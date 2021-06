Inicio » Juguete Los 30 mejores Caballos De Juguete Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Caballos De Juguete Para Niños Juguete Los 30 mejores Caballos De Juguete Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Caballos De Juguete Para Niños 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

LEGO 21171 Minecraft El Establo de los Caballos, Juguete para Niños de 8 Años y Más con Caballos, Granja y Mini Figuras € 19.99 in stock 56 new from €16.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La granja de juguete de Minecraft para niños de 8 años y más cuenta con un establo de caballos con puertas que se abren

Los niños que aman Minecraft reconocerán a los caballos del juego en línea, el establo y las características auténticas de Minecraft que inspiran el juego

El colorido establo de juguete de Minecraft se complementa con accesorios de Minecraft, como las balas de heno, la zanahoria dorada y la armadura de diamante para el caballo

Los niños pueden alimentar y cuidar las mini figuras Minecraft de caballos de juguete LEGO, construir una pista de obstáculos para que salten y luchar contra un jinete esqueleto

Esta recreación práctica del popular juego en línea es una gran idea de regalo de LEGO y hará las delicias de los jugadores de Minecraft y los amantes de los caballos

HOMCOM Caballo de Juguete Niños Mayores de 3 años con Silla y Sonidos Pilas Incluidas (Marron) € 71.99

€ 66.99 in stock 1 new from €66.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Caballo de juguete para niños mayores de 3 años

✅Caballito de juguete de apariencia real, hermoso y elegante

✅Sonidos de caballo como los de verdad (2 Pilas de AA incluidas)

✅Peso neto: 2,8kg

✅Medidas: 85x28x60cm (LxAnxAl)

Famosa Softies- Caballito Balancín con Ruedas Y Sonido, (760013062) € 53.95 in stock 4 new from €53.87

1 used from €45.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caballito balancín para niños de edad preescolar

Diseño clásico con ruedas de madera

Tiene sonido de relincho! Funciona con 2 pilas AA (LR6)

Medidas aproximadas (cm): 65 largo x 30 ancho x 72 alto

Recomendado a partir de 10 meses

Melissa & Doug- Take-Along Show Horse Stables Establo de Caballos Juego, 3-7 Años, Multicolor (13744) € 26.99

€ 24.46 in stock 2 new from €24.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estable de madera portátil con 8 caballos

Las puertas estables se abren sin problemas y se cierran con llave

Etiquetas de nombre para que los niños nombren a los caballos y etiqueten los puestos

Incluye actividades adicionales para fomentar el juego y el aprendizaje creativos.

Incluye una guía para distinguir razas con información sobre los caballos READ Los 30 mejores El Señor De Los Anillos capaces: la mejor revisión sobre El Señor De Los Anillos

Chicco- Big & Small Correpasillos, Color blanco (00007907000000) € 69.99

€ 64.87 in stock 27 new from €64.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PONI CORREPASILLOS: Baby Rodeo de Chicco es el correpasillos interactivo en forma de pequeño poni para niños a partir de 1 año. El caballito se transforma y transporta fácilmente; es seguro, ya que está fabricado con materiales robustos y resistentes.

CABALLO BALANCÍN: el caballito balancín Chicco Baby Rodeo está equipado con una práctica base extraíble que permite que los niños más pequeños se balanceen con total seguridad.

JUGUETE CORREPASILLOS: la base puede quitarse fácilmente para transformar el caballo balancín Baby Rodeo de Chicco en un correpasillos que puede usarse de manera independiente con total seguridad.

CENTRO DE ACTIVIDADES ELECTRÓNICO: el centro de actividades que lleva incorporado el caballo en el sombrero tiene dos botones con los que activar las luces y la música para que el rodeo cobre vida.

JUGUETE INTERACTIVO: la diversión continúa con los sensores interactivos: si acaricias o le das una zanahoria para comer, Baby Rodeo relincha de felicidad y mueve sus ojos, como un caballo de verdad.

Disney Toy Story 4 Pack de aventuras de Woody y Perdigón, juguetes niños + 3 años (Mattel GDB91) € 29.99

€ 23.01 in stock 13 new from €22.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features figura de acción de toy story para niños a partir de 3 años

Muñeco óptimo para los fans de toy story

figuras de acción de toy story con graciosos detalles para parecerse aún más a los personajes de disney, como el sombrero de woody

el pack de aventuras incluye a woody y a su caballo perdigón, los queridos personajes de las películas de disney toy story

Los muñecos de woody y perdigón están articulados para poder ayudarte a recrear tus escenas favoritas de toy story

Spirit Yegua Caballo marrón de juguete con crin y cabeza articulada (Mattel GXF00) € 12.99

€ 12.52 in stock 1 new from €12.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Forma parte de la amistad, el coraje y la aventura con la película animada Spirit Untamed de DreamWorks!

Inspirado en las manadas de caballos de Spirit de la película, este caballo (aprox. 20,32 cm) incluye una cabeza móvil para que pueda adoptar distintas posturas durante divertidos juegos.

El caballo tiene un color precioso y una postura juguetona.

Con esta crin tan bonita, este caballo es perfecto para que puedas pasártelo en grande peinándolo.

Los fans pueden coleccionar otros caballos de la manada de Spirit Untamed (se venden por separado, sujetos a disponibilidad) y revivir momentos de la película.

TOEY PLAY 3 en 1 Mini Juguetes Figuras de Animales con Dinosaurios Selva Granja Juguete Educativo Regalo para Niños Niñas 3 4 5 6 Años € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【3 en 1 Conjunto de Animales】 - Contiene tres tipos de animales: dinosaurios, animales de la jungla y animales granja. Los dinosaurios incluyen Tyrannosaurus, Triceratops, Diplodocus, etc. Animales selva incluyen leones, pandas, bisontes, etc. Animales granja incluyen cerdos, burros, caballos, etc.

【56 Piezas Juguetes Animales】 - El juguete animales incluye 12 dinosaurios, 12 animales granja, 12 animales selva, 1 volcán, 2 rocallas, 8 cercas, 1 huevo de dinosaurio, 2 piedras, 5 árboles, 1 caja de almacenamiento, muy conveniente para almacenar y transportar.

【Mini Figuras de Animales】 - Tamaño del animal: 3-10,5 cm. Muy indicado para manos pequeñas. Los niños pueden llevarlo fácilmente, adecuado para juegos en interiores y exteriores. Los niños pueden usar vallas para construir granjas, usar árboles o rocallas para crear junglas o mundos de dinosaurios, etc.

【Alta Calidad】 - El modelo animal está hecho de plástico seguro y de alta calidad. Con colores vivos y detalles vívidos. Es el regalo perfecto para los niños. Recomendado para niños mayores de 3 años y que jueguen bajo la supervisión de un adulto.

【Juguete Educativo】 - El conjunto de animales puede aumentar rango de aprendizaje de los niños y especies animales. Los niños pueden reconocer fácilmente a animales, estimular imaginación, mejorar habilidades motoras, habilidades de comunicación, etc.

Baby Clementoni - Tito, el Caballito (61785) € 56.80 in stock 12 new from €56.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un caballito balancín, que es también un correpasillos y un centro de actividades interactivo

Equipado con un sensor, el caballito reconoce el movimiento e involucra al niño con sonidos realistas, palabras dulces y canciones divertidas

Si el niño acaricia el hocico del caballito, se ilumina y el caballito interactúa con el niño para que le cuide

Las teclas de la crin enseñan a los niños las letras, así como los nombres de los animales y los sonidos que hacen, mientras que el rodillo giratorio les permite descubrir los números simples

Con muchas canciones y divertidas rimas estimula las habilidades motoras y del lenguaje, así como el desarrollo emocional

Relaxdays- Saltador Hinchable Caballo para Niños hasta 50 Kg sin BPA, Plástico, Color marrón, 48 x 26 x 58 cm (10024991_93) , color/modelo surtido € 24.80

€ 24.07 in stock 2 new from €24.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bonito diseño: animal hinchable marrón de máxima diversión para niños disponible en varios colores.

Para niños: el hinchable saltarín resiste hasta 50 kg de peso; desarrolla el sentido del equilibrio y la coordinación de brazos y piernas.

Para interior y exterior: pony hinchable para la casa o el jardín; asiento a unos 27 cm de altura.

Ideal para regalo: juego de habilidad perfecto para los pequeños de la casa; en el envío se incluye una bomba de aire manual.

Detalles: medidas del caballo saltarín: aprox. 48 x 26 x 58 cm (alto x ancho x fondo), hecho de plástico sin bpa.

Schleich- Figura de Caballo, Semental Andaluz, Color Blanco, 11,5cm € 7.99 in stock 20 new from €6.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Figura de caballo semental andaluz modelada con gran detalle.

Pintada minunciosamente a mano.

Dimensiones: 14,1 x 5 x 11,5 cm (ancho x largo x alto)

Gama horse club de schleich

PLAYMOBIL Country 70501 Starter Pack Granja de Caballos, Para niños a partir de 3 años € 17.99 in stock 52 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entra en el colorido mundo de PLAYMOBIL: PLAYMOBIL Starter Pack Granja con caballos con accesorios apropiados para la edad y piezas de construcción para una recreación detallada

1 figura de mujer, 1 figura de niño, 1 rincón de una granja de ponis con caja de caballos con cesta de pienso giratoria y cuadro, puerta que se abre y mucho más, Apto para el set complementario 70505

Juego de figuras para niños a partir de 3 años: Ideal para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: instrucciones de montaje para los padres, Diseño robusto y de alta calidad, Limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente sin agentes químicos

Contenido: 1x PLAYMOBIL Country 70501 Starter Pack Granja de Caballos, Set de 41 piezas con instrucciones: 1 esquina de la granja de ponis, 2 caballos, 2 figuras, 36 accesorios, Material: plástico, Construcciones LxDxH: 11,5 x 12,5 x 16,5 cm, Peso: 195 g, 70501

HOMCOM Caballito Balancín de Peluche Balancín Caballo Caballito Madera Juguete de Mecedora para Niños +3 Años 74x33x62cm € 59.99

€ 43.99 in stock 1 new from €43.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Juguete divertido: Este caballito balancín es un juguete divertido para niños mayores de 3 años, con un aspecto adorable que despierta la curiosidad de los niños y ofrece gran diversión.

✅Alta calidad: Tiene base de madera maciza, que garantiza gran seguridad y comodidad. Se puede limpiar con un paño húmedo.

✅Tacto confort: Cubierta de tela de peluche suave al tacto, relleno de esponja. Las asas redondas y lisas son fáciles de agarrar.

✅Juguete educativo: Ayuda a ejercer la coordinación de los niños y también a fortalecer músculos de los brazos.

✅Dimensión total: 74x33x62cm (LxANxAL), altura del asiento: 40 cm. Capacidad máx. de carga: 40 kg. Edad recomendable: mayor de 3 años.

Jewelkeeper Joyero - Juego de té de Juguete para niños & Estuche - Diseño de Caballo € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐Tiempo para jugar al Té - Este hermoso joyero está diseñado para jugar, alentar a los niños a usar su imaginación y mejorar su creatividad y habilidades sociales. El juego de té está decorado con caballos y un bonito paisaje.

⭐Durable y fácil de transportar - Al ser resistente y de estaño irrompible, le durará por muchos años para usarlo tanto dentro como fuera. Almacene, organice y transporte de forma segura todas las piezas de juego de té con una caja de transporte de cartón liviano laminado. Cuenta con un mango de metal para mayor durabilidad. La funda también puede utilizarse para guardar juguetes y como decoración.

⭐Seguro y fácil de limpiar - Todos los juegos de té de estaño de Jewelkeeper se han sometido a pruebas estrictas y son 100% BPA y sin plomo, y completamente seguros. Además, todas las piezas pueden limpiarse fácilmente con un paño húmedo y secarse al aire después de usarlo.

⭐Especificaciones del producto - Incluye quince (15) piezas: una tetera con tapa, 4 tazas, 4 platillos, 4 platos, bandeja de servicio y estuche de transporte. POR FAVOR TENGA EN CUENTA: este producto contiene piezas pequeñas y no es adecuado para niños menores de 3 años.

⭐Dimensiones - Estuche: 29,2 x 19,3 x 9,5 cm, tetera: manija de 12 cm a pico de 8 cm de altura, placa: 8,9 cm, vaso: 4.8 cm, platillo 5.7 cm, bandeja: 23,9 x 15,5 cm. READ Los 30 mejores Lunnis De Leyenda capaces: la mejor revisión sobre Lunnis De Leyenda

Terra By Battat an6038z caballos juguete en un tubo (60 piezas) , Modelos/colores Surtidos, 1 Unidad € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 caballos en miniatura diferentes en un tubo, 60 divertidos juguetes de animales en total

Formas y colores divertidos: figuras pequeñas con colores llamativos y diseños atractivos. Ideal para niños y coleccionistas

Poses realistas: los caballos de juguete se apoyan en sus propios 4 cascos en una variedad de poses: fijos, galopando y bebiendo

Tiempo de juego de caballos: ideal para rellenar bolsas de golosinas para una fiesta de cumpleaños infantil con temática de animales

Juguete educativo: proporciona información sobre la vida silvestre, fomenta el juego imaginativo y la compasión por los animales

ISAOA Niño 3D caballo marrón niños mochilas Kinder preescolar niño niños/niñas mochila mochilas lindo € 19.20 in stock 2 new from €19.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un bolsillo con cremallera doble principal con seguridad puede almacenar y organizar su hijo libros, juguetes, ropa, carpetas, cámara, paraguas o etc.

2 bolsillos de lado práctico y seguro para botella de agua y otros objetos pequeños.

Super lindo diseño mochilas bolso de escuela, moda, peso ligero, suaves ajustables correas de hombro rellenadas, un regalo perfecto para tus hijos

Tamaño: 10 x 6 x 12 en

Perfectamente funciona como equipaje de niños, preescolar, Kinder y escuela primaria mochila, bolsa fin de semana, bolsa de picnic y bolsa de viaje, we¡¯ve tengo todo cubierto!

Caballito de Madera, Mamut Caballo balancin, Caballos de Juguete para Niños, Caballito de Madera/Caballo Juguete/Caballo balancin Madera/Balancines Infantiles/Caballo balancin Bebe € 88.99 in stock 1 new from €88.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MÚSCULOS DE ENTRENAMIENTO Y EQUILIBRIO】 El movimiento de balanceo proporcionado por el caballo balancin Mammoth puede fortalecer los músculos centrales y ayudar a ejercitar el sentido del equilibrio corporal de los niños. Balancear Mammoth hacia arriba y hacia abajo también puede fortalecer los músculos de los brazos y las piernas de los niños, cultivar el interés de los niños en los deportes y promover su crecimiento.

【CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ESTRICTA】 La madera maciza y la MDF (fibra de densidad media) se utilizan para hacer una estructura fuerte de caballo mecedora, fuerte y no fácil de sacudir. Las estructuras y postes de madera se han lijado e inspeccionado para proporcionar una superficie lisa que no raye la ropa y la piel de los niños. Todos los materiales cumplen estrictamente con American Toy Safety Standard ASTM / CE F963 y European EN75 CE.

【MATERIALES AVANZADOS AMPLÍAN LA VIDA ÚTIL】 El caballo mecedora Mammoth utiliza un tejido de felpa de tercera generación que es suave y resistente a las manchas. La tela de algodón PP rellena es transpirable y fácil de limpiar, y está bien cosida en la tela de felpa para que el bebé esté completamente protegido. La estructura de madera maciza es muy resistente y ningún daño incluso si el niño tira con fuerza. Por lo tanto, el asiento conservará su forma después de años de uso.

【VENTA EXCLUSIVA Y BIEN DISEÑADA】 Este elegante caballos de juguete para niños Mammoth está diseñado por el equipo de diseñadores británicos. El caballo mecedora marrón Mammoth es vendido exclusivamente por Jolie Vallee. La tela suave y el color brillante ayudarán a su hijo a percibir y al aprendizaje táctil. Este juguete de felpa mide unos centímetros de alto y es adecuado para que su hijo suba y baje

【EXCELENTE REGALO Y DECORACIÓN DEL HOGAR】 El lindo caballo mecedora animal es muy adecuado como regalo para los niños en vacaciones o cumpleaños. Su hijo estará muy sorprendido y feliz de tener un animal tan pequeño como un caballito de madera. La imagen de dibujos animados marrón es una excelente decoración de dormitorio y sala de estar.

HOMCOM Caballito Balancín de Peluche con Silla y Sonido Juguete para Niños +36 Meses Juguete de Mecedora 71x28x60cm € 72.99

€ 64.99 in stock 1 new from €64.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Juguete divertido: Este caballito balancín es un juguete divertido para niños mayores de 36 meses, con un aspecto similar a un caballo verdadero que despierta la curiosidad de los niños y ofrece gran diversión.

✅Con sonido: Cuando se aprieta la oreja (donde indica PRESS HERE), produce sonido del relincho y galope del caballo para imitar los sonidos reales del animal. En su barriga hay una caja para las pilas (2 pilas tipo AA incluidas)

✅Alta calidad: estructura de metal, cubierta de tela de peluche suave al tacto, relleno de esponja. Además tiene base de madera maciza, que garantiza gran seguridad y comodidad. Se puede limpiar con un paño húmedo.

✅Juguete educativo: Ayuda a ejercer la coordinación de los niños y también a fortalecer músculos de los brazos.

✅Dimensión total: 71x28x60cm (LxANxAL), altura del asiento: 35 cm. Capacidad máx. de carga: 60 kg. Edad recomendable: mayor de 36 meses. Certificaciones: EN71-1, EN71-2, EN71-3, 6P, AZO, EN62115, EMC.

Aqua Dragons- Juguete Educativo (World Alive 7001) € 21.99

€ 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye pecera con cambio de color y lupa incorporada

Huevos Aqua Dragons

Comida Aqua Dragons

Burbujeador de aire - Pipeta

Cuchara de alimentación

HOMCOM Caballo Balancín para Bebé Mayores de 36 Meses Juguete Balancín de Felpa Suave con Música Relinchos Sonidos de Galope Boca y Cola Móviles 65x32,5x61 cm Marrón € 54.99 in stock 1 new from €54.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅BALANCÍN PARA BEBÉ CON FORMA DE CABALLO: un juguete muy divertido que encantará a los más peques. Su apariencia de caballito de peluche es muy amigable y tiene un tacto muy suave.

✅SONIDOS Y MOVIMIENTO: al presionar su oreja el caballito balancín relincha y emite sonidos de galope y música. Además, su boca y su cola se moverán. ¡A los niños les encantará!

✅REPOSAPIÉS: su cuerpo de peluche suave y acolchado junto al manillar redondeado y los reposapiés ofrecen un asiento cómodo.

✅EDAD RECOMENDADA: para mayores de 36 meses. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

✅MEDIDAS: 65x32,5x61 cm (LxANxAL). Soporta un peso máximo total de 45 kg.

Hasbro Gaming 48380B09 Tozudo - Juego de mesa para niños de 4 años y más € 18.99 in stock 18 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Súbete a la diversión con este burrito cascarrabias

Los jugadores se turnan para apilar equipaje en la silla del burrito

El burrito da coces y envía el equipaje volando por el aire

Si Tozudo da una coz fuerte, se acabó tu suerte

3 niveles: principiante, intermedio y avanzado

HOMCOM Caballito Balancín Bebé Balancín Peluche Caballo Madera para Niños +3 Años con Sonidos 74x28x65cm Caballito Balancin de Peluche Niños 3 años Juguete Caballo Mecedora Madera Rosa € 50.99

€ 46.99 in stock 1 new from €46.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Juguete infantil: Fantástico caballito disponible en color rosa y en marrón, ideal tanto para chicos como para chicas. Edad recomendable a partir de 36 meses.

✅Perfecto para poder abrazar: Está recubierto de una suave y cómoda felpa para que los niños se sientan a gusto. La cola y la melena también son muy suaves.

✅Alta seguridad: Las asas y la base son de madera de álamo, muy robusta y respetuosa con el medio ambiente. La felpa amortigua cualquier tipo de balanceo inesperado y previene cualquier tipo de golpe o lesión.

✅Asiento cómodo: El asiento es alto y muy bien acolchado. La felpa hará que tu hijo se sienta cómodo y seguro, incluso después de un buen rato balanceándose.

✅Sonido incluido: Al presionar la oreja el caballo emite un efecto de sonido para que los niños se diviertan. Las pilas están incluidas.

Dickie Toys 203733001 Farm Life Team - Tractor con Remolque, Juguete de Granja, Tractor de Juegos, con depósito, Remolque para Caballos o heno, 3 Modelos Diferentes, 18 cm, a Partir de 3 años € 9.01 in stock 1 new from €9.01

1 used from €5.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El equipo de Farm Life tiene 3 modelos surtidos y cada uno consta de un tractor de 18 cm de largo con remolque.

El anzuelo incluye un depósito, un remolque de caballo y un heno.

Disponible en rojo, verde o naranja.

Recomendado para niños a partir de 3 años.

Este artículo está disponible en diferentes variantes. Se envía al azar. Lamentablemente, no es posible elegir el modelo.

HOMCOM Caballo Balancin Niño Avion Peluche+Musica Cinturon Seguridad Caballito Infantil € 67.99 in stock 1 new from €67.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Caballo balancín apto para los niños a partir de 18 meses

✅Balancin modelo Avion azul ideal como juguete y como decoracion

✅Asiento forrado de tela y relleno muy suave de 310-330g/?

✅Peso neto: 2,5kg , Capacidad de peso: 60kg

✅Medidas: 60x33x45cm (LxAnxAl)

Spirit Semental Americano Caballo marrón claro de juguete con crin y cabeza articulada (Mattel GXD97) € 12.99 in stock 7 new from €12.99

1 used from €12.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Forma parte de la amistad, el coraje y la aventura con la película animada spirit untamed de dreamworks!

Inspirado en las manadas de caballos de spirit de la película, este caballo (aprox. 20,32 cm) incluye una cabeza móvil para que pueda adoptar distintas posturas durante divertidos juegos

El caballo tiene un color precioso y una postura juguetona

Con esta crin tan bonita, este caballo es perfecto para que puedas pasártelo en grande peinándolo

Los fans pueden coleccionar otros caballos de la manada de spirit untamed (se venden por separado, sujetos a disponibilidad) y revivir momentos de la película READ Los 30 mejores Fortnite Battle Royale capaces: la mejor revisión sobre Fortnite Battle Royale

ColorBaby - Bote con animales de granja de Animal World - 21 piezas € 20.36 in stock 4 new from €18.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bote con figuras de animales domésticos Animal World para crear tu granja, medidas del envase 18 x 23 cm

Incluye 21 piezas: 12 animales (vacas, cerdos, caballos, burros, ovejas y perros) y atrezzo para el escenario (tapiz, rocas, árboles y valla)

Fabricados en material plástico sólido, apariencia realista pintados con pintura no tóxica en diferentes tamaños

El envase es transparente, de formato redondo y dispone de tapa con cierre de rosca y asa para guardar los animales y llevarlos cómodamente

Juguete recomendado para niños a partir de 3 años, favorecen la imaginación, la coordinación ojo-mano, la habilidad manual y el lenguaje

Animales Hinchables - Caballo para Saltar Bomba Inflable Incluida, Caballo Inflable - Caballo de Salto para Niños con el Mejor Caucho Ecológico (Verde) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Apr. De tamaño inflado: Altura del cuerpo: 54 cm / 21 pulgadas desde la oreja hasta el piso. Adecuado para niños de 3 a 5 años, los menores de 3 años deben jugar bajo la supervisión de un adulto.

❤ Fácil de inflar: Saque el tapón blanco insertado del agujero en el vientre del caballo; inserte la punta de la bomba e infle la tolva a un buen tamaño, y luego vuelva a colocar el tapón blanco en el orificio rápidamente. ¡Rebotar!

❤Seguro y duradero: Hecho de material de PVC ambiental, caucho duradero, puede soportar un peso de 140 libras, mantenga al bebé a salvo mientras rebota.

❤Aprenda el equilibrio y la coordinación: haga ejercicio, desarrolle el equilibrio y mantenga a sus hijos activos con amigos, promueve la coordinación del cuerpo y la circulación de la linfa al mismo tiempo que proporciona un entrenamiento divertido.

❤ Regalo único: Una buena opción para niñas y niños, puede comprarlo para cumpleaños, Navidad. Este es el mejor regalo para niños.

Barbie - Muñecas Barbie y Chelsea con caballos y accesorios, regalo para niñas y niños 3-9 años (Mattel GLL70), Embalaje sostenible € 64.99

€ 51.65 in stock 1 new from €51.65

1 used from €47.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las pequeñas amantes de los caballos darán rienda suelta a la diversión con el conjunto Barbie y Chelsea con sus Caballos, compuesto por 2 muñecas, 2 caballos, un cachorrito y más de 15 accesorios

El caballo y el poni tienen cabezas que se tambalean para representar el movimiento real, además de una silla de montar en colores vivos, riendas y bridas para cabalgar hacia la diversión

Las niñas podrán crear su propia cuadra con piezas de vallas que se conectan

Las amantes de los caballos tienen la posibilidad de adoptar a estas mascotas y cuidar de ellas con accesorios como un comedero, un cubo, manzanas y zanahorias, una bala de paja, una botella, una cesta y una manta

El cepillo incluido es optimo para cuidar las crines y las colas del caballo y el poni

Van Manen Kids Globe Farming Granja Ecuestre con 9 establos, Caballo, cuadra de Madera con Techo Plegable, 610188, Color Rosa € 53.99

€ 52.52 in stock 4 new from €52.52

2 used from €48.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Granja con establos para hasta 9 caballos.

Gracias al práctico techo plegable, también se puede jugar al establo desde arriba.

Las puertas y ventanas del establo se pueden abrir.

La cuadra está fabricado en madera de alta calidad.

La cuadra se entrega sin caballos ni accesorios.

Schleich Colección Horse Club - Figura de Dehesa para Caballos con Puerta de Entrada - 19 cm € 9.99 in stock 19 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Figura de dehesa para caballos con puerta de entrada, que incluye 8x pieza del cercado, 1x puerta de entrada, 1x adhesivo

Colección Horse Club de Schleich, creada para fomentar la creatividad de los niños mientras desarrollan su imaginación con el mundo ecuestre

Modelados con gran detalle y pintados minuciosamente a mano con materiales de máxima calidad, garantizando la seguridad de las figuras, así como un tacto muy cuidado

El diseño artesanal de nuestros juguetes es un proceso largo, que puede durar hasta semanas, dando como resultado figuras con una apariencia muy realista

Dimensiones: 19 x 6,8 x 11,5 cm (Ancho x Largo x Alto)

