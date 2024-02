Inicio » Juguete Los 30 mejores Sillas De Muñecas capaces: la mejor revisión sobre Sillas De Muñecas Juguete Los 30 mejores Sillas De Muñecas capaces: la mejor revisión sobre Sillas De Muñecas 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

DE CUEVAS TOYS-90086 Silla muñeca, color rosa (90086) € 17.96

€ 14.95 in stock READ Los 30 mejores Peppa Pig Cumpleaños capaces: la mejor revisión sobre Peppa Pig Cumpleaños 9 new from €14.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La sillita mide aproximadamente 56 cm de alto hasta el manillar, 28 cm de ancho y 42 cm de largo.

Estructura plegable con diseño colorido y resistente.

Para muñecas bebés de hasta 48 cm de largo.

Artículo de la colección Funny de DeCuevas.

Muñeca bebé y accesorios extra no incluidos en el pack.

BEBÉS LLORONES Sillita de paseo | Accesorio muñeca para llevar de paseo a tu bebé llorón preferido € 16.99

€ 12.00 in stock 5 new from €12.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Llévate a tu Bebé Llorón donde quieras que vayas

Se dobla fácilmente para que puedas llevarla a todas partes

Ligera y fácil de transportar incluso cuando esta plegada

Producto que combina tradición e innovación

Diset La Nina- Silla Pequeña Carlota (27X53X41 cm), Más de 3 años, Muñecas, Color Rosa, 41 X 27 X 55 cm (60404) € 29.60 in stock 3 new from €29.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para muñecas de 30 a 42 cm

Estructura lacada rosa

Plegable, ocupa poco espacio.

Juguete de imitación

Bayer Design Silla de coche Easy Go, accesorios, Asiento para bebé de Muñecas, color gris hadas y motivos modernos (67966AA) , color/modelo surtido € 34.45

€ 28.59 in stock 6 new from €28.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 67966AA

Silla pequeña de Paseo muñecas Lili & Tom de Pasito a Pasito - Rosa € 26.90 in stock 2 new from €26.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Saca a pasear a tus muñecas con la sillita de paseo Lili pequeña con flores.

Plegable con sistema de tijera, muy práctica.

Estructura de metal lacada en color rosa.

Ideal para muñecas de 30 a 42 cm.

Tu primera sillita de paseo, especialmente indicada de 3 a 5 años.

Bayer Chic 2000-Jogging Buggy Lola Marino, Color Melange Gris-Navy, 70 x 33 x 62 cm (612 26) € 35.94

€ 33.24 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cochecito pequeño para muñecas con manillar de altura ajustable de 33 – 62 cm

Cochecito de muñecas especialmente diseñado para las madres de muñecas más jóvenes

Muñeca de 3 ruedas con capota ajustable, cinturón de seguridad y red para equipaje

Adecuado para muñecas de hasta 50 cm de tamaño

Tamaño: 70 x 33 x 62 cm. Peso: 1,7 kg

Smoby- Silla de Paseo Pop Baby Nurse, Estructura de Metal, para Muñecos de hasta 42cm, Adecuado a Partir de 18 Meses (7600251228) € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cochecito Baby Nurse de 4 ruedas para bebés de hasta 42cm.

Cuenta con tubos de metal recubiertos de plastico y un asiento de tela.

Su mango es ergonómico y de fácil agarre. Sus ruedas delanteras orientables y multidireccionales hacen que este cochecito sea ligero y fácil de maniobrar.

Altura del mango: 53 cm. Muñeco no incluido

Adecuado a partir de 18 mese

Jc Toys- Silla de paseo plegable modo paraguas, para muñecas de hasta 45 cm, ideal para jugar y pasear, blanco y rosa a rayas, decoración elefante, diseñado por Berenguer, +2 años € 20.99

€ 20.41 in stock 1 new from €20.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Paseamos? La silla de paseo plegable es adecuada para todas las muñecas de hasta 45 cm, es perfecto para jugar a pasear a la muñeca y es muy fácil de montar y plegar. Los más pequeños se lo pasan genial paseando a su muñeca en todo momento.

Gift set: silla de paseo con funda de tela suave a rayas blancas y rosa y con un elefante decorativo, además tiene cinturón para mantener a la muñeca segura y cómoda. Medidas: 53 x 42 x 25 cm. Medidas plegada: 63 x 11 x 8 cm.

La silla de paseo es segura y resistente, se adapta a todas las muñecas de hasta 45 cm. La tela de la silla y el chasis de metal son materiales fáciles de limpiar.

Los accesorios promueven la sujeción, el cuidado especial, así como la habilidad social.

Fabricado por JC Toys, empresa familiar ubicada en España, el único fabricante de muñecas con más de 30 años de experiencia con muñecas realistas y accesorios de la más alta calidad.

Carro de Muñecas Silla Plegable Verde Funny DeCuevas 90082 € 16.95 in stock 1 new from €16.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La sillita mide aproximadamente 56 cm de alto hasta el manillar, 28 cm de ancho y 42 cm de largo.

Estructura plegable con diseño colorido y resistente.

Para muñecas bebés de hasta 48 cm de largo.

Artículo de la colección Funny de DeCuevas.

Muñeca bebé y accesorios extra no incluidos en el pack.

Bayer Design 30511AA Sillita de muñecas Cocomelon, siilita de Paseo, Plegable, con cinturón de Seguridad, Azul, Rojo € 29.99

€ 26.23 in stock 1 new from €26.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de paseo muñecas en colores modernos

Sillita de paseo con altura 55 cm

Sillita para muñecas de hasta 46 cm

Con cinturón de seguridad

Silla de paseo para muñecas con ruedas dobles

ColorBaby - Sillita de juguete a partir de 3 años, Altura 56 cm y sistema tijera para plegado fácil (44923) € 20.76 in stock 2 new from €20.76

1 used from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de juguete tipo paraguas para pasear a tus muñecas (no incluida)

Medidas: 28x42x56 cm, óptimo para muñecas de entre 30 y 40 cm

La silla es plegable y tiene cinturón para sujetar a tu muñeco

Juguete recomendado a partir de los 36 meses de edad

Fomenta la imaginación, la afectividad y la sociabilidad

Kinderplay Carrito Bebe Juguetes, Carrito Muñecas - Sillas De Paseo, Cochecito, Parasol, Buggy, Carrito De Bebe, Estructura Ligera Y Estable, Ruedas de Espuma 2 3 años, KP0280S € 34.90

€ 33.99 in stock 3 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ [¡Una Estupenda Idea Como Regalo Para Cualquier Niña!] - ¡La altura hasta el mango es de 56 cm! Un carrito juguete muy bonito - Cochecito de Paseo Kinderplay!

✔️ [Una Muñeca De Longitud Máxima 40 cm Hace Juego Con El Carro Muñecas] - La mayoría de las muñecas disponibles en el mercado caben en el cochecito p.ej.: Baby Born, Baby Annabell, Baby Nenuco, Kinderplay. También para que haga juego con el coche, puedes comprar una muñeca en nuestras otras subastas

✔️ [La Estructura Del Carrito Es Ligera Y Estable] - permite una gran diversión. Incluso los niños más pequeños no tienen problemas para empujar el carrito vacío o lleno de juguetes

✔️ [Estructura Ligera Y Estable Del Cochecito] - permite una gran diversión. Incluso los niños más pequeños no tienen problemas para empujar el cochecito vacío o lleno de juguetes. RUEDAS DE ESPUMA - silenciosas no rayan el piso. Perfecto para divertirse en casa o de paseo. Carritos para Muñecas Kinderplay!

✔️ [Todos Los Elementos De Tejido Del Carrito De Bebe Pueden Ser Lavados En La Lavadora] - Ya no es ningún problema que el carrito se ensucie durante el juego. El material de los broches a presión se puede sacar y lavar en la lavadora a una temp. de 30℃ READ Los 30 mejores Funko Pop Monstruos Sa capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Monstruos Sa

Daisy Chain Silla de Paseo para muñecas Zipp MAX - Recomendado para niños de 4 a 9 años. (Daisy Dot) € 67.99 in stock 1 new from €67.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La silla de paseo para muñecas Daisy Chain Zipp Max es todo lo que necesitan los más pequeños para pasear.

Recomendado para niños de 4 a 9 años. El asa puede ajustarse de 76 a 82 centímetros.

Incluye una práIncluye una práctica cesta, y la silla se puede plegar para facilitar el almacenamiento.tica cesta, y la silla se puede plegar para facilitar el almacenamiento.

Se puede extender la capota para proteger del sol

Manillar suave, asas del mismo color

Tachan- Sillita Tipo paragüas (CPA Toy Group T00620) € 14.95 in stock 5 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SILLITA PLEGABLE MUÑECOS. Esta sillita de paseo de Tachan es el mejor accesorio para sacar a pasear a los muñecos. Tiene arnés ajustable y es muy ligera. Con estructura de metal lacada. Perfecta para muñecos de hasta 42 cm. Ideal de 2 a 5 años.

CALIDAD. El carrito de muñecos está fabricado en alumino, tela y plástico de primera calidad para garantizar su durabilidad. Las ruedas están pensadas para un deslizaminto óptimo, además de garatizar la estabilidad del carro al tratarse de ruedas dobles.

PRÁCTICA. Esta sillita de muñecos se plega fácilmente en forma de tijera y ocupa muy poco espacio para que pueda ser guardada en cualquier sitio.

VALOR EDUCACIONAL. El juego de imitación es muy importante para el desarrollo de habilidades sociales. Podrán crear todo un mundo imaginario alrededor de este carrito adoptando roles y exponiendo situaciones que estimularán su creatividad y su capacidad resolutiva.

DIMENSIONES. Las dimensiones de la sillita una vez montada son 55X 28 X 40 cm. Recomendado a partir de 2 años.

30112AA - Bayer Design - Sillita de Paseo para muñecas con cinturón de Seguridad, púrpura con hada € 19.99 in stock 4 new from €19.99

1 used from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de paseo muñecas en colores modernos

Sillita de paseo con altura 55 cm

Sillita para muñecas de hasta 46 cm

Con cinturón de seguridad

Silla de paseo para muñecas con ruedas dobles

Bayer Design- Silla de Coche, Accesorios de Muñeca, Comcinturón, Moderno, Color Burdeos, Hada Comestampado (67567Aa) € 27.91 in stock 7 new from €27.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de coche de muñeca de diseño moderno

Silla de choche para muñecas de 46 cm

Accesorios de muñecas con un bonito tejido en el asiento

Asiento para muñeca con cinturón de seguridad

Silla de coche con reposacabezas y reposabrazos

Bayer Design- Silla de Coche, Accesorios de Muñeca, Comcinturón, Moderno, Color Azul Comúnico Rnio y Corazones (67554Aa) € 28.56

€ 27.00 in stock 2 new from €27.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 67554AA

Bayer Chic 2000 612 15 Joging Lola - Cochecito para muñecas, color rosa € 60.65

€ 32.31 in stock 2 new from €29.99

1 used from €31.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cochecito pequeño con manillar ajustable en altura de 33 a 62 cm

Cochecito de muñecas para las madres más jóvenes

Cochecito de muñecas con capota ajustable, cinturón de seguridad y red de equipaje

Estimula la creatividad del niño y lo acompaña en los primeros pasos

Adecuado para muñecas de hasta 50 cm

Nenuco - Sillita de metal, carrito de paseo de juguete de color rosa y azul metálica, plegable para llevar a tu bebé Nenuco de paseo y jugar con los muñecos, a partir de 3 años, Famosa (NFN31000) € 21.95 in stock 4 new from €21.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La sillita de metal de Nenuco es un carrito de paseo plegable optimo para llevar a tu muñeco Nenuco

Sillita de metal es desplegable para guardarla cómodamente en cualquier lado y dejarla recogida

Este accesorio de juego cuenta con cinturón ajustable y en colores pastel, para sacar a Nenuco de paseo; muñeco no incluido

En la sillita caben todos los muñecos de Nenuco; se puede colocar un muñeco Nenuco de 35 y de 42 centímetros dentro para jugar con él; una vez abierta, la altura de la sillita es de 54 cm aproximativo

Juego indicado para niños y niñas a partir de 2 años; para completar su colección de juguetes Nenuco e incrementar y optimizar la experiencia de juego a través del role play

Bayer Design- Silla de Coche Easy Go, Accesorios, Asiento Para Bebé de Muñecas, Color Gris Comcorona (67910Aa), Color/Modelo Surtido € 47.68

€ 45.82 in stock 9 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 67910AA

Bayer Design - Cochecito de muñeca, Jogger, Color castaño, Rosa (39920AA), de 3 a 6 años € 54.15

€ 49.99 in stock 2 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de paseo muñecas en colores modernos

Sillita de paseo con altura 71 cm

Sillita para muñecas de hasta 50 cm

Con cinturón de seguridad y compra integrado

Silla de paseo para muñecas con ruedas dobles delanteras

Carro de Muñecas Pipo Silla Plegable DeCuevas Toys 90247 € 36.99

€ 35.91 in stock 25 new from €35.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un pack de lo más completo para jugar, pasear y mucho más.

Con el tamaño ideal para tus muñecos bebés y detalles realistas.

Fabricado en materiales de la mejor calidad y durabilidad.

Colección Pipo.

La Nina Sillita para Muñecas Violeta (27X53X41 Cm), a partir de 2 años. € 25.99

€ 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Saca a pasear a tus muñecas con la sillita de paseo Violeta pequeña con flores.

Plegable con sistema de tijera, muy práctica.

Estructura de metal lacada en color rosa.

Ideal para muñecas de 30 a 42 cm.

Tu primera sillita de paseo, especialmente indicada de 3 a 5 años.

Cochecito de Muñeca Gemelas, Carrito Paseo para muñecos, Ajustable en Altura, Plegable, con la Bolsa de Bandolera, Compatible con Silla de Coche EasyGo € 96.88 in stock 6 new from €96.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carrito gemelar para muñecas Twin Neo en colores modernos y para muñecas de hasta 46 cm

Carro gemelar de muñecas con altura regulable (68 - 80 cm) y con un manillar reversible

Carrito doble para muñecas cuyos asientos pueden colocarse juntos o uno detrás del otro

Cochecito para muñecas fácil de plegar y con ruedas delanteras giratorias

Con cesto de la compra integrado y bolsa

Bayer Design- Silla de Coche, Accesorios de Muñeca, Comcinturón, Moderno, Color Gris, Hada Comestampado (67566Aa) € 30.73

€ 28.12 in stock 3 new from €28.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de coche de muñeca de diseño moderno

Silla de choche para muñecas de 46 cm

Accesorios de muñecas con un bonito tejido en el asiento

Asiento para muñeca con cinturón de seguridad

Silla de coche con reposacabezas y reposabrazos READ Los 30 mejores pin y pon capaces: la mejor revisión sobre pin y pon

Bayer Chic 2000 - Cochecito de muñecas Lola, joggy, muñecas, Carrito de muñecas, Flores, 612-53, Flores, Rosa € 36.51

€ 32.06 in stock 4 new from €32.06

2 used from €24.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cochecito pequeño para muñecas con manillar de altura ajustable de 33 – 62 cm

Cochecito de muñecas especialmente diseñado para las madres de muñecas más jóvenes

Muñeca de 3 ruedas con capota ajustable, cinturón de seguridad y red para equipaje

Adecuado para muñecas de hasta 50 cm de tamaño

Tamaño: 70 x 33 x 62 cm. Peso: 1,7 kg

DE CUEVAS TOYS- Silla DE MUÑECAS DIDI 34X50X55CM, Multicolor, pequeño (1) € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SILLA DE MUÑECAS DIDI 34X50X55CM

Diseño funcional

Alta calidad

Brand: DE CUEVAS TOYS

Bayer Design 67958AA Silla de Coche para muñecas € 53.84 in stock 1 new from €53.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silla de coche de muñeca de diseño moderno

Silla de choche para muñecas de 46 cm

Accesorios de muñecas con un bonito tejido en el asiento y parasol

Asiento para muñeca con cinturón de seguridad

Silla de coche puede balancearse en el suelo

Bayer Design- Cochecito de Muñecas Neo Vario Combolso Cambiador, Convertible, Plegable, Color Rosa, Negro Comhada (18406Aa) € 82.49 in stock 2 new from €82.49

1 used from €72.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cochecito muñecas Neo Vario en colores modernos y para muñecas de hasta 52 cm

Carriot de muñeca con altura regulable (62 - 79 cm) y con un manillar reversible

Cochecito de muñeca convertible en silla de paseo y con bolsa

Cochecito para muñecas fácil de plegar y con ruedas delanteras giratorias

La silla de coche para muñeca EasyGo se puede acoplar al cochecito de la muñeca (silla de coche de la muñeca no incluida)

Bayer Design 26254AA Cochecito de Muñeca Gemelas, Carrito Paseo para muñecos, Ajustable en Altura, Plegable, con la Bolsa de Bandoler, Azul con Unicornio y Corazones € 149.99

€ 91.47 in stock 4 new from €88.21

5 used from €84.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carrito gemelar para muñecas Twin Neo en colores modernos y para muñecas de hasta 46 cm

Carro gemelar de muñecas con altura regulable (68 - 80 cm) y con un manillar reversible

Carrito doble para muñecas cuyos asientos pueden colocarse juntos o uno detrás del otro

Cochecito para muñecas fácil de plegar y con ruedas delanteras giratorias

Con cesto de la compra integrado y bolsa

