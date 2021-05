Inicio » Top News Los 30 mejores Sofa Chaise Longue capaces: la mejor revisión sobre Sofa Chaise Longue Top News Los 30 mejores Sofa Chaise Longue capaces: la mejor revisión sobre Sofa Chaise Longue 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Sofa Chaise Longue?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Sofa Chaise Longue del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Home Heavenly®- Sofá ChaiseLongue, Marte, 3 plazas con arcón, tapizado Color Gris, Tratamiento Antimanchas (Chaise Longue Derecho) € 559.99

Amazon.es Features Asientos extensibles, y respaldo abatible para adaptar a nuestras posiciones de relax con la máxima facilidad, garantía de máximo confort

Sofá fabricado en tela easyclear anti manchas con tapizado desenfundable para facilitar su limpieza y lavado

Dimensiones: ancho 2,60 m, alto 1,00 m, fondo 1,45 m Dimensiones: ancho 2,60 m, alto 1,00 m, fondo 1,45 m (chaise longue lado derecho vista de enfrente)

Incluye dos prácticos pufs integrados en el lateral de un brazo y un práctico arcón para almacenar mantas o cojines

Entrega a pié de calle

SWEET SOFA®-Sofá Chaiselongue Mika, sofá de 3 plazas con pouff Reversible en tapizado en Tela Antimanchas Color Gris o marrón. - Gris € 399.99

Amazon.es Features MIKA CHAISLONGE. El sofá MIKA es una chaiselongUe de alta gama de líneas confortables y elegantes, llena de cojines que lo dotan de una extrema comodidad.

2 COMPOSICIONES – 1 SÓLO SOFA. El sofá MIKA cuenta con una chaiselongUe intercambiable. Esto se logra gracias a un pouf que podrás poner al lado derecho o izquierdo e intercambiando el cojín de la chaiselongue de una sentada a otra. Este proceso es muy sencillo, rápido y cómodo de realizar. Podrás poner tu sofá MIKA como mejor te convenga en cada ocasión o espacio en menos de 5 minutos.

GRAN PEQUEÑO SOFA. Que su medida reducida no te engañe, el sofá MIKA no desmerece en absoluto en comodidad. Se trata de un sofá fijo pero fabricado con un espumación SuperFoam de 25 Kg. de densidad para ofrecer una cómoda sentada. Sus respaldos están relleno de fibra hueca siliconada combinada con HR, para mayor transpiración y durabilidad. 100% CONFORT.

CALIDAD. Fabricado en España. Chasis de madera de pino macizo. Sentadas de espumación HD de 45 Kg de gran ergonomía y recuperación. Cabezales rellenos de fibra hueca siliconada y copos de poliuretano 100% transpirable, volumen siempre optimo. Tejido de fácil limpieza, AquaSplash de 25.000 ciclos Martindale, resistencia a la abrasión y certificado OEKO-TEX. Fundas desenfundables.

MEDIDAS. 207,5 X 130 X 92 cm.

Sofá Chaise Longue Loki Derecha 4 Plazas Gris Perla Sistema Easy-Clean Arcón 2 Puffs Asientos Extensibles Tejido Desenfundable (Envío y Subida a Domicilio Incluidos) € 645.00

Amazon.es Features [ CHAISELONGUE SOFA ] : Entre los sofas de salon baratos encontramos el sofá chaise longue Loki de 4 plazas de Tanuk, un mueble de salón de diseño moderno ideal para crear un espacio de relax dentro del hogar. El sillón cheslong en forma de L dispone del sistema de almacenamiento Tanuk Shelter, un arcón que está pensado para ganarle espacio a la casa y guardar en el interior todo lo necesario gracias a su gran capacidad.

[ SOFÁ RECLINABLE Y EXTENSIBLE ] : El chaise longue rinconera Tanuk Loki te permite ajustar el respaldo para colocarte en la posición más adecuada para descansar y relajarte, gracias a su mecanismo reclinable que garantiza una posición cómoda y ergonómica. Su asiento es extensible y su respaldo reclinable para aumentar el confort, y cuenta con 2 banquetas pufs reposapies móviles bajo el brazo para mayor comodidad. Su armazón está construido con madera de pino maciza de primera categoría.

[ LIMPIEZA DESENFUNDABLE ] : Los tejidos del respaldo y el asiento son desenfundables para ayudar a su limpieza. Sus tejido hipoalergénico, antiácaros, antibacterias y antihongos, dispone de Certificado Oeko-Tex que garantiza la no utilización de sustancias nocivas y la posibilidad de estar en contacto con las pieles más sensibles. Un sofa Chaiselongue especialmente indicado para hogares con niños o mascotas por su facilidad en el momento de limpiarlo.

[ SENSACIÓN RELAX ] : El asiento está fabricado con espumas de poliuretano de alta densidad con cubierta de fibra acrílica para facilitar la transpiración. El respaldo y los cojines decorativos están formados por partículas de poliuretano de alta densidad en su interior, material que garantiza el confort y la adaptabilidad al cuerpo humano además de su rápida recuperación. Suspensión de alta durabilidad que hará que tu descanso sea lo más cómodo posible.

[ GARANTIA DE SERVICIO PREMIUM ] : Durabilidad garantizada cinco estrellas de 10 años. Envío directo de fabrica y subida a domicilio incluidos, siempre que el transportista pueda acceder sin complicaciones con el producto tapizado. Disponible en varios colores Beige Crudo, Gris Marengo, Gris Perla y Mostaza y con el chaiselong a la izquierda o a la derecha. Fabricado en España con materiales de primera calidad. Medidas: alto 100 x ancho 225 x profundo chaiselongue 150 / profundo sofá 83.

Astan Hogar Sofá Cama 3 Plazas con Chaise Longe, Tapizado Tela. Modelo Lena AH-AR40700GR, Gris, Talla Única € 386.13

Amazon.es Features Sofá-cama con chaise longe de 3 plazas; medidas: sofá 180x87/144x88 cama: 180x114/166x46cm

Chaise longe reversible, parte izquierda o derecha

Fabricado en tela de alta calidad, transpirable, anti-arrugas e hipo alergénico y espuma d50 kg

Incluye 2 cojines del mismo color del sofá

Sistema de apertura click-clack, fácil y cómodo de reclinar y transformar en cama READ En España, el gobierno federal impone nuevas restricciones a la capital, Madrid, y sus alrededores

TOPOWN Funda para sofá Chaise Longue Impermeable, Funda para Sofa en Forma L, Funda Chaise Longue Derecho/Izquierdo de 3 Asientos + 3 Asientos, con 2 Fundas de cojín, Gris Oscuro… € 57.99

€ 49.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido superior - TOPOWN funda chaise longue Impermeable está hecha de 95% poliéster y 5% Spandex para garantizar que la funda sea más suave y elástica. Este tejido de buena calidad es natural y ecológico. No se desvanece ni es resistente al agua (no 100% impermeable), no se agrieta y hace que sus muebles sean duraderos, lo que protege su sofá en los años venideros. Para obtener más información sobre nuestras funda sofa chaise longue elastica, visite: https://youtu.be/AHduIsmMIjY

Tamaño: la funda chaise longue derecha se adapta al sofá de esquina derecho e izquierdo, de 185 a 230cm de largo y de 185 a 230cm de ancho. Esta Funda Sofa Chaise Longue tiene dos partes, una para el chaise longue y la otra para el sofá principal. Si su sofá no se puede separar, o no hay espacio entre el cojín del asiento y el respaldo, la funda de sofá no es adecuada. Consulte la última imagen para comprender el sofá aplicable específico o envíanos una foto de tu sofá y te ayudaremos a elegir.

Fácil de instalar: nuestra Funda para sofá en Forma L puede cubrir todo el sofá para una protección completa. Primero coloque dos fundas en el sillón y el sofá principal. Luego inserte la tela adicional en las grietas entre el cojín del asiento y el respaldo. Finalmente, inserte los palitos de espuma antideslizante en las ranuras para que la tela quede más apretada. El fondo elástico y las correas de fijación aseguraron la funda para sofa chaise long firmemente en su lugar.

Protección completa: TOPOWN Funda sofa chaise longue protege su sofá del polvo, la suciedad, las migas de galleta, y extender la vida útil en 3 años. Nuestra funda de sofá no es 100% impermeable. Pero cuando hay gotas de agua en la superficie, puede evitar que el agua penetre en el sofá durante 1 minuto, protegiendo así el sofá de daños. Pero tenga en cuenta que la funda sofá l no puede ser resistente al agua durante mucho tiempo. Seca el agua dentro de un minuto para evitar dañar el sofá.

Garantía de un año: Ofrecemos una garantía de un año debido a nuestra confianza en la calidad de nuestra funda chaise longue derecho. Si la funda sofa chaise long elastica no le convence al 100%? ¡No le preocupe! Ofrecemos reembolso dentro de 1 año. TOPOWN no solo vende la funda sofa chaise longue izquierdo de mejor calidad del mercado, sino que también ofrece el mejor servicio postventa. Podría comprarlo sin preocupaciones.

TOPOWN Funda Sofa Chaise Long Impermeable en 30s, Funda Chaise Longue Derecho/Izquierdo 3 plazas + 3 plazas con 2 Fundas de Almohada, Gris Oscuro € 47.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOPOWN Funda sofá chaise longue elástica está hecha de tela nueva de segunda generación, que es elástica y transpirable, puede proteger su sofá del polvo, la suciedad y las migas de galletas. Este tejido de buena calidad es natural y ecológico. No se desvanece, repele el agua (la funda del sofá es impermeable en 30 segundos, pero el sofá se mojará después de más de 30 segundos), extiende efectivamente la vida útil del sofá en 5 años.

TOPOWN Funda chaise longue de 3 plazas es perfecta para familias con mascotas. Nuestra funda de sofá de esquina puede evitar que el pelo de gato se pegue al sofá. No necesitas limpiar el pelo de la funda sofá chaise longue todos los días, solo de vez en cuando pon la funda en la lavadora para lavarla y terminar de limpiar el sofá fácilmente.

Tamaño - Funda sofa chaise longue brazo derecha / izquierda se adapta al sofá esquinero derecho e izquierdo, de los cuales 185-230cm de largo y 185-230cm de ancho (con reposabrazos). Esta funda de sofá tiene dos partes, una para el sillón y otra para el sofá. Si su sofá esquinero es un todo inseparable, o si no tiene la ranura entre el cojín del asiento y el respaldo, nuestra funda de sofá no se ajustará a su sofá esquinero. Consulte nuestra segunda foto para obtener más detalles.

Tres métodos de fijación: TOPOWN Funda chaise long 3 plazas tiene 3 métodos de fijación para la mejor fijación. Los cuerdas fijas en la parte inferior de la funda pueden evitar que la funda sofá se caiga. El dobladillo elástico permite que la funda del sofá cubra mejor la parte inferior del sofá. Los palos de espuma antideslizante se insertan en el espacio entre el respaldo y el asiento para apretar la tela. Tres métodos de fijación hacen que la funda del sofá sea más bonita y se ajuste mejor.

1 año de garantía: TOPOWN Funda sofá chaise long impermeable viene con una garantía de 2 años. ¿Si la funda chaise longue izquierda no te convence al 100%? ¡No hay problema! Le ofreceremos el reembolso en 1 año. TOPOWN no ​​solo vende la funda sofá chaise long de mejor calidad del mercado, sino que también brinda el mejor servicio postventa. Puedes comprarlo sin preocuparte.

Textilhome - Funda Cubre Sofá Chaise Longue Adele, Protector para Sofás Acolchado Brazo Derecho. Tamaño -240cm. Color Gris (Visto DE Frente) € 48.99

€ 42.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Derecho - 240 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS

Composición: Reverso y Anverso 100%Poliéster - Relleno 100% Poliéster 90g/m2.

Muy práctico y funcional. Decora y protege tu sofá sin complicaciones.

La presentación en una bolsa con cremallera facilita el transporte y el almacenamiento.

Protege tu sofá – Decora tu hogar – Ajuste perfecto.

subrtex Funda Sofa Chaise Longue Brazo Izquierdo Elastica Protector para Sofa Chaise Longue Antimanchas Ajustable(Cream)… € 63.99

1 used from €59.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤【Gran material & Color】: La tela de las fundas de los sofás está hecha de 85% poliéster y 15% spandex, suave, duradera, elástica y cómoda al tacto. Se preparan varios colores clásicos para usted, adecuados para varios estilos de decoración.

➤【Talla】: El diván está en el lado IZQUIERDO del sofá principal cuando se enfrenta a su sofá. Nuestras fundas para sofá en forma de L constan de 2 partes, una para el diván y la otra para el sofá principal. El sofá principal mide 140-180 cm (55 "-70") de largo y 70-95 cm (27 "-37") de ancho. La sección de chaise mide 160-195 cm (62 "-76") de largo y 70-95 cm (27 "-37") de ancho.

➤【Multifunción】: La tela de alta calidad con la excelente elasticidad proporciona a su sofá una protección perfecta contra los ácaros del polvo, las manchas, el desgaste, los derrames, los arañazos de mascotas y el pelo de las mascotas. Esta funda de sofá cubre y decora el área dañada del viejo sofá para que renazca, creando un ambiente más cómodo.

➤【Antideslizante】: La banda elástica en la parte inferior y las barras de espuma hacen que las fundas siempre se mantengan en su lugar, incluso después de sentarse. Nuestra funda de sofá se adapta a una variedad de sofás en forma de L.

➤【Cuidado Facil】: Estas fundas de sofá son fáciles de instalar y quitar para limpiar. Lavable a máquina hace que sea conveniente cuidarlos. Sin lejía No planchar. Secar a baja temperatura.

Taiyang Funda para Sofà Seccional, Fundas para Sofa Chaise Longue, Funda de sofá en Forma de L de Tela Elástica y Cómoda con 2 Fundas de Almohada ( 3 Asientos + 3 Asientos, Gris) € 56.99

€ 48.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◉【NOTA: Seleccione la medida adecuada para su sofá angular】 Por favor, lea el contenido de la ➤Guía a las Medidas, siga las instrucciones y tome las medidas de su sofá, asegúrese de que nuestras fundas de sofá se ajusten bien a su Sofá Modular. Tamaño compatible: 1 para sofá cama principal de 3 plazas: 170cm-220cm, 1 para Chaise longue de 3 plazas: 170cm-220cm, perfecto para los sofás angulares.

◉【Brinde a Su Sofá una nueva de vida y añada un toque de color a Su Sala de Estar】Las Fundas de Sofá son una Forma Fácil y Económica de renovar su sofá. No sólo le dará a sus muebles un nuevo aspecto, sino que también los protegerá de un mayor desgaste. Nuestra exclusiva solución puede transformar su espacio en sólo diez minutos y no cuesta una fortuna. Siéntase libre de compararnos con servicios profesionales de tapicería personalizada.

◉【Fácil posicionamiento para su sofá angular】 NOTA: Si su sofá es pesado, puede que se requieran dos personas para completar la colocación.Por favor, lea el contenido de la ➤Guía de posicionamiento en la imagen principal o descripción. Si tiene algún problema para colocar la funda, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o con el centro de mensajes internos, le daremos una respuesta completa lo antes posible.

◉【Cómodo Tejido Elástico】Empleando una tecnología de tejido exclusiva, el material hecho de 95% poliéstery 5% spandex Haz que la funda de tu sofá sea cómoda, elástica y duradera. Se procesa con tejidos elásticos de 4 vías que se estiran en ambas direcciones, adecuado para sofá en forma de L. Gracias a la exclusiva tecnología de teñido, el color permanece inalterable incluso después de repetidos lavados y se mantiene perfecto durante todo el año.

◉【Fácil de cuidar y con Garantía】Funda de Sofá Lavable a Máquina, lavar a una temperatura de 30 grados o menos, no blanquear, no planchar. Creemos que un buen servicio post-venta es parte de un buen producto. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico o póngase en contacto con el centro de mensajes del comprador, le responderemos dentro de 24 horas.

Martina Home Tunez Funda Elástica para Sofá Brazo Izquierdo Largo, Tela, Gris, Tres Plazas € 79.86

€ 42.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición del tejido: 50% poliéster, 45% algodón, 5% elastómero; calidad: jacquard

Contiene: 1 funda chaise longue elástica brazo izquierdo tunez color gris

Lavado: lavar a máquina máximo (30ºc)

Fabricado en españa por enguitex home

laamei Funda de Sofa Elástica Chaise Longue 2 Piezas Brazo Largo Derecho Izquierda Funda Cubre Sofá de Forma L Protector para Sofá de Poliéster Estampado Floral € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material de poliéster de alta calidad]: ultra suave y cómodo, resistente y duradero. Se puede utilizar en todas las estaciones y puede estar en contacto directo con la piel.

[Tamaño]: 1 juego (2 piezas), 1 asiento para adaptarse: 90 cm a 140 cm / 2 asientos para adaptarse: 145 cm a 185 cm / 3 asientos para adaptarse: 190 cm a 230 cm / 4 asientos para adaptarse : de 230 cm a 300 cm. Confirme el tamaño antes de comprar para garantizar un ajuste perfecto y evitar molestias innecesarias.

[Gran elasticidad]: nuestra funda elástica para sofá garantiza que se ajuste a la mayor parte del sofá del mercado y sea muy fácil de instalar y desmontar, no se caerá ni se moverá, lo que hace que sea muy fácil de colocar.

[Protección total]: estas fundas de sofá protegen sus muebles del polvo, las manchas y el desgaste para evitar que se dañen, especialmente adecuadas para familias con niños o mascotas. También puede ser una tela nueva para su silla y le da a su sofá un aspecto nuevo perfecto si su sofá se ve un poco roto o no tan nuevo al cubrir los daños anteriores.

[Instalación y cuidado]: esta funda de sofá es extremadamente fácil y conveniente de instalar y quitar para limpiar gracias a su elasticidad; Lavable a máquina en frío, no usar lejía, secar en secadora, no planchar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros en cualquier momento por correo electrónico. READ Debate presidencial en los Estados Unidos: la mesa y cómo ver a Donald Trump. Joe Biden hoy

Textilhome - Funda Cubre Sofá Chaise Longue Circus, Protector para Sofás Acolchado Brazo Derecho. Tamaño -200cm. Color Gris (Visto DE Frente) € 36.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Derecho - 200 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS.

Composición: Reverso y Anverso 100%Poliéster - Relleno 100% Poliéster 90g/m2.

Funda Sofá Impermeable - Decora y protege tu sofá sin complicaciones. Disponible: Funda Sofá, - Sillón Orejero - Sillón Relax - Chaise longue.

Protege su sofá - Decora su casa - Ajuste perfecto. Todos nuestros productos son de máxima calidad. Producto Fabricado en España.

La presentación en una bolsa con cremallera facilita el transporte y el almacenamiento.

Lanovenanube - Funda Chaise Longue Acolchado - Práctica - Derecha 240 cm - Color Beig C02 € 42.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda Chaise longue 240 cm de respaldo

Composición: 100% Poliéster

Tejido acolchado con guata de 100 gr

Válido para ambos lados: chaise derecha y chaise izquierda

Textil del hogar lavable, de fácil colocación, protección y decoración con gran variedad de colores.

TOPOWN Funda Sofa Chaise Longue Impermeable 3 plazas, Funda Chaise Long Elastica Brazo Derecho/Izquierdo, Lavable en Lavadora, Gris € 48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela superior: TOPOWN Funda sofá chaise long impermeable está hecha de 95% poliéster y 5% elastano, que tiene una excelente elasticidad. El tacto es más suave y cómodo. Nuestro funda chaise longue derecho no se desvanecerá, no se romperá y puede proporcionar unos 30 segundos de función impermeable. Proteja eficazmente su sofá del polvo, las manchas, el pelo de las mascotas y otras contaminaciones y prolongue la vida útil del sofá en más de 5 años.

Dimensiones: Funda de sofá chaise longue izquierda / derecha adecuada para sofá esquinero izquierdo y derecho, largo de 185 a 230 cm y ancho de 185 a 230 cm. Esta funda de sofá gris tiene dos partes, una para el sillón y otra para el sofá principal. Si su sofá es un todo, que no es fácil de desmontar y desmontar, o si no hay espacio entre el respaldo y el cojín, nuestra funda chaise longue no es adecuada para su sofá. Para obtener detalles como las dimensiones, consulte la última foto.

Tres métodos de fijación: TOPOWN Funda chaise long tiene 3 métodos de fijación para una mejor fijación. Las cuerdas de fijación en la parte inferior de la funda pueden evitar que la funda sofá se caiga. El dobladillo elástico permite que la funda sofá cubra mejor la parte inferior del sofá. Los palos de espuma antideslizante se insertan en el espacio entre el respaldo y el asiento para hacer que la tela sea más tensa. 3 métodos de fijación hacen que la funda sofá sea más bonita y más adecuada.

Resistente al agua hasta 30 segundos: Nuestro funda chaise longue tiene un revestimiento impermeable, que puede proporcionar protección impermeable durante unos 30 segundos. Después de la prueba, cuando el agua cae sobre la funda sofá, la funda del sofá es completamente impermeable en 30 segundos y no penetra. Pero después de más de 30 segundos, la funda sofá se empapará gradualmente y, finalmente, el sofá se mojará. Por lo tanto, seque el agua de la funda sofá en 30s para evitar dañar el sofá.

Un año de servicio postventa: TOPOWN Funda sofa chaise longue tiene 1 año de garantía para cada cliente porque confiamos en la calidad de la funda chaise long elastico. Si la funda del sofá chaise longde 3 plazas tiene algún problema de calidad dentro de los 2 años, envíe un correo electrónico al servicio de atención al cliente, le reembolsaremos o reemplazaremos una nueva funda de sofá de esquina elástica.

textil-home Funda Cubre Sofá Chaise Longue Malu, Protector para Sofás Acolchado Brazo Derecho. Tamaño -240cm. Color Gris (Visto DE Frente) € 46.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Derecho - 240 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS

Composición: Reverso y Anverso 100%Poliéster - Relleno 100% Poliéster 90g/m2.

Compruebe bien su chaiselongue. Tenga en cuenta que debe medir su sofá sin contar los reposabrazos, las medidas disponibles son 200 y 240cm, ancho sofá. Lado Derecho e Izquierdo VISTO DE FRENTE.

Protege su sofá - Decora su casa - Ajuste perfecto. Todos nuestros productos son de máxima calidad. Producto Fabricado por Textil-Home

Recibira su funda textilhome en una bolsa con cremallera facilita el transporte y el almacenamiento.

Martina Home Emilia Funda Elástica para Sofá Chaise Longue, Tela, Negro, Brazo derecho (mirando de frente) € 42.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición del tejido: 50% poliéster, 45% algodón, 5% elastómero; calidad: jacquard

Contiene: 1 funda chaise longue elástica brazo derecho emilia, color negro

Tejido elástico de alta calidad; contiene gomas de sujeción

Lavado: lavar a máquina máximo (30º c)

Fabricado en españa por enguitex home

MB HOME BASIC - Funda Antideslizante para sofá Chaise Longue DX Relax, Royal, 240 cm € 37.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda de sofá antideslizante Relax con chaise longue derecha, con parte inferior de goma antideslizante, para que se ajuste perfectamente al sofá.

Producto resistente, adaptable a todos los tipos de sofá, especialmente a los de piel, donde las fundas normales tienden a deslizarse. Con bolsillos de almacenamiento.

Con chaise longue a la derecha, para identificar correctamente la orientación de tu chaise longue se recomienda mirar el sofá frontalmente.

Tamaño del asiento: 240 cm + cubre reposabrazos laterales y chaise longue.

Se recomienda lavar a máquina a 30 grados, no planchar, no limpiar en seco y no usar lejía.

laamei Funda de Sofa Elástica Chaise Longue Brazo Largo Derecho Funda Cubre Sofá Modelo Acolchado Diseñada de Forma L 2 Piezas Protector para Sofá de Poliéster y Spandex Color Sólido € 39.99

€ 30.99

Amazon.es Features [Material de poliéster de alta calidad]: ultra suave y cómodo, resistente y duradero. Se puede usar en todas las estaciones y puede estar en contacto directo con la piel. (Realizamos la prueba de decoloración, pero no hay decoloración, pero algunos compradores informan la decoloración, recomendamos lavar y secar el producto después de recibirlo primero para usarlo.)

[Tamaño]: 1 juego (2 piezas), ofrecemos 4 tamaños para elegir, se adaptan a la mayoría de los sofás (1 asiento para adaptarse: 90 cm a 140 cm / 2 asientos para adaptarse: 145 cm a 185 cm / 3 asientos para encajar: 190cm a 230cm / 4 asientos para encajar: 230cm a 310cm). Confirma el tamaño antes de comprar.

[Gran elasticidad]: la funda elástica del sofá garantiza que no se caiga ni se mueva, lo que lo hace muy fácil de colocar y adecuado para la mayoría de los sofás del mercado.

[anti-manchas para proteger el sofá]: Puede proteger su sofá en todas partes del polvo, manchas y rasguños, etc., especialmente adecuado para la familia que tiene al niño dibujando y comiendo en el sofá, al animal saltando y durmiendo en el sofá. También puede darle un nuevo aspecto perfecto a su sofá que parece un poco viejo al cubrir los viejos dañados.

[Fácil de mantener]: Impresión y teñido ecológicos, se puede lavar a máquina con agua a 30 grados, no se puede limpiar en seco, no es necesario planchar.

Eysa Italia Ulises Funda chaise longue elástica, Tela, GRIS, 250-310 cm € 52.00

Amazon.es Features Estándares de calidad española

Lavable a máquina a 30º c

Para todo tipo de sofás

Fácil idad de colocación

Funda de sofá bielástica adaptable para chaise longue de 250 a 310 cm (medidas aproximadas); el lado del chaise longue (derechao izquierda) se indica mirando de frente el sofá; brazo largo chaise longue

Confort24 Orlando Hogar Sofá Cama 3 Plazas Chaise Longue Esquinero Reversible Izquierda o Derecha con Arcón Tapizado Tela Gris Sofá de Salon Decoración de Hogar Cojines y Tapicería 221 x 162 x 90 € 629.00

Amazon.es Features ✅ Con un diseño moderno, Orlando es ideal como sofá chaise longue, cama o como arcón. Este sofá cama de 3 plazas se convertirá fácilmente en una acogedora cama matrimonio para recibir amigos y familiares. Si está buscando un chaise longue sofá cama matrimonio 3 plazas esquinero con arcón, este es el indicado.

✅ Medidas Sofá: 220 cm ancho x 86 cm profundidad y 160 cm profundidad de la chaise longue x 90 cm altura. Medidas Cama: 220 cm ancho x 160 cm profundidad.

✅ Hecho en Portugal.

✅ MATERIALES: TELA: 94%Polyester + 6%Nylon. MATERIALES DE SOFÁ: Contrachapado, tablero de partículas, espuma de poliuretano E23N + E26N, espuma de poliuretano E23N + fibra, zig zag muelles. MATERIAL DE ESTRUCTURA DEL SOFÁ: Contrachapado, tablero de partículas, tablero duro.

✅ Confort24 es una marca firmemente establecida en Portugal, con sofás y sillones fabricados por los mejores profesionales. Nuestros productos se venden solo a través de Internet, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes excelentes precios y un servicio personalizado. Confort24 ofrece sofás y sillones de diseño y calidad a los mejores precios.

Eysa Levante Funda de sofá, Algodón, Gris, 240 CM. Izquierda € 33.02

€ 26.50

Amazon.es Features Estándares de calidad española

Lavable a máquina a 30ªc

Para todo tipo de sofás

Gran variedad de colores

De montaje muy sencillo

SearchI Funda Elástica para Sofá Chaise Longue,Extraíbles y Lavables,Cubre Sofá Chaise Longue Estampada Antideslizante,Funda Protectora para Sofá en Forma de L 2 Piezas(Geometría,2 Plazas+3 Plazas) € 48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL DE CALIDAD Y ARTESANÍA:Las fundas sofa chairse longues hecho de poliéster y spandex alta calidad proporciona una sensación suave y confortable.Ideal para propietarios de buen gusto.

EMBALAJA Y TAMAÑOS : Este artículo es 2 unidades,incluye 1 pieza funda sofa 2 plazas+ 1 pieza fundas sofa 3 plazas.Apto para sofá 1 plaza(Longitud:145-185cm) y sofa 3 plazas(Longitud:190-230cm) en forma de L combinado con 2 partes por separado.(Asegúrese de que y mida el tamaño de sus sofás antes de comprar.Si no está seguro de que la talla,Contactarnos )

FUNDAS SOFA CHAISE LONGUE :Protege sus muebles contra manchas, desgaste para evitar que se arruine.a la vez que agrega un aspecto lujoso y encantador. Ideal para hogares con niños y mascotas

CUIDADO FÁCIL:Lavable a máquina(Bajo 30ºc)para un fácil cuidado y mantenimiento,por separado en agua fría en el ciclo suave, no use lejía ni planchar.

NOTAS Y SERVICIO:Apto para sofá en forma de L combinado con 2 partes por separado.Si su sofá es completo,no es fácil de quitar y Por separado.Por favor,tengas cuidado de comprar.Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en cualquier momento, estaremos encantados de ayudarle.

Confort24 Leah Sofá Cama 3 Plazas Chaise Longue Derecha o Izquierda Reversible Esquinero Dos Cojines Incluidos Tissu Salon Decoración de Hogar (Gris) € 499.00

Amazon.es Features ✅ Un sofá cama chaise longue 3 plazas perfecto como sofá y como cama. Un mueble esquinero de salon en tissu, barato, mullido, cómodos, bien acabado y excelente calidad. Con un diseño moderno y clásico, es perfecto y cómodo para la decoración de su hogar. Hecho en Portugal por los mejores profesionales de sofás y decoración.

✅ Medidas Sofá: 230 cm ancho x 80 cm profundidad x 70 cm altura. Medidas Cama: 200 cm ancho x 120 cm profundidad.

✅ Materiales Tela: 100% Poliéster. Sensación suave, fácil de limpiar. Materiales Sofá: Madera de pino, madera contrachapada, tablero de partículas, OSB.

✅ Hecho en Portugal.

✅ Confort24 es una marca firmemente establecida en Portugal, con sofás y sillones fabricados por los mejores profesionales. Nuestros productos se venden solo a través de Internet, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes excelentes precios y un servicio personalizado. Confort24 ofrece sofás y sillones de diseño y calidad a los mejores precios. Si buscas sofa cama, sofas cama baratos, sofas salon chaise longue cheslong o sofa cama matrimonio, este es el sofá perfecto para ti y tu familia. READ España 6-0 Alemania (resultado del partido)

Ryoizen Cubre Sofá Chaise Longues Elásticas Modernas Fundas de Sofá Cheslong Estampada Antideslizante Lavables Funda Protectora para Sofá en Forma de L (Gris?2 plazas+ 3 plazas) € 47.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Banzaii Funda de Sofá Cubre Chaise Longue Acolchada Lisa 4 Plazas (290 cm) con Chaise Longue Izquierda/Derecha Gris Claro € 54.99

Amazon.es Features Funda de sofá en suave microfibra antiallérgica con relleno anti-ácaro, acolchada. El tejido recibe un especial tratamiento que lo hace resistente al agua y la suciedad.

La funda de sofá es reversible, adecuada para sofás con chaise longue izquierda y chaise longue derecha. Las etiquetas presentes en el producto son fácilmente removibles.

Paquete compuesto de una funda sofá con respaldo de 290 cm y una banda elástica fija respaldo.

Fácil de montar y fijar gracias a la banda elástica fija respaldo. Se puede lavar a maquina a un máximo de 40°C

Comprando un producto Banzaii tienes derecho a una expedición rápida y trazada

Eysa Funda chaisse Longue práctica Rabat 240cm Color 06/,Gris Oscuro, Derecha Vista Frontal € 36.16

€ 30.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estándares de calidad española

Lavable a máquina a 30ªc

Para todo tipo de sofás

Gran variedad de colores

De montaje muy sencillo

Eysa Nordic Funda, Poliéster, C/6 Gris-Gris, Chaise Longue 240cm. Válido para sofá Desde 250 a 300cm € 38.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Microfibra acolchada, diseño en rombos

Estándar de calidad española; fabricado por eysa

Lavable a máquina a 30ºc

Para todo tipo de sofás

Gran variedad de colores y tamaños

Yidaxing Funda para Sofá en Forma de L Funda Elástica Chaise Longue con Funda de Almohada de 2 Piezas(3 Plazas+3 Plazas, Beige) € 49.99

€ 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL DE ALTA CALIDAD】Funda de Sofa de 88% poliéster, 12% spandex, tejido totalmente elástico, duradero y resistente, Protege tu sofá, decorativo y funcional.

【APTO PARA SOFÁS DE ESQUINA O SOFÁ EN FORMA DE L】3 plazas + 3 plazas para la longitud del sofá entre 180 cm-230 cm. Ambos lados son aplicables. Por favor confirme el tamaño antes de comprar.

【ANTIDESLIZANTE】La banda elástica en la parte inferior y las barras de espuma hacen que las fundas siempre se mantengan en su lugar, incluso después de sentarse.

【PROTECCIÓN CONTRA LA SUCIEDAD DE SU SOFÁ】Protege sus muebles contra manchas, desgaste para evitar que se arruine.a la vez que agrega un aspecto lujoso y encantador. Ideal para hogares con niños y mascotas o para los que busquen una solución económica para la protección de sofá.

【CUIDADO FACIL】: Estas fundas de sofá son fáciles de instalar y quitar para limpiar. Lavable a máquina hace que sea conveniente cuidarlos. Sin lejía No planchar. Secar a baja temperatura.

TAOCOCO Funda para sofá en Forma de L Funda elástica elástica 2 Juegos para 3 Asientos + 3 Asientos, con Funda de cojín de 2 Piezas (Gris Oscuro) € 57.99

€ 54.99

1 used from €53.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL DE ALTA CALIDAD】: 88% poliéster, 12% spandex, tejido totalmente elástico, duradero y resistente, adecuado para la mayoría de los sofás en forma de L. Protege tu sofá, decorativo y funcional.

【FÁCIL LIMPIEZA】: Nuestra funda para sofá no solo protege su sofá de la suciedad accidental, como las migas de galletas y el uso diario, sino que también es muy fácil de limpiar y le ahorra mucho esfuerzo. Lavar a mano o lavar a máquina con agua fría; Caída seca; Sin blanqueador; No planchar

【NOTA】: Esta funda de sofá en forma de L consta de dos partes, una para la cama y la otra para el sofá principal. Si su sofá es un todo, no es fácil quitarlo y separarlo. Por favor, preste atención cuando la compra de esta funda de sofá no es adecuada para sofás de cuero.

【PROTECCIÓN CONTRA LA SUCIEDAD DE SU SOFÁ】: esta funda para sofá protege su sofá de la suciedad, las manchas, el desgaste y evita que se arruine. ¡Es ideal para hogares con niños y mascotas!

【APTO PARA SOFÁS DE ESQUINA O SOFÁ EN FORMA DE L】: 3 plazas + 3 plazas para la longitud del sofá entre 180 cm-230 cm. Ambos lados son aplicables. Por favor confirme el tamaño antes de comprar. Si no está seguro, contáctenos.

SWEET SOFA® - Sofá Chaiselongue Capri, 4 plazas, Asientos deslizantes, Cabezales reclinables, arcón y Puffs incluidos, Elegante Tela Antimanchas. Fabricación Nacional (Chaise Longue Derecho, Gris) € 699.99

Amazon.es Features SOFÁ CHAISE LONGUE CAPRI. El sofá chaise longue (lado derecho visto de frente) Capri, es la solución perfecta para tu hogar. Un gran sofá con múltiples extras. Con dos asientos extraíbles, chaise longue con canapé arcón, brazos siesta y dos estupendos pouf, convierten a la Chaise longue Capri en un sofá ideal para cualquier estancia. Fabricación española, acabados de primera calidad.

GRAN FORMATO (275 CM). Chaise longue pensada para cubrir las necesidades máximas de la comodidad. Sentadas extraíbles por puntos lo cual ayuda a regular el desplazamiento. Cabezales reclinables para mejorar la postura de la espalda. Capacidad de almacenaje con canapé arcón en el módulo-chaiselongue. Brazos rectos con cojín. Dos pufs movibles para una mayor comodidad, pudiendo alargar con ellos aún más la sentada, perfectos para una visita informal e incluso para los peques de casa.

ARTESANÍA. El sofá chaiselongue Capri está fabricado de manera artesana en madera de pino maciza. Núcleo de confort en SuperFoam de 35 Kg de densidad. Cojines rellenos de fibra hueca siliconada transpirable combinada con SuperFoam para una mayo transpirabilidad y durabilidad. Tapizado con un tejido certificado OEKO-TEX con escudo antimanchas de gota flotante y una resistencia de 30000 ciclos Martindale.

CONFORT Y ELEGANCIA. La chaiselongue Capri es la composición perfecta para un merecido descanso. Su diseño de líneas puras y elegantes y todas sus características están pensadas única y exclusivamente para la confortabilidad y comodidad del hogar. Fundas antimanchas, desenfundables y lavables.

MEDIDAS. Ancho +- 275 cm. Alto +-100 cm Largo +- 165 cm. ENTREGA A PIE DE CALLE.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Sofa Chaise Longue disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Sofa Chaise Longue en el mercado. Puede obtener fácilmente Sofa Chaise Longue por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Sofa Chaise Longue que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Sofa Chaise Longue confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Sofa Chaise Longue y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Sofa Chaise Longue haya facilitado mucho la compra final de

Sofa Chaise Longue ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.