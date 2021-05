Inicio » Cocina Los 30 mejores Sidra Natural Asturiana capaces: la mejor revisión sobre Sidra Natural Asturiana Cocina Los 30 mejores Sidra Natural Asturiana capaces: la mejor revisión sobre Sidra Natural Asturiana 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Sidra Natural Asturiana?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Sidra Natural Asturiana del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Trabanco Sidra Natural. Caja de 6 Botellas de 70 cl. € 12.65 in stock READ Los 30 mejores Colgador De Pared capaces: la mejor revisión sobre Colgador De Pared 5 new from €12.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra 100% Natural elaborada con las mejores variedades de manzana de sidra: amarga, ácida y acidulada.

Fermentada con levaduras naturales bajo temperaturas controladas en toneles de castaño.

En boca sabor noble con taninos secos, aroma con notas de manzana madura y sutiles hierbas aromáticas.

Perfecto espalme en vaso.

Caja de cartón de 6 unidades de 70 cl. Graduación alcohólica: 6º

Sidra Trabanco Selección Etiqueta Negra. Sidra Natural. Caja de 6 Botellas de 70 cl. € 21.69 in stock 3 new from €15.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra Natural Gourmet.

Fermentada bajo temperaturas controladas en toneles de castaño.

En boca buena acidez y post-gusto final de cítricos, aroma a frutos verdes y matices florales de rosa seca.

Comportamiento fino y delicado en vaso, con perfecto espalme.

Caja de cartón de 6 unidades de 70 cl. Graduación alcohólica: 6º

Zapiain Sidra Nature - Paquete de 6 botellas de 75 - Total 450 cl € 17.06 in stock 2 new from €17.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cosecha varía

Capacidad: 75 cl

Graduación: 7º

Val de Boides Sidra Natural 100% DOP Asturias - 6 x 70 cl - Llagar Castañón € 33.00 in stock 1 new from €33.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6 botellas de 70 cl de la Sidra MAS PREMIADA de Asturias en los últimos 5 años.

Sidra natural seca, aromática, con un punto de acidez, fresca y estructurada.

Agradable tanino. Color amarillo pálido. Ligero gas carbónico propio de la fermentación (no añadido) que se activa con el escanciado.

Versátil en el momento de consumo. Ideal en aperitivos. Maridaje perfecto con quesos y productos del mar.

6% vol. alcohólico. Consumir entre 12ºC - 14ºC

Vinbouquet Fia 682 Vin Bouquet-Escanciador Manual Plis Plas, el culin de Sidra Perfecto, Alta Calidad € 59.42 in stock 3 new from €59.42

2 used from €54.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% asturiano: diseñado en asturias y pensado para fácil itar el culin de sidra perfecto; fabricado en materiales de alta calidad

Diseño: diseñado y pensado para escanciar de manera sencilla y poder guardarlo ocupando el mínimo espacio posible; evita esos escanciadores que ocupan la mitad de la mesa; producto patentado por vin bouquet

Sin salpicaduras: con un diseño moderno que proporciona un escanciado sin salpicar; su uso es sencillo y divertido, en cómodos pasos podrá disponer de sidra con una medida estándar o a su medida

Limpieza: lave el escanciador tirando dos culines de agua después de cada uso, asegurándose de no dejar restos en el interior

Dimensiones: 15,2 x 9 x 35 cm

Maeloc Sidra Natural Ecológica - 750 ml € 3.14 in stock 3 new from €3.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra gallega, elaborada con manzanas ecológicas 100% gallegas de más de 150 cultivadores autóctonos.

Ecológica, vegana y sin gluten.

Procede de mosto fresco de manzana y no de concentrado.

Contenido de alcohol 5,5%.

Servir fría.

Sidra Natural M.Busto. Caja de 6 botellas x 70cl € 9.30 in stock 1 new from €9.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra natural tradicional o en rama, elaborada a partir de manzanas seleccionadas con posterior fermentación en toneles de castaño.

Elaborado en Bodegas Mayador, desde 1939.

6% vol. alc.

Caja 6 botellas x 70 cl

Al no tener filtración puede tener poso o decantación.

Caja de 12 botellas de sidra de Asturias Menéndez € 42.90

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Size 12 botellas

Maeloc Sidra Dulce Ecológica - 750 ml € 2.05

€ 1.99 in stock 1 new from €1.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra gallega, elaborada con manzanas ecológicas 100% gallegas de más de 150 cultivadores autóctonos.

Ecológica, vegana y sin gluten.

Procede de mosto fresco de manzana y no de concentrado.

Contenido de alcohol 4,1%.

Servir fría o con hielo.

Luminarc Set 4 vasos vidrio Sidra, 53cl € 3.99 in stock 2 new from €2.75

1 used from €3.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de 4 vasos de vidrio

Capacidad: 53cl

Apto para lavavajillas

Maeloc Sidra Dulce Ecológica - Pack de 4 x 200 ml € 2.93 in stock 2 new from €2.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra gallega, elaborada con manzanas ecológicas 100% gallegas de más de 150 cultivadores autóctonos.

Ecológica, vegana y sin gluten.

Procede de mosto fresco de manzana y no de concentrado.

Contenido de alcohol 4.1%.

Servir fría o con hielo.

Vin Bouquet FIA 035 - Escanciador de Sidra El Paisano, Acero Inoxidable, Verde, 26.8 x 25.5 x 14 cm € 72.50 in stock 5 new from €68.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Varilla telescópica y filtro anti impurezas.

Escanciador con adaptador para la botella vasca.

Cargador incluido

2 años de garantía.

Posición antisalpicaduras.

SIDRA VDA. DE ANGELON Caja de 6 botellas € 23.00 in stock 2 new from €23.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

IBILI 759900 - Set 2 Tapones De Sidra € 6.01 in stock 6 new from €2.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apto para lavavajillas

Vinteky Mini Escanciador de Sidra Echador de Vino Decantador Eléctrico Tonel con Batería Recargable, Varilla Telescopic, Nueva Bomba de Gran Capacidad y Durabilidad € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para su uso tan sólo necesita de 4 pilas de AAA baterías. Dimensiones del producto: 26*7.5*7.5CM. Peso del producto: 380g.

Los productos de marca Vinteky son comercializados y vendidos exclusivamente por Vinteky-es.

100% nuevo, alta confiabilidad, alta estabilidad, larga vida, precio bajo. Fácil de usar, limpiar y mantener. A diferencia de otros, Vinteky Escanciador ocupa poco espacio y se puede guardar facilmente.

Varilla telescópica de acero inoxidable cumple la norma de seguridad alimentaria. El tubo de aspiración (lo que va dentro de la botella) es telescópico, llegando a la mayoría de botellas (la máxima extensión de 27 cm de longitud para extraer las bebidas). Es como una antena de un viejo radiocasete o de un coche antiguo, tiras de la punta y se va desplegando.

Excelente regalo con nuevo diseño para los familares y amigos. Lo esencial para tomar sidra en casa es tener un buen escanciado/decantador eléctrico, con este equipo puede verter la sidra sin miedo a manchar ni a que luego huela a "chigre". También es una mejor herramienta para ganar el sabor y el bouquet completo del vino en segundos. READ Los 30 mejores Tarro De Cristal capaces: la mejor revisión sobre Tarro De Cristal

Metaltex TAPON ESCANCIADOR para Sidra, único, Estándar € 6.36 in stock 3 new from €3.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tapon escanciador para sidra

Diseno funcional

Brand: Metaltex

Alta calidad

Trabanco Sidra Natural Espumosa. Sidra Trabanco Poma Aurea (Brut Nature). Botella de 75 cl. € 10.78 in stock 2 new from €7.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Brut Nature elaborado principalmente con dos variedades tradicionales de manzanas asturianas: Regona y Raxao.

Acogido a la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Sidra de Asturias”.

Fermentado dos veces, en toneles de castaño y en depósito de presión según el método Granvás.

En boca discurre con suavidad, dejando un recuerdo muy armonioso y bastante seco, con notas a madera.

Caja de cartón de 6 unidades de 75 cl. Graduación alcohólica: 6,5º

The Good Cider Apple - Sidra de Manzana, Sidra Natural de Sabores – Caja 12 botellas x 33 cl € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descubre todo el sabor de nuestra sidra más refrescante, con toda la dulzura de nuestra selección de zumo de manzanas. En boca sentirás el sabor de la sabrosa manzana y una chispeante burbuja. Perfecta para todas las ocasiones y todos los paladares

Sidra natural con 4,5% de alcohol, vegana y sin gluten

Sidra de sabores nota de cata: Aroma limpio, con sabor afrutado con intenso sabor a fresca manzana y con final refrescante

Sidra base, zumo de manzana reconstituido a partir de concentrado, jarabe de glucosa-fructosa, dióxido de carbono, ácido cítrico, colorante: caramelo de sacarosa y sulfitos

El maridaje perfecto para nuestra sidra de manzana: Aperitivo: Patatas bravas al estilo Sergi Arola. Para comer: Burger de chuletón con láminas de Idiazabal y pimientos verdes. After work: Anchoítas del Cantábrico a la vinagreta.

The Good Cider Wild Berry - Sidra Frutos del Bosque, Sidra Natural de Sabores – Caja 12 botellas x 33 cl € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El zumo de los frutos del bosque aporta a esta sidra el toque perfecto de sabor y frescura que la hacen imprescindible para disfrutar a cualquier hora del día. Descubre nuestra sidra más salvaje y conviértela en de tu nueva sidra favorita

Sidra natural con 4% de alcohol, vegana y sin gluten

Sidra de sabores nota de cata: Sabor limpio, intenso y fresco. Persistente aroma a mora

Sidra base, jarabe de glucosa fructosa, concentrado de manzana, concentrado de grosella negra, concentrado de arándano, anhídrido carbónico, ácido cítrico, aromas naturales, extracto de zanahoria negra y sulfitos

Maridaje perfecto para nuestra sidra de frutos del bosque: Aperitivo: Almendras marconas tostadas sin sal. Para comer: Chupito de salmorejo. After work: Bao de cerdo a baja temperatura

Maeloc Sidra Natural Ecológica - 12 botellas x 750 ml € 44.99 in stock 2 new from €34.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra gallega, elaborada con manzanas ecológicas 100% gallegas de más de 150 cultivadores autóctonos.

Ecológica, vegana y sin gluten.

Procede de mosto fresco de manzana y no de concentrado.

Contenido de alcohol 5,5%.

Servir fría.

Zapiain Sagardoa Sidra Natural 0,75l € 8.72 in stock 3 new from €2.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidras - NA. Zapiain

Sidras. Sidras.

Sidra Zapiain. 8420504121339

Maeloc Sidra con Mora - Pack de 4 x 200 ml € 3.10

€ 2.85 in stock 1 new from €2.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra gallega, elaborada con manzanas 100% gallegas de más de 1000 cultivadores autóctonos.

Vegana y sin gluten.

Sidra de manzana con zumo de mora.

Contenido de alcohol 4%.

Servir fría o con hielo.

Maeloc Sidra Seca - 12 botellas x 500 ml € 19.99 in stock 2 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido de alcohol (alc./vol.): 4.5 porcentaje por volumen

Volumen paquete: 6000.0 mililitros

Maeloc Sidra con Mora Lata - 12 latas x 330 ml € 16.20

€ 15.76 in stock 1 new from €15.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra gallega, elaborada con manzanas 100% gallegas de más de 1000 cultivadores autóctonos.

Vegana y sin gluten.

Sidra de manzana con zumo de mora.

Contenido de alcohol 4%.

Servir fría o con hielo.

Maeloc Sidra con Pera - Pack de 4 x 200 ml € 2.85 in stock 1 new from €2.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra gallega, elaborada con manzanas 100% gallegas de más de 1000 cultivadores autóctonos.

Vegana y sin gluten.

Sidra de manzana con zumo de pera.

Contenido de alcohol 4%.

Servir fría o con hielo.

Maeloc Sidra Extra Ecológica - 12 botellas x 750 ml € 31.80 in stock 3 new from €31.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra gallega, elaborada con manzanas ecológicas 100% gallegas de más de 150 cultivadores autóctonos.

Ecológica, vegana y sin gluten.

Procede de mosto fresco de manzana y no de concentrado.

Contenido de alcohol 4.1%.

Servir fría.

Maeloc Sidra con Fresa - Pack de 4 € 3.10

€ 2.99 in stock 1 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sidra gallega, elaborada con manzanas 100% gallegas de más de 1000 cultivadores autóctonos.

Vegana y sin gluten.

Sidra de manzana con zumo de fresa.

Contenido de alcohol 4%.

Servir fría o con hielo. READ Los 30 mejores Plancha Ropa Viaje capaces: la mejor revisión sobre Plancha Ropa Viaje

Coem Escanciador Eléctrico de Sidra (Isidrín) € 82.10 in stock 5 new from €79.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Distribuidor oficial del producto

Con cargador incluido

Luminarc 4 Vasos de Sidra, 4 X 53 cl € 6.69 in stock 7 new from €3.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Forma sencilla de pared recta multiusos

Vidrio apto para el uso diario

Se puede utilizar para sidra, combinados, refrescos, cerveza o postres

Material 100% higiénico

The Good Cider Pear - Sidra de Pera, Sidra Natural de Sabores – Caja 12 botellas x 33 cl € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La perfecta combinación de sabores de nuestra sidra natural y el auténtico sabor de la pera juntas para disfrutarlas cuando quieras. La dulzura del zumo de pera se ve intensificada por nuestra selección de manzanas, creando una sidra equilibrada y perfecta para disfrutar.

Sidra natural con 4,5% de alcohol, vegana y sin gluten

Sidra de sabores nota de cata: Aroma a frutas jugosas y maduras con un toque refrescante.

Sidra base, jarabe de glucosa fructosa, concentrado de manzana, concentrado de pera, anhídrido carbónico, ácido cítrico, aroma natural de pera, aroma natural de manzana y sulfitos.

El maridaje perfecto para nuestra sidra de pera: Aperitivo: Brocheta de calabacín y gagret de pato. Para comer: Tataki de atún rojo. After work: Ración de lágrima de cerdo ibérico.

