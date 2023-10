Inicio » Juguete Los 30 mejores Dardos Nerf Elite capaces: la mejor revisión sobre Dardos Nerf Elite Juguete Los 30 mejores Dardos Nerf Elite capaces: la mejor revisión sobre Dardos Nerf Elite 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

Pack de Repuesto de 50 Dardos Nerf Elite 2.0 - Incluye 50 Dardos Nerf Elite 2.0 Oficiales, Compatible con Todos los lanzadores Nerf Elite € 10.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 50 dardos de repuesto

Dardos de espuma con punta redondeada

Este pack de dardos es un enorme almacén de munición

Estarás siempre preparado para todas tus batallas Nerf

Pack de Repuesto de 20 Dardos Nerf Elite 2.0 - Incluye 20 Dardos Nerf Elite 2.0 Oficiales, Compatible con Todos los lanzadores Nerf Elite € 4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de 20 dardos

Dardos de gomaespuma

Permiten llegar a más distancia

Recarga para la batalla

100 Balas Dardos Darts para Nerf Elite Armas de Juguete € 12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alcance preciso y largo

Tamaño: 7,2 x 1,3 cm

Pack con 100 dardos

Las balas universales funcionan con cualquier arma Nerf Elite que acepte los dardos de élite estándar

Material eva suave y diseño de cabeza redonda

Nerf Elite 30 Dardos, Hasbro A0351EU6 € 8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack de recambio incluye 30 dardos Elite N-Strike

20 dardos Elite y 10 dardos Elite Deco

Los dardos son compatibles con cualquier lanzador N-Strike y con la mayoría de lanzadores N-Strike originales (se venden por separado)

Los lanzadores disparan los dardos a una distancia de hasta 22 metros

No te quedes sin munición

100 Balas Dardos Darts para Nerf Elite 2.0 Armas de Juguete € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dardos de color para la exclusiva serie N Elite 2.0

Los dardos funcionan con cualquier lanzador N Elite 2.0 (se vende por separado)

También funciona con cualquier bláster N-Strike Elite (se vende por separado)

Alcance preciso y largo

Pack con 100 dardos READ Los 30 mejores Funko Pop Monstruos Sa capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Monstruos Sa

200 Balas Dardos Darts para Nerf Elite Armas de Juguete € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alcance preciso y largo

Tamaño: 7,2 x 1,3 cm

Pack con 200 dardos

Las balas universales funcionan con cualquier arma Nerf Elite que acepte los dardos de élite estándar

Material eva suave y diseño de cabeza redonda

Lanzador Nerf Elite 2.0 Ranger PD-5 - con 5 cañones, 10 Dardos Nerf Elite, portadardos Integrado y Capacidad de personalización € 21.99
€ 12.97

€ 12.97 in stock 2 new from €12.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5 CAÑONES: El lanzador Nerf Elite 2.0 Ranger PD-5 posee 5 cañones de carga frontal, para que lances 5 dardos seguidos en las batallas Nerf

FÁCIL DE UTILIZAR: Introduce los dardos, bombea el deslizador y aprieta el gatillo para lanzar 1 dardo

PORTADARDOS INTEGRADO: El lanzador Nerf Elite 2.0 Ranger PD-5 posee un portadardos integrado para 5 dardos, para que tengas dardos adicionales a mano y recargues rápido el lanzador

10 DARDOS NERF ELITE: Viene con 10 dardos Nerf Elite de espuma, para que introduzcas 5 en los cañones y conserves 5 más en el portadardos para recargar rápido y seguir jugando

LANZADOR ADAPTABLE: El lanzador Ranger PD-5 cuenta con un riel táctico y un conector de culata para que lo adaptes a cada batalla o misión (la culata se vende por separado, sujeto a disponibilidad)

Nerf N-Strike Elite AccuStrike-Recambio para Dardos (24 Unidades), Color (Hasbro C0163EU61) € 7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta precisión de precisión

Estos dardos están diseñados para la máxima precisión

Este paquete de recambio contiene 24 dardos Elite AccuStrike

A partir de 8 años

Nerf Elite 2.0 - Lanzador Double Punch - 50 Dardos Nerf Elite - 2 Clips de 10 Dardos - Lanzador Nerf motorizado - A Partir de 8 años € 44.99
€ 34.54

€ 34.54 in stock 44 new from €34.54

4 used from €32.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LANZADOR MOTORIZADO NERF ELITE 2.0 DOUBLE PUNCH CON CAÑONES ALTERNANTES: ¡Dos cañones! El lanzador Nerf Elite 2.0 Double Punch cuenta con 2 cañones que se mueven hacia adelante y hacia atrás rápidamente mientras lanzas

LANZA CON 2 CLIPS QUE SE COLOCAN EN EL LANZADOR AL MISMO TIEMPO: ¡Dos clips! Introduce ambos clips de dardos en el lanzador y libera 20 dardos seguidos en tus juegos bajo techo y al aire libre

LANZAMIENTO NERF MOTORIZADO: El lanzador Double Punch cuenta con lanzamiento motorizado para liberar los dardos de manera rápida. Requiere 4 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas).

50 DARDOS NERF ELITE 2.0: El lanzador Double Punch de Nerf incluye 50 dardos Nerf Elite de 2 colores

CONSEJOS ÚTILES PARA JUGAR MEJOR: Aquí tienes 2 consejos para que puedas solucionar problemas. Aprieta completamente el gatillo al lanzar para evitar que los dardos se atasquen en el interior. Asegúrate de que la tapa de acceso esté completamente cerrada. El lanzador solo funcionará cuando la tapa esté completamente cerrada.

Nerf Elite Junior - Kit de Inicio - 2 lanzadores fáciles de Usar - 15 Dardos Nerf Elite - para Juegos Exteriores - A Partir de 6 años € 19.99
€ 18.99

€ 18.99 in stock 63 new from €17.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LANZADORES FÁCILES DE USAR: Los 2 lanzadores de juguete de este Set de inicio Nerf Elite Junior tienen un diseño sencillo para que niños y niñas puedan disfrutar de un emocionante juego en interiores y exteriores lanzando dardos Nerf

FÁCIL DE SOSTENER: Los lanzadores de este set tienen un tamaño que se adapta a las manos de los más pequeños y un diseño ligero que resulta fácil de sostener y transportar

FÁCIL DE CARGAR Y LANZAR: Las palancas de los lanzadores se halan con menos fuerza para que así los niños y las niñas puedan manipular el juguete por sí solos. Los dardos se introducen con facilidad en la parte frontal de los lanzadores

EXCELENTE REGALO PARA NIÑOS Y NIÑAS A PARTIR DE 6 AÑOS: El Set de inicio Nerf Elite Junior incluye 2 lanzadores fáciles de usar con miras de gran tamaño y 15 dardos Nerf Elite, lo cual lo hace un excelente regalo

JUEGO ACTIVO: Jugar con los lanzadores Nerf favorece el juego activo y la socialización en exteriores

Lanzador SMG-Zesty con Dardos Elite de Nerf Fortnite - Culata, cañón y Clip de 10 Dardos Desmontables, 10 Dardos Nerf Elite € 43.99
€ 28.84

€ 28.84 in stock 13 new from €28.84 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este lanzador SMG-Zesty está inspirado en el envoltorio Zesty que se usa en Fortnite, y refleja el mismo aspecto que el envoltorio del famoso video juego

Incluye un cañón y una culata extraíbles para que puedas personalizar el lanzador

Lanza 10 dardos seguidos con este lanzador con clip, Mueve el deslizador para preparar el lanzador y aprieta el gatillo para lanzar

Los dardos de espuma oficiales Nerf Elite han sido evaluados y probados para garantizar su rendimiento y calidad, Ideal para juegos en el exterior y en el interior

Se envía en un paquete simple y reciclable que es fácil de abrir y evita las frustraciones

Nerf Lanzador Elite Disruptor - 6 Dardos Elite, Tambor Giratorio de 6 Dardos, Modo ráfaga - Rojo - Exclusivo de Amazon € 17.34
€ 12.12

€ 12.12 in stock 3 new from €12.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAMBOR GIRATORIO DE 6 DARDOS: Lanza 6 dardos seguidos con el tambor giratorio de 6 dardos. Carga los dardos por el frente del tambor y lánzate a emocionantes batallas Nerf

MODO RÁFAGA: Prepara el lanzador y aprieta el gatillo para lanzar 1 dardo a la vez, o lanza los 6 dardos en ráfaga manteniendo apretado el gatillo y moviendo el deslizador atrás y adelante

6 DARDOS NERF ELITE: Viene con 6 dardos Nerf Elite oficiales de espuma, magníficos para jugar en exteriores e interiores. Los dardos Nerf oficiales son probados y aprobados para el rendimiento y la calidad

EMPAQUE RECICLABLE: Enviado en empaque simple y reciclable, fácil de abrir

Nerf Elite 2.0 - Juego de Objetivos Face Off - 2 lanzadardos, Objetivo y 12 Dardos Nerf Elite - Lanzador de Dardos de Espuma para niños y niñas - Juegos en Exteriores € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE LANZAMIENTO A OBJETIVOS PARA JUEGOS EXTERIORES: El Juego de objetivos Face Off incluye 2 lanzadores Nerf Elite 2.0, un objetivo con base y 12 dardos Nerf Elite para emocionantes juegos exteriores

SET DE OBJETIVOS NERF PARA 2 JUGADORES: Únete a juegos infantiles exteriores con el Juego de objetivos Face Off, el cual incluye 2 lanzadores Prospect QS-4, un objetivo y dardos Nerf Elite

2 LANZADORES NERF QUE LANZAN 4 DARDOS: Cada uno de estos lanzadores Nerf Elite 2.0 libera 4 dardos seguidos y cuenta con palanca de recarga

OBJETIVO CON BASE: Incluye un objetivo con base que puedes colocar casi en cualquier lugar para juegos Nerf interiores y exteriores. Golpea el objetivo para acumular puntos en retos competitivos

INCLUYE 12 DARDOS NERF ELITE: Los dardos de espuma Nerf Elite oficiales han sido probados y aprobados para un alto rendimiento y calidad, y son perfectos para jugar en interiores y exteriores

Nerf Lanzador Elite 2.0 Commander RD-6, 12 Oficiales, Tambor rotatorio de 6 Dardos, Funciones de personalización incorporadas, Individual, Multicolor, 6.7 x 36.2 x 24.1 cm (Hasbro E9485EU5) € 14.99
€ 9.99

€ 9.99 in stock 63 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LANZADOR PREPARADO PARA ACTUALIZACIONES. Personaliza el lanzador en todas las batallas o misiones sacando partido a los 3 raíles tácticos, el punto de unión del cañón y el punto de acople de la culata, culata y extensión del cañón no incluidas

INCLUYE 12 DARDOS NERF: Con 12 dardos oficiales de Nerf para cargar el tambor rotatorio de 6 dardos al completo y con otros 6 para que tengas todo listo para la recarga, lanza, recarga y vuelve a lanzar

DESCARGA A RÁFAGA: Arrastra hacia atrás el deslizador de carga y aprieta el gatillo para lanzar 1 dardo o descarga los 6 dardos a ráfaga manteniendo apretado el gatillo y moviendo el deslizador hacia delante y hacia atrás repetidamente

LANZA DARDOS A 27 METROS: Arroja dardos con este lanzador a una distancia de hasta 27 m

Extensión del cañón y culata no incluidos

Nerf - Elite 30 Dardos (Hasbro A0351148 ) € 12.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A partir de 8 años

Para jugar con mucha acción

Para ampliar tu rodamiento Nerf

Contiene 30 dardos Nerf N-Strike Elite

Dardos Elite.30 unidades

Nerf Elite 2.0 Flipshots Flip-8 Blaster, 8 Dart Barrels Flip para duplicar tu Potencia de Fuego, 8 Dardos Nerf, F2549 € 21.60
€ 15.75

€ 15.75 in stock 4 new from €15.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gira en la batalla: el lanzador Nerf Elite 2.0 Flipshots Flip-8 cuenta con ocho barriles, cuatro mirados hacia adelante y cuatro hacia atrás. Dispara dardos desde los cuatro barriles delanteros, luego gira los barriles traseros hacia adelante para seguir disparando

Capacidad de 8 dardos y 8 dardos Nerf: cada uno de los barriles tiene capacidad para un dardo, para una capacidad total de ocho dardos. El lanzador viene con ocho dardos oficiales de espuma Nerf Elite para cargar completamente los ocho barriles

Barriles de giro hacia atrás: dispara cuatro dardos seguidos desde los barriles que están mirando hacia adelante, luego tira hacia atrás de la vista para girar los barriles traseros hacia adelante y sorprender a la competencia con otra explosión de cuatro dardos

Mango de imprimación extraíble: carga los dardos en los barriles, tira hacia abajo del mango de imprimación, elige tu objetivo y presiona el gatillo para disparar READ Los 30 mejores Pandora Box 5S capaces: la mejor revisión sobre Pandora Box 5S

Nerf Elite 2.0 - Set de 70 Dardos de Repuesto - 70 Dardos Elite Oficiales - Compatibles con Todos los lanzadores Elite € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE 70 DARDOS DE REPUESTO: Incluye 70 dardos Nerf Elite 2.0 oficiales de espuma para mantenerte abastecido en todas tus batallas y misiones Nerf

RECARGA TUS LANZADORES NERF ELITE 2.0: A veces pasa, algunos dardos se pierden durante las batallas Nerf. En este set encontrarás dardos de repuesto para recargar los lanzadores Nerf Elite 2.0 y seguir combatiendo

COMPATIBLES CON TODOS LOS LANZADORES NERF DE DARDOS ELITE: Los dardos Nerf Elite 2.0 son compatibles con todos los lanzadores Nerf oficiales que utilizan dardos Elite. ¡Ya estás listo para recargar cada vez que juegues!

PARA LANZADORES NERF 2.0: Los lanzadores Nerf 2.0 tienen capacidades de personalización y pueden adaptarse a cada batalla o misión (se venden por separado)

Nerf Elite 2.0, Lanzador Eaglepoint RD-8, Tambor de 8 Dardos, Cañón, Mira Nerf, 16 Dardos Nerf Elite, para Jugar al Aire Libre € 24.99

6 used from €23.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LANZADOR NERF ELITE 2.0 EAGLEPOINT RD-8: Este lanzador Nerf cuenta con accesorios personalizables, lo cual te permite crear lanzadores con diferentes estilos para tus juegos Nerf al aire libre

INCLUYE CAÑÓN Y MIRA NERF: Los accesorios Nerf se fijan y desmontan fácilmente. Fíjalos y desmóntalos de acuerdo a las diferentes necesidades de la batalla

TAMBOR DE 8 DARDOS: El tambor giratorio tiene capacidad para 8 dardos y perno de recarga, lo cual te permite lanzar 8 dardos Nerf seguidos

INCLUYE 16 DARDOS NERF: Este lanzador Nerf viene con 16 dardos oficiales Nerf Elite de espuma para que tengas suficientes dardos para cargar el tambor y te queden dardos adicionales para recargar

EXCELENTES REGALOS PARA NIÑOS Y NIÑAS A PARTIR DE 8 AÑOS: Los juguetes Nerf son excelentes regalos para niños y niñas

Airlab Balas Dardos para Nerf, 100 Piezas 7,2 cm Munición de Espuma para Nerf N-Strike Elite Serie Pistolas Blasters de Juguete, Armas y proyectiles Accesorios, Azul € 11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de seguridad: Espuma. No tóxico, de alta calidad, seguro e inofensivo, tiene la certificación CE/EN 71 y cumple con las normas de seguridad de los juguetes.

Bolsa de almacenamiento: Viene con una bolsa de almacenamiento para facilitar el transporte y el almacenamiento. Cultiva los buenos hábitos de almacenamiento de los niños y ya no tendrás que preocuparte por los juguetes desordenados.

Amplia compatibilidad: Los dardos para N-Strike Elite se ajustan a todos los nuevos blasters Elite, también son compatibles con todos los antiguos blasters NERF.

Tamaño: 7,2cm x 1,2cm (longitud * diámetro); Cantidad: 100pcs dardos para Nerf. Edad recomendada: apto para niños mayores de 8 años.

Regalo ideal: Este accesorio para dardos es un regalo ideal para los niños que aman este juego. Si su hijo está interesado en los dardos para Nerf y quiere mejorar su agilidad en el control de los ojos, el control del cuerpo, el control de la mente, etc., entonces será el juguete regalo perfecto para las niñas y los niños.

Meersee Balas de Nerf Recarga Dardos 100pcs Espuma Suave Dardos Recarga Bala Blasters para Nerf N-Strike Elite Serie Niños Juguete Pistola € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Compatible con NERF N-Strike Elite o B9837 A8494 A3901 C0391 C0390 B4616 A1691 A1690 36033 53378 A0200 98696 B6259 B7169 B5574 B5573 B5816 B4620 A9316 A0707 98695 98697 etc.

Material: Hecho de plástico no tóxico y espuma EVA que cumple con la norma de seguridad DIN EN 71.

Brilla en la oscuridad: Coloca los dardos de espuma expuestos bajo una fuente de luz y brillarán en la oscuridad. Cuanto más tiempo absorban la luz, más tiempo y más brillo tendrán.

Seguridad: Estos balas NERF están diseñados con cabeza de bala de EVA suave, por lo que no causará demasiado dolor durante el tiempo de juego. Pero por favor, mantén la distancia y no apuntes a la cara del compañero para evitar lesiones en los ojos.

Reutilizable: Viene con 100 dardos de nerf en el paquete, nuestros dardos de recambio son reutilizables y es ideal para que los niños compartan y jueguen con sus pequeños amigos o familiares.

VCOSTORE Balas Nerf - 400 Piezas Dardos Nerf Balas Pistola Nerf Dart Bullets Refill Darts Accesorios para Nerf para N-Strike Elite Blasters Series by € 22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Alta Calidad: Los dardos Nerf están hechos de esponja EVA de alta calidad, inodora, flexible y no se deforma fácilmente, con buena capacidad de recuperación y reutilizable. La cabeza redonda es un poco dura, así que por favor no disparar directamente a la gente durante el uso para evitar lesiones, especialmente no en la cara.

Tamaño Universal: Tamaño de la bala 7.2 x 1.2cm, adecuada para la mayoría de las armas Nerf como N-Strike Elite, Modulus, Rebelle, Zombie Strike etc.

Balas Nerf Elite: Los dardos Nerf tienen buena retención de flecha y el peso añadido da a los nerf balas buenas características de vuelo. Mayor alcance, más precisos y más rápidos, por lo que se recomienda protección con gafas para los jugadores y los que están en el alcance.

Nerf Arrows 400's: Si quieres ganar la batalla nerf, nuestra munición nerf te tiene cubierto. Estos balas nerf son abundantes y te ayudan a hacer sustituciones rápidas en medio de un combate. Así que no lo dudes, ¡carga tu equipo ahora y que empiecen las batallas nerf!

❤️El Regalo Perfecto: Nuestra munición para pistolas nerf es ideal para equipos deportivos al aire libre en batallas Nerf, jóvenes deportistas y también es el regalo perfecto para que los niños jueguen con ella en fiestas de cumpleaños. Las balas nerf elite son perfectas para usar en espacios abiertos como patios, jardines y parques

Airlab Balas Dardos para Nerf Mega, 60 Piezas 9,5 cm Recarga Munición de Espuma para Nerf N-Strike Elite Mega Serie Armas y proyectiles de Juguete, Rojo € 19.99
€ 15.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 9,5 cm x 1,8 cm (largo x ancho); Cantidad: 60 balas para nerf.

Material de seguridad: Espuma. No tóxico, de alta calidad, seguro e inofensivo, saludable y reutilizable. Máxima calidad, diseñado, probado y certificado para cumplir con los estándares de seguridad de los juguetes.

Amplia compatibilidad: dardos es compatible con todos los Nerf Elite Mega Blasters como NERF N-STRIKE ELITE MEGA [B8086] / MEGA HOTSHOCK [B4969], etc

REGALO PERFECTO: este accesorio balas es el regalo perfecto para los niños que aman el juego. Si su hijo está interesado en dardos para nerf y quiere mejorar su agilidad para dominar los ojos, el cuerpo, la mente y más, balas para nerf será el juguete de regalo perfecto para niñas y niños.

Edad recomendada: balas para nerf es adecuado para niños mayores de 8 años.

Topways® 7.2cm Recarga de Dardos Refill Bullet Dardos de Espuma para Nerf N-Strike Elite Series Blasters Pistola de Juguete Azul 100 Piezas € 11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1005283 Model TP-RB-NF-01 Color Azul Is Adult Product

NIWWIN 100 Unids 7.2cm Relleno Foam Darts Bullet para Nerf N-strike Elite Series Blasters Kid Nerf Toy Gun Paquete de recarga Azul € 9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dardos de espuma para niños por cada pistola de juguete N-Strike Elite Blasters

Dispara más que antes, rellena para luchar

Material: plástico + espumas, hecho de material plástico de esponja suave, palos huecos de flechas de espuma, lo suficientemente suaves y seguros

Tamaño de la espuma: 7.2 * 1.3 cm, el paquete incluye: 100 piezas

No para niños menores de 3 años.

Airlab 200 Piezas Balas Dardos Brillantes para Nerf, 7,2 cm Munición de Espuma para N-Strike Elite Serie Pistolas Blasters, Armas de Juguete, Blanco € 17.99
€ 11.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicación: Se adapta a NERF A0707 A0709 A0710 A0711 A3844 A0712 A0713 A0715, y la mayoría de pistola Nerf

Seguridad y Calidad:Los dardos cumplen las normas de seguridad DIN EN 71.Los dardos están hechos de espuma segura y no tóxica.

Tamaño: 7,2 cm x 1,2 cm (longitud * diámetro)

Para los niños que son adecuados a partir de 8 años.

Entrega: 200pcs Dardos READ Los 30 mejores Juegos De Mesa Para Adultos capaces: la mejor revisión sobre Juegos De Mesa Para Adultos

Balas Dardos 200 Piezas 7,2 cm Espuma Suave Dardos Recarga Bala Blasters, Proyectiles Munición de Espuma para Nerf N-Strike Elite Serie Niños Juguete Pistola € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad y seguridad: Los dardos de espuma están hechos de EVA no tóxica y esponja suave para la durabilidad; la cabeza es semiblanda para la seguridad y no causará dolor.

¡Domina el campo de batalla ahora! ¿Cansado de quedarte sin balas a mitad del juego? Mejor abastecerse de dardos de repuesto que puedan ser disparados a larga distancia.

Cantidad suficiente: el paquete de munición de 200 piezas (7,2x1,2cm) tiene suficientes recambios para juegos Nerf más largos y emocionantes, es irrompible y reutilizable.

Adecuación: Funciona para la mayoría de las pistolas de juguete Nerf N-strike elite series blasters. (Por ejemplo: CS-35, H34069, A0709, A0710, A0711, A0712, A0713, A0714, A0715, A3844 A4492, y la mayoría de las pistolas de juguete)

Precaución: Por razones de seguridad, mantén la distancia y no apuntes a la cara de tu pareja para evitar lesiones en los ojos. No apto para niños menores de 3 años.

AMOSTING 100 Dardos Luminosos para Nerf, 7,2 cm Bala de Recarga Blanca Munición de Espuma para la Serie N-Modulus Fortnite Elite Strike Blasters con Bolsa de Juguete € 15.99
€ 11.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño general --- El tamaño de cada dardo es de 7,2 cm x 1,2 cm, color: blanco luminoso. Material: EVA, hueco con agujero. El paquete incluye 100 dardos y una bolsa con cordón.

Balas de espuma universales---funcionan para cualquier pistola Nerf que acepte dardos de élite estándar, como N-Strike Elite, Zombie strike, Retaliator, Zombie Strike, Flip Furry, Side Strike, Warrior, Strongarm, Nite Finder EX-3, Modulus ECS -13 Blaster, Jolt, Stryfe, Rhino-Fire.

Amplia compatibilidad --- Adecuado para todos los blasters Nerf N-Strike Elite, p. Ej. Pistola NERF N-Strike Blaster Series, CS-35, H34069, A0709, A0710, A0711, A0712, A0713, A0714, A0715, A3844 A4492, etc.

Más opciones --- Nuestras municiones todavía tienen verde, morado y azul. Blanco luminoso (brilla en la oscuridad). Divertirse.

Nota --- Las flechas son de plástico y un poco duras. No dispare directamente a las personas para evitar lesiones, especialmente no apunte a las caras de las personas.

SHS-Yard 500 Dardos para Accesorios Nerf, 7,2 cm, para Pistola de Dardos N-Strike/Elite/X- Shot Blasters, Color Azul y Naranja € 26.06
€ 25.14

€ 25.14 in stock 1 new from €25.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las flechas: tamaño estándar: 7,2 cm x 1,2 cm. Son compatibles con todos los viejos y nuevos blasters de NERF y otros fabricantes

Seguridad: los dardos han sido probados para el rendimiento y la calidad y están hechos de material de espuma y puntas huecas flexibles. No tóxico para los niños

Contenido: recibirás 500 flechas de alta calidad Blaster

NOTA: Nuestra empresa no está afiliada ni respaldada con la marca Nerf o ninguna de sus filiales

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD: No apuntar a los ojos o la cara. No apto para niños menores de 3 años.

HONGCI 50pcs 7.2cm Azul Balas Dardos Darts,Espuma Suave Dardos Recarga Bala Blasters para N-Strike Elite Serie niños Juguete Pistola € 7.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: goma EVA y goma.

Color: azul marino.

Longitud: 7,2 cm. Diámetro: 1,3 cm.

Aviso: la cabeza de cada bala es suave y segura; no apuntes a la cara de los contrincantes para evitar lesiones en los ojos.

80 Balas Dardos Darts para Nerf Ultra Armas de Juguete € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOS DARDOS ULTRA SON LO MÁXIMO EN LANZAMIENTO DE DARDOS. Mejora el juego con la superioridad de los dardos Ultra, lo máximo en lanzamiento de dardos

80 DARDOS ULTRA. Incluye 80 revolucionarios dardos Ultra con una innovadora punta aerodinámica, tecnología Aerofin y espuma Ultra liviana

Estilo de dardos para la exclusiva serie NERF Ultra. Los dardos SOLO funcionan con cualquier lanzador Nerf Ultra (se vende por separado)

Abastecerse con este paquete de recarga para mantener la potencia de fuego de respaldo cerca. (Los blásters se venden por separado)

Hecho de material de alta calidad y no tóxico. ¡Diviértete ahora!

