Los 30 mejores Mascara Payaso Asesino capaces: la mejor revisión sobre Mascara Payaso Asesino

WIDMANN - Máscara para disfraz de adulto con diseño payaso sanguinario, talla única (1019) € 20.90 in stock 6 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara de payaso asesino sanguinario

Fabricado de látex 100%

Ideal para carnaval, carnaval, fiestas o Halloween

Adecuada para adultos

Mascara De Payaso Asesino O Mascara It Halloween. Careta Genial Como Accesorio De Disfraces. Mascara Terror Realista. € 11.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara de Payaso Asesino Pennywise: Adéntrate en el aterrador mundo de Pennywise con nuestra máscara de payaso asesino, perfecta para asustar en Halloween.

Terror Realista en una Máscara: Nuestra máscara de Pennywise ofrece un nivel de realismo que hará que los demás duden si es parte de la película o no.

Máscaras de Terror para Halloween: Explora nuestra colección de máscaras de terror y descubre por qué nuestra máscara de Pennywise es la elección perfecta para una noche llena de sustos.

Completa tu Disfraz de It: Haz que tu disfraz de Pennywise sea auténtico con esta máscara, que capta cada detalle del personaje.

Máscara de It para Coleccionistas: Para los fanáticos de la película, nuestra máscara de Pennywise es un artículo de colección que representa fielmente al personaje.

Carnavalife Mascara Terrifier Adulto con Sombrero, Mascara de Terrifier Unisex, Máscara Payaso Asesino, Mascara Terrifier Latex para Disfraz Terrifier Adulto, Mascara Halloween Adulto € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MASCARA TERRIFIER UNISEX】Usted recibira 1 mascara terrifier, no incluye disfraz.La mascara de terrifier es para adulto y está abierto por detrás, hecho de látex de alta calidad que lleva al payaso asesino Terrifier en la vida real. En nuestra tienda tambien esta disponible el disfarz de terrifier

【MANTENIMIENTO】La máscara Terrifier está hecha de latex. Si usted huele esta máscara tiene un poco de olor, por favor no se preocupe, este es el olor normal de látex, poner en el lugar de ventilación un día, el olor desaparecera.

【ACCESORIO DISFRAZ TERRIFIER】Esta mascara terrifier es un accesorio esencial para cosplay del payaso Terrifier.

LEKA NEIL Máscara de látex de payaso del asesino malvado aterrador, disfraz de Halloween de terror para adultos, cabeza completa € 26.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aspecto realista hecho a mano: la máscara de payaso está hecha de látex 100% natural, protección del medio ambiente, no tóxico, cómodo y suave, construcción duradera y de calidad

Tamaño de la máscara de payaso: se adapta a la mayoría de adolescentes o adultos. Aspecto realista hecho a mano (si la máscara es demasiado pequeña, puedes intentar cortarla en la parte posterior para que sea más fácil de usar)

Esta máscara de payaso está hecha de látex ecológico, tiene un poco de olor a látex para el uso de los primeros días. Antes de usar, la máscara de goma debe airearse y prepararse girando del revés y limpiando con un paño húmedo

Máscara de payaso perfecta para un divertido meme, Halloween, Navidad, Pascua, carnaval, fiestas de disfraces, fiesta de etiqueta o simplemente para ir a un club nocturno. Es perfecto para muchas ocasiones.

100% garantía de devolución de dinero: no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente cuando tengas alguna pregunta, y recibirás una respuesta satisfactoria READ Los 30 mejores laboratorio de rotuladores olorosos capaces: la mejor revisión sobre laboratorio de rotuladores olorosos

Máscara de payaso de arriba de horror, accesorios de decoración espeluznante de fiesta de disfraces de Halloween € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Completa con una peluca marrón adjunta, frente con efecto de piel agrietada, ojos realistas en 3D, nariz roja, boca espeluznante con dientes en 3D, ¡esta máscara de tamaño adulto se adapta a los tamaños de mosto y completará tu disfraz de Pennywise! ¡Así que obtén nuestra Máscara IT Pennywise Deluxe y flota con tus amigos este Halloween!

La máscara de payaso hecha a mano de pennywise está hecha de látex de caucho ambiental 100% natural de alta calidad. El tratamiento de desodorización se ha realizado en el proceso de producción. No tóxico, no diseminación del olor.

No hay obstáculos en su vista y respiración. Puede ver a través de los agujeros sobre los ojos y respirar por la boca.

Estas máscaras de payaso de terror americano se adaptan para Halloween, Navidad, Pascua, Carnaval, fiestas de disfraces, fiesta de etiqueta o simplemente para ir a un club nocturno. También es posible jugar con los niños en casa o los fines de semana.

Si no está satisfecho con el producto o tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

FAICCIA Máscara de látex de Payaso Asesino para Disfraz de Halloween Pennywise Crazy Joker Cosplay € 44.99 in stock 2 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Látex ecológico, buena forma.

Estilo aterrador

Fácil de ver desde los agujeros de los ojos y respirar con ventilación.

Perfecto para fiestas de disfraces, disfraz de Halloween, el mejor regalo para fiestas de disfraces, juegos de rol, noche de Halloween, espectáculos, etc.

Dime tu necesidad, puedo cambiarla por ti.

CreepyParty Máscara de Payaso con el Pelo de Colores Horror Máscara de Látex de Cabeza Completa Realista Humana para Fiesta de Disfraces de Carnaval Halloween € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【TAMAÑO】 Tamaño libre. (Talla única para la mayoría de los niños y adultos). La banda elástica se adapta mejor a su cabeza, es más cómoda de usar.

【MATERIAL】 Látex 100% natural (ambiental y no tóxico). Tecnología de fabricación avanzada.

【WRINKEL】 La pequeña caja de embalaje puede causar una ligera deformación en la máscara, solo use algo para mantener la máscara abierta y dejar que recupere su forma.

【VISTA】 Vea a través de los agujeros de los ojos, las fosas nasales o la boca. Si no puede ver, simplemente amplíe los agujeros existentes o excave nuevos agujeros para mejorar la vista.

【OLOR】Cuando abra el paquete por primera vez, olerá algo. No te preocupes, es el olor del látex natural. Simplemente coloque la máscara en un lugar ventilado, el olor se dispersará.

PartyGears Máscara de payaso realista para fiesta de Halloween, máscara espeluznante de látex para niños y adultos, cosplay, máscara de Joker aterrador € 22.51 in stock 1 new from €22.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% hecho de látex de caucho natural, ecológico. El tratamiento desodorizante se ha realizado en el proceso de producción, no diseminación del olor.

Máscara de payaso de tamaño libre. Talla única para la mayoría de niños y adultos

Fabricante original hecho a mano, diseño realista, transpirable, peso ligero, comodidad, llevar unas horas no sentirá asfixia ni molestias.

Máscara de payaso realista, adecuada para fiestas, Halloween, cumpleaños, decoración de juegos de rol de Halloween, Navidad, Pascua, carnaval, fiesta de Año Nuevo, fiestas de disfraces. Es perfecta para muchas ocasiones.

Cuando abras el paquete por primera vez, olerás algo. No te preocupes, es el olor del látex natural. Simplemente coloca la máscara en un lugar ventilado, el olor se dispersará. Nota: esta máscara no es para niños menores de 3 años.

Máscara de Payaso Halloween,Biluer Máscara de Payaso aterrador Payaso Accesorio de Terror Máscara de Látex para Halloween Realista Humana para Fiesta de Disfraces de Carnaval Halloween € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 -Esta máscara de payaso está hecha de látex. Está bien terminado y decorado con colores brillantes, con una alta capacidad para reproducir los caracteres originales. Este es un gran prop para juegos de rol

【Lo que es aún más interesante es】- que las máscaras de payaso son perfectas para juegos de rol, Halloween, fiestas de disfraces, carnavales, fiestas de disfraces, actuaciones en el escenario o cualquier otra ocasión. Usted será una persona especial en la fiesta.

【Visibilidad】-Visualización a través de los ojos, las fosas nasales o la boca. Si no puedes ver, solo tienes que ampliar el agujero existente o cavar uno nuevo para mejorar la visibilidad.

【Máscara de payaso de látex realista】- Puede usar una máscara de dragón en Halloween, fiestas o fotos temáticas. Adecuado para cualquier ropa. Material elástico suave.

【Único accesorio】 -Aquí viene la nueva máscara. Los disfraces de rol de alta calidad harán que su fiesta sea más interesante. Alternativamente, puede regalarlo a familiares, amigos o fanáticos de los juegos de rol. Esta máscara es su mejor opción, le traerá mucha diversión

EUROCARNAVALES Máscara de Payaso del Terror € 27.78

€ 23.94 in stock 3 new from €23.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 108520 Color Multicolor Is Adult Product Size Talla única

molezu Máscara de vampiro Scary Kurten Monster Disfraz de Halloween Fiesta Demon Zombie Props para Cosplay € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【NO OLOR TÓXICO OR】 - La máscara de miedo bioquímica del monstruo malvado está hecha de látex de caucho ambiental 100% natural de alta calidad. El tratamiento de desodorización se ha realizado en el proceso de producción. no tóxico, no diseminante de olores, aislamiento a prueba de agua, y muy realista, natural y fácil de limpiar.

【VISIBILIDAD Y RESPIRACIÓN】 - No hay obstáculos en su vista y respiración. Puedes ver a través del ojo y respirar por la nariz de la máscara de zombie de terror. Esto le agregará una atmósfera más alegre y activa. El látex de goma es elástico y elástico, con mucho espacio y transpirabilidad.

【USO INTERESANTE】 - El traje de máscara de terror para Halloween, Navidad, Pascua, carnaval, fiestas de disfraces, fiesta de etiqueta o simplemente para ir a un club nocturno. También es posible jugar con los niños en casa o los fines de semana. De todos modos, ¡verás mucho uso en otros momentos además de Halloween!

【GARANTÍA DE UN AÑO】 - 1 año de garantía del fabricante y 30 días de política de devolución de dinero sin preguntas. Por favor, siéntase libre de comprar. Esperamos que nuestra máscara de monstruo te dé mucho placer. Si no le gusta o tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos por correo electrónico o Facebook. puedes buscar la marca molezu en facebook para contactarnos.

HORROR Y CLÁSICOS - ¿Eres fan de las películas de terror o coleccionista de máscaras de terror? Este demonio de aspecto vampírico, con los labios y la mitad inferior de la cara carcomidos, está pintado a mano para conseguir el aspecto más realista. Esta completa máscara de terror es digna de crear un look verdaderamente terrorífico para tu fiesta de disfraces.

Original Cup | Máscara de látex IT | Payaso | Accesorio de terror | Máscara de miedo | Disfraz de Halloween € 24.99 in stock 2 new from €21.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HORROR: ¿Fanático de las historias de terror? ¡Esta máscara de miedo realista es tu elección perfecta para Halloween y todo tipo de fiestas!

CALIDAD PREMIUM: Máscara de látex flexible. Acabado de alta calidad para una apariencia realista perfecta. Flexible, robusto y fácil de poner y respirar.

⚖️ TAMAÑO: Máscara de talla única. No importa para adultos o para niños.

⭐ DEBE TENER: LA máscara para asustar a todos en tu fiesta. Elección perfecta para Halloween, fiesta de disfraces, despedida de soltero, cumpleaños, carnavales,

LÍDER: Orignal Cup es la marca líder en artículos de fiesta, juegos de fiesta y disfraces en Francia. Todos los productos son probados y aprobados por nuestros miembros.

thematys Killer mascara | Saw | ES Clown | Freddy | Michael Myers | Nun | Leatherface | Donnie Darko | Scary | Film Horror | Carnaval | Halloween | Adultos | Full Head Mask | Latex € 26.14 in stock 1 new from €26.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un punto culminante en cualquier fiesta: disfrazarse de payaso en las próximas fiestas de Halloween y temáticas. Esto hará que incluso la fiesta más aburrida vuelva a ser un golpe. Un éxito en cualquier fiesta

Riesgo de confusión: por el aspecto realista, todos se preguntarán si el verdadero payaso del cine clásico está frente a ti. Los rasgos faciales & las proporciones son detalladas y realistas.

Varias ocasiones: no solo como disfraz de carnaval y carnaval. También en Halloween hay un escalofrío por la espalda. Uso universal

Látex de alta calidad: estable, fácil de llevar y se adapta perfectamente, esta máscara sobrevive más que una fiesta. Las aberturas en los ojos y la boca ofrecen suficiente espacio para ver y respirar.

Promesa de satisfacción: ¿no estás 100% satisfecho con nuestra máscara? Entonces devuelve la máscara de forma gratuita y recibirás tu dinero sin ningún problema. ¡Sin riesgos! Sede de la empresa en Alemania. READ Los 30 mejores Funko Pop Desdentado capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Desdentado

keland Terrifier Art The Clown Mask Halloween Payasos Asesinos Máscara Adulto Horror Látex Realista Máscara Joker para Cosplay Disfraz (Blanco-001) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La máscara de payaso de terror viene tanto en una versión "normal", así como una versión "sangrienta", dependiendo de sus necesidades de vestuario.

Hecho con material de látex de alta calidad, es realista, duradero y cómodo de llevar.

Transfórmate en el terrorífico personaje de Art The Clown y da vida a tu película de terror favorita.

keland adulto scary pennywise máscara es un accesorio perfecto para cosplay de Halloween, Carnaval, Mardi gras, LARP, fiesta de máscaras, Pascua, fiesta de disfraces, actuación en el escenario, etc.

Si hay un poco de olor a látex, por favor, lávela con agua y póngala en un lugar ventilado durante un tiempo, el olor desaparecerá rápidamente.

Smiffys Clown Mask, with Hair Strap Máscara de payaso de PVC, con pelo y correa elástica, color azul, us:one size (50026) € 13.48 in stock 5 new from €13.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye máscara de payaso, PVC, con pelo y correa elástica.

Disponible solo en talla única.

Nuestro equipo dedicado de seguridad interno garantiza que todos nuestros productos están fabricados y rigurosamente probados para cumplir con las últimas normas y normas de seguridad de la UE y los Estados Unidos.

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y negocio familiar con un patrimonio de 125 años en trajes, pelucas, maquillaje y accesorios.

Ten en cuenta que todos nuestros productos de Smiffys siempre vienen en embalaje completo de la marca Smiffy's.

Máscara Payaso Asesino, Máscara Joker Adulto de PVC, Careta Payaso de Terror para Disfraz Jocker Hombre, 2PCS € 12.99 in stock 1 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El disfraz de Halloween es una fascinante decoración facial. Es un producto multiusos.

Tamaño libre que se adapta a todas las personas. Material: la máscara payaso está hecha de tela, resistente y brillante para el uso diario.

La mascarada está garantizada para hacer que todos en la fiesta admiren el misterio. Te hará destacar ya que brilla cuando capta la luz.

Ocasión: se puede regalar para Halloween, Navidad, baile, club nocturno, fiesta, bikini, desfile de moda, festival, playa, vida diaria y cualquier otra ocasión especial.

Cualquier pregunta será respondida dentro de 24 horas, y garantía de devolución de dinero o reenvío si los artículos están dañados o problemas de calidad.

Smiffys Máscara de payaso perverso, Rojo, Látex, cubre toda la cabeza € 32.60 in stock 2 new from €31.61 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye Máscara de payaso perverso, Rojo, Látex, cubre toda la cabeza

Disponible en solo un tamaño

Nuestro equipo interno de seguridad asegura que todos nuestros productos son manufaturados y rigurosamente testados para cumplir con los estándares y regulamentos europeos y americanos de seguridad

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

Máscara Payaso Diabólico con Melena € 25.00 in stock 1 new from €25.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number EU200381 Color Multicolor Size Talla única

eBoutik Máscara de cara completa de payaso espeluznante de la casa del terror, cicatriz de corte de sangre, payaso asesino de látex cabeza completa cubierta de la cabeza de cosplay € 20.51 in stock 1 new from €20.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Nuestro disfraz de payaso de terror 3D espantoso, necrótico, trenzado y realista es una gran manera de asustar a la gente este Halloween

- De pie en habitaciones oscuras, configurando una casa de terror o simplemente ir a una fiesta o truco o trato, esta máscara es un disfraz simple y rápido que puedes usar una y otra vez.

- Hecho de látex natural con revestimiento ecológico, que es totalmente no tóxico, libre de BPA e inodoro, encontrarás que esta máscara viene sin máscara extraña que encontrarás en máscaras similares que puedes comprar.

- Esta máscara de talla única se adapta a todos los adultos simplemente tira sobre tu cabeza, mientras que el interior te da suficiente espacio para respirar cómodamente y ver los ojos.

- El equipo de eBoutik ha probado esta máscara, lo que significa que recibirás algo de buena calidad, eliminando la preocupación y el estrés de encontrar el disfraz adecuado.

saijer Mascara Payaso Asesino, Caretas Halloween Máscara Halloween Adulto Mascara Terror Mascaras Latex Mascara Miedo Mascara Disfraz Caretas Terrorificas Mascara Realista Careta Payaso Asesino Verde € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】Máscaras de Halloween están hechos de látex natural de alta calidad, seguro y no tóxico, fuerte y duradero, cómodo de llevar. No hay olor químico acre, por lo general con el olor del látex en sí, se recomienda abrir el embalaje de la máscara en un lugar ventilado para disipar el olor después de recibir la mercancía.

【Muy bien hecha】Esta máscara de payaso viene con una peluca verde, ojos saltones, media cara quemada, boca grande y dientes aterradores. El aspecto de payaso realista es hilarante y divertido con un ambiente de miedo, por lo que es una necesidad para las fiestas de Halloween. Recomendado para cabezas de menos de 65 cm.

【Amplia gama de usos】Esta máscara es perfecta para Halloween, Carnaval, Pascua, Mascarada, fiesta temática de terror, también se puede utilizar para la actuación en el escenario, cosplay apoyos, apoyos casa embrujada, apoyos de la foto.

【Fácil de usar】Esta máscara de terror viene con aberturas para los ojos que no obstruyen la visión o la respiración. Usted puede ver a través de las ranuras por encima de los ojos de la máscara, muy cómodo de usar.

【Accesorios únicos】¡Nueva máscara de Halloween! La máscara de cosplay de alta calidad hará que su fiesta sea más divertida. También puedes regalarla a tus familiares y amigos. ¡Esta máscara es su mejor opción, le traerá diversión sin fin!

Ghoulish Productions - Máscara de Payaso Reddish, Línea Payasos, Disfraz de Látex resistente, pintada a mano, Halloween, Desfile de Carnaval, Fiesta de Disfraces, Talla única adulto € 52.00 in stock 1 new from €52.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara de Payaso Reddish de la línea Payasos, diseñado por Ghoulish Productions.

Reddish se caracteriza por ser aterradoramente espeluznante, con su cabello rojo como lava y sus ojos negros que se pueden ver desde lejos. Su enorme sonrisa amarillenta es ideal para infundir miedo en todos. ¿Estás listo para aterrorizar a todos con tu increíble máscara de payaso de látex?

Los payasos son comúnmente percibidos como personajes coloridos que causan risas en los niños. Sin embargo, más de uno ha sido la pesadilla de los más pequeños, ya que detrás de su disfraz pueden ocultar su perversión cruel.

La línea de los payasos espeluznantes enfatiza este fenómeno aterrador, que ahora es uno de los mejores disfraces para asustar a las personas.

Tamaño:Máscara de látex de talla única, máscara de látex para adultos, las medidas serían: 26 x 23 x 24 cm.

Zliger Máscara De Payaso Asesino, Máscara De Terror De Film Killer Máscara De Payaso De Terror Killer Payaso Mascarilla Para Halloween Pennywise Máscara De Payaso Para Carnaval Hallowe € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: contiene 1pc Maske Gruselige Horror Clown . Adecuado para la mayoría de las formas de la cara, ideal para regalos de cumpleaños o vacaciones.

MATERIAL DEL PRODUCTO: El Killer Clown Maske está hecho de PVC duradero con una superficie lisa y clara, colores brillantes y sin bordes rebabas. No se sentirá encerrado después de usarla, cómoda y transpirable. Aporta más diversión a tus juegos de rol.

SE AJUSTA BIEN: La Schaurige Grusel Clownsmaske se ajusta a la mayoría de las formas de cara, y las aberturas en los ojos y la nariz proporcionan mucho espacio para ver y respirar. Se puede disfrazar fácilmente para conseguir un efecto realista sin necesidad de más accesorios.

DISEÑO CLÁSICO: La Máscara de Payaso de Halloween presenta un diseño clásico con aberturas en los ojos y la nariz y pelo esponjoso en los bordes que no se caerá fácilmente, y se puede llevar con un disfraz de payaso para dar el toque final a una fiesta de Halloween.

MUY UTILIZABLE: El Payaso Pennywise se puede utilizar en múltiples fiestas, perfecto para fiestas de cosplay, Halloween, Mardi Gras, Pascua o bromas. También puedes regalarlo a tus familiares, amigos o entusiastas del cosplay.

Carnavalife Mascara Payaso Asesino con Ojos Globo Rebote, Mascara Payaso Divertido, Mascara Payaso Halloween, Mascara Halloween Adulto Hombre Terror y Miedo € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【1 MASCARA PAYASO DIVERTIDO Y TERROR】Recibira una mascara de payaso de cara divertido y miedo

【DISEÑO 3D OJOS SALTONES REBOTE】La mascara tiene efecto de ojos saltones con glos de rebote creando un efecto mas divertido y destacador. Las aberturas en los ojos y la boca proporcionan suficiente espacio para ver y respirar.

【PLASTICO DURO】【MATERIAL SUAVE FIELTRO EVA Y TELA, NO PLASTICO】¿Cansado de mascaras de plastico que se rompen al instante? Estas mascaras son resistentes y duras que se pueden utilizar durante bastante tiempo. Informar sobre informaci

Ghoulish Productions Máscara de payaso Ice S-Cream, máscara de látex de payaso helado, para adultos, payaso aterrador para Halloween. Máscara de látex de talla única € 52.00 in stock 1 new from €52.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara de Payaso de Helado S-cream

Ice S-Cream es la máscara de payaso de látex que ama dos cosas específicas: matar personas porque le resulta divertido y el helado de fresa con chicle. Tus amigos no querrán comer helado después de verte con esta máscara de látex.

Los payasos comúnmente son percibidos como personajes coloridos que causan risa en los niños. Sin embargo, más de uno ha sido la pesadilla de los más pequeños, ya que detrás de su disfraz pueden ocultar su perversión cruel.

La línea de payasos escalofriantes enfatiza este aterrador fenómeno que ahora es uno de los mejores disfraces para asustar a la gente.

Tamaño: Una máscara de látex de talla única, máscara de látex para adultos.

Ghoulish Productions - Máscara Payaso Clooney, Línea Chinless, Disfraz de Látex resistente, pintada a mano, Halloween, Desfile de Carnaval, Fiesta de Disfraces, Talla única adulto € 29.00 in stock 1 new from €29.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara de payaso Clooney de la línea Chinless, diseña por Ghoulish Productions

Disfruta de una bebida sin tener que quitarte la mascarilla. Simplemente aplica un poco de maquillaje para que coincida con tu tono de piel y la máscara.

Calidad: Hecho a mano y pintado en México con un proceso completamente artesanal de látex 100% biodegradable.

Intrucciones de cuidado: Limpiar la mascarilla antes y después de su uso con una esponja, agua tibia y un poco de jabón líquido sin perfume o un paño semihúmedo. La máscara es fácil de limpiar.

Ocasión: Ideal para usar en Halloween, Navidad, fiestas de disfraces, carnavales, reuniones, etc.

KoleGoe Máscara de terrifier para disfraz de payaso para cosplay de payaso asesino para Halloween € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara de terrificador para disfraz de payaso para cosplay de payaso asesino para Halloween

Recibirás una máscara

Hecho de látex

Talla única

Ocasiones: Halloween, hogar, cena, salida, fiesta, cosplay, viajes, escenario, uso casual, deportes, al aire libre, regalo de cumpleaños, Navidad, fiesta temática, actuación nocturna de carnaval, teatro, etc.

Ghoulish Productions Máscara Crappy el Payaso, Línea Payaso, Disfraz de Látex resistente, pintada a mano, Halloween, Desfile de Carnaval, Fiesta de Disfraces, Talla única adulto € 38.00 in stock 1 new from €38.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara de Crappy el Payaso de la Línea de Payasos de Ghoulish Productions.

Los payasos comúnmente son percibidos como personajes coloridos que causan risa en los niños. Sin embargo, más de uno ha sido la pesadilla de los más pequeños, ya que detrás de su disfraz pueden ocultar su perversión cruel.

La línea de payasos siniestros enfatiza este fenómeno aterrador que ahora es uno de los mejores disfraces para asustar a las personas.

Tamaño: Una máscara de látex de talla única, máscara de látex para adultos.

Calidad: Hecho a mano y pintado en México con un proceso completamente artesanal de látex 100% biodegradable.

Yearsahrk Máscara de payaso asesino Joker, máscaras malvadas, cinturón de terror, cadena, casco de payaso, Halloween, cosplay, disfraz de fiesta € 28.22 in stock 1 new from €28.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Talla única】: la máscara de payaso asesino de sonrisa de Halloween tiene un tamaño estándar que se adapta a la forma de la cabeza de la mayoría de las personas y es adecuada para la mayoría de adultos o adolescentes.

【Material】: la máscara del payaso malvado está hecha de látex natural, está recubierta con pigmentos exquisitos, ecológica e inofensiva, con una textura ligera y un tacto suave.

Característica: la máscara de payaso de un ojo cuenta con un diseño de cadena de cinturón, lo que hace que esta máscara asesina malvada se vea simple y aterradora. Esta nueva máscara de payaso sonriente es la elección perfecta para tu fiesta de disfraces de Halloween.

Diseño: el diseñador ha dejado hábilmente mucha visión y espacio de respiración para esta máscara de payaso, que no afecta la línea de visión del usuario o la respiración nasal y se puede usar durante varias horas.

【Ocasión】: la máscara de payaso es muy adecuada para diferentes reuniones, como fiestas de disfraces, carnaval, Navidad, Pascua, Halloween, etc. Los disfraces de payaso pueden dar a festivales y reuniones un ambiente misterioso y siniestro. También es el regalo de Navidad perfecto para familiares y amigos.

Clown 3/4 Latex Mask € 31.49

€ 14.07 in stock 11 new from €14.07

1 used from €11.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye Máscara de payaso 3/4, con pelo

Disponible en solo un tamaño

Nuestro equipo interno de seguridad asegura que todos nuestros productos son manufaturados y rigurosamente testados para cumplir con los estándares y regulamentos europeos y americanos de seguridad

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

