos a su disposición las 24 horas,7 días de la semana,reembolso total con 12 meses de garantía y 365 días de soporte técnico, El excelente servicio al cliente le permite comprar sin preocupaciones, Por favor,contáctenos si tiene alguna pregunta,estaremos encantados de atenderle.

Andiker Soporte Pared Cepillo Dientes Eléctrico Adhesivo Portacepillos de Dientes Pared, Organizador de Almacenamiento de Antideslizante para Baño Base para Cepillo de Dientes (Blanco, 2) € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Mantener el cepillo de dientes eléctrico seco. Diseño mejorado con 6 pequeños agujeros de drenaje y 6 puntos de fijación en la base para proteger tu cepillo de dientes eléctrico de la humedad.

2. Fácil de montar en la pared. No requiere taladro, simplemente pega este soporte a la pared. Esta es la mejor solución para ahorrar espacio.

3. Fácil de instalar. Pega este soporte fácilmente en la pared, vidrio, espejos y cualquier superficie lisa. Está disponible en varias horas.

4. Apto para todos los cepillos de dientes eléctricos con un diámetro inferior a 33 mm.

Soporte para Cepillo de Dientes Eléctrico,Soporte Eléctrico para Cepillo de Dientes,Soporte de Base,Soporte Cepillo de Dientes € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐Dimensiones: 90 x 75 x 25 mm / 3,54 x 2,95 x 0,98 pulg.

⭐Soporte para cepillo de dientes eléctrico: soporte para cepillo de dientes eléctrico ajustable compatible con la mayoría de los cepillos de dientes eléctricos del mercado.Ideal para mangos de cepillos de dientes con un diámetro inferior a 36 mm.

⭐Mantenga el cepillo de dientes seco y limpio: el diseño de embudo en la parte inferior permite un secado rápido a través del drenaje y la ventilación, manteniendo su cepillo de dientes eléctrico higiénico en todo momento. Además, su cepillo de dientes nunca se volverá a caer.

⭐Soporte eléctrico para cepillo de dientes: creado con una forma liviana e inteligente, el soporte para cepillos de dientes con forma de triángulo puede ahorrar espacio y mantener los cabezales de cepillos de dientes y el cargador en una buena posición.

⭐Ampliamente utilizado: el cepillo de dientes triangular es bueno para los cargadores Oral-B 3757.

Soporte para Cepillo de Dientes Eléctrico, HOMMAND 2 Paquetes Soporte Cepillo de Dientes Electrico Pared Adhesivo Fuerte, Portacepillos de Dientes Electrico Organizador para Baño (Universal) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Gran Compatibilidad ]- HOMMAND soporte para cepillos de dientes eléctricos ajustable es compatible con el 99% de los cepillos de dientes eléctricos del mercado. (Apto para cepillos de dientes con un diámetro de mango de 36 mm)

[ Fácil de Usar ]- Un simple dispositivo de 4 partesm, fuerte adhesivo adhesivo 3M en la parte posterior, muy fácil de montar y usar. No hay necesidad de taladrar. No dañará las paredes.

[ Mantén tu Cepillo de Dientes Seco y Limpio ]- El diseño de embudo en la parte inferior da un rápido drenaje y secado con ventilación, manteniendo tu cepillo de dientes eléctrico higiénico todo el tiempo. Además, tu cepillo de dientes nunca se volverá a caer.

[ Ahorra Espacio ]- HOMMAND soporte para cepillo de dientes eléctrico libera espacio en el lavabo. Haz que tu baño y aseo estén limpios y ordenados. HOMMAND soporte de cepillo de dientes eléctrico funciona bien en la mayoría de las superficies lisas, planas y limpias. Perfecto para madera, azulejos, vidrios, mármol y metal, excepto papel pintado.

[ Adhesivo Fuerte y de Alta Calidad ]- El material ABS lo vuelve ecológico e inodoro, seguro de usar, robusto y duradero. Con pegatinas adhesivas fuertes mejoradas. Estables y duraderas, con una carga máxima de 2 kg. HOMMAND porta cepillo eléctrico de dientes son a prueba de salpicaduras y a prueba de humedad después de la instalación. Cómprales con confianza.

Vicloon Porta Cepillo de Dientes Montado en la Pared,2piezas Soporte Pared Cepillo Dientes Eléctrico,Sin Taladrar Portacepillos de Dientes Eléctrico,Adhesivo Portacepillos de Dientes Pared € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】Porta cepillo de dientes montado en la pared está hecho de silicona y material ABS, que es duradero y tiene una gran capacidad de carga.

【No se requiere taladrar】 Soporte pared cepillo dientes eléctrico está equipado con un colgador autoadhesivo, no es necesario perforar, es fácil de instalar y ahorra espacio, solo necesita pegar el soporte para cepillos de dientes en la pared con el superpegamento adjunto, y puede ser utilizado después de 24 horas.

【Diseño del puerto de carga】 Hay un puerto de carga en la parte inferior del soporte del cepillo de dientes eléctrico, puede colocar directamente el cepillo de dientes eléctrico en el soporte del cepillo de dientes eléctrico para cargar sin quitar el cepillo de dientes eléctrico, lo cual es conveniente y práctico.

【Diseño inteligente】 Soporte cepillo de dientes eléctrico tiene orificios de drenaje de gran diámetro y las manchas de agua se pueden drenar rápidamente. Los orificios de posicionamiento están hechos de material de silicona suave, que no dañará el cepillo de dientes. El diseño de una sola pieza puede contener cepillos de dientes y pasta de dientes al mismo tiempo.

【Ámbito de aplicación】 Portacepillos de dientes eléctrico es adecuado es adecuado para paredes lisas como azulejos, mármol, vidrio, metal, etc., no apto para superficies no lisas como paredes blancas, paredes de ladrillo, paredes de papel, etc. Retire de cualquier superficie sin dejar residuos ni dañar las paredes. READ Tras la histórica victoria ante All Blocks la prensa mundial se rindió a los pies de Las Puma

YYBO Porta Cepillo de Dientes eléctrico de Pared, Acero Inoxidable SUS304, Soporte Cepillo Electrico Autoadhesivo Soporte para Pasta de Dientes Organizador para Baño € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOPORTE PARA CABEZA DE CEPILLO DE DIENTES DE ACERO INOXIDABLE : El soporte para cepillo de dientes de pared está hecho de acero inoxidable SUS304. El acero inoxidable de alta calidad es resistente a la corrosión, duradero, resistente al agua y al óxido, fácil de limpiar, adecuado para ambientes húmedos como inodoros y baños. El diseño de borde liso del soporte para cepillo de dientes de cepillo de dientes que no raya el cabezal de tu cepillo de dientes.

DISEÑO SENCILLO Y PRÁCTICO : La superficie es exquisita artesanía cepillada, estilo moderno y minimalista, perfecto para decorar el baño! El compartimento de almacenamiento del soporte para cepillos de dientes puede guardar bien varios artís, como cepillo de dientes eléctrico, pasta de dientes, limpiador facial, peine y otras necesidades diarias.

APTO PARA TODAS LAS CABEZAS DE CEPILLO DENTAL : El ancho de la ranura para colgar el cabezal del cepillo es de aproximadamente 1 cm, cada cabezal del cepillo se puede colgar fácilmente, su cabezal del cepillo se puede mantener seco y limpio y evita eficazmente el crecimiento de bacterias Puede mantener a usted y a los dientes de su familia sanos! Soporte de cepillo de dientes de acero inoxidable YYBO para el 99,99 % de los cepillos de dientes y cabezales normales.

FÁCIL DE INSTALAR : Soporte de pasta de dientes de acero inoxidable con adhesivo autoadhesivo 3M, pasta fuerte y no se caen fácilmente. No es necesario perforar, simplemente pega el soporte en una superficie plana y lisa o pared, esto no dañará la pared. El montaje adhesivo es adecuado para superficies lisas, sin polvo y secas como azulejos, mármol, vidrio, madera y metal, etc.

EXCELENTE SERVICIO POSTVENTA : Utiliza el soporte para cepillos de dientes 24 horas después de la instalación para una mejor adherencia. Ofrecemos un excelente servicio postventa siempre que haya un problema, una calidad del producto u otros problemas, por favor manténgase en contacto con nosotros en cualquier momento, le responderemos dentro de las 24 horas, ¡compre con confi!

GGQ Porta Cepillo de Dientes Eléctrico - Soporte para Cepillos de Dientes de Pared, Acero Inoxidable SUS304 Soporte Cepillo de Dientes Pared Baño, Porta Cabeza de Cepillo de Dientes Autoadhesivo € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐SE ADAPTA A TODOS LOS CEPILLOS DE DIENTES - Suficiente espacio entre cada ranura del cepillo de dientes, el cabezal del cepillo puede insertarse fácilmente en el soporte, colgarse libremente, escurrirse fácilmente y secarse rápidamente, mantener sus artículos de tocador secos y limpios para una experiencia saludable. Se adapta a la mayoría de los cabezales de cepillos eléctricos.

⭐PRODUCTO DE ALTA CALIDAD Y SERVICIO SATISFACTORIO - Fabricado en acero inoxidable SUS304 de alta calidad, seleccionado por GGQ para evitar el óxido, la corrosión, duradero y fácil de limpiar. Los bordes suaves protegen su cepillo de dientes de los rasguños. Compre con confianza y disfrute de nuestra garantía de 12 meses.

⭐COMBINADO PERFECTAMENTE CON SU BAÑO - El soporte para cepillos de dientes eléctrico adopta una excelente artesanía y una apariencia cepillada simple y moderna, los cepillos de dientes se cuelgan de manera ordenada, lo que ahorra espacio en la mesa del baño y le da a su baño una nueva apariencia.

⭐MAYOR DURACIÓN - El soporte para cepillos de dientes no requiere perforación y es fácil de instalar. Los materiales de alta calidad garantizan una mayor vida útil. ¡Añadir a la cesta de la compra ahora!

⭐CONSEJOS - El montaje adhesivo es adecuado para superficies lisas, sin polvo y secas, como azulejos, mármol, vidrio y metal. No instale este producto sobre tela, papel pintado, pintura o superficies irregulares, ya que puede dañar estas superficies. Por favor, espere al menos 24 horas después de instalar los portacepillos para asegurar una mayor adherencia.

YYBO Soporte Cepillo de Dientes, Porta Cepillo de Dientes Eléctrico sin taladrar, Acero Inoxidable Portacepillos de Dientes de Pared, Organizador Cepillos de Dientes y Pasta Afeitadoras para Familia € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐⭐【MATERIALES DE ALTA CALIDAD】YYBO soporte de cepillo de dientes montado en la pared está hecho de acero inoxidable SUS304, es resistente a la corrosión, duradero, impermeable y a prueba de óxido, fácil de limpiar. Los bordes lisos del soporte cepillo de dientes eléctrico protegen la cabeza del cepillo de dientes y las manos de arañazos.

⭐⭐【ALMACENAMIENTO EFICIENTE Y PRÁCTICO】El porta cepillo de dientes pared con 3 compartimentos para cepillos de dientes (5*5cm), Ideal para almacenar cepillo de dientes eléctrico, pasta de dientes, maquinilla de afeitar, limpiador facial, peine y otros artículos de uso diario. El soporte cabezales cepillo electrico de gran capacidad satisface las necesidades de niños y adultos de toda la familia.

⭐⭐【¡MULTIFUNCIONAL Y VERSÁTIL】Con 8 ranuras para colgar, para colgar cabeza de un cepillo de dientes, cepillos de dientes manuales, maquinillas de afeitar manuales, toallas o boquillas de lavado. Suficiente espacio entre cada ranura de cepillo de dientes, drene el agua rápidamente, mantenga su cabeza de cepillo seca y limpia.

⭐⭐【PERFECTA COMBINACIÓN CON BAÑO】Con su delicada superficie cepillada que resiste arañazos y manchas diarias. ¡Moderno y minimalista baño cepillo de dientes titular apariencia de hace que su cuarto de baño más hermoso y ordenado y ahorra espacio fregadero! Este porta cepillo dientes de baño se puede fijar a la pared o colocar sobre la mesa.

⭐⭐【FÁCIL DE INSTALAR】Soporte cepillos dientes pared con papel autoadhesivo 3M, fuerte adhesión y sin riesgo de caída. El soporte para cepillo de dientes eléctrico es adecuado para superficies lisas, libres de polvo y secas como azulejos, mármol, vidrio, madera y metal, etc. Por favor, espere al menos 24 horas después de instalar los portacepillos para asegurar una adhesión más fuerte.

FAOKZE portacepillos de Dientes, Soporte de Pasta de Dientes, Soporte Cepillo de Dientes, Soporte de Cepillo de Dientes Eléctrico, con 2 separadores Ajustables y Base Antideslizante (Blanco) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Simplifica y ahorra espacio】: combina el color blanco con muchos estilos de decoración. Además, simplifique su vida con un simple carrito de cepillos de dientes que proporciona un mejor espacio visual en su baño.

【Diseño dúplex extraíble】: ofrece combinación libre y fácil limpieza. Orificios de ventilación en la parte inferior para un drenaje rápido y ventilación para mantener nuestro organizador de cepillos de dientes higiénico en todo momento.

【Fácil de limpiar: hecho de plástico PP duradero】: Es fácil de limpiar simplemente descargando el piso y luego usando agua o jabón suave para que lo montes e instales.

【Almacenamiento versátil】: organizador de baño para cepillo de dientes nuevo, pero puede utilizar cepillo de dientes manual y eléctrico, pasta de dientes y hilo dental, navaja de afeitar, limpiador facial, peines, cortador de cejas, herramienta de maquillaje. Diseño minimalista moderno que combina con casi cualquier decoración de baño.

【100 % de satisfacción】: si hay algún problema o no está satisfecho, póngase en contacto con nosotros, haremos todo lo posible para resolver su problema.

Soporte Cepillo de Dientes Eléctrico (2 Piezas), Porta Cepillo de Dientes Montado en la Pared, Estuche Cepillo Dientes y Pasta, el Accesorio de Baño € 11.99 in stock 1 new from €11.99

1 used from €7.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Obtendrá: Soporte para cepillo de dientes de doble ranura (paquete de 2), el soporte ajustable para cepillo de dientes es compatible con el 99% de los cepillos de dientes eléctricos en el mercado.

Soporte cepillo dientes ducha nuevo Diseño : Ventilación frontal, la parte inferior son orificios de drenaje, mantenga siempre su cepillo de dientes limpio y seco.

Adhesivo fuerte:Soporte cepillo dientes adhesivo.No se cae. Expulsa el aire, espera 24 horas.

Ayudante de Baño: Guarde los cepillos de dientes de forma ordenada en su baño con este práctico soporte pared cepillo dientes electrico, que le brinda más espacio en el baño.

Resistente y Duradero: Pegatinas adhesivas fuertes mejoradas, estables y duraderas, con una carga máxima de 2 kg. Las pegatinas de pared son adecuadas para superficies de azulejos, mármol, vidrio, acero inoxidable, madera, metal y plástico.

ALOCEO Soporte Cepillo Electrico para Baño sin Taladro, Porta Cepillo de Dientes Pared en Acero Inoxidable para 4 Cabezales de Cepillos de Dientes Eléctricos, Plateado € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de Acero Inoxidable】Fácil de limpiar, el porta cepillo de dientes no se oxida y las cabezas de cepillo de dientes ya no quedan esparcidas por todas partes. ¡Las cabezas de cepillo de dientes ya no están en el lavabo, cada una tiene su lugar fijo!

【Alta Compatibilidad】Se adapta a todas las cabezas de cepillo de dientes estándar. Las cabezas de cepillo de dientes eléctrico y los cepillos de dientes normales encajan perfectamente en los soportes laterales. ¡Puedes colocar 4 cabezas completas de cepillos de dientes eléctricos o 4 cepillos de dientes normales!

【Instalación Adhesiva】No es necesario taladrar, los portacepillos de dientes tienen su propia cinta adhesiva adecuada para ambientes húmedos. Simplemente retira la película protectora en la parte trasera del soporte para cepillo de dientes y pégala.

【Diseño Moderno】Los bordes del soporte para las cabezas de cepillo de dientes son muy suaves, no hay esquinas afiladas que puedan rayar o dañar. Es una caja de almacenamiento perfecta para las cabezas de cepillo de dientes de toda la familia. Los cepillos de dientes están firmemente sujetos y no se tocan entre sí.

【Nota】Con una amplia superficie adhesiva de 9x3,5 cm, el soporte cepillos ALOCEO se adhiere firmemente a superficies lisas y sólidas como paredes, azulejos, vidrio, espejos, madera, metal, etc. El embalaje no incluye las cabezas de cepillo de dientes.

GGQ Soporte para Cepillo de Dientes de Pared – Soporte para Cepillo de Dientes eléctrico sin taladrar, Acero Inoxidable, Soporte para Cepillo de Dientes, Soporte Autoadhesivo para Almacenamiento € 17.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ALMACENAMIENTO DE CEPILLO DE DIENTES】 con una excelente artesanía y un aspecto cepillado simple y moderno. Soporte para cepillos de dientes de mano y cepillos de dientes eléctricos, pasta de dientes, maquinillas de afeitar, limpiador facial y otros artículos. Ahorre espacio en su fregadero y haga que su baño sea más fresco y ordenado.

【PRODUCTO DE ALTA CALIDAD Y SERVICIO SATISFACTORIO】hecho de acero inoxidable SUS304 engrosado de alta calidad, seleccionado por GGQ para evitar la oxidación, la corrosión, duradero y fácil de limpiar. Los bordes suaves protegen su cepillo de dientes de los rasguños. Compre con confianza, garantía de 12 meses!

【ADECUADO PARA CEPILLOS DE DIENTES 99%】 suficiente espacio entre cada ranura de cepillo de dientes, el cabezal del cepillo se puede colocar fácilmente en el soporte, colgar libremente, escurrir fácilmente y secar rápidamente, mantener sus artículos de tocador secos y limpios para una experiencia saludable. Se adapta a la mayoría de cabezales de cepillo de dientes eléctricos.

【LARGA VIDA ÚTIL】 el soporte para cepillos de dientes no requiere taladrar y es fácil de instalar. Materiales de alta calidad que garantizan una vida útil más larga. Añadir al carrito ahora!

【CONSEJOS】 el montaje adhesivo es adecuado para superficies lisas, sin polvo y secas como azulejos, mármol, vidrio y metal. No instale este producto en tela, papel tapiz, pintura o superficies irregulares, ya que puede dañar estas superficies. Espere al menos 24 horas después de instalar el soporte para cepillos de dientes para garantizar una mayor adherencia.

YYBO Soporte Cepillo de Dientes Eléctrico, Porta Cepillo de Dientes Pared Adhesivo, Acero Inoxidable 304 Organizador Cepillos de Dientes y Pasta, Portacepillos de Dientes Sin Taladrar para Baño € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【EFICIENTE ALMACENAMIENTO】El diámetro de los 2 compartimentos de cepillo de dientes de nuestro porta cepillo dientes es de 4CM y se adapta al 99% de los cepillos de dientes en el mercado. El gran compartimento de almacenamiento es ideal para almacenar cepillo de dientes eléctrico, pasta, limpiador facial, peine y otros artículos de uso diario.

【MATERIALES DE ALTA CALIDAD】YYBO Toothbrush Holder hecho de acero inoxidable SUS304, El acero inoxidable de alta calidad es resistente a la corrosión, duradero, impermeable y antioxidante, fácil de limpiar. Adecuado para entornos húmedos como aseos y baños.

【2 MANERAS DE USAR】El soporte para cepillos de dientes viene con una pegatina en la parte posterior para que pueda fijarlo a la pared. Además, el soporte de cepillo de dientes independiente se puede colocar libremente en el lado del fregadero. Espere 24 horas después de fijarlo a la pared antes de usarlo para asegurar la estabilidad del portacepillos de dientes.

【SENCILLO & OCUPA POCO ESPACIO 】La superficie del organizador cepillos dientes electrico es exquisita artesanía cepillada, Resistente a los arañazos y manchas diarias, Apariencia moderna y minimalista, ¡Haga su cuarto de baño más hermoso y ordenado, ahorre espacio!

【STABLE & FÁCIL DE INSTALAR】Soporte cepillos dientes pared con pegatina autoadhesiva 3M, fuerte adhesión y sin riesgo de caída. Asegúrese de que la pared esté seca y limpia antes de la instalación. El porta cepillo de dientes eléctrico es adecuado para paredes lisas como azulejos, mármol, vidrio, madera y metal.

Tomkity Portacepillos de Dientes para Oral b (Portacepillos) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Portacepillos de Dientes perfecta para evitar dejar alrededor de las cabezas.

Este producto es muy bueno y muy eficaz, mantiene limpio el lavabo y al mismo tiempo con el fin de mantener los cepillos individuales (uno a cuatro).

Material plástico de excelente calidad y una ubicación para almacenar la base de recarga y otro lugar fijo sin necesidad de recarga.

El producto en sí es más que un apoyo, pero en el espacio vacío, puede poner el cargador de cepillo de dientes, un cepillo de dientes y vuelve a cargar a la vez.

Incluye: 1 x Portacepillos de Dientes para Oral B READ Los 30 mejores Papel Adhesivo Madera capaces: la mejor revisión sobre Papel Adhesivo Madera

Joejis Porta Cabezal Cepillo de Dientes Curva - Se Adapta a Oral B y la mayoría de los tamaños de Cabeza de Repuesto - Soporte de Cabezal de Cepillo de Dientes bambú € 8.95 in stock 1 new from €8.95

1 used from €8.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño llamativo - Porta cepillo de dientes que se integra a colores y la decoración, desde colores brillantes hasta portacepillos de dientes gris. La succión del soporte cepillo dientes electrico y del soporte del cabezal del cepillo de dientes son formas rectangulares simples y elegantes.

Llévatelo contigo - El porta cepillos dientes organizador eléctrico para uso en el baño es de tamaño compacto, perfecto como accesorio para viajar como dosificador pasta de dientes o para llevar un cabezal de cepillo de dientes eléctrico adicional. El portacepillos es ligero y fácil de empacar.

Mantiene las áreas de baño ordenadas - El soporte pared cepillo dientes electrico montado en la pared mantienen los artículos de manera segura lejos de salpicaduras de agua del baño. El organizador cepillos de dientes ofrece un almacenamiento limpio para su cepillo para cabezales adicionales.

Materiales naturales - El dispensador de pasta dental está hecho de bambú, el soporte cepillo electrico es respetuoso con el planeta, diseñado para brindar durabilidad y resistencia. El bambú es material ecológico para porta cepillo de dientes pared y una excelente alternativa a los plásticos.

Garantía del 100% - Ofrecemos garantía del 100% en los productos portacepillos de dientes con succión, esterilizador cepillo dientes, etc. Si no está satisfecho con el colgador cepillo dientes negro, los portacepillos de dientes montados en la pared o cualquier otro artículo, contáctenos.

Toski Soporte para Cepillo de Dientes eléctrico, Soporte para Cepillo de Dientes eléctrico, sin taladrar, Soporte para Cepillo de Dientes para baño, Lavabo, encimera, Blanco € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】Portacepillos de dientes eléctrico hecho de acero inoxidable de alta calidad, superficie lisa, inodoro, ligero y resistente, fácil de limpiar, fácil de alcanzar y colocar, diseño de color blanco se puede utilizar para varias ocasiones, ideal para encimeras de baño, armarios o espacios estrechos debajo de los fregaderos

【Individual Storage】Portacepillos de dientes eléctrico, 5 orificios independientes, 4 orificios para cepillos de dientes eléctricos y 1 orificio para pasta de dientes, puede almacenar cepillo de dientes/pasta de dientes/razor/limpiador facial y otros artículos, compartimentos de almacenamiento independientes, puede satisfacer las necesidades de una familia de cuatro (Nota:Por favor, compruebe el diámetro del cepillo de dientes antes de la compra)

【Drainage hole Design】Soporte de cepillo de dientes eléctrico con agujeros de drenaje en la parte inferior del diseño, se puede drenar rápidamente y ventilación seca, siempre mantenga para mantener su cepillo de dientes y otros artículos secos para proteger la salud de las encías de usted y su familia, para que las caries digan adiós

【Fácil de Instalar】El portacepillos de dientes eléctrico con fuerte adhesivo de doble cara, incluso cuando está mojado, se pueden colgar artículos pesados, fuerte capacidad de carga, no se caerá, siempre seco, instalación sin perforación, no dañará la pared, portacepillos de dientes montado en la pared ahorra espacio, haciendo que su baño sea más ordenado

【Reliable Service】Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros, Ofrecemos un servicio de devolución de 12 meses, Para contactarnos:Inicie sesión en su cuenta de Amazon > seleccione "Su pedido" > busque su número de pedido > haga clic en

Porta Cepillo de Dientes Eléctrico WAYASI Soporte para Cepillos de Dientes de Pared, Acero Dispensador Pasta Dientes Baño, Portacepillos de Dientes, Porta Cabeza de Cepillo de Dientes Organizador € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Estante de almacenamiento para cepillos de dientes】El soporte para cepillos de dientes dispone de 1 compartimento de almacenamiento y 4 compartimentos para cepillos de dientes. Puede acomodar diferentes tipos de cepillos de dientes (por ejemplo, cepillo de dientes eléctrico, cepillo de dientes manual, cepillo de dientes para adultos o cepillo de dientes infantil). También puede poner pasta de dientes, maquinilla de afeitar, limpiador facial, enjuague bucal y otros artículos en él.

【100 % acero inoxidable SUS304】El soporte de cepillo de dientes eléctrico está fabricado en 100 % acero inoxidable, que ha sido seleccionado por WAYASI con materiales de alta calidad. Es resistente al óxido y a la corrosión, duradero y fácil de limpiar. Los bordes lisos protegen el cabezal del cepillo de dientes de arañazos.

【Se adapta al 99% de los cepillos de dientes】Con mucho espacio entre las ranuras para cepillos de dientes individuales, el cabezal del cepillo de dientes se puede insertar fácilmente en el soporte y colgar libremente, de modo que sus artículos de tocador permanezcan secos y limpios, y usted y su familia puedan tener una experiencia saludable. El soporte para cepillos de dientes WAYASI es adecuado para la mayoría de los cabezales de cepillo de dientes eléctricos.

【Adhesivo fuerte】No requiere taladrar, no daña la pared. El soporte para cepillos de dientes se compone de pegatinas autoadhesivas ③M con fuerte adherencia y sin riesgo de despegarse. Asegúrate de que la pared esté seca y limpia antes de la instalación. El soporte para cepillos de dientes eléctrico es adecuado para paredes lisas como azulejos, mármol, vidrio, madera y metal.

【Adecuado para baños húmedos】Este soporte para cepillos de dientes en plata cepillada tiene un acabado excelente y es perfecto para baños húmedos. Los cepillos de dientes están perfectamente colgados para un baño fresco y limpio.

Linkidea - Cepillo de Dientes eléctrico Autoadhesivo para Montaje en Pared y Organizador con Placa de Tierra de diatomeas, Compatible con AquaSonic Black Series, Kingheroes Sonic, Oral-B (Negro) € 13.94 in stock 1 new from €13.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte para cepillo de dientes hecho de aleación de aluminio, resistente y duradero, con soporte adhesivo en pared que ahorra espacio, sin taladrar, mantiene el baño ordenado.

Plato de diatomita en la parte inferior del soporte para cepillo de dientes, tiene una fuerte capacidad de absorción de agua, ayuda a secarse rápidamente.

El soporte para cepillo de dientes se puede utilizar en el baño, ducha, sala de exposición, cocina, RV, caravana, remolque y muchos espacios pequeños como organizador.

Dimensiones del soporte para cepillo de dientes: 10 cm x 4,6 cm x 8 cm

Contenido del paquete: 1 soporte para cepillo de dientes de aleación de aluminio, 1 plato de diatomita desmontable

Soporte Cepillo de Dientes, Colgador Cepillo Dientes Eléctrico, Portacepillos Pared, Soporte Cepillo Dientes Pared, Porta Cepillo de Dientes no se Requiere Taladrar (Negro 2 Agujeros) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【 ABSORBE EL AGUA RÁPIDAMENTE 】: El soporte para cepillos de dientes está diseñado con una base de barro de diatomeas, que absorbe el agua rápidamente y no necesita ser limpiado. Las manchas de agua en el cepillo de dientes solo tardan 1 minuto en desaparecer por completo, lo que mantiene el cepillo de dientes siempre seco y se mantiene limpio. (Sugerencia: base de lodo de diatomeas. Lavar con agua limpia una vez al mes y reutilizar después del secado).

✅【INSTALACIÓN ESTABLE】: Nuestro soporte para cepillo de dientes eléctrico no necesita ser perforado y puede instalarse con pegamento sin clavos o usarse en el fregadero.Al mismo tiempo, regalamos tornillos perforadores que se pueden aplicar a la pintura, yeso, cemento, papel tapiz y otras paredes.

✅ 【MATERIALES DE ALTA CALIDAD】: El soporte para cepillos de dientes está hecho de material de aleación de aluminio engrosado, utilizando tecnología de pintura anodizada y horneada a alta temperatura, anticorrosión y antioxidante, y construido para durar.

✅【AMPLIA GAMA DE APLICACIONES】: Este soporte para cepillos de dientes tiene orificios para cepillos de dientes con un diámetro de 3,5 cm, se puede adaptar al 99% de los cepillos de dientes del mercado y es adecuado para paredes como baldosas lisas, mármol, vidrio, metal liso, etc.

✅【SERVICIO POST-VENTA】: Siempre insistimos en brindar a nuestros clientes los mejores servicios y soluciones, solo para que su experiencia de compra sea agradable. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, déjenos un mensaje, le responderemos lo antes posible y lo ayudaremos a resolver el problema

YOUNLEN Pack de 2 Base Soporte Porta Cepillo de Dientes Eléctrico para Oral B – Incluye 3 Fundas Protectoras de Cabezales Cepillo Dientes para iO, Philips € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Soporte higiénico para cepillos de dientes】Cada soporte tiene 3 ranuras para sostener 1 cepillo de dientes eléctrico y 2 cabezales de cepillo de dientes respectivamente.

【Elegante y llamativo】El soporte elegante y sencillo cabe en cualquier baño y proporciona un lugar limpio y ordenado para los cepillos de dientes eléctricos en el baño. Práctico organizador de baño. No es necesario pegar ni perforar.

【Estable】 Superficie mate, resistente y antideslizante, no es fácil de volcar.

【Ámbito de aplicación】Aplicable a los cepillos de dientes eléctricos y cabezales de cepillos de dientes de las series Oral B, iO y Philips.

【Fácil de limpiar】La parte inferior está diseñada con pequeños agujeros para drenar el agua fácilmente para evitar la acumulación de agua y mantener el cepillo de dientes seco y limpio. Compacto y portátil, la ranura inferior está bien diseñada para facilitar la limpieza.

SVOCK Porta Cepillo de Dientes Pared, Sin Taladrar Soporte para Cepillo de Dientes, 4 Agujeros Soporte para Cepillo Dental Eléctrico Negros,Resistente a La Humedad y Absorbente del Agua € 16.98 in stock 1 new from €16.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅LISTA DE PAQUETES: Preparamos un soporte de cepillo de dientes de 4 agujeros para montar en la pared, una placa de arcilla de silicona, una botella de pegamento para taladrar sin taladro, un juego de tornillos autorroscantes para la instalación.

✅MATERIAL DE ALTA CALIDAD: El soporte universal para cepillos de dientes eléctrico está hecho de acero inoxidable engrosado con tecnología de oxidación anódica y barniz de horneado a alta temperatura, que es anticorrosivo y resistente a la oxidación, duradero y más de moda de gama alta.

✅ABSORBE EL AGUA Y RESISTE A LA HUMEDAD: Hay una pieza de tierra de diatomeas que absorbe el agua debajo del soporte metal cepillo de dientes, que puede absorber el agua rápidamente sin necesidad de limpiar. La tierra de diatomeas es una roca sedimentaria con una estructura porosa, alta porosidad, alta absorción de agua, puede absorber agua como una esponja y secarse rápidamente.

✅FÁCIL DE USAR: Nuestro soporte para cepillo de dientes eléctrico se puede instalar directamente con adhesivo sin clavos. También se puede instalar con tornillos autorroscantes. Cuando el tablero de tierra de diatomeas se ensucie, basta con enjuagarlo con agua y un poco de detergente, y luego secarlo a la sombra para volver a utilizarlo.

✅MÚLTIPLES USOS: Este soporte para cepillos de dientes montado en la pared tiene 2 orificios para cepillos de dientes con un diámetro de 3,5 cm para acomodar la mayoría de los cepillos de dientes del mercado, y también puede contener artículos como pasta de dientes y maquinillas de afeitar para mayor comodidad.

FALLCON F (3PACK) Portacepillos de Dientes Soporte Cepillo Dientes Pared Electrico Adhesivo Soporte para Cepillo Eléctrico Pegado en la Pared Organizador de Baño € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FÁCIL DE INSTALAR】Dispone de cintas traseras de 3M, muy fácil de instalar en segundos tiene instalado su soporte de cepillo de dientes eléctrico. *IMPORTANTE* NO NECESITA TALADRAR.

【MANTENGA EL CEPILLO DE DIENTES SECO】 Este soporte se adapta al 99% de todos los cepillos y cabezales eléctricos en el mercado de TODAS LAS MARCAS. Puede mantener la cabeza del cepillo de dientes seco y prevenir el crecimiento bacteriano.

【FÁCIL DE USAR】Este portacepillos puede ayudarlo a tener más fácil acceso a su cepillo todos los días para su uso diario, Limpie la zona correctamente y Presione unos 15-30 segundos para instalación para una adhesión correcta la superficie

【AHORRE ESPACIO Y MANTENGA SEGURO SU CEPILLO】Ahorre espacio y ordene su encimera de baño,nuestro soporte mantiene seguro su cepillo de dientes eléctrico gracias a que en la pared su cepillo no se caerá y se mantendrá siempre limpio de salpicaduras/suciedad no deseadas.

【CONSEJOS IMPORTANTES】 Funciona muy bien en la mayoría de las superficies lisas y planas que NO DEBEN tener polvo, agua, y aceite o otro tipo de suciedad, perfecto para madera, baldosas cerámicas, vidrios, mármol, superficies metálicas. (NO SE ADAPTA a los papeles de empapelar) Se puede quitar con un secador de pelo para soplar la cinta durante 3-5 minutos para que se caliente, luego retíralo con un cuchillo o espatula.NO quedan residuos en la superficie donde estaba el soporte.

Porta Cepillo de Dientes,Soporte para Cepillo de Dientes Eléctrico,Sin Taladrar Portacepillos de Dientes Eléctrico,Negro Porta Cepillo de Dientes Pared Base de Tierra de Diatomeas € 11.89 in stock 1 new from €11.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Absorción rápida]: el soporte cepillo dientes está diseñado con una base de tierra de diatomeas, que absorbe el agua rápidamente y no requiere limpieza. La tierra de diatomeas es un tipo de roca sedimentaria con una estructura porosa, tiene las características de gran porosidad y fuerte absorción de agua, puede absorber agua como una esponja y secarse rápidamente.

[Material de alta calidad]: el soporte de cepillo de dientes está hecho de acero inoxidable espesado, utilizando tecnología de anodizado y horneado a alta temperatura, que es anticorrosión, antioxidante y duradera. Si la tabla de tierra de diatomeas se ensucia, simplemente enjuágala con agua y un poco de jabón para platos, sécala en un lugar fresco y úsala nuevamente.

[Dos métodos de instalación]: Nuestro soporte para cepillo de dientes eléctrico no requiere perforación, puede pegarlo a la pared lisa con pegamento sin clavos. Alternativamente, puedes usar clavos para asegurar el soporte del cepillo de dientes a una pared no lisa, como una pared de concreto. Dependiendo de las condiciones de la pared, puedes elegir si deseas perforar agujeros.

[Amplia aplicación]: la apertura del soporte para cepillo de dientes eléctrico es de 3,5 cm, adecuada para la mayoría de los cepillos de dientes eléctricos y cepillos de dientes comunes del mercado. No solo puedes guardar cepillos de dientes, sino también maquinillas de afeitar, peines, maquinillas de afeitar, recortadores de cejas y más.

[Recibirá]: un soporte para cepillo de dientes eléctrico de 3 orificios, un trozo de tierra de diatomeas absorbente y un juego (que incluye pegamento sin clavos y tornillos necesarios para taladrar). READ Los 30 mejores Mesa Comedor Nordica capaces: la mejor revisión sobre Mesa Comedor Nordica

Portacepillos de Dientes de Pared para baño, Soporte de Cabezal de Cepillo eléctrico Autoadhesivo para cepillos de Dientes dentífrico, Organizador de Cepillo higiénico autoajustable € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de usar: dos formas de instalación adecuadas para diferentes paredes: soporte para cepillos de dientes autoadhesivo con el potente adhesivo 3M, carga de hasta 3 kg, estable y seguro; sin necesidad de herramientas, no hay necesidad de taladrar, sin daños en la pared, instalación rápida en segundos en paredes secas, limpias y lisas. Nota: la instalación autoadhesiva no es adecuada para paredes rugosas, sino solo para paredes lisas. Para paredes ásperas, proporcionamos la instalación con tornillos.

Antióxido e impermeable: material metálico de alta calidad, robusto y duradero, mantiene el soporte de pasta de dientes antioxidante, duradero y resistente al desgaste, longevidad. El soporte para cepillos de dientes negro es lavable, fácil de limpiar, tiene dos ranuras divididas para cepillos de dientes, taza invertida funciones designs para la descarga rápida de agua, no más problemas de basura y humedad, taza invertida para cubrir las cabezas del cepillo de dientes, a prueba de polvo y resistente al agua.

Multifuncional - GAViA cepillo de dientes es pequeño pero compacto, simple pero buen organizador. El soporte de cepillo de dientes de metal negro tiene dos ranuras diseño se adapta a varios cepillos de dientes, almacenamiento todo tipo de pasta de dientes o utilizado como portavasos. Se adapta a los cepillos eléctricos, cepillos de dientes, cepillos de dientes de bebé y muchos otros cabezales de cepillo de dientes eléctricos. Puede contener hilo dental o una pequeña botella de spray.

Ordenado y ahorro de espacio - El soporte para cepillos de dientes de pared organiza eficientemente cepillos de dientes, pasta de dientes, taza para cepillo de dientes. Soporte para cepillos de dientes montado en la pared mantiene su encimera ordenada y limpia, no más desordenada, no es necesario reponer el mostrador todos los días. El soporte para cepillos de dientes y pasta de dientes de pared también ahorra más espacio para su baño y ducha.

Autodrenante e higiénico - GAViA titular de cepillo de dientes de pared cuelga los cepillos de dientes en ranuras separadas, mantiene los cepillos de dientes limpios y secos, se autodrenan rápidamente, buen rendimiento de ventilación, secado rápido, saludable, higiénico, ecológico. Diga adiós a los días de organizar su encimera o baño todos los días.

FOROREH Soporte para Cepillo de Dientes Eléctrico, con 4 Fundas para la Cabeza del Cepillo de Dientes y Soporte de Carga, para Almacenamiento de Accesorios de Cepillo de Diente, Compatible con Oral-B € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material de alta calidad] La cubierta del cepillo de dientes eléctrico está hecha de plástico transparente de alta calidad, que es saludable, seguro y reutilizable. El portaescobillas está razonablemente diseñado y es duradero.

[Portacepillos] Estos cepillos pueden colocarse en el portacepillos eléctrico: cepillo de dientes eléctrico, cepillo de dientes eléctrico con cargador y 4 cabezales de repuesto.

[Protección del cepillo de dientes] La cubierta del cabezal del cepillo de dientes proporciona la mejor protección para el cabezal del cepillo de dientes y protege el cepillo de dientes contra el polvo y las bacterias.

[Facilidad de uso] El portacepillos eléctrico es un cepillo de dientes portátil, adecuado para el hogar o el viaje. (Nota: solo el portacepillos y el cabezal del cepillo de cuatro partes están incluidos en el suministro. Los cepillos de dientes eléctricos y los cabezales no están incluidos).

[Compatible con cepillos de dientes eléctricos] Compatible con la mayoría de los cepillos de dientes redondos eléctricos, como D12013, D16523, D12513, D12013W, D20523, D34, D36, D700, D7000, D600, PRO600, D1052

Porta Cepillo de Dientes,Soporte Cepillo de Dientes Limpieza Extraible, Organizador Cepillos de Dientes con 5 Compartimentos y Eléctrico Orificios de Drenaje,Tocador de Encimera € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Desmontable Fácil Limpieza: Soporte de Doublecare Soporte Cepillo Con un diseño desmontable, Puede hacer una limpieza a fondo de 360 ° sin ángulo muerto, Simplemente desmonte la parte inferior del soporte del cepillo de dientes primero, retire el inserto, luego enjuague el soporte del cepillo de dientes del baño con agua o límpielo con un trapo.

Diseño de Agujero de Drenaje Ventilar y Secar :Este Soporte Cepillo de Dientes Limpieza Extraible con 1 agujero de drenaje grande + 4 agujeros de ventilación, que pueden drenar el agua cuando sea necesario, y lo más importante, puede permitir que el aire circule, Para que su pasta de dientes y cepillo de dientes no se colocarán en un lugar acuoso y húmedo.Excelente fluidez interna.

El material Engrosado es Más reSistente y Duradero: Porta Cepillos cepillo están hechos de plástico ABS engrosado de alta calidad, que es más resistente y duradero. No se dañará si se deja caer en el aire, no es fácil que se caiga y no se romperá fácilmente. Una gran adición a su mostrador.

Ahorro de Espacio + Gran Capacidad: El Dispensador Pasta Dientes no ocupará demasiado espacio en el tocador del baño, con 5 compartimentos de almacenamiento (2 pequeños y 3 grandes). Suficiente para guardar su cepillo de dientes normal, cepillo de dientes eléctrico, maquinilla de afeitar, peine, recortador de cejas, etc. Mantenga ordenado el interior de su cuarto de baño.

Diseño Moderno y Versatilidad: El Porta Cepillo de Dientes con su diseño moderno y elegante puede ayudarle a almacenar artículos desordenados, ahorrar espacio en el escritorio y mantener sus cosas organizadas, perfecto para su baño, oficina, vestidor, cocina, etc.

DSHOW Desinfectante para Cepillos De Dientes con UV, Soporte para Cepillo De Dientes De Baño Montado En La Pared con Función Esterilizador, Carga De 2000 Mah, Función De Tiempo € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥Soporte Para Cepillo de Dientes UV♥: Sin energía externa y solo un botón para disfrutar de un cepillo de dientes saludable. El desinfectante para cepillos de dientes puede limpiar el 99,9% de las bacterias del cepillo de dientes. El portacepillos de dientes UV garantiza que usted y sus hijos tengan un cepillo de dientes limpio cuando se cepillen los dientes. Es un soporte de cepillo de dientes perfecto para el baño.

♥Montado en La Pared♥: el desinfectante para cepillos de dientes de montaje en pared garantiza que tenga un cepillo de dientes saludable al cepillarse los dientes

♥Batería de Gran Capacidad, 70 Veces/Carga Completa♥: uso inalámbrico, no se requiere cable de alimentación externo. La carga es muy conveniente, simplemente retire la máquina para cargar

♥Organizador de Cepillos de Dientes Para el Baño♥: este esterilizador de cepillos de dientes es el mejor soporte para cepillos de dientes para el baño y mantiene la encimera de su baño ordenada

♥Familia de Varios Miembros♥: el portacepillos y el esterilizador pueden contener hasta 5 cepillos de dientes, ya sea un cepillo de dientes eléctrico o un cepillo de dientes manual (adulto/niño)

Portacepillos de Dientes Eléctricos, 2 Pcs Soporte de Cepillo de Dientes, Montaje en Pared Universal Sin Taladro para Organizador de Baño € 9.39 in stock 1 new from €9.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Exquisito: El portacepillos eléctricos está hecho de plástico ABS de alta calidad, con procesamiento exquisito, bordes y superficies suaves sin rebabas, agradables al tacto, no son fáciles de romper, resistente al color y duradero.

Instalación Fácil: Limpie y seque la superficie antes de pegarlo y luego pegue el soporte de cepillo de dientes a la pared lisa/limpia. Sin necesidad de taladrar, no dañará la pared, y permanece estable y no se cae en ambientes húmedos.

Diseño de Orificio de Drenaje: El soporte de cepillo de dientes eléctrico está equipado con un orificio de drenaje de gran diámetro para permitir el drenaje rápido de las manchas de agua y mantener siempre limpio su cepillo de dientes. Este orificio de drenaje también se puede utilizar como orificio de carga para el cepillo de dientes eléctrico, muy práctico.

Diseño Ahorrador de Espacio: El soporte para cepillo de dientes eléctrico es compacto y sencillo, ahorra espacio en el baño y mantiene el ambiente ordenado. El ranura del soporte para cepillos de dientes eléctricos está fijado con silicona suave para evitar que el cepillo de dientes se caiga.

Aplicación Multi-Escenario: Adecuado para la mayoría de los cepillos de dientes y cepillos de dientes eléctricos, se usa en baños, hoteles, lavabos y otros lugares. También es adecuado para usar en superficies como azulejos, vidrio, espejos o madera.

Sozakka 2pcs Base Soporte Porta Cepillo de Dientes Eléctrico Soporte para Cabezales Cepillos de Dientes Electricos Soporte Recambios Cepillo Electrico Portacepillos de Dientes Porta Cabezale para Baño € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 10H/YaShuaJia

