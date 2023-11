Inicio » Electrónica Los 30 mejores reloj mujer inteligente capaces: la mejor revisión sobre reloj mujer inteligente Electrónica Los 30 mejores reloj mujer inteligente capaces: la mejor revisión sobre reloj mujer inteligente 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de reloj mujer inteligente?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ reloj mujer inteligente del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Nerunsa Reloj Inteligente Hombre Mujer con Llamadas, 1,85" Smartwatch 100+ Modos Deportivos, Pulsómetro, Monitor de Sueño, Pulsera Actividad Impermeable IP68 Reloj para iOS Android, Blanco Estrella



Amazon.es Features Llamadas Bluetooth y Notificaciones Inteligentes: P66D reloj inteligente hombre mujer cuenta con micrófono incorporado y altavoz de alta fidelidad, lo que te permite hacer y recibir llamadas directamente, mejorando tu eficiencia. Además, cuando tu teléfono recibe llamadas, mensajes de texto, Facebook, Twitter, WhatsApp, mensajes de LinkedIn, reloj inteligente vibrará para recordártelo, asegurándote de que no te pierdas mensajes importantes.

Pantalla Táctil HD de 1,85" y Esfera Personalizable: El reloj deportivo rcuenta con una gran pantalla TFT a color de alta definición de 1,85 pulgadas, que ofrece una visualización de imágenes claras y detalladas con una reproducción del color más realista. La aplicación del smartwatch también ofrece más de 200 fondos de pantalla de marcación personalizados para elegir, e incluso puede personalizar su fondo de pantalla de marcación con sus fotos favoritas.

100+ Modo Deportivo e IP68 Impermeable: El reloj deportivo hombre mujer tiene 100+ modos deportivos, que incluyen caminar, correr, yoga, etc., para satisfacer sus diversas necesidades deportivas. También controla tu frecuencia cardíaca, distancia, velocidad y calorías quemadas en tiempo real. Con un rendimiento a prueba de agua de nivel IP68, este pulsera actividad se puede usar incluso en días lluviosos. (No se recomienda bañarse, nadar, bucear, etc.)

Monitoreo de Salud las 24 Horas: El reloj cuenta con un sensor óptico de alta calidad integrado que puede monitorear nuestra frecuencia cardíaca en tiempo real las 24 horas del día. Este smart watch detectará y realizará un seguimiento de su sueño, analizando la calidad del mismo, incluyendo el sueño profundo y sueño ligero. Puede ver datos detallados en la aplicación para ayudarlo a ajustar su estilo de vida. (Los datos son solo de referencia, no para uso médico.)

Reloj Inteligente Multifuncional: El smartwatch cuenta con una amplia gama de herramientas prácticas, como Recordatorio de mensajes, recordatorio sedentario, cronómetro, controla la música, pronóstico del tiempo, fotografías remotas, alarma. El reloj inteligente es compatible con iOS 9,0 o Android 5,0 y superior. Su batería de 280 mAh de gran capacidad y bajo consumo energético permite hasta 7 días de uso continuo y hasta 30 días en modo de espera.

Reloj Inteligente Mujer, 1.85" Smartwatch Llamadas Bluetooth con Podómetro/Pulsómetro/Monitor de Sueño, 110+ Modos Deportivos Impermeable IP68 Pulsera Actividad para Android iOS, Oro Rosa





Amazon.es Features Llamadas Bluetooth y Notificación: Con el micrófono incorporado y el altavoz de alta fidelidad, el reloj inteligente mujer puede hacer/contestar llamadas directamente. Cuando tu teléfono recibe llamadas, mensajes de texto, Facebook, Twitter, WhatsApp, mensajes de LinkedIn, reloj inteligente hombre vibrará para recordártelo. No extrañarás a personas ni cosas importantes.

1.85" Pantalla Táctil Completa: Pulsera actividad adopta una gran pantalla TFT a color de alta definición de 1,85 pulgadas, lo que hace que todas las llamadas entrantes, mensajes y recordatorios sean extremadamente claros. Hay más de 200 carátulas de smartwatch en la aplicación para elegir, también puede elegir cualquier foto en su teléfono para configurarla como la carátula de este smartwatch en cualquier momento, para mostrar su estilo personal.

110+ Modo Deportivo e IP68 Impermeable : Una amplia actualización de 110+ modos de deporte, que cubre casi todo tipo de escenarios deportivos. A través del sensor de gravedad de 3 ejes incorporado, puede registrar con precisión sus pasos diarios, distancia, calorías, lo que hace que su deporte sea más seguro y efectivo. El impermeable IP68 ayuda a los smartwatch hombre deportiva a realizar todas las ocasiones diarias y de entrenamiento.

Pulsómetro y Monitor de Sueño: Sensor de oxígeno en sangre real incorporado, smartwatch mujer puede proporcionar monitorización de la frecuencia cardíaca las 24 horas y monitorización de la calidad del sueño(sueño profundo y sueño ligero). Puede ver datos detallados en la aplicación para ayudarlo a ajustar su estilo de vida para mejorar su calidad de vida y mantener la salud.

Multifunción: Este smart watch también agregó muchas funciones prácticas como Recordatorio de mensajes, recordatorio sedentario, cronómetro, controla la música, pronóstico del tiempo, fotografías remotas, alarma. Admite iOS 9.0 o superior y Android 5.0 o superior. Fitness tracker solo necesita 2 horas para cargarse completamente, puede trabajar de 7 días y 30 días en modo de espera.

IFMDA Reloj Inteligente Hombre Mujer - 1,83" Smartwatch Hombre con Llamada Bluetooth,Reloj Deportivo Impermeable IP68,Notificacion Whatsapp, Podómetro, Pulsómetro, Monitor de Sueño, para iOS Android





Amazon.es Features 【1,83" Pantalla Táctil HD y Llamada Bluetooth】El reloj inteligente utiliza una pantalla TFT a color de 1,83 pulgadas, 240 x 284 de alta resolución, con llamadas Bluetooth y funciones de asistente de voz, puede marcar directamente a través del reloj y está equipado con una silicona correa y una pantalla cuadrada táctil completa, admite 9 idiomas y más de 190 diales, lo que le brinda una mejor experiencia de uso.

【Modos Multideportivos y IP68 Impermeable】 El reloj deportivo tiene 15 modos deportivos incorporados, como correr, nadar, saltar la cuerda, yoga, etc., y admite más deportes de empuje del sistema, que pueden registrar sus pasos de ejercicio, distancia de ejercicio, y el consumo de calorías, para que siempre puedas saber el estado deportivo. La función impermeable de alto grado IP68 le permite usarlo al nadar(Área de aguas poco profundas), lavarse las manos y llover.

【Gestión Integral en Salud】 Los relojes inteligentes para mujeres controlan su salud las 24 horas del día. Mientras los use, puede controlar su frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y sueño, y analizar la calidad de su sueño (sueño profundo/sueño ligero). También tiene un recordatorio de salud de la mujer, brinda más atención a las mujeres, te permite comprender tu salud física y hacer ajustes razonables.

【Notificación Inteligente】 Nuestro reloj inteligente no solo puede recibir llamadas entrantes y recordatorios de mensajes (WhatsApp, Facebook y otras aplicaciones), sino que también tiene recordatorios de agua potable/sedentaridad, recordatorios de frecuencia cardíaca de ejercicio, control de música, despertadores, temporizadores, etc, Te permite tener un asistente conveniente para tu vida.

【Batería de Larga Duración】La batería de este reloj inteligente para hombres tiene en cuenta las necesidades de alto rendimiento. Puede durar aproximadamente 7 días cuando está completamente cargada, lo cual es muy conveniente para viajes de negocios y viajes. Y compatible con teléfonos inteligentes superiores a Android 6.0 e IOS 12.0, no se preocupe por no poder usarlo. Nuestro reloj inteligente tiene una garantía de 12 meses, si tiene alguna pregunta, ¡contáctenos!

Reloj Inteligente Mujer, IP68 Impermeable Smartwatch Mujer, 1,3" Pantalla Táctil Reloj Deportivo Mujer, con Oxímetro, DIY Esfera Reloj, Monitor Sueño, Podómetro, Pulsómetro para Android iOS



Amazon.es Features ⌚【Smartwatch de Monitorización Integral de la Salud】: El reloj podómetro de las señoras de TUYOMA monitoriza el ritmo cardíaco en tiempo real, el oxígeno en sangre y el estado del sueño (sueño profundo/ligero). Además, existe la función de seguimiento menstrual para ayudar a las mujeres a predecir o recordar la próxima menstruación y el momento de la ovulación, y así proporcionar un mejor cuidado. Una buena opción para regalar a las mujeres.

【Reloj Deportivo Multifuncional IP68 Resistente al Agua】: El reloj inteligente puede registrar con precisión los datos de su actividad durante todo el día, 8 modos de deporte satisfacen plenamente sus necesidades de ejercicio diario (caminar, correr, montar en bicicleta, nadar, fútbol, tenis, yoga, etc.). 3 ATM IP68 resistente al agua, puedes llevarlo mientras te lavas las manos, sudas o corres.

【Ajustes Personalizados para Damas de Relojes Inteligentes】: Nuestro reloj deportivo tiene una caja de aleación de aluminio y una correa de silicona más respetuosa con la piel. La interfaz principal consta de 4 interfaces de usuario diferentes y una interfaz personalizable. Puedes seleccionar cualquier imagen que quieras cargar como esfera del reloj. Además, el reloj también admite la fotografía y el control de la música a distancia.

【Notificaciones y SMS】: Después de conectarse a través de Bluetooth, los smartwatches pueden recibir recordatorios de llamadas, calendario, correos electrónicos, notificaciones de SMS, Facebook, WhatsApp, etc. notificaciones de APP sociales. Admite la configuración de la alarma, el cronómetro, la cuenta atrás y el buscador de teléfonos. Este reloj para mujeres hace su vida más cómoda.

【30 Días Espera & 12 Meses Garantía】: Reloj de fitness está equipado con el sistema BLE 5.0, batería de gran capacidad de 300mAh y chip de baja energía Bluetooth. Carga rápida magnética, sólo 2h de carga, hasta 7-10 días de uso, 30 días en espera, muy conveniente para los viajes de negocios o viajes.La garantía del producto se extiende por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra. Si tiene algún problema, contacto con nosotros. Le ayudaremos en un plazo de 12h en días laborables.

AKUMAKA Reloj Inteligente Mujer con Llamadas, 1,85" HD Smartwatch con 3 Correas Función Femenina 120+ Modos Deportivos Pulsómetro SpO2 Sueño IP68 Whatsapp Notificaciones Android iOS Oro, Regalo Mujer



Amazon.es Features 【Diseño Simple y Elegante】El diseño del reloj inteligente mujer utiliza una pantalla táctil TFT de ultra alta definición de 1,85" y una resolución de 368*448, lo que mejora el efecto visual y hace que la información sea más clara y fácil de leer. Equipada con 3 correas, una correa de acero dorado combinada con una correa de silicona rosa y violeta, que se pueden combinar fácilmente con diferentes prendas. Es adecuado para mujeres de todas y es un regalo ideal para madre, esposa o hija.

【Protegiendo su Salud】El sensor de frecuencia cardíaca LC11S hecho a medida hace que los datos de monitoreo de salud de los relojes inteligentes sean más precisos y realistas, como el sueño, SpO2, frecuencia cardíaca en tiempo real las 24 horas, etc. Además, también proporciona 4 funciones especialmente diseñadas para mujeres: ciclo menstrual, período seguro, período de ovulación y seguimiento del embarazo para ayudar a las mujeres a comprender mejor sus períodos menstruales.

【Desarrollar Buenos Hábitos de Ejercicio】Completa los 3 anillos (número de pasos, distancia, calorías) y vive una vida saludable todos los días. Puede establecer objetivos diarios y realizar tareas de 3 anillos para ayudarle a desarrollar mejores hábitos de ejercicio. Además, AKUMAKA relojes inteligentes mujeres tienen más de 120 modos deportivos. Prueba nuevos deportes como yoga, correr, montañismo y esquí para estimular tu nuevo potencial, hagamos ejercicio juntos con entusiasmo!

【Administrador de Llamadas en Tu Muñeca】El smartwatch mujer con llamadas bluetooth está construido con el chip BLE5.3 actualizado más reciente, que admite marcar, responder y rechazar llamadas. La nueva función de contacto de emergencia SOS le permite pedir ayuda rápidamente y recordarle a los contactos de emergencia. También puede sincronizar 100 contactos y ver el historial de llamadas recientes. También puede recibir notificaciones de mensajes (WhatsApp, Facebook, Instagram...).

【Duración de la Batería y Multifunción】LC209 reloj inteligente mujer está equipado con una batería de gran capacidad de 320 mAh, que se puede utilizar durante 8 a 14 días en uso diario y 30 días en modo de espera. La smart band está equipado con pronóstico del tiempo, sistema españa, 3 modos de menú temático, entrenamiento de respiración, fotografía remota, reproductor de música, recordatorio de sedentarismo, desbloqueo de PIN y otras funciones para acompañarte en cada momento maravilloso.

BANLVS Reloj Inteligente Mujer con Llamada Bluetooth 5.2, Smartwatch Mujer IP68 con 120+ Modos Deportes, Función Femenina, Pulsómetro Caloría SpO2 y Sueño, Smartwatch para Android iOS, Negro Oro



Amazon.es Features 【2023 Nueva Serie Negro Oro】1.32” Reloj inteligente mujer de color oro negro, la combinación de negro y oro choca para crear una experiencia visual distintiva, que muestra nobleza y elegancia, se adapta fácilmente a varias ocasiones y estilos. También hay una correa de silicona rosa cómoda y agradable, adecuada para diferentes prendas y ocasiones. La función de "AOD Clock"completamente actualizada puede darse cuenta de que la pantalla Always-On Display con un bajo consumo de energía.

【Experiencia Conveniente, Vida Inteligente】Reloj inteligente mujer con llamada Bluetooth 5.2 conexión es mayor y más estable. Incluso cuando su teléfono no está con usted, puede levantar la muñeca para recibir y hacer llamadas en cualquier momento. El altavoz Hi-Fi y el micrófono de cinta te llevan la escena de llamadas más realista. Además, puede recibir notificaciones de SMS, WhatsApp, Facebook e Instagram...ect. BANLVS smartwatch te llevará a una versión mejorada de la vida inteligente.

【Manténgase En Perfecta Forma】Smartwatch mujer con 120+ modos deportivos en interiores y exteriores para satisfacer sus necesidades de diferentes deportes. Algoritmo de ejercicio profesional incorporados rastrean su ejercicio, distancia, calorías y estado físico para que el ejercicio sea más científico y eficiente. También Reloj mujer puede repoducir la música, para que pueda disfrutar de tu música favorita mientras hace ejercicio, brindándote una doble experiencia diferente.

【24/7 Proteger Tu Salud】2023 Nuevo smartwatch mujer tiene sensores BIO de última generación en interior, algoritmos de frecuencia cardíaca completamente actualizados, que pueden realizar monitoreo de frecuencia cardíaca 24/7, presión arterial y SpO2, monitoreo del sueño nocturno cuatro en uno, siempre monitorear su salud física. Recordatorios salud diseñado para mujer : período menstrual, período de ovulación, período seguro, para ayudarlo a prepararse para el día especial con anticipación.

【Mayordomo Más Inteligente】 Las baterías de litio de alto rendimiento le dan al cuerpo delgado una batería de larga duración, que se puede usar durante 30 días en espera y 7 días en uso normal. Reloj mujer compatible con Android 4.4 / iOS 9.0 o superior también ofrecen asistente de voz, 200 + esferas y DIY, cámara remota, clima, juegos, despertador, cronómetro, temporizador y más funciones para explorar. BANLVS reloj inteligente mujer es el regalo ideal de Navidad y Año Nuevo para su familia. READ Los 30 mejores Pantalla Iphone 6S capaces: la mejor revisión sobre Pantalla Iphone 6S

TOOBUR Reloj Inteligente Mujer, Smartwatch Alexa Incorporada 1.95" Pantalla IP68 Sumergible con Llamada, Seguimiento del Frecuencia Cardíaca/Oxígeno en Sangre/Sueño/100 Deportes para Android iOS Rosa



Amazon.es Features [Con Alexa integrada] ¡Disfruta de la conveniencia de Alexa en tu muñeca! Con el reloj inteligente de TOOBUR, puedes controlar tus dispositivos inteligentes para el hogar, establecer recordatorios, obtener actualizaciones del clima y más, todo desde tu muñeca. Simplemente descarga la aplicación "VeryFit" desde la App Store de Apple o Google Play, conecta tu reloj a través de Bluetooth y disfruta de la comodidad de Alexa en tu reloj inteligente.

[Mantente conectado mientras estás en movimiento] Simplifica tu rutina diaria gestionando tus llamadas y mensajes en un solo lugar. Con compatibilidad Bluetooth, el reloj inteligente de TOOBUR te permite realizar y recibir llamadas telefónicas, así como recibir notificaciones de redes sociales, correo electrónico y SMS directamente en tu muñeca, nunca perderás un mensaje o notificación importante. Manteniéndote conectado mientras estás en movimiento.

[Rastreador de Actividad y Fitness] El reloj de fitness puede monitorear tu ritmo cardíaco, nivel de oxígeno en la sangre y niveles de estrés en tiempo real, y alertarte si hay algo anormal. Con 100 modos deportivos diferentes, el rastreador de actividad te permite rastrear tus pasos, calorías quemadas, distancia y, con una resistencia al agua IP68, el reloj es perfecto para nadar también.

[Un Buen Sueño es Todo lo que Necesitas] Consigue una mejor noche de sueño con el rastreador de sueño de TOOBUR. El reloj inteligente monitorea tu sueño en tres modos diferentes: sueño REM, ligero y profundo. Los datos se envían a la aplicación "VeryFit", que te brinda información y consejos para mejorar la calidad de tu sueño. Usa esta función para mejorar tus hábitos de sueño en general y despertar sintiéndote renovado.

[Larga Vida de Batería] Con hasta 30 días de tiempo de espera, 20 días en modo de ahorro de energía y 7-10 días de uso diario, puedes llevar tu reloj inteligente sin preocuparte por cargarlo con frecuencia. Y solo tarda 2,5 horas en cargarse por completo, lo que te permite pasar más tiempo disfrutando de los beneficios de un reloj inteligente.

BANLVS Reloj Inteligente Mujer con Llamadas, 1.85" Smartwatch 3 Correas 110+ Modos Deportivos con SpO2/Pulsómetro/Monitor de Sueño, Impermeable IP68 Pulsera Actividad para Android iOS, Rosa Coral



Amazon.es Features Ñ : BANLVS Reloj inteligente mujer la pantalla táctil TFT HD de 1.85" crea un diseño de reloj elegante simple. La caja delgada con correa magnética milán y correa de silicona de alta calidad es adecuada para diferentes prendas y ocasiones, realza perfectamente la elegancia general. Ya sea que busque la elegancia clásica, la simplicidad moderna hace que su reloj sea único, una excelente opción como regalo para su familia, amante y amigos.

Ó : El Reloj deportivo inteligente está equipado con sensores avanzados para mejor las 24H preste mucha atención a sus indicadores de salud, como el sueño, SpO2, frecuencia cardíaca, presión arterial, etc. Además, también proporciona 4 recordatorios de funciones especiales especialmente diseñados: ciclo menstrual, período de seguridad, período de ovulación y seguimiento del embarazo, para brindarte el cuidado más íntimo.

É : Amplia actualización de 100+ modos deportivos para satisfacer sus necesidades de diferentes deportes. Con el sensor de gravedad de 3 ejes incorporado, puede registrar con precisión su marcha diaria, distancia y calorías, haciendo que su ejercicio sea más eficiente. También podrá elegir cualquier foto de su teléfono y configurarla como portada de este Smartwatch Mujer en cualquier momento para mostrar su estilo personal.

, Ó: BANLVS reloj deportivo con micrófono incorporado y altavoz de alta fidelidad, puede responder y realizar llamadas a través de una conexión Bluetooth rápida y estable, sincronizar información de contacto y almacenar llamadas registros Además, también recibirás notificaciones en tiempo real de plataformas sociales como SMS, WhatsApp, Facebook e Instagram, para que no se pierda ninguna información importante.

Í Ú & : El Pulsera de actividad está equipado con una batería de 300 mAh duración súper larga, lo que le permite experimentar una vida inteligente ininterrumpida. Con hasta 30 días de tiempo de espera, 20 días de modo de ahorro de energía y de 7 a 10 días de uso diario. La smart band es impermeable IP68, lo que tiene un buen efecto impermeable para la vida diaria, como: lavado de manos, a prueba de sudor, a prueba de lluvia, etc.

Ddidbi Reloj Inteligente Mujer con Llamada, 1,85" Smartwatch con 112 Modos Deportivos, Monitor de Ritmo Cardíaco y Sueño, Impermeable IP68 Pulsera Actividad para iOS Android (Rosa)





Amazon.es Features Llamadas y notificaciones inteligentes: Con sus altavoces integrados y conectividad Bluetooth, este reloj inteligente le permite hacer y recibir llamadas y actúa como un reproductor multimedia para su teléfono. También admite recordatorios de información y notificaciones de redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc.). Todas las notificaciones se muestran en su muñeca y se recuerdan mediante vibración, para que no se pierda ninguna llamada o mensaje importante mientras camina o hace ejercicio.

Pantalla táctil de 1.85": Nuestro Ddidbi smart watch cuenta con una pantalla táctil a color de alta definición de 1,85 pulgadas. La aplicación del reloj hombre mujer también ofrece más de 100 fondos de pantalla de marcación personalizados para elegir, e incluso puede personalizar su fondo de pantalla de marcación con sus fotos favoritas.

112 modos deportivos e IP68 a prueba de agua: Este reloj deportivo ofrece más de 100 modos deportivos en interiores y exteriores, que incluyen caminar, correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, baloncesto, fútbol y más, para satisfacer las necesidades de la mayoría de los entusiastas del deporte. Con un rendimiento a prueba de agua de nivel IP68, este reloj digital se puede usar incluso en días lluviosos o mientras nada.

Monitoreo de salud las 24 horas: Nuestros relojes inteligentes hombre mujer nos ayudan a conocer más sobre nuestra salud. El reloj cuenta con un sensor óptico de alta calidad integrado que puede monitorear nuestra frecuencia cardíaca en tiempo real las 24 horas del día. También monitorea automáticamente su estado de sueño por la noche y proporciona un análisis completo de la calidad del sueño. (Los datos son solo de referencia, no para uso médico)

Nuestro asistente inteligente de vida: Este reloj deportivo hombre mujer tiene muchas funciones prácticas diarias, incluido un reloj despertador, control de música, pronóstico del tiempo, control de la cámara y otras funciones. Puede ser un asistente inteligente en nuestra vida, ayudándonos a vivir de manera más conveniente. Diseñado con una batería de gran capacidad y bajo consumo de energía de 280 mAh, puede durar aproximadamente 7 días en uso diario y aproximadamente 15 días en espera.

Ddidbi Reloj Inteligente Hombre Mujer con Llamada Bluetooth, 1,85" Smartwatch con 112 Modos Deportivos, Monitor de Ritmo Cardíaco y Sueño, Impermeable IP68 Pulsera Actividad para iOS Android, Negro



Amazon.es Features Madas y Notificaciones Inteligentes: Con sus altavoces integrados y conectividad Bluetooth, este reloj inteligente le permite hacer y recibir llamadas y actúa como un reproductor multimedia para su teléfono. Reloj admite recordatorios de información y notificaciones de redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc.). Todas las notificaciones se muestran en su muñeca y se recuerdan mediante vibración, para que no se pierda ninguna llamada o mensaje importante mientras camina o hace ejercicio.

Pantalla táctil de 1,85" y diseño exquisito: Nuestro Ddidbi smart watch cuenta con una pantalla táctil a color de alta definición de 1,85 pulgadas, que le ofrece una mejor experiencia visual y de operación. La aplicación del reloj hombre mujer también ofrece más de 100 fondos de pantalla de marcación personalizados para elegir, e incluso puede personalizar su fondo de pantalla de marcación con sus fotos favoritas. Muestra tu personalidad única.

112 modos deportivos e IP68 a prueba de agua: Este reloj deportivo ofrece más de 100 modos deportivos en interiores y exteriores, que incluyen caminar, correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, baloncesto, fútbol y más, para satisfacer las necesidades de la mayoría de los entusiastas del deporte. Registra sus datos de ejercicio, y genera su informe de salud. Con un rendimiento a prueba de agua de nivel IP68, este reloj digital se puede usar incluso en días lluviosos o mientras nada.

Monitoreo de salud las 24 horas: Nuestros relojes inteligentes hombre mujer nos ayudan a conocer más sobre nuestra salud. Relojes cuenta con un sensor óptico de alta calidad integrado que puede monitorear nuestra frecuencia cardíaca en tiempo real las 24 horas del día. Y proporcionarle un análisis completo de la calidad del sueño. La aplicación también le proporcionará informes de análisis de salud para ayudarle a ajustar su estilo de vida. (Los datos son solo de referencia, no para uso médico)

Nuestro asistente inteligente de vida: Este reloj deportivo hombre mujer es compatible con la mayoría de los smartphones con iOS 8.0 y Android 4.4 en adelante(No compatible con PC, iPad ni tabletas). Este smartwatch hombre mujer tiene muchas funciones prácticas, incluido un reloj despertador, cronómetro, temporizador, control de música, pronóstico del tiempo, recordatorio de sedentarismo, control de la cámara y otras funciones. Nos ayuda a vivir una vida más cómoda, inteligente y saludable.

XINGHESF Smartwatch Mujer Llamadas, 1.39" Reloj Inteligente Mujer con 119 Modos Deportes, Pulsómetro, Presión Arterial, SpO2, Smartwatch Mujer Recibir y Contestar para Android iOS Oro





Amazon.es Features Manténgase siempre en contacto: XINGHESF Smartwatch G35 es un centro de comunicación rápido en su muñeca: con el avanzado chip Bluetooth BLE5.0, la conexión es más rápida y estable y apoya la contestación y la realización de llamadas. Altavoces y micrófonos integrados de alta fidelidad, garantizan una calidad de llamada clara. También puedes ajustar el volumen al responder llamadas. Se pueden importar 10 números de teléfono.Comunicación para acelerar.

Lleva belleza en la muñeca: tiene una nueva función de pantalla dividida. El reloj inteligente femenino para mujer con función de teléfono cuenta con una gran pantalla TFT HD de 1,32 pulgadas, combinada con una alta resolución de 360×360, lo que hace que el campo de visión sea más claro. Cuerpo delgado y ligero con elegante correa de acero plateado y cómoda correa de silicona, más de 180 diales y diales de bricolaje para elegir hacen de este reloj inteligente mujer el accesorio perfecto para ti.

Protege a los mayordomos de la salud, el cuerpo y la mente. ¿Vives una vida saludable hoy? Reloj inteligente para mujer utiliza el avanzado sensor óptico de frecuencia cardíaca LC11 y está bendecido con un poderoso algoritmo de IA que puede controlar datos de salud como frecuencia cardíaca, presión arterial, SpO2 y sueño y cuidar su salud en todas las direcciones. También apoya el manejo del ciclo menstrual de las mujeres y le permite comprenderse mejor a sí mismo.

Ejercicio científico, romperse usted mismo: el reloj podómetro para mujer admite 119 modos deportivos (correr, yoga, caminar, etc.), el reloj inteligente puede conectarse al GPS de su teléfono para mostrar su ruta de entrenamiento, registrar sus calorías, distancia, pasos, frecuencia cardíaca y más. Simplemente levante la muñeca para mostrar los datos de entrenamiento. Reloj inteligente para mujer registra cada uno de tus movimientos. Es la mejor opción para ti que amas la condición física.

La vida es interesante debido a la exploración: conecta el reloj inteligente para mujer a través de Bluetooth al teléfono móvil, y las llamadas y mensajes del teléfono se notificarán en tiempo real en el reloj, y sabrás cuándo levantar la muñeca. Bloqueo de contraseña, también tiene funciones como reproducción de música, IP67, recordatorio de agua y asiento, despertador, cronómetro, etc., hacen que el rastreador de actividad sea un compañero inteligente para el día a día.

LEMFO Reloj Inteligente Mujer, Smartwatch Mujer con Llamadas Bluetooth, Monitor de Sueño, Oxímetro (SpO2), Control de Musica, Esfera Personalizada, Smartwatch para Android e iOS (2 Correas)







Amazon.es Features 【Hacer/Responder Llamadas】LEMFO reloj inteligente mujer adopta la última tecnología Bluetooth 5.0 y la conexión es rápida y estable. Puedes hacer y recibir llamadas directamente en el reloj, cuando tu teléfono recibe mensajes SMS y SNS (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter...), el smartwatch vibrará para recordártelo, para que no te pierdas ninguna notificación importante.

【Esfera personalizada】Este reloj inteligente tiene una apariencia elegante y la pantalla curva circular de 1,28 pulgadas está protegida por una caja de aleación de zinc fuerte y resistente a la corrosión. Hay más de 100 carátulas de smartwatch en la aplicación para elegir, también puede elegir cualquier foto en su teléfono para configurarla como la carátula de este smartwatch en cualquier momento, para mostrar su estilo personal.

【Asistente de monitoreo de la salud】Este reloj inteligente puede monitorear su frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en la sangre las 24 horas del día para comprender mejor su estado de salud. También puede controlar el estado del sueño y proporcionar un análisis completo de la calidad del sueño (sueño profundo, sueño ligero). También puede usar funciones como el ciclo menstrual de la mujer y el recordatorio de agua potable para ayudarlo a ajustar su estilo de vida de manera razonable.

【Compañero deportivo】 Con 19 modos deportivos (que incluyen caminar, correr, tenis, etc.), el reloj inteligente es la mejor opción para los amantes del ejercicio. Todos los datos del ejercicio se pueden sincronizar con la aplicación para ayudarlo a comprender claramente el logro de cada objetivo y hacer que su ejercicio sea más eficiente. El smartwatch también pueden controlar los pasos, las calorías y la distancia. Sistema compatible: Android 4.4 y superior, IOS 8.2 y superior.

【Más Gadgets en la Muñeca】Creamos muchas funciones pequeñas útiles para usted: asistente de voz, pantalla meteorológica, cámara de control remoto, reproductor de música, despertador, temporizador, cronómetro, etc., reloj resistente al agua IP67, por lo que no necesita quitárselo cuando se lava sus manos, no apto para bucear, ducharse o sauna.

aycy Reloj Inteligente Mujer Hombre, 1.85" Smartwatch con Llamadas,Pulsera Actividad con Monitor de Ritmo Cardíaco y Sueño, 112 Modos Deportivos Impermeable IP68 Compatible con Android/iOS, Rosa





Amazon.es Features Comunicación en la Muñeca:aycy Reloj inteligente hombre se transforma en una poderosa herramienta de comunicación gracias a su micrófono incorporado y altavoz de alta fidelidad. Te permite realizar y recibir llamadas fácilmente desde tu muñeca y admite el almacenamiento de hasta 100 contactos para un acceso rápido. Además, recibirás notificaciones de mensajes de redes sociales como Facebook y WhatsApp, asegurando una comunicación fluida mientras te mueves o conduces.

Pantalla Personalizable de 1.85 Pulgadas: El reloj digital mujer Y6 cuenta con una pantalla táctil TFT de 1.85 pulgadas con una resolución de 240 x 280. Su brillo es ajustable en cuatro niveles, lo que garantiza una visualización clara incluso en condiciones de luz intensa. La aplicación ofrece más de 100 opciones de esferas personalizables, y también puedes personalizar la apariencia del reloj con tus propias fotos. Esto permite a cada uno encontrar una esfera única que refleje su estilo.

Garantizando tu Viaje hacia la Salud: Para los entusiastas del fitness, Este reloj deportivo hombre ofrece 112 modos de ejercicio, como correr, ciclismo, tenis, yoga, caminar, saltar la cuerda. La aplicación "GloryFit" muestra los datos de actividad de manera intuitiva, ayudándote a entrenar mejor y alcanzar tus metas de fitness. Además, su resistencia al agua IP68 te permite usarlo con confianza bajo la lluvia o durante tus sesiones de sudor.

Para Cuidar de tu Salud: Este smartwatch mujer hombre utiliza un sensor óptico de alta precisión para proporcionar un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca las 24 horas del día, Realiza un seguimiento automático de tus patrones de sueño y ofrece un análisis completo de la calidad del sueño, Esto te ayuda a comprender mejor tu estado de salud. También puedes consultar tus datos históricos en la aplicación, lo que te permite realizar ajustes para llevar un estilo de vida más saludable.

Asistente de Vida Multifuncional: Además de las funciones mencionadas anteriormente, este smart watch cuenta con aún más características útiles, incluyendo pronóstico del tiempo, control de música, temporizador, cronómetro, alarma, y más, para que puedas experimentar una vida más inteligente y conveniente. Gracias a su batería de gran capacidad de 280mAh y tecnología de carga magnética, solo necesita 2 horas para proporcionar 7 días de uso y aproximadamente 15 días de tiempo en espera.

AZTTKIA Reloj Inteligente Mujer Hombre, 1.85'' Smartwatch con Llamadas Bluetooth, Pulsera Actividad Impermeable IP68 con Pulsometro, Monitor de Sueño, Podómetro, 147 Modos Deportivos para Android iOS





Amazon.es Features Llamadas de voz por Bluetooth: Mantente conectado con amigos, colegas y seres queridos directamente en tu muñeca. Las llamadas telefónicas se pueden responder en el reloj inteligente P2 con sólo un toque. Tanto si está trabajando como haciendo ejercicio, puede levantar la mano para responder a las llamadas telefónicas, para no perderse nada importante.

Fenomenal Experiencia Visual: El Reloj Inteligente AZTTKIA P2 cuenta con una pantalla TFT de 1,85 pulgadas con una frecuencia de refresco de hasta 60Hz y una resolución de 390*450. Una pantalla, toda la emoción. Más de 100 esferas de reloj te permiten cambiar de tema a tu antojo. Es fácil mostrar tu personalidad única con sólo levantar la mano.

140+ Múltiples Modos de Fitness: El Reloj Inteligente AZTTKIA P2 te ofrece más de 140+ modos de deporte, incluyendo 12 modos de deporte profesional (correr, caminar, ciclismo, natación, fútbol, etc). Los sensores incorporados y los algoritmos deportivos profesionales pueden monitorizar y analizar tu cuerpo cuando practicas tus deportes favoritos, mostrando tus esfuerzos de un vistazo.

Seguimiento de la salud durante todo el día: Maximiza y mantén la intensidad del entrenamiento con la tecnología de monitor de frecuencia cardíaca de AZTTKIA. Utilizando algoritmos impulsados por IA para lecturas de alta precisión y tecnología de infrarrojos, ofrece una monitorización continua de la frecuencia cardiaca 24/7, para que te mantengas en la zona de fitness durante más tiempo.

SpO2 Monitor Para Todos: El nivel de oxígeno en sangre es un indicador clave de su bienestar general. Un nivel bajo de oxígeno en sangre provocará cansancio, falta de energía y pérdida de capacidad de memoria. Los relojes inteligentes P2 para hombre y mujer combinan un hardware óptico optimizado y algoritmos de software para proporcionar durante todo el día una detección precisa del nivel de oxígeno en sangre.

Smartwatch, Reloj Inteligente Mujer Hombre, Oxímetro Termometro, Caloría Podómetro, Reloj Deportivo Pulsometro, Pantalla Grande 1,69 Pulgada, Smartwatches Fashion para Mujer Hombre (Versión Mejorada)



Amazon.es Features [ Reloj Inteligente Mujer] Más Pantalla, Más Bonito! el R3 Pro actualizado es realmente hermoso, Viene con una pantalla más grande y nítida de 1,69" (la pantalla aumenta en un 17% y la relación de pantalla aumenta en un 15%) lo que agrega aún más posibilidades al reloj. El exterior de la pantalla está protegido por aleación de zinc y vidrio compuesto de alta resistencia, y el reloj viene con 2 correas. Puede configurar cualquier foto como esfera de reloj, y hay más de 100 esferas de reloj para elegir en la aplicación. También puede sentir una experiencia más fluida y una interfaz de usuario más pulida gracias a la actualización del software.

❤️ [Más enfocado a la salud] El último R3 Pro tiene un sistema de monitoreo de salud más completo, está equipado con las funciones más avanzadas de termómetro y oxímetro, y también tiene un monitor de frecuencia cardíaca y sueño y una función de "Ciclo Menstrual" específica para mujeres. Y es puede monitorear automáticamente su salud física diaria, registrar cambios en sus datos de salud y sincronizar los datos monitoreados con la aplicación del reloj para generar informes para que los vea. *Aunque no puede reemplazar el equipo médico profesional, los datos después de repetidas pruebas por parte del reloj siguen siendo confiables.

‍♀ [Un buen compañero de deportes] El reloj registra automáticamente tus pasos diarios, calorías, distancia de ejercicio y más. Admite 24 modos deportivos y sus funciones pueden ayudarlo a realizar muy bien el entrenamiento deportivo. Por ejemplo, cuando estés listo para salir a correr, puedes elegir el modo de carrera en el reloj, o puedes elegir funciones como cronómetro, temporizador, control de música, etc. Te ayudan a hacer mejor tus entrenamientos.

[Más de 20 Funciones] Agrega algunas características nuevas interesantes, que incluyen "Oxímetro", "Termometro", "Esfera Personalizada", "Tiempo", "Disparo remoto", "Ciclo Menstrual" etc. Incluyendo algunos ajustes en la pantalla del reloj, como aumentar el "Brillo de la pantalla", "tiempo de pantalla brillante" y otras funciones. Y la interfaz de usuario recientemente optimizada se ha vuelto más inteligente, más simple y más hermosa que la versión anterior.

[Compatible con tu Teléfono] ① El reloj es compatible con sistemas operativos móviles superiores a Android 6.0 o iOS 9.0, lo que equivale a ser compatible con más del 99% de los smartphones del mercado. ② Es está equipado con una batería de 230 mAh, el reloj puede funcionar durante 4 días o permanecer en espera durante 10 días después de cargarlo durante 2 horas. ③ Este reloj puede recibir mensajes como "llamadas entrantes", "SMS", "aplicaciones sociales" (Whatsapp, Gmail, etc.) El reloj no puede contestar llamadas ni responder SMS. Cuando el reloj recibe un mensaje, vibrará para avisarte y mostrar el contenido del mensaje. READ Los 30 mejores Smarphones Libres Samsung capaces: la mejor revisión sobre Smarphones Libres Samsung

Ddidbi Reloj Inteligente Mujer con Llamadas, 1.85" Smartwatch con 112 Modos Deportivos, Monitor de Ritmo Cardíaco y Sueño, Pulsera Actividad IP68 Impermeable para iOS y Android, Rosa



Amazon.es Features Llamadas y Notificaciones Inteligentes: Este reloj inteligente cuenta con la función de llamadas manos libres incorporada y conectividad Bluetooth, lo que te permite realizar y recibir llamadas. También es compatible con notificaciones de mensajes y redes sociales, como Facebook y WhatsApp. Todas las notificaciones se mostrarán en tu muñeca y vibrarán, de esta manera no te perderás llamadas o mensajes importantes mientras caminas o haces ejercicio.

Conoce tu Condición Corporal Las 24 Horas: Este smartwatch hombre mujer ofrece monitoreo de salud las 24 horas del día. Puede rastrear y registrar los datos de su ritmo cardíaco, lo que le ayuda a comprender mejor su condición de salud. Además,Esta relojes también puede hacer un seguimiento de su sueño nocturno, controlando la calidad y duración de su descanso. A través del control del sueño, puede gestionar mejor su tiempo de descanso y despertar cada mañana sintiéndose enérgico.

Buen Compañero de Deportes: El reloj deportivo mujer ofrece 112 modos de deporte, incluyendo correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, jugar bádminton, fútbol, yoga, senderismo y otras actividades al aire libre, siendo la elección ideal para los entusiastas del deporte. Además, este relojes inteligentes también cuenta con una clasificación de resistencia al agua IP68, lo que significa que puede llevarlo puesto en días lluviosos o mientras nada sin preocuparse por que se moje.

Diales y experiencia táctil personalizados: El reloj digital mujer cuenta con una pantalla táctil HD de 1.85 pulgadas para una visualización de mayor calidad y una experiencia de usuario más fluida. Puede elegir entre 100+ diales personalizables y usar sus propias fotos para personalizar el aspecto del reloj. Diseñe su propio reloj inteligente único.

Nuestro Asistente Inteligente para La Vida: Este relojes inteligentes hombre mujer ofrece prácticas funciones para el día a día, como alarma, control de música, pronóstico del tiempo, control de la cámara, y más. Se convierte en nuestro aliado en la vida diaria, haciendo todo más conveniente. Con sólo 2 horas de carga, puede utilizarse de forma continua hasta 7 días y hasta 15 días en modo de espera.

IOWODO Smartwatch Mujer,Reloj Inteligente Hombre Mujer Impermeable 5ATM con Oxímetro(SpO2) Pulsómetro Sueño Podómetro Whatsapp Notificación de Mensajes,Pulsera Actividad para Android iOS(2 Correas)







Amazon.es Features 【Asistente de deportivos】5ATM a prueba de agua. Admite 24 modos deportivos comunes. Realiza un seguimiento automático de tus pasos, la distancia y las calorías quemadas, ayudándote con estadísticas de actividad en tiempo real. Se pueden ver más datos en la aplicación “GloryFit”.

【Monitoreo inteligente】Monitoreo en tiempo real las 24 horas de su frecuencia cardíaca y datos de oxígeno en la sangre. Supervise sus datos de sueño según sus necesidades. También puede sincronizar las condiciones meteorológicas locales durante dos días en tiempo real para que las compruebes.

【Notificacións】Admite llamadas y varias notificaciones de mensajes(WhatsApp/Messenger/Facebook/lnstagram...). Puede ver el texto del mensaje y rechazar las llamadas entrantes directamente en su reloj inteligente. Al mismo tiempo, tiene notificaciones de vibración como recordatorio de sedentarismo, recordatorio de despertador, recordatorio de logro de objetivos y recordatorio de batería baja.

【Multifunción】Admite más de 100 diales en línea para cambiar libremente. Control de música, levante la mano para iluminar la pantalla, cámara de control remoto, cronómetro, temporizador, entrenamiento de respiración, búsqueda de teléfono, brillo ajustable, consejos de salud para mujeres y muchas otras funciones útiles.

【Pulsera actividad inteligente】2 correas de repuesto se pueden reemplazar a voluntad. La batería es de 160 mAh, se puede usar durante más de 5 días después de cargarla durante 2 horas y el tiempo de espera a largo plazo es de más de 20 días. La pulsera inteligente es compatible con Android 6.0 y superior, IOS 9.0 y superior.

RUXINGX Reloj Inteligente Mujer con Llamada 5.3, 1.39" Smartwatch Mujer con 120+ Modos Deportes, Pulsómetro, SpO2, Monitor Sueño, Función Femenina, Podómetro para Android iOS Regalo Mujer OroNegro





Amazon.es Features 【Oro Negro Clásico Atemporal】RUXINGX último G37 smartwatch mujer utiliza una pantalla de vidrio curvo 2.5D y la resolución ultraalta de 360 ​​x 360 mejora enormemente el efecto visual y hace que la información sea más clara y fácil de leer. El peso es de solo 39 g, adecuado para uso a largo plazo. El cuerpo del reloj dorado se combina con correa milanesa exquisita negra y cómoda correa de silicona rosa, que es a la vez noble, elegante y moderna, y es más adecuada para que la usen las mujeres.

【Proteja la salud de la mujer 24/7】El reloj inteligente mujer G37 seguimiento mejorado de la salud de la mujer: predicción precisa de los períodos menstruales, ayuda a determinar el mejor momento para el embarazo y el parto, y muchas otras funciones. Con sensores de alta precisión, puede monitorear con precisión muchos datos clave, como la frecuencia cardíaca, SpO2, la presión arterial y el estado del sueño. Adecuado para mujeres de todas las edades, regalo ideal para madre, esposa o hija.

‍♀【120+ deportes favoritos femeninos】 RUXINGX reloj deportivo mujer ofrece 9 modos deportivos integrados y más de 120 modos deportivos en la aplicación para mujeres que necesitan hacer ejercicio. Elija los modos deportivos que usa con frecuencia para personalizar el reloj mujer, como yoga, correr, hacer ejercicio, etc. Puede proporcionarle más información sobre el ejercicio, incluidos los pasos, la distancia, las calorías, etc. Es un accesorio que hace más fácil el día a día de la mujer.

【Llamadas Bluetooth fáciles de usar】Gracias al último chip BLE5.3 actualizado, solo necesita conectarse a Bluetooth una vez para usarlo. Puede responder, realizar y rechazar llamadas fácilmente en el smartwatch, evitando engorrosos pasos de conexión y facilitando su uso. El reloj smartwatch mujer G37 puede recibir notificaciones de mensajes (WhatsApp, Facebook, SMS, etc.) en tiempo real y es compatible con asistentes de voz. Sistema compatible: Android 4.4 o superior / IOS 9.0 o superior.

【Buena Autonomía y Multifunción】 Este reloj digital mujer puede durar hasta 7-9 días sin preocuparse por la carga frecuente, solo tarda 2 horas en cargarse por completo. También tiene muchas funciones útiles, como reloj de pantalla apagada, cámara remota, reproducción de música, recordatorio sedentario, ajuste de brillo, podómetro y cronómetro, etc. Hay más de 200 estilos de UI diferentes y también puede personalizarlos usted mismo. El sistema admite más de 15 idiomas, incluido el francés.

Hoxe Reloj Inteligente Mujer Hombre, 1.85" Smartwatch con Llamadas Bluetooth, 112 Modos Deportivos, Smart Watch Pulsómetro/Monitor Sueño/Podómetro, Impermeable IP68 Pulsera Actividad para Android iOS



Amazon.es Features Pantalla táctil de 1.85 pulgadas y esferas personalizadas: Este reloj inteligente mujer para hombres cuenta con una moderna pantalla táctil de 1.85 pulgadas, mejorando significativamente la calidad de color y la respuesta al tacto. Además, tiene una función de ajuste de brillo en 4 niveles para garantizar la legibilidad en entornos brillantes. A través de la aplicación "Gloryfit", puedes elegir entre hasta 100 estilos de esferas y hasta personalizar la tuya propia.

Realizar/Recibir llamadas y notificaciones inteligentes: Una vez conectado a través de Bluetooth, con el micrófono incorporado y el altavoz de alta fidelidad, puede realizar y contestar llamadas directamente en el smartwatch hombre de fitness, responder llamadas, sincronizar contactos y ver registros de llamadas. Este smartwatch mujer también admite alertas de mensajes y notificaciones de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc.).

Ultra Larga Duración de Batería y Carga Rápida: El smartwatch está equipado con una batería de gran capacidad y un chip Bluetooth 5.3 de bajo consumo de energía, al mismo tiempo que también admite la tecnología de carga rápida magnética, lo que garantiza una carga rápida y eficiente. Solo se necesitan 2 horas para una carga completa, brindando hasta 7 días de uso con una sola carga, con un tiempo de espera de hasta 30 días.

Clasificación de resistencia al agua IP68 y 112 Modos Deportivos: Este reloj inteligente para hombres cuenta con un diseño resistente al agua con clasificación IP68, lo que te permite llevarlo incluso bajo la lluvia, al lavarte las manos, al sudar e incluso en la ducha sin dañar tu smartwatch de fitness. El reloj inteligente hombre ofrece 112 modos deportivos, incluyendo correr, yoga y más, rastreando con precisión tus pasos, tiempo, distancia y calorías quemadas, entre otras métricas diarias.

Amplia compatibilidad y más funciones: Este reloj inteligente mujer es compatible con smartphones que utilizan iOS 9.0/Android 5.0 o versiones superiores. El reloj de seguimiento admite 17 idiomas. Además, cuenta con funciones prácticas como alarmas, cronómetro, temporizador, control de música y cámara, asistente de voz, visualización del clima, recordatorios de sedentarismo, búsqueda de teléfono/smart watch.

LLKBOHA Reloj Inteligente Mujer, 1,39" Smartwatch Mujer Llamadas y Whatsapp, IP68 Impermeable Reloj Deportivo Mujer, con Oxímetro, Monitor Sueño, Pulsómetro, DIY Esfera Reloj para Android iOS





Amazon.es Features ☎【LLAMAR/ACEPTAR & RECIBIR MENSAJES】--- Manténgase conectado mientras viaja con el nuevo reloj inteligente 2023 de 1.39". Tiene un micrófono incorporado y un altavoz Hi-Fi, que le permite hacer/responder llamadas y SMS y sincronizar mensajes de aplicaciones populares como WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger, Instagram, Youtube, Pinterest, Skype, Snapchat, Reddit, Gmail, Tiktok y más.

❤【XÍGENO EN SANGRE & FRECUENCIA CARDÍACA & MONITOREO DEL SUEÑO】--- Usando sensores avanzados y sensores fotoeléctricos, este reloj inteligente monitorea con precisión sus indicadores de salud, incluidos SpO2 y frecuencia cardíaca. También ofrece recordatorios del ciclo menstrual de la mujer y monitoreo automático del estado del sueño, lo que le brinda un análisis completo de la calidad de su sueño.

【113+ MODOS DEPORTIVOS & IP68 IMPERMEABLE】--- Este reloj deportivo admite más de 113 modos deportivos, lo que le permite realizar un seguimiento de sus pasos, la distancia y las calorías quemadas durante actividades como caminar, correr, andar en bicicleta y fútbol. También es resistente al agua IP68, lo que lo hace adecuado para nadar y llover.

⌚【PANTALLA TÁCTIL LCD DE 1,39" & DIAL PERSONALIZADO】--- La pantalla táctil LCD de 1,39" (resolución de 360 ​​x 360) ofrece un dial personalizable con brillo ajustable para una lectura clara incluso a la luz del sol. Puede configurar a su familia y mascotas como el dial del reloj.

⚒【30 DÍAS ESPERA & 12 MESES GARANTÍA】--- Este reloj inteligente multifuncional incluye funciones como control de música cámara, recordatorios de sesiones despertador. Con una gran batería de 300 mAh y un sistema de administración de batería optimizado, ofrece hasta 8 días de uso y 30 días de tiempo de espera después de solo 2 horas de carga. 12 meses de tiempo de garantía a partir de la fecha de compra. Siéntete libre de contactarnos. Haremos todo lo posible para resolver el problema por usted.

Blackview Smartwatch, Reloj Inteligente Mujer - Oxímetro de Pulso (SpO2) Sueño | Esfera de Reloj de DIY | Caloría Podómetro | 1,83" Pulsera Actividad para Android iOS (Versión Mejorada)





Amazon.es Features [Reloj Inteligente Mujer] El R30 es un gran reloj de nivel de entrada mejorado para 2023 con hardware avanzado, incluyendo un sensor óptico de frecuencia cardíaca, acelerómetro y detector de oxígeno en sangre, con más de 20 funciones. La calidad del hardware y tecnología del software se han actualizado sin aumentar su costo de producción, por lo que se ha actualizado pero no encarecido.

[Tu Salud es Importante] El reloj controlará su frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y la calidad del sueño durante todo el día para asegurarse de que pueda conocer su estado de salud la primera vez. Aunque no puede reemplazar el equipo médico profesional, los datos después de repetidas pruebas por parte del reloj siguen siendo confiables.

[Acerca de este reloj] El reloj inteligente es compatible con sistemas operativos móviles Android 6.0+ o iOS 9.0+, funciona con más del 95% de smartphones del mercado. Equipado con una batería de 280mAh, dura 4 días con una carga de 2 horas y permanece en espera durante 10 días. Resistente al agua, aunque no puede acompañarte a bucear o nadar en el mar, pero es resistente a la lluvia y la ducha.

⚠ [Atención] ① El reloj debe estar conectado al teléfono móvil a través de la App del reloj. ② Cuando conecte el reloj por primera vez, recuerde habilitar la función de notificación que necesita en la aplicación del reloj (como llamadas entrantes, SMS, Whatsapp, Gmail). ③ Este reloj no puede contestar llamadas ni responder a SMS, pero cuando el reloj recibe un mensaje, el reloj le avisará vibrando y mostrando el contenido del mensaje.

[Razones para elegirnos] El R30 es un reloj de alta relación costo-efectividad con más de 20 funciones que ofrece casi todas las funciones de otros relojes en el mismo rango de precio. La nueva versión del R30 es aún más asequible ya que hemos actualizado su software en 2022 y agregado más funciones sin aumentar el precio. Además, es fácil de usar, simplemente consulte el video en la página del producto para conectar el reloj una vez que lo reciba.

HOETEK Reloj Inteligente Mujer con Llamadas y Whatsapp, 1.95'' Smartwatch con Medidor de Sueño, Pulsómetro, Monitor de Ritmo Cardíaco, Reloj Actividad Hombre, IP67 Impermeable, para Andiord iPhone



Amazon.es Features Llamada Bluetooth: el reloj inteligente L31 tiene un micrófono integrado y un altavoz de alta fidelidad, y puedes hablar claramente a través del reloj. No solo es conveniente para responder y rechazar llamadas, sino que también es conveniente para añadir contactos frecuentes para hacer llamadas en cualquier momento y en cualquier lugar.

Pantalla grande y esfera personalizada: la pantalla a color grande de alta definición de 1.85 pulgadas te da una rica experiencia visual. El reloj inteligente L31 tiene más de 200 esferas. También puedes configurar fotos de tu familia, amantes, mascotas como esferas para acompañarte en cualquier momento.

Múltiples modos deportivos y registros de actividad: el rastreador de actividad puede grabar nuestros pasos diarios, calorías, distancia y otros datos. También proporciona 120 modos deportivos, incluyendo caminar, correr, ciclismo, yoga, senderismo, saltar cuerda, fútbol, etc., para satisfacer tus necesidades de ejercicio.

Monitor de frecuencia cardíaca y sueño 24/7: el reloj de fitness tiene un sensor de alto rendimiento integrado, que puede registrar nuestros cambios de frecuencia cardíaca y calidad de sueño en tiempo real. A través de la aplicación "Da Fit", podemos comprobar el tiempo de sueño ligero, sueño moderado y sueño profundo, y entender mejor nuestro propio estado corporal.

Resistencia ultra larga y amplia compatibilidad: 7 días de uso normal, 20 días de vida útil extra larga para satisfacer nuestro uso diario. El reloj de fitness puede ser compatible con Android 4.4, iOS 9.0 y superior.

Reloj Inteligente Mujer, 1.83'' Smartwatch con Llamadas, 3 Correas, Función Femenina, Pulsometro, SpO2, Monitor de Sueño, 110+ Modos Deportivos, Podómetro, Calorías IP68 iOS Android Rosa, Regalo Mujer



Amazon.es Features ❤️【Seguimiento Mujer del Salud】: SWGOTA Reloj inteligente mujer tienen una función de seguimiento menstrual que ayuda a predecir las tres etapas del ciclo menstrual: período menstrual, período seguro y período de ovulación, brindando así un mejor cuidado. Registra en tiempo real tus calorías y pasos para ayudarte a gestionar mejor tu figura. Este smartwatch es un regalo ideal para mujeres en Navidad, San Valentín y cumpleaños.

【Diseño Personalizad Ligero y Elegante】: Con una pantalla táctil de alta resolución de 1.83 pulgadas y 240*280, vidrio curvo 2.5D con revestimiento anti-huellas dactilares, que proporciona una experiencia de visualización más clara y protege tus ojos. El Reloj inteligente con 3 correas intercambiables para adaptarse fácilmente a diferentes ocasiones y estilos, siendo cómodo y elegante, ideal para llevar todo el día. En la APP con 260+ esferas que se pueden cambiar según tus preferencias.

【110+ Modos Deportivos y Impermeabilidad IP68】: Proporciona 110 modos deportivos, sensores incorporados y algoritmos de deporte profesionales para ayudarte a monitorizar tu ritmo cardíaco, distancia, calorías quemadas y pasos mientras disfrutas de tus actividades favoritas y puedes consultar tu trayectoria de movimiento en APP GloryFit. El Reloj inteligente mujer deportivo tiene una clasificación de impermeabilidad IP68 y se puede usar cuando llueve, se lava las manos o suda.

【Monitor de Salud】: Equipado con el sensor de frecuencia cardíaca LC11S, proporciona 24/7 monitoreo de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, temperatura corporal y control de la presión arterial, le avisa cuando tu frecuencia cardíaco es demasiado alto o bajo y cuando tu temperatura es demasiado alta. Puede monitorear tu sueño para informarle estado de sueño y ayudarlo a mejorar tus hábitos de sueño. SWGOTA smartwatch siempre presta atención a tu salud.

【Comunicate Levantando la Muñeca y Batería de 300mAh】: Reloj inteligente mujer con llamadas realizar y recibir llamadas a través de conexión Bluetooth. También puede recibir notificaciones de SMS, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y otras notificaciones de aplicaciones sociales. Este reloj inteligente está equipado con un chip de bajo consumo de energía. se puede usar de forma continua hasta 7 días cuando está completamente cargado y hasta 30 días en modo de espera.

AIMIUVEI Reloj Inteligente Mujer con Llamadas, 1.85" HD Smartwatch Mujer 3 Correas, 120+ Modos Deportivos, Función Femenina, Pulsómetro, SpO2, Sueño, IP68 Podómetro para Android iOS Blanco Oro, Regalo





Amazon.es Features [Oro Blanco Clásico, Elegancia en la Muñeca] AIMIUVEI último reloj inteligente mujer cuenta adopta una caja pulida en oro con una correa de silicona blanca. También viene con 1 elegante correa de acero en oro negro y 1 correa de silicona rosa, que combina perfectamente con todos los conjuntos de mujer. Además de una apariencia que es más adecuada para las mujeres, el "AOD reloj" actualizado y la pantalla ultra clara de alta resolución de 240*296 pueden proteger los ojos de las mujeres.

[Personalizado para la Salud de la Mujer] G36 reloj inteligente mujer proporciona un ritmo cardíaco más preciso durante todo el día,datos detallados de SpO2, presión arterial y sueño. La nueva función de detección de temperatura corporal se puede usar junto con la función femenina para permitirle saber más sobre usted durante su período menstrual, período de preparación para el embarazo y embarazo. Es el regalo más pensado para las mujeres en Navidad, Pascua y otros festivales o cumpleaños.

‍♀️[Fitness Personalizado para Mujeres] AIMIUVEI reloj inteligente mujer tiene 8+1 deportes integrados, y los más de 120 deportes en la aplicación se pueden cambiar libremente según tus preferencias. No solo puede registrar diversos datos deportivos, también puedes establecer objetivos de entrenamiento en calorías, tiempo y distancia, Los objetivos claros hacen que el ejercicio sea más eficiente. Acceda a datos y gráficos de GPS después de sincronizarlos con la aplicación FitCloudPro.

✨[Más Simple, Más Rápido, Más Estable] Diseñado para simplificar las operaciones para la mujer, actualice al chip BLE5.3 más estable, solo necesita conectarse a Bluetooth 1 vez, puede responder, hacer, rechazar llamadas de manera más estable en el smartwatch mujer; recibe mensajes en tiempo real más rápido (WhatsApp, Facebook, SMS, etc.), llama a tu asistente de voz más rápido. Cambia libremente los medios y llama al audio. Compatible con dispositivos Android 4.4 o superior/iOS 9.0 o superior.

[Larga Autonomía y Multifunción] La carga durante 2 horas le brinda de 9 a 10 días de duración de la batería.La aplicación tiene más de 200 esferas de reloj y admite bricolaje, para que puedas ver toda la información útil. Algunas esferas de reloj pueden ir directamente a la interfaz de funciones (clima, frecuencia cardíaca, etc.) con un solo clic. Equipado con sistema en español, reproducción de música, control de cámara, recordatorio de sedentarismo, podómetro, cuenta atrás y otras funcione. READ Los 30 mejores Bateria Nikon D3100 capaces: la mejor revisión sobre Bateria Nikon D3100

HASAKEI Reloj Inteligente Mujer con Llamadas Bluetooth 5.3, Smartwatch 1.39" con Seguimiento del Menstrual/120+ Modos Deportes/Pulsómetro/SpO2/Sueño/WhatsApp IP68 Android iOS Oro Rosa, Regalo Mujer



Amazon.es Features 【Elegancia en la Muñeca】El primer Reloj Inteligente Mujer utiliza un cuerpo liviano de 29 gramos con una correa de acero dorado para mantenerte liviano y cómodo sin dejar de ser elegante. Además, también utiliza una alta resolución de 360*360 y una pantalla táctil de alta definición de 1,39 pulgadas para que la lectura sea más cómoda y clara. Este nuevo reloj combina el más alto nivel de calidad y estilo, lo que lo convierte en un regalo ideal para las fiestas.

【Asesora de Salud Femenina】Utiliza el último chip de alta precisión para brindarle monitoreo preciso de la frecuencia cardíaca las 24 horas, monitoreo del sueño, SpO2 y otros monitor de salud. Además, el reloj inteligente también cuenta con funciones de salud de la mujer (ciclo menstrual, período de ovulación y período de seguridad), con el propósito de permitirte conocerte mejor y realizar ajustes oportunos para lograr un estado perfecto. S53 es un reloj especialmente diseñado para mujer.

【Tener una Figura Perfecta】Admite más de 120 modos deportivos como yoga, correr al aire libre, ciclismo, montañismo, esquí, etc. Smartwatch mujer un rastreador de actividad física equipado con un algoritmo reloj deportivo, el valor objetivo de cada deporte se puede establecer para que el ejercicio sea más aceptable, científico y razonable. La nueva aplicación “Pubu Wear” le brinda una nueva experiencia de datos, brindándole atención detallada mes a semana y día.

【Bluetooth Llamadas, Están en Todas Partes】El Reloj Inteligente Mujer con Llamadas está equipado con un nuevo chip BLE5,3 y altavoces de alta fidelidad, lo que hace que las llamadas sean más estables y con una calidad de sonido más clara. Además, 500 funciones de recordatorio de contactos y mensajes (WhatsApp, Facebook, SMS, etc.) acercan nuestra relación. Compatible con Android 5.1 (incluido) y superior, IOS 8.0 (incluido) y superior, lo que nos permite brindarle un mejor servicio.

【Multi-Funcional & Ultra Larga Vida】El Relojes Inteligentes mujeres está cuidadosamente cargado de pequeñas funciones útiles: Sistemaespaña(portugués), asistente de voz AI, notificaciones whatsapp, recordatorio de sedentarismo, fotografía remota, más de 200 diales en línea, diales de DIY y otras funciones. La combinación perfecta de una batería de larga duración de 300 mAh, carga rápida de 1.5 horas y modo de baja energía te permite pasar varios días sin preocupaciones.

Smartwatch, Reloj Inteligente Hombre Mujer - Oxímetro (SpO2) Caloría Podómetro Sueño Pulsometro, iP68 Impermeable Pantalla de 1,47", Pulsera Actividad Compatible con Teléfonos Android e iOS (2 Correa)



Amazon.es Features ⌚ [Acerca de R1] R1 es un buen reloj inteligente de nivel de entrada, que puede satisfacer muchas necesidades básicas de los usuarios. Viene con una pantalla de 1,47 pulgadas y ofrece mucha claridad. (resolución de pantalla: 170*320) Y adopta el último diseño sin botones, puede iluminar la pantalla del reloj tocando la pantalla o girando el reloj.

[Acerca de La Salud] El reloj puede monitorear su estado de salud durante todo el día y calcular sus pasos diarios y las calorías quemadas. Y sincronizará la monitorización de la FC, el oxígeno en la sangre y los datos del sueño con la aplicación del reloj, y analizará la calidad del sueño, lo que puede ser muy útil para muchas personas con mala calidad del sueño. (8Aunque no puede reemplazar el equipo médico profesional, los datos probados repetidamente por el reloj siguen siendo confiables)

‍♀ [Sobre el Ejercicio] El reloj registra automáticamente sus "Pasos" diarios, "Calorías", distancia de ejercicio y más. Admite 24 modos deportivos y también hay funciones como temporizador y cronómetro para ayudarlo con sus entrenamientos. (*Al igual que casi todos los smartwatches sin GPS, este reloj cuenta tus pasos en función de los movimientos de tus brazos. Por lo tanto, si mueves los brazos como lo haces normalmente mientras corres, el reloj podrá contar tus pasos con mayor precisión.)

[Fácil de usar] ① Después de comprar el reloj, le enviaremos un Manual electrónico a través del Email de Amazon, Es más efectivo que el papel Manuel. ② El reloj es compatible con sistemas operativos móviles superiores a Android 6.0 o iOS 9.0, lo que equivale a ser compatible con más del 99% de los smartphones del mercado. ② Está equipado con una batería de 180 mAh, el reloj puede funcionar durante 5 días y el tiempo de espera puede durar hasta 10 días después de cargarlo durante 2,5 horas.

⚠ [Tenga en cuenta] ① Este reloj tiene una versión beta de un monitor de presión arterial. actualmente se encuentra en la etapa de prueba, por lo que su función de presión arterial tendrá algunas anomalías, así que ignore esta función directamente. ③ Este reloj puede recibir mensajes como "SMS", "Aplicaciones sociales" (Whatsapp, Gmail, etc.) Cuando conecte su reloj por primera vez, seleccione manualmente los mensajes que desea que reciba su reloj en la aplicación del reloj.

IDEALROYAL Smartwatch, Reloj Inteligente Mujer con Pulsómetro, Cronómetro, Calorías, Monitor de Sueño Podómetro Smart Watch IP67 Impermeable Reloj Deportivo para Android iOS





Amazon.es Features 【Reloj deportivo de moda 2022】El reloj inteligente IDEALROYAL tiene 8 modos deportivos (baloncesto, fútbol, ​​natación, ciclismo, caminar, correr, saltar la cuerda, bádminton), lo que hace que su entrenamiento sea más científico. Puede rastrear sus datos de actividad diaria, como pasos, calorías, distancia y minutos de actividad y generar datos, el mejor regalo para los entusiastas del deporte.

【Monitoreo de salud las 24 horas】El reloj inteligente mujer IDEALROYAL tiene funciones de monitoreo de frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en la sangre, siempre preste atención a su salud, los datos son solo para referencia. Este reloj también puede medir automáticamente su sueño para ayudarlo a comprender los datos de sueño despierto, ligero y profundo.

【Papel tapiz personalizado y función de notificación inteligente】 Este reloj inteligente mujer rosa admite papel tapiz personalizado y también puede configurar la ubicación de la hora y el color de acuerdo con la imagen. Las llamadas de mensajes son claras de un vistazo, visibles cuando levanta la muñeca y se pueden configurar en la APLICACIÓN "HeroBandIII".

【Control de música e IP67 a prueba de agua】 Puede controlar el reproductor de música del teléfono (canción anterior, canción siguiente y pausa) en este reloj, y puede tomar fotos con un botón o colgar llamadas con un botón. El smartwatch mujer tiene un diseño impermeable IP67, por lo que puede usarlo mientras se lava las manos.

【Compatibilidad y mayor duración de la batería】Este reloj está equipado con una batería de gran capacidad, después de una carga completa (2,5 horas), puede proporcionarle hasta 7-10 días de tiempo de trabajo.Además, el reloj inteligente también tiene funciones como despertador, cronómetro, pronóstico del tiempo y ajuste de brillo para satisfacer sus necesidades diarias.Este reloj smartwatch es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes como Apple Xiaomi Samsung Huawei, etc.

Reloj Inteligente Mujer con Llamada Bluetooth, 1.85" AMOLED Smartwatch Mujer IP68 con 3 Correas 120+ Modos Deportivos Seguimiento del Periodo Pulsómetro SpO2,Regalo Mujer para iOS Android Negro Oro



Amazon.es Features ⌚Pantalla Grande de 1.85", Nueva Experiencia--2023 DEKEFIT último 1.85" reloj inteligente mujer de la serie de oro negro adopta una caja de aleación de zinc de grado aeronáutico, una pantalla curva HD a color IPS a nivel de retina recientemente actualizada, la resolución 240 * 296HD proporciona una mejor saturación de color, una calidad de imagen más delicada y clara. La corona giratoria con codificador es más fácil de operar, lo que facilita el cambio entre funciones y simplifica su vida.

Vida Inteligente, al Alcance de la Mano--Gracias al último chip BLE 5.2 actualizado,puedes responder y hacer llamadas fácilmente en el smartwatch conectando Bluetooth con un solo clic, evitando engorrosos pasos de conexión. Smartwatch mujer viene un micrófono ENC avanzado con cancelación de ruido que le permite experimentar estar en un escenario de llamada real. El reloj inteligente mujer puede recibe mensajes (WhatsApp, Facebook, SMS, etc.) en tiempo real y es compatible con asistentes de voz

✨3 Correas, Estilo Versátil--DekeFit reloj inteligente mujer está equipado con 3 correas, una delicada y elegante correa de acero de oro negro, 2 correas de silicona cómodas y transpirables, y adopta un diseño de instalación rápida, ya sea deportivo o de la vida diaria, puede cambiar el estilo en cualquier momento, para que pueda jugar con el color de su muñeca. Con 250+ UI en línea y esfera de reloj personalizada, puedes personalizar la foto que te guste como fondo de pantalla del reloj.

Monitoreo de Salud, Ejercicio Científico--Reloj inteligente fitness con 120+ modos deportivos disponibles, Smartwatch Mujer se adapta a tus necesidades y preferencias deportivas. Ya sea que practiques yoga, natación, tenis o cualquier otra actividad, conéctese al GPS de su teléfono para rastrear y registrar la distancia recorrida, pasos y calorías en tiempo real. Mantén un registro de tu progreso y motívate cada día para superarte, llevarte en un viaje de exploración deportiva.

Más Funciones, Explore DekeFit--Reloj inteligente mujer tiene una batería de alta duración y se puede usar 5-7 día,no es necesario cargar con frecuencia. También tiene funciones especiales,como el ciclo menstrual de la mujer (menstrual, período seguro, período de ovulación y embarazo), monitoreo de la frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre y sueño. Hay muchas más funciones útiles para explorar. DEKEFIT Smartwatch es el regalo más ideal y satisfactorio para Navidad y Año Nuevo

EasySMX Reloj Inteligente Mujer con Llamadas, [Regalo Original] Smartwatch Mujer con 2 Correas, 26 Funciones de Pulsómetro, Podómetro, Seguimiento del Menstrual, Monitor de Salud, Caloría o Deportes



Amazon.es Features 【Notificación de Mensaje & Reloj Inteligente Mujer con Llamadas y Whatsapp】❤【Compatibilidad Amplia】 ❤❤Este smartwatch funciona a toda marca de móvil de sistema IOS o Andriod.❤❤ Cuando el reloj inteligente se conecta con el móvil, puede recibir notificación de mensajes, hacer o colgar la llamada en reloj con alatavoz muy claro, vibrará para alertarlo. Y puede leer mensajes instantáneos de Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Skype etc. No te perderás ninguna noticia importante.

⏳【Duración de Batería Prolongada】No lo use al bañarse y nadar. El Reloj Inteligente Mejor con calidad, precio de opinión real por muchos clientes. Especialmente se amplíe realmente la capacidad de batería, puede usar 3-5 días una carga, si solo está en estado de espera, dura más de 25 días. Este reloj usa la pantalla táctil circular con resolución HD, dando un excelente efecto retina y usa recubrimiento oleofóbico para reducir la posibilidad de huellas dactilares y manchas de agua.

【Funciónes Amplias】Este reloj inteligente mujer tiene 26 funciones como Medidor de presión, Llamada, Pulsómetro, Podómetro, Monitor de sueño, Notificacion de mensaje, Foto remota, Calorías, Cronómetros, Despertador, Encontrar móvil, Cronógrafo, Fondo de reloj personalizado, Clima, Asistente de voz y 10 Modo de deporte incluyendo caminar / correr / andar en bicicleta / andar en cinta andadora / senderismo / ciclismo /baloncesto / fútbol americano / escalada / ejercicio de yoga etc.

⌚【Bluetooth a Móviles de Andriod y IOS】Este Smartwatch mujer funciona con sistema de Andriod más de 5.0 y IOS más de 11.0. Sorpota al bluetooth 5.0. ❤ El conexion al IOS: Primero descarga la app SMART-TIME PRO en IOS Store, abre bluetooth de móvil, y haga clic en el app, al mismo tiempo baje la pantalla del reloj y abre Bluetooth 3.0 del reloj, esperar encontrarlo.❤ Al Andriod: Descarga app SMART-TIME PRO en google store, abre el bluetooth de movil y app, haga clic para vincular el dispositivo

❤❤【24H Ayudante de Repuesto】&【IP a prueba de agua y 2 Correas】Si hay cualquier duda o problema cuando lo recibe, nos contacta directamente en Amazon. ¡Le comunico con usted dentro de 24 horas y lo Soluciona! Este reloj inteligente trae dos correas, puede personalizar tu estilo personal, tiene 1.28 pulgadas, la esfera redonda combinada con el elegante diseño de la pantalla táctil completa. Admite el modo de interfaz personalizado. Puede añadir su foto personal. Haga su reloj más personalizado.

SHANG WING Reloj Inteligente Mujer,Pulsera Inteligente Mujer con Oxímetro, IP68 Impermeable,DIY Esfera Reloj, Monitor Sueño, Podómetro, Pulsómetro Smartwatch Mujer para Android iOS Morada





Amazon.es Features 【Multifunction】Notificaciones de mensajes, Rastreador multideporte, Detección de calorías, Podómetro, Rastreador de distancia, Esfera de reloj personalizada, Pulsómetro, Oxímetro (SpO2), Rastreador de períodos, Monitor de sueño, Control de música, Control de cámara, Buscar teléfono inteligente, Cronómetro, Clima, Alertas de vibración, Recordatorio sedentario, Control de gestos.

【Pulsómetro】El reloj inteligente monitorea automáticamente su frecuencia cardíaca las 24 horas del día. Una vez sincronizado con la aplicación, puede ver el gráfico de frecuencia cardíaca en la aplicación.

【Monitor de 24 horas Sportwatch】 Este reloj inteligente para mujer admite 24 modos de deporte. Una variedad de modos deportivos puede satisfacer completamente la solicitud de deportes al aire libre y bajo techo. ¡Proporcionándole un tiempo deportivo más efectivo!

【Esfera de Reloj Personalizada】La aplicación ofrece una amplia variedad de fondos de pantalla con estilo. Incluso puede personalizar su reloj inteligente con fotos de su teléfono.

【La Salud de la Mujer】Registre su ciclo menstrual actual, obtenga predicciones sobre los próximos ciclos menstruales y períodos fértiles, y reciba recordatorios.

