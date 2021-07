Inicio » Cocina Los 30 mejores Recibidores De Entrada Pequeños capaces: la mejor revisión sobre Recibidores De Entrada Pequeños Cocina Los 30 mejores Recibidores De Entrada Pequeños capaces: la mejor revisión sobre Recibidores De Entrada Pequeños 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Habitdesign Recibidor con cajón y Espejo, Mueble de Entrada, Modelo Tekkan, Acabado en Blanco Artik y Gris Cemento, Medidas: 75 cm (Ancho) x 116 cm (Alto) x 29 cm (Fondo) € 83.95

€ 79.80 in stock 2 new from €79.80

1 used from €57.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mueble de recibidor Tekkan es un mueble de recibidor moderno y estiloso, pensado para colgar en la pared y decorar la entrada de tu casa con el máximo estilo sin apenas ocupar espacio.

Las medidas del muebles recibidor son: 75cm (ancho) x 116cm (alto) x 29cm (fondo), medidas del espejo: 40,1 (ancho) cm x 70,1 (alto) cm.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad; producto certificado por la PEFC (asociación española para la sostenibilidad forestal), el mueble es de color Blanco Artik (blanco mate) y Gris Cemento, muy combinable con todo tipo de mueble.

la pieza superior consistente en un espejo con placas blancas decorativas, el módulo inferior consistente en un cajón y una pequeña superficie útil lateral, ideal para situar en ella algún objeto decorativo.

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Habitdesign Recibidor con cajón y Espejo, Mueble de Entrada, Modelo Noon, Acabado en Blanco Artik y Gris Cemento, Medidas: 95 cm (Ancho) x 19 cm (Alto) x 26 cm (Fondo) € 90.95

€ 75.90 in stock 5 new from €71.95

7 used from €46.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mueble de recibidor noon es un mueble de recibidor moderno y estiloso, pensado para colgar en la pared y decorar la entrada de tu casa con el máximo estilo sin apenas ocupar espacio.

Las medidas del muebles recibidor son: mueble: 95 cm (ancho) x 19 cm (alto) x 26 cm (fondo); espejo: 95 cm (ancho) x 50 cm (alto) x 1,8 cm (fondo); capacidad cajón: 71 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 25 cm (fondo).

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad; producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal), el mueble es de color blanco artik (blanco mate) y gris cemento, muy combinable con todo tipo de mueble.

la pieza superior consistente en un espejo con rectangular con marco blanco, el modulo inferior está formado por un cajón y una pequeña superficie útil lateral, ideal para situar en ella algún objeto decorativo.

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

COMIFORT Recibidor Colgante - Mueble de Entrada con Cajón, Espejo y 3 Estantes de Estilo Nórdico y Moderno, Muy Resistente y Estable, de Color Blanco y Roble € 79.90 in stock 1 new from €79.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO: la combinación de color madera con el cajón lacado en blanco y el espejo crea un elegante mueble recibidor. La sencillez y el minimalismo de esta consola colgante se hará con un hueco en la entrada de tu casa sin ninguna dificultad.

FUNCIONAL: este mueble auxiliar diseñado para colocar en el vestíbulo de una casa u oficina es muy versátil. Gracias a la gran capacidad del cajón podrás almacenar y ordenar las llaves, la cartera o papeles, a la vez que le das un toque de diseño escandinavo al ambiente.

CALIDAD: la superficie de esta estantería con espejo es resistente al contacto con el agua. Además, tiene una fijación muy segura que facilita el montaje y hace del producto un recibidor sólido y robusto.

DECORACIÓN Y CONFORT: se trata de un mueble práctico y original, que aporta luminosidad y amplitud gracias al espejo, y permite decorar cualquier estancia colocando en las baldas macetas, fotografías o incluso una pequeña lámpara.

MATERIAL y DIMENSIONES: estructura duradera formada por tableros de conglomerado de alta calidad. Muy fácil de limpiar. Medidas del Recibidor: 115,8 x 81 cm (AlxAn) Medidas del Espejo: 70 x 40 cm (AlxAn) Medidas del Cajón: 14,1 x 53,6 x 27,6 cm (AlxAnxPr)

Habitdesign Recibidor con Espejo, Mueble de Entrada, Acabado en Color Blanco Brillo y Gris Ceniza, Medidas: 186 cm (Alto) x 61 cm (Ancho) x 29 cm (Fondo) € 90.95

€ 78.99 in stock 6 new from €78.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas del recibidor: 186 cm (alto) x 61 cm (ancho) x 29 cm (fondo). Medidas del espejo: 98 cm (alto) x 29 cm (ancho) x 0,3 cm (fondo).

El recibidor Kendra es un mueble práctico y funcional. Cuenta con un cajón, con capacidad de 10 cm (alto) x 28,5 cm (ancho) x 25 cm (fondo), muy útil y espacioso y una puerta para almacenaje más grande, todo acabado con unos tiradores metálicos con acabado en cromo.

El panel superior está compuesto por un espejo y un estante, podrás ubicar elementos de decoración o de utilidad.

Hecho de aglomerado de alta densidad con melamina de calidad, acabado en color Blanco brillo y gris ceniza, muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes). READ Los 30 mejores Maquina Para Hacer Pasta capaces: la mejor revisión sobre Maquina Para Hacer Pasta

SoBuy FRG43-W,Estantes de pared, Armario suspendido, Estanteria para trasteros, de MDF, blanco,ES (L64cm x P15cm x H10cm) € 49.95 in stock 3 new from €39.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: MDF. Capacidad máxima: 10 kg.

Dimensiones: L64cm x P15cm x H10cm. dimensiones del cajón: L29cm x x P13cm H7cm.

Este estante de la pared de moda de bambú blanco y natural, ya sea en el baño, oficina, sala de estar moderna, salón, en la sala o en la habitación.

Viene en autoensamblaje con instrucciones de instalación fáciles.

Con la factura. Todos los pedidos realizados antes de las 14h ,será enviado al mismo día.

HomeSouth - Recibidor con Espejo y Tres cajones, Mueble de Entrada Acabado en Cambria, Modelo Prisma, Medidas: 75 x 85 x 27,9 cm de Fondo € 122.95 in stock 1 new from €122.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El recibidor Prisma es un mueble apto para un gran almacenaje, cuenta con tres cajones muy espaciosos, además el mueble también dispone de un estante, podrás colocar elementos de decoración o de utilidad. El panel lateral está compuesto por un espejo de grandes dimensiones.

Medidas del mural: 38,8 cm (ancho) x 185 cm (alto) x 2 cm (fondo). Medidas del taquillón: 46-85 cm (ancho) x 75 cm (alto) x 27,9 cm (fondo). Se trata de un recibidor con dimensiones pequeñas a la vez de moderno y espacioso.

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad acabado en color Cambria, muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Yaheetech Mesa de Consola Blanca con Forma X Estantes Mesa Auxiliares para Recibidor Pasillos Salón Mesa Estrecha de Estilo Moderno 101 x 30 x 81 cm € 61.99 in stock 1 new from €61.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran espacio de almacenamiento: la mesa de consola de almacenamiento es adecuada para colocar algo decorativo como un jarrón, un marco de fotos, libros, etc. El estante de almacenamiento inferior proporciona espacio adicional para revistas u objetos pequeños delicados, lo que hace que su espacio esté limpio y ordenado.

Mesa de consola elaborada: la mesa de consola está construida con estantes de MDF y patas de madera maciza, lo que garantiza una larga vida útil; toda la mesa de la consola pinturada impermeable resiste al agua y humedad, y todo el marco es duradero y estable; la mesa de la consola puede soportar hasta 36 kg y el estante inferior puede soportar hasta 26 kg.

Montaje y mantenimiento fácil: Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete y numerados para fácil diferenciar, con instrucciones con dibujos. Es fácil y sin complicaciones siguiendo el manual. La superficie lisa y plana es fácil de limpiar con un paño húmedo o seco, lo que ahorra mucho tiempo

Mesa Auxiliar versátil y práctica: con el tamaño de 101,5 x 30 x 81 cm, esta mesa de consola de diseño X funciona en gran medida como mesa de consola, mesa auxiliar para plantas, mesa de café, mesa de té, mesa de lámpara y mesa de lectura o mesa de entrada. El tamaño apropiado hace que esta mesa de consola sea ideal para la sala de estar, el dormitorio, el comedor, el estudio, el balcón, la oficina, los pasillos, etc.

Mesa consola elegante: el diseño minimalista y en forma de X se ve simple y moderno, encaja fácil con las decoraciones de su habitación y también agrega un toque de encanto elegante a su habitación.

HOMCOM Mesa Consola Mesa de Recibidor Entrada con 2 Cajones y Estantes Inferiores Estilo Moderno Marco Metálico 105x40x76 cm Blanco € 135.99 in stock 1 new from €135.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅MODERNO Y ELEGANTE: Consola perfecta para tu comedor, sala de estar o entrada. Gracias a su inmejorable diseño, encajará perfectamente en cualquier lugar de tu hogar

✅AMPLIO ALMACENAJE: Este mueble recibidor está compuesto por una amplia encimera, 2 cajones y 2 estantes inferiores. Ideal para tener organizados tus libros, fotos, plantas, mantas, objetos decorativos... y guardar en los cajones objetos más pequeños y/o personales

✅MULTIFUNCIONAL: Puedes colocarla al lado de la puerta, detrás del sofá o en la esquina de la sala de estar. Y darle diferentes usos según la sala donde finalmente la instales y también dependiendo de tus necesidades

✅ESTRUCTURA RESISTENTE: Esta mesa de recibidor está hecha de tablero de madera MDF y laterales reforzados con un marco metálico en forma de X. Cuenta con pies con almohadillas protectoras antideslizantes

✅MEDIDAS TOTALES: 105x40x76 cm (LxANxAL); Carga máxima: 20 kg (total), 5 kg (cajón) y 5 kg (estante)

Habitdesign Recibidor con Espejo, Mueble de Entrada, Acabado en Color Blanco Brillo y Gris Ceniza, Medidas: 186 cm (Alto) x 61 cm (Ancho) x 29 cm (Fondo) € 77.00 in stock 1 new from €77.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 186 cm (alto) x 61 cm (ancho) x 29 cm (fondo).

Acabado de melamina color gris ceniza y blanco brillo.

Con tirador metálico de aluminio.

Mueble realizado con tablero de melanina de 30 mm de grosor.

HOMCOM Mesa de Consola Multifuncional Mesa Auxiliar para Sala Pasillo Comedor con 2 Estantes 1 Cajón Extraíble Manija Estilo de Retro Pino 75,6x27,5x80,5 cm Madera Natural Blanco € 105.99

€ 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅CONSOLA AUXILIAR PARA RECIBIDOR DE DISEÑO RETRO: Ideal para decorar la entrada de tu casa. Te ayudará a mantener tu recibidor ordenado.

✅2 ESTANTES ADICIONALES: Perfecto para colocar calzado y complementos de forma limpia y ordenada. Así nada más entrar en casa tendrás un lugar donde guardar zapatos, bolsos, etc.

✅1 CAJÓN: Magnífico para dejar pequeños objetos, como pueden ser las llaves de casa o la correspondencia.

✅FONDO ESTRECHO: Perfecto para que te ayude a ordenar diferentes espacios de la casa, ya que podrás colocarla incluso en pasillos gracias a sus 27,5 cm de fondo.

✅MEDIDAS: 75,6x27,5x80,5 cm (LxAnxAl).

Versa Avery Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, con 2 cajones, Medidas (Al x L x An) 80 x 25 x 90 cm, Madera, Color Blanco € 149.95 in stock 1 new from €149.95

4 used from €80.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 80 cm, con un largo (fondo) de 25 cm, y un ancho (de lado a lado) de 90 cm. El peso es de 10 kg y está hecho de madera MDF con cubierta de melamina. Color: Blanco. Incluye 2 cajones

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO CLÁSICO - El concepto clásico de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. La armonía entre los detalles de los cajones y el color liso de las patas aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia. Encaja en ambientes de última tendencia. Aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

HOMCOM Conjunto de Muebles de Entrada Recibidor Pasillo Set de 3 Piezas Perchero Espejo Zapatero con Cajón 90x22x116cm Madera Gris € 145.99

€ 138.99 in stock 1 new from €138.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅MULTIFUNCIONAL: 2 piezas: vestidor con perchero de pared y espejo, zapatero con cajones y estantería. Ideal como recibidor en la entrada o el pasillo.

✅PERCHERO DE PARED: Consta de 6 ganchos metálicos de doble barra. Perfecto para colgar abrigos, chaquetas, bufandas u otros accesorios. Incorpora una plataforma que puedes usar como expositor.

✅ZAPATERO, ESPEJO Y ESTANTERIA: El mueble zapatero está compuesto de 2 muebles. La parte superior incorpora un cajón y dos estantes, ideal para guardar objetos pequeños. La parte inferior, es el armario para zapatos. Este consta de una puerta abatible y dos estantes. Además incorpora un espejo, para echarte un último vistazo antes de salir.

✅MATERIAL DURADERO: Estructura de tablero de partículas revestido con melanina. Resistente y fácil de limpiar.

✅DIMENSIONES TOTALES: 90x22x116cm (LxANxAL). Tamaño espejo: 25x70cm (ANxAL). Tamaño zapatero: 90x24x75cm (LxANxAL). Capacidad máxima de carga del perchero: 10kg. Capacidad de carga del zapatero: 30kg.

Versa Dallas Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, Medidas (Al x L x An) 80 x 25 x 110 cm, Madera y Metal, Color Marrón € 93.55 in stock 2 new from €93.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 80 cm, con un largo (fondo) de 25 cm, y un ancho (de lado a lado) de 110 cm. El peso es de 8 kg y está hecho de madera MDF, melamina y las patas de metal. Color: Encimera marrón y patas negras.

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO INDUSTRIAL - El concepto industrial de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. El contraste entre el color de la encimera y el metal de las patas aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia. Encaja en ambientes de última tendencia. Aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

VASAGLE Vintage Mesa de Consola, Mesa de Entrada, Mesa Auxiliar para Salón, Dormitorio, Montaje fácil, Rústica LNT80X € 61.95 in stock 3 new from €61.95

1 used from €52.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SIEMPRE EN PLENO JUEGO: Funciona muy bien como mesa de consola, mesa de sofá, mesa de centro en tu entrada, también en pasillos, dormitorios, sala de estar, incluso en tu oficina como un escritorio que ahorra espacio

ELEGANCIA VINTAGE: Ligeramente rústico pero asombrosamente simple, este mueble llamativo y funcional es un acento decorativo para tu hogar

DISEÑOS CUIDADOSOS: El recubrimiento de melamina de primera calidad hace que la superficie de la mesa sea resistente al agua, a los arañazos y al desgaste; las bases ajustables facilitan la nivelación en suelos irregulares y protegen el suelo de arañazos

MONTAJE EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS: Aprieta los tornillos en posición, y la mesa auxiliar estará lista para decorar tu entrada

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: VASAGLE ofrece un excelente servicio de atención al cliente antes y después de tu compra. No esperes más y disfrútalo ahora mismo

Espejos Pared Decorativos Plateados Pack 3 - BONNYCO | Espejos Decorativos Ideales para Decoracion Casa, Habitación y Salón | Espejos Redondos Pared Regalos Originales para Mujer | Decoracion Pared € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEALES PARA COLGAR EN PARED Cada uno de los tres espejos de color plata tienen un pequeño cáncamo para que puedan ser colgados en una pared. Son resistentes ya que la parte exterior es de plástico y amortigua mejor la parte interior de cristal

PACK DE 3 Los espejos redondos vienen en un pack de 3 por lo que podrás decorar varias habitaciones si así lo deseas o ponerlos todos en la misma pared y darle un estilo único y personalizado. Son perfectos para decoración de habitación, salón y oficina

COLOR PLATEADO Estos espejos decorativos para pared miden 25*25*1.6 cm y tienen un color plata brillante por lo que combinan perfectamente con la mayoría de los colores como blanco, negro, naranja, rosa, rojo o marrón. Dos tipos de espejo redondo, ideales para embellecer tu casa

DECORACIÓN VINTAGE Dale un toque chic a tu hogar con estos espejos redondos para pared. Además, también combinan con otros estilos de decoración como la escandinava, la bohemia o la Clásica Renovada. Son perfectos como adornos para la casa y para decorar casi cualquier lugar

REGALO ORIGINAL Son ideales como regalo ya que vienen en un bonito empaquetado que le da un toque especial. Idea regalos originales para mujer en cumpleaños, Navidad, San Valentín y para el día de la madre. Sorprende a tu mujer, abuela, novia o mamá con este estupendo regalo READ Los 30 mejores Escudo De Capitan America capaces: la mejor revisión sobre Escudo De Capitan America

Consola Auxiliar Moderna Negra de Metal de 75x80x30 cm - LOLAhome € 59.95 in stock 3 new from €59.95

1 used from €55.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consola auxiliar de metal negra moderna; tiene la estructura metálica fabricada en acero tubular cuadrado con galvanizado en color negro.lleva 1 balda y 2 huecos de madera mdf, con acabado decorativo en madera natural veteada; requiere montaje; sus medidas son: ancho 80 cm; alto 75 cm y fondo 30 cm

Producto que combina tradición e innovación

Producto de alta calidad

Producto útil y práctico

COMIFORT Recibidor Colgante - Mueble de Entrada con Cajón, Espejo y Estante de Estilo Nórdico y Moderno, Muy Resistente y Estable, de Color Blanco y Roble € 120.00

€ 89.90 in stock 1 new from €89.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO: la combinación de color roble del cajón con el lacado en blanco de los tableros y el espejo crea un elegante mueble recibidor. La sencillez y el minimalismo de esta consola colgante se hará con un hueco en la entrada de tu casa sin ninguna dificultad.

FUNCIONAL: este mueble auxiliar diseñado para colocar en el vestíbulo de una casa u oficina es muy versátil. Gracias a la gran capacidad del cajón podrás almacenar y ordenar las llaves, la cartera o papeles, a la vez que le das un toque de diseño escandinavo al ambiente.

CALIDAD: la superficie de esta estantería con espejo es resistente al contacto con el agua. Además, tiene una fijación muy segura que facilita el montaje y hace del producto un recibidor sólido y robusto.

DECORACIÓN Y CONFORT: se trata de un mueble práctico y original, que aporta luminosidad y amplitud gracias al espejo, y permite decorar cualquier estancia colocando en la balda macetas, fotografías o incluso una pequeña lámpara.

MATERIAL y DIMENSIONES: estructura duradera formada por tableros de conglomerado de alta calidad. Muy fácil de limpiar. Medidas del Recibidor: 20 x 75 cm (AlxAn) Medidas del Espejo: 70 x 40 cm (AlxAn) Medidas del Cajón: 13,2 x 54,4 x 25,2 cm (AlxAnxPr)

Armario recibidor Color Blanco Brillo y Cambrian con 5 estantes y Barra Interior, Mueble de Entrada. 187cm Altura x 100cm Ancho x 35cm Fondo € 139.00 in stock 1 new from €139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este mueble recibidor fusiona comodidad y prestaciones con un fantástico estilo. Sus estantes están acabados en color blanco brillo e incorpora una puerta en color cambrian.

Dentro de la puerta incluye una barra para colgar, muy práctico para tener siempre a mano tus abrigos y prendas al entrar y salir de casa.

Sus 5 estantes te ayudarán a almacenar o también decorar tu entrada con fotografías o recuerdos personales.

Es un producto de fabricación nacional. Medidas: 187cm de altura 100cm de ancho 35cm de profundidad

Se trata de un mueble de kit para montaje e incluye su correspondiente manual de instrucciones y su conjunto de tornillería. (No se garantizan envíos a Ibiza, Menorca y Formentera)

Relaxdays 10021906_49 Balda Flotante con cajón, Madera, Blanco, Largo € 54.90 in stock 2 new from €54.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multifuncional: Estante de pared con cajón con mucho espacio para libros, DVD o artículos de decoración. Balda colgante de color blanco

Extra: Estante flotante con cajón para espacio de almacenamiento adicional. Perfecto para objetos pequeños como llaves, monederos y más

Decorativo: Estante de madera con diseño que no pasa de moda y que se adapta a todos los estilos de decoración

Estable: Balda de pared hecho de conglomerado de madera MDF resistente con una capacidad de carga de 15 kg

Fácil montaje: Estante colgante con enganches integrados para colgar fácilmente

Halcent Revistero Pared Madera Cuelga Llaves Revistero Madera Buzones de Pared Estanteria Colgador Llaves para Entrada Casa Oficina € 23.98 in stock 1 new from €23.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Organizador de correo: Este organizador de correo es perfecto para almacenar revistas, correos y cartas. Mantenga su hogar perfectamente organizado y cree una decoración de habitación estilo granja.

4 ganchos para llaves: Este organizador de correo viene con 4 ganchos para llaves para colgar llaves, carteras, sombreros y abrigos. Mantenga su hogar perfectamente organizado y nunca pierda su valioso tiempo buscando llaves.

Tarjeta de la nota Diseño: Puede escribir una nota a su familia y colgarla en el organizador de correo. Por ejemplo, hacer planes de comidas; hacer listas de compras; organizar horarios deportivos.

Estante de pared multifuncional: Sus funciones pueden cambiarse según sus necesidades. Se puede utilizar como librero, decoración de la pared de la sala de estar, organizador de baño, estante de CD o DVD, estante de oficina.

Fácil de instalar: Se incluyen todas las instrucciones y el hardware de montaje. Es muy fácil para usted instalar este organizador de correo. Instálelo en la pared para crear un espacio de almacenamiento eficiente en su pared.

Belle Vous Estantes de Madera para Pared con 4 Ganchos – 25,5 cm de Largo – Repisa Recibidor Colgador Llaves, Abrigos, Sombreros – Estanteria Habitacion, Cocina, Baño, Pasillo – Repisa Flotante € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PERCHERO DE PARED CON ESTANTE: Esta repisa de pared está hecha de pino con 4 ganchos de metal. Estos percheros pared incluyen 2 tornillos y 2 tacos de pared, así como instrucciones para instalarlo. La repisa mide 25,5 cm de largo y sobresale 7,5 cm de la pared. La estanteria cocina pared puede contener 10 kg y cada gancho puede contener 3 kg. Se pueden usar en la mayoría de las paredes incluyendo pladur o concreto. Por favor, vea las imágenes para obtener las dimensiones completas.

DISEÑO DE ALTA CALIDAD: La repisa tiene un acabado vintage gastado que combina con la decoración rustica y contemporánea. También trae ganchos de aspecto vintage de alta calidad para añadir a ese toque retro campestre. Como el perchero estante es compacto, es excelente para ahorrar espacio en habitaciones y lugares pequeños. Estas repisas porta llaves de pared son perfectas para organizar su hogar. Puede colocarles plantas o adornos en el estante.

RESISTENTE Y DURADERO: La madera usada es duradera y resistente al moho. Estas estanterias de pared habitacion están fabricadas con cuidado, así no hay brechas o debilidad en la madera. el perchero pared con estante tiene los agujeros de montaje listos para deslizar los tornillos que se instalen en la pared. Se tarda menos de 5 minutos en instalar y solo necesita un taladro, destornillador y un martillo. Son ecológicos y no contienen sustancias perjudiciales.

UNA VARIEDAD DE USOS: Este estante flotante con ganchos colgador de llaves para pared es perfecto para la entrada, oficina, cocina, pórtico, sala de estar, baño, dormitorio, garaje, armario o guardarropa. Son excelentes para guardar facturas mensuales, teléfonos, cartas y billeteras. Los ganchos se pueden usar para colgar llaves, abrigos, chaquetas, sombreros, bolsos, paraguas o la correa del perro. También son buenos para decorar, puede colocar foros, flores y otros artículos.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de repisa de madera pared con ganchos se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso. ¡Advertencia! No es apto para menores de tres años. Peligro de asfixia.

HomeSouth - Recibidor con Espejo y Dos cajones, Mueble de Entrada Acabado en Blanco y Grafito, Modelo Star, Medidas: 71 x 75 x 27,9 cm de Fondo € 102.95 in stock 1 new from €102.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El recibidor Star es un mueble apto para un gran almacenaje, cuenta con dos cajones muy espaciosos, además el mueble también dispone de dos estantes, podrás colocar elementos de decoración o de utilidad. El panel superior está compuesto por un espejo.

Medidas del mural: 61 cm (ancho) x 107,5 cm (alto) x 2 cm (fondo). Medidas del taquillón: 55-75 cm (ancho) x 71 cm (alto) x 27,9 cm (fondo). Se trata de un recibidor con dimensiones pequeñas a la vez de moderno y espacioso.

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad acabado en color Blanco y Grafito, muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Habitdesign Recibidor con Cajon y Espejo, Mueble de Entrada, Modelo Dahlia, Color Blanco Artik y Roble Alaska, Medidas: 81 cm (Largo) x 116 cm (Alto) x 29 cm (Fondo) € 78.00 in stock 2 new from €78.00

1 used from €72.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas del mueble recibidor son: 116 cm (alto) x 81 cm (largo) x 29 cm (fondo). Medidas del espejo: 70 cm (alto) x 40 cm (ancho) x 0,3 cm (fondo).

Recibidor con un cajón, con capacidad de 10 cm (alto) x 48 cm (ancho) x 25 cm (fondo) y un estante para guardar o colocar objetos y tenerlo todo de forma ordenada.

El mueble de recibidor Dahila es un mueble de recibidor moderno y estiloso, pensado para colgar en la pared y decorar la entrada de tu casa con el máximo estilo sin apenas ocupar espacio.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal). Acabado en Blanco Artik (blanco mate) y Roble Alaska.

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

HOMCOM 3 EN 1 Conjunto de Muebles de Entrada Recibidor Pasillo Set de 3 Piezas Perchero Espejo Zapatero Madera € 94.99

€ 88.99 in stock 1 new from €88.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅CONJUNTO RECIBIDOR 3 EN 1: Juego de muebles de 3 piezas que consta de 1 armario para zapatos, 1 espejo y 1 perchero.

✅ZAPATERO Y BANCO: El armario de zapatos inferior es espacioso y permite almacenar varios pares de zapatos. Además, puedes usarlo como banco para ponerte o quitarte los zapatos.

✅ESPEJO Y COLGADOR: El espejo vertical te será de gran ayuda para acabar de arreglarte antes de salir de asa. El perchero tiene 2 ganchos grandes en la parte superior y 2 de más pequeños en la parte inferior donde podrás colgar abrigos, chaquetas, bufandas, gorros, etc.

✅MATERIAL RESISTENTE: Está hecho de tablero de partículas de alta calidad para garantizar su durabilidad. Tiene una capacidad de carga de hasta 80 kg.

✅DIMENSIONES: Tamaño del zapatero: 80x27x46.5cm (LxANxAL), tamaño del tablero del perchero: 45x100cm (ANxAL), tamaño del espejo: 30x100cm (ANxAL). Requiere montaje. READ Los 30 mejores Edredon Cama 180 capaces: la mejor revisión sobre Edredon Cama 180

Espejo Redondo Pared Colgante Ideal para Decoracion hogar, Habitacion, Recibidor Entrada Espejo Pared, Espejo Recibidores de Entrada, Espejo sin Marco, Espejos Decorativos de Pared € 28.95 in stock 1 new from €28.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPEJO ELEGANTE : espejo redondo con bonitas flores. ideal para decoración de dormitorio o para entrada de recibidor.

BENEFICIOS: Un espejo con flores que puede dar un toque romántico a tu hogar creando un ambiente alegre. Las flores son más que un elemento decorativo. Con ellas acercamos una pequeña porción de naturaleza a nuestro hogar.

MEDIDAS: El espejo redondo decorativo mide 33cm X 33cm X 1cm, espejo: diámetro 27,5cm.

MATERIAL: El espejo decorativo redondo está rodeado con un aro de bambú envuelto con flores de plástico de color rosa y una cinta de color rojo para colgar.

SERVICIO AL CLIENTE: El espejo es un producto frágil, si recibe alguno en mal estado o si tiene alguna pregunta antes o después de su compra, no dude en contactarnos. Nuestro equipo de servicio estará encantado de ayudarlo con una solución satisfactoria.

Versa Doncaster Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, Set de 2, Medidas (Al x L x An) 80 x 25 x 95 cm, Madera y Metal, Color Negro € 69.99 in stock 4 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 80 cm, con un largo (fondo) de 25 cm, y un ancho (de lado a lado) de 95 cm. El peso es de 11 kg y está hecho de madera MDF, melamina y las patas de metal. Color: Marrón y patas negras. Medidas de la mesa pequeña: 63 x 25 x 75 cm

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO INDUSTRIAL - El concepto industrial de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. El contraste entre el color de la encimera y el metal de las patas aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia. Encaja en ambientes de última tendencia. Aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

MyosHome - Mueble Aparador Comoda en Roble y Blanco 80 x 94 x 34 cm Venus € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble aparador cómoda de estilo nórdico, acabado la estructura e interior en blanco mate y puertas en roble.

Las medidas son 80 cm (ancho) x 94 cm (alto) x 34 cm (fondo).

Tiene las patas altas para facilitar la limpieza.

Producto en kit de fácil montaje , se entrega con instrucciones ilustradas y en castellano. El montaje es rápido y sencillo con todas las piezas numeradas y marcadas.

Dispone de dos puestas de apertura lateral con bisagras y con cuatro estantes de gran capacidad para guardar.

Lumaland Zapatero con Asiento para Entrada de Bambú - Mueble Recibidor de Madera para Zapatos con Banco, 2 Estantes y 1 Cesto de Lino - Moderno y Natural - 69,5 x 30 x 45 cm / Gris € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ZAPATERO ELEGANTE DE BAMBÚ - ¿Cansado de que los zapatos se encuentren por todas partes? El banco para zapatos de Lumaland ofrece espacio suficiente para zapatos de cualquier tipo (botas, zapatillas, etc.), y destaca por su diseño moderno de bambú con asiento acolchado incorporado.

DOS ESTANTERÍAS - Con dos estantes como superficie de almacenamiento para ordenar tus zapatos favoritos y mantener un hogar ordenado. De esta manera, puedes organizar entre zapatos, botas, sandalias o zapatillas deportivas para tener todo en el lugar correcto.

CESTO DE LINO PARA ALMACENAMIENTO ADICIONAL - Además de ser la solución perfecta para el almacenamiento de tus zapatos, nuestro zapatero en bambú ofrece una cesta de lino para almacenar otros objetos adicionales para ahorrar espacio, como por ejemplo, toallas o ropa para la colada.

ASIENTO ACOLCHADO Y CÓMODO - En lugar de ponerte los zapatos mientras saltas sobre una pierna, ¿por qué no te sientas cómodamente en este banco de zapatos? ¡Con un asiento acolchado y dos estantes, este banco de zapatos de Lumaland es ideal para cualquier hogar!

DISEÑO DE BAMBÚ - En color gris o beige con un diseño de bambú elegante disponible en dos acabados de color neutral y de alta calidad, la estantería para zapatos de Lumaland se adapta a cada estilo de decoración. Dimensiones: 69,5 x 30 x 45 cm (Lar. x An. x Al.)

Versa Cagliari Mueble Recibidor Estrecho para la Entrada o el Pasillo, Mesa Consola, con 1 cajón, Medidas (Al x L x An) 80 x 30 x 80 cm, Madera, Color Plateado € 132.00 in stock 4 new from €132.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 80 cm, con un largo (fondo) de 30 cm, y un ancho (de lado a lado) de 80 cm. El peso es de 6,8 kg y está hecho de madera MDF con cubierta de melamina. Color: Plateado. Incluye un cajón central de 53 x 20 x 9 cm

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO GLAM - Perfecto para conseguir un estilo lujoso y sofisticado sin mucho coste; un estilo decorativo que recuerda a la época dorada de Hollywood. El acabado de estos muebles generarán un bonito efecto en tu hogar, ayudando a multiplicar la luz y los brillos. El concepto glam de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

HOMCOM Armario Zapatero para Almacenamiento Banco de Zapatero Organizador con Asiento Estantes Cajón y Cojín Dos Niveles para Entrada y Recibidores Moderno Carga MAX 120kg 80x30x43cm Blanco € 96.99

€ 76.99 in stock 1 new from €76.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅BANCO ZAPATERO PARA RECIBIDORES: Perfecto para colocar en la entrada de casa. Ofrece espacio de almacenaje extra perfecto para estancias pequeñas.

✅CÓMODO ASIENTO ACOLCHADO: Resulta ideal para sentarse y calzarse y descalzarse cómodamente.

✅CAJÓN: Fantástico para guardar objetos pequeños, como llaves, guantes, correspondencia, etc.

✅VARIOS ESTANTES: Idóneos para colocar varios pares de zapatos y mantenerlos ordenados.

✅MEDIDAS: 80x30x43cm(LxAnxAl). Soporta un 120kg.

