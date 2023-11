Inicio » Juguete Los 30 mejores pin y pon capaces: la mejor revisión sobre pin y pon Juguete Los 30 mejores pin y pon capaces: la mejor revisión sobre pin y pon 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de pin y pon?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ pin y pon del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Pinypon - Pack de 3 Princesas (Famosa 700014094) € 17.95

€ 14.18 in stock

Amazon.es Features Pack de 3 mágicas Princesas Pinypon con pequeños accesorios

Cada figura mide unos 7 cm aprox y está decorada con purpurina

Estas figuritas son el complemente ideal para otros juguetes de Pinypon como el Palacio de Princesas o la Casa de Los Cuentos

Las figuritas Pinypon estimulan la diverisón y creatividad porque puedes intercambiarles todo: la ropa, el pelo, y los accesorios hasta crear tu propio Pinypon: Mix is Max

Juguete recomendado para niños y niñas a partir de 4 años

Pinypon- CuboMix and Match de 10 Figuras niñas a Partir de 4 años (Famosa 700015656) € 34.95

€ 24.99 in stock

Amazon.es Features Cubo grande con 10 diferentes figuras de pinypon

Hay 9 figuras de chicas y 1 de chico

Incluye más de 90 accesorios; que permiten crear un sinfín de diferentes combinaciones

Las figuras vienen desmontadas para poder crear tus figuras pinypon a tu gusto

Pinypon - Casa Rosa Maletín, casita de muñecas Plegable Grande, con Muchas Habitaciones Diferentes y Accesorios de la Vida Diaria, para Montar una Ciudad de minimuñecas, 4 años, Famosa (700017012) € 32.95 in stock

Amazon.es Features La Casa Rosa Maletín es una casita de muñecas totalmente amueblada y convertible en un maletín para transportarla; su forma de maletín es adecuado para guardar todos los juguetes y accesorios dentro y llevártelo donde quieras para jugar

Con 4 estancias; dormitorio con cama 2 en 1; un vestidor que se convierte en cuarto de baño, cocina y salón donde la tele se convierte en barbacoa

Cerrando la casa se forma un gran balcón muy divertido donde poner las figuras Pinypon

Incluye una figura de Pinypon grande y un muñeco de un niño

Edad recomendada: niños y niñas a partir de 4 años

Pinypon Mix & Match Neon Party - Contenedor con 5 figuras exclusivas para niños y niñas de 4 a 8 años (Famosa 700015210) , color/modelo surtido € 39.95

€ 35.00 in stock

1 used from €31.51

Amazon.es Features Por primera vez, el contenedor mix es max tiene los dos característicos moñitos de pinypon decorados como auténticas bolas de discoteca

Dentro del contenedor está la nueva colección; una edición limitada de las 5 figuras neon party; el look más fashion de este año

Podrás guardar las figuras y las diferentes piezas en los distintos compartimentos del contenedor

El contenedor permite llevar tu colección de pinypon a donde quieras jugar: caben hasta 20 figuras

Ordénalos, llévalos allí donde quieras y juega con ellos en todo momento; sus medidas son 30 x 18 x 24 cm READ Los 30 mejores Marvel Legends Iron Man capaces: la mejor revisión sobre Marvel Legends Iron Man

Pinypon, Coche Camping, Autocaravana de Juguete, vehículo Familiar de Verano para Acampar, con una minimuñeca y un bebé y Muchos Accesorios, para niñas y niños a Partir de 4 años, Famosa (700017015) € 29.95

€ 24.99 in stock

Amazon.es Features Con divertidas transformaciones: el maletero se convierte en una cocinita y la placa solar se convierte en una TV.

Incluye una tienda, dos sacos a dormir, asiento para el bebé,

Con muchos accesorios de camping: una nevera portátil, una mesa de picnic, maletas, linterna, comida, platos y vasos.

Edad recomendada: a partir de 4 años

Juguete indicado para niños y niñas a partir de 4 años de edad

Pinypon - Estrella y Unicornio Volador, color/modelo Surtido, 32 Pequeños Accesorios (Famosa 700014082) € 17.95

€ 11.99 in stock

Amazon.es Features Uncornio volador y figurita de Pinypon Estrella con decoración secreta

La decoración secreta sólo se puede ver con La Estrella Mágica de Pinypon cuando ilumina con su luz especial

El unicornio tiene un mecanismo manual para mover las alas

El unicornio mide 10 x 12 x 13 cm y la figura de Pinypon mide unos 7 cm aprox: ambas figuras vienen decoradas con purpurina

El pack incluye un total de 32 pequeños accesorios para el Pinypon y para el Unicornio

Pinypon- Reina y Dragón Volador niñas a Partir de 4 años (Famosa 700015547) € 17.95

€ 11.99 in stock

Amazon.es Features Figura de queen pinypon con el dragón más valiente del mundo pinypon

El dragón pinypon es la mascota para las reinas

Incluye 1 figura pinypon reina con mágico cetro, capa y pelo mix and match para combinar con otras figuras

El dragón mide 19cm de largo y se pueden mover sus alas

Pinypon - Apartamento Maletín, 8 habitaciones, jardín y piscina, con forma de maletín que se cierra con llave, con 1 muñeco y accesorios, FAMOSA (700016791) € 49.95

€ 39.99 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un set de Pinypon de un maletín que al abrirlo se convierte en una casa apartamento para Pinypon

La casa tiene hasta 8 estancias para jugar, con muchos accesorios y decorados diferentes: dormitorio, baño, gimnasio, sala de descanso, despacho, cocina, vestidor y un jardín con piscina

El maletín tiene un asa para llevar a todos lados y un compartimento secreto para guardar la llave que abre el maletín

El pack incluye una figura de Pinypon, una muñeca rubia, pero en el set de juego puedes incluir tantas figuras como quieras

Este juguete está indicado para niños y niñas pequeños a partir de 4 años de edad a los que les guste jugar a las casitas y las muñecas

Pinypon - Cole (Famosa 700014102) € 29.95 in stock

Amazon.es Features Divertido cole de Pinypon con una clase, un laboratorio de ciencias y una zona de recreo con fuente de agua

Este cole está equipado con la mesa de la profe, 2 pupitres, pizarra, esqueleto de un cuerpo Pinypon y pequeños accesorios para dar clases de ciencias, música y arte

En lado exterior del cole tiene una cancha de baloncesto y un columpio

Incluye 3 figuritas Pinypon: la profesora (mide 7 cm) y sus 2 alumnos (miden 4,3 cm)

Edad recomendada: a partir de 4 años

Pinypon - Rainbow Tube, Set de 7 Figuras con los 7 Colores del Arcoiris, con Piezas Intercambiables Cara para Crear Combinaciones, para niños y niñas Desde 4 años, Famosa (PNY43000) € 20.99 in stock 16 new from €20.95

€ 20.47

Amazon.es Features Este conjunto de figuras de Pinypon incluye siete personajes con los colores del arcoíris: rojo, rosa, naranja, amarillo, verde, morado y azul

Estos muñecos vienen en un pack con forma de tubo alargado donde los peques podrán guardar todos sus juguetes después de haber jugado con ellos

Las muñecas son Pop & Swap, se pueden intercambiar entre sí y con el resto de mini figuras de Pinypon

Además, cada figura es 2en1, cuenta con doble expresión facial en la cara, lo que permite crear infinitas combinaciones; puedes intercambiar los rostros y cabellos de las figuras para inventar nuevos personajes

Estas figuras de colores vivos y versátiles fomentan el juego imaginativo y la narración de historias; además los niños pueden inventar aventuras y situaciones diversas al mezclar y combinar las figuras

Pinypon - Happy Burger, playset Restaurante Food Truck Hamburguesas, Juguete con Posibilidades de Juego, 1 muñeco, Accesorios, y Compartimento para guardarlos, Desde 4 años, Famosa (700017210) € 46.95

€ 34.96 in stock

Amazon.es Features El juguete de Pinypon Happy Burger es un playset en forma de Food Truck o restaurante sobre ruedas con todos los detalles favoritos de los niños

Tiene mucha jugabilidad, cuenta con varias secciones y elementos muy divertidos, como un menú giratorio, postres en el mostrador, hamburguesas que se pueden montar y crear, bebidas, patatas y bandejas o cajitas como los de verdad

El juego además incluye la figura de la camarera, mesitas para comer, una caja registradora y muchos accesorios pequeños para comer

En el capó del camión de comida hay un compartimento donde caben accesorios y en el interior hasta 3 cajones más de espacio para guardar todos los 30 accesorios incluidos

La camioneta se puede cerrar parcialmente para facilitar tener todas las piezas guardadas y que los peques puedan llevarlo a cualquier lado para jugar

Pinypon - Socorro Hospital, edificio circular rotatorio con 6 salas, muchos accesorios de cuidados y detalles como incubadora o escáner con luz, incluye 1 figura de Doctora, + 4, FAMOSA (700016653) € 56.95

€ 50.00 in stock

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un set muy original de un súper edificio de Hospital para Pinypon, con muchos detalles que encantarán a los niños

El set tiene forma cilíndrica y es rotatorio para hacer de la experiencia de juego algo súper divertido

Dentro del set hay hasta 6 salas diferentes con muchos accesorios, decoración de hospital, incluso luces en la incubadora y el escáner

Incluye una muñeca doctora de Pinypon con la que comenzar a jugar a los médicos. Es el complemento ideal para otros sets de Pinypon como las figuras o la ambulancia

Un juguete indicado para niños y niñas pequeños a partir de 4 años de edad en adelante

Pinypon- Ambulancia mini muñecas, Multicolor (FAMOSA 700016684), Versión previa € 34.95 in stock

Amazon.es Features Una Ambulancia de Pinypon de color rosa y súper equipada para llevar a los Pinypons enfermos al hospital, con luces y sonido en la sirena del techo y en la máquina de rayos X

La ambulancia tiene todo lo que podrían necesitar los pacientes: una camilla, una silla de ruedas, una rampa para subir los pacientes y muchos accesorios médicos

Incluye la figura de Pinypon de la conductora de la ambulancia con el traje de asistencia y mascarilla

Es el complemento ideal para otros sets Pinypon como el Socorro Hospital o el pack de personajes médicos Pinypon

Un set de juguete recomendado para niños y niñas a partir de 4 años de edad que disfruten del juego con muñecas

Pinypon - Power Girls, contenedor edición Limitada de 5 Figuras heroínas y villanas, con una Bandeja y Compartimentos para ordenar los Accesorios, Famosa (700017396) € 44.95 in stock 20 new from €36.99

€ 37.78

Amazon.es Features Un nuevo contenedor en forma de cabeza de Pinypon con cinco muñecas diferentes y varias piezas de juego

Es una edición limitada con 5 figuras de Pinypon de súper heroínas y villanas de cuento

El contenedor tiene una bandeja con distintos compartimentos para poder tener ordenados todos los accesorios y piezas; con mucho espacio de organización, caben hasta 20 figuras

Con un asa de transporte en la parte de arriba que permite llevar tu colección de Pinypon a donde quieras jugar; Ordénalos, llévalos allí donde quieras y juega con ellos en todo momento; sus medidas son 30 x 18 x 24 cm

Un juguete recomendado para niños y niñas desde 4 años a los que les gusten las muñecas y los accesorios

Pinypon - Terrific Mansion, casa maletín, playset de Juego con sorpresas y Accesorios Que Brillan en la Oscuridad, Incluye una Figura de Bruja, para niños y niñas Desde 4 años, Famosa (PNY48000) € 29.95 in stock

Amazon.es Features Una mágica mansión llena de sorpresas para los amantes del terror

Descubre una sarcófago que se transforma en una mesa de DJ, una bola lámpara de discoteca terrorífica, un ascensor que sube al revés, una mesita giratoria mágica con comida y un sofá espantoso

Disfruta de la compañía de una figura de brujita Pinypon y accesorios que brillan en la oscuridad

La mansión tiene forma de maletín con asa, lo que facilita su transporte y permite guardar todos los accesorios en su interior

Adecuado para niños a partir de los 4 años, esta mansión terrorífica de Pinypon estimulará la imaginación y creatividad de los pequeños READ Los 30 mejores Disfraz Caballero Medieval Niño capaces: la mejor revisión sobre Disfraz Caballero Medieval Niño

Pinypon - Guardería de Mascotas, set de juguete con 4 animalitos, perro, gato, tortuga y pájaro y accesorios de juego, para niños a partir de 3 años, Famosa € 49.95

Amazon.es Features La divertida Guardería de Mascotas es un playset súper divertido muy completo y con muchas funcionalidades de juego y diferentes espacios para jugar, 3 áreas de actividades para los animalitos: alimentación y cuidados; diversión y descanso

En la plataforma giratoria están las diferentes comidas de cada mascota y en el otro lado los accesorios para cuidarles y ponerles guapos; cuando las mascotas están cansadas después de tanta actividad pueden descansar en las 3 camitas y la hamaca

Hay muchos elementos para divertirse y hacer ejercicio, como una piscina con cascada, un tobogán, un columpio, un balancín, hasta una cinta de correr

El juguete incluye: 4 figuras de mascotas (perro, gato, tortuga y pájaro), una muñeca Pinypon de la cuidadora de animales, el set de la guardería y hasta 20 accesorios

En la parte de arriba hay un compartimento con forma de cara de gato donde se pueden guardar todos los pequeños accesorios que están incluidos

Pinypon - Pony Melena al Viento con Figura, Gama Pelazo Estilazo, los Dos muñecos Tienen el Pelo de Material blandito y Estirable, para niñas y niños Desde 4 años, Famosa (700017180) € 17.95

€ 12.95 in stock

Amazon.es Features Set de Pony y una Pinypon con su pelazo increíble totalmente a juego. Se le puede cambiar la crin y la cola del Pony y sus herraduras y riendas son de quita y pon. La Pinypon lleva 2 coletas azules de pelo elástico con mucho movimiento. También incluye pequeños accesorios.

Set de Pony y una figura Pinypon con su pelazo increíble totalmente a juego.

Incluye piezas extras de la crin y la cola del Pony para cambiar su look y sus herraduras y riendas son de quita y pon.

La figura de Pinypon lleva 2 divertidas coletas rosas de pelo elástico con mucho movimiento.

Un juguete indicado para fomentar la imaginación, creatividad y habilidad manual de niños y niñas a partir de 4 años de edad

Pinypon. My Puppy and Me. Moto, Remolque y Figuras para niños y niñas de 4 a 8 años (Famosa 700016247) € 24.95

€ 16.99 in stock

Amazon.es Features Set de moto, remolque, 1 figura Pinypon y 1 figura de cachorro

Remolque con compartimento para guardar los accesorios

El cachorro se parece mucho a su dueña; los dos llevan el mismo peinado, casco y gafas

Los pelos de las 2 figuras son intercambiables

Este juguete es para niños y niñas a partir de 4 años

Pinypon - Bosque Mágico, playset Juego de Naturaleza, con sorpresas mágicas, Animales y Accesorios, Incluye 1 Figura, niños y niñas Desde 4 años, Famosa (PNY46000) € 49.95 in stock 21 new from €49.95

Amazon.es Features Ofrece un resultado óptimo y adecuado

Sencillo de usar

Material de calidad

Pinypon - Beach, Playset de juego de playa con accesorios para deporte como surf y animalitos, puede hacer olas, 1 mini muñeca, Juguetes de Verano para Niños desde 4 Años o Más, Famosa (PNY22000) € 34.95 in stock 35 new from €28.07

€ 32.55

Amazon.es Features Un juguete de verano completo con un montón de partes y accesorios de juego; ambientado en la playa y los deportes de agua

Este playset tiene funciones muy divertidas como un generador de olas manual que funcionará cuando llenes de agua el recipiente; o varios espacios secretos para guardar pequeños objetos como tesoros y arrecife de coral

Descubrirás todo tipo de accesorios para practicar deportes de agua como paddle surf, esquí acuático, snorkel o la moto de agua; también juguetes como una pistola de agua, animalitos flotantes y juegos de arena

En el set también verás espacios de descanso con snacks, una silla para el vigilante de la playa, un flotador salvavidas y la bandera; verde o roja

También hay una mini figura de una muñeca bañista, que como todas las figuras Pinypon, estos muñecos son Pop&Swap, se pueden intercambiar las partes del cuerpo entre sí y con el resto de figuras de Pinypon y hacer infinitas combinaciones

Pinypon Magic Secret Code - Gran Figura de 30cm Sorpresa para niños y niñas de 4 a 8 años (Famosa 700015075) € 59.95

Amazon.es Features Déjate sorprender por esta súper PinyPon Magic Secret Code y con todas las sorpresas y secretos que tiene en el interior. Descubre las sorpresas que hay en los compartimentos secretos siguiendo las pistas que te proporcionarán la lupa mágica, el mapa y las pegatinas

En el interior del Pinypon Magic Secret Code hay escondida una figura súper exclusiva que puede ser: perla, oro o diamante rosa; hay tres diferentes, ¡pero es una sorpresa!

El pelo de Pinypon se transforma en una lámpara de noche. Tiene diferentes colores de luz para elegir y se mantiene encendido durante 30 minutos

Incluye 1 figura gigante de 30 cm y varios accesorios

Además de su claro fin lúdico, Pinypon sirve a los niños y niñas para desarrollar su imaginación y sociabilidad. Edad recomendada: a partir de 4 años

Pinypon- Pack mini muñecas, Multicolor (FAMOSA BAR28000) € 18.95

€ 17.00 in stock

Amazon.es Features ¡Bienvenidos a mi mundo! Yo soy Clodett y me gusta hacer parodias, historias y retos para toda la familia

Pack de 4 figuras Pinypon de los personajes principales de los videos del Canal YouTube El mundo de Clodett

Divertidos personajes como la hermana gemela Janette, la prima Catalina, su amiga Hortensia y Clodett

Es el juguete ideal para niños y niñas a partir de 4 años de edad, para jugar a todas las divertidas historias que pasan en el Mundo de Clodett.

Tu pequeño aprenderá y desarrollará su imaginación y vocabulario jugando con los distintos personajes de Clodett

Pinypon - WOW Parque Atracciones, con 5 atracciones: una noria, una lanzadera, globos giratorios, una montaña rusa y un carrusel, incluye 1 figura, para niños y niñas desde 4 años, FAMOSA (700016792) € 54.95 in stock

Amazon.es Features El Parque de atracciones es uno de los sets más divertidos de Pinypon, con 5 atracciones para jugar

El set de juego tiene hasta 5 atracciones reconocibles diferentes como: una noria; unos globos giratorios, una montaña rusa y un carrusel.

Incluye una figura de una muñeca Pinypon, pero el set está adaptado para jugar con varias muñecas Pinypon

Juguete indicado para niños y niñas de 4 años en adelante a los que les gusten las muñecas y los juegos divertidos

Este set de juguete está indicado para fomentar la imaginación y la creatividad de los niños pequeños, además de la motricidad fina y habilidad manual

Pinypon - Casita del arcoíris, casita de juguete plegable, de color morado y rosa, con accesorios, decoraciones para jugar y una mini muñeca, para niños y niñas desde 3 años, Famosa (PNY26200) € 17.95 in stock

Amazon.es Features Este set de juego incluye una casita de juguete pequeña y completa, optima para los más peques a partir de 4 años de edad

Hay dos modelos diferentes: la casita de las flores o la casita del arcoíris, con colores, decoraciones y figuras distintas

Es plegable, se puede abrir para jugar o cerrar y guardar todo dentro: accesorios, decoración (vallas) y figura

Un playset muy cómodo para dejar todo recogido, la casa tiene un asa para llevarla a todos lados siempre con ellos donde quieran y jugar en todas partes

La figura Pinypon tiene el formato de la marca Pop&Swap, se pueden intercambiar las partes del cuerpo con el resto de figuras de Pinypon y hacer infinitas combinaciones; además, es 2 en 1: la expresión facial de la muñeca se cambia cuando la giras y tiene 2 diferentes; con decoraciones flúor que encantarán a los peques

Pinypon Action - Set de 5 Figuras Series 2 con Accesorios para niños y niñas de 3 a 8 años, Color Surtido, Talla Única (Famosa 700015265) € 19.95

€ 17.17 in stock

Amazon.es Features Pack de 5 diferentes figuras de pinypon action: policía, socorrista, bombero de la ume, detective y preso

Cada figura de pinypon action mide unos 8cm aprox y se compone de 4 diferentes piezas; el pelo; la cabeza; el cuerpo y las piernas

Todas las piezas de las figuras son combinables- con unas pocas figuras se puede hacer un montón de diferentes mezclas y personajes

El pack incluye 5 figuras y muchos pequeños accesorios

Las figuras de pinypon action; además de ser muy divertidas; son ideales para el desarrollo de la motricidad fina; imaginación y el aprendizaje de vocabulario; recomendadas a partir de 4 años READ Los 30 mejores Poster Harry Potter capaces: la mejor revisión sobre Poster Harry Potter

Cefa Toys The Elf on The Shelf Cuento y Muñeco Elfo Niño € 34.99 in stock 21 new from €34.18

€ 33.78

Amazon.es Features Comience a crear grandes recuerdos de Navidad con la autentica tradición de Elf on the Shelf. Cada caja viene con uno de los Elfos ayudantes de Santa y un libro infantil bellamente ilustrado que cuenta la historia de los ayudantes de Santa. ¡Adopta esta querida tradición familiar y descubre la magia de tener un Elfo Ayudante de Santa que le informara cada noche durante las vacaciones!

Incluye: Elfo oficial de Santa Claus, Increible libro para niños en castellanoy su Caja de colección

Adopta tu Elfo Ayudante de Santa para recibir una carta personalizada gratuita de Santa y el Certificado oficial de adopción familiar

The Elf on the Shelf: es una Tradicion navideña muy especial que ayuda a Papá Noel a saber a quién pone en la lista de Bueno o Travieso . Esta tradición navideña interactiva de escondite y búsqueda es perfecta para niños de todas las edades y sus familias.

La tradición comienza cuando Santa envía a sus elfos exploradores a los Centros de Adopción de Elfos. A la espera de que sus familias los lleven a casa.

Pinypon Action - Balsa de Piratas, juguete barco pirata infantil que flota en el agua, con muñeco y accesorios búsqueda del tesoro, niños y niñas desde 4 años, Famosa, (700016646) € 24.95

€ 14.89 in stock

Amazon.es Features La balsa de piratas de Pinypon Action es un juguete muy divertido con muchos detalles y accesorios de juego

El barco pirata para niños que flota en la bañera o en la piscina para seguir jugando en la hora del baño

El set incluye un muñeco pirata de Pinypon y muchos accesorios pequeños que completan la experiencia de juego como pirañas o un garfio

La balsa tiene un compartimento que al abrirse se ve en la tapa el mapa del tesoro y en el que se pueden guardar todos los accesorios del set.

Juguete recomendado para pequeños de 4 años a los que les gusten los piratas y las figuras e historias de aventuras

Pinypon - Belén (Famosa 700013091) € 32.95 in stock

Escena navideña con nueve figuras

Incluye las figuras del niño Jesús, la Virgen María, San José, los tres Reyes Magos y un angelito

Con figuras de dos animales: un buey y un asno

Incluye el pesebre, una palmera y un escenario de fondo de cartón

Pinypon Action - Trampas En La Comisaría (Famosa 700014493) € 49.95

€ 34.99 in stock

Amazon.es Features Divertido playset de pinypon action para jugar a un sinfín de aventuras de policías, ladrones y superhéroes; tiene alarma con luz y sonido

El escenario tiene 3 plantas: la comisaría con calabozo, el laboratorio y la guarida de superhéroe; con un montón de trampas para atrapar a los malos y proteger la pócima secreta

En la guarida de superhéroe: si presionas un botón la figura saldrá disparada por la cúpula

Con paneles que simulan fuego o lava para poder tumbarlos y apagar los fuegos

Incluye dos figuritas (el policia y el ladrón) además de unos complementos de superhéroe para transformarlas; con muchos pequeños accesorios incluidos para crear incontables combinaciones

Pinypon Action - Furgón Policial, set de juguete de acción, incluye un muñeco de policía , muchos accesorios y posibilidades de juego, niños desde 4 años, Famosa (700016770) € 34.99 in stock 11 new from €34.95

€ 23.05

Amazon.es Features Vehículo de Pinypon Action, lleno de accesorios y con policía para recrear infinidad de escenas policiales; la caja se puede abrir e incluye una figura de acción de Pinypon y accesorios

Conduce a los polis en las acciones policiales complicadas con el furgón de policía; con un contenedor grande para guardar las figuras y piezas

Juego de escenario indicado para ayudar a desarrollar la imaginación

Camión lleno de acción para horas de diversión: cárcel con espacio suficiente para 2 ladrones, cabina donde pueden IR dos policías listos para entrar en acción, cajón escondido en la base para guardar todos los accesorios

Tiene una cuerda con arpón con sistema de polea, y múltiples accesorios: 2 vallas, 4 conos, 2 señales de tráfico, robot desactivador de bombas, dinamita, ordenador de control, dron con mando y trampa con pinchos para control de policía

