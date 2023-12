Inicio » Electrónica Los 30 mejores Reloj Inteligente Fitbit capaces: la mejor revisión sobre Reloj Inteligente Fitbit Electrónica Los 30 mejores Reloj Inteligente Fitbit capaces: la mejor revisión sobre Reloj Inteligente Fitbit 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Reloj Inteligente Fitbit?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Reloj Inteligente Fitbit del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Amazfit Bip 3 SmartWatch con pantalla a color grande de 1,69 50 Esferas Reloj con 60 modos deportivos 5 ATM Resistente 14 días Duración de la Batería con Frecuencia cardíaca Monitor de SpO2 Rosado € 59.90

Amazon.es Features [Big on Screen-Gran Pantalla en color de 1,69"] Equipado con una pantalla HD súper grande y colorida de 1.69 ", puede ver todas sus llamadas entrantes, mensajes, recordatorios y datos de salud y estado físico en una calidad asombrosa y expansiva con Amazfit bip 3 Smartwatch Fitness.

[Big on Style-50+ Esferas del reloj] Con Amazfit bip 3 reloj inteligente, también puede elegir fácilmente entre más de 50 carátulas para adaptarse a su atuendo diario y puede personalizar con carátulas y widgets editables y personalizar con sus propias fotos.

[Big on Health-Monitoreo completo de la salud] Con el rastreador de Amazfit bip 3 reloj deportivo, puede medir fácilmente su saturación de oxígeno en la sangre en tan solo 25 segundos, para comprender rápidamente su estado físico, monitorear su frecuencia cardíaca y nivel de estrés durante todo el día y rastrear sus etapas de sueño y siestas diurnas para mejorar Conoce tu calidad de sueño.

[Big on Sports-60 Modos deportivos] Amazfit bip 3 reloj inteligente Deporte incluye más de 60 modos deportivos integrados. Puede obtener datos de todos sus deportes favoritos, como caminar, correr y andar en bicicleta en interiores y exteriores, así como más entrenamientos como entrenamiento de fuerza, yoga y entrenamiento libre. Con la función Target Pace del reloj inteligente, incluso puede establecer y aplastar sus objetivos de ritmo.

[5 ATM a prueba de agua] Con su grado de resistencia al agua de 5 ATM, puedes nadar con tu reloj deportivo amazfit bip 3 sin preocupaciones. El reloj inteligente puede incluso realizar un seguimiento de los datos de su actividad con sus modos de deportes de natación en aguas abiertas.

Xiaomi Smart Band 8 - Pulsera de Actividad, Autonomía de hasta 16 días, Pantalla AMOLED con Tasa de refresco de 60 Hz, 5 ATM, 150 Modos Deportivos, Negro (Versión ES) € 39.99

Amazon.es Features Hasta 16 días de duración de la batería para uso diario normal y carga en 1 hora.

Nuevo chipset que admite una tasa de refresco de 60Hz.

Seguimiento del nivel de SpO2 durante todo el día, monitoreo continuo del sueño, monitoreo de la frecuencia cardíaca las 24 horas, monitoreo de la respiración del sueño…

+150 modos de entrenamiento para registrar su ritmo cardíaco y calorías quemadas.

Múltiples accesorios para usar tu band de una nueva manera: clip en zapatillas para correr, colgante, correas…

Reloj Inteligente Hombre Mujer, 1.85" Smartwatch con Llamadas Bluetooth, Smart Watch Pulsómetro/Monitor de Sueño/Podómetro, 110+ Modos Deportivos Impermeable IP68 Pulsera Actividad para Android iOS € 89.99

Amazon.es Features Llamadas Bluetooth y Notificación: Con el micrófono incorporado y el altavoz de alta fidelidad, el reloj inteligente mujer puede hacer/contestar llamadas directamente. Cuando tu teléfono recibe llamadas, mensajes de texto, Facebook, Twitter, WhatsApp, mensajes de LinkedIn, reloj inteligente hombre vibrará para recordártelo. No extrañarás a personas ni cosas importantes.

1.85" Pantalla Táctil Completa: Pulsera actividad adopta una gran pantalla TFT a color de alta definición de 1,85 pulgadas, lo que hace que todas las llamadas entrantes, mensajes y recordatorios sean extremadamente claros. Hay más de 200 carátulas de smartwatch en la aplicación para elegir, también puede elegir cualquier foto en su teléfono para configurarla como la carátula de este smartwatch en cualquier momento, para mostrar su estilo personal

110+ Modo Deportivo e IP68 Impermeable : Una amplia actualización de 100+ modos de deporte, que cubre casi todo tipo de escenarios deportivos. A través del sensor de gravedad de 3 ejes incorporado, puede registrar con precisión sus pasos diarios, distancia, calorías, lo que hace que su deporte sea más seguro y efectivo. El impermeable IP68 ayuda a los smartwatch hombre deportiva a realizar todas las ocasiones diarias y de entrenamiento.

Pulsómetro y Monitor de Sueño: Smartwatch mujer puede proporcionar monitorización de la frecuencia cardíaca las 24 horas y monitorización de la calidad del sueño(sueño profundo y sueño ligero). Puede ver datos detallados en la aplicación para ayudarlo a ajustar su estilo de vida para mejorar su calidad de vida. Por favor, deje un poco de espacio entre la banda y su muñeca cuando lleve su smartwatch P66D, no sólo para su comodidad, sino también para que los sensores funcionen correctamente.

Multifunción: Este smart watch también agregó muchas funciones prácticas como Recordatorio de mensajes, recordatorio sedentario, cronómetro, controla la música, pronóstico del tiempo, fotografías remotas, alarma. Admite iOS 9.0 o superior y Android 5.0 o superior. Fitness tracker solo necesita 2 horas para cargarse completamente, puede trabajar de 7 días y 30 días en modo de espera.

Fitbit Sense - Smartwatch avanzado de salud con herramientas avanzadas de la salud del corazón, gestión del estrés y tendencias de temperatura cutanea, Blanco marfil / Acero inoxidable dorado € 329.95

Amazon.es Features DURACIÓN DE LA BATERÍA: +6 días de batería con carga rápida

COMPATIBILIDAD: Compatible con iOS 15 & Android OS 9.0

SENSOR DEL ESTRÉS Y GESTIÓN DEL ESTRÉS: Desde tu muñeca, la aplicación Escáner EDA de Fitbit Sense detecta tu actividad electrodérmica, con lo que conocerás la respuesta de tu cuerpo al estrés para que así puedas hacer un mejor seguimiento de su evolución y poder gestionarlo.

AVISOS DE FRECUENCIA CARDIACA ELEVADA O BAJA: La frecuencia cardiaca en reposo es un indicador clave de tu estado de salud, por lo que Fitbit Sense te informa cuando la tuya parece ser anormalmente alta o baja.

SENSOR DE TEMPERATURA CUTÁNEA EN LA MUÑECA: El sensor de Fitbit Sense analiza tu temperatura cutánea noche tras noche para que puedas ver su variación respecto de tu temperatura de referencia y así conocer tu tendencia a lo largo del tiempo.

Fitbit Versa 3 - Smartwatch de salud y forma física con GPS integrado, análisis continuo de la frecuencia cardiaca, Alexa integrada y batería de +6 días, € 229.95

Amazon.es Features DURACIÓN DE LA BATERÍA: +6 días de batería con carga rápida

COMPATIBILIDAD: Compatible con iOS 15 & Android OS 9.0

GPS INTEGRADO: Con el GPS integrado, no te hará falta llevar encima el móvil cuando quieras hacer ejercicio al aire libre, dado que podrás ver el ritmo seguido y la distancia recorrida en tu smartwatch en tiempo real. Además, cuando termines, podrás consultar en la aplicación un mapa de intensidad del entrenamiento que te mostrará la ruta y el esfuerzo realizado.

MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LA FRECUENCIA CARDIACA: Utiliza la monitorización continua de la frecuencia cardiaca para controlar mejor la quema de calorías, optimizar tus entrenamientos y conocer tus tendencias, lo que te inspirará a avanzar en tus objetivos de salud y forma física.

ALMACENA Y REPRODUCE MÚSICA: Almacena y reproduce música y podcasts con Spotify Connect & Control y agrega listas de Deezer. Los servicios de música requieren suscripciones; no disponibles en todos los países.

Amazon.es Features Batería que dura hasta 10 días y sumergible hasta 50 m

Compatible con dispositivos a partir de iOS 15 & Android OS 9.0

Haz más ejercicio: Monitorización continua de la frecuencia cardiaca, Nivel de recuperación diario, Minutos en Zona Activa, Análisis de la actividad diaria, Más de 20+ modos de ejercicio, Análisis de la actividad diaria

Reduce el estrés: Análisis continuo del bienestar, Sesiones de mindfulness, Sesiones de respiración guiada con la aplicación Relax, XXX, SpO2, Salud menstrual, Frecuencia cardiaca en reposo y Alertas de frecuencia cardiaca alta o baja

Duerme mejor: el Perfil de sueño personalizado, Fases del sueño y Puntuación del sueño, Detección de ronquidos y ruidos, Despertador inteligente, XXX

Fitbit Inspire 2 - Pulsera de salud y actividad física con ritmo cardiaco continuo, 1 año del servicio Fitbit Premium incluido y 10 días de batería, Rosa pomelo € 99.95

Amazon.es Features DURACIÓN DE LA BATERÍA: Hasta 10 días

COMPATIBILIDAD: Compatible con iOS 15 & Android OS 9.0

Descubre más sobre tu salud y bienestar con los 6 meses de subcripción al servicio Fitbit Premium incluidos

MINUTOS EN ZONA ACTIVA: Esta función te avisa en qué zona de ritmo cardiaco te encuentras para que veas si te estás esforzando lo suficiente para alcanzar tus objetivos.

MONITORIZACIÓN CONTINUA DEL RITMO CARDIACO: Utiliza la monitorización continua del ritmo cardiaco para controlar mejor la quema de calorías, optimizar los entrenamientos y conocer tus tendencias, lo que te inspirará a avanzar en tus objetivos de salud y forma física. READ Los 30 mejores Xiaomi Telefono Movil Libre capaces: la mejor revisión sobre Xiaomi Telefono Movil Libre

Amazfit GTS 4 Mini Smartwatch con Alexa Incorporada Monitorización de Ritmo Cardíaco y Oxígeno Sanguíneo 24H 5 Sistemas de Posicionamiento por Satélite 120+ Modos Deportivos 5 ATM Fitness Tracker € 99.90

Amazon.es Features 【Pantalla AMOLED HD Inmersiva de 1,65"】con su gran pantalla AMOLED HD de 1,65", este reloj presenta una relación pantalla-cuerpo más alta que la generación anterior y una alta resolución para una experiencia visual vibrante e inmersiva. La pantalla también puede estar siempre encendida para que sus datos estén siempre visibles y su reloj siempre se vea impresionante.

【Monitoreo de Frecuencia Cardíaca, SpO2 y Estrés las 24 Horas】controle su frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre y nivel de estrés las 24 horas, los 7 días de la semana, o pruebe fácilmente los 3 simultáneamente, con un solo toque del reloj.

【Más de 120 Modos Deportivos y Reconocimiento Inteligente】el reloj puede rastrear datos deportivos para más de 120 deportes diferentes, para satisfacer sus necesidades, sea cual sea el deporte que ama. Y para facilitar el salto a sus entrenamientos favoritos, el GTS 4 Mini puede reconocer automáticamente 7 deportes.

【Posicionamiento Fuerte y Preciso】el Amazfit GTS 4 Mini es compatible con 5 sistemas de posicionamiento por satélite y utiliza tecnología de antena polarizada circularmente patentada para mejorar el rendimiento y la precisión del posicionamiento. Realice un seguimiento de sus aventuras al aire libre con alta precisión.

【Resistencia al Agua de 5 ATM y Seguimiento de Natación】con un grado de resistencia al agua de 5 ATM, el reloj puede soportar todas tus actividades diarias y cuando lo usas mientras nadas, incluso puede registrar tus datos de natación.

Ddidbi Reloj Inteligente Hombre Mujer con Llamada, 1,85" Smartwatch con 112Modo Deportivos, Monitor de Ritmo Cardíaco y Sueño, Impermeable IP68 Pulsera Actividad compatible con iOS Android (2 Correas) € 39.99

Amazon.es Features Llamadas y notificaciones inteligentes: Con sus altavoces integrados y conectividad Bluetooth, este reloj inteligente le permite hacer y recibir llamadas y actúa como un reproductor multimedia para su teléfono. También admite recordatorios de información y notificaciones de redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc.). Todas las notificaciones se muestran en su muñeca y se recuerdan mediante vibración, para que no se pierda ninguna llamada o mensaje importante mientras camina o hace ejercicio.

Pantalla táctil de 1.85": Nuestro Ddidbi smart watch cuenta con una pantalla táctil a color de alta definición de 1,85 pulgadas. La aplicación del reloj hombre mujer también ofrece más de 100 fondos de pantalla de marcación personalizados para elegir, e incluso puede personalizar su fondo de pantalla de marcación con sus fotos favoritas. Con dos correas de estilo diferentes, una correa deportiva y una correa regular, puede cambiar entre deporte y ocio para resaltar su personalidad única.

112 modos deportivos e IP68 a prueba de agua: Este reloj deportivo ofrece más de 100 modos deportivos en interiores y exteriores, que incluyen caminar, correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, baloncesto, fútbol y más, para satisfacer las necesidades de la mayoría de los entusiastas del deporte. Con un rendimiento a prueba de agua de nivel IP68, este reloj digital se puede usar incluso en días lluviosos o mientras nada.

Monitoreo de salud las 24 horas: Nuestros relojes inteligentes hombre mujer nos ayudan a conocer más sobre nuestra salud. El reloj cuenta con un sensor óptico de alta calidad integrado que puede monitorear nuestra frecuencia cardíaca en tiempo real las 24 horas del día. También monitorea automáticamente su estado de sueño por la noche y proporciona un análisis completo de la calidad del sueño. (Los datos son solo de referencia, no para uso médico)

Nuestro asistente inteligente de vida: Este reloj deportivo hombre mujer tiene muchas funciones prácticas diarias, incluido un reloj despertador, control de música, pronóstico del tiempo, control de la cámara y otras funciones. Puede ser un asistente inteligente en nuestra vida, ayudándonos a vivir de manera más conveniente. Diseñado con una batería de gran capacidad y bajo consumo de energía de 280 mAh, puede durar aproximadamente 7 días en uso diario y aproximadamente 15 días en espera.

Amazfit GTS 2 Mini Reloj Inteligente Smartwatch Fitness Diseño Delgado Duración de Batería de 14 días más de 70 Modos Deportivos Medición del Nivel de SpO2 Monitorización de Frecuencia Cardíaca Sueño € 89.90 in stock 3 new from €89.90

Amazon.es Features Diseño y carátulas de reloj exclusivos - Amazfit GTS 2 mini Smartwatch Fitness adopta un diseño sin bordes y un cristal 2.5D curvo, con un peso de solo 19.5 g. Con una pantalla AMOLED vibrante de 1,55 pulgadas y más de 80 carátulas de reloj, la mayoría de las cuales siempre tienen una -en exhibición, y también puedes subir tus propias fotos al fondo y hacerte único

68 modos deportivos y 5 ATM a prueba de agua - Con 68 modos deportivos incorporados y 5 ATM de resistencia al agua, GTS 2 mini reloj deportivo cubre a la mayoría de los entusiastas de los deportes. El reloj deportivo también puede controlar la música en su teléfono, proporcionar notificaciones sobre etapas de ejercicio, condiciones y zonas de frecuencia cardíaca, y genera un informe de datos deportivos en la aplicación después de terminar tu entrenamiento

Duración de la batería de 14 días - Un sistema de administración de batería completamente optimizado proporciona hasta 14 días de duración de la batería para GTS 2mini reloj inteligente . Deshazte de la ansiedad causada por la carga constante y mantén el flujo de energía. está listo para impulsarlo durante hasta dos semanas de actividad

Monitorización completa de la salud - Amazfit GTS 2 mini Reloj inteligente puede proporcionar monitorización de la frecuencia cardíaca las 24 horas, medición de SpO2 y monitorización de la calidad del sueño y del nivel de estrés. También se incluye el sistema de evaluación de la salud PAI para convertir datos complejos de salud y actividad en una sola puntuación, para ayudarte a entender tu estado físico

Alexa integrado - Con Alexa integrado, GTS 2 mini smartwatch puede hacer preguntas, obtener traducciones, configurar alarmas y temporizadores, crear listas de compras, consultar el clima, controlar sus dispositivos domésticos inteligentes y más

Pulsera avanzada actividad Fitbit Charge 5: con 6 meses de servicio Premium incluidos, hasta 7 días de batería, función ECG y Nivel de recuperación diario, Blanco marfil / Acero inoxidable dorado € 179.95

Amazon.es Features Batería que dura hasta 7 días y sumergible hasta 50 m

Compatible con dispositivos a partir de iOS 15 & Android OS 9.0

Funciones de salud: app de Electrocardiograma (ECG), exclusiva app de escáner EDA y herramientas para ayudar con la gestión del estrés, sensor de temperatura cutánea en la muñeca, SpO2, monitorización de la salud femenina

Entrena de manera inteligente: GPS integrado, nuevo Nivel de recuperación diario, monitorización continua de la frecuencia cardiaca, detección automática de la actividad, 20 modos de ejercicio, mapa de intensidad del entrenamiento, recordatorios de movimiento

Descubre más sobre tu salud y bienestar con los 6 meses de subcripción al servicio Fitbit Premium incluidos

BANLVS Reloj Inteligente Mujer con Llamada Bluetooth 5.2, Smartwatch Mujer IP68 con 120+ Modos Deportes, Función Femenina, Pulsómetro Caloría SpO2 y Sueño, Smartwatch para Android iOS, Negro Oro € 59.99 in stock 3 new from €59.99

Amazon.es Features 【2023 Nueva Serie Negro Oro】1.32” Reloj inteligente mujer de color oro negro, la combinación de negro y oro choca para crear una experiencia visual distintiva, que muestra nobleza y elegancia, se adapta fácilmente a varias ocasiones y estilos. También hay una correa de silicona rosa cómoda y agradable, adecuada para diferentes prendas y ocasiones. La función de "AOD Clock"completamente actualizada puede darse cuenta de que la pantalla Always-On Display con un bajo consumo de energía.

【Experiencia Conveniente, Vida Inteligente】Reloj inteligente mujer con llamada Bluetooth 5.2 conexión es mayor y más estable. Incluso cuando su teléfono no está con usted, puede levantar la muñeca para recibir y hacer llamadas en cualquier momento. El altavoz Hi-Fi y el micrófono de cinta te llevan la escena de llamadas más realista. Además, puede recibir notificaciones de SMS, WhatsApp, Facebook e Instagram...ect. BANLVS smartwatch te llevará a una versión mejorada de la vida inteligente.

【Manténgase En Perfecta Forma】Smartwatch mujer con 120+ modos deportivos en interiores y exteriores para satisfacer sus necesidades de diferentes deportes. Algoritmo de ejercicio profesional incorporados rastrean su ejercicio, distancia, calorías y estado físico para que el ejercicio sea más científico y eficiente. También Reloj mujer puede repoducir la música, para que pueda disfrutar de tu música favorita mientras hace ejercicio, brindándote una doble experiencia diferente.

【24/7 Proteger Tu Salud】2023 Nuevo smartwatch mujer tiene sensores BIO de última generación en interior, algoritmos de frecuencia cardíaca completamente actualizados, que pueden realizar monitoreo de frecuencia cardíaca 24/7, presión arterial y SpO2, monitoreo del sueño nocturno cuatro en uno, siempre monitorear su salud física. Recordatorios salud diseñado para mujer : período menstrual, período de ovulación, período seguro, para ayudarlo a prepararse para el día especial con anticipación.

【Mayordomo Más Inteligente】 Las baterías de litio de alto rendimiento le dan al cuerpo delgado una batería de larga duración, que se puede usar durante 30 días en espera y 7 días en uso normal. Reloj mujer compatible con Android 4.4 / iOS 9.0 o superior también ofrecen asistente de voz, 200 + esferas y DIY, cámara remota, clima, juegos, despertador, cronómetro, temporizador y más funciones para explorar. BANLVS reloj inteligente mujer es el regalo ideal de Navidad y Año Nuevo para su familia.

aycy Reloj Inteligente Mujer Hombre, 1.85" Smartwatch con Llamadas,Pulsera Actividad con Monitor de Ritmo Cardíaco y Sueño, 112 Modos Deportivos Impermeable IP68 Compatible con Android/iOS, Negro € 79.99

Amazon.es Features Comunicación en la Muñeca:aycy Reloj inteligente hombre se transforma en una poderosa herramienta de comunicación gracias a su micrófono incorporado y altavoz de alta fidelidad. Te permite realizar y recibir llamadas fácilmente desde tu muñeca y admite el almacenamiento de hasta 100 contactos para un acceso rápido. Además, recibirás notificaciones de mensajes de redes sociales como Facebook y WhatsApp, asegurando una comunicación fluida mientras te mueves o conduces.

Pantalla Personalizable de 1.85 Pulgadas: El reloj digital mujer Y6 cuenta con una pantalla táctil TFT de 1.85 pulgadas con una resolución de 240 x 280. Su brillo es ajustable en cuatro niveles, lo que garantiza una visualización clara incluso en condiciones de luz intensa. La aplicación ofrece más de 100 opciones de esferas personalizables, y también puedes personalizar la apariencia del reloj con tus propias fotos. Esto permite a cada uno encontrar una esfera única que refleje su estilo.

Garantizando tu Viaje hacia la Salud: Para los entusiastas del fitness, Este reloj deportivo hombre ofrece 112 modos de ejercicio, como correr, ciclismo, tenis, yoga, caminar, saltar la cuerda. La aplicación "GloryFit" muestra los datos de actividad de manera intuitiva, ayudándote a entrenar mejor y alcanzar tus metas de fitness. Además, su resistencia al agua IP68 te permite usarlo con confianza bajo la lluvia o durante tus sesiones de sudor.

Para Cuidar de tu Salud: Este smartwatch mujer hombre utiliza un sensor óptico de alta precisión para proporcionar un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca las 24 horas del día, Realiza un seguimiento automático de tus patrones de sueño y ofrece un análisis completo de la calidad del sueño, Esto te ayuda a comprender mejor tu estado de salud. También puedes consultar tus datos históricos en la aplicación, lo que te permite realizar ajustes para llevar un estilo de vida más saludable.

Asistente de Vida Multifuncional: Además de las funciones mencionadas anteriormente, este smart watch cuenta con aún más características útiles, incluyendo pronóstico del tiempo, control de música, temporizador, cronómetro, alarma, y más, para que puedas experimentar una vida más inteligente y conveniente. Gracias a su batería de gran capacidad de 280mAh y tecnología de carga magnética, solo necesita 2 horas para proporcionar 7 días de uso y aproximadamente 15 días de tiempo en espera.

Fitbit Pulsera de Actividad Charge 6 by Google, con 6 Meses de suscripción al Servicio Premium incluidos, 7 días de batería, Google Wallet y Google Maps - Porcelana/Aluminio Plateado € 159.95 in stock 1 new from €159.95

Amazon.es Features Batería que dura hasta 7 días y sumergible hasta 50 m

Compatible con dispositivos a partir de iOS 15 & Android OS 9.0

Haz más ejercicio: Frecuencia cardiaca en máquinas de entrenamiento, 'via Bluetooth', GPS integrado, Más de 40 modos de ejercicio, Nivel de recuperación diario, Minutos en Zona Activa, Monitorización continua de la frecuencia cardiaca, Análisis de la actividad diaria, Nivel de salud cardiovascular, Mapa de intensidad del entrenamiento

Conecta con tu salud a todas horas: Google Maps, Google Wallet, Controles de YouTube Music, Notificaciones de llamadas, mensajes de texto y aplicaciones para smartphone, Pantalla a todo color, Temporizador y cronómetro

Duerme mejor: el Perfil de sueño personalizado, Fases del sueño y Puntuación del sueño (con Fitbit Premium), Detección de ronquidos y ruidos, Despertador inteligente, Modo Sueño

DUSONLAP 2023 Reloj Inteligente Mujer Hombre con Llamadas, 1,85'' smartwatch Hombre con 112 Modos Deportivos, Monitor de Ritmo Cardíaco y Sueño, Smart Watch Impermeable IP68 para Android iOS € 39.99 in stock 1 new from €39.99

1,85"Súper Grande Pantalla y Estilo Personalizado: Reloj inteligente hombre cuenta con una pantalla ultra HD de 1,85 pulgadas que ofrece una calidad de imagen soberbia, disfrute de una vista más amplia. Smart watch women soporta la visualización de la esfera personalizada, puede cambiar la cara del reloj todos los días para mostrar una variedad de estilos de la cara del reloj, lo que te brinda una experiencia visual única y una mejor interacción, hágase único.

Más funciones y batería de larga duración: Creamos muchas funciones pequeñas útiles para usted, por ejemplo asistente de voz, pantalla meteorológica, cámara de control remoto, reproductor de música, despertador, temporizador, cronómetro, etc., hacer la vida más conveniente en cualquier momento. Nuestro pulsera actividad admite 30 días espera, solo toma 1-2 horas para una carga completa. Se puede adaptar a la mayoría de los teléfonos android e iOS.

112 Modos deportivos y Resistencia al Agua IP68: Fitness tracker cubre más de 100 deportes diferentes como correr, ciclismo, saltar, bádminton, fútbol, yoga. Para tus necesidades de entrenamiento diarias, lo que hace que su entrenamiento sea más científico. Además, este reloj deportivo pulsometro tiene una IP68 impermeable es resistente a la lluvia y la ducha, puede usar incluso en días lluviosos.(no para agua caliente o baño en el mar)

Monitoreo de salud y seguimiento del sueño: El último smart watch tiene un sistema de monitoreo de salud más completo.Los sensores de alto rendimiento incorporados monitorean su ritmo cardíaco, durante todo el día, y puede ver claramente los datos de salud diarios y las estadísticas resumidas en el reloj o la aplicación. Deportes pulsera también rastrea tu sueño, registrando el tiempo de sueño profundo, para ayudarte a mejorar la calidad de tu sueño.

Reloj inteligente, monitor de actividad física, pantalla táctil completa, IP68, resistente al agua, reloj de fitness con monitor de frecuencia cardíaca, función de control de música, € 69.99

Amazon.es Features [Reloj Inteligente Multifuncional] Equipado con una pantalla totalmente táctil de 1,33 pulgadas, supone un gran avance en el smartwatch de fitness táctil y en el smartwatch de salud avanzado que te ayuda a sintonizar con tu cuerpo con herramientas de seguimiento del sueño, registro deportivo, seguimiento de la salud menstrual, guía de relajación, alarma, temporizador, etc.

[IP68 Resistente al agua y Batería de Larga Duración] El smartwatch está diseñado con la clasificación de impermeabilidad IP68, lo que le permite nadar en la piscina con él sin preocupaciones. El diseño de gran capacidad y bajo consumo de energía ofrece una mayor resistencia. Soporta 7 días de uso normal y 35 días en espera.

[Gadgets Más Prácticos] El reloj Inteligente hombre tiene características con muchas herramientas prácticas, como caras de reloj personalizadas, relojes de alarma, cronómetro, temporizador, controlador de música, recordatorio sedentario, brillo ajustable, encontrar el teléfono.

[Modo Deportivo Incorporado] Los modos de deporte más comunes están disponibles en el reloj, por ejemplo, senderismo, yoga, fitness, correr, ciclismo y escalada. Hay 8 modos de deporte incorporados en el reloj y se pueden seleccionar 9 en la aplicación. El ejercicio te proporciona un estilo de vida saludable.

[Notificación de Mensajes] Descargue e instale la APP "VeryFit", vincule este smartwatch en su teléfono móvil, puede recibir alertas de calendario, SMS, llamadas entrantes y SNS (Facebook, Twitter, Whatsapp, Skype, Snapchat y más) en este reloj. No dejará que te pierdas ningún evento importante. READ Los 30 mejores Mate 30 Pro capaces: la mejor revisión sobre Mate 30 Pro

Blackview Smartwatch, Reloj Inteligente Hombre Mujer - Oxímetro(SpO2) Caloría Podómetro Sueño Pulsometro | Pantalla de 1,47 Pulgadas, iP68 Impermeable, Pulsera Actividad Compatible con Android e iOS € 29.99

Amazon.es Features [1,47'' HD Pantalla Táctil Completa a Color] | El reloj inteligente Blackview R1 consta de una pantalla táctil en color HD de 1,47 pulgadas y una correa de silicona para ejercicios que no daña la piel, todo es más fácil de ver y operar. Hay más de 150 esferas de reloj en línea en la aplicación de reloj para que elijas. También puede cargar sus fotos favoritas desde su teléfono para personalizar la esfera del reloj, lo que facilita encontrar el aspecto adecuado en el momento adecuado.

[24 Modos Deportivos, Impermeable] | ‍Este reloj deportivo admite 24 modos deportivos y ha pasado la prueba de resistencia al agua. Seleccione cualquier modo de deporte (ciclismo, fútbol, correr, yoga, etc.) en el reloj para comenzar su viaje deportivo. Puede ver los datos de actividad física, como la cantidad de pasos de ejercicio, las calorías quemadas y la distancia de ejercicio registrada por el reloj en la aplicación de reloj "Honor Fitness" para obtener mejores resultados de entrenamiento.

[Monitoreo de métricas de salud] | El reloj deportivo tiene un sensor de seguimiento óptico avanzado incorporado, que monitorea automáticamente su frecuencia cardíaca las 24/7 de la semana, detecta el oxígeno en la sangre y monitorea su estado de sueño por la noche. Puede verificar estos indicadores de salud en tiempo real en su muñeca en cualquier momento y en cualquier lugar, y ver los registros de datos de todo el día en la aplicación "Gloryfit", vigila tu salud en todo momento.

[Experimente una Vida Cómoda e Inteligente] | Descarga la aplicación de reloj "GloryFit" para desbloquear funciones más prácticas para tu reloj inteligente: recordatorio de mensajes (SMS, WhatsApp, Instagram, Gmail...), recordatorio de llamadas, control de música, control de cámara, pronóstico del tiempo, despertador, recordatorio sedentario, etc. El reloj inteligente te ofrece una vida más inteligente.

[Compatibilidad y Batería] | Este reloj inteligente es compatible con más del 97% de los teléfonos inteligentes Android e iOS del mercado. 2 horas de carga rápida, la energía se puede utilizar durante 5 a 7 días y el tiempo de espera puede alcanzar los 20 a 25 días. Si necesita ayuda, escríbanos, ayudaremos a los clientes a resolver todos los problemas rápidamente. Ruta: Amazon app > Mis pedidos > Encuentre el número de pedido de su reloj > haga clic en "Contactar con el vendedor".

Ddidbi Reloj Inteligente Hombre Mujer con Llamada Bluetooth, 1,85" Smartwatch con 112 Modos Deportivos, Monitor de Ritmo Cardíaco y Sueño, Impermeable IP68 Pulsera Actividad para iOS Android, Rosa € 79.99

Amazon.es Features Madas y Notificaciones Inteligentes: Con sus altavoces integrados y conectividad Bluetooth, este reloj inteligente le permite hacer y recibir llamadas y actúa como un reproductor multimedia para su teléfono. Reloj admite recordatorios de información y notificaciones de redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc.). Todas las notificaciones se muestran en su muñeca y se recuerdan mediante vibración, para que no se pierda ninguna llamada o mensaje importante mientras camina o hace ejercicio.

Pantalla táctil de 1,85" y diseño exquisito: Nuestro Ddidbi smart watch cuenta con una pantalla táctil a color de alta definición de 1,85 pulgadas, que le ofrece una mejor experiencia visual y de operación. La aplicación del reloj hombre mujer también ofrece más de 100 fondos de pantalla de marcación personalizados para elegir, e incluso puede personalizar su fondo de pantalla de marcación con sus fotos favoritas. Muestra tu personalidad única.

112 modos deportivos e IP68 a prueba de agua: Este reloj deportivo ofrece más de 100 modos deportivos en interiores y exteriores, que incluyen caminar, correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, baloncesto, fútbol y más, para satisfacer las necesidades de la mayoría de los entusiastas del deporte. Registra sus datos de ejercicio, y genera su informe de salud. Con un rendimiento a prueba de agua de nivel IP68, este reloj digital se puede usar incluso en días lluviosos o mientras nada.

Monitoreo de salud las 24 horas: Nuestros relojes inteligentes hombre mujer nos ayudan a conocer más sobre nuestra salud. Relojes cuenta con un sensor óptico de alta calidad integrado que puede monitorear nuestra frecuencia cardíaca en tiempo real las 24 horas del día. Y proporcionarle un análisis completo de la calidad del sueño. La aplicación también le proporcionará informes de análisis de salud para ayudarle a ajustar su estilo de vida. (Los datos son solo de referencia, no para uso médico)

Nuestro asistente inteligente de vida: Este reloj deportivo hombre mujer es compatible con la mayoría de los smartphones con iOS 8.0 y Android 4.4 en adelante(No compatible con PC, iPad ni tabletas). Este smartwatch hombre mujer tiene muchas funciones prácticas, incluido un reloj despertador, cronómetro, temporizador, control de música, pronóstico del tiempo, recordatorio de sedentarismo, control de la cámara y otras funciones. Nos ayuda a vivir una vida más cómoda, inteligente y saludable.

Amazfit GTS 4 Smartwatch Alexa Reloj Deportivo con Seguimiento GPS preciso 150 Modos Deporte 1,75" AMOLED Pantalla Batería de 8 días de duración Horarios de Sueño Personalizables para Android iPhone € 199.90

Amazon.es Features 【Seguimiento GPS Súper Fuerte y Preciso】Amazfit GTS 4 Smartwatch utiliza la tecnología de antena GPS de doble banda polarizada circularmente líder en la industria, para un posicionamiento más fuerte que es 99% tan preciso como los mejores localizadores GPS de mano.

【Reconocimiento Inteligente de Los Ejercicios de Entrenamiento de Fuerza】Amazfit GTS 4 Reloj Inteligente puede reconocer automáticamente los movimientos y contar las repeticiones de docenas de ejercicios de entrenamiento de fuerza, muchos de los cuales tienen variaciones ajustables en la Zepp App, así como hacer un seguimiento de tu tiempo de descanso entre series.

【Pantalla HD AMOLED Ultra Grande de 1,75"】Es hora de ver la imagen completa de tu salud y tu estado físico. Sumérgete en la pantalla AMOLED ultragrande de 1,75" y visualiza los datos importantes para tu viaje de bienestar con una claridad HD impecable.

【Hasta 8 Días de Duración de la Batería】Supera tus objetivos profesionales y de entrenamiento hasta ocho días seguidos. Preparado para la acción, la batería del Amazfit GTS 4 tiene un valor nominal de 300 mAh, y el nuevo modo de ahorro de batería del reloj permite incluso el uso continuado de funciones como los modos de deporte, la medición de las métricas de salud y más, todo ello mientras se ahorra energía.

【Fácil Gestión de la Salud 24/7】Disfruta de una monitorización altamente precisa de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y los niveles de estrés durante las 24 horas del día. El reloj también puede detectar tu frecuencia respiratoria y es capaz de medir rápidamente estas cuatro importantes métricas de salud con un solo toque.

Fitbit Versa2 Health Fitness, 2 (edición Especial) El Smartwatch Que Te Ayuda A Mejorar La Salud Y Forma Física Unisex Adult, Textil En Azul Marino Rosa, Talla Única € 264.69 in stock 1 new from €264.69

Amazon.es Features Dado que incluye Amazon Alexa Integrada, podrás pedirle que te diga cuáles son las últimas noticias, qué tiempo hace, configurar recordatorios para irte a la cama y alarmas, controlar tus dispositivos domésticos inteligentes y mucho más, y todo con solo hablarte a tu smartwatch

Obtén una puntuación sobre la calidad de tu sueño gracias al análisis de tu ritmo cardiaco, el tiempo que pasas durmiendo, despierto y en cada fase (profunda, ligera y REM)

Utiliza la función de monitorización continua del ritmo cardiaco de la aplicación de Fitbit para hacer un mejor seguimiento de las calorías que quemas, optimizar el esfuerzo en tus entrenamientos, consultar tus tendencias de ritmo cardiaco en reposo y conocer tu estado físico cardiovascular

CONTROLA TU MÚSICA: Controla tu música y podcasts desde la muñeca con Spotify Connect & Control y con Deezer; los servicios de música requieren suscripciones; no disponibles en todos los países

Recibe notificaciones de llamadas, de aplicaciones como Gmail y Facebook, mensajes de texto, recordatorios de citas en tu agenda.; y envía respuestas rápidas directamente desde la muñeca; funciones solo disponibles si el móvil está cerca; la función de envío de respuestas rápidas solo está disponible para Android

Fitbit Sense 2,Lunar White/Platinum Smartwatch, GPS, Unisex-Adult, One Size € 299.95

Amazon.es Features 6+ días de batería y sumergible hasta 50 m

Compatible con dispositivos a partir deiOS 15 & Android OS 9.0.

Vive de una forma más sana: Detección del estrés con cEDA (EDA continuo), con Puntuación de gestión del estrés, Evalúa tu frecuencia cardiaca para detectar una posible fibrilación auricular con la aplicación Electrocardiograma (ECG), SpO2, Haz un seguimiento de tu ciclo menstrual, registra tus periodos y síntomas en la aplicación de Fitbit., Contenido de mindfulness

Mide y mejora cómo duermes: el Perfil de sueño personalizado, Fases del sueño y Puntuación del sueño, Despertador inteligente, Modo No molestar

Haz más: Monitorización continua de la frecuencia cardiaca, GPS integrado, Nivel de recuperación diario, Minutos en Zona Activa, Análisis de la actividad diaria, Más de 40 modos de ejercicio, Análisis de la actividad diaria

ECOSOON Smartband, Smartwatch Impermeable IP68 Reloj Inteligente Pulsera Actividad con Pulsómetro, Oxímetro, Podometro, Monitor de Sueño, Whatsapp Notificación, Reloj Deportivo para Mujer Hombre € 39.98

Amazon.es Features 【Reloj Deportivo Multifuncional IP68 Resistente al Agua】: El reloj inteligente puede registrar con precisión los datos de su actividad durante todo el día, 23 modos de deporte satisfacen plenamente sus necesidades de ejercicio diario (caminar, correr, montar en bicicleta, nadar, fútbol, tenis, yoga, etc.). IP68 resistente al agua, puedes llevarlo mientras te lavas las manos, sudas o corres.

【Ajustes Personalizados para Relojes Inteligentes】: La pantalla táctil completa de alta definición de 1,47 pulgadas nos brindará una mejor visibilidad incluso en entornos con luz solar brillante. La interfaz principal consta de 7 interfaces de usuario diferentes y una interfaz personalizable. Puedes seleccionar cualquier imagen que quieras cargar como esfera del reloj. Además, el reloj también admite la fotografía y el control de la música a distancia.

【Notificaciones y SMS】: Después de conectarse a través de Bluetooth, los smartwatch pueden recibir recordatorios de llamadas, calendario, correos electrónicos, notificaciones de SMS, Facebook, WhatsApp, etc. notificaciones de APP sociales. Admite la configuración de la alarma, el cronómetro, la cuenta atrás y el buscador de teléfonos. Este smartwatch hace su vida más cómoda.

【Smartwatch de Monitorización Integral de la Salud】: El reloj podómetro monitoriza el ritmo cardíaco en tiempo real, el oxígeno en sangre y el estado del sueño (sueño profundo/ligero). Además, existe la función de seguimiento menstrual para ayudar a las mujeres a predecir o recordar la próxima menstruación y el momento de la ovulación, y así proporcionar un mejor cuidado. Una buena opción para regalar a las mujeres.

【30 Días Espera & 12 Meses Garantía】: Reloj inteligente está equipado con el sistema BLE 5.1, batería de gran capacidad y chip de baja energía Bluetooth. Carga rápida magnética, sólo 2h de carga, hasta 7-10 días de uso, 30 días en espera, muy conveniente para los viajes de negocios o viajes.La garantía del producto se extiende por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra. Si tiene algún problema, contacto con nosotros. Le ayudaremos en un plazo de 12h en días laborables.

Fitbit Versa - Reloj Deportivo Smartwatch Deportivo, Unisex Adulto, Negro/Blanco, Talla Única € 199.95

Amazon.es Features Batería que dura +4 días y +4 noches

Monitorización continua del ritmo cardiaco que te permite llevar un mayor control de las calorías quemadas

Alcanza tus objetivos de forma física: monitoriza tus pasos, distancia, minutos de actividad

Análisis de las fases del sueño ligero, profundo & REM y consejos útiles para descansar mejor

Notificaciones de llamadas, mensajes de texto, eventos del calendario y apps cuando el móvil está cerca

TOOBUR Reloj Inteligente Mujer con Alexa, 1.8" smartwatch Deportivo con 100 Deportes, Recibir y Contestar Llamadas, Podómetro y pulsómetro, IP68 Impermeable Nadar, Compatible con Android iPhone € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Monitoreo de salud y seguimiento de la forma física: El reloj inteligente puede monitorear en tiempo real tu ritmo cardíaco. Con más de 100 modos deportivos, el reloj deportivo te permite realizar un seguimiento fácil de tus pasos, calorías quemadas, distancia y velocidad. Con una calificación de resistencia al agua IP68, el reloj es acuático y sumergible, perfecto para actividades acuáticas y natación.

Monitoreo del sueño: Obtén información detallada sobre tu sueño con el análisis detallado de la calidad y duración del sueño en diferentes etapas (despierto, REM, sueño ligero, sueño profundo) en el reloj inteligente (smartwatch) para hombre y mujer. ¡Sugerencias exclusivas están listas para ayudarte a dormir mejor!

Conexión siempre activa: Con la última y más estable versión de Bluetooth 5.3, puedes recibir todas tus notificaciones importantes en tiempo real en tu muñeca, ya sea SMS, correo electrónico o redes sociales. También puedes realizar y recibir llamadas sin necesidad de buscar tu teléfono. Nuestro smartwatch es compatible con teléfonos Android e iPhone.

Larga duración de la batería: Una carga de 2.5 horas te ofrece 30 días de tiempo en espera, 20 días de uso en modo de ahorro de energía y 7 días de uso en modo normal. Disfruta más tiempo de los beneficios del smartwatch y menos tiempo preocupándote por la duración de la batería.

Amazfit GTR Mini Smartwatch Reloj Inteligente, 5 Posiciones satélite GPS, 1,28 "AMOLED, 326 PPI, 120+ Modos Deportivo, SpO2, Monitor de frecuencia cardíaca, 5 ATM Impermeable, Monitor de sueño € 129.90

Amazon.es Features 【Más de 120 Modos Deportivos y Reconocimiento Inteligente】sea cual sea el entrenamiento que te emociona, el Amazfit GTR Mini probablemente puede rastrear datos para ello. Controle sus pasos, las calorías quemadas y más para más de 120 deportes diferentes, ¡y obtenga un informe posterior al entrenamiento cuando haya terminado!

【5 Sistemas de Posicionamiento Satelital】desde andar en bicicleta por las calles de la ciudad hasta caminar por bosques salvajes, donde sea que lo lleven sus viajes, la compatibilidad con cinco sistemas satelitales significa que Amazfit GTR Mini podrá señalar su posición con precisión.

【Duración de la Batería de 14 Días】potenciado por Zepp OS 2.0 y el chip Huangshan 2S de doble núcleo, el Amazfit GTR Mini incluye el software y el hardware de desarrollo propio para conservar la energía de la batería que necesita para alcanzar sus objetivos hasta por dos semanas a la vez. tiempo.

【Monitoreo de Salud 24h】el Amazfit GTR Mini utiliza el biosensor avanzado BioTracke 3.0 para monitorear automáticamente su nivel de SpO2 las 24 horas del día. El reloj también enviará un recordatorio si detecta que su nivel de SpO2 es demasiado bajo mientras no está dormido. Alternativamente, cada vez que esté realizando una intensa actividad mental o física, o simplemente sintiéndose incómodo durante el día, inicie una prueba manual de SpO2 para obtener resultados en tan solo 15s.

【Diseño Delgado y Elegante con Acero Inoxidable】la moda no se puede encasillar en un cuadrado. Colorea fuera de las líneas y adopta lo que te hace excepcional, con el elegante Amazfit GTR Mini redondo. Con un tamaño superdelgado de 9,25 mm y un peso ligero de 24,6 g, el GTR Mini no solo tiene un aspecto compacto, sino que también es muy cómodo de llevar gracias a su correa de silicona que no daña la piel. READ Los 30 mejores Auriculares Sony Rosa capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Sony Rosa

2023 Nuevo Reloj Inteligente Hombre, Reloj Medidor Glucosa en Sangre, 24/7 Pulsómetro y Monitor Sueño, 1,39” Pantalla Smartwatch con Llamadas, 123 Modos Deportivos, IP68 Impermeable Android iOS € 79.99

Amazon.es Features ❤️【Monitoreo de glucosa en sangre】HaSaKei reloj inteligente le permite controlar sus niveles de azúcar en sangre sin pinchazos en los dedos con au algoritmo avanzado. Al analizar estas fluctuaciones de glucosa que se muestran en el smartwatch, le ayuda a realizar ajustes dietéticos oportunos y otras medidas. Y ofrece información sobre la salud del corazón en 30s, lo que le permite controlar su índice de salud cardíaca para que pueda relajar el cuerpo y la mente de manera adecuada.

【Monitorización sanitaria 24/7】Este reloj inteligente para hombres con función de monitorización 24/7 te ayuda a conocer la calidad y duración de tu sueño, brindándole los datos que necesita para tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar sus patrones de sueño, ya sea un descanso nocturno o una siesta durante el día. Además, el control de la frecuencia cardíaca , SpO2, la presión arterial y la temperatura registra datos en tiempo real para su referencia y proteger su salud.

‍♀【Más de 120 modos deportivos】Este reloj inteligente tiene un sensor de gravedad preciso para realizar un seguimiento de los pasos, el kilometraje y las calorías. Podrás elegir el modo de ejercicio que desees de este reloj deportivo. IP68 resistente al agua para uso diario, incluso durante los entrenamientos. Además, la monitorización MET en tiempo real integrada en el reloj inteligente te mantiene motivado con el consumo de energía.

【30 días de espera prolongada】 Equipado con un nuevo chip de bajo consumo y una batería de 300 mAh, este reloj inteligente con llamadas dura 30 días en espera y de 7 a 15 días en uso regular. Además, este reloj para hombre ofrece llamadas estables, notificaciones y transferencia de datos mediante bluetooth 5.3 y recibe mensajes de numerosas aplicaciones sin tener que coger el teléfono.

【Pantalla táctil de 1,39 pulgadas y 360 x 360 píxeles】Este reloj inteligente redondo para hombre HaSaKei tiene una pantalla táctil HD de 1,39 pulgadas y 360 x 360 para ofrecer imágenes vívidas y control sensible. Meticulosamente elaborada, la caja de una sola pieza armoniza con una selección de cómodas correas de silicona o acero, oscilando sin esfuerzo entre una estética deportiva y elegante.

Hoxe Reloj Inteligente Mujer Hombre, 1.85" Smartwatch con Llamadas Bluetooth, 112 Modos Deportivos, Smart Watch Pulsómetro/Monitor Sueño/Podómetro, Impermeable IP68 Pulsera Actividad para Android iOS in stock

Realizar/Recibir llamadas y notificaciones inteligentes: Una vez conectado a través de Bluetooth, con el micrófono incorporado y el altavoz de alta fidelidad, puede realizar y contestar llamadas directamente en el smartwatch hombre de fitness, responder llamadas, sincronizar contactos y ver registros de llamadas. Este smartwatch mujer también admite alertas de mensajes y notificaciones de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc.).

Ultra Larga Duración de Batería y Carga Rápida: El smartwatch está equipado con una batería de gran capacidad y un chip Bluetooth 5.3 de bajo consumo de energía, al mismo tiempo que también admite la tecnología de carga rápida magnética, lo que garantiza una carga rápida y eficiente. Solo se necesitan 2 horas para una carga completa, brindando hasta 7 días de uso con una sola carga, con un tiempo de espera de hasta 30 días.

Clasificación de resistencia al agua IP68 y 112 Modos Deportivos: Este reloj inteligente para hombres cuenta con un diseño resistente al agua con clasificación IP68, lo que te permite llevarlo incluso bajo la lluvia, al lavarte las manos, al sudar e incluso en la ducha sin dañar tu smartwatch de fitness. El reloj inteligente hombre ofrece 112 modos deportivos, incluyendo correr, yoga y más, rastreando con precisión tus pasos, tiempo, distancia y calorías quemadas, entre otras métricas diarias.

Amplia compatibilidad y más funciones: Este reloj inteligente mujer es compatible con smartphones que utilizan iOS 9.0/Android 5.0 o versiones superiores. El reloj de seguimiento admite 17 idiomas. Además, cuenta con funciones prácticas como alarmas, cronómetro, temporizador, control de música y cámara, asistente de voz, visualización del clima, recordatorios de sedentarismo, búsqueda de teléfono/smart watch.

Ddidbi Reloj Inteligente Hombre Mujer con Llamadas, 1.85" Smartwatch con 112 Modos Deportivos, Monitor de Ritmo Cardíaco y Sueño, Pulsera Actividad IP68 Impermeable para iOS y Android, Negro € 29.99

Amazon.es Features Llamadas y Notificaciones Inteligentes: Este reloj inteligente cuenta con la función de llamadas manos libres incorporada y conectividad Bluetooth, lo que te permite realizar y recibir llamadas. También es compatible con notificaciones de mensajes y redes sociales, como Facebook y WhatsApp. Todas las notificaciones se mostrarán en tu muñeca y vibrarán, de esta manera no te perderás llamadas o mensajes importantes mientras caminas o haces ejercicio.

Conoce tu Condición Corporal Las 24 Horas: Este smartwatch hombre mujer ofrece monitoreo de salud las 24 horas del día. Puede rastrear y registrar los datos de su ritmo cardíaco, lo que le ayuda a comprender mejor su condición de salud. Además,Esta relojes también puede hacer un seguimiento de su sueño nocturno, controlando la calidad y duración de su descanso. A través del control del sueño, puede gestionar mejor su tiempo de descanso y despertar cada mañana sintiéndose enérgico.

Buen Compañero de Deportes: El reloj deportivo mujer hombre ofrece 112 modos de deporte, incluyendo correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, jugar bádminton, fútbol, yoga, senderismo y otras actividades al aire libre, siendo la elección ideal para los entusiastas del deporte. Además, este relojes inteligentes también cuenta con una clasificación de resistencia al agua IP68, lo que significa que puede llevarlo puesto en días lluviosos o mientras nada sin preocuparse por que se moje.

Diales y experiencia táctil personalizados: El reloj digital mujer cuenta con una pantalla táctil HD de 1.85 pulgadas para una visualización de mayor calidad y una experiencia de usuario más fluida. Puede elegir entre 100+ diales personalizables y usar sus propias fotos para personalizar el aspecto del reloj. Diseñe su propio reloj inteligente único.

Nuestro Asistente Inteligente para La Vida: Este relojes inteligentes hombre mujer ofrece prácticas funciones para el día a día, como alarma, control de música, pronóstico del tiempo, control de la cámara, y más. Se convierte en nuestro aliado en la vida diaria, haciendo todo más conveniente. Con sólo 2 horas de carga, puede utilizarse de forma continua hasta 7 días y hasta 15 días en modo de espera.

Reloj Inteligente Mujer, IP68 Impermeable Smartwatch Mujer, 1,3" Pantalla Táctil Reloj Deportivo Mujer, con Oxímetro, DIY Esfera Reloj, Monitor Sueño, Podómetro, Pulsómetro para Android iOS € 52.99 in stock 2 new from €52.99

Amazon.es Features ⌚【Smartwatch de Monitorización Integral de la Salud】: El reloj podómetro de las señoras de TUYOMA monitoriza el ritmo cardíaco en tiempo real, el oxígeno en sangre y el estado del sueño (sueño profundo/ligero). Además, existe la función de seguimiento menstrual para ayudar a las mujeres a predecir o recordar la próxima menstruación y el momento de la ovulación, y así proporcionar un mejor cuidado. Una buena opción para regalar a las mujeres.

【Reloj Deportivo Multifuncional IP68 Resistente al Agua】: El reloj inteligente puede registrar con precisión los datos de su actividad durante todo el día, 8 modos de deporte satisfacen plenamente sus necesidades de ejercicio diario (caminar, correr, montar en bicicleta, nadar, fútbol, tenis, yoga, etc.). 3 ATM IP68 resistente al agua, puedes llevarlo mientras te lavas las manos, sudas o corres.

【Ajustes Personalizados para Damas de Relojes Inteligentes】: Nuestro reloj deportivo tiene una caja de aleación de aluminio y una correa de silicona más respetuosa con la piel. La interfaz principal consta de 4 interfaces de usuario diferentes y una interfaz personalizable. Puedes seleccionar cualquier imagen que quieras cargar como esfera del reloj. Además, el reloj también admite la fotografía y el control de la música a distancia.

【Notificaciones y SMS】: Después de conectarse a través de Bluetooth, los smartwatches pueden recibir recordatorios de llamadas, calendario, correos electrónicos, notificaciones de SMS, Facebook, WhatsApp, etc. notificaciones de APP sociales. Admite la configuración de la alarma, el cronómetro, la cuenta atrás y el buscador de teléfonos. Este reloj para mujeres hace su vida más cómoda.

【30 Días Espera & 12 Meses Garantía】: Reloj de fitness está equipado con el sistema BLE 5.0, batería de gran capacidad de 300mAh y chip de baja energía Bluetooth. Carga rápida magnética, sólo 2h de carga, hasta 7-10 días de uso, 30 días en espera, muy conveniente para los viajes de negocios o viajes.La garantía del producto se extiende por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra. Si tiene algún problema, contacto con nosotros. Le ayudaremos en un plazo de 12h en días laborables.

Fitbit Versa 4, el smartwatch que te ayuda a ponerte en forma con GPS integrado, hasta 6 días de batería y compatible con iOS 15 & Android OS 9.0, Negro/Aluminio grafito € 229.95

Amazon.es Features 6+ días de batería y sumergible hasta 50 m

Compatible con dispositivos a partir de iOS 15 & Android OS 9.0

Diseñado para mejorar tu forma física: Monitorización continua de la frecuencia cardiaca, GPS integrado, Nivel de recuperación diario, Minutos en Zona Activa, Análisis de la actividad diaria, Más de 40 modos de ejercicio, Análisis de la actividad diaria

Herramientas diseñadas para medir y mejorar tu descanso: el Perfil de sueño personalizado, Fases del sueño y Puntuación del sueño, Despertador inteligente, Modo No molestar

Cuida tu cuerpo y tu mente: con Puntuación de gestión del estrés, SpO2, Haz un seguimiento de tu ciclo menstrual, registra tus periodos y síntomas en la aplicación de Fitbit, Contenido de mindfulness

