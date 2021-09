Inicio » Ropa Los 30 mejores Mochila Escolar Niño capaces: la mejor revisión sobre Mochila Escolar Niño Ropa Los 30 mejores Mochila Escolar Niño capaces: la mejor revisión sobre Mochila Escolar Niño 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mochila Escolar Niño?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mochila Escolar Niño del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Asge Mochila Bolso Hombre Mochilas Escolares Juveniles Escolares Adolescentes Bolsos Grandes Mochila Ordenador Portátil € 34.99 in stock 3 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material ligero: mochila escolar niño infantil con tejido Oxford de alta calidad, resistente al agua, no se desvanece, inodora, respetuosa con el medio ambiente y saludable. Las dimensiones de la mochila escolar son 46 cm x 30 cm x 22 cm, el peso de la mochila es de 580 g. Es ligero y grande para niños de 8 a 16 años y jóvenes y estudiantes.

Diseño ergonómico: mochila escolar juveniles para jóvenes adolescentes ergonómica, tirantes ajustables y extraíbles. Se adaptan a su longitud y se adaptan a la estructura de la carrocería. Sin esfuerzo de impresión sobre los hombros, y el cojín con material de alta permeabilidad, nunca han cubierto el sudor cuando lo llevas durante mucho tiempo. Mochila de tela clásica y sencilla, se adapta a la escuela, al aire libre, a la playa.

Más estable y seguro: mochilas escolares grandes niño los amplios compartimentos principales con una funda acolchada para portátiles de 15,6 pulgadas y 4 bolsillos funcionales le permiten mantener todo su equipo seguro y organizado en su lugar. Extienda dos bolsillos laterales sellados que ofrecen un almacenamiento más estable y seguro que otros bolsillos de red.

YAMTION Mochila Portatil 15.6 Pulgadas Mochila Hombre con Puerto de Carga USB,Mochilas Escolares Juveniles (15.6 Pulgada, GJB6-camouflage Blue) € 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Practical compartimiento y Volume】3 grande independiente particiones, 11 compartimentos, capacidad 35L. K hace con compartimiento para el portátil ajuste del ordenador portátil de 15.6 pulgadas y 15 pulgadas, 14 pulgadas y 13 pulgadas Macbook/portátil y otros artículos. Elementos de almacenamiento de información más razonables.

【Puerto USB Diseño】Con construido en el cargador USB exterior y construido en el cable de carga en el interior, un compartimento con cremallera separada en la bolsa para poner la línea de datos, fácil de organizar! Esta mochila USB le ofrece una manera más conveniente para cargar sus dispositivos mientras se camina .

【Unique tela de Oxford y Zipper】Oxford de espuma material: resistente e impermeable, no fácil a la arruga y sucio. Brillante y más de moda. Tirador de la cremallera de alta calidad impide la cremallera consigue pegada, larga vida de servicio!

【Solid correa Buckle】Specially mejoró la hebilla de la correa, estable y fácil de ajustar, ya no se desliza fácilmente, mantener la longitud adecuada. Una esponja de malla bolsa con una banda elástica en el lateral para una mejor protección de los frágiles botellas!

【Ampliamente aplicación】La correa está diseñada para ser ensanchada y engrosada, transpirable, lo que reduce efectivamente la presión del hombro. Adecuado para viajes, campamentos, escuelas, negocios, muy conveniente.

Mochila Pepe Jeans Mark Dos Compartimentos Adaptable, Verde, 31x46x15 cm € 49.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila de 31 cm x 46 cm x 16 cm fabricada en poliéster

Doble compartimento principal para los libros, dos bolsillos laterales de red y un bolsillo frontal de cremallera para una mejor organización de tu material escolar

Escucha música cómodamente con la salida de audio y haz más amenos los trayectos

Tirantes anchos, ergonómicos y acolchados que se adaptan perfectamente a la espalda y posibilidad de incorporarle un carro opcional gracias a su banda trasera y al sistema magic fix que permite una mayor sujeción de la mochila al carro

Marvel Avengers Mochila Niño, Mochilas Escolares Juveniles con Superheroes Capitan America Iron Man Hulk y Thor, Mochila para Deporte Viaje Colegio, Regalos para Niños Adolescentes € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOCHILA DE LOS VENGADORES --- Si tus hijos son amantes de los superhéroes les encantará nuestra nueva mochila de Marvel!. Esta fantástica mochila para niños, adolescentes y adultos presenta a tus superhéroes favoritos Capitán América, Iron Man, Thor y el increíble Hulk y tiene espacio suficiente para libros, estuches, cambio de ropa o zapatillas de deporte. Perfecta para ir al colegio, al gimnasio o para viajar.

MOCHILA DE GRAN CAPACIDAD --- Esta mochila de los vengadores tiene espacio suficiente para guardar material escolar o ropa de deporte. Cuenta con un compartimento principal con cremallera, un bolsillo lateral de malla para bebidas, y un pequeño bolso en la parte delantera que pueden usar a modo de estuche escolar. Viene con correas acolchadas ajustables para máxima comodidad, por lo que es perfecta para todas las alturas.

REGALOS PARA FANS DE LOS CÓMICS DE MARVEL --- El regalo perfecto para los fans de los vengadores! Esta mochila escolar de gran capacidad es perfecta para todo tipo de actividades. Tanto para ir al colegio, para actividades deportivas extraescolares, de excursión o incluso para viajar en vacaciones. Es ideal como regalo de cumpleaños para niños, niñas, adolescentes o adultos amantes de los superhéroes.

MERCHANDISING OFICIAL DE MARVEL --- Nuestras mochilas de los vengadores tienen licencia oficial y han sido diseñadas cuidando cada detalle, incluido el fantástico estampado con todos sus superhéroes favoritos. También han sido elaboradas con materiales de calidad para ofrecer un producto atractivo y duradero.

DIMENSIONES --- 43 cm (largo), 32 cm (ancho), 15 cm (profundidad). La mochila también incluye un bolsillo delantero de 23 cm x 18 cm y una bolsillo lateral de malla. READ Los 30 mejores Nike Air Max 270 capaces: la mejor revisión sobre Nike Air Max 270

Harry Potter Mochilas Escolares Juveniles, Material Escolar para Niños, Mochila Gran Capacidad para Colegio Viajes, Harry Potter Merchandising Regalos para Niños Niñas y Adolescentes € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOCHILA OFICIAL DE HARRY POTTER --- Nuestra mochila escolar para niños y adolescentes presenta a los personajes más populares de la película en un divertido estampado. Podrás encontrar a Dumbledore, Ron Weasley, Hermione Granger, Minerva, Hippogriff, Harry Potter y muchos más. Esta mochila grande también viene con correas ajustables acolchadas para mayor comodidad, un bolsillo lateral de malla elástica, bolsillo frontal con cremallera y un compartimento principal.

MOCHILA DE GRAN CAPACIDAD --- Esta mochila de Harry Potter tiene espacio para guardar material escolar o ropa de deporte. Cuenta con un compartimento principal con cremallera, un bolsillo lateral de malla para bebidas, y un pequeño bolso en la parte delantera que pueden usar a modo de estuche escolar. Viene con correas acolchadas ajustables para máxima comodidad, por lo que es perfecta para todas las alturas.

HARRY POTTER MERCHANDISING --- Nuestra mochila de Harry Potter tiene licencia oficial, por lo que no se preocupe, cuando compra a través de nosotros está adquiriendo un producto de calidad. Nuestra principal prioridad es siempre la satisfacción de nuestros clientes.

MATERIAL ESCOLAR DE CALIDAD --- Nuestras mochilas escolares para niños y adolescentes de Harry Potter están diseñadas cuidando cada detalle, incluido el fantástico estampado con todos los personajes de las películas. También han sido elaboradas con materiales de calidad para ofrecer un producto atractivo y duradero.

DIMENSIONES --- 43 cm (largo), 32 cm (ancho), 15 cm (profundidad). La mochila también incluye un bolsillo delantero de 23 cm x 18 cm y una bolsillo lateral de malla.

Minecraft Set Mochilas Escolares 4 Piezas, Incluye Botella Agua Niños Mochila Escolar Estuche y Bolsa Termica Porta Alimentos, Regalos para Niños y Adolescentes € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MINECRAFT SET MOCHILAS INFANTILES --- Descubre este fantástico set con accesorios de Minecraft ideal para todos los fans de los videojuegos, desde niños a adolescentes. Este juego incluye desde una mochila infantil, un estuche, una bolsa porta alimentos y una botella de agua. Estos accesorios son perfectos para llevar al colegio, para viajar o para ir de excursión.

ESTE SET DE MATERIAL ESCOLAR INCLUYE --- Este increíble set de Minecraft incluye: 1 x mochila niño de gran capacidad, 1 x estuche pequeño para lápices y bolígrafos, 1 x bolsa isotérmica porta alimentos y una botella agua niños.

REGALOS PARA FANS DE LOS VIDEOJUEGOS --- Si estás buscando un regalo original y práctico para un fan de los videojuegos, nuestro set con accesorios para el colegio y viajes de Minecraft será sin duda un acierto. Ideal como regalo de cumpleaños o para cualquier ocasión especial. Adecuado tanto para niños como para adolescentes.

MERCHANDISING OFICIAL - EDICIÓN LIMITADA --- Tenemos un número limitado de este fantástico set con accesorios de Minecraft para niños por lo que le recomendamos pedir el suyo antes de que se agoten nuestras existencias. Esta es una edición especial con un diseño único de Creeper y TNT directo de la tienda oficial de Minecraft.

DIMENSIONES --- Tamaño de la mochila 40 cm x 29 cm x 11 cm, bolsillo frontal 22 cm x 18 cm, un bolsillo lateral de malla, correas acolchadas y ajustables y parte posterior de la mochila acolchada. Estuche escolar niño: 20 cm x 7 cm. Bolsa de almuerzo: 20 cm x 20 cm x 10 cm, cierre con velcro

Minecraft Creeper Zombie Skeleton Breakthrough Niños Mochila escolar gris € 32.99 in stock 2 new from €32.99

Amazon.es Features Mochila Minecraft para niños: nuestra bolsa gris Minecraft Creeper es perfecta para cualquier niño que juegue el épico videojuego. Esta mochila de alta calidad tiene un diseño pixelado como se ve en los juegos de Minecraft con los villanos favoritos de los fanáticos; Green Creeper, Zombie y esqueleto que rompen a través de la pared de ladrillo en la parte delantera

Altura: 45,7 cm. Nuestra mochila mide aproximadamente 46 x 32 cm y pesa 400 g, por lo que es el accesorio perfecto para cualquier niño o adolescente en sus viajes. Esta mochila Minecraft para niños y niñas es una impresionante mochila escolar para niños

Mochila Minecraft 100% poliéster: la mochila escolar grande y ligera de Minecraft para niños está hecha de poliéster y viene con correas de hombro acolchadas y ajustables que cuentan con un contorno verde. Los múltiples compartimentos de esta bolsa cuentan con cierres de cremallera por lo que es seguro y fiable.

Impresionante bolsa escolar: la mochila Minecraft viene en color gris con detalles negros atrevidos incluyendo la base de la bolsa y un práctico bolsillo lateral de malla. Con varios compartimentos prácticos, incluyendo un bolsillo frontal con el logotipo de Minecraft en él y un gran compartimento principal perfecto para libros más grandes o un portátil.

Mercancía oficial de Minecraft – Nuestra mochila Minecraft para niños tiene un tacto y acabado de alta calidad, ya que es perfecta para las aventuras de tus pequeños, días fuera o una resistente mochila escolar de Minecraft.

Toy Bags Mochila, Unisex niños, Multicolor, 31X43X13 € 31.30 in stock 6 new from €31.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila con tirantes acolchados

Varios compartimentos

Estampado de moda

Safta Mochila Escolar con Carro Incluido y Espalda Acolchada de Star Wars The Dark Side, 330x220x450mm, Negro/Naranja, M (M918) € 66.52 in stock 4 new from €56.90

Amazon.es Features Safta star wars oficial mochila escolar; grande con carro extraíble

Confeccionada con un material de poliéster muy resistente y cremalleras suaves; fácil de lavar

Bolsillo frontal de gran formato; bolsillos laterales portabotellas, dos departamentos grandes con cremallera; doble tirador en cremalleras principales para facilitar su apertura; asa de mano forrada en la parte superior

Espalda y hombreras acolchadas, ergonómicas, cómodas y ajustables; mochila extraíble muy ligera; incluye carro safta

Mochila con carro incluido; carro de polipropileno, acero pintado y PVC muy resistentes con ruedas cubiertas de goma

Pokémon Mochilas Escolares Juveniles | Mochila Para Niños Con Pikachu, Litten, Rowlet Y Popplio | Bolso Escolar Niño Y Niña | Bolso De Viaje Para Niños Para La Guardería, La Escuela O El Instituto € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOCHILA POKEMON GIRLS: ¡El mejor regalo para los fans de Pokemon! Esta mochila para niñas Pokemon para la escuela es perfecta para los pequeños a los que les encanta saltar en charcos fangosos, con un Pikachu sonriente en el bolsillo delantero. Cuenta con un bolsillo frontal con Pikachu y con el logo oficial de Pokémon. Con costuras fuertes, ¡Es perfecto para su uso diario!

MOCHILA INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS: Esta mochila escolar niña de Pokemon tiene mucho espacio para los juguetes infantiles, juegos y libros escolares de su niño pequeño. Cuenta con un práctico bolsillo frontal para artículos más pequeños y un compartimento principal con cremallera. También cuenta con un asa en la parte superior, perfecta para colgarla en el pasillo de la piscina. Y si necesita una bolsa para la piscina o para una fiesta de pijamas, podrá colocar fácilmente sus accesorios.

DISEÑO EXCLUSIVO DE LA MERCANCÍA OFICIAL DE LA MOCHILA NIÑO Y NIÑA DE POKEMON: Nuestras mochilas de niña de Pokemon tienen licencia oficial, así que no se preocupe. Cuando nos compre, está comprando un producto de calidad, ya que nuestra prioridad principal es y será siempre la felicidad de nuestros clientes, proporcionándole un producto atractivo, seguro y duradero. Estas bonitas mochilas escolares niños han sido diseñado exclusivamente para F & F Stores.

POKEMON SCHOOL BAG DIMENSIONES: 37 cm (Largo) x 32 cm (Ancho) x 10 cm (Profundidad). La mochila infantil de Pokemon incluye un bolsillo delantero de 23 cm (Largo) x 16 cm (Ancho) x 3 cm (Profundidad).

Marvel Mochilas Escolares De Los Vengadores, Mochilas Infantiles Para Niño De Los Superhéroes, Regalos Niños € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRECIOSA MOCHILA ESCOLAR MARVEL --- Nuestras mochilas escolares de los vengadores es perfecta para que los más pequeños y no tan pequeños la utilicen para ir al colegio, instituto o como mochila para un viaje corto. Con el estampado de alguno de los personajes más conocidos de marvel, esta mochila será la favorita de los fans de estos superhéroes.

UN DISEÑO SÚPER PARA LOS FANS DE MARVEL --- Nuestra mochila de the avengers está diseñada con mucho cuidado y con materiales resistentes, tirantes ajustables acolchados, además de la espalda, completamente acolchada para una mayor comodidad. Está impresa con varios personajes de estos famosos superhéroes, como Iron man y Thor, y tiene el logo oficial de los vengadores en la cremallera del bolsillo frontal, en definitiva una mochila perfecta para todo fan de los vengadores.

MOCHILA OFICIAL DE THE AVENGERS --- Esta preciosa mochila escolar juvenil es un producto oficial de Marvel, comprándola, padres y jóvenes pueden estar seguros de estar comprando una mochila escolar oficial de los vengadores.

TAMAÑO --- La mochila de los vengadores tiene un tamaño de 39x29x16 cm, y el bolsillo frontal mide 23 x 18 cm, además lleva un bolsillo lateral de malla, perfecto para llevar una botella de agua, al alcance de la mano, muy cómodo tanto para niños como para jóvenes.

PERFECTO COMO REGALO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES --- Nuestra mochila escolar y juvenil es el perfecto regalo de cumpleaños para fans de los vengadores, además de ser ideal para cualquier otra ocasión, navidades, o vuelta al cole, ¿buscas mochilas escolares o mochilas escolares juveniles ​para un fan de marvel? Nuestra mochila será un regalo acertado para niños y jóvenes.

Puma Phase Backpack Backpack, Unisex adulto, Puma Black, OSFA € 19.95

€ 17.09 in stock 25 new from €17.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Silueta clásica de mochila con cordón

Cierre superior con cordón

El cordón se transforma en asa

Completamente forrada con refuerzo de PU

Estampado del logotipo PUMA Archive No. 1 en la parte delantera READ Los 30 mejores Mytv Enter Code For Tv capaces: la mejor revisión sobre Mytv Enter Code For Tv

Vans Mochila unisex con dos correas ajustable para colegio escolar, Paprika-checkerboard, Talla única, Mochila real € 37.99

€ 21.50 in stock 32 new from €21.50

€ 21.50 in stock 32 new from €21.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un gran compartimento principal

Funda para portátil

Correas de hombro acolchadas

Bolsillo frontal con organizador

Cremalleras YKK

Mochilas Escolares, Mochilas Grandes Infantiles Estampados, Incluyen Neceser - Mochilas totto € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mochila escolar Crayoles es uno de nuestros modelos más completos gracias a los complementos que incorpora

Si necesitas una mochila que se adapte tanto a la jornada escolar como a las actividades extraescolares o deportivas sin duda es el modelo adecuado

Además de su amplia capacidad interior, Crayoles incluye un neceser extraíble para elementos de aseo y una bolsa para calzado o ropa húmeda

El modelo Crayoles incorpora: Organizador con llavero extraíble; Cobertura de PVC en la base para evitar roces en la tela al dejar la mochila en el suelo; Asa superior ergonómica en PVC

Espaldar transpirable; Tejido en lona poliéster de alta densidad; Neceser extraíble para elementos de aseo; Tiradores ergonómicos con PVC; Cobertor de la cremallera en el bolsillo principal; Peso aproximado 900 gr

Toy Bags Mochila, Unisex niños, Multicolor, 31X43X13 € 35.02 in stock 3 new from €29.52

Amazon.es Features Mochila con tirantes acolchados

Varios compartimentos

Estampado de moda

Safta Mochila Escolar El Niño "Splash" Oficial 320x160x440mm, Azul Marino € 30.98

€ 27.75 in stock 1 new from €27.75

€ 27.75 in stock 1 new from €27.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Safta El Niño "Splash" Oficial mochila escolar. Ideal desde los 14 años. 2 años de garantía.

Confeccionada con un material de poliéster muy resistente y cremalleras suaves. Fácil de lavar.

Adaptable a carro portamochilas. Con dos compartimentos grandes. Tiradores en los cursores de la cremallera para facilitar apertura. Costuras reforzadas. Asa de mano en la parte superior. Doble compartimento con cremallera.

Espalda y hombreras acolchadas, ergonómica, cómoda y ajustable. Cantoneras protectoras de goma en la parte inferior.

Mochila adaptable a carro.

PUMA Mochila PHASE 075487 43 Marino € 17.31 in stock 15 new from €17.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Asas acolchadas

Comaprtimiento principal con cremallera

100% compuesto, 100% compuesto

Puma phase backpack

Asas ajustables

Pepe Jeans Aris Mochila para Portátil 15,6" + Estuche Escolar Azul 31x44x17,5 cms Poliéster 23.87L € 39.99

€ 27.98 in stock 3 new from €27.98

€ 27.98 in stock 3 new from €27.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila de 31 cm x 44 cm x 17,5 cm fabricada en Poliéster.

Compartimento principal con espacio acolchado para llevar el ordenador de hasta 15,6 pulgadas (35,5 cm alto x 26 cm ancho x 3 cm profundo).

Bolsillo frontal y estuche a juego incluido para que lleves el material escolar organizado.

Espalda reforzada con tirantes anchos, ergonómicos y acolchados que se adaptan perfectamente a la espalda para ofrecer el mayor confort.

De Joumma Bags.

Vans Mochila OLD SKOOL III VN0A3I6RY281 Negro € 38.00

€ 32.40 in stock 56 new from €26.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features The old school II backpack

100% Polyester

Marca: Vans

Mochila Infantil 3D, Estuche Escolar y Bolsa Merienda de Cuerdas – Mickey Mouse | Mochilas Escolares para Niños y Niñas de 3 Años | Material Escolar Vuelta al Cole de Mickey Mouse € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ PACK 3 PRODUCTOS ESCOLARES – Diseño Mickey Mouse. Ideal para niños y niñas a partir de 3 años. Distintas medidas para diferentes usos a lo largo del día. Mochila escolar con tirantes: 26 x 31 x 10 cm. Bolsa de merienda: 26,5 x 21,5 cm. Estuche escolar: 21,5 x 7,5 x 7,5 cm. Material tela de poliéster resistente y ligero. Todos los productos son fáciles de usar para los niños

⭐ MOCHILA ESCOLAR INFANTIL – Parte frontal de la mochila con diseño en 3D de Mickey Mouse creando divertidos detalles e impactantes efectos de colores. El tamaño es idóneo para niños de 3 a 6 años, para usar en el colegio o actividades extra escolares. Las tiras pueden regularse y ajustase según la altura del niño

⭐ BOLSA PARA MERIENDA – Con cierre de cuerdas a los lados. En color azul con dibujo de Mickey Mouse. Esta mochila infantil es ideal para meter el almuerzo o merienda de los niños, también se puede usar en parvulario o para guardar juguetes. Su diseño de cuerdas permite que los niños puedan abrir y cerrar la mochila ellos solos

⭐ ESTUCHE ESCOLAR NIÑO – Estuche alargado con tamaño adecuado para meter lápices, colores y rotuladores. Color azul y rojo con dibujo de Mickey Mouse y cremallera en color azul. Fácil de abrir y cerrar gracias a su cremallera con agarre de goma con la forma de las orejas de Mickey Mouse. Hecho con tela de polietileno, material resistente y reforzado en los bordes

⭐ DISEÑO OFICIAL DISNEY MICKEY MOUSE – Estampado divertido en colores con un diseño exclusivo en 3D. Productos pensados para usar en el colegio, en excursiones o actividades al aire libre. Ideal para detalles o regalos de cumpleaños. Pack completo de mochilas escolares y estuches escolares para la vuelta al cole de los niños

ColorBaby - Mochila Fortnite Camuflaje azul 35x43 cm (77080) € 16.95 in stock 4 new from €16.95

Amazon.es Features La mochila oficial del juego online de moda; mochila juvenil Fortnite con 2 bolsillos y cremalleras ocultas, medidas 31x43x18 cm, uso casual o escolar

Compartimento central con cremallera doble, oculta y de gran resistencia al tener doble costura, bolsillo interior y bolsillo exterior con cremallera oculta

Material 100% poliéster cruzado de gran calidad, tejido transpirable duradero y agradable al tacto, acabados de calidad

Mochila ligera con diseño inspirado en el baile Fortnite que forma un original estampado de camuflaje en color azul

Los tirantes son regulables, acolchados y ergonómicos para un mejor ajuste a la espalda, la espaldera va acolchada para mayor comodidad, con asa superior

ARTESANIA CERDA Spiderman - Mochila Casual de Viaje, 47 cm, Rojo € 40.09 in stock 6 new from €39.90

Amazon.es Features Mochila Casual Viaje/Portátil Spiderman

Producto Oficial

Tamaño 31x47x24cm

Producto de alta Calidad con Garantía de Fabricante

Fabricado en 83%Polyester/17%Pu

Mochila Infantil Niño, Kasgo Lindo Ligero Mochila Preescolar de Kindergarten Impermeable Mochila Escolar con Correa Pecho Dinosaurio Azul € 33.89 in stock 1 new from €33.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ ESTAMPADOS LIGEROS Y ÚNICOS: la mochila para niños Kasgo está hecha de poliéster liviano, duradero y de alta calidad que reduce el peso total y resiste el uso diario de la escuela. Preciosos y únicos estampados de animales, con elementos divertidos y vibrantes, que pueden hacer que esta mochila preescolar sea llamativa. Tus hijos disfrutarán de su tiempo con esta hermosa mochila y la llevarán a todas partes.

★ CÓMODO Y DURADERO: esta mochila para niños cuenta con correas de hombro ajustables acolchadas y duraderas, panel trasero acolchado y un asa superior, que puede ser más cómoda y flexible cuando su hijo la usa. La correa de pecho ajustable permite a su hijo llevar esta linda mochila con más firmeza durante las actividades diarias o al correr. Sus suaves cremalleras SBS y su tirador extralargo permiten a los niños abrir la cremallera de la mochila y sacar el contenido fácilmente.

★ GRAN CAPACIDAD: esta mochila preescolar tiene un tamaño perfecto para niños pequeños: 29x12x38cm / 11.4x4.7x15in (WxDxH), Peso: 0.34kg / 0.75lb, Capacidad: 13.2L / 0.47cuft, Dimensiones del Bolsillo Interno: 26x25cm / 10.2x9.8in , Dimensiones del Bolsillo Frontal: 23x2x19cm / 9.1x0.8x7.5in, Dimensiones del Bolsillo Lateral: 12x16cm / 4.7x6.3in, Longitud de la Correa: 40-68cm / 15.7-27in.

★ BIEN ORGANIZACIÓN: esta linda y única mochila para niños tiene mucho espacio para guardar lo esencial. La gran sección principal con cremallera que está equipada con cremalleras dobles puede contener libros, carpetas pequeñas, juguetes, ropa o útiles escolares. Tu pequeño puede guardar sus lápices o la merienda de la mañana en el bolsillo delantero. Dos bolsillos laterales para botella de agua o paraguas. Por su función, es bueno que sus hijos se hagan cargo de sus propias pertenencias.

★ REGALO IDEAL: Ya sea Navidad, Acción de Gracias o su cumpleaños, esta mochila es el mejor regalo. Es un regalo adorable para tus hijos. Está disponible para tipos de ocasiones, como uso escolar, escapadas familiares, excursiones al aire libre.

Safta Mochila Escolar de Munich Spike, 320x150x420 mm, Azul Marino € 57.15

€ 39.85 in stock 4 new from €39.85

€ 39.85 in stock 4 new from €39.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Safta Munich Spike Oficial mochila escolar. Ideal desde los 14 años. 2 años de garantía

Confeccionada con un material de poliéster muy resistente y cremalleras suaves. Fácil de lavar. Mochila ligera. Cantoneras de goma anti rozaduras en ambos lados para aumentar la durabilidad (patentado Safta)

Tiradores en los cursores de la cremallera para facilitar su apertura. Costuras reforzadas. Asa de mano en la parte superior. Doble bolsillo frontal con organizador interior. Bolsillo lateral portabotellas

Espalda y hombreras acolchadas, ergonómicas, cómodas y ajustables

Mochila adaptable a carro

CityComfort Mochilas Escolares Juveniles, Mochila Escolar de Videojuegos y Mochila Camuflaje, Mochila Infantil para Colegio Deporte Viajes, Regalos para Niños y Adolescentes (Azul/Verde) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL ESCOLAR PARA NIÑOS --- Nuestras nuevas mochilas CityComfort para niños son perfectas tanto para ir al colegio como para viajar y están disponibles en 3 exclusivos diseños. Estas divertidas mochilas para niños tienen correas ajustables para mayor comodidad, un bolsillo frontal con cremallera y un compartimento principal con respaldo acolchado.

3 DISEÑOS DISPONIBLES --- Nuestras mochilas escolares para niños y adolescentes están disponibles en 3 increíbles diseños. Elija entre nuestra mochila de camuflaje, nuestra mochila negra con estampados de mandos de consola o nuestra mochila azul y verde cubierta con divertidos estampados emoji.

REGALOS PARA LOS FANS DE LOS VIDEOJUEGOS --- El regalo perfecto para todos los amantes de los videojuegos, para un cumpleaños o para cualquier ocasión especial. Estas mochilas escolares son de gran capacidad y se pueden usar tanto para ir al colegio como para actividades deportivas o excursiones.

MOCHILAS DE ALTA CALIDAD --- Diseños fantásticos, materiales de primera calidad, costuras y cremalleras resistentes. Estas mochilas escolares para niños y adolescentes son útiles, prácticas y muy cómodas. Diseñadas para resistir el uso diario y perfectas tanto para ir al colegio como para viajar.

DIMENSIONES --- Mochila de camuflaje y mochila Eat Sleep Game Repeat: 42 cm (largo) x 32 cm (ancho) x 10 cm (profundidad). Estas dos mochilas escolares vienen con un bolsillo frontal: 25 cm x 17 cm. La mochila azul y verde tiene unas medidas de: 39 cm (largo) x 27 cm (ancho) x 11 cm (profundidad) con un bolsillo frontal de 20 x 21 cm y un bolsillo lateral de malla. READ Los 30 mejores Camisetas De Tirantes capaces: la mejor revisión sobre Camisetas De Tirantes

Joymoze Mochila Escolar Impermeable para niño y niña Mochila para Adolescente Mochila para Mujer Verde € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta mochila tiene un espacioso compartimento principal y muchos bolsillos para tener opciones de almacenamiento cuando quieres estar organizado. En el compartimento principal pueden caber carpetas y cuadernos, libros y el portátil, y en los bolsillos interiores se pueden meter un móvil, bolígrafos, llaves, material escolar u otros accesorios pequeños.

Dimensiones: 30.5cm x 13.5cm x 42.5cm (largo*ancho*alto). Peso de la mochila: 0.6kg; amplio espacio para portátil en el compartimento principal con capacidad para un portátil de hasta 15,6 pulgadas. Esta mochila tiene múltiples bolsillos y múltiples funciones. Va muy bien como mochila escolar para usar a diario, en viajes cortos, etc. para los adolescentes.

Disponible en una variedad de colores lisos, esta mochila clásica ofrece estilo y almacenamiento para el transporte diario al colegio o para las excursiones ocasionales por la ciudad. Y la mochila está hecha con materiales ecológicos, no se destiñe, sin plomo ni olores, lo que hace que los niños estén más sanos.

La mochila está hecha de poliéster de alta calidad, resistente al agua, durable y práctico, el material es antidesgarro y fácil de limpiar. La cremallera de nailon impermeable, resistente, de marca con deslizador de metal y tirador con anilla para un rendimiento estable, más suave, no se rompe fácilmente y se abre y se cierra con flexibilidad.

Combinado con un bonito tejido, correas acolchadas ajustables y ergonómicas en forma de S que ofrecen más comodidad para llevarla durante todo el día. Interfaz USB con diseño de cable incorporado, gran comodidad para cargar tus dispositivos electrónicos conectándolos a tu propia batería portátil. Y la interfaz para auriculares te libera las manos para disfrutar de los audios, la música, etc.

VASCHY Mochila Infantil,Mochila Dinosaurio Niño para Escolar con Bolsillos Laterales y Correa en Pecho Se Adapta a la Tableta A4 Verde € 37.21 in stock 2 new from €37.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ÚNICO: Inspirada en la obra de arte de un artista amante, nuestra exclusiva colección canaliza su uso espontáneo del color y el sentido de maravilla infantil. La colección de la mochila para niños captura los espíritus de la imaginación y la moda que inspiran a tu pequeño a ser dueño de sus sueños.

FÁCIL DE ORGANIZAR: la mochila preescolar presenta etiquetas de cremallera fáciles de abrir y cerrar, un bolsillo con cremallera principal, dos bolsillos laterales para agua y micrófono, lazos superiores para almacenamiento y otras opciones de transporte. Es la colección más eficiente y divertida diseñada. Suave Cremalleras SBS para que los niños pequeños se abran y cierren fácilmente. Bucles superiores para almacenamiento u otras opciones de transporte.

GRAN CAPACIDAD: 11x4,3x14,6 pulgadas /28x11x37cm (largo x ancho x altura), Pesa:0.77libras/0.35kilogramo. Bolsillos laterales: 4,3x5,5 pulgadas / 11x14cm. Capacidad: 11,5 Litros. El divisor interno se ajusta a la tableta A4 no puede acomodarse a la carpeta A4, actividad libros, etc.tiene una bolsa de almuerzo, dos cuadernos pequeños, dos libros y una botella de agua. Ha sido una manera práctica de mantener sus pertenencias (diarios, libros, tesoros recogidos, etc.) organizados.

LIGERO: la mochila preescolar está hecha de poliéster duradero resistente al agua, es liviana y fácil de limpiar. La mochila para niños es perfecta para los niños pequeños que van a la preescolar o para jugar. Las correas ajustables acolchadas para los hombros brindan apoyo y comodidad mientras correa para el pecho ajustable estabiliza la carga durante las actividades del día.

GARANTÍA DE UN AÑO: Recomendada para niños de 2 años en adelante. Viene con una garantía contra defectos de fabricación en el momento de la compra. La pequeña mochila es un regalo perfecto para los niños encantadores.

Among Us Mochilas Mochila escolar para niños Entre nosotros Mochila escolar Juego Mochila escolar de dibujos animados en 3D para niños Estudiantes de primaria y secundaria € 27.99

€ 19.49 in stock 3 new from €15.99

€ 19.49 in stock 3 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cute Among Us Backpack: mochila escolar 3D Among Us con colores brillantes, adecuada para niños y niñas. Nuestras mochilas para niños pequeños están diseñadas para niños, y sus hijos disfrutarán llevándolas a todas partes y se destacarán entre la multitud.

Impermeable y ligero: la bolsa para niños adopta un material de poliéster ambiental no tóxico de primera calidad y no influirá en la salud de los niños. Respetuoso del medio ambiente, resistente a la abrasión, impermeable. Es fácil de limpiar y secar rápidamente después del lavado.

Tamaño: 30 * 15 * 40 cm / 11,8 * 6 * 15,74 pulgadas (L * W * H), la mochila escolar para niños tiene un espacioso compartimento principal que se puede usar para almacenar libros de texto de tamaño A4.

Correas de hombro humanizadas: las correas de hombro ergonómicas suaves y más anchas lo hacen cómodo al usarlo, y las correas son ajustables y tienen la función de permeabilidad al aire, absorción del sudor y reducción de la presión, lo que les brinda a sus hijos una infancia feliz y saludable.

Multifunción: se puede utilizar como mochila escolar, bolsa de viaje, mochila diaria, mochila informal. Perfecto para estudio escolar, camping, senderismo, picnic, etc. Adecuado para preescolar, jardín de infantes, escuela secundaria, viajes, etc.

DC Comics Mochila para Niños Batman € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila para niños Batman.

Dimensiones aproximadas: H: 14 x W: 11 X D: 4 pulgada

¡Tu pequeño Caped Crusader estará listo para salvar el día con esta increíble mochila de Batman que puede almacenar todos los elementos esenciales de Batty que necesitan!

Con el superhéroe Batman con motivo de alas de murciélago, esta mochila escolar negra y gris incluye un compartimento grande con cremallera, bolsillo delantero y bolsillos de malla en los laterales.

Mercancía de DC Comics con licencia oficial, diseñada exclusivamente para Character ES.

Estwell Mochila Infantil Mochilas Escolares Impermeable Guardería Primaria Escuela Bolsa Niño Niña Mochila Viaje € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cómodo: Correas de hombro de malla transpirable y acolchadas ajustables para mayor comodidad.

Material: hecho de material de nylon de alta calidad, que es impermeable y duradero. No te preocupes por el agua o la lluvia otra vez.

Gran capacidad: un bolsillo delantero, dos bolsillos laterales y un amplio compartimento principal. Lo suficientemente grande como para llevar las cosas necesarias de sus hijos.

Multifunción: se puede utilizar como mochila escolar, bolsa de viaje, paquete diario, mochila informal. Perfecto para el estudio escolar, camping, senderismo, picnic, etc.

Small:25 * 12.5 * 33.5cm / 9.84 * 4.92 * 13.19in (L*W*H); Large:30 * 15 * 38cm / 11.81 * 5.91 * 12.20in (L*W*H).

