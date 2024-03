Inicio » Ropa Los 30 mejores mochilas de cuero capaces: la mejor revisión sobre mochilas de cuero Ropa Los 30 mejores mochilas de cuero capaces: la mejor revisión sobre mochilas de cuero 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de mochilas de cuero?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ mochilas de cuero del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ECOTISH Anti-robo Mujer Mochila de Cuero de pu mochila de Bolsa de mano Mochilas Casual Bolsa de viaje Messenger Bag Backpack (marrón) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolsos mochila de moda para mujer Dimensiones: 32 x 33 x 15 cm (L x H x W). Peso ligero: 0.5kg. Ven con una correa de hombro corta extraíble

Fabricado de Cuero de pu, a prueba de agua y anti-abrasión que brinda resistencia y un rendimiento duradero con el peso más liviano posible.

Cierre de cremallera posterior, diseño antirrobo efectivo, es resistente a la lluvia, no hay preocupación por los artículos en la bolsa Se mojan en los días lluviosos.

1 compartimento principal con cremallera con 1 bolsillo interior con cremallera y 2 bolsillos interiores, 2 bolsillos laterales, 1 bolsillos frontales con cremallera. Los bolsillos múltiples podrían contener su iPad Pro, teléfono celular, sombrilla, botella de agua, llaves de la casa y otros artículos pequeños. Perfecto para usar en oficinas, escuelas, citas, viajes u otras ocasiones diarias.

RAVUO Mini Bolso Mochila Mujer, Moda Cuero Pu Mochila Pequeña,Elegantes Mini Mochilas Convertible Piel con Correas Desmontables para Viaje Trabaja,Marrón € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ MOCHILA MULTIUSOS: Esta bolsa de cuero casual es de moda y práctica. Tiene una correa extraíble, una correa ajustable y una manija superior que se puede llevar de diferentes maneras, como mochilas, bolsos/tirantes individuales o bolsos. Es ideal para trabajar o viajar y puede pasar sin esfuerzo de un paquete de trabajo profesional para mujeres a una pareja de viaje de moda y moda, adecuada para mujeres que salen.

✿ MODA CAMBIANTE: Esta elegante mochila femenina es la combinación perfecta de bolsos y mochilas. El diseño único con cuero destaca los diferentes estilos, ya sea que seas un profesional ocupado, un viajero de moda o un residente de la ciudad de vanguardia de la moda, este bolso de cuero vegano de moda y chic es tu necesidad.

✿ FÁCIL ORGANIZACIÓN: El bolso ravoo tiene varios bolsillos que permiten que sus artículos estén ordenados. Una bolsa principal incluye un bolsillo con cremallera y una bolsa ranurada, dos bolsillos exteriores con cremallera y una bolsa trasera antirrobo. Esta mini mochila es pequeña, pero lo suficientemente espaciosa como para guardar billeteras, tarjetas de crédito, ipads y otros artículos de primera necesidad para salir, lo que le facilita recoger y usar sus pertenencias.

✿ DURADERO Y RETRO: Esta pequeña mochila de viaje está hecha de cuero pu de alta calidad y suave, con costuras reforzadas y cremalleras lisas, impermeables y duraderas. El material impermeable hace que la mochila no sea fácil de mojar y limpiar. Estilo de diseño elegante y conciso con bolsos retro para un solo hombro, adecuado para todas las estaciones, nunca obsoleto.

✿ TAMAÑO PERFECTO: Esta billetera de moda tiene el tamaño 22x11.5x26.5cm/8.66"x4.53"x10.43". Peso:0.625KG. Es un bolso de tamaño adecuado para viajar y también es una mochila flexible que permite guardar paraguas, llaves, libros y otros objetos pequeños. La longitud de la correa de la mochila se puede ajustar fácilmente (71 - 107cm) para adaptarse a las diferentes alturas. La opción de regalos para esposas y amigos en cumpleaños, san valentín, día de la madre, navidad y graduación es fantástica.

BAGZY Mochila Portatil Cuero PU 15,6 Pulgadas Mochila Hombre Negocios Viaje Mochila Cabina Mochila Viaje Bolso Escolar para Escuela (con Puerto USB) € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales de Primera Calidad: Esta mochila está hecha de cuero sintético suave, con costuras de precisión y múltiples bolsillos para guardar sus diversos artículos, rendimiento resistente a la abrasión, resistente a los arañazos y resistente a las arrugas para un uso a largo plazo, idealmente protege sus pertenencias para que no se mojen en la lluvia. días.

Gran Capacidad: Su dimensión es de alrededor de 43 x 30 x 12 cm (16,9 x 11,8 x 4,7 pulgadas). Esta mochila para computadora portátil de 15,6 pulgadas cuenta con un compartimento principal espacioso y prácticos bolsillos con cremallera, lo que proporciona suficiente espacio para guardar y organizar bien su computadora portátil (hasta 15,6 pulgadas), tableta, paraguas plegable, ropa y otros artículos de uso diario.

Carga USB: La mochila de viaje diseñada con puerto USB y cable USB incorporado, le brinda mucha más comodidad para escuchar música y cargar dispositivos electrónicos en cualquier momento y en cualquier lugar. Conecte su banco de energía al cable interno, luego deje que su cable de carga inserte el puerto USB para conectar su dispositivo.

Diseño Ergonómico: La mochila escolar tiene correas de hombro acolchadas de malla y panel trasero que ayudan a aliviar la presión de los hombros para ofrecerle una experiencia de transporte cómoda. Hay una tira para fijar sus gafas en una correa para el hombro y un tarjetero en otra correa, práctica y conveniente.

Bonito Regalo de Viaje: Ya que es bueno para servir como bolsa para computadora portátil, mochila de viaje, mochila de negocios, mochila, mochila escolar, mochila informal, mochila para el almuerzo, etc., ha sido una buena opción de regalo para viajeros, hombres de negocios, estudiantes, adecuada para tanto hombres como mujeres, niños y niñas. Si tiene algún problema, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente, BAGZY hará todo lo posible para ayudarlo a resolverlo.

YOJAN PIEL | Mochila de Piel | Bolso Bandolera de Hombro con Varios Compartimentos | Casual y Vintage | De Piel Genuina 100% | Resistente, Suave y Duradera € 37.50 in stock 2 new from €37.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: Mochila de piel en color marrón - apertura principal con hebilla - dos bolsillos con hebilla en parte delantera - compartimento con cremallera en parte trasera - interior con departamento con cremallera en el lateral - correas ajustables de largo - Medidas - 26 cms. de alto - 26 cms. de ancho - 10 cms. de fondo

QUIÉNES SOMOS: Yojan Piel es una empresa fabricante de prendas y accesorios de piel de señora y caballero de fabricación artesanal con pieles de primera calidad. Profesionales del sector desde el año 1988.

PRODUCTO ESPAÑOL: Fabricada artesanalmente con materiales de alta calidad, cuero genuino resistente a los rasguños y el desgaste diario.

MÁS PRODUCTOS DE PIEL: Visite nuestra store de Amazon para encontrar más productos hechos artesanalmente con cuero y piel de alta calidad, podrá elegir entre una gran variedad de pulseras, carteras, bolsos, mochilas y demás productos para el día a día READ Los 30 mejores mochilas de montaña capaces: la mejor revisión sobre mochilas de montaña

SPAHER Mochila Mujer Anti-robo Mochila de Cuero PU Casual Mochila para Mujer Bolso Mujer Bandolera Bolsa de Mano Retro Impermeable Mochila de Viaje Marrón Daypack de Escuela para las Niñas € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila mujer anti-robo el tamaño perfecto (tamaño: 31 x 14 x 35 cm) y es capaz de guardar a todas las cosas necesarias que necesita para viajar, trabajar, ir a la escuela, etc. El bolsillo en el centro tiene grandes capacidades como para iPad, paraguas, billetera, , galsses, llaves, botella de agua, libros, bocadillos, maquillaje y otras cosas diarias. Además, hay un bolsillo trasero con cremallera metal, puede proporcionar un entorno seguro para sus artículos.

Bolsa de cuero impermeable con correa ajustable, puedes usarla como mochilas, bolsas escolares, Bolsa de Hombro, Bolsos totes, Mochilas tipo casual. Este bolso mujer es casual pero a la moda y funcional para usar con atuendos más bonitos. No importa si eres un estudiante universitario o una dama de oficina, es una buena opción que reveles tu temperamento.

Bolsa de cuero pu impermeable con correa ajustable, puedes usarla como mochilas, bolsas escolares, Bolsa de Hombro, Bolsos totes, Mochilas tipo casual. Este bolso mujer es casual pero a la moda y funcional para usar con atuendos más bonitos. No importa si eres un estudiante universitario o una dama de oficina, es una buena opción que reveles tu temperamento.

Hecho de cuero sintético de alta calidad, es muy versátil y fácil de limpiar. Es un hermoso y simplista diseño de cuero con cierre de cremallera, un bonito toque de metal, forro de poliéster duradero.

Diseño elegante y de moda que va bien con cualquier niñas, mujer, señoras. Esta bolsa de mano tiene una gran relación calidad-precio, también es un buen regalo para ti, tu familia o amigos.

FANDARE Retro Mochila Mochilas Tipo Casual Bolsas Escolares Bolsa de Hombro Bolsa de Viaje Daypacks Bolsos de Mujer Hombre Adolescente Al Aire Libre Viaje Compras Excursionismo PU Marron Oscuro € 39.99 in stock 3 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Mochila Retro -Estilo casual y estilo tanto para mujeres como para hombres, lo suficientemente elegante como para llevarlo a la escuela / viaje / oficina / fecha, pero también lo suficientemente informal como para llevarlo para el uso diario. La mochila vintage funciona bien como un paquete universitario, mochila , mochila de fin de semana o una bolsa de todos los días.

★ Mochila Grande - Dimensión: 27x16x32 (largo x ancho x alto). Muchos bolsillos funcionales, almacenan perfectamente una computadora portátil de 10.5 pulgadas, paraguas, libros, llevan todas sus cosas de una manera ultra organizada. Diseño de bolsillo lateral y trasero, poner perfectamente la moneda, llave, billetera pequeña. Super ligero, gran capacidad, duradero, portátil.

★ Material Premium - Hecho de material PU de alta calidad, impermeable y resistente al desgaste, mantiene todo el contenido de la bolsa seguro en cualquier clima. Mano de obra fina, con cremallera exquisita, duradera y elegante.

★ Mochila con Estilo - Nuestro diseñador selecciona el color retro, el uso magistral de las costuras de color, solo quiere proporcionar una bolsa elegante y práctica en su vida diaria. El mejor regalo para niños, niñas, novias, novios, niños y adolescentes en cumpleaños, día de San Valentín, festival.

★ Servicio - Cualquier problema de calidad sobre su bolso dentro de los 12 meses, no dude en contactarnos, lo resolveremos en 24 horas. FANDARE está comprometido con el servicio sincero para que cada cliente obtenga la mayor satisfacción del cliente.

Monitika Bolsos Mochila Mujer Antirrobo Impermeable Cuero Bolsos bandolera Bolso Casual Viaje Mochilas Marrón € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Este mochila mujer se hace del Cuero de alta calidad de la que es durable y puede ser uso durante mucho tiempo.Tiene las ventajas de ser resistente al desgaste, impermeable y duradero.

Dimensiones: L * W * H: 29 * 16 * 32cm (11.42 * 6.3 * 12.6in).

Hay tres maneras de usar: mochila / bolso de mano /bolsa de hombro, diseño clásico para diferentes ocasiones.

Occasion: esta clásica mochila es perfecta para escapadas de fin de semana, citas, viajes, escuela, lugar de trabajo.

Servicio postventa: Nuestro objetivo final es utilizar los mejores productos y servicios para lograr la máxima satisfacción de cada cliente. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, contáctenos y le daremos una respuesta satisfactoria.

KINSTON - Mochila para ordenador con efecto de piel vintage para hombre urbano, Negro, XXL, Vestido € 45.88 in stock 1 new from €45.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Estructura] Esta mochila KINSTON tiene varios compartimentos, 1 compartimento central grande con cremallera doble deslizadores. Lado frontal, 2 bolsillos planos para guardar tu smartphone, batería, bolígrafo, etc. En la parte delantera Un bolsillo grande con cremallera asegurará lo esencial del día a día. Dos bolsillos laterales planos y un bolsillo trasero con cremallera completan el almacenamiento de esta mochila.

[Uso] Esencial para llevar ordenadores portátiles y tabletas de forma segura, esta mochila ofrece facilidad de uso, comodidad y estilo con múltiples bolsillos. Tecnología multicapa de espuma con exterior de sintético granulado impermeable e interior de poliamida, para una protección óptima de su equipo informático.

Tamaño: 29 cm (largo) x 40 cm (altura) x 12 cm (profundidad). Esta mochila efecto cocina tiene una gran capacidad de almacenamiento, ideal para guardar su tableta/ordenador, libros, etc.

Bolsa de Trabajo Convertible de Cuero Faux Maletín Híbrido para Laptop 15.6 Pulgadas Portátil Mochila de Viaje Senderismo Colegio para Hombres BC-04, marrón, L € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila multiusos 2 en 1: Maletín mochila portátil

Capacidad amplia: proporciona un espacio separado para su portátil de 15,6 pulgadas, carpeta A4, ropa, zapatos, etc.

Back Trolly Sleeve Design: Combina bien con tu maleta

Diseño ampliable: Ancho del bolso de 5,5" a 8"

Peso: 3,5 libras. Material: Cuero vegano suave, pero como el cuero genuino

RAVUO Mochilas de Cuero, Mochilas de Cuero Pu Femeninas Grandes para Mujeres Viajan Bolsos de Hombro Marrón Tres Formas de Llevar € 47.99 in stock 1 new from €47.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ Calidad Premium: esta mochila para mujeres está hecha de cuero liso suave y puro y grueso hardware antigripal, elegante y duradero. esta mochila de moda, con un cuero artesanal exquisito y correas convertibles para los hombros, es la opción perfecta para su Look Casual favorito.

✿ 3 Formas de Llevar: Esta mochila meduim tiene Mango superior, correas extraíbles y correas ajustables.se puede llevar como bolso, correas y correas en cualquier ocasión.cremallera Lisa con tirantes de longitud extra largos para facilitar la apertura y el cierre.esta mochila grande, encantadora y de moda,está equipada con correas extraíbles para compras,viajes,trabajo y citas.

✿ Fácil de Organizar: La parte superior del bolso RAVUO tiene una gran apertura vertical que facilita mucho la carga y la recogida de objetos. exterior con 2 bolsillos de cremallera delantera,1 bolsillo de cremallera trasera antirrobo para guardar objetos de valor,2 bolsillos laterales para botellas de agua y paraguas. interior con un amplio compartimento principal de cremallera que permite guardar un ordenador portátil de 13 a 14 pulgadas, iPad y libros.

✿ Tamaño Perfecto: La mochila del Profesor mide 33.5x30.5x15.5 / 13.1 "x12" x6.1 "y pesa: 1.05kg / 2.3lb. correas extraíbles: 80cm / 31.49". la billetera de mochila estética y práctica tiene muchos bolsillos para guardar cómodamente documentos de oficina, teléfonos móviles,botellas de agua,ropa,pañales y tus necesidades diarias.esta es la billetera diaria de las mujeres,la mochila,Mochilas de trabajo o mochilas de viaje.

✿ Regalo Ideal: Esta encantadora mochila para mujeres es adecuada para todo tipo de ocasiones: trabajo,viajes,compras,escuela o cualquier otra actividad al aire libre.Esta mochila de mujer es un gran regalo para sí misma y para sus amigos para el día de San valentín, el día de la madre,el cumpleaños,el día de Acción de gracias, la navidad, etc.

Mochila de cuero vintage casual mochila para hombres y mujeres bolsa de ordenador portátil Satchel Bolsas unisex Satchel escuela Bolsas estilo clásico € 55.00 in stock 1 new from €55.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Dimensiones】: 31 cm (largo) x 40 cm (alto) x 12 cm (ancho).

★【Material】: piel sintética suave de alta calidad, duradera y fácil de limpiar, tiene buena resistencia al agua. (Por favor, presta atención a: tanto la piel sintética como la piel auténtica son diferentes. El poliuretano es de piel sintética)

★【Para hombres y mujeres】Longitud de la correa de hombro ajustable, no importa si es hombre o mujer es adecuada para esta bolsa

★【Diseño único】Esta mochila de cuero tiene un bolsillo principal cubierto por una solapa de cuero que está oculto con dos correas de cuero más estrechas para una mayor seguridad y un embalaje apretado. Tiene dos bolsillos interiores. También tiene un compartimento acolchado para un portátil de 14 pulgadas. El gran bolsillo principal tiene una cremallera resistente y suave. Tiene dos bolsillos laterales para botellas de agua. Tiene un bolsillo frontal con solapa de cuero con cierre magnético.

★【Servicio honesto】Cualquier problema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros directamente en cualquier momento. Es nuestro placer hacer que todos nuestros clientes estén satisfechos y ayudarle a resolver los problemas. Muchas gracias.

Leathario Bolso Mochila Hombro de Piel para Mujer Escolar Mochilas Tipo Casual Moda para Señorita Diario € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAMAÑO: Dimensión de mochila exterior 27*12*30cm / 10.62*4.72*11.81in, peso neto 0.5 kg. Es una mini mochila piel, pero tiene suficiente capacidad para sostener iPad 9.7", cámara, libros, ropa, billeteras, paraguas, botellas, trucos y otras diarias.

MATERIAL: Bolso mochila de piel pu suave y moda a mano, hardwares de gran calidad robusto y bien pulido.

DISEÑO EN MODA: las correas de los hombros de la mochila para mujeres son ajustables para la mayoría de las personas. No importa si eres un estudiante universitario o una señorita de la oficina, es una buena opción para llevarla donde quieras que vayas.

ESTRUCTURA INTERNA: el cierre del bolso principal es por cremallera, y por delante hay una solapa aumenta la seguridad de la mochila. Tiene un comportamiento con cremallera, un bolsillo con cremallera y un bolsillo abierto para clasificar y organizar sus productos diarios.

OCASIÓN: Esta clásica mochila es perfecta para escapadas de fin de semana, compras, viajes, escuela, la universidad, lugar de trabajo. Muy elegante para ir de compras o hacer actividades al aire libre.

Lekespring Mochila Viaje Cabina Avion (40L) | Mochila Viaje Mujer Hombre - Maletas de Viaje Cabina con 6 Bolsas Organizadoras - Vacaciones Negocios Viajes Escuela - Cuero Negro Patchwork € 45.99 in stock 1 new from €45.99

1 used from €44.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fácil de Volar Mochila Cabina】 La mochila de viaje mide 45x32x28 cm y tiene una capacidad de 40 L. Cabe fácilmente debajo de los asientos y en los compartimentos superiores de la mayoría de las compañías aéreas, lo que la convierte en un magnífico equipo de viaje.(Asegúrese de confirmar con la aerolínea el tamaño de su equipaje permitido en cabina antes del vuelo.)

【Diseñado para Viajar】 El mochila avion viene con 6 bolsillos de almacenamiento para su ropa, artículos de aseo, artículos de tocador, zapatos y otros accesorios de viaje. Además, la abertura, similar a la de una maleta, puede abrirse con flexibilidad y es lo bastante grande para que hacer la maleta sea coser y cantar. Perfecta para el viajero frecuente.

【Bien Construido】 1 compartimento principal espacioso, 1 compartimento acolchado independiente para un portatil 17 pulgadas, 1 organizador frontal con llavero, 1 bolsillo exterior más pequeño con cremallera para accesorios y 1 portabotellas lateral.

【Duradera y Cómoda】 Esta travel backpack está fabricada con nailon de sarga 600D, que es impermeable y resistente. Las correas anchas y bien acolchadas para los hombros y el esternón alivian la tensión de los hombros y la espalda está acolchada. Las correas de los hombros pueden guardarse en el bolsillo trasero y ocultarse cuando no se utilicen.

【Backpack Multifuncional】 Puede llevar la mochila por las asas superiores o laterales o engancharla al carro de su equipaje para facilitarle el viaje. Ideal para viajes, colegio, camping, viajes de negocios, viajes de una noche o escapadas de fin de semana. READ Los 30 mejores Pepe Jeans Zapatillas Mujer capaces: la mejor revisión sobre Pepe Jeans Zapatillas Mujer

Xnuoyo Business Laptop Rucksack, Negro € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Duradero y Cómodo】Hecho de tela oxford resistente al agua duradera y ecológica y cuero PU. Forro interno suave alrededor de los compartimentos de nylon para proteger su computadora portátil y otros artículos. Las correas para los hombros y la parte posterior vienen con un diseño acolchado, fácil y cómodo de llevar durante todo el día

【Diseño Anti-Theft】Las cremalleras de metal dobles protegen la billetera y otros artículos dentro del ladrón y ofrecen un espacio privado, y también puede agregar un candado en las cremalleras para ofrecer una doble protección. No debe preocuparse de que los ladrones abran fácilmente su mochila cuando viaja o hace fila

【Diseño de Puerto de Carga USB Incorporado】Con el diseño de puerto de carga incorporado e incluido un cable de carga, puede cargar fácil y convenientemente su teléfono, tableta y otros dispositivos sin abrir su maletín. Además, hay un bolsillo para colocar su banco de energía cuando se carga. El puerto de carga USB le permite cargar y reproducir el teléfono al mismo tiempo cuando camina. (No incluye Power Bank)

【Portabilidad y Conveniencia】Al proporcionar comodidad ergonómica y conveniencia para viajar, esta bolsa para computadora portátil cuenta con una correa para equipaje conveniente para que pueda fijar la mochila para computadora portátil en el carrito de su equipaje, haciendo que su viaje y viaje sean más convenientes donde quiera que vaya. También se ofrecen un asa de transporte superior, un asa de transporte lateral, correas de hombro dobles y una correa de hombro ajustable para ofrecer múltipl

【Mochila de Compartimentos Múltiples】2 bolsillos principales, 6 bolsillos interiores, 2 bolsillos frontales y 1 bolsillo para tarjetas, proporciona espacio separado para su computadora portátil, teléfono, iPad, llaves, billetera, carpeta, libros, ropa, botella y más. La alta capacidad de 11.85 "de largo x 5.9" de ancho x 17.3 "de alto se aplica a computadoras de hasta 15.6 pulgadas. La alta capacidad de 36L con un diseño especial de descompresión facilita llevar la mochila cuando tiene artículos

Lois - Mochila Trabajo para Portátil - Mochila Ordenador Portatil para Hombre de Uso Diario, Oficina y Universidad - Mochila Portatil Resistente 317337, Marron € 59.98 in stock 3 new from €59.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila Viaje - Mochila Equipaje de Mano Mochila de trabajo resistente con compartimento acolchado para ordenador portátil de hasta 15.6 pulgadas, ideal para llevar a la oficina o a reuniones de trabajo.

Mochila Hombre con matateriales ligeros, alta resistencia y durabilidad. Resistente al desgaste.

Mochila portátil antirrobo con cierre de seguridad para mayor tranquilidad y protección de tus pertenencias mientras viajas o trabajas en lugares públicos.

Mochila de viaje perfecta para hombres con diseño ergonómico y amplio espacio de almacenamiento, ideal para llevar todo lo que necesitas en tus aventuras.

Medidas: 24x33x10 cm. Peso: 0,52 kg. Material: Polipiel.

ECOSUSI Mochilas para laptop 15.6 Pulgadas vintage lady Bolso bandolera cuero PU Mochila For Escuela Universitaria,Marrón € 66.89 in stock 1 new from €66.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 opciones de transporte: con 2 correas de hombro ajustables y extraíbles, puede llevar el bolso como una mochila o bolso para computadora portátil.

MULTI-COMPARTIMIENTOS - 8 compartimentos en total. 1 bolsillo para computadora portátil de 15.6 ", 2 ranuras para bolígrafos, 2 bolsillos para tarjetas, 1 bolsillo interior con cremallera para objetos de valor, 1 bolsillo frontal y 1 bolsillo trasero para un acceso rápido

ESTILO: diseño moderno con apariencia vintage, adecuado para la escuela, el comercio, las compras, los viajes o todos los días

CARACTERÍSTICAS - Tamaño: 39x31x12.5cm; Material: cuero sintético de alta calidad con forro suave

GARANTÍA: Aceptamos un intercambio de 30 días o un reembolso completo por cualquier motivo. Tenemos una garantía de producto de 1 año a partir de la fecha de compra.

Mochila retro de lona, mochila vintage para ordenador portátil, mochila escolar, bolsa de viaje, mochila de piel, duradera, para hombre y mujer, Large Marrón, L € 50.99 in stock 1 new from €50.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lienzo resistente: la mochila vintage está hecha de lona de alta calidad y duradera. Tiene correas de hombro ajustables para un transporte cómodo.

❤ Tamaño: 46 cm (alto) x 32 cm (largo) x 20 cm (ancho) x 18,1 pulgadas (alto) x 12,6 pulgadas (largo) x 8 ″ (ancho) Capacidad: 28 – 38 L. La mochila vintage de lona se adapta a portátiles y portátiles de 12 a 17 pulgadas.

❤ Protección antirrobo: con diseño magnético y vendas y con tiradores ligeros no se abren automáticamente.

Gran capacidad: mucho espacio de almacenamiento y muchos prácticos compartimentos pequeños con cremallera. Una gran carpeta con correas acolchadas cabe junto a un portátil de 17 pulgadas, artículos de papelería, bebidas y aperitivos sin problemas.

Multifunción: la mochila está a la moda con un espacio de almacenamiento perfecto, adecuado para multifunción, como mochila para portátil para la universidad o el trabajo, mochila de viaje para vacaciones, también como idea de regalo.

Spydge Mochila Bohemia Moda la Mochila de Lona y Cuero Impermeable Pequeño Mochila de Hombro con Correa de Hombro Ajustable para Compras Citas Fiestas Vacaciones Viajes al aire Libre € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APLICACIÓN: diseño de estilo étnico adecuado para la mayoría de las ocasiones como el trabajo, la escuela o el día a día. Multiusos, se puede utilizar como mochila escolar, mochila, cartera, bolso de viaje

ALTA CALIDAD: hecho de tela de algodón y cuero de alta calidad, cremallera dorada con interior suave, lo suficientemente práctico para empacar sus accesorios

CAPACIDAD: compartimento principal con cierre de cordón, 2 bolsillos pequeños abiertos y 1 bolsillo oculto con cremallera, un bolsillo en la parte delantera con cremallera

DISEÑO: estilo bohemio, hermosa apariencia.

TAMAÑO: 25 * 14 * 26 cm, longitud de la correa de hombro 85 cm

L & S Mochila de piel de búfalo con múltiples bolsillos, mochila de viaje para ordenador portátil para hombres y mujeres € 92.00 in stock 3 new from €92.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES: 17 (Alto) X 12 (Ancho) X 5 (Profundidad) Pulgadas. PESO: 3.5 libras.

La mochila está confeccionada con piel de búfalo de primera calidad. La mochila tiene cinco bolsillos en la parte delantera, tres de ellos con cremallera y los dos restantes con hebillas de latón. La mochila viene con un DIARIO DE CUERO 'EYE OF AGAMOTTO'.

El bolso de piel tiene dos compartimentos; uno de ellos está bien acolchado para Laptop. El compartimento para computadora portátil puede contener una computadora portátil de hasta 16 pulgadas. La bolsa también tiene un bolsillo pequeño, una sección de soporte para tarjetas y bolígrafos en el interior.

La bolsa tiene dos bolsillos con cremallera, uno en el interior de la bolsa y el otro en la parte trasera para los objetos de valor. La mochila tiene correas ajustables para los hombros. Todos los accesorios utilizados en la mochila están libres de óxido ya que están hechos de latón.

La mochila está elaborada por artesanos indios que han trabajado con cuero durante generaciones. La bolsa es ideal para viajes de fin de semana y llevar una computadora portátil. La bolsa también es ideal para viajar, hacer senderismo y acampar.

DRF Mochila Cuero Mujeres con Cordones Clásico Formato A4 BG121 (Marrón) € 70.49 in stock 2 new from €64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】La mochilas es de cuero de alta calidad, buena sensación del tacto; Cierre: Cremallera, cordón y cierre magnético.

【Tamaño】Longitud: 30cm, Ancho: 11cm, Altura: 33cm; Color : Marrón, negro

【Estructura】1* bolsillo delantero, 2* bolsillos laterales, 1* bolsillo trasero, 2* bolsillo con cremallera interior, 2* bolsillo abierto. La bolsa está provista de suficiente espacio para poner en su billetera, móvil, bolígrafos, gafas de sol, llaves, etc.

【Uso】 Compras / Calle / Ocio / Universidad / Estudiar / Viajes / Visita

【Marca】Puede hacer clic en el logotipo DRF para ver más productos.

Mochila Mujer Cuero Grande Marrón (Negro) € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila Marrón Mujer de alta capacidad y almacenaje para tu actividad diaria.

✔ Mochila Antirrobo Seguridad ,Caminar y ir a cualquier lugar con nuestras pertenecias de manera segura , es posible con esta mochila bolso mujer antirrobo, su diseño con cremallera a la espalda evitará los robos por descuido, una mochila muy versatil para todas las actividades, además de contar en su espacio central con el cierre rápido y cremallera , un aporte extra de tranquilidad.

✔ Ajuste anatomico gracias a sus correas acolchadas ajustables que permiten distribuir el peso de forma adecuada y sana en el cuerpo .

✔ Mochila se puede hacer un poco más estrecha en la parte de arriba con un sencillo click.

✔ MATERIAL Cuero Sintético PU de alta calidad y acabados , de fácil limpieza.

Lannsyne Mochila vintage de cuero de grano completo para hombre, 15,6 pulgadas, mochila de viaje de camping de 24 L, Marrón, Fits 15.6" laptop, Acolchado € 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta suave mochila está fabricada en nuestro refinado cuero vacuno de grano completo. Dimensiones: 17 pulgadas de alto x 7.8 pulgadas de ancho x 13.7 pulgadas de largo. Peso: 4 libras, 24 litros.

Innovadores paneles traseros de malla y correas ajustables para un uso cómodo, no mancha tu ropa. 2 compartimentos principales. El compartimento principal frontal tiene bolsillos multifunción para mantener todo limpio y organizado. Compartimento principal trasero diseñado con 1 funda para un portátil de 15.6 pulgadas y 1 funda para un iPad Pro de 12.5 pulgadas.

Bolsillo lateral con cremallera en ambos lados para botella de agua o paraguas. Cuenta con un cinturón trasero que se desliza sobre las asas del equipaje. Apila esta mochila de gran capacidad en tu equipaje con ruedas para liberar tu hombro o manos mientras llevas cosas más pesadas.

Mejor con el diseño de la edad. El cuero ha sido tratado para verse y sentirse envejecido mientras mantiene su dureza. Cuanto más lo utilices, mejor se ve.

Cobertura de garantía de 1 año para cualquier problema de calidad.

STILORD 'Ruby' Daypack Mochila de Cuero para Mujeres Pequeña Backpack Vintage Bolso de Mano Mochila de Día de la Ciudad para Salir de Compras de Auténtica Piel, Color:Negro € 89.90 in stock 2 new from €89.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 'Ruby' La mochila de cuero para mujeres del joven fabricante de la marca STILORD. El moderno estilo vintage se une al cuero real de alta calidad, ¡una verdadera pieza de la naturaleza!

JOYA VERDADERA: ¿Por qué llamamos a nuestra mochila de cuero 'Ruby' por una de las piedras preciosas más populares? Porque la piedra rojiza Ruby y nuestra pequeña mochila tienen una cosa en común: ¡son verdaderas piezas de joyería!

CONQUISTAR LA CIUDAD: Ya sea como una pequeña mochila de ciudad, como equipaje de mano en el avión o como una clásica mochila de trabajo en el camino a la oficina - con 'Ruby' puedes disfrutar de tu sentido del estilo simplemente en todas partes!

STILORD - LA MARCA DE ESTILO DE VIDA VINTAGE: Para nosotros dar un buen servicio, fiable y de calidad, es básico. Amamos los productos que hacemos, con un carácter moderno y vintage, que sobreviven a la modas pasajeras. Nuestro objetivo es hacer del mundo un lugar un poco más estiloso. Por eso trabajamos cada día con auténtica dedicación.

DE UN VISTAZO: - Dimensiones: aprox. 24 x 8 x 27 cm | Modelo: Ruby | Material: cuero genuino | Tipo de cuero: cuero de vaca | Peso: 730 gramos | Fabricante: STILORD | 1 x gran compartimento principal para botellas de agua DIN A5 y 0.5 L | 1 x compartimento con cremallera en la parte delantera y trasera de cada una

STILORD 'Martin' Exclusiva Mochila Cuero para Portatil 13-14 Pulgadas Vintage Mochila Mujer Casual Grande Mochila Bombre Trabajo Piel Auténtica, Color:florida - marrón € 129.90 in stock 2 new from €129.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 'Martin' Mochila Ordenador Portatil de la marca de estilo de vida vintage STILORD. Nuestra mochila para portátil tiene un aspecto limpio sin excesivos detalles, mientras que el cuero auténtico de alta calidad le confiere una elegancia atemporal y un carácter elegante.

ESPACIOSA Y PENSANTE: Con espacio suficiente para un portátil, documentos A4 y para guardar objetos pequeños, esta mochila de negocios no sólo ofrece espacio de almacenamiento, sino también una organización óptima.

PURO CONFORT: Con su soporte para trolley integrado, esta mochila para portátil se convierte en un compañero aún más práctico, perfecto para viajes de negocios y acentúa su versatilidad.

STILORD - LA MARCA DE VINTAGE LIFESTYLE: El servicio, la confianza y la calidad son algo natural para nosotros. Nos encantan los productos vintage modernos que duran más que las tendencias pasajeras. Nuestra pasión es hacer que el mundo tenga un poco más de estilo. En ello ponemos cada día nuestro corazón y nuestra alma.

Dimensiones (LxAxA): aprox. 30 x 13 x 38 cm | Modelo: 'Martin' | Peso: 1020 gramos | Material: cuero vacuno auténtico | Fabricante: STILORD | Compatibilidad: espacio para documentos estrechos hasta DIN A4, compartimento para portátil (acolchado) hasta 14' (30 x 32) READ Los 30 mejores Moda Mujer Tallas Grandes capaces: la mejor revisión sobre Moda Mujer Tallas Grandes

CLUCI Mochila para Mujer Cuero Moda Designer Bolsa de Viaje Gran Capacidad Femenin Bolsa de Hombro Marrón € 68.49 in stock 1 new from €68.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [MATERIAL DE ALTA CALIDAD]: este bolso de mujer está hecho de cuero de PU suave resistente al agua de alta calidad, accesorios de metal y forro de tela, que es moderno y duradero.

[ESTRUCTURA PRÁCTICA]: 1 compartimento principal con cremallera con 1 bolsillo interior con cremallera y 1 bolsillo interior con ranura, 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo frontal con cremallera. Los bolsillos múltiples pueden caber en sus libros A4, tableta o computadora portátil de 9.7 "y menos, teléfono celular, paraguas,

[DIMENSIÓN Y PESO]: (L) 12.20 x (W) 5.91 x (H) 12.60 pulgadas, 1.39 libras. Es liviano y cómodo para que lo lleve a donde quiera.

[BIEN DISEÑADO]: puede llevarlo como una mochila o mochila de un solo hombro, ya que hay una correa de hombro corta extraíble. Cierre trasero con cremallera, diseño antirrobo efectivo. La mochila resistente al agua evita que sus artículos no se mojen fácilmente.

[GARANTÍA]: Si este artículo no cumple con sus expectativas, no dude en informarnos y nuestro equipo de servicio le brindará la mejor solución. Para problemas de calidad o artículos defectuosos, hay reembolsos completos o reemplazo gratuito para usted.

Lois - Bolsos Mochila Para Mujer, Mochilas Mujer Casual, Mochila Mujer Pequeña, Bolso Mochila Mujer Antirrobo, Mochila Marron Mujer. Mochila 310723 € 76.36

€ 55.99 in stock 3 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila Bolso Mujer. Ideal para el uso diario, nuestras Mochilas Mujer Casual combinan funcionalidad y estilo, adaptándose a cualquier ocasión.

Bolso Mochila Mujer Casual. Fabricados con materiales de alta calidad, destacamos en Mochilas Mujer Vestir y la experiencia de Lois en Bolsos Mochila Mujer.

Mochila Lois Mujer. Diseño innovador en Mochila Antirrobo Mujer Impermeable y Mochila Negra Mujer, garantizando durabilidad y seguridad en Mochila De Vestir Mujer.

Bolso Mujer Mochila. Recomendamos Mochila Lois para viajes y actividades al aire libre, destacando su versatilidad en Mochila Vestir Mujer y Bolso Mochila Mujer Antirrobo Lois.

Medidas: 26,5x33x8,5 cm. Composición: Exterior: Ecopiel simil piel - cumple con los estándares Ecofriendly. Interior: Forro personalizado y etiqueta interior representativa de la marca.

Jaald 40 Cm Mochila Backpack Salveque Morral Valija De Cuero Piel Marrón para Portátil Ordenador, Impermiable Casual Espalda Uso Escolar Senderismo Viaje Regalo Hombres Mujeres Leather € 72.00 in stock 2 new from €72.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ MOCHILA FUNCIONAL: Esta mochila para computadora portátil mide 40 cm X 25 cm x 20 cm , Capacidad: 25 L, puede contener hasta 16 pulgadas Portátil. Nuestra mochila está hecho de robusto cuero, ultraduradero, y resistente al agua. El forro es resistente al agua, lo que mantiene sus artículos secos. La parte inferior ha sido fuertemente acolchada para mayor protección.

✔ MAXIMA COMODIDAD ASEGURADA: llevar sin esfuerzo su computadora portátil y sus accesorios, La mochila es liviana y tiene tirantes acolchados que forma un sistema de suspensión para proteger su espalda de incomodidad y fomentar el máximo soporte. Es atractivo, por lo que es perfecto para la universidad, la escuela, los negocios, los viajes, las excursiones cortas, los campamentos y las actividades al aire libre.

✔ MANTENGA LAS COSAS HANDY: La mochila tiene cuatro bolsillos exteriores, el bolsillo frontal es lo suficientemente grande como para llevar un iPhone, batería adicional, cables, etc. Los otros bolsillos más pequeños pueden acomodar fácilmente llaves, billetera, etc.En el interior hay un pequeño bolsillo con cremallera.

✔ : En JAALD, todas las bolsas se hacen con mucho amor y cuidado y se cosen a mano. La bolsa está curtida con aceites naturalesvegetales, lo que le da a esta bolsa de cuero especial su color único. A través de este proceso de fabricación particular, los golpes reales permanecen visibles en el cuero y eso es lo que hace de cada bolsa una pieza única de Arte INDIO.

✔ COMPRAR SIN RIESGO: Su satisfacción es muy importante para nosotros en JAALD, por lo que garantizamos una entrega rápida, una comunicación sin problemas y una calidad perfecta. Nosotros, "JAALD" , estamos conectados con varias organizaciones dentro de la India que trabajan para brindar empleo a Artesanos y mantener vivas las habilidades tradicionales.

Pepe Jeans Camper Mochila Casual Negro 20x25,5x10 cms Piel sintética € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila de 20 cm x 25,5 cm x 10 cm fabricada en Piel Sintética.

Tres bolsillos interiores, uno con cremallera para guardar los accesorios y efectos personales.

Un bolsillo frontal y un bolsillo en la parte de atrás con cierre cremallera, para más seguridad y para mejorar la organización de los efectos personales.

Ofrece mayor comodidad que un bolso gracias a los tirantes ajustables que se adaptan perfectamente a la espalda.

Asa superior para llevarla fácilmente en la mano.

RAVUO Anti-robo Mujer Mochila de Cuero de PU Mochila de Bolsa de Mano Mochilas Casual Bolsa de Viaje, Marrón € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✤Mochila de Moda de Calidad Premium:El bolso mochila está hecho de cuero sintético suave y herramientas gruesas de color plateado que son elegantes y duraderas.Con un diseño elegante, esta mochila de cuero es elegante y de moda para combinar con cualquier atuendo que lleves.

✤Diseño Antirrobo:Cierre trasero con cremallera,diseño antirrobo efectivo que mantiene sus pertenencias seguras.La mochila antirrobo cuenta con un asa superior, una correa de hombro desmontable y correas traseras ajustables, puede llevarla como bolso, bandolera y mochila para cualquier ocasión. Esta linda y diseñadora mochila para mujer es perfecta para ir de compras,viajar,trabajar,salir con alguien.

✤Fácil de Organizar:Gran capacidad con múltiples bolsillos para mantener organizados todos sus productos.El bolso está diseñado con 2 bolsillos con cremallera en la parte delantera,2 bolsillos laterales para botella de agua.1 Compartimento antirrobo con cremallera trasera en la parte posterior sus revistas A4, iPad de 9.7 pulgadas,2 bolsillos deslizantes y 1 bolsillo con cremallera dentro del compartimiento mantienen sus cosas organizadas y más seguras.

✤Dimensiones:12.9x11.8x5.3pulgadas/33X30X13.5cm (altura x ancho x profundidad).Peso:0.8kgs/1.76 libras.Correas de mochila ajustables:18.5-36.2 pulgadas/47-92cm. Caída de la manija:3 pulgadas/7.5cm Correa para el hombro desmontable:29.5 pulgada /75 cm.

✤Garantía de Calidad:Ravuo proporciona una garantía de calidad de un año sin preocupaciones,si tiene algún problema con el bolso,no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.Es un bolso de moda para mujer, bolso de mochila escolar,bolso de viaje,regalo perfecto para su novia ,hija,madre y colega.

S-ZONE Mochila de cuero genuino para mujer, bolso de hombro suave para la universidad, mochila casual, Marrón, Mochilas Daypack € 49.98 in stock 1 new from €49.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila imprescindible: esta mochila está hecha de piel auténtica suave y cremallera plateada de alta gama. Además, el forro de satén, las costuras excelentes y no se deshilachan las costuras hacen que esta mochila de cuero sea más duradera pero a la moda. Todos los detalles exquisitos hacen de esta bolsa una mochila imprescindible para ti

Tamaño mediano y práctico: dimensiones: 13 pulgadas (largo inferior x 9.05 pulgadas (largo) x 6.3 pulgadas (ancho) x 14.5 pulgadas alto). Altura de la correa de hombro desmontable: 13.4 pulgadas; peso: 2.31 libras. El compartimento principal de esta mochila para mujer puede adaptarse a tabletas de hasta 9.7 pulgadas

Características convertibles: viene con una correa de hombro desmontable para que puedas llevar fácilmente esta bolsa una bolsa de hombro, mochila o bolso de mano con asa superior. Las correas de hombro dobles están hechas de cuero genuino y nailon tejido combinado para una mejor protección para tus hombros cuando llevas cosas pesadas

Elección de regalo perfecta: esta mochila de cuero de moda es un regalo ideal para mujeres como madre, esposa, amiga, hermanas o amigas en cumpleaños, aniversarios, día de San Valentín o día de la madre como bolsa de pañales, mochila, mochila de viaje, bolso de compras, etc. 1 año de garantía y servicio al cliente de por vida fortalece la confianza de compra

