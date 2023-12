Inicio » Electrónica Los 30 mejores smartwatch niños gps capaces: la mejor revisión sobre smartwatch niños gps Electrónica Los 30 mejores smartwatch niños gps capaces: la mejor revisión sobre smartwatch niños gps 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de smartwatch niños gps?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ smartwatch niños gps del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Reloj Inteligente Niño GPS y Llamadas 4G, SOS, Smartwatch Niños WiFi con Videollamadas, Reloj Inteligente Niños Niñas con Música, Despertador, Horario de Clase, Linterna, Regalos para Niños Niñas € 89.99

€ 71.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【LLAMADA BIDIRECCIONAL 4G】Este reloj inteligente niño no solo admite marcar con el teclado y agregar varios números familiares, sino que también puede rechazar llamadas desconocidas. Además, PIULAXIU reloj inteligente niño puede formar un chat familiar después de estar vinculado a través de la APP"SeTracker 2". Puede enviar voz, fotos, expresiones e incluso videollamadas con miembros de la familia. Con una 300W cámara, puede ver claramente en tiempo real comunicación y sentirse más a gusto.

【PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, SOS CON UN CLIC】Cuando un niño se siente incómodo o se encuentra con una emergencia, presione y mantenga presionado el botón SOS durante 5 segundos, PIULAXIU reloj inteligente niño marcará los 3 números de contacto de emergencia preestablecidos, los padres recibirán notificaciones de emergencia lo antes posible. También se agrega una linterna en el lado derecho del reloj inteligente para proporcionar luz a los niños cuando se levantan por la noche.

【POSICIONAMIENTO MÚLTIPLE, GPS EN TIEMPO REAL】Con el sistema GPS+WiFi+AGPS+LBS le permite verificar la ubicación específica de su hijo en cualquier momento y en cualquier lugar, y registrar huellas históricas en cualquier momento. También puede establecer un rango de la zona segura a través de la APP, cuando un niño que usa un reloj inteligente niños alcanza o sale de la zona segura preestablecida, los padres recibirán una notificación de mensaje, lo que les brindará más tranquilidad.

【MODO NO MOLESTAR, CÉNTRATE EN ESTUDIAR】La nueva función de gestión curricular permite configurar aprendizajes o actividades de lunes a viernes a través de la APP del reloj inteligente, animando a los niños a aprender a gestionar el tiempo. Por supuesto, puedes activar el modo No molestar en la APP durante el horario escolar. PIULAXIU reloj inteligente niño bloqueará automáticamente llamadas telefónicas, mensajes y otras notificaciones para ayudar a los niños a concentrarse en hacer una cosa.

【GRAN ALMACENAMIENTO DE 8 GB, FUNCIONES RICAS】PIULAXIU reloj inteligente niño utiliza 1 GB + 8 GB de espacio de almacenamiento más grande. También es un reloj inteligente para música, deportes y fotografía, puede descargar miles de música y usar cámaras y videos para registrar cada momento de la infancia. El podómetro puede registrar pasos/calorías. También hay funciones más completas: cronómetro, juegos digitales, encontrar relojes, bloqueo de contraseña, recordatorio de batería baja, etc.

ADUOGENG Reloj Inteligente Niño 4G/GPS/WiFi/Videollamada/SOS, Regalos Smartwatch Niño Niña con Fotografía, Música, Horario de Clase, Modo de Clase, Despertador, Linterna, Podómetro, Contraseña, Negro € 89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

¡Ten un día genial con ADUOGENG! El reloj inteligente niño es ideal para el uso diario y un gran regalo para niño a partir de los 5 años. Perfecto para cumpleaños, inicio de clases, Navidad y más. La correa de silicona se combina con un cordón estilo zoológico, brindándote 2 opciones de uso llenas de diversión. Incluye una película protectora transparente para evitar arañazos en la pantalla. La ranura para tarjeta es práctica y no requiere destornillador. ¡Comodidad y estilo en uno!

Llamadas 4G, Chat Familiar ADUOGENG smartwatch niño puede hacer llamadas 4G a través de contactos autorizados en la app "SeTracker 2", brindando seguridad y comodidad. Con cámara frontal de 3 MP, permite videochats vía red 4G o WiFi, para charlas más cercanas. Además, el chat familiar facilita charlas de voz, compartir fotos, emoticonos y videos grupales, para expresar emociones y secretos con los padres.

Posicionamiento GPS Cuenta con GPS+AGPS+WIFI+LBS para ubicación precisa. Con la app móvil, los padres ven la ubicación del niño, brindando seguridad adicional. Ideal cuando los niños están solos o van a la escuela, se puede establecer un área segura, y si el niño sale de ella, los padres reciben un recordatorio al instante del reloj inteligente infantil, mantener a los niños seguros.

Llamada de Emergencia SOS Rápida Cuando el niño se enfrenta a una situación urgente, ya sea una lesión, peligro, mal tiempo, necesita ayuda, se pierde o se siente amenazado, simplemente mantén presionado el botón SOS en el reloj inteligente niño durante más de 5 segundos, y llamará automáticamente a los 3 contactos de emergencia preestablecidos. Si el primer contacto no responde, se marcará el segundo, y así sucesivamente. ¡Una solución rápida y segura para situaciones imprevistas!

Modo de Clase y Horario de Clase Agrega los cursos y horarios de lunes a viernes en la APP, de manera que los niños puedan planear lecciones con más facilidad. Durante las clases, los padres pueden activar el modo aula en el reloj, bloqueando la pantalla, para que los niños se concentren en su aprendizaje. Además, la función de rechazar llamadas desconocidas y la opción de APP en lugar de recibir SMS, mantienen a los niños alejados de información no deseada.

Lylica Reloj Inteligente Niños - Smartwatch Niño para y Niña con Podómetro, 19 Juegos, Llamadas, SOS, Música, Linterna, Juguetes para niños de 3-12 años Navidad Cumpleaños Regalo (Azul) € 37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Características perfectas】El reloj inteligente niños desde los lindos fondos de pantalla para elegir, hasta la cámara, fotos, videos, música, teléfono, SOS, grabadora, calculadora, calendario, cronómetro, temporizador, despertador, juegos, reproductor de mp3, grabadora de voz, seguimiento de pasos y más. La pantalla principal del reloj es personalizable con diferentes imágenes y el tiempo puede ser analógico o digital simplemente deslizando hacia los lados en la pantalla.

【Llamadas y SOS】Este reloj para niños puede recibir y hacer llamadas a través de una tarjeta SIM en una red 2G y almacena 10 contactos con nombres editables. Presiona dos veces el botón de inicio para hacer una llamada de SOS y pedir ayuda a tu familia y amigos. Por supuesto, también se puede usar sin una tarjeta SIM como un reloj inteligente de juego normal (Nota: no suministramos tarjetas SIM).

【Características educativas】Hemos recibido muchos comentarios de padres que desean que sus hijos aprendan más con el reloj, el último reloj para niños del mercado en 2023 ha agregado muchos modos de aprendizaje, incluyendo tarjetas de aprendizaje, libros de cuentos electrónicos, seguimiento de hábitos, etc. También hemos actualizado los juegos, seleccionando cuidadosamente 23 juegos educativos para niños de todas las edades, ¡esto ya no es solo un juguete para niños!

【Cámara y reproductor de música] Los niños pueden grabar sus vidas en cualquier lugar, gracias a la compatibilidad con la grabación de fotos y vídeos en alta definición, y a la posibilidad de establecer las fotos favoritas como fondo en el reloj infantil. Música mp3: tarjeta de memoria gratuita. Puedes conectar el Boys & Girls Smartwatch al ordenador y descargar la música favorita de tus hijos; el sonido de la música se puede ajustar.

【Sus inquietudes】Nuestros reloj para niños son recargables y el cable de carga se proporciona en el paquete. Todos los juegos incluidos son gratuitos y la tarjeta de memoria para descargar música y fotos ya está instalada en el reloj, por lo que puedes usarlo directamente sin instalar nada. La pantalla táctil de alta resolución es sensible y fácil de navegar

Sepdek Reloj Inteligente Niño Niña - Smartwatch con Llamadas SOS, Podómetro, 22 Juegos, Cámara, Linterna, Música, Juguete Regalo para Niños y Niñas 3-12 años Comunion Cumpleaños Navidad (Azul) € 37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【RELOJ INTELIGENTE MULTIFUNCIÓN】Este reloj inteligente niños combina llamada, SOS, podómetro, cámara, vídeo, juegos, reproductor de música mp3, linterna, despertador, calculadora, temporizador, cronómetro, calendario, 8 audiolibros, 37 palabras comunes para aprender, 14 modos de creación de hábitos, etc. y se puede cambiar entre 22 fondos de pantalla de hora analógica o digital, lo que lo convierte en un ayudante imprescindible para la vida de los niños.

【RELOJ TELEFONO NIÑOS】Los niños pueden hacer / recibir llamadas a través del reloj (sólo admite tarjeta SIM 2G), ver el historial de llamadas y almacenar el nombre del contacto, doble toque en el botón de inicio para activar la función SOS con un solo toque, los mensajes de texto y videollamadas no son compatibles. Por supuesto, también puedes utilizar otras funciones básicas, excepto las llamadas, sin insertar la tarjeta SIM.

【RELOJES EDUCATIVOS PARA NIÑOS】El reloj smartwatch se centra en el desarrollo global del niño con múltiples modos de aprendizaje: 8 libros de cuentos electrónicos que cambian entre varios idiomas para contar historias y reproducir escenarios; 37 tarjetas de aprendizaje que contienen palabras en inglés de uso común en la vida; y 13 modos de seguimiento de hábitos, 22 juegos educativos y podómetros.

【MÚSICA & CÁMARA】 Este reloj para niños tiene una pantalla táctil de alta resolución y una cámara HD mejorada que soporta la toma de fotos, cámara mágica y grabación de vídeo. Después de apagar el reloj y conectarlo a su ordenador mediante el cable de carga USB, puede descargar fotos (*.jpg) como fondo de pantalla o música (*.mp3) para grabar cada momento feliz de su vida. (Nota: tarjeta SD integrada)

【REGALO PARA NIÑOS】Este reloj niño tiene una excelente duración de la batería y se puede cargar rápidamente. Especialmente diseñado para los niños, por lo que no hay configuración complicada, sin necesidad de descargar aplicaciones y sin necesidad de conectarse a su teléfono móvil. El paquete incluye:1*reloj inteligente, 1*Cable de carga USB y 1*Manual del usuario

PTHTECHUS Reloj Inteligente Teléfono para niños, GPS Rastreador Podómetro cámara SOS Pantalla táctil HD Conversación Bidireccional Reloj Inteligente para niños, Regalo para niños, Pink € 39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

[Reloj inteligente multifuncional perfecto]: Pantalla táctil a color de alta resolución de 1,37 pulgadas, que admite cualquier idioma, doble llamada, ranura integrada para tarjeta SIM nana, cámara, juego matemático, etc. Los padres pueden configurar la alarma en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la aplicación.

[Posicionamiento GPS, emergencia SOS]: servicio GPS, especialmente diseñado para la seguridad de los niños. Las áreas seguras se pueden configurar en lugares importantes, como en casa o en la escuela.

[Emergencia SOS]: En la aplicación "Carepro+", los padres pueden configurar tres números de teléfono en la libreta de direcciones telefónicas. Mantenga presionado el botón SOS durante tres segundos para llamar al número de teléfono SOS almacenado.

[No molestar]: Cuando los niños van a la escuela o tienen clases, los padres no tienen que preocuparse de que sus hijos interfie

[Compatibilidad de red]: Este reloj es compatible con la tarjeta nano SIM (sin tarjeta SIM SD). En Italia, le recomendamos que compre: Vodafone, TIM, Wind. Esta señal solo admite 2G en este momento. Se proporcionan tres meses de reemplazo gratuito y un año de plan de garantía gratuito.

ELEJAFE Reloj GPS Niños, Reloj Inteligente Niño con GPS y Llamadas IP68 Impermeable, Smartwatch Niños Niñas con Pantalla Táctil y SOS, Juego, Cámara, Despertador, Regalo para Estudiante Niños y Niñas € 49.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multifuncional Reloj Inteligente Niño】Smartwatch Niños GPS al igual que un mini teléfono inteligente portátil, hay numerosas funciones. Llamadas teléfono y Chat Voz; Emergencia SOS; GPS; IP68 impermeable; despertador; Calculadora; Clase Modo; Calendario; Juegos, etc. HD Pantalla, luz anti-azul, más clara, protege los ojos de los niños de los daños. Grande es la correa de goma, fácil de lavar. Reloj GPS Niños definitivamente una buena opción para los regalos de juguete para 4-12 niñas niño!

【Reloj Inteligente Niño GPS Positioning】Smartwatch Niños con tecnología de posicionamiento avanzada, sepa dónde están sus hijos y manténgalos a salvo. Cuando el niño está en peligro, puede presionar y mantener presionado el botón SOS del eloj gps niños para niños con GPS, y usted sabrá la ubicación del niño a tiempo y se apresurará.

【Reloj Inteligente Niño Llamada Teléfono Voz Chat y SOS Emergencia】El reloj para niños puede almacenar 10 números de teléfono. Los padres y el niño pueden llamarse entre sí en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, relojes inteligentes niños puede enviar mensajes de voz de voz APP. Cuando los niños están perdidos o en problemas, Mantenga pulsado el botón SOS durante 3 segundos. Marque 3 números de teléfono sucesivamente hasta que alguien responda.

【Reloj Inteligente Niño IP68 Waterproof】Smartwatch Niños del teléfono adoptar el estándar impermeable internacional IP68. Si los niños no se quitan el relojes inteligentes niños cuando se lava las manos, lloviendo o jugando con una pistola de agua, y también no tienen que preocuparse de que el reloj está dañado. El niño puede disfrutar felizmente de su entretenimiento acuático. Nota: El reloj no debe ser expuesto al agua caliente.

【Guarantía y Soporte】: Teléfono reloj inteligente niño kinder de alta calidad para sus necesidades, soporta tarjetas Micro SIM (sin tarjetas SIM / SD). Compre su propia tarjeta SIM para conectarse a la red GSM. smartwatch niños antes de insertar la tarjeta SIM en el reloj kinder, primero debe eliminar el PIN original de su teléfono inteligente. Si tiene alguna pregunta durante el uso del reloj inteligente, no dude en ponerse en contacto con nosotros. READ Los 30 mejores Cargador Rapido Usb capaces: la mejor revisión sobre Cargador Rapido Usb

Reloj Inteligente Niño GPS y Llamadas Niña Smartwatch 4G WiFi Video Llamada SOS 2 Cámaras Impermeable SMS Despertador Cronómetro Modo Clase Rechazo Llamada Desconocida Música Video Reproductor Regalo € 104.99 in stock 1 new from €104.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smartwatch 4G para niños: soporta red 4G, WiFi, agenda, 2 cámaras, álbum, llamada bidireccional, videollamada, rastreador GPS, SMS, mensaje de voz, SOS, podómetro, horario de clase, no molestar (modo clase), despertador, rechazar llamada desconocida, reproductor de música, reproductor de vídeo, calculadora, calendario, notificación por vibración, etc.

Posición GPS : dispone de múltiples modos de localización como GPS, WiFi, LBS y AGPS. Puede establecer Zonas de Seguridad para lugares importantes como el hogar o la escuela. El reloj no puede obtener señal GPS en interiores, por lo que la posición no es muy precisa a veces. Podemos establecer la frecuencia de seguimiento en 10 minutos en setracker 2 para obtener una posición precisa.

Reloj inteligente para niños con función multimedia: El reloj teléfono para niños está equipado con red 4G y WiFi, las videollamadas cara a cara son más fáciles y fluidas. Soporta reproductor de música, es necesario utilizar el cable del cargador para conectar el reloj y el ordenador en primer lugar, guardar el archivo MP3 en la carpeta "Música". Los niños pueden tomar y reproducir el vídeo también. El vídeo se puede compartir por Bluetooth.

Impermeable y SOS : Es smartwatch impermeable para los niños, pero no se recomienda sumergir el reloj en el agua o llevarlo a nadar. Lavarse las manos o los días de lluvia no dañará el reloj. pero no acepta agua caliente o tibia. Los padres pueden guardar 3 números de teléfono SOS en Setracker 2, pulsando prolongadamente el botón de encendido se activarán las funciones SOS.

Cámaras duales y pantalla grande: El smartwatch para niños incorpora cámaras duales, una frontal de 2 megapíxeles y otra selfie de 0,3 megapíxeles. Ambas cámaras permiten hacer fotos y vídeos. Equipado con pantalla grande de 1,69 pulgadas, 240 x 280 píxeles, fácil de usar.

Vannico Reloj GPS Niños, Reloj Inteligente Niño con GPS y Llamadas IP68 Impermeable SOS Cámara Modo Escolar Juego, Smartwatch Niños Regalos para Niños y Niñas de 3 a 12 Años € 33.99

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reloj gps niños】Reloj inteligente niño puede localizar la ubicación del niño en tiempo real a través de GPS, lo que hace que los padres se sientan más cómodos.En caso de emergencia,mantén pulsado el botón SOS durante 3 segundos y smartwatch marcará tres números hasta que respondas.Si usted está preocupado por la seguridad de su hijo y quiere llegar a ellos en el tiempo, este reloj será su salvador.No es solo un divertido reloj inteligente niño,sino también una protección añadida para tu hijo.

【Teléfono y chat familiar】El reloj inteligente niño puede almacenar hasta 10 números de teléfono en su agenda telefónica, y la función de llamada bidireccional le permite llegar a su hijo en cualquier lugar y en cualquier momento. El reloj gps niños puede recibir mensajes de texto y voz, el apoyo del chat familiar agrega tres administradores familiares para garantizar que los niños se comuniquen directamente con sus padres y amigos a través del chat de voz. pueden decorar.

‍♂️【Reloj inteligente niño】Nuestro smartwatch niños dispone de localización GPS de pantalla táctil HD, SOS, llamadas bidireccionales, cámara, chat de voz, reproductor de música, modo de aprendizaje, juegos de matemáticas y mucho más. El reloj inteligente niño también es IP68 impermeable, por lo que los niños pueden usarlo fácilmente en todo tipo de situaciones de la vida.

【Modo de aula】cuando el niño está en la escuela, los padres pueden configurar el modo "No molestar", el reloj inteligente niño gps y llamadas está bloqueado hasta la función de llamada de emergencia, y los padres no tienen que preocuparse de que el smartwatch niños interfiera con el estudio del niño.

【Servicio al cliente oportuno】Este reloj inteligente niño es un mejor regalo para tu hijo que un teléfono móvil. Necesitas una tarjeta SIM 2G y necesitas descargar "SetRacker 2" en tu teléfono móvil para poder contactar a tu hijo en cualquier momento. Tenemos un servicio al cliente las 24 horas, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta.

PTHTECHUS Kids Smartwatch para Niños, GPS Localizador de Seguimiento con Chat de Vocal, Reloj despertador SOS para el Juego de Matemáticas Estudiante Niños Reloj Inteligente, Regalo Niño y Niña, Rosa € 39.00 in stock 1 new from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Reloj inteligente multifuncional perfecto]: Pantalla táctil a color de alta resolución de 1,37 pulgadas, que admite cualquier idioma, doble llamada, ranura integrada para tarjeta SIM nana, cámara, juego matemático, etc. Los padres pueden configurar la alarma en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la aplicación.

[Posicionamiento GPS, emergencia SOS]: servicio GPS, especialmente diseñado para la seguridad de los niños. Las áreas seguras se pueden configurar en lugares importantes, como en casa o en la escuela.

[Emergencia SOS]: En la aplicación "Carepro+", los padres pueden configurar tres números de teléfono en la libreta de direcciones telefónicas. Mantenga presionado el botón SOS durante tres segundos para llamar al número de teléfono SOS almacenado.

[No molestar]: Cuando los niños van a la escuela o tienen clases, los padres no tienen que preocuparse de que sus hijos interfieran con sus estudios. Los padres pueden configurar el modo "No molestar" en tres períodos de tiempo. Esta función desactiva todas las funciones como teléfonos, juegos, música, cámaras, etc. Excepto para la función SOS.

[Compatibilidad de red]: Este reloj es compatible con la tarjeta nano SIM (sin tarjeta SIM SD). En Italia, le recomendamos que compre: Vodafone, TIM, Wind. Esta señal solo admite 2G en este momento. Se proporcionan tres meses de reemplazo gratuito y un año de plan de garantía gratuito.

Reloj Inteligente Niño, Reloj GPS Niños Localizador y Llamadas Smartwatch Niños con Teléfono Impermeable SOS Móvil Pantalla Táctil Juego Voz Chat Despertador Clase Modo, Reloj Niños Estudiante Regalo € 49.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reloj Inteligente Niño GPS Positioning】Smartwatch Niños con tecnología de posicionamiento avanzada, sepa dónde están sus hijos y manténgalos a salvo. Cuando el niño está en peligro, puede presionar y mantener presionado el botón SOS del eloj gps niños para niños con GPS, y usted sabrá la ubicación del niño a tiempo y se apresurará.

【Reloj Inteligente Niño Llamada Teléfono Voz Chat y SOS Emergencia】El reloj para niños puede almacenar 10 números de teléfono. Los padres y el niño pueden llamarse entre sí en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, relojes inteligentes niños puede enviar mensajes de voz de voz APP. Cuando los niños están perdidos o en problemas, Mantenga pulsado el botón SOS durante 3 segundos. Marque 3 números de teléfono sucesivamente hasta que alguien responda.

【Reloj Inteligente Niño IP68 Waterproof】Smartwatch Niños del teléfono adoptar el estándar impermeable internacional IP68. Si los niños no se quitan el relojes inteligentes niños cuando se lava las manos, lloviendo o jugando con una pistola de agua, y también no tienen que preocuparse de que el reloj está dañado. El niño puede disfrutar felizmente de su entretenimiento acuático. Nota: El reloj no debe ser expuesto al agua caliente.

【Multifuncional Reloj Inteligente Niño】Smartwatch Niños GPS al igual que un mini teléfono inteligente portátil, hay numerosas funciones. Llamadas teléfono y Chat Voz; Emergencia SOS; GPS; IP68 impermeable; despertador; Calculadora; Clase Modo; Calendario; Juegos, etc. HD Pantalla, luz anti-azul, más clara, protege los ojos de los niños de los daños. Grande es la correa de goma, fácil de lavar. Reloj GPS Niños definitivamente una buena opción para los regalos de juguete para 4-12 niñas niño!

【Guarantía y Soporte】: Teléfono reloj inteligente niño kinder de alta calidad para sus necesidades, soporta tarjetas Micro SIM (sin tarjetas SIM / SD). Compre su propia tarjeta SIM para conectarse a la red GSM. smartwatch niños antes de insertar la tarjeta SIM en el reloj kinder, primero debe eliminar el PIN original de su teléfono inteligente. Si tiene alguna pregunta durante el uso del reloj inteligente, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Reloj GPS Niños, Reloj Inteligente Niño con GPS y Llamadas SOS IP68 Impermeable Juego Cámara Modo Escolar Despertador, Smartwatch Niños Regalos para Niños y Niñas de 3 a 12 Años € 49.99

€ 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♂️【Reloj inteligente niño】Nuestro smartwatch niños dispone de localización GPS de pantalla táctil HD, SOS, llamadas bidireccionales, cámara, chat de voz, reproductor de música, modo de aprendizaje, juegos de matemáticas y mucho más. El reloj inteligente niño también es IP68 impermeable, por lo que los niños pueden usarlo fácilmente en todo tipo de situaciones de la vida.

【Reloj gps niños】Reloj inteligente niño puede localizar la ubicación del niño en tiempo real a través de GPS, lo que hace que los padres se sientan más cómodos.En caso de emergencia,mantén pulsado el botón SOS durante 3 segundos y smartwatch marcará tres números hasta que respondas.Si usted está preocupado por la seguridad de su hijo y quiere llegar a ellos en el tiempo, este reloj será su salvador.No es solo un divertido reloj inteligente niño,sino también una protección añadida para tu hijo.

【Teléfono y chat familiar】El reloj inteligente niño puede almacenar hasta 10 números de teléfono en su agenda telefónica, y la función de llamada bidireccional le permite llegar a su hijo en cualquier lugar y en cualquier momento. El reloj gps niños puede recibir mensajes de texto y voz, el apoyo del chat familiar agrega tres administradores familiares para garantizar que los niños se comuniquen directamente con sus padres y amigos a través del chat de voz. pueden decorar.

【Modo de aula】cuando el niño está en la escuela, los padres pueden configurar el modo "No molestar", el reloj inteligente niño gps y llamadas está bloqueado hasta la función de llamada de emergencia, y los padres no tienen que preocuparse de que el smartwatch niños interfiera con el estudio del niño.

【Servicio al cliente oportuno】Este reloj inteligente niño es un mejor regalo para tu hijo que un teléfono móvil. Necesitas una tarjeta SIM 2G y necesitas descargar "SetRacker 2" en tu teléfono móvil para poder contactar a tu hijo en cualquier momento. Tenemos un servicio al cliente las 24 horas, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta.

ELEJAFE Reloj GPS Niños, Smartwatch Niños con GPS y Llamadas IP68 Impermeable, Reloj Inteligente Niño Niña con Pantalla Táctil y SOS, Juego, Cámara, Despertador, Regalo para Estudiante Niños y Niñas € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Reloj Inteligente Niño Llamada Teléfono Voz Chat y SOS Emergencia】El reloj para niños puede almacenar 10 números de teléfono. Los padres y el niño pueden llamarse entre sí en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, relojes inteligentes niños puede enviar mensajes de voz de voz APP. Cuando los niños están perdidos o en problemas, Mantenga pulsado el botón SOS durante 3 segundos. Marque 3 números de teléfono sucesivamente hasta que alguien responda.

【Reloj Inteligente Niño GPS Positioning】Smartwatch Niños con tecnología de posicionamiento avanzada, sepa dónde están sus hijos y manténgalos a salvo. Cuando el niño está en peligro, puede presionar y mantener presionado el botón SOS del eloj gps niños para niños con GPS, y usted sabrá la ubicación del niño a tiempo y se apresurará.

【Reloj Inteligente Niño IP68 Waterproof】Smartwatch Niños del teléfono adoptar el estándar impermeable internacional IP68. Si los niños no se quitan el relojes inteligentes niños cuando se lava las manos, lloviendo o jugando con una pistola de agua, y también no tienen que preocuparse de que el reloj está dañado. El niño puede disfrutar felizmente de su entretenimiento acuático. Nota: El reloj no debe ser expuesto al agua caliente.

【Multifuncional Reloj Inteligente Niño】Smartwatch Niños GPS al igual que un mini teléfono inteligente portátil, hay numerosas funciones. Llamadas teléfono y Chat Voz; Emergencia SOS; GPS; IP68 impermeable; despertador; Calculadora; Clase Modo; Calendario; Juegos, etc. HD Pantalla, luz anti-azul, más clara, protege los ojos de los niños de los daños. Grande es la correa de goma, fácil de lavar. Reloj GPS Niños definitivamente una buena opción para los regalos de juguete para 4-12 niñas niño!

【Guarantía y Soporte】: Teléfono reloj inteligente niño kinder de alta calidad para sus necesidades, soporta tarjetas Micro SIM (sin tarjetas SIM / SD). Compre su propia tarjeta SIM para conectarse a la red GSM. smartwatch niños antes de insertar la tarjeta SIM en el reloj kinder, primero debe eliminar el PIN original de su teléfono inteligente. Si tiene alguna pregunta durante el uso del reloj inteligente, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Reloj Inteligente Niño, GPS Smartwatch Niños con Telefónica SOS Llamadas IP68 Impermeable Pantalla Táctil Juegos Cámara Alarma, Reloj Inteligente Niña para Niños Estudiante Regalo 6-12 Años Azul € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Impermeable Mejorado Reloj Inteligente Niños】 Profesional Smartwatch niños con pantalla táctil de 1,44 pulgadas, dial, contactos, registro de llamadas, llamada bidireccional, SOS, chat de voz, hora y fecha, modo de clase, clima, alarma, calculadora, 15 idiomas, cronómetro, administrador de archivos, GPS, protección contra el agua IP68, temporizador, cámara, fotos, modo de suspensión y otras funciones.

【GPS+LBS Tracker】Este reloj inteligente niño soporta seguimiento GPS y Trayectoria Histórica, Podómetro, que puede registrar la trayectoria de movimiento de los niños y los pasos de movimiento, ayudar eficazmente a la seguridad de los niños hacia y desde la escuela. La función SOS se puede activar pulsando el botón de encendido tres veces en caso de emergencia y selecciona tres contactos de emergencia para llamar.

【Teléfono y Chat de Voz】Soporte de llamada bidireccional de alta definición para llamar y ser llamado. Puede almacenar 10 números de teléfono en el reloj, además de apoyar la función de marcación, conectado al smartwatch niño. Dos personas pueden chat de voz o chat de voz de grupo de miembros de la familia. Los padres pueden utilizar el modo de no molestar para bloquear el reloj, excepto la función SOS para llamar al niño al azar para perturbar el trabajo normal de los padres.

【Smartwatch escolar para niños】Adecuado para niños de 4 a 12 años, despertador para despertarse, soporte deportivo, modo de clase, modo de sueño, calculadora, etc. IP68 resistente al agua y al sudor, no es necesario quitarse el relojes inteligentes niños al lavarse las manos, por favor no lo use mientras nada para satisfacer las necesidades diarias de los niños.

【Mejor Servicio】 Necesitas una tarjeta SIM 2G y descargar "SetTracker 2" en tu teléfono. La aplicación es compatible con todos los teléfonos iOS y Android. Adecuado para Austria, Alemania y otros países europeos, ¡este es un reloj inteligente niña mucho mejor para su hijo que un teléfono móvil! Servicio de atención al cliente 24 horas, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

SEVGTAR 4G Smartwatch con Videollamada, Localizador Smart Watch GPS, con Imagen y Chat de Voz, Reloj Inteligente Podómetro Caloría Música WIF Bluetooth SOS, Apto para Niños Mayores de 5 años, Negro € 98.00

€ 74.48 in stock 1 new from €74.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Charla Familiar: Videos & Imágenes & Mensajes de voz: el 4G Smartwatch mantiene conectados a los miembros de la familia. Cuando el teléfono móvil se conecta con éxito a la aplicación, los padres pueden hacer videollamadas, chats de voz, enviar fotos con sus hijos y conocer el desarrollo de sus hijos. La voz de la videollamada es clara, no hay retraso de imagen y puede disfrutar de conversaciones cara a cara en cualquier momento.

Posicionamiento en tiempo real Conexión GPS+WiFi: Nuestro GPS Localizador Smart watch integra WIFI+GPS+LBS en tres modos, brindando triple seguridad para los niños. En exteriores o en una ubicación con buena señal, el error del rastreador GPS será inferior a 60 m/240 pies. Lo mantiene conectado ya sea que sus hijos estén dentro o fuera del edificio. Kids GPS Smart Watch te facilita encontrar a tus hijos.

Reloj resistente al agua IP67: La sólida clasificación IP67 garantiza que se puede usar en piscinas, baños y duchas. (Nota: el reloj no se puede usar en bañeras ni aguas termales, ya que las altas temperaturas y el gel de ducha pueden dañar el reloj. No lo sumerja en agua durante mucho tiempo).

No molestar: Cuando los niños van a la escuela o a clases, los padres no tienen que preocuparse de que los niños molesten a sus hijos mientras estudian. Los padres pueden establecer un modo No molestar durante 3 períodos de tiempo. Esta función deshabilitará todas las funciones: teléfono, juego, música, cámara, etc., excepto la función SOS.

Reemplazo perfecto del teléfono - Reloj Smartwatch multifuncional: Bluetooth, videollamada, GPS, podómetro, SOS, interruptor remoto, álbum de fotos, tema, rechazo de llamadas desconocidas, mensajes, búsqueda de amigos táctiles, modo de clase, tiempo de clase, despertador, cámara remota, multilingüe. Batería de 900 mAh, mayor duración de la batería. Ponga dos Smart watch 4G para niños SEVGTAR juntos, los niños pueden agregar amigos fácilmente. READ Los 30 mejores Funda Movil Iphone 6S capaces: la mejor revisión sobre Funda Movil Iphone 6S

YEDASAH GPS Reloj Inteligente para Niños y Niñas, Impermeable Smartwatch Niño Rastreador Llamadas Pantalla Táctil GPS, Cámara, SOS, Teléfono Chat Voz, Juegos, Juguetes de Regalo para Niño 3 a 12 años € 39.99

€ 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2023 Nuevo GPS reloj inteligente niño】 El reloj inteligente niño es como un mini smartphone portátil con muchas funciones: posición GPS, SOS, teléfono, modo de clase, agenda, cámara, despertador, juegos, etc. La correa de goma del smartwatch para niños es muy buena y se puede limpiar fácilmente. ¡Definitivamente una buena opción para un regalo de juguete para niñas de 3-12 años!

【Chat de voz y SOS Call】Este smartwatch kinder más lindo puede recibir y hacer llamadas y chat de voz, que es conveniente para los padres para comunicarse con sus hijos en cualquier momento. En situaciones críticas, los niños también pueden mantener pulsado el botón SOS durante 3 segundos para activar el modo SOS y llamar a sus padres en busca de ayuda.

【Reloj Inteligente para Niños con GPS】Smartwatch para niños utiliza tecnología GPS avanzada, ¡puede garantizar la seguridad de sus hijos conociendo su ubicación en todo momento! Al mismo tiempo, cuando sus hijos estén en peligro, podrá saber exactamente dónde están en tiempo real y rescatarlos rápida y oportunamente. Si usted está preocupado por la seguridad de su hijo y quiere llegar a ellos en el tiempo, este reloj será su salvador.

【IP68 Impermeable Reloj Inteligente para Niños】Smartwatch para niños es IP68 impermeable. Así que cuando los niños se lavan las manos, la lluvia o tener una pelea de agua, que no tienen que quitarse los niños smartwatch y preocuparse de que el reloj se dañe. los niños pueden disfrutar de entretenimiento de agua feliz. Nota: el reloj no debe exponerse al agua caliente.

【Servicio Amigable】Necesita una tarjeta SIM 2G y descargar "SetRacker 2" en su teléfono móvil para conectar el reloj para hacer llamadas y seguimiento GPS. Este es un mejor regalo para los niños que los teléfonos móviles. Pantalla HD, luz anti-azul, más clara, protege los ojos de tu hijo de cualquier daño. Si tiene algún problema al utilizar el smartwatch, póngase en contacto con nosotros.

Reloj Inteligente Niño 4G, Reloj GPS Niños Localizador y Llamadas con WiFi Videollamada Chat Familiar SOS IP68 Cámara Modo Escolar Juegos Despertador, Smartwatch niños Regalos para Niñas y Niños € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚【Último 4G reloj inteligente niño】Smartwatch niños con gps cuenta con videollamadas HD, llamadas bidireccionales, chat familiar, SOS, 7 juegos de rompecabezas, podómetro, cámara, modo escolar, pronóstico del tiempo, despertador y mucho más. Reloj inteligente niño cubre una amplia gama de funciones para el aprendizaje y la vida diaria de niños, tendiendo un puente entre niños y sus padres en el día a día. Reloj inteligente niño pueden ser de gran ayuda para niños en situaciones de emergencia.

【Reloj gps niños localizador y llamadas】Reloj inteligente niño tiene alta precisión GPS+AGPS+WIFI+LBS sistema de posicionamiento en tiempo real. Los padres no solo pueden obtener la posición del niño a través de APP, sino también rastrear el historial de posición del niño. Para evitar que su hijo se pierda, puede configurar varias zonas de seguridad para su hijo en lugares importantes como su casa y el colegio. Padres recibirán una notificación en cuanto el niño salga de esa zona de seguridad.

【Videollamadas y chats familiares】Reloj inteligente niño no solo permite llamadas bidireccionales, sino también videollamadas y chats familiares para que usted y su hijo estén conectados. Reloj inteligente niño 30W HD camera permite que usted y su hijo hablen cara a cara en cualquier momento, no solo puede ver a su hijo, sino también tener una comprensión clara de su entorno. Con 3 tipos de chats, tu hijo tiene más oportunidades de compartir contigo su estado de ánimo y sus pequeños secretos.

【Función SOS de un toque】Si su hijo se pierde o se encuentra en una situación de emergencia, como mal tiempo o personas peligrosas, simplemente mantenga pulsado el botón SOS. A continuación, el reloj inteligente niño marcará continuamente 3 contactos de emergencia y enviará una alerta a la APP. Si está preocupado por la seguridad de su hijo y desea contactarlo a tiempo, este reloj gps niños localizador y llamadas será su salvador y una protección adicional para su hijo.

【Modo escolar】El smartwatch niños tiene 7 juegos de rompecabezas que entrenan eficazmente la capacidad de respuesta y el pensamiento lógico de su hijo, mientras que es relajante, entretenido y satisface la curiosidad de su hijo. Cuando su hijo está en la escuela, los padres pueden configurar el "modo escolar" para 4 franjas horarias diferentes para bloquear todos los mensajes y llamadas, por lo que padres no tienen que preocuparse de que el smartwatch de sus hijos interfiera con sus estudios.

GPS Reloj Inteligente Niño, Smartwatch Niños con llamadas Teléfono Impermeable SOS Móvil Pantalla Táctil Juego de Voz Chat Despertador Clase Modo, Juguetes de Regalo para niños y niñas de 3 a 12 años € 39.99

€ 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multifuncional Reloj Inteligente para Niños】Reloj inteligente para niños con GPS exactamente como un mini smartphone portátil, hay numerosas funciones. Llamada y chat de voz, SOS de emergencia, posicionamiento GPS, resistente al agua, despertador, juegos de matemáticas, y así sucesivamente. La correa de goma del smartwatch para niños es muy buena y se puede limpiar fácilmente. ¡Definitivamente una buena opción para un regalo de juguete para niñas de 3-12 años!

【Conversación bidireccional y SOS】Smartwatch niños puede almacenar 10 números de teléfono, por lo que es conveniente para padres e hijos hablar en cualquier momento y en cualquier lugar. Puede utilizar la aplicación "Setracker" Establecer tres números de SOS. Cuando el niño esté en peligro, pulse el botón SOS durante 3 segundos. El reloj marcará repetidamente tres números SOS hasta que se realice la llamada.

【Reloj Inteligente para Niños con GPS】Reloj inteligente para niños utiliza tecnología GPS avanzada, cuando sus hijos estén en peligro, podrá saber exactamente dónde están en tiempo real y rescatarlos rápida y oportunamente. Si usted está preocupado por la seguridad de su hijo y quiere llegar a ellos en el tiempo, este reloj será su salvador.

【IP68 Impermeable Reloj Inteligente para Niños】Smartwatch para niños es IP68 impermeable. Así que cuando los niños se lavan las manos, la lluvia o tener una pelea de agua, que no tienen que quitarse los niños smartwatch y preocuparse de que el reloj se dañe, los niños pueden disfrutar de entretenimiento de agua feliz y satisfacer a los niños' juegos de agua.

【Guarantía y Soporte】: Teléfono reloj inteligente niño kinder de alta calidad para sus necesidades, soporta tarjetas Micro SIM (sin tarjetas SIM / SD). Compre su propia tarjeta SIM para conectarse a la red GSM. smartwatch niños antes de insertar la tarjeta SIM en el reloj kinder, primero debe eliminar el PIN original de su teléfono inteligente. Si tiene alguna pregunta durante el uso del reloj inteligente, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

EOWFOX Smartwatch para niños, Reloj Inteligente con Pantalla táctil para niños y niñas con Juegos, podómetro, música, cámara, SOS, Despertador, Regalo Smartwatch para niños de 4 a 15 años (Violeta) € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Parents limit games appropriately】: no se preocupe de que su hijo sea adicto a los juegos en el smartwatch para bebé; proporcionamos a los padres botones de control, los padres pueden establecer el tiempo para jugar y no puede usar juegos y función de llamada durante el tiempo establecido por los padres.

【Downloadable Music and Photos】: al conectar el reloj del bebé a la computadora después de apagarlo, puede transferir música y fotos para mantener los buenos recuerdos del mismo año para el bebé.

【WITH CALLS SOS FUNCTION】: necesita insertar una tarjeta SIM 4G en el reloj del teléfono, entonces el niño puede hacer y recibir llamadas. Los niños también pueden tocar dos veces el botón de encendido para activar la función SOS y hacer llamadas de emergencia cuando sea necesario. Cabe señalar que todas las funciones, excepto las llamadas, también se pueden utilizar sin tarjeta SIM.

【CHILDREN'S WATCH FULL OF FUNCTIONS】: con 5 audiolibros, 19 rompecabezas, llamadas, SOS, Time Teacher, podómetro, Sound Teacher, Habits Alarm, foto, linterna, herramienta de tiempo, calculadora, calendario, ajustes, fondo de pantalla personalizado, vídeo, foto y lector, ¡este smartwatch para niños es un gran regalo para niños de 3 a 14 años!

【MULTIFUNCTIONAL WATCH】: la nueva función Good Habits Calendar de este reloj le recuerda a su hijo los buenos hábitos y desarrolla un buen sentido del tiempo en cualquier momento y en cualquier lugar. Como el desayuno, pasear al perro, la escuela, el almuerzo, los deportes, la casa, la cena, las tareas domésticas, la tarea, la lectura, la hora de acostarse y cepillarse los dientes.

GPS Smartwatch Niños, Reloj Inteligente Niño con rastreador Llamada bidireccional SOS Teléfono Juego Cámara Despertador Resistente al Agua Pantalla Táctil,Regalo Niña 9 Años € 39.99

€ 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【GPS y LBS】El reloj inteligente para niños es más preciso que otros relojes y tiene una cámara integrada, soporte para llamadas bidireccionales, localización GPS, chat de voz, podómetro, reloj, juegos de matemáticas y más. Conéctese a la aplicación móvil para ver la ubicación y el historial de pistas

【Llamadas bidireccionales y SOS】Reloj inteligente para niños con GPS y teléfono puede configurar 3 contactos de llamada de emergencia, presione el botón para iniciar dos rondas de selección de SOS, se pueden guardar un total de 10 contactos y su hijo puede llamar en cualquier momento, los padres pueden configurar el modo "No molestar" para evitar que el trabajo normal de los padres se interrumpa

Chat de voz: el chat de voz HD ayuda a los padres a configurar un chat grupal con la familia y un chat privado con dos personas, un reloj inteligente para niños se puede conectar con varios teléfonos de aplicación, todos los padres elegibles pueden interactuar con sus hijos, los padres también pueden monitorear a varios niños

Tranquilidad en clase: establece 3 franjas horarias para que los niños no se molesten durante las clases. Todas las funciones como llamadas, reproducción y cámara están deshabilitadas para estas funciones, excepto para emergencias SOS

Reloj inteligente impermeable para niños IP68: el reloj inteligente para niños es resistente a las gotas de lluvia, agua, salpicaduras, etc. Correa de silicona transpirable de grado alimenticio si tienes problemas con los ajustes. Póngase en contacto con nosotros antes de devolver el producto

Smartwatch Niños, Reloj inteligente niño con 10 Juego, podómetro, Cámara, Música, SOS, Linterna, Despertador, Reloj Teléfono con Pantalla Táctil y Protector para Niños y Niñas 3-12 Años (rosa) € 39.00

€ 31.20 in stock 1 new from €31.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Nuevo Smartwatch Niños】El modelo más reciente de este reloj inteligente niños ha llegado con una pantalla de 1.54 pulgadas, Proporcione a los niños una visión amplia y luminosa. Un nuevo diseño de estilo fresco para niños y niñas de 4 a 12 años. 7 juegos integrados, 3 despertadores, grabación, cálculo, marcación, reproductor de música mp3, formato de 12/24 horas, podómetro, cambio de idioma, etc. Es un regalo navideño perfecto para niños.

【QUICK DIAL Y SOS CALL】Smartwatch Teléfono puede admitir llamadas bidireccionales, conectarse y comunicarse con niños en cualquier momento y en cualquier lugar. Los niños pueden presionar la tecla de encendido dos veces para activar la llamada SOS. Gran ayuda para los niños en caso de emergencia. Acerque al niño al padre y ayúdelo a resolver los problemas a tiempo.

【7 JUEGOS Y MODO CLASE】Reloj inteligente para niños Equipado con 7 juegos interesantes, este reloj inteligente les enseñará a sus hijos a coordinarse y pensar en su tiempo libre. Después de configurar la hora de la clase, el reloj se bloqueará. En este estado, no se puede llamar al reloj, todas las llamadas se bloquearán automáticamente y no se podrán jugar juegos. Aún se pueden realizar llamadas de emergencia.

【ESCUCHA MÚSICA Y LINTERNA】El reloj teléfono tiene suficiente memoria para almacenar MP3 música y es perfecto para mantener a tu hijo activo y creativo. En comparación con su predecesor, hemos añadido una linterna para poder tener visibilidad en sitios oscuros y por la noche.

【FÁCIL DE OPERAR】El reloj inteligente para niños es fácil de operar y muy intuitivo. Viene con un cable de carga USB corto y un manual de uso. Consejos: Kids Smartwatch admite tarjeta Nano SIM (paquete no incluido), compre una tarjeta SIM de red GSM adicional, debe ser compatible con 2G de tráfico de datos.

SaveFamily Iconic Plus 4G. Reloj Inteligente niño. Videollamada, Vídeo, Identifica Llamadas, Música, Bluetooth, App Store, Whatsapp. Reloj GPS niños, Cámara, SOS, Waterproof. Smartwatch niños Negro. € 115.00

€ 105.00 in stock 2 new from €105.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SMARTWATCH NIÑOS CON FUNCIONES ÚNICAS PLAY STORE con acceso Seguro. WHATSAPP. Graba y reproduce VIDEO y MÚSICA. Identificador de llamadas. FONDOS DE PANTALLA animados. Comparte archivos por BLUETOOTH o conéctalo a los auriculares. BATERÍA de 1000 mah para que la marcha no pare.

VIDEOLLAMADAS Y LLAMADAS El primer reloj inteligente para niños con el que hacer Videollamadas. Emite y recibe llamadas (con identificador de llamadas). Cuenta con AGENDA ANTI-SPAM con la que sólo podrán recibir llamadas de los números que tú definas en la app. MARCADOR DE TELÉFONO.

GEOLOCALIZACIÓN GPS INSTANTÁNEAReloj GPS niños que permite conocer en tiempo real la ubicación del niño a través de Google Maps. con acceso a la ruta de los últimos 90 días. RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwath niños SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce.

✅ WI-FI, BLUETOOTH, BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO, MÓDULO PARA EL COLE y WATERPROOF✅ A través de la APP SAVEFAMILY podrás configurar y gestionar el reloj de forma sencilla.

CONFIANZA SAVEFAMILY Empresa española con atención al cliente multicanal, servicio técnico propio y servicio post-venta. Los relojes inteligentes para niños están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas.

Smartwatch Niños Reloj Inteligente Niña: Pulsera Actividad Niño Niña con Pulsometro Podometro Presion Arterial Calorias Deportivo Smart Watch IP68 Impermeable Reloj Digital para Android iPhone € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj inteligente para niños y adolescentes: Smartwatch niños con pantalla cuadrada de alta definición de 0,96 pulgadas; el reloj adopta una pantalla LCD con una resolución de 160*80 para evitar arañazos, y la atractiva interfaz del reloj es fácil de usar. Los relojes para niños tienen una gran variedad de esferas para elegir y el estilo de animación deportiva y de ocio se puede cambiar a voluntad; el diseño de la correa de TPU suave es adecuado para que los niños y adolescentes lo lleven

Reloj deportivo niños: Este smartwatch para niños realiza un seguimiento automático de la actividad deportiva. Soporta 8 modos de deporte como caminar, correr, ciclismo, baloncesto, bádminton y otros seguimientos de actividad. Este pulsera actividad para chicos y chicas cuenta los pasos del ejercicio, las calorías y la distancia del ejercicio. Reloj niño niña infantil IP68 impermeable que puede llevarse mientras se lava las manos bajo la lluvia, lo que hace que el deporte sea más fácil y cómodo

Monitores de actividad del ritmo cardíaco y del sueño: Reloj inteligente niño niña adopta el chip de ritmo cardíaco actualizado, que controla el ritmo cardíaco, la presión arterial y el oxígeno en sangre durante el día. Este reloj digital niño ofrece tiempos de sueño profundo, sueño ligero y vigilia, y monitoriza y analiza la calidad del sueño. Los datos históricos pueden leerse a través de la aplicación. Los mejores regalos de fiesta para niños y niñas

Recordatorio de notificaciones: reloj niña niño está conectado al teléfono móvil mediante Bluetooth y admite llamadas entrantes, mensajes de texto y recordatorios de notificaciones por SMS. Como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y otros recordatorios de notificaciones. Smartwatch niños también admiten despertador e recordatorio de sedentarismo. El pulsera actividad niño utiliza un acelerómetro de tres ejes y un cronómetro incorporado para que los niños hagan ejercicio de forma eficiente

Smartwatch compatible con Android iOS: Smartwatch infantil compatible con teléfonos móviles Android 5.1 y posteriores, IOS 8.2 y posteriores. reloj inteligente es adecuado para la mayoría de Xiaomi Samsung Huawei y iPhone. reloj es ligero, compacto y cómodo de llevar y el ancho de la correa de 16 mm es más adecuado para los adolescentes y los niños a usar. Este reloj para niños y niñas tiene una batería incorporada de 90 mAh y puede utilizarse durante 5-7 días

Umblue Reloj Inteligente Niños, Smartwatch Niña 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 años, Regalo Niña con 14 Juegos, Cámara Giratoria de 90°, Despertador y HD Pantalla Táctil, Regalos para Niños y Niñas € 35.00

€ 27.00 in stock 2 new from €27.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚【S9 Reloj Inteligente Multifuncional para Niños】El modelo más reciente de este reloj inteligente niños ha llegado con una pantalla de 1.54 pulgadas, Proporcione a los niños una visión amplia y luminosa. Batería de alta capacidad de 600 mAh incorporada, tarjeta Micro SD incorporada, cámara HD, lindos fondos de pantalla en vivo, 14 tipos de juegos de aprendizaje, despertador, calculadora, grabadora de video, reproductor de MP3, reproductor de video, grabadora de audio, calendario, 10 idiomas.

【Reloj Inteligente Niños con Cámara y Video】 La lente de la cámara se puede girar 90 °, sus hijos pueden tomar fotografías en cualquier momento y en cualquier lugar. Puede elegir lindos adhesivos al tomar fotos con esta cámara para niños, agregar diversión a las fotos, estas fotos se pueden personalizar y rotar en una nueva interfaz de reloj. Las fotos grabadas, los archivos de audio y video se pueden almacenar en la tarjeta micro SD incorporada.

【14 Juegos de Rompecabezas y Modo Escolar】Este reloj inteligente para niños niñas tiene 14 juegos divertidos para desarrollar el cerebro de los niños, ejercitar el pensamiento matemático y la coordinación mano-ojo, y estimular la rica creatividad e imaginación de los niños. Los niños a partir de los tres años pueden jugar a estos juegos. El modo escuela permite que los niños se concentren en aprender en la escuela sin distracciones ni peligros inesperados.

【Reloj Inteligente Niña con Música MP3 y Almacenamiento】Este reloj inteligente multifuncional para niños Niñas contiene 8 piezas de música. También puede cargar archivos de video y música desde su computadora a través de un cable USB y almacenarlos en la tarjeta micro SD incorporada del reloj inteligente. El reloj viene con una tarjeta micro SD.

【Regalo para Niños y Regalo para Niña】Este smartwatch niños está hecho de material ABS de alta calidad, seguro y no tóxico y no contiene sustancias nocivas. Gran idea de regalo para niñas, ¡juguetes perfectos para niñas de 3 a 14 años! Gran opción de regalo para la fiesta de cumpleaños de los niños, regalos de Pascua para niños, regalos del Día del Niño, regalos de Halloween para niños, regalos de Navidad, regalos de regreso a la escuela, etc. READ Los 30 mejores Funda Iphone 6S capaces: la mejor revisión sobre Funda Iphone 6S

SaveFamily Slim 4G. Reloj Inteligente niño con Videollamada, GPS, Llamada, Chat, Boton SOS, Cronómetro, podómetro. Waterproof Ip67. Smartwatch niño con diseño Moderno y Discreto (Verde) € 91.00 in stock 3 new from €91.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VIDEOLLAMADAS Y LLAMADAS El primer reloj inteligente para niños con el que hacer Videollamadas. Emite y recibe llamadas.. Cuenta con AGENDA ANTI-SPAM con la que sólo podrán recibir llamadas de los números que tú definas en la app. MARCADOR DE TELÉFONO.

GEOLOCALIZACIÓN GPS INSTANTÁNEAReloj GPS niño que permite conocer en tiempo real la ubicación del niño a través de Google Maps. con acceso a la ruta de los últimos 90 días.

RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwath niños SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce.

✅ BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO, MÓDULO PARA EL COLE, CRONÓMETRO Y PULSÓMETRO✅ A través de la APP SAVEFAMILY podrás configurar y gestionar el reloj de forma sencilla y que tus hijos vean en su reloj gps toda su actividad.

CONFIANZA SAVEFAMILY Empresa española con atención al cliente multicanal, servicio técnico propio y servicio post-venta. Los relojes inteligentes para niños están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas.

SaveFamily Superior. Reloj Inteligente niño con Cámara. Llamadas, Botón SOS, Anti-Bullying, Chat Privado, Modo Colegio, Mensajes y Waterproof. Reloj GPS niños. Smartwatch niño Verde € 91.00

€ 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LLAMADAS Y MENSAJESLos smartwatch niños SaveFamily actúan como teléfono. Reloj gps niño con AGENDA ANTI-SPAM con la que sólo podrán llamar y recibir llamadas a los números que tú definas en la app.

GEOLOCALIZACIÓN GPSSaveFamily Permite conocer en tiempo real donde se encuentra el niño@ a través de GPS, WIFIy LBS que localizan por Google Maps . Además puedes acceder a la ruta que ha seguido el reloj en los últimos 90 días.

BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO y MÓDULO PARA EL COLE A través de la APP SAVEFAMILY podrás configurar y gestionar el reloj inteligente niño de forma sencilla

RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwath niños SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce.

CONFIANZA SAVEFAMILY Empresa española con atención al cliente multicanal, servicio técnico propio y servicio post-venta. Los relojes inteligentes para niños están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas.

SaveFamily SaveWatch Plus 4G. Reloj Inteligente niño. Llamada, Vídeo, Face ID, Correas Personalizables, UltraSlim, Fondos de Pantalla, Música, Bluetooth, App Store (Verde Mint) € 149.00

€ 129.00 in stock 2 new from €129.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚⌚SaveFamily es la marca de smartwatches infantiles más vendida de España. Todos los productos están diseñados por y para nuestros hijos, con un estilo y una calidad de fabricación superiores.

LA REINVENCIÓN DEL SMARTWATCH CON GPS Y LLAMADAS PARA NIÑOSReloj inteligente para niños que podrán personalizar a su gusto con correas intercambiables de tela o silicona, fondos de pantalla animados... Porque tu hijo es único y se merece un reloj a su medida

ULTRA SLIM, FULL HD Y SUPER ALMACENAMIENTO Y RAPIDEZEl smartwatch para niños más cómodo, ligero y delgado creado para ellos. Ideal para su uso a diario. Pantalla FullHD con más resolución, más nitidez y más color. Con 8GB de almacenamiento, procesador de 1,2 GHZ y 1GB de memoria

FUNCIONES DE SEGURIDADGPS instantáneo y acceso a la ruta de los últimos 90 días. PLAY STORE con acceso Seguro. WHATSAPP SEGURO. LLAMADAS con agenda antispam y Identificador de llamadas. MARCADOR DE TELÉFONO. BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO, MÓDULO PARA EL COLE...

DIVERSIÓN CON SU SAVEWATCHGraba y Reproduce MÚSICA Y VIDEO. EMOJIS para el envío de mensajes. JUEGOS incluidos muy divertidos sin conexión a internet. CRONÓMETRO Y PODÓMTERO. CONFIANZA SAVEFAMILY Empresa española con atención al cliente multicanal, servicio técnico propio y servicio post-venta.

PTHTECHUS Smartwatch, Reloj Inteligente niño 4g con GPS y Llamadas, WiFi, Videollamada, Cámara, Música, Bluetooth, Geofence SOS, Despertador, Podómetro, Reloj Teléfono para Niños Niña 4-12 Año € 79.00 in stock 1 new from €79.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4G Reloj Inteligente niños Multifuncional】Nueva versión 2023 Upated Kids Smart Watch Phone con pantalla táctil LCD HD de 1.44 "para 4 y 12 niños y niñas. El reloj teléfono Soporta múltiples idiomas, WIFI, GPS, valla electrónica, SOS, llamada bidireccional, videollamada, chat de voz, horario de clases, seguimiento de historial, música, podómetro, cámara, despertador, calculadora, papel tapiz, dial y mucho más. Es un regalo perfecto para niños.

【Localización vía GPS+LBS+Wifi】La red 4G es una de las mejores tecnologías en términos de comunicación en el reloj inteligente para niños, el nuevo localizador GPS es un 50% más rápido que el reloj neto 2G y es más preciso. La ubicación en tiempo real de los niños se puede rastrear y registrar con el móvil. Cuando sus hijos estén fuera del área de seguridad que se estableció de antemano, la función Geofence se activará y enviará su notificación.

【Videollamadas y conexión WIFI】Función de videollamada bidireccional, a través de WIFI y APLICACIÓN, chat de video cara a cara con su hijo en cualquier momento y en cualquier lugar cuando esté conectado con WIFI incluso sin tarjeta SIM. Pueden tomar fotos con el reloj GPS. Las interacciones de video y chat de voz hacen que la comunicación sea más interesante y comunicativa. La conexión WiFi hace que los gps para que los niños vean videollamadas sean más estables y claros.

【Batería Duradera y SOS】reloj gps para niños equipado Batería extra larga de 600 mAh y SOS CARACTERÍSTICA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA / CÁMARA REMOTA para la seguridad total de su hijo. Cuando su hijo está en peligro, al presionar prolongadamente el botón SOS del reloj, recibirá un mensaje SOS y una llamada de inmediato (hasta 3 números SOS, hasta que alguien responda).

【Selección SIM Y Garantía】Este smartwatch niños 4G Incorpora una ranura para agregar una tarjeta SIM de 4G red (no incluida), Configuración fácil, soporte de red 4G, en España:(Recomiendan las compañías Simyo, Orange, Movistar, y Vodafone) En el momento de compra, si no funciona bien o no conseguimos configurarlo hay que contactarnos para que le ayude con su uso.

Reloj Inteligente Niño Smartwatch Niña: Pulsera Actividad Inteligente con Podómetro Monitor de Sueño Contador de Calorias 1.4" Impermeable IP68 Mutil Modos Deportivo Juegos Reloj para Niñas y Niños € 39.99

€ 37.99 in stock 2 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj Inteligente para Niños Ninas: Smartwatch para niños cuenta con una pantalla táctil HD de 1.4" y ofrece tiene mutil estilos de menú para elegir. El reloj viene con numerosas funciones que incluyen juegos divertidos, lindos fondos de pantalla en vivo, seguimiento de actividad de 6 modos deportivos, medidor de frecuencia cardíaca y monitor de sueño, recordatorio inteligente, cronómetro, temporizador, despertador, etc. niños, niñas y adolescentes de 5 a 16 años.

Rastreador de Actividad Durante Todo el Día: El rastreador de actividad física para niños registra la frecuencia cardíaca, los pasos, la distancia y las calorías quemadas, Puede ver estos datos directamente en el reloj de los niños para ayudarlo a comprender mejor la salud de sus hijos. reloj inteligente proporcionar un análisis completo de los niños calidad del sueño (sueño profundo, sueño ligero y hora de despertarse) para ayudar a los niños a desarrollar un estilo de vida más saludable.

Opciones de Modos Deportivos para Niños: El Pulsera Actividad Inteligente para niños está equipado con mutil modos de deporte: Caminata, carrera, senderismo, ciclismo, baloncesto, Fútbol. reloj para niños está diseñado con IP68 a prueba de agua. Puede proteger de salpicaduras, lluvia y sudor. Sin embargo, no se recomienda su uso en agua caliente o agua de mar.

Amplia compatibilidad y Fácil de Usar: El reloj deportivo para niños está equipado con una batería de litio de 220 mAh, segura y eficiente, se puede usar durante 7 días después de 2 horas de carga, el tiempo de espera es de hasta unos 30 días. Nuestro reloj deportivo para niños y niñas es compatible con teléfonos inteligentes con Bluetooth 5.0, Android 5.0 superior e iOS 11.0 superior. Los relojes infantiles son compatibles en varios idiomas y son fáciles de usar.

Diseño Seguro y Cómodo: El reloj inteligente resistente al agua para niños tiene un diseño moderno y bonito. El material suave y cómodo, reloj es duradero, al jugar o hacer ejercicio al aire libre, no hay necesidad de preocuparse de que el reloj se dañe fácilmente. La pantalla táctil colorida de puede ajustar el brillo, y la pantalla se iluminará automáticamente cuando levantes la muñeca. smart watch muchas funciones divertidas y útiles. Este será un gran regalo para niños, niñas y adolescentes.

PTHTECHUS Reloj Smartwatch para niños, Impermeable GPS Rastreador Reloj Anti-perdida de teléfonos Inteligentes SOS, Llamada bidireccional Juegos matemáticas - Regalo para para 3-12 Años, Black € 50.00

€ 39.00 in stock 1 new from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ 【Nuevo Smartwatch Niños】: Actualice el reloj inteligente para niños, con nivel internacional a prueba de agua y polvo. 2 Color Mint Blue y Light Pink son más brillantes que los modelos anteriores. GPS incorporado + LBS 2 formas de localización GPS más poderosas que los modos LBS individuales. Cámara incorporada, linterna, llamada bidireccional, chat de voz, rastreador de ejercicios, podómetro, linterna nocturna, cámara remota, reloj, juego de matemáticas, etc.

【GPS+LBS - Rastreador de ubicación de 2 vías】: El posicionamiento en modo GPS & LBS 2 integrado por nuestro reloj inteligente para niños significa triple seguridad para los niños. Cuando esté al aire libre o en un buen lugar de señal, el error del rastreador de GPS será menor a 60 metros / 240 pies. Le permite permanecer conectado, ya sea que su hijo esté dentro o fuera de un edificio. El reloj puede rastrear y ubicar la posición de su hijo por GPS, LBS.

【Llamada de Emergencia SOS】: Presione la tecla SOS durante 3 segundos en cualquier modelo. Los padres pueden estar configurando tres números para la llamada de emergencia SOS; llamará a los 3 números telefónicos SOS alternativamente en 2 rondas hasta que responda la llamada. Cuando está en peligro, su hijo puede usar este smartwatch de marcado rápido para informarle, gracias a una función intuitiva SOS.

【Track Rastreador de Actividad】: Este reloj para niños puede ser un rastreador de estado físico de salud, los padres pueden verificar los pasos, la distancia, las calorías y las tiradas de sueño de su hijo, simplemente encienda el podómetro en la aplicación. Además, puede configurar alarmas en la APLICACIÓN para despertar a su hijo o recordarle algo que debe hacer. * Cambie el recuento de pasos en la aplicación-Salud.

【Modo de Clase】: Cuando los niños en la escuela o en la clase, los padres no necesitan preocuparse por el reloj, se molestarán en estudiar. Los padres pueden establecer 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función prohibirá todas las funciones como llamada, juego, cámara, linterna, excepto las funciones SOS. Apoyo 2G Micro SIM Card. Le recomendamos comprar: Vodafone (Airtel), Movistar, Jazzinternet, Orange,etc.

Reloj Inteligente Niño Niña - Haga y Responder Llamadas, SOS Llamada de Emergencia, 2 Cámaras 18 Juegos 16 Funciones, Smartwatch Fashion para Niños Niña Compatible con Tarjetas Nano SIM 2G € 49.99

€ 39.99 in stock 4 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Haga y Responder Llamadas y SOS Llamada de Emergencia] El reloj puede responder llamadas entrantes o marcar cualquier número de teléfono, y puede ajustar el volumen de la llamada en la configuración del reloj. Puedes agregar hasta 10 contactos favoritos a tu reloj, Haga doble clic en el botón INICIO para ingresar a la interfaz de llamada de emergencia, y la llamada de emergencia marcará el primer número de teléfono en la libreta de direcciones del reloj de forma predeterminada.

[Función Multimedia] Tiene dos cámaras, una en la parte delantera y otra en el lado derecho del reloj, cada una con un tamano de píxel de 0,3 MB, que es suficiente para tomar algunos primeros planos, retratos o paisajes. Puede tomar fotos y videos con estas dos cámaras y, por supuesto, también puede ver fotos y reproducir videos en este reloj. Tiene una capacidad de almacenamiento de 512 MB y puede soportar que el reloj tome 34,000 fotos o 250 minutos de video.

[16 Funciones + 18 Juegos + 22 Caras de reloj] Tiene 16 funciones divertidas, muchas de las cuales son útiles en la vida de los ninos, como las llamadas telefónicas. Calculadoras, despertadores y más. Y tiene 18 juegos de rompecabezas, el reloj está preparado con 22 diales temáticos diferentes, puede deslizar la interfaz principal para seleccionar el dial. La capacidad de la batería es de 400 mAh, lo que permite que el reloj funcione durante 4 días.

⚠ [Atención] ① Este reloj está equipado con un altavoz y un micrófono, por lo que no es resistente al agua. Por lo tanto, no use este reloj para nadar o bañarse. ② Cuando la tarjeta SIM esté insertada en el reloj, reinicie el reloj para activar la tarjeta SIM. ③ Como la mayoría de los relojes para ninos, Este reloj utiliza una red 2G y es compatible con tarjetas SIM de tamano nanométrico. Antes de comprar este reloj, pregunte al proveedor de su tarjeta SIM si es compatible con la red 2G.

[Como contactar con nosotros] Brindamos un servicio al cliente completo mucho más allá de otros vendedores, si encuentra problemas técnicos o necesita ayuda, escríbanos, responderemos a cada correo electrónico y ayudaremos a los clientes a resolver TODOS LOS PROBLEMAS rápidamente. (El mejor horario para contactar con nosotros es antes de las 13 hora españa todos los días) Sendero: Amazon app > Mis pedidos > Encuentre el número de pedido de su reloj > haga clic en "Contactar con el vendedor".

