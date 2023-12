Inicio » Electrónica Los 30 mejores Reproductor Dvd Usb capaces: la mejor revisión sobre Reproductor Dvd Usb Electrónica Los 30 mejores Reproductor Dvd Usb capaces: la mejor revisión sobre Reproductor Dvd Usb 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Reproductor Dvd Usb?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Reproductor Dvd Usb del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Rodzon Grabadora Externa USB 3.0, Unidades Portátil CD/DVD /-RW/ROM Estable con Lector/Quemador/Re - Quemador para Win 10/8 / 7 / XP/Vista/Linux/Mac OS € 22.03



Amazon.es Features La unidades de DVD externa es alimentada por el puerto USB

Plug and play, sin necesidad de instalar drivers

Solo conéctelo en el puerto USB y en la unidad de DVD

El cable de transmisión de datos integrado de alta estabilidad te facilitará su instalación y uso

Compatible con muchos tipos, como Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8/10, Linux y todas las versiones de Mac OS, Soporte para computadora portátil, Macbook, PC, computadora de escritorio

Antika Grabadora de DVD/CD Externa USB 3.0 Portátil Diseño Ultra Delgado, Lector de DVD/CD con Capacidad de Corrección de Errores, Compatible con WIN98/XP/WIN7/WIN8/WIN10/XP/Mac OS 8.6 € 26.99

€ 22.99



Amazon.es Features Fácil de usar Plug and Play. La unidad de DVD externa Cocopa se alimenta del puerto USB. No necesita controlador ni alimentación externa. Simplemente conéctelo a su puerto USB y se detectará el controlador de DVD. El controlador de DVD USB 3.0 es un compañero perfecto para computadoras sin la unidad interna. Puede grabar archivos, instalar software y crear un CD de respaldo. Esta grabadora de CD DVD RW le permite ver películas en DVD/CD sin retrasos y grabar música, películas en CD o DVD.

Antika Portable USB 3.0 Grabador externo de DVD/CD Diseño ultra delgado, Lector de DVD/CD con capacidad de corrección de errores, Compatible con WIN98 / XP / WIN7 / WIN8 / WIN10 / XP/Vista/Mac OS 8.6 (Negro)

El diseño de cable incorporado portátil emergente de Antika, limpio y liviano, puede colocar esta unidad de CD externa / grabadora / reproductor de DVD en la bolsa de viaje o en su escritorio. Rendimiento de trabajo fuerte, estable y de alta velocidad de lectura y escritura.

Antika Grabadora de DVD /CD +/-RW, Unidad Externa USB 3.0, Dispositivo Lector de Tarjetas portátil Ultrafino Compatible con Mac/OS/XP/Vista/Win10/Win7/Win8 € 22.99

€ 16.32



Amazon.es Features [Advanced USB 3.0 Technology] no driver or additional Power is required, completely supplied by the USB Port. Está equipado con una interfaz USB 3.0 de alta velocidad que le da una velocidad de transferencia de datos más rápida (hasta 5 Gbps) y un rendimiento estable, y tiene una fuerte tolerancia a fallos. Es compatible con USB 2.0 y USB 1.0.

[Amplia compatibilidad] - la unidad de CD de DVD emergente está disponible para Windows XP / vista / 7 / 8 / 10, todas las versiones de Mac OS. Está diseñado para computadoras de escritorio de Apple HP dell Lenovo y otros productos, superbooks, netbooks, laptops y hardware sin conductor

[Alta velocidad] la unidad de CD - RW es compatible con DVD + R, DVD - R, CD - ROM, DVD - ROM, CD - R y CD - RW. La velocidad máxima de lectura del DVD es 8 veces; La velocidad máxima de lectura de CD es 24 veces, la velocidad máxima de grabación de CD es 8 veces.

[Garantía completa] la marca antika ofrece a los clientes un reembolso de 30 días y un reemplazo de un a ño sin problemas de calidad. ¡Para nuestros clientes fans para proporcionar el servicio post - venta más conveniente y fiable!!! El diseño de cable integrado de la unidad pop - up portátil de antika es limpio y ligero, y puede colocar esta unidad de CD / DVD Writer / player externa en una bolsa de viaje o escritorio.

[Fácil de usar] Plug and Play. La unidad de DVD externa Antika es alimentada por un puerto USB. No se requieren controladores ni fuentes de alimentación externas. El controlador de DVD se puede detectar simplemente insertando el controlador en el puerto USB. La unidad de DVD USB 3.0 es el compañero perfecto para computadoras sin una unidad incorporada. Puede grabar archivos, instalar software y crear un CD de copia de Seguridad. Esta grabadora de CD - DVD - RW le permite ver películas de

FCRB Reproductor de CD/DVD Externo, USB 3.0 Tipo-c Grabadora Grabadora Portátil RW/ROM Delgada Transmisión Rápida para Windows 11/10/8/7/XP/Vista/Mac OS € 16.99



Amazon.es Features 【Interfaz USB 3.0 y tipo C】: Este reproductor de CD de DVD externo está equipado con USB 3.0 y tipo C con una alta velocidad de la interfaz. . Los cables USB dobles pueden satisfacer sus diferentes necesidades de interfaz USB. La transmisión de datos se vuelve mucho más rápida, hasta 5 Gbps. Además, esta unidad también es compatible con USB 2.0 o menos.

【Compatibilidad extendida】: Esta unidad admite la reproducción de: DVD+R, DVD-R, CD-ROM, DVD-ROM, CD-R, CD-RW y grabación de CD+/-RW. Sistemas soportados: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 /10 /11, todas las versiones de Mac OS system y Linux systems. Soporte para computadora portátil, Macbook, PC, computadora de escritorio. No para coche/tv o blueray. No es compatible con equipos Windows Surface Series

【Plug and Play】: El reproductor de DVD externo funciona con un puerto USB, no requiere programa de controlador de DVD o fuente de alimentación adicional. Puedes utilizar fácilmente nuestro reproductor de CD/DVD para ver películas, grabar archivos, instalar software o crear un CD de copia de seguridad que cubra todas tus necesidades de grabación y reproducción. Sin grabadora de CD ya no será un problema.

【Fácil de instalar y usar】: la grabadora de CD / DVD externa se puede configurar sin necesidad de instalar software, fácil de conectar. Simplemente conéctelo al puerto USB para detectar el controlador del DVD. Se puede utilizar simplemente enchufando, ligero y a prueba de golpes. Puedes ponerlo en una bolsa de viaje o mesa.

【Diseño simple y portátil】 El diseño de apariencia simple hace que su unidad óptica externa sea más elegante y exquisita. Fabricado con material de trefilado de alta calidad y apariencia. El cable de datos está oculto dentro de la unidad de CD DVD para computadora portátil. Puede poner este reproductor de CD DVD externo en su bolsa de viaje o en su escritorio.

LMEN Lector CD/DVD-RW/ROM Disquetera Externa Unidades con USB 3.0 y Type-C, Reproductor Portátil para PC, iMac, Macbook, Windows 11/10/8/XP/Linux/MacOS € 20.99

€ 17.75



Amazon.es Features ※【Consejos】: la unidad de CD/DVD LMEN no es adecuada para tabletas, automóviles, Surface Pro, Surface Studio y otras series de tabletas laptop portátiles, ¡compre con cuidado! Además, ofrecemos una garantía posventa de 1 año para nuestros productos. Si hay algún problema después de la compra, no dude en contactarnos para obtener ayuda o un reemplazo gratuito, le brindaremos servicio al cliente y soporte técnico dentro de las 24 horas.

【Alta Velocidad】: la disquetera externa usb es compatible con DVD + R, DVD - R, CD - ROM, DVD - ROM, CD - R y CD - RW. La velocidad máxima de lectura del DVD es 8 veces; La velocidad máxima de lectura de CD es 24 veces, la velocidad máxima de grabación de CD es 8 veces. Equipada con un nuevo chip, esta lector dvd externo usb 3.0 tiene potentes funciones de corrección de errores y antigolpes, y reproduce música y películas sin demoras ni distorsiones.

【Unidades DVD Externa USB 3.0】: Lector/grabador externo de CD con USB 3.0 y adaptador para tipo C compatible con Windows y MacOS y viene con un cable USB-A a mini USB de 22 cm. Puede lograr la velocidad de transferencia de datos más rápida y el rendimiento más estable, con una velocidad teórica de hasta 5 Gbps. Tambien compatible con versiones anteriores de USB2.0 y USB1.0. Se alimenta sólo por USB, no necesitarás fuentes de alimentación externa.

【Diseño Ultra Delgado Portátil】: El reproductor cd portatil externo tiene las características de delgadez, portabilidad y resistencia a los golpes. Las cuatro esquinas de la parte inferior están equipadas con almohadillas antideslizantes de goma para garantizar que no se deslice fácilmente durante el uso. Diseño de cable todo en uno para una fácil portabilidad, puede guardar esta lector cd dvd externo en su bolsa de viaje o en su escritorio.

【Plug and Play】: Esta reproductor de cd portatil simplemente basta con conectar el cable USB, sin necesidad de instalación de drivers y no necesita energía extra. Puede usar fácilmente unidad de CD externa / disquetera / reproductor de DVD para reproducir sus películas/disfrutar de música/grabar / rip discos/ instale el software/ sistema/ descargar juegos o grabe sus preciosos recuerdos y guarde fotos.

LP-099 Reproductor de DVD (Full HD 1080P, HDMI Output, Entrada USB, Multi Region Code Zone Gratis) Compatible con JPEG y MP3 € 39.50



Amazon.es Features ☛ Este reproductor de DVD de varias regiones se puede usar en todo el mundo y reproduce DVD de cualquier país de cualquier región.

☛ Reproductor de DVD compacto de 2 canales con pantalla digital fácil de leer, Control remoto de función completa incluido (requiere 2 pilas AAA - no incluidas)

☛ Puerto USB incorporado, le permite reproducir sus medios digitales en el televisor (No es compatible con archivos de formato MP4)

☛ Escaneo progresivo con relaciones de aspecto de 16: 9 y 4: 3 seleccionables

☛ Totalmente compatible con MPEG4 / DVD / DVD-R / DVD + R / DVD + RW / CD / VCD / SVCD / MP3 / CD-R / CD-RW / JPEG / KADAK (Servicio: garantía de un año y devolución de dinero de 45 días, soporte técnico de por vida, cualquier pregunta, no dude en contactarnos.) READ Los 30 mejores Television 32 Pulgadas Smart Tv capaces: la mejor revisión sobre Television 32 Pulgadas Smart Tv

Lector CD/DVD-RW Externo, Grabadora con USB 3.0 y Type-C, Disquetera Super Drive, Lector para Portatil, PC, iMac, Macbook, Windows 11/10/8/XP/Linux/MacOS € 29.99



Amazon.es Features 【Grabadora DVD Externa USB 3.0】Lector/grabador externo de CD/DVD con USB normal 3.0 y adaptador para tipo C compatible con Windows y MacOS. Puede lograr la velocidad de transferencia de datos más rápida y el rendimiento más estable, con una velocidad teórica de hasta 5 Gbps. Tambien compatible con versiones anteriores de USB2.0 y USB1.0. Se alimenta sólo por USB, no necesitarás fuentes de alimentación externa.

【Plug & Play Unidad de CD Externa】Lector DVD Externo simplemente basta con conectar el cable USB, sin necesidad de instalación de drivers y no necesita energía extra. Puede usar fácilmente controlador de CD / DVD para escritor / grabadora para reproducir sus películas/disfrutar de música/grabar / rip discos/ instale el software/ sistema/ descargar juegos o grabe sus preciosos recuerdos y guarde fotos.

【Formatos compatibles】 La grabadora de CD DVD externa admite DVD-ROM, DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD-R DL, CDA, CD-ROM, CD-R, VCD, VCD-ROM, CD-RW, SVCD. Asegúrese de que su reproductor multimedia de Windows admita el formato multimedia que ve. tiene un chip de control anti-desgaste único incorporado , que puede prevenir de manera efectiva la probabilidad de quemar el disco y la función de corrección de súper error en el proceso de grabación. Nota: ¡Los discos Blu-ray no se pueden leer!

【Amplia compatibilidad】Grabadora de CD / DVD Portátil compatible WIN98 / XP / WIN7 / WIN8 / WIN10 / 11 / VISTA / Mac OS 8.6 o superior, adecuado para laptops, super pole Ben , PC, computadoras de escritorio y otras marcas sin unidades integradas (no son compatibles con Windows 98! Las lector dvd externo no son compatibles con televisores, tabletas, reproductores de automóviles, Surface Pro)

【Diseño moderno y portátil】Esta unidad de CD externa ultradelgada para computadora portátil viene estándar con un botón de expulsión para que nunca tenga que preocuparse de que su disco se atasque dentro de esta unidad de CD/DVD externa. Tiene un diseño elegante, ligero y resistente a los golpes. Diseño de cable integrado, cable de preocupación que falta en cualquier momento y lugar. Puedes guardarlo fácilmente en tu bolso y llevarlo a todas partes.

LMEN Lector CD DVD Externo Reproductor DVD Grabadora CD DVD Externa con USB 3.0 y Type-C, Disquetera Externa USB CD/DVD -RW/ROM para Portatil/PC/iMac/Macbook/Windows 11/10/8/XP/Linux/Mac OS Negro € 19.98



Amazon.es Features 【Lector DVD Externo USB 3.0】: Está equipado con una interfaz USB 3.0 y adaptador para tipo c de alta velocidad que le da una velocidad de transferencia de datos más rápida (hasta 5 Gbps) y un rendimiento estable. Puede usar fácilmente controlador de reproductor de CD / DVD para reproducir sus películas/disfrutar de música/grabar / rip discos/ instale el software/ sistema/ descargar juegos o grabe sus preciosos recuerdos y guarde fotos.

【Plug and Play】: la disquetera externa usb está equipada con un cable integrado USB 3.0 y Type-C, compatible con varios tipos de portatil y compatible con USB 2.0 y USB 1.0. Esta lector dvd no requiere una unidad adicional o una fuente de alimentación externa, simplemente conéctela a un puerto USB y se detectará la dvd externo. Es el compañero perfecto para cualquier computadora que no tenga una unidades internas.

【Rendimiento Estable】: El lector de CD/DVD -R/RW externo USB 3.0 adopta un nuevo chip de tercera generación, que tiene una fuerte capacidad de corrección de errores, menor consumo de energía, reducción de ruido y resistencia a los golpes, y mejor rendimiento. Además, recomendamos usar una aplicación como Nero o BurnAware para grabar CD/DVD rápidamente; deberá cambiar el código de región a su región antes de usar la unidad.

【Amplia Compatibilidad】La reproductor de cd dvd portátil puede leer y escribir de 8cm/12cm DVD-ROM, DVD-RW, DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, CDA, CD-R, CD-RW, CD -ROM, VCD y SVCD. Compatible con sistemas WIN7/WIN8/WIN10/WIN11/XP/Linux/VISTA/Mac OS 8.6 y superiores (el sistema WIN98 necesita instalar el controlador), adecuado para computadoras portátiles y computadoras de escritorio. No apto para Blu-ray Disc, HD Disc,PS4,PS5.

【Diseño Ultrafino y Portátil】: El lector grabador cd dvd externo tiene un diseño ultrafino, portátil, ligero y moderno. Tiene una velocidad de lectura de DVD de 8x más estable, una velocidad de lectura de CD de 24x y una velocidad de escritura de CD/DVD de 8x, reproduce música, juega y ve películas sin demoras ni distorsiones. El cable de datos integrado está oculto en el lector de tarjetas para evitar pérdidas y puede guardarse fácilmente en una mochila y transportarse.

Arozxin Reproductor y Grabadora de DVD/CD Externo USB 3.0 y Tipo-C con Lector de Tarjetas SD/TF y USB, CD-ROM CD-RW VCD para Windows 7/8/10/ Vista/XP/Mac OS, Laptop, Desktops € 35.99



Amazon.es Features Se alimenta a través de un puerto USB y no requiere ningún programa controlador adicional. Sólo tiene que conectarlo directamente a su portátil e insertar sus CD o DVD, este reproductor externo de CD/DVD para portátiles será reconocido automáticamente por su ordenador portátil o de sobremesa. Puede utilizar fácilmente este reproductor de CD/DVD externo para reproducir DVDs de películas, grabar/grabar CDs, instalar software/sistema, juegos de DVD, hacer copias de seguridad de datos en CD/DVD, y mucho más.

Compatible con USB 3.0 y USB 2.0 y USB 1.0, esta unidad externa de CD/DVD de tipo C y USB 3.0 ofrece una alta velocidad de escritura y lectura (velocidad máxima de lectura de reescritura de DVD de 8x y velocidad máxima de grabación/lectura de CD de 24x), y proporciona una rápida velocidad de transferencia de datos (hasta un máximo de 5Gbps), ripea tu cd o reproduce películas de música sin lag o distorsión. La longitud del cable USB es de aproximadamente 10 pulgadas.

El dispositivo de actualización realiza una unidad combinada básica de concentrador USB/grabador de DVD/lector de CD. Los puertos del hub son cuatro (4) USB A, USB C (1), SD SLOT (1), y TF Card Slot (1), compatible con un disco duro USB, ratón y teclado limitados/inalámbricos, radiador de ordenador, y otros accesorios de ordenador USB, La ranura de la tarjeta es perfecta para transferir archivos de foto y vídeo por su cámara de tarjetas a su ordenador(Nota: el puerto SD y el puerto TF no se pueden utilizar al mismo tiempo)

sta unidad de disco adopta la tecnología de malla de cobre puro, baja impedancia y fuerte protección, que proporcionan una transmisión de datos más estable sin tartamudeo y ruido o discos atascados. La unidad externa de cd rom para portátiles es compatible con Windows XP/2003/Vista/7/8/10, Linux y todas las versiones de Mac OS. También es compatible con Windows 11。

La regrabadora de DVD externa está bien diseñada con un diseño ultra delgado con sólo una altura de sólo 0,7 pulgadas, Usted puede poner fácilmente esta grabadora de CD USB en su bolsa de viaje, llevarlo con usted en cualquier lugar, y conectado en cualquier momento. Basta con grabar un DVD/CD, lo que es ideal para los negocios y los viajes. Nota: El producto no viene con CDs/DVDs.

BNEHHOV Reproductor DVD Disquetera Externa USB Lector CD Externo Externa Portátil USB 3.0 Tipo C Unidad de CD Externa Plug and Play Ruido Bajo Externa Drive para Mac Windows PC Portátil € 20.99



Amazon.es Features ▸Interfaz USB3.0 de transmisión de alta velocidad: la unidad de CD externa está equipada con una interfaz USB 3.0 y una interfaz tipo C, que pueden satisfacer sus diferentes necesidades de interfaz USB. La capacidad máxima de transmisión de datos es de 5 Gbps y la transmisión de datos es más rápida y estable que antes. Además, la grabadora de DVD también es compatible con versiones como USB2.0 y USB1.1.

▸Amplia Compatibilidad: la grabadora CD/DVD externa es compatible con los sistemas operativos Windows XP/2003/Wind8/Wind10/Vista/7, Linux, Mac 10. Puede usar esta unidad de CD/DVD con la mayoría de las computadoras portátiles y de escritorio. Tenga en cuenta: los clientes que usan Windows 10 y superior deben instalar el reproductor multimedia VLC para reproducir DVD y CD.

▸Rico en Funciones: este producto no solo puede leer datos sino también grabar datos. La unidad de DVD externa para notebook es compatible con DVD-ROM, DVD-VIDEO, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-EXTRA, CD-TEXT, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD±RW, DVD+R, DVD±R DL, RAM DVD. Puede utilizar la grabadora para realizar copias de seguridad de datos, reproducir música o películas, etc. Tenga en cuenta: este dispositivo no es compatible con Blu-ray, automóviles, camiones, teléfonos celulares y televisores.

▸Plug and Play: la operación es muy simple, plug and play. No se necesitan controladores adicionales, simplemente conecte el cable de datos de la grabadora a la computadora, inserte el CD/DVD, haga clic en el dispositivo de almacenamiento extraíble, seleccione el disco en la bandeja de "expulsión" para leer, no se requieren configuraciones complicadas.

▸Unidad de CD/DVD de Rendimiento Sólido: el cable de datos de este producto adopta un proceso de trenzado de cobre puro, que tiene una gran capacidad antiinterferencias, bajo sonido y alta durabilidad. El diseño del fuselaje es poco profundo y compacto, con cables incorporados para un fácil almacenamiento y una buena función a prueba de golpes. Además, el cuerpo es pequeño y portátil, y se puede poner fácilmente en una mochila.

Reproductor de CD DVD Externo, Grabadora USB 3.0 y Tipo-C con lector de tarjetas SD/TF y USB, CD-ROM CD-RW VCD para Windows 7/8/10/ Vista/XP/Mac OS, Laptop, Desktops € 32.19



Amazon.es Features Alimentado por un puerto USB, no requiere ningún programa piloto adicional. Conéctelo directamente a su computadora portátil e inserte sus CD o DVD. Este reproductor de CD/DVD externo para portátiles será reconocido automáticamente por su computadora portátil o de escritorio. Puede usar fácilmente esta unidad de CD/DVD externa para reproducir DVD de película, grabar/grabar CD, instalar software/sistemas, juegos de DVD, guardar datos en CD/DVD y más.

Compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.0, esta unidad externa de CD/DVD Type-C y USB 3.0 ofrece una alta velocidad de escritura y lectura (velocidad máxima de lectura y reescritura de DVD de 8x y velocidad máxima de grabación y escritura de CD de 24x), así como una velocidad de transferencia de datos rápida (hasta un máximo de 5Gbps), lo que permite extraer sus CD o de reproducir películas musicales sin retraso ni distorsión. La longitud del cable USB es de aproximadamente 10 pulgadas.

El dispositivo de actualización realiza una unidad combinada de base concentrador USB/grabador de DVD/unidad SD. (4) USB A, USB C (1), SD SLOT (1), y TF Card Slot (1), compatible con disco duro USB, ratón y teclado limitado/inalámbrico, radiador de ordenador, y otros accesorios de ordenador USB, La ranura de tarjeta es perfecta para transferir archivos de fotos y vídeo a través de su cámara desde tarjetas a su ordenador (Nota: puerto SD y puerto TF no se puede utilizar al mismo tiempo)

Esta unidad de disco adopta tecnología de malla de cobre puro, baja impedancia y fuerte protección, lo que permite una transmisión de datos más estable, sin tartamudeo ni ruido, ni disco atascado. El reproductor de CD rom externo para portátiles es compatible con Windows XP/2003/Vista/7/8/10, Linux y todas las versiones de Mac OS. También compatible con Windows 11。

La grabadora de DVD externa está bien diseñada con un ultrafino con solo una altura de 0,7 pulgadas, Puede colocar fácilmente esta grabadora de CD USB en su bolsa de viaje, llevarlo a cualquier lugar con usted, y enchufado en cualquier momento. Simplemente grabe un DVD/CD, que es ideal para negocios y viajes. Nota: el producto no viene con CD/DVD

Reproductor de DVD para TV (1080P HD Lectore CD/DVD, Puerto HDMI/Euroconector/AV, Entrada USB, Salida de micrófono x2, Carcasa Metálica, Incluido Cable HDMI& AV & Control Remote € 45.80



Amazon.es Features ★ Compatible con DVD MULTI-REGION: El reproductor de DVD / CD multi-región reproduce DVD regionales 1-6 (excepto CPRM) y 7 idiomas de menú OSD para uso en todo el mundo. Formatos compatibles con DVD / DVD-R / DVD + R / DVD + RW / CD / VCD / SVCD / MP3 / CD-R / CD-RW / JPEG / MPEG4 / KADAK, lo que brinda el máximo placer de visualización y escucha. (Nota: No es compatible con discos Blu-ray.)

★ IMAGEN DE ALTA CALIDAD: reproductor de DVD con puerto HDMI, mejora de 1080p, experiencia de imagen de alta calidad y sonido impresionante. Sistema de televisión: PAL/NTSC. Puerto AV / HDMI / Scart compatible con la mayoría de los televisores. Conecte el reproductor de DVD al televisor con el cable AV o el cable HDMI suministrado. (* Nota: cable euroconector no incluido)

★ CONEXIONES USB Y MIC: entrada USB 2.0 (sistema FAT16/32), reproducción de archivos multimedia MP4/AVI/VOB/DAT (solo 720 x 480/576 píxeles), audio digital MP3/WMA e imágenes JPG/JPEG. (Nota: no todos los archivos MP4 son compatibles). Diseño único con interfaz de micrófono x 2, ¡te permite cantar libremente en casa para Karaoke!

▶ PRÁCTICO MULTIFUNCIONAL: use el control remoto de funciones completas para personalizar la configuración de su experiencia de visualización. incluyendo menú OSD multilingüe, reproducción rápida y lenta; repetir uno/todos/punto A-B; extracción de CD (grabar CD de audio en USB); Función de reproducción de memoria, función de bloqueo para niños, etc.

★ OTRAS CARACTERÍSTICAS Y GARANTÍA: El diseño de carcasa de metal premium garantiza una mejor disipación del calor y durabilidad. use lentes de calidad, enchufes, procesadores, etc., para un uso duradero. este reproductor de DVD lee sus discos de la manera más rápida, silenciosa y confiable. Las tecnologías integradas antichoque y de corrección de errores garantizan un disfrute visual ininterrumpido.

Maite Reproductor de DVD HD, Multi Región para TV, Conexión HDMI AV/Entrada USB/Mikrofon, Soporta Sistema NTSC/PAL, Mando a Distancia € 39.99



Amazon.es Features 【Pantalla y Sonido】1080P reproductor de HD DVD puede reproducir medios con HDMI, USB o conexión AV, muestra imágenes claras y brillantes con gran calidad de sonido. Puede reproducir, saltar, reanudar y repetir a su gusto. Este reproductor de DVD AV&HDMI se puede utilizar para televisores inteligentes, televisores tradicionales, pantallas normales, proyectores y teatros en casa.

【Fuerte Compatibilidad】Este reproductor de DVD sin región admite una variedad de formatos como CD/VCD/SVCD/CD-R/CD-RW/EVD/DVD-9/DVD-R/DVD-RW9 (excepto Blu-Ray). Lee archivos USB de hasta 720P, archivos: AVI(Xvid,MP4V,MPEG-1),D2VX,MPG,MPEG,MP3,MOV,ASF. Este reproductor de DVD TV con interfaz de micrófono, se puede cantar karaoke con sus amigos y familiares siempre que lo desee.

【Gran Fuerza】Como el reproductor de DVD para TV más potente de Maite, incluye un controlador HD588A incorporado y los últimos procesadores SunPlus de 8th Gen, lo que permite velocidades de lectura 2X más rápidas y entornos sin ruido. Admite funciones de reproducción de memoria y corrige automáticamente las imágenes borrosas del disco. El reproductor de CD-DVD puede funcionar hasta a 50/60 Hz y tiene un consumo de energía extremadamente bajo, lo que también es bueno para el medio ambiente.

【Más estable diseño industrial】El material de la carcasa de este reproductor de DVD compacto es de hierro durable, que es anti-choque, disipación de calor y muy estable, no se romperá fácilmente de daños accidentales, se puede utilizar durante mucho tiempo. 4cm de espesor bajo 3 libras de peso, no ocupará mucho espacio y fácil de mover.

【El paquete incluye】1x reproductor de DVD, 1x cable HDMI, 1x cable AV, 1x mando a distancia (sin pilas), 1x manual de instrucciones (en Inglés, Si lo necesita en alemán, póngase en contacto con nosotros), Un año de garantía y 30 días de devolución para el reembolso. Si tiene problemas para cambiar entre los idiomas alemanes, la conexión de dispositivos o no ser capaz de leer los discos, maite proporciona 24/7 servicio al cliente y soporte técnico. READ Los 30 mejores Ts-Ideen capaces: la mejor revisión sobre Ts-Ideen

Philips TAEP200 Reproductor de DVD/CD - HDMI, Full HD, Conexión de Medios USB, DivX Ultra, Control Remoto - Negro € 47.02

6 used from €36.51



Amazon.es Features IMÁGENES NÍTIDAS Y NATURALES: el DAC de vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico superior que conserva todos los detalles de la calidad de imagen auténtica. El convertidor muestra sombras sutiles y las gradaciones de color más suaves, lo que hace que la imagen sea más vívida y natural. Las limitaciones del DAC tradicional de 10 bits se vuelven particularmente evidentes cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

APTO PARA CASI CUALQUIER DISCO DE FORMATO - Reproduzca prácticamente cualquier formato de disco que desee: CD, (S) VCD, DVD, DVD + R, DVD-R, DVD + RW, DVD-RW o DVD + R DL. Reproduzca todos sus discos en un dispositivo y experimente una flexibilidad y una comodidad de reproducción incomparables.

AJUSTE EN PANTALLA UNA PANTALLA ÓPTIMA: lo que sea que mires y en cualquier televisor, la función de ajuste de pantalla llena toda la pantalla con la imagen. No más molestas barras negras encima y debajo de la imagen, sin tener que ajustar esto usted mismo. Presione el botón de ajuste de pantalla, elija el formato y vea su película en pantalla completa.

ENLACE DE MEDIOS USB PARA REPRODUCCIÓN DE MEDIOS: el bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar fácilmente PC, periféricos y dispositivos electrónicos de consumo. Con USB Media Link, todo lo que tiene que hacer es conectar su dispositivo USB y estará listo para reproducir las películas, la música o las fotos que desee.

DIVX ULTRA CERTIFIED: Con soporte para DivX, puede disfrutar de videos y películas codificados en DivX de Internet, incluidas las películas de Hollywood compradas, directamente en el sofá. El formato de medios DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que le permite almacenar y reproducir archivos grandes como películas, avances y videos musicales en medios como CD-R / RW y DVD grabables en su DivX Ultra Certified Philips. Reproductor de Blu-ray o DVD.

LMEN Grabadora Externa USB 3.0 y Tipo-C, Disquetera CD/DVD-RW ROM, Reproductor de Tarjetas SD TF Lector Player para PC/iMac/Mac os/Windows 11/10/8/7/XP/Vista € 29.99

€ 28.98



Amazon.es Features 【Unidad Externa de CD DVD 6 en 1】: esta grabadora de CD utiliza una interfaz dual USB y tipo C y también cuenta con una ranura separada para tarjeta SD/TF, 1 puerto USB 3.0 y 2 puertos micro USB, lo que te da velocidades de transferencia de datos más rápidas (hasta 5 Gbps), así como la capacidad de conectar unidades flash USB y cargar tu otros dispositivos electrónicos. Nota: las tarjetas SD y TF no pueden funcionar al mismo tiempo, solo se puede seleccionar una a la vez.

【Plug and Play】: la disquetera externa usb está equipada con un cable integrado USB 3.0 y Type-C, compatible con varios tipos de portatil y compatible con USB 2.0 y USB 1.0. Esta lector dvd no requiere una unidad adicional o una fuente de alimentación externa, simplemente conéctela a un puerto USB y se detectará la dvd externo. Es el compañero perfecto para cualquier computadora que no tenga una unidades internas.

【Rendimiento Estable】: El lector de CD/DVD -R/RW externo USB 3.0 adopta un nuevo chip de tercera generación, que tiene una fuerte capacidad de corrección de errores, menor consumo de energía, reducción de ruido y resistencia a los golpes, y mejor rendimiento. Además, recomendamos usar una aplicación como Nero o BurnAware para grabar CD/DVD rápidamente; deberá cambiar el código de región a su región antes de usar la unidad.

【Amplia Compatibilidad】La reproductor de cd dvd portátil puede leer y escribir de 8cm/12cm DVD-ROM, DVD-RW, DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, CDA, CD-R, CD-RW, CD -ROM, VCD y SVCD. Compatible con sistemas WIN7/WIN8/WIN10/WIN11/XP/Linux/VISTA/Mac OS 8.6 y superiores (el sistema WIN98 necesita instalar el controlador), adecuado para computadoras portátiles y computadoras de escritorio. No apto para Blu-ray Disc, HD Disc,PS4,PS5.

【Diseño Ultrafino y Portátil】: El lector grabador cd dvd externo tiene un diseño ultrafino, portátil, ligero y moderno. Tiene una velocidad de lectura de DVD de 8x más estable, una velocidad de lectura de CD de 24x y una velocidad de escritura de CD/DVD de 8x, reproduce música, juega y ve películas sin demoras ni distorsiones. El cable de datos integrado está oculto en el lector de tarjetas para evitar pérdidas y puede guardarse fácilmente en una mochila y transportarse.

Reproductor de DVD BSL-351 multiformato DVD/CD / MP3 / Reproductor USB Multimedia | Salida HDMI , AV (Cable AV Incluido) con adaptador para SCART | Mando a Distancia . € 29.99

Amazon.es Features ✓Reproductor DVD Multiformato : Mp3, DVD+/-R/RW, JPG, CD/CD-R .

✓Reproductor USB multimedia compatible con múltiples formatos de Audio y Video.

✓Mando a distancia para controlar todas las funciones del equipo.

✓Salida AV, Salida HDOUT.Cable Audio Video con adaptador a Euroconector y cable HDMI incluido.

✓Display Digital VFD y OSD en varios idiomas.

Panasonic S700EG-K - Reproductor de DVD (108MHz/12bit Video DAC, Power Resume, hasta 1080p, compatible con Xvid, USB, diseño compacto) negro € 59.99

€ 56.00

23 used from €52.08



Amazon.es Features Reproductor dvd s700eg-k compatible con xvid

Reproducción de diapositivas en jpeg con música mp3

Resolución de imagen hasta 1080 p

Diseño a prueba de polvo; power resume

Escaneo progresivo

DESOBRY Mini Reproductor de DVD, Reproductor de DVD para TV, Reproductor DVD portátil HD 1080P para Smart TV con Todas Las regiones, Cable HDMI/AV, USB/TF, Control Remoto, Compatible con PAL/NTSC € 49.99



Amazon.es Features 【Mini reproductores de DVD para TV】El reproductor de DVD DESOBRY es mucho más pequeño que los reproductores de DVD normales, solo 6,1 x 5,9 x 1,2 pulgadas y 1,1 libras, ahorra más espacio y es fácil de transportar. El mando a distancia completo proporcionado, también fácil de usar para niños y ancianos.

【Unidad mejorada y memoria más reciente】Este mini reproductor de DVD ha actualizado Drive Core. Se puede leer rápidamente en segundos. La cancelación de ruido permite que el DVD se cargue en silencio. La corrección de errores le permite leer bien los discos rayados. La protección a prueba de golpes garantiza una experiencia de visualización fluida y estable. La función de memoria de punto de interrupción siempre hace que comience donde lo dejó.

【Salida HDMI/AV y 1080P】Nuestro pequeño reproductor de DVD se puede conectar a televisores y proyectores inteligentes a través del cable HDMI incluido. Y también puede conectarse a televisores tradicionales a través del cable RCA incluido. La resolución de escalado Full HD 1080P le brinda una experiencia de audio y video realista, convirtiendo cualquier habitación en un mini cine en casa.

【Todas las regiones y entrada de tarjeta USB/TF】Nuestros reproductores de DVD sin regiones pueden reproducir discos estándar de todos los países, admiten CD, DVD, DVD±R, DVD±RW, CD-R/-RW, VCD, SVCD, KODAK PICTURE & CD DE FOTOS; La entrada de tarjeta USB/TF admite la reproducción de MPEG-1V, MPEG-2V, H.263, XVID, DX50, DIVX, MP3, MP2, WMA, AC3, PCM, JPG (hasta 32 GB con el formato FAT32). Nota: no admite discos Blu-ray ni archivos MP4.

【Lo que obtienes】 Para este reproductor de DVD HDMI, proporcionamos GARANTÍA DE dos años y servicio al cliente profesional y soporte técnico de por vida. El paquete incluye 1 * mini reproductor de DVD, 1 * cable HDMI, 1 * cable RCA, 1 * cable USB, 1 * control remoto, 1 * manual de usuario.

Mini Reproductor DVD para TV, HDMI 1080P, Salida AV, Reproductor DVD sin restricciones regionales, NTSC/PAL, Reproducción USB, Cable HDMI RCA, Mando a Distancia, Estante € 48.99

€ 46.99



Amazon.es Features 【Tamaño más pequeño, rendimiento más fuerte】Con un diseño actualizado, las potentes características de rendimiento se mantienen mientras que el mini reproductor de DVD es un 60% más pequeño que otros reproductores de DVD. Más pequeño y delgado, el reproductor de DVD tiene sólo 1,1 pulgadas de grosor y pesa 0,7 libras. Los bordes estrechos ofrecen la oportunidad de realizar cambios de tamaño audaces. Experimente una calidad de imagen cercana a la alta definición (1080P).

【Soporte para reproductor de DVD】El paquete incluye un soporte para un mini reproductor de DVD para que los usuarios puedan aprovechar al máximo el espacio en su casa. Es el primer mini reproductor de DVD que puede reproducirse en vertical y en horizontal. El cuerpo blanco puro con diseño de cubierta abatible de resorte transparente es simple y elegante, se puede utilizar como un reproductor de CD, soporte de exhibición de CD, especialmente para los amantes de los CD originales.

【Todas las regiones libres】Este es un minirreproductor de DVD regional (incluyendo la Región 2) que puede reproducir: CD/VCD/SVCD/SVCD/CD-R/CD-RW/EVD/DVD-9/DVD-R/DVD-R/DVD-R (excepto Blu-ray). Reproduzca sus archivos digitales como AVI (Xvid, MP4V, MPEG-1), D2VX, MPG, MP3, MP4, MOV, ASF directamente a través de USB. su potente adaptabilidad se convierte en comodidad. el cable de carga del reproductor de DVD ahora se convierte en un micro USB. todos los modelos que admiten el cable.

【Puerto HDMI y salida Av】Este mini reproductor de DVD se puede conectar a HDMI, puerto AV para formar la salida de vídeo y audio. Nuestro paquete incluye un cable HDMI que se puede conectar fácilmente a cualquier dispositivo con un conector HDMI, como un proyector, una pantalla de PC o una Smart TV. También hay un cable AV que le permite conectar altavoces para obtener un sonido más completo y un amplio rango dinámico que se adaptará bien a su sistema AV doméstico

【Regalo sorpresa】 Servicio de atención al cliente y soporte técnico 24/7. 1 año de garantía, 30 días de devolución para el reembolso. 1 mini reproductor de DVD, 1 cable HDMI de 1m, 4K, 60Hz, 1 cable de salida AV de 1m, 4K, 60Hz, 1 mando a distancia (pilas no incluidas), 1 manual

Lector CD/DVD-RW Externo, Grabadora con USB 3.0 y Type-C, Disquetera Externa USB Drive, Lector para Portatil,PC,Laptop,Windows 11/10/8.1/XP/Linux/MacOS, iMac, Macbook € 26.99



Amazon.es Features 【Lector CD DVD Externo USB3.0】- Lector cd externo para portatil con interfaz de alta velocidad usb3.0, la velocidad de transmisión de datos es más rápida (hasta 5 Gbps), el rendimiento es estable y la capacidad de tolerancia a fallos es fuerte. Tambien compatible con versiones anteriores de USB2.0 y USB1.0. Se alimenta sólo por USB, no necesitarás fuentes de alimentación externa.

【Plug and Play】-fácil de usar. Una grabadora CD/DVD externa ventajosa está alimentada por un puerto USB. No se requieren unidades externas ni fuentes de alimentación. El controlador de DVD se puede detectar simplemente insertando el controlador en el puerto USB. Puede usar fácilmente controlador de CD / DVD para escritor / grabadora para reproducir sus películas/disfrutar de música/grabar / rip discos/ instale el software/ sistema/ descargar juegos o grabe sus preciosos recuerdos y guarde fotos.

【Compatibilidad amplia】- la Unidad de DVD Externa a ñade un adaptador de tipo C que soporta diferentes dispositivos.Compatible con Windows 2000/2003/xp/7/8/10/11,vista y todas las versiones del sistema Mac OS,Apple MacBook Air y MacBook pro.Además,el quemador y el controlador del quemador pueden leerse y almacenarse en diferentes formatos.CD-R,CD-RW,CD-ROM,DVD-R,DVD-RW,DVD-Ram,DVD-RW.(Nota:Las lector dvd externo no son compatibles con TV,tabletas,reproductores de Auto,Chromebook,Blu-ray)

【Diseño moderno y portátil】-Esta unidad de CD externa ultradelgada para computadora portátil viene estándar con un botón de expulsión para que nunca tenga que preocuparse de que su disco se atasque dentro de esta unidad de CD/DVD externa. Tiene un diseño elegante, ligero y resistente a los golpes. Diseño de cable integrado, Puedes guardarlo fácilmente en tu bolso y llevarlo a todas partes.

【100% Servicio de Garantía】-3 años de experiencia en la fabricación de disquetera externa para pc profesionales garantizan una calidad fiable y un servicio de atención al cliente profesional. No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener ayuda o un reemplazo gratuito si hay algún problema después de la compra, no tiene que preocuparse por la ventana de devolución de tiempo limitado.

Sony DVPSR370B - Reproductor de DVDs con USB, CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL, DVD-RW/-R/-R DL (incluidos DVD de 8 cm), JPEG, mp3, MPEG-4, WMA, AAC y PCM lineal, Diseño Compacto 270 mm, Negro € 43.99

3 used from €31.94



Amazon.es Features Compatible con XVid, CD/R/RW, MP3, JPEG

Ecualizador de video, audio DRC (control de rango dinámico)

Diseño elegante, compacto y que ahorra espacio con solo 270 mm de grosor

Entrada/Salida LINE (RGB) -TV: USB de 21 pines *: Toma USB tipo A, corriente máxima 500 mA (para conectar un dispositivo USB)

Reproduce películas, música y fotos almacenadas en USB

LG BP250 - Reproductor Blu Ray 2D, DVD, USB - Plus, HDMI, Simplink, Apto para Televisor Multisistema, Lector TV, Escalado Full HD, Compatible con Home Music, Color Negro € 99.99

€ 81.99

6 used from €76.13



Amazon.es Features Conexión: USB, salida HDMI, Simplink

Solo el televisor en color multisistema puede recibir todos salida de señales del reproductor. Si tiene un televisor con sistema de color PAL, solo verá imágenes distorsionadas cuando use discos o contenido de video grabado en NTSC.

Grabadora CD/DVD Externa, Lector Grabador para Portatil USB 3.0 y Tipo-C, Disquetera USB de Tarjetas SD/TF Unidad CD/DVD -RW/ROM para Windows 11/10/8/XP/Linux/Mac OS/Laptop/PC € 31.98



Amazon.es Features 【Unidades CD DVD Externa 8 en 1】: Esta grabadora de CD tiene 2 puertos USB A 3.0, 3 puertos USB A 2.0, 1 interfaz tipo C, 1 ranura SD y 1 ranura TF, compatible con un disco duro USB, ratón y teclado limitados/inalámbricos, radiador de ordenador, y otros accesorios de ordenador USB, La ranura de la tarjeta es perfecta para transferir archivos de foto y vídeo por su cámara de tarjetas a su ordenador(Nota: el puerto SD y el puerto TF no se pueden utilizar al mismo tiempo).

【Alta Velocidad】: la disquetera externa usb es compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.0, esta unidad de CD/DVD externa USB 3.0 y tipo C proporciona una velocidad máxima de lectura de DVD de 8X; una velocidad máxima de lectura de CD de 24X, la la velocidad máxima de escritura de CD/DVD es 8 veces mayor y proporciona una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, puede copiar CD y reproducir películas de música sin demora ni distorsión.

【Súper Compatible】: Este grabadora dvd externa es compatible con sistemas Windows XP / Vista / 7/8/10/11, Linux, Mac OS 8.6 o superiores, ideal para portátiles, PC, escritorio, etc. Soporta CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, CDA, VCD y SVCD. Nota: Para escritorios, conecta el dispositivo al puerto USB en la parte posterior de la computadora host para un uso normal.

【Diseño Delgado y Portátil】La lector cd dvd externo tiene un diseño delgado, portátil, a prueba de golpes y elegante. Nuevo chip incorporado, potente función de corrección de errores y tecnología de reducción de ruido antivibración, este reproductor dvd está bien diseñado, con un diseño ultrafino, la altura es de solo 0,7 pulgadas, el cable de datos está oculto en la parte posterior para evitar pérdida, puede poner fácilmente esta grabadora de CD USB en su bolsa de viaje y llevársela.

※【Consejos】: la unidad de CD/DVD LMEN no es adecuada para tabletas, automóviles, Surface Pro, Surface Studio y otras series de tabletas laptop portátiles, ¡compre con cuidado! Además, ofrecemos una garantía posventa de 1 año para nuestros productos. Si hay algún problema después de la compra, no dude en contactarnos para obtener ayuda o un reemplazo gratuito, le brindaremos servicio al cliente y soporte técnico dentro de las 24 horas.

Reproductor de DVD para televisión con HDMI, para Smart TV, Reproductor de DVD USB € 39.99



Amazon.es Features Experiencia de vídeo inmersiva: Este reproductor de DVD sin código de región cuenta con 1080p para experimentar una calidad de imagen casi HD y un sonido sólido en un diseño compacto. Este reproductor de DVD sin código de región muestra tonos sutiles y una graduación de colores más suave, lo que resulta en una imagen más vibrante y natural. Te proporciona múltiples conexiones de salida de vídeo.

Supercompatible: Este reproductor de DVD sin código de región funciona como reproductor de DVD, reproductor de CD, reproductor de archivos de disco U. Este reproductor de DVD sin código de región te permite reproducir formatos de archivo distintivos incluyendo DVD/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R/HDCD/VCD/CD+R/CD-R/MP3/KODAK PICTURE CD/DIVX para el máximo placer de visualización y audición.

Rápido y cómodo. Reproduce tus archivos digitales directamente a través de USB para crear un ambiente relajante. Lleva tu experiencia de entretenimiento en casa al siguiente nivel con este reproductor de DVD sin código de región de la más alta calidad con puerto USB. Mira tu vídeo favorito sin ningún tipo de molestia. Puedes utilizar el reproductor de DVD sin código de región para copiar tu música a tu dispositivo.

Práctico y funcional. 1. Tecnología de escaneo progresivo integrada y núcleo de disco avanzado para mejorar la velocidad de lectura y la reducción de ruido. 2. Protección antisalto del reproductor de DVD ELECTCOM que proporciona una experiencia de visualización suave y fiable. 3. Personaliza tu entretenimiento con función de salto, cámara lenta, zoom avanzado, reproducción de un solo paso.

Fabricación duradera de primera calidad: Este reproductor de DVD sin código de región está hecho con material y núcleo de unidad de alta calidad. Junto con la moderna pantalla LCD, el reproductor de DVD sin código de región se ve decente y hermoso. Los componentes de primera clase y el material resistente también hacen que este reproductor de DVD HDMI sea fiable y lo suficientemente fuerte como para soportar el uso diario. READ Los 30 mejores Cable Ethernet 25 Metros capaces: la mejor revisión sobre Cable Ethernet 25 Metros

Grabadora DVD Externa, Ultra Slim Portátil Unidad de Lector CD Externo, Grabadora CD/DVD Externa USB 3.0, Unidades CD Externas-RW Super Drive, Type-C, Compatible con Win10/8/7/XP/Vista/Linux/Mac OS € 18.99

€ 17.99



Amazon.es Features 【FÁCIL DE INSTALAR Y UTILIZAR】Unidad de CD externa Plug and Play. No hay necesidad de software y fuente de alimentación adicionales. Simplemente conecte la unidad de DVD externa a la interfaz USB de su ordenador portátil, presione el botón y coloque el disco en la bandeja, se reconocerá y reproducirá automáticamente.

【INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD】Con esta unidad de CD externa para ordenador portátil, le brinda una velocidad de transferencia de datos rápida y un rendimiento estable. Le permite grabar CD, música, videos, instalar software o crear discos de respaldo de CD / DVD. También es compatible con USB2.0.

【GRAN COMPATIBILIDAD】El CD Drive es adecuado para Windows XP / Vista / 7/8/10, todas las versiones de MAC OS. Está especialmente diseñado para Apple HP Dell Lenovo y otros, ultrabook, netbook, laptop y ordenador de escritorio sin unidad de hardware.

【APARIENCIA MODERNA】El cable de datos está oculto en el reproductor de DVD USB. Quemador para ordenador portátil. Tiene un diseño delgado, liviano y a prueba de golpes, y una apariencia lo suficientemente elegante, puede colocar esta unidad externa de CD / grabadora / reproductor de DVD en la bolsa de viaje o en su escritorio.

【[2021 MEJORADO] TECNOLOGÍA INTELIGENTE】Este reproductor de CD / DVD ultra delgado para ordenadores portátiles viene de serie con un botón de expulsión para que nunca tenga que preocuparse de que su disco se atasque dentro de esta unidad de CD / DVD externa. Gracias a la tecnología de malla de cobre de este componente externo, puede estar seguro de transmisiones de datos estables.

Grabadora DVD/CD, Lector Unidades Externa USB 3.0 y Type-C y Reproductor de CD-RW/VCD-RW, con 5 Puertos (2 USB-A, Micro USB, SD,TF), para Mac/Laptop/Win 7/8/10/11/XP/Linux/Vista3 € 27.99

€ 23.79



Amazon.es Features Formatos compatibles: La grabadora de CD DVD externa admite DVD-ROM, DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, CD-RW, CD-ROM, CD-R, CD + R (W) VCD, SVCD. Asegúrese de que su reproductor multimedia de Windows admita el formato multimedia que ve. (¡Pero BLU-RAY, 3D, 4K, 2K en DVD no se pueden leer!)

Plug and play: la unidad de CD plug and play no requiere ningún otro controlador. Conecte la unidad de DVD externa directamente al puerto USB de la PC y al puerto tipo C de la Mac para identificar la unidad de DVD. Si la fuente de alimentación es insuficiente, utilice el cable USB (suministrado) para cargar la unidad de DVD.

Puerto dual USB: la grabadora de CD tiene 2 puertos USB, 1 puerto micro USB, 1 ranura SD y 1 ranura TF. Se pueden usar dos puertos USB y un puerto Micro USB al mismo tiempo, el puerto SD y la ranura TF no se pueden usar al mismo tiempo.

Transmisión de alta velocidad, fácil operación: la unidad de CD USB 3.0 proporciona una velocidad de transmisión de datos más rápida, hasta 5 Gbps. Es compatible con versiones anteriores de USB 2.0. Con la tecnología de grabación inteligente, puede leer / escribir / grabar discos fácilmente o interrumpir la grabación. Los botones emergentes y el diseño de la placa facilitan la lectura o escritura de discos.

Alta compatibilidad: la unidad de CD es compatible con WIN XP / 7/8/10/11, VISTA, Mac OS 8.6 o superior, y se puede utilizar como APPLE / DELL / SONY / SAMSUNG / ASUS / ACER / HP, laptop, super pole Ben , PC, computadoras de escritorio y otras marcas sin unidades integradas (no son compatibles con Windows 98! Las unidades de DVD no son compatibles con televisores, tabletas, reproductores de automóviles, Chromebooks, Surface Pro, Ubuntu).

Compacto Reproductor DVD para TV - (HD 1080P escalado Lectore de DVD CD, Salida HDMI/AV/Coxical, Entrada USB, Mic Porta, MP3, Cable HDMI & AV Incluido (LP-099) € 41.80

€ 39.50

1 used from €27.65



Amazon.es Features ▶IMAGEN DE ALTA CALIDAD: reproductor de DVD con puerto HDMI, mejora de 1080P, disfrute de una imagen de alta calidad y un sonido impresionante. Puerto RCA compatible con la mayoría de televisores, Conexión por cable HDMI (incluido) a tu Smart TV o proyector. Sistema de televisión: PAL/NTSC. (Cable HDMI y RCA incluido)

▶MULTI-REGION DVDs: multi-región 1/2/3/4/5/6 (excepto CPRM) gratuitos y Menús OSD en 7 idiomas para uso en todo el mundo. Compatible con MPEG4 / DVD / DVD-R / DVD+R / DVD+RW / CD / VCD / SVCD / MP3 / CD-R / CD-RW / JPEG / KADAK.para disfrutar al máximo de la visualización y la audición. (Nota: no es compatible con Blu-ray Disc).

▶ CONEXIONES USB & MIC: Entrada USB2.0 (sistema FAT16/32), a través del puerto USB para reproducir tus películas, canciones o fotos favoritas directamente en tu televisor. Reproducción de archivos multimedia MP4/AVI/VOB/DAT (solo 720 x 480/576 píxeles), audio digital MP3/WMA e imágenes JPG/JPEG. (Nota: no todos los archivos MP4 son compatibles).

▶ PRÁCTICO MULTIFUNCIONAL: Puerto de micrófono (6,5 mm) para karaoke; salida de audio digital coaxial; use el control remoto de funciones completas para personalizar la configuración de su experiencia de visualización. reproducción rápida y lenta; repetir uno/todos/punto A-B; extracción de CD (grabar CD de audio en USB); Función de reproducción de memoria, función de bloqueo para niños, etc.

▶ LECTURA SILENCIOSA Y RÁPIDA: Tamaño compacto con pantalla LED, utiliza materiales de alta calidad, lentes de lectura de disco, enchufes, procesadores, etc., para un uso duradero. este reproductor de DVD lee sus discos de la manera más rápida, silenciosa y confiable. Las tecnologías integradas antichoque y de corrección de errores garantizan un disfrute visual ininterrumpido.

Sony DVP-SR760H - Reproductor de DVD / CD con tecnología de mejora de la imagen (HDMI, USB port , reproducción de Xvid, Dolby Digital) , negro € 55.00

11 used from €43.00



Amazon.es Features Reproductor de DVD elegante con tecnología de mejora de la imagen y conectividad HDMI y USB.

Ve tus DVD con una calidad de imagen cercana a la alta definición

Reproduce DVD de múltiples formatos y reproduce contenido almacenado en USB

Se conecta al televisor mediante un cable HDMI

Formatos compatibles: AAC, Audio CD, CD Text, DVD+R, DVD+R de doble capa, DVD+RW, DVD-R, DVD-R de doble capa, DVD-RW, DVD de 8 cm para videocámara DVD, DVD Text, DVD Video, JPEG, JPEG HD, KODAK Picture CD, LPCM, MP3, MPEG1, MPEG4; Subtítulos externos de Xvid, Súper VCD, VCD, WMA, Xvid

Reproductor de DVD Ultra HDMI con Modo de Audio Bluetooth, Reproductor DVD Libre de Todas Las regiones para televisores, Reproductor de Discos HD Premium con Sonido Dolby con USB/Tarjeta SD/micrófono € 45.99



Amazon.es Features 【Conexión Creative Bluetooth】 Con la nueva característica mejorada de Bluetooth Audio, puede reproducir música o audiobokks de smart DVD Player en TV o soundbox. Bluetooth rango de conexión de hasta 10 metros, este reproductor de DVD HDMI es una gran comodidad para ajustar el volumen, avance rápido y rebobinado mientras está sentado en el sofá. Maite se compromete a que la tecnología traiga alegría y comodidad a la vida.

【Dobly Sonido, experiencia visual vívida】Soporta 1920 x 1080 vídeos Ultra HD con decodificación de vídeo de alto rango dinámico y la tecnología de procesamiento de color, reproductor de DVD Maite transformará sus programas favoritos y películas con la imagen ultravivid de la tecnología 1080P Ultra HD y el sonido envolvente de átomos dobly para una experiencia de entretenimiento premium.

【DUAL MIC, 3 BOTONES GIRATORIOS DE VOLUMEN】El cuerpo totalmente negro cuenta con un panel de control negro brillante y una carcasa rígida negra mate, que no sólo proporciona una estética elegante, sino que también cuenta con un diseño más avanzado de botones metálicos con tres botones giratorios de textura mecánica que permiten un ajuste preciso del volumen para el micrófono uno, dos y la música de fondo.

【Universal reproducción y lectura fiable de archivos】 el reproductor de DVD sin región MAITE tiene incorporado un sistema de doble lectura de tarjetas USB/SD que crea un potente reproductor con alta calidad de reproducción y compatibilidad universal de formatos de archivo. El reproductor de DVD sin región puede reproducir discos de la región 1-2. También admiten la reproducción de vídeos, música y fotos desde discos duros USB o unidades de memoria USB.

【Guía del usuario】accesorios proporcionados, 1x cable HDMI y RCA para la reproducción de vídeo y audio simplemente conectando a su televisor o equipo estéreo doméstico; 1x funda protectora de disco, paño de limpieza para proteger sus discos de arañazos. No dude en ponerse en contacto con nosotros, podemos proporcionarle manuales electrónicos en otros idiomas, así como una garantía de 60 días para nuestro producto.

Reproductor de DVD para TV,Full HD 1080P, HDMI Output, Gratuito para Todas Las regiones, Mini Reproductor Compacto de DVD CD y MP3, con Cable HDMI para TV, Puerto USB, Control Remoto, (no blueray) € 48.73

€ 38.99



Amazon.es Features All Region Free:este reproductor de DVD puede reproducir cualquier región (1-6 excepto los discos CPRM de Japón) (el disco Blu-Ray NO es compatible)

Reproductor de medios USB: puerto USB 2.0 integrado para reproducir archivos multimedia (video / música / foto).

Salida AV y puerto HDMI para televisores inteligentes o televisores antiguos. Exploración progresiva; Sistema de TV: PAL / NTSC / Automático; Formato de TV seleccionable de 16: 9/4: 3

Puerto USB y MIC incorporado, disfrute de la toma de micrófono para karaoke. Medios de reproducción: video (AVI, DAT, VOB); Audio (MP3, WMA, OGG); Imagen (JPG / JPEG).

Las funciones adicionales incluyen: Reanudar, Avance rápido / rebobinado, Selección de pista anterior / siguiente. Garantía de 2 años y devolución de 90 días para reembolso (proporcionada por la tienda WISCENT. Comuníquese con la tienda primero)

