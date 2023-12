Inicio » Top News Los 30 mejores Plumas Para Manualidades capaces: la mejor revisión sobre Plumas Para Manualidades Top News Los 30 mejores Plumas Para Manualidades capaces: la mejor revisión sobre Plumas Para Manualidades 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Totofy 600 Plumas de Ganso,Plumas de Ganso,Pluma Blanca, para decoración del hogar,Disfraces Hats, Bodas y proyectos de Bricolaje. 6 € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PAQUETE: 600 plumas de ganso, 8-12 cm

APLICACIÓN: Nuestra pluma funcionó muy bien para manualidades de bricolaje, atrapasueños, guirnaldas de plumas de estilo bohemio y proyectos de manualidades.

Bricolaje: las plumas blancas son un buen material para el bricolaje, y puedes hacer una variedad de artesanías bonitas con ellas

Firschoie 500 piezas Plumas manualidadesm, Naturales Plumas Decoracion, Plumas Manualidades de Colores para Bricolaje, Boda, Atrapasueños, Plumas para Tocados, Sombreros, Decoración del Hogar(6-12cm) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material de alta calidaad] Plumas manualidades son naturales, suave y cómodo, plumas esponjosas, colores brillantes, para garantizar la alta calidad, plumas cuidadosamente seleccionados.

[seguro y no tóxico] Plumas para manualidades son esterilizados por la luz ultravioleta y la esterilización a alta temperatura, y el teñido, no se desvanecen, sin olor, es inofensivo para los niños, que es muy adecuado para usted y sus hijos hechos a mano, promover relación padre-hijo

[Varios colores y tamaños] Hay 500 plumas de colores en el paquete, la longitud de las plumas es de 6-12cm, varios colores como naranja, púrpura, verde, rojo, azul, rosa, etc, el color es al azar, para enriquecer sus diferentes necesidades de tamaño, longitud y color

[Fácil de usar] Plumas decoracion se pueden fijar directamente a muchas superficies con alambre, cinta adhesiva de doble cara o pegamento, muy adecuado para flores de cabeza, broches de ramillete, decoración de máscaras, pendientes, etc.

[La mejor opción para regalo] Las plumas naturales no sólo se utilizan para bricolaje, bodas, tocados de plumas, sombreros, decoración del hogar, sino que también son el mejor regalo para la familia y los seres queridos.

100pcs Hermosas Plumas De Gallo Decoración Fringe,Decoración de Bodas, Manualidades,Hogar Bricolaje Artesanía 15-20cm (color azul cielo) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de plumas de gallo de alta calidad, la calidad es alta, además de hermosos colores, hermosos y prácticos.

Puede alegrar tu sombrero, ropa y decoraciones de fiesta, y lucir hermosa con cualquier luz.

El juego contiene 100 plumas de cola de gallo teñidas.

El rango de longitud es de 15-20 cm, que es muy adecuado para la producción y decoración de bricolaje.

Amplia gama de aplicaciones: las plumas turquesas brillantes pueden satisfacer sus diferentes necesidades de manualidades de bricolaje, se pueden usar para decorar sombreros, ropa, etc. Las hermosas plumas también son la elección perfecta para su fiesta, decoración del hogar.

Mwoot 240 Piezas Plumas De Colors 10-15cm, Plumas Natural Para Manualidades, Bodas, Casa, Decoración De Fiestas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Package contains: 240pcs Colorful Natural Goose feathers.

Tamaño: 4-6 '' / 10 cm-15 cm, (producto natural puro, la longitud puede variar).

Amplia aplicación: Ideal para manualidades de bricolaje, decoración de ropa y joyería, escenario de bodas, esculturas, tocados, decoración de atrapasueños.

Pluma natural: pluma de ganso natural con artesanía hecha a mano, estrictamente seleccionada a través del cribado manual de plumas de ganso.

Seguridad de uso: nuestras plumas se seleccionan estrictamente de forma manual y se procesan a través de desinfección UV y de alta temperatura.

400 Plumas para Manualidades, Ideal para Adornos de Boda, Artes y Manualidades para Niños, Fabricación de Máscaras de Plumas, Boa de Plumas DIY, Decoración de Atrapasueños, Plumas de Colores (Blanco) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pluma de Ganso Natural】Las plumas de ganso son puramente naturales, por lo que no todas las raíces son impecables y también serán más realistas. Por favor, comprenda que las plumas con pequeños defectos

【Seguro y Protegido】Estas plumas para manualidades están hechas de plumas de alta calidad seleccionadas a mano. Todas las plumas son plumas de ganso naturales, teñidas después de la esterilización a alta temperatura, seguras y no tóxicas

【Amplia Gama de Usos】Estas plumas para manualidades pueden hacer gorros de plumas de Pascua, máscaras de Halloween, atrapasueños, boas de plumas, accesorios de máscara de bricolaje, plumas de pesca y son perfectas para varias celebraciones de cumpleaños y decoraciones de bodas. Pueden satisfacer perfectamente sus diversas necesidades de decoración

【Rango de Tamaño】La longitud es de aproximadamente 6-12 cm (2,36-4,72 pulgadas). Debido a que es una pluma natural, el tamaño no será el mismo

【Hecho con Corazón】Elaborado en seis procesos: desinfección y secado a máquina, coloreado a mano, segunda desinfección y esterilización, plumas seleccionadas a mano, clasificación de filtros, empaque y sellado. No se desvanecerá debido a que está hecho a mano, no se preocupe por la calidad y compre con tranquilidad READ Ucrania ocupó el puesto 17 en el Informe de madurez de datos abiertos para 2020 - Noticias de Ucrania, Economía

XPE 100 PCS Plumas Colores Plumas para Manualidades Plumas de Colores Plumas de Colores para Manualidades Plumas Manualidades Aves Artificiales de Plumas € 7.19 in stock 1 new from €7.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lista de conjuntos de plumas: 100 plumas de colores en total, plumas naturales, colores mezclados, colores brillantes, perfectas para una variedad de proyectos artesanales, como atrapasueños, plumas, adornos navideños, accesorios de disfraces y adornos para sombreros.

Plumas: Las plumas están disponibles en cantidad suficiente para decorar sombreros, máscaras de baile, trajes de baile, aretes, broches, ramos y tiaras para cumpleaños, bodas, fiestas de Pascua y más.

Plumas para manualidades: las plumas naturales han sido estrictamente probadas y tratadas con desinfección UV de alta temperatura, seguras, brillantes y no destiñen, ya que todas las plumas son naturales, puede haber ligeras diferencias en tamaño, longitud y forma.

ACCESORIOS PARA ARTESANÍAS: Las plumas para manualidades son ideales para proyectos de manualidades, aretes, collares, colgantes, adornos navideños, palitos para gatos y más para una variedad de manualidades.

Acerca del servicio: si tiene alguna pregunta sobre el producto antes o después de la compra, no dude en contactarnos. Le responderemos lo antes posible dentro de las 24 horas, y cada sugerencia de usted es la dirección de nuestra mejora continua.

MWOOT 180 Piezas Plumas Manualidades, 9 Estilos Plumas Naturales Decoracion, Plumas de Pollo Decorativas para DIY Atrapasueños Corona de Navidad Alas Artesanía Actividades Boda Decoración € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 180 piezas de plumas mezcladas en 9 estilos únicos (20 piezas de cada color), que cumple con sus diversos propósitos.

Pluma pequeña: el tamaño varía de 5 CM a 8 CM, diferentes tamaños para diferentes propósitos de bricolaje, todos con hermosos patrones.

Aplicaciones amplias: ideal para disfraces, máscaras de fiesta, bolsos de dama, decoración de sombreros, fabricación de tarjetas, atrapasueños, bricolaje, tocados, aretes, etc. Depende de su imaginación y creación.

Fácil de usar: tallo de pluma seco, fácil de pegar en las cosas. El extremo puntiagudo no es puntiagudo, lo cual es seguro para tus manos.

Pluma natural: Nuestras plumas se seleccionan estrictamente manualmente y se procesan a alta temperatura.

Plumas de colores, 200 plumas decorativas para manualidades, plumas de ganso naturales, plumas esponjosas en colores mezclados para manualidades, manualidades, plumas, atrapasueños, fiesta, € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material natural: estas plumas suaves están hechas de plumas de ganso naturales después de la desinfección a alta temperatura. Es inofensivo y no se desvanece. se puede utilizar con pegamento, perfecto para hacer pequeños artículos personales.

Longitud de la pluma: 7 – 12 cm. En estas plumas puede haber diferencias en tamaño, longitud y forma. Las plumas son esponjosas y los colores son bonitos. Adecuado para diferentes tamaños de artesanía.

【Suministros para manualidades】El colorido juego de plumas es suave y tiene su propia sensación natural y esponjosa, puede cortar la pluma en cualquier forma según sus deseos.

【Decoración única】 Las plumas de colores para niños son plumas hermosas y suaves con colores muy brillantes, diferentes formas y tamaños, adecuados para adultos y niños, que pueden atraer la atención de las personas.

Ticeed 40pcs Plumas Decorativas Naturales Plumas de Cola Decoraciones Plumas de Colores Plumas de Pollo Decoracion Plumas Manualidades Artesanales para DIY Corona de Navidad Boda € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Contenido del paquete】Recibirá 40 plumas de faisán en 4 estilos, 10 de cada estilo.

【Plumas ligeras】: Las plumas naturales de faisán, ligeras, suaves y cómodas de llevar. Plumas de calidad cuidadosamente procesadas y seleccionadas, esterilizadas para garantizar la higiene y la seguridad. Reutilizables.

【Accesorios de plumas】Las plumas de faisán varían en tamaño de 10-25cm, cada una de tamaño uniforme, no pierden color cuando se exponen al agua, se pueden usar como colgante decorativo para sombreros.

【Amplia gama de aplicaciones】: Las plumas de faisán se pueden utilizar para accesorios de disfraces, zapatos, sombreros, bolsos, disfraces, pendientes, atrapasueños, arreglos florales, decoraciones de pared, máscaras de Halloween, decoraciones de luces, guirnaldas y muchas otras escenas. También se pueden utilizar para fiestas de cumpleaños.

【Regalos hechos a mano】Las plumas decorativas se pueden utilizar como parte de sus regalos hechos a mano para hacer sus artículos hechos a mano más hermosos y la persona que recibe el regalo estará muy impresionada.

Plumas de Ganso, 40 pcs Oro Natural Plumas de Gallo Manualidades Decoración para Disfraces Hats, Hogar Bricolaje, Ropa Casa Fiesta (accesorio de disfraz) (Feathers J) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plumas de oro de 40 piezas: ¡El paquete contiene 40 piezas de plumas artesanales, suficiente cantidad para satisfacer todas sus necesidades!

Colores hermosos: nuestras plumas son reales y naturales, cada pluma fue pintada a mano con pintura metálica dorada en ella

Uso duradero: el oro metálico es permanente y resistente a los arañazos. Las plumas de colores habían sido desinfectadas a temperatura, cocidas al vapor y desinfectadas.

Aplicación: Nuestra pluma funcionó muy bien para una artesanía de bricolaje, proyecto de decoración de pared, centros de bautismo, máscara de Halloween, atrapasueños, guirnalda de plumas de estilo bohemio y proyecto de manualidades

TAMAÑO: 3.9 "-5.9" * 20Pcs; 5.9 "-7.8" * 20 piezas (tenga en cuenta el tamaño y la descripción de la imagen)

XPEX 100Pcs Plumas Decoracion,Plumas De Colores Para Manualidades, Decoración De Plumas Para Manualidades, Plumas Manualidades,Decoración De Bodas Boas De Plumas, Plumas De Tocado, Artesanía € 5.49 in stock 1 new from €5.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Tamaño de las plumas]: Las plumas miden entre 5 y 15 cm de largo y son adecuadas para manualidades de distintos tamaños. Como todas las plumas son naturales, puede haber ligeras desviaciones en el tamaño, la longitud y la forma. Plumas naturales.

[Lista de embalaje]: 100 piezas de plumas de colores, plumas naturales, colores mezclados, colores brillantes. La mitad superior de las plumas son prolijas y la mitad inferior son esponjosas, perfectas para una variedad de proyectos de manualidades como atrapasueños, flores de plumas, decoraciones navideñas, accesorios de vestuario y decoraciones para sombreros.

[Amplia gama de aplicaciones]: manualidades de bricolaje, decoración de bisutería, puesta en escena de bodas y decoración de muebles, y dondequiera que desee utilizarlo.

[Decoración para fiestas: ¡Haz flores de plumas o flores de seda para dar un toque de encanto a tu fiesta! ¡Preciosas plumas perfectas para fiestas de boda, despedidas de soltera, baby showers, fiestas de cumpleaños o fiestas temáticas!

[Servicio de atención al cliente] Confíe en que este producto durará y, si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros y le proporcionaremos el servicio que desee, con la seguridad de que este producto cumplirá sus expectativas, garantizado. Le tenemos cubierto.

12-20CM Plumas de Faisán Naturales, 30PCS Plumas de Natural Pluma Decorativas, 3 Estilos de Plumas Naturales para Disfraces de Carnaval, Máscaras de Plumas, DIY, Decoración de Bodas y Fiestas € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete incluye】 --- Recibirá 30 piezas de plumas naturales mixtas, 3 estilos, cada estilo tiene 10 piezas y cada pluma de gallina de Guinea mide aproximadamente 12-20 cm. La cantidad es suficiente para su uso diario y necesidades de repuesto; También puedes usarlos y compartirlos con tus amigos y familiares.

【Manualidades de bricolaje】 --- Las plumas para manualidades son adecuadas para manualidades, p. Como máscaras de plumas, arreglos florales, marcapáginas, adornos para sombreros, adornos para el cabello, atrapasueños, campanas de viento, coronas, adornos para pasteles, plumas de carnaval, accesorios para fotografías, etc. Las plumas del sombrero de vaquero también pueden decorar sus regalos para amigos y familiares.

【Fácil de usar】 --- Nuestras plumas se han sometido a estrictas pruebas manuales y tratamientos a alta temperatura, que son limpias y livianas, no ocupan mucho espacio. La punta no es puntiaguda, lo que es segura para tus manos.

【Material natural】 --- Estas plumas decorativas artesanales están hechas de plumas de faisán naturales, todas las plumas de la cola de faisán se desprenden de forma natural y las plumas están estrictamente tamizadas y lavadas, son confiables, suaves y livianas. El color de la pluma de faisán es retro, no se desvanece fácilmente y puede hacer varias manualidades.

【Amplia aplicación】 --- Estas hermosas plumas de pavo son adecuadas para diversas ocasiones, perfectas para fiestas de carnaval, fiestas de cumpleaños, bodas, carnavales, fiestas de carnaval, disfraces de Halloween, decoración navideña, decoración del hogar y más. Las plumas naturales hechas a mano añaden más color y diversión a tu fiesta.

MWOOT 200 Piezas Plumas Naturales Manualidades, 4 Estilos Plumas Decoracion. Plumas de Pollo Decorativas para Atrapasueños Corona Navidad Alas Artesanía Actividades Boda Decoración DIY Accesorios € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 200 piezas de plumas mixtas en 4 estilos únicos (50 piezas por estilo), que cumple con sus diversos propósitos.

Pluma de manualidades: diferentes tamaños para diferentes propósitos de bricolaje, todos con hermosos patrones.

Amplias aplicaciones: ideal para disfraces, bolsos de dama, decoración de sombreros, creación de tarjetas, atrapasueños, bricolaje, tocados, pendientes, etc. Depende de su imaginación y creación.

Fácil de usar: pluma seca, fácil de pegar sobre cosas. El extremo puntiagudo no es puntiagudo, lo cual es seguro para sus manos.

Materiales de plumas: Nuestras plumas se tamizan estrictamente manualmente y se procesan a alta temperatura.

MWOOT 180 Piezas Plumas Naturales, 9 Estilos Plumas Manualidades Artesanales Surtidas, Plumas de Pollo Decoracion para DIY Atrapasueños Corona de Navidad Alas Artesanía Actividades Boda Decoración € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 180 piezas de plumas mixtas en 9 estilos únicos (20 piezas de cada color), que cumple con sus diversos propósitos.

Pluma natural: el tamaño varía de 2 pulgadas a 6,8 pulgadas, diferentes tamaños para diferentes propósitos de bricolaje, todos con hermosos patrones.

Aplicaciones amplias: ideal para disfraces, máscaras de fiesta, bolsos de dama, decoración de sombreros, fabricación de tarjetas, atrapasueños, bricolaje, tocados, pendientes, etc. Depende de su imaginación y creación.

Fácil de usar: pluma natural seca, fácil de pegar en las cosas. El extremo puntiagudo no es puntiagudo, lo cual es seguro para tus manos.

Pluma natural de seguridad: Nuestras plumas se examinan estrictamente manualmente . READ Horario TV Sábado: Leeds con Marcelo Pizza rinde homenaje a Diego Maradona en su Copa y regresa Tyson

TOAOB 250 Piezas Plumas Naturales Indias Plumas de Nativo Americano Plumas de Colores 10 a 15 cm de Largo para Ilustraciones de Bricolaje Embellecer y Decoración de Prendas de Vestir Manualidades DIY € 9.99

€ 9.69 in stock 5 new from €9.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plumas natural de colores: el paquete contiene 250 plumas artesanales de colores surtidos, cantidad suficiente para satisfacer todas sus necesidades, todo depende de usted para crear su creación

Longitud de la pluma: 10-15 cm, adecuada para artesanías de diferentes tamaños. Las plumas son esponjosas y el color es hermoso

Colores brillantes: las plumas de colores artesanales tienen naranja, amarillo, rojo, morado, rosa rojo, verde, dorado, azul claro, rosa, azul oscuro, varios colores, muy hermoso

Plumas naturales: nuestras plumas son reales y naturales. Entonces no todo es perfecto ni igual

Uso: nuestra decoración de plumas funcionó bien para un disfraz de Halloween, sombrero, cabello, fabricación de joyas, decoración de una mascarilla, atrapasueños, proyecto de manualidades

folia 53019, plumas artificiales, 10 g, surtidos en colores intensos, ideal para manualidades, máscaras y disfraces € 3.99 in stock 2 new from €3.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plumas esponjosas.

Contenido: aprox. 10 g.

Plumas de colores surtidos en colores intensos.

Ideal para manualidades creativas.

Para máscaras, disfraces, decoraciones, etc.

300 Plumas para Manualidades, Plumas de Ganso Blancas 5-20CM Plumas para Atrapasueños Plumas Decoracion para Decoración del Hogar, Disfraces Hats, Bodas y proyectos de Bricolaje (4 Tamaños) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fantásticas Plumas Decorativas】Las plumas blancas siempre dan una sensación muy romántica, cálida, soñadora, pura y elegante. Ofrecemos 300 plumas de alta calidad, perfectas para manualidades y decoración.

【Natural Goose Feathers】¡Nuestras plumas de ganso manualidades están hechas de plumas de ganso naturales, son hermosas, esponjosas y vivas! Y todas las plumas están esterilizadas por calor y teñidas, son seguras y fiables, no tóxicas y no destiñen.

【4 Tamaños Diferentes】Ofrecemos un total de 4 tamaños de plumas naturales: 50 piezas de plumas de 15-20cm, 50 piezas de plumas de 10-15cm, 100 piezas de plumas de 5-8cm y 100 piezas de plumas de 8-12cm. Los distintos tamaños se adaptan a sus necesidades.

【Amplias Aplicaciones】Nuestras plumas para atrapasueños manualidades son perfectas para fiestas, bodas, Navidad y decoraciones festivas. Las plumas blancas artesanales se pueden utilizar para hacer atrapasueños, jarrones decorativos, disfraces, arreglos florales, sombreros, broches, máscaras y mucho más. Usa tu imaginación y crea tus propios adornos.

【Regalo Perfecto】Puede regalar nuestras plumas naturales para manualidades a sus familiares y amigos amantes de lo hecho a mano, ¡les encantará! O regálales una manualidad que hayas hecho con plumas. Es muy significativo.

Plumas para manualidades artísticas,300 piezas de plumas de ganso natural con purpurina suave para bricolaje, atrapasueños,manualidades,decoración para el hogar,fiestas,centros de mesa € 7.59 in stock 1 new from €7.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material seguro: nuestras plumas artísticas se seleccionan estrictamente a través de la detección manual de plumas de ganso, y luego desinfectan estrictamente. No tienen olor ni gérmenes, son seguros de usar. El oro metálico es permanente y resistente a los arañazos.

300 plumas: el paquete contiene 300 plumas de manualidades con 4 estilos, como se muestra en la imagen, cantidad suficiente para satisfacer todas tus necesidades. Las plumas coloridas esponjosas se pueden utilizar para proyectos de manualidades, joyas, atrapasueños, ramilletes, aretes, arreglos florales.

Tamaño de las plumas: la longitud de la pluma es de aproximadamente 14 a 22 cm, la pluma de plumas es suave y gruesa, por lo que es fácil de coser o pegar en la ropa. La pluma dorada con purpurina brillará bajo la luz, lo que es atractiva como decoración.

Perfecto para decoración: nuestras plumas funcionan muy bien para manualidades de bricolaje, proyectos de decoración de pared, centros de mesa de bautizo, máscara de Halloween, atrapasueños, guirnalda de plumas de estilo bohemio y proyecto de manualidades. Adecuado para el día de actividad infantil, manual escolar, aula, hogar, campanillas de viento, máscaras para hacer decoración de joyas.

Sin riesgos: no te preocupes por la calidad y compra de forma segura Siempre puedes reclamar un reembolso completo, sin hacer preguntas Queremos que todos nuestros clientes estén felices y satisfechos. Ofrecemos garantía de satisfacción del cliente 100% libre de riesgos a todos nuestros clientes.

TSLRSA Fabricación plumas Jinyan - 50 piezas plumas colores, fabricación plumas, sombreros indios para niños, decoración plumas pendientes bricolaje, boda, atrapasueños, tocado plumas € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL PAQUETE INCLUYE: Un total de 50 piezas de plumas de ánade real naturales en colores brillantes. La mitad superior está cuidadosamente emplumada y la mitad inferior es esponjosa, perfecta para una variedad de proyectos artesanales como atrapasueños, flores de plumas, adornos navideños, accesorios para disfraces y adornos para sombreros.

Cantidad suficiente: las plumas están disponibles en cantidad suficiente para decorar sombreros, máscaras de baile, trajes de baile, aretes, broches, jarrones, disfraces, arreglos florales, ramos y tiaras para fiestas, cumpleaños, bodas, celebraciones de Semana Santa, etc.

Materiales de alta calidad: las plumas naturales de pato salvaje se han sometido a una inspección estricta y a un tratamiento de desinfección ultravioleta a alta temperatura, seguras y no tóxicas, brillantes y sin decoloración. Las plumas de colores miden aproximadamente 12 cm (5 pulgadas) de largo. Como todas las plumas son naturales, puede haber ligeras variaciones en tamaño, longitud y forma.

APLICACIÓN AMPLIA: ideal para proyectos de manualidades, aretes, collares, colgantes, decoraciones navideñas, decoraciones de disfraces y sombreros, telones de fondo, manteles, anillos atrapasueños, tarjetas de lugar, perchas para gatos, etc., puede hacer una variedad de manualidades.

Sobre el servicio: si tiene alguna pregunta sobre el producto antes o después de su compra, no dude en contactarnos. Le responderemos lo antes posible dentro de las 24 horas. Cualquier sugerencia de usted es la dirección de nuestra mejora continua.

200 plumas de faisán azul de 5 a 7 cm para manualidades costura ropa accesorios de decoración € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para pinzas de pelo, sombrero de cóctel, atrapasueños y cualquier proyecto de bricolaje de plumas

Plumas de faisán naturales 100% auténticas. Todas las plumas se pierden naturalmente. No se necesita desplumar y no se dañó ningún pollo.

Las plumas de faisán miden de 2 a 3 pulgadas de largo. Estas son plumas reales, cada una es única y la forma puede variar.

Estrictamente seleccionado y procesado a través de alta temperatura y desinfección UV, seguro, no tóxico y no se decolora.

Utiliza estas plumas para crear un hermoso atrapasueños, corona de Navidad, proyectos de bricolaje, adornos de invitación, etc. Puedes hacer cualquier tipo de arte que quieras con nuestras plumas de faisán reales.

Fzyisw Plumas Decoracion 200 Piezas de Plumas Manualidades, Plumas de Cola de faisán para la decoración del hogar, Pascua Máscara de Catcher Sueño Prendas de Vestir DIY Artesanía Sombrero € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Paquete de valor】El paquete contiene 200 plumas decoracion con 4 estilos, como se muestra en la imagen, cantidad suficiente para satisfacer todas tus necesidades, excelente opción para proyectos de manualidades y manualidades, joyería y decoración de ropa.

【Material seguro】Nuestras plumas pascua están hechas de plumas naturales, teñidas después de su desinfección, seguras y no tóxicas, no se decoloran.

【Do-It-Yourself Gifts】Nuestras plumas blancas son muy adecuadas para la producción diaria de bricolaje. Las hermosas plumas de colores para artesanías se pueden convertir en varias decoraciones, atrapasueños, campanas de viento, pendientes u otras artesanías, que no sólo pueden enriquecer su vida diaria, ejercitar su pensamiento y habilidades creativas, sino también mejorar su relación con familiares y amigos.

【Amplias Aplicaciones】Nuestras plumas para manualidades pueden satisfacer las necesidades de diversos productos de artesanía. Ideal para disfraces, máscaras de fiesta, bolsos de mujer, decoración de sombreros, fabricación de tarjetas, atrapasueños DIY, broches, tocados, artesanías para niños, artesanías de pendientes, etc. Depende de su imaginación y creación.

【Servicio al cliente satisfactorio】Si tiene algún problema con nuestros Plumas para Manualidades, no dude en contactarnos. Responderemos a sus preguntas dentro de las 24 horas. Gracias por su comprensión. Espero que este producto pueda satisfacerte.

YSYZM Plumas Manualidades Colores, 300 Piezas Pequeñas Plumas de Colores para Manualidades, Naturales Plumas Decoracion Atrapasueños Carnaval Mascara Ropa Boda Fiesta DIY € 8.89 in stock 1 new from €8.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plumas Naturales: El paquete contiene 2 estilos 300 piezas plumas colores,150 plumas gallina e 150 plumas ganso de colores.

Plumas de Colores: la plumas viene con tamaños mixtos 6-12 mm, colores aleatorios que incluyen rojo, azul, verde, amarillo, púrpura, etc.

Plumas Manualidades: todas las plumas son plumas naturales, esterilizadas a alta temperatura, seguras e insípidas.

Plumas Decoracion: estas plumas son adecuadas para atrapasueños , sombreros, máscaras de baile, aretes, disfraces, ramos y tocados y Navidad, Pascua, cumpleaños, bodas y otras fiestas decorativas.

Plumas Variadas: Estas plumas son naturales plumas ganso, es normal que las plumas puedan tener pequeños desperfectos.Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos.

Mwoot Plumas de Ganso, 50pcs Natural Plumas para Manualidades Decoración para Disfraces Hats, Hogar Bricolaje, Ropa Casa Fiesta (accesorio de disfraz)-Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete contiene: 50pcs Plumas de Ganso. Suficiente cantidad para satisfacer todas sus necesidades!

Material: naturales, suaves y ligeras.

Tamaño: 20-25cm. Pluma de Ganso real con artesanía hecha a mano, diferencia de tamaño, longitud y forma.

Amplia aplicación: ideal para inspirar tu creatividad e imaginación. Lo mejor para cumpleaños, decoración de mesas de bodas, confección de disfraces, proyectos escolares de arte y artesanía.

Seguridad de uso: nuestras plumas se examinan estrictamente de forma manual y se procesan mediante alta temperatura y desinfección UV.

MWOOT 40pcs Plumas Negro Naturales con Punta empapada en Oro, artesanía Natural Plumas de Ganso, para decoración de aretes, atrapasueños Bricolaje, Boda, Disfraces Hats € 10.59 in stock 1 new from €10.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Package contains: 40pcs Plumas Negro naturales con punta empapada en oro, artesanía natural Plumas de ganso.

Tamaño: 6-8.6inch / 15 cm-22cm, (producto natural puro, la longitud puede variar).

Color llamativo: 1/3 parte superior de cada pluma fue pintada con pintura dorada metálica que es permanente y resistente a los arañazos. La pluma de brillo dorado brillará bajo la luz, que es atractiva como decoración.

Seguridad de uso: nuestras plumas se examinan estrictamente de forma manual y se procesan mediante alta temperatura y desinfección UV.

Amplia aplicación: bueno para manualidades de bricolaje, decoración de ropa y joyas, escenario de bodas, esculturas, tocados, atrapasueños, decoración navideña.

MWOOT 120 Plumas Colores, 6 Mini Plumas Manualidades 4-8CM, Plumas de Atrapasueños Bricolaje, Plumas para Pendientes Fabricación de Joyas Marrón Negro Rojo Amarillo Rosa Azul € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 120 piezas de plumas de colores para satisfacer sus diversas necesidades hechas a mano, ideales para usar en varios proyectos de artesanía.

6 colores disponibles: blanco, rosa, amarillo, azul, negro y rojo, 20 piezas por color.

Plumas de tamaño pequeño: 4-8 cm, se pueden utilizar en varios proyectos de manualidades de bricolaje.

Las plumas se seleccionan estrictamente mediante un cribado manual de las plumas y se procesan a alta temperatura.

DIY Crafts Art Feathers: ideal para disfraces, bolsos de dama, decoración de sombreros, fabricación de tarjetas, atrapasueños, bricolaje, tocados, aretes, etc. Depende de su imaginación y creación. READ Ha llovido en Córdoba y sigue vigente un aviso por fuertes tormentas

Plumas de colores,300 piezas de plumas para manualidades, plumas llamativas,plumas para manualidades naturales,plumas de ganso para atrapasueños,bodas,fiesta de cumpleaños, decoraciones (10 Colors) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material seguro】: Nuestras plumas están hechas de plumas naturales, cada pluma fue por el proceso de esterilización, segura y no tóxica, de color brillante y no se desvanece.

【Multicolor】: Nuestras plumas artesanales tienen muchos colores brillantes diferentes, una variedad de colores para satisfacer la mayoría de sus necesidades de bricolaje, plumas de arco iris de colores mezclados que iluminan mejor su vida.

【Paquete de valor】: el total incluye 300 piezas de plumas llamativas, plumas naturales de diferentes tamaños y colores, excelente opción para proyectos de manualidades y manualidades, joyería y decoración de ropa, puede ser como accesorios para escuelas, hogar, máscara de bricolaje.

【Ideas de decoración creativa】: Nuestras plumas para manualidades tienen una variedad de colores, las manualidades unisex son perfectas para la decoración y manualidades de otoño, invierno o Navidad. Úselo para manualidades de fiestas, suministros de arte, adornos, adornos, artículos para hacer tarjetas, álbumes de recortes y más.¡Excelente para maestros y estudiantes, juego de roles entre padres e hijos!

【Aplicaciones amplias】: Se utiliza en una variedad de sombreros, ideal para manualidades de bricolaje, proyectos de decoración de paredes, bolsos de mujer, atrapasueños, aretes, máscaras de graduación, decoración de escenas, decoración de ropa y joyas, decoración de péndulos para bodas y muebles, excelente para manualidades de bricolaje, proyectos de decoración de paredes y cualquier lugar que desee utilizar.

100 plumas de ganso blancas de 6 a 8 pulgadas, para hacer joyas, manualidades, plumas de cisne para boda, hogar, fiesta, decoración, bricolaje, costura, manualidades, accesorio de pluma € 9.87 in stock 1 new from €9.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: pluma de ganso natural; color: blanco; tamaño: 15 – 20 cm; paquete: 1 bolsa/100 unidades; peso ligero.

Hechas de plumas de ganso naturales, estas plumas se seleccionan manualmente, pequeñas diferencias en tamaño y forma. Elegirá los más bonitos para entregar.

Las plumas son naturales y no se desprenden, lo que no afecta al efecto de uso.

Con diseño decorativo, puedes utilizar tijeras para cortarlas en la forma que desees. Utiliza tu imaginación para usarlo en vestidos de novia, faldas, accesorios de joyería, manualidades, desfiles de moda, zapatos, etc.

Ampliamente utilizado para plumas hechas a mano, plumas de aleteo de boda en escenario de estudio; montnets; materiales decorativos; de acuerdo con la propia creatividad, diseñar y decorar en diferentes lugares, muy hermoso.

XPEX 100Pcs Plumas Decoracion,Plumas De Colores Para Manualidades, Decoración De Plumas Para Manualidades, Plumas Manualidades,Decoración De Bodas Boas De Plumas, Plumas De Tocado, Artesanía € 5.49 in stock 1 new from €5.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Tamaño de las plumas]: Las plumas miden entre 5 cm y 15 cm de largo y son adecuadas para manualidades de diferentes tamaños. Como todas las plumas son naturales, puede haber ligeras desviaciones en tamaño, longitud y forma. Plumas naturales.

[Lista de embalaje]: 100 piezas de plumas de colores en total, plumas naturales, colores mezclados, colores brillantes. La mitad superior de las plumas son prolijas y la mitad inferior son esponjosas, perfectas para una variedad de proyectos de manualidades como atrapasueños, flores de plumas, adornos navideños, accesorios de vestir y adornos para sombreros.

[Amplia gama de aplicaciones]: manualidades de bricolaje, decoración de bisutería, decoración de bodas y muebles, y en cualquier lugar donde desee utilizarlos.

[Decoración para fiestas]: ¡Haz algunas flores de plumas o flores de seda para añadir un poco de glamour al lugar de tu fiesta! Preciosas plumas perfectas para una fiesta de boda, despedida de soltera, baby shower, fiesta de cumpleaños o fiesta temática.

[Servicio al cliente] Por favor, tenga la seguridad de que este producto va a durar, si hay algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros y le proporcionaremos el servicio que desee, tenga la seguridad de que este producto cumplirá con sus expectativas, garantizado. Lo tenemos cubierto.

300Pcs Plumas de Ganso Plumas Naturales Manualidades Plumas de Colores de Decoracion Plumas Llamativas para Atrapasueños Bodas Fiesta de Cumpleaños Ropa Sombreros Máscaras Decoraciones,7-12cm € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Alta Calidad: Las plumas de colores están hechas de plumas de ganso naturales de alta calidad que son seguras y no tóxicas, muy cómodas y suaves. Con estas plumas naturales, puedes hacer que tus hijos participen en las manualidades con plumas de forma segura.

Variedad de Colores: Nuestros juegos de plumas vienen en una variedad de colores brillantes como el naranja, el morado, el verde, el rojo, el azul, el rosa y el gris, entre otros. Los colores son aleatorios.

Varios Tamaños: Las plumas tienen una longitud de 7 a 12 cm. La forma, la longitud y el tamaño de estas plumas naturales pueden variar y cada pluma se selecciona cuidadosamente a mano para garantizar su alta calidad.

Múltiples Usos: Las plumas naturales son el accesorio perfecto para los proyectos de artesanía y son adecuadas para todo tipo de decoraciones para fiestas, como máscaras, disfraces, zapatos, pelo, pendientes; también para joyas, atrapasueños, arreglos florales, etc.

Envase: 300 plumas de colores. Al tratarse de plumas naturales, no todas son perfectas ni idénticas. Hay suficientes plumas naturales para su uso.

Plumas de pavo real, decoración natural para manualidades, hogar, disfraces y centros de mesa en bodas (25-30 cm), azul, Set of 10 € 5.59 in stock 1 new from €5.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud:25-30 cm (la longitud varía, al igual que la anchura y la suavidad de la plumaje).

Bonita decoración:Se puede utilizar para decoración de bodas, manualidades, accesorios para el pelo, decoración del hogar y mucho más.

Hechas de colores ricos:Plumas naturales con exuberantes tonos azules, verdes y morados.

Plumas únicas y naturales:Algunas plumas tienen extremos finos o recortados.Algunas son rectas, se curvan naturalmente o se inclinan en la parte superior.

