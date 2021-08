Inicio » Cocina Los 30 mejores Ramo Flores Artificiales capaces: la mejor revisión sobre Ramo Flores Artificiales Cocina Los 30 mejores Ramo Flores Artificiales capaces: la mejor revisión sobre Ramo Flores Artificiales 10 Vistas Guardar Saved Removed 0

RoxNvm Flores Artificiales, Ramo Artificial, Flores Decorativas realistas Flores Falsas Flores de Seda para Fiesta en casa Boda Oficina Patio Mesa Decoración de Escritorio (Azul) € 12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: las flores artificiales están hechas de telas y plásticos de alta calidad, con alambres de metal dentro de los tallos de plástico. Se puede doblar para adaptarse a su jarrón o darle una buena forma para adaptarse a su bricolaje.

Realista y sin decoloración: la hortensia artificial está bien hecha, es colorida y parece real. Manténgase siempre fresco y hermoso, el toque es real, ¡como si estuviera tocando una flor real!

Fácil de cuidar: los pétalos y las hojas del ramo artificial no se desvanecen ni se caen. No necesita riego ni poda. Si te gustan las flores pero no tienes mucho tiempo para cuidarlas, ¡nuestras flores artificiales serán tu mejor opción!

Amigable con la fiebre del heno: a diferencia de las flores reales, las flores falsas no producen polen, por lo que las personas alérgicas al polen pueden tener una habitación rodeada de flores. También es resistente a los rayos UV y sigue estando lleno de vitalidad incluso con mal tiempo o al aire libre.

Una amplia gama de ocasiones: las flores decorativas pueden crear un ambiente romántico y cálido, lo que le permite disfrutar de la vida hogareña poética de estas flores de seda en la cocina, alféizares de las ventanas, sala de estar, mesa de comedor, dormitorio, porche delantero, jardín, balcón balcón. Al mismo tiempo, también se puede utilizar como regalo para personas importantes en días festivos como aniversario, San Valentín y Navidad.

Famibay Flores Artificiales Rosas de Seda 2 Piezas de Rosas Ramo de Novia para Centro de Mesa Decoración € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rosas flores flasas material: seda rosas flores, apariencia real-like y rosas fresco

Ramo de rosas tamaño: 27cm de altura, 2 piezas rosas flores ramo de novia cada paquete

Rosas flores artificiales una buena selección para fiestas, ramos de boda, propuesta de matrimonio o festival regal,hogar centro de mesa decoration

Ramos de rosas de colores frescos hogar boda cálido y romántico

Jarrones excluido. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos.

Ramo de flores artificiales Gypsophila para manualidades, bodas, fiestas, decoración del hogar, 2 paquetes € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maravilloso ramo de gypsophila artificial compuesto por 2 manojos de flores artificiales con una longitud de aprox. 40 cm.

Material: plástico y goma. Duradero, lavable, resistente a la decoloración, suave. Exquisita mano de obra, colores vibrantes, parecen flores reales.

Ramo de flores artificiales Gypsophila para bodas, fiestas, celebraciones, decoración del hogar o centros de mesa.

Cada tallo del gypsophila tiene 3 copas que tienen una hermosa aprox. Flores de 1 cm.

La decoración floral se puede utilizar como accesorio para fotos o para álbumes de recortes.

XHXSTORE 4pcs Flores Artificiales Claveles de Seda Ramo de Flores Artificiales 5 Ramas con 11 Flores para Decoración Boda Jarrones Hogar Centro de Mesa € 12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El ramo flor artificial clavel crea una belleza romántica, lo que le permite disfrutar de la vida poética en la cocina, el alféizar de la ventana, la sala de estar, la mesa de comedor, el dormitorio, el porche delantero, el jardín, y el balcón.

Arreglo floral de bricolaje: El clavel artificiales es vívido, hermoso y romántico. Se puede colocar en jarrones, cestas colgantes y otros ramos de flores y enredaderas.

Las flores plástico son resistentes a los rayos UV y se pueden colocar en climas cálidos o fríos, y siempre están llenas de vitalidad y vitalidad. Esta es la mejor opción para las personas a las que les gustan las flores, pero no tienen tiempo para cuidarlas.

La flores artificiales decoraiton jaronnes para la decoración de ramos de novia y flores, decoraciones de mesa, interiores, exteriores, uso de jardín al aire libre, oficinas, fiestas, aniversarios, cementerios, día de San Valentín y decoraciones navideñas.

La flor artificial Claveles tiene 4 piezas, cada grupo tiene 5 ramillas y mide aproximadamente 30cm de largo. Incluyendo alrededor de 11 flores de clavel y hojas tupidas, puede doblar o recortar a su voluntad.

Peoxio Juego de 2 Ramos de Rosas Artificiales 7 Tallos, 21 Cabezas € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cada uno con 7 tallos y 21 cabezas de flor, cada flor mide aprox.3 cm de diámetro;

Dimensiones aproximadas:34,3 x 26,67 cm (alto x ancho).

Totalmente suave y adorable, aporta un aspecto cálido y romántico en tu hogar o oficina.

Ideal para ramos de novia, bodas, fiestas, decoración del hogar, librería, cafeterías, tiendas de tela y todo tipo de ocasiones.

Contenido:Pack de 2 ramos de rosas de seda.

Homcomodar 12 Pack Flores Artificiales Bebés Flores de Aliento Plantas de Gypsophila Falsas Ramos para el Hogar de la Boda Decoración de Bricolaje (Blanco) € 18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dimensiones】: Cada flor artificial tiene un alto total de aproximadamente 20.86 pulgadas, 1 pieza con 3 tallos grandes, cada tallo grande tiene 3 tallos pequeños y unas 81 flores. El producto puede enviarse comprimido: puede ser necesario cebar ramas u hojas para que coincida con la imagen mostrada, fácil de recuperar si se cayó. Si no está satisfecho por algún motivo, no hay riesgo 100% de garantía de reembolso total.

【Material de seguridad certificado】 La flor artificial es 100% SEGURA, de plástico ecológico; Debido al producto de plástico, tendrá un ligero olor. Flores artificiales Le permiten experimentar la alegría de relajarse en el hogar ideal.

【Uso múltiple】 Bien hecho y de colores vibrantes, se ve realmente genial para la decoración del hogar o el lugar como bodas, tiendas, restaurantes, oficinas, etc. Adecuado para uso en interiores y exteriores, creando un ambiente agradable. Combínalos con una variedad de flores y arreglos diferentes, o úsalos solos.

【Maravillosas decoraciones】 La flor artificial de Gypsophila parece bastante realista. Se adapta a ramo de novia, fiestas de bodas, decoraciones para el hogar, librería, cafetería, fiesta de ropa, salón de arte, oficina, tienda, hogar, jardín y todo tipo de decoración para ocasiones.

【Disfruta Happy Time】 Hermosas flores artificiales de gypsophila. parece real Ideal para la decoración del hogar o el lugar. Esta flor te hará feliz. Agrega un punto brillante a cualquier habitación. Es un regalo hermoso y duradero. READ Los 30 mejores Vibradores Y Dildos capaces: la mejor revisión sobre Vibradores Y Dildos

6 Pcs Flores Artificiales de Lavanda, Ramo de Lavanda, Planta Lavanda Decorativas, Flores Artificiales para Exterior, Intérieure, Decoración, Jardín, Fiesta, Boda - Morado € 9.88
€ 7.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】 Nuestras flores artificiales decorativas están hechas de plástico de alta calidad que simula la sensación de la lavanda real, este ramo de flores artificiales se mantendrá vivo y no se desvanecerá con el uso continuo. El tallo y las ramas usan alambre de metal como esqueleto y están envueltos en plástico, lo que le permite ajustarlos y crear el estilo del ramo que desee, que se adapta perfectamente en interiores y exteriores en todo momento.

【Eterno】 Estos ramo de flores de plástico se ven tan vívidos y vivos, le brindan texturas realistas de pétalos y hojas, mézclelos con otras flores frescas y nadie notará la diferencia, las flores florecientes alegran fácilmente su estado de ánimo y alegran su día, agregando su hogar un ambiente más romántico y artístico. Los ramo de flores artificiales duran más.

【Ahorre tiempo & Dinero】 Nuestras planta flor artificial son una alternativa práctica a las flores reales, se mantendrán frescas, hermosas año tras año y libres de molestos polvos. Puede disfrutar del gran ambiente que crean las flores artificiales sin preocuparse por el cuidado a largo plazo. No hay necesidad de regar o cortar y nunca se marchita sin tener que preocuparse por la luz solar u otro mantenimiento.

【Para todas las ocasiones】 Estas ramas artificiales decoracion son el conjunto completo para cualquier ocasión. Adecuado para bodas, fiestas, ceremonias, arreglos florales de bricolaje o cualquier proyecto de paisajismo. Será una decoración maravillosa para el hogar, el jardín, el balcón, el alféizar de la ventana, la pared de la cerca, la oficina, el hotel y cualquier lugar donde desee un toque de verde. Las flores de plástico crean una atmósfera cálida y vibrante.

【Garantía de servicio 100%】 Nuestra decoración flores lavanda es perfecta para uso en interiores y exteriores. Estas plantas de exterior artificial, desde hermosos y elegantes centros de mesa para mesas de comedor hasta coronas colgantes para exteriores. Actualizará tu hogar y te hará ganar más elogios de los clientes. Si tiene algún problema al usar nuestras flores artificiales, comuníquese con nosotros. Seguramente le proporcionaremos un servicio satisfactorio.

LEORX 10 ramos de flores artificiales de poliuretano para bodas y bodas (blanco) € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 ramos de flores artificiales de poliuretano en un solo juego.

Color: principalmente blanco. Material: poliuretano suave ecológico no tóxico. Longitud total: alrededor de 35 cm; diámetro de la flor: alrededor de 5 cm.

Ramos de flores artificiales realistas, te permiten sentir y tocar como flores reales.

Puede actuar como ramos de boda para su uso. También es adecuado para decorar algunas fiestas o tu hogar.

Diseño resistente a las arrugas, impermeable y lavable, para un uso duradero.

huaao Ramo de Flores Artificiales bebés Aliento 12 Unidades, gypsophila realistas con Hojas eucalipto manojos arreglos Florales decoración para Banquete Boda hogar jardín Fiesta Oficina Hotel, Blanco € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete: Cada manojo tiene 12 tallos individuales que están atados, 6 piezas de ramos de aliento de bebé, tallos de flores de gypsophila y 6 piezas de tallos de hojas de eucalipto (el jarrón no está incluido).

Materiales: nuestras flores de aliento de bebé de imitación y eucalipto, tallo de plástico con cable flexible internamente y cabeza de flor de gel de sílice, inofensivo e inofensivo, sin mantenimiento.

Tamaño lindo: la longitud total artificial de la flor del ramo es de aproximadamente 12.2 pulgadas / 31 cm, ancho 9.1 pulgadas / 23 cm. los tallos de eucalipto son con pequeñas hojas de eucalipto.

Aplicable: nuestros ramos de flores falsos son perfectos para la decoración del hogar, reuniones, tiendas, salas de estar, restaurantes, oficinas, fiestas, interiores y exteriores, o un ramo de boda o una decoración fresca en la pieza central de la mesa.

Otra aplicación: se puede utilizar en muchas otras ocasiones como decoración para brindarle una sensación cálida, fresca y pacífica. puedes reformarlo o mezclarlo con otras flores o decoraciones para hacer un ramo de bricolaje.

VINFUTUR 3 Ramos de Peonías Artificiales Decorativas Flores Artificiales Peonías Falsas Blancas con Verdes para Decoración Jarrón Boda Fiesta Mesa Hogar Regalos Manualidad DIY € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 3 ramos de peonías artificiales blancas, cada ramo tiene 5 cabezas de flores grandes y 3 cabezas pequenitas

Tamaño: es ramos artificiales con cabezas que mide unos 2.5-6cm, y 29.7cm de largo total(como muestra la imagen)

Material: es peonías artificiales decorativas hechas por seda y plástico de calidad, con muchos detalles, muy naturales para decorar o regalar

Ventaja: es ramos artificiales decorativos compuestos por cabezas variadas de peonías, muy realista para decorar, fácil para limpiar para durar su belleza por largo tiempo

Utilización: es flores artificales decorativas muy románticas para decorar las fiestas de boda, aniversario, ceremonia o cumpleaños; también muy hermosa como adornos de hogar, oficina, tienda o hotel; muy único para manualidad, proyectos de artesanía, DIY o regalar

Flores Artificiales,Flores Artificiales de para Exteriores Flores de Seda Rosa Falsa decoración 6 Rama 12 Cabezas decoración para Mesa Home Office 3 Paquetes (Rojo) € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño especial-la altura de las flores y las hojas son ajustables】 cuando las flores artificiales se ponen en el jarrón, la altura de las flores y hojas se puede ajustar para lograr el efecto perfecto. Este es un buen diseño y muy diferente de otras flores artificiales en el mercado.

【Materiales de alta calidad-Durable】 Las flores artificiales están hechas de materiales de alta calidad, bien hecho y vibrantemente coloreado aspecto realista. Crea una noble calidad de vida, cada día lleno de sol

【No hay necesidad de más mantenimiento y nunca se marchicos】Si accidentalmente encuentra hojas caídas de seda o cabezas de flores, puede insertarlo manualmente de nuevo en el tallo de plástico sin afectar el uso del producto de flores falsas; Habría polvo acumulado si pones las flores de seda en un lugar durante mucho tiempo. Puede utilizar el secador de pelo con viento frío para eliminar el polvo.

【Característica】nuestra flor de rosa artificial no ha tenido olor,Protección del medio ambiente,seguro para su uso diario,1 Pieza de flores falsas incluye 6 ramas 12 cabezas flor de rosa falsa, Longitud: 33cm / 13" (Aprox.),Diámetro de la cabeza de la flor: 5cm / 1.97 "Flores falsas crean belleza romántica que le permite disfrutar de la vida casera poética en su cocina, windowsill, sala de estar, dormitorio de mesa de comedor, dormitorio de mesa de comedor para llenar su corazón de placer.

【El mejor servicio al cliente que ha entregado】Nuestros clientes merecen un mejor servicio post-venta. Cualquier pregunta o sugerencia por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros desde el centro de mensajes de Amazon.

HUAESIN 4pcs Ramo de Flores Artificiales Vintage, Flor de Rosa Artificial Blanca y Azul de Seda Flores Artificiales Decoracion Jarrones para Mesa Boda Fiesta Hogar Banquete Interior Arreglos Florales € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las rosas azules claro y rosas blancas lechoso se entrelazan entre sí, que son más generosas y únicas bajo las hojas de color verde claro. Este bouquet flores artificiales es ideal para cualquier ocasión decorativa y llamativa los ojos.

Rosas siempre son ideales flores artificiales decorativas, como el ramo de novia o la flor de mesa de boda, escenario, pasillo, o la decoración de fondo. Crea una atmósfera romántica y cálida y deja que la recuerdes profundamente.

Hay 4 pcs flores artificiales rosas decoracion, cada una con 5 ramas, 10 cabezas de flores y algunas hojas verdes a juego, con una longitud total de 30 cm. La cantidad es absolutamente suficiente, esponjoso y lleno.

Todo el ramo de flores de seda artificial es realista y vivido, las flores y hojas son vivas y llenas de vitalidad, y las cabezas de las rosas se agrupan, como si estuvieran contando una historia romántica entre ellas.

Las flores artificiales interior decorativas están hechas de seda, es fácil de mantener, se puede utilizar durante mucho tiempo y es adecuado para personas que están ocupadas con el trabajo y les gustan las flores y las plantas.

Ksnnrsng Flores Seda Peonía Artificiales para Boda Nupcial Partido Hogar Oficina de la Decoración de DIY (Ligero Rosado) € 12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mateiral: 90% seda 10% plástico

Descripción: Cada ramo tiene 13 tallos, 6 flores y 2 capullos, diámetro de flor de peonía aprox .: 3.5''H x 2''W, flores totales aprox: 18''H x 11''W

Sugerencia: 1 florero debe caber 2 ramos o más

Característica: Flor de peonía artificial de aspecto natural, suave y grande

Adecuado para: hogar, mesa, bodas, fiestas, decoración de salas de reuniones y en cualquier lugar que desee

DWANCE Hortensias Artificiales Decoración de Hortensia Artificial en Maceta Elegante Ramo de hortensias Plastico Ramo Flores para la decoración de la Oficina del Jardín del Hogar € 20.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las hortensias artificiales flores de seda están hechas de materiales de seda de primera clase, con colores brillantes, lindos y vivos. El pedúnculo está hecho de plástico y se puede doblar y ajustar según sea necesario. La combinación de seda y plástico hace que las flores artificiales parezcan más reales.

La ramo de simulación es muy útil. Es una decoración ideal para hogares, oficinas, cafés, bodas, fiestas y otros lugares. Puedes usarla como regalo para el Día de la Madre, Navidad, San Valentín, Acción de Gracias y Año Nuevo.

Las hortensias flores falsas se ven naturales y reales Las ventajas de las flores artificiales son que no se marchitan, no necesitan ser regadas, no necesitan ser podadas, no tienen un olor peculiar y no serán alérgicas. Es la primera opción para la decoración del hogar.

La hortensia flores artificales parece natural y real. Las ventajas de las flores artificiales son que no se marchitan, no necesitan ser regadas, no necesitan ser podadas, no tienen un olor especial y no son alérgicas. Es la primera opción para la decoración de interiores.

El estilo de la hortensia artificial es mediterráneo, y la simple combinación de azul y blanco es muy adecuada para decorar la mayoría de las casas. Al mismo tiempo, se puede usar no solo como decoración, sino también como ramo de flores durante el matrimonio.

DWANCE Flor de peonía Artificial Ramo de hortensias de Seda de peonía Falsa Flores de crisantemo Artificiales para Jardín Decoración de Banquete de Boda Ramo de Novia Arreglos Florales € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Flores realistas: los ramos de hortensias artificiales están hechos de flores de tela de seda desmontables naturales y naturales y ramas de césped de plástico. En los tallos y hojas de las flores, nos esforzamos por restaurar las flores reales, brindarle la sensación de flores reales y disfrutar de la belleza de las flores.

Hermosos ramos: las bolas de crisantemo florecen durante todo el año. El color de la flor no se desvanecerá con el tiempo. El color es cálido y se siente real. Los ramos se combinan con una variedad de flores, adecuadas para arreglos florales, y también puede combinarlos según sus necesidades.

Tamaño: la altura total del ramo de diente de león artificial es de aproximadamente 40cm/15.74 inch, camelia blanca de unos 10 cm, hortensias de unos 7 cm; adecuado para la mayoría de los jarrones. Un ramo de flores tiene niveles de color ricos, brillantes y cómodos. Adecuado para la mayoría de las decoraciones de estilo hogareño.

Usos amplios: las bolas de hortensias falsas no se pueden usar en bodas, fiestas, jardines, hogares, librerías, hoteles, cafeterías, estudios y otros lugares. Puede dividirlos en ramos simples o ramos combinados. Hermoso y colorido.

Fácil de cuidar: Hydrangea se fabrica con tecnología avanzada. Estos ramos son realistas, puros y elegantes, y estos ramos de seda de diente de león no requieren agua, luz solar ni fertilizantes. Solo necesitan desempolvarse todos los días para mantener el ramo siempre hermoso. Se exprimirá durante el transporte. Después de recibir el producto, péinelo manualmente o con un secador de pelo para restaurarlo a su estado original. READ Los 30 mejores Tabaco De Liar capaces: la mejor revisión sobre Tabaco De Liar

Roqueen 20 Piezas Artificiales Cala Lirios Flores Artificiales Nupcial Boda Ramo para Casa Cocina Boda Fiesta Decoraciones (Blanco) € 11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: la altura de la flor artificial es de aproximadamente 34 cm / 13.4 pulgadas, el diámetro de la cabeza de la flor es de 10 cm / 3.9 pulgadas. Cada paquete incluye 20 piezas de lirio de cala artificial.

Aspecto natural: los lirios de cala falsos están hechos de PU suave, son muy realistas al tacto y tienen un aspecto súper natural, y a menudo se confunden con lirios de cala reales.

Material de alta calidad: las flores de lirio de cala artificiales están hechas de materiales de poliuretano (látex) de alta calidad, nuestro lirio de cala tiene una gran mejora en el grosor y la flexibilidad del material. El interior del tallo de la flor está hecho de alambre de acero y el exterior está hecho de plástico. Los tallos de Calla Lily se pueden cortar o doblar fácilmente para adaptarse a diferentes jarrones o bricolaje.

Amplia aplicación: el ramo de lirios de cala artificial es perfecto para el hogar, la oficina, la tienda, la fiesta, el festival, la celebración, el jardín, el centro de mesa, el hotel, la boda, el banquete, el ramo de novia, la cafetería, el exterior, el patio trasero, etc.

Fácil de limpiar: si hay polvo en el lirio de cala, puede usar un paño húmedo para limpiar, también puede usar el secador de pelo con viento frío para quitar el polvo. Es mejor no dejar estas flores artificiales al sol durante mucho tiempo para evitar la decoloración.

10 Piezas Flores Artificiales, Ramos Lavanda Falsos Resistentes Rayos UV, Flores Plástico para Decoración Banquete Boda Ventana Porche Jardín Hogar, Regalo Ideal Navidad día San Valentín, Morado € 18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelente relación calidad-precio】: Hay 10 ramos de flores falsas de lavanda púrpura en nuestro paquete. Cada ramo mide aproximadamente 35 cm / 14,9 pulgadas de alto. Decore su hogar de acuerdo con sus necesidades y luego agregue un romance y calidez únicos a su vida.

【Muy similar a la naturaleza lavanda】: nuestro ramo de plástico de lavanda no solo se ve casi como flores naturales reales, sino que nunca se marchita ni se desvanece. Puede brindarle una experiencia exuberante durante todo el año, y estará fresco año tras año.

【Decoraciones perfectas】: Las flores de lavanda falsas se pueden exhibir perfectamente en cualquier lugar de la casa, como estanterías, escaleras, dormitorios, balcones, salas de estar, mesas de comedor, alféizares de ventanas, etc., creando una belleza romántica y permitiéndote disfrutar de una vida hogareña poética. . Al mismo tiempo, también se puede utilizar como ramo de boda, vestido de fiesta, decoración de oficina.

【Gran regalo para varios festivales】: Las flores artificiales de lavanda significan esperar el amor, siempre que respire con fuerza, podrá ver milagros, romance y afecto mutuo. En Navidad, San Valentín y otras fiestas importantes, es muy adecuado como regalo para su amante, familia y amigos.

【No necesita riego ni luz solar】: ¿Sigues preocupándote por olvidarte de regar y recortar tus flores? Cuando posea nuestro ramo de flores de lavanda artificial, obtendrá belleza y vitalidad permanentes sin necesidad de cuidarlo con cuidado.

HUAESIN 3Pcs Ramo de Flores Secas Naturales Blanca Rama Algodon Artificial Flores Artificiales Blancas Decoracion para Jarrones Hogar Bodas Fiestas Mesa Cocina Escritorio Restaurante 53cm € 15.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El ramo flores artificiales algodon son simples y hermosas, estilo country único, combinadas perfectamente con cualquier jarrón, y el rizoma se puede cortar para adaptarse a diferentes tamaños.

Cada paquete contiene 3 pcs flor seca algodon, cada tallo contiene diez cabezas de flores, vívidas y naturales, Se ve elegante y añaden un decoración perfecto para su sala de estar, ventana.

La cabeza de la flor artificial algodon está hecha de flor de algodón natural y las ramas están hechas de alambre de hierro envuelto en papel kraft, con una longutud total de 53cm.

Los flores secas blancas son no tóxicas e inofensivas, adecuados para la decoración de bodas, decoración del hogar, decoración de fiestas, decoración de ramo, nunca se desvanecen.

La ramo algodon seco se combinan perfectamente en sus estantes, mesas de salón, mesas de café, armarios, escritorios, cocinas, alféizares de ventanas, pasillos y cualquier otro lugar

RECUTMS Flores Artificiales al Aire libret , Flores Falsas al Aire Libre para decoración Inicio Bricolaje Piso Jardín Oficina Decoración de Boda-Púrpura(8pcs) € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Ramo de lavanda Tamaño del] la longitud total de cada Plantas resistentes a los rayos UV es de 13,8 pulgadas, y hay un total de 8 ramos de Ramo de flores de lavanda artificiales, cada uno con 7 ramas, 5 flores de flores de lavanda falsas en cada rama.

[Material seguro Aspecto realista] Flores de lavanda artificiales tienen una apariencia realista y colores brillantes naturales, Ramo de flores de lavanda no es necesario regarlo y nunca se marchita. ramos de lavanda artificial está hecha de plástico seguro, ecológico, de alta calidad, no tóxico e inofensivo.

[flores de lavanda falsas Decoración] Flores artificiales de lavanda Planta falsa se puede usar para el dormitorio, la cocina, la decoración de la mesa O en el hermoso jardín al aire libre. Decoración en flores falsas de lavanda también son adecuados para el día de San Valentín, proposición, fiesta de cumpleaños, aniversario para crear un ambiente romántico.

[Ramo de flores de lavanda Sin mantenimiento] no importa dónde coloque las flores de Flores artificiales de lavanda falsas, no es necesario regarlas, recortarlas, etc. Planta de lavanda falsa Incluso al aire libre, es fácil de soportar el viento, la lluvia y el sol, y no se desvanece, La Flores artificiales de lavanda artificial florece de por vida.

[Consejos cálidos] dado que las flores de Ramo de flores de lavanda artificial están cerradas durante mucho tiempo durante la entrega, es posible que sienta algunos olores cuando las reciba. Solo necesitas abrir las de flores artificiales de lavanda para ventilar y el olor desaparecerá. Si tiene alguna pregunta sobre las flores de Ramo de Flores Artificiales de Lavanda, no dude en contactarnos y resolverla por usted.

Ramo de Flores Peonía Artificial Vintage para decoración del Hogar, Bodas, Fiestas (Champagne) € 10.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ramo de Peonía Artificial Vintage para decoración de diferentes tipos de espacios, Hogar, bodas, fiestas, ideal para dar elegancia a tu decoración.

Contenido del Paquete: El Ramo contiene 13 tallos, 6 flores de peonia. 2 capullos de peonia, 2 especies de hortensia, 2 flores verdes.

Medidas: El Ramo mide aproximadamente 48 cm de alto y 27 de ancho. Dimensiones de las flores (6 peonias 10 ancho x 6 alto cm), (2 capullos 4 ancho x 5 alto cm), (2 flores de hortensia 14 alto x 9 ancho cm), (3 flores verdes 14 x 5 cm).

Material: Tela Seda

Nuestro compromiso con el cliente es su satisfacción, cualquier pregunta puede contactar estamos encantados de resolver cualquier duda. Calidad Garantizada. Gracias

Love Bloom Ramos de Flores Artificiales con Jarrón – Flores de Tela Seda, Rosa, Crisantemo, Hortensia - Jarron con Flores Artificiales Decoración Bodas, Hogar, Centros de Mesa y Decoraciones Fiestas € 14.99
€ 9.49

€ 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FLORES ARTIFICIALES DECORATIVAS Y FLORERO: Este set incluye un ramo de flores artificiales hechos de seda. Recibirá 3 rosas, 3 crisantemos, 2 hojas de euonymus, 1 hortensia y 1 ramo de baya junto a un florero de vidrio. El florero mide 8,5 x 13,6 cm y cuando las flores artificiales decoracion jarrones están en el jarrón, la altura total es de alrededor de 40 cm. Las plantas se pueden retirar del florero y se pueden usar por separado.

HERMOSAS FLORES ARTIFICIALES: Nuestras flores resisten las altas bajas temperaturas y no se marchitan o pierden el color. No requieren cuidados, agua, suelo o nutrientes y no se ven afectados el entorno natural. Son fáciles de limpiar, simplemente páseles un paño húmedo. Estos centros decorativos de mesa traen diferentes tipos de flores como rosas, hojas, bayas y más, esto hace que el ramo sea diverso. Una ventaja de estas flores es que pueden ser disfrutadas por personas con alergias.

CREADOS CON CUIDADO: Las flores están hechas con seda de alta calidad, esto significa que lucen reales y tienen un toque suave realista, y no tienen olores desagradables. Los jarrones decorativos están hechos de vidrio transparente, que tiene forma ahusada, esto significa que puede mostrar flores con tallos largos y se pueden usar con flores reales o sintéticas. Los tallos están envueltos en plástico alrededor de un cable, el cual es firme, pero se puede doblar para organizar el jarrón.

LUCE BIEN EN CUALQUIER LUGAR: Estas flores artificiales son perfectas para su cocina, oficina, sala de estar, mesa del comedor, dormitorio, pórtico frontal, jardín, terraza y balcón. Nuestras flores con jarron se pueden usar para decoraciones de bodas, centros de mesa, decoración en interiores y exteriores, fiesta, aniversario y Día de san Valentín. También son un excelente regalo para cumpleaños, Navidad, despedida de solteras y regalo por una casa nueva.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de jarrones con flores artificiales decoracion se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

LESING Flores artificiales en jarrón de seda con rosas artificiales para decoración de mesa de comedor o cocina, color champán. € 33.99
€ 31.99

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete: paquete de 3 ramos de rosas artificiales, 1 eucalipto de plata y 1 jarrón de cerámica.

Diseño: las ramas del ramo de rosas artificiales son capaces de ajustar el ángulo de flexión libremente.

Material: flores artificiales y hojas hechas de seda. El alambre envuelto con plástico se utiliza para la firmeza y el ángulo ajustable en la creación de los tallos.

Arreglo: 1 ramo de 21 ramos de flores artificiales, arreglos de flores de seda y plantas con jarrón, organizarlo por la imagen o por ti mismo.

Tamaño: por favor, preste atención a la descripción del tamaño, referencia a la imagen.

Peoxio Ramo de Peony as Artificiales . Flores de Seda para decoracin del hogar o Bodas, 1 Unidad € 6.76

Amazon.es Features Material: 90 % seda, 10 % plástico.

Descripción: Cada ramo tiene 13 tallos, 6 flores y 2 capullos, diámetro de la flor de peonía aprox. 9 cm de alto x 5 cm de ancho, total de flores (aprox.): 46 cm de alto x 28 cm de ancho.

Sugerencia: 1 jarrón debería contener 2 ramos o más.

Características: flor de peonía artificial grande, de apariencia natural y suave.

Adecuados para: decoración del hogar, mesas, bodas, fiestas, sala de reuniones y cualquier lugar que desees.

HUAESIN 2pcs Ramo de Flores Artificiales Hortensias 7 Cabezas Flores de Plastico Claveles Ramo Flores de Tela para Interior Exterior Boda Navida Jarrones Mesa Fiesta Cumpleaños Aniversario Hogar € 11.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❀⚘ Consta de 7 flores hortensias artificiales, 4 grupos de plantas acuáticas, 3 grupos de espuma de perlas, 14 hojas y varias ramas de flores. El diseño mixto hace que todo el ramo sea puro y elegante, agregando calidez a cualquier decoración interior y exterior.

❀⚘ Flores de color rosa pálido, cuentas, además de hojas y ramas verdes exuberantes, el color general está perfectamente integrado, conciso y elegante, hermoso y elegante, lasflores artificiales claveles son definitivamente su artículo de decoración ideal.

❀⚘ Colocada el bouquet flores artificiales en el dormitorio, baño, cocina, mesa de comedor, mesa auxiliar, oficina, jardín, etc. También puede hacer ramo de novia, bolas de besos u otros artículos similares.

❀⚘ Las flores están hechas de plástico, los tallos están hechos de hierro y envueltos en plástico. Esto es ideal para aquellos que son alérgicos al polen. Nunca se desvanece y se desvanece, es fácil de limpiar, simplemente limpie el polvo, siempre tendrá una hermosa flores plastico.

❀⚘ Un total de dos racimos de hortensias artificiales decoracion, cada uno con 7 ramas. La flor tiene 36 cm de alto y la cabeza de la flor tiene 5 cm de diámetro. Los ramos falsos son regalos ideales para familiares y amigos en vacaciones y aniversario. READ Los 30 mejores Bombillas G9 Led Blanco Frio capaces: la mejor revisión sobre Bombillas G9 Led Blanco Frio

Margaritas Artificiales,6 Paquetes Artificiales de Dasies para Exteriores Flores Falsas Blanco Amarillo Ramo Realista Hermosa Flor Falsa para el hogar Boda Jardín Florero Decoración(Colorful) € 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de seda】: nuestras flores artificiales de margaritas están hechas de seda ecológica y las hojas están hechas de plástico reciclable. No necesita tierra, agua o luz solar, perfecto para decoraciones de mesa de dormitorio de jarrón.

【6 paquetes de flores de seda de margaritas artificiales】 - 3 tipos de flores artificiales de diferentes colores, como blanco, rosa, azul, amarillo, rosa rosa, 2 paquetes de flores de cada color, elija la compra de color favorito.

【Se ve real】: nuestras flores de margaritas artificiales vienen en muchos colores diferentes, todos con pistilos amarillos, que se ven reales y proporcionarán una buena decoración para su hogar y oficina, agregando un ambiente fresco y agradable para usted.

【Uso amplio】: estas flores de seda de margaritas adecuadas para bodas como flores de ramo, serán una gran decoración para el hogar y la oficina, y se pueden aplicar a arreglos florales.Perfecto para terraza, oficina, casas de huéspedes, jardín, Navidad u otra decoración interior exterior.

【Consejos para calentar】: las flores falsas pueden exprimirse y deformarse durante el transporte, pero se recuperarán con un ligero ajuste después de mostrarlas. Si se caen algunas flores, no se preocupe, puede "ensamblarlas". Si tienes algún problema, contáctanos en cualquier momento.

4 Pcs Tallo de Flores Secas Naturales Blancas Rama Flor Seca Algodon Artificiales con 6 Cabezas Bouquet Flores con Hojas de Eucalipto Decoracion para Boda Jarron Hogar Fiesta € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO DE NATURALEZA: estas ramas de algodón secas únicas y hermosas tienen un aspecto texturizado y natural.La decoración rústica agregará un toque de naturaleza a su estilo rural, arreglos florales, bodas, dormitorios y casas de madera.También es adecuado para los amantes de las artesanías de bricolaje.

TAMAÑO DE ALGODÓN SECO: Estos elegantes tallos de flores de algodón miden 65 cm de alto, tanto las raíces como los tallos se pueden doblar en la forma de acuerdo con las preferencias personales. Son ideales para personas a las que les gusta la decoración del hogar de estilo natural.Perfecto para sala de estar, apartamento, oficina, balcón, patio al aire libre y más.

EL PAQUETE INCLUYE: Paquete de 4 tallos de algodón blanco natural con flores secas. Todos ellos son todos hechos a mano, la cáscara está hecha de cáscara de algodón natural; El algodón y las hojas están hechos de algodón artificial, que son llenos y amplios; Raíz y ramas y hechos de alambre de hierro flexible extralargo (envuelto con papel Kraft).

Modo de uso: estas flores de algodón natural son fáciles de colocar en el jarrón o incorporarlas en arreglos florales, por lo que puede atar las flores secas juntas para formar un gran manojo de tallo de algodón, o insertarlas directamente en un jarrón o hacer una corona. etc.

AMPLIO USO: el tallo de algodón artificial se puede usar ampliamente para jarrones altos, decoración de mesas de comedor, arreglos florales, paquetes, árboles de Navidad, coronas, muebles antiguos, decoración de otoño u otras artesanías.

huaao Flores Artificiales Falsas Rosas Seda y Orejas de Trigo Plantas Ramo de Plástico Arreglo Floral Bouquets Flor Nupcial Decoración Boda Hogar Jardín Fiesta Oficina Centro de Mesa (Champagne) € 12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este paquete de ramos artificiales contiene 9 piezas de 4 rosas secas, algunas hojas, muchas espigas y algunas bayas blancas verdes.

La longitud total de este paquete de ramo artificial es de 38 cm, 3 colores disponibles.

Las ramas de los arreglos de ramo de rosas artificiales pueden ajustar libremente el ángulo de flexión. Con la ayuda de cortadores de alambre, puede cortar a voluntad para satisfacer su gusto único.

Esta flor seca está hecha de seda de alta calidad y plástico duradero. Nunca se desvanece, no huele.

Los ramos de rosas falsos realistas tienen un diseño elegante, natural y verdadero. Decoración muy adecuada para el hogar, ramos de boda, arreglos de fondo, decoraciones de mesa, fiestas, ramos de bricolaje, también utilizables como regalos.

Linkstyle Flores Artificiales para Decoración, 10 Ramos de Flores Falsas de Margaritas con 5 Colores, Resistentes a los Rayos UV Exteriores Interiores para Colgar, Jardín, Porche, Ventana, Boda € 22.99
€ 21.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dimensiones】: El paquete incluye 10 racimos de margaritas artificiales de 5 colores, el racimo tiene 5 ramas y 15 flores. Cada tallo tiene una longitud total de aproximadamente 35 cm y el diámetro de la flor es de aproximadamente 4 cm.

【Apariencia realista】: Cada flor da la apariencia real de una flor natural, trae la naturaleza exuberante a tu vida, luciendo fresca año tras año, sin caerse y nunca marchitarse.

【Maravillosas decoraciones】: las flores falsas de margaritas se muestran perfectamente en su estantería, escaleras, dormitorio, balcón, sala de estar, mesa de comedor, alféizar de la ventana, refrescando su hogar y creando una belleza romántica que le permite disfrutar de una vida hogareña poética.

【Ocasiones aplicables】: Las flores de margarita artificiales son resistentes a los rayos ultravioleta y vívidas y realistas. Es muy adecuado para bodas, ramo de novia, librería, cafetería, tienda de ropa, salón de arte, oficina, hogar, jardín y todo tipo de decoración para ocasiones.

【Sin cuidados】: Puede disfrutar de la belleza duradera de flores realistas sin riego, luz solar, poda u otro tipo de mantenimiento, lo que le ahorra mucho tiempo y esfuerzos para cuidarlas. Nuestras flores están hechas de PE de alta calidad y no incluyen pegamento, por lo que no hay olor acre.

Ruiuzioong Flores artificiales de color violeta para exteriores, resistentes a los rayos UV, 6 unidades, no se decoloran, plantas de plástico sintético, decoración del hogar (blanco) € 13.99
€ 12.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: aproximadamente 24 cm de ancho x 33 cm de largo, las flores artificiales son ajustables. Cada ramo tiene 5 tallos flexibles, 18 cabezas de flores, un total de 16 ramos.

Calidad premium: todos los ramos están hechos de seda y plástico de alta calidad, resistente a los rayos UV y no se decolora. La cabeza de la flor violeta artificial es muy estable y no se cae fácilmente.

Fácil de cuidar: no tienes que preocuparte por la luz solar, riego, poda u otros cuidados. Estas son las mejores ventajas en comparación con las plantas reales. Las flores artificiales pueden permanecer frescas y hermosas para siempre

Aspecto realista: flores artificiales bien hechas, de colores vibrantes, se ven realistas y hermosas. Aspecto natural de alta calidad, muy similar a las plantas reales. Estas flores de imitación están siempre florecidas.

Decoración multifuncional: diseñado para decoración interior al aire libre. Estas flores realistas son perfectas para tu porche, valla, pasarela, patio, patio delantero, habitación, jarrones, macetas, marco de ventana y jardín, etc.

Flor Artificial Lirio, GKONG Pack de 4 Ramos Realista Flores Ramos de Aspecto Natural Lirio con 3 Flores y Ramas, Ideal para Habitación Parte Festivales Celebración Jarrón Decoración-Blanco € 11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete 4 lirios de los manojos, cada lirio tiene 1 flor floreciente y 2 brotes de la flor con las hojas realistas de la carne.

Estos lirios se hacen del material sano respetuoso del medio ambiente del PVC, él tienen parecer natural, fácil tomar cuidado de y último tiempo largo, no más guardarlo apenas para algunos días.

La altura de la flor es 15.2 pulgadas y el tamaño de la flor es 5.6 pulgadas.

Presencia altamente realista y realista, ideal para las habitaciones caseras oficina partido cena de la boda decoraciones de las habitaciones y celebraciones, (el florero no es incluido).

Nuestras flores artificiales fueron embaladas agradable, también puede ser un regalo para los amantes, la familia o los amigos que usted cuida alrededor.

