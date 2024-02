Inicio » Top News Los 30 mejores redmi 6a funda capaces: la mejor revisión sobre redmi 6a funda Top News Los 30 mejores redmi 6a funda capaces: la mejor revisión sobre redmi 6a funda 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

- Funda Carcasa Gel Transparente para XIAOMI REDMI 6A, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para XIAOMI REDMI 6A, respetando botones y puertos del SmartPhone

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

- Funda Anti-Shock Gel Transparente para XIAOMI REDMI 6A, Ultra Fina 0,33mm, Esquinas Reforzadas, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 2.45 in stock 2 new from €2.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para XIAOMI REDMI 6A, respetando botones y puertos del SmartPhone, modelo ANTI-SHOCK

Esquinas Reforzadas para absorver los impactos. Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel y esquinas reforzadas, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

ebestStar - Funda Compatible con Xiaomi Redmi 6 6A Carcasa Cartera Cuero PU, Funda Libro Billetera Ranuras Tarjeta, Función Soporte, Negro [Aparato: 147.5 x 71.5 x 8.3mm, 5.45''] € 11.49 in stock 1 new from €11.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRODUCTO : Funda cartera de cuero PU, alta calidad, compuesta por una carcasa de silicona TPU y una solapa lateral mantenida por una lengüeta magnética.

FUNCIÓN : Protección integral, cubre completamente el dispositivo, soporte que permite diferentes formatos y posiciones de lectura (retrato, paisaje).

ERGONOMÍA : Útil, práctico y ligero, permite llevar lo necesario gracias a sus ranuras para tarjetas así como un espacio adicional para billetes, boletos, fotos … su corte se adapta a las particularidades del dispositivo (botones, conectores, cámara ...).

DISEÑO : Revestimiento discreto y elegante, efecto retro clásico.

SOLO COMPATIBLE con : Xiaomi Redmi 6, Redmi 6A [Dimensiones PRECISAS de su aparato : 147.5 x 71.5 x 8.3mm, pantalla 5.45"] - INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRO APARATO.

TBOC Funda para Xiaomi Redmi 6-6A (5.45") - Carcasa [Transparente] Completa [Silicona TPU] Doble Cara [360 Grados] Protección Integral Total Delantera Trasera Lateral Móvil Resistente Golpes € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Protección Total de 360 Grados] – Esta funda protege la pantalla, la trasera, las esquinas y los cantos de tu smartphone. Ofrece una protección integral contra los golpes o arañazos que puedan ocasionarse durante su uso o transporte.

[Transparencia Total] – A diferencia de otros modelos, esta carcasa no tiene puntos en la parte delantera. La funda es totalmente transparente, ayudando a mantener una calidad de imagen perfecta. Además, no influye en la precisión de la pantalla táctil. (No necesita un Protector de vidrio templado para la pantalla).

[Fácil Instalación] – Esta carcasa doble es fácil de poner y quitar. Fácil acceso a todos los puertos, botones y dispositivos sin necesidad de quitar la funda. Puede ponerla y quitarla, cuantas veces quiera, sin dañarla.

[Delgada y Ultraligera] – Apenas añade grosor ni peso a tu smartphone. Está específicamente diseñada para este modelo. La parte frontal es de TPU flexible, mientras que la carcasa trasera es de plástico rígido.

[100% Satisfacción Garantizada] – Compra sin riesgo. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero. Si tienes alguna consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. READ Los 30 mejores iron man casco capaces: la mejor revisión sobre iron man casco

OKZone Funda para Xiaomi Redmi 6 / 6A, Funda Carcasa de Cuero para Xiaomi Redmi 6 / 6A,Magnético Carcasa Funda Móvil Billetera Cuero Funda con Tapa Libro Caso Soporte Plegable (Negro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: especialmente diseñado para Xiaomi Redmi 6 / 6A. Por favor, elige el tamaño correcto de tu teléfono antes de comprar, las imágenes son solo para referencia.

Materiales de alta calidad: hecho de piel sintética de alta calidad y carcasa interior de TPU suave, proporcionando una experiencia de alta calidad y sensación cómoda al tacto. Costuras reforzadas y artesanía 100% hecha a mano que hace que sea más duradera y a prueba de golpes.

Multifuncional: Esta funda tiene 2 ranuras para tarjetas bancarias (billetes métricos, autobús, otras tarjetas) y 1 bolsillo para guardar dinero, puede servir como su cartera.

Protección de 360 grados: cubre todos los lados y esquinas de tu teléfono, absorbiendo el impacto de la caída perfectamente. Con absorción magnética oculta, la funda se cierra de forma segura para proteger la pantalla de arañazos u otros daños.Fácil acceso a todos los botones y características. Recortes precisos para altavoces, cámara y otros puertos.

Soporte de visualización de múltiples ángulos: Esta funda puede liberar las manos con el modo sand video, apoyar su teléfono en posición horizontal, ideal para ver vídeos y navegar por Internet.

JayModCase Funda para Xiaomi Redmi 6 / 6A, Flip Leather con Tarjetas y Cartera Soporte Plegable Cáscara de TPU Cierre magnético para Redmi 6 (Rojo) € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Protección Integral: La funda plegable para teléfono está fabricada artesanalmente con cuero sintético extremadamente duradero, mientras que la carcasa interna está hecha de TPU. Esto proporciona una resistencia a impactos potente y evita la suciedad, abolladuras y arañazos. Los bordes elevados protegen la pantalla y la cámara de arañazos.

✅ Diseñado Especialmente para Xiaomi Redmi 6 / 6A: Recortes precisos permiten el acceso a todos los puertos, botones, cámaras, altavoces y micrófonos. Por favor, verifique el modelo de su teléfono antes de realizar la compra.

✅ Gran Capacidad: Práctico y elegante. Un bolsillo para billetes y tres ranuras para tarjetas le permiten almacenar tarjetas de visita, tarjetas de identificación, notas y más.

✅ Diseño Multifuncional: La funda abatible para Xiaomi Redmi 6 / 6A tiene un cierre magnético fuerte que no solo protege su teléfono, sino que también asegura sus tarjetas y dinero. La función de soporte es perfecta para ver películas o hacer videollamadas sin manos, brindando comodidad óptima y el mejor ángulo de visión.

✅ Garantía de Calidad: Si tiene alguna pregunta o no está satisfecho, no dude en contactarnos por correo electrónico. Resolveremos sus inquietudes en un plazo de 24 horas. ( Si recibe un artículo defectuoso, envíenos un correo electrónico para obtener un reemplazo gratuito o un reembolso.)

IMEIKONST Xiaomi Redmi 6 Funda Embossed Libro de Cuero Billetera Premium Phone Case Flip Folio Card Slot Holder Magnetic Stand Funda para Xiaomi Redmi 6A Mandala Rose Gold LD € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★[Compatible]: Solo para Xiaomi Redmi 6A / Xiaomi Redmi 6

★[Material]: Hecho de cuero Pu de calidad que es seguro y protector, peso ligero que se adapta perfectamente a su teléfono.

★[Función de pie de apoyo]: La función de soporte libera las manos cuando lee y mira. Puede ajustar diferentes ángulos de visión a su gusto.

★[Protección de cuerpo completo]: Proteja bien su teléfono del polvo, huellas digitales, abolladuras, rasguños y golpes.

★[Paquete]: 1 * Funda Flip Wallet de cuero PU.

Xiaomi Redmi 6A Funda, MHHQ 2in1 Armadura Combinación A Prueba de Choques Heavy Duty Escudo Cáscara Dura PC + Suave TPU Silicona Rubber Case Cover con soporte para Xiaomi Redmi 6A -Black Plus Gray € 8.59 in stock 1 new from €8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1, Ajuste de 100%, diseñado específicamente para la Huawei Mate 10 Pro , todos los botones y la interfaz puede acceder fácilmente

2, Caso de doble capa consiste en una capa interna suave para proteger contra golpes y caídas, y una capa exterior resistente, dura para el refuerzo y definición

3, Tecnología avanzada de la absorción de choque, con los patrones geométricos amortiguadores de choque, le dan la mejor protección, ya no tienen que preocuparse de la gota del teléfono móvil

4, Un diverso sentido del tacto, anti-sudor, anti-huella digital, anti-rasguña, nunca se descolora color, artículo estupendo

xingting EU Compatible con Funda Xiaomi Redmi 6A Silicona Líquida Ultrafina Flexible TPU arcasa en Silicona Cubierta Anti-Scratch Anti-Shock Antideslizante Caso Cáscara-Azul Oscuro € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Compatibilidad: perfecto para el Xiaomi Redmi 6A.

★Diseño elegante: La funda para teléfono de silicona de color sólido no solo protege su teléfono móvil, sino que también es elegante y hermosa. 8 colores:Rosa Oscuro + Rojo + Negro+ Blanco+ Azul Oscuro + Azul Claro+Rosa Claro+Amarillo.

★Fácil acceso: el corte preciso proporciona un fácil acceso a todos los puertos y funciones, volumen, toma de auriculares, altavoz, cámara y flash, botón de encendido.

★Fácil de limpiar: cualquier mancha en la carcasa exterior se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo para mantenerla limpia y seca.

★Servicio al Cliente:proporcionamos un servicio al cliente profesional y agradable las 24 horas.Si tiene algún problema con el producto,comuníquese con nosotros a tiempo. podemos brindarle el mejor servicio.

Yiscase Funda para Redmi 6A | 3D Mariposa en relieve | Funda de piel premium con tarjetero y función atril | azul € 8.92 in stock 1 new from €8.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: la funda del teléfono está especialmente diseñada para el Redmi 6A y dispone de los recortes adecuados para cámara, altavoces, cable de carga y auriculares.

Protección integral: la funda de piel sintética compatible con Redmi 6A ofrece una protección óptima en todo tipo de accidentes y está protegida constantemente contra solapas no deseadas gracias al cierre magnético.

MATERIALES Y DISEÑO DE ALTA CALIDAD: la funda plegable Redmi 6A de piel sintética vegana espera con un elegante diseño de mariposa en relieve 3D que no tiene igual.

Ranuras para tarjetas y función de soporte: la funda para Redmi 6A dispone de 3 ranuras para tarjetas de crédito, tarjetas de cliente, etc. y también cuenta con un compartimento lateral grande adicional.

El regalo perfecto: ¿estás buscando un regalo para alguien especial? Ya sea niña o mujer, con la funda plegable con diseño de mariposa de our siempre estarás bien.

LXHGrowH Funda para Xiaomi Redmi 6A - Carcasa Completa Anti-Shock [360°] Full Body Protección [Silicona TPU Frente] y [Duro PC Back] para Xiaomi Redmi 6A - Cover Doble [Transparente] € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible para Xiaomi Redmi 6A

2in1 Dual Layer Anti-shock 360° Protección Híbrida Case para Xiaomi Redmi 6A

Materiales: Suave TPU Silicona Gel Frente + Duro PC Back Shock-Absorción Protector Carcasa

Una protección duradera: Resistente a los golpes,antideslizante, repele la suciedad, es resistente y protege a tu teléfono de cualquier signo de desgaste.De forma óptima con los recortes para todos los puertos necesarios y la cámara, altavoz y micrófono, permiten la operación sin ningún obstáculo

Garantía de servicio al cliente: si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, no dude en comunicarse con nosotros por correo electrónico, sin duda lo haremos para su satisfacción.

3X Funda Carcasa Gel Transparente para XIAOMI REDMI 6A, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 3 Fundas diseñadas por Electrónica Rey para XIAOMI REDMI 6A

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

Mo-Beauty Funda Xiaomi Redmi 6A, Funda Xiaomi Redmi 6A con Tapa, Redmi 6A Funda Libro de Cuero con Cáscara de TPU, Soporte Plegable, Tipo Libro Flip Wallet Caso, Funda Piel para Xiaomi Redmi 6A(Rojo) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] Diseñado con precisión para funda Xiaomi Redmi 6A libro, con recortes para cámara, carga, altavoz, auriculares y botón de encendido sin sacar el teléfono de la funda movil.

[Protección integral] Esta Funda Xiaomi Redmi 6A proporcionará una protección óptima contra golpes y rasguños cotidianos. Su flexible funda interior de TPU mantiene el teléfono en su lugar mientras ofrece protección adicional. Los bordes elevados protegen la pantalla y la cámara de arañazos.

[Materiales de primera calidad] Funda con tapa Xiaomi Redmi 6A Hecho de un material resistente de piel sintética para brindarle a su teléfono protección completa sin comprometer el estilo, esta PU-Cuero Wallet protectora para teléfono es perfecta tanto para hombres como para mujeres en varias ocasiones.

[Card Clots & Kickstand] Funda Xiaomi Redmi 6A Cuenta con 2 ranuras para tarjetas de crédito, tarjetas de visita y una ranura para dinero para mantener sus objetos de valor seguros, cierre magnético de doble cara para la seguridad de sus pertenencias. Función de soporte incorporada para ver videos en modo horizontal.

[Atención al cliente Premium] Brindamos asistencia de atención al cliente 24/7 para funda Xiaomi Redmi 6A tapa. GARANTÍA: * REEMPLAZO GRATUITO * o * REEMBOLSO COMPLETO * para productos defectuosos, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, siempre estamos aquí para ayudarlo.

LAGUI Funda Adecuado para Xiaomi Redmi 6A, Los Adornos Bien Definidos y Grabados Carcasa Tipo Libro, de ranuras para tarjetas y soporte horizontal y solapa con cierre magnético, azul € 11.88 in stock 1 new from €11.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cumple su función como funda protectora, la proteccion del telefono es inmejorable ya que tiene un grosor generoso, verá su durabilidad en el tiempo.

Esta funda además de preservar tu Xiaomi Redmi 6A de golpes y ralladuras, Las ranuras para las tarjetas o algún billete es ideal para no tener que llevar billetero en muchos momentos.

Mantiene el movil en perfecta colocación, Se puede poner como un soporte horizonta y ver los vídeos sin coger el móvil.

Producto muy aconsejable si te gusta que la funda sea tipo libro y si te gusta el dibujo, es mucho mas bonita en la realidad que en las imágenes.

Quizás siempre has sido un oponente de las fundas de los teléfonos celulares hasta que hayas probado este caso, cambiará tu mente. READ La astrónoma Maya Hazeem revela las predicciones del martes según trazas de números

Funda para Xiaomi Redmi 6/Redmi 6A Carcasa,Ranuras Tarjetas,Soporte Plegable,Silicona TPU,Case Protectora Funda para Xiaomi Redmi 6(5.45") € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nota: Solo compatible para Xiaomi Redmi 6/Redmi 6A

Material: cuero de PU de alta calidad en relieve con patrones de rosas, con una cubierta interior de TPU suave que se adapta perfectamente a su teléfono

Multifunción: (1) El soporte continuo está integrado cuando se pliega en un estilo de pie para ver videos. (2) La ranura para tarjetas está diseñada para su tarjeta de crédito o débito

Recorte perfecto: todas las conexiones se pueden utilizar libremente, el recorte encaja perfectamente, también apto para micrófonos y altavoces

Protección de 360 grados: la funda del teléfono celular rodea completamente el teléfono celular, con protecciones de cuerpo completo en la parte delantera y trasera, incluidos los botones de volumen y el interruptor de silencio, verdadera protección de 360°

COODIO Funda Xiaomi Redmi 6 con Tapa, Funda Movil Xiaomi Redmi 6A, Funda Libro Xiaomi Redmi 6 Carcasa Magnético Funda para Xiaomi Redmi 6 / 6A, Azul Oscuro/Rojo € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta COODIO funda para Xiaomi Redmi 6 Book Style con magnético, función de soporte y ranuras para tarjetas, compatible con teléfono Xiaomi Redmi 6 / Redmi 6A 5,45 pulgadas.

Esta funda móvil Xiaomi Redmi 6 está hecha de cuero sintético duradero y forro interior de TPU, que proporciona la máxima protección contra la suciedad, golpes y arañazos.

Esta carcasa Xiaomi Redmi 6 incluye ranuras para tarjetas y 1 bolsillo para dinero; Puede conservar su identificación, sus tarjetas de crédito y su dinero, sin tener que llevar su billetera. Un cierre magnético integrado mantiene su teléfono móvil y sus tarjetas a salvo.

Esta funda Xiaomi Redmi 6 con tapa se puede configurar horizontalmente y actuar como soporte, ideal para ver películas o chatear por video.

Esta funda libro Xiaomi Redmi 6 es un buen agarre para mantener su dispositivo, protege su teléfono de arañazos, golpes, polvo y caídas accidentales.

cuzz Funda para Xiaomi Redmi 6A+(Protector de Pantalla de Vidrio Templado) Carcasa Silicona Suave Gel Rasguño y Resistente Teléfono Móvil Cover-Negro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Xiaomi Redmi 6A Funda Carcasa protectora+Cada Funda tiene una película de vidrio templado gratis: Se ajusta perfectamente al móvil Xiaomi Redmi 6A.ofrece una protección Perfecto sólida.

La Funda Xiaomi Redmi 6A clásica hará que tu móvil se vea sobrio y simple. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante. ideal para conservar el diseño original de tu teléfono inteligente.

Diseño ultra delgado de color puro, muy Sencillo para un excelente tacto y la impresión visual, e incluso hace que su teléfono más elegante.

Con orificios de puerto de corte de precisión y moldes de botones prácticos, puede tener acceso fácilmente a todas las funciones de su Phone.

El equipo de CUZZ proporciona productos de alta calidad y un servicio postventa integral, lo que facilita la compra.

MRSTER Funda de Piel Premium para Xiaomi Redmi 6A, [Stand Support] [Porta Tarjetas de Crédito] [Cierre magnético] Funda Funda para Xiaomi Redmi 6A. LD Mandala Green € 11.98 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: Xiaomi Redmi 6A

Funda de piel sintética (poliuretano), excelente calidad, protección óptima, tacto excelente.

La función atril ofrece un buen ángulo de visión para ver vídeos o fotos.

Acceso a todos los botones, controles y puertos sin tener que quitar la funda.

Nota: Antes de comprar, por favor confirme que la funda del teléfono móvil es adecuada para su modelo de teléfono móvil.

Funda Xiaomi Redmi 6A, Funda 2in1 Dual Layer 360° Full Body Anti-Shock Protección Silicona TPU Bumper y Duro PC Armadura con Soporte y Desmontable Carcasa para Xiaomi Redmi 6A, Rojo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible para Xiaomi Redmi 6A

2in1 Dual Layer Anti-shock Protección Híbrida Case con Soporte y Desmontable Cover para Xiaomi Redmi 6A

Materiales: Suave TPU Silicona Gel Bumper + Duro PC Armadura Shock-Absorción Protector Carcasa

Una protección duradera: Resistente a los golpes,antideslizante, repele la suciedad, es resistente y protege a tu teléfono de cualquier signo de desgaste

De forma óptima con los recortes para todos los puertos necesarios y la cámara, altavoz y micrófono, permiten la operación sin ningún obstáculo

Topme Funda para Redmi 6 / Redmi 6A (5.45" Inches) Carcasa Caja Case Estuche, Funda Protectora de Piel de Silicona TPU - Cian Claro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: Xiaomi Redmi 6 / Redmi 6A (5.45"Inches).

La carcasa del teléfono está hecha de un material de silicona suave y cómodo, que es muy liviano y puede mantener la forma original del cuerpo de Xiaomi Redmi 6 / Redmi 6A.

La posición expuesta del teléfono móvil se eleva aproximadamente 1 mm, para evitar que se rayen la pantalla y la cámara del teléfono móvil.

El material de fibra suave actúa como amortiguador y puede proteger el teléfono en todas las direcciones.

Una funda protectora suave diseñada para Xiaomi Redmi 6 / Redmi 6A, por lo que tiene cortes precisos que le permiten acceder fácilmente a los puertos, altavoces, etc.

MRSTER Funda para Xiaomi Redmi 6A, Business Style Funda de PU Cuero Billetera Carcasa Flip Cubrir con Cierre Magnético para Xiaomi Redmi 6A. DT Black € 11.98 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos Compatibles: Xiaomi Redmi 6A

Este caso hecho de cuero de la PU de la alta calidad, material ultra-delgado, durable, Suave y confortable;

La cierre magnética mantiene su teléfono y su tarjeta seguro están protegidos. Evita que la funda se abra y así protege la pantalla;

Con función soporte para ver los vídeos, escuchar música o navegar por Internet;

Recortes precisos para facilitar el acceso a todas los controles y características.

BIIULHCI Funda para Redmi 6A/Redmi 6, Carcasa Libro Tapa de Cuero Piel Wallet Case Flip Cover Redmi 6A/Redmi 6,con Kickstand,Tarjetas Ranura Magnética Cartera € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] Funda Libro Solo para Redmi 6A/Redmi 6

[Materiales premium]diseñado con piel sintética de alta calidad que es suave y durable, y con materiales seguros.

[Protección de 361 grados]: Su teléfono y artículos importantes se guardarán de forma segura en esta funda tipo billetera con un fuerte cierre magnético, la funda se cierra fácilmente y con cuidado para proteger la pantalla de arañazos u otros daños, sin necesidad de preocuparse por caídas.

[Funda cartera clásica]: El diseño simple se ve clásico, combinado con soporte de pie, portatarjetas, billetera, hebilla magnetica, es muy práctico para usar en su vida diaria

[Función de soporte] La función de soporte incorporado le permite ajustar libremente el ángulo para ver videos. La cubierta frontal de la carcasa del teléfono está diseñada con agujeros para que no tenga que abrir la cubierta frontal al contestar el teléfono.

Moozy Funda para Xiaomi Redmi 6A, Negra - Flip Cover Smart Magnética con Soporte y Cartera para Tarjetas € 12.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Clásicos De Moda: Moozy Smart Magnética funda para Xiaomi Redmi 6A tiene un cierre magnético muy cómodo (sin broche!) y una bonita superficie de cuero PU, con diseño anti arañazos.

Protección Completa: El teléfono móvil se coloca dentro de un soporte blando de silicona que cubre sus 4 esquinas. Protegerá completamente tu teléfono y lo cubrirá desde todos los ángulos.

Ranura Para Tarjetas: El porta tarjetas te da la oportunidad de llevar tu tarjeta de crédito o algo de dinero contigo sin tener que llevar la cartera. Haz tu vida diaria más fácil.

Soporte Para Una Mejor Visualización: La funda tiene un pie de apoyo estable para que puedas ver videos, jugar a videojuegos, hacer llamadas en manos libres o hacer que las fotos con temporizador sean más cómodas.

Compatibilidad: Antes de la compra, compruebe el modelo de su teléfono. Esta funda NO es compatible con los modelos Xiaomi Redmi 6 y Xiaomi Redmi 6 Pro.

Radoo Funda para Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A, Vintage Billetera Carcasa Protectora de Cuero Libro PU con Cierre Magnético, Ranuras para Tarjetas Flip Folio Carcasa para Redmi 6/ Redmi 6A(Rojo Azul) € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [Cuero de la PU de alta calidad] La funda Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A está hecha de cuero de la PU de alta calidad, duradera, transpirable y suave, protege su smartphone de gotas, de golpes, de polvo y de rasguños accidentales.

✅ [La funda billetera funcional] La funda Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A tiene 3 ranuras para tarjetas y un bolsillo oculto para almacenar tarjetas de crédito, tarjetas de identificación, billetes de banco en efectivo sin llevar su billetera. La funda tiene un diseño de hebilla magnética para garantizar la seguridad de su dinero y tarjeta.

✅ [Shell interno de TPU suave] En comparación con los materiales de PC, el material de TPU es más suave, más ponible y más elástico. Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A funda La carcasa interior del tpu flexible no es fácil de romper y puede reducir efectivamente el daño causado por la caída accidental del teléfono móvil, y es fácil de instalar y quitar. Corte preciso para un fácil acceso a todos los botones, puertos y cámaras.

✅ [Diseño multifuncional] La carcasa Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A con elegante soporte horizontal y vertical, para video llamadas con las manos libres, lectura o ver películas en cualquier lugar. FUNCIONA MUY BIEN con la mayoría de los soportes para el móvil en el coche, palo de selfie, protectores de pantalla y Ap Pay / NFC.

✅ [1 AÑO DE GARANTÍA] Esto la funda Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A con 100% Satisfacción, para brindar el mejor servicio al cliente, todas las fundas de cuero que se venden en nuestra tienda ofrecen 1 AÑO DE GARANTÍA. Cualquier defectuoso o defecto podría ser intercambiado o reembolso en el plazo de 24 horas, los pls nos envían el email. READ Los 30 mejores Intermitentes Moto Led capaces: la mejor revisión sobre Intermitentes Moto Led

Moozy Funda Silicona Antigolpes para Xiaomi Redmi 6A - Transparente Crystal Clear TPU Case Cover Flexible € 12.99

€ 10.39 in stock 2 new from €10.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Claro Como El Cristal: La funda para Xiaomi Redmi 6A está hecha de forma magistral. La carcasa super transparente ofrece una protección reforzada y resalta el diseño y el color original de su teléfono.

Protección Máxima: El amortiguador diseño 3D de cuatro esquinas reforzadas ofrece una auténtica protección a prueba de golpes. Todos los botones y esquinas están elevados, y los bordes en relieve separan la pantalla y la lente de la cámara de la superficie para proteger todos los lados de su dispositivo.

Perfección En Los Detalles: Cómodo acceso a todos los puertos y funciones: los botones e interruptores cubiertos son precisos y están cuidadosamente diseñados. La combinación de gran calidad y sencillez hacen que esta carcasa de silicona transparente sea la elección perfecta para un estilo elegante diario.

Material Duradero: La funda de silicona TPU flexible mantiene también un aspecto excelente a largo plazo. La carcasa antideslizante y antiarañazos proporciona una cómoda sujeción y una sensación agradable en la mano. El material transparente y maleable se ajusta perfectamente al teléfono para mantenerlo protegido y como el primer día.

Compatibilidad: Antes de la compra, compruebe el modelo de su teléfono. La funda se ajusta perfectamente a su Xiaomi Redmi 6A. Esta funda NO es compatible con los modelos Xiaomi Redmi 6 y Redmi 6 Pro.

EASSGU Funda para Redmi 6 / Redmi 6A (5.45" Inches), Carcasa de Silicona Suave de TPU - Azul Zafiro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfectamente compatible con las fundas de teléfono Xiaomi Redmi 6 / Redmi 6A.

El teléfono móvil está hecho de silicona TPU líquida suave, que puede proteger eficazmente el teléfono móvil contra caídas y arañazos.

La limpieza de esta funda de teléfono es muy conveniente. Si necesita limpiar la carcasa del teléfono, simplemente retírela y lávela con agua.

El material de silicona TPU suave garantiza que esta funda para teléfono no sea fácil de deformar y duradera.

Prometemos brindar a cada cliente un servicio de alta calidad. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, contáctenos a tiempo, le responderemos dentro de las 24 horas.

Max Power Digital Funda para móvil Xiaomi Redmi 6/Redmi 6A Carcasa Transparente Reflectante Antigolpes Elegante Doble Rígida 2 en 1 Dura y Flexible (Xiaomi Redmi 6/Redmi 6A, Verde) € 4.95 in stock 1 new from €4.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】Esta carcasa antichoques de diseño Colores Aurora es compatible con Xiaomi Redmi 6/Redmi 6A

【Protección completa】Resistente a los golpes, protege contra arañazos y rasguños. Los bordes levantados le sirven para proteger la pantalla de tocar las superficies directamente.

【Diseño creativo Aurora】 Haz que parezca una aurora real y hace que tu smartphone sea diferente y llamativo. 2 Fundas en 1: También puedes quitar la parte externa y quedarte con una carcasa de silicona flexible gris con diseño steampunk!

【Materiales Premium】Hecho con silicona de alta calidad combinado con material de policarbonato. Internamente totalmente flexible junto con una resistente carcasa externa dura, que proporciona amortiguación para proteger su móvil.

【Accesibilidad】 Esta funda le brinda acceso completo a puertos, botones, cámaras y otras características, y le brinda un agarre y manejo cómodos con una mano.

RankOne Funda para Redmi 6 / Redmi 6A (5.45" Inches) Carcasa de Silicona de TPU Suave - Verde Matcha € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una funda para móvil especialmente diseñada para Xiaomi Redmi 6 / Redmi 6A, perfectamente compatible con Xiaomi Redmi 6 / Redmi 6A.

Esta funda de silicona para teléfono móvil Xiaomi Redmi 6 / Redmi 6A adopta una tecnología de posicionamiento y apertura precisa para garantizar que cada orificio de la funda del teléfono móvil encaje perfectamente con las teclas del teléfono móvil, asegurando que el uso normal de las teclas y la cámara no se vea afectado.

La funda para teléfono móvil hecha de silicona TPU suave puede proteger eficazmente el teléfono móvil contra daños causados por caídas.

Si desea limpiar la carcasa del teléfono, solo necesita quitar la carcasa del teléfono y lavarla con agua.

Nuestro objetivo es servir bien a cada cliente, si tiene alguna pregunta sobre el producto y las necesidades posventa, contáctenos, le responderemos dentro de las 24 horas.

Funda para Xiaomi Redmi 6A,Suave PU Leather Cuero con Flip Cover,Cierre Magnético, Función de Soporte,Billetera Case con Tapa para Tarjetas,Xiaomi Redmi 6A Funda € 7.00 in stock 1 new from €7.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [1]-El nuevo estuche protege su teléfono de golpes cotidianos, golpes, gotas, virutas, suciedad y arañazos y marcas sin agregar volumen a su teléfono y para asegurar que su Smartphone permanezca protegido, seguro y protegido en todo momento.

[2]-Este estuche está especialmente diseñado con cuero PU de primera calidad y poliuretano termoplástico para mantener su teléfono en su lugar para una protección extrema a su teléfono.

[3]-Ofrecido con fácil acceso a todas las funciones disponibles de su teléfono inteligente. Corte las salidas de la cámara, la carga, el altavoz, los auriculares y el botón de bloqueo sin tener el teléfono fuera de la caja. Construido en función de stand para ver videos en modo horizontal.

[4]-El caso se diseña con varias ranuras de la tarjeta y del dinero para guardar sus objetos de valor seguros todo el tiempo, diseñado con el cierre magnético fuerte para la seguridad y la seguridad de sus pertenencia junto con toda la protección alrededor

[5]-Packing list: 1 pieza

MRSTER Funda para Xiaomi Redmi 6A, Simple y Elegante Funda Protector Carcasa PU Leather con TPU Silicona Case Interna Suave para Xiaomi Redmi 6A Smartphone. Retro Blue € 11.98 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos Compatibles: Xiaomi Redmi 6A

Este caso hecho de cuero de la PU de la alta calidad, material durable hace que usted puede utilizarlo por mucho tiempo;

La cierre magnética mantiene su teléfono y su tarjeta seguro están protegidos. Evita que la funda se abra y así protege la pantalla;

Con función soporte para ver los vídeos, escuchar música o navegar por Internet;

Recortes precisos para facilitar el acceso a todas los controles y características.

