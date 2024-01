Inicio » Top News Los 30 mejores mueble de entrada capaces: la mejor revisión sobre mueble de entrada Top News Los 30 mejores mueble de entrada capaces: la mejor revisión sobre mueble de entrada 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

HOMCOM Conjunto de Muebles de Entrada Recibidor Pasillo Set de 3 Piezas Perchero Espejo Zapatero con Cajón 90x22x116cm Madera Blanco € 226.99

€ 135.99 in stock 2 new from €135.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MULTIFUNCIONAL: 2 piezas: vestidor con perchero de pared y espejo, zapatero con cajones y estantería. Ideal como recibidor en la entrada o el pasillo.

PERCHERO DE PARED: Consta de 6 ganchos metálicos de doble barra. Perfecto para colgar abrigos, chaquetas, bufandas u otros accesorios. Incorpora una plataforma que puedes usar como expositor.

ZAPATERO, ESPEJO Y ESTANTERIA: El mueble zapatero está compuesto de 2 muebles. La parte superior incorpora un cajón y dos estantes, ideal para guardar objetos pequeños. La parte inferior, es el armario para zapatos. Este consta de una puerta abatible y dos estantes. Además incorpora un espejo, para echarte un último vistazo antes de salir.

MATERIAL DURADERO: Estructura de tablero de partículas revestido con melanina. Resistente y fácil de limpiar.

DIMENSIONES TOTALES: 90x22x116cm (LxANxAL). Tamaño espejo: 25x70cm (ANxAL). Tamaño zapatero: 90x24x75cm (LxANxAL). Capacidad máxima de carga del perchero: 10kg. Capacidad de carga del zapatero: 30kg.

Habitdesign Recibidor con Espejo, Mueble de Entrada, Acabado en Color Blanco Brillo y Gris Ceniza, Medidas: 186 cm (Alto) x 61 cm (Ancho) x 29 cm (Fondo) € 105.99 in stock 3 new from €102.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas del recibidor: 186 cm (alto) x 61 cm (ancho) x 29 cm (fondo). Medidas del espejo: 98 cm (alto) x 29 cm (ancho) x 0,3 cm (fondo).

El recibidor Kendra es un mueble práctico y funcional. Cuenta con un cajón, con capacidad de 10 cm (alto) x 28,5 cm (ancho) x 25 cm (fondo), muy útil y espacioso y una puerta para almacenaje más grande, todo acabado con unos tiradores metálicos con acabado en cromo.

El panel superior está compuesto por un espejo y un estante, podrás ubicar elementos de decoración o de utilidad.

Hecho de aglomerado de alta densidad con melamina de calidad, acabado en color Blanco brillo y gris ceniza, muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Habitdesign Recibidor con cajón y Espejo, Mueble de Entrada, Modelo Tekkan, Acabado en Blanco Artik y Roble Canadian, Medidas: 75 cm (Ancho) x 116 cm (Alto) x 29 cm (Fondo) € 89.95

€ 78.89 in stock 4 new from €78.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mueble de recibidor Tekkan es un mueble de recibidor moderno y estiloso, pensado para colgar en la pared y decorar la entrada de tu casa con el máximo estilo sin apenas ocupar espacio.

Las medidas del muebles recibidor son: 75cm (ancho) x 116cm (alto) x 29cm (fondo), medidas del espejo: 40,1 (ancho) cm x 70,1 (alto) cm.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad; producto certificado por la PEFC (asociación española para la sostenibilidad forestal), el mueble es de color Blanco Artik (Blanco mate) y Roble Canadian, muy combinable con todo tipo de mueble.

La pieza superior consistente en un espejo con placas blancas decorativas, el módulo inferior consistente en un cajón y una pequeña superficie útil lateral, ideal para situar en ella algún objeto decorativo.

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

MUEBLES PITARCH Tibet Zapatero, Aglomerado de partículas y melamina de Alta Densidad, Blanco, 82 x 74 x 25 cm € 51.99 in stock 2 new from €51.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapatero de colores básicos con dos portones

Color: blanco

Colección Tibet

Material: aglomerado de partículas y melamina de alta densidad

Medidas: 82 x 74 x 25 cm (alto x ancho x profundo)

Habitdesign Recibidor con Cajon y Espejo, Mueble de Entrada, Modelo Noon, Acabado en Blanco Artik y Roble Alaska, Medidas: 95 cm (Ancho) x 19 cm (Alto) x 26 cm (Fondo) € 89.00

€ 82.98 in stock 4 new from €82.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mueble de recibidor noon es un mueble de recibidor moderno y estiloso, pensado para colgar en la pared y decorar la entrada de tu casa con el máximo estilo sin apenas ocupar espacio.

Las medidas del mueble recibidor son: mueble: 95 cm (ancho) x 19 cm (alto) x 26 cm (fondo); espejo: 95 cm (ancho) x 50 cm (alto) x 1,8 cm (fondo); capacidad cajón: 71 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 25 cm (fondo).

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad; producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal), el mueble es de color blanco artik (blanco mate) y roble Alaska, muy combinable con todo tipo de decoración.

La pieza superior consistente en un espejo rectangular con marco blanco, el módulo inferior está formado por un cajón y una pequeña superficie útil lateral, ideal para situar en ella algún objeto decorativo.

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes). READ Informe del Senado: los pilotos de prueba de Boeing "entrenados de manera inapropiada" durante la revisión del 737 MAX

Habitdesign, Aparador, Buffet Moderno, Armario Auxiliar Comedor, Modelo Ambit, Color Blanco Artik y Gris Cemento, Medidas: 144 cm (Largo) x 42 cm (Fondo) x 80 cm (Alto) € 174.95

€ 149.90 in stock 3 new from €149.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El buffet Ambit es ideal para almacenar lo que tú quieras, vajilla, accesorios, y documentos, tanto en el salón como en la oficina o incluso la cocina. Dispone de estantes fijos con lámina trasera, ten tu vajilla preparada para los invitados, incluso tus documentos en tu despacho.

Las Medidas son: 144cm (ancho) x 80cm (alto) 42cm (fondo). Ideal para comedores, salones, cocinas incluso despacho, dando accesibilidad a objetos, vajilla, documentos decoración. Como describe la tendencia industrial, este buffet ha sido ambientado en la arquitectura típica industrial, un estilo sin pretensiones y un atractivo visual.

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Artik y Gris Cemento muy combinable con todo tipo de mueble.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

MB Muebles Bonitos | Recibidor | Mueble Zapatero Entrada con Estantería | Ancho 89 x Alto 105 x Profundo 24 cm | Luz LED | Melamina | Color Blanco Brillo y Sonoma Mate | Modelo Paola € 99.00 in stock 1 new from €99.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modalidad: Recibidor zapatero con 1 cajón, 2 puertas abatibles, 2 compartimentos y un estante iluminado con luz LED. El cajón es ideal para objetos pequeños como por ejemplo llaves.

Dimensiones: Alto con balda de cristal 105 cm x Ancho 89 cm x Profundo 24 cm. Dimensiones del cajón: Alto 12cm x Ancho 85cm x Profundo 18 cm. El peso del recibidor: 26 kilogramos.

Acabados: Estructura de melamina en brillo (excepto color sonoma en mate) y frontales de melamina en brillo. Tiradores metálicos para abrir y cerrar fácilmente. Balda de cristal con luz LED azul.

Incluye: El mueble recibidor, Luz LED azul, herrajes para anclar a la pared, tornillería e instrucciones para un fácil montaje. Tiempo de montaje del mueble de entrada: 45 minutos.

‍ Garantía: El mueble tiene 2 años de Garantía. El recibidor de entrada te llegará desmontado en 1 caja. Te enviaremos un número de seguimiento con el que podrá seguir el envío.

LC Recibidor Mesa Consola con Cajon Grande y con Espejo, Conjunto Mueble de Entrada, Mueble Auxiliar con estanteria (puccini-Andersen) € 128.90 in stock 1 new from €128.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Duradero: Fabricado en melamina de alta calidad, este mueble es resistente y fácil de mantener. La melamina tiene una superficie no porosa que es rápida de limpiar con un paño húmedo, lo que lo convierte en una elección ideal para un ambiente de alto tráfico como la entrada de tu hogar.

Diseño Funcional: Este recibidor está diseñado para ofrecer la máxima utilidad. Cuenta con un cajón equipado con guías correderas metálicas que garantizan un deslizamiento suave y duradero. Además, dispone de una balda inferior para guardar tus objetos esenciales al alcance de la mano.

Espejo Incluido: El conjunto incluye un espejo de alta calidad que se puede colocar de forma horizontal, complementando perfectamente el diseño del mueble. El marco del espejo coincide en color y acabado, lo que le da un aspecto armonioso y pulido.

No Incluye Objetos de Decoración: Ten en cuenta que el producto se entrega tal como se describe y no incluye los objetos de decoración ni accesorios que puedas ver en las imágenes.

Transforma tu entrada en un espacio organizado y sofisticado con este mueble auxiliar de alta calidad. ¡Haz clic en "Agregar al Carrito" y disfruta de la comodidad y el estilo que este recibidor aportará a tu hogar!

IDMarket - Vestuario de entrada Detroit con espejo y zapatero diseño industrial € 74.99 in stock 1 new from €74.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Armario de entrada con espejo especialmente diseñado para organizar su entrada con elegancia

Paquete: 1 armario espejo con 6 perchas + 1 mueble bajo con 1 zapatero + 2 nichos

Utiliza los 6 percheros para colgar abrigos, chaquetas, bufandas, y otras prendas

Funcional y decorativo, este conjunto de vestuario de entrada se adaptará a cualquier hall de entrada!

Guarda discretamente hasta 8 pares de zapatos o 16 zapatos gracias a su zapatero

Yaheetech Perchero de Pie con Zapatero Perchero de Entrada Recibidor de Industrial Zapatero Recibidor de Madera con 3 Estantes y 9 Ganchos Desmontables 72.5x33x184.5cm 72.5x33x184.5cm Gris € 53.99 in stock 1 new from €53.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶【Material seleccionado 】: Hecho con tableros de DM de grado E1 y el marco de metal de calidad con acabado horneado, La apariencia está acabada con una capa impermeable, que facilita el limpio, es duradera para un uso prolongado.

▶【Estante para zapatos de 3 niveles】: Estantes amplios de 3 niveles puede contener 3-4 pares de zapatos de varios tamaños en cada capas, tambien puede organizar zapatos cajas de zapatos y cajas de almacenamiento

▶【Con 9 Ganchos flexibles】: Se pueden usar 9 ganchos en 2 niveles para la ropa, bolsos, gorro, cartera y bolsos de mano de usted en diferentes alturas y tipos, Se pueden fijar o deslizar 9 ganchos a lo largo de las tablas para su necesidad.

▶【Patas ajustables 】:Cuatro patas de goma pueden mejorar el equilibrio, estable en alfombras o pisos irregulares, y no se preocupe por volcarse; además de proteger su piso de arañazos.

▶【Estilo de industrial rústico】: El marco negro mate y las tableros rústica le dan a un aspecto y sensación industrial, ​Funciona perfectamente en la entrada, el vestíbulo, el vestíbulo, el vestíbulo y el dormitorio

Habitdesign Recibidor con cajón y Espejo, Mueble de Entrada, Modelo Noon, Acabado en Blanco Artik y Gris Cemento, Medidas: 95 cm (Ancho) x 19 cm (Alto) x 26 cm (Fondo) € 99.90

€ 87.99 in stock 4 new from €87.99

1 used from €63.08 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El mueble de recibidor noon es un mueble de recibidor moderno y estiloso, pensado para colgar en la pared y decorar la entrada de tu casa con el máximo estilo sin apenas ocupar espacio.

Las medidas del muebles recibidor son: mueble: 95 cm (ancho) x 19 cm (alto) x 26 cm (fondo); espejo: 95 cm (ancho) x 50 cm (alto) x 1,8 cm (fondo); capacidad cajón: 71 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 25 cm (fondo).

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad; producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal), el mueble es de color blanco artik (blanco mate) y gris cemento, muy combinable con todo tipo de mueble.

la pieza superior consistente en un espejo con rectangular con marco blanco, el modulo inferior está formado por un cajón y una pequeña superficie útil lateral, ideal para situar en ella algún objeto decorativo.

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

MB Muebles Bonitos | Recibidor con Espejo y Cajón | Mueble Entrada: Ancho 60 x Alto 29,5 x Profundo 30cm | Espejo: 29,5 x 60cm | Melamina | Acabado en Color Safir Mate | Modelo Isabela € 69.00 in stock 1 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modalidad: Recibidor suspendido a la pared con Espejo y Cajón. Un mueble ideal para ambientar la entrada del hogar y para los retoques de última hora.

Dimensiones: El recibidor mide 60 cm de ancho, 29,5 cm de alto y 30 cm de profundidad. El espejo mide 29,5 cm de ancho y 60 cm de alto. En una de las fotos salen todas las dimensiones.

Acabados: Mueble recibidor de estilo minimalista. Fabricado con tablero melamínico de 18 mm de espesor, un material resistente. Acabado en color Safir.

Incluye: El recibidor con espejo y cajón, tornillería, herrajes para anclar a la pared e instrucciones para un fácil montaje (no necesitas herramientas especiales).

‍ Garantía: El recibidor tiene 2 años de Garantía. El mueble de pasillo te llegará desmontado en 1 caja. Te enviaremos un número de seguimiento con el que podrá seguir el envío.

LOLAhome Consola Auxiliar Moderna Negra de Metal de 75x80x30 cm € 57.75 in stock 3 new from €57.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consola auxiliar fabricada con tableros de fibras de madera de densidad media, en tono marrón, tiene la estructura metálica elaborada en acero tubular cuadrado con galvanizado en color negro.

Sus medidas son: 75x80x30 cm. Medidas de las patas: 1,5x1,5x6 cm. Medidas de los huecos: 37,5x28x12 cm.

Una consola decorativa y versátil que encaja en ambientes de diferentes estilos decorativos como moderno, contemporáneo.

La consola está recomendada para uso en la decoración de tu salón, entrada y dormitorio.

duehome | Recibidor con Cajon y Espejo, Mueble de Entrada, Mueble Auxiliar, Acabado en Andersen y Tofe, Modelo Aros, Medidas: 91,5 cm (Largo) x 27,9 cm (Fondo) x 85 cm (Alto) € 129.90 in stock 1 new from €129.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas del recibidor con Espejo: 91,5 cm (Largo) x 27,9 cm (Fondo) x 85 cm (Alto). Medidas del espejo: 80 cm (Largo) x 49,8 cm (Alto).

El mueble auxiliar está formado por un taquillón con cajón, con guías correderas metálicas, y una balda inferior, con un refuerzo del mismo acabado que el mueble, para poder poner almacenaje si se desea.

En la parte superior encontramos un espejo, con colocación de forma horizontal y el marco del mismo acabado que el color principal del taquillón.

Acabado en melamina de alta calidad en 4 combinaciones de color distintas para poder encontrar la que más encaje en su hogar y además combinarlos con otros productos con el mismo acabado.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes); no incluye los objetos de decoración y accesorios.

Yaheetech Zapatero Entrada Recibidor Recibidor Perchero de Industrial con 12 Ganchos Dobles Perchero de Pie para Sala de Estar 100×40×185cm Marrón Rústico € 89.99 in stock 2 new from €82.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶【Diseño rústico e industrial】 : con un diseño industrial rústico y complementado con chapa marrón vintage y acabado negro mate, este perchero de entrada es una excelente decoración.

▶【Material seleccionado 】: Hecho con tableros de DM de grado E1 y el marco de metal de calidad con acabado horneado, La apariencia está acabada con una capa impermeable, que facilita el limpio, es duradera para un uso prolongado.

▶【Estante para zapatos de 3 niveles】: Estantes amplios de 3 niveles puede contener 4 a 5 pares de zapatos de varios tamaños en cada capas, tambien puede organizar zapatos cajas de zapatos y cajas de almacenamiento

▶【Estilo de industrial rústico】: El marco negro mate y las tableros rústica le dan a un aspecto y sensación industrial, ​Funciona perfectamente en la entrada, el vestíbulo, el vestíbulo, el vestíbulo y el dormitorio

▶【Con 12 Ganchos flexibles】: Se pueden usar 12 ganchos en 2 niveles para la ropa, bolsos, gorro, cartera y bolsos de mano de usted en diferentes alturas y tipos, Se pueden fijar o deslizar 12 ganchos a lo largo de las tablas para su necesidad. READ Los 30 mejores Mini Almazara De Aceite capaces: la mejor revisión sobre Mini Almazara De Aceite

VASAGLE Perchero Zapatero, Perchero con Banco Recibidor, 4 en 1, 9 Ganchos Extraíbles, Barra Superior, para Entrada Pasillo, 33,7 x 72 x 183 cm, Moderno, Roble y Blanco HSR40W € 69.98

€ 57.99 in stock 1 new from €57.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Perchero 4 en 1] Este mueble recibidor combina una barra de colgar, ganchos, banco y estantes zapatero para satisfacer todas tus necesidades, desde organizar la ropa y los objetos hasta sentarte a poner los zapatos, aprovechando al máximo el espacio

[Barra colgante superior práctica] La barra superior de este perchero zapatero es robusta y estable, y en ella se pueden colgar pañuelos y paraguas, o añadir perchas para organizar más ropa aprovechando el espacio

[9 ganchos extraíbles de calidad] Este perchero de entrada tiene 9 ganchos para abrigos de 2 filas, extraíbles para adaptarse a tus artículos de diferentes tamaños. Están hechos de metal robusto y resistente a la oxidación para un uso prolongado

[Robusto y estable] La estructura de acero, las patas de 3,8 cm y tableros de aglomerado crean este perchero estable, con una capacidad de carga máxima de 90 kg en el banco para que te sientes con seguridad; el dispositivo de fijación añade más estabilidad

[Fácil de montar] Gracias a las piezas numeradas, las instrucciones claras y una guía de montaje en vídeo, podrás montar este perchero con banco zapatero de entrada sin problemas

Yaheetech Mesa Consola Recibidor Mueble de Entrada Estrecha Clásica con Cajon Grande Mesa Auxiliar para Pasillo Comedor Blanco 100x30x80cm € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number YA-00120891 Model YA-612499 Color Blanco Size 100x30x80cm

HOMCOM Mesa de Consola 90x35x76 cm Mesa de Entrada con 2 Cajones de Almacenamiento Decorativos y Estructura de Metal para Recibidor Pasillo Salón Color Natural € 129.99

€ 84.99 in stock 1 new from €84.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODERNO Y RETRO: Mueble de madera con marco de metal de estilo retro y actual con bonitos pomos y detalles en las puertas. El diseño de líneas geométricas a modo de espigas en las puertas aporta un toque extra de elegancia y lucirá en cualquier espacio

CONSOLA MULTIFUNCIONAL: Esta mesa consola es perfecta para cualquier espacio de tu hogar u oficina, como el dormitorio, la sala de estar, la recepción o la sala de espera

CON 2 CAJONES: Esta consola cuenta con 2 cajones con espacio útil de 37,5x28,5x8 cm cada uno, para que puedas guardar en ellos las llaves, la cartera y otros objetos pequeños de uso cuotidiano. Los frontales cuentan con un bonito grabado en zigzag y tirador metálico cuadrado

ESTRUCTURA RESISTENTE: Consola con estructura de metal reforzado y fabricada en MDF y melamina. Es un mueble resistente y fácil de limpiar. En la parte posterior tiene 2 barras transversales en forma de X para ofrecer mayor estabilidad

MEDIDAS TOTALES: 90x35x76 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 30 kg (total), 5 kg (cada cajón)

Yaheetech Muebles Entrada Recibidor Consola Recibidor Estrecha Mesa Recibidor Auxiliar de Forma X para Salón, Pasillo Blanca 101,5x30x81cm € 57.99

€ 55.99 in stock 1 new from €55.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ Mesa de consola elaborada : La mesa de consola está construida con estantes de MDF y patas de madera maciza, toda la mesa de la consola pinturada impermeable resiste al agua y humedad, y todo el marco es duradero y estable; la mesa de la consola puede soportar hasta 36 kg y el estante inferior puede soportar hasta 26 kg.

▶ Mesa consola elegante : El diseño minimalista y en forma de X se ve simple y moderno, encaja fácil con las decoraciones de su habitación y también agrega un toque de encanto elegante a su habitación.

▶ Gran espacio de almacenamiento: La mesa de consola de almacenamiento es adecuada para colocar algo decorativo como un jarrón, un marco de fotos, libros, etc. El estante de almacenamiento inferior proporciona espacio adicional para revistas u objetos pequeños delicados.

▶ Mesa Auxiliar versátil y práctica : con el tamaño de 101,5 x 30 x 81 cm, esta mesa de consola de diseño X funciona en gran medida como mesa de consola, mesa auxiliar para plantas, mesa de café, mesa de lámpara o mesa de entrada. El tamaño apropiado hace que esta mesa de consola sea ideal para la sala de estar, el dormitorio, el comedor, el estudio, el balcón, los pasillos, etc.

▶ Montaje y mantenimiento fácil : Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete y numerados para fácil diferenciar, con instrucciones con dibujos. Es fácil y sin complicaciones siguiendo el manual,generalmente se tarda 15-30 minutos en mantar el mueble.

SogesHome Mesa Consola Clásica Blanca de Entrada para Pasillo con 2 Cajones y Estante para Entrada Pasillo Sala de Estar € 100.79 in stock 1 new from €100.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa consola de diseño con 2 cajones y un estante abierto para almacenamiento

La mesa consola blanca europea clásica se adapta a cualquier estilo de habitación

La mesa consola es adecuada para entrada pasillo sala de estar dormitorio

No se necesita un montaje complejo

Dimensiones de la mesa consola de 100 cm x 33 cm x 78 cm

Yaheetech Mueble Recibidor de Entrada Mesa de Consola Estrecha Mesa de Entrada de Tres Niveles Mesa Auxiliar para Salón Blanco 106x35x80cm € 62.99

€ 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Matetrial selecionado: Esta armario está hecha de pino y MDF de alta calidad, resistente y duradera para un uso prolongado. La superficie tiene un revestimiento suave a prueba de suciedad, fácil de limpiar y mantener.

El Diseño en Forma de X: El diseño en forma de X se utiliza en ambos lados del producto para reforzar el producto y hacer que la mesa sea más estable.

Tres nivel: Esta mesa tiene tres niveles de particiones para colocar su cosas,La capacidad máxima de carga de la superficie superior es de 25 kg y cada estante de 12 kg .

Gran espacio de almacenamiento: la mesa de consola es adecuada para colocar algo decorativo como un jarrón, libros, etc. El estante de almacenamiento inferior proporciona espacio adicional para revistas u objetos pequeños delicados, lo que hace que su espacio esté limpio y ordenado.

Montaje y mantenimiento fácil: Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete y numerados para fácil diferenciar, con instrucciones con dibujos. Es fácil y sin complicaciones siguiendo el manual. La superficie lisa y plana es fácil de limpiar con un paño húmedo o seco, lo que ahorra mucho tiempo

Lifewit Mesa Auxiliar Consola Estrecha con Estructura Metálica para Salón Entrada Mesa Recibidor Mesita Larga para Pasillo Despacho Mesa Decorativa para Dormitorio Fácil Montaje Marrón Claro € 62.99 in stock 1 new from €62.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Montaje rápido: El paquete incluye todas las piezas, herramientas e instrucciones. ¡La mesa estará lista para su uso con sólo 3 sencillos pasos!

Estructura duradera: La base de tres lados abierta es muy estable y está hecha de metal recubierto en grano, soldado en los extremos. La mesa cuenta con una superficie de madera en tonos marrones de estilo industrial que se adapta a una gran variedad de espacios abiertos y estrechos. Las cuatro patas de la mesa incorporan almohadillas antideslizantes para mayor seguridad y estabilidad.

Uso inteligente del espacio: Con unas medidas de 100 cm x 30 cm x 72 cm, la mesa ocupa muy poco espacio y puede utilizarse para colocar tus marcos de fotos, cestas, libros, jarrones, plantas u otros objetos pequeños con la total tranquilidad de que no se van a caer.

Diseño universal sencillo: Esta mesa auxiliar presenta unos tonos vintage en madera y, combinados con la estructura metálica en negro mate, irradia elegancia y calidez, aportando una personalidad única y artística a tu estancia. La mesa puede utilizarse como recibidor en la entrada, mesa de pasillo, mesita auxiliar del café, consola de TV, mesa de comedor, en la oficina, o como mesa auxiliar. Te sorprenderá gratamente la versatilidad de la mesa consola.

Un acabado superior: El tablero de la consola está perfectamente canteado y rematado en todos sus lados para que su aspecto sea suave y pulido en cualquier ángulo. Resiste el calor, agua, arañazos... lo que alarga su vida útil. Esta mesa de inspiración industrial aporta estilo a cualquier habitación y queda muy bien en cualquier lugar.

Recibidor con Espejo y Tres cajones, Mueble de Entrada Prisma, Acabado en Cambria, Medidas: 85 cm (Largo) x 27,9 cm (Fondo) x 185 cm (Alto) € 159.90 in stock 1 new from €159.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El recibidor Prisma es un mueble apto para un gran almacenaje, cuenta con tres cajones muy espaciosos, además el mueble también dispone de un estante, podrás colocar elementos de decoración o de utilidad. El panel lateral está compuesto por un espejo de grandes dimensiones.

Medidas del mural: 38,8 cm (ancho) x 185 cm (alto) x 2 cm (fondo). Medidas del taquillón: 46-85 cm (ancho) x 75 cm (alto) x 27,9 cm (fondo). Se trata de un recibidor con dimensiones pequeñas a la vez de moderno y espacioso.

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad acabado en color Cambria, muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

MB Muebles Bonitos | Conjunto de Recibidor Zapatero con Espejo y Perchero | Luces LED | Mueble de Entrada en Melamina | Color Blanco Brillo y Sonoma Mate | Modelo Paola € 169.00 in stock 1 new from €169.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modalidad: Conjunto de recibidor con espejo y perchero. El zapatero tiene 1 cajón, 2 puertas abatibles, 2 compartimentos y un estante con luz LED. El cajón es ideal para objetos pequeños.

Dimensiones: Alto con balda de cristal 105 x Ancho 89 x Profundo 24 cm. Cajón: Alto 12 x Ancho 85 x Prof 18 cm. Perchero: Alto 170 x Ancho 58 (cada larguero 24 cm). Balda: Ancho 58 x Prof 21 cm. Espejo: Alto 89 x Ancho 45 cm (se puede colgar en vertical o horizontal).

Acabados: Estructura de melamina en brillo (excepto color sonoma en mate) y frontales de melamina en brillo. Tiradores metálicos para abrir y cerrar fácilmente. Balda de cristal con luz LED azul.

Incluye: El recibidor, espejo, perchero con 8 ganchos. También luz LED azul, tornillería, herrajes para anclar a la pared, e instrucciones para un fácil montaje (no necesitas herramientas especiales).

‍ Garantía: El mueble tiene 2 años de Garantía. El recibidor de entrada te llegará desmontado en 2 cajas. Te enviaremos un número de seguimiento con el que podrá seguir el envío. READ FOTO: Júpiter y Saturno se acercan poco antes de la gran conjunción del día del solsticio norte

Yaheetech Mesa Consola Recibidor Mueble de Entrada Estrecha con 4 Cajones Mesa de Entrada, Extremo del Sofá Vintage Blanco 100x35,5x80,5cm € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales seleccionados】: Hecho de los tableros MDF que cumplen con E1 y madera de pino natural , Acabado con pintura blanca resistente al agua. son reforzados y duraderos.

【Estructura sólida】: Esta mesa está soportada por 4 patas, asegurando la solidez de la mesa. Además, el estante abierto también sirve como estructura reforzada, añadiendo estabilidad adicional y haciendo que la mesa consola sea súper sólida.

【Tres nivel】: Esta mesa tiene tres niveles de particiones para colocar su cosas,La capacidad máxima de carga de la superficie superior es de 73 kg y cada estante de 40 kg .

【con almacenamiento suficiente】: Esta mesa consola consta de 4 cajones independientes y 1 estante abierto que es lo suficientemente espacioso para servir.

【Facil de Montar】: Cuenta con instrucciones ilustradas de montaje, incluye todos los accesorios necesarios dentro del paquete. generalmente, solo necesita pasar de 15 a 30 minutos para instalar esto producto.

VASAGLE Mesa de Consola, Mesa de Entrada, Extremo del SofÁ, Tablero de Vidrio Templado, Marco de Metal, Patas Ajustables, para SalÓn, Entrada, Pasillo, Dorado y Transparente LGT025A01 € 56.99

€ 47.30 in stock 1 new from €47.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Minimalismo] Lleva tu casa al siguiente nivel con una moderna mesa de consola que combina un elegante metal negro y un tablero de cristal templado en una pieza funcional y minimalista

[Soporte transparente] Un tablero de cristal templado de 5 mm de espesor se coloca en el marco metálico de esta mesa de consola de 35 x 100 x 80 cm, proporcionando un soporte sólido para hasta 20 kg de plantas, decoraciones, libros o marcos de fotos

[Para usar como tú quieras] ¿Dónde colocas esta mesa? ¿En la sala de estar como un pedazo de sofá? ¿Por la puerta como mesa de entrada? ¿O en el pasillo como una mesa de consola? La elección es tuya

[Fácil de montar] No necesitas tomarte una tarde libre para montar esta mesa de consola robusta. Con instrucciones ilustradas y piezas numeradas, puedes montarla en un abrir y cerrar de ojos

[Dile adiós al tambaleo] ¿El suelo de tu casa es ligeramente desigual? No hay problema. Las patas ajustables de esta consola de cristal templado están ahí para salvarte. Todo estará bien equilibrado

Yaheetech Mueble Entrada Recibidor Mesa de Consola de 3 Niveles Mesa Recibidor Auxiliar de Industrial para Sofá Pasillo 80 x 29,5 × 81cm Gris € 65.99 in stock 1 new from €65.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Item package dimensions : 36.41 inches

Item shape : Rectangular

Item package dimensions : 36.41 inches

Item shape : Rectangular

SoBuy FSR134-W Banco Zapatero Mueble para Entrada con Banco móvil 2 Cajones y 2 Solapas y Armario de Entrada Blanco 124-92 x 24 x 126 cm ES € 189.95 in stock 1 new from €189.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Zapatero de madera MDF clase E1 y Tableros de partículas, cojín de poliéster tipo lino y esponja, patas de madera de pino. Capacidad máxima del armario: 40 kg, Capacidad máxima del banco: 100 kg. Dimensiones: Total: L124-92 x P24 x H126 cm, Zapatero: L80 x P24 x H126cm, Banco: L45 x P23 x H47 cm. Peso del envío:50,4kg.

Zapatero de entrada con 2 solapas de alta calidad que permiten el almacenamiento de zapatos en 2 niveles. Debajo hay 2 cajones para guardar limpiezas. Compuesto por 2 aletas dotadas de tabique interior. El dispositivo de detención de caídas dorsal mejora la seguridad.

Los muebles de pasillo de alta calidad son perfectos para su apartamento o casa, pasillo o entrada. Con un profundidad de 24 cm, este zapatero encaja perfectamente en espacios estrechos, ahorra espacio y optimiza el espacio.

Incluye un banco móvil con cojín acolchado, para un asiento cómodo al calzarse o descalzarse. ¡Tenga cuidado de no sacar todo el gabinete bajo durante el uso!

Podría comprarlo juntos con Perchero de pared: FHK24-W. Entrega en dos paquetes: paquete A y paquete B.

SoBuy FSR79-W Zapatero con 4 Puertas Organizador para Zapatos Blanco ES € 134.94 in stock 1 new from €134.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas del Mueble: 105cm (ancho),83cm(Altura),24cm (Fondo).Carga de 100kg.Peso de envío:27 kg.

Gran capacidad-Tiene bastante espacio para 12-20 pares de zapatos. Hay una muesca de mano que abre y cierra las estaterías.

Material –MDF, muy robusto cómodo y resistente.

Un pasillo bien organizado es esencial para una buena primera impresión. Con el fondo de 24 cm, nuestro armario para zapatos con 4 puertas es ideal para un pasillo estrecho.

Todas las piezas están numeradas para identificarlas fácilmente. Siga las instrucciones detalladas e ilustradas paso a paso para completar la instalación. Se incluye un tornillo de repuesto.

Versa Safira Mueble Recibidor Estrecho para Entrada o Pasillo, Mesa Consola, con 4 cajones, Medidas (Al x L x An) 79 x 25 x 97 cm, Madera, Color Blanco y Marrón € 194.17

€ 181.54 in stock 3 new from €181.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - Mesa recibidor de tamaño perfecto para la entrada o el pasillo. La consola tiene una altura de 79 cm, con un largo (fondo) de 25 cm, y un ancho (de lado a lado) de 97 cm. El peso es de 11,5 kg y está hecho de madera de abeto, madera MDF con cubierta de melamina con tiradores de metal. Color: Blanco y Marrón. Incluye cuatro cajones

MULTIFUNCIONAL - Idóneo para colocar en una sala de estar, despacho, una habitación o en la cocina. Es multiusos ya que la podrás utilizar como mesilla de noche, mesa de café, para el teléfono, para la TV, etc

ESTABLE - Su estructura le aportá gran estabilidad. Además la podrá limpiar fácilmente con un paño húmedo o un limpiacristales; no es porosa por lo que no se impregnará de polvo

ESTILO CLÁSICO - El concepto clásico de esta consola se adapta a cualquier decorado y estilo de hogar, por lo que le dará un toque contemporáneo a cualquier hall, entrada o habitación del hogar. La armonía entre los detalles de los cajones y el color liso de las patas aportarán la personalidad que buscas incorporar a cualquier estancia. Encaja en ambientes de última tendencia. Aporta un carácter y personalidad únicos

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

