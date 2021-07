Inicio » Cocina Los 30 mejores Piercing Ombligo Acero Quirurgico capaces: la mejor revisión sobre Piercing Ombligo Acero Quirurgico Cocina Los 30 mejores Piercing Ombligo Acero Quirurgico capaces: la mejor revisión sobre Piercing Ombligo Acero Quirurgico 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Piercing Ombligo Acero Quirurgico?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Piercing Ombligo Acero Quirurgico del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



14G 9 Piezas Piercing Ombligo Acero Quirurgico, Pendiente Ombligo Corto Plata y para Mujer € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es Features Precio rentable - un pedido que incluye 9 piezas del anillo del botón del vientre. 9 estilo diferente. Serie Delicada Competitiva. Vale la pena comprar

Piercing Ombligo Espesor - 1.6mm, Longitud de barra: 10mm, Top Tamaño de la pelota & cz: 5mm

Material de calidad - hecho de acero inoxidable 316L, Joyería corporal hipoalergénica y libre de níquel

Seguros y limpios - puede usarlo para diferentes ocasiones, también como regalos en San Valentín, cumpleaños o aniversario

Servicio de calidad - Esperamos que le gusta nuestras piercing ombligo titanio.Si no está completamente satisfecho comuníquenos por el correo le hará el mejor esfuerzo para ayudarle

Piercing Ombligo Hipoalergénico Acero Inoxidable Piercing de Ombligo Vientre Anillo con Imitación Diamantes Accesorios de Mujer Joyería Piercing del Cuerpo 20 Piezas € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features 20 colores diferentes: Decorados con 20 colores diferentes, brillantes gemas dobles, barrios superiores e inferiores, las joyas piercing en el cuerpo brindan más opciones para su uso diario.

Brillante y hermoso: acero doble quirúrgico, hipoalergénico y sin níquel, doble cristal de alta calidad, es extremadamente duradero, proporciona retención de color duradera y es extremadamente fácil de limpiar.

Diseño elegante: adecuado para una variedad de ocasiones, como bañadores, mini camisetas de manga corta de verano, los bikinis te hacen más atractivo. El diseño elegante y los colores brillantes le permiten un sentido único de la moda.

Cómodo de usar: el juego de perforaciones bien diseñado presenta una superficie lisa altamente pulida de manera confortable. Fácil de atornillar y desarmar con un tamaño común y evita daños e irritación en su perforación, perfecto para el uso diario.

Lo que obtiene: Productos de alta calidad y un servicio al cliente amigable, no dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta. Le contestaremos en 1 día laborable.

SMCTCRED Barras del Vientre, 11PCS 316L Acero quirúrgico CZ Las Barras del Vientre con cuelgan Zirconia cúbica Curvantes Piercings Joyas para Mujeres (12 Piezas) € 12.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features ★ NUESTRA ELECCIÓN: 11 piezas de ombligo chapado en oro blanco en 11 estilos Con la decoración Opal y AAA CZ, haga que esta brillante y hermosa, más para las fiestas y todo tipo de fiesta. Los anillos súper cortos del ombligo de cristal son ideales para perforaciones poco profundas, delgadas y pequeñas.

★ MATERIAL DEL PRODUCTO: estos anillos pequeños y brillantes están hechos de acero quirúrgico 316L de alto brillo con implantes. Este acero de alta calidad es resistente a la corrosión, libre de níquel, hipoalergénico, bio compatible, uso prolongado, brillante y fácil de limpiar.

★ Tamaño: grosor de la barra: 1.6mm = 14G; longitud de la barra: 10 mm; Diámetro de la bola superior: 5 mm.

★ MATERIALES DE ALTA CALIDAD: Hecho de acero inoxidable 316L de alta calidad, que no es alérgico, no se desvanece, no se corroe ni se oxida fácilmente.

★ Paquete: 11 piezas de anillos de botón Barbelly + bolsa de regalo READ Los 30 mejores Le Creuset Cocotte capaces: la mejor revisión sobre Le Creuset Cocotte

YHmall 6 Piezas Piercing Ombligo Acero Quirurgico, Pendiente Ombligo Corto Plata y Oro Rosa para Mujer € 11.49

€ 10.99 in stock 3 new from €10.99

Amazon.es Features Tecnología Alemán - Nuestra piercing ombligo se adapta la tecnología incrustar de alemania todos procesos se producían a mano. Es fácil de poner y dificil de deslizarse, al mismo tiempo no dañará su cuerpo.

Duradero - Los pendientes ombligo está hechos de acero inoxidable de calidad, es sólido y duradero. Tiene larga capacidad de retención de color.

Varios usos - Esta piercing ombligo acero quirurgico son ideales para el uso diario y en muchas otras ocasiones. Por ejemplo, conciertos, mascarada, clases de baile y diferentes fiestas.

Elegante y Especial - Cada paso de producir de este piercing ombligo son muy estrictos desde pintar hasta empaquetar, las formas de los pendientes son elegante y hermoso, le hará más atractivo de otros.

Servicio de calidad - Esperamos que le gusta nuestras piercing ombligo titanio.Si no está completamente satisfecho comuníquenos por el correo le hará el mejor esfuerzo para ayudarle.

Incaton 14G Piercing Ombligo Pack Anillo de Ombligo de Acero Inoxidable Set Barbell Ombligo Bares Cuerpo Joyas Piercing 14G € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Material: hecho de acero quirúrgico de alta calidad, joyería corporal hipoalergénica y sin níquel

Espesor: calibre 14 (1,6 mm), longitud es de 10 mm (3/8 "), diámetro de bola superior: 5 mm, diámetro de bola inferior: 8 mm

Incluyendo: 12 piezas de piercing corporal en diferentes estilos, económico y encantador, te hacen todos los días entre diferentes.

Regalo ideal: esta joya perforadora se adapta a la mayoría de las personas de la vida cotidiana. Idea de regalo perfecta para cumpleaños, navidad, día de san valentín, bodas, fiestas, etc.

Garantía o cambio de devolución de dinero de 90 días; Estamos comprometidos a proporcionar la mejor experiencia de compra

Amaza 20pcs piercing ombligo titanio brillante Joyería mujer (Multicolor) € 10.68 in stock 1 new from €10.68

Amazon.es Features [Paquete de 20pcs] 20 diversos colores chispean las barras del vientre del doble de la gema parte superior e inferior que perfora la joyería del cuerpo

[Material] 316L de acero inoxidable de titanio quirúrgico, hipoalergénico y níquel libre, de alta calidad parpadeará doble cristal

[Tamaño] Tamaño del calibrador, calibrador 14 (1.6mm); Barbell Longitud, 0,43 pulgadas / 11 mm; Diámetro de gema, bola superior de 5 mm y bola inferior de 8 mm

[14 Gauge Nose Ring] Estos piercing de la joyería del cuerpo no sólo puede utilizar como barras de ombligo, sino también utilizar como anillo de nariz

[Paquete incluido] Bolso multicolor del almacenaje del anillo balls + 1pc de la barra del vientre de la gema 20pcs

Briana Williams 11pcs Piercing Ombligo Acero Quirúrgico 14G 10mm Barbells curvadodo Pendientes Rosa Negro Bolas Pendientes Cuerpo Piercing Joyas Mujeres € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features La joyería se puede usar para Piercing Ombligo.

Material: acero inoxidable quirúrgico 316L

Gauge: 14G(1.6mm); Longitud de barra usable:10mm; Diametro de la Bolas/cz: 5/8mm

Simplista y delicado, brillando por años. Moda y Especial

El paquete incluye: 11 piezas de piercing Ombligo por paquete, viene con una bolsa de terciopelo de regalo gratis

Mayhoop 8 Piezas Anillo del Ombligo Piercing del Ombligo Acero Inoxidable 14G 6mm Plata óalo para Las Mujeres y Las niñas Joyería del Cuerpo del Vientre € 9.21 in stock 1 new from €9.21

Amazon.es Features Un paquete incluye 8 piezas del piercing ombligo.Precio rentable,serie delicada competitiva. Vale la pena comprar.

Espesor de la barra: 14G (1,6 mm); Longitud de la barra: 6 mm; Diámetro de la bola superior: 5 mm; Diámetro de la bola inferior: 8 mm

Material: acero quirúrgico, sólido y duradero, rara vez se desvanece y se oxida, hipoalergénico y sin níquel; Superficie altamente pulida, muy suave al desgaste y fácil de limpiar.

Moda y hermoso, fácil de ponerse y quitarse.Puede usarlo para diferentes ocasiones, también como regalos en San Valentín, cumpleaños o aniversario.

Un intercambio de productos o servicio y garantía: reembolso de 90 días. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y la resolveremos en 24 horas. Espero que tengas una agradable experiencia de compra. Ven con una bonita bolsa de terciopelo como regalo gratis.

LAURITAMI 10pcs Piercing Ombligo Set Acero Quirúrgico Barbells Retainer Pearl Cristal CZ Cuerpo Percing Joyas 10mm 14G € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features [CONJUNTO ASEQUIBLE] Viene con 10 piezas de anillos de ombligo en un pedido, precio asequible y aceptable; 10 piezas bonitas anillos de vientre, te dan diferentes opciones para usar.

[GOOD MATERIAL] Made of 316L Acero Quirúrgico, no worry about skin allergy problem; rust resistant and durable. Flexible external screw thread, firmly screw on and easy to screw off.

[SUITABLE SIZE] Size: 14G(1.6mm), 10mm(3/8 inch) bar, 8mm bottom ball, 5mm top ball, high polished and good plated, suitable size and comfortable to wear.

Brillantes y llamativas perforaciones Joyas será de uso diario y un buen regalo.

El mejor servicio postventa, 90 días de devolución de dinero y garantía de cambio, hace todo lo posible para satisfacer sus necesidades.

14G 6 Piezas Piercing Ombligo Acero Quirurgico, Pendiente Ombligo Corto Plata y para Mujer € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Precio rentable - un pedido que incluye 6 piezas del anillo del botón del vientre. 6 estilo diferente. Serie Delicada Competitiva. Vale la pena comprar

Piercing Ombligo Espesor - 1.6mm, Longitud de barra: 10mm, Top Tamaño de la pelota & cz: 5mm

Material de calidad - hecho de acero inoxidable 316L, Joyería corporal hipoalergénica y libre de níquel

Seguros y limpios - puede usarlo para diferentes ocasiones, también como regalos en San Valentín, cumpleaños o aniversario

Servicio de calidad - Esperamos que le gusta nuestras piercing ombligo titanio.Si no está completamente satisfecho comuníquenos por el correo le hará el mejor esfuerzo para ayudarle

COOLSTEELANDBEYOND Acero Quirúrgico Joyas para el Cuerpo Piercing Ombligo Vientre Botón Anillo Barbells con Circonio Cúbico € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Metal:Acero inoxidable

piedra:Cubic Zirconia

Tamaño de la piedra:5.5MM(0.22")

Medidor de espesor:1.6MM(0.06")

Dimensión:23MM(0.91")longitud x8MM(0.31")ancho

MengH-SHOP Anillos de Botón Anillos de Ombligo Juego de Piercings para Ombligo de Acero Piercing de Cuerpo Joyería 9 Piezas Plateado € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Diferentes estilos: este conjunto viene con una variedad de estilos, cada uno es suficiente para resaltar su personalidad, puede combinar diferentes estilos de anillos de ombligo según su ropa.

Material antisensible: hecho de acero inoxidable y diamantes de imitación de alta calidad, es completamente no corrosivo, no daña la piel y es cómodo de usar. También es a prueba de herrumbre y resistente al agua, por lo que no será un problema olvidarse de ellos cuando se duche.

Alta calidad: proporciona una retención de color duradera y una alta resistencia a la oxidación, una superficie lisa y pulida alta y un metal hipoalergénico previene el daño de la piel, y se adapta al uso prolongado.

Aplicaciones: Muy adecuado para el uso diario y mostrará su encanto cuando lo use en la playa. También puedes usarlo en fiestas o banquetes y es adecuado para espectáculos de baile.

Regalo único: este es el regalo ideal para usted, su familia y amigos. Se puede utilizar como regalos personalizados para cumpleaños, Navidad, aniversarios, San Valentín y días festivos.

Briana Williams 5pcs Piercing de Ombligo Acero quirurgico 14G 10mm Anillos de Butón de Vientre con Cristal Opalo CZ Perla € 15.49 in stock 1 new from €15.49

Amazon.es Features ELECCIÓN ECONÓMICA: vienen con 5 piezas de anillos de ombligo

Grosor de la barra: 14G (1.6mm), Longitud de la barra: 10mm, Tamaño de la bola: 5mm

CALIDAD FIABLE: fabricada en acero inoxidable. Superficie lisa, duradera, cómoda, sin plomo y sin níquel. Sin desvanecimiento, sin distorsión.

AMPLIO USO: perfecto para usar a diario, también es un regalo de personalidad para cumpleaños, Navidad, aniversario, San Valentín y vacaciones.

GARANTÍA: Cualquier insatisfacción con los artículos, intercambio de 90 días o garantía de devolución de dinero READ Los 30 mejores Sarten Para Crepes capaces: la mejor revisión sobre Sarten Para Crepes

16G Acero quirúrgico Piercing Labio Ceja Ombligo Anillo Helix Cartilago Oreja Piercing Bananen Bar Piercing 6 Piezas Barra Curvada Piercing € 13.09 in stock 2 new from €13.09

Amazon.es Features Material: acero quirúrgico 316L, CZ de alta calidad

Espesor: 1.2mm

Longitud de barra: 8/10mm, Tamaño de la pelota: 3mm, Tamaño de la CZ: 3mm

SMCTCRED 6 UNIDS 14G 316L Acero Quirúrgico CZ Anillos del Botón de Vientre con Cuello Zirconia Cúbico Curvado Joyería Piercing del Cuerpo Barbells para Mujeres niñas (Plata) € 10.98 in stock 2 new from €6.99

Amazon.es Features SU ELECCIÓN - 6 piezas de ombligo chapado en oro blanco en 6 estilos. Con la decoración Opal y AAA CZ, haga que esta brillante y hermosa, más para las fiestas y todo tipo de fiesta. Los anillos súper cortos del ombligo de cristal son ideales para perforaciones poco profundas, delgadas y pequeñas.

MATERIAL DEL PRODUCTO: estos anillos pequeños y brillantes están hechos de acero quirúrgico 316L de alto brillo con implantes. Este acero de alta calidad es resistente a la corrosión, libre de níquel, hipoalergénico, bio compatible, uso prolongado, brillante y fácil de limpiar.

Tamaño: barra de espesor: 1.6 mm = 14G; longitud de la barra: 10 mm; Diámetro de la bola superior: 5 mm.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD: Hecho de acero inoxidable 316L de alta calidad, que no es alérgico, no se desvanece, no se corroe fácilmente ni se oxida.

Paquete: 6 piezas Barbelly Button Anillos + Bolsa de regalo

MengH-SHOP Cuerpo Piercing Kit Anillo de Nariz Lengua Labio Tragus Oreja Ceja Pezón Cartílago Tragus Acero Quirúrgico 60 Piezas € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Diferentes estilos: obtendrá 60 piezas de joyería corporal en 12 estilos diferentes, suficientes para resaltar su personalidad, puede usarlas de acuerdo con sus intereses.

Material antisensible: hecho de acero inoxidable y diamantes de imitación de alta calidad, es completamente no corrosivo, no daña la piel y es cómodo de usar. También es a prueba de herrumbre y resistente al agua, por lo que no será un problema olvidarse de ellos cuando se duche.

Aplicaciones anchas: muy adecuadas para el uso diario y puede usarlas en labios, lengua, ombligo, cejas y nariz, tanto hombres como mujeres pueden usar. También puedes usarlo para participar en fiestas temáticas punk y góticas; Le dará un aspecto elegante como el original.

Se puede usar como: perforación de labios, perforación de nariz, perforación de orejas, perforación de cejas, perforación de hélice, perforación de tabique, perforación de tragus, perforación de pezones, perforación íntima, perforación de Monroe, perforación de cartílago y mucho más.

Diseño clásico: el diseño muy moderno y simple, sin ningún objeto adicional, que está de acuerdo con la regla de menos es más, puede coincidir fácilmente con sus atuendos y maquillaje.

Funseedrr 5pcs Acero Quirúrgico Piercing Ombligo CZ Cristal 14G Barbell Banana 10mm Anillos Piercing Cuerpo Joyas Mujeres € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features 5pcs piercing ombligo

Material: Acero quirúrgico

Calibre (Espesor de barra): 14G (1.6mm); Longitud de la barra: 10mm; Tamaño de bola: 5/8mm

Duradero y resistente a la corrosión, con un acabado pulido alto

Garantía de devolución o cambio de 30 días. Ven con una bonita bolsa de terciopelo gratis

14G 10 Piezas Piercing Ombligo Acero Quirúrgico CZ Perlas Piercing Barriga Mix Estilo Banana Barbell Piercing Cuerpo Joyería 10MM Longituda para Mujeres Hombre € 16.49 in stock 1 new from €16.49

Amazon.es Features Material: acero quirúrgico, joyería corporal hipoalergénica y sin níquel.

Gauge: 14G(1.6mm);Tamaño de la pelota: 5mm;Tamaño de la pelota: 8mm; Longitud de barra: 10 mm

El paquete incluye: 10piezas por paquete (un estilo cada pieza), vienen con una bolsa de terciopelo de regalo gratis.

Delicado y elegante. Excelente rosca interna, atornilla firmemente y atornilla con flexibilidad.

Prometemos garantía incondicional de devolución de dinero en un plazo de 90 días, si no está satisfecho con nuestros productos.

14G Piercing Ombligo 10MM 12 Estilo Turquesa CZ Opal Barriga Piercing Acero Quirúrgico Cuerpo Joyería de Corps para Mujeres Niña Banana Barbells Piercing € 17.59 in stock 1 new from €17.59

Amazon.es Features Material: acero quirúrgico, joyería corporal hipoalergénica y sin níquel.

Gauge: 14G(1.6mm);Tamaño de la pelota: 5mm;Tamaño de la pelota: 8mm; Longitud de barra: 10 mm

El paquete incluye: 12 piezas por paquete (un estilo cada pieza), viene con una bolsa de terciopelo de regalo gratis.

Delicado y elegante. Excelente rosca interna, atornilla firmemente y atornilla con flexibilidad.

Prometemos garantía incondicional de devolución de dinero en un plazo de 90 días, si no está satisfecho con nuestros productos.

12 Piezas Barbell Curvado 14G Acero Quirurgico Piercing Ceja Snake Lengua Ombligo Anillo Barra Joyería del Cuerpo 14MM 16MM € 12.89 in stock 1 new from €12.89

Amazon.es Features Gauge: 14G (1.6 mm), longitud de barra: 16 mm, tamaño de bola: 5 mm.

12 piezas piercing rook en un conjunto, cada estilo tiene 2 piezas, color: plata, negro; Ven con una bolsa de terciopelo de regalo gratis.

Hecho de acero inoxidable 316L, metal de superficie lisa de alto pulido, resistente al óxido, puede llevar mucho tiempo.

Todos nuestros productos se ofrecen con 90 días de devolución de dinero o garantía de cambio de producto, si tiene algún problema con nuestros productos, contáctenos en cualquier momento, le responderemos dentro de las 24 horas.

Simples y elegantes piercings para joyas diarias, que muestran su personalidad, también pueden ser un regalo para cumpleaños, día de Navidad, día de aniversario, día de San Valentín, etc.

Hongyantech 20 Piercing en el Ombligo Ombligo Barra Perforación del Vientre 316L Anillo del Ombligo Cristal de Acero quirúrgico de Acero Inoxidable € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Perforación del botón del vientre en un conjunto de 10; color diferente para su elección: hierba verde, azul real, azul del mar, rosa roja, rosa, color blanco, púrpura, púrpura oscuro, verde, agujero azul, gris, oro, amarillo fluorescente, blanco, amarillo, rojo, Roland, Verde, Azul, Negro

Material: acero quirúrgico 316L; Longitud de la varilla: 10 mm; Espesor de la barra: 1,6 mm;

Sexy brillante gema doble ombligo.

cuadro bellamente empaquetados, regalo maravilloso para un cumpleaños, San Valentín, aniversario, Navidad, Año Nuevo y otras fiestas

Más perforaciones de materiales de alta calidad, joyería de fantasía y piercings se pueden encontrar en nuestra tienda

Incaton 14G 10mm Corazón Zirconia Anillos del Ombligo Anillo en el Ombligo Acero Quirúrgico Joyería Piercing Plata € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features El paquete incluye: un anillo de ombligo con ombligo de acero quirúrgico 14G de doble corazón con circonita cúbica, uno transparente con anillos de vientre de CZ, viene con una bolsa de terciopelo gratis

Material: Acero inoxidable quirúrgico 316L hipoalergénico y sin níquel, duradero e hipoalergénico

Calibre: 14G (1.6mm); Longitud de la barra: 10 mm; Tamaño superior: 5 mm; Tamaño inferior: 8 mm

Uso: Piedra de circonio cúbico transparente AAA, brillante y elegante. Adecuado para anillos del ombligo Anillos del ombligo Piercing del vientre

Garantía: 90 días de garantía de devolución de dinero o cambio, cualquier pregunta en cualquier momento, por favor contáctenos cuando se sienta libre.

JFORYOU 7Pzs Piercing Ombligo de Brillan en la Oscuridad Piercings de Banana Barbell 10mm Acero Quirúrgico Piercings para Ombligo € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Fabricado en material acero inoxidable 316L. Los materiales son no tóxico, hipoalergénico y sin níquel,son buenos para la piel y la salud.

Tamaño: 1,6 mm (14G), longitud de la barra: 10 mm, diámetro de la bola: 5 mm /8 mm.

Utilizado para piercing ombligo, un hermoso conjunto que te hace más atractivo.

Paquete: 7piezas de piercing ombligo en 7 color diferentes(blanco, azul claro, rojo violeta, naranja, amarillo fluorescente, azul, rosa) estilo clásico, nunca obsoleto .

Si tiene algún problema, contáctenos para resolver su problema. Resolveremos su problema dentro de las 24 horoas.

JFORYOU 5 piezas Anillo del ombligo Acero inoxidable Piercing del Ombligo para las mujeres y las niñas Anillo uña del cordón 5 estilos 14G joyería del cuerpo del vientre € 13.49 in stock 1 new from €13.49

Amazon.es Features Precio rentable: un pedido que incluye 5 piezas del anillo del botón del vientre. 5 estilo diferente. Serie Delicada Competitiva. Vale la pena comprar.

Piercing Ombligo Espesor: 1.6mm, Longitud de barra: 10mm, Top Tamaño de la pelota: 5mm, Bottom Tamaño de la pelota: 8mm

MATERIAL DURABLE: estos anillos de ombligo están hechos de acero inoxidable quirúrgico 316L, no es fácil de doblar y deformar, una buena opción para su vida diaria y fiesta

Diseño especial: moda y hermoso, fácil de ponerse y quitarse;estos anillos nasales son adecuados para la vida cotidiana y el uso de la fiesta, como asistir a la ceremonia de la boda, fiesta de graduación, fiesta de cumpleaños, celebración, aniversario y más.

Cambio 90 Días Prometedor o Garantía de Devolución de Dinero.Viene con Una Bolsa de Terciopelo Negro de JFORYOU. READ Los 30 mejores Sexo Juguetes Hombre capaces: la mejor revisión sobre Sexo Juguetes Hombre

16G Acero Quirurgico Piercing Curvado Barbell bola Diamante Piercing Labio Ceja Ombligo Anillo Rook Helix Tragus Daith Pendientes 10 Piezas-Plata € 16.39 in stock 1 new from €16.39

Amazon.es Features Tamaño: 16 Gauge (1.2 mm), longitud de la barra: 10 mm, tamaño de bola y CZ: 3 mm.

Hecho con acero inoxidable quirúrgico 316L y circonia cúbica; Proporciona retención de color duradera y extremadamente fácil de limpiar.

10 piezas piercing rook pendientes en conjunto, cada estilo tiene 1 pieza, color: plata, negro, oro, oro rosa, arco iris; vienen con una bolsa de terciopelo de regalo gratis.

Perforaciones simples y elegantes para la joyería diaria, mostrando su personalidad, también puede como regalo de cumpleaños, día de Navidad, día de aniversario, día de San Valentín, etc.

Todos nuestros productos se ofrecen con 90 días de devolución de dinero o garantía de intercambio de productos. Si tiene algún problema con nuestros productos, comuníquese con nosotros en cualquier momento, le responderemos dentro de las 24 horas.

UWILD 10 piercings para el ombligo de titanio, acero inoxidable, caja de regalo, piercing para el ombligo, cristal brillante, joya con forma de arco y diamante € 11.31

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Piercing en el ombligo en 10 Set; Color diferente para su elección: 1 rosa, 1 negro, 1 amarillo, 1 azul zafiro, 1 blanco, 1 azul claro, 1 rojo, 1 de color blanco, púrpura 1, 1 verde

Material: acero quirúrgico 316L; Longitud de la varilla: 10 mm; Espesor de la barra: 1,6 mm;

Atractivo brillante joya doble perno ombligo.

Cuadro bellamente empaquetados, regalo maravilloso para un cumpleaños, San Valentín, aniversario, Navidad, Año Nuevo y otras fiestas

Más perforaciones de materiales de alta calidad, adornos y piercings de ombligo se encuentra en nuestra tienda

Lurrose Anillos de ombligo acylic Ombligo Piercing Studs Joyas para decoración corporal 100 piezas (color mezclado) € 11.29 in stock 2 new from €11.29

Amazon.es Features Color mezclado: hay varios colores en el paquete, por lo que tiene más opciones.

Tamaño: Aprox. 1 x 0,5 x 0,8 cm / 0,4 x 0,2 x 0,3 pulgadas.

Fácil de usar: el perno para el ombligo es liviano para llevarlo portátil.

Decoración: Bonitas joyas decorativas con una artesanía impecable, aptas para decorar tu barriga.

Amplias aplicaciones: accesorios de joyería, puedes usarlo para diferentes ocasiones como fiesta, playa, etc. y también un regalo ideal para ti y tus amigos.

Acero Quirúrgico 14 G 1pc Ombligo Ombligo Anillos Zirconia cúbico Barbell Piercing € 24.45 in stock 1 new from €24.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad: grado AAAAA + piedras de circonio cúbico

Saludable seguro tipo de metal hecha de acero inoxidable

Hipoalergénico y libre de níquel, seguro material

Alto polaco superficie lisa, gran galvanizado

Cómodo de llevar, mejor regalo

Lovepiercing - Piercing para ombligo Playboy Mathis (blanco) € 3.90 in stock 1 new from €3.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acero quirúrgico 316L.

Longitud de la barra: 10 mm.

Diámetro de la barra: 1,6 mm.

Mayhoop 12 Piezas Piercing de Ombligo con Bola de Acero quirúrgico Goma Brillo 14G 10mm Piercing de Joyería para el Cuerpo Mujeres Mezcla Negra € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 12 piercing en el ombligo, con la bola de repuesto (bola de brillo, bola de goma, bola transparente), te dan diferentes opciones para diferentes atuendos.

Espesor de la barra: 14G (1,6 mm), longitud de la barra: 10 mm, diámetro de la bola superior: 5 mm, diámetro de la bola inferior: 8 mm.

Fabricado en acero quirúrgico. Sin níquel ni plomo. Mano de obra de alta calidad y artesanía única al final protegen su piel con cuidado.

Puede usarse para piercing en el ombligo. El mejor regalo para cumpleaños, Navidad, San Valentín, etc.

Un intercambio de productos o servicio y garantía: reembolso de 90 días. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y la resolveremos en 24 horas. Espero que tengas una agradable experiencia de compra. Ven con una bonita bolsa de terciopelo como regalo gratis.

