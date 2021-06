Inicio » Top News Los 30 mejores Pastillas Para Dormir capaces: la mejor revisión sobre Pastillas Para Dormir Top News Los 30 mejores Pastillas Para Dormir capaces: la mejor revisión sobre Pastillas Para Dormir 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Ana Maria Lajusticia - Triptófano con melatonina + magnesio + VIT B6 – 60 comprimidos. Induce al sueño y mejora la calidad del sueño. Apto para veganos. Envase para 30 días de tratamiento. € 13.95

€ 7.83 in stock 19 new from €7.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La melatonina es una hormona que mejora la calidad del sueño y refuerza el sistema inmunológico. El triptófano con magnesio y vitamina B6, ayuda a la producción de esta dentro del organismo.

El triptófano actúa como precursor de la serotonina, un neurotransmisor implicado en la regulación del estado anímico, el estrés, y el descanso.

El L-triptófano es un aminoácido esencial, lo que significa que nuestro organismo no puede producirlo por sí mismo y debe ser adoptado de manera exógena al organismo.

El magnesio contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.

Los aminoácidos son imprescindibles para muchos de los procesos de nuestro metabolismo

Care + Pastillas Sueño reparador 100 g € 9.55 in stock 10 new from €9.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Complemento alimenticio a base de Melatonina y extractos secos de Valeriana, Passiflora, Melissa y Espino Blanco, una planta capaz de promover la relajación y el bienestar mental

Mejora la conciliación del sueño gracias a los extractos de Melanina, que ayuda a controlar el ritmo circadiano, el cual regula los ciclos de sueño

También favorece el bienestar mental durante períodos de estrés, lidiando con la tensión y el estrés del día a día y promoviendo la relajación

Además Care Sueño Reparador contiene Melissa, que contribuye a que el descanso sea de calidad, reduciendo el nerviosismo y la irritabilidad

Modo de uso: tómatelo 30 minutos antes de irte a dormir para aumentar los beneficios; se recomienda reducir la toma a una cápsula al día; sin gluten ni lactosa

Melatonina – Valeriana – Tila – Pasiflora - Para conciliar el sueño | Conciliación Rápida del Sueño Con Efecto Duradero | Más Energía durante el Día| 100% Natural | 90 Cápsulas € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ MELATONINA: Los comprimidos de Melatonina de Zentrum 90 son naturales y contienen Valeriana, Pasiflora, Melisa, Tila y Amapola californiana, para ayudar a conciliar el sueño.

✅ AYUDA A CONCILIAR EL SUEÑO: Las cápsulas de Melatonina con otras plantas de acción antiespasmódica y analgésic las dificultades para dormir. Genera efectos sedantes naturales para ayudar a dormir mejor.

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ PROPIEDADES ANTIOXIDANTES: Los comprimidos de Melatonina actúan como un antioxidante potente y versátil. Protege los lípidos y las proteínas de los daños y contribuye a la neutralizar los radicales libres, retrasando el envejecimiento.

RELAJANTE NATURAL: Hay diversas plantas medicinales, entre ellas la pasiflora que contienen alcaloides y flavonoides que son sedantes no adictivos y eficaces.

‍ ‍ PROPIEDADES: Las cápsulas de Melatonina de ZENTRUM 90 contienen componentes 100% orgánicos formulados para garantizar la relajación y conciliación del sueño. suplemento natural antioxidante y conciliador del sueño con pasiflora, amapola californiana, melisa, tila y valeriana.

Natural Triptófano con Melatonina y Espirulina para mejorar el sueño, reducir la ansiedad, aumentar la energía, la concentración y el bienestar - 70 Comprimidos € 21.90

€ 18.90 in stock 2 new from €18.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Remedio 100% NATURAL que aumenta los niveles de Serotonina que están directamente relacionados con la mejora de la formación de memorias y la habilidad de resolución de problemas

‍♀️ Niveles elevados de l-tryptófano están altamente relacionados con mejoras del bienestar.

⭐️ L-triptófano mejora los ciclos del sueño y optimiza el sueño profundo

Estudios demuestran que niveles más elevados de Triptófano pueden reducir los niveles de estrés

La literatura científica demuestra que que la mezcla de Triptófano + Melatonina es significativamente más eficaz que los otros remedios naturales existentes, tales como la Valeriana o la Pasiflora y más potente que la Melatonina sola.

AQUILEA Sueño 60 Comprimidos - 1 unidad € 15.63

€ 13.19 in stock 26 new from €13.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features aquilea sueño 60comp

cuida tu salud de la mano de nuestros productos.

cuidarse nunca fue tan fácil gracias a nuestros productos.

producto de alta calidad

Melatonina Epaplus Sueño Liberación prolongada 60 comprimidos € 11.95

€ 10.35 in stock 17 new from €8.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Complemento alimenticio con melatonina 1,98 mg que ayuda a conciliar el sueño, triptófano, magnesio y vitaminas B3 y B6.

Su innovadora fórmula en comprimidos Retard facilita la liberación prolongada y sostenida de Melatonina durante toda la noche (8 horas) según el estudio de disolución realizado por el Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología de Barcelona.

Para personas que les cuesta conciliar el sueño o mantener el sueño 8h.

Para personas que tienen alteraciones del sueño porque trabajan con cambios de turnos.

Para personas que tienen jet lag. La melatonina también contribuye a aliviar la sensación subjetiva de desfase horario (jet lag). READ Bouygues Telecom no quiere asociarse con ofertas 5G gratuitas a precios reducidos

Uriach Aquilea Sueño - 30 Comprimidos € 8.90 in stock 40 new from €8.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El comprimido bicapa, creado por Aquilea y avalado por la Fundación Estivill Sueño, contiene una primera capa de melatonina que ayuda a conciliar el sueño, y una segunda capa, de liberación prolongada, formada por extractos de Valeriana, Pasiflora y Amapola de California, que facilitan un sueño reparador.

Apto para celíacos

Sin lactosa

Sin azúcar añadido

Soria Natural - Melatonina - Complemento alimenticio - Regulacion del sueño, insomnio - 90 comprimidos - Jet-lag - Antiedad € 8.24

€ 7.00 in stock 12 new from €7.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ MELATONINA: Es una hormona producida en el cerebro por las noches, por lo que ayuda a conciliar el sueño y combatir el insomnio de forma natural. Está involucrada en el ritmo biológico y circadiano. NO CREA DEPENDENCIA como otros somníferos

💤 CONCILIACIÓN DEL SUEÑO: Controla los ciclos sueño-vigilia, las fases y la calidad del sueño, la recuperación corporal durante la noche, la adaptación al clima y a las diferentes estaciones del año.

💊 ANTIEDAD NATURAL: La administración de melatonina logra “engañar” al cuerpo, haciéndole “creer” que se encuentra en una etapa más joven, produciendo un retroceso, o una lenificación, en el proceso de envejecimiento, regenerando todos los órganos y sistemas del cuerpo.

🛩 PARA EL JETLAG: Evita este trastorno del sueño al viajar a lugares con diferentes husos horarios

⏱ MODO DE EMPLEO: Se recomienda tomar 1 comprimido al día media hora antes de acostarse, preferentemente a la misma hora todos los días. En casos de viajar a otra zona horaria, se recomienda tomar la melatonina media hora antes de ir a dormir en la nueva zona horaria. Para quienes trabajan en turnos, tomarlo 1 hora antes de dormir sea de día o de noche

Dorminatur gummies Dorminatur, 50 Unidades, 135 g € 11.40 in stock 14 new from €8.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BENEFICIOS DE LA MELATONINA: contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.

FORMATO GUMMIES: 50 caramelos de goma con sabor a fruta.

SEGURO: sin gluten, sin alérgenos y sin GMO. Fabricado en la UE.

REGULACIÓN DEL SUEÑO: recomendado para trabajadores con cambios de turno, ancianos, jet lag, periodo postvacacional…

DUERME BIEN – Melatonina Pura 100% Asimilada de Absorción Sublingual + Vitamina B6 | Para un Descanso Profundo y Reparador | Dormirás Como Nunca Antes | Melatonina de Rápida Actuación | 60 UND. € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MELATONINA PURA DE ABSORCIÓN SUBLINGUAL – Duerme Bien se fabrica con tecnología de microencapsulación en formato gominola sin Azúcar, que aporta 1,5 mg de Melatonina pura de asimilación sublingual.

RESULTADOS DE SUEÑO ÚNICOS – Gracias a sus componentes activos destinados a ofrecer al cuerpo un sueño reparador y sin interrupciones durante 8 horas ya que elimina los problemas del insomnio.

DOSIS EFICAZ DE MELATONINA – Duerme bien utiliza tecnología de microencapsulación para sus componentes activos, lo que permite evitar la destrucción de su dosis por los jugos gástricos estomacales.

RÁPIDA ABSORCIÓN – Con Duerme Bien conciliaras rápidamente el sueño, gracias a la alta absorción de la melatonina vía sublingual y a la sintetización de las hormonas antiestrés por la Vitamina B6 pura

8 HORAS DE SUEÑO REPARADOR – Con Duerme Bien dormirás como nunca antes, evitando así la sensación de fatiga, cansancio o falta de energía; y todo ello sin ningún tipo de efecto secundario.

Melatonina 1mg, 400 Tabletas (Suministro + 1 Año), Melatonina Pura, Complemento de Melatonina para dormir bien, el insomnio y reposar mejor, Melatonina Fuerte para dormir, Clínicamente Probado € 15.97 in stock 1 new from €15.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ MELATONINA PARA DORMIR BIEN - La melatonina es conocida como la "hormona del sueño", ya que interviene en el ciclo natural del sueño, mejorando la calidad del mismo. Según la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), la melatonina contribuye a aliviar la sensación subjetiva de desfase horario (jet lag) y contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.

✅ COMPLEMENTO PARA DORMIR TODA LA NOCHE - Nuestras pastillas para dormir contienen 1 mg de melatonina pura por comprimido, una dosis recomendada y autorizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en España.

✅ 400 PASTILLAS PARA MÁS DE UN AÑO DE SUEÑO RECONFORTANTE - Con 400 tabletas por bote y la dosis recomendada de 1 tableta al día, justo antes de acostarse, nuestro bote de melatonina pastillas dormir dura más de un año, ¡Una relación calidad/precio inmejorable!

✅ 100% VEGANO, SIN OGM Y SIN ADITIVOS - Nuestro complemento de melatonina pura está libre de agentes separadores como los estearatos de magnesio, gelatina, sabores, colorantes y naturalmente sin OGM. Nuestras cápsulas están hechas de hidroxipropilmetilcelulosa. Sin gluten y sin lactosa.

✅ MARCA DE CALIDAD ALEMANA - Todos los productos GloryFeel se fabrican en Alemania de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están sujetos a estrictos controles, así como a pruebas periódicas realizadas por laboratorios acreditados. Contáctenos para obtener más información, estaremos encantados de enviarle los resultados de nuestras pruebas.

Duérmete | Melatonina Pura con L-Teanina, Valeriana, Pasiflora y Manzanilla | Elimina el Insomnio | Mejora la calidad del Sueño | Induce un Sueño Natural y Reparador | Efecto Rápido | 60 Cápsulas € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DORMIRÁS COMO NÚNCA ANTES – Duérmete ofrece una relajación física y mental plena a la hora de querer irse a dormir, eliminando así los problemas para conciliar el sueño como el estrés, gracias a nuestra fórmula exclusiva a base de Melatonina 100% Pura con L-Teanina, Valeriana, Pasiflora y Manzanilla..

FAVORECE LA CONCILIACIÓN RÁPIDA DEL SUEÑO – Obtén resultados eficaces desde la primera toma en un plazo máximo de 30 minutos gracias a nuestra fórmula microencapsulada, la cual estimula naturalmente la hormona del sueño induciendo a tu cuerpo a un descanso pleno y duradero hasta 8 horas después de su ingesta.

¡QUE NI EL SUEÑO NI EL CANSANCIO TE DETENGAN! – Duérmete aumenta las horas y mejora la calidad del sueño gracias a su acción relajante antiestrés, permitiéndote descansar mejor y aportar a tu cuerpo grandes dosis de energía y vitalidad para poder afrontar tus rutinas diarias, laborales y extralaborales libres de cansancio y fatiga.

TRATAMIENTO ANTI INSOMNIO SIN EFECTOS ADICTIVOS NI SECUNDARIOS – Gracias a nuestra fórmula desarrollada por especialistas farmacéuticos conseguimos ofrecer el mejor tratamiento del mercado contra el insomnio. Duérmete es un producto 100% natural, sin efectos secundarios y no genera ningún tipo de dependencia, no como otros productos de la competencia que si la generan.

FARMA FUSION, TU MARCA DE CONFIANZA – En Farma Fusion tu salud y bienestar es nuestra prioridad Nº1, por ello desarrollamos productos líderes en el mercado para garantizar resultados eficaces y seguros con garantías de calidad GMP e ISO 9000, 9001 y 9002.

Sakai - Melatonina Sleep, 60 comprimidos masticables. Conciliación rápida del Sueño con efecto Duradero. Melatonina, Pasiflora y Tila. 1,9mg de Melatonina por comprimido. € 9.85

€ 7.76 in stock 7 new from €7.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Melatonina Sleep es un complemento alimenticio que favorece un Descanso Prolongado y Reparador.

La Melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.

Formulado con 1,9mg de Melatonina, potenciada con extractos titulados de Pasiflora y Tila para mejorar y completar la Eficacia de la Melatonina.

Rápida absorción, Rápido efecto. Los comprimidos masticables permiten una mejor absorción de la Melatonina a través de la mucosa bucal, potenciando su acción.

Mantener el esquema del ciclo sueño-vigilia es importante para un óptimo estado de salud. La Melatonina ayuda a las personas con complicaciones para Dormir, por diversas causas: Insomnio, Jet Lag, Trabajo a Turnos, Estrés o Ansiedad… La Melatonina contribuye a aliviar la sensación subjetiva de desfase horario (jet lag)

Melatonina Pura 1,8mg con Valeriana y Tila | Conciliar el Sueño, Insomnio y Descansar Mejor con Melatonina, Valeriana, Tila, Pasiflora, Melisa y Amapola de California | 60 Cápsulas Veganas Nutralie € 19.90

€ 16.90 in stock 3 new from €16.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MELATONINA CON VALERIANA Y TILA. La melatonina es una hormona que se encuentra de forma natural en nuestro cuerpo e interviene en el ciclo natural del sueño, facilitando su conciliación y calidad. Melatonina de Nutralie 60 cápsulas contiene 1,8 mg de esta hormona en cada dosis para reforzar su presencia en nuestro organismo, además de contener plantas con propiedades relajantes como la valeriana y la tila, que pueden ayudar a dormir mejor.

CONCILIACIÓN DEL SUEÑO, INSOMNIO Y MEJOR DESCANSO. La melatonina contenida en el complejo contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño y aliviar la sensación subjetiva de desfase horario (jet lag). Además se añaden los beneficios de la vitamina B6, que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, a la vez que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Estas son propiedades saludables aprobadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

FÓRMULA PARA DORMIR BIEN 100% VEGANA. Los ingredientes de la fórmula de la Melatonina de Nutralie pueden mejorar la calidad del sueño. Su composición, además de contar con valeriana y tila, contiene otras plantas con importantes propiedades relajantes como la Pasiflora, la Amapola de California y la Melisa, además de la vitamina B6. Esta perfecta combinación natural puede favorecer a un buen sueño, y es a la vez 100% vegana y apta para cualquier tipo de dieta.

CALIDAD NUTRALIE. Nuestra Melatonina ha sido elaborada bajo un proceso controlado y certificado mediante los más estrictos protocolos de calidad, desde el origen hasta el producto final.

Bestme Morfeo : Descanso Profundo y Reparador I Relajante Natural I Recuperador Muscular I Melatonina Natural I Gaba I 5 htp I Bacopa I Zma zinc magnesio b6). 30 Pastillas para Dormir Bien € 20.55

€ 18.15 in stock 2 new from €18.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Diseñado para calmar tu mente, relajar tu cuerpo y tranquilizar los sentidos (Efectos relajantes) , para una mejor noche de sueño. Morfeo ayuda a calmar la ansiedad y mejorar la calidad del sueño . Restaura la función cognitiva gracias a sus nootropicos naturales como la Bacopa Monnieri , obteniendo así un despertar fresco y renovado.

✅ Utilizamos los mejores ingredientes científicamente probados que se encuentran en la Naturaleza. : GABA (ácido gamma aminobutírico) . Magnesio (bisglicinato de magnesio) . Extracto seco de Bacopa Monnieri , 5HTP (mejor absorción que el Triptofano y precursor directo de la Serotonina) , Zinc (bisglicinato de zinc) , Vitamina B6 y Melatonina pura natural

✅ Sabemos que la combinación correcta de nutrientes puede hacernos más fuertes, más rápidos, más equilibrados y más energéticos. Con años de ciencia detrás y una investigación avanzada a nuestro alcance, creamos combinaciones poderosas de vitaminas, minerales, fitonutrientes y aminoácidos para que tu cuerpo y mente puedan sentir y rendir al 100%

✅ GARANTIA DEVOLUCION : Estamos tan seguros de que el producto mejorará la calidad de su sueño, que si no es así, le reembolsamos el dinero.

✅ Morfeo se fabrica en España bajo las directrices estrictas de la Unión Europea. Los ingredientes son cuidadosamente seleccionados y probados para garantizar la máxima pureza y potencia. Morfeo se fabrica en Laboratorio bajo certificación ISO 9001. ( Puede recibir la etiqueta en inglés ya que distribuimos internacionalmente). READ Ha llovido en Córdoba y sigue vigente un aviso por fuertes tormentas

Melatonina pura + L-teanina + vitamina B6 de alta solubilidad | Concilia el sueño rápidamente y descansa sin interrupciones | 8 horas de sueño natural y reparador | No más noches sin dormir | 90 uds. € 13.95

€ 12.95 in stock 2 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ PRODUCTO EXCLUSIVO Y EFICAZ – DormiPlus de Healthy Fusion ha sido desarrollado con componentes activos de altísima calidad que, unidos a la última y exclusiva tecnología de microencapsulación existente en el mercado, nos permite ofrecer un producto seguro e innovador, ya que nuestro organismo asimila los componentes activos sin producir ningún tipo de efecto secundario.

✅ INDUCE Y CONCILIA UN SUEÑO REPARADOR - La Melatonina pura microencapsulada junto a la L-Teanina de Dormiplus inducen a un sueño profundo y reparador durante 8 horas, además actúa también como un potente regulador del sueño para personas que tengan desfases horarios, jetlag, trabajos nocturnos y/o problemas de insomnio.

✅ EFICAZ PODER RELAJANTE ANTIESTRÉS – La L-Teanina asimilada utilizada en DormiPlus se encarga de relajar el sistema nervioso, eliminando los signos del estrés diario para conseguir disfrutar de un sueño realmente reparador y reconfortante, consiguiendo afrontar la rutina diaria de forma positiva y con mayor grado de concentración.

✅ REGULADOR DE LOS RITMOS CIRCADIANOS – La Melatonina pura y la L-Teanina asimilada de DormiPlus regulan el ritmo biológico del sueño, consiguiendo con ello ajustar los desfases horarios y regular el ciclo circadiano.

✅ CALIDAD Y SATISFACCIÓN GARANTIZADA – Desde Laboratorios Fersa Ibérica garantizamos la máxima calidad en nuestros productos, todos con certificación GMP, ISO 9001 e ISO 9002. Nuestros productos pasan por minuciosos controles de calidad internos y cuentan con todos los permisos sanitarios correspondientes. Calidad, confianza y satisfacción garantizada. Si tienes cualquier pregunta no dudes en contactarnos, estaremos encantados de atenderte.

N2 Natural Nutrition Melatonina Pura 1,9 mg, 5HTP Griffonia, Vitamina B6. Alta Dosis. Facilita la Conciliación y Mejora Calidad del Sueño. Pastillas para dormir, Ansiedad, Insomnio. 90 Capsulas € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA DÓSIS MÁS ALTA DE MELATONINA 1,9 MG Y 5-HTP PARA EL MEJOR SUEÑO Y DESCANSO: El Suplemento de Melatonina de N2 Natural Nutrition destaca por su Alta Concentración 1,9 mg de Melatonina por dosis. La Melatonina Contribuye a disminuir el tiempo necesario para Conciliar el Sueño, se usa contra el Insomnio, y para ajustar el reloj interno del organismo en caso de Jet Lag.

⚡MAXIMIZA EL BIENESTAR, DISMINUYE EL CANSANCIO Y MEJORA TU ESTADO DE ÁNIMO: El Potente complemento de Melatonina, 5HTP y Vitamina B6 proporciona Bienestar y Disminuye el Cansancio y la Fatiga. La Griffonia Simplicifolia (98% 5-HTP) Triptófano puede ser Beneficiosa para la Mejora del Estado de Ánimo y la Vitamina B6 Contribuye a la Función Psicológica Normal.

CÁPSULAS DE CLOROFILA. LIBRES DE ESTEARATO DE MAGNESIO, GLUTEN Y LACTOSA: Nuestro Suplemento de Melatonina + 5 HTP y Vitamina B6 se presenta en Cápsulas Vegetales de Clorofila en lugar de comprimidos, para aportar la máxima concentración y pureza, minimizando el uso de aglomerantes, maximizando la absorción de los principios activos y reduciendo la irritación intestinal.

CERTIFICADO VEGANO: Complementos 100% Naturales, con certificación VEGANA por la "The Vegetarian Society" Británica. Fabricados en Laboratorios de la CE, cumplen con la estrictas normas y procesos de fabricación ISO 9001, FDA Americana, GMP (Buenas Prácticas de Fabricación).Todos nuestros ingredientes están libres de transgénicos y son "Cruelty Free".

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Para N2 Natural Nutrition la satisfacción de nuestros clientes es nuestra razón de ser. Así que si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos, nuestro equipo de nutricionistas y expertos estarán felices de ofrecerte la mejor solución lo antes posible.

Melatonina con L-Teanina, Valeriana y Vitamina B6 | Mejora la calidad del sueño | Conciliación rápida con efectos duraderos (8 horas) | Ayuda con el insomnio y los trastornos del sueño | 60 cápsulas € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DÓSIS PURA DE MELATONINA PARA MEJORAR EL SUEÑO Y EL DESCANSO – Nuestra melatonina destaca por su alta concentración y pureza, además está enriquecida con L-Teanina, Valeriana y Vitamina B6, componentes activos que contribuyen a mejorar la calidad del sueño y disminuir el tiempo de conciliación de este.

CONSIGUE UN MÁXIMO BIENESTAR – Duerme+ disminuye el cansancio y mejora tu estado anímico gracias a que proporciona un sueño sin interrupción prolongado y reparador de hasta 8 horas después de su ingesta, permitiéndote mejorar sustancialmente tu calidad de sueño y descansar como realmente te mereces.

CONCILIACIÓN MÁS RÁPIDA DEL SUEÑO – Concilia el sueño de manera rápida desde la primera toma sin efectos secundario gracias a sus componentes activos microencapsulados de liberación prolongada, capaces de disolverse hasta en un 100% en tu organismo ofreciendo resultados rápidos en 30 minutos para un máximo bienestar y descanso.

AYUDA CONTRA EL INSOMNIO – Duerme+ ha sido desarrollado para ayudar a combatir los trastornos del sueño, es por ello por lo que Dream Plus se convierte en un producto altamente eficaz y recomendado contra los casos de insomnio y para ajustar el reloj interno del organismo en caso de desfases horarios o jet lag.

ALSA LABS, MARCA SINÓNIMO DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN – Desde Alsa Labs nuestro mayor objetivo es tu óptimo bienestar y cuidado personal. Por ello, desde nuestro laboratorio desarrollamos productos altamente eficaces y seguros para tu salud. Todos nuestros productos son 100% nacionales con certificaciones de calidad, desarrollados bajo estrictos controles de sanidad en Laboratorios con certificaciones GMP e ISO 9000, 9001 y 9002

Ana Maria Lajusticia - Triptófano con magnesio + VIT B6 – 60 comprimidos. Reduce la ansiedad, el cansancio y regula el reloj interno. Apto para veganos. Envase para 30 días de tratamiento. € 13.70

€ 9.41 in stock 28 new from €9.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El L-triptófano es un aminoácido esencial, lo que significa que nuestro organismo no puede producirlo por sí mismo y debe ser adoptado de manera exógena al organismo.

El triptófano actúa como precursor de la serotonina, un neurotransmisor implicado en la regulación del estado anímico, el estrés, y el descanso.

Participa en la formación de melatonina.

El magnesio contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.

Los aminoácidos son imprescindibles para muchos de los procesos de nuestro metabolismo

Melatonina Complex | 120 cápsulas veganas para 4 meses | Con 5-HTP, Valeriana, Melisa, Pasiflora, Amapola Californiana, Lúpulo y Tila | Mejora el sueño y el descanso, y reduce la ansiedad y el estrés € 16.87 in stock 1 new from €16.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXCELENTE FÓRMULA a base de Melatonina, 5-HTP, Valeriana, Pasiflora, Melisa, Amapola de California, Tila y Lúpulo que te ayudará a conciliar el sueño, mejorar el descanso y reducir la ansiedad y el estrés. GRAN CANTIDAD DE PRODUCTO AL MEJOR PRECIO: Ofrecemos 120 cápsulas veganas por bote, suministro para 4 meses.

❤️ LA MEJOR MELATONINA COMPLEX: Cada cápsula contiene 1 mg de Melatonina, 10 mg de 5-HTP y extractos naturales concentrados de Valeriana (15 mg), Melisa (40 mg), Amapola de California (150 mg), Pasiflora (120 mg), Tila (20 mg) y Lúpulo (150 mg). Nuestro producto garantiza la óptima biodisponibilidad, absorción y eficacia. Destacar que no utilizamos Estearato de Magnesio, un aditivo poco recomendable muy utilizado en la mayoría de los complementos alimenticios de la competencia.

MÁXIMA CANTIDAD, CALIDAD Y GARANTIA DEL 100%: Ofrecemos 120 cápsulas por bote, suministro para 4 meses | Nuestro producto es 100% Vegano, Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Soja, Sin Estearato de Magnesio, Sin Azúcar, Sin Conservantes ni Colorantes, No transgénico (GMO Free), Fabricado en España bajo certificados GMP e ISO | Hivital Foods está registrada en AECOSAN con número 26.019181B | 100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

EBOOK GRATIS: Al comprar nuestro producto, te enviaremos GRATIS nuestro ebook (en pdf) sobre la Melatonina, el 5-HTP, la Valeriana, la Pasiflora, la Melisa, la Amapola de California, la Tila y el Lúpulo, y conocerás todas sus propiedades y sus beneficios para tu salud.

OFERTAS Y PROMOCIONES: No te pierdas nuestros descuentos por volumen y las ofertas especiales. Además, si ya eres cliente de Hivital y quieres probar este producto, escríbenos y te enviaremos un cupón descuento.

AQUILEA TP-8470001689313_168931 Enrelax, 84 Capsulas € 7.64

€ 7.41 in stock 26 new from €7.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enrelax 84Cap

Los mejores productos de higiene y belleza para tu día a día

Cuidarse y sentirse bien nunca ha sido tan fácil

Suplemento Natural para el Sueño - toronjil, manzanilla, 5HTP, L-teanina, magnesio, vitamina B12-para el funcionamiento óptimo del sistema nervioso-120 cápsulas veganas-manufacturado por Nutravita € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔︎ ¿POR QUÉ TOMAR EL COMPLEJO NATURAL NOCTURNO DE NUTRAVITA? El sueño contribuye al funcionamiento idóneo de nuestro cerebro y nuestro organismo, si bien existen ciertos factores que pueden alterar los ritmos normales de sueño. Nuestro Complejo natural nocturno está confeccionado con ingredientes botánicos y minerales meticulosamente escogidos, como los relajantes toronjil y manzanilla, los calmantes 5HTP, L-teanina, además de magnesio, vitamina B12 y biotina.

✔ UNA ALTERNATIVA NATURAL A LA MELATONINA: nuestro complejo para la noche a base de ingredientes naturales incluye magnesio y vitamina B12 que coadyuvan al funcionamiento apropiado del sistema nervioso. Sumados a la biotina, estos nutrientes esenciales contribuyen asimismo a una función psicológica oportuna. Alegaciones acreditadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. No contiene pura melatonina, sustancia que se halla en los comprimidos para dormir de elevado poder de acción.

✔ APTO PARA VEGANOS, SIN RELLENOS NI AGLOMERANTES SINTÉTICOS: un buen descanso resulta tan fundamental para la salud en términos generales como una buena alimentación y ejercicio físico. Nuestro el complejo natural para la noche puede contribuir a estimular la relajación. Se trata de un artículo apropiado para veganos, sin aditivos ni excipientes sintéticos, ni tampoco colorantes o aromas artificiales. Está exento de alérgenos, como el gluten, soja, frutos o trazas de frutos secos.

✔ ¿QUÉ INGREDIENTES EMPLEAMOS EN NUTRAVITA? Entre nuestro equipo especializado, se halla un equipo de farmacólogos, químicos y científicos investigadores que operan para extraer los ingredientes más exclusivos y beneficiosos, lo cual nos permite aportar las vitaminas y productos más concentrados.

✔ ¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE NUTRAVITA? - Nutravita es una empresa familiar establecida en el Reino Unido en 2014; desde entonces, nos hemos convertido en una marca de Vitaminas y Suplementos reconocida y de confianza por parte de nuestros clientes en todo el mundo.

Melatonina 1,8 mg Hormona del sueño, Descanso, Jet lag, dormir mejor, Reduce el insomnio, estrés y fatiga, sabor frutas del bosque. € 6.90 in stock 1 new from €6.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No administrar a niños menos de 12 años

90 comprimidos masticables sabor frutas del bosque

Ayuda a regular el sueño y el ritmo circadiano

Melatonina y Vitamina B6

Refuerza el sistema inmunológico y ralentiza el envejecimiento cerebral READ Los 30 mejores Star Wars Casco capaces: la mejor revisión sobre Star Wars Casco

Melatonina 1,9 mg con 5-HTP, Magnesio y Vitamina B6, 180 Cápsulas | Ayuda con el insomnio o trastornos del sueño | Vegano, No-GMO, GMP, libre de aditivos, sin Gluten | de Zenement € 24.00

€ 16.77 in stock 2 new from €16.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MELATONINA 1,9 mg con 5-HTP, Magnesio y Vitamina B6. Combate el insomnio y los trastornos del sueño. Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

FÓRMULA con Extracto de semilla de Griffonia (Griffonia simplicifolia) 13:1 (30% 5-HTP) 33,33 mg, que contiene 10 mg de 5-HTP, Melatonina 1,90 mg, Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) 1,40 mg (100% VRN*), citrato de magnesio 375 mg, proporcionando 56,25 mg de magnesio (15% VRN*). *VRN: Valores de referencia de nutrientes.

✨ CON 5-HTP: para una mayor eficacia. 180 cápsulas por envase, más que la competencia.

100% VEGANO: Usamos ingredientes No-GMO y 100% Vegetales, sin conservantes ni colorantes. Sin excipientes, gluten, productos lácteos, soja, levadura, edulcorantes o sabores artificiales. Seguimos el extricto protocolo de buenas prácticas de fabricación (GMP en inglés). Fabricado en España bajo los más altos estándares de calidad. Empresa Registrada Nº RGSEAA: 26.019011/B.

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

Aquisana Melatonina, Valeriana y Tila , Antioxidante Natural - 120 Cápsulas € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 120 CAPSULAS DE MELATONINA: Los cápsulas de Melatonina de Aquisana son naturales y contienen Valeriana, Pasiflora, Melisa, Tila y Amapola californiana. 120 Cápsulas.✅ Las cápsulas de melatonina son naturales

CONCILIAR EL SUEÑO: Las cápsulas de Melatonina con otras plantas genera efectos naturales para ayudar a dormir mejor.

‍ ‍ PROPIEDADES: Las cápsulas de Melatonina de Aquisana contienen componentes 100% orgánicos formulados para garantizar la relajación y conciliación del sueño. suplemento natural antioxidante y conciliador del sueño con pasiflora, amapola californiana, melisa, tila y valeriana.

RELAJANTE NATURAL: Hay diversas plantas medicinales, entre ellas la pasiflora que contienen alcaloides y flavonoides que son sedantes no adictivos y eficaces.

GARANTIA DE SATISFACCIÓN - Los productos Aquisana son de fabricación en España con estricto control de calidad y todos los permisos sanitarios de Ley. Garantía y máxima ca

Melatonina + Valeriana + Pasiflora + Melisa - Relajante Natural para Conciliar el Sueño - Más Energía durante el Día –Sin Gluten y Sin Lactosa - 60 Cápsulas – Aquisana € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPLEMENTO VITAMINICO : Los comprimidos de Melatonina de Aquisana contienen Valeriana, Pasiflora Y Melisa. Su eficacia proporciona el mejor complemento para conciliar el descanso. 60 Cápsulas

RELAJANTE : Hay diversas plantas medicinales, entre ellas la pasiflora que contienen alcaloides y flavonoides que son relajantes.

PROPIEDADES: Las cápsulas de Melatonina de Aquisana contienen componentes formulados para garantizar la relajación y conciliación del descanso. suplemento conciliador con pasiflora, melisa y valeriana.

CUIDA DE TU SALUD: Uno de los complementos alimenticios más importantes para cuidar tu salud. Protege los lípidos y las proteínas de los daños, retrasando el envejecimiento.

GARANTIA DE SATISFACCIÓN: Los productos Aquisana son de fabricación en España con estricto control de calidad y todos los permisos sanitarios de Ley. Garantía y máxima calidad para nuestros clientes.

TRIPTOMAX - Complemento Alimenticio para Regular el Estado Anímico, Compuesto de Triptófano + Vitaminas del Grupo B+ Hierro+ Magnesio, 30 Comprimidos € 14.50

€ 9.98 in stock 40 new from €8.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOS BENEFICIOS DEL TRIPTÓFANO: favorece que se alcancen los niveles óptimos de serotonina en el cuerpo, cuya función es regular el estado emocional.

CON NUTRIENTES ESENCIALES: complementa tu dieta con magnesio, hierro y vitaminas del grupo b; nutrientes que nuestro cuerpo no produce por sí mismo.

UN APORTE EXTRA DE ENERGÍA: indicado para todas aquellas personas que se sientan cansadas, desanimadas o estresadas.

Eladiet Complemento Alimenticio - 60 Comprimidos € 12.30 in stock 14 new from €12.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BUENAS NOCHES 60comp ELADIET

Productos para tu cuidado personal a tu alcance, de la mano de los mejores proveedores por un módico precio

Este envase contiene 60 comprimidos

Suplemento Para Insomnio Vegavero® | Sin Aditivos | Con Melatonina + Valeriana + Pasiflora + Lavanda & Bacopa Monnieri | 120 Cápsulas | Ayuda para Dormir & Trastornos del Sueño € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA DORMIR BIEN: Mucha gente lucha con el estrés o la ansiedad que puede resultar en insomnio y otros trastornos del sueño. Nuestro suplemento a base de melatonina y extractos de plantas está pensado para ayudarte a relajarte y dormir mejor. La melatonina contribuye a la reducción del tiempo que tardamos en dormirnos. Además, añadimos extractos de valeriana, lavanda, pasiflora y bacopa monnieri para una mejor sinergia.

⭐ INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD: Demasiada melatonina puede interrumpir el ciclo del sueño, por eso nuestro producto no contiene más que 1 mg de melatonina por dosis diaria. Además, el extracto de valeriana está estandarizado a un 0,4% de ácido valeriánico y la bacopa monnieri a un 20% de bacopasides, que son las sustancias bioactivas más importantes de estas dos plantas. El resto de los extractos están altamente concentrados.

SIN ADITIVOS: Nuestro suplemento único es una gran alternativa a las pastillas para dormir sintéticas, que contienen aditivos artificiales como el estearato de magnesio o edulcorantes. El nuestro es libre de aditivos, sin OGM y apto para veganos. Por envase: 120 cápsulas. Dosis recomendada: 2 cápsulas al día.

VEGAVERO COMPLEX: Nuestra línea Complex representa productos únicos diseñados para satisfacer las necesidades individuales de las personas. Estas recetas únicas desarrolladas por nuestro experto equipo de nutricionistas y que se basan tanto en el conocimiento de la medicina tradicional como en los últimos descubrimientos científicos. Vegavero Complex - Para nosotros es sinónimo de productos individuales hechos de las combinaciones más naturales y de alta calidad de materias primas.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

GSN Relaxine Premium 550 mg Suplemento - 60 Tabletas € 8.36 in stock 7 new from €7.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Relaxine Premium de GSN, se trata de un preparado a base de plantas medicinales que te ayuda a la persona a estabilizarse y traquilizarse

Relaxine Premium de GSN

Contiene:- Valeriana, raiz (Valeriana officinalis L.)

¿Qué incluye el MRP?

