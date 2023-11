Inicio » Top News Los 30 mejores Sofas Tres Plazas capaces: la mejor revisión sobre Sofas Tres Plazas Top News Los 30 mejores Sofas Tres Plazas capaces: la mejor revisión sobre Sofas Tres Plazas 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

ZZ DON DESCANSO Reine - Sofá Cama 3 plazas, Tapizado en Tela, Sistema Apertura de Libro o Clic-clac, Incluye 2 Cojines, Color Gris Marengo, sofá: 201 x 73 x 79 cm, Cama: 201 x 99 x 42 cm € 329.00

€ 244.99 in stock 1 new from €244.99

2 used from €242.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ CAMA 3 PLAZAS DISEÑO NÓRDICO Y FUNCIONAL GRIS MARENGO Combina sencillez, estilo y confort. Asiento de 3 plazas, cama de 2 plazas. Incluye dos cojines del mismo tejido. Disponible en cinco colores: gris claro, marengo, rosa, verde menta y azul celeste.

MATERIALES DE CALIDAD: estructura y patas de madera de eucalipto, suspensiones de muelles en SS y cinchas, cómodos asientos con espuma D50 combinada con D15 SOFT en la parte superior para aportar mayor comodidad, tapizado en resistente tela, transpirable y antiarrugas.

DIMENSIONES. Medida sofá: 201x73x79 cm. (largo x fondo x alto), Altura asiento: 42 cm., Fondo asiento: 48 cm. / Medida cama (con brazos): 201x100x42 cm. (largo x fondo x alto), Medida cama (sin brazos): 180x100x42 cm. (largo x fondo x alto)

SISTEMA DE APERTURA CLIC-CLAC MULTI-POSICIÓN: muy fácil y cómodo de transformar, se convierte en cama con un sólo gesto. Gracias a su mecanismo de apertura clic-clac tipo libro, permite poner el respaldo a la altura del asiento sin apenas esfuerzo y convertirlo en una cómoda cama. Además, como sofá, puede elegir entre diferentes ajustes de reclinación para el respaldo.

MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO: El sofá cama se entrega semi-montado, con tan sólo un par de pasos podrá disfrutar de él.

HOMCOM Sofá de 3 Plazas Sofá de Salón Tapizado en Poliéster con 2 Cojines Acolchado Sofá de Diseño para Dormitorio 178x82x85 cm Crema € 288.99 in stock 1 new from €288.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ DE TRES PLAZAS: Este elegante sofá ofrece espacio suficiente para que se sienten cómodamente hasta 3 personas. Ideal para reunirse con amigos, ver una película o tener una conversación agradable

MÁXIMA COMODIDAD: No hay nada peor que un bonito sofá, pero sin ningún tipo de comodidad. Este bonito sofá, con suave acolchado, muelles en su interior y tapizado en una agradable tela con tacto aterciopelado, es perfecto para aportar un excelente confort. Además, viene con 2 elegantes y cómodos cojines y las fundas del asiento, respaldo y cojines son desenfundables para facilitar su limpieza

ESTRUCTURA RESISTENTE: Fabricado para una alta durabilidad, este elegante sofá de 3 plazas está elaborado con una estructura de tablero multicapa resistente y estable. Además, los pies añaden mayor estabilidad

DISEÑO ELEGANTE: Con un diseño clásico y elegante, color neutro y tapizado en un agradable tejido de terciopelo, este sofá de salón es ideal para añadir un toque de sofisticación a cualquier estancia de tu hogar

MEDIDAS TOTALES: 178x82x85 cm (LxANxAL). Medidas del cojín: 60x25x12 cm (LxANxAL). Carga máxima: cada asiento 120 kg. Requiere montaje

Yaheetech Sofá de 3 Plazas Tapizada Sofá de 189 cm Sofa Cama con Otomana Sofá de 3 Personas Capacidad de 350 KG Sofá Tapizada de Poliéster Negro € 279.99 in stock 1 new from €279.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Construcción robusta que garantiza una gran resistencia : Este sofá, con 12 robustas patas cónicas, está tapizado en un resistente tejido de poliéster similar al lino y cuenta con una estructura de madera maciza y manufacturada que garantiza su durabilidad y una gran capacidad de carga de hasta 350 kg para el sofá y 135 kg para la otomana.

Fuerte y resistente: Este sofá de 3 plazas está construido con un duradero armazón de madera maciza y manufacturada y muelles sinuosos metálicos envueltos en espuma. Puede soportar cómodamente hasta 350 kg de peso para el sofá y 135 kg para la otomana.

Otomana de libre movimiento: La otomana de este sofá no está fijada al sofá, por lo que puede colocarla delante del asiento izquierdo o derecho . No es sólo un reposapiés. Esta robusta otomana puede soportar una gran capacidad de peso de 135 kg y también puede servir como asiento extra cuando tenga invitados en casa.

Ideal para espacios pequeños : Este sofá de tela tiene el tamaño perfecto para que se acurruquen 3 personas . La otomana versátil se puede utilizar como un asientos adicional por lo que es ideal para espacios más pequeños, tales como apartamentos, estudios, oficinas y salones.

Patas protectoras y cómodas: Este sofá de 3 plazas se apoya en 12 robustas patas, cada una de ellas acolchada con protectores de fieltro para evitar marcas o arañazos antiestéticos. Además, las patas cónicas elevan el sofá 16cm del suelo, lo que permite que de los limpiadores robóticos se deslicen fácilmente por debajo. READ Los 30 mejores Mascara Michael Myers capaces: la mejor revisión sobre Mascara Michael Myers

HOMCOM Sofá Cama 3 Plazas Sofá Cama Plegable con Respaldo Ajustable de 3 Niveles Reposabrazos Desmontable y 2 Soportes para Vasos 181x77x78 cm Gris Oscuro € 221.99 in stock 1 new from €221.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ CAMA DE TRES PLAZAS: El exclusivo mecanismo clic-clac transforma el sofá en cama en cuestión de segundos. Es perfecto para la sala de estar, creando un espacio cómodo para sentarse, recostarse y dormir

AMPLIO Y ESPACIOSO: Este sofá cama permite que hasta tres personas se sienten cómodamente. Ideal para relajarse en compañía, con el asiento central que se puede bajar para usarlo como mesa para bebidas, ver la televisión o jugar, con 2 portavasos integrados

SÚPER CÓMODO: Sofá cama con revestimiento de tela de lino, acolchado de espuma de alta densidad (grosor 18 cm en el asiento y 12,5 cm en el respaldo). El respaldo se puede ajustar en diferentes ángulos: 115°, 145°, 180°

ESTRUCTURA RESISTENTE: Sofá cama convertible con estructura y patas de madera maciza de álamo: máxima estabilidad y comodidad de uso a largo plazo

MEDIDAS TOTALES: 181x77x78 cm (LxANxAL). Medidas desplegadas (cama): 181x95,5x42 cm (LxANxAL). Medidas del asiento: 181x48x42 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 250 kg. Se requiere montaje

BUDWING John Hogar Sofá Cama 3 Plazas o 4 Plazas Chaise Longue Derecha o Izquierda Esquinero Reposacabezas Ajustable 2 Puffs Negro Salon Decoración de Hogar Polipiel Piel Sintética Negro € 899.00

€ 685.94 in stock 2 new from €685.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Con un diseño moderno, John es ideal como sofá o chaise longue cama. Este sofá cama de 3 plazas se transformará fácilmente en una acogedora cama doble para recibir a amigos y familiares. Si estás buscando un sofá cama rinconera chaise longue de 3 plazas, este es el indicado para ti.

✅ Dimensiones del sofá: 260cm ancho x 90cm fondo x 95cm alto. Tamaño de la cama: 198 cm de ancho x 130 cm de profundidad.

✅ Fabricado en Portugal.

✅ Material de la tela: 100% poliuretano. Sensación de suavidad, fácil limpieza, resistencia a la hidrólisis. Materiales del sofá: madera de pino, madera contrachapada, aglomerado, OSB.

✅ BUDWING es una marca consolidada en Portugal, con sofás y sillones fabricados por los mejores profesionales. BUDWING ofrece sofás y sillones de diseño y calidad a los mejores precios.

Festnight Sofá de 3 Plazas con Respaldo y Cojines Acolchados Patas de Madera Sofá de Salon de Tela Sintético para Dormitorio Oficina 180 cm Gris Oscuro € 322.99 in stock 2 new from €322.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sofá de 3 plazas】Este sofá de 3 plazas es un lugar excelente para charlar, leer, ver la televisión o simplemente relajarse. Está pensado para ser un foco de atención en tu casa.

【Tela duradera】: La tela posee un aspecto sencillo y limpio, además de ser transpirable y duradera.

【Estructura robusta y estable】: La estructura de metal del sofá garantiza la robustez y la estabilidad.

【Cómoda experiencia de asiento】: El sofá es muy cómodo con los asientos, reposabrazos y cojines traseros con acolchado grueso.

【Diseño llamativo】: Con un diseño sencillo pero moderno, este sillón está pensado para llamar la atención en tu habitación.

MUEBLIX.COM | Sofa Marcos | Sofa 3 Plazas | Sofas de Salón Modernos | Sofa Confortable | Asientos de Goma Espuma | Sofa de Diseño | Color Antracita € 359.00 in stock 2 new from €359.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️【Sofá 3 Plazas】¡Descubre nuestro sofá Marcos de 3 plazas! Con un diseño moderno y renovado, te proporcionará ese descanso que todos necesitamos. NO es un sofá cama o sofa chaise longue.

【Medidas y Colores】Nuestro sofá de salón tiene las siguientes medidas: 2 plazas: Largo 155 cm Fondo 87cm y Altura 105cm; 3 plazas: Largo 185 cm Fondo 87cm y Altura 105cm; medida sentada: fondo asiento 55cm, altura asiento 48 cm y altura respaldo 67 cm. Además, podrás encontrarlo en distintos colores. Elige el modelo de sofá cómodo que haga juego con tu salón.

【Cojines y Asientos】Los asientos de nuestro sofá Marcos son de goma espuma de densidad 25 kgs recubierto de fibra. Por otro lado, los cojines son desenfundables, además de los asientos, respaldo y brazos. Estructura y reposabrazos de la mejor calidad. Fácil limpieza y fácil montaje.

【Otras Características】Armazón de pino gallego y costados de tablero de partículas; bastidor con mecanismo antideslizante con cincha tipo nea; y con respaldos en mezcla de fibra y goma espuma picada. Todas estas características destacan su calidad y lo hacen un sofá perfecto y muy confortable.

【Entrega】La entrega del sofá es a pie de calle y montaje rapido y sencillo, si desea más información contacte con el vendedor.

HOGAR24 ES | Sofá Cama Mod. 846 | 3 Plazas | Sistema Apertura Clic-Clac | Color Rosa | Medidas: 206 x 75 x 89 cm € 239.99 in stock 1 new from €239.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sofá cama de diseño de 3 plazas. combinando sencillez, elegancia y confort. El asinto es para 3 plazas, cama de 2 plazas. Incluye 2 cojines del mismo color y tejido que el sofá.

Fabricado con materiales de calidad con estructura y patas de madera de gran resistencia.

Medida sofá: 206 x 75 x 89 cm (largo x fondo x alto). Medida cama: 206 x 107 x 43 cm (largo x fondo x alto).

Sistema de apertura clic-clac multi-posición: muy fácil y cómodo de transformar, se convierte en cama con un sólo gesto. Gracias a su mecanismo de apertura clic-clac tipo libro, permite poner el respaldo a la altura del asiento sin apenas esfuerzo y convertirlo en una cómoda cama. además, como sofá, puede elegir entre diferentes ajustes de reclinación para el respaldo.

Montaje rápido y sencillo: el sofá cama se entrega montado, sólo hay que instalar las patas.

Yaheetech Sofá Cama de 3 Plazas Cama Plegable Tapizada de Poliéster Sofá Cama de 166.5 X92.5 cm Cama Doble Pata Metal Capacidad 350 KG Sofa Negra € 156.99 in stock 1 new from €156.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Listo para confort: Situado sobre 4 patas de metal cromado, este sofá cama está fabricado con un marco de madera, revestimiento de tejido de poliéster, relleno de espuma y muelles sinuosos de metal, puede soportar fácilmente hasta 350 kg.

3 Posiciones Convertibles: Cuenta con un artilugio plegable para bloquear el respaldo del sofá a 105 grados para leer/TV, 140 grados para descansar o completamente plano para convertirse en una cama de plataforma de 166,5 cm de largo y 92,5 cm de ancho

Elevado para facilitar la limpieza: Elevado sobre cuatro robustas patas de metal cromado, este sofa convertible presenta una distancia al suelo relativamente alta de 20,5 cm, que permite pasar y limpiar a los robots aspiradores.

Robusta estructura de madera : Cubierto con un resistente tejido de poliéster, este sofá cama convertible cuenta con una robusta estructura de madera fabricada con soporte de muelles sinuosos envueltos en espuma. Junto con las cuatro patas de metal cromado, este cama con una gran capacidad de 350 kg está preparado para ofrecer años de comodidad.

Perfecto para espacios limitados : El sofá funcional tiene 3 posiciones convertibles para sentarse, descansar y dormir, lo que significa que sólo necesita un sofa convertible en la habitación para proporcionar un lugar acogedor para sentarse y descansar durante el día o una noche de buen sueño.

Festnight Sofá de 3 Plazas con Respaldo y Cojines Acolchados Patas de Madera Sofá de Salon de Cuero Sintético para Dormitorio Oficina Negro 198 x 77 x 80 cm € 327.99 in stock 2 new from €327.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sofá de 3 plazas】Este sofá de 3 plazas es un lugar excelente para charlar, leer, ver la televisión o simplemente relajarse. Está pensado para ser un foco de atención en tu casa.

【Material duradero】: El cuero sintético de primera calidad es un material muy duradero. Es resistente a las manchas, por lo que es fácil de limpiar con un paño húmedo. Además, la superficie lisa da un aspecto lujoso y la belleza del cuero auténtico.

【Estructura robusta y estable】: La estructura de metal del sofá garantiza la robustez y la estabilidad.

【Cómoda experiencia de asiento】: El sofá es muy cómodo con los asientos, reposabrazos y cojines traseros con acolchado grueso.

【Diseño llamativo】: Con un diseño sencillo pero moderno, este sillón está pensado para llamar la atención en tu habitación.

BUDWING Leah sofá Cama de 3 plazas, con Chaise Lounge Reversible - Asiento Izquierdo o Derecho, 2 Cojines incluidos, Tejido Color Gris, Dimensiones -140cm(Fondo) x233cm(Largo) x74,5cm(Alto) € 599.00 in stock 1 new from €599.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Un sofá cama convertible reversible de 3 plazas perfecto como sofá y como cama. Un mueble rinconera de tela, barato, suave, cómodo, bien acabado y de excelente calidad. Con un diseño moderno y clásico, es perfecto y cómodo para decorar tu hogar.

✅ Ancho del sofá: 230cm. Longitud de la chaise longue: 140cm. Longitud de los asientos: 50cm. Altura del sofá: 75cm. Medidas de la cama: 200cm ancho x 120cm profundidad. Lado de la chaise longue (mirada de frente): Reversible (izquierdo o derecho).

✅ Material Tejido: 100% poliéster. Sensación suave, fácil de limpiar. Materiales Sofá: madera de pino, contrachapado, tablero de partículas, OSB.

✅ Un sofas de salon baratos y de calidad.

✅ Fabricado en Portugal por los mejores profesionales del sofá y la decoración.

HOMCOM Sofá de 3 Plazas Sofá de Salón Moderno Tapizado en Lino Sintético con Patas de Madera de Caucho Carga 300 kg 180x82x73 cm Gris Oscuro € 309.99

€ 299.99 in stock 1 new from €299.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ 3 PLAZAS: Sofá de tamaño compacto con espacio suficiente para alojar a 3 personas gracias a su amplio espacio de 150 cm de ancho de asiento. Ideal para instalarse cómodamente en una noche de cine con amigos y familiares

CÓMODO: No hay nada peor que un sofá atractivo que no es cómodo. Este sofá te ofrece la comodidad que te mereces con cojines de asiento de 17 cm de grosor y cojines con tejido de lino transpirable

MÁXIMA SEGURIDAD: Fabricado con 4 patas de madera de caucho, este sofá es resistente, estable e ideal para un uso prolongado. Puede soportar un peso máximo de hasta 300 kg

ESTILO ELEGANTE: Añade un toque de estilo y elegancia a tu hogar con este precioso sofá de 3 plazas. Gracias a su acabado en color gris, la tela con tacto de lino agradable y las patas de madera de caucho, este sofá se integrará fácilmente en cualquier habitación de tu hogar

MEDIDAS TOTALES: 180x82x73 cm (LxANxAL). Medidas del asiento: 150x47 cm (LxAN). Altura del asiento: 45 cm. Peso máximo soportado: 300 kg. Se requiere montaje IMPORTANTE: Este producto se envía por separado en diferentes cajas, por lo tanto, el tiempo de entrega puede ser distinto en cada una. Cantidad de caja: 3

SWEET SOFA® - Sofá 3 plazas 180 cm Denver, sofá tapizado Antimanchas Gris Oscuro, sofá desenfundable Estructura Madera (97 Altura x 85 Prof) € 359.99 in stock 1 new from €359.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DENVER es un cómodo y funcional sofá que se convertirá en la pieza ideal para cualquier salón y sala de estar. De líneas sencillas pero elegantes, el sofá DENVER cuenta con mullidos reposabrazos y patas bajas de estructura sólida.

TAPIZADO: Sofá tapizado en tejido de microfibra con tecnología antimanchas que proporciona una alta durabilidad en el tiempo. Con las fundas de las almohadas desenfundables.

ESTRUCTURA: Sofá fabricado con estructura de madera de pino y partes de aglomerado de alta calidad. Patas de madera con acabado anti-arañazos. Con cinchas de 6 cm de grosor en asientos y respaldos para soportar el peso de la sentada. Asiento de poliuretano de densidad firme y acolchado suave de goma espuma.

SOFÁ 3 PLAZAS: Sofá de 3 plazas fijo de 180 cm de ancho x 97 cm de altura x 85 cm de profundidad.

¡Atención al cliente! Entrega a pie de calle. No se realizan envíos a Canarias, Ceuta y Melilla. Envíos a Baleares sujeto a suplementos. Consultar con el vendedor previamente a la realización de la compra. READ Las naciones del Pacífico instan al mundo a ser 'serio' sobre el cambio climático »Capital News

BUDWING Fox Sofá de Salon 3 plazas Chaise Longue Esquinero Rebersible Izquierda o Derecha Tapizado Tela (Gris Claro) € 399.00 in stock 1 new from €399.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Un sofá chaise longue reversible de 3 plazas, es decir, la L se puede montar en el lado derecho o izquierdo. Excelente relación calidad/precio. Mueble de rincón para salón en tela, suave, cómodo, bien acabado y de excelente calidad. Con un diseño clásico y moderno a la vez, para decorar tu hogar.

✅ Dimensiones del sofá: 200 cm ancho x 77 cm fondo x 85 cm alto. Dimensiones chaise longue: 58 cm ancho x 150 cm fondo.

✅ Materiales: Tela. 100% poliéster. Suave al tacto, fácil de limpiar. Material del sofá: madera de pino, contrachapado, aglomerado y tablero OSB.

✅ Fabricado en Portugal.

✅ BUDWING es una marca del Grupo Confort24, consolidada en Portugal, con sofás y sillones fabricados por los mejores profesionales. BUDWING ofrece sofás y sillones de diseño y calidad a los mejores precios.

Astan Hogar Sofá Cama 3 Plazas, Tapizado Tela, Modelo Axel AH-AR40600GR € 339.00 in stock 1 new from €339.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFA CAMA 3 PLAZAS: Tras su apertura, se convierte en cama de 2 plazas. Incluye 2 cojines de 30 x 70 cm del mismo tejido y color del sofá.

DIMENSIONES: Tiene un peso de 41.5kg y dimensiones de: Sofá: 87 x 203 x 83 cm (Profundidad x Ancho x Alto), Cama: 113 x 203 x 45 cm.

TAPIZADO DE CALIDAD: Fabricado en tela transpirable, anti-arrugas e hipoalergénica de alta calidad con asientos cómodos de espuma D50. Las patas son de madera haya.

SISTEMA DE APERTURA CLICK-CLACK: Fácil y cómo de reclinar mediante su mecanismo de click-clack.

MODO DE ENTREGA: Entrega al pie de calle, no se introduce en el edificio ni se dispone de servicio de montaje.

SHIITO | Modelo Tribeca - Sofá 3 Plazas | Máximo Relax y Confort | 180 x 98 x 90 cm - Color Gris € 261.00 in stock 2 new from €261.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ 3 PLAZAS TRIBECA: Nuestro sofá de 3 plazas es la elección perfecta para aquellos que buscan una pieza elegante, cómoda y funcional para su hogar. Con su tamaño compacto y su diseño elegante, este sofá es ideal para espacios más pequeños o para complementar un sofá de mayor tamaño en salas de estar y habitaciones.

PARA TODO TIPO DE HOGARES: gracias a su tamaño, podrás colocarlo en cualquier estancia de tu hogar sin tener en cuenta su amplitud. Debido a su color neutro, combina con todo tipo de estilos, ya sean modernos, clásicos, nórdicos, etc

MEDIDAS Y MATERIALES: Su esqueleto está hecho en madera de pino y tablero aglomerado. Los asientos y los respaldos están rellenos con fibra de 24 kg y patas de plástico. Las medidas son 180 (ancho) x 98 (Alto) x 90 (Fondo) Peso: 50 kg.

MUEBLES DE PRIMERA CALIDAD: nuestra mejor referencia es el más del 98% de clientes que están plenamente satisfechos con nuestros productos. Empleamos madera, acero y tejidos resistentes al paso del tiempo. La mejor calidad al mejor precio.

SOMOS SHIITO: desde hace más de 15 años, vendemos de forma online todo tipo de mobiliario para tu hogar. Nuestro objetivo es detectar y satisfacer tus necesidades a través de productos de máxima calidad elaborados por nuestra familia de trabajadores

Hogar 24 - Sofa Cama Clic Clac con Arcón de Almacenaje, color Gris € 305.21

€ 253.32 in stock 1 new from €253.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sofá cama con apertura clic clac

Medidas sofá: 190 x 90 x 80 cm

Medidas cama: 120 x 190 cm

Color tejido: gris

Homely | Sofá Cama de 3 plazas - KOHTAO | Apertura Clic-clac | Tapizado en Polipiel | Sofás de Salón Modernos | Sofá Acolchado Cómodo | Sin Reposabrazos | Color Negro | 176 cm € 217.00

€ 184.45 in stock 2 new from €184.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KOHTAO: KOHTAO es un sofá cama con base de muelles y tapizado en polipiel color NEGRO con efecto capitoné, con un diseño que aúna lo clásico y la vanguardia para conseguir un sofá cama único. Sus patas son de metal en acabado cromado, y la apertura clic-clac dispone de tres posiciones

➕DISEÑO: KOHTAO es un sofá con base de muelles muy firme, por lo que la sentada y la sensación al acostarse es de una superficie algo dura. Tapicería en polipiel efecto capitoné de color NEGRO. Patas de diseño moderno en metal que se sirven desmontadas y hay que atornillar al recibir el sofá

✔️CLIC-CLAC: Con su sistema de apertura clic-clac KOHTAO se convierte en una cama de 93x176 cm en un abrir y cerrar de ojos. Además el respaldo tiene tres ajustes de reclinación posibles

CARACTERÍSTICAS: Sofá cama de 3 plazas | Apertura clic-clac con tres posiciones | Tapizado en polipiel color negro | Patas metálicas | Material: Polipiel / Metal | Color: Negro

MEDIDAS SOFÁ: ancho 176 cm, fondo 77 cm, alto 75 cm | alto asiento 38 cm

HOGAR24 ES | Sofa 3 Plazas | Sofas de Salón Moderno de Diseño | Confortable | Asientos Desenfundables y Lavables | Color Gris € 363.99 in stock 2 new from €363.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura fabricada en Madera de pino gallego.

Tejido 20% Poliéster / 80% algodón ecológico. Asientos de gomaespuma de 25 kg/m³. Respaldo y almohadones mezcla de fibra hueca y copos de poliuretano

Patas delanteras de madera color wengué y traseras de plástico.

Medidas: 186 cm ancho x 100 cm alto x 87 cm fondo

Se desenfundan los respaldos, los asientos y las almohadillas apoyabrazos.

Tanuk Sofá DELLING 3 PLAZAS Gris Marengo 185x90 3 Plazas Desenfundable Fabricado en España Sistema de Limpieza ACUALINE (Envío y Subida a Domicilio Incluidos) € 439.00

€ 425.00 in stock 1 new from €425.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ SOFÁ CÓMODO ] : Nuestro querido sofá 3 plazas DELLING presenta un diseño atemporal y 3 asientos de lo más mullidos y cómodos. Los brazos y el respaldo garantizan el confort y la adaptabilidad al cuerpo, además de la rápida recuperación a su forma original. Es el sofá de Tanuk más solicitado por aquellas personas que buscan sofás medianos y baratos. Cuenta con una suspensión de alta durabilidad para la máxima comodidad y gran recuperación. El Sofá triplaza ideal para cualquier salón.

[ FÁCIL LIMPIEZA DESENFUNDABLE ] : Los tejidos del sofá son de fibra para facilitar la transpiración de los materiales. El sofá es desenfundable, de fácil limpieza, diseño moderno y resistente, con sistema ACUALINE, se limpia solo con agua y un paño. Su tejido hipoalergénico, antiácaros, antibacterias y antihongos, dispone de Certificado Oeko-Tex que garantiza la no utilización de sustancias nocivas y la posibilidad de estar en contacto con las pieles más sensibles.

[ RESISTENTE Y DURADERO ] : Un sofá de tela de tres plazas es la elección perfecta para una habitación mediana. Ideal para hogares con niños o mascotas, por su facil limpieza y su armazón construido con madera de pino maciza de primera categoría, que garantiza su resistencia y durabilidad en el uso continuado del sofá. Su diseño está finalizado con patas de madera para otorgar al sofá con un toque moderno.

[ SOFÁ RELAX DE FABRICACIÓN NACIONAL ] : El sofa 3 plazas DELLING de Tanuk ofrece confort, es el mueble de salón aliado para largos periodos de relax. Un sofá cómodo perfecto para relajarse y descansar. Cuando compras un DELLING estas colaborando con pequeños productores locales, pues ha sido fabricado y concebido íntegramente en España haciendo uso de la última tecnología y empleando materiales altamente resistentes y de gran calidad.

[ GARANTIA DE SERVICIO PREMIUM ] : Durabilidad garantizada cinco estrellas de 10 años. ENVÍO y SUBIDA A DOMICILIO INCLUIDOS, siempre que el transportista pueda acceder sin complicaciones con el producto tapizado. Disponible en varios colores Beige Crudo, Gris Marengo, Gris Perla y Turquesa. Fabricado en España con materiales de primera calidad. Medidas: 105 alto, 185 ancho y 90 profundo.

HOMCOM Sofá de 3 Plazas Acolchado con 3 Cojines y Reposabrazos Espacio de Almacenaje Estilo Moderno para Salón Dormitorio 166,5x62x82 cm Gris € 256.99 in stock 1 new from €256.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ DE TRES PLAZAS: Sofá de tamaño compacto con espacio suficiente para que puedan sentarse 3 personas. Ideal para pisos de dimensiones reducidas o espacios dónde por su configuración no se puedan instalar sofás de gran tamaño

ARCÓN DE ALMACENAJE: Cuenta con espacio de almacenamiento debajo del asiento lo suficientemente amplio como para guardar ropa de cama, cojines, mantas, los libros, etc. Equipado con un asa para facilitar su apertura

CÓMODO Y ELEGANTE: El sofá, acolchado y tapizado en agradable tela transpirable, ofrece una comodidad excepcional. El respaldo está compuesto por tres almohadones con mechones de botones que denotan estilo y elegancia

CON PATAS DE MADERA DE CAUCHO: Las patas de este sofá contribuyen a su fortaleza gracias a su dureza y resistencia. Al mantener la base elevada, protege de la humedad y a la vez facilita la limpieza del suelo

MEDIDAS TOTALES: 166,5x62x82 cm (LxANxAL); Asiento: 151x48x44 cm (LxANxAL); Arcón de almacenaje: 147x48x15 cm (LxANxAL); Carga máxima: 100kg (por asiento) y 15kg (arcón)

vidaXL Sofá Tipo Chesterfield Negro 3 Plazas Revestimiento de Cuero Artificial € 395.91 in stock 14 new from €395.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este sofá Chesterfield de 3 plazas es la combinación perfecta de confort y sofisticación. Ocupa poco espacio y se adapta a cualquier hogar u oficina como decoración.

Color: Negro; Material: Tapicería de cuero artificial + marco de madera; Dimensiones totales: 200,5 x 76 x 70 cm (ancho x profundo x alto)

Este sofá de 3 plazas, con sus detalles de nudo y tachonados y brazos elegantemente curvados, agregará un toque de lujo, clase y estilo a cualquier interior.El asiento grueso acolchado es muy cómodo, mientras que la elegante estructura es resistente y duradera

La tapicería de cuero artificial de calidad es fácil de limpiar y resistente.

Visual Stocks Sofá Cama Chaise Longue con 2 Cojines- XS 3 plazas - 198x146x75 cm - Chaise Longue - En Terciopelo Negro - Mod. Liam XS Reclinable y Cama. € 349.00

€ 269.00 in stock 1 new from €269.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 2 cogines.

Mediadas: 198×146x75 cm

Material: Terciopelo Negro.

Funciones: Convertible en cama o Chaise longue.

Envio Gratuito dentro de la Peninsula.

BUDWING Orlando Hogar Sofá Cama 3 Plazas Chaise Longue Esquinero Reversible Izquierda o Derecha con Arcón Tapizado Tela y Cojines, 221 x 162 x 90 (Beige) € 699.00 in stock 1 new from €699.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Con un diseño moderno, Orlando es ideal como sofá chaise longue, cama o como arcón. Este sofá cama de 3 plazas se convertirá fácilmente en una cómoda cama doble para entretener a amigos y familiares. Si buscas un sofá cama rinconera de 3 plazas con chaise longue, este es para ti.

✅ Dimensiones del sofá: 220 cm ancho x 86 cm fondo y la chaise longue 160 cm fondo x 90 cm alto. Dimensiones de la cama: 220 cm de ancho x 160 cm de profundidad.

✅ Fabricado en Portugal.

✅ Materiales tela: 94% Poliéster + 6% Nylon. Materiales sofá:Madera contrachapada, tableros de partículas, espuma de poliuretano E23N + E26N, espuma de poliuretano E23N + fibra, muelles en zigzag. Materiales de la estructura: Madera contrachapada, tableros de partículas, tableros duros.

✅ BUDWING es una marca del grupo Confort24, bien establecida en Portugal, con sofás y sillones hechos por los mejores profesionales. BUDWING ofrece sofás y sillones de diseño, calidad y al mejor precio para tu hogar. READ Netflix ha nombrado la serie extranjera más popular de Estados Unidos.

MUEBLIX.COM | Sofa Marte 3 Plazas | Sofas de Salón Modernos | Asiento, Respaldo y Apoyabrazos de Espuma de Poliuretano | Sofa de Diseño € 299.00 in stock 1 new from €299.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ SOFÁ 3 PLAZAS: Diseño minimalista. Asiento de 3 plazas. Sofas de salon baratos. Disponible en varios colores. Lee mas detalles en la DESCRIPCIÓN

️ COMBINA: Sencillez, estilo y comfort, gran comodidad, tapizados de calidad, transpirables y antiarrugas. Espuma de intensidad 50Kg asiento + 10Kg en respaldo

⚙️ LIMPIEZA: Poliester de calidad facil de limpiar

️ ESPACIO: Las medidas son las estandard para un sofá tipo. Ideal para Apartamento Pequeño, Habitación de Adolescentes.

La entrega del sofá es a pie de calle y montaje rapido y sencillo, si desea más información contacte con el vendedor.

Astan Hogar Sofá Cama 3 Plazas con Chaise Longe, Tapizado Tela, Modelo Lena AH-AR40700AR € 443.00

€ 265.00 in stock 1 new from €265.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFA CAMA 3 PLAZAS con Chaise Longue reversible: colocación en la parte izquierda o derecha. Se incluyen 2 cojines de 30 x 50cm, del mismo tejido y color del sofá.

DIMENSIONES: Tiene un peso de 47kg y dimensiones de: Sofá: 144 x 180 x 88 cm, Cama: 166 x 180 x 46 cm (Profundidad x Ancho x Alto).

TAPIZADO DE CALIDAD: Fabricado en tela de alta calidad, transpirable, anti-arrugas e hipoalergénica con asientos cómodos de espuma D24.

SISTEMA DE APERTURA CLICK-CLACK: Fácil y cómodo de reclinar mediante su mecanismo de click-clack.

MODO DE ENTREGA: Entrega al pie de calle, no se introduce en el edificio ni se dispone de servicio de montaje.

duehome | Sofá 3 Plazas, Sofá Reclinable, Asiento de Descanso, Modelo Shelby, Acabado en Tejido Beige, Medidas: 180 cm (Ancho) x 100 cm (Alto) x 95 (Fondo) € 519.90 in stock 1 new from €519.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas del Sofá Shelby: 180 cm (Ancho) x 100 cm (Alto) x 95 (Fondo). El mueble de salón aliado para largos periodos de relax, un sofá cómodo, perfecto para descansar.

Estructura de madera macizo de pino, asientos y respaldo de espuma con densidad de 28 Kg de muelles ensacados, ha sido fabricado haciendo uso de materiales altamente resistentes y de gran calidad. Tapizado en tejido estrella, de fácil limpieza, diseño atemporal y resistente.

Shelby incluye un mecanismo de apertura manual por palanca para convertirla en sillón relax, se eleva la zona inferior y el respaldo se inclina, logrando una gran adaptabilidad y comfort al cuerpo.

El sofá triplaza reclinable manual con reposapiés te da la solución para esos momentos donde necesitas un extra de relax. Ideal para todos los hogares teniendo en cuenta su tamaño, diseño, color y tejido.

Este tipo de material tiene una superficie muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

vidaXL Sofá Moderno de 3 Plazas de Cuero Artificial Negro Sillón de Salón Casa € 360.11 in stock 3 new from €360.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es una gran opción para darle un aire de clase a tu hogar.Este sofá de 3 plazas no ocupa mucho espacio y ofrece líneas simples para decorar cualquier habitación tanto de un estilo moderno como clásico

Cuenta con un área amplia para sentarse y un cojín gruesamente acolchado para ofrecer una cómoda sensación al sentarse.El sofá está tapizado con cuero artificial de alta calidad y duradero que es resistente y fácil de limpiar

Su diseño simple destaca por las excelentes costuras

El sofá está bien construido con patas resistentes que le brindan una larga duración.La entrega incluye 1 sofá de 3 plazas y 2 almohadas sueltas.

SHIITO - Sofá de 3 Plazas y Función Relax - 180 x 100 x 95 cm - Modelo Siberia - 2 Asientos Respaldo y Reposapiés Reclinables - Apertura Manual - Gris € 519.00 in stock 2 new from €519.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOFÁ DE 3 PLAZAS CON FUNCIÓN RELAX: perfecto para descansar después de una larga jornada laboral, leer un libro o ver tu película favorita. Si necesitas un extra de relajación, puedes reclinar sus asientos laterales gracias a su sistema manual.

DISEÑO ELEGANTE Y MÁXIMA COMODIDAD: su estilo refinado deja entrever la calidad de los materiales que lo componen. No solo te proporcionará un gran descanso, sino que combinará a la perfección dentro de cualquier estancia.

MEDIDAS Y MATERIALES: el sofá cuenta con estructura de madera maciza, asiento relleno con espuma de alta densidad y está tapizado en tela de gran calidad. Sus medidas son: 100 (alto) x 95 (profundo) x 180 (ancho) cm. Peso: 80 kg.

MUEBLES DE PRIMERA CALIDAD: nuestra mejor referencia es el más del 98% de clientes que están plenamente satisfechos con nuestros productos. Empleamos madera, acero y tejidos resistentes al paso del tiempo. La mejor calidad al mejor precio.

SOMOS SHIITO: desde hace más de 15 años, vendemos de forma online todo tipo de mobiliario para tu hogar. Nuestro objetivo es detectar y satisfacer tus necesidades a través de productos de máxima calidad elaborados por nuestra familia de trabajadores.

MUEBLIX.COM | Sofa Cama Gonzalo | Sofa 3 Plazas | Sillón Cama | Sofa Confortable | Asientos de Espuma de Alta Densidad | Sofa de Diseño | Color Tierra € 499.00 in stock 1 new from €499.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️【Sofá 3 Plazas】¡Descubre nuestro sofá cama Gonzalo de 3 plazas! Con un diseño moderno y renovado, te proporcionará ese descanso que todos necesitamos.

【Medidas y Colores】Nuestro sofá de salón tiene las siguientes medidas: Ancho 212 cm, fondo 104 cm y altura 102 cm; Altura del asiento 48 cm, Fondo del asiento 52 cm; Altura de respaldo 55 cm; Ancho brazo 10 cm y alto brazo interior 19 cm y exterior 65 cm. Ancho entre brazos 192 cm; Tamaño cama 192 cm x 148 cm; Grosor del colchon 18 cm; Tamaño arcon: 187 cm x 60 cm altura 20 cm.

【Cojines y Asientos】Los asientos de nuestro sofa-cama son de espuma de alta calidad con una densidad óptima para el descanso de 28kg. La característica especial es que se puede transformar en sofá cama.

【Otras Características】Estructura de madera de pino macizo de alta resistencia, tablero de partículas y DM. Mecanismos deslizantes punto a punto, muy prácticos para ajustarlos a la medida que quieras. Respaldos en fibra hueca conjugada siliconada. Cojines desenfundables. Todas estas características destacan su calidad y lo hacen un sofá perfecto y muy confortable.

【Entrega】La entrega del sofá es a pie de calle y montaje rapido y sencillo, si desea más información contacte con el vendedor.

