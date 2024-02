Inicio » Producto para bebé Los 30 mejores capota bugaboo camaleon capaces: la mejor revisión sobre capota bugaboo camaleon Producto para bebé Los 30 mejores capota bugaboo camaleon capaces: la mejor revisión sobre capota bugaboo camaleon 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de capota bugaboo camaleon?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ capota bugaboo camaleon del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



JYOKO KIDS Capota de algodon compatible con Bugaboo Cameleon 2 y 3 (BLACK SERIES) € 44.50 in stock 2 new from €44.50

Free shipping

Amazon.es Features JYOKO KIDS tiene para ti la funda capota compatible con Bugaboo Camaleon 2 y 3, ayudando a renovar y darle un look especial a la sillita paseo de tu pequeño. Contando con diversos estampados disponibles que gustarán a más de uno. (No incluye silla de paseo).

✅ Las capota de algodón ayudan a dispersar la concentración del calor en el techo, además permiten que la temperatura del entorno del cochecito sea fresca para tu peque en verano y conserve el calor en invierno.

Esta capota es fácil y rápida de instalar gracias a las gomas elásticas cuenta en los extremos, acoplándose fácilmente y haciendo lucir tu sillita de paseo como nueva.

Mantenemos un alto control de calidad en el diseño y elección de materiales para la elaboración de nuestros productos. Brindando el máximo confort y suavidad, gracias a que está hecho de algodón orgánico, además todos los materiales utilizados cuentan con el certificado Oeko-tex 100.

No te pierdas la oportunidad de adquirir la colchoneta y el saco compatible con la sillita Bugaboo Camaleon 2 y 3, bolso cochecito con anclajes antimanchas, cojín trainer y neceser. Ideal para combinar con la funda para capota del mismo color. (Todos los productos mencionados, se venden por separado). JYOKO KIDS pensando en ti y cuidando de lo que más quieres.

Bugaboo - Capota con ventana, extensible para una cobertura adicional y protección solar óptima, compatible con los cochecitos Fox 3 (no compatible con Fox 5)/Cameleon3, Pine Green € 94.95 in stock 2 new from €94.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La capota ventilada del Bugaboo Fox y Cameleon, parte de los accesorios esenciales para el verano, cuenta con un tejido de protección solar UPF 50+ que garantiza una protección solar superior y proporciona sombra para mantener a tu hijo fresco durante los calurosos días de verano

Con ventanas de malla integradas que permiten el paso de la brisa fresca y una ventana con cremallera en el frontal para facilitar el acceso a su hijo. El tercer panel cuenta con una exclusiva ventanita para que pueda vigilar a su bebé en todo momento.

Las capotas se adaptan a los carritos Bugaboo Fox 3 (no Fox 5) y Cameleon y se abren con cremallera para descubrir un panel extensible que garantiza una cobertura y ventilación óptimas, y aún más protección contra el sol, el viento y la lluvia

Las capotas se adaptan a todos los carritos Bugaboo Bee y se abren con cremallera para descubrir un panel extensible que garantiza una cobertura y ventilación óptimas, y aún más protección contra el sol, el viento y la lluvia

La capota ventilada está disponible en diferentes colores para que puedas mezclar y combinar para darle estilo a tu manera. READ Los 30 mejores Protector Muebles Bebe capaces: la mejor revisión sobre Protector Muebles Bebe

Bugaboo fox2/cam3 Capote Rouge € 89.95 in stock 1 new from €89.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 230411RD01 Model 239411RD01 Color rojo

Babyline FUCABLA - Funda Capazo Hipoalergénica Y Suave. Transpirable. Cubrecuco. Funda Capazo Interior. 100% Fabricación Española (Blanca Piqué), Color Blanco, 90 x 40 cm € 22.50 in stock 5 new from €22.50

Free shipping

Amazon.es Features Funda confeccionada en un suave tejido piqué , de fabricación 100% española y compatible con la mayoría de las marcas de carros del mercado

No compatible con carritos cuyo capazo lleve capota con cremallera.

Tejido, fabricación, venta y distribución 100% española.

Medidas 90 x 40

Bugaboo Capota ventilada Fox y Cameleon, extensible para una protección adicional y una protección solar óptima, repelente al agua, Sunrise Red € 99.95 in stock 4 new from €99.95

Free shipping

Amazon.es Features La capota ventilada del Bugaboo Fox y Cameleon, parte de los accesorios esenciales para el verano, cuenta con un tejido de protección solar UPF 50+ que garantiza una protección solar superior y proporciona sombra para mantener a tu hijo fresco durante los calurosos días de verano

Con ventanas de malla integradas que permiten el paso de la brisa fresca y una ventana con cremallera en el frontal para facilitar el acceso a su hijo. El tercer panel cuenta con una exclusiva ventanita para que pueda vigilar a su bebé en todo momento

Las capotas se adaptan a todos los carritos Bugaboo Fox y Cameleon y se abren con cremallera para descubrir un panel extensible que garantiza una cobertura y ventilación óptimas, y aún más protección contra el sol, el viento y la lluvia

Las capotas se adaptan a todos los carritos Bugaboo Bee y se abren con cremallera para descubrir un panel extensible que garantiza una cobertura y ventilación óptimas, y aún más protección contra el sol, el viento y la lluvia

La capota ventilada está disponible en diferentes colores para que puedas mezclar y combinar para darle estilo a tu manera

moon-bebe Capota compatible con Bugaboo Cameleon (BLANCO) € 27.00 in stock 1 new from €27.00

Free shipping

Amazon.es Features Material hipoalergénico, no irrita la piel de tú bebé, cumplimos con los estándares de calidad de textiles para bebé.

No incluye carrito.

Elaborada en algodón suave

moon-bebe Capota Bugaboo Cameleon (Verde) € 30.00 in stock 1 new from €30.00

Free shipping

Amazon.es Features Capota Bugaboo Cameleon

Material hipoalergénico, no irrita la piel de tú bebé, cumplimos con los estándares de calidad de textiles para bebé.

No incluye carrito.

Elaborada en algodón suave

Danielstore Funda Capazo Acolchada Color Rosa Maquillaje + Regalo Sabana Bajera Rosa € 27.00 in stock 2 new from €27.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEDIDAS: 74 cm de largo, 30 cm de ancho y 29 cm de alto

Recubrimiento de paredes Acolchado para un mejor acabado con tejido de piqué de nido de abeja

Compatible con : Bugaboo camaleón 1 y 2,Bebecar i3, Bebecar m3 plus, Concord sleeper 2.0, Inglesina quad, Silver cross pioneer, Chicco urban, Bebecar style classic, Preg perego, Trilogy inglesina, Loola de bebe confort, Bebe confort elea, Recaro city life, Playextreme skyline, Jane muum, Uppabay, Bonarelli, Pop up de Peg Perego, Trio love de chicco, Quinny buzz, Giordani metropolitan, Bebecar ip op, UppBby vista, Baby jogger city mini gt, Jane rider classic

NO Compatible: Matrix, Jane rider matrix, Bugaboo búfalo, Bugaboo donkey, Bugaboo camaleón 3,barsino baby, Be cool top, Bebe confort streety.

Si tu capazo lleva capota con cremallera, no es compatible

Capota BUGABOO CAMALEON3 Extensible Negro € 99.95 in stock 1 new from €99.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nueva capota extensible para los cochecitos camaleon de Bugaboo, VARILLAS NO INCLUIDAS

Tititnins® - Cesta para Bugaboo Camaleon 2 (+ versiones anteriores) | Cestilla de compras Impermeable | POLIPIEL NEGRA € 54.90 in stock 1 new from €54.90

Free shipping

Amazon.es Features La cestilla de compras diseñada por TititNins para el Bugaboo Camaleon 2 representa una mejora notable con respecto a la cesta original. Esta versión cuenta con un cierre superior que proporciona una capa adicional de seguridad, evitando posibles caídas accidentales de objetos. Además, ofrece total impermeabilidad, garantizando la protección de los artículos almacenados

[COMPATIBILIDAD] Es compatible con el Bugaboo Camaleon 2 y las versiones anteriores. IMPORTANTE: No es compatible con el Bugaboo Camaleon 3 y Bugaboo Camaleon 3 Plus.

[INSTALACIÓN] Nuestra cestilla de compras no incluye la base rígida. Para adaptarla, simplemente retira la base rígida de la cestilla original de Bugaboo y colócala en nuestra cestilla. Posteriormente, asegura la cestilla utilizando los velcros proporcionados, fijándola a la estructura del cochecito. Con estos pasos, la cestilla estará lista para su uso.

[FABRICACIÓN Y TEJIDOS]: Nuestra marca fabrica artesanalmente los productos en Palma de Mallorca (ESPAÑA) usando solo tejidos que son respetuosos con el medio ambiente y que cumplen el STANDARD 100 by OEKO-TEX.

[LAVADO Y CUIDADOS]: Recomendamos lavar con agua fría y programa de ropa delicada. No usar secadora. Más información https://www.tititnins.com

CAPOTA BUGABOO CAMALEON VICHY (AZUL MARINO, BUGABOO NORMAL) € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAPOTA TELA

CAPOTA BUGABOO CAMALEON VICHY (NEGRO, BUGABOO NORMAL) € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAPOTA TELA

Bugaboo Colchoneta Doble Confort para carritos, Comodidad para todas las estaciones, Ajuste mejorado, Compatible con todos los carritos Bugaboo, Reversible, Malla 3D supersuave, Pine Green € 69.95 in stock 5 new from €69.95

Free shipping

Amazon.es Features La funda de colchón Bugaboo Dual es un accesorio esencial para el verano que presenta un diseño reversible para brindar comodidad durante todas las estaciones: elige fácilmente el lado que creas que es más cómodo para tu bebé

Cuenta con una malla 3D abierta con propiedades antibacterianas que permite una alta circulación de aire y evaporación de la humedad y evita el sobrecalentamiento

Cuenta con tela Cooldry que absorbe la humedad para una fácil evaporación de líquidos mientras que la espuma de secado rápido debajo ayuda a regular la temperatura corporal asegurando la máxima comodidad para su bebé

Con líneas de costura mejoradas para una apariencia moderna y un efecto 3D óptimo. Ahora disponible en muchos y vibrantes colores para que puedas cambiar fácilmente el aspecto de tu carrito

Materiales de gran calidad y de fácil lavado en lavadora. Las fundas de colchón universales Bugaboo Dual Comfort se adaptan a todos los carritos Bugaboo (excepto al Bugaboo Ant)

PROTEC TIF | Fundas Protectoras de Neopreno para Manillar Compatible con Bugaboo Cameleon 1, 2, 3 y 3+ (Se colocan sobre la goma o las Fundas originales) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

1 used from €17.80

Free shipping

Amazon.es Features FUNDAS HECHAS A MEDIDA EN ESPAÑA: Encajan a la perfección sin formar pliegues en las curvas | Embellecen su carrito dejándolo como NUEVO | Compatible con Bugaboo Cameleon 1, 2, 3 y 3+ |

UNICO NEOPRENO PATENTADO HIPOALERGENICO Y RESPIRABLE: Evita la irritación, el sudor y alergias en la piel | Seguimos los estándares de calidad textil para niños.

MUY RESISTENTE: Ideal para prevenir y cubrir los desgastes del manillar | Tacto muy suave con su grosor de 2 mm para un agarre muy cómodo |

FACILES DE ENCAJAR: Las fundas se colocan fácilmente con cremallera encima de la goma original del cochecito |

MANTENIMIENTO: Se lava en maquina a 30ºC | No secar en secadora | Compatibilidad con las marcas del mercado: Bugaboo Cameleon 1, 2 y 3, "Armadillo" de mamas & papas, Quinny y Mas. (Medidas disponibles en las fotos) READ Los 30 mejores Mordedor Fruta Bebe capaces: la mejor revisión sobre Mordedor Fruta Bebe

PROTEC TIF | Pack de fundas de Polipiel Compatible con Bugaboo Cameleon 3 (2013-2018) y Cameleon 3 PLUS (2018-2021) | Se Colocan sobre la goma o las fundas originales | € 34.50 in stock 1 new from €34.50

Free shipping

Amazon.es Features FUNDAS HECHAS A MEDIDA EN ESPAÑA: Encajan a la perfección sin formar pliegues en las curvas | Embellecen su carrito dejándolo como NUEVO | Incluye las 2 fundas del Manillar y la funda del Asa de Transporte | Compatible con Bugaboo CAMELEON 3 |

ANTI-ARAÑAZOS Y ANTI-UV: Cubren los desgastes de la goma y ofrecen una muy alta resistencia a cualquier exposición de uso exigente | Solidez del color garantizado gracias a su tratamiento para los rayos del sol (UV) |

FACILES DE ENCAJAR: Se colocan fácilmente con cremallera encima de la goma original del cochecito |

ALTERNATIVA AUTÉNTICA: Esta preciosa Piel sintética es una alternativa no animal, ya que no se han sacrificado seres vivos para confeccionarla. A diferencia de la piel auténtica no despide olores aún estando húmeda.

MANTENIMIENTO: Lavado a mano con trapo húmedo. Utilizar jabón neutro diluido en agua y frotar en círculos suavemente hasta que la mancha desaparezca. No planchar, no retorcer, ni centrifugar, no meter en lavadora ni en secadora.

FUNDA INTERIOR CAPAZO BLANCA (CITYBEBE) (BLANCO) € 18.90 in stock 2 new from €18.90

Free shipping

Amazon.es Features Color Blanco Size 1 Unidad (Paquete de 1)

Bugaboo - Capota ventilada para silla de paseo Bugaboo Bee, Rosa (Soft Pink) € 99.95 in stock 1 new from €99.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proporciona protección contra los insectos y una ventilación adicional en días calurosos y soleados

Cuenta con una tela repelente al aceite y al agua

Ofrece una protección solar UPF 50+ mientras que la malla permite la circulación de la brisa fresca

Una ventanita con cremallera permite acceder fácilmente al niño y obtener ventilación adicional

CAPOTA BUGABOO CAMALEON VICHY (CAMEL, BUGABOO NORMAL) € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAPOTA TELA

CAPOTA BUGABOO CAMALEON VICHY (ROSA, BUGABOO NORMAL) € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAPOTA TELA

Babyline Caricias - Capota de coche para Bugaboo, color rosa € 56.00

€ 42.20 in stock 3 new from €42.20

Free shipping

Amazon.es Features Colección actual

Lavar en frio

Recomendado lavar a mano

De alta calidad

Bugaboo Fox/Cameleon3 Capote à fenêtres Stellar € 109.95 in stock 2 new from €109.95

Free shipping

Amazon.es Features Part Number 230312MB01 Model 230312MB01 Is Adult Product Size 1 Unidad (Paquete de 1)

JYOKO KIDS Capota de algodón compatible con Bugaboo Donkey (Black Series) € 44.99 in stock 1 new from €44.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JYOKO KIDS tiene para ti la Funda capota compatible para silla Bugaboo Donkey Impermeabilizada, con divertidos estampados que le darán un toque personal y divertido que a tu peque le encantará cada vez que se siente en su sillita (No incluye la silla de paseo).

Nuestra funda está elaborada con el más alto control de calidad y cuidando el más mínimo detalle, ayudando a proteger a tu bebé del viento y el sol durante cada paseo.

Sus materiales son perfectos para cada temporada del año. Gracias al algodón orgánico suave y transpirable, es ideal para el verano ya que cuenta con tejidos que permiten la fácil circulación del aire manteniéndolo fresco, además, para las épocas más frías permitirá mantener una temperatura adecuada.

✅ Recomendaciones de uso: Lavar a una temperatura de 30º y planchado suave, no utilizar lejía o químicos similares y no secar en la secadora. Al ser algodón elástico proporciona la facilidad de adaptarse fácilmente a la forma de la sillita. (No incluye la silla de coche).

Si te gusta que todo vaya a juego, descubre todos los complementos que tenemos para la sillita de paseo de tu bebé: Cómo la colchoneta compatible con bugaboo donkey, manta saco, protector de arnés, funda protector cubre asa y bolso cochecito con anclajes, ideal para que vayas super comodos en sus día a día. (Todos los productos mencionados, se venden por separado). JYOKO KIDS Comprometidos con los objetivos del desarrollo sostenible.

PROTEC TIF | Pack de Fundas de Neopreno Compatible con Bugaboo CAMELEON 3 PLUS (2021-2023) | Se Colocan sobre las fundas originales | € 31.40 in stock 1 new from €31.40

Free shipping

Amazon.es Features FUNDAS HECHAS A MEDIDA EN ESPAÑA: Encajan a la perfección | Compatible con Bugaboo CAMELEON PLUS | Embellecen su carrito y permiten mantenerle NUEVO.

UNICO NEOPRENO PATENTADO HIPOALERGENICO Y RESPIRABLE: Material ecológico libre de sustancias toxicas perfecto para proteger las fundas originales de los mordiscos y del babeo de su bebe | Evita la irritación, el sudor y alergias en la piel | Seguimos los estándares de calidad textil para niños |

MUY RESISTENTE: Tacto muy suave con su grosor de 2 mm para un agarre muy cómodo | Protege las fundas originales |

FACILES DE ENCAJAR: Las fundas se colocan fácilmente con cremallera encima las fundas originales del cochecito|

MANTENIMIENTO: Se lava en maquina a 30ºC | No secar en secadora |

PROTEC TIF | Pack de Fundas de Polipiel compatible con Bugaboo Cameleon 1 y 2 (Negro) (Se colocan sobre la goma original) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features FUNDAS HECHAS A MEDIDA EN ESPAÑA: Encajan a la perfección sin formar pliegues en las curvas | Compatible con Bugaboo CAMELEON 1 y 2 | Embellecen su carrito dejándolo como NUEVO | Incluye las 2 fundas del Manillar y la funda del Asa de Transporte |

ANTI-ARAÑAZOS Y ANTI-UV: Cubren los desgastes de la goma y ofrecen una muy alta resistencia a cualquier exposición de uso exigente | Solidez del color garantizado gracias a su tratamiento para los rayos del sol (UV) |

FACILES DE ENCAJAR: Se colocan fácilmente con cremallera sobre la goma original del cochecito |

ALTERNATIVA AUTÉNTICA: Esta preciosa Piel sintética es una alternativa no animal, ya que no se han sacrificado seres vivos para confeccionarla. A diferencia de la piel auténtica no despide olores aún estando húmeda.

MANTENIMIENTO: Lavado a mano con trapo húmedo. Utilizar jabón neutro diluido en agua y frotar en círculos suavemente hasta que la mancha desaparezca. No planchar, no retorcer, ni centrifugar, no meter en lavadora ni en secadora.

CAPOTA BUGABOO CAMALEON VICHY (AZUL BEBE, BUGABOO NORMAL) € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAPOTA TELA

Vizaro - Sábana Bajera para Colchón de Capazo de Carrito de Bebé Ajustable 70-80 x 30-35cm - 100% Algodón - Hecho UE, OekoTex - Estrellitas Blancas € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features ✅ Decora con estilo el interior del CAPAZO de tu carrito con la sábana bajera para el capazo de Vizaro. ⭐ Esta sábana lleva GOMA de AJUSTE por lo que se adapta a los capazos de casi TODAS las MARCAS, incluso los CAPAZOS GRANDES.

MEDIDAS: 70-80 x 30-35cm, se ajusta al tamaño del colchón de 70x30 - 80x35 - 75-33. ⭐ Nuestros clientes lo usan en capazos de Jané Muum Epic, BebeCar IpOp, Bugaboo Cameleon Donkey Bee Fox, Uppababy, Bebeconfort, Stokke, Mutsy Evo, Inglesina Quad, Anex, Vizaro, Chicco, etc…

✅ Composición 100% ALGODÓN PURO de ALTA CALIDAD. Lavable en lavadora. Los pediatras recomiendan textiles 100% algodón para bebés menores de 1 año para evitar alergias.

Fabricado en Europa (UE) con materiales certificados Oeko Tex 100. ✨ ALTA CALIDAD: Vizaro realiza muchos test intensos para garantizar una la larga vida de productos. ⭐ 100% GARANTIZADO, opiniones reales de clientes.

️ Producto SEGURO: el bebé lo puede chupar sin riesgos, con control de sustancias nocivas. ⭐ Calidad garantizada por Vizaro, marca de puericultura española de ALTA CALIDAD y SEGURIDAD. Pagamos nuestros impuestos en España y resto de UE. ⭐ Puede ver todos nuestros productos en WWW.VIZARO.ES. READ Los 30 mejores Joie Traver Shield capaces: la mejor revisión sobre Joie Traver Shield

Capota extensible Donkey 5 de Bugaboo - Gris Melange € 99.95 in stock 2 new from €99.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La capota Bugaboo Donkey 5 es el accesorio de carrito perfecto para dar sombra en los días soleados. Esta capota viene con un índice de protección solar UPF 50+, y mantiene a tu hijo protegido no solo de los rayos solares, sino también del viento y la lluvia.

Babyline Funda Capazo Hipoalergénica y Suave, Transpirable, Cubrecuco, Funda Capazo Interior. 100% Fabricación Española. (Arena Piqué) € 22.50 in stock 6 new from €22.50

Free shipping

Amazon.es Features Funda Fabricación 100%Española. Compatible con marcas: Bugaboo camaleón1 y 2 ,Bebecar i3, Bebecar m3 plus, Concord sleeper 2.0, Inglesina quad, Silver cross pioneer, Chicco urban, Bebecar style classic, Preg perego, Trilogy inglesina, Loola de bebe confort, Bebe confort elea, Recaro city life, Playextreme skyline, Jane muum, Uppabay, Bonarelli, Pop up de Peg Perego, Trio love de chicco, Quinny buzz, Giordani metropolitan, Bebecar ip op, UppBby vista, Baby jogger city mini gt, Jane rider classic

ATENCIÓN! NO COMPATIBLE CON: Carritos cuyo capazo lleve capota con cremallera, además Matrix, Jane rider matrix, Bugaboo búfalo, Bugaboo donkey, barsino baby, Be cool top, Bebe confort streety, Bebecar ip op. Bugaboo 3

Tejidos, fabricación, venta y distribución 100% española, devoluciones gratuitas.

1stopbabystore Burbuja de lluvia universal para Bugaboo Cameleon Icandy Manzana Melocotón FRESAS Silvercross Surf Burbuja de lluvia € 27.94 in stock 2 new from €25.76

Free shipping

Amazon.es Features atención YOU ARE SOLO comprando el Protector de lluvia

NUEVO EN Original Embalaje

Ventana asegura una ventilación adecuada y fácil acceso a su hijo sin sacar el protector de lluvia

Fácil De Tienda En Cesta de la compra Sino IN USE

OFERTAS PROTECION DE THE WIND AND RAIN

JYOKO KIDS Capota para Silla de Paseo y Cochecito de Bebé compatible con Bugaboo Bee 3, Bee plus, Bee 5, Elaborada en Tejido de Algodón Elástico, Suave y Transpirable (Pink Sparkles) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

1 used from €32.16

Free shipping

Amazon.es Features Cambia el aspecto de la sillita de tu pequeño con nuestra Capota para Silla de Paseo y Cochecito de Bebé compatible con Bugaboo Bee 3, Bee plus, Bee 5, Elaborada en Tejido de Algodón Elástico, Suave y Transpirable de JYOKO KIDS. Contamos con una amplia gama de diseños que te encantarán. Además, tienes la opción de adquirir otros productos complementarios del mismo estampado creando un look bonito.

Elaborado con algodón, suave y transpirable: ideal para días calurosos de verano, ya que sus componentes permiten la fácil circulación del aire, manteniendo a tu bebé cómodo mientras está sentado en su sillita.

✅ Todas nuestras capotas son elaboradas con materiales que cuentan con el certificado Oeko-tex para la fabricación de productos textiles infantiles. A su vez, evita irritaciones y posibles molestias en las pieles más sensibles gracias a su tejido hipoalergénico y antialérgico.

Recomendaciones de uso: lavar a una temperatura de 30º y con un planchado suave, no utilizar lejía o productos químicos similares y no secar en la secadora.(No se incluye la silla de paseo).

Las capotas alargan la vida útil y mantienen como nueva tu silla de paseo. Además, le proporciona a la silla un look diferente que a tu pequeño seguro que le encantará. No te pierdas la oportunidad de descubrir el resto de productos imprescindibles que tenemos en JYOKO KIDS para hacerte la vida más fácil en tu día a día como los protectores de arnés, cojín trainer, reductor anti alérgico universal, bolso cochecito, cubre asa y funda para capota.

