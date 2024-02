Inicio » Juguete Los 30 mejores Muñecas Reales Silicona capaces: la mejor revisión sobre Muñecas Reales Silicona Juguete Los 30 mejores Muñecas Reales Silicona capaces: la mejor revisión sobre Muñecas Reales Silicona 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Muñecas Reales Silicona?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Muñecas Reales Silicona del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Zero Pam Bebe Reborn Silicona Cuerpo Completo 50CM 20 Pulgada Muñecas Reborn Silicona Blanda Muñecas Bebe Reborn Que Parece Real para Niñas De 3 Años € 69.99

€ 65.99 in stock 2 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Talla】:Esta muñeca reborn mide 50 CM de la cabeza a los pies, pesa alrededor de 2,5 libras,esta muñeca bebé reborn es de cuerpo entero de vinilo de silicona con parte de género niña, lleva ropa de bebé de 0 a 3 años.

【Reborn silicona cuerpo completo】:Tiene venas y capilares visibles en la cara y el cuerpo,la hemos pintado con la última técnica de pintura,sus manos y pies son flexibles,se pueden girar libremente.

【Seguridad y garantía】:La cabeza y las extremidades son de vinilo suave, conforme a los requisitos de seguridad de ASTM F963 y EN71 para mayores de 3 años, que es seguro para sus hijos.nuestro principio: Cualquier problema insatisfecho, se lo resolveremos.

【Bebe reborn realista】:Esta muñeca reborn es una gran opción para los regalos de cumpleaños de los niños, regalos de Navidad, preescolar, y actividades en el hogar, role-playing.This bebe reborn es también una buena opción para la abuela acompañar y coleccionistas collection.

【Paquete】:muñeca reborn*1,atuendo*1,biberón*1,chupete*1,certificado de nacimiento*1

Anano Muñeca Reborn Realista 18 Pulgadas Muñecas De Silicona Reales Bebé De Silicona Real De Que Parece Real Recién Nacido Bebés Reborn Reales De Silicona Niña Colección De Obras De Arte € 59.99 in stock 2 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Regolo Recien Nacido Niña】: el momento en que nació el bebé fue uno de los momentos más especiales de la vida humana. La novia yacía tranquilamente en la cuna, con un par de manos y pies suaves como brotes recién brotados de los brotes. Las manos y los pies del bebé son rojos, tiernos, delicados y suaves, como lo más lindo del mundo.

【Tamaño y Material】: 1.) tamaño: la muñeca realista bebe reborn silicona mide 18 pulgadas y 45cm de largo y pesa alrededor de 3 libras. 2.) muñecas reales que parecen reales, cabezas de vinilo de silicona + extremidades, cuerpos de algodón, apoyamos muñecas personalizadas

【Características Destacadas】: este personaje femenino de muñecas de silicona reales. 1.) proporción de tamaño real 1: 1, 2.) vasos sanguíneos por toda la piel del bebé 3.) labios húmedos y fosas nasales, 4.) pestañas atadas a la mano, 5.) uñas pequeñas lindas pintadas a mano 6.) cuerpo blando con sobrepeso 7.) ropa hermosa 8.) juego completo de juguetes de alimentación 9.) cara y pies gordos,

【El mejor regalo】: una bebés reborn reales de silicona puede acompañar a su hijo durante toda la infancia. Las muñecas realistas son las mejores opciones para coleccionistas de renacimiento, regalos de cumpleaños, regalos de navidad, actividades preescolares, juegos de rol, cuidado, y también son muñecas para pacientes con enfermedad de Alzheimer y madres perdidas. La muñeca reborn no es solo una muñeca de bebé, sino también una muñeca terapéutica para la demencia.

【Paquete】: una Bebé reborn de silicona con ropa como imagen, zombie loco, chupete magnético, pañales y certificado de nacimiento, accesorios para la cabeza.

Anano Bebe Reborn Silicona 45cm Muñeca Realista Bebe Reborn Silicona Bebés Reborn Reales Boneco Bebe Personalizada Muñeca con Chupete € 69.99

€ 65.99 in stock 3 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Muñecas realistas que se ven reales [características]: 1.) Una muñeca de bebé de la vida real con piel humana súper realista. Piel ruboriza la piel multicapa con vena azul en todas las partes de silicona para simular a un bebé recién nacido real. 2.) Pestañas y cabello enraizado a mano que son tan reales como un bebé recién nacido. 3.) Textura de la piel hecha a mano y arrugas del bebé. 4) Conjunto de moda para recién nacidos. 5.) Juego completo de biberón/chupete/pañal

Muñeca bebé de silicona [tamaño]: las muñecas Reborn miden 45 cm, pesa alrededor de 1,3 kg. La piel tiene arrugas de bebé, se sienta como un bebé real cobre vida.

Muñecos reborn reales [material]: muñecas de silicona hecha de vinilo de silicona suave para la cabeza y las extremidades. Cuerpo: cuerpo de tejido suave, relleno de algodón para que sea lo suficientemente suave como para que el bebé (niño) pueda abrazarlo.

Bebés de silicona reales [funciones]: muchos clientes apreciaron por su arte, valor terapéutico, regalos de demencia o potencial de juego de rol, pasatiempos de narración de historias, creando escenas elaboradas y narrativas con sus muñecas. Algunos incluso tratan a las muñecas como si fueran bebés reales, vestirlas y sacarlas en público para mostrarlas.

Bebe reborn [paquete]: muñeca reborn*1,conjuntos*1,biberón*1,chupete*1,certificado de nacimiento*1

Zero Pam Bebé Reborn Realista,20 Pulgadas Muñeca Niña Reborn De Silicona con Pelo,bebé Recién Nacido con Sonrisa Muñecos Reborn Reales Cuerpo Blando € 68.99 in stock 2 new from €68.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPECIFICACIÓN: Esta muñeca realista niña reborn es 20 pulgadas/50 CM de pies a cabeza. El bebé es totalmente artesanal hecho a mano, este bebé muñeca reborn no tiene género, se podía vestir como un niño o una niña.

MATERIAL: Las extremidades del muñeco bebé de silicona están hechas de vinilo,el cuerpo está relleno de algodón PP. tiene el pelo castaño suave, cara regordeta es tan encantador, partes de la piel son de color rojizo, los labios se ven suaves y la naturaleza, las arrugas en los brazos y las piernas son dibujados por designer.Nails son un poco largo y ligeramente red.The detalles de la piel están muy cerca de una piel de bebé real, capilares son evidentes, muy realista.

APPLICACIÓNE: Esta bebe reborn niña no sólo es una buena compañera de juegos para los niños pequeños, sino también una muñeca renacida coleccionable para los coleccionistas de muñecas. La muñeca recién nacida es una gran opción para el regalo de cumpleaños de los niños, regalo de Navidad, preescolar, actividad en el hogar y juegos de rol. Este niño de la vida real está pintado a mano, mucho más realista que las muñecas ordinarias.

EL PAQUETE INCLUYE: muñecas bebé de aspecto real*1, chupete*1, biberón*1, pañales*1, traje de muñeca*1, certificado de nacimiento*1

SEGURIDAD Y GARANTÍA: Las extremidades de la muñecos reborn reales están hechas de Vinilo, el cuerpo está relleno de algodón de Polipropileno. Estos materiales son seguros, no tóxicos, ambientales que se ajustan a los requisitos de seguridad de ASTM F963 y EN71. Somos responsables de la salud de todos los niños. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene algún problema con su pedido.

Anano Muñeca Reborn, Bebe de Silicona de Gran Tamaño 24 Pulgadas, Muñeca Realista Niña con El Pelo Largo € 75.99 in stock 1 new from €75.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Regolo Recien Nacido Niña】: el momento en que nació el bebé fue uno de los momentos más especiales de la vida humana. La novia yacía tranquilamente en la cuna, con un par de manos y pies suaves como brotes recién brotados de los brotes. Las manos y los pies del bebé son rojos, tiernos, delicados y suaves, como lo más lindo del mundo.

【Tamaño y Material】: 1.) tamaño: la muñeca realista bebe reborn silicona mide 24 pulgadas y 60CM de largo y pesa alrededor de 3 libras. 2.) muñecas reales que parecen reales, cabezas de vinilo de silicona + extremidades, cuerpos de algodón, apoyamos muñecas personalizadas

【Características Destacadas】: este personaje femenino de muñecas de silicona reales. 1.) proporción de tamaño real 1: 1, 2.) vasos sanguíneos por toda la piel del bebé 3.) labios húmedos y fosas nasales, 4.) pestañas atadas a la mano, 5.) uñas pequeñas lindas pintadas a mano 6.) cuerpo blando con sobrepeso 7.) ropa hermosa 8.) juego completo de juguetes de alimentación 9.) cara y pies gordos,

【El mejor regalo】: una bebés reborn reales de silicona puede acompañar a su hijo durante toda la infancia. Las muñecas realistas son las mejores opciones para coleccionistas de renacimiento, regalos de cumpleaños, regalos de navidad, actividades preescolares, juegos de rol, cuidado, y también son muñecas para pacientes con enfermedad de Alzheimer y madres perdidas. La muñeca reborn no es solo una muñeca de bebé, sino también una muñeca terapéutica para la demencia.

【Paquete】: una Bebé reborn de silicona con ropa como imagen, zombie loco, chupete magnético, pañales y certificado de nacimiento, accesorios para la cabeza. READ Los 30 mejores tatuajes temporales niños capaces: la mejor revisión sobre tatuajes temporales niños

MARÍA JESÚS Bebe Reborn Silicona - Muñecas para niñas Hechas en España, Muñecos Reborn de Vinilo Siliconado, con rojeces, Pliegues, 2kg y Efecto caída Cabeza € 79.95 in stock 1 new from €79.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [SUPER BLANDA]: muñeca reborn blandita, con cabeza y extremidades de VINILO SILICONADO Sensación de bebe real al cogerlo en brazos. Este efecto solo se consigue con su cuerpo blando de tela con peso

[EFECTO CAÍDA CABEZA]: que te ofrecerá ese REALISMO tan apreciado en los bebes reborn. Su babita y moquito, sus arrugas, sus pliegues, su aroma y el trabajo hecho a mano te SORPRENDERA

[CALIDAD y MOVILIDAD]: extremidades completas, NO son 3/4, algo muy poco estético. Además son articuladas, algo que permite darle a este bebe reborn niña mucha movilidad y posturas de bebe real

[PELO DURADERO]: Pelo muy resistente, abundante y de calidad, no requiere cuidados especiales. Importante y algo que le diferencia del resto de bebés de silicona. Disfrutara de MAS HORAS DE JUEGO

[CAJA DE CALIDAD Y ACCESORIOS]: Bebes reborn baratos con chupete a medida, 2 biberones mágicos, manta, pañal, certificado y en su caja. Caja de calidad, que te permitirá usarla también como cuna

ZIYIUI Realistas Bebe Reborn Silicona 18 Pulgadas 47 cm Muñecas Reborn Silicona Blanda Vinilo Bebe Reborn Niña Reales Recién Nacido Juguetes para niños Mayores de 3 años € 53.99 in stock 1 new from €53.99

1 used from €47.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REAL LIFE BABY DOLL: Hermosa Muñecas Reborn Hecha a Mano de 18 pulgadas por ZIYIUI.muñeca reborn blandita, con cabeza y extremidades de VINILO SILICONADO. Sensación de bebe real al cogerlo en brazos.

TAMAÑO: aproximadamente 18 pulgadas (47cm) de la cabeza a los pies y pesa aproximadamente 2.6 lbs. Cabeza de vinilo de silicona, 3/4 extremidades de vinilo de silicona con cuerpo de algodón PP relleno, muy suave Su cuerpo de tela ponderado está completo con un pañal Las extremidades de la muñeca pueden moverse, puede sentarse y acostarse pero no puede estar de pie, no puede hablar, no se puede poner en el agua.

Ojos: Ojos acrílicos marrones , no pueden parpadear. pelo: muñeca reborn niña con pelo muy resistente y abundante, por lo que no requiere cuidados especiales, parece un verdadero pelo de bebé. Si tu cabello está un poco desordenado, usa un peine de metal para peinarlo suavemente.

El paquete Incluye: muñeca reborn* 1, el chupete * 1,Biberón*1, certificado de nacimiento * 1,manta*1,Muñeca de peluche jirafa *1,ropa* 1 (cuentos cuadros de Como, Si Se Envía, enviaremos la ropa similar).

Certificación de seguridad: En71 normas de la UE, que es seguro para usted y sus bebés. Uso: Regalos del festival, regalos de cumpleaños, juego de los niños con los juguetes, el abuelo o la abuela acompañan la colección de la muñeca, de los amantes y de los colectores, regalo de la Navidad.

Zero Pam Muñecas Bebe Reborn-48CM Bebe Reborn Niña Blanda Bebe Que Parece Reales Muñecas Bebe Reborn para Niñas € 59.99

€ 49.99 in stock 2 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Talla】:Esta muñeca reborn es de 20 pulgadas de la cabeza a los pies, pesa alrededor de 2.2 libras, ella tiene la cabeza y las extremidades de vinilo suave, el cuerpo de tela de relleno de algodón, no se puede lavar, ella lleva 0-3 ropa de bebé.

【bebés de silicona】:Tiene venas y capilares visibles en la cara y el cuerpo,la hemos pintado con la última técnica de pintura,sus manos y pies son flexibles,se pueden girar libremente.

【Seguridad y garantía】:La cabeza y las extremidades son de vinilo suave, conforme a los requisitos de seguridad de ASTM F963 y EN71 para mayores de 3 años, que es seguro para sus hijos. El cuerpo está hecho de tela suave.nuestro principio: Cualquier problema insatisfecho, se lo resolveremos.

【Muñecas Bebe Reborn】:Esta muñeca reborn es una gran opción para los regalos de cumpleaños de los niños, regalos de Navidad, preescolar, y actividades en el hogar, role-playing.This bebe reborn es también una buena opción para la abuela acompañar y coleccionistas collection.

【Paquete】:muñeca reborn*1,conjuntos*1,biberón*1,chupete*1,certificado de nacimiento*1

Zero pam Reborn muñeca de bebé de 20 pulgadas 50 cm realista reborn bebé niña suave silicona real como muñecas recién nacidas con cuerpo de tela muñeca real para niñas pequeñas € 70.99

€ 65.99 in stock 1 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño de la muñeca: 50 cm, peso de la muñeca reborn alrededor de 1 kg para un bebé real feel.reborn muñeca tiene cuerpo de algodón suave y pelo dibujado a mano, la cabeza y las extremidades están hechas de vinilo de silicona resistente. No se puede bañar el bebé reborn niño duerme dulcemente, por favor, no lo despierte.

Muñecas reborn realistas: la muñeca tiene una hermosa expresión facial dormida, la cara ruborizada y los pliegues de piel reales hacen que el bebé Reborn sea más realista. Las extremidades flexibles se pueden girar libremente.

Seguridad y garantía: la muñeca de silicona para bebés cumple con los requisitos de seguridad de ASTM F963 y EN71 para edades 3+, que es seguro para sus hijos. El material también ha pasado las normas europeas de seguridad de exportación. Ofrecemos servicio en línea de alta calidad, si tiene algún problema, no dude en contactarnos.

Reborn Baby for Girls: la muñeca de bebé realista será un regalo maravilloso para nuestros hijos en sus días especiales, una buena opción para los coleccionistas para encontrar un bebé real como Reborn, también una necesidad para la educación de Maternity Matron, Nursery, futura madre.

El paquete incluye: 1 muñeca de bebé Reborn (como se muestra en las imágenes), chupete magnético, 1 botella de leche pequeña, 1 pañal de tamaño recién nacido, 1 certificado de nacimiento

Zero Pam - Muñecas Reborn - Muñeca de bebé recién nacido de 51 cm con cuerpo suave y realista, con chupete € 59.99 in stock 2 new from €59.99

1 used from €53.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Muñecas de bebé realistas: las muñecas Reborn miden 51 cm de la cabeza a los pies, pesan alrededor de 1 kg, tiene un cuerpo suave para una sensación real de bebé, los niños pueden llevarla a todas partes, esta muñeca de bebé puede caber en ropa de bebé recién nacido.

Muñecas de bebé Reborn para niño: material de vinilo de silicona suave en la cabeza y las extremidades, relleno de cuerpo de tela con algodón. La muñeca se puede sentar y acostar. Todos los detalles están hechos a mano, la expresión facial vívida y la piel ligeramente sonrosada dan a la muñeca un aspecto realista.

Seguridad: las cabezas, los brazos y las piernas de las muñecas Reborn están fabricadas con vinilo de silicona por expertos, cumplen con los requisitos de seguridad de ASTM F963 y EN71 para mayores de 3 años, seguras para los niños. El cuerpo está hecho de paño suave. -

Muñeca realista recién nacida: las muñecas Reborn son una gran opción para regalos de cumpleaños de niños, regalos de Navidad, actividades preescolares y en casa, juegos de rol y juegos de nutrición, compañero de crecimiento. La muñeca Reborn también es una buena opción para acompañar a la abuela y para coleccionistas.

El envío incluye: 1 muñeca Reborn con atuendo (como en la imagen), 1 chupete magnético, 1 biberón de lactancia, 1 chupete, 1 certificado de nacimiento.

Anano Bebe Reborn, Una Sonrisa Desde El Corazón 50cm Bebés Reborn Reales Muñecos Personalizados, Muñecas Tamaño Real Bebe Reborn Y Que Pesen, para Alzheimer € 65.99 in stock 3 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Muñecas realistas que se ven reales [características]: 1.) Una muñeca de bebé de la vida real con piel humana súper realista. Piel ruboriza la piel multicapa con vena azul en todas las partes de silicona para simular a un bebé recién nacido real. 2.) Pestañas y cabello enraizado a mano que son tan reales como un bebé recién nacido. 3.) Textura de la piel hecha a mano y arrugas del bebé. 4) Conjunto de moda para recién nacidos. 5.) Juego completo de biberón/chupete/pañal

Muñeca bebé de silicona [tamaño]: las muñecas Reborn miden 50 cm, pesa alrededor de 1,3 kg. La piel tiene arrugas de bebé, se sienta como un bebé real cobre vida.

Muñecos reborn reales [material]: muñecas de silicona hecha de vinilo de silicona suave para la cabeza y las extremidades. Cuerpo: cuerpo de tejido suave, relleno de algodón para que sea lo suficientemente suave como para que el bebé (niño) pueda abrazarlo.

Bebés de silicona reales [funciones]: muchos clientes apreciaron por su arte, valor terapéutico, regalos de demencia o potencial de juego de rol, pasatiempos de narración de historias, creando escenas elaboradas y narrativas con sus muñecas. Algunos incluso tratan a las muñecas como si fueran bebés reales, vestirlas y sacarlas en público para mostrarlas.

Bebe reborn [paquete]: muñeca reborn*1,conjuntos*1,biberón*1,chupete*1,certificado de nacimiento*1

VUGO Muñecas de bebé Reborn de 20 pulgadas, 50 cm, muñeca Reborn realista hecha a mano de vinilo de silicona suave de la vida real, muñecas de bebé recién nacidos, regalos de cumpleaños € 30.20 in stock 1 new from €30.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ Material de bebé recién nacido: las muñecas Reborn Baby Girl están hechas a mano y consta de 3/4 brazos y piernas hechos de vinilo de silicona suave. Los hombros y el cuerpo están llenos de algodón PP. No tóxico e inofensivo.

✿ Muñeca VUGO Reborn para niños pequeños: 50 cm. La muñeca está hecha a mano. Cumple con los requisitos de seguridad de ASTM F963 y EN71 a partir de 3 años.

✿ Ojos Reborn Dolls Girl: los ojos están hechos de acrílico de alta calidad, no pueden parpadear. Cabello: cabello largo y tierno, puedes cortar, lavar y ponerlo en cualquier estilo.

✿ VUGO 20 "Reborn Baby Pack, que incluye: muñeca Reborn + hermosa ropa de bebé + hermosa diadema + chupete + biberón + manta bebé + cajas de regalo + certificado de nacimiento.

Ideal para: regalo de cumpleaños, regalo de Navidad, actividad preescolar, actividad en casa, juego de rol, juego de lactancia, tus hijos adquieren habilidades sociales y fuertes habilidades cognitivas.

Anano Bebe Reborn Realista 26 Pulgadas 65cm Bebés Reborn Reales De Silicona Blanda Tamaño De La Vida Real 1: 1 Piernas Rectas Bebé Muñeca Hay Vasos Sanguíneos En La Piel € 85.99 in stock 1 new from €85.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Regolo Recien Nacido Niña】: el momento en que nació el bebé fue uno de los momentos más especiales de la vida humana. La novia yacía tranquilamente en la cuna, con un par de manos y pies suaves como brotes recién brotados de los brotes. Las manos y los pies del bebé son rojos, tiernos, delicados y suaves, como lo más lindo del mundo.

【Tamaño y Material】: 1.) tamaño: la muñeca realista bebe reborn silicona mide 24 pulgadas y 60CM de largo y pesa alrededor de 1.8KGS. 2.) muñecas reales que parecen reales, cabezas de vinilo de silicona + extremidades, cuerpos de algodón, apoyamos muñecas personalizadas

【Características Destacadas】: este personaje femenino de muñecas de silicona reales. 1.) proporción de tamaño real 1: 1, 2.) vasos sanguíneos por toda la piel del bebé 3.) labios húmedos y fosas nasales, 4.) pestañas atadas a la mano, 5.) uñas pequeñas lindas pintadas a mano 6.) cuerpo blando con sobrepeso 7.) ropa hermosa 8.) juego completo de juguetes de alimentación 9.) cara y pies gordos,

【El mejor regalo】: una bebés reborn reales de silicona puede acompañar a su hijo durante toda la infancia. Las muñecas realistas son las mejores opciones para coleccionistas de renacimiento, regalos de cumpleaños, regalos de navidad, actividades preescolares, juegos de rol, cuidado, y también son muñecas para pacientes con enfermedad de Alzheimer y madres perdidas. La muñeca reborn no es solo una muñeca de bebé, sino también una muñeca terapéutica para la demencia.

【Paquete】: una Bebé reborn de silicona con ropa como imagen, zombie loco, chupete magnético, pañales y certificado de nacimiento, accesorios para la cabeza.

Vollence 55cm Muñeca Bebé de Silicona Completa,no Son Muñecas de Vinilo, Muñecas Reales Silicona de bebé, Muñeco bebé Realista de Silicona,Muñecas de recién Nacido Silicona- Niño € 195.99 in stock 1 new from €195.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ AVISO AL USUARIO: La cabeza de la muñeca tiene un agujero de inyección de silicona. El orificio de inyección es uno de las fases de la construcción de las muñecas, por lo que dejará una ligera marca en su cabeza. Esto no es un problema de calidad de una muñeca. Si para usted es un problema la pequeña marca de la cabeza, ¡por favor no la compre!

★ Tamaño de muñeca: 22 pulgadas / 55 cm (tamaño recién nacido) ,Tamaño del globo ocular: L * L * A : 2.6*1.7*1.2 cm ,Peso: 11.8Ib(5.35kg). Contenido de la caja: 1 x Reborn Doll; 1 x un conjunto de ropa de bebé

★ Mejor que las muñecas de vinilo: Nuestro bebé Reborn está hecho de silicona llena de platino líquido. Es una muñeca Reborn sólida y no hueca como las muñecas de vinilo. Es real, completamente llena de silicona. El peso del cuerpo del muñeco está ponderado para brindar una sensación de bebé "real". Por lo tanto, es más caro que los bebés muñecos de otros vendedores.

★ Material seguro y sensación de tacto real: La cabeza, las manos y las extremidades están hechas de materiales de silicona suave de alta calidad, tan suave como la piel real. La muñeca está construida de suave gel de sílice seguro, muy seguro y no tóxico y libre de PVC. Adecuado para que los niños de más de 2 años de edadpuedan besarla.

★La mejor elección para coleccionistas y madres: Creemos que nuestras muñecas de llenas de silicona son la mejor opción para los coleccionistas de muñecos / aficionados / madres, porque las muñecas son muy reales. READ Los 30 mejores Teenage Mutant Ninja Turtles capaces: la mejor revisión sobre Teenage Mutant Ninja Turtles

Vollence 46cm Muñeca Bebé de Silicona Completa,no Son Muñecas de Vinilo, Muñecas Reales Silicona de bebé, Muñeco bebé Realista de Silicona - Niño € 195.99 in stock 1 new from €195.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ AVISO AL USUARIO: La cabeza de la muñeca tiene un agujero de inyección de silicona. El orificio de inyección es uno de las fases de la construcción de las muñecas, por lo que dejará una ligera marca en su cabeza. Esto no es un problema de calidad de una muñeca. Si para usted es un problema la pequeña marca de la cabeza, ¡por favor no la compre!

★ Tamaño de muñeca: 18 pulgadas / 46 cm (tamaño recién nacido) Peso: 6.94 lb (3.15 kg). Contenido de la caja: 1 x Reborn Doll; 1 x un conjunto de ropa de bebé,Si quieres ver un video de la muñeca, puedes ver este enlace! Puede ayudarte a saberlo claramente. https://www.amazon.com/dp/B07DPF443K?ref=myi_title_dp

★ Mejor que las muñecas de vinilo: Nuestro bebé Reborn está hecho de silicona llena de platino líquido. Es una muñeca Reborn sólida y no hueca como las muñecas de vinilo. Es real, completamente llena de silicona. El peso del cuerpo del muñeco está ponderado para brindar una sensación de bebé "real". Por lo tanto, es más caro que los bebés muñecos de otros vendedores.

★ Material seguro y sensación de tacto real: La cabeza, las manos y las extremidades están hechas de materiales de silicona suave de alta calidad, tan suave como la piel real. La muñeca está construida de suave gel de sílice seguro, muy seguro y no tóxico y libre de PVC. Adecuado para que los niños de más de 2 años de edadpuedan besarla.

★La mejor elección para coleccionistas y madres: Creemos que nuestras muñecas de llenas de silicona son la mejor opción para los coleccionistas de muñecos / aficionados / madres, porque las muñecas son muy reales.

Zero Pam Bebe Reborn Silicona Cuerpo Completo 45CM Bebe Muñeca Niña Muñecas Reborn Silicona Blanda Bebe Que Parece Real Bebé Reborn Realista € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Talla】:Esta muñeca reborn mide 45 CM de la cabeza a los pies, pesa alrededor de 2,2 libras,esta muñeca bebé reborn es de cuerpo entero de vinilo de silicona con parte de género niña, lleva ropa de bebé de 0 a 3 años.

【Bebe reborn realista】:Tiene venas y capilares visibles en la cara y el cuerpo,la hemos pintado con la última técnica de pintura,sus manos y pies son flexibles,se pueden girar libremente.

【Seguridad y garantía】:La cabeza y las extremidades son de vinilo suave, conforme a los requisitos de seguridad de ASTM F963 y EN71 para mayores de 3 años, que es seguro para sus hijos.nuestro principio: Cualquier problema insatisfecho, se lo resolveremos.

【Reborn silicona cuerpo completo】:Esta muñeca reborn es una gran opción para los regalos de cumpleaños de los niños, regalos de Navidad, preescolar, y actividades en el hogar, role-playing.This bebe reborn es también una buena opción para la abuela acompañar y coleccionistas collection.

【Paquete】:muñeca reborn*1(sin atuendo),biberón*1,chupete*1,certificado de nacimiento*1

MineeQu 55CM Tan verdaderamente Dulce Peluche Parece Real Muñecas bebé Reborn Silicona Vinilo Cuerpo Completo Realista Dolls Toddler niña recién Nacida Cumpleaños Navidad Set de Regalo € 69.69 in stock 1 new from €69.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño de la muñeca: alrededor de 22 pulgadas, 55 CM

Material: cuerpo completo de vinilo de silicona

Cabello: cabello de fibra de alta calidad enraizado a mano, el uso del peine de acero es fácil de cuidar

Ojos:Ojos acrílicos de gama alta; Pestañas: pestañas realistas pegadas a mano

Ropa: el vestido será exactamente el mismo que el de la imagen. Puedes cambiarte la ropa por ti mismo, 0-3 meses recién nacido, el tamaño real de la ropa del bebé se adapta a la muñeca.

SYP Muñecos Reborn de 24 Pulgadas 60 cm Realistas Muñecas Reborn de Silicona Suave Muñeca Reborn Femeninas Recién Nacidas Que Parecen Verdaderos Juguetes para Niños € 51.07 in stock 1 new from €51.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño y material: 24 pulgadas 60 cm de cabeza a pies, suave silicona para cabeza, 3/4 de armas y 3/4 de pierna, cuerpo y tela de algodón, muy suave, pero no se puede lavar en agua.

Muñeca para el cabello: es pelo muy suave cerca del pelo real del bebé. Enraizado a mano con una aguja y una aguja, los poros de la raíz del cabello son visibles, el pelo del bebé es extremadamente realista, meticulosamente suave. Efecto más realista. Utiliza un peine de metal para el cuidado de la piel para evitar que se enrede.

Ojos de muñeca reborn: SYP reborn muñeca tiene ojos grandes y encantadores, los ojos están hechos de acrílico de alta calidad, parecen ojos reales de bebé, son claros y brillantes, muy realistas. Los ojos no pueden aplastar las pestañas y cerrarse

La muñeca reborn SYP ha sido probada por SAFE ASTM F963 y EN71 para niños a partir de 3 años. Esta muñeca no es solo un juguete para niños, sino también un gran artículo de colección para coleccionistas adultos.

El paquete incluye: muñeca reborn femenina + bonita ropa del bebé + horquilla bonita + chupete + botella de juguete + manta de bebé + bonita caja de regalo + certificado de nacimiento + muñeca del oso

Anano Muñeca Reborn Realista de Bebé Recién Nacido de Silicona Blanda Niña Talla Grande 26 Pulgadas Siente La Piel Parece Real € 82.99 in stock 1 new from €82.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Regolo Recien Nacido Niña】: el momento en que nació el bebé fue uno de los momentos más especiales de la vida humana. La novia yacía tranquilamente en la cuna, con un par de manos y pies suaves como brotes recién brotados de los brotes. Las manos y los pies del bebé son rojos, tiernos, delicados y suaves, como lo más lindo del mundo.

【Tamaño y Material】: 1.) tamaño: la muñeca realista bebe reborn silicona mide 26 pulgadas y 65 cm de largo y pesa alrededor de 2.5 kgs. 2.) muñecas reales que parecen reales, cabezas de vinilo de silicona + extremidades, cuerpos de algodón, apoyamos muñecas personalizadas

【Características Destacadas】: este personaje femenino de muñecas de silicona reales. 1.) proporción de tamaño real 1: 1, 2.) vasos sanguíneos por toda la piel del bebé 3.) labios húmedos y fosas nasales, 4.) pestañas atadas a la mano, 5.) uñas pequeñas lindas pintadas a mano 6.) cuerpo blando con sobrepeso 7.) ropa hermosa 8.) juego completo de juguetes de alimentación 9.) cara y pies gordos,

【El mejor regalo】: una bebés reborn reales de silicona puede acompañar a su hijo durante toda la infancia. Las muñecas realistas son las mejores opciones para coleccionistas de renacimiento, regalos de cumpleaños, regalos de navidad, actividades preescolares, juegos de rol, cuidado, y también son muñecas para pacientes con enfermedad de Alzheimer y madres perdidas. La muñeca reborn no es solo una muñeca de bebé, sino también una muñeca terapéutica para la demencia.

【Paquete】: una Bebé reborn de silicona con ropa como imagen, zombie loco, chupete magnético, pañales y certificado de nacimiento, accesorios para la cabeza.

Vollence 28cm Muñeca Bebé de Silicona Completa,no Son Muñecas de Vinilo, Muñecas Reales Silicona de bebé, Muñeco bebé Realista de Silicona - Niña € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ AVISO AL USUARIO: La cabeza de la muñeca tiene un agujero de inyección de silicona. El orificio de inyección es uno de las fases de la construcción de las muñecas, por lo que dejará una ligera marca en su cabeza. Esto no es un problema de calidad de una muñeca. Si para usted es un problema la pequeña marca de la cabeza, ¡por favor no la compre!

★ Tamaño de muñeca: 11 pulgadas / 28 cm ,Tamaño del globo ocular: Diámetro : 0.62 cm, Altura:0.3 cm, Peso: 1.8Ib(0.8kg). Contenido de la caja: 1 x Reborn Doll; 1 x un conjunto de ropa de bebé

★ Mejor que las muñecas de vinilo: Nuestro bebé Reborn está hecho de silicona llena de platino líquido. Es una muñeca Reborn sólida y no hueca como las muñecas de vinilo. Es real, completamente llena de silicona. El peso del cuerpo del muñeco está ponderado para brindar una sensación de bebé "real". Por lo tanto, es más caro que los bebés muñecos de otros vendedores.

★ Material seguro y sensación de tacto real: La cabeza, las manos y las extremidades están hechas de materiales de silicona suave de alta calidad, tan suave como la piel real. La muñeca está construida de suave gel de sílice seguro, muy seguro y no tóxico y libre de PVC. Adecuado para que los niños de más de 2 años de edadpuedan besarla.

★La mejor elección para coleccionistas y madres: Creemos que nuestras muñecas de llenas de silicona son la mejor opción para los coleccionistas de muñecos / aficionados / madres, porque las muñecas son muy reales.

ZIYIUI Bebé Reborn Niña 22 Pulgadas 55 cm Suave Vinilo de Silicona Realistas Recién Nacido Muñecas Reborn Niña Juguetes para Niños Mayores de 3 años € 62.06

€ 60.06 in stock 1 new from €60.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 《Tamaño de muñeca recién nacida》:amaño y peso del bebé real,Eso mide aproximadamente 22 pulgadas,Pesa alrededor de 1.7 kg, 3.7 lb,Como la muñeca está hecha a mano, puede haber algunos errores de peso y tamaño.

《Material》: El bebé tiene la cabeza suave del vinilo y los miembros 3/4 y un cuerpo articulado suave encantador del algodón.

《Ojos》: Ojos de acrílico de alta calidad; se ven como los ojos de un bebé real, claro y brillante, extremadamente realista.

《Uso》: Regalos del festival, regalos de cumpleaños, juego de los niños con los juguetes, el abuelo o la abuela acompañan la colección de la muñeca

《Certificación de seguridad》: Bebé Reborn MuñecasCumple con los requisitos de seguridad de ASTM F963 y EN71 .

Vollence 48cm Muñeca Bebé de Silicona Completa,no Son Muñecas de Vinilo, Muñecas Reales Silicona de bebé, Muñeco bebé Realista de Silicona,Muñecas de recién Nacido Silicona - Niña € 205.99 in stock 1 new from €205.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aviso de Userr: La cabeza de la muñeca tiene un agujero de inyección de silicona; el agujero de inyección es uno de los procesos de fabricación de muñecas. Así que dejará una ligera marca en su cabeza. Esto no es un problema de calidad de la muñeca.

Tamaño de la Muñeca: 19 pulgadas/48 cm (Tamaño del Recién Nacido), Peso: 7.16 lb (3.25 kg), Que hay en la caja: 1 x Muñeca de Silicona para bebés, 1 x Un juego de ropa de bebé, 1 x Albornoz

Material de seguridad: El bebé está hecho de silicona líquida de platino, sin PVC, no tóxico

Cuerpo completo de silicona: Nuestras muñecas tienen un cuerpo de silicona sólida y éstas tienen silicona completa real. Necesitan ser manejadas como si se tratara de un bebé recién nacido (especialmente la cabeza suave y pesada).

Más sensaciones reales: La sensación de tacto de nuestra muñeca es como la de un bebé real. Sus manos y pies son muy suaves. Es un bebé de verdad, desde los ojos brillantes y la pequeña nariz hasta los pequeños dedos de las manos y los pies.

Anano Muñecas Reborn Silicona Blanda 17 Pulgadas Parece Real Bebé Reborn De Silicona Bebe Reborn Niño Realista Bebé Recién Nacido Reborn Bebé Suave Y Real Muñeca Reborn Niños Ponderados € 62.99 in stock 2 new from €62.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Regolo Recien Nacido Niña】: el momento en que nació el bebé fue uno de los momentos más especiales de la vida humana. La novia yacía tranquilamente en la cuna, con un par de manos y pies suaves como brotes recién brotados de los brotes. Las manos y los pies del bebé son rojos, tiernos, delicados y suaves, como lo más lindo del mundo.

【Tamaño y Material】: 1.) tamaño: la muñeca realista bebe reborn silicona mide 17 pulgadas y 45cm de largo y pesa alrededor de 3 libras. 2.) muñecas reales que parecen reales, cabezas de vinilo de silicona + extremidades, cuerpos de algodón, apoyamos muñecas personalizadas

【Características Destacadas】: este personaje femenino de muñecas de silicona reales. 1.) proporción de tamaño real 1: 1, 2.) vasos sanguíneos por toda la piel del bebé 3.) labios húmedos y fosas nasales, 4.) pestañas atadas a la mano, 5.) uñas pequeñas lindas pintadas a mano 6.) cuerpo blando con sobrepeso 7.) ropa hermosa 8.) juego completo de juguetes de alimentación 9.) cara y pies gordos,

【El mejor regalo】: una bebés reborn reales de silicona puede acompañar a su hijo durante toda la infancia. Las muñecas realistas son las mejores opciones para coleccionistas de renacimiento, regalos de cumpleaños, regalos de navidad, actividades preescolares, juegos de rol, cuidado, y también son muñecas para pacientes con enfermedad de Alzheimer y madres perdidas. La muñeca reborn no es solo una muñeca de bebé, sino también una muñeca terapéutica para la demencia.

【Paquete】: una Bebé reborn de silicona con ropa como imagen, zombie loco, chupete magnético, pañales y certificado de nacimiento, accesorios para la cabeza. READ Los 30 mejores Dragon Ball Heroes capaces: la mejor revisión sobre Dragon Ball Heroes

MARÍA JESÚS Muñecas Bebe Reborn - Muñecas para niñas Hechas en España y BAÑABLE, Bebe Reborn Silicona Cuerpo Completo de Vinilo SILICONADO, Bebes Reborn, bebé Reborn Realista de 52cm y 2kg € 109.95 in stock 1 new from €109.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [CUERPO COMPLETO DE VINILO SILICONADO SUPER BLANDO Y BAÑABLE]: muñeca reborn realista blandita y bañable (NO SURMERGIR LA CABEZA). Sus 52CM y 2KG aportan esa sensación de bebe real al cogerlo en brazos

[GRAN REALISMO]: Escultura de bebé reborn de gran realismo y muchos detalles. Muñeca bebe reborn con babita y moquito sutil, arrugas, pliegues te dejara super SATISFECHA/O

[CALIDAD y MOVILIDAD]: bebé reborn de silicona con cuerpo completo de vinilo y articulada, algo que permite darle a este bebe reborn niña mucha movilidad al poder adoptar posturas de bebe real

[PELO DURADERO]: Muñeco reborn con pelo muy resistente, abundante y de calidad, no requiere cuidados especiales. Importante y algo que le diferencia del resto de bebés de silicona. Disfrutara de MAS HORAS DE JUEGO

[CAJA DE CALIDAD Y ACCESORIOS]: Bebes reborn baratos con chupete a medida, 2 biberones mágicos, manta, pañal, certificado y en su caja. Caja de calidad, que te permitirá usarla también como cuna

MARÍA JESÚS Muñecas Bebe Reborn - Muñecas para niñas Hechas en España y BAÑABLE, Bebe Reborn Silicona Cuerpo Completo de Vinilo SILICONADO, Bebes Reborn, bebé Reborn Realista de 52cm y 2kg € 109.95 in stock 1 new from €109.95

1 used from €109.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [CUERPO COMPLETO DE VINILO SILICONADO BLANDO Y BAÑABLE]: muñeca rebon bañable (NO SURMERGIR LA CABEZA). Sus 52CM y 2KG aportan esa sensación de bebe real al cogerlo en brazos

[GRAN REALISMO]: Escultura de bebé reborn de gran realismo y muchos detalles. Muñeca bebe reborn con babita y moquito sutil, arrugas, pliegues te dejara super SATISFECHA/O

[CALIDAD y MOVILIDAD]: bebé reborn de silicona con cuerpo completo de vinilo y articulada, algo que permite darle a este bebe reborn niña mucha movilidad al poder adoptar posturas de bebe real

[PELO DURADERO]: Pelo muy resistente, abundante y de calidad, no requiere cuidados especiales. Importante y algo que le diferencia del resto de bebés de silicona. Disfrutara de MAS HORAS DE JUEGO

[CAJA DE CALIDAD Y ACCESORIOS]: Bebes reborn baratos con chupete a medida, 2 biberones mágicos, bolso, pañal, certificado y en su caja. Caja de calidad, que te permitirá usarla también como cuna

Muñecos Reborn Niño 20 Pulgadas Cuerpo Suave Muñecas Recién Nacidas Realistas Muñecas Niña Durmiendo como un bebé Real Ojos Cerrados € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño】20 pulgadas (50 cm); Peso: 1.1 kg (2,42 lb). como un bebé de verdad, Verás, durmió tan profundamente, ¡llévalo a casa rápidamente y dale un nombre propio!

【Muñeca realista】Sus conmovedoras expresiones faciales, lindos rasgos faciales, extremidades largas y diminutos dedos de manos y pies arrugados le dan vida. Ha sido pintada con la última técnica de pintura 3D, su piel tiene venas y capilares visibles.Muestra todos sus detalles realistas que replican las características de un bebé recién nacido real, incluyendo la suavidad de la piel real.

【Material 100% seguro】La cabeza, los brazos y las piernas están hechos de materiales de vinilo de silicona suave. Los cuerpos son cuerpos de tela con acolchado interno de algodón PP. Y su cuerpo es tan suave que acunarla se siente como un bebé real en tus brazos. Las extremidades móviles le permiten colocarlas en posiciones sentadas y acostadas con facilidad.

【Paquete incluido】Bebé Reborn x 1, biberón x 1, chupete x 1, certificado de nacimiento x 1, ropa x 1, caja de color x 1. Este es el mejor regalo para un niño.

【Regalo con corazón】La muñeca reborn cumple con los requisitos de seguridad de CE y EN71 y ASTM F963 para niños mayores de 3 años. que es seguro para usted y sus bebés. Un buen regalo para el cumpleaños de su hijo, Navidad u otras celebraciones. Si tiene alguna pregunta, contáctenos a tiempo.

ZIYIUI 18 Pulgadas 47 Cm Lifelike Bebé Muñecas Reborn Silicona Cuerpo Completo Ojos Cerrados Muñecos Reborn Hecho a Mano Bebés Conveniente para la Edad 3 Más € 60.20 in stock 1 new from €60.20

1 used from €48.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Tamaño: muñecas reborn de 18 pulgadas / 47 cm (tamaño recién nacido). 1,2 kg (2,8 libras). La muñeca puede usar ropa de bebé (0-3 M). Un chupete puede caber en la boca.

✔Material: Reborn Baby Girl Dolls está hecho a mano y consta de Silicona Cuerpo Completo. 100% no tóxico e inofensivo. La niña renacida puede sentarse y estirarse fácilmente.

✔ Las muñecas de pelo Reborn son pelo de fibra hecho a mano, pueden tener cualquier forma y sujetarse con alfileres, como el pelo de bebé real. Se puede lavar. También puedes cortar tu cabello para un mejor peinado.

✔ Encantadoras muñecas reborn con ojos grandes, los ojos están hechos de acrílico de alta calidad, se ven como ojos de bebé reales, son claros y brillantes, extremadamente realistas. Los ojos no pueden parpadear y cerrarse.

✔ Aplicación: regalos de festivales, regalos de cumpleaños, niños juegan con juguetes, abuelo o abuela Acompaña la colección de muñecos, amantes y coleccionistas, regalo de Navidad.

Zero Pam Bebe Reborn Niño Muñecas Reborn Silicona Blanda Bebe Que Parece Real (Camisa roja) € 69.99

€ 65.99 in stock 2 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Talla】:Esta muñeca reborn es de 20 pulgadas de la cabeza a los pies, pesa alrededor de 2 libras, ella tiene la cabeza y las extremidades de vinilo suave, el cuerpo de tela de relleno de algodón, no se puede lavar, ella lleva 0-3 ropa de bebé.

【bebe reborn niño】: Tiene venas y capilares visibles en la cara y el cuerpo,la hemos pintado con la última técnica de pintura,sus manos y pies son flexibles,se pueden girar libremente.

【Seguridad y garantía】:La cabeza y las extremidades son de vinilo suave, conforme a los requisitos de seguridad de ASTM F963 y EN71 para mayores de 3 años, que es seguro para sus hijos. El cuerpo está hecho de tela suave.nuestro principio: Cualquier problema insatisfecho, se lo resolveremos.

【Bebe reborn realista】:Esta muñeca reborn es una gran opción para los regalos de cumpleaños de los niños, regalos de Navidad, preescolar, y actividades en el hogar, role-playing.This bebe reborn es también una buena opción para la abuela acompañar y coleccionistas collection.

【Paquete】:muñeca reborn*1,conjuntos*1,biberón*1,chupete*1,certificado de nacimiento*1

IVITA Mini Cuerpo Entero Silicona Renacido Bebé Muñeca Recién Nacido Bebé Muñeca Real Bebé Muñeca Hecho a Mano Suave Muñeca Chica € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Único IVITA Reborn Baby Doll】 La cabeza de la muñeca tiene pequeños agujeros inyectores de silicona. El orificio de inyección se debe al proceso de fabricación de muñecas. Y generalmente deja una ligera impresión en la cabeza. Cada muñeca es única con marca de nacimiento.

【Habiendo sido diseñado con amor】Cada muñeca IVITA Reborn está hecha a mano de principio a fin. Los tratamos como un bebé real con un ombligo realista y el ombligo. Mira su cara delicada y dulce, no puedo otra manera besar su mejilla. Solo echa un vistazo a sus hermosas manos, dedos de los pies pequeños y pies dulces. No podrán ser diferentes de abrazarlos.

【Muñeca de silicona de cuerpo entero es realista como un bebé real】 Nuestro bebé Reborn-Baby está hecho de silicona completa. Parece un bebé de verdad. Cuando la abrazas, ella se siente como un bebé de verdad. Cuerpo suave, manos y pies realistas. La cabeza y las extremidades de las muñecas del bebé son tan reales como un bebé. Si la acaricias suavemente, quieres abrazarla y besar su mejilla, como tu bebé.

Muñecas de bricolaje: además, puedes hacer el pelo DIY para ellos si eres un coleccionista de muñecas nacido de nuevo.

【Regalo perfecto para coleccionistas y madres Reborn Baby Doll】 Ya sea que celebres cumpleaños, día de la madre, día de San Valentín o Navidad, nuestras muñecas son siempre su regalo perfecto. Ella traerá calidez y alegría a su familia. Es una hermosa muñeca de bebé para compañeros de juego o socios de crecimiento de sus hijos.

MARÍA JESÚS Bebe Reborn Silicona - Muñecas para niñas Hechas en España, Muñecos Reborn de Vinilo Siliconado, con rojeces, Pliegues, 2kg y Efecto caída Cabeza € 79.95 in stock 1 new from €79.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [SUPER BLANDA]: muñeca reborn blandita, con cabeza y extremidades de VINILO SILICONADO Sensación de bebe real al cogerlo en brazos. Este efecto solo se consigue con su cuerpo blando de tela con peso

[EFECTO CAÍDA CABEZA]: que te ofrecerá ese REALISMO tan apreciado en los bebes reborn. Su babita y moquito, sus arrugas, sus pliegues, su aroma y el trabajo hecho a mano te SORPRENDERA

[CALIDAD y MOVILIDAD]: extremidades completas, NO son 3/4, algo muy poco estético. Además son articuladas, algo que permite darle a este bebe reborn niña mucha movilidad y posturas de bebe real

[PELO DURADERO]: Pelo muy resistente, abundante y de calidad, no requiere cuidados especiales. Importante y algo que le diferencia del resto de bebés de silicona. Disfrutara de MAS HORAS DE JUEGO

[CAJA DE CALIDAD Y ACCESORIOS]: Bebes reborn baratos con chupete a medida, 2 biberones mágicos, manta, pañal, certificado y en su caja. Caja de calidad, que te permitirá usarla también como cuna

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Muñecas Reales Silicona disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Muñecas Reales Silicona en el mercado. Puede obtener fácilmente Muñecas Reales Silicona por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Muñecas Reales Silicona que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Muñecas Reales Silicona confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Muñecas Reales Silicona y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Muñecas Reales Silicona haya facilitado mucho la compra final de

Muñecas Reales Silicona ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.