Los 30 mejores philips oneblade recambios capaces: la mejor revisión sobre philips oneblade recambios

Philips OneBlade 2 Cuchillas de Recambio de Acero Inoxidable compatibles con todas las Maquinillas de Afeitar Eléctricas OneBlade (modelo QP220/50)



Amazon.es Features Tecnología OneBlade única: La tecnología OneBlade de Philips está diseñada para conseguir tu estilo facial preferido ya que puede recortar, perfilar y afeitar pelo de cualquier longitud, incluso en el cuerpo con el Accesorio Protector de Piel

Cuchillas duraderas de acero inoxidable: Para un desempeño óptimo, renueva tus cuchillas OneBlade cada 4 meses*

Todas las cuchillas de recambio OneBlade son compatibles con todas las maquinillas de afeitar eléctricas OneBlade

Cuchilla de doble cara: La cuchilla de doble cara corta tanto hacia arriba como hacia abajo para que siempre veas cada pelo que cortas y así consigas líneas perfectas en segundos

Incluye: 2x Cuchillas de recambio OneBlade (Accesorio Protector de Piel no incluido)

Philips OneBlade 3 Cuchillas de Recambio de Acero Inoxidable compatibles con todas las Maquinillas de Afeitar Eléctricas OneBlade (modelo QP230/50)





Amazon.es Features Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

Sistema de protección doble, para que la piel no sufra

Exclusiva tecnología OneBlade

Oneblade duradero

Apto para los modelos de producto: OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), y OneBlade Pro (QP66xx)

Cuchilla Philips OneBlade Nariz y Orejas, Cabezal compatible para Philips OneBlade y Pro Shaver, Cortapelos One Blade (1 Unidad)





Amazon.es Features [Compatibilidad]: Compatible con todos los modelos Philips OneBlade. Compatible con Oneblade (QP21xx), (QP22xx), (QP25xx), (QP26xx), (QP65xx) y (QP66xx).

[Eficiente y sin dolor]: La hoja de repuesto está hecha de materiales de alta calidad y una artesanía exquisita. Gracias a su sistema de rotación de 360° de doble hoja, le permite recortar el vello de las orejas y la nariz de forma rápida y eficiente. La carcasa de protección evita que la hoja esté demasiado cerca de tu piel.

[Fácil de instalar y limpiar]: Simplemente retire la hoja desafilada vieja, luego levante la nueva y colóquela en su lugar. Recuerda es resistente al agua. El cabezal de corte se enjuaga directamente con agua, por lo que es fácil de limpiar.

[¿Por qué reemplazar la cuchilla?]: Para mantener su cuchilla afilada y no tener que preocuparse por la cuchilla lenta. El reemplazo regular de la cuchilla es más higiénico y le brinda una mejor experiencia. Recomendamos reemplazar la cuchilla cada 6 meses para mantenerla afilada y eficiente.

‍[Atención al cliente post-venta⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️]: Si el producto tiene problemas de calidad, lo solucionaremos en 24 horas. Nos gusta recibir críticas constructivas para mejorar nuestro producto. READ Los 30 mejores Secador De Pelo Viaje capaces: la mejor revisión sobre Secador De Pelo Viaje

Philips OneBlade 360 QP410/30 Cuchilla de Repuesto para Afeitadora Eléctrica, Dura Hasta 4 Meses de Uso, de Doble Cara, se Adapta a OneBlade QP25xx y QP26xx, OneBlade Pro QP65xx y QP66xx



Amazon.es Features Cuchilla de repuesto Philips OneBlade 360; se mueve en todas las direcciones para mantener un contacto constante sobre la piel, a la vez que ofrece el control en todo momento, incluso en las zonas difíciles de alcanzar

Siempre afilada; cuchilla de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso, para mantener esa sensación de frescura; aparecerá un icono de expulsión en la cuchilla cuando llegue el momento de sustituirla por una nueva

Cuchilla de doble cara; corta hacia arriba y hacia abajo para un afeitado eficaz en segundos con la cuchilla de doble cara, que te permite ver cada pelo que estás cortando

Compatible con todos los modelos Philips OneBlade excepto QP15XX: se adapta a OneBlade QP25xx y QP26xx; OneBlade Pro QP65xx y QP66xx

El set incluye 1 cuchilla de recambio Philips OneBlade 360

Philips CP0362 Comb Attachment 1mm. for QP2520, QP2521, QP2522, QP2530, QP2531, QP6510, QP6520 OneBlade, OneBlade Pro Razor



Amazon.es Features Philips

Philips CP0362 Peine de 1 mm. Para afeitadoras QP2520, QP2521, QP2522, QP2530, QP2531, QP6510, QP6520 OneBlade, OneBlade Pro

CASA

Transparente

Philips CP0364 Accesorio de peine de 3 mm. para QP2520, QP2521, QP2522, QP2530, QP2531, QP6510, QP6520, OneBlade Pro Razor



Amazon.es Features Philips Accesorio de peine

Para QP2520, QP2521, QP2522, QP2530, QP2531, QP6510, QP6520 OneBlade, OneBlade Pro Razor

3 mm.

Referencia comercial: CP0364

Philips OneBlade QP230/50 - Pack con 3 cuchillas de recambio & Philips TT2000/43 - Cabezal de recambio, color gris



Amazon.es Features producto 1: Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

producto 1: Sistema de protección doble, para que la piel no sufra

producto 1: Exclusiva tecnología OneBlade

producto 1: Oneblade duradero

producto 2: Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo

Philips Norelco OneBlade QP220/50 - Recambios para máquina de afeitar (pack de 2) (versión extranjera)



Amazon.es Features Cuchillas OneBlade * Pack de 2 cuchillas

Philips qp230/50 oneblade Cuchillas de repuesto, 3 cuchillas



Amazon.es Features Tres cuchillas de repuesto para todos los modelos oneblade y oneblade Pro

Mantener la cuchillas hasta ocho meses (para un resultado óptimo afeitada. base: 2 completa afeitados por semana. resultados reales pueden variar)

Se adapta a todos los oneblade/oneblade Pro PRODUCTOS (qp2520, qp2530, qp6510, qp6520)

Contenido del envío: 3 cuchillas de repuesto

Philips Norelco OneBlade Cuchilla de recambio QP210/50 - Accesorio para máquina de afeitar (Shaving blade, Negro, Verde, Acero inoxidable, QP25xx, QP65xx)



Amazon.es Features oneblade can trim down, Edge up or Shave apagado any Length of Hair

Use Wet Dry or with or without Foam; even in the Shower

Blade lasts up to 4 months (Based on Two Full Shaves para Week.

Designed to reduce Skin IRRITATION, even when you are Shaving against the Grain

Fits all oneblade Handles (qp2520, qp2530, qp6510 and qp6520)

Philips Norelco OneBlade Recorta, perfila y afeita Cuchilla de Recambio

Amazon.es Features Part Number QP210/50

Philips Cabezales de Afeitadoras, Color Negro





Amazon.es Features Las cuchillas se levantan y cortan el vello, tanto largo como corto para un afeitado apurado

Súper Levanta y Corta levanta el vello para un corte cómodo y apurado, fácil de usar

Cabezales de afeitado fáciles de sustituir

Disfruta de una afeitadora como nueva al sustituir los cabezales de afeitado

Tu afeitadora como nueva

Philips Norelco OneBlade QP220/80 accesorio para maquina de afeitar Shaving blade - Accesorio para máquina de afeitar (Shaving blade, Negro, Verde, Acero inoxidable, QP25xx, QP65xx)



Amazon.es Features Part Number QP220/80 Model QP220/80 Is Adult Product Size 2 Unidad (Paquete de 1)

Philips OneBlade cara y cuerpo QP610/50 - Cuchilla de recambio para Philips OneBlade cara y cuerpo, 1 cuchilla para cuerpo y 1 peine-guía



Amazon.es Features 1 cuchilla para el cuerpo

1 peine-guía para el cuerpo

Compatible con todos los mangos OneBlade

Recorta fácilmente en cualquier dirección (3 mm)

Cuchilla que dura hasta 4 meses

Trimmer Clipper - Peine para Philips OneBlade QP2530, QP2531, QP2620, QP2630, QP2510, QP2520, QP2521, QP2522, 422203626131

Amazon.es Features Part Number CP0363 Is Adult Product Size 1 Unidad (Paquete de 1)

Guide Peigne Pour Philips OneBlade & OneBlade Pro, QP2520, QP2530, QP2620, QP2630



Amazon.es Features Modelo de adaptación: El peine guía está diseñado para el recortador y afeitadora Philips OneBlade QP2520, QP2530, QP2620, QP2630,QP6510,QP6520.

Alta calidad : Hecho de materiales de PC de alta calidad, Durable Fácil de limpiar Diseño de dientes circulares Pequeño y conveniente, Dureza moderada y le da la mayor protección.

4 Tamaños Opcionales: 4 peines guía (1/2/3/5 mm), le permiten recortar cualquier longitud de pelo fácilmente en su cara o barba Perfecto para añadir longitud adicional y estilos durante su aseo.

Fácil de usar: El peine guía está adaptado y medido con precisión, ajuste perfecto fácil de poner y quitar. Cómodo de usar, de forma rápida y eficiente.

Servicio de atención al cliente: Proporcionamos un reembolso completo si hay problemas de calidad. Si usted tiene cualquier otra pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros no dude.

Peine Ajustable para Philips OneBlade OneBlade QP2520 QP2530 QP2620 QP2630 Recambios Cuchillas Repuesto, El Peine-Guía de Precisión Tiene 14 Posiciones de Longitud de 0,4 a 10 mm



Amazon.es Features Ajuste perfecto: Diseñado específicamente para los mangos Philips OneBlade QP2520/QP2630/QP2724/QP2834, nuestro peine de longitud ajustable no es compatible con las cuchillas 360. El paquete incluye 1 peine ajustable, 1 funda protectora, 1 peine corporal y 1 cepillo. (Afeitadora no incluida).

14 en 1 comodidad: Nuestro último dispositivo de protección de peine guía ofrece 14 longitudes ajustables que van de 0,4 mm a 10 mm, por lo que es una solución todo en uno. ¡Di adiós a los múltiples peines guía! Gira el dial y consigue el look deseado sin esfuerzo.

Superior calidad: Fabricado con materiales de PC y TPU de alta calidad, nuestro peine guía es seguro para tu piel y está hecho para durar. Su estructura interna está diseñada para posicionar con precisión la longitud y obtener mejores resultados cada vez.

Fácil de usar: ¡Nuestro peine guía es fácil de usar con sólo 3 pasos y 5 segundos! Abre la hebilla, alinea el cabezal de la recortadora con la parte superior del peine guía YINKE y cierra la hebilla (comprueba dos veces si está suelta). Consigue el recorte perfecto con mínimo esfuerzo.

Compra sin riesgos: En YINKE, la satisfacción del cliente es nuestra principal prioridad. Por eso, ofrecemos una compra sin riesgos y un servicio postventa disponible las 24 horas. Si tienes alguna duda sobre nuestro producto, pónte en contacto con nosotros de inmediato. READ Los 30 mejores Gafas Sin Graduar capaces: la mejor revisión sobre Gafas Sin Graduar

PHILIPS QP2520 / 30 OneBlade razor - 3 zapatos con clip con barba de 3 d�as - recargable - 100% impermeable







Amazon.es Features Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo

Uso en seco o en húmedo, incluso en la ducha

Incluye tres peines-guía para recortar la barba: 1, 3 y 5 mm

Batería NiMH de larga duración: 45 minutos en cada uso con 8 horas de carga

Incluye 1 cuchilla de recambio adicional

Recambio afeitadora Philips TT2000/43 para afeitadoras bodygroom





Amazon.es Features Recortado y afeitado : Cambia la lámina cada 12 meses para conseguir adecuado resultados

El rendimiento para sentirse bien: Seguro y con menos irritación para un afeitado corporal más cómodo

Ofrece una óptima facilidad de uso: Uso en seco y en húmedo, 100% resistente al agua para uso en la ducha y limpieza fácil

Limpieza: Utiliza el spray limpiador HQ110 al menos una vez por semana para conseguir unos resultados óptimos

Ncluye: 1 lámina de cabezal de afeitado

RLSOCO Funda para Philips OneBlade Pro 360 Face + Body QP6651/30,QP6551/30,QP6650/30 & para Philips QP6510/30,QP6651/61,QP6541/15,QP6520/30,QP6550/30,QP6520/20 Recortador de Barba



Amazon.es Features Compartimentos precisos --El profesional diseñado para Oneblade Pro QP6651/30,QP6551/30,QP6650/30,QP6510/30,QP6651/61,QP6541/15,QP6520/30,QP6550/30,QP6520/20 Recortador de Barba(solo estuche, la afeitadora y los accesorios no están incluidos)

Compartimentos precisos --Utilice un diseño precortado para cargar perfectamente la afeitadora perfectamente colocada. Las cubiertas superior e inferior en el estuche están hechas de bolsillos de malla para adaptarse al recortador de pelo de nariz y orejas, cargador de CA, base de cargador y más accesorios.

Parte inferior desmontable--El forro de forma moldeada inferior es extraíble, por lo que la carcasa también se puede usar de diferentes maneras, sosteniendo otras herramientas.

Fácil de llevar--Nuestro estuche es muy liviano, ya sea que viaje por negocios o viaje, es muy conveniente ponerlo en su bolso o llevarlo con la mano como desee, listo para cada momento con su rostro refrescante.

100% de garantía --Este artículo se proporciona con garantía de un año con devolución del 100% del dinero o reemplazo de la competencia.

Yinke Peines-Guía y Delantal Barba para Philips One Blade OneBlade QP2530 QP2520 QP2630 QP2830, Peine-Guía de Precisión 14 Longitudes 0,4 a 10 mm, Los Mejores Regalos para Novio Hombre Marido





Amazon.es Features El producto contiene: Peine de 14-longitudes *1 + Delantal con babero para barba *1 + Protector de piel *1 + Peine corporal *1 + Cepillo pequeño *1 + Ventosas *2 + Bolsa de almacenamiento *1. (Nota: Este producto no incluye la afeitadora).

✔ Modelos aplicables: El peine guía giratorio solo es compatible con Philips One Blade QP2520 / QP2630 / QP2530 / QP2620 / QP2834 / QP2724. Este juego de peine guía se puede recortar a la longitud de barba que prefieras. El babero para barba es apto para todo tipo de cortes de pelo, recortes y afeitados. ¡Sólo posee este producto y serás el tipo más guapo!

Regalo perfecto: Sorpréndelo con este peine guía ajustable de tamaño 14 de longitud y el clásico y atemporal colorway negro y verde del delantal de un solo tono que puede usar todos los días, ya sea como un novio / hombre / marido regalo, regalo del día de Navidad, y varios regalos de vacaciones, es una elección perfecta!

Material impermeable de alta calidad: nuestro delantal de barba está hecho de tela de alta calidad con una superficie lisa, suave y agradable a la piel, no pegajosa y antiestática, la barba puede deshacerse fácilmente del babero. Viene con 2 ventosas adhesivas fuertes de alta calidad que no dejarán marcas en espejos o azulejos.

Servicio postventa: Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Haremos un seguimiento y resolveremos sus problemas por primera vez, ¡proporcionándole un excelente servicio postventa!

Cortapelos de oreja y nariz para recortadora,cuchillas de recambio Compatible con Philips Norelco OneBlade,2 unidades





Amazon.es Features Compatibilidad: compatible con Philips Norelco OneBlade recortadora QP2520/90, QP6510/70, QP6530/70, QP652070

Cabezales de cuchillas intercambiables: nuestras cuchillas intercambiables están diseñadas para cortar el pelo de las orejas y la nariz de forma segura y fácil y al mismo tiempo promover una higiene óptima.

Higiénico: el acero inoxidable es resistente a las manchas, mientras que la punta es fácil de limpiar y se puede enjuagar directamente con agua

Diseñado para la comodidad: la cuchilla incorporada gira 360 grados para adaptarse a los contornos de la nariz y las orejas para lograr el ajuste más preciso

Embalaje: embalaje desechable independiente para que nunca reciba productos defectuosos. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros

YINKE Cortapelos Nariz Cabezal de Recambio para One Blade QP2520 QP2630 QP2530 QP2620 QP2724 QP2830 y Oneblade Pro QP6651 Shaver, uchillas Impermeables de Doble Filo para Una Fácil Limpieza (1Pieza)





Amazon.es Features Perfectamente Compatible: El accesorio del cabezal de repuesto del recortador de vello nasal personalizado para todos los mangos para Norelco One Blade QP2520 / QP2530 / QP2620 / QP2630 / QP2515 y One Blade Pro QP6530 / QP6510 / QP6520/ QP6550 / QP6551 / QP6650 / QP6651 (Nota: Las afeitadoras no están incluidas).

✅ Cabezal Giratorio de Doble Filo: El cabezal del cortapelos narizcuenta con un diseño giratorio de 360 ° y un sistema de cuchilla giratoria de doble filo en el interior, también viene con una cubierta protectora para garantizar que el vello de la nariz se pueda eliminar de forma segura y fácil sin tirones dolorosos o desagradables. Es cómodo y ralaxing, haciendo que se vea más seguro en el trabajo o en una cita.

Cabeza de Acero Inoxidable: La cabeza del cortapelos nariz está hecho de acero inoxidable de alta calidad y se puede utilizar tanto en seco como en húmedo. El cabezal de repuesto está diseñado para ser insertado, por lo que es fácil de instalar y quitar.

Fácil de Limpiar y Mantener: El cabezal de cortapelos nariz se puede enjuagar directamente bajo el grifo de agua o limpiar por remojo. Deje que usted limpie fácilmente con el pelo residual.

Hassle-free Service: Valoramos todos los problemas post-venta, si encuentra algún problema en el uso, por favor no dude en contactar con nosotros, le garantizamos que le daremos una solución óptima.

Peine de barba ajustable Adjustable Beard Comb 1 - 5 mm Compatible With Philips Oneblade One Blade Shaver



Amazon.es Features ATTENTION The Razor is NOT Included With Purchase.

With this comb, you can cut and stylize your beard the way you like it. Guarantees unprecedented precision to create exact the look you had in mind! No more loose beard combs. Do more with less with the new 5-in-1 adjustable comb. Unique open comb design for an efficient trim without clogging and interrupting your routine - even on long and thick hair.

Compatible With: Models: Oneblade One Blade QP2510 QP2512 QP2513 QP2514 QP2515 QP2520 QP2521 QP2522 QP2523 QP2524 QP2525 QP2526 QP2527 QP2529 QP2530 QP2531 QP2532 QP2533 QP2620 QP2630 QP4530 QP4630 QP6505 QP6510 QP6520 QP6523 QP6530 QP6531 QP6541 QP6550 QP6551 QP6620 QP6651

Replace the: 422203626161 300006136741 300006136731 422203626151 422203626141 422203626131 422203626121

Philips OneBlade para la Cara y el Cuerpo, Recorta, Perfila y Afeita, Cuchilla Original, Peine Ajustable 5 en 1, Color Negro





Amazon.es Features Tecnología exclusiva OneBlade: Diseñada para el peinado facial y el aseo corporal, recorta, bordea y afeita cualquier longitud de vello, viene con una cuchilla de movimiento rápido (12000x por minuto)

Recorta: Consigue la barba que deseas y afeita la barba incipiente a la longitud deseada con el peine ajustable 5 en 1, sin obstrucciones incluso en vello largo y grueso

Perfila: Consigue el aspecto que deseas y logra líneas perfectas en segundos con la cuchilla de doble cara de tu recortadora para barba Philips OneBlade

Afeita: La OneBlade de Philips no afeita tan al ras como una cuchilla tradicional, por lo que el afeitado es una experiencia cómoda independientemente de la longitud del vello corporal o de la barba

Aféitate durante más tiempo: Luce siempre un aspecto impecable con Philips OneBlade gracias a la batería Ni-MH de larga duración que se carga en 8 horas y funciona hasta 45 minutos READ Los 30 mejores La Roche Posay Toleriane capaces: la mejor revisión sobre La Roche Posay Toleriane

Yinke Estuche Funda para Philips OneBlade QP2530/30,QP2520/30,QP2630/30, QP2520/65,para One Blade philip recambios, para Philips Oneblade Accesorios,Organizador Portátil de Viaje para El Hogar





Amazon.es Features Estuche funda es compatible con los sistemas One Blade QP2520, QP2530, QP2620, QP2630, recortadora y afeitadora. Dimensiones de la caja: 19.5 * 12 * 6 cm.

Esponja integrada desmontable para una mejor resistencia al impacto.

La carcasa está hecha de material EVA duro y es resistente al agua, los golpes y el polvo. Forro suave para una excelente amortiguación.

La correa de muñeca duradera facilita su transporte. El bolsillo de malla con cremallera facilita el almacenamiento de otros accesorios.

Reembolso del 100% si el caso no es com

Philips Cabezales de recambio para maquinilla de afeitar S7000, Color Acero Inoxidable





Amazon.es Features Cabezal de repuesto para todas las Philips S7000 y para las S5000 en ángulo

Sustituye los cabezales de la afeitadora cada 2 años para que vuelva a rendir al 100 %

Fácil de usar: sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos

Con hasta 90.000 movimientos de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision te ofrecen un afeitado apurado

Incluye 3 cabezales de afeitado

Cabezales de repuesto para cortapelos nariz y orejas y cejas compatibles con Oneblade QP2520 QP2630 QP2530 QP2620 QP2830 QP2724 QP2734 QP2515 (2 unidades)



Amazon.es Features Compatible con cortapelos OneBlade QP2520/QP2530/QP2620/QP2630/QP2515/QP2830/QP2724/QP2734 y One Blade Pro 360 QP6530/QP6510/QP6520/QP65555520/QP655520/QP65520/QP650/QP6 551/QP6650/QP6651

Cabezales de cuchilla para cortadora de pelo de nariz: nuestra hoja reemplazable está diseñada para cortar de forma fácil y segura el pelo de las orejas y la nariz mientras favorece una higiene óptima.

El acero inoxidable está diseñado para resistir la suciedad, mientras que la punta es fácil de limpiar y se puede enjuagar directamente con agua

La hoja integrada gira 360° para adaptarse a los contornos de la nariz y las orejas para un corte más preciso

Embalaje desechable independiente, por lo que nunca recibirá productos defectuosos, para cualquier pregunta, no dude en contactarnos

Nuevo peine 5mm cortacésped cortacésped para Philips OneBlade One Blade Shaver QP2510 QP2520 QP2521 QP2522 QP2530 QP2531 QP2620 QP2630 422203626151





Amazon.es Features Producto compatible con los dispositivos de marca: Philips

Comprueba si tu dispositivo es compatible con la descripción del producto o contactando con nuestro servicio al cliente

Vendedor francés – Especialista en repuestos electrodomésticos desde 1984

Pequeño electrodoméstico piezas de cuidado corporal, pequeño electrodoméstico

Tapa ajustable de 5 en 1 mm de 1 a 5 mm para la máquina OneBlade de Philips de la serie One Blade.





Amazon.es Features Tapa ajustable 5 en 1.

Rango de ajuste: de 1 mm a 5 mm.

Compatible con muchos modelos de la serie OneBlade QP25…, QP26…, QP27…, QP28…, QP45…, QP65…, QP66..

Los modelos compatibles se mencionan en la descripción

Embalaje OEM

