Los 30 mejores regalos recien nacidos capaces: la mejor revisión sobre regalos recien nacidos

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de regalos recien nacidos?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ regalos recien nacidos del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Sonajero Peluche León para bebés € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features Sonajero de peluche para bebés.

Sonajero con fácil agarre para las manitas del bebé.

Tiene un cascabel en el interior para estimular el juego del bebé.

mibebestore Set de Manta + Dou dou Personalizado con Nombre Bordado, Regalos Padres Primerizos, básicos recién Nacido bebé, Baby Shower € 29.95 in stock 1 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set personalizado de dos piezas: manta de topitos + dou dou para ayudarle a jugar, tranquilizarse y dormir , todo con el nombre que quieras

Medidas de la manta: 110 x 80 cm. | Medidas del dou dou: 28 x 17 cm.

Personalizado con el nombre bordado y presentado en bonita caja de regalo

No dudes en contactar con nosotros (mibebestore) si tienes alguna duda

Puedes mirar en mibebestore todo lo que ofrecemos en personalizaciones

Suavinex, Neceser para Bebés de Tela, Set Regalo Bebé Recién Nacido con Cosmética: Gel Champú 100 ml + Loción Hidratante 100 ml + Crema Pañal 75 ml + Baby Cologne 50 ml. Formato Viaje. Coral € 18.50

€ 16.75 in stock 26 new from €15.90

Free shipping

Amazon.es Features NECESER para bebé ideal como regalo para bebé recién nacido. Este neceser de tela para bebé incluye: Gel - Champú Espumoso 100 ml + Loción Hidratante Corporal 100 ml + Crema del Pañal 75 ml + Colonia para Bebés, Baby Cologne 50 ml

PARA EL ASEO DIARIO. Canastilla bebé recien nacido con los esenciales para usar en su aseo diario. Ideal para llevar en la maleta del hospital, al cole o a la guardería. Perfecto para regalar

CREMA DEL PAÑAL, 75 ml. Protege de posibles irritaciones provocadas por el uso del pañal

GEL CHAMPÚ ESPUMOSO 100 ml, limpia de forma suave la piel y el cabello del bebé. Textura espumosa y fragancia Baby Cologne. No pica en los ojos

LOCIÓN HIDRATANTE 100 ml. Nutre en profundidad la piel del cuerpo del bebé

PewinGo- Kit de Marco Para Manos y Huellas de bebé para niño y niña - marcos de arcilla y madera - No se agrieta al secar € 19.99

€ 16.14 in stock 3 new from €16.14

Free shipping

Amazon.es Features 【NO se agriete al secar】Por favor, batir la arcilla durante 5 minutos hasta que esté suave, amasar a un estado uniforme, introducir la arcilla suave en el área del marco y utilizar nuestro palo para crear una superficie lisa y plana. La arcilla no se agrieta cuando se seca con esta operación correcta.

【CAPTURA SUS PEQUEÑAS MANOS Y PEQUEÑOS PERFECTOS PARA SIEMPRE】 No podemos evitar que tu pequeño ángel crezca, pero podemos ayudarte a crear una obra maestra de adorables impresiones de manos y pies para que puedas disfrutarlos toda una vida

【MOSTRAR A SU BEBÉ CON ORGULLOSO EN EL ABRIGO DE SU HIJO】 Coloque las impresiones de arcilla de su bebé junto a las fotos de la familia y mantenga ese recordatorio físico, incluso si un día se convierte en un monstreel físico joven, incluso si un día usted conviértete en un adolescente monstruoso

【CASI LO MAS PERFECTO COMO MANTENER LA FRAGANCIA DE SU RECIÉN NACIDO EN UNA BOTELLA】 Crear la memoria de las impresiones de manos y pies de su bebé es casi tan perfecto como poner el perfume especial de su recién nacido en una botella

【GARANTIZAMOS UNA CALIDAD EXCEPCIONAL Y UN SERVICIO EXCELENTE!】 Si intenta deslumbrar y sorprender a su mejor amigo, este es el regalo de hacerlo. Nuestro marco de huellas es el regalo perfecto que su amigo usará y apreciará toda la vida.

HuBorns - Album para Pegar Fotos y Escribir con Más de 50 Páginas y Pegatinas - Libro Recuerdos Bebe Primer Año hasta los 5 Años - Ideal para Regalos Originales de Recien Nacidos € 21.95 in stock 1 new from €21.95

Free shipping

Amazon.es Features ❤️ RECUERDA TODOS LOS MOMENTOS DEL BEBÉ, DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 5 AÑOS ❤️ Nuestro libro recuerdos bebe completo tiene más de 50 páginas de recuerdos y es de género neutro, para niña o niño. El album fotos bebe cuenta con páginas para los hitos principales, desde el nacimiento hasta el primer año del bebé y hasta los 5 años de edad, este libro bebe e hitos del bebé es fácil de rellenar para poder registrar cada gran momento.

AMPLIO ESPACIO PARA FOTOS Y PARA ESCRIBIR Nuestro album fotos para pegar y escribir tiene todo lo que necesitas para contar la historia de tu bebé, también puedes utilizarlo como tarjetas meses bebe. Con ilustraciones modernas, sencillas y bonitas. Hecho con materiales de calidad, tapa dura y papel con 190 grs. El álbum mide 24 cm x 22 cm.

EL LIBRO RECUERDOS BEBE ES UN REGALO PERFECTO Para revelar el sexo del bebé, para un baby shower, para regalos para mamás primerizas y padres, para regalos para una futura mama y padre, para regalos bebes recien nacidos originales y para regalo bebe niño o niña.

SECCIONES INCLUIDAS EN EL LIBRO RECUERDOS BEBE Antes del nacimiento (árbol genealógico, album embarazo, baby shower); Libro bebe mes a mes (nacimiento, vuelta a casa, guardería, primeras visitas/baño); Primer año (tabla de crecimiento, primer cumpleaños, primeros pasos); Primeros recuerdos (sueño, comidas, tabla dental, momentos favoritos); Primeros años (de 2 a 5 años) (resúmenes anuales, recuerdos); Cartas para leer cuando sea mayor.

TEMA DE GÉNERO NEUTRO Y UTILIZANDO PALABRAS UNIVERSALES El album fotos bebe se ajusta perfectamente a cualquier tipo de família y a cualquier embarazo. Nuestra misión es crear recuerdos elegantes y meticulosamente elaborados que celebren y capturen los momentos más bellos de la vida. READ Los 30 mejores Carro De Bebe capaces: la mejor revisión sobre Carro De Bebe

2 Piezas Toalla de baño con capucha para bebé, toalla de baño de bambú orgánico, toalla con capucha,suave y súper absorbente, lavable a máquina, toallas de baño para niños pequeños, 0-3 años € 19.98 in stock 1 new from €19.98

Free shipping

Amazon.es Features 【Tela de alta calidad】Una gran selección de fibras que son suaves y cómodas. Las toallas de baño para bebés también pueden absorber agua rápidamente y resolver los problemas de mamá.

【Albornoz y mantener el calor】Exquisito diseño de albornoz para bebés y niños pequeños, grueso y resistente a los pasos, mantiene al bebé caliente mientras juega después del baño.

【Confort】Cada vez que bañes a tu bebé recién nacido, envuélvelo con la suavidad y calidez de esta toalla de bebé de algodón, hecha para brindarle la comodidad que necesita.

【Diseno practico】La sombrero linda agrega diversión a la hora del baño de su bebé, el diseño con dobladillo hace que esta toalla sea más delicada.

【Como regalo】Esta toalla con capucha para niños pequeños y bebés pequeños es un buen regalo para futuras madres y recién nacidos. Y es encantador y útil para los nuevos padres que quieren sorprender de género.

INTERBABY - Set Capa de Baño Love You Blanco y Rosa y Juego de Cepillo y Peines € 15.67

€ 14.00 in stock 3 new from €13.42

Free shipping

Amazon.es Features Kit formado por capa de baño y set de peines para bebés

La Capa de baño está fabricada 100% en algodón de 400gr/m2 y tiene acabado en rizo.

Medidas de la capa de baño: 100x100 cm.

l peine y el cepillo son productos libres de bisphenol A (0%)

Se envía en una caja decorativa con el frontal transparente.

INTERBABY-Manta Burbuja y Dou Dou Osito Beige € 15.50 in stock 5 new from €15.50

1 used from €12.59

Free shipping

Amazon.es Features Set Regalo Bebé: Manta Burbujas y Dou Dou Osito Beige.

Medidas dou dou: 28x17 cm.

Medidas Manta: 80 x110 cm.

Tacto aterciopelado - Composición: 100% microfibra de poliéster.

El set de regalo para bebés viene en una caja de regalo perfecta como detalle para recién nacidos, bebés y niños pequeños.

Suavinex, Bolso Carro Bebé con Cosmética: Gel Champú Syndet 300 ml + Loción Hidratante 300 ml + Pomada Pañal 75 ml + Baby Cologne 100 ml + Toallitas 72 Uds. Para Regalo de Recién Nacido. Mint € 40.95

€ 34.00 in stock 27 new from €34.00

Free shipping

Amazon.es Features BOLSO CARRO BEBÉ con productos de cosmética Suavinex. Incluye: Gel Champú Syndet 300 ml + Loción Hidratante 300 ml + Pomada Intensiva de Pañal 75 ml + Baby Cologne 100 ml + Toallitas Dermohidratantes 72 Uds

APTO PARA PIELES SENSIBLES. Los productos de cosmética se pueden utilizar desde el primer día y son aptos para pieles sensibles

BABY COLOGNE 100 ml. con fórmula baja en alcohol. Es un aroma fresco y delicado, con unos toques de notas cítricas y esencias de flores blancas y almizcles

GEL CHAMPÚ SYNDET 300 ml. Limpia de forma especialmente suave piel y cabello. Para recién nacidos. Fórmula sin jabón. No pica en los ojos.

LOCION HIDRATANTE 300ml. Hidrata en profundidad la piel del cuerpo del bebé, de fácil absorción

Suavinex, Regalo Recién Nacido. Set Regalo Bebé con: Muselina de Algodón + Chupete con Tetina Fisiológica SX Pro 0-6 Meses + Broche Pinza + Portachupetes Duo. (4 Pcs). Bonhomia, Gris € 24.90

€ 17.99 in stock 7 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features REGALO RECIÉN NACIDO; pack de regalo para bebés recién nacidos, para que tu bebé vaya siempre conjuntando

CHUPETE 0/6 MESES; chupete para bebés de 0 - 6 Meses; con tetina fisiológica de silicona SX Pro; con arandela transparente

SUJETA CHUPETE. Broche pinza con cinta, con diseño a dos caras. Sujeta el chupete a la ropita evitando que se caiga al suelo y se ensucie o se pierda

PORTACHUPETES DUO, para guardar dos chupetes a la vez. Con asita flexible para colgarlo del carro, del boso o de la cuna

MUSELINA DE ALGODÓN suave. Úsala para arropar al bebé, como babero improvisado, como toallita o paño

Vacoulery Sonajero Calcetines y Muñequeras para Bebé, Sonajero Toys con Buscador de Muñeca y Pie Juguetes de Animales Suaves y Bonitos para Recién Nacidos Niños Bebés (2 Pulseras y 2 Calcetines) € 16.99

€ 14.99 in stock 3 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features ❤️ DISEÑO SEGURO PARA NIÑOS: estos calcetines y muñequera sonajeros están hechos de material de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente, 70% algodón + 30% poliéster. Todos los sonajeros de muñeca y los calcetines con buscador de pies son no tóxicos e inofensivos, transpirables y cómodos de usar y también duraderos para el uso de su bebé.

❤️ ATRACTIVO PARA EL BEBÉ: este sonajero hará un sonido al agitarlo, ayuda al bebé a escuchar, observar y oír. Y los exquisitos patrones y muñecos de los calcetines hacen que tu bebé sea el más atractivo.

❤️ COLORES BRILLANTES: diseñado para bebés en crecimiento, este juguete educativo infantil ofrece la oportunidad para que su hijo promueva la capacidad de sus ojos, oídos y manos con el multicolor brillante, que desarrolla la coordinación mano-ojo, despierta la conciencia auditiva y refina las habilidades motoras.

❤️ LONGITUD ADECUADA: Los calcetines miden 20 cm; la pulsera mide 15 cm. Edad adecuada: bebé de 0-12 meses. El paquete incluye: 2 sonajeros de muñeca + 2 calcetines.

❤️ REGALOS PERFECTOS PARA BEBÉS: Dale a los buscadores de pies calcetines y sonajeros de muñeca como el regalo perfecto para bebés. Este sonajero de muñeca de animal será un regalo ideal para cualquier futura madre o bebé recién nacido. El juego de muñecas y calcetines suaves de animales es adecuado para baby shower, fiesta de cumpleaños o reunión navideña.

Interbaby SET-D2-58 - Set Regalo Disney Primera Puesta Bebé - Verde € 14.00 in stock 7 new from €14.00

Free shipping

Amazon.es Features Set regalo de ropita Disney para recién nacido 100% Algodón.

Pack regalo Disney para bebés “Primera Puesta” 5 Piezas

Incluye: 1 par de manoplas, un babero, un gorrito de primera puesta, una camisa y una polaina.

Talla Única de 0-6 meses.

El set de la canastilla de bebé viene en una bonita caja perfecta para regalo.

Lictin Set para Cuidado del Bebé - 15 Piezas Kit de Aseo para Bebés con Cuchara de Oreja con LED Cepillo de Pelo y Peine,Cortador de Uñas Cepillo de Dientes de Dedo para Viaje y el Uso Diario (Azul) € 19.99

€ 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Juego de 15 piezas mejorado】Nuestro kit de cuidado de bebé incluye cortaúñas, tijeras de seguridad redondeadas, 3 limas de uñas, succión nasal, cepillo de bebé, peine de bebé, dispensador de medicamentos, termómetro digital, cepillo de dientes de dedos, cuchara de cera de oído, taza medidora, masticable de dientes. Satisface completamente las necesidades diarias del bebé

【Productos de alta calidad】tijeras con cuchillas redondas, peines con dientes redondos y cepillos suaves, cepillos de dientes de silicona suaves adecuados para encías sensibles, dispositivos de succión nasal que pueden limpiar fácilmente la suciedad nasal, sondas de temperatura de alta tecnología y alta precisión, etc., proporcionan el mejor cuidado diario para tu bebé en todas las direcciones.

【Seguridad y belleza】con el fin de que cada bebé obtenga un buen aseo y salud (nuestro juego de aseo para bebés ha pasado varias certificaciones), hemos diseñado este kit de aseo. El kit utiliza materiales de alta calidad y seguros para garantizar que no contiene BPA, y se puede utilizar con confianza, para que los padres puedan estar seguros.

【Portátil esencial de viaje】Kit de cuidado de guardería con caja de almacenamiento duradera con cremallera, a prueba de golpes, a prueba de caídas y peso ligero, es muy fácil de llevar ya sea en casa o de viaje. Un juego completo, adecuado para usar desde recién nacidos hasta niños pequeños. La carcasa de gama alta es muy adecuada como regalo de cumpleaños o regalo de Navidad

【Servicio amigable】Lictin, el apoyo y la confianza de más de 2.2 millones de madres en todo el mundo, con el fin de dejar que el bebé crezca felizmente, mejoramos constantemente nuestros propios requisitos. Si tienes alguna pregunta sobre el kit de aseo para bebés, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico, te responderemos a tu mensaje en un plazo de 12 horas y te daremos una respuesta satisfactoria.

Vicloon Manta de Seguridad para Bebés,Mantita de apego bebé de Muñeca Elefante,21x16cm Toalla para bebés Toalla de Saliva,Regalo Bebe € 10.99

€ 8.88 in stock 1 new from €8.88

Free shipping

Amazon.es Features LINDO DISEÑO: Edredón de manta de bebé de tamaño 26x27cm, con lindo diseño de elefante gris, es el mejor regalo para bebés recién nacidos y niñas de 0 meses y más

BABERO ESPECIALMENTE DISEÑADO: Edredón de elefante tierno con nudos en las 4 esquinas para estimular el sentido del tacto, el anillo de papel incorporado en los oídos crujiendo como música, la pequeña campana incorporada en la cabeza tintineando brillante, lo que facilita calmar a su bebé con sonido

SUAVE Y SIN IRRITACIÓN: El edredón para bebé viene en un material de terciopelo que lo hace realmente suave, liviano y transpirable. Sin derramamiento ni formación de bolitas, más seguro para el bebé.

BUENO PARA TU BEBE: Pequeñas etiquetas de colores ejercitan la flexibilidad de los dedos del bebé. La tela suave permite que el bebé muerda y también puede proporcionarle el olor más familiar para garantizar un sueño tranquilo.

AMPLIA APLICACIÓN: También puede utilizar las toallas de bebé como toallas faciales infantil, baberos, toallas de baño, paño de hipo para bebés, toallas para leche, toallas absorbentes de sudor y más.

Suavinex, Canastilla Bebé Recién Nacido. Canastilla de Cosmética con: Crema Pañal 75 ml + Loción Hidratante Corporal 500 ml + Fragancia Baby Cologne 100 ml + Toallitas 72 uds. Regalo para Bebés. Azul € 30.55

€ 22.99 in stock 18 new from €22.99

Free shipping

Amazon.es Features REGALO BEBÉ - Canastilla de cosmética ideal como regalo para recién nacido. Set de cuidado de recién nacido con lo imprescindible para el cuidado diario del bebé

COMPLETA CANASTILLA DE BEBÉ. Incluye: Colonia para bebé Baby Cologne de Suavinex de 100 ml, baja en alcohol, no mancha la ropa + Crema del Pañal de 75 ml, 90% de Ingredientes de origen natural, protege de la aparición de rojeces e irritaciones + Loción Hidratante Corporal de 500 ml, con 90% de ingredientes de origen natural, hidrata en profundidad la piel del bebé + Toallitas Dermohidratantes 72 uds. con 96% de ingredientes de origen natural, limpian de forma suave y delicada la piel del bebé, también son aptas para las manitas y la carita

CAJA CANASTILLA DE REGALO. Todos los productos van dentro de una cuidada y bonita caja, ideal para regalar y que puede usarse para guardar las cositas o los recuerdos del bebé

COSMÉTICA con INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL- Línea cosmética pediátrica en envases provenientes de materias primas renovables, formulas más naturales con un 88% - 96% de ingredientes de origen natural

APTA PARA PIELES SENSIBLES - Línea cosmética apta para pieles sensibles, se puede utilizar desde el primer día de vida, con fórmulas Clínicamente testadas: bajo control dermatológico y pediátrico READ Los 30 mejores Fiambreras Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Fiambreras Para Niños

Suavinex, Regalo Bebé Recien Nacido, Canastilla Bebé con Maleta de Mimbre, Incluye: Chupete Zero Zero 0/6 Meses + Baby Cologne 100 ml + Crema del Pañal 75 ml + Toallitas + Loción Hidratante 300 ml € 49.95

€ 47.58 in stock 4 new from €46.65

Free shipping

Amazon.es Features REGALO BEBÉ. Canastilla bebé recién nacido con los esenciales para llevar al hospital y usar durante los primeros días

CON MALETA DE MIMBRE que incluye Chupete Zero Zero 0/6 Meses + Baby Cologne 100 ml + Toallitas 72 uds + Crema Pañal 75 ml + Loción Hidratante Corporal en una bonita maleta - cesta de mimbre. Ideal como regalo de recién nacido. La maleta de nacimiento se puede usar después para guardar los recuerdos del bebé

CHUPETE ZERO ZERO, en talla 0/6 Meses. Chupete apto para pieles sensibles e hipoalergénico, dermatológicamente testado. Con diseño aireado para que el chupete tenga un menor contacto con la piel del bebé. Chupete con tetina fisiológica SX Pro, que respeta el desarrollo bucodental del bebé. Chupete de silicona de grado médico

BABY COLOGNE, 100ml. La colonia de bebé Baby Cologne es el aroma para bebé (y mamá) preferido por los consumidores*. Con notas de frutos cítricos combinadas con flores blancas y almizcles. Baja en alcohol, por lo que no mancha la ropa

CREMA DEL PAÑAL, 75 ml. Protege de posibles irritaciones provocadas por el uso del pañal

Suavinex, Pack Cosmética Gran Formato. Incluye: Gel-Champú Espumoso 750 ml + Loción Hidratante 750 ml + Crema Pañal 75 ml + Pack Toallitas 25 uds. Pack Bebé Recién Nacido, 4 productos € 26.12 in stock 1 new from €26.12

Free shipping

Amazon.es Features PACK DE COSMÉTICA Suavinex de Gran Formato. Para tener los indispensables para el aseo del bebé. Ideal como regalo de recién nacido o como canastilla

APTO PARA PIELES SENSIBLES. Los productos de cosmética pediátrica de Suavinex se pueden utilizar desde el primer día y son aptos para pieles sensibles

INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL. Los productos de esta canastilla contienen entre un 86% y un 96% de ingredientes de origen natural

GEL CHAMPÚ ESPUMOSO, de 750 ml. Limpia la piel y el cabello del bebé. Con textura espumosa y fragancia Baby Cologne. No pica en los ojos

LOCIÓN HIDRATANTE de 750 ml. Hidrata en profundidad la piel del bebé

Interbaby Set Regalo bebé Manta con Cojín Caramelo rosa con Lamparita € 22.14

€ 19.99 in stock 4 new from €19.95

Free shipping

Amazon.es Features Set formado por una mantita para bebés, cojín con forma de caramelo y lamparita nocturna para acompañar al bebé.

Manta multiusos de 80x110 cm perfecta para usar dentro y fuera de casa. Con un tacto de terciopelo con relieve de burbujas.

El cojín tiene forma de caramelo, tiene el mismo tacto suave de la manta y te servirá tanto para adornar la cunita como para mantener al bebé en la misma posición mientras duerme.

La lámpara de luz led con forma de nube está fabricada en PVC ecológico. Libre de BPA. Acompañará al peque mientras duerme gracias a su tenue luz.

El set se presenta en una preciosa caja perfecta para regalar.

ANOTION Calcetines De Bebé De 0 a 12 Meses, Para Niño Y Niña, Regalos Divertido Para Nacimiento, Baby Shower € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Regalo divertido】 ¡Perfecto para futuros padres, nuevos padres, recién nacidos, bebés de 0 a 12 meses! Este regalo no solo es lindo sino también muy divertido.

【Suave y cómodo】Hecho de 90 % algodón, 7 % poliéster, 3 % elastano, cómodo y transpirable. Ideal para la delicada piel del bebé.

【Patrones lindos】 Hay muchos textos y patrones lindos en los calcetines. Humorístico y lindo, trayendo alegría todo el tiempo.

【Tamaño】 Los calcetines son elásticos y los pueden usar bebés de 0 a 12 meses. Así que no importa si no sabes el tamaño.

【Obtendrás】 4 pares de calcetines de bebé divertidos y elegantes.

HuBorns - Kit Marco Huellas Bebe Recien Nacido, Cuadro con Arcilla para Huella de Pie y Manos Recien Nacidos, No se Agrieta, Regalos Bebes Originales Niño y Niña € 20.95 in stock 1 new from €20.95

Free shipping

Amazon.es Features CAPTURA LA HUELLA DEL BEBE PARA SIEMPRE: Recuerda para siempre la huella de tu bebé con el kit marco bebe huella. No podrás evitar que tu pequeño crezca, pero siempre te quedará este bonito recuerdo. Puedes añadir el producto a la lista nacimiento bebe amazon para cuando llegue el gran momento.

FACIL Y SENCILLO, VIDEO INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL: Hemos realizado un VIDEO explicativo con las instrucciones en ESPAÑOL que encontrará en la última fotografía del cuadro huellas bebé. Siguiendo las instrucciones creará las impresiones en tan solo diez minutos. También tiene las instrucciones en la DESCRIPCIÓN y en el interior de la caja del kit marco para las huellas del bebe.

REGALO BEBE RECIEN NACIDOS ORIGINALES: El regalo perfecto para que cualquier amigo o familiar pueda tener un recuerdo con los marcos de fotos originales junto con las huellas de bebe. Perfecto para regalar en nacimientos, bautizos, para padres, madres, abuelos y sorprenderlos.

⭐ MATERIAL PREMIUM: El compuesto para los moldes no es tóxico, es seguro y fácil de usar. El material del kit huella bebe está testado y es el más seguro para no dañar el pie y manos del bebé. El marco consta de tres recuadros de 12x8cm, dos para las huellas del pie y mano bebe y uno central para una foto de tu recien nacido.

✌ NO SE AGRIETA AL SECAR, GARANTÍA DE PRODUCTO: Siguiendo las instrucciones del montaje de nuestro marco huella bebe disfrutaras de un resultado perfecto y tu arcilla no se agrietara. Te recordamos que debes dejar secar la arcilla entre 48 y 72 horas en un lugar seco, bien ventilado y lejos de los rayos del sol.

Cesta de Bebé Recién Nacido Estilo Maletín – Caja de Recuerdos de Bebé Crema con Osito, Muselina, Ropa y Otras Cosas de Bebé Esenciales - Cesta de Bebé para Baby Shower € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping

Amazon.es Features CESTA DE RECIÉN NACIDO PARA BABY SHOWER - Imagínate la escena cuando te presentes con esta canastilla de bebé. Contempla la emoción cuando abran la tapa y encuentren la colección de regalos que que contiene. Si la tienes que enviar por correo, imagínate la misma emoción al recibir y abrir el paquete con envoltura especial. Nota: las medidas de la caja son 29 x 21 x 10 cm

OPCIÓN DE ENTREGA SEGURA - Cada cesta de regalo bebé se empaqueta cuidadosamente en su propia caja de entrega para garantizar que llegue en perfectas condiciones. Esta canastilla de bebé recién nacido incluye un osito marrón de 15 cm, una muselina, un body de algodón, calcetines, un babero de algodón, toallitas húmedas, champú y jabón, un set de cepillo y peine, 2 pañales y una suave toalla de algodón perfecta para la hora del baño.

IDEAL PARA ALMACENAR RECUERDOS - Cuando se sacan todos los regalos de la cesta de regalo de bebé recién nacido, queda la preciosa caja para recuerdos de bebé en forma de maletín, lo que añade más valor al conjunto porque se puede utilizar para guardar y conservar todos los recuerditos de la infancia, como tarjetas, dibujos, álbumes, juguetes, etc y así poder disfrutarlos en el futuro. Si buscas regalos para embarazadas, este cesto de bebé es un regalo ideal para la nueva mamá.

CUIDADOSAMENTE ARREGLADAS - Durante toda la elaboración de nuestras cestas para bebés recién nacidos Baby Box Shop aplica los más altos estándares de higiene y seguridad. Limpiamos nuestro estudio de trabajo diariamente, y cada set de regalo se empaqueta cuidadosamente para garantizar que llegue en perfectas condiciones.

COMPRA CON CONFIANZA - En Baby Box Shop preparamos y creamos los sets de bebé recién nacido y los regalos para recién nacido en el Reino Unido. Si hay algún problema con tu pedido, nos comprometemos a hacer todo lo posible para solucionarlo. Todos los peluches cumplen la Norma Europea de Seguridad (EN71) y son aptos para usarse desde el nacimiento.

CONTRAXT Tarjetas Bonitas cumple mes bebe, Regalos originales español, cosas recien nacidos, futura mamá, Milestone baby cards € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping

Amazon.es Features TARJETAS CUMPLE MES BEBE: Set de tarjetas cumple mes bebe en español compuestas de 30 tarjetas impresas a dos caras (60 motivos en total), ideales para celebrar el cumple mes de tu bebe en su primer año. Estas tarjetas para bebes recien nacidos unisex son válidas para niños y niñas

REGALOS RECIEN NACIDOS: Si buscas regalos originales para bebes recien nacidos, estas bonitas placas cumplemeses bebe en español son una idea diferente, alternativa y original que sorprenderá a papá y a mamá

CREA BONITOS RECUERDOS: Crea bonitas fotos para tu calendario de meses del bebe con este mensual bebe o milestone baby cards. Un libro de nacimiento para cada cumplemes de tu bebe alternativo, curioso y original que te gustará enseñar a tus amigos y familiares

MATERIALES DE CALIDAD: Nuestro mesario bebe para tomar fotos durante el primer año del bebé son tarjetas impresas en papel de alto gramaje. Cada una incluye preciosos diseños, 100% originales y desarrollados en nuestro estudio

REGALO ARTESANAL Y ORIGINAL: Apoya el comercio local y el producto nacional con estos accesorios originales para bebés. Cada artículo se fabrica cuidando cada detalle y de manera artesanal en nuestro taller de Valencia, España

Cambiador bebé portátil e impermeable XL - Este cambiador de pañales es un bolso desmontable compuesto por 6 bolsillos junto un dispensador de toallitas y un cómodo cojín para la cabeza del bebé. € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping

Amazon.es Features MATERIALES - Este cambiador de viaje está hecho de tela Oxford impermeable, siendo más suave y cómoda para el tacto del bebé. Su diseño plegable, permite una limpieza fácil y rápida.

COMODIDAD MÁXIMA - El bolso de bebé dispone de una almohadilla integrada más gruesa para garantizar una gran comodidad y estabilidad. La alfombrilla impermeable es fácil de plegar y desplegar, permitiendo un uso con una sola mano.

TAMAÑO GRANDE - Es lo suficientemente grande para cubrir y proteger el cuerpo de su bebé en todo momento reduciendo así contactos directos desagradables en baños o instalaciones públicas.

RESISTENTE - El cambiador plegable adopta material Oxford de lino para el exterior, más duradero y lavable. Proceso de costura mejorado para hacerlo más resistente y evitar que las costuras se rompan.

DISEÑO - Formado con 2 grandes bolsillos de malla para pañales, 1 gran bolsillo interior para cremas o aceite de bebé, 1 bolsillo abierto ampliado para toallitas, 2 bolsillos exteriores con cremallera para teléfono y llaves, haciéndolo un complemento ideal para viajes. READ Los 30 mejores Joie Every Stage capaces: la mejor revisión sobre Joie Every Stage

HuBorns - Marco con Arcilla para Huella de Pie y Mano de Bebe Recien Nacido, Cuadro sin Grietas para Recuerdo o Regalo Original € 20.95 in stock 1 new from €20.95

Free shipping

Amazon.es Features CAPTURA LA HUELLA BEBE PIE Y MANO PARA SIEMPRE: Recuerda para siempre la huella de tu bebé con el kit marco bebe huella. No podrás evitar que tu pequeño crezca, pero siempre te quedará este bonito recuerdo. Puedes añadir el producto a la lista nacimiento bebe amazon para cuando llegue el gran momento.

FACIL Y SENCILLO, VIDEO INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL: Hemos realizado un VIDEO explicativo con las instrucciones en ESPAÑOL que encontrará en la última fotografía del cuadro huella bebé. Siguiendo las instrucciones creará la huella bebe en tan solo diez minutos. También tiene las instrucciones en la DESCRIPCIÓN y en el interior de la caja del set marco fotos y huellas de bebe.

REGALO BEBE RECIEN NACIDOS ORIGINALES: El regalo perfecto para que cualquier amigo o familiar pueda tener un recuerdo con las huellas bebe recien nacido junto con las fotos originales. Perfecto para regalar en nacimientos, bautizos, para padres, madres, abuelos y sorprenderlos.

⭐ MATERIAL PREMIUM: El compuesto para los moldes no es tóxico, es seguro y fácil de usar. El material del marco huellas bebe recien nacido está testado y es el más seguro para no dañar el pie y manos del bebé. El cuadro huella bebe consta de dos recuadros de 7,5x7,5cm para dos fotos y un rectángulo de 13x18cm para poner las huellas del pie y manos del recien nacido.

✌ NO SE AGRIETA AL SECAR, GARANTÍA DE PRODUCTO: Siguiendo las instrucciones del montaje de nuestro set marco fotos y huellas de bebe, disfrutaras de un resultado perfecto y tu arcilla no se agrietara. Te recordamos que debes dejar secar la arcilla entre 48 y 72 horas en un lugar seco, bien ventilado y lejos de los rayos del sol.

INTERBABY-Manta Burbuja y Dou Dou Osito Rosa € 15.50 in stock 7 new from €15.50

Free shipping

Amazon.es Features Set Regalo Bebé: Manta Burbujas y Dou Dou Osito Rosa.

Medidas dou dou: 28x17 cm.

Medidas Manta: 80 x110 cm.

Tacto aterciopelado - Composición: 100% microfibra de poliéster.

El set de regalo para bebés viene en una caja de regalo perfecta como detalle para recién nacidos, bebés y niños pequeños.

Suavinex, Regalo Bebé Baby Cologne. Incluye Baby Cologne 100 ml + Baby Cologne 50 ml Formato Viaje + Peluche para Bébé. Colonia para Bebé y Niños Baja en Alcohol, No Mancha la Ropa € 21.95

€ 16.95 in stock 5 new from €16.95

Free shipping

Amazon.es Features REGALO. Set de colonia para bebés y niños ideal como regalo para bebé recién nacido. El pack incluye: Baby Cologne 100 ml + Baby Cologne 50 ml Formato de Viaje + Peluche Bebé muy suave y blandito, con forma de conejito

BAJO CONTENIDO EN ALCOHOL. Colonia para bebés de bajo contenido en alcohol, por lo que no mancha la ropa. Colonia ligera pero de larga duración

¿A QUÉ HUELE? Te sorprenderá por su fresco y delicado aroma que combina las mejores notas de frutos cítricos, flores blancas y almizcles

IDEAL para refrescar a tu bebé en cualquier momento del día. Perfecta para regalar, como regalo de recién nacido

NO MANCHA LA ROPA. Perfecta para aplicar sobre la ropita del bebé o del recién nacido

Amazon Manta Burbuja para bebés con dou dou en color azul € 16.99 in stock 5 new from €16.04

Free shipping

Amazon.es Features Set Regalo perfecto para el bebé, formado por una Manta Burbujas y Dou Dou con forma de osito en azul.

Medidas dou dou: 28x17 cm.

Medidas Manta: 80 x110 cm.

Tacto aterciopelado - Composición: 100% microfibra de poliéster.

El set de regalo para bebés viene en una caja de regalo perfecta como detalle para recién nacidos, bebés y niños pequeños.

Kit De Marco Para Manos Y Huellas De Bebé Para Niño Y Niña, Regalo Bebe Recien Nacido, Regalo Adecuado Para Bebés, Traje De Recuerdos De Huellas De Bebés, Juegos De Huellas De Perros € 16.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Regalo Ideal Para El Bebé】Se pueden imprimir las manos y huellas del bebé, Dejando recuerdos coleccionables para el bebé y capturando dulces recuerdos de la infancia

【Personaliza Tu Marco De Fotos】Este marco de fotos casero puede crear un momento hermoso en el camino del crecimiento, Para que las dulces manos y huellas del bebé acompañen toda la vida.

【Crear Un Buen Momento】Se necesita paciencia para hacer este traje de bebé con huellas de pies y manos. Siga las instrucciones de uso de nuestro traje de impresión de yeso para bebés para obtener el efecto perfecto.

【Calidad】Utilizamos vidrio 100%, Nuestro marco de madera es seguro y estable, Asegurando que su marco de bebé se mantenga nuevo incluso después de mucho tiempo y fácil de limpiar.

【Seguro Y No Tóxico】La arcilla de grado alimenticio 100% segura para bebés no contiene aditivos tóxicos y nocivos, Lo que es particularmente seguro para los recién nacidos.

SOPHIE LA GIRAFE 010324 - Set regalo, Multicolor € 26.99

€ 19.12 in stock 9 new from €19.12

Free shipping

Amazon.es Features Material resistente

Fácil de limpiar

Producto practico

Fácil de usar

iDIY Lampara Bebe con Nombre - Regalo Bautizo Niña Niño, Regalos Bebes Recien Nacidos Originales, Regalo de Cumpleaños y Comuniones € 9.95 in stock 1 new from €9.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo personalizado para bebé: ¿Buscas regalos personalizados únicos y llenos de amor para un recién nacido? Elige entre nuestros diseños divertidos y haz clic en "Personalizar ahora" para agregar el nombre del niño o niña, traer alegría a los niños con esta lampara bebe noche

Impresión UV: Utilizamos una técnica de impresión UV para plasmar hermosos diseños en metacrilato transparente resistente. La suave y segura luz LED añade un toque alegre al ambiente, creando un espacio mágico y relajante en la decoracion habitacion bebe. Ideal para leer cuentos antes de dormir o simplemente dejar que el bebe recien nacido descanse plácidamente

Luces diferentes: Nuestra lampara personalizada ofrece diversas opciones de iluminación para satisfacer sus preferencias. Es el regalo bautizo niño ideal para regalos para bebes, nacimientos, cumpleaños y sorpresas especiales

Alta calidad: La lampara bebe tiene un tamaño de 15 cm x 5 cm x 18 cm, con un cable USB de 150 cm y un interruptor para mayor comodidad. Su diseño ha sido cuidadosamente elaborado para acompañar a tu recien nacido niña durante largos y mágicos momentos, convirtiéndose en un objeto entrañable que perdurará en el tiempo

Equipo profesional: Nuestro equipo profesional está disponible las 24 horas para responder a todas tus preguntas y satisfacer tus necesidades. Queremos que cada momento con esta lampara personalizada para bebés sea realmente mágico

