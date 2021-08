Inicio » Juguete Los 30 mejores Monster Roller Superzings capaces: la mejor revisión sobre Monster Roller Superzings Juguete Los 30 mejores Monster Roller Superzings capaces: la mejor revisión sobre Monster Roller Superzings 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

SuperZings - Serie 5 - Blíster con 10 figuras (PSZ5B016IN00), 9 Figuras SuperZings y 1 Figura Dorada Super Rare € 10.00 in stock 9 new from €7.57

€ 10.00 in stock 9 new from €7.57

Amazon.es Features Blíster de 10 figuras de la Serie 5 ¡Puedes encontrar más de 80 nuevos SuperZings!

Contiene 1 personaje Super Rare dorado y 9 personajes regulares. ¡Todo lo necesario para pasarlo en grande con tus personajes favoritos de Kaboom City!

Encuentra las figuras plateadas, doradas y el escurridizo Kid Fury, para no parar de crear nuevas historias

Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - PlaySet Héroe Truck (PSZSP112IN20) con Vehículo y 2 Figuras Especiales € 29.86 in stock 25 new from €25.80

€ 29.86 in stock 25 new from €25.80

Amazon.es Features Crea nuevas aventuras de SuperZings con el nuevo camión de héroes ¿Preparado para acabar con todos los villanos de Kaboom City?

Persigue a los villanos y atrápalos con el monster roller. La lucha entre villanos y héroes debe continuar para mantener el orden en la ciudad

El monster roller dispone de un supercañón y es capaz de tragarse SuperZings con tan solo pasar por encima de ellos, para luego expulsarlos y capturarlos

Incluye dos SuperZings héroes, Doc Whistle y Waltie, dos súper expertos con los que combatir a los villanos

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Laboratorio Kazoom Lab Battle (PSZSP112IN10) con Figuras de Enigma y Profesor K € 40.00

€ 37.50 in stock 24 new from €36.40

€ 40.00 € 37.50 in stock 24 new from €36.40

Amazon.es Features ¡La batalla final entre Professor K y Enigma ha comenzado! ¿Podrá Enigma robar el Kazoom escondido en el laboratorio de Professor K? Vive una nueva aventura con el Kazoom Lab Battle: Professor K vs Enigma

El Robok 3000 conducido por el Profesor K intentará hacer todo lo posible para eliminarlo. ¿Esquivará Enigma las trampas escondidas y llegará hasta el preciado elixir? Si lo consigues, ¡utiliza su aeronave para llevarte el Kazoom!

Incluye el súper Robok 3000 conducido por el Profesor K y una aeronave. Contiene: 1 laboratorio, 1 nave, 1 Robok 3000, y 1 Enigma y Profesor K exclusivos

Dispara las balas del cañón y los puños de robok, y activa las trampas escondidas en el laboratorio ¡Acción y diversión aseguradas!

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Estación de Policía (PSZSP112IN01) con 2 Exclusivas Figuras y 1 Moto € 24.99 in stock 26 new from €24.90

€ 24.99 in stock 26 new from €24.90

Amazon.es Features En la estación de policía dispara el cañón del tejado, encuentra la salida secreta y captura a los villanos

Vive s aventuras de SuperZings con las figuras adecuadas Captain Justice y Chuckchain

Contiene 1 estación de policía de Kaboom City, 2 SuperZings adecuados y 1 moto adecuada

¡Bienvenidos a Kaboom City! La ciudad de los SuperZings, donde podrás crear millones de historias y donde Superhéroes y Supervillanos se enfrentarán en divertidas aventuras

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos; estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Secret Lab Adventure 1 (PSZSP114IN01) con 2 Exclusivas Figuras y 1 Disparador € 20.00

€ 19.16 in stock 17 new from €19.00

€ 20.00 € 19.16 in stock 17 new from €19.00

Amazon.es Features Divertido playset del laboratorio secreto de SuperZings

Sube el ascensor hasta el tejado, dispara los dos cañones o utiliza la salida secreta; vive s aventuras de SuperZings con las dos figuras que incluye

Contiene 1 laboratorio secreto, 1 vehículo disparador y 2 SuperZings adecuados

¡Bienvenidos a Kaboom City! La ciudad de los SuperZings, donde podrás crear millones de historias y donde Superhéroes y Supervillanos se enfrentarán en divertidas aventuras

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos; estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización READ Los 30 mejores Fortnite Battle Royale capaces: la mejor revisión sobre Fortnite Battle Royale

Mattel Games Pedorretas, juegos de mesa para niños (Mattel DRY35) € 22.99

€ 17.99 in stock 15 new from €17.99

€ 22.99 € 17.99 in stock 15 new from €17.99

Amazon.es Features Juego de mesa que incluye un lanzapedorretas y una baraja de cartas

consigue ser el último jugador en tirarse una pedorreta y gana la partida

por turnos, los jugadores juegan las cartas y aprietan el lanzapedorretas tantas veces como la carta indique

si el lanzapedorretas se tira un pedo cuando lo estás apretando,,, estás eliminado

las cartas especiales, como "pierde el turno" y "cambio de sentido", le dan más emoción al juego

LEGO 76190 Marvel Iron Man: Caos de Iron Monger, Juguete de Construcción con Figuras de Acción de Superhéroes para Niños +9 años € 44.90 in stock 56 new from €35.16

1 used from €41.76

€ 44.90 in stock 56 new from €35.16 1 used from €41.76

Amazon.es Features Este set de construcción LEGO Marvel Iron Man cuenta con extremidades articuladas y una suspensión funcional que conecta el cuerpo con los hombros para un movimiento realista

El juguete mecánico tiene una cabina abatible para meter una mini figura LEGO, además de un disparador de 6 studs en el brazo derecho y un disparador de 3 studs en el brazo izquierdo

El reactor de arco del mech que brilla en la oscuridad en su pecho se ilumina cuando los niños giran y ajustan la posición del robot para disparar los cañones

Incluye mini figuras LEGO de Iron Man, Obadiah Stane y Pepper Potts para interpretar interminables batallas de figuras de acción de Marvel a escala gigante

Los juguetes de construcción LEGO Marvel Avengers son un gran regalo de cumpleaños para niños y niñas a partir de 9 años que dan vida a las películas de superhéroes

SuperZings - Serie 3 - Blíster con 10 Figuras (PSZ3B016IN00), 1 Figura Dorada y 9 Figuras Regulares € 10.00 in stock 6 new from €10.00

€ 10.00 in stock 6 new from €10.00

Amazon.es Features Divertido blíster con 10 figuras diferentes de SuperZings ¡Completa toda tu colección de SuperZings!

Incluye una exclusiva figura dorada de un Super Raro y 9 SuperZings normales. ¡Hay más de 90 nuevos SuperZings para coleccionar en la Serie 3!

Este espectacular blíster contiene 10 SuperZings diferentes: uno de ellos dorado (GoldStar o Outlaw Clint). ¡Tu colección aumentará rápidamente con este pack de 10 figuras!

Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes. ¡Bienvenido a Kaboom City!

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Serie 5 - Blíster Mission Bank Asault (PSZSB216IN40), Incluye 2 Figuras y 2 Vehículos € 15.00

€ 13.50 in stock 22 new from €9.90

€ 15.00 € 13.50 in stock 22 new from €9.90

Amazon.es Features ¡Están robando el banco de Kaboom City! ¿Se saldrá con la suya el malvado Gold Hands? Vive esta nueva aventura con el playset de Asalto al Banco de SuperZings

¿Podrá Agent Silverstar impedir que utilice la dinamita para abrir la caja fuerte y llevarse el oro que hay en el interior? En plena persecución, ¡Agent Silverstar tendrá el reto de cazarlo con su proyectil-gancho y no dejarlo escapar!

Contiene: 2 vehículos exclusivos, 1 caja fuerte y 2 SuperZings exclusivos

¿Cómo acabará la aventura? ¡Tú decides! Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes y nuevos juegos

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Serie 5 - Blíster Mission Fire Strike (PSZSB216IN50), Incluye 2 Figuras y 2 Vehículos € 15.00

€ 12.75 in stock 15 new from €12.75

1 used from €11.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Qué ocurre cuando hay un incendio en Kaboom City? ¡Pues hay que apagarlo y dar con el villano que lo ha provocado! Podrás conseguirlo con el nuevo playset Salvamento de Bomberos SuperZings

Water Rescuer deberá intentar atrapar a Wildfyre, que huye en su helicóptero después de haber incendiado media ciudad. Utiliza el helicóptero lanza llamas y dispara chorros de agua con el camión de bomberos

Contiene 2 SuperZings exclusivos, 2 vehículos exclusivos y gran variedad de accesorios

¿Podrá el héroe apagar el fuego a tiempo? ¡La acción en Kaboom City no tiene fin! Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes y nuevos juegos

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SuperZings - Serie 4 - Blíster con 10 figuras (PSZ4B016IN00), 9 Figuras y 1 Figura Dorada Super Rare € 10.00 in stock 12 new from €9.80

€ 10.00 in stock 12 new from €9.80

Amazon.es Features Blíster de 10 figuras de la Serie 4 de SuperZings ¡Hay más de 80 nuevos SuperZings para coleccionar en la Serie 4!

Este espectacular blíster contiene 10 SuperZings diferentes: uno de ellos dorado. ¡Tu colección aumentará rápidamente con este pack de 10 figuras!

Descubre los nuevos equipos junto a sus capitanes plateados y dorados, y amplía tu colección ¿Preparado para vivir las mejores aventuras con tus personajes favoritos?

Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes y nuevos juegos

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

LEGO 60287 City Tractor Set de Granja con Figura de Conejo, Juguete de Construcción para Niños y Niñas a Partir de 5 Años € 19.99

€ 19.99 € 14.99 in stock 72 new from €13.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contribuye a que la creatividad gane terreno con el juego LEGO City Tractor (60287), una impresionante manera de empezar a descubrir el emocionante mundo de LEGO City. Ideal para niños y niñas a partir de 5 años.

¿Qué contiene la caja

Todo lo que tu peque necesita para crear el genial Tractor de juguete con sus fieles detalles, 2 pacas de heno, una caja de elementos que representan verduras, minifiguras de un granjero y su hija, y una figura de un conejo.

El juguete LEGO City Tractor (60287) cuenta con enormes neumáticos traseros, pala cargadora inclinable, estructura de brazos elevable y cabina para una minifigura. Los niños podrán combinarlo con otros juegos LEGO para divertirse, jugar y decorar.

El juguete LEGO City Grandes Vehículos Tractor es fantástico para sorprender a niños y niñas a partir de 5 años por Navidad, por su cumpleaños o en cualquier otra ocasión.

SuperZings - Power Tower Assault Adventure 3 (PSZSP314IN01) con 2 Figuras y Accesorios € 20.00

€ 19.35 in stock 17 new from €19.35

€ 20.00 € 19.35 in stock 17 new from €19.35

Amazon.es Features La torre de asalto skate de los SuperZings contiene dos figuras y diferentes accesorios

Demuestra tu habilidad y lanza al superhéroe por la rampa, y comienza la aventura

Impacta en la diana y expulsaras al villano, pero ten cuidado, apunta bien o quedaras preso en la torre

Viene con dos SuperZings, uno héroe y el otro villano, para que no dejes de crear múltiples aventuras

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos; estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

LEGO 60280 City Camión de Bomberos con Escalera Juguete de Construcción con Figuras de Bomberos para Niños y Niñas a Partir de 4 Años € 19.99 in stock 72 new from €17.15

€ 19.99 in stock 72 new from €17.15

Amazon.es Features Regala a tu héroe cotidiano las emociones del universo LEGO City con el juego 4+ Camión de Bomberos con Escalera (60280), que incluye un camión de bomberos de juguete y un personaje de la serie para televisión LEGO City: Aventuras en la Ciudad.

¿Qué contiene la caja

Un camión de bomberos de juguete con una escalera y un extintor, una boca de incendios y llamas LEGO apilables, así como minifiguras de una bombera y de Freya McCloud, la jefa de bomberos LEGO City de la tele.

Los peques podrán elevar la escalera de extinción, guardar las herramientas en el compartimento del camión y crear historias protagonizadas por Freya McCloud, la jefa de bomberos de la serie para televisión LEGO City: Aventuras en la Ciudad.

Ideal para niños a partir de 4 años, este juego de bomberos es perfecto como regalo espontáneo, de cumpleaños o de Navidad para fans de LEGO City y de la acción trepidante. Solo se requieren habilidades de construcción básicas.

LEGO 71360 Super Mario Pack Inicial: Aventuras con Mario Set Interactivo con Figuras € 59.99

€ 44.99 in stock 80 new from €44.99

€ 59.99 € 44.99 in stock 80 new from €44.99

Amazon.es Features Los fans pueden comenzar a explorar el divertidísimo universo LEGO Super Mario con el Pack Inicial: Aventuras con Mario (71360), que incluye 7 ladrillos de acción que interactúan de distintas maneras con la figura de LEGO Mario.

Además de un sensor de color, la figura de LEGO Mario tiene pantallas LCD en los ojos, la boca y el abdomen para expresar un montón de reacciones instantáneas al movimiento. Incluye también un altavoz que reproduce emblemáticos sonidos y música del videojuego.

En este supergenial juego de juguetes, LEGO Mario va acumulando monedas virtuales corriendo y saltando por ladrillos LEGO y plataformas de nubes para llegar desde la tubería inicial hasta el banderín, usando el bloque

y luchando contra Bowsy y la figura del Goomba.

Este juego de juguetes LEGO coleccionable de 231 piezas es ideal como regalo de cumpleaños o Navidad para niños a partir de 6 años a los que les encante construir y jugar a su manera y aprender a resolver problemas aplicando toda su creatividad. READ Los 30 mejores Juego De Tronos Funko Pop capaces: la mejor revisión sobre Juego De Tronos Funko Pop

ASYOUWISH Álbum De Fotos de Bricolaje Álbum de Fotos De Pareja Creativo Pegado a Mano, Álbum de Fotos a4, Álbum de Recortes o Registro De Regalo De Álbum Conmemorativo,Negro-Portada sin foto € 18.99 in stock 1 new from €18.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features Abundantes accesorios para álbumes de fotos: el paquete del producto incluye: álbum de fotos * 1, rotuladores de colores * 10, plantillas de pintura * 5, pegatinas * 3, pegatinas de esquina * 3, pegatinas de grabado dorado * 2 Puedes hacer tu propio álbum de fotos como quieras.

Espesar la página interior: cartón de 250 g de grosor y negro, ya sea para dibujar o escribir, es suave y no gotas que gotean. Con un diseño de página más interno, el álbum puede contener hasta 160 fotos para satisfacer sus necesidades de gran capacidad.

Encuadernación exquisita: encuadernación de doble bobina de metal, es más duradera y no deja caer las páginas. Se puede colocar en mosaico a 180 grados o rotar a 360 grados, conveniente para pasar las páginas; El sello está unido con una banda de material satinado para aumentar la delicadeza del álbum.

Uso en múltiples escenas: se puede usar como registros de viajes, registros de vida, álbumes de bodas, etc.También es el regalo perfecto para el Día de San Valentín, aniversario, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, graduación, cumpleaños o bodas, etc.

Tu historia está escrita por ti: Cada momento de crecimiento es un recuerdo preciado. Cada foto que tomes es digna de ser preservada permanentemente.

Goliath Super Zings- Blíster 10 – para coleccionar – A Partir de 5 años – Modelo Aleatorio € 16.84

€ 11.83 in stock 6 new from €11.75

€ 16.84 € 11.83 in stock 6 new from €11.75

Amazon.es Features Después de un éxito fulgurante en Inglaterra y España, el fenómeno superzings desapareció en Francia

Superzings es una gama de figuras para coleccionar con una altura de 3 cm aproximadamente.

Este modelo se entrega en forma de un surtido aleatorio de varios modelos y/o colores. No podemos elegir un modelo o color en particular. Al validar su pedido, recibirás uno de los modelos que aparecen en la imagen en función del stock disponible. Gracias por su comprensión

Nerf E6717EU4 Fortnite - SP L, Talla Única € 28.99

€ 19.99 in stock 39 new from €18.99

1 used from €19.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Réplica del lanzador de dardos de fortnite; el lanzador sp-l está inspirado en el lanzador que se usa en fortnite y reproduce fielmente el aspecto y los colores del lanzador del popular videojuego

Cañón extraíble; incluye un cañón extraíble para poder personalizar el lanzador fortnite sp-l

Clip integrado de 3 dardos; el lanzador incluye un clip integrado con capacidad para 3 dardos, por lo que puedes lanzar 3 dardos seguidos

Incluye 6 dardos; incluye 6 dardos nerf elite oficiales

Dardos nerf elite oficiales; los dardos nerf elite oficiales están hechos de espuma con puntas flexibles y huecas; son dardos de buena calidad diseñados para alcanzar grandes distancias y dar un alto rendimiento

BONNYCO SuperThings Secret Spies - Detalles Cumpleaños Niños, Boligrafo Tinta Invisible y Libreta Pack x 16 | Regalos Cumpleaños Niños Colegio, Detalles Cumpleaños Infantiles, Relleno Piñata € 22.00

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

€ 22.00 € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features SUPERTHINGS SECRET SPIES Top Secret Pack de los SuperThings que incluye 16 sets de un bolígrafo de tinta invisible con luz UV con pilas incluidas y un pequeño bloc. Versión SuperThings Secret Spies con diferentes diseños de libretas tematizadas con los principales personajes de Superzings Serie 6 y como no, Oculus Max como principal protagonista en todas ellas. Un total de 4 diseños diferentes ¿Cuál te habrá tocado?

DETALLES ORIGINALES PARA NIÑOS Cada set de boligrafo espía y bloc de notas viene en una bolsita individual con cierre zip por lo que son perfectos como regalitos para fiesta cumpleaños infantil, relleno de piñata, detalles de comunión para invitados, bodas, inicio y finalización del curso académico en el colegio o relleno de calendario de adviento en Navidad

SUPER DIVERTIDOS Con los bolígrafos mágicos de Kaboom City los niños podrán escribir en las libretas sus frases o dibujos más secretos que sólo podrán ser descubiertos al aplicar la luz ultravioleta del bolígrafo sobre ellos. Regalos para cumpleaños baratos para impresionar a niños y niñas. ¿Preparado para ser un gran espía?

MOMENTOS DE CREATIVIDAD Un regalo ideal, divertido y diferente para niños y niñas de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 años que proporcionará muchos momentos de creatividad y diversión. Se pueden realizar juegos como el escape room, en busca del tesoro, adivinanzas, juego de detectives, tatuajes en la piel... ¡Los niños se lo pasarán muy bien durante horas!

JUGUETE INOFENSIVO CON CERTIFICADO Producto oficial de SuperThings con certificado Europeo CE, RoHS y REACH siendo seguro para su utilización por niños mayores de 3 años. Su tinta no es tóxica y puede ser utilizada en papel, telas, paredes... incluso en la piel. ¡A los niños les encantará pintarse! 100% seguro

SuperZings - Serie 4 - Display de 8 Vehículos MegaJet (PSZ4D068IN01) con Figuras, Colección Completa € 32.00 in stock 1 new from €32.00

€ 32.00 in stock 1 new from €32.00

Amazon.es Features Pack de 8 cajas individuales de vehículos megajet. Los nuevos MegaJets de la Serie 4 son vehículos súper cañeros ¡preparados para arrasar con el enemigo!

Blaster Punch dispara y abate con precisión, Tornado Spike se abre camino en cualquier situación, Rolling Chop aplasta todo a su paso y Battle Claw inmoviliza a cualquiera con su fuerte garra frontal

Cada vehículo tiene un ataque especial, se les puede conectar un Blasterjet y lanzarlos a toda velocidad ¡Prepárate para la batalla más increíble!

Descubre las nuevas aventuras que puedes organizar gracias a éstos nuevos personajes y nuevos vehículos

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

€ 9.37 in stock 11 new from €5.95

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

Colección de 16 coches monster truck de hot wheels a escala 1:64 (se venden por separado)

Con sus ruedas gigantes y sus detalles alucinantes, los niños querrán hacerse con todos los coches 4x4

Todos los coches monster truck de esta colección incluyen una rueda coleccionable

Cada uno de estos monstruosos coches viene en una caja con información detallada sobre el coche de juguete en la parte posterior: fuerza, ataque característico, motor y más datos

Vanplay Juguetes Dinosaurios Huevos de Dinosaurio con Tapete de Juego y Caja de Almacenamiento para Niños 53 Piezas € 21.99 in stock 1 new from €21.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features Los juguetes de dinosaurios de 53 piezas incluyen 12 dinosaurios realistas, 12 mini dinosaurios, 6 huevos de dinosaurio, 6 bandejas de huevos de dinosaurio, 14 decoraciones de paisajes, 1 tapete de juego, 1 caja de almacenamiento y 1 bolsa.

La alfombrilla del juego está hecha de una textura suave de tela no tejida en lugar de PVC delgado. Todos los juguetes están hechos de materiales ABS no tóxicos y ecológicos, por lo que puede estar seguro de que los niños juegan.

Dos métodos de almacenamiento diferentes le permiten a su hijo aprender a organizar los juguetes. Una caja de almacenamiento lo suficientemente grande puede almacenar todos los accesorios, y otra bolsa de almacenamiento puede almacenar rápidamente todos los juguetes y llevarlos con usted.

Cada juguete de dinosaurio tiene colores y detalles realistas. El lindo modelo de huevo de dinosaurio y la colorida estera del juego realmente dan vida a la escena jurásica.

Este es un excelente juguete educativo que puede estimular la imaginación de su hijo y enseñarle a cooperar con amigos. Los juguetes de dinosaurios son regalos perfectos para fiestas de cumpleaños o fiestas.

Mattel Games - Baño Boom, Atrapa la Caca, Juego de mesa infantil (FWW30), versiones surtidas € 22.99

€ 19.99 in stock 26 new from €19.95

€ 22.99 € 19.99 in stock 26 new from €19.95

Amazon.es Features Juego de mesa que incluye un retrete de juguete, el desatascador, el dado y caca

Juego de mesa de 2 a 4 jugadores, a partir de 5 años

Cuando la caca sale volando, se debe coger cuanto antes, si la atrapas al vuelo te llevas dos fichas

Se debe desatascar el retrete tantas veces como diga el dado

Diversión y risas aseguradas, es clave tener reacciones rápidas

SuperThings Power Machines – Blíster 10 Pack y 16 Sets Sorpresa | Contiene Blister 10 Pack, 1 Battle Spinner, 1 Blíster Power Jet, 10 One Pack y 4 PowerBot | Juguetes y Regalos para Niños € 53.99

€ 47.99 in stock 1 new from €47.99

€ 53.99 € 47.99 in stock 1 new from €47.99

Amazon.es Features PACK 10 BLISTER Amplía la colección de SuperThings Power Machines rápidamente con este blíster de 10 figuras diferentes. Este blíster incluye una figura dorada, puede ser héroe o villano. Ahora más que nunca, ¡el poder de los SuperThings ésta en sus manos!

BATTLE SPINNER Propulsa el Battle Spinner hacia el suelo y deja que gire sin parar. Hay 4 modelos con sus figuras exclusivas, cada modelo está disponible en dos colores diferentes. Incluye 1 Spinner y 1 SuperThing exclusivo. Frozen Flash con Ice Cool, Jungle Raider con Cactubular, Volcano Vider con Big Lava y Electric Storm con Power Batt. ¡Compiten entre ellos para ver quién se queda en pie hasta el final y ser el ganador de la batalla!

POWER JET BLISTER Completa la colección de los nuevos SuperThings con este blíster Powerjet. Contiene 2 PowerJets diferentes y 4 SuperThings de la serie Power Machine, uno de ellos es capitán plateado. ¡Bienvenido a Kaboom City, el hogar de los SuperThings! Este blíster incluye 4 SuperThings, uno de ellos plateado, junto con dos nuevos vehículos Power Jets

10 x SOBRES ONE PACK 10 sobres de la nueva serie de los superzings serie 7, ¡las Power Machines han tomado el mando con más de 80 nuevos SuperThings para coleccionar! Nuevos SuperThings plateados, dorados y el ultra raro Dr. Volt que brilla en la oscuridad. Descubre las nuevas parejas rivales para formar los Superequipos, pueden ser superhéroes o supervillanos. ¡Descubre la lista de los SuperThings en el folleto y podrás encontrar las parejas rivales!

4 POWERBOT Incluye 4 PowerBot de forma aleatoria de la nueva serie SuperThings Power Machines. Hay 4 modelos en total con 2 colores disponibles de cada uno. Con cada PowerBot viene incluido un Superthing. ¡Descubre los ataques de las Power Machine que invaden Kaboom City! Steel Boxer con su fuerza descomunal, Iron Ninja con sus sierras, Metal Thunder con su turbina y Cyber Flame con sus puños. ¿Preparados? READ Los 30 mejores Portal De Belen Playmobil capaces: la mejor revisión sobre Portal De Belen Playmobil

Betheaces Bolas Voladoras, RC Helicopteros Teledirigidos con Luces LED Brillantes, Juguete Volador Mini Dron Juguete para Niños 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Años Regalos Navidad Cumpleaños Transparente € 13.99 in stock 2 new from €13.99

€ 13.99 in stock 2 new from €13.99

Amazon.es Features 【Calidad Superior y Funcionamiento】Con una batería recargable incorporada. Ligero, fácil de volar, especialmente diseñada para principiantes.

【Luces LED de Colores】 Esta bola voladora mágica LED se aparenta a una bola de cristal transparente. Las luces parpadearán y brillarán intensamente cuando lo enciendas.

【Fácil de Manejar】 Dado que el dron es súper inteligente, este volará lejos de tu mano cuando intentes agarrarlo. Puedes usar tu mano para controlarlo hacia arriba y hacia abajo. No se preocupe, el juguete volador es muy resistente y resistirá el daño cuando se caiga.

【Regalos Divertidos】Se adoptó la tecnología avanzada de desplazamiento del sensor infrarrojo LED para que sea sensible al movimiento, entonces, cuando detecta objetos cercanos y se aleja. Detectará tu mano y se alejará de ella. Este mini dron te traerá muchas sorpresas y diversión.

【Tan Solo Coloca tu Mano Bajo la Bola Voladora y el control remoto para manejar la bola voladora】Por favor, manténgase alejados de caras y ojos cuando se esté jugando con ella. Aviso: No vuele cerca de animales o caras. No es adecuado para niños menores de 8 años.

LEGO 60286 City Quad de Rescate Costero con Remolque, Juguete de Construcción con Moto de Agua y Figuras de Tiburón y Socorrista € 9.99

€ 8.69 in stock 54 new from €8.69

€ 9.99 € 8.69 in stock 54 new from €8.69

Amazon.es Features Invita a cualquier niño o niña a partir de 5 años a descubrir el emocionante mundo de LEGO City con el juego de juguetes LEGO City Quad de Rescate Costero (60286). La diversión empieza en cuanto los peques abren la caja.

Este set de construcción contiene un quad de juguete con remolque para transportar la moto acuática incluida, una minifigura de un socorrista y una figura de un tiburón. ¡Todo lo que un niño necesita para disfrutar de horas de juego creativo!

El quad de juguete está equipado con una jaula de seguridad que se abre. Tanto el quad como la moto acuática cuentan con espacio para la minifigura del socorrista.

El juego de juguetes LEGO City Quad de Rescate Costero es fantástico como regalo espontáneo, de cumpleaños o de Navidad para niños a partir de 5 años.

Una vez construido, el Quad de Rescate Costero, con el remolque y la moto acuática, mide aproximadamente 7 cm de altura, 17 cm de longitud y 5 cm de anchura.

Beyblade-Estadio Turbo Rail, Edad Recomendada: 8 años y más, Talla Única (Hasbro E3629EU4) € 89.00 in stock 1 new from €89.00

€ 89.00 in stock 1 new from €89.00

Amazon.es Features Lánzate a la batalla con un sistema de doble riel que intensifica las batallas con la tecnología beyblade burst slingshock

Los jugadores pueden variar sus ataques al lanzar las peonzas en distintas secciones de la arena beystadium

Activa la estrategia slingshock al pasar del modo anillo de batalla al modo slingshock con puntas de rendimiento diseñadas para desplazarse por rieles

Viene con todo lo necesario para la batalla: arena beystadium slingshock rail rush, 2 peonzas de rotación derecha y 2 lanzadores de rotación derecha/izquierda

Walkie Talkie Niños Recargable Largo Alcance con Cargadores USB 9 Bateria Recargable Walky Talky 3 Piezas 8 Canales 3KM Largo Alcance Función de VOX LCD Juguetes de Camping Senderismo € 45.99 in stock 1 new from €45.99

€ 45.99 in stock 1 new from €45.99

Amazon.es Features 【Walkie Talkie recargable】: Ofrece un cargador y cables USB, adaptadore de corriente y 9 baterías AAA. Utilice el botón PTT con función VOX para liberar sus manos y mejorar la diversión en la interacción entre padres e hijos.

【Señal estable de largo alcance】: Hasta 3 km en un entorno sin barreras. Calidad de sonido clara y uniforme y volumen ajustable, lo que permite el juego remoto y brinda muchas oportunidades para las aventuras al aire libre de sus hijos.

【Estilo de diseño mecánico】 El color es vívido y contiene muchos elementos de dibujos animados dinámicos, esperando que la explore, la máquina se siente genial, con un clip y una cadena en la parte posterior, fácil de transportar y no fácil de perder. Es muy adecuado para actividades de interior y exterior como ciclismo, senderismo, aventura, fútbol o esquí.

【Seguridad y facilidad de uso】: Tiene una pantalla LCD brillante, una interfaz de usuario muy simple, botones cómodos y una operación conveniente, lo que lo hace más conveniente y más rápido para usted y sus hijos. Es compatible con las funciones DCS y CTCSS al mismo tiempo, lo que es más compatible y más seguro.

【Garantía de satisfacción del 100%】: El manual contiene métodos de funcionamiento muy detallados. Si tiene algún problema con su uso, no dude en ponerse en contacto conmigo. Haremos todo lo posible para que quede satisfecho.

LEGO 76174 Super Heroes Marvel Spider-Man Monster Truck de Spider-Man vs. Mysterio con Figuras de Doctor Octopus y Spider-Gwen € 49.99

€ 46.99 in stock 61 new from €34.54

1 used from €41.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El set LEGO Marvel Spider-Man Monster Truck de Spider-Man vs. Mysterio (76174) reúne a 4 populares personajes de la saga Spider-Man y un todopoderoso monster truck para vivir espectaculares aventuras de superhéroes con toneladas de acción.

Incluye minifiguras de Spider-Man, el Doctor Octopus, Mysterio y Spider-Gwen, un monster truck equipado con supersuspensión y lanzarredes en el techo, así como 2 drones construibles, cada uno con 2 cañones.

Los niños pueden construir, jugar y crear escenas con su supergenial set de acción de superhéroes para exponerlas en su habitación.

Este regalo de cumpleaños, de Navidad o “porque sí” está repleto de posibilidades de juego imaginativo para jóvenes superhéroes a partir de 8 años.

El monster truck de Spider-Man mide aproximadamente 12 cm de altura, 15 cm de longitud y 9 cm de anchura, y está preparado para soportar infinidad de peligrosas y temerarias aventuras.

SuperZings- Professor K Juego de Mesa – Race to Rescue-Castellano (CEF21651), Multicolor (Cefa Toys 21651) , color/modelo surtido € 17.56 in stock 5 new from €17.56

€ 17.56 in stock 5 new from €17.56

Amazon.es Features Se el héroe de la ciudad de kaboom liberando al professor k

Incluye el superzings ultra rare professor k

Consigue las 3 insignias de batalla diferentes

¿Qué incluye el MRP?

