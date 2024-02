Inicio » Electrónica Los 30 mejores Repuestos Mando Ps4 capaces: la mejor revisión sobre Repuestos Mando Ps4 Electrónica Los 30 mejores Repuestos Mando Ps4 capaces: la mejor revisión sobre Repuestos Mando Ps4 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Repuestos Mando Ps4?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Repuestos Mando Ps4 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



DollaTek 5 Pares L2 R2 Botones de Repuesto de resortes de gatillo para PS4 Controlador PS4 € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Botón de gamepad de disparador L2 R2 de 5 pares para controlador PS4

5 Pares L2 R2 Trigger Spring para el controlador de PS4

Superficie texturizada de estilo profesional.

Sencilla aplicación solo toma unos segundos.

EEEKit 6PCS Joystick de palanca analógica de repuesto 3D para PS4 Dualshock 4 Controlador Xbox One Controlador inalámbrico Xbox Elite € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con el controlador PS4, el controlador Xbox One y el controlador inalámbrico Xbox Elite

REEMPLAZO DE JOYSTICK MEJORADO: Un buen reemplazo para su módulo de sensor analógico de eje de joystick 3D dañado o que no funciona. ¡haga que su controlador funcione nuevamente y disfrute de su gran tiempo de juego divertido con amigos!

ARREGLAR LA DERIVA DEL PALO: Arreglará la deriva en los controladores de Xbox One para que su controlador vuelva a funcionar normalmente

SENSOR DE JOYSTICKS DE ALTA CALIDAD: Módulo de sensor analógico de eje de joystick de controlador 3D de alta calidad garantizada. Nota: El reemplazo de la palanca del pulgar necesita instalación profesional, y las instrucciones o herramientas no están incluidas.

PAQUETE: 6 piezas de reparación de joystick de palanca analógica. Si no está satisfecho con nuestros productos o tiene problemas de calidad, comuníquese con nosotros y le garantizamos un reemplazo gratuito o un reembolso completo de inmediato.

2PCs JDS-030 Replacement Placa Controlador Conectores de Carga Micro USB para Mando PS4, Tarjeta Micro del Cargador de Batería del USB Parte Adaptador, Flex Cable - Playstation DualShock Controller € 12.93 in stock 1 new from €12.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 piezas de adaptador de placa de puerto de carga USB de PlayStation; Modelo: ✅JDS-030 con cable plano flexible de 12 pines. Pieza de repuesto para el controlador inalámbrico DualShock 4 V1 de tercera generación de la consola Sony PS4 CUH-12XX - Tenga en cuenta: esta correspondencia entre la consola y el controlador se estima aproximadamente. ¡No es correcto!

La placa de zócalo triangular JDS debe reemplazarse: el cable del puerto suelto se desconecta de vez en cuando; No se carga cuando se conecta a la estación de carga; Demasiado desgaste causado por enchufes y desconexiones frecuentes; Desconectado cuando está en modo de reproducción con cable. (Tenga en cuenta: distinguiría el problema del cargador, el cable, la batería interna y la placa principal antes de realizar el pedido).

Recordatorio bondadoso: Sony ha lanzado la quinta edición de este controlador DualShock 4. Vienen con diferentes módulos de carga incorporados. Es imprescindible comprobar cuál es el tuyo antes de realizar un pedido. Desmonte su controlador, compare su adaptador con nuestras imágenes, elija el correcto en consecuencia: JDS-001, JDS-011, JDS-030, JDS-040 / FJDS-040 o la última edición de 050 o 055

Embalaje: 2 * Toma de puerto de carga Micro-USB - JDS-030; Cable plano flexible de 2 * 12 pines; 1 * destornillador de precisión PH000 Philips (1.5+) gratis; Se recomienda instalación profesional, las instrucciones no están incluidas READ Los 30 mejores Telefono Panasonic Inalambrico capaces: la mejor revisión sobre Telefono Panasonic Inalambrico

OcioDual Joystick Palanca Modulo Sensor Analógico Eje Axis 3D Recambio Repuesto R3 L3 para Mando PS4 Slim Pro € 3.09 in stock 2 new from €3.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modulo de recambio interno para las palancas R3 / L3 (joystick izquierdo / derecho).

Para cambiar esta pieza en su mando necesita unos conocimientos mínimos y herramientas adicionales.

Este modulo es compatible con el mando PS4.

20 Piezas Funda de Goma Compatible con Joystick, punwey Tapas de Thumbstick Grips Silicona para PS4/PS5, Xbox 360, One Series X/S, Accesorios de Controlador € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Funda de goma coloridas】 20 tapas de agarre de palanca de mando en 10 colores para elegir para diferentes ambientes de juego. Compatible con controladores de juegos Xbox One, Series X/S, 360, PS4, PS5.

【Material antideslizante】 Las tapas de agarre de la palanca de mando están hechas de silicona suave de alta calidad para un mejor agarre, ya no tendrás que preocuparte de que tus pulgares se salgan de la palanca analógica de tus controladores.

【Protección perfecta】 Las tapas antideslizantes de silicona para los pulgares protegen las palancas analógicas del desgaste. Te da más precisión y sensibilidad al jugar cualquier juego.

[Extienda el agarre del pulgar] Estas tapas de agarre del pulgar extienden la longitud normal de las palancas analógicas de su controlador para ayudar con controles más fáciles.

[Fácil de instalar] Simplemente gire las tapas al revés y colóquelas sobre la palanca analógica del controlador.

EEEKit 2 Piezas 3D Joystick Analogico, 2 Piezas de Repuesto de Barras de Pulgares + Herramienta de Destornilladores para PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro Controller € 9.97 in stock 1 new from €9.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran reemplazo para PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro Controller

Repara tu interruptor analógico viejo o roto con este

Sensor analógico 3D joystick para PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro Controller

Ahorre tiempo y dinero utilizando estas piezas, hará que su controlador vuelva a funcionar normalmente

Contenido del paquete: Joystick 3D de 2 piezas + Stick analógico de 2 piezas + Destornilladores

OcioDual Gomas Botones Almohadillas de Contacto Silicona Repuesto Compatible Mando PS4 JDS-001 JDS 010 € 2.69 in stock 1 new from €2.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Antes de comprar: Compruebe que las gomas de las fotos son iguales a las de su mando.

Nota: NO COMPATIBLE con mandos JDS-03, JDS-040, JDS-050, JDS-055. Controlador NO INCLUÍDO.

Gomas internas de contacto para los botones del mando inalámbrico de PS4, versión JDS-001, JDS-010.

Este repuesto permite volver a recuperar el tacto gomoso en la pulsación de los botones.

Material: Silicona, Goma.

OcioDual Placa Conector de Carga Puerto Micro USB para Mando PS4 JDS 030 DS Gamepad Board +Cable flex € 3.09 in stock 2 new from €3.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Placa de carga para mando de PS4

Reemplace su vieja placa por una nueva

Modelo JDS-030

Material: PCB, metal

Nota: Para sustituir la placa es necesario unos mínimos conocimientos de lo que se hace, pero resulta bastante fácil. No incluye cable flex

Analógico Controlador de Joystick y Tapa de Joystick para Controladores PS4, 8 Piezas € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Controlador de joystick analógico Eboot y tapa de joystick para controladores Ps4, 8 piezas

tecla

Juegos de vídeo

eXtremeRate 2 Piezas de Circuito Impreso Cinta Flexible de Repuesto para ps4 Pro Slim JDM-050 JDM-055 Mando Circuito Impreso Película Conductora para ps4 Control € 10.19 in stock 1 new from €10.19

1 used from €9.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sólo es compatible con ps4 Slim Pro Controller JDM-050/055, Compruebe la segunda imagen antes de la compra.

Reemplace la película conductora para hacer que tu control funcione nuevamente.

El ajuste perfecto y la funcionalidad de la parte OEM está garantizada.

Gran reemplazo para la vieja, desgastada y pegajosa película conductora con una nueva.

Pieza de reemplazo hecho de alta calidad. Se necesitan habilidades profesionales.

MMOBIEL Flex Ribbon Conductive Film Keypad Reemplazo para el Controlador de PlayStation PS4 Dualshock 4 JDS-001 / JDS-011 Inc. (+) Destornillador € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplazo del cable de cinta del teclado de película conductora para el controlador PS4 Flex JDS-01 / 011.

Compatibilidad Sólo con las series completas de Sony PlayStation PS4 CUH-10XX y CUH-11XX CUH-1001A, CUH-1000A, CUH-1002A, CUH-1003A, CUH-1004A, CUH-1005A, CUH-1006A, CUH-1007A, CUH-1008A, CUH-1011A CUH-1100, CUH-1115A, CUH-1115B.

Conteniendo placas base con los números de parte JDM-01/011 Controlador.

El paquete incluye 1x Botón de película conductora JDS-01/011, 1x (+) destornillador.

Producto proporcionado por MMOBIEL - Siempre nos esforzamos al máximo para superar sus expectativas en todo momento. Únase a la creciente lista de clientes satisfechos y descubra la diferencia con MMOBIEL.

MMOBIEL Reemplazo del puerto de carga para el controlador de PlayStation PS4 modelo Dualshock 4: JDS-050 /JDS-055 Cable flexible de 12 pines con Incl. (+) Destornillador € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador de placa con puerto de carga USB para PlayStation; Modelo JDS-050 / JDS-055 con cable de cinta flexible de 12 pines. Pieza de repuesto para el último DS4 que viene con el nuevo Slim y Pro.

Compatibilidad Sólo con la serie Sony PlayStation PS4 Pro CUH-7xxx CUH-7000BB01, CUH-7000BB02, CUH-7015B, CUH-7100BB01, CUH-7100BB02, CUH-7100BA50, CUH-7115B, CUH-7200BB01, CUH-7200CB01, CUH-7215B.

Le recuerdo amablemente Sony ha lanzado la 5ª edición de este controlador DualShock 4. Cada modelo viene con un módulo de carga incorporado diferente. Se recomienda encarecidamente comprobar el suyo antes de hacer un pedido. Desmonta tu controlador, compara tu puerto de carga y elige el correcto según corresponda JDS-001, JDS-011, JDS-030, JDS-040 / FJDS-040 o la última edición de 050 o 055.

El paquete incluye 1x Micro-USB puerto de carga JDS-050 / JDS-055. 1x cable de cinta flexible de 12 pines. 1x (+) destornillador. Se recomienda una instalación profesional.

Producto proporcionado por MMOBIEL - Siempre nos esforzamos al máximo para superar sus expectativas en todo momento. Únase a la creciente lista de clientes satisfechos y descubra la diferencia con MMOBIEL.

Pulgares de Repuesto Joystick,10 PCS Analógico Controlador de Joystick y 4 PCS Tapa de Joystick para Controladores (con Destornillador) para PS3 PS2 Controladores de Juego € 7.29 in stock 1 new from €7.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con: PS3, PS2

Material de silicona y plástico duro: más cómodo y no resbaladizo. Buena durabilidad

Tamaño universal: adecuado para la mayoría de gamepads

Viene con un destornillador, puedes reemplazarlo más fácilmente

Mejora la experiencia de uso, actualiza tu controlador, dale una nueva sensación

DollaTek 10 Piezas ABS Joystick Mushroom Head Stick analógico para PS4 - Negro € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplazo de las palancas de control antiguas, el conjunto está diseñado para ser un reemplazo directo de la palanca analógica del controlador original. Estos joysticks están hechos específicamente para adaptarse a los controladores de PS4, así como a los de Xbox One.

El botón de agarre para el pulgar hace que su controlador se destaque entre la multitud con un aspecto nuevo y fresco y un estilo único como ningún otro.

El botón del joystick está hecho de material ABS de primera calidad, resistente al desgaste y duradero.Diseño de precisión, no se necesitan modificaciones, se ajusta perfectamente a su controlador, le brinda los placeres más completos del juego.

Requiere ajuste técnico interno, el controlador debe estar abierto para instalar.

Con superficie texturizada que evita el deslizamiento, mejora la sensación y la sensibilidad, mejora la experiencia de uso

143 10 Piezas de Repuesto de película conductora, botón, Circuito, Placa de película, Teclado, película conductora, Cinta, Cable Flexible, para Controlador de manijas PS4, para Sony Playstation € 12.89

€ 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño perfecto, adecuado para mangos de PS4.

Película conductora viscosa, desgastada y no conductora.

El producto está fabricado con materiales de alta calidad, duraderos y anticorrosión.

Pieza de repuesto del teclado

Piezas de repuesto para controlador PS4 READ Los 30 mejores Mochila Para Camaras Reflex capaces: la mejor revisión sobre Mochila Para Camaras Reflex

Joyzan Joystick Analógico de Repuesto, 3D Mando Reemplazo Palanca Modulo Sensor Eje Axis Recambio Potenciómetro Repuesto Módulo Pulgar Controlador InaláMbrico Rocker Reparación para PS4 Mando € 8.39 in stock 1 new from €8.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología 3D: Joystick con sensor analógico 3D, joystick analógico módulo stick puedes disfrutar de diferentes experiencias de juego, el joystick del juego es fácil de instalar y cómodo de usar, joystick 3d reemplazo para controlador ps4 frágiles

Reemplazo de Joystick Mejorado: Controlador de ps4 3d joystick eje sensor analógico, un buen reemplazo para su módulo de sensor analógico de eje de joystick 3D dañado o que no funciona. ¡haga que su controlador funcione nuevamente y disfrute de su gran tiempo de juego divertido con amigos

Sensor 3D: El joystick de palanca analógica de repuesto 3d y joystick ps4 módulo del sensor 3D necesita ser reemplazado cuando su controlador inalámbrico tiene el problema de deriva de palanca, arrastre, encofrado, un deporte ciego, un punto muerto, una zona muerta, no hay reacción cuando hace clic o no se centra después de años

Diseño Único: Control ps4 el diseño liviano y hermoso lo hace muy cómodo. 3D joystick de reemplazo para controlador de ps4 y joystick 3d analógico reemplazo de palanca de mando de ps4, instalación profesional es altamente recomendada. Lista de paquetes: 2 x reemplazo de joystick solo para el controlador PS4

Cuándo Reemplazar: 3D analog stick para controlador ps4 y analógico de reemplazo para el controlador ps4 stick analógico, el joystick analógico debe reemplazarse cuando su controlador tiene el problema de desviarse, arrastrarse, tartamudear, un punto ciego, un punto muerto, una zona muerta, no reacciona al hacer clic o no se centrará después años de desgaste. Las piezas de reparación originales del garantizan la precisión y prolongan la vida útil

ElecGear 4X Joystick Analógico de Repuesto (EL1 ALPS 10K) para PS4 Mando, Módulo Reemplazo de Sensor de Controlador de Palanca Analógica Compatible con DualShock 4 de Playstation 4, Slim and Pro € 15.91 in stock 1 new from €15.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [EL1 ALPS 10K para Mando PS4] – el joystick analógico de reemplazo 4x funciona con los controladores PlayStation DualShock 4. El módulo thumbstick fue hecho por ALPS. Esta serie de controladores de barra RKJXV viene con potenciómetros de ajuste de 10K ohmios. EL1 se usa ampliamente en los controladores PS4, Slim y Pro y otras marcas como 'Scuf' y 'Razer Raiju Ultimate'

[Compatibilidad] – ofrecemos dos modelos ALPS para PS4 y PS5. La diferencia es el valor de resistencia del potenciómetro. Normalmente, puedes distinguirlos por el color del plástico lateral. EL1 es de 10 K ohmios en gris, mientras que EL6 es de 2,1 K en negro o verde. Recomendamos encarecidamente medir el valor de resistencia antes de realizar el pedido

[Resistencia adicional] – el mecanismo de movimiento complicado y el desgaste diario finalmente causaron la deriva. Incluso los sensores nuevos no se pueden equilibrar al 100 %. Embalamos resistencias de corrección 10x para resolver el problema potencial en el nivel de hardware. Suelde una o dos resistencias diminutas en paralelo en el potenciómetro en la dirección opuesta contra la deriva. Ayudará a corregir desviaciones de 3 a 5 grados

[Cuándo reemplazar] – el joystick analógico debe reemplazarse cuando su controlador tiene el problema de desviarse, arrastrarse, tartamudear, un punto ciego, un punto muerto, una zona muerta, no reacciona al hacer clic o no se centrará después años de desgaste. Las piezas de reparación originales del OEM garantizan la precisión y prolongan la vida útil

[Recordatorio de operación] – con hasta 14 puntas, desoldar y soldar todo el módulo requiere habilidades serias. Se sugiere una reparación profesional con una pistola de aire caliente. Simplemente puede reemplazar el sensor del potenciómetro lateral solo para resolver la mayoría de los problemas del joystick

CABLEPELADO Cubierta Joystick, Grips para Joystick, Fundas para thumbstick, Tapas para Joystick, Joystick Thumb Stick, Compatible con PS5,PS4, Xbox 360, PS3, Silicona, Colores Variados, 4 Pares € 4.99 in stock 2 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Las cubiertas para joystick a menudo están diseñadas para ser compatibles con múltiples consolas. Como mencionas, estas cubiertas son compatible con PS5, PS4, Xbox 360 y PS3. Esto significa que son versátiles y se adaptarán a la mayoría de los controladores modernos de estas consolas.

Cantidad: Están compuestas por 4 pares, esto implica que obtienes 8 piezas individuales en total. Esto es ideal para jugadores que tienen múltiples controladores o simplemente quieren tener repuestos.

Colores Variados: Tener variedad de colores permite personalizar el aspecto de tus controladores según tus preferencias. Además, si tienes varios controladores, puedes diferenciarlos fácilmente con colores distintos.

Protección: Estas cubiertas proporcionan una capa adicional de protección para los sticks analógicos. Esto puede prevenir el desgaste natural que se produce con el uso continuo, extendiendo la vida útil de tus controladores.

Mejora el agarre: Una de las principales ventajas es que estas cubiertas ofrecen un mejor agarre. Para los jugadores que tienen largas sesiones de juego, o aquellos que tienden a sudar de las manos, las cubiertas pueden proporcionar un agarre más seguro, evitando que los dedos se deslicen del stick.

MMOBIEL Reemplazo del puerto de carga para el controlador de PlayStation PS4 modelo Dualshock 4: JDS-040 Cable flexible de 12 pines con Incl. (+) Destornillador € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador de placa con puerto de carga USB para PlayStation; Modelo JDS-040 con cable de cinta flexible de 12 pines. Pieza de repuesto para el mando inalámbrico DualShock V2 Controller con PS4 Pro y PS4 Slim.

Compatibilidad Sólo con las series PlayStation PS4 SLIM CUH-2xxx y PS4 Pro CUH-7xxx CUH-7000BB01, CUH-7000BB02, CUH-7015B, CUH-7100BB01, CUH-7100BB02, CUH-7100BA50, CUH-7115B, CUH-7200BB01, CUH-7200CB01, CUH-7215B, CUH-20xx,CUH-21xx,CUH-22xx,CUH-2015A,CUH-2016A,CUH-2017A,CUH-2015B, CUH-2016B,CUH-2017B,CUH-2115A,CUH-2116A,CUH-2117A,CUH-2115B,CUH-2116B,CUH-2117B,CUH-2215A,CUH-2216A,CUH-2217A,CUH-2215B,CUH-2216B,CUH-2217B,CUH-2000BB01,CUH-2215BB01,CUH-2017AB01,CUH-2100K2.

CUH-20xx,CUH-21xx,CUH-22xx,CUH-2015A,CUH-2016A,CUH-2017A,CUH-2015B,CUH-2016B,CUH-2017B,CUH-2115A,CUH-2116A,CUH-2117A,CUH-2115B,CUH-2116B,CUH-2117B,CUH-2215A,CUH-2216A,CUH-2217A,CUH-2215B,CUH-2216B,CUH-2217B,CUH-2000BB01,CUH-2215BB01,CUH-2017AB01,CUH-2100K2.

Le recuerdo amablemente Sony ha lanzado la 5ª edición de este controlador DualShock 4. Cada modelo viene con un módulo de carga incorporado diferente. Se recomienda encarecidamente comprobar el suyo antes de hacer un pedido. Compara tu puerto de carga y elige el correcto según corresponda JDS-001, JDS-011, JDS-030, JDS-040 / FJDS-040 o la última edición de 050 o 055. Incl 1x Micro-USB puerto de carga JDS-040. 1x cable de cinta flexible de 12 pines. 1x (+) destornillador.

Producto proporcionado por MMOBIEL - Siempre nos esforzamos al máximo para superar sus expectativas en todo momento. Únase a la creciente lista de clientes satisfechos y descubra la diferencia con MMOBIEL.

Mcbazel Cable flexible de alimentación con puerto de carga de repuesto de 12 pines para controlador PS4 2 uds € 6.49 in stock 1 new from €6.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Replacement 12-pin charging port ribbon cable for PS4 controller

Connect the charger port board to the controllers mainboard.

Compatible with PS4 controller with PCB model: JDS-011/JDS-030/JDS-040/JDS-050/JDS-055 only.

This is not official product.

Gatillo Teclas Botons Hombro Botones para Sony PlayStation 4 DualShock 4 Control de Consola Paquete Set L1 + L2 + R1 + R2 Paréntesis Resorte Cambio de Repuestos Accesorios para PS4 - NEGRO € 6.50 in stock 2 new from €6.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de Gatillo Tecla para PlayStation 4 DualShock 4 control . Ok JDM-001, -011, 020, -021

No es compatible JDM-040 (2016 / Slim PS / Pro)

actecom 3 Pares Funda de Goma Compatible con Joystick Mando Sony Playstation Dualshock 4 PS4/Slim/Pro Xbox One Eje L3 R3 Gomas (Tres Colores) € 4.49

€ 4.29 in stock 1 new from €4.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Pack se enviaran colores alternativos en función de las existencias de los colores.

Estas fundas son compatibles con los mandos PS4/Slim/Pro Xbox One.

Fáciles de poner y quitar y fáciles de limpiar, ayudan a proteger también el desgaste de los joysticks.

Antideslizante: su superficie con relieve mejora el agarre y mejora la experiencia de juego.

4 Pack Botones Mando PS4 Para Play Station 4 Controlador PS4 L1 R1 + L2 R2 Botones de Disparador Piezas de Repuesto de Controlador Para Dualshock 4 Controlador (Negro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Variedad de botones de reemplazo: 4 pares L1 R1 y 4 pares L2 R2 activan botones de repuestos, 8 piezas de resortes, 1 piezas de destornillador

Tamaño: 1,9 x 1,6cm / 0,74 "x0,62" (aprox.), Fácil de instalar, la aplicación simple toma solo unos segundos

Joystick de repuesto: BOTÓN DE REEMPLAZO Conjunto de botones de activación para el controlador PlayStation 4 Dualshock 4. ADECUADO para JDM-001, -011, 020, -021. NO ESTÁ ADECUADO para JDM-040 (2016 / PS Slim / Pro)

Agregue un agarre adicional: estas fundas de protección para la palanca del pulgar pueden agregar un agarre adicional y comodidad a su juego, evitando que sus dedos se deslicen

Solo compatible con el controlador de juegos PS4; en un diseño original de plástico negro, incluido el resorte READ Los 30 mejores Soporte Movil Moto Scooter capaces: la mejor revisión sobre Soporte Movil Moto Scooter

OcioDual Botones Gatillos L1 L2 R1 R2 con Muelles Negro Compatible con Mando PS4 V1 FAT CUH-ZCT1 JDS-001 JDS-011 JDS001 JDS011 € 2.59 in stock 1 new from €2.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Antes de comprar: Desmonte su mando y compruebe con las fotos que sus botones son iguales a los de las fotos. COMPATIBLE con botones JDS-001, JDS-011, JDM-001, JDM-011. NO COMPATIBLE con mandos CUH-ZCT1E, CUH-ZCT2, JDS-030, JDS-040, JDM-030, JDM-040, V2, V3, mandos con luz azul delantera

Nota: Mando NO INCLUIDO

Cambia los botones viejos o rotos por unos de la misma calidad

Material botón: ABS

Incluye 2 muelles para gatillos

Yosoo Health Gear Joystick PS4 Recambio, Ricambio Joystick PS4, Ricambi Pad PS4, 2pcs Reemplazo de Palanca Analógica, Reemplazo de Joystick del Controlador, Stick Analógico para Controlador PS4 € 9.59

€ 9.09 in stock 2 new from €9.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo Aplicable: El stick analógico está especialmente diseñado y es adecuado para el controlador PS4

Práctico de Usar: Este reemplazo de joystick 3D se usa para reparar su interruptor analógico desgastado

Reemplazo Perfecto: El módulo de joystick es una buena pieza de repuesto para el controlador PS4, reemplace su joystick de controlador roto o que no funciona, y haga que su controlador funcione normalmente nuevamente

Material Duradero: El reemplazo de la palanca analógica está hecho de material ABS de alta calidad, duradero para un uso prolongado

Fácil Instalación: El reemplazo del joystick del controlador adopta un diseño compacto y preciso, fácil de instalar y usar, sin operaciones complicadas y sin necesidad de herramientas especiales

WOWOWO Para 4 Almohadillas de Goma de Silicona conductora del Controlador PS4 Almohadilla JDS JDM 030 € 4.95 in stock 1 new from €4.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones:

Almohadilla de goma conductora para controlador inalámbrico PS4 JDS030 JDM030

Perfecto para el controlador PS4 JDS JDM 030

Material de silicona de alta calidad para controlador ps4 030

Los botones suaves sirven como almohadillas conductoras colocadas debajo de los botones principales para tocar la placa principal

The Lord of the Tools 3 juegos de almohadillas de botón de silicona conductiva botón controlador reemplazo pieza compatible con Sony Playstation 4 PS4 controlador € 10.74 in stock 1 new from €10.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pieza de repuesto para juntas de goma dañadas, defectuosas, pegajosas, no sensibles o desgastadas de tu controlador.

Compatible con mando Sony Playstation 4 PS4.

Hecho de silicona, suave y duradero, tiene una larga vida útil.

Los botones suaves sirven como almohadillas conductoras colocadas debajo de los botones principales para tocar la placa principal.

Paquete: 3 juegos de almohadillas de botón conductoras. Cada juego incluye 9 almohadillas de botón conductoras

MMOBIEL Flex Ribbon Conductive Film Keypad Reemplazo para el Controlador de PlayStation PS4 Dualshock 4 JDS-030 Incl. (+) Destornillador € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplazo del cable de cinta del teclado de película conductora para el controlador de PS4 Flex JDS-30.

Compatibilità Solo con Sony PlayStation PS4 CUH-12XX serie completa CUH-1200 CUH-1200AB01 CUH-1200AB02 CUH-1215A CUH-1215B.

Contenente schede madri con i numeri di parte JDM-030 Controller.

El paquete incluye 1x Botón de película conductora JDS-030, 1x (+) destornillador.

Producto proporcionado por MMOBIEL - Siempre nos esforzamos al máximo para superar sus expectativas en todo momento. Únase a la creciente lista de clientes satisfechos y descubra la diferencia con MMOBIEL.

SHEAWA Carcasa de repuesto para mando de PS4, color azul € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de instalar, elegante y práctico

Artículos de bricolaje, debes montar la carcasa tú mismo.

Carcasa perfecta para dañar, reparar o reemplazar, exactamente igual que la original

Compatible con: controlador PS4

Paquete: 1 funda para controlador. Nota: asegúrate de que este artículo se ajusta a tu original antes de comprar.

Reemplazo del sensor del m¡§?dulo de joystick anal¡§?gico 2 ?¨¢ 3D Playstation para el controlador de joystick PS4 Juegos GameCube € 7.59 in stock 2 new from €7.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplace su joystick controlador da?ado o que no funciona

Una buena pieza de repuesto para el controlador de PS4

Dise?ado especialmente y adecuado para el controlador de PS4.

Adopci¨n de material de alta calidad, duradero para su uso.

SERVICE GUARANTEE: If you are not satisfied with the Juegos we received, you can contact us by email at any time, we will reply and solve your problem in time, and strive to provide better service.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Repuestos Mando Ps4 disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Repuestos Mando Ps4 en el mercado. Puede obtener fácilmente Repuestos Mando Ps4 por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Repuestos Mando Ps4 que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Repuestos Mando Ps4 confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Repuestos Mando Ps4 y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Repuestos Mando Ps4 haya facilitado mucho la compra final de

Repuestos Mando Ps4 ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.