Los 30 mejores Mesas De Comedor Extensible capaces: la mejor revisión sobre Mesas De Comedor Extensible

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mesas De Comedor Extensible?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mesas De Comedor Extensible del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Habitdesign Mesa de Comedor Extensible, Mesa salón o Cocina, Acabado en Color Blanco Artik y Roble Canadian, Modelo Kendra, Medidas: 140-190 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 136.99 in stock 6 new from €136.99

6 used from €92.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 78 cm (altura) x 90 cm (profundidad) x 140/190 cm (largo).

Sistema extensible en dos posiciones, mesa de comedor 90x140 extensible a 190.

Acabado en melamina de calidad color roble canadian y blanco artik (Blanco Mate).

Ideal para comedor o cocina.

Diseño elegante y colores neutros, podrás adaptar la mesa en cualquier estancia de tu hogar.

Habitdesign Mesa de Comedor, Consola, Mesa Extensible, Mesa para Salon recibidor o Cocina, Acabado en Blanco Brillo, Medidas: 50-235 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 78 cm (Alto) € 178.95

€ 157.99 in stock 6 new from €155.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa consola extensible Kendra es una fantástica mesa de comedor extensible con 5 posiciones, que te permitirá pasar de los 50 cm a los 235 cm de largo

Medidas posición cerrada: 90 cm (fondo) x 50 cm (ancho) x 78 cm (alto). Gracias a su habilidad extensible, se le pueden dar muchos usos: por ejemplo, puedes utilizarla como mesa de recibidor, mesa de cocina o como escritorio, y cuando tengas a toda la familia en casa extenderla al máximo y usarla como mesa de comedor

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Brillo, muy combinable con todo tipo de mueble

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

Mobelcenter - Mesa de Comedor Consola Extensible, Mesa para Salón recibidor o Cocina, Mesa Fuelle Extensible, Color Roble Canadian (1103) € 179.00 in stock 1 new from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es el mueble más versátil y con más poder de sorprender de todos. La mesa consola extensible pasa de los 51 cm hasta los 235 cm en menos de un minuto, con cinco posibilidades de longitud, realmente FANTÁSTICO.

Medidas: Recogida: Ancho: 90cm. x Fondo 51 cm. x Alto: 77cm. | Totalmente abierta: Ancho: 235 cm. x Fondo 90 cm. x Alto: 77cm.

Acabados y materiales: Mueble realizado con tablero de melamina de alta resistencia y primera calidad. Acabado en color Roble Canadian.

Servicio post venta 100% satisfacción, si ha faltado alguna pieza o alguna de ellas tiene algún defecto fabrica envía la pieza nueva sin coste.

ENTREGA GRATUITA A PIE DE CALLE READ Los 30 mejores Tatuajes Temporales Adultos capaces: la mejor revisión sobre Tatuajes Temporales Adultos

Mesa de Centro Elevable, Mesita de Salón o Comedor, Modelo LC, Acabado en Color Blanco Artik y Roble Canadian, Medidas: 100 cm (Ancho) x 50 cm (Fondo) x 45-56 cm (Alto) € 66.95

€ 59.94 in stock 7 new from €56.95

2 used from €51.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de centro elevable Low Cost es ideal para cualquier tipo de comedor, habitación, salón o sala de espera. Dispone de un compartimento interior ideal para guardar cualquier cosa para que no éste visible como por ejemplo: el mando de la TV, la tableta, los cargadores, etc.

Las medidas son: 100 cm (largo) x 45-56 cm (alto) x 50 cm (fondo). Ideal para cualquier tipo de salón, pudiendo tener a mano todo lo que te interese. Mesa con función elevable podrás trabajar, comer o lo que desees de una manera cómoda.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal) el mueble es de color Blanco Artik (Blanco Mate) y Roble Canadian, muy combinable con todo tipo de decoración.

Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

COMIFORT – Mesa De Comedor Extensible Moderna de 120 a 170 cm, Medidas 120/170x75x78 cm, Disponible en Colores: Blanca, Blanco/Roble, Roble, Wengué, Nordic (Blanco) € 165.00

€ 136.90 in stock 1 new from €136.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesas de comedor extensibles de 120 cm (ancho) a 170 cm (ancho). Colores: blanco, blanco/roble, roble, wengué, nordic. Fabricado en Europa

Medida: cerrada 120 cm (ancho), abierta: 170 cm (ancho), 75 cm (fondo), 77,5 cm (alto), gran capacidad y comodidad, fuerte y estable. Carriles extensibles de acero de alta calidad

Acabado en melamina de alta calidad, Los cantos de la mesa están hechos de PVC, son resistentes al impacto, al desgaste y a la abrasión para un uso intenso del mueble

Una mesa ideal para comedor, salón o cocina, muy cómoda por su sistema extensible, la puedes hacer grande o compacta según tus necesidades

Diseño moderno, versátil y multifuncional: simple y elegante, puede personalizar la mesa en cualquier habitación de su hogar

Mobelcenter – Mesa de Comedor Extensible Kendra – Mesa de Salón o Cocina – Medidas: Ancho: 140 cm x Fondo: 90 cm x Alto: 78 cm – Ancho Mesa Extendida: 190 cm (Cemento y Blanco Artik) - (1091) € 142.00 in stock 1 new from €142.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si buscas una mesa extensible, fuerte, de buena vista y económica, no busques más, esta es tu mesa. La mesa de comedor extensible Cemento y Blanco Artik, es una mesa extensible para el comedor con dos posiciones que te permitirán pasar de 140 cm a 190 cm de ancho.Mesa extensible basada en un estilo de líneas rectas acabada en Cemento y Blanco Artik, color que combina con todo y da el toque moderno a tu salón.

Medidas: Ancho: 140 cm. x Fondo: 90 cm. x Alto: 78 cm. Mesa Extendida: Ancho: 190 cm. x Fondo: 90 cm. x Alto: 78 cm.

Materiales: Mueble realizado con tablero de melamina de primera calidad. Acabado de 22 mm y 15 mm. Cantos de P.V.C. espesor 0.6 mm. Acabado color: Color Cemento y Blanco Artik, acabado mate.

ENTREGA A PIE DE CALLE

Garantía de 2 años (ver condiciones) con un servicio post-venta 100% satisfacción, reposición gratuita de piezas extraviadas o dañadas.

HOGAR24 es- Mesa Cuadrada Multiusos Comedor Cocina Dimensiones 90 cm x 90 cm Extensible Libro a 180 cm x 90 cm Color Blanco € 144.39 in stock 1 new from €144.39

2 used from €82.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales: Tablero de partículas melaminizado y patas de madera de haya macizas

Medidas Cerrada: Ancho: 90cm x Alto: 76,9cm x Fondo: 90cm

Medidas Abierta: Ancho: 180cm x Alto: 76,9cm x Fondo: 90cm

COLOR: BLANCO

Sillas y objetos de decoración NO INCLUIDOS.

COMIFORT Mesa de Comedor- Mueble Extensible, de Estilo Moderno, Muy Resistente, con Medidas de 140/190 x 90 x 78 cm, Fabricado en Europa, Color Blanco y Roble € 149.90 in stock 1 new from €149.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO: Mesa de Melamina con patas robustas de diseño único y minimalista. Este mueble de comedor se convertirá en el protagonista de tu hogar. Fabricada en Europa.

VERSÁTIL: Gracias a su estructura cómoda y ampliable puede utilizarse como mesa de comedor, salón o cocina. Sus carriles extensibles de acero te permitirán agrandar y reducir el tablero según tus necesidades.

CALIDAD: Mueble de fácil limpieza y superficie de gran resistencia. Estable y robusto tablero con cantos de PVC. Resistente al desgaste y a la abrasión, para un uso diario de este mueble de alta calidad.

DECORACIÓN Y CONFORT: Cuenta con un tablero multiusos de amplia superficie, útil y ergonómico para su uso diario.

MATERIAL y DIMENSIONES: Fabricada en Europa, Carriles de Acero resistente, con medida extensible de 140/190 cm (altura) x 90 cm (ancho) x 78 cm (fondo)

Dormidán- Mesa de Comedor Extensible, 90cm Ancho, Extensible de 135 a 185cm, (Blanco) € 109.90 in stock 1 new from €109.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de Comedor fabricada en melamína de alta calidad con cantos de pvc.

Medida total de la mesa: 75 cm (alto) x 90 cm (ancho) x 135 - 185 cm (fondo).

Diferentes colores a elegir, blanco, roble o blanco con encimera roble.

Habitdesign Mesa Auxiliar Extensible, Mesa Cocina, Acabado en Color Blanco Artik y Roble Canadian, Modelo Livre, Medidas: 67-134 cm (Ancho) x 67 cm (Fondo) x 79 cm (Alto) € 93.90 in stock 4 new from €84.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de la mesa cerrada: 67 cm (ancho) x 67 cm (fondo) x 79 cm (alto). Medidas de la mesa abierta: 134 cm (ancho) x 67 cm (fondo) x 78 cm (alto).

La mesa auxiliar extensible, es una práctica mesa para la cocina, de colores nórdicos y líneas rectas. Formada por 4 patas en forma de “L” de 10 cm cada una, color Blanco mate y un sobre extensible en tono Roble Canadian con veteado de madera de roble claro.

Contiene un sistema de abierto-cerrado de forma abatible y fijación con pivote, además de unas guías correderas metálicas muy suaves y muy fácil de manejar.

El acabado de la mesa es ideal para cualquier decoración, con diseño elegante y color neutro, podrás adaptar la mesa en cualquier estancia de tu hogar. Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad, producto certificado por la PEFC (asociación española para la sostenibilidad forestal).

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Mobili Fiver, Mesa Extensible Emma 160, Madera Rústica, con Patas Cruzadas Negras, Aglomerado y Melamina/Hierro, Made in Italy € 635.85 in stock 1 new from €635.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% MADE IN ITALY: Idea, diseño, proyecto y fabricación Mobili Fiver.

DISEÑO INDUSTRIAL: Cerrado 160cm, abierto 200 o 240cm (10 personas). Las extensiones se encuentran debajo de los tableros. La continuidad de la veta no está garantizada entre tableros, extensión-tablero y extensiones. Las sillas se venden aparte.

ABERTURA: Fácil de abrir y cerrar gracias al movimiento fluido que permite abrirlo con sólo una mano. (tirando de un lado se abrirá el centro). La limpieza es muy simple y tiene que hacerse con un trapo húmedo y detergentes no agresivos.

Quality ferreteria Plus M279699 - Mesa Cuadrada Extensible de Aluminio sobre de Cristal € 211.05 in stock 1 new from €211.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura de aluminio color gris plata con sobre de cristal color blanco

70/140 x 70 cm

Entrega en porteria

Montaje no incluido

Homely - Conjunto de Comedor de diseño nórdico MELAKA Mesa Extensible de 120/160x80 cm Roble y 4 sillas Blancas € 379.00 in stock 1 new from €379.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO NÓRDICO: El conjunto de comedor MELAKA, con una mesa extensible fresca y práctica, y un conjunto de cuatro sillas, aportará a tu hogar el calor y la elegancia del más puro estilo nórdico

MATERIALES: La madera de roble es la protagonista del conjunto de comedor MELAKA. La mesa de comedor extensible MELAKA tiene estructura y patas de madera de roble en acabado natural, y un sobre de MDF laminado en madera de roble. La estructura de las sillas es también de madera de roble con acabado natural, y su respaldo y asiento están lacados en blanco

➕ESTILO Y ESPACIO: MELAKA es un conjunto de mesa y sillas bonito, práctico y acogedor, que aportará clase y estilo a tu salón, comedor o cocina, y que te asegurará acoger confortablemente a todas tus visitas alrededor de su mesa, pues su sobre extensible es perfecto para esas ocasiones especiales en casa

CARACTERÍSTICAS MESA: Medidas cerrada, ancho 120 cm, fondo 80 cm, alto 75,8 cm | Medidas abierta, ancho 160 cm, fondo 80 cm, alto 75,8 cm | Color: Roble | Materiales: Madera / MDF | Requiere montaje. Sencillo, dos personas

️CARACTERÍSTICAS SILLAS: Ancho 44 cm Fondo 52,5 cm Alto 78,5 cm | Altura asiento 43,5 cm | Color: Blanco / Roble | Materiales: Madera | Requiere montaje. Sencillo, dos personas

Mesa de Comedor o Cocina Redonda Extensible Dallas de 90 cm de diámetro (17,5/55 / 17,5 cm) Madera lacada Color Blanco € 119.00 in stock READ Guinness González García: "Podemos tener más en marzo ... 1 new from €119.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: DALLAS es una mesa de comedor o cocina extensible de diseño sencillo y moderno, de líneas puras y elegantes, perfecta para comedores o cocinas donde quieras aprovechar el espacio al máximo

➕ESPACIO: DALLAS es una mesa adaptable a tu espacio y tus necesidades. Con su mecanismo manual extensible, cuentas con tres tamaños según tus necesidades. Puedes disponer de la mesa con sus dos alas extensibles cerradas (90x55 cm), abrir una (90x72 cm), o las dos alas para disfrutar de una bonita mesa redonda de 90x90 cm

✔️MATERIALES: DALLAS está fabricada en madera lacada en color blanco

CARACTERÍSTICAS: Medidas, ancho 90 cm, fondo 17,5 / 55 / 17,5 cm, alto 75 cm | Color: Blanco | Materiales: Madera

️MONTAJE: Se sirve desmontada, con las instrucciones necesarias. Montaje sencillo

Mesa Centro con revistero, Mesa elevable, mesita Mueble Salon Comedor Acabado en Blanco Artik, Medidas: 102 cm (Largo) x 43/54 cm (Alto) x 50 cm (Fondo) € 72.00

€ 64.99 in stock 1 new from €64.99

1 used from €48.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de centro elevable Ambit es ideal para cualquier tipo de comedor, habitación, salón o sala de espera. Dispone de un compartimento interior ideal para guardar cualquier cosa, además incluye revistero inferior.

Medidas cerrada: 102 cm (ancho) x 50 cm (fondo) x 43 cm (altura). Medidas elevada: 102 cm (ancho) x 50 cm (fondo) x 54 cm (altura). Ideal para cualquier tipo de salón, pudiendo tener a mano todo lo que te interese. Mesa con función elevable podrás trabajar, comer o lo que desees de una manera cómoda.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal) el mueble es de color Blanco, muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Homely - Mesa de Comedor-Cocina Extensible de diseño nórdico MELAKA sobre Lacado Blanco de 120/160x80 cm y Patas de Madera de Roble € 219.00 in stock 1 new from €219.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: La combinación de madera de roble maciza en acabado natural con un sobre en MDF en color blanco puro, junto con las formas de sus patas y sobre, hacen de MELAKA una mesa al más puro estilo NÓRDICO

➕UTILIDAD: Su sobre es extensible, con apertura modo libro. MELAKA es una mesa de comedor o cocina que pasa de 120x80 cm a 160x80 cm de una manera sencilla y práctica, para que no tengas problemas de espacio cuando llegan a casa las visitas

️ MONTAJE: La mesa MELAKA se sirve desmontada, en un solo bulto, con las instrucciones necesarias para su montaje. El montaje es sencillo, se recomienda realizar por sus características de tamaño entre dos personas

MEDIDAS: Mesa cerrada Ancho 120 cm Fondo 80 cm Alto 75,8 cm | Mesa abierta Ancho 160 cm Fondo 80 cm Alto 75,8 cm

SelectionHome - Mesa de Comedor, Salon, Consola Extensible, Modelo Nordic, Acabado en Color Blanco Mate y Roble Cepillado, Medidas: 54/239,6 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 79 cm (Alto) € 299.90 in stock 1 new from €299.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones de la consola cerrada: 54 cm (largo) x 90 cm (ancho) x 79 cm (alto).

Acabado en melanina color blanco mate y roble cepillado de alta calidad, fabricada con tablero aglomerado de alta resistencia. Guías extensibles de acero de alta capacidad de carga.

Mueble versátil y multifuncional con 4 posiciones, diseño sencillo y elegante te permitirá adaptar la mesa a cualquier estancia de tu hogar.

Utilízala de recibidor o mesa escritorio cuando está completamente cerrada y extiéndela al máximo cuando necesites una mesa grande, albergando la asombrosa cantidad de 10 comensales.

MOMMA HOME Conjunto Mesa Cocina Extensible y 2 Sillas - Mesa Comedor Extensible, Mesa Cocina Plegable, Conjunto Mesa y Sillas Cocina, Mesa Extensible, Roble/Blanco, Modelo Leva, 55/115 x 61 x 74 cm € 99.95 in stock 1 new from €99.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ SET DE MESA Y 2 SILLAS: Conjunto Mesa Cocina Extensible y 2 sillas con acabados de gran calidad en color roble y blanco.

✅DISEÑO: Esta mesa de comedor extensible tiene un concepto moderno y muy elegante que combina fácilmente con cualquier interiorismo.

✅ MATERIAL DE GRAN CALIDAD: El conjunto de mesa cocina plegable Leva está fabricado con DM alto impacto y metal.

✅MESA PLEGABLE: La mesa extensible cuenta con un sistema plegable - extensible muy fácil de manipular.

✅REQUIERE DE MONTAJE: Ambos muebles requieren montaje por lo que incluye herrajes e instrucciones y todas piezas necesarias para su correcta instalación.TODAS LAS ENTREGAS SON A PIE DE CALLE.

Mesa de Comedor Extensible, Consola Extensible, Mesa Multiposición, Acabado en Color Roble Oscuro, Medidas: 90 cm (Ancho) x 50-300 cm (Largo) x 78 cm (Alto) € 299.90 in stock 1 new from €299.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas mesa consola cerrada: 49 cm (largo) x 90 cm (ancho) x 75 cm (alto).

Acabado en melamina color roble oscuro, de alta calidad, fabricada con tablero aglomerado de alta resistencia con un increíble grosor de 22 mm.

Guías extensibles de acero de alta capacidad de carga.

Mueble versátil y multifuncional, diseño sencillo y elegante te permitirá adaptar la mesa a cualquier estancia de tu hogar.

Utilízala de recibidor o mesa escritorio cuando está completamente cerrada y extiéndela al máximo cuando necesites una mesa grande, albergando la asombrosa cantidad de 14 comensales.

Mobili Fiver, Mesa de Cocina Extensible, Modelo First, Color Cemento, 120 x 80 x 76 cm, Made in Italy € 327.80 in stock 2 new from €327.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% MADE IN ITALY: Idea, diseño, proyecto y fabricación Mobili Fiver.

Longitud variable de la mesa: cerrada 120 cm, abierta 200 cm. Le 2 extensions se encuentran en el interior de la mesa.

Fácil de abrir y cerrar. La limpieza es muy simple, debe realizarse con un paño húmedo y productos de limpieza no agresivos.

Comfort Products SelectionHome - Mesa Consola Comedor, Mesa Cocina o recibidor Acabado en Blanco Mate y Roble Cepillado, Modelo KL Nordic, Medidas 52-140 x 90 x 79 cm de Alto € 199.90 in stock 1 new from €199.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa consola extensible KL es una fantástica mesa de comedor extensible con 3 posiciones, que te permitirá pasar de los 52 cm a los 140 cm de largo. Es un mueble versátil y multifuncional adaptable a cualquier decoración.

Medidas mesa consola KL: 52 - 140 cm (largo) x 90 cm (ancho) x 79 cm (alto). Gracias a su habilidad extensible, se le pueden dar muchos usos: por ejemplo, puedes utilizarla como mesa de recibidor, mesa de cocina o como escritorio, y cuando tengas a toda la familia en casa extenderla al máximo y usarla como mesa de comedor. Diseño sencillo y elegante, te permitirá adaptar la mesa a cualquier estancia de tu hogar

Fabricado con aglomerado de alta densidad, tablero de melamina 16 mm de gran calidad y de larga durabilidad acabado en color Blanco Mate y Roble Cepillado, dispone de guías extensibles de acero de alta capacidad de carga.

Podrás transformar esta asombrosa mesa para 6 comensales y organizar comidas o cenas sin miedo al espacio. Las extensiones de la mesa, no se guardan en el interior de la consola.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

MOMMA HOME Mesa Comedor Extensible - Mesa Cocina Extensible, Mesa Madera Roble, Tablero Macizo, Mesas Cuadradas Extensibles Comedor, Mesa Extensible Color Blanco/Roble, Modelo Lucas, 120-160x80x76 cm € 284.99 in stock 1 new from €284.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ MESA DE COMEDOR MODELO LUCAS: nuestra mesa comedor extensible modelo Lucas es perfecta para cualquier parte de tu hogar combinado un elegante y funcional diseño con su versatilidad ya que es extensible en tamaño. Sus acabados en madera de roble y estructura maciza la hacen una mesa realmente sólida y resistente.

✅ DISEÑO ELEGANTE Y MINIMALISTA: la mesa extensible Lucas cuenta con un bonito diseño marcado por su elegancia y aspecto minimalistas que la hace perfecta para encajar en cualquier rincón de la casa. Con esta mesa conseguirás crear bonitos espacios o combinándola con el resto de tu mobiliario, dándole un toque único y diferente a tu hogar.

✅ ESTRUCTURA SÓLIDA Y RESISTENTE: su estructura realizada en madera maciza y tablero macizo con acabados en roble, dará a la mesa Lucas la solidez necesaria para aguantar todo lo que la exijas para tu día a día. Nuestra mesa esta construida en madera MDF de gran densidad y dureza consiguiendo unos acabados finos y suaves.

✅ MESA ADAPTABLE A TUS NECESIDADES: la mesa rectangular extensible Lucas tiene la capacidad de hacerse extensible, podrá pasar de albergar cuatro comensales hasta seis en cuestión de segundos. Gracias a su tablero abatible y sus dos alas adicionales, nuestra mesa se adaptará rápidamente a tus necesidades de espacio en cualquier rincón de tu casa.

✅ LIMPIEZA RECOMENDADA: para su limpieza utilizar solamente un paño suave o papel ligeramente humedecidos con solución jabonosa neutra. No utilizar productos amoniacales, lejías, disolventes ni abrasivos. No es apta para su uso en exteriores o con exposición solar directa o cerca de fuentes de calor. READ La ciudad de invierno con entretenimiento se inaugurará en la Exposición de logros económicos en Kiev

HomeSouth - Mesa de Comedor Extensible, Modelo Corfu Color Cambria, Medidas Mesa: 138 x 76 x 88 cm de Fondo € 142.95 in stock 1 new from €142.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas mesa: 138 cm (ancho) x 76 cm (alto) x 88 cm (fondo).

Medidas mesa extendida: 198 cm (ancho) x 76 cm (alto) x 88 cm (fondo).

El sistema extensible añade 60 cm más de longitud consiguiendo así un espacio extra perfecto.

Acabado en melamina de calidad (grosor 15mm), color Cambria.

Ideal para cocina, comedor o salón, diseño elegante y color neutro, podrás adaptar la mesa en cualquier estancia de tu hogar.

MOMMA HOME Mesa de Cocina Extensible - Modelo Novi - Color Blanco/Plata - Material Cristal Templado/Metal - Medidas 85/135 x 40 x 76 cm € 129.95 in stock 1 new from €129.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅MESA DE COCINA NOVI: Acabados en color blanco puro y plata.

✅DISEÑO: concepto moderno y muy elegante que combina fácilmente con cualquier interiorismo.

✅MATERIAL: Estructura realizada en metal y sobre de cristal templado.

✅MESA EXTENSIBLE: cuenta con un sistema extensible muy fácil de manipular.

✅Todas las entregas se realizan a pie de calle.

TOP KIT | Mesa de Centro Sabadell 2050 | Medidas Alto: 44cm (medida abierta 75cm) Ancho: 80cm (medida abierta 160cm) Fondo: 80cm | Mesa Centro Convertible Comedor | Mesa Centro Elevable | Mesa Centro Extensible | Roble € 169.00 in stock 1 new from €169.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa centro convertible a mesa de comedor

Capacidad para 6 personas

Sistema de apertura, mediante mecanismo de elevación y bisagras para plegable de la tapa superior, de gran calidad y resistencia para que cuando se abra quede fija y no oscile.

Con 4 patas de regulación en altura para salvar las irregularidades del suelo

Está fabricada con tablero de 30mm de grosor con canto de 1mm

Keter - Mesa extensible de comedor exterior Harmony, Color chocolate € 249.00

€ 219.20 in stock 4 new from €219.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye una mesa de jardín con bisagras de aluminio para reforzar la estructura al abrir la mesa.

Mesa para interior y exterior, ideal para jardines, terrazas, porches y otros espacios de entretenimiento.

Extensible de 1,60 a 2,40m gracias a su lama de 80 cm integrada.

Mesa Harmony combinable con las sillas de jardín Harmony para formar el conjunto de jardín perfecto.

Mobiliario de jardín de diseño moderno, disponible en color chocolate.

Beliwin Mesa de centro con tapa elevada, color blanco, altura ajustable, superficie superior plegable de 2 partes, mesa de comedor para sala de estar y oficina € 231.99 in stock 1 new from €231.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multifunción: mesa de centro Lifttop cuenta con altura ajustable y la parte superior

Mesa de Comedor CALVIA de Cristal Templado y Extensible 140x90 cm € 449.00 in stock 1 new from €449.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de comedor extensible de 140x90 cm con tapa y extensibles de cristal templado

Estructura metálica con terminación pulimentada en brillo

Cristales templados de seguridad grosor de 12 mm

Medida cerrada 140x90 h-76 cm Abierta 1 extensible 170x90 cm Abierta 2 extensibles 200x90 cm

Servicio de entrega con subida a domicilio. Montaje NO incluido. Producto muy pesado necesario 2 personas para montaje

HOGAR24- Mesa Multiusos Comedor Cocina Dimensiones 120 cm x 80 cm Extensible a 190 cm x 80 cm Color Madera Envejecida Nogal € 174.59 in stock 2 new from €174.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tablero de partículas melaminizado y patas de madera de haya macizas

Medidas cerrada: ancho: 120cm x alto: 77 cm x fondo: 80cm

Medidas abierta: ancho: 190cm x alto: 77 cm x fondo: 80cm

Color: madera envejecida nogal

Mueble en kit, sólo hay que instalar las patas

HOMCOM Mesa de Comedor Plegable Mesa Extensible con 2 Alas Laterales 2 Cajones y 1 Estante Almacenaje para Cocina Carga Total 50 kg 150x80x74 cm Blanco € 175.99 in stock 1 new from €175.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅MESA DE COCINA PLEGABLE: Perfecta como mueble auxiliar o mesa de comedor de diario. Su diseño de alas abatibles te ayudará a ahorrar espacio cuando no la utilices.

✅2 CAJONES: Ideales para almacenar pequeños objetos, cubiertos, manteles o lo que prefieras. Así, podrás mantener el orden en tu hogar a la vez que tienes tus objetos de diario al alcance de la mano.

✅VERSÁTIL: Gracias a su poca profundidad, podrás ubicarla en cualquier rincón de tu casa. Incluso en un pasillo. Podrás colocar fotografías o adornos en su superficie y hará las funciones de consola de recibidor.

✅FÁCIL DE LIMPIAR. Pásale un paño húmedo para que siempre esté perfecta.

✅MEDIDAS: Totales: 150x80x74 cm (LxAnxAl). Plegada: 30x80x74 cm (LxAnxAl). Soporta un peso máximo total de 50 kg.

