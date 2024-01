Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Pc Sobremesa 8Gb Ram capaces: la mejor revisión sobre Pc Sobremesa 8Gb Ram Ordenadores personales Los 30 mejores Pc Sobremesa 8Gb Ram capaces: la mejor revisión sobre Pc Sobremesa 8Gb Ram 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Pc Sobremesa 8Gb Ram?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Pc Sobremesa 8Gb Ram del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Neo PC - Ordenador Gaming AMD Ryzen 5 4600G 3.70GHz, RAM 8GB 3200MHz, SSD 480GB, Windows 11 - Ordenador de sobremesa, PC Gaming AMD € 388.25 in stock 1 new from €388.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PC Gaming Diseñado por nuestros expertos de Neo-PC para ofrecer una muy buena experiencia gaming, equipado con un procesador de ordenador AMD Ryzen 5 4600G que en modo turbo llega a 4.2 GHz, y una memoria RAM de 8 GB con una velocidad de 3200 MHz y con una potente tarjeta grafica Radeon Vega 7, te ofrecerá una potencia informática muy adecuada para navegar, jugar utilizar programas de edición de vídeo, imágenes y realizar múltiples tareas sin contratiempos.

Ordenador gaming con almacenamiento de estado solido ultrarrápido, Capaz de encender Windows en un abrir y cerrar de ojos, las aplicaciones y juegos que se instalen en el ordenador serán capaces de abrirse y cerrarse en instantes, además de que cuenta con una capacidad fr 480 GB SSD para instalar diversos videojuegos.

Desde Neo-PC nos encargamos de que recibas tu ordenador gaming con la última versión de Windows 11 Profesional actualizada y lista para poder usar, nuestros PCs gaming cuentan con diversos programas de uso cotidiano (Google Chrome, Rar, Firefox y demás) para facilitar una rápida familiarización con tu nuevo ordenador gaming.

Envío 100 % asegurado en 24/48H: Desde el minuto 1 que recibimos tu pedido del PC Gaming Ryzen 5 4600G, Nuestros compañeros le darán la máxima prioridad para garantizar un envió urgente en un plazo máximo de 24/48H para así poder recibir tu ordenador gaming lo antes posible y poder disfrutar al máximo la experiencia de comprar un ordenador en Amazon, gracias a Neo-PC.

¡No nos olvidamos de ti! Desde Neo-PC nuestra mayor prioridad es tu satisfacción, el saber que realizas una buena compra, el atenderles antes y después de la compra, el contar con profesionales para ayudarte en cualquier dudad que puedas tener con tu ordenador gaming. Son unas de las pocas ventajas que tiene comprar un ordenador gaming con Neo-PC, Además ofrecemos 3 años de garantía con soluciones rápidas para ti.

Ankermann Raytracing Gamer V2 | Intel Core i7 11700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | 32GB RAM | 1000GB NVMe M.2 SSD | Wild Rabbit Aero Case | 750W | Win 11 | WiFi € 1,069.00 in stock 1 new from €1,069.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EAN: 4260561747318 - Nuestra Raytracing Gamer V2 está equipada con un rápido procesador Intel Core i7 11700F 8 x 2,50 GHz con 32 GB de RAM de marca en una placa base Asus Prime H510M-K. ¡Benefíciese de la potencia combinada de una CPU rápida y una RAM veloz!

El PC está equipado con una rapidísima unidad SSD M.2 de 1 TB y es fácilmente ampliable con 4 puertos SATA 6 GB/s libres. Está dotado de 4 puertos USB 2.0 y 4 puertos USB-A 3.0.

El PC V2 está equipado con una Nvidia GeForce RTX 4060 de 8 GB 1 x HDMI / 3 x DisplayPort. La placa base está alojada en la caja Wild Rabbit AERO con 4 ventiladores RGB y una ventana lateral de cristal templado y está alimentada por una fuente de alimentación be quiet! 750W 80+ Bronce.

Para su mejor experiencia de usuario, nuestro PC Ankermann está equipado con Windows 11 para que pueda empezar a utilizarlo de inmediato, sin bloatware ni versiones de prueba de software. Hemos instalado un lápiz USB por WiFi Windows 11 y todos los controladores están instalados.

El servicio de Ankermann ofrece muchos años de experiencia en la fabricación y venta de PC en Alemania y una garantía de 24 meses. Un servicio de devolución gratuito de 6 meses en caso de reclamación de garantía y un servicio de atención al cliente rápido y amable son algo natural.

HP Slim Desktop S01-aF2002ss PC- Ordenador de Sobremesa (Procesador Dual-Core Intel Celeron J4025, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD 600 Graphics, Tower PC, Sin Sistema Operativo) Negro Intenso € 289.00

€ 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Celeron J4025 (frecuencia base de 2 GHz, hasta 2,9 GHz, 4 MB de caché L2, 2 núcleos, 2 subprocesos)

Memoria RAM DDR4-2400 MHz 8 GB (1 x 8 GB)

256 GB de almacenamiento SSD

Gráficos Intel UHD 600 integrados

Sin Sistema Operativo READ Los 30 mejores Sandisk Extreme 32Gb capaces: la mejor revisión sobre Sandisk Extreme 32Gb

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 16GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 157.00 in stock 7 new from €157.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema operativo Windows 10 Profesional.

Memoria: 240GB SSD 500GB HD

Acer Predator Orion 3000 PO3-630 - Ordenador de Sobremesa Gaming (Intel Core i5-12400F, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 2.5 GHz, Windows 11 Home, Ethernet, Wi-Fi) - Negro € 1,409.00

€ 949.00 in stock 1 new from €949.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-12400F (HexaCore), 2,50 GHz

Memoria RAM de 16 GB DDR4 SDRAM

Almacenamiento de 512 GB SSD PCI Express

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060Ti - 8GB

Sistema Operativo: Windows 11 Home

Crucial RAM 8GB DDR5 4800MHz CL40 Memoria de Escritorio CT8G48C40U5 € 27.99

€ 27.00 in stock 29 new from €27.00

10 used from €23.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Velocidades de vértigo de 4800MHz: 1,5 veces más rápidas que las DDR4

Juega a mayor velocidad de fotogramas y ejecución de los software más exigentes con casi el doble de ancho de banda respecto a las DDR4

Potenciación del sistema con el rendimiento que exigen las CPU multinúcleo de última generación

Optimización de la eficiencia a través de innovadoras mejoras y gestión de alimentación interna en el propio módulo

Tipo ECC=No-ECC, Factor de forma=UDIMM, n.º de pines=288, velocidad de PC=PC5-38400, alimentación=1,1 V

Hp Elite 8300 SFF - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-3470, 3.2 GHz, 8GB de RAM, Disco SSD de 240GB + 500GB HDD, Lector, Windows 10 Pro ES 64) (Reacondicionado) € 100.42 in stock 8 new from €88.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descubre la excelencia en informática con los portátiles reacondicionados en Amazon. Obtén un ordenador portátil potente y asequible que ha sido renovado para un rendimiento excepcional. Nuestros portátiles, cuidadosamente probados, ofrecen un equilibrio perfecto entre calidad y precio. Conéctate al futuro con dispositivos listos para cualquier tarea. ¡Elige sostenibilidad y rendimiento! ¡Compra ahora tu portátil reacondicionado en Amazon!

HUNSN Fanless Mini PC, Desktop Computer, HTPC, Kodi Box, Intel Core I3 4010Y, 4012Y, 4020Y, Windows 11 or Linux Ubuntu, BM05, VGA, HDMI, LAN, 4 x USB3.0, 2 x USB2.0, 8G RAM, 512G SSD, 1TB HDD € 272.99 in stock 1 new from €272.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compact, fully functional, all the power and functionality of a desktop computer in a compact, stylish chassis, powered by intel core i3 4010y / i3 4012y / i3 4020y processor. TDP is around 11.5w, if 8 hours one day, only around 1 kWh electricity WEEKLY, power saving and space saving

Windows 11 pro (64 bit) installed, set up is effortless and it's ready to run straight out of the box

Fanless passive cooling design, silent solution that’s ultra energy-efficient, the advanced fanless passive cooling design maximizes heat dissipation, meaning all operations can be conducted in absolute silence

HUNSN BM05 designed with vga, hdmi, 4 x usb 3.0, 2 x usb 2.0, lan, spk, mic, industrial aesthetic design and reasonable interface layout, support automatically power on after power failure

Size at 170 x 120 x 36mm, 1.5kgs, 12v 3a power supply, with power cord, all use a big brand memory and ssd/hdd with quality assurance, very powerful fanless mini pc

Hp Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-3470, 8GB de RAM, Disco HDD de 500GB, Lector DVD, Windows 10 PRO ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 94.00 in stock 5 new from €94.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ordenador de sobremesa HP 8300 SFF (Intel Core i5-3470 @ 3,2GHz (Quad Core), Memoria 8GB, Disco Duro de 500HDD DVD, WINDOWS 10 PRO ES 64)

Tarjeta grafica Intel Graphics HD, Sonido High DEF Audio, Tarjeta de RED - LAN: Gigabit Ethernet, Expansion: (1) PCI; (1) PCIe x1; (1) PCIe x4; (1) PCIe x16, Puertos: (4) USB 3.0 (6) USB 2.0 (1) RJ45 (1) PUERTO SERIE (1) Displayport (1) VGA

Contenido de la caja : El articulo + Adaptador de corriente/cable de corriente; factura

Dimensiones: 10.0 x 33.8 x 37.9 cm (4.0 x 13.3 x 14.9 in), Peso 7.6 kg (16.7 lb)

HP EliteDesk800 G1 SFF - Ordenador de sobremesa (Intel Core I5-4570 3.2 GHz, 8GB de RAM, Disco SSD 240GB, Lector DVD, Windows 10 Pro) Negro (Reacondicionado) € 119.00 in stock 4 new from €119.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODELO HP EliteDesk800 G1 SFF

Ordenador de sobremesa

Con lector DVD

Diseñado en color negro

Industrial Embedded PC, Fanless Mini Computer, IPC, Intel Celeron 2955U, Windows 11 or Linux Ubuntu, HUNSN IM08, AC WiFi, BT, VGA, HDMI, 2 x LAN, 2 x COM RS232, 4 x USB3.0, 8G RAM, 128G SSD € 218.99 in stock 1 new from €218.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Powered by intel celeron 2955u processor, applicable to a wide range of industrial applications, 7 x 24 hours of stable work, strong computing power, and can better meet industrial needs

Windows 11 pro (64 bit) installed, set up is effortless and it's ready to run straight out of the box

Fanless passive cooling design, silent solution that’s ultra energy-efficient. the advanced fanless passive cooling design maximizes heat dissipation, meaning all operations can be conducted in absolute silence

HUNSN IM08 designed with 2 x lan, 2 x com (rs232), vga, hdmi, 4 x usb 3.0, audio, industrial aesthetic design and reasonable interface layout, support automatically power on after power failure, IPC type with mounting ears

Size at 170 x 125 x 50mm, 1.5kgs, 12v 3a power supply, with power cord, all use a big brand memory and ssd/hdd with quality assurance, very powerful fanless industrial pc

HP Elite 8200 - Ordenador de sobremesa Completo + Pantalla 22 pulgadas(Intel Core I5-2400, 8GB RAM,SSD de 240 GB, DVD, Windows 10 Profesional, Negro (Reacondicionado) € 165.00 in stock 6 new from €165.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-2400 caché de 6M, hasta 3,40 GHz

Monitor:Pantalla de 20" Pulgadas

Almacenamiento de 128 GB SSD

Memoria RAM 8GB DDR3

WINDOWS 10 PROFESIONAL

NiPoGi AK1Plus Mini PC Intel Alder Lake-N95 (hasta 3.4GHz), 8GB DDR4 256GB ROM, Mini Ordenadores de Sobremesa, 2xHDMI, 4K@60HZ, BT4.2, RJ45-LAN, Mini Computadora para Escuela Educación € 199.99 in stock 2 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El último procesador Intel Alder Lake N95】Le NiPoGi AK1 PLUS Mini PC está integrado más el reciente procesador Intel Alder Lake N95 de 12 generaciones (máx. jusqu'à 3,4 GHz, 4C/4T, 6 Mode cache L3), valorado en 15 W. El N95 representa más del 20% de mejora de las prestaciones por relación con los procesadores Intel N5105 y N5095.NiPoGi Intel Processor N95 mini pc se adelantó a la lista,le permite disfrutar de una vida rápida con antelación.

【Gran capacidad de almacenamiento】El mini PC está integrado con 8 GB DDR4 RAM, 256 GB ROM SSD, puede agregar un SSD de 2,5" / M.2 SSD (2280 NGFF) (no incluido) para ampliar el almacenamiento 2TB, más espacio de almacenamiento, meses de actualización, Windows 11 Pro de 64 bits preinstalado (compatible con Ubuntu), AK1 PLUS mini ordenador es potente para la edición de imágenes, navegador de Internet, emisiones y aplicaciones de burotique.

【4K @ 60Hz Monitores duales compatibles】 El minicoordinador está equipado con 2 puertos de HDMI, 4096x2160@60Hz compatible, puede conectar 2 pantallas con la mini PC al mismo tiempo, lo que hace que sus operaciones multitarea sean más eficientes. Mini PC con bajo consumo de 15W TDP, ahorra energía. Compatible con RTC Wake y Auto Power On, también está equipado con un ventilador para una mejor refrigeración, es una mini PC ideal para educación escolar, oficina en casa.

【2.4G/5G WiFi y BT 4.2】Con 2.4G + 5G WiFi, puede conectarse a diferentes redes en cualquier momento, perfecto para viajar.El puerto Gigabit Ethernet de 1000mbp/s hace que la transmisión sea más estable y fluida. También puede conectarse fácilmente a dispositivos Bluetooth como teclados y ratones inalámbricos mediante Bluetooth 4.2, esta mini PC le brinda un entorno de oficina limpio y ordenado.

【Múltiples puertos, multifuncional】Con un tamaño de 5.04''*5.04''*2.05'', NiPoGi AK1 PLUS es pequeño en tamaño pero grande en potencia de procesamiento. Esta mini computadora está diseñada con 1 puerto de CC, 2 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0, 1 puerto RJ45 Gigabit Ethernet, 2 puertos HDMI, 1 puerto MIC, que se pueden conectar servidores, equipos de vigilancia, equipos de oficina, pantallas, proyectores, televisores, etc. Es una mini computadora barata pero multifuncional.

HP EliteDesk 800 G1 SFF Black Desktop PC, Intel Quad Core i5-4570 3.20GHz, 8GB RAM, 256GB SDD with Windows 10 Pro (Reacondicionado) € 94.00

€ 89.00 in stock 5 new from €89.00

1 used from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema operativo: Genuine Windows 10 Pro

Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz

Memoria de 8GB DDR3 RAM

Disco duro de 256 GB SDD

HP EliteDesk 800 G2 Desktop Mini USDT Intel Quad Core i5 256 GB SSD disco duro 8 GB de memoria Win 10 Pro MAR Ultra Slim Ordenador de sobremesa Mini PC (reacondicionado) € 132.99 in stock 11 new from €132.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ordenador de alta calidad: ideal para oficina, negocios, empresas, empresas, empresas, autónomos, escuela, escuela, escuela, universitarios, trabajo de oficina en casa, navegar en casa – al mejor precio.

Rendimiento – Procesador Intel Core i5 6500 hasta 4 x 3,60 GHz – fiable y potente. Calidad: sólida, robusta y de alta calidad.

Equipamiento: disco duro de 256 GB SSD, memoria RAM rápida de 8 GB. Factor de forma ultra pequeña: Green IT de bajo consumo, silencioso y de bajo consumo.

Seguridad y servicio: 12 meses de garantía sobre el distribuidor it-versand-com. Reacondicionado, probado y limpiado, técnicamente impecable, buen estado óptico.

Fácil de conectar, incluye cable de alimentación. Software Microsoft Windows 10 Pro de 64 bits, preinstalado y completamente configurado de it-versand-com.

Hp Elite 8300 - Ordenador de sobremesa + Monitor 24'' (Intel Core i5-3470, 8GB de RAM, Disco de 240 SSD+ 500GB HDD, Lector DVD, WiFi,Windows 10 Pro 64) (Reacondicionado) € 239.00 in stock 5 new from €229.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i5-3470 - 3,20 GHz

Monitor 24 Inches , Estado excelente.

Almacenamiento de 240GB SDD + 500GB HDD

Memoria RAM 8GB DDR3

HP EliteDesk 8300 SFF - Disco duro interno, procesador Intel Core i7 de 512 GB SSD (nuevo), memoria de 16 GB, Windows 10 Pro, grabadora de DVD (reacondicionado) € 169.00 in stock 5 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ordenador de alta calidad para oficina, hogar y escuela.

Excelente procesador Intel Core i7 3770 de hasta 4 x 3,90 GHz, fiable y potente.

Disco duro SSD de 512 GB con 16 GB de RAM y grabadora de DVD

HP Premium Small Form Factor Ordenador, silencioso y de bajo consumo READ Los 30 mejores Ventilador Portatil De Mano capaces: la mejor revisión sobre Ventilador Portatil De Mano

Ordenador de sobremesa (reacondicionado) Dell Optiplex 7040 Mini Intel Core i5-6400T RAM 8GB DDR4 SSD 240GB USB 3.0 HDMI Windows 10 Pro (reacondicionado) € 135.73

€ 129.00 in stock 5 new from €129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Windows 10 Professional 64 bits instalado, con etiqueta con licencia Coa + paquete Apache Open Office

Procesador Intel Core i5-6400T - Memoria RAM 8 GB DDR4 - SSD 240 GB SATA 3 2.5"

6 puertos USB 3.0 (2 frontales + 4 traseros) - Salidas de vídeo HDMI y DisplayPort - Puerto Ethernet RJ45 10/100/1000

Garantía de 1 año - Mensajero expreso - Facturable

Ordenador ideal para un uso de oficina, Internet, casa, trabajo, empresas, gestional, escuela

Beelink Mini PC, Mini S12 con Intel Alder Lake-N95 (4C/4T, hasta 3,4GHz), 8GB DDR4 256GB M.2 PCIe SSD, Mini Ordenador de Sobremesa Dual HDMI 4K UHD, WiFi 5, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet € 199.00 in stock 2 new from €199.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Rendimiento Potente] el Mini PC está equipado con el duodécimo procesador Intel Alder Lake-N95, 4 Núcleos y 4 Hilos, con una frecuencia de Turbo de hasta 3,4GHz. procesador de alto rendimiento y bajo consumo de energía, eficiente y fluido, adecuado para uso de Oficina. También es muy adecuado para entretenimiento familiar, educación en línea, negocios y otros escenarios.

[Capacidad Flexible] Equipado con 8GB DDR4 RAM de alta frecuencia (se puede actualizar a 16GB en un solo canal) y 256GB M.2 PCIe SSD, teniendo en cuenta la velocidad y la capacidad, para lograr un cambio multitarea y suave. Además, puede soportar hasta 2TB M.2 2280 NVMe/SATA3 SSD (no incluido) y agregar un 2TB 2.5inch 7mm SATA HDD/SSD (no incluido).

[Salida de UHD alta definición de Doble pantalla] Integrada Intel UHD alta definición Gráfica, compatible con la salida de resolución 4K, disfruta de una fiesta visual más clara. Se puede conectar a dos pantallas diferentes a través de dos puertos HDMI, lo que le ofrece una experiencia inmersiva de visualización de doble pantalla. Satisface las necesidades de varios programas informáticos de oficina, procesamiento de imágenes, edición de vídeo, producción de formularios, etc.

[Transmisión de alta Velocidad] WiFi 5 incorporado (802.11ac) y Bluetooth 4.2. WiFi 5 puede satisfacer sus necesidades diarias de transmisión de datos, con velocidades de transmisión de hasta 433Mbps. Tecnología Bluetooth 4.2, que puede acomodar fácilmente múltiples dispositivos. La Mini PCtambién contiene una red local de 1000Mbps, con una velocidad máxima de descarga de 128MB/S.

[Diseño Multifuncional] el tamaño exquisito y pequeño también está equipado con una variedad de interfaces: 4×USB3.2Gen2, 2×Puerto HDMI, 1×1000M LAN, 1×Enchufe telefónico, 1×Enchufe DC. Soporte para diferentes tipos de aplicaciones para satisfacer diversas necesidades diarias de trabajo y entretenimiento.

Dell - PC Optiplex 7010 SFF- Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-3470, 8GB de RAM, Disco SSD de 240GB, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 119.00 in stock 2 new from €119.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador: Intel Core i5-3470 Quad Core 64bit

Memoria RAM de 8 GB, de tipo DDR3

Almacenamiento de 240GB SSD

Lector DVD

Sistema operativo Windows 10 Professional.

BMAX Mini PC W-11pro 8GB RAM 256GB ROM SSD Mini PC de Escritorio Celeron N4100 Micro Computadora de Escritorio B2Pro, Gigabit Ethernet, HDMI X 2 para Oficina, Negocios, Cine en Casa, € 179.99 in stock 1 new from €179.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo de Navidad 【Conexión estable y fuerte】: la microcomputadora admite WiFi de doble banda 2.4G + 5G, lo que hace que la navegación, la transmisión y la descarga sean más fluidas. Disfrute también de una conexión WiFi estable en la cocina y el dormitorio. Admite RJ45 Gigabit Ethernet, experimente velocidad por cable y confiabilidad en cualquier lugar. Bluetooth 4.2 te permite conectarte a otros dispositivos de forma fácil y eficiente.

Regalo de Navidad【Diseñado para un mayor rendimiento】: con 8 GB de RAM, puede abrir todas las aplicaciones importantes al mismo tiempo, ahorrándole tiempo y mejorando su flujo de trabajo. La ROM de 256 GB garantiza que tenga suficiente espacio para almacenar todos sus documentos y aplicaciones importantes. Simplemente agregue almacenamiento a través de la ranura SATA vacía incluida. Haga más cosas, más rápido, con una mini PC confiable para sus tareas diarias.

Regalo de Navidad 【Adecuado para cualquier escena】: Mini PC con Windows con 2 salidas HDMI para admitir monitores duales para maximizar la productividad del flujo de trabajo. Obtenga una experiencia mejorada con gráficos Intel UHD, 4K UHD para entretenimiento visual en el hogar, HTPC, perfecto para oficinas en el hogar, juegos ligeros, seguridad y vigilancia digital, señalización digital, centros multimedia, salas de reuniones y más. Disfruta del entretenimiento con tu familia.

Regalo de Navidad 【Rendimiento potente】: La mini computadora BMAX B2Pro W-11 está equipada con el procesador Intel Celeron N4100 (caché de 4 MB, 1,1 GHz a 2,4 GHz), tarjeta gráfica Intel UHD y W-11 Pro preinstalado (64- bit) sistema operativo. El N4100, más rápido, puede satisfacer sus diferentes necesidades al trabajar, navegar por Internet y estudiar en casa.

Regalo de Navidad 【BMAX CUIDA DE TI】: El ventilador frío permite la máxima disipación del calor. Mini PC Linux también admite Linux, arranque automático, configuración de activación RTC y activación en LAN. Lista de embalaje: 1 * Mini ventilador de computadora, 1 * Soporte de montaje, 1 * Cable HDMI, 1 * Adaptador de corriente, 1 * Manual de usuario. Ofrecemos soporte técnico de por vida y servicio de satisfacción de 12 meses. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Hp Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-3470, 8GB de RAM, Disco SSD de 240GB, Lector DVD, Windows 10 PRO ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 97.00 in stock 5 new from €97.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ordenador de sobremesa HP 8300 SFF (Intel Core i5-3470 @ 3,2GHz (Quad Core), Memoria 8GB, Disco SSD de 240GB, DVD, WINDOWS 10 PRO ES 64)

Tarjeta grafica Intel Graphics HD, Sonido High DEF Audio, Tarjeta de RED - LAN: Gigabit Ethernet, Expansion: (1) PCI; (1) PCIe x1; (1) PCIe x4; (1) PCIe x16, Puertos: (4) USB 3.0 (6) USB 2.0 (1) RJ45 (1) PUERTO SERIE (1) Displayport (1) VGA

Contenido de la caja : El articulo + Adaptador de corriente/cable de corriente; factura

Dimensiones: 10.0 x 33.8 x 37.9 cm (4.0 x 13.3 x 14.9 in), Peso 7.6 kg (16.7 lb)

FUNYET Mini PC Windows 11 Pro, 16GB DDR4 RAM 512GB SSD N95 Procesador, Quad Core (hasta 3.4Ghz) Desktop Computer 4K, Soporte RJ45 2.4G/ 5.0G WiFi Gigabit Ethernet USB3.0 DP DC HDMI € 179.99 in stock 1 new from €179.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Procesador 2023 In Alder Lake N95 TDP15W más reciente】 La mini computadora FUNYET está equipada con el último procesador N95, con una frecuencia principal de hasta 3.4GHz, una potencia nominal de 15W y un caché de 6MB. En comparación con n5105/n5095/n5100, In Alder Lake N95 tiene una mejora de rendimiento de hasta un 30 %. La CPU N95 más rápida puede satisfacer su trabajo, navegación por Internet, estudio, familia y otras necesidades. Y mejor compatible con el sistema Windows 11 Pro.

【Almacenamiento configurado de manera óptima】FUNYET MINI PC está preinstalado con el sistema Windows 11Pro y tiene una memoria DDR4 de 16GB, lo que le permite abrir todas las aplicaciones necesarias al mismo tiempo, mejorando su flujo de trabajo. Un SSD SATA M.2 de 512GB de alto rendimiento le garantiza suficiente espacio para almacenar todos sus documentos y aplicaciones importantes. Esta MINI PC tiene una interfaz M.2 admite configuraciones de memoria SSD PCIe4.0 y satisface sus necesidades.

【Soporta monitores duales 4K 60Hz】 MINI PC lleva puertos HDMI, TYPE-C y DC para lograr compatibilidad con monitores duales y maximizar la productividad del flujo de trabajo, haciendo que sus operaciones multitarea sean más eficientes. MINI PC admite pantalla de ultra alta definición 4K 60Hz con la ayuda de la tarjeta gráfica Intel UHD. También está equipado con un ventilador para una mejor disipación del calor. Es una mini PC adecuada para uso doméstico y de oficina.

【Estabilidad y conectividad potente】 La mini computadora con procesador N95 Funyet está equipada con un puerto de red 1X2.5Gbps y un puerto de red Gigabit 1X, experimente la velocidad y confiabilidad de los cables en el hogar o en cualquier oficina. Admite 5GWiFI, la navegación, la transmisión de medios, los juegos ligeros y la descarga son más fluidos. Bluetooth 4.2 le permite no preocuparse por la transferencia de archivos y la migración de datos sin cables de datos.

【Servicio posventa confiable】La mini PC Funyet satisface las necesidades de diferentes clientes. Funyet ofrece una garantía de un año. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a través de Amazon a tiempo, le responderemos dentro de las 24 horas en días hábiles.

HP EliteDesk 800 G1 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i5-4570, 16GB de RAM, Disco SSD 240GB, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 109.00 in stock 6 new from €109.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core 4570 3200MHZ

Memoria RAM de 8 GB, de tipo DDR3

Disco Duro de 240 GB SSD

Lector Si

Kingston FURY Beast 8GB 2666MHz DDR4 CL16 Memoria para Ordenadores de sobremesa Módulo único KF426C16BB/8 € 37.99

€ 25.18 in stock 50 new from €25.34

1 used from €25.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de disipador de calor de perfil bajo

Actualización de DDR4 rentable y de alto rendimiento

Compatible con XMP de Intel

Compatible con AMD Ryzen

Funcionalidad Plug N Play

Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6400MHz C32 Memoria de Sobremesa Optimizada de Intel (Iluminación Dinámica Diez Zonas, Regulación de Tensión, Perfiles XMP 3.0 Personalizados) Negro € 174.69 in stock 22 new from €174.69

7 used from €141.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Iluminación dinámica RGB en diez zonas: Ilumine su sistema con la iluminación de diez LED RGB ultrabrillantes y direccionables individualmente por módulo, encerrados en una barra de luz panorámica para disfrutar de la iluminación RGB desde cualquier ángulo.

Regulación del voltaje integrada: El software CORSAIR iCUE permite un overclocking más sencillo, preciso y estable que el control de placas base de la generación anterior.

Perfiles Intel XMP 3.0 personalizados: Personalice y guarde sus perfiles XMP con iCUE para ajustar el rendimiento en función de la aplicación o tarea y mejorar la eficiencia.

Creación y personalización: Elija entre decenas de perfiles de iluminación predefinidos o cree los suyos con iCUE.

Elegante disipador térmico de aluminio sólido: Conduce eficazmente el calor lejos de la memoria, con el refinado estilo VENGEANCE para adaptarse al aspecto de los sistemas modernos.

Mini PC Dual Ethernet Ports, Intel-N95 203G PC,8GB RAM 256GB ROM, Mini Ordenador HDMI 4K@60 3 Screen Display, 2.4/5G WiFi, BT4.2 Low Power Consumption for Home Theater/Office € 189.00

€ 159.00 in stock 3 new from €159.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Potente procesador de rendimiento】ACEMAGICIAN T8Plus Mini ordenador incorporado más rápido Intel 12 ª generación Ader Lake-N95, frecuencia base de 1,7 GHz, hasta 3,4 GHz, (4C/4T, 6M Cache) ,soporta el sistema operativo Linux, 8GB DDR4 RAM 256GB M.2 SSD (M. 2 es mucho mejor que mSATA/HDD en términos de tamaño más pequeño y mayor rendimiento de transferencia), disfruta de una experiencia más rápida para tu TV, entretenimiento visual en casa, streaming de vídeo, navegación Web, oficina en casa.

【Dual 1000M Ethernet Ports】El elegante diseño de doble puerto Gigabit Ethernet proporciona más aplicaciones como: cortafuegos, agregación multicanal, enrutamiento suave, servidor de almacenamiento de archivos, etc. IEEE 802.11 a/b/g/n/ac integrado. no importa lo complicado que sea su entorno, el mini pc de sobremesa puede proporcionarle una red relativamente estable y sin problemas.

【Soporta tres pantallas/4K UHD】El mini PC cúbico está equipado con gráficos Intel UHD para garantizar un procesamiento de imágenes más rápido y soportar la reproducción de vídeo 4K FPS (4096x2160@60Hz), ofreciéndole una experiencia visual de primera clase. Los 3 HDMI recientemente actualizados le permiten conectar tres monitores simultáneamente, lo que reduce los tiempos de espera y aumenta la productividad. La calidad de imagen realista proporciona una gran experiencia visual.

【Eficiente disipación de calor/Amplia gama de características】El ventilador incorporado de bajo ruido con radiador de fuerte rendimiento ayuda a enfriar el hardware, reduce la pérdida de hardware y proporciona una respuesta más rápida. El mini PC de sobremesa está diseñado con múltiples interfaces (3*USB3.0, 3*HDMI, 2*1000M LAN, 1*Puerto de audio, 1*Puerto CC), el mini PC soporta conexión multidispositivo.

【Fácil de transportar el mini PC】El Micro PCmide sólo 8,94 x 8,94 x 4,35 cm y pesa 203,7 gramos, lo que lo hace del tamaño de la palma de su mano. El ordenador de sobremesa viene con un soporte VESA que le permite colgar el mini PC detrás de su monitor. Ahorre espacio en su escritorio y manténgalo ordenado. Compacto y ligero, el mini PC torre es la elección perfecta para viajar y trabajar en la oficina. READ Los 30 mejores Zowie Ec2-A capaces: la mejor revisión sobre Zowie Ec2-A

HP Elite 8300 - Ordenador de sobremesa (Intel Core i7-3770, 8GB de RAM, Disco SSD 240GB + 500GB HDD, Lector DVD, Windows 10 Pro ES 64) - Negro (Reacondicionado) € 143.00 in stock 4 new from €143.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 Año de garantía Amazon Renewed

UXX Mini PC 2023, computadora de Escritorio N5095, 8GB DDR4X RAM/256GB M.2 2280 SSD+Expandible M.2 2242 SSD+M.2 WiFi, Pantalla Triple 4K con Mouse/USB/BT/LAN/HD/Tipo-C-Oro € 199.99

€ 159.99 in stock 1 new from €159.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Múltiples opciones de conexión】 Los puertos de la unidad principal son puerto DC*1, USB 3.0*2, USB 2.0*2, puerto LAN*1, puerto HD*2, puerto tipo C con todas las funciones*1, USB2.0 Puerto tipo C*1, audio de 3,5 mm*1, que se puede conectar a pantallas, televisores, proyectores y impresoras ect. 2 puertos HD y 1 puerto tipo C con todas las funciones, pueden conectar 3 pantallas diferentes al mismo tiempo.

【Rendimiento excepcional】 La mini PC con tres pantallas conectados puede abrir PS/PR/AI/AE/EXCEL/PPT/WPS/OUTLOOK al mismo tiempo. Incluso puede usarlo para ir de compras, reuniones y más. El potente núcleo ejecuta más aplicaciones, como juegos ligeros, edición de imágenes, búsquedas en la web, consulta de correo electrónico, visualización de películas y cualquier otra cosa. La resolución 4K brinda una excelente experiencia de TV con una calidad de imagen real.

【M.2 WIFI】 La LAN de esta mini computadora admite una conexión WIFI5 de alta velocidad con una velocidad de Internet de hasta 1000 mb/s. Con tecnología multifuncional BT4.2 y 802.11a/b/g/n/ac de doble banda, garantiza una transmisión de datos eficiente y estable, e incluso en el entorno complejo de la red, el combo de doble banda 2.4G+5G puede hacer frente a cualquier ocasión, con una respuesta de red más rápida y estable, sin necesidad de preocuparse por los problemas de retraso.

【Potente sistema y disipador de calor】 La CPU de la mini PC tiene 4 núcleos y 4 subprocesos, frecuencia base del procesador de 2,00 GHz/, frecuencia de ráfaga de 2,90 GHz/ TDP: 15 W. El sistema de refrigeración de la computadora tiene dos puertos de refrigeración y una versión silenciosa. del ventilador, que no provoca calentamiento durante la ejecución del software. La CPU de la mini PC se puede enfriar mientras el mini mainframe está funcionando.

【Paquetes y garantía】 El paquete de PC de escritorio portátil UXX 300 incluye Mini PC*1, mouse inalámbrico*1, adaptador de corriente*1, manual de usuario*1, cable HD*1. La mini PC tiene un muy buen servicio de reembolso sin problemas de 30 días proporcionado por Amazon. UXX brinda soporte de servicio técnico personalizado las 24 horas y garantía gratuita del producto.

NiPoGi AK1 Plus Mini PC Intel 12TH Alder Lake-N95(hasta 3.4GHz,15W), 8GB DDR4 256GB M.2 SSD, Ordenadores de Sobremesa,2xHDMI/4K@60HZ/BT4.2/RJ45-LAN, Computadora Torre para Negocios/Escuela € 189.00 in stock 4 new from €189.00

1 used from €151.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Último Procesador Intel Alder Lake-95】NiPoGi AK1 PLUS Mini PC lleva integrado el último 12º procesador Intel Alder Lake-N95(máx. hasta 3,4 GHz, 4C/4T, 6 MB de caché L3), TDP de 15W. El N95 representa más de un 20% de mejora de rendimiento respecto a los procesadores Intel N5105 / N5095, un 10% mejor que el N100. Perfecto para uso profesional o personal en el hogar, la escuela, la oficina, el hospital o la industria.

【Gran capacidad de almacenamiento】El mini PC está integrado con 8 GB DDR4 RAM, 256 GB ROM SSD, puede agregar un SSD de 2,5" / M.2 SSD (2280 NGFF) (no incluido) para ampliar el almacenamiento 2TB, más espacio de almacenamiento, meses de actualización, AK1 PLUS es potente para la edición de imágenes, navegador de Internet, emisiones y aplicaciones de burotique.

【4K @ 60Hz Monitores duales compatibles】 El minicoordinador está equipado con 2 puertos de HDMI, 4096x2160@60Hz compatible, puede conectar 2 pantallas con la mini PC al mismo tiempo, lo que hace que sus operaciones multitarea sean más eficientes. Mini PC con bajo consumo de 15W TDP, ahorra energía. Compatible con RTC Wake y Auto Power On, también está equipado con un ventilador para una mejor refrigeración, es una mini PC para uso doméstico y de oficina.

【Conexión Rápida y Fácil】Con WiFi de doble banda 2.4G + 5G, puede conectarse a diferentes redes en cualquier momento, perfecto para viajar.El puerto Gigabit Ethernet de 1000mbp/s hace que la transmisión sea más estable y fluida. También puede conectarse fácilmente a dispositivos Bluetooth como teclados y ratones inalámbricos a través de Bluetooth 4.2. Con soporte VESA, este mini PC le ofrece un entorno de oficina limpio y ordenado.

【Pequeño Pero Potente】Con un tamaño de 5.04''*5.04''*2.05'', ligero 391g, NiPoGi AK1 PLUS es pequeño en tamaño pero grande en potencia de procesamiento. Con 2*HDMI, 1*Puerto RJ45, 4*Puertos USB para adaptarse a diferentes necesidades, es una opción ideal para las personas que quieren un ordenador pequeño que sea fácil de transportar.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Pc Sobremesa 8Gb Ram disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Pc Sobremesa 8Gb Ram en el mercado. Puede obtener fácilmente Pc Sobremesa 8Gb Ram por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Pc Sobremesa 8Gb Ram que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Pc Sobremesa 8Gb Ram confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Pc Sobremesa 8Gb Ram y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Pc Sobremesa 8Gb Ram haya facilitado mucho la compra final de

Pc Sobremesa 8Gb Ram ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.