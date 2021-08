Inicio » Top News Los 30 mejores Receptor Bluetooth Rca capaces: la mejor revisión sobre Receptor Bluetooth Rca Top News Los 30 mejores Receptor Bluetooth Rca capaces: la mejor revisión sobre Receptor Bluetooth Rca 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Receptor Bluetooth Rca?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Receptor Bluetooth Rca del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



SONRU Transmisor Receptor Bluetooth 5.0, 2 en 1 Adaptador Bluetooth de Audio, aptX HD/aptX LL Baja Latencia, Tiempo Reproducción de 24 Horas, Toslink/RCA/AUX Cable, para TV/Sistema Estéreo

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Versión actualizada】 Hemos mejorado varias funciones en este nuevo adaptador Bluetooth. Identifica automáticamente la conexión AUX y SPDIF. Pantalla LED inteligente: la luz LED azul puede mostrar el estado en tiempo real de la transmisión del códec en modo RX / TX. Puede cambiar los modos RX / TX libremente cuando el Bluetooth está encendido. Múltiples botones convenientes muy fácil de operar.

【AptX HD + aptX LL】 Adopte el último chipset CSR8675 y la versión Bluetooth 5.0, este transmisor Bluetooth (TX) / receptor (RX) 2 en 1 es compatible con aptX HD (alta definición) y aptX LL (baja latencia). Con aptX HD, puede disfrutar de audio de alta resolución y calidad de sonido Dolby. Con aptX LL, puede ver la televisión de forma inalámbrica y sin ningún retraso de sincronización de labios.

【Support Compatibilidad con auriculares / altavoces duales + Conexión automática】 Los modos TX y RX admiten la conexión simultánea de dos dispositivos Bluetooth, para que pueda compartir la diversión con otros. El adaptador Bluetooth se conecta automáticamente a sus dispositivos previamente vinculados en el momento del encendido.

【Tiempo de reproducción de 24 horas + 20 metros Distancia de Bluetooth】 La batería de larga duración de 600 mA de ión de litio puede funcionar de manera continua durante hasta 24 horas mientras está completamente cargada en aproximadamente 3 horas. La distancia inalámbrica máxima es de hasta 20 metros (sin obstáculos).

【Múltiples aplicaciones - Óptica digital + Cable AUX + RCA de 3,5 mm】 Equipado con ópticos digitales y puertos AUX, viene con cable de audio TOSLINK SPDIF, cable de audio AUX de 3,5 mm y cable de audio RCA, puede conectarse a diferentes dispositivos de audio con Bluetooth -Función bluetooth.

Transmisor Adaptador Bluetooth 5.0, Ozvavzk Receptor Inalámbrico Bluetooth 2 en 1 con Salida Audio 3,5 mm RCA Audio, Transmisor Bluetooth para Transmisión de Audio de Baja Latencia en Modo TX/RX

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Adaptador Bluetooth 5.0】El transmisor Bluetooth 5.0 utiliza tecnología de baja latencia para la transmisión de audio en tiempo real, con conexiones rápidas y estables y una transmisión sin retrasos. Alcance de propagación de Bluetooth de hasta 10 m.

【Transmisor y Receptor 2 en 1】 El adaptador Bluetooth puede transmitir/recibir señales de audio sin pérdidas en modo TX/RX. Compacto y potente.

【Calidad de sonido suave y sin pérdidas】El receptor Bluetooth puede admitir la reducción de ruido y la cancelación de eco para una reproducción de música suave y sin pérdidas, lo que le permite a usted y a su familia pasar un buen rato sin que les moleste el entorno.

【Alto rendimiento&Amplia compatibilidad】El Adaptador Bluetooth llevan incorporada una batería de iones de litio de alta capacidad que dura hasta 8 horas (2 horas) con una carga completa, lo que lo convierte en la opción de audio inalámbrico ideal para una amplia gama de dispositivos.

【Lo que obtienes】1 adaptador de audio Bluetooth; 1 cable de carga micro USB; 1 cable de audio R/L; 1 cable de audio de 3,5 mm; 1 manual. Servicio en línea las 24 horas y soporte técnico profesional.

[Nuevo] 1Mii Receptor Bluetooth 5.0, Adaptador Audio Bluetooth Hi-Fi para Altavoz con AUX 3.5 mm Jack/RCA, Receptor de Audio Inalámbrico con 3D Surround AptX LL para Estéreo Hogar, Largo Alcance

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2da Generación & Alcance 50m】1Mii receptor Bluetooth 5.0 de largo alcance cubre hasta 50m (sin obstáculos) y aún 20-30m en interiores. La segunda generación, la Versión MEJORADA de Bluetooth 5.0 tiene mayor velocidad y estabilidad de transmisión que la de V4.2.

【Sonido Hi Fi & 3D Surround】 Soporta Hi-Fi y aptX de Baja Latencia que recibe un audio de alta fidelidad sin retraso ni pérdida. Función 3D Surround hace que la música se vuelva más tridimensional y profunda. Ofrece mejor ambiente musical para fiestas con amigos o familias.

【Reactivar Antiguos Estéreos】El adaptador Bluetooth de audio con Jack auxiliar 3.5mm y RCA hace que los altavoces, mini-componentes, parlantes tradicionales, amplificador estéro hogar, audio 5.1 Surround conviertan en dispositivos de audio Bluetooth.

【Doble Enlace】1Mii B06 Plus receptor de audio Bluetooth puede conectar al mismo tiempo con dos dispositivos habilitados con Bluetooth, como tabletas, PCs y móviles. Necesita conectar a la toma de corriente o la toma de USB para alimentarse. Nota: No es compatible con TV ni auriculares Bluetooth.

【Comando de Voz】 Puede enlazar con Alexa para realizar un comando de voz y liberar sus manos. Garantía de 12 meses, devolución 30 días. Cualquier duda o sugerencia, siempre estamos pendientes, no dude en comunicarse con nosotros.

1mii B06LL Receptor Bluetooth 5.0 HiFi, Adaptador Audio Bluetooth Música con Batería de 12 hrs, Salida AUX 3,5mm/RCA, AptX de Baja Latencia, Audio 3D Surround para Estéreo Hogar,Altavoz, Amplificador

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【JACK 3,5mm& RCA】 B06LL receptor Bluetooth audio con un chip CSR Bluetooth 5.0 y salida AUX y RCA, le permite modernizar la mayoría de los antiguos dispositivos de sonido.

【APTX BAJA LATENCIA】 Admite aptX Low Latency (aptX-LL). 1Mii audio Bluetooth RCA ofrece música inalámbrica sincronizada de alta calidad sin retardo ni corte.

【BATERÍA DE 12H】Con una sola carga completa puede usar B06LL adaptador bluetooth audio jack 12 horas conectando con su altavoz, amplificador, cadena o home cinema (con una carga, puede escuchar más de 150 canciones). NOTA: B06LL NO viene con el cargador, cualquier cargador de DC 5V le servirá.

【FÁCIL DE USAR】 Conéctelo a los altavoces o un equipo HiFi mediante el cable de audio(3,5mm o RCA), presione el botón Bluetooth, active el Bluetooth de su móvil o tabletas para emparejar con B06LL Bluetooth receptor HiFi. La próxima vez, se reconectan automáticamente. NOTA: Este B06 Mini adaptador Bluetooth Audio es solo un receptor Bluetooth inalámbrico, NO un transmisor.

【TAMAÑO COMPACTO PERO DE LARGO ALCANCE】La señal de este pequeño modelo Bluetooth para estéreo doméstico puede alcanzar hasta 50 m en el aire libre y hasta 20-30 m en interiores (sin obstáculos).

Teabelle Adaptador de Conexión Inalámbrica para Automóvil Universal Estéreo con 2 RCA AUX IN Cable de Entrada de Audio de Música para Camión Auto

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para vehículos con interfaz 2RCA. Adaptador de cable AUX Bluetooth 2RCA.

Universal, adecuado para la mayoría de los vehículos. Alta calidad, características estables, alta confiabilidad.

Puede simplemente insertar este elemento en la radio trasera y luego conectar el cable rojo a 12V +, el cable negro a 12V-.

Haga coincidir su teléfono o teclado con el módulo bluetooth.y elija Aux de su radio, luego puede usar su teléfono para reproducir música a través de los parlantes de su automóvil.

Puede escuchar música desde su teléfono / pad / mp3 (deberían tener la función azul suave).

Transmisor Bluetooth 4.2 2 en 1, Adaptador RCA Audio de 3,5 mm, Sonido HD de Baja latencia, Distancia de 33 Pulgadas para TV, PC, Auriculares estéreo, Sistemas de Sonido para casa y Coche (Black)

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Receptor emisor 4.2】Este receptor Bluetooth está equipado con un módulo de chip Bluetooth 4.2 y utiliza la nueva tecnología de aislamiento acústico actual, de modo que su altavoz tradicional pueda transmitir audio de alta calidad sin demora. Conexión y control remoto de la música.

【Adaptador Bluetooth 2 en 1 adaptador】 Un adaptador que se puede utilizar como transmisor o receptor, modo TX: transfiere el audio inalámbrico de tu televisor, sistema estéreo doméstico o reproductor de CD incapaz de Bluetooth a sus altavoces Bluetooth. Modo RX: Transfiere el audio inalámbrico de tu teléfono, ordenador con Bluetooth a tu sistema estéreo con cable, altavoz o auriculares.

【Movimiento inalámbrico】 - Obtén tus antiguos auriculares estéreo o con cable con una nueva conexión Bluetooth inalámbrica, conecta tu smartphone o tableta a una distancia de más de 10 m y disfruta de un sonido maravilloso, sin necesidad de conexión por cable.

【Amplia compatibilidad】- Con el cable de 3,5 mm incluido y el cable de 3,5 mm a 2 RCA, este adaptador receptor se puede utilizar en su ordenador, ordenador portátil (no se aplica a sistemas Linux), estéreo domésticos, auriculares, smartphone, reproductor de MP3, reproductor de CD, etc. Se puede utilizar

【Servicios al cliente de calidad: el adaptador Bluetooth se somete a una estricta inspección de calidad en cada línea de producción. Desde el día de la compra de nuestros productos, ofrecemos asistencia permanente al cliente y servicio de devolución de 45 días. READ España será multada por no aprobar una prueba de PCR negativa

1Mii Lavaudio Receptor Bluetooth 5.0 HiFi para Estéreo, Adaptador Audio Bluetooth DAC de Audiófilo, AptX HD y LDAC, Salida RCA/Opt para Home Cinema, Receptor AV o Amplificador- DS200Pro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bluetooth para Sistema Estéreo】DS200Pro es un receptor Bluetooth de alta fidelidad compatible con AptX HD y LDAC, capaz de transmitir música de alta calidad desde un móvil, ordenador o cualquier otro reproductor de música con Bluetooth a cadena, amplificador... Plug and play, muy sencillo.

【QUALCOMM Bluetooth 5.0】Lavaudio DS200Pro adaptador Bluetooth HiFi DAC está equipado con un chip Bluetooth 5.0 (CSR8675) que es una solución premium para la transmisión de audio inalámbrico de alta calidad y es compatible con códec de alta resolución aptX HD, aptX LL, aptX, AAC.

【DAC de Grado Audiófilo】Con el DAC de referencia ES9018K2M SABRE32, Lavaudio convertidor DAC de audio tiene 2 canales y datos de PCM de 32 bits/ 384 kHz, muy alto rendimiento diseñado específicamente para audiófilos, ofrece DNR de hasta 127 dB y THD + N de –120dB, que satisfará a los amantes de música más exigentes. El nivel máximo de salida RCA es 2.0 Vrms.

【Largo Alcance】 Con tecnología Bluetooth de primera clase y diseñado con antena de ganancia externa. La señal de DS200Pro receptor Bluetooth puede alcanzar hasta 30 m. NOTA: el rango puede verse afectado por muchos factores, como rauter Wi-Fi, obstáculos físicos como paredes, obstáculos metálicos, etc. Y también depende del dispositivo receptor.

【Conectividad Flexible】 Admite salidas analógicas (RCA / audio AUX de 3,5 mm) y digitales (ópticas), brinda la máxima compatibilidad para los equipos estéreo existentes.

Miilink Receptor Audio Bluetooth 5.0 Inalámbrico, Adaptador Audio Bluetooth de Baja Latencia con Salida RCA/ Jack AUX 3.5 mm para Altavoz, Amplificador, Modo de Graves, 12 Horas de Batería

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [Música Inalámbrica] Miilink Adaptador audio Bluetooth jack con el último Bluetooth 5.0, que puede recibir audio de móvil/ PC para que pueda escucharla en su sistema estéreo de auto o hogar, parlantes, minicadenas alámbricos. ML200 es solo un receptor Bluetooth inalámbrico, no un transmisor.

✅ [DOS Salidas AUX& RCA] Empareja simultáneamente su móvil y tableta y transmita música a cualquiera de ello sistema estéreo que admita la conexión de 3,5 mm o RCA.

✅ [Modo de Graves Extra] Con la tecla "M" ML200 adaptador bluetooth rca proporciona dos opciones de efectos de sonido: modo graves y modo normal. Puede elegir lo que guste.

✅ [Larga Duración Batería y Fácil de Usar] Con una carga completa de 2,5h, la batería interna proporciona hasta 12 horas de uso, admite carga y transmisión al mismo tiempo; Solo conecte ML200 con el altavoz alámbrico mediante el cable de audio 3,5mm/ RCA y presionar un botón para emparejar.

✅ [Largo Alcance] ML200 receptor bluetooth 5.0 jack puede recibir música de hasta 20-30m en interiores (sin obstáculos), por lo que puede controlar su música de manera más conveniente y disfrutar de su música libremente. (Nota: ML200 no se puede utilizar para TV)

Adaptador de receptor de audio Bluetooth 5.0,Receptor de Bluetooth NFC, altavoz de AUX o RCA de 3,5 mm,audio para el automóvil,auriculares, sistema de cine en casa,receptores de componentes de estéreo

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Música de alta calidad] El receptor Bluetooth cuenta con un chip Bluetooth 5.0 para garantizar una señal de audio Bluetooth de alta fidelidad para la transmisión de música a los sistemas estéreo domésticos que no tienen la capacidad. y utiliza la nueva tecnología de aislamiento acústico actual, para que su altavoz tradicional pueda transmitir sonido de alta calidad de forma inalámbrica sin demora. Admite una conexión de hasta 10 m / 33 pies, controle la reproducción remota de música.

[Compatibilidad general] Este receptor Bluetooth 5.0 se puede conectar a cualquier altavoz de potencia con un puerto estándar de 3,5 mm o puerto 2RCA, ideal para sistemas de cine en casa, altavoces estéreo y de coche, así como teléfonos inteligentes, iPod Touch, iPhone, iPad y dispositivos Android. Nota: Este es solo un receptor, no un transmisor.

[Conexión de dispositivo dual] Reproducción de música simultánea en dos altavoces: opción de conexión de 3,5 mm y 2RCA, que puede reproducir música de forma inalámbrica en dos altavoces al mismo tiempo. También puede conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo; Disfrute de música gratis o una llamada telefónica desde cualquiera de los dos dispositivos correspondientes

[Función NFC y llamada manos libres de baja latencia] Admite adaptador Bluetooth y teléfono inteligente para realizar una conexión más rápida a través de la función NFC en modo de recepción. El transmisor de TV Bluetooth es compatible con aptX Low Latency para que la escucha sea más fluida. Con el micrófono incorporado, el receptor Bluetooth puede hablar con manos libres. Plug and play, no es necesario instalar controladores externos.

【Admite conexión y desconexión NFC】 Con antena incorporada, receptor Bluetooth auxiliar de 3,5 mm y transmisor de TV, se puede lograr una cobertura de 10 m si no hay obstáculos. Los últimos dispositivos emparejados se vuelven a conectar automáticamente cuando enciende su bluetooth. Deje su televisor / computadora de escritorio / computadora portátil / auriculares / parlantes sin bluetooth en bluetooth y disfrute de un sonido rico y profundo.

1Mii Receptor Transmisor Bluetooth 5.0 para TV Estéreo, Adaptador Audio Bluetooth HiFi con Audiophile ESS DAC& AptX HD / Baja Latencia, Largo Alcance, Salida/ Entrada óptica/ RCA/ AUX 3,5 mm

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Qulacomm Bluetooth 5.0】 Con el último Bluetooth 5.0 (CSR8675) soporta Qulacomm aptX HD, aptX Low Latency, aptX y AAC. Muy fácil de cambiar entre HD y aptx de baja latencia si su dispositivo admite ambos códecs.

【ESS DAC】 ESS SABRE DAC incorporado que son reconocidos por los audiófilos como el estándar de oro para el rendimiento de audio. Se alía perfectamente con el chip Qualcomm. Le permite disfrutar de música con detalles superiores sin ruido ni pérdida(con una excelente relación señal / ruido de 121 dB) . Un verdadero convertidor DAC de digital a analógico para audiófilos de alta fidelidad de 384 kHz / 32 bits.

【Sin Retardo & Dual Link】 La tecnología AptX de baja latencia elimina la demora de audio Bluetooth, 1Mii B03Pro adaptador Bluetooth para TV largo alcance admite enlace dual simultáneamente, empareja con dos auriculares Bluetooth o dos altavoces Bluetooth y AMBOS disfrutan de sonido sin delay ** Para lograr una latencia baja (retardo de

【Óptico y AUX】 Admite entrada y salida analógica (RCA / audio AUX de 3,5 mm) y digital (óptica), le permite conectarse a su altavoz, amplificador o televisor. * NOTA: Para salida óptica de TV, configure el formato de sonido en PCM. No es compatible con Dolby / DTS. La señal de 1Mii B03Pro receptor transmisor Bluetooth para tv puede alcanzar hasta 25-35 m en interiores, y hasta 80 m en aire libre.

【3-en-1】 B03Pro es un emisor transmisor audio Bluetooth (modo TX) que transmite música / sonido desde la TV, PC al auriculares Bluetooth o altavoz; También es un receptor audio Bluetooth (modo RX) que recibe sonidos de su teléfono móvil o tableta para reproducirlos en su altavoz o amplificador alámcrico. B03Pro tiene una garantía de 12 meses. Cualquier duda o sugerencia, siempre estamos pendientes.

Oacvien Adaptador Bluetooth 5.0 Receptor Transmisor Bluetooth 2 en 1 Adaptador Audio Bluetooth RCA & 3.5mm AUX, Audio HD Baja Latencia Audio Estéreo para TV, PC, Cascos, Portátil Auriculares

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Adaptador Bluetooth 5.0】Adaptador Bluetooth utiliza la tecnología 5.0, proporciona una transmisión más estable y más rápida, bajo consumo de energía, mientras exhibe un rendimiento de audio superior. Bluetooth V5.0 con el adaptador de audio, la velocidad de transferencia de datos es el doble de Bluetooth 4.2 y puede mantenerse hasta 20 metros de conexiones de larga distancia (sin barreras)

【Sonido inalámbrico de alta calidad】El receptor transmisor Bluetooth utiliza tecnología 5.0 de baja latencia, elimina el retraso de audio de Bluetooth, proporciona una excelente calidad de audio, pero tiene potentes capacidades de transmisión inalámbrica de audio. Deslice este transmisor y receptor en su mochila o bolso para computadora portátil y llévelo mientras viaja sin el menor esfuerzo

【2 en 1 Transmisor y receptor】Receptor Bluetooth se puede cambiar fácilmente entre el modo transmisor (TX, luz roja) y el modo receptor (RX, luz azul). Modo receptor: transmite de forma inalámbrica el audio de su teléfono, computadora con Bluetooth a su estéreo, altavoces o auriculares con cable.Modo transmisor: Transmita de forma inalámbrica el audio de un televisor, estéreo doméstico o reproductor de CD a un auricular Bluetooth (no aplicable a Airpods) o altavoces

【Amplia compatibilidad】Está adaptador audio bluetooth equipado con el cable de 3,5 mm incluido y el cable de 3,5 mm a 2RCA, este adaptador de transmisor receptor se puede utilizar ampliamente en su computadora, computadora portátil(No aplicable a sistemas Linux), sistema estéreo doméstico, auriculares, teléfono inteligente, reproductor de MP3, reproductor de CD, etc

【Emparejamiento automático】 Solo tiene que presionar el interruptor, configurar el modo deseado, puede establecer una conexión rápida y fácilmente. Una batería interna asegura que el adaptador bluetooth se pueda usar por hasta 10 horas e inmediatamente se conecta a dispositivos que ya han sido emparejados

Foncent Adaptador Bluetooth 5.0 USB, Transmisor Receptor Bluetooth 2 en 1 con Audio Inalámbrico 3.5mm Cable para PC/TV/Auriculares/Altavoces/Radio/Portatil, Compatible con Windows 10, 8, 8.1,7, XP

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Receptor Bluetooth 2 en 1 + Transmisor] ▬Transmisor y recepción de señales de audio a través de Bluetooth en el modo TX/RX. En el TX se puede transferir el audio de su talonera incompatible con Bluetooth a sus dispositivos Bluetooth, por ejemplo, auriculares. En el RX se puede transferir el audio desde su dispositivo Bluetooth, por ejemplo, teléfono móvil a los sistemas estéreo inhabilitados por Bluetooth.

[Tecnología Inalámbrica Bluetooth 5.0] ▬ Es posible establecer fácilmente una conexión inalámbrica Bluetooth confiable con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth, como teléfonos inteligentes, phablets, tabletas o reproductores MP4. Con un largo alcance de hasta 10 m, no está restringido en su libertad de movimiento.

[Sonido Auténtico] ▬ Con el chip Bluetooth 5.0 integrado y avanzado, el producto tiene soporte completo de sonido puro tanto en modo transmisor como en modo receptor, diseñado para preservar más detalles de audio y ofrecer un sonido casi sin pérdidas

[Larga Duración] ▬ Gracias a sus dimensiones especialmente compactas, el Mini receptor de audio Bluetooth de FONCENT es especialmente fácil de transportar

[Servicio 100% Satisfecho] ▬ Todos los receptores de transmisores de audio Bluetooth que vendemos son 100% probados por control de calidad. Si hay algún problema de calidad, no se preocupe, proporcionaremos un servicio al cliente oportuno las 24 horas * 7 días para resolver mejor el problema.

ZeaLife Adaptador de audio Bluetooth 5.0, transmisor Bluetooth 2 en 1, transmisor receptor aptX, baja latencia con Toslink/RCA/cable auxiliar de 3,5 mm para TV, portátil

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Emisor y receptor Bluetooth 2 en 1 】 Este adaptador de audio Bluetooth portátil se puede utilizar como transmisor o receptor. ➤ Modo de transmisión: transfiere el audio de forma inalámbrica desde tu talón, estéreo del hogar o reproductor de CD a tus altavoces y auriculares Bluetooth. ➤ Modo de receptor: transmite el audio de forma inalámbrica desde tu teléfono, tableta u ordenador a tu sistema estéreo con cable, altavoz o auriculares

Más opciones, más flexible con 3,5 mm AUX+ Digital Optical + Cable RCA. El transmisor Bluetooth es compatible con conexiones ópticas digitales y AUX. Con el cable de audio óptico digital Toslink incluido, cable de audio AUX de 3,5 mm y cable conector RCA, este transmisor Bluetooth puede utilizarse en TV, ordenador, portátil, equipo estéreo, auriculares, smartphone, reproductor MP3/CD y coches con entrada auxiliar, altavoces de ordenador, subwoofer y pared eco. Satisface tus diferentes necesidades

No más retrasos: el transmisor Bluetooth dispone de tecnología aptX y aptX de baja latencia. La tecnología aptX de baja latencia elimina cualquier retraso de audio Bluetooth y asegura que el sonido enviado por tu dispositivo inalámbrico Bluetooth se reproduzca sincronizado con medios visuales. No hay ninguna variación entre el sonido y la imagen, por lo que puedes ver TV/películas/vídeos en la mejor sincronización y escuchar música de forma clara y sin interferencias

Conexión doble rápida para compartir audio: el adaptador de audio Bluetooth 5.0 admite la conexión simultánea en modo TX y RX de dos dispositivos Bluetooth, por lo que puedes compartir la diversión con tu familia o amigos. Al mismo tiempo, también puedes pasar el placer de escuchar en lugares donde molestaría a otras personas. Reemparejamiento automático: este adaptador de audio Bluetooth se conecta automáticamente al encenderse con tus dispositivos previamente acoplados

【Tecnología Bluetooth 5.0 y amplio área de trabajo】El adaptador de audio Bluetooth dispone de tecnología Bluetooth 5.0 con chipset CSR8670 para una transmisión más estable y más rápida con menos consumo de energía. La distancia de trabajo es de hasta 10 metros (sin obstáculos). Y este transmisor Bluetooth admite transmisión constante. La batería integrada proporciona 15 horas de uso. Durante la carga, también puedes disfrutar de un sonido maravilloso

UGREEN Receptor Bluetooth 5.0 con EDR Tecnología, Adaptador Audio Inalámbrico con Cable 2RCA y 3.5mm, Disfruta 8Hrs A2DP HiFi Estéreo Música para Amplificador, Altavoz, Coche, Auricular, Móvil, etc

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3.5MM y 2RCA SONIDO ESTÉREO: Mediante los audio conectores de 3.5mm y 2RCA(canales derecho e izquierdo),Enchufa el receptor bluetooth jack en cualquier receptor de Audio/ Vídeo y cualquier altavoz amplificado que usa el estándar de RCA o el enchufe de 3,5 mm.permita que disfrute de música inalámbrica,que permita disfruta HiFi Música

AMPLIA COMPATIBILIDAD : Equipado el actualizado Bluetooth 5.0,UGREEN adaptador audio bluetooth puede dotar de funcionalidad Bluetooth a los tradicionales reproductores de audio que no lo son, ya sean unos auriculares,los altavoces,o los radios del coche. Ideal para cualquier sistema de estéreo doméstico de casa o de coche.

ALACANCE AMPLIO INALÁMBRICO : Gran alcance de recepción de hasta 10 metros en espacios abiertos, mayor velocidad de transferencia de datos gracias al último Bluetooth 4.1 + tecnología EDR, de ahí que ofrezca buena calidad del sonido, que es claro, nítido y sin interferencias.

RECONEXIÓN AUTOMÁTICA : Este adaptador bluetooth 5.0 dispone de memoria de reconexión automática para los últimos 5 dispositivos emparejados.Muy fácil de concertar sin tener que sincronizar la conexión manualmente para emparejar de nuevo, es el real enchufar y jugar.

NOTA DEL USO : Para utilizar el receptor tiene que conectarlo con adaptador de corriente de 5V para cargar. Es un producto bien acabado con tactos suaves y agradables, reducido tamaño de L66.6xW66.6xH24(mm).Soporte de producto cargando mientras se usa

Esinkin Receptor de Audio Inalámbrico, Adaptador Bluetooth para PC/Mac/Smartphone/Tablet/Receptores AV/Coche, Salidas 3.5 mm y RCA para Altavoces

€ 25.99 in stock 1 new from €25.99

4 used from €24.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escuchar música por la manera inalámbrica: Transmitir el audio de entretenimiento desde su teléfono inteligente o tableta. Escuchar la música a través de su sistema de sonido perfecto desde su teléfono inteligente o tableta con una calidad de sonido perfecto.

Fácil de instalar: Simplemente pulsa un botón para emparejar su teléfono inteligente o tableta con el adaptador de audio.

Funciona con la mayoría de los altavoces: Enchufa el adaptador en cualquier receptor de Audio/ Vídeo y cualquier altavoz amplificado que usa el estándar de RCA o el enchufe de 3,5 mm. Acústica superior: No transija con el sonido que viene de la acústica de alta calidad.

Alcance amplio del inalámbrico: No tiene que acoplar su dispositivo móvil con el audio fiable y puede recibir la música desde incluso la distancia de 10-12 metros (30-40 pies).

NOTA: Los altavoces son las manifestaciones de la imagen que no están incluidos en el paquete. Esta mercancía es un receptor de Bluetooth para los altavoces. El adaptador de cargador es uno de Unión Europea. READ Los 30 mejores Alfombra De Baño capaces: la mejor revisión sobre Alfombra De Baño

Logitech Receptor de Audio Inalámbrico, Adaptador Bluetooth para PC/Mac/Smartphone/Tablet/Receptores AV, Salidas 3.5 mm y RCA para Altavoces, Sencillo Emparejamiento, Enchufe EU, Negro

€ 26.98 in stock 18 new from €26.98

5 used from €20.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador Bluetooth con Riqueza de Sonido Estéreo: Añade de forma práctica un streaming inalámbrico a la mayoría de altavoces o sistemas estéreo domésticos con el receptor de audio Bluetooth de Logitech

Sonido Pleno y Detallado : Este receptor de audio portátil Bluetooth ofrece una reproducción inalámbrica de audio a cualquier altavoz

Emparejamiento Autómatico : Empareja tu smartphone y tablet Bluetooth mediante una simple pulsación del botón de emparejamiento y se reconecta automáticamente, si está en el radio de acción

Compatibilidad : Es compatible con altavoces de PC, sistemas estéreo domésticos y receptores AV con entradas RCA o de 3,5 mm y dispositivos Bluetooth

Fácil de Instalar : Puedes conectar fácil la mayoría de altavoces de ordenador, o portátiles, sistema estéreo doméstico o receptor AV, a través de las entradas de 3,5 mm o RCA

Transmisor Receptor Bluetooth Transmisor FM 3-en-1 Adaptador Bluetooth Emisor inalambrico Audio HiFi para TV Coche Auriculares 3.5mm Jack AUX RCA USB Optico

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ADAPTADOR BLUETOOTH 3 EN 1]: Admite receptor bluetooth (RX), transmisor bluetooth (TX), modo de transmisor FM (87,5-108MHz). Equipado con pantalla LED HD, el estado de funcionamiento y el modo Bluetooth son claramente visibles. Con botones multifunción, modo de cambio de una tecla o reproducir / pausar música, operación simple. Micrófono incorporado de alta definición, admite escucha de música inalámbrica, llamadas manos libres, navegación, le permite conducir de manera más segura

[COMPATIBILIDAD AMPLIA]: admite la función NFC, conecta Bluetooth cuando el teléfono móvil está cerca (el teléfono móvil debe tener esta función). Como emisor audio bluetooth, convierte TV, PC, computadora portátil, tableta, etc., sin Bluetooth en funciones bluetooth. Disfrute de la vida tecnológica inalambrico. Admite control remoto por infrarrojos de 5-8 m, controla fácilmente múltiples funciones

[SONIDO HIFI BLUETOOTH 5.0]: Cuenta con un chip Bluetooth V5.0 avanzado para garantizar una señal de audio Bluetooth estéreo de alta fidelidad sin pérdidas para la transmisión de musica a un altavoz de entrada AUX o RCA, un sistema estéreo de coche o doméstico. Admite aptx de baja latencia. Mayor compatibilidad y estabilidad, el alcance inalámbrico es de más de 10m / 33pies

[OPCIONES DE INTERFAZ MÚLTIPLE]: Chip integrado de digital a analógico, compatible con AUX de 3,5mm, RCA, optico digital, coaxial, USB (tarjeta de memoria), interfaz TF. Viene con cable AUX, cable RCA, cable de carga USB, puede satisfacer todas sus necesidades de conexión y combinar con varios dispositivos de audio con función Bluetooth y no Bluetooth

[VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA RECARGABLE Y EXCELENTE]: Incorporado con una batería de 500mAh que admite el receptor para una transmisión continua de hasta 8-10 horas, tiempo de espera prolongado de 30 días. Se puede utilizar mientras se carga. Suficiente para música y llamadas manos libres en un largo viaje por carretera. Cumplir con la certificación de seguridad, mayor vida útil.

NFC Bluetooth 5.0 Receptor de música estéreo HiFi Adaptador inalámbrico RCA AUX 3.5 mm Jack Suppot USB Play para Coche Altavoz hogar Auriculares Distancia de transmisión de 15 Metros

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Amplia compatibilidad] El receptor NFC Bluetooth utiliza la versión Bluetooth 5.0,tiene una amplia gama de compatibilidad,una amplia gama de aplicaciones,es compatible con todos los dispositivos con interfaces de audio,para satisfacer sus necesidades.Este receptor Bluetooth se puede conectar a cualquier altavoz de potencia con un puerto estándar de 3,5 mm o un puerto 2RCA,ideal para sistemas de cine en casa,altavoces estéreo y de coche,así como teléfonos inteligentes,Pad y dispositivos Android

[FUNCIÓN NFC] El adaptador de audio inalámbrico tiene función NFC, se puede conectar con un botón, admite dispositivos móviles NFC para hacer clic para conectarse, no es necesario conectarse manualmente y el efecto de uso es bueno.Adoptando la tecnología BT5.0 con larga distancia efectiva hasta 15 m, convierta instantáneamente su antiguo dispositivo cableado en un dispositivo inteligente habilitado para BT.

[REPRODUCCIÓN USB] El receptor Bluetooth AUX de 3,5 mm admite reproducción USB, plug and play, puede reproducir canciones libremente sin una red y puede usarlo sin una red, lo que hace su vida más conveniente. El chip de decodificación BT de alta calidad ofrece una señal estable transmisión, calidad de sonido HD HiFi y supergraves.

[Control total] Receptor bluetooth NFC con chip NFC incorporado, puede conectarse directamente con el receptor táctil del teléfono móvil NFC.Durante el modo receptor, tiene control total de la música, incluyendo responder / colgar, reproducir / pausar, selección de pistas y control de volumen con botones en los controles del adaptador.

[Nueva versión 2021] El adaptador Bluetooth es una actualización importante con respecto a la versión anterior, con mayor compatibilidad, mayor velocidad de transmisión y mejor calidad de sonido. También brindamos un servicio al cliente amigable las 24 horas del día si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, lo ayudaremos a resolver el problema. ^ _ ^

Receptor Bluetooth 2 en 1 Transmisor Adaptador Bluetooth 5.0, Transmisor Bluetooth RCA & 3.5 mm AUX Audio HD de Baja latencia para TV/PC/Cascos/Estéreo Hogar/Coche

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Adaptador Bluetooth 5.0】Adaptador Bluetooth utiliza la tecnología 5.0, proporciona una transmisión más estable y más rápida, bajo consumo de energía, mientras exhibe un rendimiento de audio superior. Bluetooth V5.0 con el adaptador de audio, la velocidad de transferencia de datos es el doble de Bluetooth 4.2 y puede mantenerse hasta 20 metros de conexiones de larga distancia (sin barreras)

【Sonido HD】 El receptor Bluetooth utiliza la tecnología 5.0 de baja latencia que brinda audio sin demoras de alta fidelidad, elimina los retrasos de audio, para una calidad de audio superior, tiene potentes funciones para la transmisión inalámbrica de audio. Deslice este portátil receptor y transmisor en su mochila o bolso para computadora portátil y llévelo mientras viaja sin el menor esfuerzo

【2 en 1 Transmisor y receptor】Receptor Bluetooth se puede cambiar fácilmente entre el modo transmisor (TX, luz roja) y el modo receptor (RX, luz azul). Modo receptor: transmite de forma inalámbrica el audio de su teléfono, computadora con Bluetooth a su estéreo, altavoces o auriculares con cable.Modo transmisor: Transmita de forma inalámbrica el audio de un televisor, estéreo doméstico o reproductor de CD a un auricular Bluetooth (no aplicable a Airpods) o altavoces

【Amplia compatibilidad】Está adaptador audio bluetooth equipado con el cable de 3,5 mm incluido y el cable de 3,5 mm a 2RCA, este adaptador de transmisor receptor se puede utilizar ampliamente en su computadora, computadora portátil(No aplicable a sistemas Linux), sistema estéreo doméstico, auriculares, teléfono inteligente, reproductor de MP3, reproductor de CD, etc

【Emparejamiento automático】 Solo tiene que presionar el interruptor, configurar el modo deseado, puede establecer una conexión rápida y fácilmente. Una batería interna asegura que el adaptador bluetooth se pueda usar por hasta 10 horas e inmediatamente se conecta a dispositivos que ya han sido emparejados

Oacvien Transmisor Bluetooth 2 en 1 Transmisor Bluetooth 5.0 Receptor Adaptador inalámbrico de 3.5 mm de Baja latencia para TV Sistemas de Sonido para el hogar y el automóvil (W Type)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Transmisor + receptor 2 en 1】: Este adaptador Bluetooth se puede utilizar como transmisor o como receptor. En modo de transmisión: TV, MP3 / MP4, PC, reproductor de CD, etc. Se puede emparejar sin Bluetooth con este transmisor Bluetooth con altavoz o auricular Bluetooth. En modo de recepción: ideal para transmitir música en casa o en el automóvil.

⚡【Plug & Play】: este transmisor y receptor Bluetooth se puede emparejar y conectar a su dispositivo Bluetooth más rápidamente. Le brinda una experiencia de usuario completamente nueva.

【Low Lantacy】: Transmite contenido sin latencia en el modo de transmisor. Puede disfrutar de un mejor sonido sin pérdidas y pasar menos tiempo en tránsito, aptx de baja latencia.

【Diseño especial】: este adaptador bluetooth utiliza un diseño de botón RX y TX independiente. Muy fácil de cambiar entre los dos modos.

【Tiempo de reproducción de larga duración】: Muy actualizado en base a la versión anterior, con mayor compatibilidad, mayor velocidad de transferencia, mejor calidad de sonido y uso continuo por hasta 8-10 horas.

Receptor Transmisor Bluetooth 5.0 - Adaptador inalámbrico Bluetooth 2 en 1 Adaptador de Audio Auxiliar RCA NFC de 3,5 mm para TV de Coche/Sistema estéreo doméstico

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ 【Modo transmisor y receptor 2-IN-1 Upgrade 】Con la tecnología Upgrade Bluetooth 5.0, transmite datos dos veces más rápido que Bluetooth 4.2, conexión más estable NUNCA interviene y desconecta. Y admite el modo TF para jugar.

➤ 【Dispositivo mágico como transmisor Bluetooth】 Puede ayudar a transmitir audio estéreo de forma inalámbrica desde fuentes de audio que no sean Bluetooth, como TV, iPod, MP3 / MP4, reproductor de CD, PC, lector de libros electrónicos a sus auriculares, altavoz o receptor con Bluetooth. De esta manera, puede disfrutar de música de alta calidad o programas nocturnos sin molestar a sus seres queridos mientras duermen.

➤ 【Amplia compatibilidad】 Admite la función NFC, conecte Bluetooth cuando el teléfono móvil esté cerca (el teléfono móvil debe tener esta función). Como transmisor de audio bluetooth, convierte TV, PC, computadora portátil, tableta, etc.que no son Bluetooth en funciones bluetooth. Disfrute de la vida tecnológica inalámbrica. Admite control remoto por infrarrojos de 5-8 m, controla fácilmente múltiples funciones.

➤ 【Dispositivo mágico como receptor Bluetooth】 Simplemente conéctelo con sus auriculares con cable, altavoz o estéreo de automóvil mediante un cable de 3,5 mm y conéctelo con fuentes de audio habilitadas para Bluetooth, como su teléfono inteligente o tableta, para disfrutar de música pura de alta fidelidad de forma inalámbrica.

➤ 【Lo que obtienes】 1 x adaptador Bluetooth, 1 x cable de carga micro USB, 1 x cable de audio de 3,5 mm, 1 x conector de 3,5 mm a 2 cables de enchufe RCA, 1 x manual de usuario, compatible con el 99% de los televisores, Inicio estéreo y otros dispositivos.

Besign BE-RCA Largo Alcance Receptor Bluetooth, Adaptador de Audio Inalámbrico, Receptor Bluetooth 5.0 con Aptx para Altavoces con Cable o Sistema Estéreo de Transmisión de Música en Casa

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Solución inalámbrica para su sistema estéreo doméstico con cable: gracias a la tecnología Bluetooth 5.0 y AptX, Besign BE-RCA podra convertir su equipo estéreo antiguo en uno compatible con Bluetooth, y luego conectarse de forma inalámbrica a cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth y ofrecer un sonido de calidad similar a un CD , para que se pueda transmitir música y controlar listas de reproducción directamente desde teléfonos inteligentes, iPhones, iPads y más.

Inalámbrico de largo alcance: relájese en su silla favorita y controle su música con una conexión a una distancia de hasta 30 metros de sus altavoces. No comprometa el sonido y ofrezca acústica de alta calidad para toda su música, películas y juegos.

Aptx y Aptx de baja latencia: este receptor de música Bluetooth BE-RCA cuenta con la última tecnología CSR Aptx y Aptx Low Latency para ofrecer una calidad de sonido superior. Obtendrá una excelente experiencia auditiva con música nítida y de alta fidelidad para un sonido envolvente.

Alimentado por Micro-USB y reconexión automática: el BE-RCA utiliza un conector Micro-USB para la alimentación; úselo con el adaptador de corriente incluido o cualquier fuente de alimentación USB compatible para la transmisión continua de música. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el BE-RCA y vuelva a conectarse automáticamente con su último dispositivo emparejado.

Sin micrófono incorporado: su llamada telefónica entrante se transferirá directamente al altavoz de su teléfono, no se preocupe por su privacidad para la llamada cuando escuche la música en el altavoz de su hogar o del automóvil. Este BE-RCA es solo un receptor de música Bluetooth, no es un transmisor Bluetooth, no puede usarlo para su televisor.

Receptor Bluetooth 2 en 1 Transmisor Adaptador Bluetooth 5.0, Transmisor Bluetooth con AUX 3.5 mm&RCA Audio HD de Baja latencia para TV/PC/Cascos/Estéreo Hogar/Coche

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Receptor Transmisor Bluetooth 2 en 1】 Receptor Bluetooth compatible con transmisión dual (modo TX y modo RX). El modo de receptor (luz azul) permite que los dispositivos que no sean Bluetooth, como los equipos de sonido del automóvil o domésticos, reciban audio de alta calidad desde un dispositivo Bluetooth como un teléfono. El modo transmisor (luz roja) transforma los dispositivos multimedia con salida de audio de 3,5 mm en un dispositivo Bluetooth capaz de transmitir audio por Bluetooth

【Baja Latencia】 El adaptador Bluetooth 5.0 es la versión de actualización del adaptador Bluetooth 4.2, la velocidad de transmisión de datos es el doble que la de Bluetooth 4.2. No solo garantiza una transmisión más estable, más rápida, un bajo consumo de energía y, al mismo tiempo, ofrece un rendimiento de audio superior

【Sonido HD】 El receptor Bluetooth utiliza la tecnología 5.0 de baja latencia que brinda audio sin demoras de alta fidelidad, elimina los retrasos de audio, para una calidad de audio superior, tiene potentes funciones para la transmisión inalámbrica de audio. Deslice este portátil receptor y transmisor en su mochila o bolso para computadora portátil y llévelo mientras viaja sin el menor esfuerzo

【Emparejamiento Automático】 Solo tiene que presionar prolongadamente el interruptor, configurarlo en el modo deseado, puede establecer una conexión rápida y fácilmente. Una batería interna garantiza que el adaptador Bluetooth se pueda utilizar durante hasta 10 horas y se conecta inmediatamente a los dispositivos que ya se han emparejado

【Control Total】 Durante modo de receptor, tiene el control total de la música, incluida la reproducción / pausa con los botones de los controles del adaptador. Con cavi da 3,5 mm e da 3,5 mm a 2RCA inclusi, questo adattatore per ricetrasmettitore può essere ampiamente utilizzato su computer, laptop (non applicabile per sistema Linux), sistema hi-fi, cuffie, smartphone, MP3 lettore, il tuo lettore CD, ecc

Adaptador Bluetooth transmisor receptor Bluetooth 5.0 2 en 1 adaptador Bluetooth mini portátil RCA & 3,5 mm AUX compatible con sonido HD de baja latencia para PC, TV, smartphone, tablet

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Adaptador Bluetooth 5.0】El transmisor / receptor Bluetooth utiliza la tecnología 5.0, proporciona una transmisión más estable y más rápida, menor consumo de energía y calidad de sonido superior. Bluetooth 5.0 con un adaptador de audio, la tasa de transferencia de datos es el doble que el Bluetooth 4.2 y se puede mantener a una distancia de hasta 12 metros (sin barreras).

【Transmisor Bluetooth 2 en 1】 Transmisor Bluetooth que soporta Dual Stream (modo TX y modo RX). Modo de recepción (modo de recepción, luz azul): transmite audio de forma inalámbrica desde tu teléfono con Bluetooth, ordenador a tu equipo estéreo, altavoz o auriculares. Modo de emisora (TX, luz roja): transmite audio de forma inalámbrica desde tu televisor sin Bluetooth, estéreo o reproductor de CD a tus auriculares Bluetooth (no es válido para Airpods) o altavoces.

【Amplia compatibilidad】Con el cable de 3,5 mm incluido y el cable de 3,5 mm, este adaptador receptor se puede utilizar a menudo en ordenadores, portátiles, estéreos, auriculares, teléfonos inteligentes, reproductores de MP3, reproductores de CD, etc.

【Acústico HD】El receptor Bluetooth utiliza la tecnología 5.0 de baja latencia, elimina los retrasos de audio Bluetooth, garantiza una calidad de audio superior y cuenta con funciones potentes para transmisión de audio inalámbrica. Inserta este transmisor y receptor en tu mochila o bolsa de ordenador portátil y llévalo contigo sin ningún esfuerzo.

【Emparejamiento automático de nuevo】Solo tienes que pulsar el interruptor y ajustar el modo deseado para establecer una conexión rápida y fácil. Una batería interna garantiza que el adaptador Bluetooth se pueda utilizar durante hasta 10 horas y establece inmediatamente una conexión a dispositivos que ya han sido conectados READ Los 30 mejores Tom Of Finland capaces: la mejor revisión sobre Tom Of Finland

UGREEN Receptor Bluetooth Audio Coche, Auxliar Bluetooth 5.0 Coche con Aptx Baja Latencia, Llamadas Manos Libres Clara, 10Hrs HiFi Música Receptor Bluetooth Jack 3.5mm para Coche,Altavoz, Amplificador

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AVANZADA BLUETOOTH CHIP 5.0: Con con los chip professional y mejorada Bluetooth 5.0 proporciona la transmisión más estable y más rápida y le brindan una excelente experiencia auditiva, un sonido claro.¡Disfrute de música inalámbrico hasta 10M alcance amplio conexión!

ENLACES DOBLES & AMPLIA COMPATILIDAD : Puede conectar dos dispositivos al mismo tiempo para disfrutar de su música y no perderá ninguna llamada o la navegación;Además admite conexiones entre dispositivos móviles y dispositivos de audio sin Bluetooth. Diseño especial para dispositivos de audio con el puerto auxiliar de 3.5mm ,como sistema de audio de coche,altavoces,amplificador y mas equibos de música.

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN : La gran capacidad de la batería incorporada proporcionapermite que la música se reproduzca continuamente durante hasta 10 horas o que llame durante 10 horas después de cargarse completamente durante solo 2 horas.

EXCELENTE CALIDAD DE SONIDO: Este receptor bluetooth coche adopta baja latencia AptX LL que proporciona transmisión de audio sin demora, te asegura que el audio y el video estén perfectamente sincronizados. Además con la tecnología de CVC8.0 redución de ruido, ofreciendo una experiencia de sonido rica y profunda y la calidad de la conversación es clara sin ruido.El micrófono incorporado del receptor Bluetooth permite realizar llamadas manos libres con sus amigos mientras conduce.

RECONEXIÓN AUTOMÁTICA & FÁCIL OPERACIÓN: Súper fáciles y rápidos de conectar,además se conectan automáticamente a su dispositivo después del primer uso.Con el botón MFB del adaptador bluetooth puede responder / finalizar / rechazar / remarcar una llamada y reproducir / pausar la música. UGREEN receptor bluetooth haz su vida inalámbrica más conveniente

Transmisor Bluetooth 5.1 Visible para TV, Adaptador + Receptor Inalámbrico USB 2 en 1 de Baja Latencia Sonido HD AUX/RCA, Dual Enlace para Auricular Equipo Estéreo Altavoz Cascos

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Transmisor Bluetooth 5.1 Visible & Receptor Inalámbrico con USB】 Adaptador Bluetooth BTI-077 no es solo un transmisor, sino también un receptor (es decir, modo TX y RX). Con el modo TX puede transferir el audio de su televisor con Bluetooth a sus dispositivos Bluetooth, p. Transferencia de auriculares. Con el RX puede, por el contrario, el audio de su dispositivo Bluetooth, p. Transfiera el teléfono celular a los sistemas estéreo incompatibles con Bluetooth.

★ 【Nueva Pantalla LED Moderna Visible】 Hay una pantalla LED grande en la que puede ver claramente el estado de la conexión y los dispositivos emparejados, incluso podría elegir el dispositivo al que querías conectar. Adiós a la era de la conexión ciega.

★ 【Sonido Claro HD & Bajo Retraso】 El transmisor Bluetooth BTI-077 ofrece una transmisión más rápida y una latencia más baja, admite HD y LL (baja latencia), lo que significa una mayor calidad y un tiempo de espera más corto durante la transmisión. Simplemente disfrute de la calidad de sonido 1A.

★ 【Largas Horas de Trabajo & Largo Alcance】 El alcance máximo es de hasta 10 metros (sin obstáculos en el alrededor). Cuando está completamente cargado, se puede usar como receptor durante aproximadamente 10 horas y como transmisor durante aproximadamente 12 horas.

★ 【Doble conexión Visible & & Garantía de 24 Meses:】 Como transmisor, puede conectar dos altavoces / auriculares al mismo tiempo. Comparte música con tus socios. Como receptor, se puede conectar a dos teléfonos al mismo tiempo. El servicio de garantía disfruta de 24 meses. Tenemos un equipo de servicio postventa dispuesto a responder mensaje dentro de 24 horas para solucionar los problemas, no dudes en consultarnos si lo hay.

192 kHz Convertidor Digital Optico a Analógico RCA con Receptor Bluetooth V5.0 Amplificador de Auriculares 16-300Ω Función aptX y Baja Latencia Soporta PCM/LCM Control de Volumen con Enchufe

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Receptor Blueooth 5.0】Admite la función de recepción de Bluetooth, utilizando la última tecnología de transmisión sin pérdida CSR Bluetooth 5.0, que se puede combinar con dispositivos móviles como teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos Bluetooth.

【Función 2 en 1】No solo para ustilizarse como conversores digitales a analógicos, sino también para los usuarios que conectan sus dispositivos moviles por Bluetooth con amplificadores de potencia analógicos.

【Función AptX】Utilice el chip Bluetooth QCC3003 más profesional, ademas soporta Función aptX, no hay retardo en la reproducción.

【Convertidor Optico Coaxial a RCA y Jack】Se disponen una interfaz de entrada óptica y otra coaxial; salidas de audio RCA y una de 3,5 mm. Admite una velocidad de muestreo de 192K / 24 bits. Soporta ajuste de volumen de salida.

【Para Auriculares 16-300 ohmios】La salida de 3,5 mm del producto con función de amplificador puede admitir auriculares de 16-300 ohmios.

Aigital USB Transmisor Bluetooth 5.0 Adaptador Emisor Receptor con PuntoJack 3.5mm para Música y Audio Desde TV, PC a Altavoz y Auriculares, Fuente de Alimentación USB Baja Latencia, Plug and Play

1 used from €12.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es un emisor receptor de tamaño contenido, buena calidad de materiales de construcción y acabados, incluye cables jack 3.5mm. Podéis enlazar unos auriculares para escuchar el sonido de la TV a través de ellos.

Transmisor Pequeño, funcional, exquisito diseño, más pequeño y ligero, alimentado por USB.Disfrute de la transmisión de audio todo el tiempo. Disfrute de un maravilloso sonido sin conexiones de cable.

Conectar el transmisor con Bluetooth a su TV con audio jack de 3.5 mm y transmitir el sonido a los auriculares Bluetooth, simplemente disfrute de los programas a última hora de la noche sin molestar a sus seres queridos.

Puedes disfrutar de audio de alta definición y puede ver video mientras escucha audio inalámbrico de forma sincronizada y sin retardo de audio.

Fácil de instalar, con la luz azul recibe y con la luz roja emite. El aparato tiene un botón que se ilumina en azul y rojo según si estamos emparejando algún aparato, o funcionando normal.

GothicBride Receptor Bluetooth 5.0, 2 en 1 Audio Emisor Receptor Bluetooth Adaptador 5.0 con AUX 3.5 mm, Baja latencia Transmisor Bluetooth para TV/PC/Cascos/Estéreo Hogar/Coche

1 used from €13.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Receptor transmisor Bluetooth 2 en 1】 - Emisor bluetooth con soporte de transmisión dual (modo TX y modo RX). El modo de receptor (luz azul) permite que los dispositivos que no sean Bluetooth, como los equipos de sonido del hogar o del automóvil, reciban sonido de alta calidad desde un dispositivo Bluetooth como un teléfono. El modo transmisor (luz roja) convierte los dispositivos de medios de salida de audio de 3,5 mm en un dispositivo Bluetooth capaz de transmitir audio por Bluetooth

【Baja latencia】- El adaptador Bluetooth 5.0 es la versión de actualización del adaptador Bluetooth 4.2, la tasa de transferencia de datos es el doble que Bluetooth 4.2. La versión 5.0 de Bluetooth significa un menor consumo de energía, una velocidad de transferencia más rápida y una mayor distancia de transmisión. La distancia inalámbrica máxima es de 10 metros como máximo (sin obstáculos)

【Control total】- En el modo receptor, tienes el control total de la música, incluida la reproducción / pausa, con los botones de los controles del adaptador. Admite todos los equipos de audio con interfaz de entrada de audio para realizar la recepción y transmisión inalámbrica de audio. Admite la búsqueda automática de dispositivos Bluetooth y transmite audio de forma inalámbrica

【Emparejamiento automático】- solo mantenga presionado el interruptor, configúrelo en el modo deseado, puede establecer una conexión rápida y fácilmente. Una batería interna garantiza que el adaptador Bluetooth se pueda utilizar durante hasta 10 horas y se conecta inmediatamente

【Satisfaga sus diferentes necesidades】 Suministramos cables de audio AUX de 3,5 mm, cables USB y cables macho RCA de 3,5 mm a 2 como estándar. No es necesario adquirir nada para el cable de conexión correcto, todo está ahí. No dudes en volver a contactarnos si tienes alguna pregunta

Adaptador Bluetooth 5.0 Receptor Transmisor Bluetooth 2 en 1 Adaptador Audio Bluetooth RCA & 3.5mm AUX, Audio HD Baja Latencia Audio Estéreo para TV, PC, Cascos, Portátil Auriculares

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Adaptador bluetooth 2 en 1】 El adaptador bluetooth para el televisor se puede utilizar como transmisor o receptor. En modo de transmisión: TV, MP3 / MP4, PC, reproductor de CD. Los dispositivos que no son bluetooth se pueden emparejar con este transmisor bluetooth con altavoces o auriculares bluetooth. En modo de recepción: ideal para transmitir música en casa o en el vehículo.

【Función NFC y baja latencia y llamadas manos libres】 Admite una conexión más rápida entre el adaptador Bluetooth y el teléfono inteligente a través de la función NFC en modo de recepción. El transmisor de TV Bluetooth es compatible con aptX Low Latency para una escucha aún más fluida. Con el micrófono incorporado, el receptor Blutooth puede realizar llamadas con manos libres.

【Versión de Bluetooth 5.0 adapter El adaptador de clavija Bluetooth 5.0 no solo garantiza una transmisión más rápida y estable, sino también una latencia más baja y una alta calidad de sonido, y ofrecemos cables de audio AUX de 3,5 mm y 2 cables de conexión RCA. Perfecto para PC, TV, computadora portátil, estéreo, auriculares, teléfono inteligente, reproductor de MP3, auriculares con cable, etc.

【Plug & Play】 Muy fácil de usar en PC o portátil, no es necesario instalar controladores externos. Mantenga presionado el botón para cambiar entre el modo RX y TX, muy fácil de usar, es compatible con Android iOS, Windows 7/8 / 8.1 / 10, TV, MP3, MP4, iPhone, iPad, altavoz bluetooth, auriculares / auriculares bluetooth, radio de coche, estéreo antiguo, etc.

【Admite conexión y desconexión NFC】 Con antena incorporada, receptor Bluetooth auxiliar de 3,5 mm y transmisor de TV, se puede lograr una cobertura de 10 m si no hay obstáculos. Los últimos dispositivos emparejados se vuelven a conectar automáticamente cuando enciende su bluetooth.

