Los 30 mejores Reloj Madera Hombre capaces: la mejor revisión sobre Reloj Madera Hombre

Reloj De Madera para Hombres y Mujeres, CZOKA Natural Nogal Negro/Oliva Movimiento de Cuarzo japonés con Correa Ajustable Artesanía Artesanal Madera Relojes € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【 Wood Madera verdadera pura 】 - utilizamos auténtica madera de nogal / oliva negra auténtica para hacer nuestro reloj de madera hipoalergénico para hombre. No se utilizaron materiales tóxicos en la fabricación de este reloj de madera, por lo que es seguro usarlo sin temor a irritación.

【 Movimiento de cuarzo japonés 】 - movimiento de cuarzo japonés 6P29 con cronógrafo de 12H / 24H y visualización de la fecha para un cronometraje ultra preciso. Se considera uno de los movimientos de reloj más confiables y versátiles de la industria. Batería de más de 3 años (incluye) de duración.

【 Ligero y cómodo 】 - Correa de madera natural muy ligera en la muñeca, sin cargas ni problemas, hace que el contacto sea natural. El material de madera mantiene su temperatura constante, no hace demasiado calor en verano ni demasiado frío en invierno.

【 Band Banda de reloj ajustable 】 - La correa de reloj es fácil de redimensionar, solo necesita ajustarlo para que se ajuste a su muñeca, la herramienta de ajuste y las instrucciones están incluidas en el paquete. Ideal para todo tipo de negocios, ocio, actividades interiores y exteriores y uso diario.

【 Regalo perfecto y garantía del 100% Great 】 - Gran regalo para Navidad, cumpleaños, aniversario, día de la madre, graduación o día de San Valentín, y ofrecemos 1 año de garantía y un 100% de garantía de devolución del dinero dentro de los 30 días de la entrega si no está satisfecho con nuestro relojes.

BENYAR Relojes Hombre Relojes de Pulsera Cronografo Diseñador Impermeable Reloj Hombre Banda de Cuero Analogicos Fecha de Pulsera Regalo Elegante € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Reloj para hombre atractivo y elegante: BY BENYAR ofrece una gama de relojes de pulsera de diseño clásico especialmente diseñados para hombres. El reloj viene con vidrio 100% resistente y una esfera (color/diseño). La correa de cuero con un ancho de 22 mm, longitud 220 mm le da al reloj un aspecto elegante. El material de la caja es de acero inoxidable y la esfera azul le da al reloj un aspecto único

Resistente al agua y los arañazos: el reloj es resistente al agua 3 ATM 98.4FT / 30M y puede soportar sudor, lluvia accidental o salpicaduras de agua. Este reloj es resistente a los arañazos y proporciona una sensación de suavidad. La correa duradera es totalmente flexible y mantiene su muñeca ventilada. Nuestro reloj es resistente al agua hasta 3 bar de presión. El reloj con vidrio duro que mejora la resistencia del vidrio y le da resistencia a los arañazos

Producto de calidad premium: el reloj analógico con movimiento de cuarzo ofrece un aspecto elegante. El estuche está formado por acero inoxidable de alta calidad. El dial tiene una función de calendario de fecha incorporada que muestra la fecha / día. Correa de cuero de alta calidad, preciso movimiento de cuarzo. Nuestra correa de cuero de 220 mm de largo es increíblemente duradera y puede durar toda la vida si se mantiene adecuadamente

Un regalo perfecto: este reloj versátil se combina con cada ocasión, ya sea formal o informal. Use este reloj mientras viaja, desde negocios, actividades recreativas hasta actividades en interiores y al aire libre o para uso diario. Ideal para ocasiones formales, también puede ser festivales, cumpleaños, bodas, Día de San Valentín, Día del Padre. El reloj de pulsera Benyar es un regalo perfecto para sus seres queridos

Garantía de satisfacción del 100%: su comodidad es nuestra primera prioridad y estamos comprometidos a garantizar la satisfacción del 100% para nuestros clientes Ofrecemos solo productos genuinos y respondemos a todas las consultas dentro de las 24 horas. Sabemos que le encantará nuestro producto tanto como nosotros. En caso de que aún no esté satisfecho con nuestro producto, ofrecemos 30 días de garantía de devolución de dinero y 12 meses de garantía

Reloj - Yowao - Para - AHW571 € 18.98 in stock 1 new from €18.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Reloj de madera con madera de sándalo, correa de piel suave

Tamaño de la correa: alrededor de 25 * 2 cm; Diámetro: 4,2 * 1.1 cm

Género: Unisex

Tipo de material de ventana de esfera: plexiglás

Tipo de Movimiento: Cuarzo Funda; Material: Bambú; impermeable: vida impermeable

BEWELL Relojes Madera Hombre Analógico Cuarzo Japonés con Correa de Madera Fecha Calendario Luminosidad Function Casual Relojes de Pulsera (Marron) € 58.00 in stock 1 new from €58.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ELEGANTE: La serie BEWELL W154A presenta una caja de madera de nogal negro de 46 mm, con un bisel fijo de madera, la misma esfera de color y un cristal mineral resistente a los arañazos

ESTILO ÚNICO: Este elegante reloj seguramente completará la colección de cualquier hombre. Se adapta a cualquier ocasión, negocio, uso diario, boda, fiesta, etc

BANDA DE MADERA AJUSTABLE: La banda de madera de 20 mm está equipada con cierre desplegable. Y la longitud de la banda se puede arreglar fácilmente

MOVIMIENTO DE CUARZO JAPONÉS: Este hermoso reloj de pulsera, impulsado por el movimiento de cuarzo VD73 (hecho en Japón) que admite: fecha, hora, minuto, segundas funciones

GRAN IDEA DE REGALO: Cada reloj de madera está bien preparado, empaquetado y entregado en nuestra brillante caja de regalo. ¡Un gran regalo para cumpleaños, día del padre, aniversarios, día de San Valentín, Navidad y más!

Relojes Madera Hombres, MUJUZE Natural de Madera Del Reloj de Cuero Reloj Único Texturas Regalos de Aniversario, Envía en Caja(Negro) € 49.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features elegancia única: La combinación de la madera con un reloj de pulsera de madera de fusiones en un moderno y al mismo tiempo aspecto minimalista y hace que éste reloj de madera de nuestros diseños más populares de nuestra colección. Este es un reloj unisex (reloj de madera para los hombres y las mujeres)

Eco-producto: Reloj de madera fabricados en madera natural es ligero y tiene una buena comodidad de uso después de la elaboración pulido fino. La pulsera de madera también es adecuado para la alergia sufren debido a la sensibilidad de la piel de bajo grado

De alta calidad reloj de madera: movimiento de cuarzo japonés para la sincronización exacta y hasta 2 años una función de tipo botón, cristal mineral resistente a los arañazos, hebilla de acero inoxidable fácil de usar, muy fácil de wear.It es muy tranquilo! Sin voz alta relojería como otro reloj de madera.

Regalo perfecto y Relojes de madera: Nuestros relojes de pulsera de madera están llenos de cajas de regalo, cuidadosamente preparados y envasados, es una mejor opción de regalo para sus seres queridos en Navidad, Día del Padre, cumpleaños, San Valentín, boda, aniversario, graduación, regalo de jubilación

BEWELL Relojes Madera Hombre Cronógrafo Cuarzo Japonés con Correa de Madera Día Calendario Luminosidad Cronómetro Casual Relojes de Pulsera (Rojo) € 58.00 in stock 1 new from €58.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features RELOJ DE MADERA NATURAL: A diferencia de los relojes de cronógrafo de acero inoxidable para hombres, estos relojes de pulsera de madera adoptan la clásica y antigua madera natural como el material para asegurar una excelente experiencia de uso. La banda y la caja del reloj de madera cálida se adaptan a la temperatura de su piel y nunca son demasiado frías ni calientes, y la característica ultra ligera lo hace más cómodo de llevar

RELOJ DE MADERA HECHO A MANO: Todos nuestros relojes de madera están hechos a mano. Cada pieza de madera se lija a mano y se pule para obtener un acabado suave y duradero. Este original reloj de madera de grano es elegante y personalizado con una textura especial única. Todo el cronógrafo de madera es un reloj de decoración de moda de lujo con gran valor de apreciación y colección

RELOJES MULTIFUNCIONALES PARA HOMBRES: Aunque todo el reloj es puro hecho a mano, BEWELL W109D es un reloj de madera de cuarzo completamente funcional. Las características de los punteros luminosos, el calendario de fecha y el sub-dial son un reloj delicado, cómodo y multifunción. Y la fecha se puede ajustar rápidamente debido a la artesanía exquisita

COMPONENTES DE ALTA CALIDAD: El reloj cronógrafo BEWELL W109D cuenta con movimiento PE903 japonés importado (movimiento de cuarzo multifuncional de pequeño consumo de energía) y batería importada original de óxido de plata de Japón (descarga sin problemas y alta energía específica). trabajando

REGALOS DE RELOJES PARA HOMBRES: Todos los relojes de madera están bien preparados, empaquetados y entregados en nuestra brillante caja de regalos. Es un regalo perfecto de San Valentín para sus familias, familiares, amigos, amantes o usted mismo. Tu esposo amara esto

Reloj de madera con grabado personalizado, informal, hecho a mano, para hombres, mujeres, marido, esposa, novia, novio, padre, madre, hijo, familiar, amigos € 29.88 in stock 1 new from €29.88

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features - El reloj de madera con grabado personalizado es muy especial. Ligero y muy cómodo de llevar en la muñeca.

- Todos los materiales son naturales, saludables y cómodos (no tóxico e hipoalergénico). Sin pintura y sin componentes químicos. Resistente al agua en su uso diario.

- Reloj de madera con diseño grabado personalizado. Con mecanismo de cristal de cuarzo importado de Japón para garantizar ahorro de energía; funcionamiento ultra silencioso y de larga duración.

- El reloj de madera personalizado hecho a mano te hará destacar y es una nueva manera de mostrar tu estilo personal. Fácil de llevar a juego con tu traje o vestido, tanto en tiempo de trabajo como de ocio.

- Viene con una bonita caja que lo convierte en una perfecto regalo para Navidad, Día de Acción de Gracias, cumpleaños, día del padre, regalo de San Valentín, etc. Es un regalo sorpresa perfecto para tu familia. ¿A qué estás esperando? No puedes perderte esta oportunidad.

RORIOS Reloj de Madera Hombre Analógico Cuarzo Reloj Natural de Madera del Reloj Cronometro Fecha Pantalla Moda Hombres Relojes de Pulsera € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Respetuoso con el medio ambiente y duradero】 Todos los relojes de madera natural están hechos de madera de ébano de madera de cebra real, lo que le brinda un aspecto refrescante y extraordinario. Todos los materiales naturales son saludables y cómodos. Sin pintura y sin químicos. Cada uno es artesanal, ligero, retro.

【Reloj maravillosamente diseñado movement】 Movimiento de cuarzo importado para garantizar ahorro de energía, ultra silencioso y larga vida útil; 3 funciones de cronógrafo de diales secundarios, visualización del calendario a las 3 en punto; Cierre desplegable con seguridad; La muñequera ajustable viene con una herramienta de reparación gratuita; Diámetro de esfera grande de 47 mm, apto para quien tiene una muñeca más grande o ama los deportes al aire libre.

【Relojes de madera para hombre】 Hecho de madera 100%, cada reloj tiene texturas especiales, ¡se ve tan elegante! no te molesta en absoluto, es súper liviano, solo pesa 74 g, este reloj es ecológico y seguro de usar, también es hipoalergénico.

【Idea de regalo】 Es retro, clásico y elegante, lo que te hace más encantador y glamoroso. Un regalo completamente especial e ideal para el día del padre, el día de San Valentín, Navidad, cumpleaños, aniversario, graduación y más. El reloj de madera para hombre también está cuidadosamente preparado y bien embalado con una exquisita caja de regalo.

【Servicio】 Haremos todo lo posible para proporcionar a los clientes productos y servicios satisfactorios. Tiene alguna pregunta y le responderemos dentro de las 24 horas. El período de garantía es de 12 meses. Si está satisfecho con nuestros productos, por favor envíe sus comentarios y críticas, le agradeceremos su aliento.

Reloj de Madera VICVS para Hombre, sándalo japonés, multifunción, Rojo/Negro Natural con cronógrafo Deportivo Militar (Sandalwood) € 51.99 in stock 1 new from €51.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Madera Real Pura】 - Utilizamos auténticos auténticos pterocarpus soyauxii walut negro, ébano y sándalo rojo para hacer nuestro reloj de madera para hombre hipoalergénico. No se utilizaron materiales tóxicos en la fabricación de este reloj de madera, por lo que es seguro de usar sin temor a la irritación.

【Movimiento de cuarzo japonés】: movimiento de cuarzo japonés PE602 con cronógrafo de 12H y pantalla de 3 sub-diales para un cronometraje ultra preciso, se considera uno de los movimientos de reloj más confiables y versátiles de la industria. Batería original de óxido de plata importada de Japón que se descarga sin problemas y una alta energía específica

【Ligero y cómodo】 -A diferencia de los relojes de cronógrafo de acero inoxidable para hombre ordinarios, estos relojes de pulsera de madera adoptan el antiguo sándalo rojo natural fino clásico como material para garantizar una excelente experiencia de uso. La correa y la caja de reloj de madera cálida coinciden con la temperatura de su piel y nunca hace demasiado calor ni frío, y la característica ultraligera lo hace más cómodo de llevar

【Correa de reloj ajustable y luz de fondo】: la correa de reloj es fácil de cambiar de tamaño, solo necesita ajustarla para adaptarse a su muñeca, la herramienta de ajuste y las instrucciones están incluidas en el paquete. Y el puntero puede brillar por la noche. Ideal para todo tipo de negocios, ocio, actividades interiores y exteriores y uso diario.

【Regalo perfecto y 100% de garantía】: nuestros relojes de pulsera de madera están embalados con cajas de regalo, cuidadosamente preparados y embalados, es la mejor opción de regalo para sus seres queridos para Navidad, Día del Padre, Cumpleaños, Día de San Valentín, Boda, Aniversario, Graduación, Jubilación Regalo

Reloj de Pulsera Personalizado con Foto Reloj de Pulsera de Madera Natural para Hombre, Personalizado con Cualquier Imagen y Mensaje. € 46.50 in stock 1 new from €46.50 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Personalizado especial para usted: puede elegir cualquier foto para personalizar el reloj. Primero, haga clic en "Personalizar ahora" => "Mi PC" para cargar su imagen; luego haga clic en "Texto posterior" => Agregar texto para ingresar cualquier mensaje.

Hecho de Cómoda, duradera y ajustable correa de cuero natural y esfera de madera; Diseño impermeable al agua, no apto para buceo, natación, snorkeling.

Movimiento de cuarzo, proporcionando precisión en el tiempo de mantenimiento; Pantalla analógica; Dial de fácil lectura; Banda Link de madera natural ajustable para adaptarse a su tamaño.

Diámetro de la caja: 45 mm; Espesor ultra delgado de la caja: 10 mm; Ancho de banda: 25mm.

Un regalo especial para el día del padre, cumpleaños, aniversario, graduación, día de San Valentín, día de la madre, Navidad, Día de Acción de Gracias, Pascua, disfraces de Halloween o cualquier día especial con el mejor reloj.

BOBO BIRD Relojes de madera para hombre de negocios, estilo informal, estilo ébano y acero inoxidable, cronógrafo combinado con caja de madera (gris) € 49.93 in stock 3 new from €42.37 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 1. Tecnología importada y los más altos estándares de artesanía, movimiento de cuarzo importado y batería Sony SR920SW reloj de madera auténtica de marca original, garantiza una hora duradera y precisa.

2. Material de madera natural hecho a mano que hace que el reloj sea suave y cómodo de llevar; cronógrafo negro y esfera de visualización de fecha; cierre plegable con seguridad; correa de muñeca ajustable viene con herramienta de fijación gratuita.

3. Estilo: moderno, retro militar militar deportivo y clásico reloj de pulsera. Material de madera natural: no tóxico e hipoalergénico.

4. El reloj BOBO Bird está empaquetado con una caja de regalo original de madera de bambú, que es el regalo ideal para amigos, amantes, familiares y el mejor regalo para Navidad, graduación, boda y aniversario.

5. 100% garantía y servicio de alta calidad. BOBO Bird siempre está ahí y estará contigo.

Relojes Madera Hombre Grande Reloj Cuero Marron Clásico € 13.99

€ 13.29 in stock 1 new from €13.29

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ❤ DISEÑO: Simple esfera de reloj de madera, con correa de cuero suave, clásica, cómoda y ligera. El marrón te hace gentil

❤ PARÁMETRO: Diámetro de la caja: 1.56 inch/40 mm, Grosor de la caja: 0.31 inch/8 mm, Anchura de la correa: 0.78 inch/20 mm, Longitud de la correa: 9.75 inch/250 mm, ajustable

❤ TIEMPO PRECISO MANTENER: el mecanismo de cuarzo de alta calidad proporciona un tiempo preciso. Las baterías de alta calidad garantizan que el reloj funcione durante mucho tiempo

❤ DURADERO Y CONFORT: Correa de reloj de cuero de alta calidad; Cubierta de la caja del sello de acero inoxidable, puede cumplir con la vida diaria a prueba de agua

❤ OCASIONES APLICABLES: día de San Valentín, Navidad, Acción de Gracias, regalo de cumpleaños, aniversario, etc.

Sentai Reloj de Madera Reloj de Pulsera de Cuarzo Japonés con Correa de Cuero para Hombres y Mujeres Reloj de Vintage Exquisito (Marrón) € 27.49

€ 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Sándalo verde & Pulsera de cuero】▶▶Bellas artes artesanales de madera de nogal, ecológicas y no tóxicas. Con una correa de piel suave y dócil que no se desgarra fácilmente!

【Precisión & Larga duración de la vida】▶▶ Movimiento de cuarzo japonés para un tiempo preciso y puntual. La batería original SONY SR610SW funciona hasta 36 MESES.

【Características de Portage】▶▶Dial: 5 * 4 cm (1.97 * 1.57 in); Diámetro del vidrio: 3.4 cm (1.34 in); Correa de reloj: 1,8 * 16/22 cm (0,71 * 6,3 / 8,66 in). Puede cambiar el tamaño de la correa para la muñeca de su muñeca fácilmente. Peso neto: 23g, peso ligero y buena calidad!

【100% de satisfacción garantizada】▶▶ Si hay algún problema, no dude en contactarnos! ¡Estamos siempre a tu servicio! 【Atención: NO se moje ni se empape en agua en la vida cotidiana.】

【Envoltura de regalo】▶▶Viene en una caja, es una opción de regalo ideal para sus seres queridos y amigos durante la fiesta, como Navidad, cumpleaños, día del padre, graduación o el día de San Valentín.

Infinito U-Reloj de Madera de Bambú para Mujer y Hombre Reloj de Cuarzo con la Correa de Cuero Genuino Diseño del Símbolo Infinito € 21.98 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Hecho de bambú 100% natural. Cada esta echo a mano, el reloj de madera está fabricado con una correa lisa de cuero de vacuno de grano completo que resulta muy suave y duradera. La esfera y la carcasa del reloj son saludables y cómodas (no-tóxicas, hipo-alérgicas).

Peso super ligero: Este reloj de bambú de madera es bastante ligero, su peso es de 25 gramos, tan ligero que casi se olvida de que está en la muñeca.

Movimiento avanzado: El movimiento de cuarzo japonés y la batería, le drán la hora precisa. Funcionará durante más de 3 años(NOTA:No colocar en o cerca del agua, no ducharse o nadar con el reloj puesto)

Regalo parfecto: Este reloj de alta calidad viene con muy bien empaquetado para usar como billetera o porta tarjetas será un regalo perfecto para sus familiares y amigos,perfecto para todo tipo de actividades comerciales, Casual, para interiores o para uso diario

Compre sin preocuparse: 30 días de garantía de devolución gratuita por cualquier motivo + 12 meses de reemplazo o reembolso completo por problemas de calidad. Cualquier pregunta sobre el producto, por favor en contacto con nosotros en la primera vez, le ofreceremos 100% de satisfacción.

BEWELL Reloj Madera Hombre Analógico Cuarzo Japonés con Correa de Madera Redondo Casual Relojes de Pulsera W163AG (Negro) € 42.00 in stock 1 new from €42.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features DISEÑO DE ESTILO MINIMALISTA - Diseño de esfera minimalista, 30M impermeable. Cuenta con una caja negra, bisel fijo IP chapado en negro y una esfera de madera

DISEÑO ULTRA THIN - Espesor de la caja solo 7.5 mm, más delgado que otros. Más cómodo y duradero para el desgaste. Perfecto para todo tipo de negocios, actividades informales, interiores o uso diario.

IMPERMEABLE PARA USO DIARIO: impermeable (30 M), adecuado para uso diario, como lavado de manos o salpicaduras de lluvia. No apto para buceo, natación, etc. trabajos relacionados con el agua.

MOVIMIENTO AVANZADO: el movimiento de cuarzo japonés 2035 y la batería, que brindan un cronograma preciso, funcionarán durante más de 3 años

BANDA DE MADERA AJUSTABLE: correa de madera de 200 mm cómoda, duradera y ajustable con doble cierre invisible, que es ideal para el uso diario

BOBO Bird, reloj de madera para hombre, elegante de madera azul, cronógrafo combinado, con punteros luminosos, reloj de negocios de moda para hombre/padre/marido/hijo € 39.02 in stock 2 new from €39.02 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cazador de sueños: la esfera se rompe a través de la convención, la deslumbrante esfera negra con textura y el bisel azul gaviota muestra espíritu y entusiasmo.

Reloj multifuncional con cronógrafo y visualización de fecha, te permite captar la hora con mayor precisión. Y con los punteros luminosos hacen que sea fácil decirte la hora incluso en la oscuridad.

Modernismo refleja el indicador – muestra el estilo profundo e industrial esfera negra con indicador compacto, un toque rojo en segunda mano.

100% garantía y servicio de alta calidad: servicio de por vida antes y después de la venta y garantía de fabricación de pájaros BOBOBO. BOBO Bird está siempre ahí y estar contigo.

El reloj BOBO Bird está empaquetado con una caja de regalo original de bambú, que es el gran y decente regalo para amigos, parejas, familiares y el mejor regalo para Navidad, graduación, boda y aniversario.

Reloj De Madera para Hombres, CZOKA Reloj de Movimiento de Cuarzo japonés con Pantalla analógica para Hombres con Pulsera de Pterocarpus soyauxii sándalo (Black Walnut) € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【 Madera Real Pura 】 - Utilizamos auténticos auténticos pterocarpus soyauxii walut negro, ébano y sándalo rojo para hacer nuestro reloj de madera para hombre hipoalergénico. No se utilizaron materiales tóxicos en la fabricación de este reloj de madera, por lo que es seguro de usar sin temor a la irritación.

【 Movimiento de cuarzo japonés 】- movimiento de cuarzo japonés PE603 con cronógrafo de 12H y pantalla de 3 sub-diales para un cronometraje ultra preciso, se considera uno de los movimientos de reloj más confiables y versátiles de la industria. Más de 3 años de duración de la batería (incluida).

【 Ligero y cómodo 】- correa de madera natural muy liviana en la muñeca, sin carga y sin problemas, te hace sentir en contacto natural. El material de madera mantiene su temperatura constante, no demasiado caliente en verano ni demasiado frío en invierno.

【 Correa de reloj ajustable y luz de fondo 】- la correa de reloj es fácil de cambiar de tamaño, solo necesita ajustarla para adaptarse a su muñeca, la herramienta de ajuste y las instrucciones están incluidas en el paquete. Y el puntero puede brillar por la noche. Ideal para todo tipo de negocios, ocio, actividades interiores y exteriores y uso diario.

【 Regalo perfecto y 100% de garantía 】 - Gran regalo para Navidad, cumpleaños, aniversario, día de la madre, graduación o día de San Valentín, y ofrecemos una garantía de 1 año y una garantía de devolución del 100% dentro de los 30 días posteriores a la entrega si no está satisfecho con nuestra madera relojes

BEWELL Relojes Madera Mujer Analógico Cuarzo Japonés con Correa de Bambu Redondo Casual Relojes de Pulsera (Multicolor 1) € 41.00 in stock 1 new from €41.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 100% NATURAL BAMBOO MATERIAL - Each watch is made of renewable sources bamboo, Nature bamboo wood has an agreeable aromatic smell, which can soothe the nerves and make you feel relaxed. Non-toxic & hypo-allergenic

COMFORTABLE & HEALTHY - The ultra-thin and lightweight wood watch matches your skin temperature and is never too hot or cold, perfect for people with sensitive skin and allergic to metal

ADJUSTABLE & CONVENIENT - The watch strap can be adjusted and disassembled to fit your wrist. link removing tool and instruction included in the package

BEST IDEAL GIFT - The watch is suitable for every occasion (outdoor, business, party); the wood watch is nicely packaged in an eco-friendly paper box as great gift choice for your fella on Christmas/ Birthday for family and friends

QUARTZ MOVEMENT & LONGEST LIFE BATTERY - High-quality imported Japanese quartz watch movement provides accurate time, Japan original imported battery sustained working long time, which can be disassembled and replace

SONGMICS JWB12B-Caja (12 Compartimentos, Tapa de Cristal, Estuche para Relojes extraíble, Piel sintética), Color Negro, 32,5 x 19 x 8,5 cm € 21.99

€ 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Todos los relojes de pulsera de Songmics te harán latir con mayor rapidez, ya que en los 12 compartimentos con cojines para reloj disfrutan de la protección completa; además, sus amigos podrán disfrutar de su orgullosa colección a través de la tapa de cristal en todo su esplendor.

Su bolsa de regalo está acabada: ¿le falta una idea de regalo encendente y usted corre en varias tiendas, pero hasta ahora no ha encontrado nada adecuado? Entonces nuestra caja para relojes merece un intento – si tu padre recibe este regalo de cumpleaños, seguro que brillará antes de suerte.

Color blanco sobre fondo negro: la caja para relojes no solo está revestida de poliuretano negro, sino que también está provista de un forro interior en negro. ¿Encontrarás esto demasiado monótono? Entonces las costuras blancas son la guinda de nuestra caja. El contraste de color hace que esta caja destaque la masa de las aburridas cajas para relojes.

¿Aún no está satisfecho? Nuestro servicio al cliente siempre tiene un oído abierto para usted. Por lo tanto, no se preocupe mucho y tenga esta caja para relojes hoy a casa.

En la calidad no se crean distorsiones: tú y tus relojes merecen lo mejor. Las robustas placas de MDF, el suave forro interior y la funda de poliuretano de alta calidad – todos estos elementos forman una combinación perfecta para proteger eficazmente sus objetos valiosos.

BERING Reloj Analógico para Hombre de Cuarzo con Correa en Acero Inoxidable 15738-004 € 169.00

€ 155.30 in stock 4 new from €139.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El cristal de zafiro es resistente a golpes y rayaduras

Max René Watch Collection , cambie los colores, cambie las correas, cambie el aspecto: la correa se puede cambiar en segundos , Quartz

Caja: acero inoxidable de grado médico 316l / plata / 38 mm de diámetro / 5 mm de espesor

Correa: acero inoxidable de grado médico 316l / plato / 180 mm de largo / 18 mm de ancho

Resistente al agua hasta 3 ATM / 30 metros / 98 pies , resistencia general a la lluvia, salpicaduras, inmersión accidental y ducha, no apto para nadar o bañarse

BEWELL Reloj de Movimiento de Cuarzo japonés con Pantalla analógica para Hombres con Pulsera de sándalo y Funciones múltiples de Calendario y punteros Luminosos W109D € 69.99

€ 57.99 in stock 1 new from €57.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ☆Madera maciza: el material de conservación,100% modera hace este reloj tan único, ligero como una pluma, por lo que no se siente ningún tipo de presión en la muñeca, muy cómodo para uso diario.

☆multifunción: el núcelop del cuarzo de Japón confiable con tres diales pequeños esferas muestran la función de cronógrafo; y con un calendario pequeñito, no se pierda los días especiales.

☆Observar fácil: punteros luminosos y grandes números hacen muy legible, incluso en la oscuridad, es muy conveniente en cualquier circunstancia.

☆correa ajustable: la correa de reloj se puede ajustar para adaptarse a la muñeca pequeña. Se regalamos las herramientas y las instrucciones en la caja de reloj, es muy fácil cambiar el tamaño de la correa de acuerdo con las instrucciones.

☆Regalo adorable: este reloj será el mejor regalo con su atractivo y la apariencia de la vistosa. Enviará a usted en una caja de papel,como un regalo preparado presioso.

Alienwork Reloj Unisex Relojes Hombre Mujer Cañamazo Verde Analógicos Cuarzo Amarillo Impermeable bambú Natural Hecho a Mano € 22.73 in stock 1 new from €22.73

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Nuestros relojes se caracterizan por un movimiento de cuarzo de calidad japonesa. El reloj de cuarzo funciona mediante la tecnología básica de un reloj de cuarzo

Cada reloj de madera es distinto debido al veteado y tono del material, por lo que cada pieza es única. No solo el aspecto es extraordinario; también lo es el confort.

La colección de relojes Classic fue creada para hombres y mujeres que aprecian las líneas limpias y el diseño minimalista y sobrio

Nuestros relojes para mujeres y hombres son el compañero ideal para la vida cotidiana y o para cualquier otra ocasión. Con el reloj Alienwork siempre luces bien

Este reloj de pulsera para hombres y mujeres sorprende con su aspecto deportivo a la vez que elegante. El reloj de hombre y mujer es un complemento lleno de estilo para cualquier ocasión y combina tanto con unos vaqueros desenfadados como con ropa formal. ¡Un reloj lleno de estilo para hombres y mujeres aficionados a la moda!

Relojes de Madera para Hombre y Mujer, Nogal Natural/Madera de Cebra VICVS Cronógrafo de Cuarzo japonés, Correa Ajustable, Deportes Militares y Ocio (Walnut) € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Elegancia única: la combinación del reloj de madera con un brazalete de madera se funde en un aspecto moderno y al mismo tiempo minimalista, y hace de este reloj de madera uno de nuestros diseños más populares de nuestra colección. Este es un reloj unisex (reloj de madera para hombres y mujeres)

Producto ecológico: el reloj de madera hecho de madera natural es liviano y tiene una buena comodidad de uso después del procesamiento de pulido fino. La pulsera de madera también es adecuada para personas alérgicas debido a la sensibilidad de la piel de bajo grado

Reloj de madera de alta calidad: movimiento de cuarzo japonés para una sincronización precisa y hasta 2 años de celda incorporada, cristal mineral resistente a los arañazos, hebilla de acero inoxidable fácil de usar, muy fácil de usar. ¡Es muy silencioso! Sin ruidos fuertes como otros relojes de madera.

Regalo perfecto y relojes de madera: nuestros relojes de pulsera de madera están embalados con cajas de regalo, cuidadosamente preparados y embalados, es la mejor opción de regalo para sus seres queridos para Navidad, Día del Padre, Cumpleaños, Día de San Valentín, Boda, Aniversario, Graduación, Regalo de jubilación

Servicio postventa: nuestro reloj de madera tiene una garantía de un año. Si tiene algún problema de calidad, contáctenos por primera vez. Lo resolveremos lo antes posible

BENYAR Cuarzo cronógrafo Impermeable Relojes Business Casual Deporte Reloj de Pulsera € 37.40 in stock 2 new from €37.40

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ★RELOJES DE CALIDAD 100% PREMIUM★: Estamos proporcionando relojes para hombres con movimiento de cuarzo 100% de calidad premium con pantalla analógica y fecha con increíblemente duradero y puede durar toda la vida si se mantiene adecuadamente con este reloj de hombre hecho con claridad. Reloj cronógrafo multifunción con tres sub-diales para segundos, minutos y horas.

★CONFORT Y DURADERO★: cuando necesite un reloj, pruebe que valora su tiempo. El reloj con correa de cuero BENYAR no solo tiene un sentido cómodo para su muñeca, sino que también es fácil de combinar con su ropa. Nuestros relojes de pulsera analógicos son perfectos para el aventurero o el hombre común que busca una combinación elegante para su atuendo. Nuestra pasión nos lleva a la perfección, dedicando horas y horas de trabajo para obtener un producto final verdaderamente sorprendente y único.

★REGALO PERFECTO★: Relojes de pulsera para hombres, regalo perfecto para festival, familia, propio. Correa de cuero relojes lujoso regalo de moda para graduación, cumpleaños, bodas y el día de San Valentín. Reloj analógico cronógrafo de regalo adecuado para padre, novio u otros compañeros de clase y colega, promoción para ganarse el corazón de nuestros amigos y familiares.

★MANTENIMIENTO PRECISO DEL TIEMPO★: el movimiento táctico de marca hace que la velocidad de precisión sea inferior a 1 segundo por día, siempre le dirá la hora exacta en ocasiones, negocios u otros lugares importantes. El reloj analógico presenta un movimiento de cuarzo muy preciso junto con una función de fecha. También presenta tres relojes de sol con cronógrafo que sirven como temporizadores.

★GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL 100% DEL DINERO★: utilice nuestro reloj de cuarzo deportivo con cronógrafo y 100% libre de riesgo 1 BENYAR Watch Garantía de devolución de dinero de 90 días por cualquier motivo; 2 años de garantía por problemas relacionados con la calidad. La satisfacción del cliente es nuestra primera prioridad, no comprometemos la calidad del material. Compre nuestro reloj de pulsera resistente al agua sin preocupaciones.

SOUFEEL Reloj Madera Personalizado Foto y Grabado Punteros Luminosos Cuarzo Regalo Personalizado para Familia Hombre Mujer Amigo Pareja € 49.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ♔ El reloj se produce por madera de Palisandro, hecho a mano, habrá un ligero amora de madera. A medida que los años pasada de llevarlo, más delicado y suave.

♔ Reloj de tipo analógico con movimiento de cuarzo de Japón, diseña simpremente, dentro de una relación de calidad precio respecto a competencia en el mercado de marcas más conocidas.

♔ Este reloj es producto personalizado, en la esfera puede fabricar las images de querir, también grabado los caracteres,sólo producimos el úníco reloj para usted. Pega con varios estilos de ropa.

♔ La correa de leloj se selecciona cuero 100%, delicado y flexible. También hay el diseño de punteros luminosos para segurar que poder veer la hora en la noche.

♔ Nueva caja. Le regalamos una caja de regalo, este es perferido para amigo, familia, novio/novia. Si todavía tiene niniguna duda, bienvenida a contactar conmigo, nuestro equipo de atanción al cliente le respondrá en un plazo de 24h.

Relojes Madera Hombre Analógico Cuarzo Japonés con Correa de Madera W1001A € 39.00 in stock 1 new from €39.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【MÁS CÓMODO DE LLEVAR】 Cada pieza de madera está lijada y pulida a mano. Es suave, duradero y ultraligero, más cómodo de llevar.

【FUNCIONAMIENTO DE LARGA DURACIÓN】 Este reloj cuenta con movimiento japonés 2035, garantiza que el reloj proporcione un tiempo preciso y un funcionamiento duradero

【FÁCIL DE AJUSTAR LA LONGITUD DE LA BANDA DEL RELOJ】 Cada reloj de madera con una herramienta de barra de resorte de reloj, puede ajustar la longitud de la correa usted mismo. Además, la herramienta se puede utilizar para hacer y reparar algunas joyas.

【CAJA DE BAMBÚ MULTIFUNCIÓN】 Cada reloj de madera empacado en la práctica caja de almacenamiento de bambú ecológica para joyas, suministros de oficina y chucherías (tamaño: 9 * 9 * 8 cm)

【GARANTÍA DE SERVICIO AL CLIENTE】 Establecemos una asociación larga y exitosa con la empresa UWOOD. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

BEWELL Reloj de Madera para Hombre con Movimiento Japonés y Pulsera de Madera,Reloj de Pulsera de Cuarzo Vintage para Hombre,Negro,W109D-BK € 52.00 in stock 1 new from €52.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Único: el grano de madera único, le permite tener un reloj único.

Material del reloj: Hecho de sándalo de alta calidad.Hypo-alergénico. Sin pintura y sin química.

3 Sub diales Cronógrafo funciones, punteros luminosos. Visualización del calendario a las 3:00.

Movimiento de cuarzo japonés garantizar una hora exacta, muy durable.

Adecuado para todo tipo de ocasiones formales e informales.Este reloj es adecuado para actividades al aire libre, negocios, deportes, militares y otras ocasiones.

Reloj de madera de bambú BOBO BIRD W-B06 € 29.89 in stock 2 new from €29.89 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Movimiento de cuarzo importado japonés y batería de Sony, marca original auténtica.

Banda de silicona verde y esfera de ojo de gato; hebilla metálica; segundero color verde; caja de 44 mm, tamaño único unisex

100% garantía y servicio de alta calidad: servicio de por vida antes y después de la venta y garantía de fabricación de BOBO BIRD

Infinito U-Moda Reloj de Madera de Bambú para Mujer y Hombre Reloj de Cuarzo con la Correa de Cuero Genuino Idea Regalo Navidad Pareja Diseño Árbol de la Vida € 19.98 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Hecho de bambú 100% natural. Cada esta echo a mano, el reloj de madera está fabricado con una correa lisa de cuero de vacuno de grano completo que resulta muy suave y duradera. La esfera y la carcasa del reloj son saludables y cómodas (no-tóxicas, hipo-alérgicas).

Peso super ligero: Este reloj de bambú de madera es bastante ligero, su peso es de 25 gramos, tan ligero que casi se olvida de que está en la muñeca.

Movimiento avanzado: El movimiento de cuarzo japonés y la batería, le drán la hora precisa. Funcionará durante más de 3 años(NOTA:No colocar en o cerca del agua, no ducharse o nadar con el reloj puesto)

Regalo parfecto: Este reloj de alta calidad viene con muy bien empaquetado para usar como billetera o porta tarjetas será un regalo perfecto para sus familiares y amigos,perfecto para todo tipo de actividades comerciales, Casual, para interiores o para uso diario

Compre sin preocuparse: 30 días de garantía de devolución gratuita por cualquier motivo + 12 meses de reemplazo o reembolso completo por problemas de calidad. Cualquier pregunta sobre el producto, por favor en contacto con nosotros en la primera vez, le ofreceremos 100% de satisfacción.

Relojes Bewell hombres de madera Natural con Plaza reloj cara Noble cuarzo relojes de pulsera para hombres W110A (negro y rojo) € 51.99 in stock 1 new from €51.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El arte exquisito de reloj:Hecho de madera de sándalo negro, esfera rectangular, popular entre hombres y mujeres, el diseño se vanagloria de ser el original, en una línea de relojes de madera, sencillo y único. original en una línea de relojes de madera, simple y único

Reloj ecológico:BEWELL-Reloj hecho de madera de sándalo negro natural renovable, con preciosas vetas de madera y la caja del reloj está acabada con aceite de sándalo natural.

Última tendencia de moda: este diseño único marca la próxima tendencia de moda de relojes.Este informal pero elegante reloj puede incluso llevarlo en la oficina o de viaje.

Reloj con movimiento de cuarzo japonés que garantiza mayor precisión y durabilidad.Larga duración de la batería, dura más de 2 años.

Con correa para reloj ajustable:La correa se puede ajustar y desmontar para adaptarse a cualquier tamaño. Las herramientas y las instrucciones están incluidas en el paquete (idioma español no garantizado).

