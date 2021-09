Inicio » Top News Los 30 mejores Sabanas Minicuna 50X80 Algodon capaces: la mejor revisión sobre Sabanas Minicuna 50X80 Algodon Top News Los 30 mejores Sabanas Minicuna 50X80 Algodon capaces: la mejor revisión sobre Sabanas Minicuna 50X80 Algodon 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Triptico Sabanas 100% Algodón Minicuna 50X80 - (bajera+encimera+funda almohada) (Elefante azul) € 16.95 in stock 1 new from €16.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 100% algodón.

Juego de minicuna de tres piezas

MEDIDAS: Bajera: 55 x 85 Encimera: 85 x 1,15 cm Almohada : 50 x 30 cm

Sábanas de minicuna estándar

PEKITAS Bebe Juego De Sábanas Finas 3 Piezas para Minicuna 50x80cm 100% Algodón (Funda Almohada+Sabana+Bajera,Unicornio Blanco) € 19.99

€ 16.99 in stock 2 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL:100% Algodón fino ideal Primavera-Verano , HECHO EN PORTUGAL

CAJA CONJUNTO 3 PCS: 1 SABANA + 1 BAJERA + 1 FUNDA ALMOHADA, La bajera lleva goma elástica para ajustarse a cualquier tipo de colchón de minicuna/colecho estándar de 50x80 cm,de grosor desde 5-11 cm, si su colchón no tiene las medidas exactas, también sirven para medidas que difieran en 3cm cada lado debido a su ajuste de goma

PESO: 700 gramos.tipo FINO de tacto suave.

DIMENSIONES: SABANA 80 X 120 CM, BAJERA: 50 X 80 CM(ajustable), FUNDA ALMOHADA: 30 X 50 CM

El juego de sábanas viene en caja estuche preparado para regalo.

Triptico Sabanas 100% Algodón Minicuna 50X80 - (bajera+encimera+funda almohada) (Amorosos azul) € 16.50 in stock 1 new from €16.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 100% algodón.

Juego de minicuna de tres piezas

MEDIDAS: Bajera: 55 x 85 Encimera: 85 x 1,15 cm Almohada : 50 x 30 cm

Sábanas de minicuna estándar

PEKITAS LOTE 2 Sábanas Bajera Ajustable Protectora Minicuna 50x80 cm 100% Algodón Blanco € 14.95

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: 100% Algodón, fabricado en España

Grosor profundidad de colchón, estas sábanas se pueden usar para colchones con un grosor de entre 5-10 cm, gracias a su goma elástica en la parte posterior se ajusta perfectamente al colchón

Pack de 2 bajeras para colchón de minicuna de 50x80 cm

El tipo de tejido es algodón liso color blanco,transpirable, lavar en frío y secado al aire, debido a la composición de algodón natural no utilice temperaturas altas

Si su colchón no tiene las medidas exactas indicadas, se puede utilizar si varía en menos de 3 cm cada lado

Pirulos Luna Juego de Sábanas 100% Algodón para Mini Cuna de 50x80 cm para Invierno y Verano, Color Gris € 18.40 in stock 4 new from €18.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pirulos Luna Sábana 100% Algodón para minicuna de 50x80 cm

Se compone de 1 sábana encimera + 1 funda de almohada + 1 sábana bajera para minicuna de 50x80 cm

Nuestros productos están certificados con el sello Oeko-Tek 100 que garantiza la ausencia de sustancias nocivas en el producto, algo esencial para el contacto con el niño

Componentes: 100% algodón

Materiales de alta calidad. Color gris

Cambrass Liso E - Sábana ajustable algodón para minicuna, 50x82x10 cm, color blanco € 6.30 in stock 1 new from €6.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sábana ajustable con goma elástica, funciona como una práctica bajera al adaptarse al colchón por los laterales

Fabricado en España con algodón egipcio 100% y tratamiento Sanitized. Ofrece una protección antimicrobiana duradera que evita el desarrollo de bacterias y hongos

Talla Universal: Esta sábanas se adaptan perfectamente a cualquier colchón las de 35x80 para capazo, las de 50x82 para minicuna, las de 60x120 para cuna de 60 y las de 70x140 para cuna de 70 cm.

Fácil de mantenerlas siempre limpias e higiénicas ya que son aptas para el uso de lavadoras y secadoras. Lavado suave a una temperatura máxima de 30º, se puede secar en secadora y planchar

La sábana ajustable está compuesta por un algodón suave y ligero, dichos materiales eliminan los ruudos y mantienen el colchón fresco para el mejor descanso de tu bebé. READ Los 30 mejores Caja Fuerte Con Llave capaces: la mejor revisión sobre Caja Fuerte Con Llave

FlyIdeas Juego Completo Sabanas Minicuna Colecho Next2Me 50x83cm | 2 Sabanas Bajeras 2 Protector Colchon Impermeable 2 Sabanas Encimera y 2 Funda de Almohada | 100% Algodon Organico Cert OEKO-TEX € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET MAXI – El Juego de Ropa para Mini Cuna Colecho Flyideas se compone de 8 piezas y comprende: 2 Almohadilla impermeable con elásticos 83x50 cm , 2 Sàbana bajera con esquinas 83x50 cm, 2 Sàbanas Encimera 80x110 cm, 2 Funda de Almohada 25x35 cm

TEXTILES LISTOS PARA EL CAMBIO – Los 2 juegos de cuna te permitirán tener siempre una canastilla extra, disponible inmediatamente para cambiar a tu bebé, mientras lavas la sucia. Los sets de ropa para cuna están concebidos para que ahorres tiempo y dinero y tengas más tiempo libre para ocuparte de tu bebé.

CALIDAD – El juego de sábanas para cuna está fabricado en algodón puro, transpirante e hipoalergénico. Nuestros tejidos son suaves y delicados, especialmente para las pieles más sensibles como la de tu bebé.

️ CUNAS COMPATIBLES – Este juego se adapta perfectamente a las minicunas colecho como la Chicco Next2Me, Magic, Iora, Kinderkraft UNO, Safety 1st Calidoo, Cozee, Ibaby etc y cochecitos y colchones de tamaño: 50x80, 50x83, 50x85, 40x80, 45x80, 50x85 y similar

️ MATERIALES SEGUROS – Los materiales que componen los sets FlyIdeas están certificados OEKO-TEX para que tanto tú como tu bebé podáis dormir tranquilos. Además, todos nuestros productos se producen totalmente en EUROPA y cumplen los estrictos requisitos y las normas CE en materia de puericultura.

INTERBABY -Sábanas Minicuna Osito Amoroso Blanco Rosa € 15.61 in stock 7 new from €11.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sábanas de algodón para Minicuna

Juego de Sábanas Osito Amoroso para Minicuna en color blanco y rosa

Sábanas para minicuna fabricadas: 100% en algodón

Incluye: sábana bajera ajustable, sábana encimera y funda de almohada, en una caja decorativa

Medidas sábana bajera: 50x80 cm, sábana encimera: 110x82 cm y funda de almohada: 50x30cm.

FlyIdeas Juego 2 Pza Sabanas Minicuna Colecho 90x55 cm | 2 Sábanas Bajeras Compatible con Kinderkraft Neste FABIMAX WALDIN FILLIKID - 100% Algodon Organico Oeko-Tex Made in EU € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET X2 - El Juego de Ropa para Mini Cuna Colecho se compone de 2 sábanas bajeras con esquinas elásticas y hermosos diseños, ideales para cunas de recién nacidos.

️ CUNAS COMPATIBLES – Este juego se adapta perfectamente a las minicunas colecho como la Kinderkraft NESTE, Fabimax, WALDIN, Filikid, Hauck Dreamer, Graco Contour, BabyHub Neospace, Kinderkraft SOFI etc y cochecitos y colchones de tamaño: 50x90, 52x90, 50x95, 55x90, 55x95, 52x95 y similar

SABANAS BAJERAS : El par de sábanas elásticas están hechas de algodón puro y son suaves, transpirables e hipoalergénicas y se pueden lavar a 30° en la lavadora sin dejar de ser suaves y delicadas para las pieles más sensibles.

️ MATERIALES SEGUROS – El juego de sábanas para cuna está fabricado en algodón puro, certificado OEKO-TEX que garantiza que el producto está completamente libre de agentes tóxicos o dañinos para la salud de tu bebe. Todos nuestros productos se producen totalmente en EUROPA y cumplen los estrictos requisitos y las normas CE en materia de puericultura.

FLYIDEAS es una marca de productos para niños muy valorada por los clientes de Amazon en toda Europa

2 sábanas bajeras Ajustables mimaDu® para minicuna, Cuna colecho, Carrito, Cochecito (80x45 / 80x50/ 90x40/ 90x50 cm) – Pack de sábanas Suaves 100% algodón Oeko-Tex para colchón de bebé € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TALLA UNIVERSAL - Nuestras sábanas de tejido elástico se adaptan fácilmente a cualquier colchón de bebé, oval o rectangular hasta una medida de 90x50cm y a cunas de bebé como Chicco Next to Me, Chicco Lullago; Roba, Kinderkraft Uno, Fillikids, Babyfy, etc.

CALIDAD Y COMFORT - Nuestras maravillosas sábanas están hechas de algodón puro y son así ideal para la piel sensible de tu bebé. Sólo las mejores fibras de algodón peinado se han utilizado para crear unas sábanas ultra suaves que le proporcionan a tu bebé un descanso ideal.

SEGURAS PARA TU BEBÉ – La colección de bebé mimaDu, de alta calidad, está fabricada siguiendo el estándar OEKO-TEX (14.HPK.52678) y ha sido testada contra contaminantes. La banda elástica cuidadosamente cosida garantiza un ajuste perfecto al colchón.

PRÁCTICO SET DE 2 - Estas excelentes sábanas de tacto suave y agradable vienen en un pack de dos para que las nuevas Mamas tengan siempre una sábana limpia a Mano. El embalaje, totalmente libre de plásticos, es respetuoso con el medio ambiente y se presta para regalo de recién nacidos, en baby shower o bautizos.

MODERNAS Y ATEMPORALES: Estas sábanas están disponible en varios diseños y colores (puntos, zig-zag, líneas, estrellas, gris, rosa, curry). Nuestros diseños son sencillos, mágicos y con estilo. Los estampados transmiten tranquilidad y armonía y pueden combinarse fácilmente. Los tonos modernos proporcionan un efecto decorativo en la habitación de tu bebé.

Niimo Set de Sábanas 2 piezas 100% algodón +1 Protector Colchon Impermeable compatible con Chicco Next 2 Me otras cunas de colecho Lullago Kinderkraft UNO Jane Babyside dimensiones 50x83 € 21.90 in stock 1 new from €21.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de sábanas: el conjunto incluye 2 sábanas con esquinas elásticas +1 Protector Colchon Impermeable (83x50cm).

Impermeable y transpirable: el protector de panty de Niimo es el accesorio diseñado para la cuna y la cama de tu bebé, gracias a su característica impermeable salva el colchón de cualquier fuga del pañal, regurgitación de leche, sudor y líquidos.

Ideal incluso para pieles sensibles: fresco, liso, suave al tacto y delicado en las pieles más sensibles. Hecho de popelina 100% algodón. La tela no se encoge ni se decolora incluso después de varias lavadas y es fácil de planchar para ahorrarle tiempo que puede pasar con su bebé. Lavable en lavadora.

Se adapta perfectamente: la sábana inferior con esquinas elásticas se ajusta firmemente al colchón sin moverse nunca. El elástico a lo largo del costado evitará arrugas incómodas, garantizando la comodidad de su bebé durante el sueño.

Compatible con: Chicco Next To Me cuna para dormir; Chicco Lullago; Kinderkraft Uno; Cullami Cam; Jane Babyside y otras cunas / cunas con dimensiones de 80x53 cm. A diferencia de otros productos similares disponibles en el mercado, se adapta perfectamente al tamaño de todas las cunas especificadas.

Protector Colchón Acolchado Impermeable - Minicuna 50 x 80 € 8.75

€ 6.00 in stock 7 new from €5.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protege el colchón de líquidos y manchas. Compuesto por un lado de algodón y el otro de PVC que evita el derramamiento de líquidos.

La capa impermeable acolchado de PVC evita hongos y bacterias.

Transpirable y no da calor gracias a su textura rizada de algodón.

Evita hongos y bacterias. TAMAÑO: MIni-cuna estándar 50 x 80cm, MATERIAL: 50% Algodón 50% Poliéster, Fabricado en España

Cubrecolchon con la parte inferior elástica, adaptándose a cualquier colchón de minicuna estándar del mercado. El grosor / altura máxima del colchón puede hasta 15 cm

INTERBABY - Juego de sábanas para minicuna Love, beige € 15.61 in stock 2 new from €12.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de sábanas de 3 piezas bajera + encimera + funda de almohada

Sábanas para minicuna muy fresquitas y agradables gracias a su composición 100% algodón

Las sábanas se presentan en un bonito estuche decorativo con frontal transparente que las hace optimas para regalar

Medidas sábana bajera: 60x120 cm, sábana encimera: 145x103 cm y funda de almohada: 60x30cm

Incluye: sábana bajera ajustable, sábana encimera y funda de almohada, en una caja decorativa

FlyIdeas Juego 3 Pza Sabanas Minicuna Colecho 50x90 cm | 2 Sábanas Bajeras y 1 Protector Colchon Impermeable | Compatible Kinderkraft NESTE FABIMAX WALDIN FILLIKID - 100% Algodon Organico OEKO-Tex € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET 2 + 1 - El Juego de Ropa para Mini Cuna Colecho se compone de 3 piezas y comprende: 2 Sábanas Bajeras con esquinas elásticas 50x90 cm y 1 Protector de Colchon Impermeable con elásticos 50x90 cm

️ CUNAS COMPATIBLES – Este juego se adapta perfectamente a las minicunas colecho como la Kinderkraft NESTE, Fabimax, WALDIN, Filikid, Hauck Dreamer, Graco Contour, BabyHub Neospace, Kinderkraft SOFI etc y cochecitos y colchones de tamaño: 50x90, 52x90, 50x95, 55x90, 55x95, 52x95 y similar

PROTECTOR COLCHON IMPERMEABLE - El protector de colchon está compuesto multicapas impermeables, para mantener el colchón limpio mediante la absorción de derrames, sudor y líquidos de los bebés. Lavable hasta 95° en la lavadora para máxima higiene y limpieza.

️ SABANAS BAJERAS : El par de sábanas elásticas están hechas de algodón puro y son suaves, transpirables e hipoalergénicas y se pueden lavar a 30° en la lavadora sin dejar de ser suaves y delicadas para las pieles más sensibles.

️ MATERIALES SEGUROS – El juego de sábanas para cuna está fabricado en algodón puro, certificado OEKO-TEX que garantiza que el producto está completamente libre de agentes tóxicos o dañinos para la salud de tu bebe. Todos nuestros productos se producen totalmente en EUROPA y cumplen los estrictos requisitos y las normas CE en materia de puericultura.

Flyideas Juego Completo Sabanas Minicuna Colecho Next2me 83x50 con Funda Nordica y Edredon para Cunas Compatibles Bebe Chicco Next to Me, Kinderkraft - 100% Algodon Organico Cert, Oeko-Tex € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO CUNA COMPLETO – El Juego de sabanas minicuna 50x80 se compone de 4 piezas y comprende: 1 Edredon, 1 Funda Nordica, 1 Sàbana bajera con esquinas, y 1 Funda de almohada. ¡Una solución versátil y perfecta para todas las estaciones!

️ CUNAS COMPATIBLES – Este kit cuna colecho se adapta perfectamente a las cuna colecho chicco Next2Me, Magic, Dream, Maxi-Cosi Iora, Kinderkraft UNO, Safety 1st Calidoo, Cozee, Ibaby etc y cochecitos y colchones de tamaño: 50x80, 50x83, 50x85, 40x80, 45x80, 50x85 y similar

DULCES SUEÑOS - El juego de ropa de cama incluye solapas laterales especiales que se pueden colocar debajo del colchón. Han sido diseñados específicamente para garantizar que su bebé siempre estará envuelto, cubierto y durmiendo suavemente. La sábana inferior es elástica y se ajusta perfectamente al colchón de la cuna.

INTELIGENTE - La funda holgada del edredón para bebés se puede quitar del edredón nórdico y usarse como una sábana clásica. Está diseñado con una abertura especial de forma rectangular Velcro que le permite insertar fácilmente el edredón. Además, gracias a la capucha elástica, ¡es súper fácil colocarla en el colchón de la cuna!

SUAVIDAD Y CALIDAD - Nuestros juegos de cuna son suaves, duraderos, transpirables y hechos completamente de algodón 100% suave, certificado por el estándar OEKO-TEX 100 (IW 00180 IW). Esto garantiza que estén libres de cualquier sustancia tóxica y peligrosa para su bebé. Los patrones hermosos y coloridos de FlyIdeas están inspirados en el mundo de la infancia y son ideales para niñas y niños recién nacidos. READ Los 30 mejores Ganchos De Pared capaces: la mejor revisión sobre Ganchos De Pared

Sábanas Minicuna Oso Unicornio Estrella Blanco Gris € 16.95

€ 12.00 in stock 1 new from €12.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de Sábanas para minicuna Oso unicornio Estrella de bebé en color blanco y gris.

Composición de las sábanas: 100% algodón.

Incluye: sábana bajera ajustable, sábana encimera y funda de almohada, en una caja decorativa.

Medidas sábana bajera: 50X80 cm, sábana encimera: 110X82 cm y funda de almohada: 50X30 cm.

Fabricadas en España

Triptico Sabanas 100% Algodón MINICUNA 50X80 - (bajera+encimera+funda almohada) (Indara) € 18.30 in stock 1 new from €18.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 100% algodón.

Juego de minicuna de tres piezas

MEDIDAS: Bajera: 55 x 85 Encimera: 85 x 1,15 cm Almohada : 50 x 30 cm

Sábanas de minicuna estándar

2 sábanas bajeras mimaDu® para minicuna, cuna de colecho, cochecito (80x35 a 90x50 cm) – Pack de sábanas suaves 100% algodón OEKO-Tex para colchón de bebé (rosa, blanco, gris, estrellas y rayas) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD Y COMFORT - Nuestras maravillosas sábanas están hechas de algodón puro y son así ideal para la piel sensible de tu bebé. Sólo las mejores fibras de algodón peinado se han utilizado para crear unas sábanas ultra suaves que le proporcionan a tu bebé un descanso ideal.

SEGURAS PARA TU BEBÉ – La colección de bebé mimaDu, de alta calidad, está fabricada siguiendo el estándar OEKO-TEX (14.HPK.52678) y ha sido testada contra contaminantes. La banda elástica cuidadosamente cosida garantiza un ajuste perfecto al colchón.

TALLA UNIVERSAL - Nuestras sábanas de tejido elástico se adaptan fácilmente a cualquier colchón de bebé, oval o rectangular hasta una medida de 90x50cm y a cunas de bebé como Chicco Next to Me, Chicco Lullago; Roba, Kinderkraft Uno, Fillikids, Babyfy, etc.

PRÁCTICO SET DE 2 - Estas excelentes sábanas de tacto suave y agradable vienen en un pack de dos para que las nuevas Mamas tengan siempre una sábana limpia a Mano. El embalaje, totalmente libre de plásticos, es respetuoso con el medio ambiente y se presta para regalo de recién nacidos, en baby shower o bautizos.

MODERNAS Y ATEMPORALES: Estas sábanas están disponible en varios diseños y colores (puntos, zig-zag, líneas, estrellas, gris, rosa, curry). Nuestros diseños son sencillos, mágicos y con estilo. Los estampados transmiten tranquilidad y armonía y pueden combinarse fácilmente. Los tonos modernos proporcionan un efecto decorativo en la habitación de tu bebé.

Bisoo 50x80 cm - Set de 2 Sabanas Minicuna Protectoras Impermeables y Transpirables - 2en1 - Protector de Colchón Bebé + Sabana Bajera - Esquinas Anchas 15cm - 160GSM 100% Algodón Jersey Oeko-Tex in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE 2 UNIDADES. Un juego de 2 sabanas bajeras, una en color blanco y la otra en gris, que combinan fácilmente con cualquier color de ropa de cama.

100% JERSEY. La capa superior y los lados de las sábanas están fabricadas de algodón de más alta calidad para garantizar un agradable tacto y el mejor confort durante el sueño.

IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE. Debajo de la capa de jersey, hay una membrana impermeable y transpirable de poliuretano. Gracias a este invento, podemos proteger de las irritaciones la delicada piel de los bebés, y al mismo tiempo despreocuparse por el colchón.

MINICUNAS COMPATIBLES. Nuestras bajeras se adaptan perfectamente a las minicunas colecho así como a cochecitos y colchones de tamaño: 50x80, 40x80, 45x80 y similares.

HIPOALERGENICO. Todas nuestras sabanas llevan certificado Oeko-Tex Standard 100. Puedes dormir tranquila porque tu pequeño está protegido contra productos químicos, colorantes cancerígenos, pesticidas, etc. HIGIENICO. Posibilidad de lavado a 60º en lavadora ayuda en desinfección adecuada, previniendo del crecimiento de las bacterias y ácaros.

Fillikid - Funda Nórdica 80x80 cm y Funda Almohada 35x40 cm - Ropa de cama para Minicunas y Colecho, 100% algodón, Certificado ÖkoTex- lunares gris y blanco € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PERFECTO PARA DORMIR: la funda nórdica de 80 x 80 cm y la funda de cojín de 35 x 40 cm son el set perfecto para la minicuna, capazo, cuna de colecho o moisés.

SUAVES CON LA DELICADA PIEL DE BEBÉ: el juego de ropa de cama está hecho en 100% algodón, transpirable y agradable al tacto. Con cierre solapado, sin cremalleras o botones, para que nada incomode a su pequeño.

ELEGANTE Y UNISEX: diseño atemporal con puntitos por un lado y liso en blanco por el otro. Ambos lados son perfectos para niño o niña, por lo que es sin duda un buen regalo para la canastilla.

FÁCIL DE LAVAR: la cubierta para relleno nórdico se lava fácil y rápidamente a máquina 40° C, para que esté siempre listo para su uso.

CALIDAD SUPERIOR: los materiales utilizados en esta funda de edredón están libre de sustancias nocivas tal y como acredita el Certificado OEKO-TEX .

PEKITAS Juego De 3 Piezas De Sábanas Finas Para Minicuna 50X80 CM 100% Algodón HECHO EN PORTUGAL(funda almohada+sabana+bajera,osito azul) € 21.45

€ 17.95 in stock 2 new from €17.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL:100% Algodón fino ideal Primavera-Verano , HECHO EN PORTUGAL

CAJA CONJUNTO 3 PCS: 1 SABANA + 1 BAJERA + 1 FUNDA ALMOHADA, La bajera lleva goma elástica para ajustarse a cualquier tipo de colchón de cuna estándar de 50 x 80 cm (puede cubrir desde 5-12cm de grosor de colchón)

PESO: 700 gramos.tipo FINO de tacto suave.

DIMENSIONES: SABANA 80 X 120 CM, BAJERA: 50 X 80 CM(ajustable), FUNDA ALMOHADA: 30 X 50 CM

El juego de sábanas viene en caja estuche preparado para regalo.

2 sábanas bajeras ajustables mimaDu® para minicuna, capazo, carro, cochecito 75x35 / 78x36/ 80x35 / 80x40 cm – Pack de sábanas suaves 100% algodón OEKO-Tex para colchón de bebé (ovejas, rayas gris) € 21.84 in stock 1 new from €21.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD Y COMFORT - Nuestras maravillosas sábanas están hechas de algodón puro y son así ideal para la piel sensible de tu bebé. Sólo las mejores fibras de algodón peinado se han utilizado para crear unas sábanas ultra suaves que le proporcionan a tu bebé un descanso ideal.

SEGURAS PARA TU BEBÉ – La colección de bebé mimaDu, de alta calidad, está fabricada siguiendo el estándar OEKO-TEX (14.HPK.52678) y ha sido testada contra contaminantes. La banda elástica cuidadosamente cosida garantiza un ajuste perfecto al colchón.

TALLA UNIVERSAL - Nuestras sábanas de tejido elástico se adaptan fácilmente a cualquier colchón de bebé, oval o rectangular hasta una medida de 90x50cm y a cunas de bebé como Chicco Next to Me, Chicco Lullago; Roba, Kinderkraft Uno, Fillikids, Babyfy, etc.

PRÁCTICO SET DE 2 - Estas excelentes sábanas de tacto suave y agradable vienen en un pack de dos para que las nuevas Mamas tengan siempre una sábana limpia a Mano. El embalaje, totalmente libre de plásticos, es respetuoso con el medio ambiente y se presta para regalo de recién nacidos, en baby shower o bautizos.

MODERNAS Y ATEMPORALES: Estas sábanas están disponible en varios diseños y colores (puntos, zig-zag, líneas, estrellas, gris, rosa, curry). Nuestros diseños son sencillos, mágicos y con estilo. Los estampados transmiten tranquilidad y armonía y pueden combinarse fácilmente. Los tonos modernos proporcionan un efecto decorativo en la habitación de tu bebé.

FlyIdeas Juego 3 Pza Sabanas Minicuna Colecho Next2Me 50x83cm | 1 Sabana Bajera, 1 Sabana Encimera y 1 Funda de Almohada | Compatible Next2Me Ibaby Kinderkraft | 100% Algodon Organico Cert OEKO-TEX € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET STARTER – El Juego de Ropa para Mini Cuna Colecho se compone de 3 piezas y comprende: 1 Sàbana bajera con esquinas 50x83 cm, 1 Sàbana Encimera 80x110 cm, 1 Funda de almohada 25x35 cm.

️ CUNAS COMPATIBLES – Este juego se adapta perfectamente a las minicunas colecho como la Chicco Next2Me, Magic, Iora, Kinderkraft UNO, Safety 1st Calidoo, Cozee, Ibaby etc y cochecitos y colchones de tamaño: 50x80, 50x83, 50x85, 40x80, 45x80, 50x85 y similar

CALIDAD – El juego de sábanas para cuna está fabricado en algodón puro, certificado OEKO-TEX que garantiza que el producto está completamente libre de agentes tóxicos o dañinos para la salud de tu bebe. Nuestros tejidos son suaves y delicados, especialmente para las pieles más sensibles.

️ MATERIALES SEGUROS – Todos nuestros productos se producen totalmente en EUROPA y cumplen los estrictos requisitos y las normas CE en materia de puericultura.

FLYIDEAS es un brand de productos para bebés muy apreciado por los clientes de Amazon en toda Europa

Pirulos Sábana Bajera Ajustable de Alta Calidad 100% Algodón para Mini Cuna de 50 x 80 cm/Sábana Bajera Minicuna Bebé Alta Calidad, Color Blanco € 5.45 in stock 4 new from €5.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sábana bajera ajustable para Minicuna de bebé

Se compone de 1 sábana bajera ajustable de 50x80 cm

Sábana bajera de alta calidad. Color blanco

Tejidos de confianza que garantiza la ausencia de sustancias nocivas en el producto

Componentes: 100% algodón READ Video viral | Las personas sin hogar obtienen un producto maravilloso, su rostro real te dejará sin palabras | Viral

Pirulos Sábana Bajera Ajustable de Alta Calidad 100% Algodón para Mini Cuna de 50 x 80 cm/Sábana Bajera Minicuna Bebé Alta Calidad, Color Azul € 5.45 in stock 3 new from €5.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sábana bajera ajustable para Minicuna de bebé

Se compone de 1 sábana bajera ajustable de 50x80 cm

Sábana bajera de alta calidad. Color azul

Tejidos de confianza que garantiza la ausencia de sustancias nocivas en el producto

Componentes: 100% algodón

FlyIdeas Juego 4 Pza Sabanas Minicuna Colecho Next2Me 50x83cm | 1 Sabana Bajera 1 Protector Colchon 1 Sabana Encimera y 1 Funda de Almohada | 100% Algodon Organico Cert OEKO-TEX, Hecho en EU € 27.99

€ 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET BASIC – El Juego de Ropa para Mini Cuna Colecho se compone de 4 piezas y comprende: 1 Almohadilla impermeable con elásticos 83x50 cm, 1 Sàbana bajera con esquinas 83x50 cm , 1 Sàbana Encimera 80x110 cm, 1 Funda de almohada 25x35 cm.

CALIDAD – El juego de sábanas para cuna está fabricado en algodón puro, transpirante e hipoalergénico. Nuestros tejidos son suaves y delicados, especialmente para las pieles más sensibles como la de tu bebé.

️ CUNAS COMPATIBLES – Este juego se adapta perfectamente a las minicunas colecho como la Chicco Next2Me, Magic, Maxi-Cosi Iora, Kinderkraft UNO, Safety 1st Calidoo, Cozee, Ibaby etc y cochecitos y colchones de tamaño: 50x80, 50x83, 50x85, 40x80, 45x80, 50x85 y similar

️ MATERIALES SEGUROS – El codón que componen los productos FlyIdeas está certificados OEKO-TEX para que tanto tú como tu bebé podáis dormir tranquilos. Además, todos nuestros productos se producen totalmente en EUROPA y cumplen los estrictos requisitos y las normas CE en materia de puericultura.

FLYIDEAS es un brand de productos para bebés muy apreciado por los clientes de Amazon en toda Europa.

PEKITAS Bebe Juego De Sábanas Finas 3 Piezas Para Minicuna 50X80 100% Algodón HECHO EN ESPAÑA € 19.75 in stock 2 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL:100% Algodón fino ideal Primavera-Verano , HECHO EN ESPAÑA

CAJA CONJUNTO 3 PCS: 1 SABANA + 1 BAJERA + 1 FUNDA ALMOHADA, La bajera lleva goma elástica para ajustarse a cualquier tipo de colchón de minicuna estándar de 50 x 80cm

PESO: 700 gramos.tipo FINO de tacto suave.

DIMENSIONES: SABANA 80 X 120 CM, BAJERA: 50 X 80 CM, FUNDA ALMOHADA: 30 X 50 CM

El juego de sábanas viene en caja estuche preparado para regalo.

Juego de Sábanas Minicuna Chicco Next2Me, 3 Piezas 50 x 83 cm, 100% Algodón, 2X Sábanas Bajeras + Funda de Colchón + Funda de Almohada 25 x 32 cm, Accesorio Bebés +0 Meses - Gris Rayas (Stripes) € 35.00 in stock 4 new from €29.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE SÁBANAS PARA CUNA 3 PIEZAS: asegura a tu bebé unos dulces sueños con este juego completo de sábanas para cunas y camas: incluye sábana bajera, sabana/funda de edredón con bordes elásticos y una funda de almohada

SÁBANAS COMPATIBLES CON NEXT2ME: las sábanas para cuna se adaptan a la serie de cunas Chicco Next2Me* y a la mayoría de cuna y minicunas del mercado con un colchón de 50 x 83 cm; medidas de la funda de almohada 25 x 32 cm - *Compatible con todas las minicunas Chicco Next2me menos Chicco Next2me Forever

SÁBANAS DE ALGODÓN: las 3 piezas del juego de sábanas para cuna están hechas con algodón 100% puro, siendo suaves, transpirables y cómodas para el bebé

DISEÑO ESTAMPADO: la sábana y la funda de almohada poseen un estampado de rayas grises que combina con cualquier color de cuna o habitación

LAVABLE A MÁQUINA: las sábanas y la funda de almohada pueden lavarse cómodamente en la lavadora a 40° C, para asegurar siempre un alto nivel de higiene para el bebé

Pirulos Sábana Bajera Ajustable de Alta Calidad 100% Algodón para Mini Cuna de 50 x 80 cm/Sábana Bajera Minicuna Bebé Alta Calidad, Color Gris € 5.70 in stock 3 new from €5.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sábana bajera ajustable para Minicuna de bebé

Se compone de 1 sábana bajera ajustable de 50x80 cm

Sábana bajera de alta calidad. Color gris

Tejidos de confianza que garantiza la ausencia de sustancias nocivas en el producto

Componentes: 100% algodón

Sabanas 100% Algodón MINICUNA 50X80 - LISTAS color ROSA (bajera+encimera+funda almohada) € 22.95 in stock 2 new from €21.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mibebestore es una tienda especialista en ropa para Cuna, Maxicuna y Minicuna. Con más de 10.000 Edredones enviados y más de 300 valoraciones positivas por usuarios de Amazon.

Las sábanas de MINICUNA son 100% algodón y contienen 3 piezas. Válidas para todas las MINICUNAS del mercado de medida standar 50x80 cm.

Compuesta por: Bajera ajustable con elástico para enfundar el colchón, Sábana encimera y Funda de almohada

Al ser de algodón son transpirables y fresquitas para el verano, ideales para tener un par de ellas de repuesto. Vienen presentadas en caja de cartón con ventana transparente.

¡ALGODÓN MEJOR VALORADO POR NUESTROS CLIENTES!

