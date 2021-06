Inicio » Electrónica Los 30 mejores Microfono Con Pie capaces: la mejor revisión sobre Microfono Con Pie Electrónica Los 30 mejores Microfono Con Pie capaces: la mejor revisión sobre Microfono Con Pie 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Soporte Microfono Pie, Mugig TríPode Soporte para MicróFono con Mastil y Pinza, Pie portátil de MicróFono, Rotación de 360 Grados Ajustable en Altura y Longitud para Escenario, Conferencia, Actuación € 25.99

€ 19.68 in stock

4 used from €19.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Clip de micrófono de rosca, compacto y se puede utilizar para la mayoría de los micrófonos vocales y dinámicos para sonidos vivos, grabación y grabación (diámetro de 1,78 pulgadas a 1,56 pulgadas).

Diseño plegable y desmontable, fácil de almacenar y transportar, el tamaño es de 89 x 8,9 x 5,7 cm cuando se pliega.

El soporte basado en patas de trípode firme y es bien conocido que el triángulo es la forma más estable. Súper equilibrado y sin riesgo de caerse.

Altura regulable de 81,2 cm a 16,6 cm. El brazo de la boombina de este micrófono es de 80 cm de largo. Gira 360 grados, lo que te permite colocar tu micrófono exactamente donde quieras.

Construcción de acero ligero con pies de goma antideslizantes antideslizantes en superficies duras.

Soporte para micrófono de escritorio con soporte para telefono movil, EXJOY Pie de micrófono ajustable con micrófono Clip de soporte, con base redonda reforzada € 21.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte 2 en 1 para micrófono de mesa: este soporte para micrófono está equipado con una hebilla antideslizante, capaz de transportar un micrófono y fijar un teléfono móvil. Altamente compatible, adaptable al diámetro máximo de la hebilla y del soporte telefónico correspondiente a 4,5 cm y 11,5 cm.

Soporte de mesa ajustable de 360°para micrófono: la hebilla del micrófono, el soporte del teléfono celular y el soporte del micrófono se pueden girar hasta 360 grados. El soporte del micrófono está ajustado alto y bajo, el soporte del teléfono móvil gira hasta 270 grados. Gire la perilla para ajustar la distancia y altura deseadas.

Material ultraduradero: el soporte de micrófono de metal y acero es muy duradero, resistente a la corrosión. Tiene una base reforzada con un diámetro de 15,5 cm. Pesa 1,27 kg, ofrece una cierta estabilidad y potencia de soporte, es difícil caerse durante el uso.

Dimensiones: la altura del soporte del micrófono se ajusta hacia arriba y hacia abajo hasta 38 cm, la distancia hacia adelante y hacia atrás hasta 31 cm, el soporte del micrófono es compatible con la mesa de varias alturas. Nota: la hebilla del micrófono no es adecuada para el micrófono USB Blue Yeti y el micrófono dinámico, para medir mejor su micrófono antes de ordenar.

Extraíble y portátil para el transporte: fácil operación y desmontaje para el transporte, el soporte de micrófono de sobremesa le permite montar y desmontar repetidamente. Aplicable en estudio de grabación, grabación al aire libre, transmisión, podcasting, sala de conferencias, iglesias y otros lugares públicos.

PREUP USB Micrófono Juegos de Micrófonos Profesionales para Podcasts con Soporte de Micrófono, Amortiguador, Parabrisas y Filtro Pop para Grabadora, Estudio, Transmisión, Youtube y Video etc. € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Nacido para Ser Profesional】 El micrófono USB ofrece una frecuencia de muestreo de hasta 24 bits / 192 KHz. Por lo tanto, este profesionales micrófono ofrece un sonido más claro, suave y plano. Tiene una amplia respuesta de frecuencia (20 Hz a 20 kHz) y ofrece una excelente calidad de reproducción de sonido para audio de alta resolución.

【Sonido Enfocado】 El patrón cardioide proporciona una grabación perfecta y precisa, para que pueda eliminar el ruido ambiental y hacer que el sonido sea más claro y realista. Recoge la fuente de sonido justo en frente del micrófono condensador y reduce el ruido de fondo no deseado.

【Conectividad USB Plug & Play】 ¡La grabación de escritorio de alta calidad es fácil! Simplemente conecte el micrófono USB al puerto de su computadora, compatible con PC, computadora y computadora portátil, Windows, Linux, no se requieren controladores.

【Accesorios de Cancelación de Ruido】 El micrófono viene con un soporte de micrófono, soporte de choque, abrazadera de mesa, tapa de espuma anti-viento, cable USB A-to-B y un filtro pop. Estos accesorios pueden minimizar eficazmente el ruido causado por vibraciones no deseadas o oclusivas.

【Juego de Brazos Duraderos】 El soporte de brazo de tijera ajustable está hecho de todas las construcciones de acero, es robusto y duradero. Tipo plegable, cómodo de llevar. Se puede montar en la mesa de anuncios. Los brazos de doble refuerzo aumentan la fuerza. READ Los 30 mejores Moviles Libres Huawei capaces: la mejor revisión sobre Moviles Libres Huawei

LEXIBOOK Disney Frozen 2 Micrófono con pie Luminoso y Altavoz Integrado, Especial Karaoke S150FZ, Color € 24.99 in stock 2 new from €24.99

3 used from €16.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Prepárate para subir al escenario con este encantador micrófono de frozen 2

Conecta tu propio reproductor de audio y canta al compás de tus canciones favoritas

Conecta cualquier reproductor de audio al altavoz con el cable de entrada auxiliar

Escucha cómo el público aclama y aplaude tu actuación presionando el botón en el micrófono

Efectos luminosos bajo el altavoz mientras cantas

deAO Karaoke Infantil Dúo Conjunto Musical de 2 Micrófonos con Soporte de Pie, Amplificador, Puerto Externo y Luces LED (Rosa) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KARAOKE INFANTIL DÚO: ¿Tienes un entusiasta de la música en casa? ¡Este conjunto musical con dos micrófonos es perfecto para mantener a tus pequeñas estrellas creativamente entretenidas!

CARACTERÍSTICAS: Micrófonos con amplificador y filtro de voz. Panel con control de volumen. Cable para conectar tu dispositivo de música externo y reproducir tus canciones favoritas.

CONTENIDOS: Soporte, panel de control con luces LED y parlante, micrófonos, conector integrado para dispositivo externo.

BENEFICIOS: Tu peque podrá desarrollar y demostrar sus habilidades musicales cuando quiera mientras entrena coordinación, percepción visual y auditiva. Crear música ayuda al cuerpo y a la mente a trabajar juntos, estimula el pensamiento, las habilidades expresivas y mejora la creatividad.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS: No es adecuado para menores de 3 años. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

REIG- Set con Guitarra, Micrófono y Bafle, 63 x 20 x 82 cm (REIG810) € 41.95 in stock 1 new from €41.95

2 used from €23.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra electrónica 6 cuerdas

Funciona con 3 pilas de 1,5 V (tipo AA)

Bafle amplificador con luces, entradas para micrófono y guitarra, interruptor On/Off

Guiseapue Soporte para Micrófono con Araña Adaptador, Brazo Microfono Pie de Micro Soporte de Micrófono Filtro Pop para microfonos, Blue Yeti, etc. € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTABLE Y AJUSTABLE: El soporte para micrófono con brazo ajustable le permite ajustar el ángulo y la altura adecuada para demostrar su voz perfecta. el cabezal con rotación de 360 grados, gran rango de movimiento, la fuerte capacidad de carga.Muelles de suspensión doble en cada brazo, protege al micrófono contra temblores, caídas y ruidos, hay colchón de esponja para proteger el escritorio de ser dañado.

Excelente Compatibilidad: Este brazo microfono viene con unadaptador de rosca de 3/8” a 5/8”, un pinza de micrófono y un soporte antivibraciones, y son compatibles con la mayoría de los diferentes tipos de micrófonos, como Blue Yeti, FIFINE K669B, Rode NT1, Blue Snowball Hielo, Shure SM58, AT-2020, etc.

Soporte para teléfono: El soporte para teléfono con cuello de cisne fue especialmente desarrollado para usar su teléfono inteligente mientras canta. Este soporte flexible es compatible con la mayoría de los teléfonos celulares y tabletas. El brazo proporciona estabilidad y facilita giros. Lo suficientemente flexible como para girar siempre, lo suficientemente resistente como para soportar giros repetidos.

Filtro pop de doble capa actualizado: El escudo de máscara de doble capa bloquea eficientemente cualquier explosión de aire, ruido e interferencia del viento. Todo el nuevo diseño le brindará un excelente rendimiento de uso.tipo plegable, cómodo de transportar, y el marco de acero con el tornillo ajustable le permite ajustar el ángulo y la altura adecuados para mostrar su voz perfecta.

Combo todo en uno: Pie de micro viene con todos los elementos necesarios que necesita para su grabación de estudio, incluyendo: 1 * brazo para microfono; 1 * abrazadera de mesa; 1*Montura de Choque;1*Soporte para teléfono;1 * clip de micrófono; 1 * filtro pop actualizado; 5 * Bridas para la organización rápida de diferentes cables de micrófono.

Tiger MCA21-BK - Soporte de micrófono recto con base trípode, ajustable, color Negro € 25.99

€ 24.36 in stock 1 new from €24.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se adapta a muchos estilos y requisitos dentro de la vibrante industria musical actual, incluidas las actuaciones escolares, el uso en el escenario y el uso doméstico

Equipado con patas de trípode de acero de alta calidad, este soporte de micrófono puede aguantar el peso de un micrófono, complementos e inclinarse durante las actuaciones

Totalmente plegable para que puedas transportar tu soporte de micrófono fácilmente entre conciertos

Con agarres de goma de PVC en las patas, así como un peso de 1,78 kg, el soporte es muy estable y puede aguantar perfectamente los rigores de la actuación

CAHAYA Soporte de Micrófono con Brazo con Dos Pinzas para Microfonos Pie de Micrófono Plegable y Ajustable de 64-158cm para Conciertos Videoconferencias Escenarios € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte de Micrófono Jirafa y Recto 2 en 1: Simplemente retire el brazo articulado y coloque el clip del micrófono para convertir el soporte de jirafa con brazo en un soporte de micrófono tradicional(recto). También viene con 2 tipos de clips de soporte de micrófono que le permiten adaptarse a la mayoría de los tipos de micrófonos. Perfecto para conciertos, discursos, videoconferencias, escenarios, bodas, estudios de grabación, etc.

Altura Ajustable: Este soporte para micrófono se puede ajustar fácilmente a cualquier posición, por lo que el cantante o el orador siempre encontrarán la posición correcta, ya sea sentado o de pie. Con el cierre rápido, la altura del soporte del micrófono con brazo se puede ajustar desde un compacto de 64 cm a 158 cm. El punto más alto puede alcanzar los 218 cm.

Brazo Extensible y Extraíble: El brazo se extiende libremente dentro de los 43 cm-76.5 cm y gira 180° a través de perillas de ajuste que permiten un fácil posicionamiento.

Base de Trípode Más Estable: Las patas del trípode del CAHAYA soporte de micrófono se extienden más que otras (aproximadamente 52 cm), lo que lo hace más estable y las patas de goma antideslizantes aumentan el agarre del estante para que sea firme y estable.

Fácil de Transportar: Gracias a la función plegable y al estuche de transporte suministrado, puede cerrarlo, transportarlo e instalarlo fácilmente en cualquier lugar.

SHURE PGA58BTS - Kit con Micrófono Dinámico Cardioide PGA58, Trípode y Cable XLR a XLR € 79.00

€ 56.11 in stock 3 new from €56.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño a medida de la cápsula microfónica para una reproducción clara de la fuente de sonido

El patrón polar cardioide recoge el sonido de la fuente a la vez que rechaza el ruido no deseado

Diseño industrial actualizado con acabado en negro metalizado y rejilla que le otorgan un aspecto discreto

Adaptador de soporte para montaje en soporte de micrófono

VTech - Kidi SuperStar LightShow, Karaoke electrónico interactivo, conexión para MP3, efectos de luces, voces, grabadora, altavoz incorporado, juegos, sonidos de aplausos y ovaciones, Rosa (80-165822) € 59.99

€ 54.90 in stock 12 new from €49.95

4 used from €41.22 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Karaoke infantil con pantalla interactiva y efectos de luz

3 modos de juego: canciones incluidas, canciones MP3 y modo libre

Dispone de 8 canciones SuperStar, 6 juegos relacionados con el mundo musical, distorsionador de voz, efectos de luces (disco, relax, magia), efectos de sonido (aplausos, vítores), pie para hacer más real el juego y grabadora de voz

Su pantalla interactiva con luz cambia las animaciones según estilo de música

Función de grabación de voz de hasta 4 minutos y deformación de ésta con divertidos efectos

Tiger MCA68-BK Soporte para micrófono con brazo, soporte para micrófono con clip de micrófono gratuito - Negro € 24.11 in stock 1 new from €24.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Poste central ajustable en altura de dos niveles con un rango de 101 cm a 161 cm

Longitud utilizable del brazo articulado de 58 cm, ideal para voces, kits de batería, amplificadores y micrófonos de techo (overheads)

Incluye clip de micrófono universal con adaptador de 5/8 "a 3/8"

Las patas de trípode con patas de goma mejoran la estabilidad y evitan resbalones en suelos duros

Packs de diseño completamente plegable de hasta 95 cm x 9,5 cm x 9,5 cm

Ohuhu Pie de Micrófono,Trípode Boom Soporte de Micrófono con Clip de Micrófono Doble, Trípode Plegable con Soporte de Boom, Ultraligero para Transporte Fácilmente, Color Negro, 2 Paquetes € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aquí es una joya de un pie de micro

360 grados giratoria y plegable Tipo

Fabricado en acero de alta calidad con un acabado pintado

Patas ajustables para la colocación en superficies desiguales

Fácil de ajustar la altura con una abrazadera de liberación rápida

TONOR Micrófono de Condensador USB Micro Grabación Patrón Polar Cardioide para Grabar Música y Video Podcast Transmisión en Vivo Juegos Chat Soporte de Brazo € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enchufar y Usar: Con el cable USB A a B, el micrófono Q9 es fácil de conectar con computadoras Mac y Windows, no necesita ningún software adicional de controlador o tarjeta de sonido. Es perfecto para podcasting, grabación de música/video, transmisión en vivo, juegos o chat en línea. Nota: Este micrófono es compatible con PS4, pero no es compatible con Xbox.

Sonido de Fidelidad Perfecto: Equipado con un diafragma grande de 16mm, respuesta de frecuencia amplia (20Hz a 20kHz) y un set de chips de sonido profesional, el micrófono Q9 proporciona una combinación perfecta de claridad, calidez, rango dinámico extendido y alta capacidad SPL. La cápsula de condensador cardioide permite al Q9 capturar un sonido prístino y preciso y cancelar el ruido del entorno, perfecto para grabar y comunicarse.

Diseño Fácil de Usar: Con un conveniente botón de volumen, el micrófono de grabación Q9 es mucho más fácil de usar. En estado de funcionamiento, presione brevemente para ajustar el nivel de volumen del micrófono, mantenga presionando 3 segundos para apagar el micrófono.

Soporte de Brazo Duradero: El micrófono Q9 tiene un robusto soporte de tijera con suspensión totalmente metálica que se extiende verticalmente hasta 700mm, ofreciéndole un excelente rango de movimiento. Grosor máximo del escritorio: 45mm.

Set Completo de Micrófonos: El paquete incluye un micrófono de condensador, una montura metal, soporte de brazo de tijera con suspensión ajustable, abrazadera de montaje en escritorio, filtro pop, cubierta de espuma de micrófono, cable USB A a B de 1,8m y manual. ¡Todos los accesorios premium están contenidos en un paquete, lo que hace que el Q9 sea su opción más segura! READ Los 30 mejores Mhl A Hdmi capaces: la mejor revisión sobre Mhl A Hdmi

Soporte Micrófono Brazo con Araña,para Snowball Blue Yeti Microfono de pie Universal más de 45 mm para Mesa Estudio de Grabación, Radiodifusión € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【EL BRAZO PLEGABLE】: El soporte de micrófono con el brazo y araña ajustable que puede doblar y transportar fácilmente. Y le permite ajustar el ángulo y la altura adecuados para mostrar su voz perfecta. El cabezal con rotación de 360 grados, gran rango de movimiento, la fuerte capacidad de carga .

【DISPOSITIVOS DE AMORTIGUAMIENTO】:El pie con cuatro resortes de amortiguamientos que cada brazo viene con muelles doble , protege al micrófono contra temblores, caídas y ruidos.Con clip de ABS que el micrófono sea más conveniente de instalar y evitar que el micrófono se caiga .

【MATERIAL ALEACIÓN DE ZINC】:Este soporte es compacto, está hecha de aleación de primer calidad, resistente, duradero y antioxidante, el brazo es de peso ligero, completamente flexible y conveniente para llevar a cualquier parte.

【UNIVERSAL】:El diámetro del clip del soporte micrófono es de 4.5cm, con el adaptador de tornillo de latón que se permite el microphone stand pueder conectar su Blue Snowball & Blue Yeti ,y adapta a los micrófonos mayorías en el mercado.

【NOTA】:✿1.Viene con un adaptador ideal para Snowball ,Blue Yeti. ✿2.Clip del micrófonola (araña)puede soportar el micrófono 45-50mm.✿3.NO INCLUIDAS el micrófono y el filtro Pop de las imágenes.✿4.Carga máximo del soporte de micrófono alcanza 2kg.

Neewer Compacta Base Micrófono Soporte de Suelo con Soporte de Micrófono Altura Ajustable de 100 a 179 centímetros Soporte Duradero de Hierro con Base Redonda Sólida Desmontable (Negro) € 39.44 in stock 7 new from €39.44

1 used from €29.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTURA AJUSTABLE: Con rosca externa estándar de 5/8 x 27, es fácil para usted instalar y ajustar la altura del soporte de 100 a 179 centímetros; NOTA: el micrófono NO está incluido

FIABLE Y ROBUSTO: Su base sólida proporciona estabilidad y equilibrio preciso para evitar que se caiga

CONVENIENTE AL TRANSPORTE: Duradero para uso a largo plazo; Desmontable y extensible, fácil de instalar y conveniente de transportar

USO DE ESTUDIO Y CONCIERTO: Posicionamiento perfecto del soporte de micrófono y recogida óptima para escenario, estudio, concierto, etc.

COMPATIBILIDAD: El soporte del micrófono se adapta a la mayoría de los tipos de micrófonos

TONOR Micrófono PC Micrófono de Condensador Computadora USB Plug & Play con Soporte Trípode & Filtro Pop para Grabación Vocal, Podcasting, Transmisión, Video de Youtube para Laptop Desktop PC € 39.99

€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enchufar y Usar: El micrófono TC-777 está equipado con un puerto de datos USB 2.0, sin necesidad de software de controlador adicional, tarjeta de sonido o alimentación phantom, enchufar y usar. Es compatible con Macs, PCs y PS4. Ideal para grabación vocal, grabación de música básica, podcasting, transmisión, video de YouTube, etc. (Nota: No es compatible con teléfonos,Xbox).

Patrón De Captación Cardioide: El micrófono tiene un patrón de captación cardioide que capta el sonido claro, suave y nítido frente al micrófono y lo distingue del ruido de fondo.

Fácil De Instalar: El set del micrófono TC-777 incluye 1 x Micrófono con Cable de Alimentación, 1 x Soporte de Escritorio Trípode con Patas Plegables, 1 x Mini Soporte de Choque, 1 x Filtro Pop, 1 x Manual. Sin ningún ensamble, solo necesita desplegar el soporte de tres patas directamente y ajustar la posición del filtro pop, luego se puede enchufar y usar.

Versatilidad: Adecuado para grabación vocal, aparte, transmisión, reconocimiento de voz, video de YouTube, Skype, juegos. El soporte del micrófono presenta una base de 3 patas que se retrae y se pliega fácilmente. La caja está diseñada con un telescopio completo, de tamaño pequeño y fácil de llevar. El trípode del micrófono se puede desenroscar y conectar a un soporte de brazo, pero se necesita el adaptador de tornillo roscado hembra de 3/8 " a 5/8" (no incluido).

Regalo Excelente: Esta es una gran idea de regalo para sus hijos o amigos a quienes les gusta jugar, grabar videos, hacer voces, etc.

YOTTO USB Micrófono de condensador cardioide Micrófono para ordenador (192KHz/24bit Plug and Play) Profesional Micrófono podcast con soporte de micrófono Brazo de tijera, filtro pop € 52.99

€ 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plug and Play: ¿Todavía te molesta la complicada configuración del micrófono? ¿Sigue pagando un precio adicional por una fuente de alimentación fantasma? ¡Termine todo esto hoy! El micrófono USB plug and play de YOTTO lo hace más fácil para cada persona. Compatible con PC y computadora portátil sin ningún controlador o dispositivo adicional. Simplemente conéctelo a un puerto USB-A y disfrútelo.

Nacido para ser profesional: nada inferior en comparación con los micrófonos profesionales. Equipado con el último conjunto de chips que tiene una frecuencia de muestreo de alta resolución de 192 kHz / 24 bits, el micrófono de condensador YOTTO garantiza un sonido más claro, más puro y más suave. Obtenga una mejor experiencia al cantar, grabar, hacer podcasts.

Enfoque en el sonido: adopta un patrón polar cardioide que minimiza el ruido del entorno y captura el rango completo de su sonido. El anillo magnético agregado en el cable USB mejoró en gran medida su capacidad antiinterferencia que garantiza una transmisión sin pérdidas. También viene con una cubierta de espuma para micrófono y un filtro pop para evitar el molesto sonido explosivo. Haga todo lo posible para obtener el sonido original de su voz

Compra todo en uno: no vuelva a molestarse eligiendo diferentes accesorios compatibles con el micrófono. YOTTO prepara un conjunto completo de micrófonos para usted. No solo los mencionados anteriormente, el paquete también incluye un robusto soporte de brazo de brazo de micrófono y soporte antichoque. Todos los accesorios están hechos con la mejor calidad. Considera para ti con todo nuestro corazón.

¿Y lo que es más? YOTTO ofrece un servicio de 5 estrellas con 30 días de garantía incondicional de devolución de dinero y 12 meses de garantía. Aceptamos cualquier sugerencia y esperamos construir una nueva marca en esta área. ¡Dile adiós al micrófono barato y tráete una mejor experiencia!

TONOR Micrófono Dinámico Profesional con Cable para DVD/TV/Audio/Reverberador/Mezclador/Autobús Turístico € 19.99

€ 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cable XLR a 6,35 mm de 5 m: Le permite utilizar directamente el micrófono de karaoke para su altavoz, amplificador o mezclador. La construcción superior del cable del micrófono puede aislar la interferencia electromagnética externa y hacer que la transmisión del sonido sea más clara.

Micrófono de alta calidad con malla de metal: Malla de metal de alta calidad puede traducirse efectivamente el sonido en modelos de cabeza de sonido y eliminar el ruido "POP". También se puede evitar que se rompe, que protege eficazmente los chips del micrófono.

Es compatible con múltiples dispositivos: Totalmente compatible con varios dispositivos, por ejemplo, DVD, televisión, audio, reverberador, mezclador, autobús turístico, etc. Se puede montar en cualquier soporte de micrófono estándar (usando el mic clip – No Incluido).

Excelente en calidad musical: La tecnología especial de frecuencia de audio hace el ruido más bajo, también amplia el rango dinámico, lo que minimiza eficazmente los problemas frecuentes y asegura la excelente tono del micrófono dinámico.

Amplia aplicación: Es perfecto para uso de KTV profesional, actuación en escena, reunión de negocios, fiesta de familia o amigos, espectáculos al aire libre, etc.

ZINGYOU Microfono de Condensador Kit, BM-800 Micro Set Estudio Profesional, Micrófono Escritorio con Pie&Brazo para PC,Grabar,Gaming,Podcast € 43.99 in stock 1 new from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Equipo de estudio de grabación profesional: equipado con micrófono Zingyou BM-800, soporte de choque, filtro pop, micrófono ajustable con brazo de tijera ajustable, tapa de espuma antiviento, cable de alimentación, tarjeta de sonido

Captura sensible: El Zingyou BM-800 cuenta con diafragma de material fino o cápsula, que vibra y envía una señal a la salida cuando se activa y es golpeado por ondas sonoras, proporciona una representación extremadamente precisa y muy detallada de lo que se está reproduciendo

Ideal tanto en voz como en instrumentos: la respuesta de frecuencia amplia hace que sea un micrófono ideal para capturar voces, guitarras acústicas, pianos acústicos e incluso cuerdas, ya que el condensador es capaz de tomar una instantánea precisa y capturar todas las sutilezas y matices inherentes a estos instrumentos

Bajo nivel de ruido: ¿cuenta con una alta relación señal-ruido? Lo que significa que se produce menos distorsión en el proceso de grabación, el sistema único de protección de 3 capas evita ruidos de pop no deseados, proporcionando a los cantantes un rendimiento vocal claro y sin plosivos

Con video de montaje detallado y documento de instrucciones, 7 días sin motivo para reembolso, servicio de sustitución de 30 días

ZINGYOU Micrófono de Condensador Kit, ZY-007 Micro Set Estudio Profesional, Microfono Escritorio Cardioide con Pie&Brazo para PC,Grabar,Gaming,Podcast(Oro) € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ZINGYOU ZY-007 Micrófono de Condensador-un nuevo conjunto de micrófono de actualización, basado en el micrófono de condensador original, hemos mejorado su rendimiento, ahora puede proporcionar un mejor sonido para grabación de estudio, voces, instrumentos, podcasts, etc

CONJUNTO de Micrófonos Completo-el kit de micrófono de condensador ZINGYOU ZY-007 incluye un micrófono de condensador cardioide, montaje de choque, filtro pop, pluma de tijera de suspensión ajustable por micrófono, tapa de burbuja cortavientos, cable de alimentación, tarjeta de sonido y un manual de usuario

MEJORAS-en base a la respuesta del usuario al micrófono de condensador, actualizamos 3 partes del conjunto de micrófonos: (1) actualizamos el núcleo del micrófono para que sea más sensible; (2) Para proporcionar más opciones para los usuarios, agregamos algunos colores nuevos, ahora tiene negro mate, rojo Aurora y oro del amanecer; (3) Sobre la base del original, la película se engrosa para hacer que todo el marco sea más estable. Ahora, es el ZY-007

PRECAUCIONES-el micrófono de condensador ZY-007 es un patrón de Pick-up cardioide que recoge mejor lo que sucede en frente del micrófono mientras reduce la recogida de sonidos de los lados y traseros, mejorando el aislamiento de la fuente de sonido deseada. Por lo tanto, con el fin de obtener la mejor calidad de sonido, cuando se utiliza el micrófono de condensador ZY-007 para la grabación o la radiodifusión con un ordenador, por favor, frente a la fuente con el logotipo ZINGYOU en él

Calidad de servicio del 100%: reembolso de ZINGYOU dentro no hay razon de los 7 días, reemplazo gratuito dentro de los 30 días, reparación gratuita de 1 año, servicio al cliente amigable las 24 horas y soporte por correo electrónico. Si tiene alguna pregunta, contáctenos. READ Los 30 mejores Soporte Teclado Piano capaces: la mejor revisión sobre Soporte Teclado Piano

Soporte de micrófono McGrey MBS-01 con brazo articulado y pinza € 13.99 in stock 1 new from €13.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte de pie con brazo articulado y pinza para micrófono (rosca de 3/8 ""), base de metal con recubrimiento de de plástico, trípode (cada pie puede plegarse individualmente

Brazo articulado de longitud e inclinación variable, largo máximo del brazo: 75 cm

Funda de goma en la base y el extremo del brazo articulado, abrazaderas de cable en el trípode y el brazo

Altura regulable de 91 cm a aproximadamente 154 cm (altura del trípode hasta el borde brazo articulado)

Longitud del trípode plegado: 100 cm, peso: 1,7 kg, color: negro

Claudio Reig - Micrófono infantil de pié con amplificador y conexión a MP3 (5253) € 27.64 in stock 1 new from €27.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caja lito con ventana

Desarrolla habilidades creativas

Micrófono de pie con amplificador

Funciona con 3 pilas LR6/AA

Ladybug- Zag Micrófono de pie (Claudio Reig 2680.0) € 22.08 in stock 3 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ejercita la imaginación

Desarrolla la creatividad

Estimula la desinhibición

Favorece el gusto por la música

Potencia la reproducción de roles adultos relacionados con la música

WETCEAOM - Micrófono infantil con pie para karaoke infantil (rosa) € 34.47 in stock 1 new from €34.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regulación de la altura: el soporte tiene una función de elevación y de ajuste, que puede ajustar la altura del micrófono libremente para entrevistarse con niños de diferentes edades.

Modo MP3: se puede conectar a MP3, teléfonos móviles y otros dispositivos para reproducir más canciones favoritas de tu bebé.

Gran placer. Deja que tu pequeño entretenga a la familia durante horas con este juego de karaoke

Beneficios: jugar con música ayuda a los niños a aprender y desarrollar sus habilidades de palabra y de lenguaje. Hacer música ayuda al cuerpo y la mente a trabajar juntos, estimula el pensamiento y las capacidades de expresión. También fomenta la creatividad y fortalece la autoestima.

Recomendaciones: no recomendado para niños menores de 3 años. Utilizar siempre bajo la supervisión directa de un adulto. Pilas no incluidas. Disponible en rosa y azul.

Depusheng Soporte de micrófono de escritorio plegable Ángulo ajustable Tableros de mesa plegables Soporte de montaje de micrófono Soporte de plástico Negro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aspecto elegante, instalación conveniente, con una amplia gama de posicionamiento preciso en la dirección del movimiento, gran capacidad de carga, colecciones fáciles de transportar, etc.

Hecho de material ABS de alta calidad, duradero y práctico.

El diseño de trípode liviano y compacto de este soporte es bueno para aplicaciones de audio de sobremesa portátiles, como podcasts, voz en off y videoconferencias.

Los pies de goma antideslizantes mantienen el trípode firmemente en su lugar. ¡El clip del micrófono se puede desenroscar y reemplazar!

Adecuado para los tipos de micrófonos capacitivos o dinámicos más populares de la actualidad.

Moukey MMS-3 Soporte para micrófono, trípode con 2 clips antideslizantes para micrófono, 2 fundas de espuma, ajustable, plegable, color negro € 30.99 in stock 2 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño plegable y ajustable: el soporte de micrófono MMS-3 de Moukey se puede ajustar entre 31.5 – 52 pulgadas con tres patas y un embrague central ergonómico. Al mismo tiempo, sigue siendo portátil debido a su peso ligero.

Base estable: la base está hecha de acero resistente, proporcionando una excelente estabilidad para su rendimiento incluso en superficies irregulares, pero solo requiere un espacio mínimo.

2 brazos y 2 soportes de micrófono con 2 fundas de espuma de micrófono: el nuevo y especial diseño soporta nuestro soporte de brazo para sostener dos micrófonos a la vez. (Carga máxima: 2.2 libras) Las fundas de espuma de micrófono de alta calidad pueden proteger eficazmente tu micrófono de la saliva y la humedad.

Duradero en apariencia de larga duración: el acero pintado puede soportar años de uso continuo.

Escenarios de uso más amplios: el soporte de micrófono Moukey MMS-3 es adecuado para sala de conferencias, iglesia y otros lugares públicos. Está diseñado para grabar estudios, actuaciones, coros de iglesia y discursos, etc.

Tiger MCA42-BK - Pie de micrófono de mesa con base redonda y jirafa € 28.67 in stock 1 new from €28.67

4 used from €22.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peso: 2.20 kg

Diametro de la basa: 18 cm

Brazo articulado ajustable

Construcción de metal sólido

Duradero y resistente

deAO Karaoke Infantil Dúo Conjunto Musical de 2 Micrófonos con Soporte de Pie, Amplificador, Puerto Externo y Luces LED (Azul) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KARAOKE INFANTIL DÚO: ¿Tienes un entusiasta de la música en casa? ¡Este conjunto musical con dos micrófonos es perfecto para mantener a tus pequeñas estrellas creativamente entretenidas!

CARACTERÍSTICAS: Micrófonos con amplificador y filtro de voz. Panel con control de volumen. Cable para conectar tu dispositivo de música externo y reproducir tus canciones favoritas.

CONTENIDOS: Soporte, panel de control con luces LED y parlante, micrófonos, conector integrado para dispositivo externo.

BENEFICIOS: Tu peque podrá desarrollar y demostrar sus habilidades musicales cuando quiera mientras entrena coordinación, percepción visual y auditiva. Crear música ayuda al cuerpo y a la mente a trabajar juntos, estimula el pensamiento, las habilidades expresivas y mejora la creatividad.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS: No es adecuado para menores de 3 años. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

Rde DS1 - Pie para micrófono € 24.00

€ 23.00 in stock 5 new from €23.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo robusto

Compatible con todo tipo de micros

Menos de 1kg de peso

