Los 30 mejores Serum Para El Pelo capaces: la mejor revisión sobre Serum Para El Pelo

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Serum Para El Pelo?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Serum Para El Pelo del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



L'Oréal Paris Elvive Dream Long Sérum Stop Frizz Anti Encrespamiento - 100 ml € 5.59

€ 4.40 in stock 4 new from €4.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sérum anti encrespamiento

Para reducir la fragilidad del cabello

Todo tipo de cabello

Para cabello largo

Kérastase | Résistance Thérapiste, Sérum Reparador, Para Pelo Débil, Sobreprocesado y Dañado, Sérum Thérapiste, 2X15 ml € 28.14 in stock 15 new from €28.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sérum Thérapiste es un tratamiento sin aclarado renovador y sellador de medios y puntas para el cabello sobre procesado y quebradizo con la fibra capilar muy dañada. Gracias a su doble textura (aceite y crema) y a su tecnología FIBRA-KAP

Nutre y fortalece la fibra capilar desde la primera aplicación, repara las puntas abiertas y protege el cabello del calor hasta 230ºC

Aplicar 1 o 2 dosificaciones de Sérum Thérapiste de medios a puntas. Dejar actuar y proceder al secado como de costumbre. Se puede usar como toque final en el cabello seco para controlar el cabello electrizado y sellar las puntas

Orofluido Original Elixir de Belleza Serum Pelo para todo tipo de Cabello 100 ml € 17.37

€ 16.91 in stock 13 new from €15.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De la marca Orofluido

Contiene 100 ml

Este producto está indicado tanto para mujeres como para hombres

Apto para todo tipo de pelo.

Orofluido Elixir Sérum Pelo con Aceite de Argán para Todo Tipo de Cabello, Hidrata y da Brillo, 30 ml € 10.55

€ 8.70 in stock 13 new from €6.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACEITE DE ARGÁN: Nuestro aceite de argán es orgánico, de comercio justo y prensado en frío para que usted se beneficie de todo lo que el ingrediente de oro tiene que ofrecer en este Elixir de aceite de argán para el cabello

CABELLO RADIANTE: Orofluid Precious Argan Oil Elixir restaura la belleza del cabello nutriendo, añadiendo brillo y suavidad, ayuda a controlar el encrespamiento y reduce la rotura del cepillado hasta un 98%

FRAGANCIA DE FIRMA: Con notas cálidas de vainilla y cítricos frescos, el tratamiento capilar de aceite de argán vegano cuenta con un aroma que fomenta la relajación y el bienestar como parte de su rutina diaria y de autocuidado

FÁCIL DE USAR: Sólo tienes que aplicar una pequeña cantidad del tratamiento capilar nutritivo sin enjuague con aceite de argán sobre el cabello húmedo o seco, de medios a puntas, y peinarlo como desees

EL ORIGINAL RITUAL MINDFULTM: Además del Orofluid Precious Argan Oil Elixir, explora toda la gama Orofluid para consentirte en un completo Ritual Mindful con el cuidado del cabello y del cuerpo READ Los 30 mejores Serum Acido Hialuronico capaces: la mejor revisión sobre Serum Acido Hialuronico

Serum de Crecimiento del Cabello con Esencia de Jengibre para Anticaida de Cabello y Crece Pelo, Nutrir los Folículo Piloso de hombres y mujeres para el Crece Rápido y Completo del Cabello € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【La Mejor Opción para tu Cabello】 El serum de crecimiento del cabello HOPEMATE es completamente suave y no irritante, lo que puede activar los folículos pilosos inactivos y restaurar un ambiente saludable para el crecimiento del cabello. Este tratamiento efectivo está diseñado para bloquear la DHT, promover el crecimiento del cabello y disminuir la tasa de pérdida de cabello en hombres y mujeres.

【Cuidado y Reparación del Cabello】 Desarrollamos este serum de crecimiento del cabello para promover la crece pelo, aumentar la densidad y la salud del cabello existente. Mientras tanto, nuestro serum de crecimiento del cabello ayuda a reparar las superficies dañadas del cabello, conserva hidratado y brillante.

【Suero con Ingredientes Herbales Naturales】 El serum de crece pelo contiene extracto de jengibre, polygonum multiflorum, angélica, vitamina E, niacinamida y salvia sclarea. Todos los ingredientes herbales naturales se seleccionan cuidadosamente para formar la solución más suave y efectiva para el anticaida de cabello y crece pelo.

【No Incluye Productos Químicos】 El serum de crece pelo HOPEMATE no contiene sulfato, parabenos u otros productos químicos agresivos que pueden irritar el cabello y el cuero cabelludo. 100% puro y efectivo.

【El Mejor Regalo para las Personas que Amas】 ¿Quieres tener un cabello más grueso, largo y lleno? ¡Prueba nuestro serum de crecimiento del cabello! Este es el regalo perfecto para usted, su pareja, su familia o su novio que está preocupado por la caída del cabello.

Kérastase | Nutritive, Sérum Nutritivo Nocturno, Sin Aclarado, Nutritivo, Para Pelo Seco, 8H Magic Night Serum, 90 ml € 34.90

€ 30.43 in stock 17 new from €26.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features sérum Magic Night 8H de la gama Nutritive es un sérum nocturno que nutre de forma duradera la fibra capilar del cabello seco durante la noche. Enriquecido con extracto de raíz de iris y 5 mezclas de vitaminas

Nutre intensamente y repara el cabello, aportando brillo y manejabilidad con un acabado ligero sin dejar residuos en la almohada

Depositar entre 2 y 4 dosificaciones de sérum según la longitud y espesor del cabello. Distribuir sobre el cabello húmedo o seco. Dejar actuar durante toda la noche. No aclarar

Ziaja Argán Serum Capilar Suavizante 50 ml (ZAG15295) € 4.99 in stock 2 new from €3.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para cabello seco y dañado, y para después de tratamientos de peluquería

Alisa el cabello dejándolo suave y brillante; facilita el peinado del cabello húmedo y en seco

Facilita el peinado del cabello húmedo y en seco

Ayuda a eliminar el encrespamiento y protege contra la rotura del cabello

Resultados notables después de la primera aplicación

OGX Leche de Coco, Serúm, Pelo Quebradizo, Protección Aromática, 118 ml € 8.10 in stock 1 new from €8.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 unidad x 118 ml

Serum capilar con leche y aceite de coco para pelo seco

Deja el pelo sedoso, brillante y fuerte

Utilizar sobre el pelo húmedo (secado ligeramente con una toalla) después del lavado

1 unidad x 118 ml

Ziaja - Cachemira Serum Capilar Iluminador € 4.99

€ 4.09 in stock 2 new from €3.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para cabello normal, fino, delicado y seco

Proporciona brillo natural; ayuda a dejar el cabello perfectamente liso

Protege e hidrata las puntas abiertas

Facilita el peinado del cabello húmedo o seco

Revlon Orofluido Beauty Elixir, 100 ml € 14.98 in stock 4 new from €14.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elixir de belleza para todos los tipos de cabello

Puro lujo que envuelve el cabello

Perfume ámbar con una nota base de vainilla

COCUNAT Capillary Argan Serum - Serum para el Pelo con Aceites Vegetales. 30 ml € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CABELLO HIDRATADO Y NUTRIDO EN PROFUNDIDAD. Devuelve y realza el glow natural de tu cabello con Capillary Argan Serum de Cocunat. Úsalo en verano para repararlo después de la playa y de la piscina, y en invierno para mantener un pelo hidratado.

UNA COMBINACIÓN IDÓNEA DE ACEITES VEGETALES. Un tratamiento capilar 100% natural compuesto por Aceites de Argán, Almendras Dulces, Girasol, Calabaza y Sésamo. La combinación idónea para un pelo fuerte y nutrido.

COMBATE EL ENCRESPAMIENTO Y LAS PUNTAS ABIERTAS. Los distintos aceites naturales además de suavizar el pelo, combaten el encrespamiento y evitan la aparición de puntas abiertas.

SIN ACLARADO. Aplica tan sólo 3 gotas de medios a puntas después del lavado y no aclares. ¡Verás lo que el sérum de Cocunat hace por ti! Luce un cabello sano y presume de pelazo.

COCUNAT es una marca española que desde sus inicios lidera la transformación y revolución del sector cosmético creando productos de belleza innovadores, con resultados clínicamente probados y formulaciones de altísima calidad, imbatibles en lujo asequible. Ganadora de más de 15 premios internacionales COCUNAT, es una marca Toxic-Free, Vegana y Cruelty-free con una filosofía 100% respetuosa con el medio ambiente; “Because if you save your body, you save the planet”.

Kérastase | Résistance Extentioniste, Sérum Capilar Energizante, Potenciador del Crecimiento, Para Pelo Largo Dañado, Sérum Extentioniste, 50 ml € 28.94 in stock 13 new from €27.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sérum Résistance Extentioniste es un tratamiento activador del cuero cabelludo para aportar al cabello largo dañado un aspecto saludable. Fórmula con creatina R y ceramidas para reforzar la estructura interna de la fibra capilar

Potencia el crecimiento y repara los daños superficiales de la fibra capilar restaurando su cutícula

Aplicar entre 2 y 4 pipetas según el grosor del cabello 3 veces por semana. Masajear toda la cabeza para distribuir el sérum de manera uniforme y dejar actuar. Proceder al peinado sin aclarar

Kativa Coconut Serum en Crema 200 ml |Reconstrucción, Brillo e Hidratación | Cabello muy Dañado, Sensibilizado, Seco | Serum Pelo | Aceite de Coco Orgánico € 12.69 in stock 18 new from €9.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Libre de sal, sulfatos, gluten y parabenos.

Revitaliza y reestructura el cabello desde la raíz.

Limpia el cabello profundamente sin maltratarlo.

Ayuda a que el cabello complete el ciclo de vida.

Devuelve elasticidad, hidratación y brillo al cabello.

Kérastase | Blond Absolu, Sérum Reparador, Para Pelo Teñido y Decolorado, Con Ácido Hialurónico, Sérum Cicanuit, 90 ml € 46.10

€ 31.95 in stock 14 new from €28.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sérum Cicanuit de Blond Absolu es un cuidado nocturno sin aclarado para cabello rubio, decolorado o con mechas. Enriquecido con ácido hialurónico y flor de edelweiss, hidrata y rellena la fibra capilar reduciendo la rotura y las puntas abiertas, protegiendo de la fricción con la almohada

Repara profundamente el cabello durante la noche sin manchar la almohada, aportando suavidad, brillo y facilitando el desenredado a la mañana siguiente

Aplicar de 2 a 4 pulsaciones sobre el cabello seco, distribuyendo el producto de medios a puntas. Dejar actuar durante toda la noche. Utilizar con la frecuencia necesaria en función del grado de fragilidad del cabello

Tahe Magic Rizos Sérum Capilar Reestructurante antiencrespamiento apto para Método Curly, 100 ml € 10.30 in stock 8 new from €10.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Serum capilar reestructurante de textura ultra ligera. Sella la cutícula y las puntas abiertas, eliminando el 100% del “frizz”

Apto para Método Curly. Fórmula Vegana

Refresca y recupera el rizo, dejándolo suave y brillante sin aportar peso. Ayuda a romper la dureza de la fijación

Principios activos: aceites de Argán y Macadamia

Contiene 100 ml

L'Oréal Professionnel | Sérum Concentrado Protección de Puntas Steampod, para Cabellos Dañados o Sensibilizados, 50 ml € 16.49 in stock 19 new from €13.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Verifique el símbolo PAO (Período después de la apertura) que indica el tiempo de caducidad del producto, después de abrir el paquete

Kérastase | Genesis, Sérum Fortificante, Activador y Fortalecedor Diario, Para Pelo Débil o Frágil, Sérum Anti-Chute Fortifiant, 90 ml € 36.70 in stock 16 new from €30.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sérum Anti-Chute Fortifiant de la gama Genesis es sérum fortificante anti-caída diario para pelo debilitado con tendencia a la caída por rotura del cepillado. Enriquecido con raíz de jengibre, cafeína y arginina para fortalecer el cabello desde la raíz

Fortalece la fibra capilar desde la raíz hasta las puntas y activa la circulación de nutrientes para estimular el crecimiento sano del cabello

Aplicar como tratamiento de 30 días, una vez al día, por la mañana o por la noche, o como tratamiento ocasional durante todo el año. Aplicar 4 dosis sobre el cuero cabelludo seco o secado con toalla, sección por sección. Proceder al peinado sin aclarar READ Los 30 mejores Garnier Pure Active capaces: la mejor revisión sobre Garnier Pure Active

EZERO Aceite Serum Concentrate Plex para Cabellos Dañados con Aminoácidos, Ácido Hialurónico, Manteca de Karité y Aceite de Argán y Ricino - Vegano - Aroma Flor Oriental - Profesional 180 ml € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ BENEFICIOS: Favorece la disminución de la rotura del cabello y protege del daño ocasionado por tintes, planchas o secadores. Reconstituye la fibra capilar desde el interior para devolver al cabello su brillo, hidratación y suavidad natural.

✅ CONTENIDO: contiene un lípido de origen natural extraido de las semillas de la planta de ricino que repara y sella la cutícula dañada. Su superficie vuelve a ser lisa y brillante y queda protegida de futuros daños.

✅ REPARADOR: Repara el cabello sometido a tratamientos (styling, mechas, uso de planchas, tintes, decoloraciones,…) sellando la cutícula y dejando el cabello brillante y protegido.

✅ OTROS ACTIVOS: El ácido hialurónico retiene la humedad del cabello, recuperando la hidratación. La manteka de karité protege el cabello del daño durante el tratamiento y el aceite de argán aporta flexibilidad, fuerza, brillo, hidratación y suavidad.

✅ INDICACIONES: Se recomienda para cabellos teñidos o sometidos a planchas y secadores. No aclarar y usar de medios a puntas evitando el cuero cabelludo. Se recomienda utilizar con el resto de gama Ezeplex (Champu y Mask)

Wiohair Serum Anticaída Pelo Premium | Para entradas, zonas débiles, claros y coronilla | Frena la Caída avanzada y regenera el cabello | Loción Anticaída | Para Hombres y Mujeres € 39.00

€ 37.00 in stock 1 new from €37.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REGENERACIÓN INTENSA DE LAS ZONAS DÉBILES, ENTRADAS Y CLAROS: el mejor serum para regenerar los folículos debilitados y estimular su crecimiento. Ideal para zonas débiles, claros coronilla, entradas tanto en hombres como mujeres.

FRENA LA CAÍDA AVANZADA: con factores de crecimiento vasculares aumentando el riego sanguíneo de la zona. Incentiva el crecimiento de nuevo cabello en zonas con claros o con una mayor caída.

MÁS EFECTIVO QUE EL MINOXIDIL – el serum contiene Células Madre vegetales, Factores de Crecimiento y Capyxil, los únicos principios activos capaces de regenerar el cabello y frenar la caída. De acuerdo a pruebas clínicas, Wiohair demostró tener un 93% de efectividad respecto al 57% del Minoxidil.

APLICACIÓN EN 1 MINUTO – Acción anticaída continuada de 8 horas. Aplicar en las zonas localizadas donde se quiera acelerar el crecimiento y frenar la caída. No necesita aclarado después de su uso.

RESULTADOS GARANTIZADOS – eficacia asegurada en 3 meses de aplicación. Los resultados son un cabello sano y fuerte.

ghd dramatic ending - serum de acabado profesional para una mayor definición y acabado del peinado, 30ml € 22.90 in stock 11 new from €21.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de producto: Tratamiento capilar

Marca: GHD

Género: Mujer

Para el cabello: Rizado

Sérum de crecimiento del cabello,crece pelo,antipérdida de cabello, para acelerar el crecimiento del cabello, promueve más cabello ticker, más completo y más rápido crecimiento-30ML € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Sérum Anticaída para Hombre】Serum crecimiento cabello contiene nutrientes bioactivos esenciales que mejoran la condición del cabello y del cuero cabelludo,crean un ambiente saludable para el crecimiento del cabello y evitan la caída del cabello.

✅【Crece Pelo Rapido Mujer】Acelera el crecimiento del cabello, suero de crecimiento del cabello es completamente delicado, activa los folículos pilosos inactivos y acelera el crecimiento del cabello.

✅【Reparación del cabello dañado】Suero del cabello repara los folículos del cabello, fortalece las raíces del cabello, mejora el cabello seco y otros problemas del cabello.Serum cabello promueve el crecimiento saludable del cabello y la regeneración celular,equilibra la secreción de aceite y espesa el cabello original,haz tu cabello más fuerte,más sano y más lleno.

✅【Crece Pelo Rapido-Resultados en 4 Semanas】Utiliza nuestro aceite para el serum crecimiento cabello durante 4 semanas para obtener un cabello sano y más fuerte.Insiste en Serum Crecimiento Cabello,el efecto será mejor,Crece Pelo Rapido.

✅【Mejor regalo - Serum Crecimiento Cabello】¿Te gustaría tener un cabello más grueso, largo y con cuerpo? Pruebe nuestro suero para el crecimiento del cabello. Es un regalo perfecto para ti, tu pareja, tu familia o tu novio si tienes dolor en la pérdida de cabello o quieres que tu cabello parezca más denso.

Simon&Tom Moroccan Treatment - Sérum Capilar Nutritivo - Aceite de Argán 100% Puro para Cabellos Secos/Dañados - 100ml - Hidrata, Suaviza, Repara y Aporta Brillo - Protector Térmico - Hecho en España € 17.80 in stock 1 new from €17.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨ Tratamiento intensivo, reconstructor - Hidrata, nutre y restaura la estructura capilar. Serum con ingredientes naturales que captan la humedad en el interior del cabello, potenciando su hidratación, facilitando el peinado y evitando el encrespamiento

✨ Aceite de argán orgánico puro - Combinación de extractos esenciales que ayudan a la restauración capilar. Luce una melena saludable con nuestro tratamiento de argán. Apto para todos los tipos de cabello: rizado, liso, rebelde, ondulado

✨ Protector térmico para el cabello - Restaura el brillo y repara el cabello dañado. Protege del calor y las agresiones externas. Además, deja en tu pelo un aroma delicioso y un tacto sedoso. Puede aplicarse en cabello mojado para facilitar el peinado o bien en seco para un acabado brillante y suave

✨ Repara y fortalece - Suero capilar nutritivo. Excelente tratamiento para cabellos dañados o secos. Hidrata el pelo, evitando su sequedad y suavizándolo. Formula vegana con vitamina E que recompone y renueva tu melena. Aporta omega 3 y omega 6 que nutre directamente al cabello y sus raíces, brindando fuerza al mismo

✨ Calidad de marca fabricada con en España bajo los más altos y estrictos estándares de calidad. Aceite de argán con certificado ECOCERT. No testado en . Vegano

Sérum de Biotina para el Crecimiento del Cabello para Mujeres/Hombres y Todo Tipo de Cabello - 5 Veces Más Potente para un Cabello Más Grueso - Vegano/Desarrollado por Dermatólogos € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El sérum para el crecimiento del cabello que debes probar: los estudios realizados por los clientes muestran una tasa de éxito del 87% en el crecimiento del cabello para todos los tipos de cabello utilizando nuestro complejo patentado Pro-Biotin, un suero de romero y jengibre reforzado con una potente biotina y cafeína.

Crecimiento del cabello 10 veces más eficaz a través de la absorción de biotina: los sérums regulares utilizan un balance de biotina ineficaz que no logra penetrar la cutícula y la raíz. Nuestra fórmula Pro-Biotin utiliza una dosis precisa de 0,03 mg recomendada por la Academia Nacional de Medicina (NAM) para una absorción óptima a través del aumento de la construcción de proteínas y la producción de queratina.

Desarrollado por dermatólogos con pro-biotin patentado: nuestro complejo de crecimiento capilar pro-biotin combina 0,03 mg de biotina pura con un 0,003% de potente cafeína para una máxima estimulación del cuero cabelludo. A diferencia de los sérums que obstruyen los poros o causan daños en el cabello, nuestra fórmula comienza a trabajar al contacto impulsando el flujo sanguíneo, bloqueando la pérdida hormonal del cabello y engrosando los folículos.

Hasta 80% más de crecimiento con 8 estimulantes capilares probados en laboratorio: las marcas básicas utilizan rellenos que dañan el cabello y obstruyen los poros. Eclat incluye Vitaminas B7, B5 y E 100% puras, cafeína, aceites de romero y jengibre, extracto de poria y ginseng que potencian la división celular hasta un 37% en la fase anágena del crecimiento del cabello para conseguir más folículos nuevos.

El sérum para el crecimiento del cabello elegido por nuestros clientes: clínicamente probado, de confianza en los salones de belleza y votado por los clientes del Reino Unido como el mejor sérum para el crecimiento del cabello en 2020. No comedogénico, 100% vegano, procesado en frío a 1-4°C y estabilizado en nuestra botella patentada Frostprotect para una máxima vida útil. Aprobado por laboratorio para todo tipo y color de cabello. Estamos libres de crueldad, parabenos, sulfato y tintura.

Kérastase | Chroma Absolu, Sérum Térmico Antiencrespamiento, Sin Aclarado, Para Pelo Coloreado Sensibilizado y/o Dañado, Sérum Chroma Thermique, 150 ml € 33.20

€ 21.65 in stock 15 new from €21.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sérum Chroma Thermique de Chroma Absolu hidrata, reduce la porosidad y protege el cabello coloreado sensibilizado y/o dañado de las agresiones externas. Enriquecido con ácido láctico y centella asiática, crea una fina película que recubre ligeramente la fibra capilar para proteger el color, aportar brillo y menos encrespamiento

Reduce el encrespamiento, protege la fibra y preserva el color de las agresiones externas: daños causados por los rayos UV, las herramientas de calor de hasta 230°C y el estrés oxidativo

Aplique de 6 a 10 pulverizaciones sobre el cabello secado con toalla, según la longitud y el grosor del cabello. Distribuir el sérum uniformemente en las puntas del cabello con un peine. No aclarar. Secar el pelo al aire o con un secador

Kérastase | Densifique, Tratamiento Intenso, Hidratante Y Densificante, Para Pelo Fino Y Debilitado, Claro y Con Canas, Sérum Jeunesse, 100 ml € 45.81 in stock 13 new from €41.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sérum Jeunesse de la gama Densifique es un tratamiento para compensar la pérdida de la calidad capilar en cabello fino y blanco. Este sérum en spray densifica, corporiza el cabello y limita la aparición de cabello blanco. Enriquecido con estemoxidina, anti-oxidante celular y polímeros para estimular el crecimiento del cabello e hidratar el cuero cabelludo

Efecto densificante, protege la melanina del cabello y recupera el brillo de la fibra capilar devolviendo su apariencia juvenil inicial. Restaura la suavidad de un cabello joven

Aplicar de dos a tres veces por semana sobre el cuero cabelludo. Masajear lentamente el cuero cabelludo y proceder al peinado habitual sin aclarar. Para un mejor resultado combinar con la gama de productos Densifique READ Los 30 mejores Philips Maquina De Afeitar capaces: la mejor revisión sobre Philips Maquina De Afeitar

Válquer Sérum Oro Líquido con Aceite de Argán. Elexir de belleza cabello. Aceite argán cabello. Hidratación pelo -100 ml € 12.75 in stock 2 new from €12.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sérum hidratante y nutritivo rico en aceite de argán

Innovadora fórmula con efecto radiante, luminoso y vital

No testado en animales

Fabricado con agua tratada: purificada

Laboratorio y fabricante certificado según las normas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716, Aenor I + D + i y Certificación Halal

Pantene Pro-V Miracles Cactus Antiencrespamiento Cabello - Champu + Mascarilla Pelo + Serum Pelo Sin Aclarado - 225ml + 160ml + 75 ml € 19.99

€ 18.76 in stock 1 new from €18.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Champú Adiós Frizz con biotina, extracto de cactus y aceite de argán. . Ayuda a prevenir el encrespamiento antes de que aparezca

Champú: ayuda a prevenir el encrespamiento antes de que aparezca. Para equilibrar la hidratación

Mascarilla Intensa Antiencrespamiento con biotina, extracto de cactus y aceite de argán. Hidrata intensamente para proteger del encrespamiento

Mascarilla capilar Pantene Pro-V Miracles con un complejo resistente a la humedad. Testado por el Swiss Vitamin Institute

Crema De Peinado Sin Aclarado Intensa Antiencrespamiento con biotina, extracto de cactus y aceite de argán

BoldPlex 6 Suero Alisador para el Cabello - Tratamiento Hidratante para Pelo Encrespado, Seco, Dañado o Teñido - Sin Parabenos ni Sulfatos - Sin Crueldad Animal y 100% Vegano - 175 ml € 14.95

€ 10.45 in stock 1 new from €10.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cómo Funciona - Utilizando nuestra famosa tecnología Boldplex, este suero multitarea actúa a nivel molecular reparando las proteínas del cabello seco. Penetra en cada hebra de cabello, reconstruyendo, reparando y protegiendo el pelo de los signos de sequedad y daño.

Para Todo Tipo de Cabellos - El suero alisador Boldplex es milagroso para todo tipo de cabellos, ayudando a suavizar la apariencia de las puntas muertas, los cabellos sueltos y el encrespamiento. Este serum es imprescindible para cualquier régimen de peinado.

Peinado Fácil - Esta loción agiliza el proceso de secado, dando un alisado más rápido y un cabello más suave y fuerte. El complejo hidratante se adhiere al cabello, creando un acabado flexible y pulido, minimizando la necesidad de peinado adicional y el daño por calor.

Peinado Fácil - Esta loción agiliza el proceso de secado, dando un alisado más rápido y un cabello más suave y fuerte. El complejo hidratante se adhiere al cabello, creando un acabado flexible y pulido, minimizando la necesidad de peinado adicional y el daño por calor.

Respeta el Medio Ambiente - BOLD UNIQ te ofrece opciones de belleza sostenibles. Estamos orgullosos de no tener parabenos ni sulfatos. Sin crueldad animal y 100% veganos. Nuestros frascos y tarros están hechos de plástico reciclado postconsumo. Comprometidos con un cabello sano y un medio ambiente sano.

Kérastase | Blond Absolu, Sérum Fortalecedor Para Pelo Teñido y Decolorado, Sin Aclarado, Con Ácido Hialurónico, Cicaplasme, 150 ml € 35.80

€ 21.65 in stock 20 new from €21.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sérum Cicaplasme de Blond Absolu es un tratamiento sin aclarado protector del calor para cabello rubio con mechas o decolorados. Enriquecido con ácido hialurónico, flor de edelweiss y filtros UV, restaura la fibra dañada, evita la aparición de puntas abiertas y protege el cabello de las agresiones externas

Alisa la fibra, la protege de las herramientas térmicas hasta 230°C y la repara en profundidad para conseguir más flexibilidad y suavidad

Aplicar una pequeña cantidad en las manos, distribuir de medios a puntas. Repartir de manera uniforme por el cabello. Estilizar y secar al aire libre o con herramientas de peinado. También se puede aplicar sobre el cabello seco para hidratar y aportar brillo

L'Oreal Paris Elvive Aceite Extraordinario de Coco, Tratamiento Universal, Para Pelos Normales a Secos y Sin Brillo, 100 ml € 8.93

€ 6.63 in stock 7 new from €6.63 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite extraordinario de coco para pelos normales a secos, Nutrición ligera con un brillo irresistible

Cabello nutrido, hidratado y con un brillo infinito, Disciplina cabellos rizados y encrespados, Transformación inmediata para un pelo suave y sedoso

Aplica de medios a puntas en el pelo seco o húmedo, Puede ser utilizado después de lavar el cabello, antes de peinarlo o como toque final para controlar cabellos rebeldes

Fórmula ligera enriquecida con aceite de coco para una nutrición intensa, Fragancia a coco muy agradable y duradera, Elaborado a base de aceites naturales

Contenido: 1 x L'Oreal Paris Elvive Aceite Extraordinario de Coco, Cantidad: 100 ml

