Los 30 mejores Mecanismos Para Relojes capaces: la mejor revisión sobre Mecanismos Para Relojes

CABLEPELADO - Mecanismo Movimiento Reloj Cuarzo silencioso - Kit de reparación de Reloj - Reloj creación 3D - manijas - Tipo 2 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features Este Mecanismo Movimiento Reloj Cuarzo silencioso no tiene ese "tic-tac" que puede llegar a ser molesto, tiene un motor silencioso y preciso el cual le le proporcionará un ambiente silencioso y sin los inconvenientes de los mecanismos tradicionales.

Muy ligero, lo podrá colocar prácticamente en cualquier modelo de reloj, gracias a su peso y dimensiones es muy polivalente, aparte de las 3 manijas trae consigo 1 arandela, una junta de goma y una tuerca con la que fijar este mecanismo a su reloj,

El mecanismo de relojería está fabricado en ABS, es un material resistente algunos impactos y al paso del tiempo, las manecillas del reloj están fabricadas en aluminio, resistente a la corrosión.

Aptos para la creación de relojes de todo tipo , de puntada cruzada o bordado tridimensional o impresiones 3d, reloj de artesanía, reloj de fotografías o simplemente dibujado, y especialmente adecuado como kit de reparación de reloj o DIY entre otras. Le recordamos que para su uso requiere de una pila AA (no incluida)

munloo 4 Piezas Mecanismo de Reloj Cuarzo Movimiento Silencioso, Mecanismo Reloj de Pared con 6 Pares Diferentes de Kits de Movimiento de Bricolaje de Repuesto € 14.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: El mecanismo de relojería está hecho de material ABS resistente y duradero, y las manecillas del reloj están hechas de aluminio de alta calidad, que es ligero y resistente a la corrosión, bajo consumo de energía y larga vida.

Bonito y útil: El diseño de las manecillas del reloj es simple y elegante, con diferentes estilos, colores clásicos y no se desvanecen. El movimiento del eje largo ofrece precisión y confiabilidad y lo que le brinda un buen uso y efectos decorativos.

Contenido del producto: Recibirás 4 piezas de mecanismo reloj pared de cuarzo, 6 manecillas de reloj diferentes. Estos movimientos de reloj de reemplazo pueden combinar bien con diferentes tipos de marcos de reloj, buenos para reparar, reemplazar o fabricar relojes usted mismo.

Ampliamente utilizado: Estas piezas de repuesto de reloj se pueden utilizar en oficinas, aulas, dormitorios, salas de estar, comedores, bibliotecas, etc. También son adecuadas para relojes de punto de cruz, relojes artesanales, relojes de pared sin marco y relojes de pared de cuarzo.

Ámbito de aplicación: relojes con esferas de 8-11 mm de grosor y 30-40 cm de diámetro. Cuando instale este kit de movimiento de reloj, mantenga la manecilla de la hora y la manecilla de los minutos paralelas, y verifique los tamaños antes de comprar.

Lusee 2 Piezas Mecanismos de Movimiento de Relojes, Mecanismo Reloj de Pared con 5 Juegos de Puntero para DIY Reparación de Reloj Pared Reemplazo de Piezas (16mm / 0,62 pulgadas, 22mm / 0,86 pulgadas) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features El paquete incluye: recibirás 2 piezas de mecanismo reloj pared de cuarzo silencioso, 5 manecillas de reloj diferentes. Estos movimientos de reloj de reemplazo pueden combinar bien con diferentes tipos de marcos de reloj, buenos para reparar, reemplazar o hacer bricolaje en un reloj.

Mecanismo de movimiento con una longitud total del eje de 16 mm (0,62 pulgadas), longitud de la rosca de 9 mm (0,35 pulgadas), adecuado para paneles de reloj con un grosor de 4 a 6 mm (0,15 - 0,23 pulgadas). Mecanismo de movimiento con una longitud total del eje de 22 mm (0,86 pulgadas), longitud de la rosca de 16 mm (0,62 pulgadas), adecuado para paneles de reloj con un grosor de 8 a 12 mm (0,31 - 0,47 pulgadas).

Mecanismo de movimiento de cuarzo: diseño de escaneo ultra silencioso, el movimiento de barrido no hace tictac, lo que puede proporcionar un entorno silencioso para su sueño.

Manecillas de aluminio: Cada juego de Punteros está empaquetado individualmente. las manecillas del mecanismo reloj pared están hechas de aluminio de alta calidad, fabricadas con precisión, en general hermosas y duraderas.

No los instale con demasiada presión, de lo contrario se doblarán. Amplia aplicación: piezas de repuesto para reloj de pared de cuarzo. Es adecuado para reparar, reemplazar o hacer relojes.

ULTNICE Mecanismo del Reloj de Cuarzo Reparación del Reloj de Pared de Bricolaje con Pilas Piezas de Repuesto € 7.99 in stock 5 new from €7.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de alta calidad, es resistente y duradero.

Mecanismo de reloj de cuarzo ULTNICE, reparación de relojes de pared DIY con piezas de repuesto de baterías

Alimentado por batería de 1 A.

FRIUSATE 3 Piezas Mecanismo Reloj de Pared Mecanismos de Movimiento de Reloj de Cuarzo Maquinaria Reloj Pared para DIY Reparación de Reloj Reemplazo de Piezas con 6 Diferentes Pares de Manecillas € 10.58 in stock 1 new from €10.58

1 used from €11.00

Free shipping

Amazon.es Features ➤【Kit de manecillas del reloj】: hay 3 acciones de reloj en el paquete, incluidos 6 pares de punteros diferentes. Estas piezas de repuesto son muy adecuadas para diferentes estilos de soportes de reloj, puede elegir diferentes estilos según sus necesidades, adecuadas para reparar, reemplazar o fabricar relojes usted mismo.

➤【Tamaño】: el tamaño del movimiento es de 55 * 55 *15mm(2.17*2.17*0.59inch), las longituds total del eje son de 12 mm /16 mm/22 mm (0,44 inch/0,63inch/0,87inch) y las longituds de la rosca son de aproximadamente 5mm/9mm/15 mm (0,19inch/0,35inch/0,59 inch). Es adecuado para paneles de reloj de 1-3mm/2-6mm/4-8 mm de grosor.

➤【Materiales de alta calidad】: el movimiento está hecho de material de cuarzo de alta calidad y el puntero está hecho de metal de alta calidad, resistente a la corrosión y ligero. Bajo consumo de energía y larga vida.

➤【Amplia aplicación】: estos mecanismo relojes son adecuados para reparar, reemplazar o fabricar relojes, utilizados en la sala de estar, el comedor, la oficina, el aula, el dormitorio, la biblioteca y otras ocasiones. También es aplicable a punto de cruz, bordado tridimensional, reloj artesanal, reloj de dibujo sin marco, etc.

➤【Escaneo silencioso y tiempo de viaje preciso】: los movimientos de reloj hace nada de ruido, totalmente silencioso. Cronometraje preciso, bajo consumo de energía y larga vida útil. El diseño de las manecillas del reloj es simple y generoso, con varios estilos. READ Los 30 mejores Kenwood Cooking Chef capaces: la mejor revisión sobre Kenwood Cooking Chef

Artemio - Mecanismo de Reloj, Color Negro € 6.78 in stock 4 new from €2.65

Free shipping

Amazon.es Features Fácil de montar que permite crear un reloj personalizado

Funciona con una pila AA de 1.5 V

No incluye agujas, marco y pila

Dimensiones del producto de 5.5 x 8 x 3.5 cm

Mecanismo relod de pared € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Aplicación 】 La pieza de movimiento de reemplazo del reloj de pared de cuarzo, reloj de pared sin marco 3D aplicable. El consumo de corriente es inferior a 200 microamperios.

【Bajo ruido】Las agujas del reloj, trabajen en silencio y con precisión, para que no lo molesten. Buenas piezas de movimiento de reloj de reemplazo de bricolaje, tamaño: 56x56x14 mm, que pueden satisfacer sus necesidades de instalación.

【Facil de montar 】Con unsa pequeñas instrucciones en la descripcion

【Nota】 - Requiere 1 pila AA de 1,5 V como fuente de alimentación (SI incluida). Hay algunas piezas de reloj de aluminio, no las instale con demasiada presión, o se doblarán, verifique el tamaño antes de comprar.

Mecanismo de Movimiento de Reloj de Eje Largo y Alto Torque, Silencioso Mecanismo de Reloj con 2 Pares de Manecillas Cortas para DIY Reparación de Reloj Reemplazo de Piezas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features ⏰El paquete incluye: 1 mecanismo de movimiento de reloj, 2 manecillas de minutos, 2 manecillas de horas, 1 segundero y 8 accesorios; puede reemplazar o hacer su propio reloj con diferentes estilos de soportes de reloj según lo necesite.

⏰Especificaciones de movimiento: 56*56*16 mm, longitud total del eje 31 mm, altura de la rosca 24 mm. Adecuado para esferas con un grosor de 19-21 mm.

⏰Especificaciones de las manecillas: alas negras y rojas: manecilla de hora 60 mm, manecilla de minutos 88 mm, manecilla de segundos desde el centro 90 mm, corazón de picas: manecilla de horas 69 mm, manecilla de minutos 92 mm desde el centro, barra recta negra: manecilla de horas 88 mm, manecilla de minutos 119 mm desde el centro

⏰ Funciones de movimiento: sin ruido, tiempo de viaje preciso, error diario de 1 segundo, vida útil de 2 a 3 años, bajo consumo de energía, ciclo de vida normal de la batería de 6 meses.

⏰ Ampliamente utilizado: los kits de reparación de mecanismos de reloj son adecuados para reparar, reemplazar piezas rotas de relojes o como un buen material para relojes hechos a mano, y se pueden usar en punto de cruz, relojes artesanales, relojes sin marco, bordado tridimensional, etc. .

JZK 4 x Movimiento de Reloj de Cuarzo silencioso Eje Largo y 6 Pares Agujas Reloj, Mecanismo Cuarzo sin tictac, Segundo Agujas Reloj Barrido Alimentado por batería, maquinaria Reloj € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features El mecanismo del reloj de pared con manecillas es adecuado para relojes de pared de alrededor de 25 cm ~ 30 cm de diámetro. Dimensiones del movimiento de este reloj de barrido: 56 x 56 x 16 mm, longitud total del eje 28 mm, longitud de la rosca 21 mm, adecuado para esfera de reloj de 12 a 17 mm de grosor. Diámetro del orificio de instalación: 8 mm.

El paquete contiene: 4 piezas de movimiento de reloj sin tictac y 6 pares de manecillas de reloj de metal, incluyendo manecilla de hora, manecilla de minutos y segunda manecilla, los colores tienen blanco, negro, rojo, oro rosa y verde. Este mecanismo de reloj sin tictac funciona con pilas, necesita una batería AA (la batería no está incluida en este paquete).

Este es un mecanismo de reloj de pared silencioso sin tictac, lo que significa que la segunda mano gira en un barrido continuo en lugar de tictac, completamente sin ruido, creando un ambiente de sueño y trabajo sin molestias para ti.

Mediante el uso de este mecanismo de reloj de barrido silencioso, tu reloj de pared o no funciona viejo tendrá una nueva vida, se convertirá en un reloj de pared silencioso sin tictac. Perfecto para reloj de pared de dormitorio, reloj de pared de oficina, reloj de pared de sala de estar y reloj de pared de cocina, también ideal para reloj de bricolaje.

El kit de mecanismo de reloj de mano está hecho de caja de plástico ABS duradera y manecillas de reloj de aluminio. Movimiento de barrido de cuarzo preciso que garantiza una hora precisa y un ambiente absolutamente silencioso y una larga vida útil.

Jkapagzy Reloj de cuarzo mecanismo de reloj de pared mecanismo de movimiento necesario práctico y accesorios artículos de repuesto € 2.36 in stock 1 new from €2.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3. Tamaño: 5,5 x 5,5 x 1,5 cm

4. Adecuado para punto de cruz, bordado 3D, reloj de manualidades, reloj de dibujo sin marco, etc. Descripción incluida en movimiento.

Movimiento del reloj con movimiento de barrido suave: el movimiento del reloj silencioso puede moverse continuamente, suavemente sin ruido de tictac.

El paquete incluye: 1 mecanismo de reloj, 1 manecilla de hora, 1 manecilla de minutos, 1 segunda manecilla

★ Aviso: hay algunas piezas de reloj hechas de aluminio, por favor, no las instales con demasiada presión o se doblarán, y comprueba los tamaños antes de comprar.

7PCS Mecanismo Reloj de Pared, Eje Largo Mecanismo de Movimiento de Reloj, Eje Corto Maquinaria Reloj Pilas, Cuarzo Silencioso Movimiento de Reloj, Mecanismo de Movimiento de Reloj de Pared € 16.59 in stock 1 new from €16.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Free shipping

Tamaño de las manecillas del reloj: la longitud total del eje es de 12 mm y la longitud de la rosca es de 5 mm; el segundo movimiento de salto es adecuado para panel de reloj de 1 a 4 mm de grosor.

Reloj silencioso: diseño de escaneo ultra silencioso, el kit de repuesto de movimiento de cuarzo de eje largo es silencioso y sin ningún ruido, el movimiento del reloj de barrido puede ofrecer a tu sueño un ambiente silencioso

Amplia aplicación: piezas de movimiento de repuesto para reloj de pared de cuarzo, adecuadas para reparar, reemplazar o hacer relojes y relojes, absolutamente adecuadas para punto de cruz, bordado tridimensional, relojes de manualidades, relojes de pared sin marco, etc

Kit de reparación de relojes: incluye 7 juegos de movimiento de reloj completo con 7 pares de manecillas decorativas, varios estilos y longitud para tus opciones, fácil de instalar, estas piezas de repuesto se adaptan bien a diferentes estilos de marco de reloj

LURICO 6PCS Mecanismo Reloj de Pared, Mecanismo Maquinaria de DIY Reloj, Movimiento Reloj Cuarzo Bricolaje, Reloj Reemplazo de Piezas con 7 Diferentes Pares de Manecillas € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Kit de reparación de reloj de bricolaje】 Obtienes 6 piezas de mecanismos de reloj de onda larga con alto par y 7 pares de agujas diferentes. Estas piezas de repuesto son adecuadas para diferentes tipos de monturas de relojes y son útiles para reparar, reemplazar o fabricar un reloj.

【Sincronización precisa y motor silencioso】 El mecanismo de reloj de eje largo proporciona alta precisión y confiabilidad. Están equipados con movimientos de barrido sin tictac y te ofrecen un ambiente tranquilo

【Amplia aplicación】 Estas piezas de repuesto para reparación de relojes son adecuadas para punto de cruz, bordado tridimensional, reloj artesanal, reloj de dibujo sin marco y están especialmente adaptadas para su uso como pieza de repuesto para relojes de pared de cuarzo DIY.

【Tamaño】 la longitud total del eje es de aprox 20 mm/ 0.83 pulgadas, y la longitud del hilo es de aprox. 14,6 mm / 0,57 pulgadas; El segundo movimiento de salto es adecuado para un grosor de panel de reloj de 9-13 mm/ 0.35 - 0.51pulgadas

【7 estilos de agujas diferentes】 Este juego contiene 7 pares de manecillas de reloj en diferentes estilos y longitudes para sus opciones, ideal para crear y reparar relojes y para un efecto decorativo

Mecanismo de Movimiento de Reloj de, con Manos Kits de Mecanismo de Caja de música silenciosa Piezas de Herramientas de reparación Fabricación, G € 22.49 in stock 3 new from €22.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicable: adecuado para relojes de pared de cuarzo de bricolaje, relojes de pared de madera, relojes de pared de metal, relojes artesanales, relojes de pared sin marco, reemplazo de relojes rotos, etc.

Características: mueve tu propio reloj de bricolaje o úsalo para reparar o reemplazar un reloj de pared roto. Adecuado para punto de cruz, bordado tridimensional, reloj artesanal, pintura sin marco, reloj de piso, etc.

Accesorios de reloj: accesorios de reloj de bricolaje para movimiento de reloj oscilante, longitud del eje: 15 mm/0,59 pulgadas, altura de rosca: 7 mm/0,28 pulgadas, adecuado para paneles de reloj de 2 5 mm/0,08 0,20 pulgadas de espesor.

Campanas cada hora: hay cuatro opciones de música disponibles, el movimiento del péndulo reproduce la melodía cada hora (se puede apagar manualmente) y las campanas se silencian automáticamente después de las 11:00 p. m. a las 5:45 a. m.

REGALO PERFECTO: El regalo perfecto para los amantes de los relojes DIY.

RichDeer Mecanismos de Movimiento de Relojes, Silencioso Movimiento de Reloj de Pared de Cuarzo, para Piezas de Repuesto de Bricolaje (20mm/0,78 Pulgadas) € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Free shipping

Amazon.es Features 【Bajo ruido】- Apague el movimiento de escaneo, trabaje en silencio y con precisión, para que no lo molesten. Buenas piezas de movimiento de reloj de reemplazo de bricolaje, tamaño: 56x56x16 mm, que pueden satisfacer sus necesidades de instalación.

【Aplicación amplia】- Para la pieza de movimiento de reemplazo del reloj de pared de cuarzo DIY, reloj de pared sin marco 3D aplicable. El error es inferior a +-1,5 segundos/día y el consumo de corriente es inferior a 200 microamperios.

【Detalle del tamaño】- El eje del motor es de 20 mm; la longitud del cable es de 14 mm; diámetro de rosca 8 mm; Aguja de las horas de 90 mm (el agujero central hasta la punta); Minutero 120 mm (el orificio central en la punta); Segundero 116 mm (el agujero central hacia la parte superior).

【Material de alta calidad】 - El ABS, fabricado con materiales de alta calidad, es resistente y duradero. Funciona con 1 pila AA (no incluida). No se pueden utilizar pilas recargables. Después de la instalación, deje algo de espacio en la pared o mesa detrás del reloj, de lo contrario, afectará la operación.

【Nota】 - Requiere 1 pila AA de 1,5 V como fuente de alimentación (no incluida). Hay algunas piezas de reloj de aluminio, no las instale con demasiada presión, o se doblarán, verifique el tamaño antes de comprar.

Mudder 2 Piezas Mecanismo de Reloj Mecanismo de Movimiento de Reloj Mecanismo Reloj Pila silenciosa Reloj de Pared Sistema Reloj Agujas Mecanismo péndulo € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features Kit de reparación de reloj de bricolaje: obtendrá 2 piezas de movimientos de reloj de eje largo de alto par con 5 pares de manecillas diferentes, estas piezas de repuesto se adaptan bien a diferentes estilos de marco de reloj, buenas para reparar, reemplazar o hacer un reloj usted mismo

Tamaño: el movimiento de salto de segundo es adecuado para un panel de reloj de 9-13 mm/ 0,35 - 0,51 pulgadas de grosor, la longitud total del eje es de aproximadamente 20 mm/ 0,8 pulgadas, y la longitud de la rosca es de aproximadamente 13 mm/ 0,51 pulgadas

Mantenimiento preciso del tiempo y motor silencioso: el mecanismo de reloj de eje largo ofrece una gran precisión y confiabilidad, está equipado con un movimiento de barrido, sin tic-tac y le proporcionará un ambiente silencioso

Amplia aplicación: estas piezas de repuesto de reparación de reloj se ajustan a punto de cruz, bordado tridimensional, reloj artesanal, reloj de dibujo sin marco y especialmente adecuadas para ser aplicadas como piezas de movimiento de reemplazo de reloj de pared de cuarzo DIY

5 Estilos diferentes de manecillas: este juego viene con 5 pares de manecillas de reloj en diferentes estilos y longitudes para sus opciones, ideal para creaciones y reparaciones de relojes a la vez que proporciona un efecto decorativo

NITAIUN Paquete de 3 Piezas de Mecanismo de Reloj de Cuarzo Piezas de reparación de Reloj Mecanismo de Reloj de Pared Repuesto de Motor Piezas de reparación de Bricolaje 13 mm 16 mm 20 mm (3 Juegos) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

1 used from €10.44

Free shipping

Amazon.es Features El paquete incluye: 3 movimientos de reloj de eje largo de torsión alta con 3 pares de manecillas de reloj en diferentes estilos y longitudes para sus opciones, por lo que es ideal para la creación y reparación de relojes mientras proporciona un efecto decorativo.

Tamaño: la longitud total del eje es de 22 mm, la longitud de la rosca es de 15 mm; Segundo movimiento de salto, adecuado para paneles de reloj de 9 - 12 mm de espesor; La longitud total del eje es de 16 mm, la longitud de la rosca es de 8 mm; Saltar segundo movimiento, adecuado para panel de reloj de 4 - 6 mm de espesor; La longitud total del eje es de 13 mm, la longitud de la rosca es de 5 mm; Saltar segundo movimiento, adecuado para panel de reloj de 2 - 3 mm de espesor.

Amplia aplicación: piezas de movimiento de repuesto para reloj de pared de cuarzo DIY, adecuado para punto de cruz, bordado tridimensional, reloj artesanal, reloj de dibujo sin marco, y son especialmente adecuadas para ser aplicadas como piezas de movimiento de repuesto para reloj de pared de cuarzo DIY.

Mecanismo de movimiento del reloj: diseño de escaneo ultra silencioso, movimiento de reloj de barrido sin ningún ruido que puede ofrecerle a su sueño un ambiente silencioso.

Nota cálida: cuando instale este kit de movimiento de reloj, mantenga la manecilla de la hora y la manecilla de los minutos paralelas, y verifique los tamaños antes de comprar. Y por favor, no ejerza demasiada presión para evitar doblarlos. (Las pilas no están incluidas) READ Los 30 mejores Mini Aspiradora De Mano capaces: la mejor revisión sobre Mini Aspiradora De Mano

FRIUSATE 4 Piezas Mecanismo Reloj de Pared Mecanismos de Movimiento de Reloj de Cuarzo Maquinaria Reloj para DIY Reparación de Reloj Reemplazo de Piezas con 6 Diferentes Pares de Manecillas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

1 used from €11.69

Free shipping

Amazon.es Features ★【El kit incluye】: hay 4 movimientos de reloj en el paquete, incluidos 6 juegos de diferentes partes del puntero. Puede elegir diferentes estilos según sus necesidades. Muy adecuado para reparación, reemplazo o bricolaje.

★【Tamaño】: el tamaño del movimiento es de 55 * 55 mm(2.17*2.17inch), la longitud total del eje es de 18 mm / 0,7 inch y la longitud de la rosca es de aproximadamente 11 mm / 0,43 inch. Es adecuado para paneles de reloj de 4-8 mm de grosor.

★【Materiales de alta calidad】: el movimiento está hecho de material de cuarzo de alta calidad y el puntero está hecho de metal de alta calidad, resistente a la corrosión y ligero. Bajo consumo de energía y larga vida.

★【Escaneo silencioso y tiempo de viaje preciso】: el movimiento de escaneo silencioso le proporcionará un entorno silencioso. Cronometraje preciso, bajo consumo de energía y larga vida útil. El diseño de las manecillas del reloj es simple y generoso, con varios estilos.

★【Amplia aplicación】: estos relojes son adecuados para reparar, reemplazar o fabricar relojes, utilizados en la sala de estar, el comedor, la oficina, el aula, el dormitorio, la biblioteca y otras ocasiones. También es adecuado para punto de cruz, reloj de pared sin marco, bordado tridimensional, reloj artesanal, etc.

Mecanismo Reloj de Pared Mecanismo de Movimiento de Reloj Piezas de Movimiento de Reloj de Cuarzo silencioso para DIY Reparación de Reloj Reemplazo de Piezas € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Free shipping

Amazon.es Features 【 Cantidad 】 25 piezas de repuesto para mecanismo de reloj, piezas de movimiento, kit de reloj con 5 pares de agujas diferentes. incluye mecanismo de reloj, segundero, minutero, horario, arandela de plástico, arandela de latón y tuerca de latón.

【 Mecanismo de movimiento del reloj 】 Diseño de escaneo ultra silencioso, dos movimientos de cuarzo de longitud de eje diferente para su elección. Mueva el reloj de barrido sin ningún ruido que pueda ofrecerle un ambiente silencioso a su sueño.

【 Diseño 】 Mecanismo de reloj de cuarzo de eje largo, piezas de movimiento de repuesto con gancho de metal y 5 pares de manos diferentes, adecuado para punto de cruz, bordado tridimensional, reloj artesanal, reloj de dibujo sin marco, bueno para reparar, reemplazar o hacer un reloj, también Se adapta bien a diferentes estilos de marco de reloj.

【 Amplia aplicación 】 Piezas de movimiento de reemplazo de reloj de pared de cuarzo de bricolaje, adecuadas para reparar, reemplazar o hacer un reloj, la mayoría se puede aplicar a punto de cruz, bordado tridimensional, reloj artesanal, reloj de dibujo sin marco, etc.

【 Aviso cálido 】 Verifique las dimensiones de este movimiento de reemplazo del mecanismo de reloj antes de la compra, y cuando los instale, mantenga la manecilla de la hora y la manecilla de los minutos paralelas; Y no ejerza demasiada presión para evitar doblarlos.

Lre Co. Mecanismo de Movimiento de Reloj, Eje Largo Mecanismo Reloj de Pared con 3 Movimientos de Reloj y 5 Juegos de Manos, DIY reparación Mecanismo Reloj de Pared silencioso Agujas Reloj Pared € 10.33 in stock 1 new from €10.33

Free shipping

Amazon.es Features 【Juego de mecanismo de movimiento de reloj】 Los juegos de mecanismo de reloj de pared tienen 3 juegos de movimiento y 5 juegos de manecillas de hora. Hay un diseño simple y elegante, fácil de instalar, que se adapta bien a diferentes estilos de marco de reloj.

【Movimiento ultra silencioso y de reloj】 El tamaño del movimiento es 56 * 56 * 16 mm, la longitud total del eje es de aproximadamente 18 mm y la longitud de la rosca es de aproximadamente 11 mm. Utiliza un diseño de escaneo ultra silencioso, alimentado por baterías AA (no incluidas), alta precisión, larga vida útil, bajo consumo de energía, puede brindar precisión y confiabilidad para los relojeros y brindarle un ambiente de sueño tranquilo.

【Tamaño de las manecillas del reloj】 El tamaño de la manecilla de las horas es de 146 mm y el tamaño del minutero es de 210 mm, medido desde el centro de la aguja. Tenemos 5 juegos de agujas de las horas en diferentes colores para que elijas. (Tenga en cuenta que el método de instalación del puntero, consulte el diagrama de instalación del puntero, las tres manos deben estar instaladas y las tres manos deben estar paralelas cuando se ven desde un lado).

【Preciso y silencioso】 El mecanismo de reloj de eje largo ofrece gran precisión y confiabilidad, el movimiento de barrido equipado no permite el tictac para brindarle un ambiente silencioso.

【Amplia aplicación】 Piezas de movimiento de reemplazo de reloj de pared de cuarzo DIY, adecuadas para reparar, reemplazar o hacer un reloj, la mayoría se puede aplicar a relojes de pared de 50-60 cm de diámetro o decoración del hogar, también se puede usar en punto de cruz, bordado tridimensional reloj hecho a mano, reloj de dibujo sin marco, etc. Aportarán mucha comodidad a tu vida.

2 Piezas Mecanismo de Movimiento de Reloj de Pared, Silencioso Mecanismo Movimiento Reloj Cuarzo con 5 Diferentes Pares de Manecillas para DIY Reparación de Reloj Reemplazo de Piezas, 2/5" € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features ️【El paquete incluye】 Nuestro juego de mecanismo de reloj incluye 2 diales de movimiento de reloj; 13 juegos de manecillas de diferentes estilos con manecillas de segundos, minutos y horas (5 manecillas); 2 tuercas para los segundos, 2 ganchos, 2 tuercas hexagonales de latón, 2 arandelas de latón, 2 arandelas de goma.

️【Motor silencioso】 El mecanismo del reloj de pared silencioso está equipado con un motor silencioso que no emite ningún tictac. 2 movimientos de reloj con doble seguro para asegurar un buen funcionamiento y durabilidad del reloj.

️【Cronometraje preciso】 El movimiento de nuestro reloj tiene un rendimiento de alta precisión y está equipado con un movimiento de escaneo que garantiza precisión y confiabilidad al relojero. Alimentado por pilas AA (no incluidas), es adecuado para hacer relojes de pared de bricolaje.

️【Tamaño de la manecilla del reloj】 El tamaño que se muestra en la imagen es de aluminio, no ejerza demasiada presión para ajustar o se doblarán, verifique el tamaño antes de comprar. El mecanismo del reloj de pared se adapta a la mayoría de los relojes. Las manecillas de diferentes longitudes se pueden combinar con esferas de diferentes tamaños.

️【Ampliamente utilizado】 5 estilos diferentes de manecillas de reloj pueden adaptarse a punto de cruz, bordado dimensional, relojes artesanales, relojes ilustrados sin marco; Estos también son adecuados para reparar, reemplazar o hacer relojes, ofrecen más opciones.

3 Piezas Mecanismo Reloj de Pared, Mecanismo Reloj con 5 Diferentes Pares Agujas Reloj Pared, Silencioso Movimiento Reloj Pared para DIY Reparación de Reloj Reemplazo de Piezas € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features ️【Package Included】Recibirá 3 piezas de mecanismo reloj de pared y 3 juegos de accesorios, así como 5 juegos de movimiento de reloj para reloj de pared con diferentes estilos para elegir, estas piezas de repuesto son perfectas para todos los diferentes estilos de marcos de reloj, ideal para reparar, reemplazar o hacer relojes.

️【Size】 La longitud total del eje es de aproximadamente 20mm/0,78inch, la longitud de la rosca es de aproximadamente 11mm/0,43inch, adecuada para placas de reloj de 5-8mm de grosor. Las manecillas del reloj son adecuadas para diales con un diámetro de 25-30cm. Por favor, compruebe el tamaño cuando usted compra este movimiento del reloj.

️【Mecanismo Reloj de Pared】 El movimiento de eje largo es preciso y fiable, equipado con Silenciar, que no hace ruido de tictac y le proporciona un ambiente tranquilo.Los 2 movimientos están doblemente asegurados para garantizar que el reloj funcione sin problemas y dure más tiempo.

️【Mecanismo Reloj】 El mecanismo reloj el reloj de pared está hecho de aluminio, por favor no utilice demasiada fuerza al instalarlo, de lo contrario puede doblarse. Nuestro movimiento tiene un rendimiento de alta precisión y está equipado con un movimiento de escaneo para garantizar la precisión y fiabilidad del relojero. Funciona con pilas AA (no incluidas), adecuado para la fabricación de relojes de pared de bricolaje.

️【Amplia Aplicación】 El maquinaria reloj con las manos es ampliamente utilizado en la reparación y las organizaciones de relojes de pared de bricolaje para reemplazar o hacer piezas de movimiento del reloj. Adecuado para punto de cruz, bordado tridimensional, relojes artesanales, relojes de pared sin marco y así sucesivamente.

Hicarer Mecanismo de Movimiento de Reloj de Alto par con manecillas Grandes de 270 mm (Longitud del Eje 9/10 pulgadas/23 mm) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features Movimiento del reloj: movimiento de reloj de alto par con gancho de metal, eje largo, manecillas largas de reloj (10 mm a 450 mm), se adapta a esferas de hasta 64 cm de diámetro

Longitud desde el agujero central hasta la punta: la manecilla de la hora es de aprox. 170 mm, la manecilla de minutos es de aprox. 395 mm. El color de la parte delantera y trasera de la manecilla del reloj es diferente, la parte delantera es negra, la parte posterior es plateada

Longitud total del eje: 20 mm. Longitud de la rosca: 11,7 mm. Segundo movimiento de salto, adecuado para paneles de reloj de 4 a 8 mm de grosor. SA0828: Longitud del eje: 23 mm, longitud de la rosca: 15,4 mm. 12.7 pulgadas cm); Segundo movimiento de salto, adecuado para paneles de reloj de 9 a 13 mm de grosor

Aviso: hay algunas piezas de reloj hechas de aluminio, por favor, no las instales con demasiada presión o se doblarán; las pilas AA son adecuadas

Amplias aplicaciones: adecuado para instalar en punto de cruz, reloj de manualidades, reloj de dibujo sin marco, reloj de pared de bricolaje, etc.

Movimiento de reloj de cuarzo silencioso, 4 tipos de eje reloj Covement largo y corto eje mecanismo de reloj, piezas de mecanismo de reloj de pared piezas de repuesto de motor DIY piezas de reparación € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features Mecanismo de movimiento del reloj: 4 movimientos del reloj del eje largo par alto con 5 pares diferentes de manecillas, estas piezas de repuesto se adaptan bien a diferentes estilos de marco de reloj, que son ideales para reparar, o hacer un reloj usted mismo; hay más funciones esperando que lo descubras

4 Tamaño del mecanismo del reloj: primer eje longitud total 13 mm (0,51 pulgadas), longitud de rosca de 6 mm (0,23 pulgadas), adecuado para panel de reloj de 2 a 3 mm. Segunda longitud total afilada 16 mm (0,62 pulgadas), longitud de rosca de 8 mm (0,31 pulgadas), adecuado para panel de reloj de 4 a 6 mm de grosor. Tercera longitud total afilada 18 mm (0,7 pulgadas), longitud de rosca 10 mm (0,39 pulgadas), adecuado para panel de reloj de 7 a 8 mm de grosor.

Mecanismo de movimiento del reloj: diseño ultra silencioso, dos movimientos de cuarzo diferentes de longitud del eje para su elección. Movimiento del reloj sin ningún ruido que puede proporcionar a tu sueño un ambiente silencioso.

Amplia aplicación: estas piezas de repuesto para de relojes son adecuadas para punto de cruz, bordado tridimensional, reloj artes, reloj de dibujo sin marco, y son especialmente adecuadas para ser aplicadas como piezas de repuesto para relojes de pared de cuarzo DIY

Nota cálida: por favor, compruebe el tamaño de este mecanismo de repuesto del reloj antes de comprar y, al instalarlo, mantenga la manecilla de las horas y la manecilla de minutos paralela; y por favor, no use demasiada presión para evitar doblarlas. 5 estilos diferentes de manecillas: este kit de reloj viene con 5 pares de manecillas en diferentes estilos y longitud para sus opciones, por lo que es ideal para creaciones y reparaciones de relojes proporcionando un efecto decorativo. READ Los 30 mejores Cafetera De Brazo capaces: la mejor revisión sobre Cafetera De Brazo

VIFERR Movimiento de Reloj de Cuarzo DIY Mecanismo de péndulo Reloj de Pared de Cuarzo Reemplazo de Piezas de Reparación € 12.79 in stock 2 new from €12.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El movimiento del reloj de cuarzo utiliza principalmente material plástico ABS, que es fuerte y duradero.

El movimiento del reloj de cuarzo tiene una estructura compacta y exquisita y una excelente mano de obra.

El reloj es preciso y exacto, con poco ruido y estilo tradicional de segundos de salto.

Una buena pieza de repuesto para el reloj de la sala de estar de su hogar.

El movimiento del reloj de cuarzo funciona con 1 pila AA reemplazable.

Garneck Accesorios Electrónicos Ejercicio Accesorios Eléctrico Reloj De Alarma Batería Mecanismo De Reloj Reemplazo De Reloj Kit De Reparación Suite Reloj De Pared Puntero Reloj De € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MECANISMO DE REEMPLAZO DE RELOJ DE BATERÍA: reparación, reemplazo o fabricación de un reloj.

KITS DE RELOJ PARA HACERLO USTED : mecanismo de movimiento de reloj de pared DIY de cuarzo, funciona con pilas, barrido, movimiento silencioso, manecillas motor, reparación de reloj, piezas de repuesto, accesorios para la habitación hogar

MOVIMIENTOS DE RELOJ CON PILAS: para la pieza de movimiento de repuesto reloj de pared de bricolaje, reloj de pared 3D sin marco aplicable. un diseño de estructura compacto y exquisito y con buena mano de obra. ¡Este movimiento tan práctico para todas las familias!

PARED -- tamaño: el tamaño de aproximadamente 5,6 x 5,6 x 1,6 cm/2,2 x 2,2 x 0,6 pulgadas, .

MECANISMOS DE RELOJ -- atención: cuando instale este kit de movimiento de reloj, mantenga la manecilla de la hora y la manecilla de los minutos paralelas, y verifique los tamaños antes de comprar

ANNTIM 4 Piezas Mecanismo Reloj de Pared, Maquinaria Reloj Pared Pilas, Mecanismo Reloj de Pared Silencioso con 6 Pares Diferentes de Kits de Movimiento de Bricolaje de Repuesto (Negro) € 13.59 in stock 1 new from €13.59

Free shipping

Amazon.es Features 【Material de alta calidad y estilos variados】: Nuestro mecanismo reloj pared está hecho de plástico ABS, aluminio y latón para garantizar su resistencia y calidad excepcional. Viene con 4 movimientos de reloj diferentes y 6 estilos de agujas de diferentes longitudes.

【Funcionamiento silencioso y alta potencia de par】: Las dimensiones de mecanismo para relojes de pared son de 56 x 56 x 16 mm, con un eje largo de 20 mm y una longitud de rosca de 13 mm, lo que garantiza un funcionamiento silencioso para que pueda disfrutar de la tranquilidad. Nuestro maquinaria de reloj a pilas tiene un alto par para asegurar un rendimiento estable en su reloj.

【Versatilidad】: Mecanismo reloj pared pilas es adecuado para grosores de panel de 7 a 9 mm y diales con un diámetro de 30 a 40 cm, lo que lo convierte en el accesorio ideal para diversas decoraciones del hogar, la creación de relojes creativos, reparaciones, reemplazos o proyectos de bricolaje.

【Instalación sencilla】: Mecanismo de reloj de pared se instala fácilmente sin necesidad de habilidades especiales, lo que facilita la creación, reparación o reemplazo de su reloj, haciendo que sus proyectos de bricolaje sean sin complicaciones.

【Accesorios completos】: Cada conjunto de agujas reloj pared incluye 4 movimientos de reloj de cuarzo, 6 agujas, 6 horas, 5 segundos, 4 tuercas, 4 sellos de goma, 4 arandelas de latón, 4 tuercas hexagonales de cobre y 4 ganchos de metal.

Jkapagzy Movimiento de reloj de cuarzo para colgar en la pared Mecanismo silencioso Reloj de repuesto Herramienta de reparación de piezas con agujas de cuarzo € 2.04 in stock 1 new from €2.04 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: eje 12, tubo de 5,5 mm

Amplia gama de aplicaciones: el movimiento simple del reloj puede combinar con paneles de reloj de varios colores, patrones y formas

El producto contiene: 1 movimiento

Estas piezas de repuesto se adaptan bien a diferentes estilos de marco de reloj, buenas para reparar, reemplazar o hacer un reloj por ti mismo.

Piezas de movimiento de repuesto de reloj de cuarzo de eje largo con gancho de metal, bueno para reparar, reemplazar o hacer un reloj.

ROSENICE DIY Mecanismo de Reloj Cuarzo Movimiento Silencioso para Decoración de Casa Oficina € 14.48 in stock 3 new from €14.48

Free shipping

Amazon.es Features Adecuado para reparar, reemplazar o hacer un reloj.

Fácil de instalar y usar con una larga vida útil.

Silencioso y preciso durante el trabajo.

Alta calidad para un uso duradero y duradero.

Diseño ergonómico para trabajar de alto rendimiento.

Kit de Reloj de Mecanismo de Melodía Timbre de Movimiento de Reloj Disparador de Péndulo de Cuarzo con 3 Pares de Manos € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping

Amazon.es Features Lo que obtienes: en nuestro conjunto de movimiento de reloj de péndulo, recibirás 3 pares de manecillas, péndulo, movimiento de reloj de gatillo, caja de música de campana, hardware de montaje e instrucciones, satisface tus diferentes necesidades y reemplazo

Tamaño del movimiento del reloj de péndulo: la longitud total del eje es de 17 mm / 0.67 pulgadas, la longitud de la rosca es de 9,7 mm/ 0,38 pulgadas; saltar el segundo movimiento, que es adecuado para paneles de reloj de 2-6 mm/ 0,08-0,24 pulgadas de grosor

Efecto de melodía: el movimiento del péndulo de la campanilla reproduce la melodía de la campana por hora, silencia automáticamente las campanadas después de las 9 en punto de la tarde hasta las 6 en punto de la mañana.

Centro del agujero hasta el tamaño de la mano de la punta: las agujas de la hora miden aprox. 70,5 mm/ 2,78 pulgadas, 70 mm/ 2,76 pulgadas y 82 mm/ 3,2 pulgadas, el minutero medir aprox. 101 mm/ 3,98 pulgadas, 92 mm/ 3,6 pulgadas y 117 mm/ 4,6 pulgadas, y 2 segundos de mano son aprox. 100 mm/ 3,9 pulgadas, 1 segundo casquillo es de aprox. 7 mm/ 0,28 pulgadas

Herramientas prácticas para usted: estas piezas de repuesto para el movimiento del reloj del gatillo de péndulo son prácticas para que pueda diseñar y hacer su propio reloj de péndulo, lo ayudan a reemplazar y cambiar un aspecto diferente; tenga en cuenta que las manos están hechas de aluminio, no las instale con demasiada presión o se doblarán

Hicarer Mecanismo de Movimiento de Reloj de Alta torsión con Mano Larga de 230 mm / 9,1 Pulgadas (Longitud de Mango 4/5 pulgadas/20 mm) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features Movimiento de reloj de alto par con gancho metálico: eje I, agujas de agujas largas (10 mm a 450 mm), con aguja de 230 mm/9,1 pulgadas de largo para diales de hasta 56 cm/22 pulgadas de diámetro

Tamaño del mecanismo del reloj: la longitud total del eje es de 20 mm (4/5 pulgadas), la longitud de la rosca es de 11.7 mm (9/20 pulgadas); Segundo movimiento de salto, adecuado para un panel de reloj de 4 - 8 mm (4/25 - 3/10 pulgada) de espesor

Tamaño desde el centro del agujero hasta la punta: la aguja de las horas es de aprox. 175 mm/ 6,9 pulgadas de largo; la aguja de minutos mide aproximadamente 230 mm/9,1 pulgadas de largo

Fácil de instalar: los kits de movimiento del reloj son fáciles de instalar; Diseño simple y elegante, estas piezas de repuesto son muy adecuadas para diferentes estilos de marco de reloj

Aviso caliente: cuando instale este kit de movimiento de reloj, mantenga la aguja de horas y minutos en paralelo, y compruebe los tamaños antes de comprar

