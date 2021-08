Inicio » Juguete Los 30 mejores Reloj Infantil Niña capaces: la mejor revisión sobre Reloj Infantil Niña Juguete Los 30 mejores Reloj Infantil Niña capaces: la mejor revisión sobre Reloj Infantil Niña 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Reloj Infantil Niña?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Reloj Infantil Niña del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



BIGMEDA Reloj Digital para Niños Niña, Luz Intermitente LED de 7 Colores Reloj de Pulsera Niña Multifunción, para Niños de 3 a 12 años (Unicornio) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Diseño de dibujos animados en 3D: correa de ensueño con un diseño de dibujos animados lindo y realista en 3D, cada imagen de dibujos animados es animada e interesante, lo que hace que los niños sean muy vigorosos y felices, a los niños definitivamente les encantará.

Fácil de leer: 7 retroiluminación LED de colores, esfera grande y números. Simplemente presione el botón de luz de fondo en la parte superior izquierda durante 3 segundos, estos siete colores de luz de fondo se pueden ajustar. No solo esto puede satisfacer la curiosidad del niño, sino también ver claramente la hora de la noche.

Multifunción de moda: Este reloj con las funciones de 30M resistente al agua, a prueba de golpes, despertador, semana, fecha, luz de fondo, calendario, hora 12H / 24H, etc. Puede ayudar a los niños a describir la hora desde una variedad de ángulos y aprender a leer la hora. , desarrolle buenos hábitos para los niños.

La mejor calidad: El reloj de dibujos animados a través de la certificación internacional CE, puede estar seguro de usar. Fabricado con correa de silicona, movimiento japonés y cristal de resina de alta transparencia. Muy cómodo para los niños, un regalo perfecto para niños y niñas de 3 a 12 años.

⚽ Regalos perfectos: Nuestro reloj de dibujos animados en 3D para niños es un regalo perfecto para niños y niñas, grandes regalos para festivales, regalos de cumpleaños o regalos de visita. Moda y sorprendente, un regalo confiable para niños y niñas de 3 a 12 años.

Vannico Reloj Inteligente para niña, Smartwatch Niños 2 Cámaras 14 Juegos MP3 Música Cámara Podómetro Calorías Linterna Despertador Calculadora Vídeo 3-14 Años niño niña Estudiantes Regalo € 48.99

Amazon.es Features [Reloj inteligente multifuncional para niños] : Pantalla táctil de alta definición con 14 juegos clásicos, música MP3, cámara, reloj despertador, calculadora, linterna, grabación de audio y video, calendario, temporizador, etc. compatible con cinco países europeos Idioma, italiano, Inglés, francés, alemán, español

‍ [Podómetro de calorías]: este reloj deportivo pertenece a los niños, podómetro incorporado y registro de consumo de calorías, este reloj inteligente anima a los niños a hacer ejercicio, para que los niños no siempre tengan que ocupar los teléfonos móviles de sus padres, los niños tienen los mismos deportes mira como adultos, y manténgase alejado de Internet.Reloj para niños Juguetes para niños adecuados para niños de 3 a 12 años.

[Cámara dual de alta definición de 1080p]: este reloj inteligente para niños está equipado con cámaras duales, con 18 pegatinas de fotos, los niños pueden tomar fotos a voluntad. Y puedes grabar los buenos momentos. Música MP3 de alta definición: Tarjeta de memoria gratuita de 1 GB. se puede conectar a la computadora para descargar la música que les gusta a los niños.

[Ligero y fácil de usar] : 10 tipos de fondos de pantalla de dibujos animados , Hay 10 tipos de fondos de pantalla de dibujos animados muy lindos en la página de inicio del reloj para niños con pantalla táctil de 1,44 pulgadas. Carga durante 2 horas, espera durante 100 horas, sin necesidad de recargar con frecuencia, Smartwatch es seguro y fácil de usar.

⌚ [Postventa perfecto]: es el mejor regalo para los niños, este reloj inteligente para niños no tiene la función de hacer llamadas. Es una gran opción para los padres que no quieren comprar un teléfono móvil para sus hijos. No es necesario comprar una tarjeta SIM adicional para sus hijos. Al mismo tiempo, si tiene algún problema al comprar productos, puede contactarnos en cualquier momento y lo resolveremos dentro de las 24 horas.

Relojes para Niños - Música Smartwatch para Niños Niña Game Watch (Tarjeta SD de 1GB incluida Pantalla táctil Relojes Inteligentes con Llamada Juego Cámara Música (Rosa) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Amazon.es Features ⌚ Reloj Inteligente Niño: Este reloj inteligente para niños está disponible en tres colores ; Una pantalla táctil HD a prueba de radiación, el cinturón es de silicona comestible y material inastillable. Las características incorporadas incluyen reproductor de MP3, 7 juegos, 5 idiomas, 3 despertadores, calculadora, teclado de marcación. Además, hay un modo de no molestar (no afecta la clase de su hijo, pero puede usar SOS) y ofrecemos una tarjeta Micro SD de 1GB gratuita.

Llamadas Bidireccionales: Los relojes inteligentes para niños tienen llamadas de voz ultra claras, los padres pueden contactar a los niños en cualquier momento y en cualquier lugar, los contactos pueden almacenar 10 números. Los nombres de los contactos se pueden editar. Si no necesita funciones de llamada, no necesita comprar una tarjeta SIM. Otras funciones también funcionan sin tarjeta SIM.

Function Función SOS del Smartwatch Niños: use el reloj inteligente para niños como ayuda de emergencia cuando esté en peligro. El niño puede usar el botón SOS en este reloj inteligente. La alarma SOS de un toque se puede notificar a los padres lo antes posible, el botón SOS en el reloj inteligente durante 3 segundos o Marque el valor predeterminado: configure el número hasta que alguien responda la llamada.

Smart Watch: proporciona una tarjeta Micro SD de 1GB gratuita. La tarjeta SD está integrada en el interior del reloj. Al descargar música, inserte la tarjeta SD y guarde la música en la tarjeta SD, que puede encontrar en Música. Puede cargar música a su computadora a través de un lector de tarjetas SD. Al mismo tiempo, nuestros relojes también tienen una función de grabación que se puede usar para grabar cosas que los niños suelen olvidar. (Sugerencia: el reloj solo admite archivos * .mp3.)

Tarjeta SIM recomendada para reloj infantil: el reloj puede hablar en ambas direcciones, puede usar la tarjeta SIM. Si necesita la función de llamada, la función de llamada requiere una tarjeta SIM. Necesitas comprar uno. Para España, recomendamos usar SIMYO / Vodafone / Orange. Nuestro producto tiene Garantía de Calidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros siempre que haya algún problema con el reloj después de haberlo comprado. Ofrecemos a los compradores una solución satisfactoria. READ Los 30 mejores Lunnis De Leyenda capaces: la mejor revisión sobre Lunnis De Leyenda

AGPTEK Smartwatch Niños, 8GB Reloj Inteligente de MP3 Música 1.54 Pantalla Táctil en Color con Llamada SOS Linterna Cámara MP3 Juegos Regalo para Navidad Cumpleaños, Rosa € 32.99 in stock 3 new from €32.99

Amazon.es Features 【Un Ideal Regalo para los Niños】 AGPTEK reloj inteligente niños puede hacer llamadas, tiene un modo sos, juegos, cámara, MP3 reproductor de música, etc. Los niños disfruten de la diversión de aprender en el entretenimiento. Es un regalo genial para niños en cumpleaños o Navidad.

【Llamada & Emergencia SOS】 La libreta de direcciones puede configurar hasta 10 contactos. En la interfaz del reloj, haga doble clic en el botón principal para lograr SOS. Los niños pueden comunicarse con usted de inmediato para obtener ayuda de emergencia. Nota: ¡La tarjeta SIM debe ser compatible con 2G GSM o la función de comunicación no estará disponible!

【Cámara & Juegos】 AGPTEK smartwatch niños tiene 8GB memoria, puede tomar muchos fotos y videos. Con 5 tipos de juegos interesantes, lo que ayuda a desarrollar la inteligencia de sus hijos. Al mismo tiempo, los padres pueden configurar el tiempo del juego y monitorear el tiempo del juego.

♫【Música MP3】8G de gran capacidad admite el almacenamiento de muchas canciones. Admite la descarga de música o audiolibros en formato mp3 desde la PC a la tarjeta Micro SD. Su hijo puede ejercitar las habilidades del lenguaje mientras se divierte.

【Interfaz Personalizada】 Se pueden cambiar 6 diales y 3 imágenes de fondo a voluntad. El niño puede cambiar la interfaz que le gusta y hay varios estilos para elegir. Crear su propio estilo. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos.

VTech - Kidizoom Smart Watch DX2, Reloj inteligente para niños, doble cámara de fotos, vídeos, juegos, color Frambuesa, Versión ESP (80-193847) € 69.99

Amazon.es Features RELOJ INTELIGENTE MULTIFUNCIÓN PARA NIÑOS con doble cámara, PANTALLA TÁCTIL, vídeo, fotos, grabadora, retoque de fotos (marcos, filtros), detector de caras para colocar efectos y posibilidad de añadir fondos personalizables.

RELOJ INTELIGENTE EDUCATIVO: Este fantástico reloj inteligente incorpora dos cámaras que permitirán al pequeño capturar cada momento, desde vídeos hasta autorretratos. Asimismo, se divertirá con los juegos que incluye y aprenderá a decir la hora o añadir creaciones.

RELOJ: Crea imágenes para el fondo del reloj y descubre los conceptos temporales con una cuenta atrás, un cronómetro y un calendario. Elige entre más de 50 fondos digitales y analógicos. Actividad para aprender a decir la hora.

DOS CÁMARAS: Dos cámaras integradas para grabar vídeos y realizar selfies. Haz fotos, autorretratos y vídeos de manera sencilla. Explora tu creatividad con divertidos efectos, sellos, marcos y filtros. GRABADORA: Podrá grabar hasta 60 segundos de su voz y modificarla con divertidos efectos sonoros.

JUEGOS DE REALIDAD AUMENTADA Y APRENDIZAJE: El ratoncito, ayúdalo a comerse tantas porciones de queso como puedas. Caza troglodita, ayuda al troglodita a esquivar los obstáculos. Foto-puzle, ordena las piezas del puzle. DETECTOR DE MONSTRUOS. Hay monstruos invisibles por todas partes. Utilice este detector de su reloj para encontrarlos y atraparlos.

Reloj Inteligente para Niños de 2 Cámaras con Juegos de Música - 1.54 Pantalla Táctil en Color SOS Relojes Inteligentes Llamadas Bidireccionales Despertador 3-12 Años Cumpleaños de Estudiantes € 27.89 in stock 2 new from €27.89

Amazon.es Features 【Reloj inteligente para niños con múltiples funciones】 Nueva versión 2020 Upated Kids Smart Watch Phone con pantalla táctil LCD HD de 1.54 "para niños y niñas. Larga y larga espera de aproximadamente 7 días. Admite 11 idiomas, llamadas bidireccionales, doble carames, 6 juegos y reproductor de música, álbum de fotos, SOS , despertador, calendario, cronómetro, temporizador, calculadora, papel tapiz, dial

【Cámaras delantera y trasera y reproductor de música y 3 fondos de pantalla】 Dos cámaras agregarán la función de fotografía para que puedan comenzar a tomar fotos con familiares y amigos. Puede descargar la música al reloj inteligente como reproductor, y el volumen se puede ajustar. (Guardar archivos mp3 en la tarjeta Micro SD: \ Mi carpeta de música) 3 fondos de pantalla en el reloj para que elijas

【Configuración de límite de tiempo de juego y llamada bidireccional SOS】 El reloj inteligente puede hacer y recibir llamadas. Se pueden configurar 10 contactos. Parentes puede establecer una lista blanca para evitar llamadas a números desconocidos. Construido en 6 juegos de rompecabezas en este reloj inteligente. La alta resolución proporcionará una mejor experiencia para el usuario. Los padres pueden controlar el tiempo de juego por día para evitar que los niños sean adictos a los juegos.

⚙ 【Teléfono de reloj inteligente para juegos fácil de usar】 No es necesario descargar ninguna aplicación, el reloj inteligente puede funcionar sin SIM. Conecte la tarjeta SIM cuando necesite la función de llamada. Los niños simplemente pueden usarlo. Se puede usar como juguetes de aprendizaje de tiempo o como jugador de juegos. Este Game Music Watch es un gran regalo para tu bebé, niños, niños y niñas.

【Pantalla táctil a color de alta definición】 Pantalla táctil a color de 1,54 pulgadas de alta resolución, fresca y natural, protege los ojos y la salud de tus hijos, deja que el bebé toque el colorido mundo. Admite tarjeta micro SIM, solo proporcionamos Smartwatch, NO Tarjeta SIM, Cuando use relojes en ES, le recomendamos que compre las siguientes tarjetas: Lycamobile, Simyo, Yoigo, Euskaltel, Suop, Tuenti, Hits, Llamaya

Smartwatch para Niños con Juegos MP3 - Reloj Inteligente Pulsera con 2 vías Llamada Música Despertador 7 Juegos Cámara de Infantil Reloj Digital para Juventud Niña de 3 a 12 años (X9 Juego MP3-Rosa) € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Amazon.es Features 【Smartwatch para Niños Game Watch】: reloj inteligente niño para niños y niñas de 3-12 años con pantalla táctil grande de 1.54 ”HD ,7 Juegos, 10 contactos, SOS, Admite 11 idiomas, llamadas calculadora , camara , reproductor de música , formato de 12/24 hr. Nota: este reloj no es compatible con aplicación y es diferente de otros modelos. ¡Por favor revise la descripción del producto cuidadosamente antes de comprar!

【 Cámara, Grabadora y Reproductor de Mp3】: tome fotos de su hijo o sus familias a través del smartwatch para niños. La tarjeta de memoria incorporada puede almacenar más de 100 fotos. Depende del tamaño de la foto.Puede, a través del lector de tarjetas SD, cargar las imágenes y la voz en su PC.(Nota: el reloj solo admite archivos * .mp3, cópielo en la tarjeta Micro SD - carpeta "My Music" antes de reproducir).

【Teléfono de Smartwatch para Niños fácil de usar】 No es necesario descargar ninguna aplicación, el reloj inteligente puede funcionar sin SIM. Conecte la tarjeta SIM cuando necesite la función de llamada. Deje que los padres y los niños se comuniquen entre ellos de la nueva manera. Este es también un gran regalo para que todos los niños disfruten del entretenimiento y el aprendizaje.

Multiple Tools: Alarm & Calculator y formato de 12/24 horas, los niños pueden configurar 3 despertadores en este reloj del juego. Multi-idioma: soporte inglés, Deutsch, español, italiana, Français. Para diferentes países a utilizar. El modo silencioso incorporado cuando los niños en la escuela pueden configurar el modo silencioso para evitar que los molesten.

【PTHTECHUS Alta Calidad y Garantía】 Nuestro producto tiene garantía de calidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros SIEMPRE que haya algún problema con el reloj después de comprarlo. Ofrecemos a los compradores una solución satisfactoria.

Ravel - Reloj de Ballet Infantil Little Gems y Juego de Joyas Plateadas € 16.99 in stock 3 new from €16.99

Amazon.es Features Un collar y un brazalete plateado inspirados en el ballet están acompañados por un reloj rosa de imitación de cuero con un acabado maravilloso. Las bailarinas de ballet, las zapatillas y las estrellas se combinan maravillosamente para hacer de éste el regalo perfecto para su pequeña bailarina.

Todas las pequeñas gemas de Ravel están empaquetadas en una bonita caja de presentación de mariposa floral.

Un movimiento de cuarzo de alta calidad y una batería japonesa reemplazable y de larga duración significa que su hijo se divertirá mucho más con su reloj, su pulsera y su collar. Todos los relojes para niños Ravel vienen con tapones de corona para proteger la vida de la pila.

Un regalo único, práctico y divertido. Perfecto para bautizos, damas de honor, bolsos de fiesta, cumpleaños y Navidad.

Ravel es una marca de relojes para niños de gran confianza con sede en el Reino Unido, siendo uno de los principales proveedores de Amazon durante más de 10 años; respaldado por nuestro fiable equipo del Reino Unido hay una garantía de 1 año. Cumple con las normas de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea.

Amazon.es Features HOME Frozen

HOME HOME Unisex Adulto

Reloj digital ke02 de Frozen 2 (KD-WD20747)

LOL SURPRISE Set Regalo Billetera y Reloj Digital (26-0460) 1 € 9.95 in stock 1 new from €9.95 Consultar precio en Amazon

Set regalo billetera y reloj digital de lol surprise (26-0460)

VTech- Frozen II, Anna y Elsa Reloj Mágico Educativo, Multicolor, única (3480-518822) € 22.99 in stock 4 new from €19.99

1 used from €11.71

Amazon.es Features Aprendizaje de la hora y funciones relacionadas con el tiempo; descubre palabras opuestas con ayuda de imágenes; aprende a contar hasta 15 y compara números mayores o menores

Un reloj multifunción con juegos, tapa protectora, pantalla en blanco y negro con animaciones de los personajes elsa, anna y olaf

4 juegos: para mejorar la memoria, aprender a contar hasta 15, descubrir opuestos y los números

Reloj de cuco, suena cada hora en las horas de la mañana (función desactivable).reloj digital (12 o 24 horas), alarma, cuenta atrás, cronómetro y reloj de cuco

Versión española

KIDDUS Reloj Educativo para niño, Chica, Chico. De Pulsera, analógico. Time Teacher fácil de Leer para Aprender la Hora. Ejercicios incluídos. Manillas Escritas. Rosa € 29.95

Amazon.es Features APRENDER LAS HORAS FÁCILMENTE: Con nuestro reloj educativo, no se necesitan conocimientos tecnológicos. Diseñado para ser el primer reloj para niños que están aprendiendo a leer y decir la hora. Nuestro reloj de aprendizaje muestra TODOS LOS NÚMEROS DE LOS MINUTOS. Las manecillas están identificadas con MINUTO Y HORA para ayudar a los más pequeños a aprender. Formato de 12 y 24 horas. También se incluye una hoja de EJERCICIOS específicos para poner en PRÁCTICA el aprendizaje con tu hijo.

FIABLE: provisto de un mecanismo japonés de ALTA CALIDAD y batería japonesa de LARGA DURACIÓN, es resistente a los golpes e HIPOALERGÉNICO gracias a la carcasa de acero inoxidable sin níquel. AJUSTABLE: 8 orificios de ajuste en la correa para adaptarse a muñecas grandes y pequeñas. Nuestros relojes para niños son resistentes al agua, por lo que pueden soportar salpicaduras mientras se lavan las manos o juegan bajo la lluvia, pero deben quitárselo antes de la ducha o el baño.

REGALO PERFECTO: Disponemos de gran variedad de estilos y colores. Nuestros relojes para niños vienen en una CAJA DE REGALO que tmabién servirá para guardar y proteger el reloj cuando no esté en uso. ¡A tu hijo le encantará su elegante reloj!

COMPRA SIN PREOCUPACIONES: nuestros relojes se prueban rigurosamente y creemos firmemente en la alta calidad de nuestro producto. Por lo tanto, ofrecemos una GARANTÍA incondicional de devolución de dinero de 30 días y una garantía de 12 MESES. Incluso si se lo das a otra persona, ¡tambien está cubierto! Si tienes problemas con el reloj, contáctanos y te ayudaremos.

KIDDUS Reloj LED Digital para niña o niño. Pulsera de Silicona Suave. Batería Japonesa reemplazable. Fácil de Leer y Aprender Las Horas. Efecto Fluorescente. KI10220 Arcoiris € 14.95

Amazon.es Features Efecto FLUORESCENTE en la oscuridad. El reloj se ilumina incluso con luz diurna si lo ponemos en la sombra . Previamente hay que exponerlo a luz solar directa. Los niños alucinaran con el efecto, les encantará llevarlo y mostrarlo a sus amigos!

DISEÑOS ORIGINALES creados por Kiddus. Su hijo sonreirá cada vez que mire el reloj. Regalo ideal para Navidad, cumpleaños, premios…

BATERÍA japonesa INCLUIDA, usamos baterías de buena calidad y larga duración. Disfrutará de nuestro reloj durante mucho tiempo y son FÁCILMENTE REEMPLAZABLES. La banda de silicona es ultra delgada, suave, ligera y muy cómoda en la muñeca. Adecuado para muñecas con un diámetro de 15 cm - 22 cm

HORA Y FECHA DIGITALES, divertido y fácil de usar para niños, adolescentes y adultos por igual. ¡Presione el único botón una vez para ver la hora y dos veces ver la fecha!

COMPRA SIN PREOCUPACIONES: nuestros relojes se prueban rigurosamente y creemos firmemente en la alta calidad de nuestro producto. Por lo tanto, ofrecemos una GARANTÍA incondicional de devolución de dinero de 30 días y una garantía de 12 MESES. Incluso si se lo das a otra persona, ¡tambien está cubierto! Si tienes problemas con el reloj, contáctanos y te ayudaremos. READ Los 30 mejores Casa De Peppa Pig capaces: la mejor revisión sobre Casa De Peppa Pig

Amazon.es Features Para iluminar la esfera del reloj se usa un diodo emisor de luz LED

Incluye función de despertador

Cronómetro 1/100 segundos

LEXIBOOK- Frozen 2 Reloj Correa Ajustable Pantalla Digital con 20 proyecciones de Elsa, Anna y Olaf Niñas-Azul y Morado € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Amazon.es Features 20 imágenes para proyectarlas donde quieras: Elsa, Anna, Olaf, Kristoff y Sven

Comunícate con tus amigos enviando mensajes codificados con tus proyecciones

Pulsera ajustable que se adapta a las muñecas pequeñas

Aro móvil para proyectar imágenes

con fecha y hora

Vicloon Reloj de Infantil, Reloj de Pulsera Analógico para Niños Niña, Pulsera de Silicona Suave para niños, Impermeable Reloj Deportivo de Cuarzo, Reloj para Niña Fácil de Leer y Aprender Las Horas € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【Alta calidad】 Hecho de una correa de silicona suave de alta calidad, es saludable y respetuoso con el medio ambiente y ha obtenido la certificación internacional CE. La caja está hecha de acero inoxidable de grado alimenticio, que es totalmente seguro.

【Resistente al agua】 30 m (3ATM / 98,4 pies) a prueba de agua, salpicaduras / lluvia (excepto sauna, baño, buceo). Nota: Es mejor no usarlo en la ducha. Todos los relojes para niños vienen con tapones de corona para proteger la vida de la pila.

⌚【Fácil de leer】 Cuenta con un dial fácil de entender con números arábigos, y las manecillas de minutos y horas están marcadas con colores para ayudar a los niños a aprender a distinguir la hora.

【Diseño de dibujos animados en 3D】 Cada reloj tiene su propio estilo. El diseño es exquisito, los colores son vívidos y las imágenes de dibujos animados son vívidas e interesantes, lo que puede atraer el interés de los niños por aprender.

⚽【Regalo ideal】 Los relojes para niños se empaquetan en exquisitas cajas coloridas, que son regalos perfectos para niños y niñas, y se pueden usar como obsequios de fiesta, regalos de cumpleaños o regalos de visita.

Unicornio Despertador Digitales Infantil para Niña, Luz Nocturna LED que Brilla Intensamente Reloj Niños, Despertar Reloj de cabecera Luz de Noche Regalos de cumpleaños para niños Dormitorio (7) € 16.98 in stock 2 new from €16.98

Amazon.es Features 【LO QUE DEBE SABER】 Este reloj de alarma necesita 2 pilas AG13 (incluidas) para la pantalla LCD del reloj, y 4 pilas AAA (no incluidas) o el cable de carga incluido para el indicador LED se enciende. Por favor, recuerde quitar la película de aislamiento entre las dos celdas de los botones, de lo contrario el reloj no funcionará.

【LA LUZ NOCTURNA DE LOS NIÑOS scar ¿Sus hijos tienen miedo de la oscuridad? Este reloj de cabecera de unicornio ilumina diferentes luces LED, 7 colores cambiantes, crea diferentes ambientes, funciona como luz nocturna para niños, ¡excelente compañía! Nota: Si desea apagar la luz, el interruptor debe estar en el medio.

【FÁCIL DE FIJAR LA HORA】 Presione "set" para activar el reloj de las niñas, presione ARRIBA / ABAJO para establecer la secuencia de hora-minuto-año-mes-día-semana-fácil para los niños. La pantalla LCD muestra la hora (formato de 12 horas y 24 horas), semana, fecha, temperatura (℉ o ℃)

CINCO MELODÍAS Y SNOOZE】 El reloj de alarma de la mesita de noche puede programarse entre 5 melodías, lo despierta de buen humor. El diseño silencioso no hace tictac, garantiza un buen descanso. Y perfecto para personas que duermen profundamente con la función de repetición de 1 a 60 minutos.

【REGALO DE RELOJES DE ALARMA DE UNICORN cl Los relojes presentan figuras de unicornio con diferentes patrones, un gran regalo para cumpleaños de niños, Navidad, Halloween, Día de Acción de Gracias, regalos de Año Nuevo o entusiastas del unicornio.

Reloj Teléfono para Niños, Smartwatch para Niña y Niño Pantalla Táctil con Música, 14 Juegos, Cámara, Linterna, Alarma, Reloj Inteligente para Niños Regalo (Rosa) € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Amazon.es Features [RELOJ TELÉFONO PARA NIÑOS] Este smartwatch teléfono está diseñado para niñas y niños entre 4 y 12 años. Los niños pueden recibe y realiza llamadas telefónicas para mantener contacto con amigos y familia. El reloj teléfono también tiene un reproductor de música, juegos divertidos, una cámara, una linterna, un despertador, una función SOS y mucho más. Es un regalo perfecto para niños.

[RECIBE Y REALIZA LLAMADAS] Tus hijos pueden recibir y realizar llamadas al insertar una tarjeta Micro SIM que soporta la red GSM 2G. Pulsa el botón de encendido dos veces para mantener contacto con amigos y familia en caso de una emergencia. Si decide no insertar una tarjeta Micro SIM, tus hijos podrán disfrutar de funciones básicas, como música, juegos, cámara y demás. (Nota: no proporcionamos la tarjeta Micro SIM).

[ESCUCHA MÚSICA Y LINTERNA] El reloj teléfono tiene suficiente memoria para almacenar MP3 música y es perfecto para mantener a tu hijo activo y creativo. En comparación con su predecesor, hemos añadido una linterna para poder tener visibilidad en sitios oscuros y por la noche.

[SACA FOTOS Y PERSONALIZAR FONDO DE PANTALLA] Smartwatch teléfono está equipado con una cámara frontal, así que tu pequeño fotógrafo puede sacar fotos en cualquier momento y en cualquier lugar para personalizarlas y hacer nuevas esferas de reloj.

[14 JUEGOS Y MODO CLASE] El smartwatch teléfono tiene 14 juegos divertidos que entrenarán la coordinación y pensamiento de tu hijo en su tiempo libre. Después de configurar las horas de clase el reloj se bloqueará. Durante este modo el reloj no puede recibir llamadas y los juegos no están disponibles. Las llamadas de emergencia se pueden realizar durante el modo clase.

Vannico Reloj Inteligente Niño, Musica Smartwatch Game Watch 1.54 Pantalla Táctil 16 Juegos SOS Cámara Llamada para Niños Niña € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Amazon.es Features ⌚【Reloj inteligente multifuncional para niños 20 en 1】El reloj inteligente niño está equipado con una pantalla táctil LCD de alta definición (320 * 320px). El smartwatch niños admite 5 idiomas, conversación bidireccional, 7 juegos y reproductores de música, grabadoras, cámaras, álbumes de fotos, SOS, despertadores, calendarios, cronómetros, temporizadores, calculadoras, fondos de pantalla, diales. Equipado con una batería de 400 mAh, el tiempo de espera prolongado es de aproximadamente 7 días.

【16 juegos de rompecabezas】El reloj niño inteligente tienen Gatear 2048, Maestro de tiro de baloncesto, Guerra de abejas, Pinball golpeó ladrillos, Guerra de coches, Comer oro 16 juegos. Esto puede entrenar eficazmente las capacidades de reacción y coordinación ojo-mano del niño. Reloj niño apto para niños de 3 a 12 años. No se admite la descarga de otros juegos.

【Conversación bidireccional de alta definición】 El smartwatch niños puede hablar bidireccional, puede usar una tarjeta SIM y los contactos pueden almacenar 10 números. Comunicarse con su hijo es muy sencillo. Habla con él en cualquier momento y en cualquier lugar y comparte tu estado de ánimo. Si no necesita la función de llamada, no necesita comprar una tarjeta SIM. Otras funciones del reloj niño inteligente también pueden funcionar sin tarjeta SIM.

【Reproductor de música】 El reloj inteligente para niños tiene un reproductor de MP3 incorporado. Puede descargar música en formato MP3 desde la PC a la tarjeta de memoria y reproducir la música en cualquier momento para aumentar la felicidad del niño. (Tarjeta Micro SD de 1GB de regalo 'almacena hasta 24 música', admite estensor fino de 32GB).

【Fácil operación】 Si no necesita la función de llamada, no necesita comprar una tarjeta SIM. No es necesario descargar ninguna aplicación para funcionar, otras funciones también pueden funcionar sin una tarjeta SIM. El reloj solo es compatible con la red 2G, si no sabe qué operador puede usarlo, puede contactarnos. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos a través de Amazon. Responderemos a sus preguntas dentro de las 24 horas y trabajaremos arduamente para resolverlas por usted.

Minnie Mouse- Reloj, Linterna (Kids Euroswan WD16848) € 10.71 in stock 5 new from €10.71

Amazon.es Features Reloj de pulsera digital

Linterna con un diseño único

Peso: 0.25 kg

Set reloj + linterna

Dwfit - Pulsera deportiva infantil unisex para reloj inteligente, con podómetro, registro de actividad, impermeable, pulsómetro de muñeca, registro de sueño y calorías para Android/iOS, PR € 29.77

【Material agradable para la piel】 Cuerpo delgado, diseño de pantalla colorido y liviano, caras de reloj lindas y anti-sudor hacen que su hijo tenga una experiencia deportiva más cómoda, mantenga momentos maravillosos para sus hijos

【Notificación de mensaje】 Su reloj inteligente Dwfit Fitness le hará la vida más fácil e inteligente. Cuando conecte este rastreador de ejercicios a su teléfono, nunca perderá sus otras llamadas / mensajes. Cuando su teléfono recibe una llamada, mensaje de texto, correo electrónico o mensaje SNS, vibra para avisarle de una notificación. el reloj vibrará para recordarle que se acueste, lo que ayudará a los niños a reducir su cansancio y a mantenerse cansados.

【Monitor de frecuencia cardíaca y monitor de sueño automáticos】 La pulsera de fitness controla la frecuencia cardíaca automáticamente. También es compatible con el monitoreo automático del sueño, registra el sueño profundo, el sueño ligero y los estados de vigilia. El carga todos los datos de salud a la aplicación de teléfono "H-band".

【Compatibilidad】 Sistema de soporte: iOS 8.0 o superior (iPhone 4S, iPhone 5 / 5S / 5C, iPhone 6 / 6Splus, iPhone 7 / 7S plus, iPhone8 iPhoneX, etc.). Android 4.4 o superior (Huawei Mate7 / P9, LG, Samsung, etc.). Descarga la aplicación "H Band" de forma desde App Store.

PROKING Reloj Despertador Infantil Digital, Despertador Digital Simulador de Amanecer Despertador para Niñas Niños con Luces Colores y Lámpara de Luz Nocturna Despertador Silencioso (Rosa) € 22.99

Amazon.es Features Despertador del Simulador de Amanecer: Si configura una alarma antes de las 8:00 a.m., la luz del amanecer se encenderá 10 minutos antes de la hora de la alarma (la luz del amanecer gradualmente se volverá más brillante). La luz se enciende hasta que se cierra la alarma. Función de repetición: Agítelo y la alarma sonará posponer por 5 minutos. La alarma se apaga después de 3 retrasos de repetición.

Despertador Infantil Personalizado: ¿Quieres levantarse tarde en el fin de semana? Puede establecer una hora de alarma para los niños en el día escolar. Puede ajustar la hora de despertarse de lunes a viernes, de lunes a sábado o diariamente. El despertador para niños lo despierta exactamente a la hora correcta. Se pueden seleccionar 6 tonos de llamada y 5 niveles de volumen.

Luz Nocturna de la Habitación Niños: Este despertador digital también es una lámpara de noche que puede acompañar a los niños a dormir. Se puede configurar una luz nocturna cálida or colores luces de 1 ~ 60 minutos. Presione el botón de luz nocturna en cualquier momento para encender o apagar la luz nocturna.

Ahorro de Energía: Nuestro despertador digital portátil es el mejor regalo para niños, niñas y niños. La pantalla permanece encendida cuando se carga con USB. El modo de ahorro de energía se activa cuando finaliza el proceso de carga. Si el entorno es más ruidoso que 56 dB, la pantalla se muestra durante 40 segundos. Los despertadores digitales son adecuados tanto para habitaciones infantiles como para desplazamientos.

Entrenamiento para Dormir para Niños: Despertador niño encienda el entrenamiento para dormir, 18: 00 ~ 5: 59 luz nocturna de claro a oscuro. 6: 00-17: 59 luz nocturna de oscura a clara, esto puede ayudar a los niños a desarrollar un buen concepto de tiempo y hábitos de sueño saludables. READ Los 30 mejores Figuras Patrulla Canina capaces: la mejor revisión sobre Figuras Patrulla Canina

RELOJ VICEROY COMUNIÓN NIÑA 401026-05 PULSERA DE REGALO € 55.90 in stock 2 new from €55.90

Amazon.es Features Ideal regalo de comunión

Pulsera de regalo

Minnie Mouse Reloj Analógico para Niñas de Cuarzo con Correa en Caucho MN1063 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Esfera impresa de Minnie Mouse

Pantalla analógica de 3 manecillas con las manos de Minnie

Correa de goma rosa con cierre ajustable

ETPARK&1 Relojes para Niños, Reloj Inteligente Niño, Llamadas y Mensajes, Chat de Voz, SOS, control parental, Cmara, Juegos, Regalo para Niños de 3-12 años. Incluye Cargador. € 27.99 in stock 2 new from €27.99

Amazon.es Features 【Llamada bidireccional HD & Botón SOS de marcación de un toque】: La llamada bidireccional de alta definición, comunicarse con su hijo es muy simple, puede hablar con él en cualquier momento y en cualquier lugar para compartir el estado de ánimo. Los relojes inteligentes le permiten activar una llamada SOS presionando dos veces el botón en el costado del reloj. Los padres pueden configurar 2 números para llamadas SOS. Esto es muy útil para emergencias. Además, puede guardar 10 contactos.

【Reloj IP53 a prueba de agua】: Smartwathes diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce. Perfecto para el uso diario. No se preocupe por la lluvia, el sudor, lavarse las manos o la cara. Nota importante: No se puede usar en agua caliente, baño de agua caliente o sauna. No presione ningún botón debajo del agua. El uso incorrecto acortará la vida útil.

【Función de reproductor de música y Selfie】: El reloj inteligente para niños ETPARK admite la reproducción de música, explora y cultiva talentos en el campo de la música. tome fotos de su hijo o sus familias a través del relojes inteligentes niños.

【 6 sencillos juegos de rompecabezas integrados】: Los niños juegan tocando la de acuerdo con sus preferencias. Los juegos correspondientes son útiles. Esto entrena eficazmente su capacidad de respuesta y coordinación ojo-mano. Adecuado para niños de 3 a 12 años. Los padres pueden controlar el tiempo de juego diario configurando la función de control parental para evitar que los niños se entreguen a los juegos, lo que les permite concentrarse en el aprendizaje.

【Smart Watch Boy, el regalo perfecto para niñas y niños】: Este reloj intelignete puede usa como regalo para niños,puede tomar fotos para grabar los hermosos momentos de la vida. Pulsera ajustable, antialérgica, antiestática, más suave y saludable. Características: Dial, cronómetro, fondo de pantalla, calendario, calculadora, cámara, fotos, video, alarma, juegos, registro de llamadas, modo silencioso. Para cumpleaños, regreso a la escuela o niños de Navidad, este es un gran regalo

Gobesty Despertador Digital Infantil, Despertadores Infantiles para Niños Niña Reloj Despertador Infantil Digital con Luz Nocturna con Alarma Dual Función Snooze y Termómetro, Rosa € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features [Modos de alarma de día laborable y función de repetición] Dos modos de alarma de día laborable para satisfacer sus necesidades laborales: de lunes a viernes (1-5) o de lunes a domingo (1-7). Función de repetición: agítelo, presione cualquier tecla o toque el escritorio, la alarma se detendrá durante 5 minutos. Después de 2 retrasos de repetición (10 minutos en total), la alarma se apaga. Se pueden elegir 6 tonos de llamada y diferentes volúmenes.

[Despertador del simulador de amanecer] Si la alarma de la mañana entre las 0: 01-8: 00 a. M., La luz del amanecer se iluminará durante 10 minutos antes de la hora de la alarma (la luz del amanecer se iluminará gradualmente). La luz continuará hasta que se cierre el despertador.

[Luz de noche para dormitorio] Este despertador digital también es una lámpara de noche que puede acompañar a los niños a dormir. Se puede configurar un temporizador de 1 a 60 minutos. Presione el botón de luz nocturna en cualquier momento para ENCENDER / APAGAR la luz nocturna. Las luces de colores suaves ofrecen a sus pequeños un compañero amable, especialmente si aprenden a dormir solos.

[Reloj despertador con pantalla LED] La pantalla LED muestra la hora, la fecha y la temperatura claramente visibles. El formato de 12 horas y de 24 horas, junto con la temperatura Fahrenheit y Celsius se puede cambiar entre un solo clic. Además, contamos con manuales en inglés, alemán, francés, italiano y español, para que no tenga que preocuparse por cómo operarlo.

[Temporizador de 1-59 minutos] Cuando trabaja o cocina en la cocina o cuando los niños juegan. El reloj despertador digital para niños se puede usar como temporizador, configure el tiempo de cuenta regresiva de 1 a 59 minutos. El tiempo de la cuenta atrás parpadea durante 3 segundos y comienza la cuenta atrás. Al final de la cuenta regresiva, el timbre sonará durante 3 minutos. El tono de llamada corresponde a la música de la alarma.

Willful Pulsera Actividad Inteligente Reloj Inteligente para Niños Niñas, Impermeable IP68 con 14 Modos de Deporte Smartwatch con Podómetro Pulsómetros Monitor de Sueño Contador de Caloría Cronómetros € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Amazon.es Features 【Rastreador de actividad de día completo】Realiza un seguimiento automático de los pasos, la distancia y las calorías quemadas de su hijo, conozca el ejercicio diario de los niños.

【14 modos deportivos】Incluía Correr al aire libre ,Correr en interiores,Paseo al aire libre,Paseo interior,Excursión,Bicicleta en exteriores,Bicicleta en interiores,Fitness,Alpinismo,Bádminton,Baloncesto,Fútbol,Tenis,Bailar14 modos deportivos.

【IP68 a prueba de agua】Los niños pueden usarlo para lavarse las manos, ducharse, nadar u otro proyecto acuático, sin necesidad de quitarse el reloj.

【Frecuencia cardíaca, monitor de sueño, despertador】Esta pulsera inteligente puede rastrear la frecuencia cardíaca de los niños durante todo el día, rastrea la calidad del sueño del niño.Puede configurar un reloj despertador para recordarle a su hijo que se levante.

【Batería de larga duración】Cuando carga de 1 a 2 horas, puede usar de 5 a 7 días. Puede usar cualquier puerto USB para cargarlo.

Ravel - Reloj de Gatito Little Gems para niños y Juego de Joyas Plateadas € 19.99

Amazon.es Features Nuestros brillantes amuletos para gatitos y joyas plateadas están acompañados por un maravilloso reloj rosa de imitación de cuero. Los colgantes brillantes y las joyas decorativas lo convierten en el regalo perfecto si tu pequeño ama a los gatitos. Todas las pequeñas gemas están empaquetadas en la bonita caja de presentación de mariposa floral rosa.

Todas las pequeñas gemas de Ravel están empaquetadas en una bonita caja de presentación de mariposa floral.

Un movimiento de cuarzo de alta calidad y una batería japonesa reemplazable y de larga duración significa que su hijo se divertirá mucho más con su reloj, su pulsera y su collar. Todos los relojes para niños Ravel vienen con tapones de corona para proteger la vida de la pila.

Un regalo único, práctico y divertido. Perfecto para bautizos, damas de honor, bolsos de fiesta, cumpleaños y Navidad.

Ravel es una marca de relojes para niños de gran confianza con sede en el Reino Unido, siendo uno de los principales proveedores de Amazon durante más de 10 años; respaldado por nuestro fiable equipo del Reino Unido hay una garantía de 1 año. Cumple con las normas de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea.

