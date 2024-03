Inicio » Top News Los 30 mejores Materas Para Mate capaces: la mejor revisión sobre Materas Para Mate Top News Los 30 mejores Materas Para Mate capaces: la mejor revisión sobre Materas Para Mate 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

NERTHUS FIH 851 - Kit de Mate con Vaso de Doble Pared de Acero Inoxidable de 250 ml + dos Bombillas Pipas para Mate con cepillo limpiador € 14.43 in stock 1 new from €14.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPLETO: Kit de mate fabricado en acero inoxidable de alta calidad. incluye vaso de doble pared de acero inoxidable de 250 ml + 2 bombillas pipas para yerba verde mate de acero inoxidable y filtro + cepillo limpiador.

DOBLE PARED: Con el diseño del vaso de doble pared de acero inoxidable se conserva mejor la temperatura, manteniendo la bebida caliente o fría durante más tiempo.

FACIL LIMPIEZA: Fabricada en Acero Inoxidable 304 18/8 de alta calidad, este kit tiene un conservación muy fácil y duradera. Su limpieza es muy fácil y es apta para lavavajillas, aunque recomendamos su limpieza a mano.

DIMENSIONES: Medidas: 6 x 6 x 12 cm y un Peso de 146 gr

OnlyBP® Mate Argentino Kit Yerba - Incluye 2 Bombillas, Cepillo de Limpieza y Vaso de Acero Inoxidable (Negro) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ADIÓS A LA CALABAZA - Teniendo el vaso de acero dejamos atrás los vasos de calabaza, un material que requiere mucho cuidado, curando el mate y comprando hierba de alta calidad para que este material no se dañe.

✅ PREPARA TU MATE CON EL MEJOR SET - Disfruta de todo este kit de alta calidad que incluye un vaso de gran capacidad, dos bombillas y un cepillo de limpieza. Con este pack tienes todo lo necesario para empezar a preparar riquísimos mates.

LLÉVALO A TODAS PARTES - Set práctico y ergonómico. Lleva tu rica bebida a cualquier parte gracias al termo de doble pared, que mantendrá tu temperatura preferida, tanto caliente como fría durante mucho tiempo.

☕️ UTILÍZALO PARA LO QUE QUIERAS - Este pack es ideal para realizar diferentes bebidas como mate, té clásico o cualquier infusión. Está cuidadosamente diseñado para satisfacerte, permite disfrutar de un gran sabor con las propiedades originales de la bebida.

️ FÁCIL DE LIMPIAR Y MANTENER - Este set de mate es sencillo y cómodo de limpiar. Puedes limpiarlo con el lava vajillas o manualmente, de las dos formas quedará listo y reluciente.

balibetov Kit Mate Argentino de 6 piezas - Incluye Mate de acero con Tapa, Bombilla y Termo Mate con 2 Tapones Pico Cebador - Facil de Lavar, Apto Lavavajillas. (Rosa) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KIT COMPLETO DE YERBA MATE - Sumérgete en la auténtica experiencia con nuestro set de mate argentino. Este completo kit de yerba mate incluye una taza de yerba mate de acero inoxidable con capacidad para 8 oz, una bombilla de mate y un termo de 730 ml, asegurando que tengas todo lo que necesitas para disfrutar de un mate perfecto.

CALIDAD Y DISEÑO PREMIUM - Fabricado en acero inoxidable 304, nuestro set de taza de yerba mate y bombilla es duradero y elegante. La taza de mate aislada de doble pared mantiene la temperatura, ya sea caliente o fría, y está acompañada de una tapa conveniente para evitar derrames, convirtiéndola en el mate ideal.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES - Con una base de goma en la taza de yerba mate y el termo, se reducen los derrames al mínimo. Además, el termo conserva las temperaturas calientes o frías durante hasta 12 horas, con dos tapones: uno inspirado en Stanley y otro tipo "pico cebador" para facilitar el vertido.

SET DE MATE VERSÁTIL - Ya sea que estés disfrutando de una bebida de mate tradicional o el refrescante tereré de Paraguay, este set, que incluye una bombilla de acero inoxidable, garantiza que cada sorbo sea delicioso. Su versatilidad se destaca, ya que puede funcionar como taza de yerba mate y bombilla, o como taza de té con bombilla para otras bebidas.

EMPAQUE LISTO PARA REGALO - Envuelto en un elegante paquete, nuestro set de yerba mate es un maravilloso regalo. Ya sea que regales la taza de mate argentina, el mate grande o el set completo de taza y bombilla de yerba mate, es perfecto tanto para entusiastas como para principiantes.

Termo autocebante, Mate listo, con sistema de autocebado para Mate - Tereré Argentino, Térmico, Portable, 750ml, € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TERMO MATE LISTO DE ACERO INOXIDABLE CON REVESTIMIENTO ENGOMADO

¡IDEAL PARA REGALAR LA ESENCIA ARGENTINA A TUS AMIGOS MATEROS!

Este AUTOMATE es ideal para utilizar en la oficina, ir en coche y todos aquellos lugares en los cuales no podemos desplegar todo nuestro Kit Matero

Disfruta de MATE o TERERÉ en donde quieras, aguanta la termperatura del agua 12hs, tanto fría como caliente.

Este MATE AUTOCEBANTE es la alternativa definitiva para viajes en los cuales no puedes movilizar todo tu equipo de mate.

balibetov Mate Argentino - Set de Mate de Madera de Algarrobo Envuelto en Aluminio - Producto Natural Hecho a Mano con Bombilla (Sorbete) para Yerba Mate (Madera Algarrobo Con Virola & Base Aluminio) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Item weight : 0.31 pounds

Capacity : 5.0 fluid ounces

Taragüi Yerba Mate con Palo - 1000 gr € 10.65

€ 5.65 in stock 1 new from €5.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño creativo

Diseñado para que el producto dure en el tiempo

Productos de alta calidad

Materiales de alto rendimiento

Productos y accesorios diseñados para satisfacer todas las necesidades READ Prueba positiva para Rafael Nadal Kovit-19 tras el incidente de Abu Dhabi | Noticias de tenis

balibetov Kit de Mate Argentino - Calabaza Mate Moderna, Termo Mate, Contenedor para Yerba Mate (Yerbero), Bombilla (Sorbete) y Cepillo de limpieza - Acero inoxidable 304 18/8 (Madera) € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KIT MATERO COMPLETO DE ALTA CALIDAD - Nuestro juego de Mate de 5 piezas incluye; Un termo moderno, una innovadora calabaza Mate con tapa, un yerbero y una bombilla con cepillo limpiador. Todo hecho con acero inoxidable 304 18/8 de primera calidad. Uno de los mejores juegos de Mate de acero que encontrarás. Sencillo y práctico, es muy fácil de usar e incluso más fácil de limpiar. ¡Diseñado para durar!

MATE INNOVADOR CON TAPA - La tecnología de doble pared mantendrá su temperatura preferida manteniendo la bebida caliente o fría durante mucho tiempo. ¡Adecuado para todas las estaciones y también ideal para otras bebidas! Su tapa transparente sin BPA permite un viaje cómodo. Contiene 8 oz I 236 ml.

TERMO MODERNO Y YERBERO - Aislamiento al vacío de doble pared y revestimiento térmico de cobre, este termo evita que el calor o el frío del exterior se transfieran al interior. A prueba de fugas, liviano y fácil de transportar con un asa cómoda que incluye un pico Mate para verter fácilmente en la calabaza. Contiene 31 oz I 920 ml. El contenedor Yerba completa este elegante y práctico conjunto. Incluye un pico Mate para verter fácilmente. Contiene 30 oz I 900 ml.

REGALO ÚNICO - El kit Mate BALIBETOV es un regalo hermoso y útil. ¡Impresione a su ser querido compartiendo un kit que le permite preparar un sabroso Mate! Fácil de limpiar y mantener, solo lavar con una esponja y secar con un paño, no requiere ningún proceso de curado o mantenimiento. Ideal para el parque, la oficina o el GYM.

FUERTE Y RESISTENTE - La alta calidad lo hace resistente y duradero. Sus materiales son 100% seguros de usar. Este kit hace que sea muy fácil adoptar Mate como un de estilo de vida. SATISFACCIÓN GARANTIZADA: si por alguna razón no está satisfecho o tiene algún problema con el producto, comuníquese con nosotros y dénos la oportunidad de solucionar el problema. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra principal prioridad.

balibetov Mate Argentino - Kit resistente y elegante con un Vaso de Doble Pared de Acero Inoxidable, Dos Bombillas y cepillos para Limpiar la Bombilla (Verde) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONJUNTO COMPLETO DE ALTA CALIDAD: El Set Balibetov de acero inoxidable incluye, una calabaza Mate moderna, dos Bombillas y cepillo de limpieza, todo de acero inoxidable. Ideal para uso personal diario o como un regalo único. MEDIDAS - La calabaza mide 3 pulgadas I 8 cm de alto - Contiene 6.5 oz I 190 ml. La Bombilla mide 6.5 pulgadas de largo I 16 cm.

CONTROLADOR DE TEMPERATURA: La tecnología de doble pared mantendrá su temperatura preferida manteniendo la bebida caliente o fría durante mucho tiempo. ¡Adecuado para todas las estaciones, la temperatura exterior no se transferirá al interior de la calabaza!

FÁCIL DE PREPARAR, LIMPIAR Y MANTENER: Una calabaza Mate moderna muy fácil de usar e incluso más fácil de limpiar. ¡Hecha de acero inoxidable 304 18/8 de alta calidad, esta taza Yerba Mate es segura para lavavajillas y está diseñada para durar!

RICA HISTORIA Y BENEFICIOS CONOCIDOS: La calabaza es el método tradicional utilizado por millones de personas en todo el mundo para disfrutar del té de Yerba Mate. Una bebida rica en antioxidantes y nutrientes que naturalmente puede aumentar su energía y mejorar su enfoque mental. Como se dice que ofrece, "la fuerza del café, los beneficios para la salud del té y la euforia del chocolate".

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Su satisfacción es nuestra prioridad. Si por alguna razón no está satisfecho o tiene algún problema con el producto, envíenos un correo electrónico y dénos la oportunidad de resolverlo.

balibetov mate set marbel € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KIT COMPLETO DE ALTA CALIDAD: Nuestro set de yerba mate incluye; Un termo moderno, una innovadora calabaza Mate y una Bombilla sorbete con un cepillo de limpieza. Todo hecho de acero inoxidable 304 18/8 de primera calidad. El mejore kits materos del mercado. Duradero y apto para lavavajillas.

MATE INNOVADOR: La tecnología de doble pared mantendrá su temperatura preferida manteniendo la bebida caliente o fría durante mucho tiempo. ¡Adecuado para todas las estaciones y excelente para otras bebidas también! Contiene 8 oz I 236 ml.

TERMO MODERNO: Aislamiento de vacío de doble pared y revestimiento térmico, este termo evita que el calor o el frío del exterior se transfieran al interior. A prueba de fugas, ligero y fácil de transportar, incluye una tapa hermética libre de BPA para verter fácilmente en la calabaza. Contiene 17 oz I 500 ml

REGALO UNICO: El juego de mate BALIBETOV es un regalo hermoso y útil. ¡Sorprende a tu ser querido compartiendo un kit que les permita preparar la bebida más saludable! Fácil de limpiar y mantener. Ideal para el parque, la oficina o el gimnasio.

SATISFACCION GARANTIZADA: La alta calidad lo hace resistente y duradero. Sus materiales son 100% seguros de usar. Este kit hace que sea muy fácil adoptar el Mate y disfrutarlo en el la rutina cotidiana.

balibetov Kit Mate Argentino - Set de Mate de Calabaza Natural Hecho a Mano en Argentina - con Bombilla (Sorbete) para Yerba Mate (Marron Oscuro) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL SET - Este juego de Mate incluye una calabaza hecha a mano,en la parte superior, un anillo de aluminio con diseño y una Bombilla con cabezal de filtro extraíble para una limpieza óptima. Leer manual de curación y uso ante su uso para el mejor sabor y experiencia!

LA CALABAZA - Es la forma original en que se toma el Mate, generalmente hecho de una especie de "calabaza" llamada Lagenaria. Al ser un producto natural, sus formas y tamaños varían un poco. Por esta misma razón, la calabaza Mate debe pasar por un proceso de curación, sellar los poros de la fruta para que no le dé un sabor amargo al Mate y poder disfrutarlo adecuadamente. En la caja encontrará las instrucciones para la curación.

BENEFICIOS - La manera tradicional y original de beber Mate es en una calabaza Mate. La calabaza es completamente natural, el color marrón se logra al quemarla y el color más claro es su color natural. Además, la calabaza le da un sabor exquisito al Mate.

MEDIDAS - En general, las calabazas son aproximadamente del tamaño de una fruta promedio (manzana, pera o melocotón), algunas son un poco más grandes y otras un poco más pequeñas. Varía porque son naturales. Contiene aproximadamente 200 ml I 7 oz. La Bombilla mide 15 cm I 5.5 pulgadas de largo.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA - Vuestra satisfacción es nuestra prioridad. Si por alguna razón no está satisfecho o tiene algún problema con el producto, envíenos un correo electrónico y dénos la oportunidad de resolverlo.

OnlyBP® Mate Argentino Kit Yerba - Incluye 2 Bombillas, Termo, Cepillo de Limpieza y Vaso de Acero Inoxidable € 27.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ADIÓS A LA CALABAZA - Teniendo el vaso de acero dejamos atrás los vasos de calabaza, un material que requiere mucho cuidado, curando el mate y comprando hierba de alta calidad para que este material no se dañe.

✅ PREPARA TU MATE CON EL MEJOR SET - Kit completo de máxima calidad. Incluye un termo y un vaso de gran capacidad, dos bombillas y un cepillo de limpieza. Con este pack tienes todo lo necesario para empezar a preparar riquísimos mates.

LLÉVALO A TODAS PARTES - Set práctico y ergonómico. Lleva tu rica bebida a cualquier parte gracias al termo de doble pared, que mantendrá tu temperatura preferida, tanto caliente como fría durante mucho tiempo.

☕️ UTILÍZALO PARA LO QUE QUIERAS - Este pack es ideal para realizar diferentes bebidas como mate, té clásico o cualquier infusión. Está cuidadosamente diseñado para satisfacerte, permite disfrutar de un gran sabor con las propiedades originales de la bebida.

️ FÁCIL DE LIMPIAR Y MANTENER - Este set de mate es sencillo y cómodo de limpiar. Puedes limpiarlo con el lava vajillas o manualmente, de las dos formas quedará listo y reluciente.

Mate Green Yerbomos 4.0 Black 580 ML for Yerba Mate Tee, un accesorio portátil, funciona como un termo con una botella y mantiene el agua, plateado y negro, 13308 € 27.93

€ 24.37 in stock 2 new from €17.00

1 used from €20.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Yerbomos 4.0 funciona como un termo que mantiene la temperatura del líquido constante durante 5 horas

Yerbomos consta de varias partes básicas y es fácil de desmontar

Reemplazo perfecto cuando viaja con tu pareja y no tienes la oportunidad de preparar tu esterilla Yerba favorita en tu taza especial

Yerbomos viene con una tapa en la que hay una manguera que filtra la infusión y con un agujero en el que se inserta la boquilla especial que se encuentra debajo de la tapa

Capacidad de la taza - dependiendo del tipo de yerba mate seco entre 25 g y 55 g de hierbas verdes secas

Mate argentino kit taza bombilla de acero inoxidable y cepillo calabaza set mate - 240ml - set autentico yerba mate Argentina, Uruguay y Tereré Paraguayo € 15.50 in stock 1 new from €15.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KIT MATE COMPLETO DE ALTA CALIDAD: Kit completo que incluye taza matera, bombilla de acero inoxidable y cepillo de limpieza La taza tiene 11.5 centimetros de alto, 8 centimetros de ancho. La bombilla mide 15.5 centimetros.

TAZA MUY LIGERA: en acero inoxidable y increiblemente ligera. Perfecto para disfrutar de mates argentinos y uruguayos o preparar el tereré paraguayo En invierno con el mate o en veranito debajo de un mango con un tereré bien fresquito

✅ MANTIENE LA TEMPERATURA: Fabricado con materiales de alta calidad para una experiencia duradera Mantiene la temperatura durante un largo rato, en caso de que te estés tomando un mate caliente o un rico tereré fresquito durante el verano.

IDEA REGALO PARA AMIGOS Y FAMILIARES: Ideal para uso personal o como regalo transferible Nunca fallas si regalas este kit de mate con bombilla y cepillo para la limpieza

DISEÑO MODERNO MANTIENDO LA ESENCIA: Diseño moderno pero mantiene la esencia tradicional para una auténtica experiencia de mate Puedes utilizarla con tu Yerba Mate favorita, o con leche y ralladura de coco o cualquier otra cosa

Aurum® Yerba Mate Argentino, Vajillas Completas Modernas, Te Matcha Kit, Bombilla, Taza Calabaza Natural, Termo Coffee (D10S) € 27.97 in stock 1 new from €27.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️BENEFICIOS DE GRAN UTILIDAD: La calabaza es el método tradicional utilizado por millones de personas en todo el mundo para disfrutar de la infusión de Mate. El Yerba Mate es rico en nutrientes y antioxidantes, ayudándote a aumentar naturalmente la energía corporal y mejorar tu enfoque mental. También tiene propiedades que ayudan a mejorar el rendimiento físico, proteger contra infecciones y ayudar a mantener tu tránsito saludable.

✔️CALIDAD SUPREMA Y DISEÑO ÚNICO: Tanto el juego de té de calabaza Yerba Mate de acero inoxidable de Argentina, como el de la AFA, vienen con unas bombillas Yerba Mate elegantes (pajitas) y un cepillo de limpieza. Esta taza Yerba Mate es ideal para el uso personal diario o como un regalo único y reflexivo, especialmente para bebedores experimentados o aquellos interesados en probar Mate.

✔️DOBLE AISLAMIENTO: Esta taza mate cuenta con tecnología de doble aislante, la cual es ideal tanto para bebidas frías como calientes. Esto es debido a que, el diseño de doble aislante mantendrá tu temperatura preferida durante mas tiempo. También puedes utilizar esta taza de té Yerba Mate con café o cualquier otra bebida caliente o fría, funcionando también bien con Palo Santo.

✔️FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR: El kit de Mate de Aurum, cuenta con la calabaza de té Yerba Mate de gran calidad, que es muy fácil de usar e incluso más fácil de limpiar. Gracias a que está fabricada de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, esta taza Yerba Mate es apta para lavavajillas y está diseñada para durar sin oxidarse.

✔️SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Sin preguntas. Ofrecemos una ventana de devolución de 30 días en este producto solo si se compra directamente en nuestra tienda Aurum Gourmet Tools. Otras búsquedas: mate argentino, yerba mate, vajillas completas modernas, te matcha kit, bombilla mate, yerba mate argentina, taza calabaza, bombilla para mate, termo mate, calabaza natural, coffee mate, tetera turca, alfajores argentinos, kit te matcha, set, materas, completo, mates, autocebante, vaso, hierba, cebador READ Los 30 mejores Pijamas Navideños Familiares capaces: la mejor revisión sobre Pijamas Navideños Familiares

Matera - Bolsa de piel para yerba mate - Bolsa de viaje de piel para yerba mate (negro) € 98.00 in stock 1 new from €98.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: bolsa de cuero mate. Dimensiones: altura: 36 cm. Ancho: 22 cm. Profundidad: 13 cm. Dimensiones del bolsillo: 15 x 19 cm. Producto hecho a mano. Detalles del juego: bolsa de cuero "Matera", la bolsa de cuero original perfecta para llevar tu juego de calabazas. No incluye los productos del juego mate. Material: piel

Balibetov Juego de 2 Mate de Calabaza y 1 Pack de 100gr de Yerba Mate – Mate Argentino – 2 Mate, 2 Bombillas, 1 Cepillo de Limpieza, 1 Bolsa Yerba Mate (Marron Oscuro - Natural) € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO TRADICIONAL DE TÉ – Este juego de té Yerba mate incluye: Dos Calabazas mate natural hechas a mano – taza mate (Calabaza) con un borde de anillo de diseño tallado, dos Bombillas (pajita mate) con cabezal de filtro extraíble para una limpieza y cepillo óptimos. Lee el manual incluido con instrucciones claras antes de cualquier uso para un producto duradero.

NATURALMENTE AUTENTICO - Hecho a mano en Argentina mate. Un estilo único que hace cada pieza sea única. Cada calabaza crece de forma única, en su momento y forma. No hay dos iguales. Algunos son más grandes, algunos son más pequeños. La naturaleza no se repite – crea. La funda de piel auténtica actúa como una barrera térmica, manteniendo la temperatura constante. También protege el cristal. El vidrio no absorbe sabores ni olores. Aproximadamente 7 oz I 200 ml.

GRAN REGALO - La verdadera manera de disfrutar de la experiencia Mate es en una taza y bombilla natural o de cristal, una gran manera de beberla tradicionalmente o como un recuerdo sudamericano hecho de una fruta natural completa. El color de la calabaza natural viene como resultado del tostado de la fruta. La fruta proporciona un exquisito sabor a la bebida. Es un producto ideal para uso personal o como un bonito regalo.

RICA HISTORIA Y BENEFICIOS DE CONOCIMIENTO - La calabaza Calabash está generalmente hecha de una especie de "calabaza" llamada Lagenaria. Al estar hecho de una fruta natural completa, la yerba mate de calabaza debe curarse, para sellar los poros, evitar amargos y grietas. El embalaje incluye un manual en español e inglés con instrucciones claras cómo curar y preparar para la mejor experiencia de bombilla mate

SATISFACCION GARANTIZADA - Si por cualquier razón no estás satisfecho o tienes cualquier problema con el producto, siendo una calabaza natural completa, es muy frágil y puede dañarse durante el proceso de envío, por favor ponte en contacto con nosotros y danos la oportunidad de rectificar el problema. Asumimos la responsabilidad total por todos nuestros envíos y estamos decididos a proporcionar total satisfacción a nuestros valiosos clientes.

Set Mate, con Cuchara para Pajitas y Cepillo de Limpieza, Juego de Té Mate Apto para Té Mate, Café, Leche y Zumo, Blanco € 13.11 in stock 1 new from €13.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de doble pared, puede mantener las bebidas calientes y frías durante mucho tiempo, adecuado para todas las estaciones.

Fácil de limpiar, enjuagar directamente del grifo o meter en el lavavajillas.

Las tazas Mate están hechas de acero inoxidable 304 para mayor durabilidad.

La pajita de filtro puede filtrar eficazmente las hojas de té para que pueda disfrutar del sabor original del té.

El juego de té mate tiene una superficie lisa y una sensación agradable.

BARGRIN Mate Argentino - Kit Mate - Yerba Mate - Argentina - Bombilla Mate Argentino - Productos Argentinos - Mate Bombilla - Kit Mate Argentino completo - Bombilla Para Mate - Limpiador de Bombilla € 20.47

€ 16.97 in stock 1 new from €16.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️KIT DE ALTA CALIDAD: Este set de BARRERA de acero inoxidable incluye un mate de plata, una bombilla y un cepillo de limpieza, excelente para el uso diario o como regalo original. Pack de mate ideal para empezar a preparar una deliciosa infusión de mate.

✔️MODO TÉRMICO: Nuestros mates de acero inoxidable de doble pared mantienen tus mates calientes o fríos durante más tiempo y no tengas miedo de cogerlos ya que el calor no te quemará las manos gracias a su resistencia térmica.

✔️FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR: siga las instrucciones de nuestra caja para comenzar a preparar la mejor infusión, en sólo 4 simples pasos tomará su primer mate como un argentino, y es fácil de limpiar en el lavavajillas o a mano en segundos.

✔️MÚLTIPLES USOS: Ideal para tomar su yerba mate, café o cualquier otra bebida caliente o fría. Puede utilizarlo en casa, como regalo para su familia, amigos o negocio. Perfecto para viajar. Bebe con confianza en tu próxima aventura: en la playa, en la piscina, en un picnic, en la caravana o en el barco.

✔️MATE 2️⃣.0️⃣Al tener la copa de acero, dejamos atrás las copas de calabaza, un material que requiere mucho cuidado, secando el mate y comprando hierba de alta calidad para que el material no se dañe.

Set completo de mate argentino. Set para infusionar yerba mate. Compuesto por matera de doble pared de acero inoxidable que actúa como un termo mate, bombilla mate y cepillo de limpieza € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONSERVACIÓN DEL SABOR ORIGINAL. El kit de mate argentino Belltop está fabricado con materiales de alta calidad y neutros que mantienen y conservan el sabor original de la yerba de mate.

ALTO CONTENIDO EN CAFEÍNA. El mate argentino presenta un alto contenido en cafeína. La yerba mate contiene aproximadamente 75-80 mg de cafeína por taza. Según datos aportados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el mate argentino y el mate uruguayo estimula y calma al mismo tiempo, y a pesar de que influye en el estado de ánimo, aportando energía y vitalidad, no afecta al sueño.

REGULACIÓN TÉRMICA. El kit completo de mate argentino Belltop está diseño con un sistema innovador de doble pared. Este diseño evita la trasferencia térmica entre el exterior y el interior de la calabaza de mate. Mantiene el calor y el frío durante un periodo de tiempo más amplio. Riesgo mínimo de quemaduras.

FÁCIL LIMPIEZA. El acero inoxidable con el que está fabricado el kit de mate argentino resiste a la corrosión ocasionada con el paso del tiempo, garantizando una mayor durabilidad y una vida útil más larga. Se trata de un material liso y no poroso que facilita la limpieza.

BALIBETOV Termo Mate para Camping - Acero Inoxidable Doble Pared al Vacio - Ideal para Viajes y Aire Libre - Termo pensado para usar como Kit de Mate, con Taza y Bombilla para Mate (Gris) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TERMO MATE INNOVADOR - Nuestra botella al vacío de acero inoxidable 18/8 tiene capacidad para 24 oz I 700 ml, llénela una vez y disfruta su bebida todo el dia. Fácil de transportar, es el Termo ideal para la experiencia Yerba Mate. Incluye un sostenedor de pajilla de Bombilla con 1 tapa de taza Mate. Sin derrames, sin ensuciar. ¡Disfruta de la experiencia Mate de la manera más fácil!

MANTIENE CALIENTE O FRÍO - Nuestro Adventure Thermo está hecho con un aislamiento superior que mantiene las bebidas calientes o frías, la temperatura exterior no se transferirá al interior. También está hecho con materiales libres de BPA, lo que mantiene su contenido seguro para consumir.

DURADERO FÁCIL DE LLEVAR - Acero inoxidable de grado industrial por dentro y por fuera. Esta es una botella ideal para llevar en el auto, bolsa de trabajo o parque. La nueva tecnología de doble pared significa un mejor aislamiento para mantener su bebida a su temperatura preferida.

TAPA MULTIUSO - El termo Balibetov está diseñado con una tapa resistente a las fugas, por lo que puede guardarlo en su mochila sin preocuparse por los derrames. La conveniente tapa se usa tambien como una taza Mate. ¡Ideal para acampar!

PERFECTO PARA REGALAR - Una excelente manera de demostrar que te importa con un regalo que les encantará a mujeres y hombres. Regalo perfecto para cumpleaños, Navidad, aniversario u otras celebraciones. Satisfacción garantizada.

BARGRIN Mate Argentino - Kit Mate - Yerba Mate - Argentina - Bombilla Mate Argentino - Productos Argentinos - Mate Bombilla - Kit Mate Argentino completo - Bombilla Para Mate - Limpiador de Bombilla € 21.99

€ 16.97 in stock 1 new from €16.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ KIT DE ALTA CALIDAD: Este set de BARRERA de acero inoxidable incluye un mate de plata, una bombilla y un cepillo de limpieza, excelente para el uso diario o como regalo original. Pack de mate ideal para empezar a preparar una deliciosa infusión de mate.

✔️MODO TÉRMICO: Nuestros mates de acero inoxidable de doble pared mantienen tus mates calientes o fríos durante más tiempo y no tengas miedo de cogerlos ya que el calor no te quemará las manos gracias a su resistencia térmica.

✔️FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR: siga las instrucciones de nuestra caja para comenzar a preparar la mejor infusión, en sólo 4 simples pasos tomará su primer mate como un argentino, y es fácil de limpiar en el lavavajillas o a mano en segundos.

✔️MÚLTIPLES USOS: Ideal para tomar su yerba mate, café o cualquier otra bebida caliente o fría. Puede utilizarlo en casa, como regalo para su familia, amigos o negocio. Perfecto para viajar. Bebe con confianza en tu próxima aventura: en la playa, en la piscina, en un picnic, en la caravana o en el barco.

✔️MATE 2️⃣.0️⃣ Al tener la copa de acero, dejamos atrás las copas de calabaza, un material que requiere mucho cuidado, secando el mate y comprando hierba de alta calidad para que el material no se dañe.

balibetov Set de Mate Argentino para Yerba Mate - Kit de Vaso de Pared Doble de Acero Inoxidable 18/8 - Incluye Dos Bombilla y un Cepillo para Limpiarlas (235 ml, Negro) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

1 used from €21.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number HU-XI-201 Model Bali Color Negro Size Juego de 4 piezas

balibetov Calabaza Moderna - Juego Yerba Mate Gourd (Taza Mate) - Doble pared de acero inoxidable 18/8 - Incluye dos bombillas y un cepillo de limpieza (Rosa) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TRADICIÓN - Únete a millones en todo el mundo en la experiencia tradicional del mate con nuestra calabaza moderna, inspirada en la calabaz tradicional. El método preferido para disfrutar Yerba Mate.

INFUSION ENERGIZANTE - Disfruta de los conocidos beneficios de la yerba mate. Repleta de antioxidantes y nutrientes, es una manera natural de aumentar tu energía y mejorar la concentración mental.

CALIDAD PREMIUM - Nuestro set de mate incluye dos bombillas de acero inoxidable y un cepillo de limpieza. Elaborado con acero inoxidable premium 18/8 y aislamiento de doble pared, mantiene tus bebidas calientes o frías durante horas. Contiene 210 ml para tu disfrute.

TAZA DE MATE VERSÁTIL - Perfecta para uso diario o como un lindo regalo!

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN - Tu felicidad es nuestra prioridad. Si tienes alguna inquietud, comunícate con nuestro equipo de servicio al cliente de forma privada. Experimenta lo mejor con nuestro set de yerba mate: taza de mate, calabaza de mate, bombilla y más.

El Paisito Termo Acero Inoxidable BLACK EDITION 1L Termo Mate Tea Acero Inoxidable 8x8x30cm € 24.90 in stock 2 new from €23.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

balibetov Juego de calabazas de madera de yerba mate - Palo santo tradicional y aluminio (taza de made) con bombilla (pajita de yerba mate) (madera con base de aluminio) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET MATERO ARGENTINO - Incluye: Una taza Mate de madera de Palo Santo envuelta en aluminio, una Bombilla sorbete, un cepillo de limpieza y una hermosa cuchara para servir. MEDIDAS: Al tratarse de un producto natural hecho a mano, su tamaño no es exacto. Contiene aproximadamente 5 oz I 150 ml.

MADERA DE PALO SANTO - El recipiente de madera más preciado para servir Yerba Mate. Su agradable aroma a resina permanece en el Mate proporcionando un sabor exquisito. El Palo Santo es una madera muy frágil, debe curarse y mantenerse para evitar que se agriete. Todos los cambios de temperatura deben hacerse de forma gradual ya que la madera de Palo Santo no soporta cambios bruscos de temperatura. Con un proceso de mantenimiento adecuado, lo disfrutará durante muchos años.

BENEFICIOS - Producto artesanal completamente natural, hecho en Argentina. El Palo santo no es susceptible a los hongos y no absorbe aromas. Por lo tanto, se puede utilizar para servir infusiones de Yerba Mate aromáticas. La madera brinda un aroma especial y un gusto fuera de lo común, especialmente cuando se usa con el tiempo. ¡Gran regalo para los amantes del Mate!

HISTORIA Y TRADICION: La calabaza es el método tradicional utilizado por millones de personas en todo el mundo para disfrutar del té de Yerba Mate. Una bebida rica en antioxidantes y nutrientes que naturalmente puede aumentar tu energía y mejorar tu concentración mental. Como se dice que ofrece, “la fuerza del café, los beneficios para la salud del té y la euforia del chocolate”.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA - Si por alguna razón no está satisfecho o tiene algún problema con el producto, al ser completamente natural, es muy frágil y puede dañarse durante el proceso de envío, contáctenos y dénos la oportunidad de rectificar el problema. Asumimos la total responsabilidad de todos nuestros envíos y estamos decididos a brindar una satisfacción total a nuestros valiosos clientes. READ Kylian Mbappé ¡Ya está aquí el Real Madrid! Tarihe geen adam

Mate Green Matermo Yerbomos 4.0 Green 580 ML for Yerba Mate Tee 580 ml, un accesorio portátil para Yerba Mate, funciona como un termo con una botella de agua y mantiene el Wass, 13310 € 31.33

€ 23.00 in stock 2 new from €23.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Yerbomos 4. 0 acts as a thermos that manages to keep the temperature of the liquid constantly for over 3 hours

Yerbomos consiste en partes básicas severales y es fácil de desmantar

Perfecto sustituto si estás en un viaje con tu pareja, cuando no tienes realmente las herramientas para hacer tu alfombrilla favorita en tu taza especial

Yerbomos viene con una tapa que tiene un tubo en el interior que filtra la infusión y el agujero donde ponemos la boquilla especial que se puede encontrar debajo de la tapa

Capacidad de la copa: depende del tipo de yerba mate, entre 25 g y 55 g de hierbas verdes de deriva

Matera - Yerba Mate Leather Set Bag - Yerba Mate Carry - Yerba Mate Bolsa de viaje de cuero, Black Design Fleur De Lis € 90.00 in stock 1 new from €90.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: bolsa de cuero mate. Dimensiones: altura: 36 cm. Ancho: 22 cm. Profundidad: 13 cm. Producto hecho a mano. Detalles del juego: bolsa de cuero "Matera", la bolsa de cuero original perfecta para llevar tu juego de calabazas. No incluye los productos del juego mate. Material: piel

Made in Gift Kit Vaso de Colores para Mate Argentino 25cl Personalizado con Nombre o Texto Grabado Imborrable sobre Acero Inoxidable de Doble Pared Térmica con Bombilla y Cepillo de Limpiar (Blanco) € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATE DE COLOR BLANCO. Bonito, original y elegante. El mejor regalo original para tus amigos o familiares argentinos. Este color blanco para la calabaza es perfecto para todos los gustos y edades.

VASO DE MATE CON TU NOMBRE. La manera más original de identificar los vasos. Esa pared colorida de la calabaza o vaso ovalado incluirá cualquier texto con el que quieras decorarla. Escríbelo desde el botón amarillo de personalizar y verás una previsualización con la estilosa tipografía.

PARED TÉRMICA REFORZADA. El grabado imborrable se realiza directamente sobre la pared externa del vaso. Esta doble pared mantiene la temperatura del té de yerba mate para que conserve sus nutrientes y su particular sabor amargo.

KIT COMPLETO PARA HACER MATE. Todos los complementos de este set de mate argentino están fabricados sobre acero inoxidable, por lo que son aptos para lavavajillas y gozan de una alta duración. Se incluye la calabaza o vaso, la bombilla y el cepillo, todo lo necesario para mezclar el agua con las hierbas y conseguir el famoso té argentino.

PESO LIGERO. Menos de 150 gramos. Forma ovalada adaptada a la sujeción de la mano alrededor de todo el vaso. La calabaza cuenta con 11 centímetros de altura por 6 de base y 7,5 centímetros de filo plateado.

balibetov Contenedor para Yerba Mate con Pico - Contenedor de Acero Inoxidable 304 de Larga Duración con Tapa para Verter y Llenar Fácilmente la Calabaza Mate - Ideal para Todo Alimento (Gris) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features YERBERO SUPERIOR: el contenedor Balibetov Premium Yerba es imprescindible para mantener la Yerba Mate fresca en su despensa u oficina como nunca antes. Fabricado en acero inoxidable 304 de primera calidad por dentro y por fuera, único en el mercado, no se abolla ni se oxida. Viene en una hermosa caja que lo convierte en un REGALO IDEAL para cualquier amante del Mate. Nadie más en el mercado le brinda más valor a USTED que nosotros.

TAMAÑO PERFECTO: un contenedor de gran capacidad es imprescindible cuando se trata de un contenedor de Yerba. Como expertos en la industria del mate, hemos diseñado el Yerbero ideal para tener en casa, en la oficina o para llevar. Medidas: D9.1 X H16.2 CM / D3.5 X H6.3 PULGADAS. Aguanta hasta 30 oz - 900 ml.

PREPARACIÓN DE MATE FÁCIL: nuestro contenedor de almacenamiento Yerba mejora la conveniencia de la preparación diaria de Mate. Fácil de abrir y a prueba de fugas con un pico Mate para servir fácilmente.

CONTENEDOR VERSÁTIL: MUCHOS USOS EXCELENTES: si bien se diseñó originalmente para Yerba Tea, es ideal para almacenar cualquier alimento seco como harina, azúcar, arroz, granos, cereales, nueces, frijoles, refrigerios, pasta, espagueti y café. Perfecto para mantener tus bocadillos favoritos súper frescos y secos.

FUERTE Y SOSTENIBLE: la alta calidad lo hace resistente y duradero. Sus materiales son 100% seguros de usar. SATISFACCIÓN GARANTIZADA: si por alguna razón no está satisfecho o tiene algún problema con el producto, comuníquese con nosotros y dénos la oportunidad de solucionar el problema. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra principal prioridad.

balibetov Set de Mate Argentino doble (Set para Yerba Mate de 5 pzas.) - Ideal para Dos - Incluye 2 Vaso Para Mate, 2 Bombilla Mate(Pajita para Mate) y Un Cepillo para Limpiar la Bombilla (Madera) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD SUPERIOR - Este innovador juego de Mate BALIBETOV incluye: 2 tazas de mate modernas cada una con una tapa y un sorbete Bombilla. Hecho de acero inoxidable 304 18/8 de alta calidad por dentro y por fuera, puede contener hasta 8 oz / 325 ml de líquido. Este es probablemente uno de los mejores juegos de mate de acero modernos que encontrarás. Además, es resistente a la oxidación, duradero y apto para lavavajillas.

REGULADOR DE TEMPERATURA - La tecnología de aislamiento al vacío de doble capa mantiene la bebida caliente o fría durante mucho tiempo y es adecuada para todas las estaciones. ¡La temperatura exterior no se transferirá al interior del Mate!

TAPA y BOMBILLA - La tapa multifunción no contiene BPA, la superficie de la tapa tiene un diseño de orificio de paja, que se puede usar para la Bombilla o para beber cualquier otra bebida. ¡Diseñado cuidadosamente para conectar a los amantes del mate tradicional con el mundo moderno, bebalo tradicionalmente o haga su propia infusión y bebida sobre la marcha! Incluye 2 piezas de Bombillas y un cepillo de limpieza.

MULTIUSO - Aunque originalmente se diseñó para Yerba Mate, esta elegante taza Mate es perfecta para café, matcha, té o cualquier otra bebida fría o caliente. Puede usarlo en casa, como regalo para familiares, amigos o negocios. ¡Impresione a su ser querido compartiendo un kit que le permite preparar la bebida más beneficiosa del mundo por naturaleza! Fácil de limpiar y mantener. Llévelo al aire libre, viaje, acampar, pasear en bote, etc.

FUERTE Y DURADERO - La alta calidad lo hace resistente y duradero. Sus materiales son 100% seguros de usar. Este set hace que sea muy fácil adoptar Mate como un estilo de vida. SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si por alguna razón no está satisfecho o tiene algún problema con el producto, comuníquese con nosotros y dénos la oportunidad de corregir el problema.

