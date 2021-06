Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Samsung Galaxy S7 – capaces: la mejor revisión sobre Samsung Galaxy S7 – Ordenadores personales Los 30 mejores Samsung Galaxy S7 – capaces: la mejor revisión sobre Samsung Galaxy S7 – 11 Vistas Guardar Saved Removed 0

JETech Funda para Samsung Galaxy S7, Carcasa con Fibra de Carbono, Anti-Choques, Negro € 4.99 in stock 2 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño con texturas de fibra de carbono para Samsung Galaxy S7 (2016 Version)

Caso de TPU flexible con forma de panal de interiores y labio elevado de 1,2 mm protege la pantalla

Tiene un diseño único de la amortiguación: las 4 esquinas absorben los choques con eficacia

Botones táctiles para la retroalimentación sólida y una prensa fácil

Muy estable y fácil de llevar; tarjeta de servicio al cliente

Samsung Galaxy S7 - Smartphone Libre de 5.1" (Android 6.0, Pantalla Super AMOLED, cámara Trasera 12 MP y Frontal 5 MP, 32 GB) [Versión española: Incluye Samsung Pay] Dorado € 279.99 in stock 3 new from €279.99

2 used from €121.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla Super AMOLED de 5.1 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440 píxeles (Quad HD)

Cámara trasera: 12MP, apertura F1.7 y autofocus y cámara frontal 5MP apertura F1.7; resolución de reproducción de viídeo UHD 4K (3840 x 2160) @60fps

Procesador 2.3 GHz, 1.6 GHz Octa-Core

Resistente al agua y al polvo (certificado IP 68); sistema de reconocimiento de huella dáctilar

Versión española: incluye Samsung Pay

Samsung S7 Oro 32GB Smartphone Libre (Reacondicionado)- Versión Extranjera € 159.00

€ 149.00 in stock 3 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 5.1", con una resolución de 2560 x 1440 pixeles y tecnología Super AMOLED

Chipset Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 y Exynos 8890 Octa

Cámara principal de 12 MP, cámara frontal de 5 Mp y grabación de video de 2160p a 30 fps

Batería non extraíble de iones de litio de 3000 mAh

Producto reacondicionado certificado

Benazcap Protector de Pantalla para Samsung Galaxy Tab S7 FE 2021/S7+ 12.4 Pulgadas 2020, Protector de Pantalla Transparente de Vidrio Templado Flim para Samsung Galaxy Tab S7 FE/S7 Plus, 2 Pack € 14.99 in stock 3 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★[Compatibilidad]: Especialmente diseñado para Samsung Galaxy Tab S7 FE 2021/S7+ 12.4 Pulgadas 2020; no apto para otros modelos Samsung.

★[Alta dureza]: Bordes exquisitamente pulidos y redondeados, y resiste eficazmente arañazos hasta 9H, resistencia al desgaste, pantalla resistente a los arañazos.

★ [Alta respuesta]: Vidrio templado ultrafino de alta calidad de 0,25 mm que mantiene la experiencia táctil original.

★ [A prueba de roturas]: Revestimiento oleofóbico resiste por arte de magia los aceites y reduce las molestas huellas dactilares y el polvo, instalación súper fácil de un solo empuje, sin burbujas.

★[Paquete al por menor]: Incluye 2 protectores de pantalla de vidrio templado, tarjeta de servicio al cliente, instrucciones, kit de limpieza. READ Los 30 mejores G-Sync capaces: la mejor revisión sobre G-Sync

IVSO Backlit Español Ñ Teclado para Samsung Galaxy Tab S7, para Samsung Galaxy Tab S7 11.0 Teclado, 7 Colores Retroiluminado Wireless Teclado con Ñ para Samsung Galaxy Tab S7 T870/875 11 2020, Negro € 42.95 in stock 1 new from €42.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Diseñado para Samsung Galaxy Tab S7. Tiene teclas Ñ, el teclado es español.

♥ IVSO Teclado para Samsung Galaxy Tab S7. 7 colores retroiluminados diferentes y 3 niveles de brillo para que puedas combinar libremente.

♥ IVSO Teclado para Samsung Galaxy Tab S7 11. El teclado extraíble magnético le permite usar fácilmente el teclado en diferentes ángulos, y puede quitarlo fácilmente cuando no lo necesite.

IVSO para Samsung Galaxy Tab S7 Teclado. ♥ 3-In-1 functionality: Español Wireless keyboard + Stand + Premium Carrying Case, es una opción ideal para viajes de negocios, viajes y regalos. Teclado real estilo laptop, que te brinda una mejor experiencia de tipeo.

♥ IVSO para Samsung Galaxy Tab S7 11 Teclado. Tiempo de carga 2.5 - 3 horas; Tiempo de trabajo ininterrumpido estimado 60 horas. Excelente opción de trabajo, viaje y regalo o presente.

Samsung Galaxy Tab S7 - Tablet de 11" con pantalla QHD (Wi-Fi, Procesador Qualcomm Snapdragon 865+, RAM de 6GB, ROM de 128GB, Android 10 actualizable) - Color Negro [Versión española] € 529.52 in stock 36 new from €528.90

3 used from €499.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla táctil QHD de 11" con resolución de 2560 x 1600 píxeles, 120Hz

Procesador Qualcomm Snapdragon 865+

Memoria RAM de 6GB, Almacenamiento de 128GB con ranura microsd ampliable

Cámara trasera de 13MP y delantera de 8MP, sonido Atmos y altavoz cuádruple AKG

Batería de 8000 mAh con carga rápida de 45W y sistema operativo Android 10 actualizable

Samsung Galaxy Tab S7+ Keyboard Cover Case - Black € 229.90 in stock 1 new from €229.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda original samsung.

Excelente calidad.

Protección contra golpes y rayones.

Ideal como regalo

Samsung - Tablet Galaxy Tab S7 FE de 12,4 Pulgadas con 5G y Sistema Operativo Android 128GB Negra ES Version € 699.00 in stock 16 new from €699.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta de los dinámicos colores de la pantalla de 12,4 pulgadas de la tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. Esta pantalla hace que los detalles brillen, y la increíble experiencia cinemática se ve mejorada gracias al increíble sonido de AKG.

Con un chipset de alto rendimiento Snapdragon 750G, esta tablet Android Samsung Galaxy Tab S7 FE hace que tus retransmisiones y tu juego sean fluidos y rápidos. Podrás realizar multitarea con facilidad con hasta tres aplicaciones a la vez.

Pasarán horas y horas antes de tener que cargar la batería (normal) de 10 090 mAh. Tendrás hasta 13 horas para ver vídeos; un tiempo más que suficiente para una maratón de retransmisiones en tu tablet.

Con una baja latencia y una punta suave, el S Pen incluido te da una experiencia de escritura natural. Digitaliza tus palabras en tiempo real y edítalas con sencillos gestos. Luego, se adhiere magnéticamente a un lateral y no necesita carga.

Mientras tomas notas, la aplicación te recomienda títulos de forma automática al analizar el contenido y te recomienda etiquetas para tener tus notas bien organizadas.

Samsung Funda para Teclado Galaxy Tab S7, Color Negro € 211.28 in stock 1 new from €211.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La cubierta oficial del teclado del Reino Unido de Samsung te permitirá mantener tu tableta Galaxy Tab S7 y Bluetooth S Pen totalmente protegida

Enciende automáticamente tu tableta cuando abres la funda y pone tu tableta en reposo cuando cierras la funda

Composición premium para proteger tu tableta de caídas accidentales. Mantén tu tableta lejos de arañazos y golpes

Abertura para lente de la cámara, acceso completo al puerto y soporte integrado

Funda ligera y elegante para teclado

IVSO Español Ñ Teclado para Samsung Galaxy Tab S7, para Samsung Galaxy Tab S7 11.0 Teclado, Funda con Removible Wireless Teclado con Ñ para Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T870/875) 11 2020, Negro € 37.99

€ 33.95 in stock 2 new from €33.95

2 used from €31.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Diseñado para Samsung Galaxy Tab S7. Tiene teclas Ñ, el teclado es español.

♥ IVSO Teclado para Samsung Galaxy Tab S7. 3-In-1 functionality: Español Wireless keyboard + Stand + Premium Carrying Case, es una opción ideal para viajes de negocios, viajes y regalos.

♥ IVSO para Samsung Galaxy Tab S7 Teclado. Teclado real estilo laptop, que te brinda una mejor experiencia de tipeo.

♥ IVSO para Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T870/875) 11 2020 Teclado. Tiempo de carga 2.5 - 3 horas; Tiempo de trabajo ininterrumpido estimado 60 horas.

♥ IVSO Teclado para Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T870/875) 11 2020. Excelente opción de trabajo, viaje y regalo o presente.

SAMSUNG Galaxy Tab A 7 | Tablet de 10.4" FullHD (WiFi, Procesador Octa-Core Qualcomm Snapdragon 662, RAM de 3GB, Almacenamiento de 32GB, Android actualizable) - Color Gris [Versión española] € 184.90 in stock 70 new from €178.71

5 used from €155.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla táctil de 10.4" FullHD con una resolución de 2000 x 1200 píxeles

Procesador Qualcomm Snapdragon 662, Octa-core

Memoria RAM de 3GB, Almacenamiento de 32GB con ranura microsd ampliable hasta 1TB

Cámara trasera de 8MP

Batería de 7,040mAh con carga rápida de 15W y sistema operativo Android actualizable

ELTD para Samsung Galaxy Tab S7 película templada + para Samsung Galaxy Tab S7 Funda, Funda et Vidrio Templado Glass Film para Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T870/875) 11 Pulgada,(Negro+1 Pack) € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Compatibilidad: Diseñado en exclusiva para samsung galaxy tab S7 11"(SM-T870/875).

♥ Protección Total: Protección completa para samsung galaxy tab S7 (SM-T870/875)tableta, frontal y lateral cero, polvo, suciedad, desgaste, caídas accidentales, etc.

♥ materiales exteriores de alta calidad y microfibras suaves en el interior, sin arañazos, mayor comodidad y una capa adicional de protección.

♥ Flexibilidada alta: Con precisos agujeros que proporcionan total acceso a todos los controles y características.

♥ Soporte Plegable: Tiene un soporte plegable que se permite poner en múltiples ángulos, más cómoda y coveniente.

IVSO Protector de Pantalla para Samsung Galaxy Tab S7, para Samsung Galaxy Tab S7 11.0 Protector de Pantalla, Protector Pantalla para Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T870/T875) 11 2020, 2 Pack € 13.95 in stock 2 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Especialmente diseñado para Samsung Galaxy Tab S7 tablet; aplicación rápida y fácil directamente.

♥ IVSO Protector de Pantalla para Samsung Galaxy Tab S7. GRAN DUREZA: Dureza 9H, resistencia al desgaste, pantalla resistente a los arañazos.

♥ IVSO Protector de Pantalla para Samsung Galaxy Tab S7 11. GRAN RESPUESTA: Sólo 0,26mm de grosor para mantener la experiencia táctil original.

♥ IVSO para Samsung Galaxy Tab S7 Protector de Pantalla. GRAN TRANSPARENCIA: Ratio de penetración de la luz del 98% que preserva la calidad de visionado original.

♥ IVSO para Samsung Galaxy Tab S7 11 Protector de Pantalla. Capa superficial oleofóbica e impermeable, aceite antihuellas.

Samsung S View Cover - Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, color Dorado € 49.95

€ 34.90 in stock 3 new from €29.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda

Un producto marca Samsung

Producto de calidad

Jenuos Funda Samsung S7, Transparente Suave Silicona Protector TPU Anti-Arañazos Carcasa Cristal Caso Cover para Samsung Galaxy S7 - Transparente (S7-TPU-CL) € 6.98 in stock 1 new from €6.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: diseñado específicamente para Samsung Galaxy S7 5.1 pulgadas SOLAMENTE.

Función a Prueba De Golpes: todos los botones y esquinas están elevados, y los bordes elevados levantan la pantalla y la lente de la cámara de la superficie, que protegen todos los lados de su dispositivo.

Funda Crystal Clear: la transparencia intensa muestra el diseño y el color original del teléfono.

Protección Total: el protector de TPU suave de silicona y la cubierta posterior de PC dura ofrecen protección contra caídas o caídas accidentales.

Material Duradero: antiarañazos y rasguños, no resbaladizo, se siente muy cómodo.

DINGRICH Funda Teclado Español Ñ para Samsung Tab S7, Funda Protectora con Bluetooth Teclado Portalápiz Extraíble Inalámbrico para Tablet Samsung Galaxy Tab S7 SM-T870/T875/T878 11" 2020 Negro € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para Samsung Galaxy Tab S7 2020 11 pulgadas SM-T870 SM-T875 SM-T878 tableta de SOLAMENTE, NO PARA la versión 12.4 pulgadas S7 +/S7 Plus.Confirme la "Configuración-Información del dispositivo" de su tableta antes de la compra para evitar errores de compra.

Español Ñ bluetooth teclado: Nuestra funda para tablet Samsung Tab S7 11" T870 T875 T878 tiene teclado en español. Puedes escribir la letra "Ñ".Presione las teclas "Ctrl" + "espacio", elija español, luego puede escribir la letra "Ñ".Teclado Bluetooth inalámbrico extraíble con carcasa híbrida que transforma su tableta en una computadora portátil. Puede sostener y quitar el teclado en cualquier momento.

Batería recargable: batería recargable incorporada para una vida útil prolongada del teclado y uso continuo. Tiempo de carga: 2-4 horas,Tiempo en espera: 60 días.

Material único: la funda de nuestro teclado utiliza una capa exterior de cuero PU de doble capa de alta calidad y una capa interior de plástico antideslizante en forma de panal, que proporciona una excelente protección para el uso diario.La funda trasera de TPU suave protege la tableta de golpes, caídas e impactos. Forro de microfibra suave con exterior de cuero PU, evita que tu tableta se raye.

Funda inteligente Ángulos de soporte múltiple: tres ángulos de soporte antideslizantes incorporados capaces de configurar múltiples ángulos de soporte horizontales para trabajar, escribir o mirar videos en el trabajo de negocios, la escuela, los viajes y el hogar, también se ajusta fácilmente a la posición cómoda que más le convenga.

EHS64AVFWE - Auriculares in-Ear para Samsung Galaxy S7, S6 Edge Plus, S5 Mini, S4 I9500, S4 Mini I9190, Color Blanco € 6.89 in stock 4 new from €2.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3,5 mm

Cantidad del paquete: 1 unidad

País de origen: Reino Unido

Dimensiones del paquete: 1,27 x 13,7 x 22,5 cm

Samsung ECB-DU4EWE OEM 5-Pies Micro USB Datos de sincronización de los cables de carga para Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge + / S7 / S7 Edge / Note 4/5 / Edge, Paquete de 2 € 6.46 in stock 3 new from €3.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete de 2 ECBDU4EWE OEM Samsung Micro Micro USB Cables

Capaz de manejar la carga rápida adaptativa Si tiene el adaptador requerido

¡es solo para los cables! No se incluye ningún adaptador. Compatible con Samsung Galaxy S6 Edge + S7 Edge Note 4 5 Edge

OEM Samsung Número de pieza ECBDU4EWE

SAMSUNG EF-BT870PBEGEU - Funda con tapa Book Cover TAB S7, Negro € 59.00 in stock 13 new from €58.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda book cover magnética, posiciones diferentes para protección y portabilidad; incluye hueco para el spen

Diseño funcional

Alta calidad

Muy útil para ti y tu hogar

INFILAND Funda Case para Samsung Galaxy Tab S7 11(SM-T870/T875) 2020, Estuche Carcasa Ligera para S Pen,Smart Book Cover con Auto Reposo/Activación para Samsung Tab S7 11 2020,Negro € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [COMPATIBILIDAD] Diseñado para Samsung Galaxy Tab S7 11 pulgadas 2020 SM-T870,SM-T875. NO funcionará para ningún otro modelo de dispositivo!!!

[Ultrafino, hermoso, elegante] Proporciona una variedad de colores frescos, un diseño de apariencia cómoda y un tacto suave humanizado.

[Protección completa] Es superprotector y puede ser perfectamente compatible con el S Pen y protegerlo sin preocuparse por arañazos, caídas o colisiones.

[Eficiente e inteligente] Con la función de suspensión / activación automática, puede mejorar la eficiencia del consumo de electricidad.

[Soporte de múltiples ángulos] Se proporcionan múltiples ángulos para satisfacer sus necesidades de visualización y escritura, libere sus manos para otros entretenimientos.

PUUDUU [3 Pack Cristal Templado para Samsung Galaxy S7, Dureza 9H, Anti-Rasguños, Sin Burbujas, Vidrio Templado Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S7 € 6.98 in stock 1 new from €6.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ajuste Perfecto】Especialmente diseñada para Samsung Galaxy S7, la cobertura táctil completa 3D brinda protección para la pantalla del teléfono en pantalla completa, La flexibilidad del material permite una cobertura total incluso en los bordes.

【Resistente a los arañazos】Protector de Pantalla para Samsung Galaxy S7, fabricado con cristal templado premium de alta calidad, alta dureza, resistente a los arañazos de hasta 9H, evita arañazos con cuchillo y llaves y otros objetos afilados.

【Alta definición y sensibilidad al tacto】Cristal Templado para Samsung Galaxy S7, espesor 0,33mm garantiza el 100% de sensibilidad al tacto.Óptica clara sin limitaciones para su pantalla.

【Revestimiento Oleofóbico】Vidrio templado para Samsung Galaxy S7,tratamiento superficial hidrófobo oleófobo,El protector de pantalla impermeable, sin polvo y sin huellas dactilares protege su pantalla de la suciedad, goteos o arañazos.

【Instalación Fácil】Fácil de poner y quitar sin dejar ningún residuo. Limpie la pantalla a fondo con paños y adhesivo antipolvo. Luego, deje que el protector se hunda lentamente en la pantalla, se adherirá automáticamente a la pantalla.

NEW'C Funda para Samsung Galaxy S7, Anti- Choques y Anti- Arañazos, Silicona TPU, HD Clara € 4.79 in stock 3 new from €4.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño especial para Samsung Galaxy S7

Hecho con TPU premium, que garantiza una transparencia cristalina.

Biseles levantados para ofrecer protección para pantalla y cámara. Diseño único de absorción de impactos: esquinas absorben efectivamente los choques

Fácil acceso a todos los controles y características; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

Esta funda ha sido especialmente diseñada para Samsung Galaxy S7, para garantizar una protección total.

Samsung S View Cover - Funda para Samsung Galaxy S7 Edge, color Negro € 49.95

€ 29.90 in stock 4 new from €29.09

1 used from €19.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda

Un producto marca Samsung

Producto de calidad

ZtotopCase Funda para Samsung Galaxy Tab S7 11 2020, Ultra Delgada, Ligera, Triple función Atril, con función Atril y Cierre magnético, para Samsung Tab S7 SM-T870/T875 de 11 Pulgadas, Color Negro € 20.99

€ 19.99 in stock 3 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para Samsung Galaxy Tab S7 11 2020: diseñado exclusivamente para Samsung Galaxy Tab S7 11 pulgadas (SM-T870/T875), NO APTO para otras tabletas. Samsung Galaxy Tab S7 se despierta o duerme cuando abre o cierra su cubierta inteligente.

Con el soporte para lápiz de tableta: el soporte integrado para lápiz de tableta, tome su lápiz sin esfuerzo cuando lo desee, para transportar fácilmente su lápiz de tableta (el lápiz de tableta NO está incluido). El orificio único facilita la extracción del lápiz iPad.

Atajos al alcance de la mano: la cubierta inteligente se adhiere magnéticamente a la parte posterior del Samsung Galaxy Tab S7 para brindar protección. Deshágase de un borde tradicional mientras mantiene el cuerpo delgado y liviano. Acceda fácilmente a los botones de su Samsung Galaxy Tab S7 de 11 pulgadas.

Material Premium: forro de microfibra suave con exterior de cuero de PU, evita que tu tableta se raye. La carcasa de PU ultradelgada protege tu Samsung Galaxy Tab S7 11 de golpes, caídas e impactos.

Soporte triple plegable estable: diseño de folio aerodinámico. Pliegue para crear una cubierta delgada y liviana. Cubierta frontal plegable triple para escribir y mirar fácilmente donde quiera que esté.

CACOE Funda Compatible con Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G 2021/Samsung Galaxy Tab S7+ Plus 12.4 2020 Funda Ultrafina con Tapa Magnética Inteligente y Soporte para Tablet Samsung ab S7 FE 12.4, Negro € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: diseñado específicamente para Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G 2021/Samsung Galaxy Tab S7 Plus de 12,4 pulgadas 2020. No apto para otras tabletas. La Samsung Tab S7 Plus se enciende o se duerme cuando abres o cierras la funda.

Imán potente: imán incorporado para controlar la función de encendido y apagado de la cubierta frontal firmemente en tu tableta cuando está cerrada.

Soporte para bolígrafo integrado: el S Pen es fácil de transportar y también se puede acoplar magnéticamente (el bolígrafo S no está incluido).

Material de alta calidad: el interior de microfibra suave y el exterior de piel sintética protegen tu tableta de arañazos, caídas y golpes.

Función de atril con dos posiciones: fija tu dispositivo en un ángulo de visión ideal o en una posición cómoda para escribir.

Funda con Teclado Retroiluminado para Samsung Galaxy Tab S7 11”2020(SM-T870/T875/T878), FOGARI Funda Protectora con Teclado Desmontable con Retroiluminación de 7 Colores para Galaxy Tab S7,Oro Rosa € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Funda con Teclado Galaxy Tab S7 2020】 Diseño exclusivo para el Samsung Galaxy Tab S7 de 11 pulgadas 2020 (Modelo: SM-T870/T875/T878), NO PARA otro modelo de dispositivo Samsung. Por favor, compruebe el número de modelo que comenzó con SM en la Configuración antes adquisitivo.

【Teclado con Retroiluminación de 7 Colores】 La cubierta del teclado Galaxy tab S7 cuenta con un teclado Bluetooth ultradelgado y desmontable magnéticamente El diseño 2 en 1 transforma su tableta en una computadora portátil de alto rendimiento o en su libro favorito en menos de un segundo. El ajuste de brillo de 3 niveles le brinda un disfrute visual diferente y una experiencia de escritura cómoda en un ambiente oscuro.

【Protección Completa】 El exterior de cuero sintético sintético duradero brinda una protección integral para su tableta Galaxy S7. La carcasa trasera de silicona suave le ofrece una manera de colocar su dispositivo en el soporte sin preocuparse por causarle daños externos. El interior forrado le ayuda a ajustar la pantalla a cualquier ángulo de posición cómodo cuando esté escribiendo y viendo.

【Función Auto Sleep / Wake】 Bloquea o desbloquea automáticamente la pantalla cuando la tapa se abre o se cierra en el modo CASE ONLY para conservar la vida útil de la batería y mantener todas las cosas importantes en las que puede estar trabajando a salvo. El recorte preciso permite el acceso completo a todos los puertos : interfaz de usuario, sensores, altavoces, micrófono y cámaras.

【Servicio al Cliente y Garantía】 El paquete contiene: 1 x funda Samsung Galaxy Tab S7 11 Pulgadas 2020 con teclado, 1 x cable de carga USB, 1 x manual del usuario ★★★ OYOSUOGG le brinda servicio de contacto por correo electrónico las 24 horas y 1 año de garantía sin preocupaciones &30 días de garantía de devolución de dinero. READ Los 30 mejores Rx 580 8G capaces: la mejor revisión sobre Rx 580 8G

IVSO Funda para Samsung Galaxy Tab S7, para Samsung Galaxy Tab S7 11.0 Funda, Funda Case para Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T870/875) 11 2020, Negro € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Diseñado en exclusiva para tableta Samsung Galaxy Tab S7. Con precisos agujeros que proporcionan total acceso a todos los controles y características.

♥ IVSO Funda para Samsung Galaxy Tab S7. El diseño delgado y liviano de tapa dura agrega un peso mínimo mientras protege y asegura tu Samsung Galaxy Tab S7 (SM-T870/875) 11 2020 tablet contra golpes, arañazos y polvo.

♥ IVSO Funda para Samsung Galaxy Tab S7 11. Soporte ajustable con dos ángulos de visión. Permite alternar fácilmente entre los modos de escribir y apaisado. Perfecto para chat en vídeo y ver películas.

♥ IVSO para Samsung Galaxy Tab S7 Funda. Magnéticamente cerrado, se adherirá a la pantalla sin rebote al cerrar la cubierta frontal.

♥ IVSO para Samsung Galaxy Tab S7 11 Funda. Hecho del cuero de patente de cuero de la PU de la alta calidad, Te da un toque cómodo.

Yoedge Funda con Cuerda para Samsung Galaxy S7-5,1", Funda de Silicona AntiChoque Suave TPU para Teléfono Móvil con Colgante Ajustable Collar Correa para el Cuello Cadena Cuerda, Amor Negro € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad]: Funda con Cuerda para Samsung Galaxy S7, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

[Practico y Estiloso]: Funda con Cuerda para Samsung Galaxy S7 correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas.

[Gran Proteccion]: Funda con Cuerda para Samsung Galaxy S7 Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono.

[Cuerda de PPM] : Tiene una longitud de 1,6 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente

[Material de TPU suave]: Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas.

UniqueMe [4 Pack] Protector de Pantalla Compatible con Samsung Galaxy S7, Vidrio Templado [9H Dureza] Sin Burbujas HD Film Cristal Templado € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado: UniqueMe Protector de pantalla Diseñado exclusivamente para cámara Samsung Galaxy S7 . Case Friendly, que ofrece la máxima protección en el teléfono.

Protección múltiple: un recubrimiento oleofóbico adicional protege su Samsung Galaxy S7 de huellas dactilares, residuos de sudor y aceite.

Fácil de instalar: Adsorción automática, sin halo blanco no adhesivo, sin burbujas y sin residuos una vez eliminados.

Touch Toque sensible: el grosor perfecto no aumenta el peso del teléfono y ofrece una calidad visual y táctil perfecta en la pantalla original.

Lo que obtienes: 3x vidrio templado para Samsung Galaxy S7 , 1x paño de microfibra, 3x toallitas con alcohol, 1x limpiador de polvo.

