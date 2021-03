Los 30 mejores Reloj Gps Niño capaces: la mejor revisión sobre Reloj Gps Niño

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Reloj Gps Niño?

GPS Reloj Smartwatch para niños, impermeable GPS Rastreador Reloj anti-perdida de teléfonos inteligentes SOS, llamada bidireccional juegos matemáticas - regalo para para Niños Niña 3-12 Años, Black € 39.98

Amazon.es Features ⌚ 【Nuevo Smartwatch Niños】: Actualice el reloj inteligente para niños, con nivel internacional a prueba de agua y polvo. 2 Color Mint Blue y Light Pink son más brillantes que los modelos anteriores. GPS incorporado + LBS 2 formas de localización GPS más poderosas que los modos LBS individuales. Cámara incorporada, linterna, llamada bidireccional, chat de voz, rastreador de ejercicios, podómetro, linterna nocturna, cámara remota, reloj, juego de matemáticas, etc.

【GPS+LBS - Rastreador de ubicación de 2 vías】: El posicionamiento en modo GPS & LBS 2 integrado por nuestro reloj inteligente para niños significa triple seguridad para los niños. Cuando esté al aire libre o en un buen lugar de señal, el error del rastreador de GPS será menor a 60 metros / 240 pies. Le permite permanecer conectado, ya sea que su hijo esté dentro o fuera de un edificio. El reloj puede rastrear y ubicar la posición de su hijo por GPS, LBS.

【Llamada de Emergencia SOS】: Presione la tecla SOS durante 3 segundos en cualquier modelo. Los padres pueden estar configurando tres números para la llamada de emergencia SOS; llamará a los 3 números telefónicos SOS alternativamente en 2 rondas hasta que responda la llamada. Cuando está en peligro, su hijo puede usar este smartwatch de marcado rápido para informarle, gracias a una función intuitiva SOS.

【Track Rastreador de Actividad】: Este reloj para niños puede ser un rastreador de estado físico de salud, los padres pueden verificar los pasos, la distancia, las calorías y las tiradas de sueño de su hijo, simplemente encienda el podómetro en la aplicación. Además, puede configurar alarmas en la APLICACIÓN para despertar a su hijo o recordarle algo que debe hacer. * Cambie el recuento de pasos en la aplicación-Salud.

【Modo de Clase】: Cuando los niños en la escuela o en la clase, los padres no necesitan preocuparse por el reloj, se molestarán en estudiar. Los padres pueden establecer 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función prohibirá todas las funciones como llamada, juego, cámara, linterna, excepto las funciones SOS. Apoyo 2G Micro SIM Card. Le recomendamos comprar: Vodafone (Airtel), Movistar, Jazzinternet, Orange,etc.

Reloj con GPS para niños SaveFamily Infantil Superior acuático Ip67 con cámara. Botón SOS, Anti-Bullying, Chat Privado, Modo Colegio, Llamadas y Mensajes. App SaveFamily. Verde € 78.00 in stock 2 new from €78.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features LLAMADAS Y MENSAJESLos smartwatch SaveFamily actúan como teléfono y cuentan con un chat privado. Emiten y reciben llamadas. Cuentan con una Agenda Antispam con la que sólo podrán llamar y recibir llamadas a los números que tú definas en la app. Seguridad total para los que más quieres. Su primer teléfono sin los riesgos del móvil.

GEOLOCALIZACIÓN GPSSaveFamily Permite conocer en tiempo real donde se encuentra el niñ[email protected] a través de3 sistemas de posicionamiento(GPS, WIFI,LBS) quelocalizan por Google Maps de la manera más precisa. Además puedes acceder a la ruta que ha seguido el reloj en los últimos 90 días.

BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO y MÓDULO PARA EL COLELos smartwatch permiten activar una triple llamada SOS con pulsar un botón. A través de la app defines los 3 números SOS, puedes fijar zonas seguras ( parque, colegio...) y recibir una notificación cuando el niñ@ salga de ellas. Podrás saber lo que ocurre alrededor de tu [email protected] conectándote en modo remoto al altavoz del reloj y activar la opción para que el smartwatch no moleste en horas lectivas.

CONFIANZA SAVEFAMILYTodos nuestros modelos vienen en castellano y están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas. Tendrás 30 días para devolverlo, 2 años de garantía, servicio técnico propio y la tranquilidad de la atención del equipo SaveFamily . Además cuentas con la confianza de la marca española más vendida. Nuestros modelos son exclusivos. APP propia SaveFamily, intuitiva, fácil de usar, gratis y sin anuncios.

RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwathes SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce. Perfecto para el uso diario.

GPS Niños Impermeable Smartwatch, Reloj Inteligente Smart Watch Telefono con GPS Rastreador Conversación Bidireccional Llamada por Voz Chat SOS Cámara Despertador Juego para Niños Niña 3-12 Años,Negro € 45.99

Amazon.es Features ✨【Mejor Smartwatch Niños de 2020】✨ Hemos preparado los mejores relojes inteligentes para niños para nuestros hijos, lo que hará que sus hijos estén muy satisfechos. Tiene una pantalla táctil de 1.44 pulgadas, La función GPS genial, es muy fácil de usar y puede usarlo para tomar cámara de fotos, chat de voz, juegos de matemáticas, reloj despertador, anti-pérdida, SOS, bajo consumo, directorio telefónico. Es genial para los niños de cumpleaños / vacaciones / Navidad.

【Llamada bidireccional HD】 smartwatch para niños que se puede añadirse una tarjeta SIM 2G, nos podremos comunicar con el niño realizando llamadas, mensajes de voz o enviando SMS.Y marque hasta 10 contactos autorizados a través de la aplicación. Reloj inteligente niños le permite comunicarse con su hijo, puede hablar con él en cualquier momento y en cualquier lugar.【NOTA:Reloj La función de llamada se activa solo después de insertar una tarjeta SIM】

【Función GPS Genial】-Ubicación precisa GPS + LBS,en cualquier momento para monitorizar a tu hijo. Puede conocer la ubicación de su niño en cualquier momento. [Notas]: Debido a red de 2G, y afectado por el número de antenas locales. el LBS posicionamiento puede tener un error de 0,3-4 km,GPS El error es de 50-500m.

【SOS - Más Seguridad】En el caso de que el niño se encuentre en una situación de peligro o se haya perdido, el smartwatch niños dispone de un botón SOS, los niños pueden presionar la tecla SOS durante 3 segundos, realizar un llamada de emergencia al teléfono que previamente hayamos configurado, puede configurar hasta 3 números SOS.

‍♂【Selección SIM Y Garantía】‍♂ reloj inteligente Incorpora una ranura para agregar una tarjeta SIM de 2G red (no incluida)(En España, Recomiendan las compañías Simyo, Movistar, y Vodanfone) La red 2G es necesaria para que funcione el reloj para niños. En el momento de compra, pues si no funciona bien o no conseguimos configurarlo hay que contactarnos para que le ayude con su uso. https://www.amazon.es/sp?&seller=A3CK0EDINWR7IK

Reloj con GPS para niños Save Family Modelo Junior Acuático IP67. Smartwatch Juvenil. Botón SOS, Anti-Bullying, Chat Privado, Modo Colegio, Llamadas y Mensajes. App Propia. Negro € 74.00 in stock 2 new from €74.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features LLAMADAS Y MENSAJESLos smartwatch SaveFamily actúan como teléfono y cuentan con un chat privado. Emiten y reciben llamadas. Cuentan con una Agenda Antispam con la que sólo podrán llamar y recibir llamadas a los números que tú definas en la app. Seguridad total para los que más quieres. Su primer teléfono sin los riesgos del móvil.

GEOLOCALIZACIÓN GPSSaveFamily Permiy seguimiento de rutas. Nuestros relojes geolocalizan estén donde estén. Con 3 sistemas de posicionamiento (GPS, WIFI,GSM) localizan de la manera más precisa posible tanto dentro como fuera de edificios. También puedes establecer zonas seguras, recibiendo una notificación de aviso si el reloj sale del área. Con histórico de rutas podrás acceder a las zonas por la que ha pasado el reloj en los últimos 90 días.

BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO y MÓDULO PARA EL COLELos smartwatch permiten activar una triple llamada SOS con pulsar un botón. A través de la app defines los 3 números SOS, puedes fijar zonas seguras ( parque, colegio...) y recibir una notificación cuando el niñ@ salga de ellas. Podrás saber lo que ocurre alrededor de tu [email protected] conectándote en modo remoto al altavoz del reloj y activar la opción para que el smartwatch no moleste en horas lectivas.

CONFIANZA SAVEFAMILYTodos nuestros modelos vienen en castellano y están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas. Tendrás 30 días para devolverlo, 2 años de garantía, servicio técnico propio y la tranquilidad de la atención del equipo SaveFamily . Además cuentas con la confianza de la marca española más vendida. Nuestros modelos son exclusivos. APP propia SaveFamily, intuitiva, fácil de usar, gratis y sin anuncios

RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwatches SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce. Perfecto para el uso diario.

InnJoo Reloj Inteligente Smartwatch Niño Kids Watch 4G Azul € 89.72

Amazon.es Features Pantalla: 1.3' IPS, 240x240 - Memoria: 512MB + 8GB - Cobertura 2G, 3G, 4G

Sistema operativo: Android 4.4 - Localización: GPS AGPS, LBS, WIFI

Procesador: 1.2Ghz Dual-core ARM CortexTM A7MP - Tarjeta SIM: Tarjeta Nano SIM - Llamadas: 3 SOS + 15 números de teléfono, SOS, G-Sensor: Si (en tres ejes), Control remoto - Cámara: 0.3MP delantera, IP65, Batería de litio: 650Mah

Alcance wifi: 30-50m Wifi: Inalámbrico 802.11 b/g/n Videollamada

Bluetooth: 4.2 - Termómetro: Detección las 24h. Alerta de alta temperatura - Dimensiones: 232x40x15.5mm

MY WATCH ★ Reloj GPS Niños 2.0 ★ Smartwatch para Niños Color Negro ★ Resistente al Agua ★ Pantalla Táctil ★ Reloj Niño GPS Localizador y Llamadas, WiFi, LBS, Voz, Cámara, SOS ★ Batería 520 Mah € 79.99

Amazon.es Features ✅ SMARTWATCH GPS PARA NIÑOS: Este smartwatch para niños ofrece una amplia variedad de funciones, entre ellas un localizador GPS con posibilidad de conexión a través de los datos del móvil de cualquier compañía de telefonía móvil o WIFI, lo que te permitirá conocer la ubicación de tu hijo en tiempo real y la ruta que ha seguido en todo momento a través de la aplicación.

✅ RELOJ INTELIGENTE RESISTENTE AL AGUA: Ya no es necesario vigilar a tu hijo para que se quite el reloj antes de entrar en la ducha o antes de ir a nadar en la playa o la piscina. Este reloj inteligente para niños puede resistir hasta 1 metro bajo el agua y durante un tiempo máximo de 30 minutos. My Watch es el móvil que tiene forma de reloj y que además es impermeable!

✅ SMARTWATCH CON CORREAS INTERCAMBIABLES: Este fantástico reloj gps para niños tiene un diseño de correa que pueden ser intercambiables en cualquier relojero. Tu hijo siempre podrá combinar su reloj inteligente con su ropa favorita, o si por alguna razón, la correa se ha desgastado por su uso también podrán cambiarse por unas nuevas sin ningún problema.

✅ BATERÍA DE LARGA DURACIÓN: Este reloj inteligente niños de MY WATCH cuenta con un diseño que dispone de una batería de larga duración. El nivel de la batería de este reloj inteligente es de 520 Mah (miliamperios hora), por lo que tu hijo podrá disfrutar de su reloj durante más horas y lo más importante, podrás mantenerte en comunicación con él en todo momento.

✅ AUMENTA LA SEGURIDAD DE TU PEQUEÑO: Este reloj de GPS para niños tiene una ranura para Sim que ha sido adaptada con el fin de facilitar la colocación y puesta en marcha del reloj. Está diseñada con un soporte metálico que ayuda a la correcta inserción y extracción de la SIM. Además, este reloj es compatible con todas las operadoras móviles y es configurable a los idiomas Español, Inglés, Italiano, Francés y Alemán. READ Los 30 mejores Relojes Cuenta Pasos capaces: la mejor revisión sobre Relojes Cuenta Pasos

Winnes GPS Reloj Smartwatch para Niños, Impermeable GPS Rastreador Reloj Anti-Perdida de Teléfonos SOS, - Regalo para para Niños Niña 3-12 € 44.99 in stock 3 new from €44.99

Amazon.es Features ⌚ 【Nuevo Smartwatch Niños】: Actualice el reloj inteligente para niños, con nivel internacional a prueba de agua y polvo. 2 Color Mint Blue y Light Pink son más brillantes que los modelos anteriores. GPS incorporado + LBS 2 formas de localización GPS más poderosas que los modos LBS individuales. Cámara incorporada, linterna, llamada bidireccional, chat de voz, rastreador de ejercicios, podómetro, linterna nocturna, cámara remota, reloj, juego de matemáticas, etc.

【GPS+LBS - Rastreador de ubicación de 2 vías】: El posicionamiento en modo GPS & LBS 2 integrado por nuestro reloj inteligente para niños significa triple seguridad para los niños. Cuando esté al aire libre o en un buen lugar de señal, el error del rastreador de GPS será menor a 60 metros / 240 pies. Le permite permanecer conectado, ya sea que su hijo esté dentro o fuera de un edificio. El reloj puede rastrear y ubicar la posición de su hijo por GPS, LBS.

【Llamada de Emergencia SOS】: Presione la tecla SOS durante 3 segundos en cualquier modelo. Los padres pueden estar configurando tres números para la llamada de emergencia SOS; llamará a los 3 números telefónicos SOS alternativamente en 2 rondas hasta que responda la llamada. Cuando está en peligro, su hijo puede usar este smartwatch de marcado rápido para informarle, gracias a una función intuitiva SOS.

【Track Rastreador de Actividad】: Este reloj para niños puede ser un rastreador de estado físico de salud, los padres pueden verificar los pasos, la distancia, las calorías y las tiradas de sueño de su hijo, simplemente encienda el podómetro en la aplicación. Además, puede configurar alarmas en la APLICACIÓN para despertar a su hijo o recordarle algo que debe hacer. * Cambie el recuento de pasos en la aplicación-Salud.

【Modo de Clase】: Cuando los niños en la escuela o en la clase, los padres no necesitan preocuparse por el reloj, se molestarán en estudiar. Los padres pueden establecer 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función prohibirá todas las funciones como llamada, juego, cámara, linterna. Apoyo 2G Micro SIM Card. Le recomendamos comprar: Vodafone (Airtel), Movistar, Jazzinternet, Orange,etc.Cualquier problema, por favor envíe un correo electrónico a: [email protected]

PTHTECHUS Telefono Reloj Inteligente LBS Niños - Smartwatch con Localizador LBS Juegos Despertador Camara Linterna per Niño y Niña de 3-12 Años (S6 GPS Blue) € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Amazon.es Features 【Varias funciones】Llamada telefónica, llamadas bidireccionales, llamada de emergencia SOS, posicionamiento GPS + LBS, seguimiento de actividad, chat de voz, anti pérdida, cronómetro, linterna nocturna, monitoreo remoto de voz, cámara remota,Podómetro. Los padres pueden controlar y ajustar el reloj a través de la APP "seTracker". (iOS 7.0 y ↑ y Android 4.4 y ↑ Smartphones)

【Buscador de ubicaciones】 Localización precisa de GPS + LBS. Cuando los niños estén en casa o en el interior, el LBS proporcionará una ubicación aproximada, el GPS proporcionará una ubicación más precisa que el LBS cuando los niños estén al aire libre, el error será de menos de 100 pies (30 metros). Para que pueda realizar un seguimiento de la ubicación de su hijo con precisión.

【Communication Comunicación bidireccional】 Los niños pueden hacer y recibir llamadas una vez que los padres hayan establecido el número de teléfono de los contactos en la Agenda de APP. Además, a través de la función de chat de voz, los niños pueden enviar un mensaje de voz a los padres, y los padres también pueden enviar mensajes de texto y mensajes de voz. En caso de emergencia, el niño puede usar el botón de emergencia SOS.

‍♂️‍♀️ 【Fitness Tracker Reloj 】 Este reloj inteligente para niños tiene una función de monitor de salud. Puede verificar los pasos, la distancia, las calorías y las tiradas de sueño de su hijo desde la aplicación, solo encienda el podómetro en la aplicación. Además , puede configurar alarmas en la APP para despertar a su hijo o recordarle algo que debe hacer.

【Nota】Este reloj puede usarse como un teléfono GSM desbloqueado para uso global y es compatible con las tarjetas Micro SIM. Solo ofrecemos relojes inteligentes pero no tarjetas SIM. Deberá comprar una tarjeta SIM adicional para confirmar que el operador de telefonía móvil aún es compatible con la red 2G de su país. Bienvenido a comprar, si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo.

Reloj-Smartwatch 4G Iconic con Videollamada & GPS instantáneo para niños SaveFamily. Reloj con WiFi, Bluetooth, cámara, identificador de Llamadas, Boton SOS Waterproof Ip67. App SaveFamily (Negro) € 94.00 in stock 1 new from €94.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features VIDEOLLAMADAS, LLAMADAS Y MENSAJES SaveFamily su primer reloj con el que hacer Videollamadas (con videollamada a 3), actúa como teléfono y cuenta con un chat privado. Emiten y reciben llamadas (con identificador de llamadas). Cuentan con una Agenda Antispam con la que sólo podrán recibir llamadas de los números que tú definas en la app. Marcador de teléfonos. Seguridad total para los que más quieres. Su primer teléfono sin los riesgos del móvil.

GEOLOCALIZACIÓN GPS INSTANTÁNEOSaveFamily Permite conocer en tiempo real donde se encuentra el niñ[email protected] a través de Google Maps de la manera más precisa. Además puedes acceder a la ruta que ha seguido el reloj en los últimos 90 días.

✅ WI-FI, BLUETOOTH, BOTÓN SOS, ZONAS SEGURAS, MÓDULO ANTI-ACOSO y MÓDULO PARA EL COLE ✅ Los smartwatch SaveFamily perminten conectarse a través de WI-FI y mandar y recibir fotos a través de Bluetooh. Además puedes activar una triple llamada SOS con pulsar un botón. A través de nuestra app SaveFamily puedes fijar zonas seguras, saber lo que ocurre alrededor de tu [email protected] conectándote en modo remoto al reloj y activar la opción no molestar para horas lectivas.

CONFIANZA SAVEFAMILYTodos nuestros modelos vienen en castellano y están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas. Tendrás 30 días para devolverlo, 2 años de garantía, servicio técnico propio y la tranquilidad de la atención del equipo SaveFamily . Además cuentas con la confianza de la marca española más vendida. Nuestros modelos son exclusivos. APP propia SaveFamily, intuitiva, fácil de usar, gratis y sin anuncios.

RESISTENTE AL AGUA IP67Smartwathes SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce. Perfecto para el uso diario.

UMIDIGI Reloj Inteligente con GPS,Smartwatch Hombre Mujer Niños con Monitor de Frecuencia Cardíaca, Esfera Personalizada, 1.3" Pantalla Táctil Impermeable Reloj Deportivo para Android iOS € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features 【Reloj inteligente para hombres, mujeres, niños】 El reloj inteligente Uwatch3 con GPS está equipado con una pantalla táctil de alta definición de 1.3 ", con GPS incorporado (no compartido desde el teléfono inteligente), esfera Personalizada, consumo de calorías, monitor de frecuencia cardíaca, 14 modos deportivos, monitor de sueño, control de música, informe meteorológico, recordatorio de sedentarismo, ajuste de brillo y otras funciones para satisfacer sus necesidades diarias.

【Pulsera Actividad Inteligente preciso con GPS integrado】El Reloj deportivo puede registrar automáticamente información básica como el seguimiento de los pasos, el consumo de calorías y el sueño. El reloj inteligente tiene 14 modos deportivos, que pueden ayudarlo enormemente a monitorear y registrar su ejercicio diario y actividades físicas. Al mismo tiempo, el GPS integrado le ayuda a realizar un seguimiento preciso de sus deportes al aire libre, como correr y andar en bicicleta.

【Monitoreo de frecuencia cardíaca y seguimiento del sueño】El Uwatch3 GPS smartwatch tiene un sensor de frecuencia cardíaca avanzado que puede realizar un monitoreo efectivo de la frecuencia cardíaca y analizar de manera integral la calidad de su sueño (sueño profundo, sueño ligero y hora de despertarse) para ayudarlo a desarrollar un estilo de vida más saludable.

【Reloj deportivo resistente al agua y batería de larga duración】Reloj inteligente a prueba de agua 5ATM, el grado de resistencia al agua es incluso más alto que IP68. La batería de gran capacidad y bajo consumo de energía proporciona una mayor vida útil, admite hasta 10 días de uso y 45 días de tiempo de espera.

【Reloj inteligente para teléfonos inteligentes iPhone y Android】 UMIDIGI Uwatch3 GPS compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes iOS 8. 0 y Android 4. 4 o superior (no se aplica a computadoras, iPads o tabletas). Puede rechazar llamadas, recibir SMS, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, correo electrónico y otras notificaciones de aplicaciones, compatible con Xiaomi, Samsung, iPhone Huawei y otros teléfonos inteligentes Android.

Relojes para Niños - Música Smartwatch para Niños Niña Game Watch (Tarjeta SD de 1GB incluida Pantalla táctil Relojes Inteligentes con Llamada Juego Cámara Música (Azul) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features ⌚ Watch Reloj inteligente para niños: este reloj inteligente para niños está disponible en tres colores ; Una pantalla táctil HD a prueba de radiación, el cinturón es de silicona comestible y material inastillable. Las características incorporadas incluyen reproductor de MP3, 7 juegos, 5 idiomas, 3 despertadores, calculadora, teclado de marcación. Además, hay un modo de no molestar (no afecta la clase de su hijo, pero puede usar SOS) y ofrecemos una tarjeta Micro SD de 1GB gratuita.

Llamadas bidireccionales: los relojes inteligentes para niños tienen llamadas de voz ultra claras, los padres pueden contactar a los niños en cualquier momento y en cualquier lugar, los contactos pueden almacenar 10 números. Los nombres de los contactos se pueden editar. Si no necesita funciones de llamada, no necesita comprar una tarjeta SIM. Otras funciones también funcionan sin tarjeta SIM.

Function Función SOS del reloj inteligente para niños: use el reloj inteligente para niños como ayuda de emergencia cuando esté en peligro. El niño puede usar el botón SOS en este reloj inteligente. La alarma SOS de un toque se puede notificar a los padres lo antes posible, el botón SOS en el reloj inteligente durante 3 segundos o Marque el valor predeterminado: configure el número hasta que alguien responda la llamada.

Smart Watch: proporciona una tarjeta Micro SD de 1GB gratuita. La tarjeta SD está integrada en el interior del reloj. Al descargar música, inserte la tarjeta SD y guarde la música en la tarjeta SD, que puede encontrar en Música. Puede cargar música a su computadora a través de un lector de tarjetas SD. Al mismo tiempo, nuestros relojes también tienen una función de grabación que se puede usar para grabar cosas que los niños suelen olvidar. (Sugerencia: el reloj solo admite archivos * .mp3.)

Tarjeta SIM recomendada para reloj infantil: el reloj puede hablar en ambas direcciones, puede usar la tarjeta SIM. Si necesita la función de llamada, la función de llamada requiere una tarjeta SIM. Necesitas comprar uno. Para España, recomendamos usar SIMYO / Vodafone / Orange. Nuestro producto tiene Garantía de Calidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros siempre que haya algún problema con el reloj después de haberlo comprado. Ofrecemos a los compradores una solución satisfactoria.

Reloj Inteligente para Niños con Posicionamiento LBS- SOS Anti-Lost Children's Smartwatch Phone Compatible para Android e iOS con Voice Chat Alarm Game Linterna para Niñas Regalos de Cumpleaños € 27.16 in stock

Amazon.es Features 【Funciones múltiples de Smart Watch para niños】 - Llamada bidireccional clara y estable en entornos ruidosos, pantalla de posicionamiento LBS en tiempo real,mayor tiempo de espera, SOS de una tecla para ayuda, teléfono bidireccional, chat de voz, cámara remota, linterna, reloj despertador. La correa también es una nueva actualización, correa de grado alimenticio, antiestática, sin decoloración, más suave, más saludable, transpirable, transpiración.

【LBS Positioning TRACKER】 Reloj inteligente para niños, rastrea la ubicación en tiempo real todo el día, posicionamiento más preciso, los niños simplemente hacen clic en SOS para conectar el teléfono. Los padres pueden ver la ubicación del niño en tiempo real a través de la aplicación móvil y navegar por el itinerario histórico de un mes. NOTA: cuando los niños están en interiores o en un lugar con poca señal GPS, el error de posicionamiento será de 0.3 a 5 millas.

【Llamada bidireccional y emergencia SOS】 El reloj inteligente puede hacer y recibir llamadas. Los padres pueden configurar 3 números de contacto de emergencia en la aplicación móvil. Cuando el niño esté en peligro, presione el botón SOS durante 3 segundos, marcará los 3 números telefónicos repetidamente hasta que el teléfono esté conectado. Además, a través de la APLICACIÓN ""seatracker 2"" los padres pueden enviar mensajes de texto de voz a los niños de manera conveniente.

【MODO DE CLASE, NO PERTURBAR】 Cuando los niños en la escuela o clase, los padres no tienen que preocuparse por si el reloj inteligente de los niños les molestará. Los padres pueden configurar 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función estará prohibida contra todas las funciones como llamada, juego, cámara, pero excepto emergencia SOS.

【Soporte de aplicaciones】 --- Busque "Setracker2" en la tienda de aplicaciones y luego escanee la cuenta de registro del código QR detrás de su reloj. La tarjeta SIM debe habilitar la función GPS y debe ser compatible con el tráfico de datos 2g. Nota: Solo proporcionamos relojes inteligentes, no hay tarjeta de teléfono celular. Compre una tarjeta de teléfono celular adicional. Cargue completamente el equipo antes de usarlo por primera vez.

Reloj con GPS para niños SaveFamily Infantil Completo Acuático IP67. Smartwatch con Botón SOS, Anti-Bullying, Chat Privado, Modo Colegio, Llamadas y Mensajes. App SaveFamily. Incluye Cargador. Rosa. € 69.00 in stock 2 new from €69.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Llamadas y mensajesLos smartwatch SaveFamily actúan como teléfono y cuentan con un chat privado. Emiten y reciben llamadas. Cuentan con una Agenda Antispam con la que sólo podrán llamar y recibir llamadas a los números que tú definas en la app. Seguridad total para los que más quieres. Su primer teléfono sin los riesgos del móvil.

Geolocalización GPSSaveFamily Permite conocer en tiempo real donde se encuentra el niñ[email protected] a través de3 sistemas de posicionamiento(GPS, WIFI,LBS) quelocalizan por Google Maps de la manera más precisa. Además puedes acceder a la ruta que ha seguido el reloj en los últimos 90 días.

Botón SOS, Zonas Seguras, módulo anti-acoso y módulo para el coleLos smartwatch permiten activar una triple llamada SOS con pulsar un botón. A través de la app defines los 3 números SOS, puedes fijar zonas seguras ( parque, colegio...) y recibir una notificación cuando el niñ@ salga de ellas. Podrás saber lo que ocurre alrededor de tu [email protected] conectándote en modo remoto al altavoz del reloj y activar la opción para que el smartwatch no moleste en horas lectivas.

Confianza SaveFamilyTodos nuestros modelos vienen en castellano y están diseñados para ser operativos con tarjetas SIM españolas y europeas. Tendrás 30 días para devolverlo, 2 años de garantía, servicio técnico propio y la tranquilidad de saber que alguien del equipo SaveFamily. Además cuentas con la confianza de la marca española más vendida. Nuestros modelos son exclusivos y de diseño lo que aporta un plus en originalidad y diferenciación. Para tus hijos lo mejor.

Resistente al Agua IP67Smartwathes SaveFamily diseñados para resistir salpicaduras y breves chapoteos en la piscina, solo agua dulce. Perfecto para el uso diario.

Blackview Smartwatch con GPS, Reloj Inteligente Hombre Mujer Niños -con Monitor de Sueño, Pulsómetro, Podómetro, Notificación Inteligente, Diales Personalizados, Pulsera Inteligente para iOS y Android € 59.99 in stock 3 new from €59.99

Amazon.es Features ⌚ [14 modos deportivos y seguimiento por GPS] Hay 14 modos deportivos(andar en bicicleta al aire libre, spinning, cricket, senderismo, piscina, natación abierta, yoga, máquina de remo, etc.) entre los que puede elegir el reloj inteligente resistente al agua. Puede registrar y ver datos en tiempo real mientras hace ejercicio. También puede activar el modo de ejercicio GPS en su teléfono para registrar rutas de ejercicio en tiempo real.

⌚ [Recordatorio inteligente y pronóstico del tiempo] Después de que la pulsera de actividad inteligente esté conectada a teléfonos móviles y relojes inteligentes a través de Bluetooth, vibrará para recordarle las llamadas entrantes, los mensajes de texto y los SNS (Facebook, Twitter, Instagram, Skype, Whatsapp, Linkedin, Messenger, etc.). Además, este reloj inteligente Blackview también tiene una función de pronóstico del tiempo.

⌚ [Monitor de frecuencia cardíaca y sueño] SmartWatch monitor de frecuencia cardíaca El monitor de ejercicio físico admite el monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas para monitorear y registrar datos de frecuencia cardíaca para comprender mejor su salud. Puede registrar su sueño y analizarlo para ajustar el tiempo de descanso.

⌚ [Pantalla táctil completa y mayor duración de la batería] Reloj inteligente en color de alta definición táctil TFT de 1,3 pulgadas, el fondo de pantalla del reloj se puede cambiar según sus preferencias. Chip Bluetooth de baja potencia incorporado y batería grande de 210 mAh incorporada, una carga completa solo toma 2-3 horas, se puede usar normalmente durante 10 días, en espera durante 45 días.

⌚ [Garantía de devolución del 100% del dinero] ¡Compre sin riesgo! Nuestro servicio postventa garantiza su disfrute a largo plazo. Si tiene alguna pregunta sobre el Blackview Smartwatch, contáctenos. Respuesta rápida las 24 horas del día y resolvemos cualquier problema. No tiene que preocuparse por obtener un producto que no sea de su agrado porque prometemos devolverle su dinero si no está satisfecho con su compra.

linyingdian Smartwatch Niños,Reloj Inteligente Niños con Flashlight, IP67 LBS SOS, Cámara, Smartwatch con Ranura para Tarjeta SIM, Regalo Niño Niña de 3-12 Años Compatible con iOS/Android (Verde) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features 【Reloj inteligente para niños nuevos】: reloj inteligente para niños con pantalla táctil a color con las siguientes funciones: conversación bidireccional, chat de voz, foto, despertador, anti-pérdida, SOS, LBS, linterna. Trae mucha felicidad a los niños. Este será el mejor regalo para su hijo.

【Comunicación bidireccional】: después de instalar la tarjeta SIM. Descargue la aplicación SeTracker2. Este reloj inteligente para niños se puede configurar con 10 números de teléfono. Puede llamarlos en cualquier momento o enviar un mensaje de voz a sus hijos. Es un producto ideal para niños.

【SOS Emergency and Flashlight】: el reloj inteligente para niños admite la función SOS. Puede configurar 3 números en la libreta de direcciones para guardar como contacto de emergencia. Cuando esté en peligro, el niño puede notificarlo presionando el botón SOS durante 3 segundos. Además, marcará alternativamente 3 números de teléfono SOS en ambas rondas hasta que suene la llama. No es solo un niño de un reloj inteligente, sino también una linterna.

【Posición LBS】 -El reloj para niños utiliza el sistema de estación base local (LBS), para que pueda conocer la ubicación del niño en cualquier momento. Pero [Nota]: Debido a que la estación base mide la posición determinada a partir de la distancia desde la estación base al teléfono móvil. El posicionamiento puede tener un error de 0.3-0.4 km.

【Selección de tarjeta SIM y servicio premium】: seleccione la tarjeta SIM 2G (no incluida, no se admite el tráfico de datos de red 3G y 4g) Nota: Se recomienda que compre un reloj para usar la tarjeta SIM en España: Vodafone (Airtel), Movistar, Jazzinternet, Naranja. Antes de insertar la tarjeta, la alimentación del reloj debe estar apagada. 【Despues de la compra. Ofrecemos una garantía de 12 meses. Si tiene alguna pregunta sobre este reloj inteligente, contáctenos directamente. 】 READ Los 30 mejores Reloj Mujer Negro capaces: la mejor revisión sobre Reloj Mujer Negro

9Tong Reloj Inteligente para Niños con GPS, Reloj Inteligente para Niños con Rastreador GPS y Soporte SIM gsm con Pantalla Táctil, Llamadas de Emergencia € 40.99 in stock 1 new from €40.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Localizador de Ubicación】GPS + LBS + Wifi ubicación precisa, para que pueda mantener un seguimiento de la ubicación de su hijo en cualquier momento. También, el monitor GPRS en tiempo real puede ayudarlo a rastrear a sus hijos

【Protección Segura】Los niños pueden presionar la tecla SOS durante 3 segundos y esto activa un llamado a los números de los familiares para pedir ayuda. La función de cercado le avisa cuando su hijo se mueve fuera del área designada.

【Llamadas y Comunicación por Mensajes de Texto】Inserte una tarjeta SIM GSM 2G para comunicarse con su hijo realizando llamadas, enviando mensajes de texto o mensajes de voz. (Llame a su proveedor de sims y verifique si su tarjeta SIM admite GSM y servicio digital 2g antes de comprar).

【Manejo de la Salud】 Puede controlar los pasos, la distancia, las calorías y los tiempos de sueño de su hijo desde la aplicación, solo encienda el Podómetro en la aplicación. Además, puede configurar alarmas en la aplicación para despertar a su hijo o recordarle algo que debe hacer.

【Otras Funcione Inolvidables】 Reloj Removible/Anti-Pérdida/Alerta de Batería Baja, Tocar-Tocar Haciendo Amigos, Prohibición de Uso durante las Clases, Premio Warm Heart. Descargue la aplicación SeTracker o SeTracker2 para configurar el reloj con sus teléfonos inteligentes (iPhone/Android).

YENISEY Reloj Inteligente Niño, Teléfono con Juego Cámara Música Despertador Modo Escuela Llamadas SOS Smart Watch Reloj Inteligente Niño 4-12 Años Niña Chico Cumpleaños Festival Regalo-Azul € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ⌚ Smart Watch Niño 2020 con llamada bidireccional y SOS: el reloj excepcionalmente moderno con una hermosa pulsera tiene una pantalla táctil HD de 1,55 pulgadas con tecnología IPS y una clara comunicación bidireccional. Configure 10 contactos. Los nombres de los contactos se pueden editar. Presione el botón SOS dos veces y marque dos números de teléfono uno tras otro en los 2 contactos superiores en dos rondas. Realmente ayuda cuando su hijo está en peligro o lo necesita cuando está molesto.

Función de reproductor de música: Con tarjeta de memoria integrada en el reloj niños inteligente. Puede descargar música en formato MP3 desde el PC a la tarjeta de memoria (máx. 24 piezas musicales). Puede reproducir música en cualquier momento, lo que puede mejorar la felicidad de su hijo. (Nota: el reloj solo admite archivos * MP3. Al descargarlos, guárdelos en la tarjeta de memoria: carpeta Mi música).

Selfie y fondos de pantalla: tome fotos de su hijo o sus familias a través del relojes inteligentes niños. La tarjeta de memoria incorporada puede almacenar más de 100 fotos. Depende del tamaño de la foto. Además, las fotos se pueden configurar como imagen de fondo. El reloj parlante también puede descargar fotos de la red mediante el cable USB suministrado.

【Fácil de usar】 Encienda y use. No es necesario descargar la aplicación y no es necesario conectar el teléfono celular de los padres. Así que es fácil para los niños usar el smartwatch niños. 【Alta Calidad y Garantía】 Nuestro producto tiene garantía de calidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros SIEMPRE que haya algún problema con el reloj después de comprarlo. Ofrecemos a los compradores una solución satisfactoria.

7 sencillos juegos de rompecabezas integrados: los niños juegan tocando la pantalla táctil y de acuerdo con sus preferencias. Pero no se preocupe, los juegos son tan simples que no se volverán adictos. Los juegos correspondientes son útiles. Esto entrena eficazmente su capacidad de respuesta y coordinación ojo-mano. Adecuado para niños de 4 a 12 años. Su hijo jugará juegos cuando esté esperando a que lo recoja, cuando esté aburrido o necesite divertirse.

AGPTEK Pulsera de Actividad Inteligente Impermeable IP67, Reloj Deportivo con GPS Podómetro, Monitor de Ritmo, Calorías, Sueño Notificación etc para Hombre Mujer Niños, Negro C11 € 24.99

Amazon.es Features 【Fitness Tracker Multifuncional】Pedómetro, Monitor de Ritmo Cardíaco, Monitor de Sueño, Notificaciones de SMS, Notificaciones de llamada, Control de Cámara, Fecha y hora, Recordatorio Sedentario, Buscar su móvil, Alarma etc.Adecuado para una amplia gama de muñeca circunferencia de 18-24 cm.

【Función de Alarma y Control del Sueño】Proporciona una comprensión más profunda de la función de control del sueño, el período de control de sueño automático desde 18:00 a 12:00 del día siguiente. La función de alarma vibratoria silenciosa puede despertarlo sin molestar a los demás.

【Diversos Recordatorios de Mensaje】La Pulsera con pantalla OLED de 0.87 pulgadas, que muestra tiempo, pasos, calorías, ritmo cardíaco etc. Se vibra cuando hay mensajes de Facebook, Skype, Wechat, Whatsapp, llamadas entrants ect, Para que nunca te pierdas ninguna información importante.

【Impermeable de IP67】Gracias a resistente al agua, no necesita quitarse el reloj. Compatible con varios modos deportivos como correr, caminar, sentadillas, etc. Permite fijar un objetivo, monitoriza su estado deportivo. 【NOTA: Quite directamente la correa de reloj para cargar, no necesita cable USB, fácil y rápido. 】

【Fácil de Uso y Compatibilidad Amplia】Solo necesita escannear el Código QR en el manual de usuario y conecta con tu móvil, Compatible con iOS 8.0, Android 4.4, Bluetooth 4.0 y superior(no apto para PC, iPad o tableta),APP soporta lengua español.

Niños Smart Watch Phone, La Musica Smartwatch para niños de 3-12 años Niñas con cámara Ranura para Tarjeta SIM Juego de Pantalla táctil Smartwatch Childrens Gift € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Amazon.es Features 【No QR smartwatch niños】 : reloj de juegos para niños con pantalla táctil a todo color de 1,44 pulgadas, soporte para llamadas bidireccionales, SMS, ranura incorporada para SIM Nano, uso como un teléfono independiente, llamadas bidireccionales compatibles, 10 contactos se pueden guardar en El reloj, puede ajustar el idioma, ajustar el tiempo.Sin rastreador de GPS, sin aplicaciones, sin texto. Compatible con Android / iPhone.No impermeable.NO QR Code.

【Player Reproductor de música】: extensor de hasta 8 GB. Admite la descarga de música en formato mp3 desde la PC a la tarjeta Micro SD. Voz clara, volumen ajustable. Batería de litio de 380 mAH, el tiempo promedio de uso es de 2 días.

【 Juego de rompecabezas para niños】: Kids reloj inteligente integrado 7 emocionantes y divertidos juegos, que satisface la curiosidad de los niños. Los niños pueden jugar a través de la pantalla táctil y seleccionar el juego que prefieran. Los niños pueden aumentar la sensibilidad a los números.

【 Los mejores regalos para niños】: nuestro reloj inteligente es súper ligero y cómodo, cámara incorporada, llamadas, SOS, grabadora de voz, juegos de aprendizaje, música, relojes de alarma, se adapta a niños de 3 a 12 años. Gran regalo para todos los niños Para disfrutar del aprendizaje y el entretenimiento.

【Nuestros servicios】: Excelente servicio postventa, devolución gratuita sin preocupaciones en un plazo de 30 días. Si tiene algún problema para configurar el reloj. Antes de devolverlo, no dude en contactarnos. Le responderemos en 24 horas para ayudarlo Para resolver el problema.

KUNGIX Smartwatch, Reloj Inteligente Mujer Hombre niños 18 Modos Deportivos, Fitness Tracker Ultrafinos con Monitor de Sueño Caloría Pulsómetros, Pulsera Actividad Impermeable IP68 para Android iOS € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Amazon.es Features 【18 Modos Deportivos y Función de Detección Automática】El último smartwatch KUNGIX está equipado con un chip de frecuencia cardíaca Nordic 52840+ 3600,puede detectar automáticamente el modo deportivo (debe ejecutarse en App).El fitness tracker proporciona hasta 18 modos de entrenamiento diferentes.Por ejemplo, correr, nadar, fútbol, baloncesto, patinaje, yoga, etc. Muestra datos como pasos, calorías, frecuencia cardíaca, distancia y tiempo activo.

【Esfera Personalizada Ultra Fina】 Nuestro reloj inteligente tiene una esfera ultrafina (solo 1 cm).El reloj es más delgado, liviano y más cómodo y hermoso de usar.El reloj de la esfera se puede reemplazar con un fondo de imagen. Puede usar fotos familiares o fotos favoritas como fondo del dial para crear su propio regalos originales.

【Monitorización Continua de Pulsometro Muñeca Durante el Sueño】El reloj inteligente puede proporcionar un monitoreo continuo de pulsometro muñeca en cualquier clima.Al controlar la frecuencia cardíaca, puede identificar la función cardíaca y la arritmia.La detección automática de la frecuencia cardíaca del sueño puede determinar la calidad de su sueño: sueño profundo / sueño ligero / calidad del sueño al despertar.

【Función de Notificación】Después de conectar pulsera inteligente su teléfono inteligente, recibirá llamadas, SMS, correos electrónicos, mensajes (Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, etc.),Vibrará y mostrará contenido para recordarle que no se pierda ningún mensaje / llamada importante,pulsera de actividad puede recibir rápidamente hasta 15 mensajes instantáneos.

【IP68 Impermeable y Servicio Postventa】 5 ATM Rendimiento súper resistente al agua hasta 50 m que no tiene que preocuparse por daños al reloj deportivo durante la natación y otros deportes. Para más funciones del reloj deportivo, lea atentamente el manual. Si tiene alguna pregunta sobre la calidad del producto, comuníquese con nosotros.

Reloj Inteligente para Niños de 2 Cámaras con Juegos de Música - 1.54 Pantalla Táctil en Color SOS Relojes Inteligentes Llamadas Bidireccionales Despertador 3-12 Años Cumpleaños de Estudiantes € 24.89 in stock 1 new from €24.89

Amazon.es Features 【Reloj inteligente para niños con múltiples funciones】 Nueva versión 2020 Upated Kids Smart Watch Phone con pantalla táctil LCD HD de 1.54 "para niños y niñas. Larga y larga espera de aproximadamente 7 días. Admite 11 idiomas, llamadas bidireccionales, doble carames, 6 juegos y reproductor de música, álbum de fotos, SOS , despertador, calendario, cronómetro, temporizador, calculadora, papel tapiz, dial

【Cámaras delantera y trasera y reproductor de música y 3 fondos de pantalla】 Dos cámaras agregarán la función de fotografía para que puedan comenzar a tomar fotos con familiares y amigos. Puede descargar la música al reloj inteligente como reproductor, y el volumen se puede ajustar. (Guardar archivos mp3 en la tarjeta Micro SD: \ Mi carpeta de música) 3 fondos de pantalla en el reloj para que elijas

【Configuración de límite de tiempo de juego y llamada bidireccional SOS】 El reloj inteligente puede hacer y recibir llamadas. Se pueden configurar 10 contactos. Parentes puede establecer una lista blanca para evitar llamadas a números desconocidos. Construido en 6 juegos de rompecabezas en este reloj inteligente. La alta resolución proporcionará una mejor experiencia para el usuario. Los padres pueden controlar el tiempo de juego por día para evitar que los niños sean adictos a los juegos.

⚙ 【Teléfono de reloj inteligente para juegos fácil de usar】 No es necesario descargar ninguna aplicación, el reloj inteligente puede funcionar sin SIM. Conecte la tarjeta SIM cuando necesite la función de llamada. Los niños simplemente pueden usarlo. Se puede usar como juguetes de aprendizaje de tiempo o como jugador de juegos. Este Game Music Watch es un gran regalo para tu bebé, niños, niños y niñas.

【Pantalla táctil a color de alta definición】 Pantalla táctil a color de 1,54 pulgadas de alta resolución, fresca y natural, protege los ojos y la salud de tus hijos, deja que el bebé toque el colorido mundo. Admite tarjeta micro SIM, solo proporcionamos Smartwatch, NO Tarjeta SIM, Cuando use relojes en ES, le recomendamos que compre las siguientes tarjetas: Lycamobile, Simyo, Yoigo, Euskaltel, Suop, Tuenti, Hits, Llamaya

Smartwatch Niños Musica MP3 - Reloj Inteligente Niño 7 Juegos - Reloj del Teléfono, Reloj Inteligente Niña, Reloj de Cámara Alarma, Realiza Llamadas, Regalos Inteligentes para Niños, Smart Watch Niña € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Amazon.es Features 【El último reloj inteligente para niños New】: Nuevo diseño y actualización a 1.54 "Pantalla táctil en color HD, pantalla delicada, realista, operación de deslizamiento táctil, conveniente para el uso del bebé. Batería de alta capacidad de 480 mAh. El tiempo promedio de uso es de 2 días. Micrófono para llamadas telefónicas, cámara incorporada, música, grabación, juegos, reloj despertador, calculadora, admite múltiples idiomas y le brinda una mejor experiencia funcional.

【Reloj inteligente de llamada bidireccional HD】: La llamada bidireccional de alta definición, comunicarse con su hijo es muy simple, puede hablar con él en cualquier momento y en cualquier lugar para compartir el estado de ánimo, preocuparse por la situación, la interacción entre padres e hijos en todos lados. Soporta tarjeta SIM micro GSM. Si no está seguro de qué tarjeta necesita, comuníquese con nosotros para recomendarle la tarjeta SIM.

【Regalo perfecto para niños y niñas】: Pantalla táctil de teléfono inteligente para niños de 3 a 12 años para elegir, pulsera ajustable. Correa de grado alimenticio, antialérgica, antiestática, sin decoloración, más suave y saludable. Dele a su hijo un cuidado de la piel similar a un bebé. Reproductor de MP3 incorporado (se incluye tarjeta SD de 1GB. Admite un extensor de hasta 32GB). Es un regalo genial para los niños en cumpleaños o Navidad.

【Juego Smart Watch para niños】: Nuestro reloj inteligente es un reloj aún más inteligente para niños, con más juegos y actividades divertidas. Reloj inteligente para niños integrado en 7 juegos emocionantes y divertidos, que resuelve la curiosidad de los niños. Los niños pueden jugar a través de la pantalla táctil y seleccionar el juego que prefieran. Gran regalo para que cada niño disfrute del aprendizaje y el entretenimiento. A todos los niños les encanta!

【Súper fácil de configurar】: No es necesario descargar ninguna aplicación. Si desea usar la función de llamada, solo compre una tarjeta SIM 2G y abra el plan de voz. Si tiene alguna pregunta sobre los relojes inteligentes, envíenos un mensaje por centro de compradores o por correo electrónico de soporte. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctenos antes de devolver: https://www.amazon.es/hz/pwo/contact/A1O549KL4MON5B

Jaybest Smartwatch Niños, Reloj Inteligente Niños de MP3 1.44 Pantalla Táctil en Color con Llamada Juego Cámara Música (Blue) € 20.99

Amazon.es Features 【Un Ideal Regalo para los Niños】reloj inteligente niños puede hacer llamadas, tiene un modo sos, juegos, cámara, MP3 reproductor de música, etc. Los niños disfruten de la diversión de aprender en el entretenimiento. Es un regalo genial para niños en cumpleaños o Navidad.

【Cámara & Juegos】 smartwatch niños tiene 1GB memoria, puede tomar muchos fotos y videos. Con 7 tipos de juegos interesantes, lo que ayuda a desarrollar la inteligencia de sus hijos. Al mismo tiempo, los padres pueden configurar el tiempo del juego y monitorear el tiempo del juego.

【Llamada bidireccional HD & Botón SOS de marcación de un toque】: La llamada bidireccional de alta definición, comunicarse con su hijo es muy simple, puede hablar con él en cualquier momento y en cualquier lugar para compartir el estado de ánimo. Los relojes inteligentes le permiten activar una llamada SOS presionando dos veces el botón en el costado del reloj. Los padres pueden configurar 2 números para llamadas SOS. Esto es muy útil para emergencias. Además, puede guardar 10 contactos.

【7 sencillos juegos de rompecabezas integrados】: Los niños juegan tocando la de acuerdo con sus preferencias. Los juegos correspondientes son útiles. Esto entrena eficazmente su capacidad de respuesta y coordinación ojo-mano. Adecuado para niños de 3 a 12 años. Los padres pueden controlar el tiempo de juego diario configurando la función de control parental para evitar que los niños se entreguen a los juegos, lo que les permite concentrarse en el aprendizaje.

【Música MP3】8G de gran capacidad admite el almacenamiento de muchas canciones. Admite la descarga de música o audiolibros en formato mp3 desde la PC a la tarjeta Micro SD. Su hijo puede ejercitar las habilidades del lenguaje mientras se divierte.

Fitonme 4G Reloj Inteligente para Niños - Smart Watch con GPS con Posición en Tiempo Real a Prueba de Agua, WiFi, Mensaje de Videollamada, Podómetro, Geofence SOS, Anti-Pérdida de Educación Temprana € 96.99

Amazon.es Features 【Funciones multifunción en reloj inteligente 4G para niños】 Vedio Call, llamadas de voz, posicionamiento GPS, chat de voz, podómetro, educación temprana, cronómetro, horario de clases, juego de aprendizaje rápido, valla electrónica, seguimiento de Histary, alarma SOS, lista blanca de llamadas, SMS lista blanca, agenda, parachoques para hacer amigos, clima, discapacitados en clase, recompensa de amor, álbum de fotos, brillo de pantalla ajustable y más.

【Posicionamiento preciso 4G de GPS + WIFI + LBS】 Soporte de red global.La precisión del reloj GPS para niños de la ubicación GPS puede ser de hasta 5 metros (16 pies) cuando hay una señal de GPS fuerte. dispositivos. Nos da tranquilidad poder rastrear a nuestros hijos en cualquier lugar y en cualquier momento.

【Cámara, juegos y conexión WIFI】 Función de videollamada bidireccional, a través de WIFI y APLICACIÓN, chat de video cara a cara con su hijo en cualquier momento y en cualquier lugar cuando esté conectado con WIFI incluso sin tarjeta SIM. Pueden tomar fotos y jugar con el reloj GPS. Las interacciones de video y chat de voz hacen que la comunicación sea más interesante y comunicativa. La conexión WiFi hace que los gps para que los niños vean videollamadas sean más estables y claros.

【Diseño adorable y resistente al agua watch Este reloj inteligente para niños cuenta con una pantalla táctil de 1,44 pulgadas y una apariencia adorable, también está diseñado con un icono de cartón con pantalla a color, utiliza material de silicona ecológico, suave y cómodo, sin dejar rastro. Puede estar en espera durante 5 días, es la mejor opción para los niños.

【Rastreador y compañero de seguridad para niños】: tiene la función de posicionamiento más precisa y exacta que el reloj inteligente 2G. Además, hay un botón SOS, si sus hijos se encuentran en una situación de emergencia, pueden presionar el botón SOS durante 3 segundos y llamar circularmente a 3 números SOS que configuró para obtener ayuda hasta que alguien lo conteste. READ Los 30 mejores Reloj Digital Hombre capaces: la mejor revisión sobre Reloj Digital Hombre

Maxsooner Reloj Inteligente Impermeable para niños con SOS y rastreador, Pantalla táctil Grande, Chat de Voz bidireccional, Juegos de matemáticas, cámara, Regalo de cumpleaños para niños (Rosa) € 19.99

Amazon.es Features 【Múltiples funciones de los relojes inteligentes para niños】 -Pantalla completa de alta definición, control táctil fácil. Diseño ultraligero, más cómodo y de moda. Conversación bidireccional clara y estable, visualización de posicionamiento en tiempo real, mayor tiempo de espera, resistencia al agua mejorada, ayuda con un solo botón, cámara remota, linterna, correa de calidad alimentaria.

【Rastreador de ubicación】 No se preocupe por la pérdida de su hijo, realice un seguimiento de la ubicación en tiempo real. Los niños pueden conectarse a sus teléfonos simplemente haciendo clic en SOS. Los padres pueden verificar la ubicación del niño en tiempo real a través de la aplicación móvil y explorar el itinerario histórico de un mes. Nota: cuando los niños están en interiores o en lugares con señales de GPS deficientes, el error de posicionamiento es de 0,3 a 5 millas.

【Conversación bidireccional y emergencia SOS】 El reloj inteligente puede realizar y recibir llamadas. Los padres pueden configurar 3 números de contacto de emergencia en la aplicación móvil. Cuando el niño esté en peligro, presione el botón SOS durante 3 segundos y marcará 3 números de teléfono repetidamente hasta que se conecte la llamada. Además, a través de la APLICACIÓN, los padres pueden enviar fácilmente mensajes de voz y texto a sus hijos.

【No molestar】 Cuando los niños van a la escuela o clase, los padres no deben preocuparse por si los relojes inteligentes de sus hijos los molestarán. Los padres pueden establecer 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar". Esta función prohibirá el uso de todas las funciones, como llamadas, juegos y cámaras, excepto para emergencias SOS.

【Más funciones y precauciones】 --- juego de rompecabezas, mejora el conocimiento de las matemáticas en el juego. Cronógrafo, asistente de carrera. La tarjeta SIM debe habilitar la función GPS y debe ser compatible con el tráfico de datos 2g. Nota: Solo proporcionamos relojes inteligentes, no tarjetas de teléfono móvil. Adquiera una tarjeta de teléfono adicional. Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez.

GPS Reloj Inteligente Niña Impermeable - Smartwatch Niños Localizador GPS Niños, Pulsera Inteligente Reloj Inteligente Niña Regalo, con Llamada Telefónica SOS Juegos Despertador GPS Tracker Podómetro € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Reloj inteligente para niños】 : IP68 a prueba de agua, no tienes que quitártelo cuando te laves las manos. Más funciones: ubicación GPS, llamada telefónica, guía telefónica, talk-back, Huella histórica, reloj despertador, área segura, alarma de emergencia SOS, baja potencia, cámara, juego, apagado remoto, álbum de fotos, marcación automática. Un gran regalo de cumpleaños / vacaciones / Navidad para niños y niñas.

【GPS Reloj Inteligente Niña】 : Ubicación precisa GPS + LBS. Traiga doble seguridad a sus hijos. El GPS proporcionará una ubicación más precisa que LBS, el error será de solo 50-100 metros cuando los niños estén al aire libre. Puede realizar un seguimiento de la ubicación de su hijo en cualquier momento. También puede ser un rastreador de salud física, verifique los pasos y la distancia por aplicación.

【Geofence de seguridad y SOS】 : Los padres pueden establecer una zona de seguridad en la aplicación "Setracker 2". Nuestro teléfono con reloj GPS para niños puede marcar la huella de su hijo. Si están fuera del área segura, la APP le informará. La ruta del historial se puede reproducir para que la verifique. Un botón SOS para notificar rápidamente a los padres en una emergencia.

【Monitor remoto y no molestar】 :Establezca el número del monitor de voz en la aplicación, ingrese el número y el reloj responderá automáticamente sin recordar la llamada. el reloj inteligente puede encender el monitor remoto, para que los padres puedan escuchar la voz de los niños y mirar alrededor situación. Los padres pueden configurar 3 períodos de tiempo en el modo "No molestar" en la aplicación para evitar la interrupción del horario de clase.

【Llamadas bidireccionales】 : Los niños pueden hacer llamadas telefónicas y enviar chats de voz con sus padres a través de este reloj inteligente. Los padres pueden enviar mensajes de voz y texto con los niños a través de la APP. En España, compre una tarjeta SIM: Vodafone (Airtel), Movistar, Jazzinternet, Orange. Póngase en contacto con nosotros antes de devolverlo: https://www.amazon.es/hz/pwo/contact/A1O549KL4MON5B

Willful Smartwatch,Reloj Inteligente con Pulsómetro,Cronómetros,Calorías,Monitor de Sueño,Podómetro Monitores de Actividad Impermeable IP68 Smartwatch Hombre Reloj Deportivo para Android iOS € 69.99

Amazon.es Features 【Gran pantalla de 1.3 pulgadas con idioma español】Pantalla TFT-LCD de 1.3 pulgadas, cristal 2.5D resistente y duradero. Brillo ajustable en 3 niveles. El software del Smartwatch está en español.

【9 modos de deporte】 Este smartwatch incluye muchos modos de deporte, como caminar / correr / andar en bicicleta / andar en cinta andadora / senderismo / spinning / ciclismo / escalada / ejercicio de yoga. Puede ver los datos deportivos en la pantalla del reloj inteligente o en la aplicación. Proporcionándole su análisis diario y los datos de salud que indican su mejora de vitalidad.

【Notificación de mensaje】Conectando su reloj a su teléfono, nunca volverá a perder una llamada o un mensaje, ya que vibrará para avisarle cuando su teléfono recibe una llamada, un mensaje de texto SMS o un mensaje SNS. Alarma SNS disponible para Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Linked In, Skype y muchas más APP.

【IP68 a prueba de agua】 Este reloj inteligente es resistente al agua hasta 50 metros, cumple con los estándares internacionales de impermeabilidad, lo que significa que puede usarlo en la piscina, en la ducha, en la playa y más allá. (Pero no es conveniente usarlo con agua caliente, no se puede utilizar demasiado tiempo en el mar)

【Mayor duración de la batería y mayor compatibilidad】Chip Bluetooth con bajo consumo de energía, compatible con Bluetooth 5.0, gran escalabilidad, el tiempo de carga de la batería es de 2.5 horas y tiene una duración de 7 días cuando se usa correctamente. Admite iOS 8.0 o superior y sistema Android 4.4 o superior.

PTHTECHUS Niños Smartwatch Impermeable, Reloj Inteligente Phone con LBS Tracker SOS Chat de Voz Cámara Despertador Juego Cálculo para Regalos Estudiantes Compatible con iOS Android (01 LBS SOS Azul) € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Amazon.es Features ⌚Reloj inteligente impermeable para niños⌚:Lanzamiento De Nuevos Productos En El Verano De 2020! Este Reloj Inteligente Para Niños Tiene Clasificación IP67 y Tiene Una Clasificación Internacional a Prueba De Agua y Polvo. Esta Es La Mejor Manera De Disfrutar Del Agua. La Correa De Silicona Ajustable Es Liviana y Resistente Al Desgaste. Pantalla Táctil Incorporada. 2 Colores: Rosa, Azul. Compatible Con Iphone (iOS 7.0 Arriba) y Teléfono Android (Android 4.4 Arriba).

Varias Funciones: Reloj Inteligente, Marcación Telefónica, Agenda Telefónica, Aprendizaje Rápido, Chat De Voz, Cámara, Álbum, Llamada De Emergencia SOS, Posicionamiento De LBS, Control Remoto, Cámara Remota, Juego De Matemáticas, Los Padres Pueden Controlar y Configurar a Través De La Aplicación De Teléfono Inteligente Para iOS / Android "Setracker2"

Proteger La Seguridad De Los Niños.✅:Reloj Inteligente Para Niños Con LBS. Los Padres Pueden Rastrear La Ubicación En Tiempo Real De Sus Hijos a Través De La APP "Setracker2" Mientras Los Niño Están Al Aire Libre. Sin Embargo,Cuando El Niño Está En El Interior o En Una Señal Pobre, El Error De Posicionamiento Es De 0,3-4 Millas.En Caso De Angustia, Los Niños Pueden Presionar El Botón 3s Del Botón SOS Para Llamar Al Número De La Familia y Pedir Ayuda. Puede Configurar Hasta 3 Números SOS.

Fácil De Operar:El Reloj Inteligente Para Niños Es Fácil De Operar y Muy Intuitivo.Incluye Un Cable De Carga Usb Corto y Un Manual De Instrucciones. Consejo:La Tarjeta Sim No Está Incluida, Necesitas Comprar Una Tarjeta Sim Adicional,Debe Habilitar La Función De Identificación De Llamadas SMS y Gprs,Debe Ser Compatible Tráfico De Datos 2g.Recomendamos SIM Vodafone,Movistar,Orange,Simyo.

Garantía y Soporte:Por Favor Buscalo PTHTECHUS Venta De Relojes Inteligentes De Seguimiento a Prueba De Agua,Le Proporcionaremos Una Garantía De Un Año.Si Tienes Algunos Problemas Para Configurar Tu Reloj.Por Favor,Póngase En Contacto Con Nosotros Antes De Regresar.Le Responderemos Dentro De Las 24 Horas Para Ayudarlo a Resolver El Problema

Reloj Inteligente para Niños [Tarjeta SD Incluida],Smart Watch con Reproductor de MúSica Con SOS Llamada Cámara 7 Juegos Y Reproductor de MúSica, Reloj de Pulsera Digital para Niños De 3-12 Años € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Amazon.es Features 【Quick Dial y Sos Call】 Kids Smart Watch puede admitir llamadas bidireccionales, conectarse y comunicarse con niños en cualquier momento y en cualquier lugar. Los niños pueden presionar la tecla de encendido dos veces para activar la llamada SOS. Gran ayuda para los niños en caso de emergencia. Acerque al niño al padre y ayúdelo a resolver los problemas a tiempo.

【Funny Gmaes】 Este reloj inteligente para niños tiene 7 juegos de aprendizaje incorporados, los niños pueden jugar y elegir juegos tocando la pantalla. ¡Eso ejercerá efectivamente su capacidad de respuesta, capacidad de pensamiento lógico y coordinación mano-ojo, los mejores regalos para los niños! También los padres pueden limitar el tiempo de juego diario, dejar que los niños jueguen dentro de un tiempo razonable.

【Multifunción】 Hay muchas funciones en el reloj inteligente para niños: marcación rápida, guía telefónica, reloj despertador, cámara, reproductor de música, calculadora, grabación, baja potencia, alarma, juego, álbum de fotos, tema. Espero disfrutar de la diversión de aprender en el entretenimiento.

【Diseño Lindo】 El mejor reloj inteligente para niños: nuestro reloj inteligente para niños está especialmente diseñado para niños de 4 a 12 años. Este reloj inteligente para niños cuenta con 1. Pantalla táctil de 54 pulgadas y apariencia adorable, también diseñado con ícono de cartón con pantalla a color, utilizando material de silicona ecológico, suave y cómodo, sin dejar rastro. A tus hijos les va a encantar.

⚙ 【Fácil de operar】 El reloj inteligente para niños es fácil de operar y muy intuitivo. Viene con un cable de carga USB corto y un manual de uso. Consejos: Kids Smartwatch admite tarjeta micro SIM (paquete no incluido), compre una tarjeta SIM de red GSM adicional, debe ser compatible con 2G de tráfico de datos.

Winnes Reloj Inteligente Niño, Reloj Smartwatch Niños Niña GPS Soporte GPS + LBS de Doble Posicionamiento Geo-Cerca/intercomunicador de Voz Reloj Phone para niño (Verde) € 44.99 in stock 2 new from €44.99

Amazon.es Features ● Seguridad: los relojes inteligentes para niños son el mejor regalo que un padre puede darle a un niño. Esta es una excelente manera de proteger a su hijo. El posicionamiento GPS LBS puede encontrar la ubicación específica del niño. En una emergencia, presione el botón SOS y el niño llamará automáticamente al reloj para pedir ayuda.

● Llamada de voz: los niños pueden hacer o recibir llamadas directamente en el reloj. Los padres pueden agregar números a su aplicación móvil y sincronizarlos con los relojes de sus hijos. Solo estos números se pueden usar para marcar un reloj. Esto evita que extraños hostiguen el teléfono.

● Aplicación multifunción: este es un reloj inteligente que puede reemplazar un teléfono móvil. Los relojes inteligentes para niños contienen muchas características. El diseño del reloj despertador ayuda a los niños a desarrollar un buen hábito del concepto del tiempo. El modo No molestar evita que todas las demás funciones de su reloj garanticen que los niños se concentren en clase.

● Materiales respetuosos con el medio ambiente: la pulsera está hecha de silicona de alta calidad. El diseño de la bomba de panal hace que el niño sea más cómodo y transpirable. La pantalla táctil de alta sensibilidad hace que la operación sea más fácil y rápida.

● LBS / GPS Tracker y SOS Llamadas de emergencia: los relojes inteligentes de nuestros niños tienen muchas características, y One Click SOS Key y LBS / GPS Tracker están diseñados para la seguridad de los niños. Los padres pueden controlar y configurar la aplicación "Setracker 2" para garantizar su seguridad.

