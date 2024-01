Inicio » Top News Los 30 mejores sinfonier blanco alto capaces: la mejor revisión sobre sinfonier blanco alto Top News Los 30 mejores sinfonier blanco alto capaces: la mejor revisión sobre sinfonier blanco alto 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

MUEBLES PITARCH Tibet Sinfonier, Aglomerado de partículas y melamina de Alta Densidad, Blanco, 110 x 40 x 40 cm € 104.75 in stock 3 new from €104.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sifonier de Seis Cajones, Colección Tibet

Color: blanco

Material: aglomerado de partículas y melamina de alta densidad

Medidas generales: 110 x 40 x 40 cm (alto x ancho x profundo)

Medidas interiores cajón: 12. 5 x 31. 5 x 33 cm (alto x ancho x profundo)

Habitdesign Comoda 5 Cajones, Sinfonier, Modelo Alaya, Acabado en Color Blanco Artik, Medidas: 60 cm (Ancho) x 110 cm (Alto) x 40 cm (Fondo) € 118.66 in stock 3 new from €112.90

2 used from €111.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La cómoda alaya es ideal para cualquier dormitorio, está compuesta de 5 cajón es para poder guardar todo tipo de ropa y accesorios.

Las medidas del sinfonier alaya son: 60 cm (ancho) x 110 cm (alto) x 40 cm (fondo); capacidad de los cajón es: 53,5 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 35 cm (fondo); perfecto para cualquier dormitorio y estilo, con esta cómoda no te vas a volver a preocupar de espacio insuficiente, podrás guardar ropa de temporada, ropa interior, jerséis, complementos como pañuelos y foulards, o lo que necesites.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad, producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal), de color blanco artik (Blanco Mate).

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Dogar Kynus Lacado - Chifonier de 6 cajones, 105 x 55 x 40 cm, color blanco € 98.00 in stock 2 new from €98.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado en Madera Maciza de Pino y MDF, estilo Contemporaneo para un mueble bonito y resitente

Cajones con Guias macizas larga duracion y resistencia

Contienen instrucciones de Montaje en su interior

Color Blanco Lacado

Tirador plastico color plateado

Habitdesign Comoda 5 Cajones, Sinfonier Dormitorio, Modelo Loft, Acabado en Color Blanco Brillo, Medidas: 61 cm (Ancho) x 117 cm (Alto) x 40 cm (Fondo) € 121.00 in stock 4 new from €121.00

1 used from €72.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de la cómoda: 61 cm (ancho) x 117 cm (alto) x 40 cm (fondo). Capacidad cajones: 52 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 35 cm (fondo).

Cómoda de cinco cajones con patas ABS (termoplástico de alta resistencia) de 10 cm de altura y acabadas del mismo color del mueble.

Cajones con guías correderas metálicas y extraíbles.

La gama Loft es una estupenda colección de muebles de almacenaje, que junto el sinfonier, incluye mesita de noche y cómoda.

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes). READ Galatasarayllarıldartan Hamle! Domenec Torrent'ten Muslera kararı ...

HOMN LIVING Sinfonier de Noche Baku 4 cajones Blanco, Madera Maciza, 40 cm (Ancho) 40 cm (Profundo) 94 cm (Altura) € 97.99 in stock 1 new from €97.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado con madera de pino macizo certificada respetando el medio ambiente y en acabado Blanco. Patas de madera de pino en color natural.

4 cajones con guía metálica para su fácil extracción para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.

Estructura principal y cajones en color Blanco, apertura de los cajones con hueco alargado que le dan un toque elegante al mueble con líneas muy rectas y sencillas.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: 40 cm Ancho, 40 cm Profundo y 94 cm Alto. NO SE REALIZAN ENVÍOS A CANARIAS, CEUTA, MELILLA O BALEARES.

FOREHILL Cajonera con 5 Cajones, Sinfonier, Mueble Cajonera, Cómoda Dormitorio, para Salón, Entrada, Madera, Blanco, 40x30x102cm € 85.99 in stock 1 new from €85.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo elegante en blanco clásico: Esta cómoda con 5 cajones en laca blanca es simple y elegante. Las puertas de los cajones están diseñadas con un corte que se coloca a mano como manija, lo cual es hermoso y único. La cómoda se puede combinar tanto con estilos de vida modernos como rurales.

Ahorro de espacio: este sinfonier estrecho con unas dimensiones de 40x30x102 cm (ancho x profundidad x alto) ocupa muy poco espacio y se puede colocar fácilmente en todas las áreas del hogar, como baños, áreas de entrada, dormitorios, etc.

Sistema de almacenamiento extraíble: este mueble cajonera está diseñado con 5 cajones para un almacenamiento conveniente y organizado. Con espacios de almacenamiento separados, puede almacenar diferentes artículos por separado. Con solo un tirón, los artículos que desea están justo frente a usted.

Madera de alta calidad: esta cómoda dormitorio está hecho de tablero MDF de grado E1, que es resistente y durable, estable y no se deforma fácilmente. Gracias al acabado de pintura, la superficie es lisa y plana, el material es fino y denso, también facilita la limpieza.

Montaje sin complicaciones: hemos incluido instrucciones de montaje claramente ilustradas y accesorios numerados para que pueda montarlo rápidamente.

FOREHILL Cómoda Dormitorio, Cómodas y Cajoneras, Cajonera con 6 Cajones, Sinfonier Dormitorio Alto, Mueble Almacenaje para Dormitorio, Salón, Madera, 60x40x118.5cm € 158.99 in stock 1 new from €158.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cómoda grande: esta cómoda cajonera tiene unas dimensiones de 60x40x118,5 cm (largo x ancho x alto). El gran tamaño no solo le brinda un generoso espacio de almacenamiento, sino que el amplio estante superior también le permite exhibir algunos artículos decorativos para satisfacer sus deseos decorativos.

Almacenamiento de cajón: esta cómoda dormitorio viene con 6 cajones de gran capacidad, lo que le brinda potentes funciones de almacenamiento, agiliza su espacio de almacenamiento y facilita el almacenamiento de varios artículos para el hogar.

Estable y seguro: este mueble con 6 cajones está hecho de tableros MDF seleccionados que son estables y duraderos, y es visualmente atractivo con un acabado de pintura impermeable blanca. La parte posterior de la cajonera está equipada con una protección antivuelco, que proporciona seguridad adicional.

Estilo moderno: con el concepto de diseño del minimalismo, se crea la hermosa y funcional sinfonier. El cuerpo blanco y las líneas simples subrayan la estética simple y elegante y aseguran un ambiente de vida ordenado y agradable.

Entrega y montaje: Este mueble cajonera blanco se entrega en 2 paquetes. El alcance de la entrega incluye accesorios e instrucciones de montaje. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Habitdesign Cómoda, Sinfonier 5 Cajones, Modelo Tekkan, Acabado en Blanco Artik y Gris Cemento, Medidas: 61 cm (Ancho) x 118 cm (Alto) x 40 cm de (Fondo) € 131.89

€ 119.90 in stock 3 new from €119.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MedidaS de la cómoda: 61 cm (Largo) x 118 cm (Alto) x 40 cm de (Fondo).

La cómoda Tekkan es ideal para cualquier dormitorio, está compuesta de 5 cajones para poder guardar todo tipo de ropa y accesorio.

Dispone de unas guías correderas metálicas para los cajones y es perfecto para cualquier tipo de dormitorio, con esta cómoda no te vas a volver a preocupar sobre la falta de capacidad de almacenaje en tu habitación, podrás guardar todo lo que te interese: ropa de otra temporada, accesorios, los complementos que usas menos frecuentemente.

Está fabricada con melamina de alta calidad en color blanco artik (mate) y gris cemento, dejando entrar el estilo moderno por excelencia a tu hogar. Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

Miroytengo Sinfonier Couple 5 cajones cajonera Dormitorio 50x90x33 cm (Blanco Mate) € 105.00 in stock 1 new from €105.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal sinfonier con un diseño elegante acabado en blanco mate o blanco mate y sahara. Una estructura perfecta para completar el dormitorio y ganar estilo y almacenamiento.

Compuesto por cinco cajones de almacenamiento, esta cómoda mejorará el espacio de almacenaje en tu dormitorio. ¡Hazte con ella y compruébalo!

Este producto ha sido fabricado en melamina de alta calidad y dispone de tiradores en sus cajones para facilitarte la extracción de los mismos.

Medidas del sinfonier: Alto 90'4cm Ancho: 50 cm Profundo: 33'3cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería. No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

LIQUIDATOR Sinfonier de 5 Cajones Modelo Lara, Sinfonier Dormitorio Lara, Color: Cambrian Blanco, Medidas: 106 cm (Alto) x 60 cm (Ancho) x 39.5 cm (Fondo) € 136.00 in stock 2 new from €136.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sinfonier de cinco cajones para dormitorio de matrimonio en color cambrian grafito. Modelo Lara. Fabricado en melanina de alta calidad.

Medidas sinfonier Lara: x 106 cm (alto) x 60 cm (ancho) x 39,6 cm (fondo).

Ideal para ampliar espacio de almacenamiento en tu dormitorio. Ocupa poco espacio, por lo que lo podrás instalar en cualquier rincón.

Guarda tus complementos, accesorios, ropa interior, modelos de otra temporada, sin renunciar a disponer de espacio.

Incluye todos los materiales necesarios para el montaje: instrucciones de montaje, tornillería, además de 5 tiradores muy modernos.

VS Venta-stock Sinfonier de Noche de 4 cajones en Blanco, Madera Maciza, guías metálicas € 77.99 in stock 1 new from €77.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado con madera de pino macizo / Estilo nórdico y actual que le dará un toque de diseño a su hogar

4 Cajones con guía metálica para su fácil extracción / Pomo metálico en color Plata

Color Blanco lavado, se pueden ver las mallas de la madera del mueble.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: Largo 46 cm, Profundo 35 cm y Alto 80 cm

VOWNER Cajonera para Armario, Comoda/Aparador 5 Cajones, Dormitorio, Aglomerado de Partículas y Melamina, Madera, Blanco, Medidas: 60 cm (Ancho) x 80 cm (Alto) x 30 cm (Fondo) € 122.99 in stock 1 new from €122.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales De Alta Calidad】-Este organizador de cajones de la aparadores para salon blanca se compone de tablero de partículas de madera resistente al agua, que puede ofrecer un soporte estable y garantizar años de uso, conveniente para limpiar.La mesita de noche está hecha de tablero laminado de alta calidad, lo que la hace más resistente a la abrasión, los arañazos o las manchas de líquidos y grasa que otra mesita de noche.

【Suficiente Espacio De Almacenamiento】-Hay suficiente espacio en los cajones puede almacenar sus artículos, tales como usted puede almacenar el maquillaje y accesorios, ropa, revistas, libros, y otras necesidades, Mientras que las tapas de la mesa se utilizan para los artículos de uso frecuente, tales como la adición de marcos de fotos, jarrones y plantas como decoración en la parte superior de la cajonera, y su valla puede evitar que cualquier artículo se caiga

【Construcción Sólida】- Cada cajón tiene una ranura de tarjeta sólida con marco de acero de alta calidad para mantener los cajones siempre en sus ranuras,súper fácil de deslizar hacia adentro y hacia afuera, pero no se doblará o caerá.Las correas antivuelco pueden garantizar la seguridad de sus niños energéticos.

【Aplicación Amplia】- Con una apariencia elegante, moderna y simple, además de ser el ayudante de almacenamiento perfecto, también puede decorar su hogar. Las cajoneras se pueden combinar con muchos estilos de muebles diferentes, perfectos para dormitorios, salas de estar, baños, oficinas, sala de estar, comedor.

【Fácil De Montar】- Gracias a las instrucciones detalladas, la comodas y cajoneras dormitorio de madera es rápida y fácil de montar, el paquete incluye los accesorios completos del cajón de la comodas y las herramientas de montaje, Dimensiones: 60*30*80cm (D/A/H)

Fabrikit Sinfonier Cannes 6 cajones Color Blanco y Sahara Dormitorio habitación 62x111x41 cm € 121.97 in stock READ Los 30 mejores Refrigeracion Liquida Custom capaces: la mejor revisión sobre Refrigeracion Liquida Custom 2 new from €121.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cómoda cajonera Cannes para dormitorios de estilo moderno. Esta estupenda cómoda dispone de 6 cajones y te lo pone fácil para guardar objetos y decorar tu dormitorio. ¡No te la pierdas!

Sifonier de estilo moderno fabricado en melamina de alta calidad. Acabada en color blanco mate y sahara.

Medidas: Alto 111'1 cm Ancho 62 cm Profundo 41'2 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Muebles Pitarch Cómoda Tibet, Aglomerado de partículas y melamina de Alta Densidad, Cambrian/Blanco, 78x74x40 cm (Alto x Ancho x Profundo) € 85.99 in stock 1 new from €85.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: aglomerado de partículas y melamina de alta densidad

Color: Blanco/Roble Cambrian

Medidas generales: 78x74x40 cm (alto x ancho x profundo); Medidas interiores cajón: 13 x 65.5 x 33 cm (alto x ancho x profundo)

Características: -Guías metálicas en los cajones -Tiradores de plástico ABS color blanco

Necesita montaje. No se incluye las siguientes herramientas: destornillador, martillo, cinta americana, metro...

VS Venta-stock Sinfonier de Noche Miranda de 5 cajones Blanco, DM Lacado, Patas de Madera y guías metálicas € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado con DM lacado en mate / Estilo nórdico y actual que le dará un toque de diseño a su hogar

2 Cajones con guía metálica para su fácil extracción / Tirador con hueco alargado

Patas de madera de haya en color natural con anclaje reforzado de seguridad en la parte inferior.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: 42 cm Ancho, 35 cm Profundo y 107 cm Alto

LIQUIDATOR Sinfonier 5 cajones Color Sahara/Blanco Mate 90x50x33 cm € 110.00 in stock 1 new from €110.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sinfonier 5 cajones sahara/blanco mate

Sinfonier de cinco cajones para dormitorio de matrimonio en color sahara combinado con blanco mate. Fabricado en melamina de alta calidad.

Medidas sinfonier: 90 cm (alto) x 50 cm (ancho) x 33 cm (fondo).

Ideal para ampliar espacio de almacenamiento en tu dormitorio. Ocupa poco espacio, por lo que lo podrás instalar en cualquier rincón.

Guarda tus complementos, accesorios, ropa interior, modelos de otra temporada, sin renunciar a disponer de espacio.

Dogar Kynus Lacado - Comoda con 4 cajones, 80 x 95 x 40 cm, madera, color blanco € 134.72

€ 126.00 in stock 1 new from €126.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado en Madera Maciza de Pino y MDF, estilo Contemporaneo para un mueble bonito y resitente

Cajones con Guias macizas larga duracion y resistencia

Contienen instrucciones de Montaje en su interior

Color Blanco Lacado

Tirador plastico color plateado

duehome | Sinfonier 5 Cajones, Cómoda, Almacenaje Dormitorio, Modelo Kamik, Acabado en Blanco y Nordico, Medidas: 60 cm (Ancho) x 108,5 cm (Alto) x 38 cm de (Fondo) € 134.00

€ 127.90 in stock 1 new from €127.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas del sinfonier Kamik: 60 cm (ancho) x 108,5 cm (alto) x 36 cm (fondo); capacidad de los Cajones: 53,5 cm (ancho) x 8,9 cm (alto) x 28,8 cm (fondo). Combinable con el resto de colección Kamik.

La cómoda es ideal para cualquier dormitorio tanto juvenil como doble, compuesta de 5 cajones para poder guardar todo tipo de ropa y accesorios. Apto para cualquier estilo y decoración.

En la parte frontal, encontramos 5 tiradores situados en la parte central de cada cajón con medidas de 15,4 cm de ancho x 4,3 cm de alto en color aluminio.

Estructura resistente hecha a base de aglomerado de alta resistencia, acabada en melamina de alta calidad con un perímetro roble claro y cajones blanco mate.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes); no incluye los objetos de decoración y accesorios (cestas no incluidas).

FOREHILL Cómoda con 4 Cajones, Sinfonier Blanco, Comodas y Cajoneras, Cómoda Dormitorio, Cajonera Armario Interior, Mesita de Noche, Moderno, Salón, Baño, Madera, 50x40x95cm € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cómoda Con 4 cajones】: esta cómoda cuenta con 4 cajones con riel metálico, que brindan mucho espacio para que todo se organice y almacene ordenadamente. Sobre la encime se puede colocar objetos como adornos, tazas y despertadores. Los cajones se pueden usar para guardar llaves, libros, cosméticos y otros artículos cotidianos.

【Mueble Multiusos】: esta cómoda de 50x40x95cm se puede utilizar como cómoda dormitorio, sinfonier, mesita de noche, cajonera armario interior, etc. Será un complemento ideal para cualquier rincón y es ideal para pasillos, oficinas, salones, dormitorios, estudios, baños y más.

【Estilo moderno y elegente】: esta cómoda y cajonera es una combinación de mueble lacado en blanco y líneas minimalistas. Los pequeños tiradores de color dorado añaden un toque extra a las monótonas puertas de los cajones y dan a la cómoda y cajonera un aspecto modernoy elegante.

【Materiales de calidad】: este cómoda dormitorio está hecha de tablero de grado E1, que el rendimiento es estable, no es fácil de deformar y romper. Los cajones están guiados por raíles metálicos, que garantizan un funcionamiento suave y estable.

【Montaje】: las instrucciones de montaje y los accesorios de montaje están incluidos en el volumen de suministro. Puede ensamblar la cajonera armario interior rápidamente de acuerdo con las imágenes. Los bordes están redondeados y pulidos para evitar rascarse las manos.

Habitdesign Comoda con 4 Cajones, para Dormitorio, Modelo Sweet, Acabado en Color Blanco Artik, Medidas: 77,5 cm (Ancho) x 95 cm (Alto) x 40 cm (Fondo) € 103.99 in stock 6 new from €103.99

1 used from €96.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas del sinfonier sweet: 77,5 cm (ancho) x 95 cm (alto) x 40 cm (fondo); capacidad de los cajones: 71 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 35 cm (fondo).

La cómoda está compuesta de 4 cajones, con guías correderas metálicas (no extraíbles), tiradores en forma de bola con el mismo acabado del mueble y rematado por 4 patas, en color marrón de 12 cm de altura.

Cómoda perfecta para cualquier dormitorio, especialmente encaja en estilos nórdicos o escandinavos, que puedes completar con las mesitas de noche y cabecero de la misma colección.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad, producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal), de color blanco artik (Blanco Mate).

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

JUANIO Sinfonier Cómoda de 6 Cajones, Mueble para Almacenamiento Extra con Acabado en Blanco, Dimensiones: 40 cm (Ancho) x 110 cm (Alto) x 40 cm (Fondo) € 114.00 in stock 1 new from €114.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente Sinfonier en blanco de diseño elegante y con estilo, y ideal si lo que buscas es un mueble para tu dormitorio de dimensiones prácticas y cómodas para guardar prendas y vestuario.

Con 6 cajones dispuestos verticalmente, este sinfonier te ofrece una excelente capacidad de almacenamiento.

Producto certificado por la PEFC (asociación española para la sostenibilidad forestal)

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad.

Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

Fabrikit Sinfonier Couple 5 cajones cajonera Dormitorio Sahara Blanco Mate 50x90x33 cm € 105.00 in stock 1 new from €105.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cómoda para dormitorio de matrimonio, que dispone de 5 cajones, para que puedas guardar sábanas y ropa. ¡Añádela en tu dormitorio!

Fabricación nacional. Acabado en melamina de alta calidad. Color blanco mate y sahara (efecto madera).

Medidas cómoda: Alto 90'4 cm Ancho 50 cm Profundo 33'3 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

HOMN LIVING Sinfonier de Noche Luca 4 cajones Blanco, Madera Maciza, 46 cm (Ancho) 35 cm (Profundo) 82 cm (Altura) € 105.99 in stock 1 new from €105.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado con madera de pino macizo certificada respetando el medio ambiente y en acabado Blanco. Patas de madera de pino a juego con en color del mueble de 12 cm de altura.

4 cajones con guía metálica para su fácil extracción para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento. Medida interior del cajón: 30 cm (ancho) 32 cm (profundo) 13 (altura)

Estructura principal en color Blanco con cajones con tirador redondo que le dan un toque elegante al mueble con líneas muy rectas y sencillas.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: 46 cm Ancho, 35 cm Profundo y 82 cm Alto. NO SE REALIZAN ENVÍOS A CANARIAS, CEUTA, MELILLA O BALEARES.

LIQUIDATOR Sinfonier 5 cajones Color Blanco Mate 90x50x33 cm € 110.00 in stock 1 new from €110.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sinfonier de cinco cajones para dormitorio de matrimonio en color blanco mate. Fabricado en melamina de alta calidad

Medidas sinfonier: x 90 cm (alto) x 50 cm (ancho) x 33 cm (fondo).

Ideal para ampliar espacio de almacenamiento en tu dormitorio. Ocupa poco espacio, por lo que lo podrás instalar en cualquier rincón.

Guarda tus complementos, accesorios, ropa interior, modelos de otra temporada, sin renunciar a disponer de espacio.

Incluye todos los materiales necesarios para el montaje: instrucciones de montaje, tornillería, además de 5 tiradores muy modernos. READ Los 30 mejores Cesped Artificial 2X5 capaces: la mejor revisión sobre Cesped Artificial 2X5

Habitdesign Comoda con 5 Cajones, para Dormitorio, Modelo Vintage, Acabado en Color Blanco Artik y Vintage, Medidas: 61 cm (Ancho) x 40 cm (Fondo) 118 x cm (Alto) € 127.00 in stock 3 new from €123.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de la cómoda: 61 cm (ancho) x 40 cm (fondo) 118 x cm (alto). Con su diseño de líneas puras y sencillas, queda igual de bien en el dormitorio que en cualquier otro espacio de la casa

Sus 5 cajones son muy amplios y prácticos donde podrás guardar la ropa y los objetos que no te quepan en el armario o las mesitas de noche. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal)

La cómoda Vintage tiene una estructura de partículas rematada con melamina de alta calidad, que gracias a ella, conserva su aspecto como nuevo a lo largo del tiempo

Acabado en color blanco mate y con el primer cajón de color Vintage, una textura de madera envejecida, natural, con las vetas vistas. Las Patas ABS (termoplástico de alta resistencia) en el mismo color que el mueble y de 10 cm de altura

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

VS Venta-stock Sinfonier de Noche de 4 cajones en Blanco € 77.99 in stock 1 new from €77.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado con madera de pino macizo / Estilo nórdico y actual que le dará un toque de diseño a su hogar

4 Cajones con guía metálica para su fácil extracción / Pomo metálico en color Plata

Color Blanco lavado, se pueden ver las mallas de la madera del mueble.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: Largo 46 cm, Profundo 35 cm y Alto 80 cm

MUEBLES PITARCH Turín Cajonera, Aglomerado de partículas y melamina de Alta Densidad, Blanco Alto Brillo, Blanco Brillo € 68.09 in stock 2 new from €68.09

1 used from €63.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: aglomerado de partículas y melamina de alta densidad

Color: Blanco alto brillo

Las medidas del mueble son: 61 x 46 x 45 cm (alto x ancho x profundo)

Medidas interiores cajón: 10 x 39.5 x 38 cm (alto x ancho x profundo)

Necesita montaje

Fabrikit Sinfonier Couple 5 cajones cajonera Dormitorio Blanco Mate 50x90x33cm € 99.00 in stock 2 new from €99.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal sinfonier con un diseño elegante acabado en blanco mate. Compuesto por cinco cajones, esta cómoda mejorará el espacio de almacenaje en tu dormitorio. ¡Hazte con ella y compruébalo!

Este producto ha sido fabricado en melamina de alta calidad y dispone de tiradores en sus cajones para facilitarte la extracción de los mismos.

Medidas del sinfonier: Alto 90'4cm Ancho: 50 cm Profundo: 33'3cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Dogar Moblit Cómoda, Madera, Blanco Translucido, 78.5x75x35 cm € 61.00 in stock 1 new from €61.00

1 used from €31.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La madera que utilizamos para la fabricación de nuestros productos no procede de talas ilegales. Apostamos por la sostenibilidad ambiental

Realizado en madera maciza, un material natural, bonito y resistente

Nuestros muebles son de fácil montaje y contienen instrucciones en su interior

VS Venta-stock Sinfonier de Noche Bonnie Blanco 4 cajones en Cera, guías metálicas, 46 X 35 X 80 CM € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado con madera de pino macizo / Estilo nórdico y actual que le dará un toque de diseño a su hogar

4 Cajones con guía metálica para su fácil extracción / Detalle del frontal el cajón en color Cera que resalta la elegante madera de pino

Disponible en color Blanco o Gris, dale un toque especial a tu dormitorio con esta nueva colección que dispone de Mesita, Cómoda y Sinfonier

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

MEDIDAS: 46,2 cm Ancho, 35,4 cm Profundo y 80,2 cm Alto

