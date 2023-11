Inicio » Electrónica Los 30 mejores mpow auriculares bluetooth capaces: la mejor revisión sobre mpow auriculares bluetooth Electrónica Los 30 mejores mpow auriculares bluetooth capaces: la mejor revisión sobre mpow auriculares bluetooth 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de mpow auriculares bluetooth?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ mpow auriculares bluetooth del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Auriculares Bluetooth Bass+, Auriculares Inalambricos de 16 horas, Auriculares Deportivos CVC 6.0 para Juegos, Auriculares Internos Bluetooth 5.0 con Micrófono, IPX7 a Prueba de Agua para Correr € 24.99

1 used from €24.87

Free shipping

【Rodéate de sonido de graves enriquecidos】Estos auriculares bluetooth cuentan con sonido estéreo de graves enriquecidos y proporcionan un disfrute auditivo de varios niveles. El micrófono de supresión de ruido CVC6.0 incorporado también ofrece una voz clara para conversaciones telefónicas.

【IPX7 resistente al agua y al sudor】 Armados con revestimiento IPX7 Nano, estos auriculares deportivos soportan entrenamientos extenuantes y todas las condiciones climáticas. Es perfecto para correr, trotar, andar en bicicleta, hacer ejercicio, hacer ejercicio, caminar, viajar, etc.

【Entrena sin parar durante 16 horas】 Con una carga rápida de solo 1,5 horas, obtendrás hasta 16 horas de energía inalámbrica. Mostrará la energía restante de la batería de los auriculares inalámbricos en la pantalla de su teléfono inteligente.

【Fácil y conveniente de usar】 Al adoptar la tecnología Bluetooth 5.0+ EDR, estos auriculares deportivos brindan una conexión más rápida y estable. 10 controles remotos diferentes para contestar/colgar llamadas, reproducir/pausar tu música y acceder al asistente de voz.

【Úselo con comodidad】 La dureza adecuada y los ganchos para las orejas de diseño ergonómico aseguran un ajuste estable y cómodo. Además, viene con un par de olivas de espuma viscoelástica, un clip para cable y 3 pares de olivas de silicona en diferentes tamaños para su ajuste personalizado que brindan una experiencia de aislamiento de ruido.

Auriculares Bluetooth, Auriculares Inalámbricos para Correr de Graves Profundos con 16 Horas de Tiempo de Reproducción, Auriculares Bluetooth Auriculares Deportivos Impermeables IPX7 con Micrófono € 29.99

Free shipping

Audio de alta fidelidad: estos auriculares le brindarán una experiencia maravillosa como nunca imaginó. Una arquitectura acústica exclusiva le da vida a su música y videos, mientras mantiene el sonido nítido y equilibrado en cualquier nivel. Disfruta de la música ahora.

Diseño impresionante con un ajuste excepcional: estos auriculares para correr tienen una estructura ergonómica. Los ganchos para las orejas ajustables y de ajuste seguro brindan comodidad y estabilidad livianas. Comodidad durante todo el día con opciones de olivas de cuatro tamaños.

Batería potente: con hasta 16 horas de duración de la batería y un ajuste cómodo, mantenga la música encendida día y noche. Auriculares Bluetooth hechos para moverse, nada puede impedir que sienta la diversión de los deportes. [Aviso] Para una carga segura, use el cable de carga original incluido para cargar.

Conexión estable: con conectividad Bluetooth 5.0, estos auriculares ofrecen un rango extendido y menos interrupciones, por lo que permanecen conectados mientras te mueves. Puedes cocinar, codificar o hacer ejercicio sin perder un momento o llamar.

Resistente a la intemperie y al sudor: los auriculares están bien protegidos por el nano revestimiento impermeable. Diseño reforzado para resistencia al sudor y al agua durante entrenamientos duros o carreras. No importa cómo esté el clima, sigue escuchando, sigue moviéndote.

Uliptz Auriculares Inalámbricos Bluetooth, 65 Horas de Reproducción, 6 Modos de Sonido EQ, Auriculares Inalámbricos Diadema Estéreo HiFi con Micrófono, Audifonos Bluetooth 5.3 para PC/Teléfono € 29.99

Free shipping

AUDIO DE ALTA FIDELIDAD: los auriculares Bluetooth Uliptz ofrecen agudos nítidos, medios equilibrados y graves potentes a través de controladores estéreo acústicos de 40 mm. Equipado con 6 modos de ecualización, cambia según la música diferente el sonido equilibrado. Puede disfrutar de un sonido estéreo cristalino de alta calidad con nuestros auriculares supraaurales.

FUERTE TECNOLOGÍA BLUETOOTH 5.3: los auriculares inalámbricos Bluetooth son compatibles con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth. La tecnología Bluetooth 5.3 avanzada proporciona una conexión Bluetooth más estable y rápida y se puede emparejar con dos dispositivos a la vez y cambiar entre ellos sin problemas, esto significa que puede pasar rápidamente de reproducir música en su teléfono a videoconferencias en su computadora portátil.

HASTA 65 HORAS DE TIEMPO DE REPRODUCCIÓN: los auriculares inalámbricos Uliptz ofrecen hasta 65 horas de tiempo de reproducción inalámbrico con una sola carga. Una carga rápida de 10 minutos te brinda hasta 4 horas de reproducción. Estos auriculares inalámbricos también se pueden conectar fácilmente a otros dispositivos que no sean Bluetooth a través de un cable de audio de 3,5 mm; conecte el cable de audio incluido para escuchar durante más tiempo en modo con cable.

COMODIDAD LIGERA: las orejeras están hechas de espuma viscoelástica diseñada acústicamente que brinda una suavidad similar a la de una almohada mientras escucha. Diadema deslizante de metal ajustable y orejeras giratorias que se adaptan fácilmente a cualquier forma de cabeza. No importa si está haciendo una clase en línea, viajando o haciendo ejercicio, casi olvidará que los está usando, incluso después de horas de escucharlos.

CONVERSACIONES CLARAS: los auriculares Bluetooth con micrófono incorporado tienen un efecto de voz claro, compatible con teléfonos inteligentes para llamadas con manos libres y uso con asistentes de voz. [Nota: el micrófono funciona solo en modo inalámbrico/Bluetooth]-- 365 días de devolución gratuita y 24 meses de garantía es nuestra garantía, no dude en contactarnos si tiene alguna consulta durante el uso.

TECKNET Auriculares Bluetooth,inalámbricos con micrófono con cancelación de Ruido, de Silencio para Camionero/teléfono móvil/PC/Call Centro/Skype € 24.99

Free shipping

【330° Rotatable Mic】El micrófono giratorio de 330° se puede utilizar tanto en la oreja derecha como en la izquierda, Puede ajustar fácilmente el micrófono al ángulo perfecto. El micrófono está diseñado para capturar su sonido con precisión.

【Dual Device Connection】Bluetooth 5.0 mantiene una conexión rápida y estable entre los auriculares y dos dispositivos en un radio de 10 m, por lo que puede ver vídeos en un ordenador portátil mientras lo mantiene conectado a su smartphone.

【Premium Comfort】Ultra-ligeros auriculares inalámbricos para PC con orejeras de proteína de cuero súper suave y la diadema ajustable contribuyen Rigurosamente probado para la estabilidad y comodidad en una amplia gama de formas de oído. Las almohadillas para los oídos respetuosas con la piel y el diseño súper ligero garantizan que se centre en su charla con una comodidad de uso duradera.

【Batería de larga duración】El auricular Bluetooth para camioneros proporciona hasta 16 horas de tiempo de conversación continuo y 200 horas de tiempo de espera con una carga de 2 horas. Ahorre la molestia de la carga frecuente. Perfecto para oficina, hogar, trabajo remoto, centro de llamadas, VoIP, Skype, etc.

【Compatibilidad Universal & 36 Meses de Soporte 】Los auriculares Bluetooth con micrófono funcionan para iPhones, smartphones, ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas, etc. (Nota: La función de silencio sólo funciona con teléfonos móviles actualmente).Si tiene algún problema al usar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo profesional de atención al cliente. Disfrutando de TECKNET 36 Meses de Garantía (Sólo Registrado).

Jesebang Auriculares Inalámbricos Deportivos, Auriculares Bluetooth 5.3 con HD Micrófono, Sonido Premium, 40H de Reproducción, Pantalla LED, Cómodos de Llevar, Cascos Inalambricos con Gancho, Negro € 49.99
€ 22.98

€ 22.98 in stock 2 new from €22.98

Free shipping

Experiencia de sonido única: Con un controlador dinámico de 13 mm y un diafragma de polímero ultrasensible, las sutiles vibraciones revelan ricas texturas dentro de un amplio campo sonoro. Las voces se destacan en un marco de audio equilibrado de tres canales, convirtiéndolo en el medio perfecto para disfrutar plenamente de tu música favorita.

Nuevo Bluetooth 5.3 y emparejamiento rápido: Los Jesebang YT18 están equipados con chips Bluetooth 5.3 de última generación, lo que proporciona una conexión más rápida y estable. El nuevo estándar Bluetooth 5.3 ofrece una protección mejorada contra las señales de interferencia para una experiencia de audio perfecta durante las llamadas.Nuestros auriculares Bluetooth se emparejan automáticamente con tu dispositivo tan pronto como los saques de la caja después de la primera conexión.

Batería de Larga Duración, pantalla LED dual: Con una sola carga, auriculares bluetooth pueden durar hasta 8 horas de reproducción continua, y el estuche de carga proporciona un total de 40 horas adicionales. La pantalla LED muestra de manera precisa el nivel de batería restante tanto de los auriculares como del estuche de carga. Además, la carga rápida USB-C permite cargar completamente el estuche en solo 1.5 horas.

Control Táctil Inteligente, amplia compatibilidad:Auriculares inalámbricos cuentan con un sensor táctil altamente sensible que te permite realizar fácilmente diversas operaciones, como realizar llamadas, ajustar el volumen, cambiar de canción y activar a Siri. También son compatibles con la mayoría de dispositivos Android, iOS, tabletas, PC, televisores y portátiles.

Ajuste Cómodo, Resistencia al agua: Los auriculares inalambricos vienen con ganchos especiales diseñados para adaptarse perfectamente a tus oídos. Su diseño ergonómico en forma de 120° garantiza un ajuste cómodo y seguro durante tus actividades deportivas. Además, la carcasa sellada y la clasificación de resistencia al agua IPX7 los protegen eficazmente contra el sudor y la lluvia, convirtiéndolos en la elección ideal para deportes al aire libre y entrenamientos prolongados. READ Los 30 mejores Auriculares Diadema Inalambricos Bluetooth capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Diadema Inalambricos Bluetooth

KVIDIO Auriculares Supraaurales Inalámbricos, 65 Horas de Reproducción Auriculares Bluetooth, Cascos Ligeros Plegables con Micrófono, Graves Profundos (Negro) € 34.99
€ 29.00

€ 29.00 in stock 2 new from €29.00

Free shipping

AURICULARES ESTÉREO DE ALTA FIDELIDAD: los auriculares bluetooth mejorados de KVIDIO con controladores duales de 40 mm y tecnología de aislamiento de ruido ofrecen una sensación casi similar a la de una sala de conciertos con su música favorita tan cerca como la está viendo en vivo. Proporcione una reproducción de sonido de alta calidad para oyentes, audiófilos y entusiastas del audio doméstico

AURICULARES CÓMODOS INIGUALABLES: las orejeras para colocar sobre las orejas fabricadas con la espuma de proteína viscoelástica más suave le brindan comodidad durante todo el día. La diadema ajustable y las orejeras flexibles pueden adaptarse fácilmente a cualquier forma de cabeza sin ejercer presión sobre la oreja. El diseño liviano plegable y de SOLO 0.44 lb lo convierte en la mejor opción para viajes, entrenamiento y uso diario por parte de estudiantes universitarios

AMPLIA COMPATIBILIDAD: simplemente presione el botón multifunción 2s y los auriculares con micrófono estarán listos para emparejarse. Los auriculares inalámbricos KVIDIO son compatibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth o cables de enchufe de 3,5 mm. Con el micrófono integrado, puede realizar fácilmente llamadas con manos libres o reuniones presenciales mientras trabaja en casa

CONEXIÓN INALÁMBRICA INCONSÚTIL: la versión actualizada de Bluetooth V5.3 garantiza una conexión ultrarrápida y prácticamente irrompible de hasta 33 pies (10 metros). La batería recargable de 500 mAh se puede cargar rápidamente en 2,5 horas. Después de 65 horas de tiempo de reproducción, puede cambiar los auriculares inalámbricos KVIDIO del modo inalámbrico al modo con cable y disfrutar de su música SIN PARAR. No se preocupe por el problema de escasez de energía durante un viaje largo

GARANTÍA Y SOPORTE: El paquete incluye un auricular plegable de graves profundos, un cable de audio de respaldo de 3,5 mm, un cable de carga USB y un manual del usuario. 30 días de devolución gratuita y 18 meses de garantía es nuestra garantía, no dude en contactarnos si tiene alguna consulta durante el uso

M-T-K Auriculares Bluetooth, Auriculares inalámbricos con micrófono CVC8.0, 20 Horas de autonomía, protección Impermeable Ipx7, Bluetooth 5.0 - Earbuds, Auricular Bluetooth Sport para iPhone/Android € 27.99

Free shipping

♫ 【ProtecciÓn Impermeable IPX7】 La clase de protección de agua IPX7 confiable protege todos los componentes internos del agua, la lluvia y el sudor.

♫ 【Potente Tiempo de Juego de 20 Horas】 Con una 150mAh batería recargable de alto rendimiento, dura hasta 20 horas con una sola carga para garantizar que disfrute de la música todo el día. (Tiempo de carga de solo 2 horas)

♫【Bluetooth 5.0 estable】La última tecnología Bluetooth y componentes acústicos mejorados que producen la música de más alta fidelidad y sincronizan el audio en tiempo real y brindan un disfrute increíble a sus oídos. Se puede conectar sin problemas con todos los dispositivos con Bluetooth a una distancia de hasta 30 pies (10 m).

♫ 【Llamadas de voz crisp】 Con los micrófonos con cancelación de ruido CVC 8.0 incorporados, los auriculares inalámbricos M-T-K filtran perfectamente el ruido ambiental mientras habla, lo que garantiza llamadas de voz nítidas.

♫ 【QuÉ hay en la caja】 UXD Auriculares bluetooth, cable de carga micro-USB, S/M/L EarTips, S/M/L EarWings, clip de gestión de cable, 30 días de devolución de dinero sin preocupaciones y garantía de 3 meses, y nuestro servicio al cliente amigable.

Auriculares Inalámbricos Bluetooth 5.3 con HD Micrófono HiFi Estéreo Pantalla LED, Reducción de Ruido, 13 mm Controlador dinámico,IP7 Impermeable 36H Cascos Negros € 59.99
€ 29.99

€ 29.99 in stock 3 new from €29.99

Free shipping

HiFi Sonido Estéreo y ENC Cancelación de Ruido: Auriculares inalambricos Bluetooth utilizan una unidad de altavoz profesional de 13mm que ofrece un sonido verdaderamente natural y auténtico y un potente rendimiento de graves. In-Ear Auriculares con 4 micrófonos, La tecnología de ENC Reducción de Ruido se utiliza para garantizar se reduce el ruido del entorno y llamadas más claras, ofreciéndole una alta calidad de estéreo de alta fidelidad superior.

36 Horas de Reproducción y Pantalla LED de Potencia: Los auriculares inalámbricos deportivos brindan hasta 6-8 horas de uso con una sola carga, más un total de 36 horas de uso con el estuche de carga. El auricular bluetooth inalámbrico tiene una función de visualización de energía LED, lo que facilita la verificación de la potencia del auricular y el estuche de carga. La carga rápida USB-C incluida facilitará sus actividades diarias como viajar y trabajar.

Bluetooth 5.3 y Amplia Compatibilidad: Auriculares inalambricos están equipados con los chips Bluetooth 5.3 de nueva generación, la velocidad de transferencia de datos es hasta 2 veces más rápida que la generación anterior, la conexión es más rápida y estable. No hay desconexiones más frecuentes. Los cascos inalambricos deportivos funcionan perfectamente con la mayoría de los dispositivos habilitados para Bluetooth, como teléfonos inteligentes, tabletas, Windows PC, iOS o Android.

Diseño Ergonomico y IP7 Impermeable: Auriculares running adopta un diseño ergonómico, proporciona diferentes tamaños de alta tapones para los oídos de silicona de calidad (S / M / L), audifonos inalámbrico Bluetooth solo pesa 4 g, puede proporcionar un ajuste cómodo y firme al contorno de su oreja. La carcasa sellada y el nano-revestimiento interno pueden eliminar fácilmente el sudor y la lluvia, lo que hace que los auricula inalambricos sean muy adecuados para deportes al aire libre.

Emparejamiento Rápido y Control Táctil: Después de la primera combinación entre A90 Pro y tu dispositivo ya no tendrás que volver a conectarlos nuevamente, los auriculares in ear reconocerán automáticamente su dispositivo. Los auriculares deportivos utilizan un chip táctil de alta precisión para ofrecerle un control táctil, puede contestar llamadas, colgar, reproducir / pausar música, ajustar el volumen y activar siri etc, con solo un toque de sus cascos inalambricos bluetooth.

Uliptz Auriculares inalámbricos Diadema, 65H Tiempo de Juego, Bluetooth 5.3 HiFi con Micrófono, 6 Modos de Sonido EQ, para PC/Teléfono € 23.99

Free shipping

Audio de alta fidelidad: los auriculares Bluetooth Uliptz ofrecen agudos cristalinos, medios equilibrados y graves potentes gracias a los controladores estéreo acústicos de 40 mm. Equipado con 6 modos de ecualización, cambia el sonido equilibrado según la música. Con nuestros auriculares puedes disfrutar de un sonido estéreo de alta calidad y nítido.

Potente Bluetooth 5.3 TECH - Los auriculares inalámbricos Bluetooth son compatibles con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth. La avanzada tecnología Bluetooth 5.3 proporciona una conexión Bluetooth más estable y rápida y se puede emparejar con dos dispositivos simultáneamente y cambiar entre ellos sin problemas, lo que significa que puede pasar rápidamente de escuchar una lista de reproducción en su teléfono a una llamada de conferencia en su computadora portátil.

HASTA 65 HORAS DE JUEGO - Los auriculares inalámbricos Uliptz ofrecen hasta 65 horas de tiempo de reproducción con una sola carga. Una carga rápida de 10 minutos le da hasta 4 horas de tiempo de reproducción. Este auricular inalámbrico también se puede conectar fácilmente a otros dispositivos que no sean Bluetooth a través de un cable de audio de 3,5 mm. Conecte el cable de audio incluido para escuchar aún más tiempo en el modo con cable.

Comodidad ligera: los auriculares están hechos de espuma viscoelástica de diseño acústico que proporciona suavidad similar a la almohada cuando se escucha. La diadema de metal ajustable con control deslizante y las orejeras giratorias se adaptan fácilmente a cualquier forma de cabeza. Ya sea que estés haciendo clases en línea, viajes o entrenamientos, casi olvidarás que las llevas puestas, incluso después de horas de escucha.

Conversaciones claras: los auriculares Bluetooth con micrófono integrado tienen un efecto de voz claro, compatible con teléfonos inteligentes para llamadas manos libres y uso con asistente de voz. [Nota: el micrófono solo funciona en modo inalámbrico/Bluetooth] – 365 días de devolución gratuita y 24 meses de garantía es nuestra garantía, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta durante el uso.

GETTTECH Auriculares de Clip Manos Libres Intune Bluetooth 5.0 Inalambrico con Micrófono (Gris) € 13.99

Free shipping

▼ Calidad de audio superior: los auriculares Intune de Getttech son ideales para llevar a todas partes. Con una sensibilidad (dB) de 20-10000 HZ para eficiencia y calidad de audio nítida y sonido natural, lo que le permite disfrutar de música de alta calidad y llamadas telefónicas claras en cualquier lugar.

▼ Auriculares Bluetooth de larga duración: las baterías de polímero integradas de 170 mAh de los auriculares Gettech solo necesitan 2 horas de tiempo de carga, puede disfrutar de aproximadamente 18 horas de tiempo de reproducción, 170 horas de tiempo de espera.

▼ Diseño perfecto: los auriculares Bluetooth inalámbricos tienen un diseño ergonómico y son resistentes al sudor y a la intemperie con un ajuste cómodo y seguro. El peso ultraligero (12 g) y el material suave no causarán ninguna carga para sus oídos. Súper conveniente para usar mientras camina, trabaja, camina o hace ejercicio.

▼ Amplia compatibilidad: auriculares con clip Gettech con interfaz de carga Micro-USB Voltaje de carga CC 5 V Perfil de comunicaciones HPF, HSP, A2DP, AVRCP, compatible con la mayoría de los dispositivos bluetooth.

▼ Conexión y Tecnología: Nuestro auricular manos libres bluetooth tiene una calidad de sonido óptima Versión inalámbrica 5.0 con conexión de hasta 10m, tiempo de conversación de hasta 18 horas con transmisión de señal estable y bajo consumo de energía.

Auricular Bluetooth [Estilo empresarial] Auricular inalámbrico Bluetooth Llamadas Manos Libres con Voz Clara 280 Horas Tecnologíla € 42.79

Free shipping

Estilo de negocios profesional: con delicado revestimiento de goma agradable al tacto y diseño elegante, este auricular Bluetooth te ofrece una experiencia profesional de negocios.

Cómodo diseño de uso: auricular ajustable de 180° que se adapta perfectamente a tu oreja izquierda o derecha, lo que te ofrece una nueva experiencia de uso. Puedes ajustar el ángulo del auricular para adaptarse mejor a tus oídos. El peso ultraligero (50 g) no causa ninguna carga a tus oídos, proporcionando así una comodidad duradera.

Batería de larga duración: la batería de iones de litio integrada proporciona hasta 280 horas en espera y hasta 5-6 horas increíbles para música o conversación continua. Solo tarda 2 horas en cargarse completamente y luego mantenerte conectado social y musicalmente.

Calidad de sonido estéreo superior: nuestros auriculares Bluetooth también soportan la función de silencio durante las llamadas. Promueve la claridad del sonido mediante la cancelación de eco mejorada y la supresión de ruido. Puedes manejar fácilmente llamadas a través del botón multifuncional de los auriculares Bluetooth.

Conecta dos dispositivos simultáneamente: permite que dos smartphones Bluetooth se conecten al mismo tiempo. Incluso si tienes dos teléfonos móviles, nunca más perderás una llamada.

Auricular Bluetooth 5.0 Auricular Manos Libres, hasta 18-22 Horas de Tiempo de Funcionamiento, Auricular Inalámbrico con Cancelación de Ruido Durante Negocios/Oficina/Conducción € 19.99

Free shipping

Bluetooth V5.0 actualizado + Micrófono HD + Cancelación de ruido: la tecnología Bluetooth V5.0 más nueva, hace que el emparejamiento de los auriculares sea más rápido y la transmisión de la señal más estable. Con micrófono HD incorporado y tecnología avanzada de cancelación de ruido adoptada, puede escuchar y hablar claramente incluso en un entorno ruidoso con este auricular Bluetooth.

Exquisito cuerpo del auricular que le ofrece una experiencia de alta gama: el cuerpo del auricular se roció con aceite de goma, que es bueno contra el polvo y el agua y se toca bien. Al mismo tiempo, incrusta con paneles de pintura UV verde negruzco, la apariencia de los auriculares te hace lucir una atmósfera más noble y de alta gama.

18 horas de tiempo de conversación +22 horas de tiempo de música +170 horas de tiempo de espera: baterías de polímero de 170 mAh incorporadas, estos auriculares inalámbricos Bluetooth solo necesitan 2 horas de tiempo de carga y puedes disfrutar de aproximadamente 18 horas de tiempo de conversación continuo, 22 horas de tiempo de música (con el 60% de los decibeles máximos) y 170 horas de tiempo de espera. Gran capacidad para usted y no debe preocuparse de que .

Ángulo ajustable 180 ° + “Botón MFB” para llamar o finalizar + Llamadas manos libres: El gancho para la oreja está diseñado para girar 180 grados según tus propios oídos, lo que puedes ajustar y hacer más cómodo su uso. Además, presione el "botón MFB" para encender / apagar, contestar / finalizar una llamada o reproducir / pausar la música. Muy conveniente de usar mientras conduce, trabaja o practica deportes.

Compatible con Siri: mantenga presionado el "botón Teléfono" durante aproximadamente 2 segundos para iniciar una marcación por voz (modo Siri), y luego podrá decir el nombre de las personas a las que desea llamar. Si hay algún problema o sugerencia, no dude en contactarnos a través del mensaje de Amazon y le responderemos de inmediato.

JBL TUNE 510BT – Auriculares inalámbricos on-ear con tecnología Bluetooth, ligeros, cómodos y plegables, hasta 40h de batería, Siri y Asistente de Google, con conexión multipunto, negro € 49.99
€ 43.53

€ 43.53 in stock 2 new from €43.53

29 used from €30.86

Free shipping

Disfruta de 40h de música con el legendario sonido JBL, conocido en estudios y escenarios de todas partes, sin interrupciones y sin cables gracias a los auriculares inalámbricos JBL Tune 510BT

Cambia de un dispositivo Bluetooth a otro con la conexión multipunto: pasa de un vídeo a tu tableta o a tu móvil en un instante. Con los botones de los cascos, controla tu música y tus llamadas

Recárgalos en tan solo 2h con el cable USB-C o disfruta de 2h extra de música con una carga rápida de 5 min. Pregunta a Siri o al Asistente de Google con sólo presionar el botón multifunción

Cómodos, ligeros y con un diseño plegable, estos cascos con almohadillas suaves y una banda de sujeción acolchada son aptos para un uso prolongado y para llevar tu música a donde quieras

Contenido del envío: 1x JBL TUNE 510BT Auriculares inalámbricos on-ear con tecnología Bluetooth, cable de carga USB-C, guia de inicio rápido, en negro

Auriculares Inalámbricos Bluetooth, Auriculares Bluetooth 5.3, 4 Mic con Reducción de Ruido ENC, 50H con Graves, Cascos Inalambricos Bluetooth IPX7 Impermeable, Carga Rápida USB-C, Ajuste Cómodo € 49.99
€ 29.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping

Pantalla LED de carga y 50 horas de reproducción: Auriculares bluetooth cuentan con una pantalla LED doble que muestra con precisión el nivel de batería tanto del compartimento de carga como de los auriculares Bluetooth. Además, Auriculares X08-BK tienen una duración de batería única de 8 horas, y el compartimento de carga proporciona 50 horas adicionales de uso.

85% más de graves y llamadas más nítidas: Auriculares inalámbricos con diafragma de grafeno de 14,2 mm para un 85% más de graves y cascos inalambricos bluetooth con micrófono dual híbrido ENC que cancela pasivamente el 90% del ruido de fondo para llamadas más nítidas.

Ajuste cómodo y resistencia al agua IPX7: In-ear auriculares son ergonómicos, dispersan el 45% de la presión para un ajuste cómodo que se adapta al 99% del canal auditivo, auriculares inalámbricos deportivos cuentan con la tecnología de nanorrevestimiento IPX7 para aislar los componentes de los daños causados por la humedad del aire.

2023 Nuevo Bluetooth 5.3 y emparejamiento en un solo paso: auricular bluetooth inalámbrico incorporan la última versión de la tecnología Bluetooth 5.3, que es un 200% más estable que la versión 5.0, ofreciendo una experiencia de escucha de baja latencia y llamadas estables. Tras la conexión inicial, quítese auriculares in ear y se conectarán automáticamente a su dispositivo.

Control táctil inteligente con amplia compatibilidad: Con un diseño de control táctil inteligente, es fácil de manejar sin coger el teléfono móvil. Cascos inalambricos bluetooth se emparejan fácilmente con una gran variedad de dispositivos Bluetooth sin preocuparse por problemas de compatibilidad. Incluidos iOS/Android, tabletas y ordenadores portátiles. READ Los 30 mejores Telefono Movil Para Personas Mayores capaces: la mejor revisión sobre Telefono Movil Para Personas Mayores

2023 Auriculares Inalambricos Bluetooth 5.3, Half-In-Ear, 48 Horas Estéreo HiFi con Reducción de Ruido, IP7, Comodidad Ligera, Carga Rápida USB-C € 49.99
€ 29.99

€ 29.99 in stock 3 new from €29.99

Free shipping

2023 Nuevo Bluetooth: Con Bluetooth 5.3 y transmisión de dos canales, los auriculares inalambricos Bluetooth le brindan una experiencia de audio incomparable con una velocidad de transmisión más rápida, una mayor estabilidad de conexión y un mayor alcance de Bluetooth. Sacados del estuche de carga, los in-ear auriculares se emparejarán entre sí automáticamente y solo necesita hacer clic en el i50 en su dispositivo para conectarse, evitando operaciones complejas y ahorrando tiempo de espera.

Excelentes llamadas claras: El micrófono incorporado en cada auricular bluetooth inalámbrico utiliza la cancelación de ruido de llamadas para garantizar un sonido claro y realista. El micrófono orientado hacia adentro escucha en el canal auditivo para captar el ruido interno y recrear el anti-ruido para la doble cancelación del ruido. Para que siempre puedas disfrutar de llamadas de calidad.

Indicadores LED duales en tiempo real y reproducción de 48 horas: El indicador LED digital muestra el estado de carga del estuche de carga y los auriculares inalámbricos deportivos. Al cargar el estuche, la luz LED comenzará a parpadear de 1 a 100. Los auriculares inalambricos internos funcionan durante 8 horas con una sola carga, con el estuche de carga incluso 40 horas adicionales. Equipado con cable tipo C, te ofrece una carga más rápida y estable.

Sonido inmersivo y control táctil: Estos cascos inalambricos deportivos con altavoces de grafeno de 14.2 mm y diafragmas compuestos de tres capas garantizan graves potentes, agudos impresionantes y medios nítidos. Las funciones con sensores de control táctil, los auriculares running le permiten encender/apagar, reproducir/pausar, omitir canciones, responder/colgar, ajustar el volumen y acceder a otras funciones con solo un toque.

Ajuste ultraligero y cómodo: El estuche de carga de bolsillo no ocupa espacio cuando lo llevas y no te estresarás cuando lleves los audifonos inalámbrico Bluetooth. Los auriculares in ear están diseñados para adaptarse a los contornos del oído humano con una estructura curva que se adapta a la forma del canal auditivo, lo que los hace cómodos de usar y no se caen al correr o en el gimnasio.

9S Auriculares Inalambricos Bluetooth Plegables, 60 Horas de Reproducción, Cascos Diadema Estéreo HiFi con Micrófono, 6EQ Modos, Soporte Micro TF/FM, Para PC/TV/Fones. (1-Negro) € 21.99

Free shipping

【Hasta 60 Horas de Reproducción】Con hasta 60 Horas de tiempo de escucha de nuestros cascos inalambricos bluetooth diadema en modo Bluetooth, el triple que otros auriculares Bluetooth, siempre tendrás música para inspirarte. Viene con un cable de audio de 3,5 mm, independientemente de si desea utilizar cascos inalambricos auriculares con cable, Zorin auriculares inalambricos diadema puede satisfacerle.

【HiFi Auriculares Estéreo】Auriculares inalambricos bluetooth estéreo de alta definición y chip Bluetooth 5.3 avanzado, nuestros auriculares bluetooth plegables equipado controladores estéreo acústicos de 40 mm. tienen como objetivo ofrecerle una calidad de sonido superior con graves profundos de alta fidelidad y agudos cristalinos, piérdase en la música inmersiva incluso en los niveles de volumen más bajos.

【Orejeras de alta calidad】Zorin cascos inalambricos bluetooth the ear muffs están fabricados con material suave de alta calidad. perfecto para un uso prolongado.El diseño plegable le permite llevarlo a cualquier parte. La diadema ajustable se adapta fácilmente a distintas formas de cabeza para que no le estresen. Tanto si trabaja como si hace ejercicio, no sentirá molestias en los oídos tras un uso prolongado.

【Bluetooth 5.0 y micrófono estables】Los auriculares inalambricos Zorin se centran en la experiencia del usuario, equipados con un nuevo chip Bluetooth 5.0, que garantiza la estabilidad y garantiza una conexión Bluetooth rápida. Los cascos inalambricos Zorin con micrófono tienen un rango de transmisión más rápido y estable de hasta 33 pies. Puedes moverte todo lo que quieras mientras hablas por teléfono sin restricciones

【Contenido del paquete y garantía】El paquete incluye unos auriculares de graves profundos plegables, un cable de audio de 3,5 mm de repuesto, un cable de carga USB y un manual de usuario. Zorin auriculares ofrece una garantía posventa de 365 días, por lo que si tiene algún problema con ellos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Auriculares Inalámbricos, Auriculares Bluetooth 5.3 con Gancho de la Oreja, 60H de Reproducción, Pantalla LED, Llamada ENC HD, Profundamente Bajo, Ajuste Cómodo, IPX7 Impermeable(Oro Rosa) € 49.99
€ 32.99

€ 32.99 in stock 2 new from €32.99

Free shipping

60 Horas de Autonomía e Indicador Digital LED: Auriculares inalambricos bluetooth pueden utilizarse durante aproximadamente 10 horas. la batería de 650 mAh de capacidad amplía la autonomía total a 60 horas. los auriculares pueden cargarse 5 veces más. el indicador LED muestra claramente la energía restante en el estuche de carga.

Experiencia de Audio Definitiva: Los auriculares Inalámbricos CASCHO incorporan diafragmas de grafeno de 14,5 mm. Mantienen el audio claro y equilibrado. Los graves mejoran en un 85% (si los graves no son suficientes, elige almohadillas más grandes). ¡Ven a CASCHO y disfruta de tu mundo musical!

Cancelación del Ruido del Intercomunicador: Cascos inalambricos bluetooth incorporan tecnología ENC de cancelación del ruido de las llamadas con 4 mics integrados. La captación de llamadas mediante haz filtra eficazmente el 90% del ruido externo, ofreciendo una experiencia de llamada cristalina. Puede mantener una conversación agradable incluso en una calle concurrida.

Última Tecnología Bluetooth 5.3: Auricular bluetooth inalámbrico adopta el último chip bluetooth 5.3. Built-in inteligente Hall interruptor magnético, abra la tapa 0.1S conexión súper rápida. No hay pérdida de señal o interrupción de la música. Ampliamente compatible con iOS/Android/Windows sistema.

Ajuste Cómodo e Impermeabilidad IPX7: Auriculares inalámbricos deportivos con 3 pares (S/M/L) de auriculares de silicona suave para una fuerza estable y uniforme. Diseño antideslizante en el extremo de los ganchos para las orejas, para que no se caigan incluso durante el ejercicio extenuante. Con tecnología de impermeabilización con nanorrevestimiento y sellado de costuras con clasificación IPX7, que los hace resistentes al sudor y la lluvia diarios.

Auriculares Inalámbricos Deportivos, Auriculares Bluetooth 5.3 con HD Mic, 50H de Reproducción, Cascos Inalambricos con HiFi Estéreo y Cancelacion Ruido ENC, IP7 Impermeable, Carga Rápida USB-C, 2023 € 69.99
€ 35.99

€ 35.99 in stock 4 new from €35.99

Free shipping

Bluetooth 5.3: Los auriculares inalámbricos utilizan un avanzado chip Bluetooth 5.3 con una mejora de la señal del 50%, pueden proporcionar aproximadamente 3 veces el rango de comunicación de los convencionales, 80% más estable que la generación anterior. Los auriculares

ENC Cancelación de Ruido y HiFi Estéreo: Los auriculares inalámbricos bluetooth con cancelación de ruido están equipados con 4 micrófonos y un algoritmo ENC para neutralizar el ruido de fondo, permite un sonido claro sin importar en llamadas o escuchar música. Los auriculares bluetooth logran un rango dinámico bien equilibrado con bajos intensos y agudos claros después de innumerables depuraciones.

Diseño Ergonómico y IP7 Impermeable: Auriculares deportivos inalámbricos con diseño ergonómico y ganchos para las orejas más suaves y flexibles, y evita que el auriculares deportivos se caiga. Vienen con 3 almohadillas de silicona de tallas S-M-L. El diseño IP7 resistente al agua y al sudor puede evitar eficazmente que los auriculares inalámbricos sufran daños causados por las salpicaduras de sudor y gotas de lluvia.

50 Horas de Reproducción y Pantalla LED: Los auriculares inalámbricos Bluetooth ofrecen hasta 8 horas de reproducción con una sola carga y 50 horas de reproducción con el estuche de carga. Estuche de carga para auriculares deportivos en el interior el porcentaje digital indica la potencia del estuche de carga, la potencia de los auriculares izquierdo y derecho se muestra en el lado derecho del estuche de carga, y cada cuadrícula representa el 25% de la potencia.

Control Táctil y Emparejamiento Automático: Los auriculares inalámbricos in-ear cuentan con controles táctiles sensibles, toque los auriculares para reproducir/pausar, volumen, cambiar de canción, responder/finalizar llamadas y activar el asistente de voz. Solo saque auriculares bluetooth del estuche de carga, se volverán a conectar con el último dispositivo conectado automáticamente, es conveniente y rápido, sin esperas.

DOQAUS Auriculares Inalámbricos Diadema,[52 Hrs de Reproducción] Hi-Fi Sonido,Cascos Bluetooth con 3 Modos EQ,Micrófono Incorporado y Doble Controlador de 40 mm,para Móviles/Xiaomi/TV-Negro Rojo € 41.99

€ 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Hasta 52 horas de tiempo de reproducción】 Con hasta 52 horas de tiempo de escucha en modo Bluetooth, siempre tendra música que le inspire. Podrá aprovechar la comodidad de los Auriculares inalámbricos o las propiedades duraderas de una conexión por cable (cable de audio de 3,5 mm incluido), los auriculares de DOQAUS Care 1 tienen las dos opciónes.

【Calidad de sonido optimizada con modos 3-EQ】 DOQAUS siempre está actualizado para lograr mejores efectos de sonido y una mejor experiencia auditiva. Un gran paso que DOQAUS ha dado: los Auriculares Inalámbrico con micrófono DOQAUS Care 1 Over Ear Bluetooth tienen 3 modos de ecualización, con los que puede cambiar libremente entre sonidos balanceados, amplificados con graves y de alta resolución. Cada modo le brinda el sonido en calidad de CD.

【Diseño cómodo y especialmente desarrollado】 Los Auriculares inalambricos bluetooth adaptados a su oido, están diseñados para brindar comodidad a largo plazo. Las almohadillas suaves para colocar en sus oidos, cuentan con ventilación avanzada y un ajuste ergonómico único para un ajuste individual y flexible para cualquier forma de cabeza. Asegúrese de que la almohadilla se ajuste bien para una mejor experiencia de sonido y poder sumergirse en el sonido completo.

【Bluetooth 5.0 y micrófono incorporado】 Con dos unidades de controlador de 40 mm con una gran apertura y tecnología Bluetooth 5.0, estos Auriculares Bluetooth ofrecen una velocidad de transmisión más estable, menor latencia y mejor salida de audio. Le brinda un maravilloso disfrute de la música, y el micrófono integrado de los auriculares inalámbricos, le permite una conexión telefónica clara y de manos libres

【Excelente servicio】 Los auriculares con banda para la cabeza DOQAUS le brindan la mejor solución dentro de los primeros 30 días si no está satisfecho, y siempre esté listo para un servicio al cliente al 100%. Para obtener información sobre nuestros auriculares inalámbricos Bluetooth, comuníquese directamente con el servicio de atención al cliente. El correo electrónico se procesará en las próximas 24 horas.

TOZO T12 Auriculares Inalámbricos Bluetooth, Cascos Inalambricos Bluetooth 5.3 con Control táctil y Pantalla LED de Inteligencia Digital IPX8 Impermeables, Rápida Carga USB-C Graves Intenos € 36.99 in stock 1 new from €36.99

1 used from €31.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Tecnología Bluetooth 5.3 y Emparejamiento Fácil] Los auriculares inalambricos TOZO T12 adopta la tecnología Bluetooth 5.3 más avanzada, con soporte para HSP, HFP, A2DP y AVRCP. Solo un paso, ingrese fácilmente a la configuración de Bluetooth de su teléfono móvil para emparejar los auriculares. El emparejamiento se restablecerá automáticamente al cargar. Nota: Si uno de los auriculares no reproduce sonido, vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y vuelva a intentarlo.

[Control Táctil y Pantalla Digital LED Inteligente] Los auriculares TOZO T12 cuentan con sensores de control táctil que minimizan la presión en los oídos al tocar el botón para varias funciones. En el caso de la carga inalámbrica, la pantalla digital LED inteligente muestra el consumo de batería en cualquier momento.

[Confortable Uso y Sonido Estéreo] Los auriculares inalámbricos diseñados de forma curva para ajustarse en la oreja (4 tallas tapones XL/L/M/S), lo que los mantiene en su lugar incluso durante movimientos. Gracias a un controlador de altavoz de 10mm que es 2.22veces más grande que un controlador normal, ofrece un sonido estéreo verdaderamente natural, auténtico y un rendimiento de graves potente. También puede ajustar la tensión al colocarlos en sus oídos para mejor su experiencia de inmersión.

[Resistente Al Agua IPX8] Los auriculares inalambricos deportivos y el estuche de carga cuentan con un nano-revestimiento interno que les permite ser impermeables a una profundidad de 1 metro durante 30 minutos. Son adecuados para deportes y pueden incluso ser lavados con agua.

[Auriculares Carga En Movimiento] Los detalles de los cascos inalambrico, el tiempo de reproducción dura más de 6 horas con una sola carga y un total de 28 horas con el estuche de carga. Disfrute de una carga rápida, ya que puede cargar completamente el estuche recargable en solo 1.5 horas mediante un cable USB-C de carga rápida o en menos de 2 horas mediante un cargador inalámbrico. Esto proporciona una forma de carga conveniente sin ataduras.

DACOM Auriculares Inalámbricos, Auriculares Deportivos con cancelación de Ruido IPX7 Auriculares con Banda para el Cuello Impermeables 20 Horas In-Ear Auriculares Deportivos Bluetooth Negro € 34.99 in stock 1 new from €34.99

1 used from €31.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Auriculares deportivos perfectos】 Nuestros auriculares inalámbricos están diseñados para deportes. La línea de contracción elástica y el diseño ergonómico lo hacen más estable y cómodo de usar, sin necesidad de preocuparse por caerse incluso en el ejercicio extenuante. El auricular es liviano, por lo que no siente el peso del auricular cuando hace ejercicio o corre. Simplemente disfrútelo cuando corra, haga ejercicio, monte en bicicleta, haga ejercicio o en el gimnasio.

【Graves profundos superiores】 Los audífonos adoptan un diafragma compuesto de polímero de 10 mm, sintonizado por acústica deportiva, compatible con decodificación AAC HD. Nuestros auriculares deportivos adoptan la tecnología bluetooth 5.0, garantizan que los auriculares inalámbricos Bluetooth transmitan de manera estable sin interrupciones, estéreo de graves profundos superior, hacen que los deportes sean más apasionantes y le brindan un mejor disfrute auditivo.

【IPX6 a prueba de agua】 Nuestros auriculares de entrenamiento utilizan nanotecnología de plasma de bajo voltaje para evitar que las sustancias externas dañen el circuito interno, lo que puede garantizar la seguridad tanto del agua como del sudor, y el nivel de protección general alcanza el estándar IPX6. Es resistente al sudor cuando hace ejercicio y se puede usar en cualquier condición climática. Nota: No para nadar.

【Tiempo de reproducción de 20 H y USB-C】 Estos auriculares deportivos pueden ofrecerle hasta 20 horas de tiempo de reproducción ultralargo con baterías de 120 mAh. Los auriculares se cargan rápidamente a través de USB-C. Suficiente para disfrutarlo cuando haces ejercicio.

【Control táctil inteligente】 Para hacer ejercicio cómodamente y reducir la presión en la oreja, el control táctil inteligente es más cómodo y conveniente que el botón físico difícil de presionar. Puede hacer más cosas cuando practica deportes con solo tocar el tapón para los oídos. El aumento y disminución de volumen se debe realizar a través del teléfono

Energy Sistem Earphones Bluetooth Sport 1plus Dark, Negro, 36 x 20 x 12 mm € 19.97 in stock 15 new from €18.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Bluetooth 5.1 + Voice Assistant: Auriculares deportivos inalámbricos con tecnología Bluetooth 5.1, micrófono integrado, función manos libres y control por voz diseñado para la práctica de deporte.

- Secure-Fit: Auriculares inalámbricos deporte con sistema de sujeción Secure-Fit que proporciona una fijación perfecta durante los entrenamientos.

- Sweatproof: Auriculares deportivos resistentes al sudor y salpicaduras en los entrenamientos más duros.

- Crystal clear sound / Deep bass: Auriculares con un sonido equilibrado, graves potentes y agudos nítidos para superar cada reto con cada canción.

New Bee Auriculares Manos Libres con Doble Micrófono V5.0 Auricular Bluetooth con 25 Horas de Tiempo de Conversación Mic Mute Conexión de Dos Dispositivos para iPhone, Android y PC € 34.99

€ 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Deje el ruido atrás: New Bee B45 están equipados con micrófonos duales para eliminar de manera efectiva el ruido en la oficina, el proceso de conducción y el restaurante, para que las personas puedan concentrarse en lo que dice.

Batería de larga duración: Solo 2-3 h de tiempo de carga, 24 h de música, 20 h de conversación (al 65 % del volumen), 180 días en espera. Los auriculares inalámbricos tardan poco en cargarse, pero pueden durar todos los días. Cumple con la necesidad de uso diario. La distancia de la conexión Bluetooth puede alcanzar los 15 m, y ya no es necesario caminar con su teléfono móvil.

Diseño de uso cómodo: El Auricular Bluetooth liviano (10 g) no causa ninguna carga para sus oídos, lo que brinda comodidad de uso duradera, bueno para conductores o hombres de negocios; El auricular ajustable de 360° se adapta perfectamente a la oreja izquierda o derecha.

Amplia compatibilidad: Compatible con todos los teléfonos IOS y Android del mercado, brindando conexiones estables y eficientes. Diseñado para la serie iPhone, Samsung, HTC, LG, SONY, PC, computadora portátil, etc., para iPad, iPod touch, LG G2, Samsung S7 S6, LG, Motorola, LG, SONY y otros teléfonos celulares Android, PC, computadora portátil , etc

GARANTÍA DE 3 AÑOS asegurada. Los servicios de atención al cliente las 24 horas y el equipo de tecnología profesional están a la espera. READ Los 30 mejores Vhs A Digital capaces: la mejor revisión sobre Vhs A Digital

Auriculares Bluetooth, 25h de Tiempo de conversación Auriculares Manos Libres,con Mic HD CVC8.0 Auriculares inalámbricos se Puede 270 ° Giratorio para Trabajar/Conducir € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♛ 【Bluetooth 5.0 y sonido de alta fidelidad】: los auriculares Bluetooth utilizan la última tecnología Bluetooth 5.0, permiten una señal y una conexión Bluetooth más estables. Micrófono incorporado, cancelación de ruido CVC8.0, todo esto reduce el daño a sus oídos y brinda una calidad de sonido perfecta y garantiza una conversación clara para usted.

♛ 【Cómodo de usar, giratorio 270 °】: el diseño elegante lo hace cómodo de usar. Las almohadillas ajustables de 270 ° son perfectas para la oreja derecha o izquierda.

♛ 【Diseño ergonómico a prueba de agua IPX7】: diseño ergonómico, los auriculares inalámbricos se pueden conectar convenientemente a la oreja durante mucho tiempo. Sin dolor, sin cables enredados y ni siquiera te preocupes por dejar caer los auriculares. IPX5 a prueba de agua puede prevenir el sudor y la lluvia, adecuado para múltiples deportes.

♛ 【Duración de la batería】: auriculares deportivos ultraligeros, auriculares bluetooth con batería de litio de gran capacidad, equipados con una batería de litio recargable de 650 mAh especialmente personalizada, después de cada carga completa, puede disfrutar de hasta 24-48 horas de música, hasta 8 horas de conversación y 180 horas en espera. Sumérgete en el mundo de la música durante todo el día.

♛ 【Garantía de calidad】: cada auricular se prueba antes de salir de fábrica. Por favor, no dude en comprarlo. Todos nuestros auriculares Bluetooth están cubiertos durante 24 meses. ¿Hay alguna pregunta o inquietud durante el uso? Póngase en contacto con nosotros y le responderemos dentro de las 24 horas.

SoundPEATS Q30 HD+ Auriculares Bluetooth Estéreo Magnéticos In-Ear IPX5 Cascos Bluetooth Resistentes al Sudor con Micrófono para Deportivos, Graves Inmersivos Controladores aptX-HD de 10 mm,12 Horas € 42.99

€ 39.89 in stock 2 new from €39.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Códec aptx HD y chip QCC3040】El códec de audio avanzado APTX HD y la última tecnología Bluetooth 5.2 se combinan con un potente controlador de 10 mm y un chipset de alta gama QCC3040 para brindar un sonido rico e inmersivo al mismo tiempo que ofrece la comodidad de la transmisión inalámbrica. Estos auriculares admiten perfiles A2DP, AVRCP, HSP y HFP, lo que garantiza la compatibilidad con la mayoría de los teléfonos inteligentes, incluidos iPhone y Android.

【Resistente al sudor para estilos de vida activos】Estos auriculares para correr están diseñados para mantenerse al día con su estilo de vida activo, con una clasificación IPX5 que los hace resistentes al sudor. Un diseño ergonómico garantiza un uso cómodo al correr, trotar, andar en bicicleta, conducir, acampar, hacer caminatas, hacer ejercicios en el gimnasio y más.

【Uso duradero y diseño magnético】Con hasta 12 horas de tiempo de conversación o música y solo 1,5 horas de tiempo de carga, puede permanecer conectado y entretenido todo el día. El diseño magnético incorporado le permite unir los auriculares para guardarlos fácilmente cuando no se usan.

【Comodidad personalizable con micrófonos incorporados】Estos auriculares cuentan con un micrófono en línea y botones de control de volumen para contestar llamadas o controlar la música fácilmente. Viene con 4 pares de auriculares en diferentes tamaños y 2 tamaños adicionales de aletas para los oídos para un ajuste seguro. Los materiales de silicona y el diseño ergonómico de los ganchos para las orejas garantizan comodidad incluso durante todo el día.

【Servicio sin preocupaciones】Si tiene algún problema, nuestro amable equipo de servicio al cliente siempre está aquí para ayudarlo. Póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia sin problemas.

BERIBES Auriculares Bluetooth Diadema,65 Hrs de Reproducción, Micrófono Incorporado,6 Modos de Sonido EQ,Auriculares con Sonido estéreo de Alta fidelidad para Viajes/Oficina/hogar, Negro € 42.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Auriculares multifuncionales】 BERIBES auriculares Bluetooth con 6 modos de EQ,puede cambiar libremente entre el sonido equilibrado, el sonido de graves y el sonido de alta resolución.Micrófono y controles incorporados, fácilmente para gestionar sus llamadas y activar los asistentes de voz de los auriculares con el botón. Para que pueda disfrutar de una experiencia de escucha de manos libres durante las llamadas.

【Larga duración de la batería】500 mAh de batería,2,5 horas de carga completa,los auriculares ofrecen 65 horas de música ininterrumpida / tiempo de conversación en el modo bluetooth.Cuando la batería se agota, se puede cambiar al modo con cable de audio de 3,5 mm, disfrutar de su música NON-STOP para la diversión de larga duración.

【Diseño ergonómico para la comodidad】Los auriculares sobre la oreja están diseñados para la comodidad a largo plazo, las almohadillas están hechas de materiales suaves que son muy buenos al tacto, tienen una ergonomía, se ajustan a sus oídos perfectamente para una mejor experiencia de sonido.

【Conexión rápida y amplia compatibilidad】Los controladores de 40 mm y la tecnología Bluetooth 5.3 de los auriculares logran una velocidad de transmisión más estable, una latencia más baja, una mejor salida de audio y un excelente sonido estéreo (20Hz-20kH).Simplemente encienda el interruptor de encendido / apagado y los auriculares están en modo de emparejamiento, compatible con iPhone, Samsung, iPad, Huawei, LG.

【Garantía y Soporte】El paquete incluye un auricular plegable, un cable de audio de respaldo de 3,5 mm, un cable de carga USB y un manual de usuario. BERIBES auriculares inalámbricos ofrecen una devolución gratuita de 30 días y 18 meses guarantee.any pregunta acerca de los auriculares, póngase en contacto con nosotros, usted puede conseguir 100% satisfecho respuesta dentro de las 24 horas.

Sony WH-CH720N Auriculares Inalámbricos Bluetooth, con Noise Cancelling, hasta 35 Horas de Autonomía y Carga Rápida, Negro € 149.99

€ 60.00 in stock 2 new from €75.00

45 used from €60.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfruta de voces naturales, un sonido nítido y un ajuste equilibrado gracias al procesador integrado V1 y a Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), que crean un sonido de calidad tal

Auriculares con Noise Cancelling; la tecnología Dual Noise Sensor (sensor de ruido dual) y el procesador integrado V1 te permiten adaptar el sonido a tu gusto

Su diseño ligero y ergonómico saca el óptimo partido de su batería de 35 horas*, para que estos auriculares inalámbricos sean cómodos durante largos periodos de uso

Los WH-CH720N tienen conexión multipunto, botones intuitivos e incluso pueden controlarse por voz; la conexión sencilla con Swift Pair y Fast Pair, los hace óptimos para usarlos a diario

Con la tecnología Precise Voice Pickup, estructura de reducción de ruido del viento, micrófonos multidireccionales para captar tu voz, disfrutarás de llamadas nítidas y conversaciones optimizadas

soundcore Auriculares híbridos cancelación Ruido Activa by Anker Q20i, Bluetooth inalámbrico, reproducción ANC 40 Horas, Alta resolución, Big Bass, personalización aplicación, Transparencia, Viajar € 49.99 in stock 3 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA HÍBRIDA: 2 micrófonos internos y 2 externos funcionan en conjunto para detectar el ruido externo y reducirlo de manera efectiva hasta en un 90%, como los motores de aviones y coches.

SUMÉRJASE EN UN AUDIO DETALLADO: los cascos inalambricos bluetooth con cancelación de ruido soundcore Q20i tienen controladores dinámicos de gran tamaño de 40 mm que producen un sonido detallado y graves intensos con la tecnología BassUp. Compatible con audio con certificación de alta resolución a través del cable AUX para obtener más detalles.

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN DE 40 HORAS Y CARGA RÁPIDA: Con 40 horas de duración de la batería con ANC activada y 60 horas en modo normal, puede viajar tranquilamente sin pensar en recargar. Carga rápida durante 5 minutos para obtener 4 horas de tiempo de reproducción adicionales.

CONEXIONES DUALES: conéctese simultáneamente a dos dispositivos con Bluetooth 5.0 y pase de uno a otro al instante. Tanto si está trabajando en su portátil como si necesita atender una llamada telefónica, el audio se reproducirá automáticamente desde el dispositivo que necesita escuchar.

APLICACIÓN PARA LA PERSONALIZACIÓN DEL ECUALIZADOR: descargue la aplicación soundcore para adaptar el sonido usando el ecualizador personalizable, con 22 opciones predeterminadas, o ajústelo usted mismo. También puede cambiar entre 3 modos: ANC, Normal y Transparencia, y relajarse con el ruido blanco.

soundcore de Anker Q30 Auriculares Bluetooth cancelación de Ruido Activa híbrida y Varios Modos, Sonido de Alta resolución, 40 h de reproducción, Llamadas nítidas, Carga rápida, Almohadillas Suaves € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Música de alta resolución certificada: escucha hasta el más mínimo detalle de tus canciones favoritas gracias a los diafragmas de 40 mm integrados en los auriculares soundcore Q30. Los diafragmas de seda altamente flexibles reproducen graves intensos y agudos definidos que alcanzan hasta 40 kHz para una mayor claridad.

Tecnología de cancelación de ruido avanzada: los cascos inalámbricos bluetooth soundcore Q30 te ayudan a mantener la concentración. los dos micrófonos con detección de ruido captan y filtran hasta el 95 % del sonido ambiental de baja frecuencia para que nada te distraiga de tu música.

Experiencia de cancelación de ruido óptima: disfruta de una cancelación de ruido personalizada con los 3 modos de los auriculares soundcore Q30. El modo Transporte minimiza el ruido de los motores del avión, el modo Exteriores reduce los ruidos del tráfico y el viento y el modo Interiores amortigua los sonidos de las oficinas ajetreadas y las conversaciones de fondo.

Nitidez mejorada en las llamadas: los cascos inalámbricos bluetooth soundcore Q30 combinan 2 micrófonos con un algoritmo de reducción de ruido para captar y mejorar tu voz de manera precisa, al tiempo que suprime otros ruidos para que disfrutes de llamadas más nítidas.

40 horas de reproducción: los cascos inalámbricos bluetooth con cancelación de ruido activa soundcore Q30 pueden reproducir hasta 40 horas de música con el modo de cancelación de ruido activado. El modo Estándar amplía la reproducción a 60 horas, mientras que con una breve carga de 5 minutos obtendrás 4 horas de reproducción.

Philips Bluetooth In Ear/Negro € 39.99

€ 29.56 in stock 13 new from €29.56

1 used from €25.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta comodidad de uso combinada con un sonido rico; los auriculares on ear uh202bk de philips ofrecen exactamente lo que prometes; el acompañante musical perfecto en la carretera

Gracias a la función bluetooth, en el futuro no habrá enredos de cables; los auriculares plegables también caben cómodamente en el bolsillo

Los controladores acústicos de neodimio de 32 mm proporcionan un sonido nítido y unos graves ricos; las suaves almohadillas on ear proporcionan una larga y alta comodidad de uso

Con el micrófono incorporado del uh202bk, usted puede tomar llamadas en cualquier momento; la función de control remoto en línea le permite cambiar fácilmente entre música y llamadas

Contenido del paquete: philips on ear headphones uh202bk/00 bluetooth on ears (inalámbrico, almohadillas suaves, micrófono, plegable) negr

