Los 30 mejores Monster High Muñeca capaces: la mejor revisión sobre Monster High Muñeca

Rainbow High Serie Shadow High-HEATHER GRAYSON-Muñeca de moda en color gris con pelo blanco y negro, dos conjuntos y accesorios-Para coleccionar-Edad: a partir de 6 años, (MGA Entertainment 580782EUC) € 39.99 in stock 30 new from €37.99

1 used from €39.59

Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁS ALLÁ DE LA OSCURIDAD - La Rainbow High ha encontrado a su rival. Te presentamos a Heather Grayson, la muñeca de la serie Shadow High con rasgos hermosos, pelo largo y un estilo cautivador #LETYOURTRUECOLORSSHINE

2 OUTFITS - El primer outfit es un vestido de piel de serpiente, chaqueta, botines y gargantilla. El segundo es una blusa gris, un top con tachuelas, pantalones de piel de serpiente y un par de zapatos de tacón.Combina las prendas para crear nuevos looks.

INCLUYE - 1 muñeca de moda, 2 conjuntos, 2 pares de zapatos, accesorios para muñecas y un soporte para muñecas, todo en una caja gris perfecta para exhibir o regalar

COLECCIONA LA SERIE - Conoce a los personajes de Shadow High y Rainbow High con la serie de YouTube y colecciona las 6 muñecas de moda: Natasha Zima, Heather Grayson, Ash Silverstone, Nicole Steel, Luna Madison y Shanelle Onyx

EL REGALO IDEAL - Esta muñeca de moda articulada con ojos de cristal, pestañas largas y un soporte incluido es un gran regalo para cualquier ocasión para niños a partir de 6 años READ Reynmen konseri ne zaman, saat kaçta ve nerede? Yenikapi İBB 'Demokrasi Şenliği' Reynmen konseri ücretsiz mi?

Monster High Collectors Drácula Monster High Skullector Doll € 304.88

Amazon.es Features Monster High Skullector

Monster High Haunt Couture Frankie Stein Muñeca € 341.66 in stock 2 new from €341.66 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10.5 pulgadas de alto

Articulación en los codos, muñecas y rodillas para posturas asesinas

También cuenta con un cepillo Skullette y un embalaje premium que revela un diario coleccionable Top-Eekret

Monster High Robecca Doll € 189.95

Amazon.es

Monster High - Muñeca Zombiwood Elissabat (Mattel BDD87) [importado de Inglaterra] € 323.00 in stock 1 new from €323.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elissabat es una actriz encantadora y estrella del grito de plata

Viene con su más reciente DVD y el premio que recibió por su fascinante interpretación

Vestida con un traje de corsé moderno, que cautiva con un dobladillo de la colmena de capas transparentes, un corpiño de encaje y cuello alto elegante

Botas negras altas y un brazalete de color rosa son a-morir-para los accesorios

Doll también viene con - estilo cepillo, soporte muñeca y el diario que detalla los detalles los tabloides les encantaría .

Monster High Frankie Stein Halloween € 189.95

Amazon.es Features Advertencias generales: Edad mínima : 6 años

Advertencias específicas: Advertencias específicas : ¡Cuidado! No aconsejable para menores de 36 meses.

100% de satisfacción con una garantía de 12 meses

Monster High Haunt Couture Draculaura Muñeca € 1,034.07

Amazon.es Features 10.5 pulgadas de alto

Articulación en los codos, muñecas y rodillas, por lo que los fans pueden capturar Draculaura en todo tipo de posturas asesinas

Incluye un cepillo de pelo Skullette y un embalaje premium que revela un diario coleccionable Top-Eekret

Monster High Muñeca Greta Gremlin € 663.44

Amazon.es Features Gremlins

Monster High Juego de muñecas Beetlejuice € 881.18

Amazon.es Features Monster High

Monster High Ghostbusters Frankie Stein 2016 SDCC Exclusive Doll € 796.96

Amazon.es Features SDCC 2016 exclusivo

Monster High N2851 - Muñeca Draculaura con Diario (Mattel) € 585.13

Amazon.es Features Edad recomendada: de 5 a 11 años

Monster High Haunt Couture Clawdeen Wolf Muñeca € 397.17

Amazon.es Features 10.5 pulgadas de alto

Articulación en los codos, muñecas y rodillas, por lo que los fans pueden capturar Clawdeen en todo tipo de posturas asesinas

También cuenta con un cepillo Skullette y un embalaje premium que revela un diario coleccionable Top-Eekret

Monster High - Muñeca Scaris Deluxe Frankie Stein (Mattel Y7659) € 159.00

Amazon.es Features Diario en inglés

Monster High - Muñeca Frankie Stein Sweet 1600 € 264.04

Amazon.es Features Celebre dulce 1600 cumpleaños de Draculaura con el resto de la pandilla!

Frankie Stein ha freakified su impresión de la firma con un acento de papel de aluminio. Va a ser un buen momento monstruo

Todos los niños "Ghoul" estarán allí con su llave maestra exclusiva invitar

Muñecas no puede estar solo

Para niños de 6 años +

Monster High - Draculaura monstruita-murciélago (Mattel DNX65) € 163.00

Amazon.es Features Draculaura puede transformarse en un murciélago al instante, una y otra vez

Solo hay que tirar de la palanca del corpiño de Draculaura para ver cómo su sobrefalda rosa se despliega hasta convertirse en unas enormes alas

La misma palanca sirve para volver a convertir el murciélago en una monstruita normal

Las gigantes alas de murciélago - de color rosa por fuera y decoradas con un estampado de murciélagos y corazones por dentro.Son perfectas para contar historias monstruosas de altos vuelos

Cuando es una monstruita, Draculaura tiene un corpiño rosa con volantes blancos y un lazo negro, una falda rosa con un estampado de corazones y una sobrefalda recogida

Mattel Monster High - Muñeca Fashion Monster High (CCB42) € 150.00

Amazon.es Features Mattel Monster High CCB42 - Fatale Fusion Hybriden Clawdeen/Venus, muñeco

Monster High - Muñeca, Frankie una Fiesta Divina de la Muerte (Mattel BCH85) € 99.99

Amazon.es Features 100% auténtico

Monster High Juego de muñecas Frankie Stein & Deuce Gorgon € 179.99

Amazon.es Features Muñecas articuladas a escala de 10 pulgadas

Incluye mini figuras de mascotas y accesorios inspirados en frijoles de ataúd

Monster High - Muñeca Zombiwood Viperine (Mattel BDD85) [importado de Inglaterra] € 248.95

Amazon.es Features Viperine Gorgon

Monster high

Camera action

Monster High Power Ghouls Polterghoul- Spectra Vondergeist € 210.98

Amazon.es Features Artículo nuevo en embalaje original

Monster High - Muñecas Asustadoras: Venus (Mattel BDF09) € 179.00

Amazon.es Features Con su monstruo megáfono que es moderadamente activo

Su estilo asesino los un verdadero punto de atracción hace

Para recrear el Monster High Adventure Scary

Partir de 6 años

Fan Monster Spectra Vondergeist animando a su equipo en

Monster High Power Ghouls Wonder Wolf - Clawdeen Wolf € 202.00

Amazon.es Features Part Number Y7299 Model Y7298 Is Adult Product Language Inglés

Monster High DHB48 Mattel - Muñeca, Monstruitas de profundidades, Posea € 49.90

Amazon.es Features En la nueva película de Monster High "Un viaje la mar de monstruoso", Posea Reef está la mar de monstruosa con sus espeluznantes detalles fluorescentes que brillan en la oscuridad

A la hija de Poseidón le encanta seguir la corriente y por eso luce un conjunto ondulado que se adapta al ir y venir de las olas

Su cola de algas marinas, que le permite tenerse en pie por sí sola, incluye pequeñas criaturas marinas que brillan en la oscuridad

Su corpiño estampado de colores le queda la mar de bien, mientras que sus accesorios son maravillosos

Recrea escenas de la película o inventa aventuras nuevas

Monster High - Muñeca Clawdia Deluxe (Mattel BLX06) € 150.00

Amazon.es Features Mirada de lujo para la aparición Hauntlywood glamorosa

Con las computadoras de la tableta, ordenador portátil y la información personal

De la luz. Scary a De la película Monster High

Partir de 6 años

Verano, tomar el sol y puro placer!

Monster High DNV66 (-) Muñeca € 115.72

Amazon.es Features Obtén a los fans de Monster High gritando con muñecas de animadora

La muñeca Frankie Stein lleva un traje de animadora clawesome

La hija de Frankenstein está electrificando con un top rojo con escudo Monster High y falda negra con tenis azules

Lleva la muñeca Frankie Stein al campo para divertirte con las animadoras

Colecciona todo el equipo de animadoras de Monster High para conseguir que el público grite (cada uno se vende por separado, sujeto a disponibilidad)

Monster High - Muñecas 1600 Cumplespantos Draculaura (Mattel W9188) € 280.48

Amazon.es Features Edad recomendada: de 5 a 11 años

Muñeca Monster High Haunt Couture Cleo De Nile € 315.25

Amazon.es Features La colección Monster High Haunt Couture cuenta con los fantasmas originales de Monster High que llevan interpretaciones encantadoramente elegantes y listas para la pasarela de sus looks icónicos.

Monster High - Muñeca, diseño Abbey (Mattel BBR94) € 143.81

Amazon.es Features Muñeca Abbey Bominable, la hija del “monstruo” Yeti

Desarrolla la imaginación y la creatividad

Edad recomendado: 6 años y más

