Los 30 mejores Silla Con Brazos capaces: la mejor revisión sobre Silla Con Brazos

Gasten a gusto Silla con Brazos. Especial para geriátrico, Personas Mayores con la Espalda Recta. Tapizado en Tela o Polipiel. Color Beige (Medidas: 115 * 55 * 68 cm.) € 155.00 in stock 1 new from €155.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: La silla está diseñada con su espalda recta, para facilitar el levantamiento de la persona mayor o impedida. Se encuentra totalmente recta, para evitar dolores lumbares. Y es utilizada para recuperación post- operatorias, o cuando una persona mayor tiene prótesis de cadera.

ESTRUCTURA: sus brazos son de madera de haya, y está barnizado en color Cerezo. NO requiere montaje.

DIMENSIONES: Altura: 117 cm I Ancho: 57 cm I Profundidad: 70 cm I Altura del asiento: 49 cm I Altura del respaldo: 73 cm I Reposabrazos de altura: 61 cm I Capacidad máxima de carga recomendada: 100 kg | Ancho de asiento: 47 cm. | Fondo de asiento: 43 cm.

TEJIDO: Disponible en dos tejidos: una algondona y otra polipiel (anti-orina, inifuga y repelente al agua)

ESPECIALIDAD: Producto comprado para residencias, geriatricos y centro de mayores.

Gasten a gusto Silla con Brazos y Orejas apoya-Cabeza. Madera Color: Cerezo (Medidas: 117 * 69 * 57 cm) Tela Antimanchas: para Personas Mayores o geriátrico. Prótesis de Cadera. Gris € 165.00 in stock 1 new from €165.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Brazos de madera de Haya en color Cerezo.

Tela antimanchas (Acualine) de fácil limpieza, con tacto suave. Color Gris.

Ideal para personas mayores con problemas de espalda (que han sido operados o con prótesis)

Gracias a sus orejas, es especial para personas mayores o con dificultad al levantarse.

Hecho en España. Made in Spain. NO necesita montaje.

CLP Silla Confidente Ken Pro Tapizada En Tela I Silla De Conferencia con Base De Metal Negro I Silla De Oficina Sin Ruedas I Color: Rojo € 53.90 in stock 2 new from €53.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: La silla de conferencia combina un clásico y armonioso diseño con unas propiedades adecuadas para el asiento. Es ideal para diversos tipos de eventos como conferencias, reuniones, congresos, entre otros.

MATERIALES El asiento y el respaldo de la silla. así como una parte de sus reposabrazos, están tapizados en tela de fácil cuidado y se pueden limpiar sin esfuerzo con un paño húmedo. El resistente marco de 4 pies está hecho de metal resistente en apariencia cromada.

DIMENSIONES: La silla de visita tiene las siguientes medidas: Altura: 79 cm I Ancho: 53 cm I Profundidad: 55 cm I Altura del asiento: 47 cm I Superficie del asiento (AxP): 48 x 42 cm I Superficie del asiento entre los reposabrazos: 44,5 cm I Altura del respaldo: 34 cm I Altura del reposabrazos: 64 cm I Peso máximo soportado: 120 kg I Peso: 7 kg.

CÓMODA: La silla es un cómodo asiento para uso diario. El respaldo y la acolchada superficie del asiento aseguran un alto grado de confort. Los reposabrazos son un plus de comodidad y ayudan a tener una mejor postura.

GAMA DE COLORES: Esta silla compacta está disponible en gris, negro, azul, rojo, marrón, crema, verde y naranja. La silla requiere montaje, este se realiza de forma sencilla pero requiere tiempo de su parte.

SUENOSZZZ-ESPECIALISTAS DEL DESCANSO Sillón Butaca con Brazos de Madera, Sillón Tapizado Color Blanco, Sillas de Comedor, Sillas Geriatricas € 136.99 in stock 1 new from €136.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Silla comoda, silla con brazos, con diseño para personas de movilidad reducida

Sillas con respaldo ergonomico bajo, estructura de madera de haya color haya y tapizada en polipiel

Silla geriatrica, butaca para recepcion, salon, comedor y cocina

Combinalas con tus sillones modernos, utilizalas como sillas de comedor, etc

Disponible en varios colores. Medidas: 85x53x55 cm

Sueña y Descansa Sillón de Madera Reforzado en Color Cerezo con Varios Tapizados (Cerezo Esmeralda) € 109.00 in stock 1 new from €109.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Apto para todo tipo de personas, especialmente apropiado para personas con dificultades a la hora de ponerse en pie, gracias a sus reposa-brazos.

Posee una agradable sensación gracias a su esmerado acolchado tanto en el asiento, como en el respaldo.

Gracias a sus medidas puede disfrutarse en cualquier lugar (salón, comedor, habitación...)

Fácilmente combinable con la decoración de cualquier hogar, gracias a su tonalidad neutra de la tela

Práctico y confortable!!. Pruébalo!!!

Silla giratoria de Oficina Silla de Escritorio ergonómica Silla de Malla para computadora con reposabrazos Plegables Altura Ajustable, Negro € 92.99 in stock 2 new from €92.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Función Ajustable: Los reposabrazos plegables permiten que la silla entre fácilmente debajo de la mesa, ahorrando espacio.El respaldo y asiento, que se quedan como un conjunto, pueden inclinar .La altura del asiento (42.5-52 cm)

Diseño Comodidad - el asiento y los apoyabrazos están hechas de cuero artificial, microfibra y esponja de alta densidad, lo que puede reducir el dolor en la cadera y espalda

Diseño Ergonómica:Reposacabezas pueden reducir el dolor y la tensión del cuello, dando al usuario un lugar para descansar su cabeza cuando se relaja o recostado

Estable y Durable - la base de la silla de metal resistente y duradero proporciona estabilidad silla y el movimiento, base de la silla de 5 puntos y por lo general cuanto mayor sea el diámetro, la mayor estabilidad de la base ofrece; bueno para un uso intensivo

Fácil de Montar - los accesorios están numerados para evitar la pérdida de las piezas; se incluyen el manual ilustrado y la herramienta. READ Todo lo que necesitas saber sobre la estación de sonar en GTA Online

IntimaTe WM Heart Silla de Oficina con Brazos Ajustable, Silla Transpirable,Silla giratoria ergonómica, Altura Ajustable, Llenado Completo, Negro. € 80.99 in stock 2 new from €80.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseño de respaldo curvo de la silla : se apta a postura inclinada del cuerpo humana cuando se sienta en una postura correcta, se adapta a la curva de la columna, alivia la presión y la malla elástica transpirable proporciona un soporte mas comodo y cuida al respaldo.

Buenos materiales seleccionados: apto una malla de alta calidad, buena absorción de humedad, transpirable y suave; los apoyabrazos están hechos de materiales amigables con el piel y amigable con el medio ambiente, que se acuerdo a la curva del brazo, lo que es beneficioso para aliviar la tensión en los hombros; el asiento está hecho de esponja de alta densidad y alta resistencia, que es suave de tacto y gruesa, haga que lo oficina sea más cómoda.

Altura ajustable: ajuste de altura de 10cm, los apoyabrazos ajustables, rotación de 360 ​​grado, movimiento flexible, para satisfacer diferentes necesidades deoficina, adecuado para un variedad de entornos de oficina.

Resistencia y duradera: La estructura de carga es estable, patas de nailon de alta resistencia, protección de seguridad, resistencia a la compresión y al desgaste; la rueda universal es estable y duradera, suave y sin obstáculos, y cuida el piso.

Servicio de alta calidad: Un equipo de servicio de alta calidad le brindará un servicio de alta calidad y resolverá sus dudas de manera oportuna. Si no está satisfecho con nuestros productos o servicios, no dude en contactarnos.

IntimaTe WM Heart Silla de Oficina giratoria con Respaldo Alto, ergonómica, inclinación, reposabrazos Plegables, Color Negro N03C € 99.99 in stock 2 new from €99.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Función Ajustable -El respaldo y asiento, que se quedan como un conjunto, pueden inclinar . Los apoyabrazos ajustables quedan muy bien con los brazos, es favorable para relajar los brazaos, y los apoyabrazos plegables le facilitan colocar la silla debajo de su escritorio; gracias al mecanismo de ajuste, son regulables la la altura del asiento (47-56 cm) , lo que le ayuda a relajarse.

Diseño para su comodidad - La alfombra y los apoyabrazos están hechas de poliéster, microfibra y esponja de alta calidad, lo que puede reducir el dolor en la cadera y espalda.

Reposacabezas pueden reducir el dolor y la tensión del cuello, dando al usuario un lugar para descansar su cabeza cuando se relaja o recostado.

Estable y Durable - La base de la silla de metal resistente y duradero proporciona estabilidad silla y el movimiento, base de la silla de 5 puntos y por lo general cuanto mayor sea el diámetro, la mayor estabilidad de la base ofrece. Bueno para un uso intensivo. La silla giratoria puede soportar el peso de hasta 130 kg

Fácil de montar - Los accesorios están numerados para evitar la pérdida de las piezas; se incluyen el manual ilustrado y la herramienta.

COMHOMA Silla Escritorio Oficina Ergonómica Despacho Malla Reposabrazo Plegable Flexible Negro € 104.99 in stock 2 new from €104.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Exquisita Apariencia】Los colores clásicos y el diseño simple añaden moda a su lugar de trabajo. Esta silla de oficina tiene un aspecto muy moderno y es perfecta para cualquier habitación: su estudio, oficina o sala de reuniones.

【Reposabrazo Plegable Flexible】Los reposabrazos plegables a 90° ahorran más espacio. Ajuste de altura del asiento para diferentes alturas de mesa.

【Diseño Ergonómico】El diseño ergonómico promueve una buena postura al sentarse para evitar tensiones en la espalda. El material de malla transpirable te mantiene cómodo todo el día. El cojín del asiento acolchado densamente ofrece comodidad durante todo el día.

【Fácil De Montar La Silla】Proporcionamos instrucciones de instalación detalladas. Puedes montar la silla en el menor tiempo posible.

【Multifuncional】 Mece hacia adelante y hacia atrás para una mayor relajación. Puede ajustar el nivel con la perilla debajo del cojín del asiento.

Hbada Silla de escritorio ergonómica, silla de oficina para ordenador con reposabrazos abatibles y soporte lumbar, altura ajustable, color gris € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material duradero: la silla de escritorio Hbada utiliza materiales de alta calidad (malla transpirable, esponja, etc.). para la mejor experiencia de los usuarios. La silla es más adecuada para personas de 150 a 180 cm con una carga máxima de 150 kg.

Diseño ergonómico: el diseño del respaldo se adapta a la forma de la columna vertebral humana, con el soporte lumbar ajustable, la silla de oficina dará a tu espalda un fuerte apoyo. Y el asiento grueso también puede aliviar la presión de la cadera para ofrecerte comodidad.

Silla ajustable: esta silla de trabajo tiene un rango de elevación de 10 cm para satisfacer las necesidades de personas de diferentes alturas, también tiene una función reclinable de 90 a 115 ° que te permite relajarte después del trabajo.

Reposabrazos abatible: los reposabrazos de esta silla de escritorio se pueden plegar hasta 90°, lo que significa que la silla te ahorrará más espacio. Cuando no quieras usarlos o quieras empujar la silla debajo del escritorio, puedes plegarlos.

【Servicio fiable después de la venta】La silla de oficina Hbada tiene una garantía de un año, si encuentras cualquier problema mientras la utilizas, puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento, haremos todo lo posible para resolver tu problema.

AC Design Furniture Lore - Silla con brazos (revestimiento de piel artificial, patas de roble), Marrón € 149.00 in stock 1 new from €149.00

1 used from €83.13

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Silla de diseño moderno.

Asiento y respaldo con revestimiento de piel artificial.

Armazón de madera de roble tratada al aceite.

Con brazos integrados para una mayor comodidad.

Diseño retro sencillo.

Silla de Escritorio con Brazos Regulables, Respaldo en Malla. Silla de Oficina con Ruedas reclinable. Asiento Gris y Malla Gris. Silla de Estudio con Carcasa Blanca, Muy cómoda. € 142.95 in stock 4 new from €142.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Silla de oficina con carcasa blanca y base piramidal en color blanco que le proporciona a la silla una estética muy bonita y actual.

Respaldo en malla color gris que se adapta perfectamente a la espalda aumentando el confort postural.

Asiento tapizado en color gris claro con espuma de alta densidad que proporciona un confort adicional cuando estamos sentados.

Brazos regulables en altura, que permiten acercarnos a la mesa de oficina sin problema y adaptarlos a la altura del usuario.

Sistema de mecanismo de contacto permanente liberado ( no se fija en ninguna posicón). Permite al usuario una sensacion de confort ya que el balanceo de la silla se hace según el peso del usuario, añadiendo así un extra de ergonomía y evitando las posiciones fijas tan dañinas para la espalda. Dispone de tensor de control de presión para regular este mecanismo.

mfavour - Silla de oficina ergonómica, silla de escritorio para ordenador, silla giratoria con cojín de diseño de red, reposacabezas y reposabrazos ajustables, función de balanceo, carga máxima 150 kg € 164.99 in stock 1 new from €164.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Comodidad 】 El sillón giratorio se compone de malla transpirable y esponja de alta densidad. Los cojines de malla en forma de W de alta elasticidad ofrecen una distribución adecuada del peso que es tanto transpirable como cómodo. Incluso en verano puedes sentarte cómodamente en tu silla. Trabajar durante un largo tiempo no te molesta.

【Alta calidad】El sillón de oficina cumple con los requisitos de BIFMA y SGS. La silla tiene un chasis de acero de 3 mm de grosor, por lo que la silla es más segura, estable, duradera y menos propensa a roturas. 120000 prueba de rotación estable.

【 Ajustable 】 La función de silla de oficina es más ajustable. Las personas de diferentes tamaños pueden sentarse cómodamente en las sillas. El reposacabezas, el respaldo, el apoyo lumbar y la altura del asiento se pueden adaptar a tus necesidades. El asiento de ruedas gira 360 ° y el respaldo tiene un ángulo máximo de 120°, adecuado para la tranquilidad y el trabajo.

【 Buena capacidad de carga 】 La base de la silla con reposabrazos puede soportar hasta 150 kg. La silla de escritorio de oficina está hecha de una rueda de poliuretano antideslizante silenciosa, sin ruido, sin daños en el suelo. Se puede mover bien sobre superficies blandas (alfombra, etc.).

【24 meses de garantía】MFAVOUR ofrece a todos los clientes una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si tiene preguntas sobre nuestras sillas giratorias de oficina, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

STmeng Sillas de Oficina, Computadora Ergonómico Silla de Oficina con Brazos, Ajustable Giratorio Oficina Esencial Silla (Rojo) € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MATERIALES DE CALIDAD - La superficie de PU de alta calidad se siente agradable y es fácil de limpiar; el acolchado extragrueso permite una comodidad óptima al sentarse y promete una buena elasticidad

DISEÑO ERGONÓMICO - El respaldo aerodinámico con reposacabezas integrado se ajusta perfectamente al cuerpo, lo que puede aliviar enormemente el estrés de la espalda cuando se trabaja o se juega durante mucho tiempo; el almohadillado grueso de los reposabrazos permite apoyar y proteger bien los codos de los usuarios

MONTAJE – Silla gaming fácil de montar. Puedes ajustar la altura del asiento y posicionar flexiblemente el respaldo y los reposabrazos para adaptarlos mejor a tu postura

ESTILO Y COMODIDAD - Nuestra silla de oficina tiene un asiento acolchado que proporciona una comodidad extra para sentarse durante muchas horas, la silla de respaldo alto está diseñada para moldear y apoyar la columna vertebral, lo que la hace perfecta para casa o la oficina

SERVICIO 100% PROFESIONAL para tu satisfacción: Cualquier cliente puede solicitar la devolución y el reembolso por un problema de calidad dentro de los 30 días

Gasten a gusto Silla Comedor, Brazos de Madera en Cerezo. Tela Antimanchas (Medidas: 86 * 54 * 54 cm). Especial Personas Mayores, Espalda Recta. Comedor o salita.… Beige € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Brazos de madera de Haya en color Cerezo.

Tela antimanchas (Acualine) de fácil limpieza, con tacto suave. Color Beige.

Ideal para espacios reducidos: salón, dormitorio o pequeñas estancias.

Incluye respaldo recto, especialmente diseñado para personas mayores.

Hecho en España / Made in Spain. NO necesita montaje.

Funda de Silla de Oficina Modernas Estilo Simplista Cubiertas de la Silla de la computadora de Oficina Cubierta de la Silla Oficina removible (no Incluye Sillas) (Gris, M) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: suave y elástico tejido, cómodo y resistente a las arrugas, no requiere planchado. - Marca europea: BalladHome. (Número de patente: 017895162).

Tipo de silla aplicable: sillas de oficina regulares y sillas ejecutivas.

Alta Calidad : con una exquisita mano de obra y cremalleras de alta calidad en ambos lados del reposabrazos, es práctica para poner y ajustar el asiento, resistente y duradera.

Funda extraíble para silla: prevents Evita eficazmente el polvo y los arañazos. Textura cómoda, adecuada para todas las estaciones, y fácil de limpiar.

Multifunción: se puede usar en el hogar, cocina, hotel, oficina, boda, celebraciones o cualquier otro evento especial. READ 24 de diciembre de 2020 - Qué día festivo hoy, carteles y cumpleaños que no se pueden hacer hoy - UNIAN

Artethys - Silla de escritorio con reposabrazos abatible, silla de ordenador ergonómica, función de inclinación a 30° con soporte lumbar color rosa € 115.00 in stock 1 new from €115.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Diseño ergonómico】: el respaldo ergonómico en forma de S se adapta a tu espalda; las almohadas más grandes y gruesas también son adecuadas para personas de gran tamaño; el soporte lumbar puede proteger mejor tu columna lumbar. Carga máxima: 136 kg.

【Fácil montaje】– La silla se puede montar en 10 minutos. Gracias a las instrucciones bien ilustradas, el montaje se puede hacer de forma rápida y fácil.

【Ajustable】- La altura del asiento se puede ajustar. Función de balancín de 30 grados. Mecanismo de balancín estable que te permite relajarte después del trabajo y los estudios. Rotación de 360 grados.

Ahorro de espacio: el diseño de rotación del reposabrazos a 90 grados se adapta a las necesidades del trabajo diario de oficina así como a las necesidades del uso en casa. Puedes levantar los brazos y poner la silla debajo del escritorio. Esto ahorra aproximadamente 2 espacios de espacio. Adecuado para sala de estar, estudio y oficina. Incluso si tu casa es pequeña, también es adecuada.

【Alta calidad】– El cojín suave y transpirable no te hará malestar cuando te sientas durante mucho tiempo; las esponjas altamente elásticas son muy duraderas. No se deforma incluso si se utiliza durante mucho tiempo.

Hbada Silla de Oficina Silla de Escritorio ergonómica Silla giratoria con reposabrazos Plegables Silla de Malla para computadora Silla de Trabajo Silla Ligera Blanco € 124.99 in stock 1 new from €124.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Alto estándar】 Hbada es una marca profesional para sillas ergonómicas de oficina que ha pasado las certificaciones BIFMA y SGS y ha pasado una prueba de presión estática de 1136 kg. El diseño ergonómico del respaldo proporciona soporte para la cintura y la columna y alivia el dolor de espalda.

【Komfort Alta comodidad】 El respaldo de malla es cómodo y transpirable. El cojín del asiento utiliza un cojín de esponja natural de alta densidad que es duradero. El marco del respaldo hecho de materiales de alta calidad es fuerte y duradero.

【Ajuste multifuncional】 El reposabrazos se puede plegar 90 °. Tensión de inclinación de 120 °, altura ajustable, adecuado para oficina, oficina en casa. La silla de oficina Hbada es adecuada para varias ocasiones, para personas de diferentes tamaños.

【Fácil de ensamblar y que ahorra espacio】 Equipado con instrucciones detalladas y herramientas de instalación, cada parte está etiquetada con una etiqueta fácil de instalar. El reposabrazos, que es reversible en 90 °, se puede adaptar a mesas de diferentes alturas y es fácil de guardar.

【Garantía de 1 año】 Ofrecemos un servicio al cliente completo. Estamos a su disposición para problemas de instalación o defectos. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas.

IntimaTe WM Heart Silla Gaming, Oficina Silla Computadora,Ergonómica Silla Giratoria, Silla Reclinable con Alto Respaldo,PC Silla (Gris 1) € 146.99 in stock 1 new from €146.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ▶TRANSPIRABLE: La silla utiliza tela flexible en lugar de cuero, el tejido transpirable permite la circulación de aire, le ayudará a refrescarse incluso durante el verano, será durable y duradero.

▶AJUSTABLE:El diseño ergonómico del asiento le dará un placer y relajamiento cómodo en cualquier momento, la silla reclinable con ángulo de 135 grados hace su trabajo más eficiente.

▶CÓMODO:El rango elevado de apoyabrazos es 9cm,una apoya con la superficie suave contiene sus brazos más cómodos por largo tiempo del trabajo entre apoyabrazos y ratón.

▶RESISTENTE:El respaldo es más grande y resistente para persona quien tiene hombro más ancho, el bote de gas de 3 grados puede soportar 125kg a máximo.

▶DE MODA: Con diseño de silla gaming, la buena pinta de moda puede satisfacerle diferente demanda cotidiana con falicidad, no importa en oficina o en su casa.

SIHOO Silla de Oficina Silla Ergonómica Giratoria 360 ​​°, Silla de Escritorio de Malla con cómodo Soporte Lumbar, reposabrazos plegables y reversibles, Silla de Computadora con ruedas de nylon (Gris) € 129.99 in stock 1 new from €129.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ⭐ 【CONFORT FIABLE】Esta silla ergonómica con la parte media curva de la parte posterior apoya su cuerpo perfectamente. Cojín acolchado de 2.5 "de grosor con una esponja moldeadora de alta densidad que es suave y cómoda para un uso duradero. El soporte lumbar se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo, trabajando para aliviar la fatiga de la cintura. Más importante aún, la espalda se puede reclinar y bloquear 90 a 108 grados para un buen trabajo, juego y relajación.

⭐ 【APOYABRAZOS PLEGABLES】 Los reposabrazos acolchados y plegables de la silla de escritorio están diseñados con una construcción orientada a las personas. Está hecho de plástico de alta resistencia, que es resistente a la temperatura y la deformación. Además, los reposabrazos no solo pueden soportar tus brazos, sino que también puedes doblarlos para alinearlos con el respaldo y ahorrar espacio si no necesitas usarlos.

⭐ 【ALTA CALIDAD】Elevación de gas certificado por BIFMA, duradera y de alta calidad, más sólida y confiable. Las ruedas giratorias de 360 ​​grados eran silenciosas cuando se movían, lo que no rayaría el piso. La silla de malla puede soportar el peso de 300 libras, lo que es una garantía para su seguridad personal.La silla es más adecuada para personas con una altura de 150-180 cm.

⭐ 【FÁCIL MONTAJE】El paquete está equipado con las herramientas y guantes necesarios para la instalación, y viene con instrucciones claras para ayudarlo a armar la silla de oficina rápidamente.

⭐ 【GARANTÍA】La silla de oficina ergonómica viene con un año de garantía. Si hay algún problema de calidad, contáctenos. Después de confirmar, le proporcionaremos una pieza o producto de reemplazo. ¡SIHOO ofrece cobertura total de piezas durante el período de garantía de tres años, sin costo alguno para usted!

Piqueras Y Crespo (PIQU7) Silla Algarra Bali Negra SIN Brazos Oficina, Talla Unica € 74.40 in stock 4 new from €72.88 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Regulable en altura mediante cilindro de gas; mecanismo de contacto permanente y regulación del respaldo en altura, profundidad e inclinación

Brazos fijos

Mecanismo contacto permanente

Base poliamida/negra

Sin aro reposapiés, sin cabecero, sin apoyo lumbar

Aiidoits Silla de Oficina con Brazos y Respaldo, Silla Escritorio para Oficina y hogar, sillas de Oficina ejecutivas de Malla, Resistente, Ajustable, cómodo cojín, Madera y Soporte para la Cabeza € 159.99 in stock 1 new from €159.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ★ [MATERIAL FUERTE Y DURADERO] -Nuestras sillas de escritorio NUEVAS 2020 están hechas de nailon reforzado y materiales de aleación de PP y PVC de alta resistencia. Especialmente las partes de la base y la rueda. Resuelva de manera efectiva el problema de la rotura fácil que sucedió en la mayoría de las sillas baratas tradicionales. 150 kg de carga. Puede creer en nuestro enfoque y calidad.

★ [DISEÑO ERGONÓMICO] -Las piezas de madera y del cuello están diseñadas con cierta curvatura ergonómica. Te ayuda a protegerte y relajarte mejor. Su elevador de gas obtuvo la certificación BIFMA, seguro y estable. La mayoría de los hábiles nos eligen. ¿Por qué no intentar asegurar un día cómodo y sin dolor?

★ [COJÍN DE MALLA ACOLCHADA] - La malla suave y transpirable te lleva la alegría y te refresca. El cojín está relleno de una esponja de alta calidad (hasta 8 cm). Ya sea que se use en una oficina ejecutiva, en el hogar o en una sala de juegos, es una silla confiable para usted. Las ruedas silenciosas también pueden reducir el ruido y proteger su suelo.

★ [AJUSTE MÚLTIPLE] -El respaldo, los reposabrazos y el reposacabezas son todos ajustables. Regulación de la inclinación del respaldo con bloqueo de posición (ángulo 90-120). Ambos apoyabrazos tienen un ajuste de dos etapas (6 cm). Y el reposacabezas puede ajustar el rango de 8 cm para proteger su cuello y cabeza. Simplemente ajústelo, asegurando una posición más cómoda.

★ [FÁCIL MONTAJE Y GARANTÍA] -Ponemos el manual de pasos detallados y el grupo de herramientas de componentes en el paquete. Muy fácil de montar tanto para caballeros como para damas. Garantía de calidad de 12 meses. Además, también ofrecemos reemplazos para cambiar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros para obtener ayuda.

Tongliang 1 Par Fundas para Reposabrazos de Silla Cubiertas de Brazo para Silla de Oficina Elástica Protector para Reposabrazos de Silla Giratoria Silla de Ordenador Negro 45x8.5cm € 8.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material de Funda del Reposabrazos: Las fundas para reposabrazos están hechas de tejido elástico de punto con buena textura, que es elástica, fuerte, suave y duradera. Se ven bien cuando se ajustan a los brazos de la silla.

Tamaño Universal: 45*8.5CM, se puede poner y quitar fácilmente. El tamaño universal es adecuado para la mayoría de las sillas de oficina y permanece en su lugar en todo momento. El paquete incluye: funda para reposabrazos de silla * 1 par.

Función de Funda del Reposabrazos: Viene con alta elasticidad, puede evitar que se raye el reposabrazo. Buena elasticidad y más comodidad, estas fundas se pueden quitar fácilmente y lavar a máquina. Y proteger las sillas de manchas, desgaste y roturas.

Limpieza Fácil: Nuestra funda para reposabrazos de silla puede proteger su reposabrazos de silla de la suciedad accidental, como las migas de galletas y el uso diario. Puede tirarlo a la lavadora para facilitar su limpieza y será tan bueno como nuevo.

Utiliza Ampliamente: La funda es adecuado para la mayoría de las sillas con reposabrazos, como sillas de oficina, sillones, silla de ordenador, sillas de escritorio, etc. Un buena funda de reposabrazos mejora la presión posicional de la dispersión para aliviar el dolor en el codo.

SONGMICS Silla Racing, Silla de Oficina Alta, con Altura Ajustable, Apoyabrazos Abatibles, Mecanismo de Inclinación, Silla para Juegos, Negro OBG28B € 125.15 in stock 1 new from €125.15

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features LA COMODIDAD ES LO PRIMERO: Nada es más agradable que un asiento cómodo para los juegos largos. Con una espuma gruesa de alta densidad y un respaldo ergonómico, esta silla de juego será un buen compañero de equipo en tu camino a la victoria

PUEDES CONFIAR EN ELLA: El cilindro de auto-retorno certificado de la clase 3 garantiza la seguridad, las ruedas y los apoyabrazos cumplen con las normas de durabilidad de BIFMA X 5.1 para un uso fiable; la sólida base de cinco estrellas y el robusto marco de acero aseguran una carga máxima de 150 kg

AJUSTAR PARA TUS NECESIDADES: Levanta la palanca para ajustar la altura del asiento de 46 cm a 56 cm; levanta los reposabrazos para obtener más espacio; ajuste la tensión del mecanismo de inclinación. Puedes configurarlo a tu gusto para que la silla se adapte

FÁCIL MONTAJE: Puedes llevar mucho tiempo alcanzar el último nivel de un juego de ordenador, pero no para el montaje de esta silla. Todo lo que tienes que hacer es apretar 12 tornillos, entonces puede sentarse cómodamente en sólo 10-15 minutos

QUÉ HAY EN LA CAJA: Un manual de instrucciones con pasos ilustrados y partes numeradas que simplifican el montaje, una silla de juego ajustable que te permite sentarte ergonómicamente READ OnePlus 8T obtiene OxygenOS 11.0.6.7 con una nueva función de ajuste de altura del teclado, parches de seguridad de noviembre de 2020 y más

IntimaTe WM Heart Silla de Oficina de Escritorio Ejecutiva Ergonómica con Respaldo Alto, Reposacabezas Engrosados, Apoyabrazos abatibles, Rudas 360° Giratoria, Altura Ajustable, Negro € 115.99 in stock 2 new from €115.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: PU y Relleno de alta calidad,Mantener una postura cómoda en trabajo y no es fácil de deformar para largas horas de trabajo.

Estructura ergonómicamente diseñada: Cojín con curvatura de la forma del cuerpo,El patrón de rejilla del respaldo y el cojín del asiento hace que toda la silla se vea más texturizada. El respaldo de 73.5 * 52.5cm y el amplio cojín de 53.5cm de diámetro aseguran en gran medida la comodidad de la silla.

Seguridad y Durable: Las piezas pasan la prueba BIFMA, La base de cinco estrellas se puede girar 360 grados y es duradera, Adaptadas a la mayoría de los pisos, las ruedas son resistentes al desgaste.

Fácil de instalar: Este producto está equipado con instrucciones gráficas, herramientas de instalación y paquetes de tornillos para una fácil instalación.

Servicio profesional satisfactorio al 100%: puede consultar con el servicio de atención al cliente profesional para cualquier problema antes y después de la venta para asegurarse de que tiene una buena experiencia de compra.

SONGMICS Silla de Oficina giratoria, Silla ergonómica, con Apoyabrazos abatibles, Base de Estrella de nylón, Carga Máxima de 150 kg, Negro OBG65BK € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Confort antes de todo: En el trabajo, nada es más agradable que adopta la mejor posición ergonómica para aliviar la fatiga y ser más productivo. El respaldo y el asiento bien acolchado ofrecen una comodidad óptima mientras trabajas o juegas

Múltiples ajustes: Levanta los reposabrazos y empuja la silla debajo del escritorio para ahorrar espacio; su altura es ajustable, así como su mecanismo de inclinación. El reposacabezas se puede ajustar en 3 posiciones como si estuvieras en un asiento de coche

Disfruta de una silla de oficina de alta calidad: Las ruedas de nylon aseguran un rodaje suave y silencioso; la base de estrella es Estable. El cilindro de gas de seguridad ha sido probado por TÜV Rheinland conforme a la norma DIN4550; el PU y el tejido de poliéster te atraen a primera vista

Puedes hacer el montaje en minutos: Se incluyen instrucciones detalladas e ilustradas para un montaje rápido y sencillo; sólo necesita 15-30 minutos sin necesidad de ayuda. Se suministra la llave Allen

100% satisfacción garantizada: Estamos siempre a tu disposición para ofrecerte un servicio de atención al cliente profesional antes y después de tu compra, no esperes más y disfrútalo ahora mismo

T-LoVendo TLV-BC174N Silla de Oficina con Soporte Lumbar Giratoria Escritorio Sillon Ruedas Despacho € 49.99 in stock 2 new from €49.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Excelente relación calidad-precio: silla básica indispensable; transpirable, ergonómica y cómoda

Respaldo de malla y soporte lumbar: esta silla está diseñada para proporcionar una postura ergonómica y una ventilación adecuada de la espalda

Estructura resistente y ajustable; base de 5 ruedas doble asiento de malla elevable de 40 a 50 cm

Acolchado de espuma de alta densidad.

Perfecta tanto para oficina como para escritorio domestico

FIXKIT Silla Oficina Ergonómica Giratoria 360°, Silla de Escritorio de Malla con Altura, Reposabrazos y Apoyabrazos Ajustables, Transpirable, Carga Máx.150Kg - Negro/Grisáceo € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ► Ajustable y extremadamente flexible: la altura, la barandilla, los apoyabrazos y el respaldo son regulables para ofrecerle a la experiencia más cómoda y saludable para sentarse. El alcance de la altura ajustable es: 44 ~ 54cm. Y la silla puede girar 360° y está equipada con ruedas giratorias de 360° que se puede mover sobre alfombra, suelo de madera o de mármol sin ruido. ¡Puede tener una silla personalizada según su altura, peso y gusto!

► Diseño ergonómico: desde reposacabezas, respaldos hasta reposabrazos y cojines, todos están ergonómicamente diseñados ofreciéndole el soporte para la cintura y la cabeza. Reduce agradualmente la fatiga física y el dolor del cuerpo para que se sienta más cómodo durante las 8 horas de su trabajo diario.

► Estable y duradero: la silla de oficina cumple con el requisito de BIFMA y ha sido verificada por SGS. El material de la silla de oficina es muy robusto y duradero. Capacidad de carga máxima: 150 kg.

► Material de alta calidad: el respaldo y el reposacabezas están hechos de material PA + malla transpirable que es más transpirable que otros materiales El reposabrazos está hecho de material PU de alta calidad, fácil de limpiar y cómodo. El acolchado extra grueso proporciona una comodidad óptima para sentarse y ofrece una buena elasticidad y un mejor ajuste.

► Instalación fácil: la entrega contiene el manual de usuario, que lo guiará paso a paso para instalar esta silla para computadora.

Sueña y Descansa Sillón Alto Beis € 129.00 in stock 1 new from €129.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Apto para todo tipo de personas, especialmente apropiado para personas con dificultades a la hora de ponerse en pie, gracias a sus reposa-brazos.

Posee una agradable sensación gracias a su esmerado acolchado tanto en el asiento, como en el respaldo.

Gracias a sus medidas puede disfrutarse en cualquier lugar (salón, comedor, habitación...)

Fácilmente combinable con la decoración de cualquier hogar, gracias a su tonalidad neutra de la tela (beige o gris)

Práctico y confortable!!.

SONGMICS Silla de Oficina de Malla Central, Silla Giratoria Ergonómica con Mecanismo de Inclinación, Apoyo Lumbar y Apoyabrazos Ajustables, Carga Máxima de 120 kg, Negro, OBN36BK € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features DISFRUTAR DE SENTARTE CÓMODAMENTE: Sientate en esta silla ergonómica de malla acolchada es tan cómodo y como si estuvieras en el sofá de la sala de estar

MÚLTIPLES AJUSTES: La altura, los apoyabrazos y el apoyo lumbar ajustables están diseñados para diferentes posiciones de trabajo y condiciones humanas; mecanismo de inclinación para una total relajación

DURADERA Y ESTABLE: Base de estrella con calidad de cinco estrellas que soporta el peso de un coche de tamaño medio; el cilindro de retorno automático probado por SGS y TUV garantiza la seguridad; capacidad de carga : 120 kg; las ruedas de nylón ofrecen un movimiento suave

FÁCIL DE MONTAR: Con instrucciones detalladas, puedes completar el montaje en 15 minutos fácilmente; cada tornillo viene con un repuesto en caso de reemplazo futuro

QUÉ HAY EN LA CAJA: Una silla de oficina de malla ergonómica que ofrece mayor comodidad y practicidad para la cabeza, el cuello, la zona lumbar, los brazos y la espalda. Siéntate en la cómoda silla y comience un hermoso día

