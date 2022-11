Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Porcelana Para Uñas capaces: la mejor revisión sobre Porcelana Para Uñas Salud y Belleza Los 30 mejores Porcelana Para Uñas capaces: la mejor revisión sobre Porcelana Para Uñas 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

COSCELIA Kit para Uñas Acrilicas Completo Decoración Uñas Acrilicas Porcelana para Uñas Kit Blanco Rosa Transparente € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete incluido: polvo de 3 colores, líquido 30 ml, copa de vidrio, pincel de uñas.

Usar: Vierta líquido en la copa, use un lápiz para uñas para aplicar un poco de polvo y luego aplique el líquido. Luego aplíquelos sobre su uña o uñas postizas.

Es fácil de operar; Puedes crear uñas acrílicas por tu cuenta en casa con este kit. Creando uñas hermosas para puntas de uñas brillantes y duraderas.

Paquete combinado de gran valor para cualquier artista de uñas para comenzar a hacer uñas de acrílico en casa o dentro de un estudio / salón.

Regalo maravilloso para su esposa, novia, madre o hermanas, y excelente para bodas / hogar / fiestas/ etc.

Polvos Acrílicos para Uñas set Colección,SPTHTHHPY Gel para Uñas Acrilico para Uñas ,Adecuado para Principiantes y Expertos,3 Color(Polvere Trasparente, Rosa, Bianco)No se Requiere Lámpara UV € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Nota especial 】: Este conjunto se venderá a un precio más bajo, ya que la capacidad real de llenado será inferior a la marcada debido al envío a largo plazo, por lo que los clientes que se preocupan pueden elegir un producto de tamaño normal. Nuestra marca también se esforzará siempre por ofrecer mejores productos a nuestros clientes.

【Polvo acrílico y kit líquido】: en este kit de uñas acrílicas, puede elegir entre tres tipos de polvos acrílicos para uñas (polvo acrílico rosa, polvo acrílico blanco, polvo acrílico transparente) y monómero acrílico líquido

【Aplicación del kit de uñas acrílicas】: El líquido acrílico monomérico para uñas pertenece al líquido acrílico EMA de secado rápido. Tarda unos 3-5 minutos en secarse. Monómero líquido acrílico Sumerja un poco de polvo acrílico en el vaso de precipitados de vidrio utilizando un pincel para uñas acrílicas. Sumerja un poco de polvo acrílico en el líquido de polvo para uñas acrílicas y aplique el polvo acrílico a sus uñas

【Monómero acrílico líquido EMA】: el monómero acrílico líquido no amarillento y superior está formulado con estabilizadores UV para garantizar la claridad del color y evitar el amarillamiento o el embotamiento. Puede garantizar la mejor adhesión a la placa de la uña natural y proporciona un brillo impecable sin necesidad de imprimación

【Servicio de atención al cliente】: si tiene algún problema con nuestras diademas, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros a través del Centro de Mensajes de Amazon. Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas. En un plazo de 90 días, obtendrá un reembolso completo por el problema de calidad

BORN PRETTY Polvos Acrílicos para Uñas Set Básico, 60ml Acrilico uñas Polvo 6 colores Blanco Rosa Oro Plata Glitter con Líquido Acrílico para uñas 60ml, 5 Pinceles Acrílicos, Deshidratador y Primer € 23.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Acrilico para Uñas Polvo y Líquido Kit]: Obtendrás tres tipos 30ML de acrilico polvo para uñas para elegir (potencia acrílica transparente, potencia acrílica rosa y potencia acrílica blanca), líquido acrílico de 60 ml, pinceles acrílicos de 5 piezas, forma de uñas de 40 piezas, lima de uñas de 1 pieza y cuenco de 1 pieza

[Profesional Acrilico Polvo para Uñas]: Born Pretty acrilico polvo para uñas está hecho de fórmula especial y habilidad de fabricación avanzada; Proporciona una consistencia impecable, una adhesión superior, una aplicación suave autonivelante y sin burbujas, al tiempo que brinda una resistencia y durabilidad excepcionales, dura aproximadamente 3 semanas sin curar

[Liquido Acrilico Monomero que no amarillea y de poco olor]: Born Pretty liquido acrilico monomero está formulado con estabilizadores UV para asegurar la claridad del color y prevenir el amarilleo o el opacamiento, puede asegurar la mejor adherencia a la placa de la uña natural y asegura un brillo impecable; Tiene un olor más bajo que el de otras marcas, se recomienda usar el líquido monómero en un lugar ventilado

[Tiempo de secado medio]: El tiempo de secado de este líquido acrilico para uñas monomero es de 3-5 minutos; Tiempo suficiente para permitirle hacer extensiones de uñas, superposiciones o esculpir con polvo acrílico (no incluido) antes de que se endurezca; Kit de uñas acrílicas que se adapta tanto a expertos en uñas como a estudiantes de arte de uñas

[Cuidado del cepillo]: después de cada uso, asegúrese de limpiar el cepillo con monómero acrílico para evitar que el polvo acrílico en el cepillo se aglutine, o será difícil de limpiar porque el polvo acrílico se aglutina rápidamente en poco tiempo y el líquido cristalino residual del cepillo debe rasparse de la pared de la copa de cristal, no lo frote con algodón para secarlo

15 Piezas de Pincel uñas Acrilicas de UV Gel,Nail art cepillo de pintura de uñas que detalla el cepillo pluma,Nail Art Pintura línea Herramienta,(Rosa) € 3.79 in stock 2 new from €3.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cepillo de uñas es liviano y cómodo, el cepillo de uñas es fácil de sujetar,se siente cómodo y es liviano y conveniente de usar.

Diferentes formas de bolígrafos pueden dibujar diferentes formas,Puede usarlos para dibujar líneas, completar detalles y diseñar imágenes simples para satisfacer sus necesidades de muchas maneras.

Este conjunto de herramientas ayuda a que el arte de las uñas sea atractivo y tiene un diseño resistente para una mayor durabilidad.

El conjunto de pinceles para pintar uñas es duradero para el uso diario,ideal para salones profesionales y arte de uñas de bricolaje en el hogar, adecuado para especialistas en uñas y aprendices de uñas.

BC Bernal Cosmetics Primer, 15ml, Pack de 1 € 5.90 in stock 1 new from €5.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Primer de alta calidad

Producto de la marca BC Bernal Cosmetics

15 ml

COSCELIA Set De Arte De Uñas Para Extensión,3 Colores De Polvo De Uñas Con 30ML Monómero Líquido,Polvo De Brillo De 6 Colores,Juego de Extensión de Uñas DIY Nail Art Decoración € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit profesional de uñas】: Este kit de uñas viene con polvo ,monómero líquido, lima de unas y cepillo de uñas de aspecto natural. Los kits de uñas tienen todas las herramientas que necesita para hacer diseños de uñas de bricolaje simples, rápidos, duraderos y profesionales.

【Polvo y kit líquido】: en este kit de uñas, puede elegir entre tres tipos de polvos para uñas (polvo rosa, polvo blanco, polvo transparente) y monómero líquido, Puede con él hacer la uña arte, o también puede usarlo como de inmersión o tallado tallado en la flor.

【Brillo brillante de 6 colores】: Agradable y limpio, agrega un toque de misticismo a tus uñas. El atractivo brillo y la fascinación brillante, que hacen que tus uñas no sean demasiado monótonas. Este tipo de decoración hace que su uña sea brillante y atractiva.

【No se requiere curado】: el sistema de uñas no requiere curado con lámpara U-V, lo que puede evitar que la piel se oscurezca y que algunas lámparas U-V la dañen. Aquí hay una mejor manera de hacer que su manicura sea más rápida y fácil.

【Uso del kit de decoración de uñas】: el esmalte de uñas tarda de 3 a 5 minutos en secarse. Líquido para uñas Use un cepillo de uñas para sumergir un poco de polvo de uñas en un vaso de precipitados. Sumerja un poco de polvo de uñas en el esmalte de uñas y aplíquelo en las uñas.

Polvo de Inmersión Para Uñas 6 Colores, Kit de Uñas Polvo de Inmersión con Ricas Herramientas para Uñas, Porcelana Uñas Polvo, No Requiere Lámpara Uv/Led € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Polvo de Inmersión para Uñas】 - Este kit de uñas en polvo para inmersión contiene 6 tonos de polvo de uñas, 4 botellas de líquido para uñas en polvo para inmersión (gel base, gel superior, activador, protector de cepillo), 1 cepillo de uñas, 1 lima de uñas, 1 lima, 1 bolsa de almacenamiento y 1 manual de instrucciones.

【No hay Necesidad de Iuces】 - Todo el proceso no requiere curado con lámpara LED / UV, lo que evita en gran medida que algunos rayos ultravioleta se vuelvan negros y dañen la piel. ¡Solo toma un minuto secar y puedes terminar tus uñas rápidamente!

【Seguro y Duradero】 - El polvo de uñas está hecho de ingredientes saludables y no es tóxico e inofensivo para la piel y las uñas. La tecnología antichoque especial garantiza que sus uñas se mantengan coloridas y brillantes durante más de 2 semanas.

【Fácil de Usar】 - Después de lijar las uñas, aplique una capa delgada de imprimación, coloque los dedos en el polvo de uñas tanto como sea posible, de modo que la superficie de la uña esté cubierta con polvo tanto como sea posible, retire los dedos, aplique activador y luego lije las uñas. Si desea un color más completo, puede repetir la operación anterior. Después de pulir las uñas, aplique un sellador y espere 1-2 minutos.

【Garantía de Servicio】 - Ofrecemos garantía de satisfacción del 100%. Si tiene alguna pregunta, comuníquese directamente con nuestro servicio de atención al cliente. Nos preocupamos por su completa satisfacción.

Juego de Extensión de uñas, Eleanore's Diary Arte de uñas de 3 Colores Profesional, con Cepillo de Uñas de Líquido/Formas de uñas/Capa Base/Superior/Lima de Uñas, Regalos para damas € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【SET DE REGALO】 Este kit de uñas de acrílico incluye 【3 x 20 g de polvo acrílico (rosa natural, blanco transparente y brillante), 1 x 60 ml de monómero líquido acrílico, 1 plato de vidrio transparente, 150 piezas de extensión de uñas, 1 capa base. , 1 * Top Coat, 3 * Cepillo de uñas de acrílico y 2 * Lima de uñas】 El kit de uñas de acrílico tiene todas las herramientas que necesita para hacer un diseño de uñas de bricolaje fácil, rápido, duradero y profesional.

【No se requiere curado】: Nail System no requiere una lámpara UV para curar, lo que puede evitar que la piel se vuelva negra y que la piel se dañe con algunas lámparas UV. Es una mejor manera de hacer que tu arte de uñas sea más rápido y fácil.

【Aplicación del kit de uñas】: El líquido para uñas tarda entre 3 y 5 minutos en secarse. El líquido para uñas sumerge un poco de polvo para uñas en el vaso de precipitados con un cepillo para uñas. Sumerge un poco de polvo para uñas en el líquido para uñas y aplícalo en las uñas.

【FÁCIL DE USAR】: nuestro polvo de uñas le brinda una consistencia impecable y una excelente adherencia. Es maravilloso hacer uñas francesas, tallar uñas, extensiones de uñas, gel de pegamento y decoración de uñas.

【Servicio de Satisfacción 100%】: Si recibe un producto dañado o tiene otros problemas, contáctenos activamente y lo resolveremos de inmediato.

Babaria - Acetona Pura, Quitaesmalte, Elimina Restos de Esmalte, Gel y Porcelana de las Uñas, Vegano - 200 ml € 1.63 in stock 4 new from €1.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acetona pura que elimina de forma rápida los restos de esmalte de las uñas

Producto altamente eficaz sobre uñas con esmalte permanente o restos de porcelana y gel

Solo lo mejor para tu cuerpo. Babaria ha diseñado este quitaesmalte con ingredientes respetuosos y de calidad

Recomendado por especialistas para poder despegar la pintura de uñas semipermanente

Aplicar sobre un algodón y frotar las uñas. Limpiar bien hasta que no queden restos de esmalte

8g PEGAMENTO PARA UÑAS ULTRAFUERTE con PINCEL y LIMA DE GRATUITA Adhesivo transparente con secado instantáneo, calidad de salón de belleza profesional - By Vixi € 6.99

€ 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adhesivo superpotente para uñas falsas con pincel aplicador de gran precisión.

Tamaño del pegamento transparente de secado rápido: 8ml / 8g

Pegamento para uñas de salón de belleza profesional, rápido, fiable y duradero.

Ideal para: uso doméstico, por artistas del maquillaje y salones de uñas.

Pega las puntas de las uñas y los diseños artísticos en segundos – ¡Deja que tus uñas hablen por ti!

Polvos Acrílicos para Uñas set Colección,SPTHTHHPY Gel para Uñas Acrilico para Uñas ,Adecuado para Principiantes y Expertos,3 Color(Polvere Trasparente, Rosa, Bianco)No se Requiere Lámpara UV € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit profesional de uñas acrílicas】: Este kit de uñas acrílicas viene con polvo de uñas acrílicas, monómero líquido y cepillo de uñas acrílicas de aspecto natural para sus uñas acrílicas en este kit de uñas

【Polvo acrílico y kit líquido】: en este kit de uñas acrílicas, puede elegir entre tres tipos de polvos acrílicos para uñas (polvo acrílico rosa, polvo acrílico blanco, polvo acrílico transparente) y monómero acrílico líquido

【Aplicación del kit de uñas acrílicas】: El líquido acrílico monomérico para uñas pertenece al líquido acrílico EMA de secado rápido. Tarda unos 3-5 minutos en secarse. Monómero líquido acrílico Sumerja un poco de polvo acrílico en el vaso de precipitados de vidrio utilizando un pincel para uñas acrílicas. Sumerja un poco de polvo acrílico en el líquido de polvo para uñas acrílicas y aplique el polvo acrílico a sus uñas

【Monómero acrílico líquido EMA】: el monómero acrílico líquido no amarillento y superior está formulado con estabilizadores UV para garantizar la claridad del color y evitar el amarillamiento o el embotamiento. Puede garantizar la mejor adhesión a la placa de la uña natural y proporciona un brillo impecable sin necesidad de imprimación

【Servicio de atención al cliente】: si tiene algún problema con nuestras diademas, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros a través del Centro de Mensajes de Amazon. Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas. En un plazo de 90 días, obtendrá un reembolso completo por el problema de calidad

Kit Uñas Acrilicas Completo Con Lampara, Acrilico Para Uñas Kit De 48 Colores, Formas De Uñas Kit De Inicio De Manicura Francesa Profesional € 42.99 in stock 1 new from €42.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Uñas Acrilicas Kit Completo】 : fantásticos accesorios para uñas con todo lo que necesitas: 3 polvos base (transparente/blanco/rosa), 1 líquido, 1 lámpara de uñas, cepillo para uñas acrílicas y otras herramientas básicas para uñas, herramientas perfectas. tanto para técnicos de uñas profesionales como para amantes de las uñas DIY.

【Polvo de purpurina brillante de 48 colores】: agradable y limpio, añade un toque de misticismo a tus uñas. El brillo atractivo y la fascinación chispeante, que hacen que tus uñas no sean demasiado monótonas. Este tipo de decoración hace que tus uñas sean brillantes y atractivas.

【Polvo 3 en 1】: el kit de uñas acrílicas incluye polvo de 3 colores (transparente, blanco, rosa). Puedes con él hacer la uña acrílica, o también puedes usarlo como polvo de inmersión o polvo tallado tallado en la flor.

【Ampliamente utilizado e idea de regalo】: el kit de uñas acrílicas es adecuado para salones de uñas profesionales, arte de uñas de bricolaje en casa o viajes. Maravilloso regalo para tu esposa, novia, madre, hermanas. Idea de regalo perfecta para el regalo de la vida diaria y varios regalos de festivales, como cumpleaños, día de San Valentín, día de la madre, Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, etc.

【Servicio al cliente】: cualquier problema, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente primero. Estamos dispuestos a resolver el problema por usted y brindarle una solución satisfactoria.

200 hojas oro Bandeja de papel de manicura: Necesario para la extensión de uñas Plantilla de bandeja de papel de Moldes Guías Pegatinas Formas UV Gel (200 hojas) € 4.85 in stock 3 new from €4.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hay longitud y números marcados en cada forma de uñas que pueda proporcionar una guía exacta para hacer sus clavos de Pretty.

Ideal tanto para profesional especialista en uñas o uñas estudiante.

Adecuado para extensión de uñas de acrílico/UV Gel uñas extensión.

Apto para uso en estudio profesional o uso en el hogar.

Esto es perfecto para el cuidado dedo, carpintería, y de uso Salon Deseos.

COSCELIA Manicura Kit DIY Uña Arte Herramiento para Nail Art Manicura Kit Herramiento para Nail Art Decoración de Uñas Kit de Uñas DIY Uña Arte Kit € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de uñas acrílicas profesional: con polvo cristal, monómero líquido y pincel para uñas, forma de uñas, tazón de vidrio, lima de uñas para arte de uñas DIY, juego de uñas

Monómero: No amarillea y tiene una adhesión superior. Puede garantizar la claridad del color y evitar el amarilleo o la estera.

Fácil de usar: nuestro polvo cristal le brinda una consistencia impecable y una excelente adherencia. Es maravilloso hacer uñas francesas, uñas acrílicas, tallado de uñas, extensiones de uñas, gel de pegamento y decoración de uñas.

No se requiere curado: el kit de líquido y polvo cristal no necesita una lámpara de uñas para curar. Esta es una mejor manera de hacer tus uñas más rápidas sin endurecerlas cada vez que las aplicas.

DURADERO: Este kit de sistema de polvo cristal es duradero, irrompible para fórmulas especiales y tiene capacidades de fabricación avanzadas. Pueden pasar de 2 a 3 semanas sin que la lámpara de uñas se endurezca READ Los 30 mejores Muñequeras Tunel Carpiano capaces: la mejor revisión sobre Muñequeras Tunel Carpiano

200 Piezas Moldes Uñas, Bandeja de Papel de Manicura, para Extensión de Uñas Acrílicas, Gel UV, Extensión de Uñas € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete Incluye: Viene totalmente con 200 piezas moldes uñas de extensión de uñas.

Tamaño: Cada papel molde de uñas mide aproximadamente 2.4 x 2.4 pulgadas / 6 x 6 cm (L x W), fácil de envolver alrededor de las uñas y los dedos, combina con la mayoría de las personas.

7 Longitudes: Hay longitudes y números marcados en cada pieza que pueden proporcionar una guía precisa para que puedas hacer que tus bonitas uñas sean art.7 longitudes que puedes obtener según lo necesites.

Aplicación: Adecuado para gel polivinílico, acrílico, constructor de gel UV, ideal para el salón de uñas profesional o los estudiantes de bricolaje de uñas.

Fácil de Usar: Sostenga la escala de la pegatina de formas de uñas en la parte delantera del borde de la uña y pellizque cada lado de la forma cuando la escala encaje con el dedo y asegúrese de que las puntas estén apretadas cerca de su dedo, y luego aplique con gel de polietileno y curarlo, limando finalmente la forma y el largo ideales que desee.

4.23oz Acrílico para uñas polvo y líquidos de 150ml, kit uñas acrilicas para tallar y extensiones de uñas, polvo acrilico para uñas profesional rosa, Juego de uñas acrílicas para uñas acrílicas € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features kit uñas acrilicas: el paquete contiene una botella con 150 ml de líquido de cristal, una lata con polvo acrílico de 4.23 oz, vidrio, tiras de lijado, almohadillas para uñas y un cepillo para uñas listo para usar y muy práctico. El rico contenido del paquete puede crear un fantástico efecto de cristal.

acrilico para uñas polvo y líquido: puedes crear una capa protectora para fortalecer las tuyas naturales y hacerlas fuertes. Decoración de uñas, según su gusto, cree varios hermosos diseños de uñas en la uña, puede crear una capa protectora para fortalecer su propio natural y hacerlo fuerte. Decoración de uñas, según su gusto, cree varios hermosos diseños de uñas en la uña.

No requiere lámpara. kit acrilico uñas: se seca sin lámpara y es increíblemente rápido, que es aproximadamente un 30% menos que el tiempo que tarda el acrílico. Perfecto para principiantes y salones profesionales, para que pueda obtener una manicura con calidad de salón en casa. Consejos: si usa una capa base y una capa superior, se necesita la lámpara UV.

Haz tu uña acrílica con liquido acrilico: duradera y brillante, hace que tus dedos sean más atractivos y no daña los lechos ungueales. Cuando se usan correctamente, permanecerán durante mucho tiempo sin caer. Se puede realizar con efecto espejo o efecto inmersión como más te guste.

Útil kit profesional uñas acrilicas: adecuado para uso profesional o doméstico. El mejor producto de bricolaje para los amantes del arte de las uñas, técnicos de salones de uñas. Después de sumergir la uña en el polvo de inmersión, cepille el exceso de polvo con un cepillo.

Kit Uñas Completo Profesional Kit de Manicura Uñas Accesorios y Decoraciones 12pcs Pedrería Uñas Limas y Nail Art € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: color transparente, rosa, blanca, uñas postizas, purpurina decoración de uñas, herramientas de manicura,diamantes de imitación decoraciones de uñas.

Creando hermosas uñas para una larga duración, crea diseño de moda de uñas que quieras.

Perfecto apto para uñas de gel UV, uñas postizas, puntas de uñas.

Material resina no tóxica e inofensiva, de alta calidad, bajo olor, sin daños para el cuerpo y la piel.

Conjunto completo de manicura kit, apto para uso profesional o uso doméstico.

5 pinceles de manicura, para acrílico y gel UV, en tamaños 4, 6, 8, 10 y 12. € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todo lo que necesitas para decorar uñas con acrílico.

Juego de 5 pinceles para decoración de uñas en 5 tamaños distintos.

Crea hermosos diseños de uñas en segundos: marmolado, diamantes de imitación, líneas, etc. Las posibilidades son infinitas.

Perfectos para manicuras profesionales o principiantes que esperan resultados reales.

Perfectos para las tareas de mayor detalle, como pintar hojas y pétalos de flores.

Uña Arte Transparente 120ML Uñas Arte Decoración de Uña Arte € 15.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene 1 pc Transparente polvo

Adecuado para uso profesional o uso doméstico.

Es un polvo de calidad, resistente y de secado rápido. Es fácil de aplicar y trabajar. Perfecto para modelado completo, enmiendas y rellenos. Diseñado tanto para principiantes como avanzados.

Creando uñas hermosas para puntas de uñas deslumbrantes de larga duración.

COSCELIA Kit de Polvo Cristal para Uñas y Herramientas Decoración para Manicura Kit de Arte Unas € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto completo, incluso para principiantes puede comenzar fácilmente

No hace falta secarse con lampara, se puede secar de forma natural, simple y conveniente

Estos colores se pueden utilizar para hacer una decoración de arte de uñas 3d o mezclar con brillos para obtener resultados sobresalientes.

El combo Great Value Pack para cualquier artista de uñas para comenzar a hacer arte de uñas en casa o dentro de un estudio.

Creando bonitas uñas para un efecto duradero, brillan uñas artificiales.

BORN PRETTY Deshidratador y Primer para Uñas, Primer Uñas de Gel Acrílica sin ácido Nail Prep Prebase de unión deshidratada natural para polvos acrílicos y esmalte de uñas en gel 15ml / 0.50fl.oz € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA UNA ADHESIÓN FUERTE: El paso más importante en cualquier aplicación profesional de uñas artificiales es la preparación de la placa de la uña y la creación de una base.Cuando se usan juntos, estos productos de alta calidad evitarán el levantamiento y proporcionarán a las uñas el grabado para ayudar a adherirse a la superficie. superficie natural del lecho ungueal

EQUILIBRAR Y PREVENIR: BORN PRETTY nail protein bond es perfecto para reducir el aceite de uñas y crear una base fuerte. Use la imprimación de gel para uñas para obtener una base de uñas sin ácido para la aplicación de gel

SIN LEVANTAR: EL DESHIDRATADOR DE UÑAS es especialmente para eliminar el aceite y secar toda la cutícula en el área del lecho ungueal. EL PRIMER DE UÑAS SIN ÁCIDO es menos corrosivo y funciona como cinta adhesiva de doble cara para pegar la uña y el producto. Entonces tienes doble protección contra el levantamiento. Cuando se usan juntos, estos productos de alta calidad evitarán el levantamiento y proporcionarán uñas para que duren más de 30 días

COMPATIBLE: NUESTRO juego de imprimación y deshidratador para preparación de uñas es compatible con todas las uñas de gel, polvos acrílicos y sistemas líquidos, así como con cualquier arte de uñas artificiales, y funciona muy bien con todas las marcas profesionales líderes en el cuidado de uñas del mercado. Deshidratador, para deshidratar las uñas naturales antes de aplicar acrílico y gel de uñas. Brown bolttle es la imprimación de uñas para unir uñas naturales y gel de uñas solamente

GARANTÍA DE SERVICIO: BORN PRETTY se esfuerza por brindar a nuestros clientes productos y servicios perfectos.Si tiene alguna pregunta sobre su pedido y paquete, no dude en contactarnos.Expresión y belleza al escuchar, trabajar y aprender de nuestros increíbles clientes

NICOLE DIARY Polvo acrílico para uñas de 12 colores acrílico conjunto de uñas en polvo acrílico profesional polvo acrílico para extensión de uñas acrílico en polvo de uñas € 25.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego de polvo acrílico NICOLE DIARY contiene 12 colores seleccionados con diseño brillante en oscuro para un estilo elegante

El polvo de buceo NICOLE DIARY polvo acrílico proporciona protección y color duradero con una sensación ligera y natural

El polvo acrílico es fácil de usar con monómero acrílico líquido (no incluido). No requiere lámpara UV para endurecerse

El polvo acrílico NICOLE DIARY está hecho de material saludable y respetuoso con el medio ambiente, 100% no tóxico y seguro de usar

Usted recibirá - 12 botellas de polvo acrílico (0,35 fl.oz/botella)

Uñas de Gel 48W UV Lámpara con 6 Colore Gel de Extensión de Uñas + 4 Colore Esmaltes Semipermanentes de Uñas + 100 Uñas Postizas + Base Top Coat, Decoración de Uñas, Kit Uñas de Gel Completo Set € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit completo de uñas: Proporcionamos 10 colores para que elijas para satisfacer tus necesidades diarias, que incluyen: 4 * gel de colores diarios + 2 * gel termocromo + 4 * esmalte de uñas en gel. 3 Coat, a saber, base coat, top coat y bond gel. Set de manicura: contiene todo lo necesario para alargar las uñas. ¡Ahorre tiempo y dinero en el negocio de la manicura y lleve este juego completo a casa y sea su propio diseñador de uñas!

Lámpara de uñas de 24W/48W: Puede cambiar entre 24 W y 48 W en 2 modos. Diseño automático de inducción de infrarrojos, entrega, luz encendida; Mano fuera, luces apagadas. Enchufe de la UE y 3 configuraciones de temporizador 5/30/60 s. Perlas de luz LED de larga duración, curan todo tipo de esmalte de uñas en gel, gel LED, gel UV, gel de construcción, gel de escultura, etc.

Efecto de cambio de termocromo: La tendencia más reciente de 2021, viene con 2 colores de gel de uñas de polietileno que cambia la temperatura, cambiará los colores bajo diferentes temperaturas, ya que la temperatura cambia de alta (30℃) a baja (20℃), el color también cambiará de profundo a claro / blanco

Efecto natural y duradero: Tiene buen brillo y fuerza, no solo puede alargar las uñas, sino que también agrega diamantes en la parte superior, fortalece las uñas y otras funciones. Según nuestras pruebas, puede durar de 3 a 4 semanas con la preparación adecuada de las uñas (limado, tampón y limpieza). Ya sea en manicura a domicilio o en salón, te aportarán un resultado profesional y perfecto

Gran regalo para principiantes y amantes de las uñas: Su madre, hija, hermanas y novia estarán muy felices al recibir el juego de gel para uñas con un paquete exquisito en Navidad, Día de San Valentín, cumpleaños, día de la madre, aniversario

ANGNYA Pincel de Acrílico para Uñas, Mango de Metal Rosa con Diamante Profesional Konlinsky Sable Herramienta de Uñas #8 € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ANGNYA El cepillo de uñas está hecho de material de alta calidad que garantiza la alta calidad del producto.

El mango del pincel de uñas se puede desmontar, también se puede utilizar como tapa para proteger el cabello del cepillo.

Fácil de manejar y operar, haciendo que tus uñas sean más hermosas y encantadoras.

Cepillo de uñas 8#: 100% nuevo y de alta calidad.

Ideal para trabajos de arte de uñas finas, ideal para uso profesional o uso doméstico.

BORN PRETTY 10ML Esmaltes Semipermanentes Blanco Lechoso Pintauñas Semipermanentes Transparente Gelatina Cristal Esmaltes de Uñas Esmalte de Uñas Semipermanentes € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Estilo clásico y de todos los partidos]: el color es blanco transparente, clásico y adecuado para todas las ocasiones, la aplicación de 1 capa, 2 capas, 3 capas son efectos diferentes; También es un color base de uso común para el arte de las uñas, y se puede combinar con el color de tus esmaltes de uñas de gel favoritos para crear cualquier estilo

[Brillante y duradero]: El esmalte de uñas en gel BORN PRETTY tiene buena tenacidad y brillo, se puede mantener hasta 21 días si se siguen las instrucciones para usarlo correctamente; El efecto será mejor si usa la capa base y la capa superior de la misma marca

[Ambiental y saludable]: Nuestro esmalte de uñas en gel está hecho de resina natural, no es tóxico, no irrita y tiene poco olor para su tranquilidad; Esmalte de uñas en gel con ingredientes saludables, sin ingredientes agresivos ni adhesivos que provoquen daños en las uñas

[Versión mejorada mayor capacidad]: este modelo de esmalte de uñas en gel es la versión mejorada, viene con mayor capacidad, cada botella de esmalte de uñas en gel tiene 10 ml; Y la botella de vidrio es de color negro y dorado con un diseño hueco en el cuerpo de la botella para verificar el color más fácilmente

[Se necesita lámpara UV / LED]: El esmalte de uñas de gel debe curarse con una lámpara UV / LED y usarse con la base y la capa superior; Se recomienda utilizar una lámpara UV / LED con una potencia de 36W o superior, de lo contrario, el tiempo de curado será más largo con una lámpara UV / LED de baja potencia READ Los 30 mejores Olympea Paco Rabanne capaces: la mejor revisión sobre Olympea Paco Rabanne

UV/LED Cover Gel color Porcelana Pink 50ml para Uñas | Outlet Nails € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cover Gel es un gel maquillaje o también llamado camuflaje. Es un gel cubriente y de viscosidad media.

Es un gel que sirve para tapar imperfecciones, uñas mordidas, imprescindible para extensiones con tip o incluso para darle un tono natural a la base de la uña para hacer la manicura francesa.

Tenemos en tres tonalidades disponibles. Su secado universal UV/LED y los tiempos de secado son UV 120 segundos y LED 30 o 60 segundos.

Alta calidad - Secado Unversal = UV/LED Nuestros Geles secan en Lámparas UV y LED

Productos Profesionales para el cuidado de manos

Makartt Polvo acrílico Dip en polvo, 1 onza, 2 en 1, polvo acrílico para uñas acrílicas, para extensión de uñas, polvo para sumergir las uñas, no requiere secado con lámpara de uñas (desnudo) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Polvo acrílico: polvo sumergible de 1 oz. Capacidad para satisfacer tus necesidades diarias de manicura. Gran producto para los amantes de las uñas, funciona bien con uñas de gel UV, uñas acrílicas, uñas naturales, etc.

Función 2 en 1: se puede utilizar como polvo acrílico o polvo de inmersión. Como polvo sumergible se puede secar por sí mismo y no necesita lámpara de uñas. Necesita como polvo acrílico líquido y endurecer la base y la capa superior con una lámpara de uñas.

Duradero: el polvo acrílico para uñas de Makartt es duradero y resistente a las roturas y a las roturas. Puede durar entre 2 y 3 semanas con un acabado brillante y brillante.

Uso: el polvo acrílico Makartt es compatible con diferentes aplicaciones de arte de uñas como uñas acrílicas, tallado de uñas, extensiones de uñas, gel adhesivo, manicura francesa y uñas acrílicas de colores, etc.

Fácil de usar: el polvo de inmersión Markartt para uñas se debe utilizar con la base Top Coat y el activador. No se necesita lámpara de uñas para curar, lo que puede evitar que tu piel se ennegrece. (No contiene líquido)

SPTHTHHPY Colección Pintauñas Semipermanente Lámpara LED de 48W + kit uñas acrilicas de 90ML y Set de Polvos +Kit Uñas Semipermanentes en 6 Colores +2 Bases y Top Coat,kit completo para principiantes € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de Todo en Uno】: SPTHTHHPY le ofrece el kit de uñas acrílicas perfecto para principiantes para conseguir unas manos y pies bonitos. Contiene 1 lámpara de uñas UV de 48 vatios, más de 25 accesorios importantes para el modelado de sus uñas, incluyendo 6 esmaltes de uñas UV de diferentes colores, un 2 base / top coat ultra brillante, un set de uñas acrílicas de 3 colores (90ml), diferentes limas de uñas y mucho más.

【48W Lámpara de Uñas】: la nueva tecnología de doble longitud de onda de 48 LED combina las ventajas de la lámpara LED UV con las de las uñas, 3 modos de temporización del secador de uñas led uv-30s/60s/90s, el sensor de la lámpara UV del secador de uñas detecta el movimiento.La lámpara de uñas LED con pantalla LCD muestra automáticamente el tiempo de uso y se detiene cuando se retira la mano.

【POLVO ACRÍLICO PROFESIONAL】: El polvo acrílico SPTHHPY está hecho con una fórmula especial y capacidades de fabricación avanzadas; Proporciona una consistencia impecable, una adhesión superior, una autonivelación suave y una aplicación sin burbujas, al tiempo que ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales, con una duración aproximada de 3 semanas sin curar.

【ACRÍLICO LÍQUIDO NO AMARILLO Y LISO】: El monómero acrílico líquido de SPTHHPY está formulado con estabilizadores UV para garantizar la claridad del color y evitar el amarilleo o la falta de brillo. Puede garantizar la mejor adhesión a la placa de la uña natural y proporciona un brillo impecable. Es menos oloroso que otras marcas, se recomienda utilizar el líquido monómero en un lugar ventilado.

【PROFESIONAL EN CASA】: Con el kit de inicio, SPTHTHHPY permite a cada uno de ustedes tener una manicura y pedicura profesional digna de un salón de belleza. Tanto si eres principiante como aficionado, el kit contiene todo lo que necesitas para aplicar y retirar tus esmaltes semipermanentes de forma rápida y sencilla. Además, este kit incluye accesorios para el arte de las uñas para expresar tu creatividad.

Torno para Uñas, Lima de Uñas Profesionales con Set de 11 Tipos de Brocas de Pulido Pedicura, Lima Electrica Uñas de Vlocidad Ajustable para Manicura Pedicura(Rosa) € 19.99

€ 18.59 in stock 1 new from €18.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cortaúñas eléctrico profesional mejorado】 El juego consta de 11 limas,1 cepillo y 6 cilindrosabrasivos. Se puede utilizar para manicura, pedicura, pulido y eliminación de exceso de cutícula, belleza de uñas de mascotas, etc. Buena elección en casa y en el salón. También se puede utilizar para pequeños artículos de cuero, tallado en madera y paredes, punzonado y pulido.

【Diseño elegante y portátil mejorado】 La carcasa de aleación de aluminio de alta densidad con tratamiento de superficie antideslizante es a prueba de rayones, a prueba de goteo y a prueba de goteo. La apariencia en forma de lápiz en el mango asegura un agarre cómodo y firme, y el diseño liviano lo hace fácil y perfecto para viajes y uso doméstico.

【Mejor rendimiento del producto】 Los cojinetes de alta velocidad y un motor interno mejorado garantizan una calidad de perforación estable, una voz silenciosa y una ligera vibración durante la manicura. Excelente cuerpo de aluminio para una disipación de calor eficaz y una larga vida útil.

【Velocidad ajustable y motor potente】 Puede alcanzar la velocidad máxima en 3S. Y la dirección de rotación hacia adelante y hacia atrás se puede seleccionar de acuerdo con sus hábitos.

【Seguridad y facilidad de uso】 El taladro se puede reemplazar fácilmente sin herramientas. Simplemente sáquelo e insértelo. La interfaz USB estándar solo necesita estar conectada al cable de alimentación para funcionar.

Biutee Nail Art 500pcs Moldes Uñas Pegatinas Uñas Gel Para UV Gel Acrílicas Uñas Para Manicura Uñas Tips Extenciones € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Acrílico

Diseño para uñas de acrílico o gel para esculpir precisa sin el uso de puntas

Un rollo, 500pcs moldes para uñas , ideal para salón de uñas y hogar,compatible con uñas naturales o artificiales

Retire el papel de la base del soporte de cartón, colóquelo debajo de la uña, ponga dos esquinas juntas con adhesivo para mantener el arco perfecto

Esto es perfecto para el cuidado dedo, para trabajar la madera, y los deseos de uso del salón

