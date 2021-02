Los 30 mejores Movil Mas Vendido capaces: la mejor revisión sobre Movil Mas Vendido

POCO X3 NFC - Smartphone 6+128GB, 6,67” FHD+ cámara frontal con Punch-hole, Snapdragon 732G, 64 MP con IA, Quad-cámara, 5160 mAh, color Gris Sombra (Versión Española + 2 años de garantía)

€ 269.00

€ 219.00 in stock