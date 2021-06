Inicio » Top News Los 30 mejores Mosquitera Enrollable Ventana capaces: la mejor revisión sobre Mosquitera Enrollable Ventana Top News Los 30 mejores Mosquitera Enrollable Ventana capaces: la mejor revisión sobre Mosquitera Enrollable Ventana 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mosquitera Enrollable Ventana?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mosquitera Enrollable Ventana del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ECD Germany Mosquitera Enrollable para Ventana Marco Marrón Resistente a la Intemperie 160 x 160 cm Tela de Fibra de Vidrio Armazón de Aluminio Malla Protectora Hogar contra Insectos Mosquitos € 50.99 in stock 1 new from €50.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS: Las moscas, mosquitos y otros insectos no son bienvenidos en la casa. La única manera efectiva de mantenerlos fuera de sus hogares es usar moquiteras de alta calidad.

FÁCIL DE INSTALAR: la mosquitera puede fijarse fácilmente a la ventana. No es necesario taladrar agujeros en la mampostería.

MANTENGA EL AIRE FRESCO Y LA LUZ ENCENDIDA: con el mosquitero puede dejar el aire fresco en verano en su casa y los insectos no deseados en el exterior. El mosquitero con microagujeros mantiene alejados a los mosquitos y permite que el aire y la luz entren a su casa.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD: La mosquitera está fabricada con material de alta calidad, fabricado con fibra de vidrio de última generación. Esto permite una transparencia sin restricciones y una permeabilidad a la luz y al aire.

DETALLES DEL PRODUCTO: Material del armazón: Aluminio, Color del armazón: Marrón, Red mosquitera Material: Fibra de vidrio, Tamaño (ancho x alto): aprox. 160 x 160 cm, Profundidad de instalación: aprox. 4 cm

vidaXL Mosquitera Red Enrollable Fina Ventanas 140x170cm Malla Anti Mosquitos € 46.39 in stock 8 new from €44.04 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 140 x 170 cm (ancho x alto)

Color del marco: blanco

Color de la malla: negra

Material del marco: aluminio

Material de la malla: fibra de vidrio

jarolift Mosquitera Extensible / Easy Slide para Ventanas y Puertas con Railes de Persiana Enrollable € 22.99 in stock 1 new from €22.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño (Ancho x Altura): 75 x 50 cm (extensible hasta 142 cm)

Adecuado para ventanas y puertas con railes de persiana enrollable

Montaje y desmontaje muy fácil, sin tener que perforar

Disponible en dos tamaños

Grosor del marco de la mosquitera: 0,9 mm

jarolift 2 en 1 Mosquitera Enrollable Volaris, Mosquitera para Ventanas con Marco de PVC en Color Blanco, 100 x 140 cm € 43.69 in stock 2 new from €43.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mosquitera enrollable para ventanas con tejido de malla negra

Marco en color blanco elaborado en PVC, Medidas: 100 x 140 cm

Dos posibilidades de montaje e instalación

Segura y efectiva protección contra todo tipo de insectos

Tejido de fibra de vidrio duradero READ Cinco personas resultaron heridas en protestas pro-Trump en Estados Unidos Vídeo

Sekey Ventana de Pantalla Deslizante de Fibra de Vidrio con Marco de Aluminio, Resistente a la Intemperie, 70x100 cm, Marco Blanco € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de usar: La ventana corredera está pre montada y lista para usar antes del envío. Simplemente sáquelo y úselo, no se necesita ensamblaje adicional

Fantástico protector contra insectos: cepillo de sellado completo, lo mantiene alejado de los mosquitos. La buena transmisión de luz garantiza una visión clara

Materiales de alta calidad: Los tejidos de fibra de vidrio especialmente resistentes a la intemperie y los perfiles de aluminio con recubrimiento en polvo garantizan una larga vida útil

Tamaño flexible: Se puede ampliar de 70x100cm a 70x192cm, se adapta a la mayoría de los marcos de ventana normales

Uso combinado disponible: Se pueden apilar varias pantallas para una mayor altura

Schellenberg 50714 - Mosquitera, protección anti insectos y moscas para ventanas € 6.29

€ 4.95 in stock 1 new from €4.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features incluye cinta de sujeción, cuchilla de corte y paño de limpieza

Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de taladrar

Tejido de mosquitera resistente a los rayos UV

posibilidad de ajustar el tamaño individualmente

lavable a 30 °C si se ensucia

Vigor 75005 mosquitera, extensible, anodizado, Altura de 50 x 40 cm € 22.22 in stock 2 new from €9.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features aluminio anodizado

cm 50X40H

extensible desde 40 cm a 75 cm

Cinta para reparar mosquiteras Fibra de vidrio Cinta adhesiva para ventanas de insectos, 5 cm x 200 cm (gris) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material: la cinta de reparación de la pantalla está hecha de tela de fibra de vidrio, más resistente, con una construcción de malla pesada, adhesivo fuerte, buena transmisión y transpirable.

❤ Fácil de usar: no se necesitan herramientas, simplemente corte y coloque cualquier tamaño que desee para reparar rasgaduras y agujeros en su pantalla.

❤Color: gris. Limpie la pantalla con un paño seco primero, luego use un secador de pelo para calentar el pegamento y luego pegue la cinta. Perfecto si se aplica en el sentido de la trama mosquitera.

❤ Longitud: 2 metros. Ancho: 5cm. Útil para reparar mosquiteros desgarrados.

❤La cinta NastroThe da la impresión de ser resistente, pero también es flexible y no crea ningún problema cuando se rebobina la red de mosquitos.

Sekey Mosquitera de Ventana Ajustable para Protección Contra Insectos, Pantalla Contra Insectos con Cinta de Autoadhesiva, Montaje sin Perforación, se Adapta a Ventanas de Hasta 130x150cm, Blanco € 7.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fantastic Insect Shield】 La pantalla de la ventana Sekey es súper transparente, permite la circulación de aire de primera calidad y previene de manera efectiva los mosquitos, insectos, moscas y ácaros del polvo. Adecuado para ventanas de hasta 1.1mx1.3m / 1.3mx1.5m

【Material premium】 La mosquitera de poliéster 100% transparente con malla fina y ligera tiene buena ductilidad. La tela de red suave pega el lado de púas de la cinta de gancho increíblemente bien, mientras que la etiqueta adhesiva se adhiere estrechamente al marco de la ventana

【Instalación fácil】 Instalación fácil sin herramientas, no requiere perforación. No deja residuos en el marco de la ventana cuando se quita la pantalla de la ventana. Se puede cortar fácilmente a medida y adaptarse a múltiples ventanas

【Amplia aplicación】 Las tiras autoadhesivas mejoradas son adecuadas para ventanas de madera, hierro y aluminio, etc. También son perfectas para ventanas de dormitorio, baño, sala de estar, auto turístico

【Contenido del embalaje】 Pantalla de ventana blanca * 1, Herramienta de prensado de plástico * 1, Cinta adhesiva de gancho (6 m) * 1 y Navaja * 1. Si tiene más preguntas, puede indicarlo en el área de preguntas frecuentes o contactarnos a través de [email protected]

Windhager 04301 - Ventana Magnética para Mosquitera, Instalación sin Herramientas, color Antracita, 100 x 120 cm € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Montaje sencillo mediante banda magnética autoadhesiva

Puede volver a quitarse fácilmente en cualquier momento

Puede usarse en todos los tipos de ventana habituales

Tejido de mosquitera de fibra de vidrio, completamente resistente a la intemperie y a la rotura

Set completo con perfiles de plástico y magnéticos de alta calidad

2 cintas para reparar mosquiteras, cinta adhesiva de fibra de vidrio para ventanas, insectos, 5 cm x 200 cm (negro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: la cinta de reparación de pantalla está hecha de tela de fibra de vidrio, más resistente, construcción de malla pesada, fuerte adhesión, buena transmitancia y transpirable.

Tamaño: longitud: 2 metros. Ancho: 5 cm. Útil para reparar mosquiteras rotas. Adecuado para reparar pequeños agujeros en las mosquiteras.

Aplicación: el kit de reparación de pantalla es adecuado para reparar parches, desgarros, lágrimas, daños en la pantalla de la ventana, pantalla de la puerta, red de la puerta del patio, pantallas de piscina, malla de la tienda de campaña para todas las emergencias repentinas cuando está fuera de la carretera o en el salvaje.

Fácil de usar: no requiere herramientas, simplemente corte y coloque cualquier tamaño que desee para reparar lágrimas y agujeros en su pantalla.

Resistente y flexible: la cinta da la impresión de ser resistente, pero también es flexible y no crea ningún problema cuando la mosquitera se enrolla.

GWHOLE Cinta Parches de Reparación Autoadhesivos para Malla Mosquitera de Ventana y Puerta € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APLICACIÓN se ultiliza para reparar pequeños agujeros y grietas en la ventana o la puerta de la pantalla para detener insectos o mosquitos.

FÁCIL de INSTALAR estos parches adhesivos son fáciles de usar sin necesidad de herramientas, solo hay que desgarrar el papel adhesivo trasero y pegarlo en la pantalla.

CORTABLE se puede cortar al tamaño que necesite.

MATERIAL está hecho de fibra de vidrio resistente a la temperatura.

GARANTÍA ofrecemos un año de garantía para el producto.

Anpro Mosquitera Ventana Magnetica,Cortina de Ventana para Prevenir Mosquitos y Insectos(Anti-mosquito Negro,80cm*100cm) € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nota: El tamaño es 80 * 100 cm. Mida el tamaño de la ventana (ancho izquierdo y derecho * altura superior e inferior) antes de comprar, no se puede cortar !!!

Fácil de instalar: tiene un velcro largo para fijar y un conjunto de pines para ayudarlo a instalar las pantallas en unos minutos, los pines lo harán más estable (no es necesario perforar en ventana ni herramientas).

La mosquitera se pueden limpiar y desmontar, antiarrugas, sin deformación y fácil de limpiar.

Diseño ingenioso: cierre magnético, material duradero y resistente al desgarro.La malla es más pequeña que puede evitar que entren los mosquitos y insectos.

La mosquitera tiene decoración de encaje y tecnología de doble costura.Es simple y genial, no se deforma durante mucho tiempo.

tesa Insect Stop Malla Mosquitera STANDARD para Ventanas - Mosquitera Autoadhesiva - Recortable al Tamaño Deseado - Blanca, 130 cm x 150 cm € 8.72 in stock 12 new from €5.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features More than an adhesive tape

GWHOLE 21 Piezas Parches de Reparación de Malla Autoadhesivos para Malla Mosquitera de Ventana y Puerta € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APLICACIÓN se ultiliza para reparar pequeños agujeros y grietas en la ventana o la puerta de la pantalla para detener insectos o mosquitos.

FÁCIL DE INSTALAR estos parches adhesivos son fáciles de usar sin necesidad de herramientas, solo hay que desgarrar el papel adhesivo trasero y pegarlo en la pantalla.

CORTABLE se puede cortar al tamaño que necesite.

MATERIAL está hecho de fibra de vidrio resistente a la temperatura.

GARANTÍA ofrecemos un año de garantía para el producto.

Auxmir Mosquitera Magnetica para Puertas, Cortina Mosquitera para Puerta de Balcón, Puerta de Patio, Puerta de Sótano, Puerta Corredera y Sala de Estar, Fácil Montaje sin Taladrar, 100x220cm, Negro € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ADIÓS! MOSCAS Y BICHOS: la malla de políster súper fina (1.4 x 1.58 mm) de la mosquitera evita la entrada de mosquitos y de demás bichos mientras garantiando la entrada de la luz y circulación de aire.¡Imprescindible en verano!

SÚPER FÁCIL DE INSTALAR:con la ayuda del velcro, la cortina mosquitera se puede instalar rápida y fácilmente en el marco de la puerta sin taladrar; también puede desinstalar la mosquitera y que sirva para el siguiente verano.¡Es reciclable y económica!

CIERRE AUTOMÁTICO: el velcro de la mosquitera se pegan muy bien, cuando sale o entra, la cortina vuelve a pegarse automáticamente por 30 unidades de imanes incorporados; también es facir de abrir, salen y entran perfectamente los niños, ancianos, mascotas, etc.

ADECUADA PARA TODAS PUERTAS: La cortina mosquitera 100x220cm adecuada para todos los marcos internos de puertas hasta 96 x 218cm ; con la banda autoadhesiva muy potente, la mosquitera puede poner en puertas correderas o abatibles, puertas de madera, de alumnio, de madera, de hierro, metálicas, etc.; en puertas del balcón, de habitación, de terreza, de calle, de cocina, etc.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 100%: ofrecemos servicio de posventa durante 3 años, si tiene cualquier pregunta sobre la instalación o el producto, contáctanos en cualquier momento. Siempre tomamos muy serios las preguntas y opiniones de los clientes. *la cortina no se puede cortar, antes de realizar el pedido, mida el tamaño de su puerta. READ Puma se enfrenta a todos los negros

Decorline MOSQUITERA Enrollable Lateral para Puerta Blanca € 113.30 in stock 1 new from €113.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Mosquitera Enrollable Para Ventanas 100 x 140 cm Blanca € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil instalación: sistema de anclaje del cabezal por presión, sin tornillos en parte superior gracias a su tapa telescópica

Sistema de cierre clic-clac patentado; permite abrir y cerrar la mosquitera con una simple presión sobre las asas, especialmente cuando la mosquitera está pegada al chasis de la ventana y resulta complicado girar el perfil tirador

Se puede instalar frontalmente o a hueco; contiene kit de accesorios para ambas instalaciones

La mosquitera contiene un freno adicional que permite una apertura suave, evitando una subida brusca de la misma; no viene instalado por defecto, es opcional

El producto se puede cortar hasta 50cm de ancho, y tanto como usted quiera de alto. Se adapta al milímetro a su dimensión de ventana o puerta

KIT MOSQUITERA ENROLLABLE M33 BLANCO FABRICADAS A MEDIDA QUE NECESITE CADA CLIENTE, (1400 x 1400) € 65.90 in stock 1 new from €65.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PEDIDOS FABRICADAS A MEDIDAS: Elegir la medida estándar de mosquitera con el ancho y alto igual o superior al deseado, una vez recibimos pedido nos ponemos en contacto con cliente para concretar medidas exactas y para poder resolver cualquier duda.

PARA OTRAS MEDIDAS O COLOR, CONSULTAR.

Para unas medidas superior a 1400 x 1400 mm, Buscar producto con nombre: KIT MOSQUITERA ENROLLABLE M42 BLANCO FABRICADAS A MEDIDA QUE NECESITE CADA CLIENTE

"ATENCIÓN": NO SE ENVÍA EL PRODUCTO HASTA NO HABER CONCRETADO MEDIDAS DE FABRICACIÓN CON CLIENTE

Se suministra en kit preparado solo para su colocacion en hueco, que incluye: Cajon completamente montado con tela, tapas laterales y muelle, Guias laterales con felpudo cortavientos, Par topes freno inferior, Cuerda tirador y tornillos con tacos o tornillos autotaladrantes

ECD Germany Mosquitera Enrollable para Puerta Ventana Color Marrón Resistente a la Intemperie 100x220 cm Tela de Fibra de Vidrio Armazón de Aluminio Malla Protectora Hogar contra Insectos Mosquitos € 55.99 in stock 1 new from €55.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS: Las moscas, mosquitos y otros insectos no son bienvenidos en la casa. La única manera efectiva de mantenerlos fuera de sus hogares es usar moquiteras de alta calidad.

FÁCIL MONTAJE: La mosquitera se puede fijar fácilmente a la puerta. En un manual detallado, todos los pasos de trabajo se explican de forma comprensible. Además, las asas de plástico facilitan el colgado y desenganche del dispositivo.

PARA CUALQUIER TAMAÑO DE PUERTA: La mosquitera puede ser cortada individualmente a medida y por lo tanto adaptada a cualquier tamaño de puerta.

MATERIAL DE ALTO VALOR: El mosquitero está compuesto por un tejido de fibra de vidrio de alta calidad de última generación. Esto permite una transparencia ilimitada, así como la permeabilidad a la luz y al aire. Además, el material es resistente a la intemperie y a los rayos UV. Los cuatro perfiles de aluminio extruido también son extremadamente estables y resistentes gracias al recubrimiento en polvo.

DATOS TÉCNICOS: Para todos los marcos de puerta convencionales, desmarcar: Aluminio, color del marco: blanco / marrón, ancho total x alto : aprox. 100 x 220 cm, grosor del marco: aprox. 1,5 cm, peso: aprox. 1,6 kg

Blindecor LIRA - Estor enrollable de doble capa Noche y Día, Negro, 140 x 180 cm, ancho x largo € 38.66 in stock 2 new from €38.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Doble tejido Noche y Día 100% poliéster; producto premontado sobre perfil de aluminio, de fácil instalación

Instalación a pared o techo con los mismos enganches; mecanismo y cadena de PVC en color blanco

Regulación de altura y de entrada de luz mediante mecanismo de cadena con seguridad infantil

Nota: El ancho del producto, incluido soportes, es de 140 cm; el tejido mide 137 cm de ancho; el largo del producto abierto completamente más el mecanismo mide 180 cm; solo el tejido mide 175 cm

ANTI-DESHILACHADO: Contiene discos de protección del tejido a los lados para evitar el deshilachamiento; fácil limpieza con un trapo húmedo

GREEN WICH Mosquitera para ventanas en varios tamaños, recortable y fácil montaje con cinta adhesiva y velcro (180x150, Gris) € 8.95 in stock 1 new from €8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tela de mosquitera de distintos tamaños. Podrá ajustarla y recortarla a su ventana

Contiene cinta adhesiva y de velcro para acoplarlo al marco de cualquier ventana y retirarlo de forma fácil si se requiere.

Disponible en blanco y gris

Tela de tejido resistente. Aguanta el sol y la lluvia.

Se envía desde España en un plazo de 48 horas

Insect Stop Malla Mosquitera STANDARD para Ventanas - Mosquitera Autoadhesiva - Recortable al Tamaño Deseado € 7.47 in stock 3 new from €4.87

1 used from €6.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Deje que entre el aire fresco y mantenga alejados a los molestos insectos - La mosquitera tesa Insect Stop STANDARD es fiable y sin complicaciones - Es nuestra eficaz red antimosquitos

La tela de la malla contra insectos se puede cortar al tamaño deseado según el diseño de la ventana - Incluye cinta adhesiva tesa con ganchos para facilitar la instalación sin necesidad de taladrar

La mosquitera para ventana transparente se asegura de que la vista permanezca libre y sin obstrucciones - La ventana se abre y cierra cuando se necesite sin restricciones a pesar de la malla mosquitera

La malla para ventana es higiénica y reutilizable - También se puede lavar fácilmente hasta 30°C. La cinta puede quitarse sin dejar ningún residuo

Contenido: 1 tesa Insect Stop Malla Mosquitera STANDARD para ventanas, 1 cinta adhesiva de cierre de gancho y bucle para una instalación sencilla - Dimensiones: 110 cm x 130 cm - Color: gris antracita

Tidyard Mosquitera Enrollable para Ventanas Corredera Tela de Protectora contra Insectos Mosquitos Balcón Terraza Protección Estructura de Aluminio 90x170 cm Marrón € 47.98 in stock 1 new from €47.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Marrón

Material: Aluminio, fibra de vidrio

Dimensiones: 90 x 170 cm (ancho x alto)

La mosquitera es fácil de colocar y se puede instalar tanto en la parte interior como exterior de la ventana.

Mosquitero puede dejar el aire fresco en verano en su casa y los insectos no deseados en el exterior.

Anpro mosquito puerta mosquitera puerta 90 x 210cm, protección de insectos cortina magnética mosca cortina para sala de estar balcón, negro € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥FÁCIL DE INSTALAR Y QUITAR:no se requieren herramientas. El producto viene con cinta adhesiva para pegar fácil y rápido sin taladrar.

♥CÓMODO Y AGRADABLE EN VERANO: La puerta mosquitera puede evitar efectivamente la entrada de insectos. En los días de verano las moscas, las abejas, los mosquitos no entran en su casa.

♥CIERRE MAGNÉTICO AUTOMÁTICO:Tamaño real:90x210CM.La cortina para mosquitos tiene 26 imanes fuertes , que pueden cerrarse rápidamente cuando pasan.

♥AIRE FRESCO: la cortina para mosquitos tiene una malla muy pequeña que impide la entrada de insectos, y los gatos y los perros también pueden entrar y salir a voluntad. De esta manera puede abrir la puerta en el verano, no solo para evitar las picaduras de mosquitos, sino también para respirar aire fresco.

♥ALTA CALIDAD DE CALIDAD: Alta calidad: las mosquiteras están reforzadas a mano, con costuras apretadas, muy resistentes al desgarro y duraderas. Puedes usarlo durante mucho tiempo.

Malla Mosquitera para Ventanas (3 Unidades), Mosquiteras Ventana,Protectora de Insectos para Ventana, 1.3m x1.5m, 3 Rollos De Cintas Autoadhesivas (10mm), Anti Mosquito Malla Protector Kit, Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una protección familiar imprescindible: la red de malla ofrece protección total contra moscas, insectos, abejas, mosquitos e insectos voladores. En comparación con el método químico, la mosquitera es mucho más saludable, especialmente para las familias con una pequeña.

Nueva actualización: tamaño de cinta adhesiva actualizada: 560 cm x 10 mm (lxw), más ancho que el original, se combina con un nuevo diseño de gancho, la cinta puede adherirse fuertemente al marco de la ventana, agarrar y sujetar la tela durante mucho tiempo.

Instalación fácil: se puede instalar en bricolaje, se puede completar una red de pantalla en aproximadamente 15 minutos.

Amplio rango de uso: la mosquitera se puede combinar con ventanas de madera, ventanas de acero, ventanas de aluminio, etc., una opción perfecta para varias ventanas de arco y ventanas de formas especiales.

Protección solar: la malla negra de la ventana no solo evita que molesten mosquitos y moscas, sino que también reduce el resplandor solar y el calor, protegiendo a su bebé y a su familia de la luz solar brillante o incluso la irritación de la piel en el verano caluroso. READ Los 30 mejores Cabeceros De Madera capaces: la mejor revisión sobre Cabeceros De Madera

KIT MOSQUITERA ENROLLABLE M42 BLANCO FABRICADAS A MEDIDA QUE NECESITE CADA CLIENTE (1800 x 1400 mm) € 79.49 in stock 1 new from €79.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PEDIDOS FABRICADAS A MEDIDAS: Elegir la medida estándar de mosquitera con el ancho y alto igual o superior al deseado, una vez recibimos pedido nos ponemos en contacto con cliente para concretar medidas exactas y para poder resolver cualquier duda.

PARA MOSQUITERAS CON OTRAS MEDIDAS O COLOR, CONSULTAR.

Para unas medidas inferior a 1400 x 1400 mm, Buscar producto con nombre: KIT MOSQUITERA ENROLLABLE M33 BLANCO FABRICADAS A MEDIDA QUE NECESITE CADA CLIENTE

"ATENCIÓN": NO SE ENVÍA EL PRODUCTO HASTA NO HABER CONCRETADO MEDIDAS DE FABRICACIÓN CON CLIENTE

Se suministra en kit preparado solo para su colocacion en hueco, que incluye: Cajon completamente montado con tela, tapas laterales y muelle, Guias laterales con felpudo cortavientos, Par topes freno inferior, Cuerda tirador y tornillos con tacos o tornillos autotaladrantes

UnfadeMemory Mosquitera Enrollable para Ventana,Cortina de Ventana para Prevenir Insectos,Mosquitos,Moscas,Avispas,Abejas,Marco de Aluminio,Malla de Fibra de Vidrio,Blanco (60x150cm) € 39.19 in stock 2 new from €39.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mosquitera enrollable para ventanas de buena calidad, tiene un marco robusto de aluminio y será ideal para que deje entrar el aire fresco y al mismo tiempo alejar a los insectos, sin la necesidad de sprays tóxicos o productos químicos agresivos.

Gracias a la malla de fibra de vidrio de alta densidad, ni siquiera los insectos más pequeños tendrán ninguna de invadir su hogar.

Nuestra mosquitera enrollable consiste en una malla fina de buena calidad y un marco de aluminio duradero.

La mosquitera enrollable es fácil de montar. Puede ser montada por dentro o por fuera de la ventana.

EASYmaxx Cortina de puerta 90 x 210 cm"Magic Click" | Para proteger contra las moscas y otros insectos | Práctico cierre magnético, fácil montaje adhesivo [negra] € 9.50 in stock 4 new from €9.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS - Para protegerse de insectos como mosquitos, moscas y avispas.

FÁCIL DE INSTALAR - La cortina de la puerta es extremadamente fácil de instalar y no requiere ni taladrar ni atornillar.

UNIVERSAL- La cortina de puerta se adapta a todos los marcos de puerta estándar. Es ideal para el balcón o la puerta del patio.

INNOVACIÓN - Con 9 pares de imanes en el centro, la cortina se cierra en un instante y automáticamente.

Mosquitera enrollable de PVC Easy Life Greenline Basic, para ventanas, individual acortable, ideal para repeler mosquitos, 125 x 150 cm € 42.95 in stock 3 new from €42.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección contra insectos tipo persiana con marco de PVC, de 80 x 130 cm o 125 x 150 cm, contra los insectos no deseados en tu salón.

La persiana ya está montaba y puede reducirse individualmente. La profundidad de montaje es de aprox.39 mm.La montaje con perforación y tornillo se realiza fácilmente.

Protección contra insectos solo si se necesita: cuando no esté en uso, el tejido se enrolla lentamente con un suave mecanismo dentro del cajetín y allí queda totalmente protegido.

Cierre total para mampostería por medio de las juntas tipo cepillo integradas.

La persiana se puede bloquear a diferentes alturas y se recomienda especialmente en ventanas altas.

