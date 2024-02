Inicio » Electrónica Los 30 mejores Radio Banda Aerea capaces: la mejor revisión sobre Radio Banda Aerea Electrónica Los 30 mejores Radio Banda Aerea capaces: la mejor revisión sobre Radio Banda Aerea 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Radio Banda Aerea?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Radio Banda Aerea del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Retevis RA79 Walkie Talkie Profesional, Radio de Doble Banda con Sincronización de Canales, Recepción de Banda de Aire, Ham Radio, 1400 mAh para Caza, Viajes, Walkie Talkie Largo Alcance (1 Unidad) € 34.99

€34.99

Amazon.es Features Recepción de aviación AM; recibir llamadas de aviones y torres; satisfacer las necesidades individuales de los amantes de la radioafición

Recepción multibanda; radioaficionado; Recepción de aviación AM; satisfacer las necesidades individuales de los amantes de la radioafición

Fácil de emparejar; busca la frecuencia del otro walkie talkie y CTCSS/DCS; se muestra en la pantalla al recibir la señal

emparejamiento de frecuencia inalámbrica; presione la tecla PTT + PF2 para ingresar al modo de emparejamiento; empareje con múltiples walkie talkies del mismo modelo convenientemente

VFO para radio portátil RA79; edite manualmente la frecuencia necesaria o CTCSS/DCS a través del teclado; así como guardarlos como canales regulares

XHDATA D-808 Radio Digital Portátil FM estéreo/SW/MW/LW SSB RDS Banda Aérea Altavoz de Radio con Pantalla LCD Reloj de Alarma Antena Externa y Batería Recargable(Gris) € 88.98

€ 84.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☆ Altavoz incorporado, peso ligero FM estéreo / MW / LW/ SW Banda lateral única de aire RDS sintetizada radio digital portátil, con alta sensibilidad y buena selectividad, adecuado para viajar

☆ Radio despertador, función de temporizador para dormir, botón de volumen giratorio, toma de auriculares estéreo, antena externa, pantalla LCD (puede mostrar la alarma / hora / temperatura / nivel de intensidad de la señal)

☆ Adopta la tecnología DSP, la frecuencia FM es de 64~108MHz para uso global, tiene varias formas de selección de emisoras y puede memorizar hasta 500 frecuencias de emisoras

☆ Fuente de alimentación: DC IN 5V, con Mirco -USB jack, también puede utilizar la batería de litio para cargar

☆ Accesorios: 1 x bolsa específica 1 x antena externa 1 x cable de carga USB 1 x batería recargable (Saque el papel del borde de la tapa del compartimento de la batería antes de usarlo.) 1 x inglés / alemán / francés / español

Retekess TR112 Radio Multiband Bande,FM VHF MW SW WB AIR Radio, Aviso de SOS Estéreo Lnferior, Control Remoto Para Aplicaciones Lnteligentes,MP3/TF, al Aire Libre € 87.75

€87.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido claro; se puede escuchar una variedad de bandas de frecuencia; puede escuchar transmisiones globales e información sin importar dónde se encuentre

Recepción de alta sensibilidad; le permite buscar música e información más fácilmente durante el uso de la radio multibanda TR112

Función de control remoto inteligente de la aplicación; TR112 le permite realizar el cambio de banda de frecuencia, cambio de modo, selección de frecuencia de teclado digital, ajuste de volumen, selección de canal de frecuencia en cualquier momento; humanizando la experiencia de uso

Adoptar tecnología de audio avanzada; compatible con Bluetooth; Tarjeta TF y entrada de audio como altavoces; realizar la reproducción de música inalámbrica

Gran capacidad de almacenamiento; cada banda puede almacenar 199 estaciones de radio; TR112 puede memorizar 995 canales en absoluto; en el proceso de su búsqueda de música e información; nunca tendrá que preocuparse por escuchar repetidamente

Radtel RT-470X 5W Dual Band Ham Walkie Talkie RT-470L Two Way Radio with Aviation Band Reception and Color LCD FM Radio € 49.00

€ 44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frequency range: Dual Band TX/RX Amateur band, Full Band Scanning Receive, 108-136mhz Air Band Reception, 66-108MHz FM RADIO Reception.

Dual band,Dual display, Dual Standby with a Big color LCD display. Easy to show main function and features in one time.

Frequency Measurement Function, it seeks the frequency and subtone from other radios nearby (within 1 meter) and copy their frequency to make communicate immediately

Type C charger is available (charger cable not included) , you may charge it at everywhere from PC, power bank, car charger etc. READ Los 30 mejores Telefono Movil Barato capaces: la mejor revisión sobre Telefono Movil Barato

SIHUADON D808 Radio Portátil Radio Digital FM Am (MW) SW LW SSB Banda De Aire Radio Multibanda Altavoz Pantalla LCD Reloj Despertador Temporizador de sueño Negro € 85.19

€82.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☆ [Amplia gama de recepción]: Radio portátil de banda aérea FM AM SW LW con sintonizador digital DSP. Equipada con una antena de varilla giratoria de 360 grados para una recepción de alta sensibilidad.

☆ [Radio multifuncional]: También se puede utilizar como radio despertador, gran pantalla LCD,Altavoz incorporado, el diseño externo es una bocina de gran calibre, el sonido es claro y brillante, fuerte capacidad de reducción de ruido y fuerte sensibilidad.

☆ [Salida clara y de alta calidad]: Viene con una batería recargable, altavoz incorporado, sonido claro y brillante, potente reducción de ruido y alta sensibilidad. Es fácil de transportar y se puede llevar de viaje a cualquier lugar.

☆ [Contenido del paquete]: 1 x Radio portátil SIHUADON D-808;1 x Estuche de cuero fino;1 x Antena externa;1 x Cable de carga USB;1 x Batería recargable;1 x Manual de usuario.

☆ [Servicio post-venta]: Tenemos un año de garantía y soporte al cliente permanente. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Por favor, tenga en cuenta: Para el transporte de larga distancia, la radio SIHUADON D808 utiliza una pequeña tarjeta para el aislamiento de la energía, por favor, retírela antes de su uso.

Receptor de Radio de Banda para aeronaves, Radio portátil Am FM portátil FM/Am/Air con Pantalla LCD y Auriculares, batería de Litio de 400 mAh incorporada € 46.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Espera prolongada】 Batería de litio de 400 mAh incorporada, batería de larga duración. Diseño LCD con retroiluminación naranja para una fácil operación durante la noche.

【Tres bandas】 Recepción de alta sensibilidad, recepción de señal estable en bandas AIR / FM / AM.

【Pantalla digital LCD de pantalla grande】 Puede mostrar el punto de audio de recepción, el volumen, el modo de banda, la hora, el signo de la batería y el signo de carga.

【120 estaciones de radio】 El chip tiene una gran capacidad y puede almacenar 120 estaciones de radio (banda FM: 50 / banda AM: 20 / banda AIR: 50) y la memoria de la máquina relacionada.

【La forma de almacenar estaciones de radio】 1: almacenamiento automático, 2: almacenamiento manual. Método de búsqueda de canales: 1: búsqueda manual de canales, 2: búsqueda automática de canales, 3: búsqueda automática de canales.

Icom IC-A16 VHF COM Aviation Handheld € 287.00

Amazon.es Features ANL (limitador de ruido automático) para reducción de ruido

Teclado completo para introducir el canal o la frecuencia directamente

Botón exclusivo para canal de emergencia de 121.5 MHz

Función de tono lateral para escuchar tu propia voz a través de los auriculares de aviación de terceros

Retroiluminación LCD para funcionamiento nocturno

Midland CT590 S Transceptor Radioaficionado VHF de Doble Banda 128 Canales Memorables -Transceptor, Antena, Batería de 1500mAh 7.4V, Cargador de Sobremesa y Adaptador Pared, negro € 89.00

€ 68.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Midland CT590 S Transceptor Radioaficionado de Doble Banda 128 Canales Memorables - 1 Transceptor, Antena, Clip Cinturón, Batería Ión de Litio 1500mAh 7.4V, Cargador de Sobremesa y Adaptador Pared

Midland CT590 S es el nuevo modelo que expande la familia de equipos de radioaficionado de Midland. Su alto rendimiento garantiza una buena comunicación incluso a larga distancia

Tono de 1750 Hz que permite el acceso a los repetidores. Receptores de radio FM de 87,5-180MHz y 50 tonos CTCSS y 208 códigos DCS que crean "subcanales" para la comunicación entre un grupo reducido

El CT590 S te permite personalizar tu identificador (ANI-ID) y enviarlo durante la transmisión (PTT-ID). Se puede programar el dispositivo con el software opcional PRG-10

Pantalla con retroiluminación regulable en tres colores vinculables a distintos usos. Tiene una linterna de luz nocturna y una indicación por voz de la función ajustada. Pantalla doble banda y canal

Retekess TR111 Radio Multiband Bande,FM VHF AM SW WB Radio,Aviso de SOS Estéreo Inferior,Control Remoto Para Aplicaciones Inteligentes,MP3/TF,al Aire Libre € 60.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rango de recepción más amplio; múltiples bandas de radiofrecuencia; Puedes disfrutar de radio de calidad de sonido de alta definición en casa y al aire libre.

función de control remoto inteligente APP; puede controlar de forma remota la banda de frecuencia y el cambio de modo de la estación de radio; es simple y conveniente de usar; disfruta de la diversión de la radio

Múltiples modos de juego; Admite modo de tarjeta Bluetooth y TF; La tarjeta TF puede reproducir archivos de música de hasta 256G; calidad de sonido clara; garantía de disfrutar de una calidad de sonido de alta fidelidad

función de alarma de emergencia; la potencia de salida máxima de la alarma SOS es más de 3W; el poder de la linterna es más de 1W; también puede garantizar la seguridad en caso de emergencia

6 colores de retroiluminación; permitir que los usuarios lo utilicen más fácilmente en entornos de luz oscura; dar a los usuarios una experiencia visual diferente

YAESU FT4XE Walkie Talkie Bibanda VHF/UHF Radioaficionado € 81.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Equipo portátil doble-banda VHF/UHF

Tres potencias TX seleccionables: de 5 W (alta)/ 2,5 W (media)/0,5 W (baja)

15 horas aproximadas de autonomía con su batería de Li-Ion de 1,750 mAh

Cargador rápido de entre 3-5 horas (SBH-22) incluido.

QRK (botón de respuesta rápida): dos botones de programación de acceso rápido a las funciones favoritas.

Escáner de Radio Banda aeronáutica Uniden EZI-33 XLT, Negro € 126.00

Amazon.es Features 180 canales de memoria

Velocidad de lectura de 30 pasos por segundo

Auriculares incl.

Con modos AM - FM - NFM – WFM

3 x pila AA - 4.5 VDC (incl.) por alimentación

Raddy RF320 App Control Radio de Onda Corta, Receptor FM/Am/VHF/SW/Air con Bluetooth, Radio portátil Recargable con Antena con Cable de 3 Metros, Auricular € 89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia cobertura: RF320 es una radio de onda corta excepcional capaz de recibir señales AIR, FM, VHF, MW y SW, lo que le brinda una cobertura integral de noticias, deportes, música, clima y entretenimiento a nivel mundial mientras viaja.

Diseño de aplicación fácil de usar: este dispositivo avanzado admite conexión BT 5.0 para sistema iOS, Android y HarmonyOS con control remoto de aplicación. Con la aplicación, puede grabar fácilmente su programa favorito, votar digitalmente usando el teclado numérico, nombrar estaciones y mucho más con solo unos toques de su dedo.

Sintonización avanzada y almacenamiento de 955 estaciones: El RF320 tiene funciones de búsqueda automática, semiautomática y manual, así como sintonización de botones digital y manual. Puede encontrar fácilmente la frecuencia que desea con perillas de ajuste fino que ofrecen un valor de paso mínimo de 0.005MHz. También puede almacenar hasta 995 estaciones, incluidas 199 para AIR, FM, VHF, MW y SW.

MÁS QUE UN RECEPTOR: conecte su teléfono u otros dispositivos a través de Bluetooth o reproducción de tarjeta TF y disfrute de su música, podcasts o audiolibros favoritos mientras viaja. También puede ser un kit de emergencia con linterna y función SOS.

Experiencia de accesorios mejorada: con la antena de cable de 9,8 pulgadas incluida, experimentará una recepción mejorada donde quiera que vaya. Además, gracias a su cordón, el RF320 es increíblemente portátil, lo que lo hace ideal para escuchar mientras viaja.

Radtel RT-890 Doble Banda Ham Radio UHF 430-440/144-146Mhz Walkie Talkie con Air Band Recepcion y Color LCD Display € 52.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 144-146Mhz/430-440Mhz Transmisión/Recepción y recepción de frecuencia de banda aérea

Doble banda, doble pantalla, doble modo de espera.

Canal de almacenamiento : 999 con función de alerta de emergencia

Puede capturar la frecuencia de otras radios a 1 metro de distancia y hacer que se comuniquen inmediatamente

Más características: Puerto de carga Tipo C/Nombre de canal/Vox/DTMF/SOS/FM RADIO

Yaesu FTA-550AA transceptor aeronáutico con VOR € 263.00

€ 249.00

Amazon.es Features Versión completa del paquete: antena, adaptador de 12 V CC con enchufe para encendedor de cigarrillos (SDD-12), adaptador para auriculares (SCU-15), 6 pilas alcalinas AA (SBT-12), clip de fijación a cinturón, cable USB (T9101606), manual de usuario (idioma español no garantizado).

YAESU FTA-250L Transceptor Banda Aerea Frecuencia Am 108-136, Canales 250 Potencia 5 Watios € 239.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features YAESU FTA-250L Transceptor Banda Aerea Frecuencia AM 108-136, canales 250 Potencia 5 Watios

Cargador 220v Europeo 2 Pins y UK ingles 3 Pins - 5 vatios de potencia de salida TX

250 canales de memoria con 15 caracteres alfanuméricos - Teclado retroiluminado y pantalla -

Frecuencia TX/RX 118-136.975 MHz - Paso 25 kHz/ 8.33 kHz3 - Tipo emisión AM - Potencia 1,5 y 5 watios - Medidas 52 x 105 x 30 mm

Contenido kit incluye Yaesu FTA-250L- 1 Bateria SBR-25LI Bateria recargable (7.4V, 1950mAh) - 1 Antena walkie conector antena BNC - 1 SHB-18 Sujeción para cinturón - 1 SCU-15 Adaptador a 6.3 mm (PJ-055) & 5.23 mm (PJ-068) para auriculares de aviación - 1 SDD-12 Cargador para mechero - 1 SAD-20C Cargador de pared - 1 Cargador de sobremesa - 1 Manual español

Yaesu FTA-450L (Banda aérea) € 289.00

Amazon.es Features Frecuencia TX 118-136.9916 MHz

Frecuencia RX 118-136.9916 MHz

Potencia de salida de transmisión de 5 W

Gran pantalla de matriz de puntos completos de 1.7 «x 1.7» (43.2 x 43.2 mm) (160 x 160 puntos)

200 canales de memoria con 15 caracteres alfanuméricos

Receptor de Radio de Banda Completa, FM Am MW SW SSB DSP Grabadora de Radio de Mano Portátil de Múltiples Modos de Onda Corta con Escaneo de Espectro ATS25X2, Receptor de Radio € 151.09

€ 145.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MÚLTIPLES FUNCIONES】: Receptor con perilla codificadora rotatoria de larga duración de alta precisión, configuración WIFI de aplicación móvil, viene con interfaz de antena externa 2.4G, señal fuerte, configuración personalizada de zona horaria. Propósito: Banda completa con escaneo de espectro.

【PARÁMETROS TÉCNICOS】: el receptor admite el programa de actualización de interfaz TIPO C, salida de audio estéreo de 3,5 mm, también admite interfaz de antena fm de audio de 3,5 mm, corriente de carga máxima para 1,5 A. FM: 64 Funciones 108MHz, Funciones RDS, LW: 153khz 500khz, MW: 520khz 1710khz, SW: 1730khz 30000khz, SSB: 1730khz 30000khz.

【PANTALLA SUAVE】: el receptor DSP está equipado con una pantalla táctil a color de 2,4 pulgadas, que le permite leer datos de manera más fluida y le brinda una mejor experiencia de usuario. Receptor con función de escaneo de espectro de radiofrecuencia, el brillo de la luz de fondo se puede ajustar o apagar, pantalla de porcentaje de voltaje de la batería, pantalla de información FM RDS, pantalla de tiempo de red WIFI.

【PODEROSO Y FLEXIBLE】: El receptor DSP tiene función de búsqueda de radio y entrada de frecuencia directamente en el teclado numérico, también tiene canales rápidos. Los componentes livianos y resistentes de los receptores de banda completa y el diseño único y exquisito maximizan la portabilidad.

【SATISFACCIÓN GARANTIZADA】Prometemos a cada cliente una satisfacción de compra del 100% y ofrecemos garantía o reembolso por ello. No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta sobre su compra. Le daremos una respuesta profesional y detallada dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Bateria Infantil Musical capaces: la mejor revisión sobre Bateria Infantil Musical

Radio Multibanda, FM MW SW Air VHF DSP Receptor de Radio Portátil de Banda Aérea Pequeña Compatible con Bluetooth, Tarjeta de Memoria, Entrada Auxiliar, Radio de Bolsillo € 106.51

Amazon.es Features MULTIBANDA: La radio de aviación proporciona recepción multibanda, incluyendo FM, MW, SW, AIR, VHF y más. Batería recargable integrada de 2000 mAh para una mayor duración de la batería.

TECNOLOGÍA AVANZADA: La radio multibanda utiliza DSP y un chip de radio de demodulación digital para proporcionar sensibilidad, selectividad, relación de ruido y capacidad antiinterferente.

MULTIFUNCIONAL: Esta radio multibanda admite Bluetooth, tarjeta de memoria, reproducción AUX IN y salida de sonido AUX OUT. Compatible con una variedad de dispositivos.

POTENTE CALIDAD DE SONIDO: Altavoces magnéticos duales de 16 núcleos de alta potencia, admiten una variedad de formatos de sonido, brindan efectos de sonido de graves y golpes de rango completo.

FÁCIL DE LLEVAR: Receptor de radio de banda aérea con iluminación de linterna incorporada y función de emergencia de alarma SOS, adecuado para viajes al aire libre y situaciones de emergencia.

BAOFENG GT-5R Walkie Talkie actualizado Radio Bidireccional UHF VHF de Doble Banda Radio Amateur portátil de Largo Alcance con 144-146/430-440 MHz, 128 Canales, batería de 1800 mAh, Soporte Chirp € 36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Cuál es la diferencia?: En comparación con la versión clásica, el BAOFENG GT-5R es una versión 100% legal del UV-5R. Cumple completamente con las regulaciones europeas y cuenta con certificación CE.

Elección para principiantes: Ideal para principiantes en radioaficionados. El BAOFENG GT-5R transmite solo en las frecuencias de 144-146 MHz y 430-440 MHz con emisiones espurias conformes. Con la versión legal de radioaficionado portátil, no tienes que preocuparte por problemas con las autoridades.

Amplia capacidad: Compatible con todos los accesorios de BAOFENG UV-5R. Soporta la programación manual a través del teclado o la programación a través de PC. Además, la descarga de CHIRP facilita un poco la programación.

Batería de 1800 mAh: Batería de 1800 mAh de iones de litio recargable, características de ahorro de energía para prolongar la vida útil de la batería; la alarma de batería baja te avisa cuándo recargar o reemplazar las baterías.

Funciones básicas: Viene con todas las características del modelo clásico: VOX / MONI / SCAN, etc. Un gran escáner de comunicación de emergencia HT. Puedes hablar con amigos y familiares en un área amplia (mucho mejor a través de repetidores).

Receptor De Radio De Banda Aérea, Receptor De Radio De Aviación De Banda Aérea, Receptor De Banda Aeronáutica Aire A Tierra Aire A Aire De Alta Sensibilidad 118-136 MHz, Para Entre La Aeronave Y La To € 25.29

Amazon.es Features Ventaja: el rango de frecuencia mejorado del receptor de radio Airband y el intervalo de frecuencia ajustado facilitan el cambio de canal. La radio de banda aérea es de baja potencia. Tenga paciencia cuando busque la frecuencia.

Actualización --- Airband Aviation Radio Receiver agregó la función de silenciamiento para lograr el silenciamiento cuando no se realizan llamadas para garantizar la comodidad, mientras se evita el ruido de silenciamiento prolongado.

Rendimiento --- El rendimiento del receptor de alta sensibilidad del receptor aeronáutico tiene un nuevo salto con una sensibilidad mejorada.

Aplicación --- Soporte para conectar el amplificador de potencia y otros equipos externos. Se utiliza para recibir llamadas de radio aire-tierra y aire-aeronave.

Garantía --- Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, contáctenos por correo electrónico sin dudarlo. Ofrecemos un servicio al cliente amigable las 24 horas.

Midland CT-310 Walkie Talkie VHF/UHF Doble Banda, 200 Canales, Pantalla Color, Señal Digital DSP, Batería Recargable 1200 mAh, Cargador de Sobremesa, Clip para Cinturón y Correa de Mano € 109.90

€ 79.90

Amazon.es Features POTENTE: CT-310 es fácil de usar, ideal para los que buscan algo "básico" pero al mismo tiempo completo, con numerosas funciones y prestaciones; el chasis de aluminio garantiza robustez y fiabilidad

INNOVADOR: este transceptor robusto y fiable utiliza la innovadora tecnología de procesamiento digital de señales DSP

PANTALLA A COLOR: la pantalla garantiza una visión completa de todas las funciones; función de emergencia SOS, temporizador de desconexión y función de bloqueo de canal ocupado

MUCHOS CANALES: el transceptor incluye múltiples canales TX, RX, así como modos de espera UU, VV y UV que pueden cambiar de bandas, 51 grupos de codificación/decodificación CTCSS y funciones radio FM

CONTENIDO DEL PAQUETE: transceptor CT310 con clip para el cinturón, batería de ión-litio de 7,4 V y 1200 mAh, cargador de sobremesa, adaptador de pared

YAESU FTA-550L Transceptor Banda Aerea 108-136, Canales.200 Sistema VOR/ILS € 299.99

Amazon.es Features YAESU FTA-550L Transceptor Banda Aerea 108-136, 200 canales. VOR ,ILS

Cargador 220v Europeo 2 Pins y UK ingles 3 Pins - 5 vatios de potencia de salida TX

5 vatios de potencia de salida TX - Pantalla de navegación VOR - Fácil de operar el sistema de menús

200 canales de memoria con 15 caracteres alfanuméricos - Teclado retroiluminado y pantalla - Protección del Agua - IPX5

Contenido kit incluye Yaesu FTA-550L- 1 Walkie yaesu FTA750L- 1 Bateria ref. SBR12li capacidad 1800 mAh -1 Portapilas ref. SBT12- 1 Cable adaptador ref. SCU15 -1 Cargador de Mechero ref. SSD10A -1 Antena ref. SRA13A -1 Cargador de Pared ref. SAD11C -1 Cazuela ref. SBH11 -1 CLip de cinturon ref. SHB11 -1 Cable USB ref. T9101606- 1 Ferrita ref. L9190192

Si4732 Receptor de Radio de Todas Las Bandas FM Am (MW y SW) SSB (LSB y USB) con batería + Antena + Altavoz (10 * 8,8 cm) € 74.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cuatro modos de búsqueda】 Búsqueda manual, búsqueda automática de estaciones de radio, búsqueda automática y almacenamiento de estaciones de radio, que es conveniente y simple.

【Modo de búsqueda】 La pantalla LCD de 1 pulgada con luz de fondo puede mostrar con precisión el rango de frecuencia, el símbolo de la batería y el indicador de sensibilidad.

【Altavoces y auriculares】 Gracias a los altavoces de alto rendimiento integrados, puede jugar con o sin auriculares. Puede escuchar la radio mientras disfruta cocinando en la cocina o duchándose en el baño.

【Compromiso de compra】 Por la presente prometemos solemnemente que si tiene alguna pregunta o insatisfacción con este producto, siempre que se comunique con nosotros, le proporcionaremos una solución razonable lo antes posible.

【Pequeño y portátil】 Los componentes ligeros y resistentes del receptor de banda completa y el diseño exclusivo y exquisito maximizan la portabilidad.

Bewinner Receptor Portátil de Radio de Banda de Avión VHF Grabadora de Radio de Banda Completa Receptor de Radio de Banda Completa Air/FM/Am/CB/SW/VHF, Pantalla LCD con Luz de Fondo(Negro) € 80.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recepción: chip DSP avanzado para una mejor recepción y señales estables. El chip tiene una memoria potente y puede almacenar 50 estaciones de radio en cada banda. Incluyendo la banda mundial FM / AM / SW / CB / Air / VHF, que le ofrece una gran cantidad de programas.

Altavoces y auriculares: gracias a un altavoz de alto rendimiento incorporado, puedes jugar con o sin auriculares. Puede escuchar la radio mientras disfruta cocinar en la cocina o ducharse en el baño.

Modos de búsqueda: una pantalla LCD de 1 pulgada con luz de fondo puede mostrar con precisión el rango de frecuencia, el símbolo de la batería y la indicación de sensibilidad. Esta radio tiene cuatro modos de búsqueda: búsqueda manual, búsqueda automática de radio, búsqueda automática completa y almacenamiento de radio, conveniente y fácil.

Regalo perfecto: excelente recepción y letreros estables, diseñados con botones simples, fáciles de usar y controlar, regalo para ancianos y niños. Ya sea que esté en casa o fuera, puede recibir noticias locales para que su vida sea más interesante.

Al recibir la banda de aviación, preste atención a lo siguiente: 1: Si recibe en el interior, salga del balcón o ventana, es mejor recibirlo al aire libre 2: Hay requisitos de distancia cuando se recibe la banda de aviación. Reciba a 10-15 kilómetros del aeropuerto. Por supuesto, si se lanza la torre de avión local, la distancia de recepción puede estar más lejos. La distancia de recepción está estrechamente relacionada al poder del lanzador de la torre del aeropuerto 3: Intente recibir en el estado de SQ Off 4: Los valores de ritmo se desvanecen por el valor de destreza del producto de 0.005MHz.

Midland C1267, Emisora CB, Negro € 141.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Midland Alan 42 DS CB Transceptor Portátil AM/FM Multibanda para Países UE, Transceptor con toma para Accesorios de 2 Pines, Silenciador Digital y Sonido Claro y Potente

CB portátil líder, con squelch digital y filtros ANL y Noise Blanker que anulan los ruidos externos. El squelch digital tiene un ajuste automático del silenciador

Equipo multiestándar que permite seleccionar cualquier banda europea y operar en todos los países de la UE. Banda por defecto 40 CH FM 4W

Función EMG para la selección inmediata de canales de emergencia, de alta y baja potencia y de frecuencia AM y FM. Equipado con la función SCAN y Dual Watch

Toma de antena BNC y potencia 1W/4W según el país. Este transceptor es compatible con los accesorios de radio con toma de 2 pines

ATS25X2 Receptor de Radio de Banda Completa, Receptor DSP FM LW MW SW SSB Receptor de Onda Corta con Pantalla Táctil a Color de 2.4in, Grabador de Radio de Mano, Estuche de Aleació € 152.47

€ 134.00

Amazon.es Features 【Varias interfaces】 El receptor admite el programa de actualización de interfaz TIPO C, salida de audio estéreo de 3,5 mm, también admite interfaz de antena fm de audio de 3,5 mm, corriente de carga máxima para 1,5 A. Hay muchos accesorios en este kit para garantizar que pueda usar este receptor de manera completa y conveniente.

【Potente y flexible】El receptor DSP tiene función de búsqueda de radio y entrada de frecuencia directamente en el teclado numérico, también tiene canales rápidos. El receptor de radio portátil Full Band hecho de aleación de aluminio, resistente y duradero. Confiamos mucho en la calidad del receptor de radio de onda corta y proporcionamos reemplazo y soporte técnico de por vida para él. Haga clic para comprar ahora!

【Pantalla táctil a color】 El receptor DSP está equipado con una pantalla táctil a color de 2,4 pulgadas, que le permite leer datos de manera más fluida y le brinda una mejor experiencia de usuario. El receptor de radio Full Band adecuado para acampar al aire libre, escuchar música de radio en la cocina, es una condición necesaria para participar en el desfile y la vida familiar.

【Fácil de usar】Receptor con función de escaneo de espectro de radiofrecuencia, el brillo de la luz de fondo se puede ajustar o apagar, pantalla de porcentaje de voltaje de la batería, pantalla de información FM RDS, pantalla de tiempo de red WIFI. Los componentes livianos y resistentes de los receptores de banda completa y el diseño único y exquisito maximizan la portabilidad; fácil de usar con la perilla de sintonización grande y la perilla de volumen.

【Múltiples funciones】Receptor con perilla codificadora rotativa de larga duración de alta precisión, configuración WIFI de aplicación móvil, viene con interfaz de antena externa 2.4G, señal fuerte, configuración personalizada de zona horaria. El receptor de radio de banda completa ha incorporado una batería de litio de gran capacidad de 2000 mAh, no hay necesidad de preocuparse por una falla repentina de energía que afecte el uso.

Retevis Ra79 Ham Radios, Radio de Doble Banda con Micrófono Sensible, Recepción de Banda Aire, Captura de Canal, Radio de 2 Vías para Caza, Viajes, Walkie Talkie Largo Alcance (2 Piezas) € 69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recepción de aviación AM; recibir llamadas de aviones y torres; satisfacer las necesidades individuales de los amantes de la radioafición

Recepción multibanda; radioaficionado; Recepción de aviación AM; satisfacer las necesidades individuales de los amantes de la radioafición

Fácil de emparejar; busca la frecuencia del otro walkie talkie y CTCSS/DCS; se muestra en la pantalla al recibir la señal

emparejamiento de frecuencia inalámbrica; presione la tecla PTT + PF2 para ingresar al modo de emparejamiento; empareje con múltiples walkie talkies del mismo modelo convenientemente

VFO para radio portátil RA79; edite manualmente la frecuencia necesaria o CTCSS/DCS a través del teclado; así como guardarlos como canales regulares

Radtel RT-490 GPS Bluetooth App Programación Radioaficionado 144-146/430-440Mhz Walkie Talkie de Mano de Largo Alcance con Recepción de Banda Aérea VOX/FM Radio/Batería Tipo-C € 95.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Banda de aficionados 144-146mhz/430-440mhz con recepción en banda aérea 108-136mhz

Programación por APP de smartphone vía bluetooth,Muestra posición GPS y envía información de posición GPS a otra radio rt-490

Gran pantalla LCD en color con doble banda, doble modo de espera, doble reloj y 256 canales de capacidad

Puede capturar la frecuencia de otra radio dentro de 1 metro de distancia y hacer que se comuniquen inmediatamente

Más funciones: Nombre de canal/Vox/256 canales/DTMF/Actualización de firmware/Programación de chirp

FTA-250L YAESU - Receptor de aire electrónico, ref. 100049 € 248.85

Amazon.es Features Part Number 100049 Color Negro

Retekess TR105 Radio Portátil Digital Radio Banda Aviación FM Am SW CB Air VHF Radio de Sintonización Digital con Temporizador y Función de Reloj (Gris) € 40.43

€ 35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Radio de banda completa; AM FM SW AIR CB VHF ; VHF-N puede recibir costa; tren; carreras; canales meteorológicos; VHF-W puede recibir sonido de radio y televisión del campus; cada banda puede almacenar 50 estaciones de radio;Bien recepción de AIR; en buenas condiciones de recepción en la banda AIR, puede recibir transmisiones de aviación en un radio de decenas de kilómetros; e incluso puede recibir transmisiones de torre a corta distancia

Radio digital de bolsillo; puedes sintonizar y almacenar estaciones manualmente; también puede ver la intensidad de la señal de cada estación de radio; bloquear la tecla para evitar un mal uso; la luz de fondo naranja se apagará automáticamente para ahorrar batería;Pantalla digital LCD; hace que la operación sea más conveniente; pantalla LCD retroiluminada, conveniente para uso nocturno

Alta sensibilidad de recepción; antena retráctil de 6 secciones y una antena externa de 9,8 pies de largo; verás claramente la mejora de la señal cuando utilices una antena externa, que es muy adecuada para mala recepción en interiores;Toma de auriculares de 3,5 mm; se puede reproducir con auriculares externos, disfrutando de maravillosa música de radio en cualquier momento y en cualquier lugar sin molestar a los demás

Largas horas de trabajo; batería de litio recargable incorporada de 700 mAh y se puede cargar en cualquier momento mediante un cable DC5V; el efecto de carga es bueno y rápido; se puede cargar completamente en 4-5 horas; la duración de la batería es de hasta 3 años;se recomienda cargarla con frecuencia;Tiempo de dormir; esta radio de bolsillo tiene una función de temporizador de apagado de 0 a 90 minutos; el apagado programado es muy conveniente

La radio de bolsillo es fácil de operar pero está llena de funciones; También es una buena opción para los entusiastas de la radio que desean investigar o coleccionar radios;El mejor regalo; El diseño simple y liviano lo convierte en su mejor regalo para cualquier ocasión; Como por ejemplo para hacer senderismo; correr o montar a caballo; El mejor regalo para amigos, familiares y niños en Navidad y Halloween.

