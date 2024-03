Inicio » Top News Los 30 mejores mascara peste negra capaces: la mejor revisión sobre mascara peste negra Top News Los 30 mejores mascara peste negra capaces: la mejor revisión sobre mascara peste negra 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de mascara peste negra?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ mascara peste negra del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Máscara de Médico de la Peste para Disfraz Medieval Adulto, Mask con Pico Similar a un Pájaro para Halloween Carnaval y Fiestas Temáticas, Talla única (Negro) € 11.99

€10.19

Amazon.es Features El paquete incluye: 1 máscara de médico de la peste, talla única para la mayoría de adolescentes y adultos.

Diseño único: una máscara única que cuenta con un color negro o blanco y estructura de nariz larga.

Perfecto para muchas ocasiones: perfecto para Halloween, bailes de máscaras, fiestas de disfraces o actuaciones escénicas.

Materiales resistentes de calidad: hecho de materiales de plástico resistentes que son duraderos y pueden soportar múltiples usos.

Recordatorios: contiene estructura puntiaguda no adecuada para niños menores de 3 años; se requiere supervisión de un adulto.

HXIZMY Carnevale/Halloween Plague Máscara Doctor, Mascara de La Peste Negra Probóscide Steampunk Gótico Pico de Pájaro para Mardi Gras, Fiesta de MáScaras, Cosplay € 13.95

€ 11.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】Máscara de Doctor Plaga peste está hecha de material de cuero PU de alta calidad, nuevo, seguro y respetuoso con el medio ambiente, que es duradero y cómodo de llevar.

【Diseño transpirable】Hay tres pequeños agujeros en la nariz de la máscara de la cara del médico de la plaga, que puede estar bien ventilada, lo que te hace más cómodo de llevar. Y una buena transpirabilidad también puede garantizar que la niebla en la lente se reduce.

【 Material Látex y Cinturón Ajustable 】Esta máscara steam punk está hecha de material de alta calidad, es duradera y cómoda de llevar, cuenta con cinturón elástico para ajustarse a la cabeza, y es de talla única para la mayoría de adultos y niños.

【Ocasiones aplicables】Máscara de cabeza de doctor de plaga de nariz larga de cara completa negra, perfecta para fiestas de disfraces, fiesta de Halloween, carnaval, Navidad, fiestas de disfraces, etc.

【Divertido y punk】Usar esta hermosa máscara de doctor le dará una impresión impresionante y duradera de su vida en cualquier evento al que asista. Regalo ideal para ti, amigos y entusiastas del cosplay.

XCMJTM Carnaval/Halloween Mask MáScara de MéDico de La Plaga Para MáScara de Disfraz Steampunk nariz larga,GóTico Cosplay para Mardi Gras Fiesta de MáScaras Navidad € 12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Alta calidad]: máscara de pico de alta calidad, lo suficientemente espaciosa como para adaptarse fácilmente a cualquier niño o adulto.

[Ajustable]: con una correa ajustable, la máscara del médico de la peste se adapta a la mayoría de los adultos y niños.

[Olor]: Cuando se abre/envasa por primera vez, puede sentir un ligero olor a látex. No te preocupes, es el olor normal a látex. Coloque la máscara en el lugar ventilado 1 o 2 días, luego el olor desaparecerá.

[Máscara de médico de la peste de nariz larga]: adecuada para Mardi Gras, fiesta de disfraces, Navidad, Halloween, fiesta de disfraces, fiesta punk, etc.

[Garantía de calidad]: si tiene alguna pregunta antes o después de su compra, no dude en contactarnos, su satisfacción es nuestro objetivo.

FUXHBFB MáScara de Pico Halloween,Falsa Piel Plaga Doctor MáScara,MéDico de Peste Pico de PáJaro de Nariz Larga Máscara de Disfraz de Fiesta de Halloween Cosplay € 14.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】Máscara de Halloween:Máscara de Doctor Plaga peste está hecha de material de cuero PU de alta calidad, nuevo, seguro y respetuoso con el medio ambiente, que es duradero y cómodo de llevar.

【Diseño fresco】Máscara de cuero gótica steampunk, decorada con clavos y remaches de metal, procesamiento de costura de alta calidad, detalles exquisitos.

【Uñas de metal】 costura y decoración de remaches, los detalles son exquisitos. Los orificios de ventilación aseguran una respiración cómoda. La lente transparente y antivaho te da una buena vista. Si el pico no puede mantener la forma, puedes meter un poco de papel (o algo más) en él.

【OCASIÓN】: nuestra máscara de pico de pájaro es ideal para fiestas de Halloween, Mardi Gras, juegos de rol, fotos de Halloween, disfraces, Navidad, vestuario escénico, Pascua, mago, gótico, cosplay medieval renacentista, actuación, fiesta punk, etc.

【MEJOR REGALO DE HALLOWEEN】 - Nuestra máscara de peste será el mejor regalo para usted, sus amigos y amantes del cospl READ Los 30 mejores Neostrata Skin Active capaces: la mejor revisión sobre Neostrata Skin Active

KEEHOM Máscara de Doctor Plaga de Látex, Pico de Pájaro de Nariz Larga Steampunk Disfraces de Halloween Cosplay, Costume para Adulto, Cinturón Ajustable, Negro € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Material Látex y Cinturón Ajustable 】: esta máscara steam punk está hecha de material de alta calidad, es duradera y cómoda de llevar, cuenta con cinturón elástico para ajustarse a la cabeza, y es de talla única para la mayoría de adultos y niños.

【 Vista 】: puedes ver el exterior a través de los orificios oculares.

【 Olor 】: es posible que al abrir el paquete se nota un olor, no te preocupes, es el olor del látex. Pones la máscara en un lugar con buena ventilación y el olor se irá.

【 Respiración 】: hay 12 orificios para la respiración.

【 Adecuada para Ocasiones Diversas 】: esta máscara es una óptima opción para usos en diferentes lugares (casa, discoteca, club) y situaciones (fiestas, cumpleaños, festivales, carnaval, Halloween, Navidad). Con esta será la persona que más atención llama en la multitud.

PartyHop Pájaros Plague Doctor Nariz de Cosplay Fancy diseño gótico Steampunk Retro Máscara de Rock (Negro) € 23.99

€ 21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【VISTA】 ver a través de los orificios oculares, fosas nasales o boca. Si no puedes ver, simplemente agrandar los agujeros existentes o cavar nuevos agujeros para mejorar la vista.

【OLOR】 cuando abres el paquete por primera vez, olerás algo. No te preocupes, es el olor del látex natural. Sólo pon la mascarilla en un lugar ventilado, el olor se dispersará.

【MATERIAL】 100% látex natural (ambiental y no tóxico). Tecnología de fabricación avanzada.

【TAMAÑO】 tamaño libre. (Un tamaño se adapta a la mayoría de los niños y adultos.)

【POSVENTA】 Si no está satisfecho con nuestros productos, simplemente devuélverlos para un reembolso completo.

KOH - Máscara de peste unisex, para Halloween, fiesta, pestdoktor, cosplay, medieval, piel vegana, terrorífica € 8.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara de peste negra para tu disfraz de médico de cuervo para Halloween, carnaval, una fiesta temática o steampunk o una fiesta medieval.

Remaches planos en el pico y remaches puntiagudos en la frente.

✅ Con banda elástica en la parte posterior de la cabeza. Orificios de ventilación para un intercambio de oxígeno y una gran comodidad.

✅ Super misterioso, misterioso y genial en cualquier celebración, fiesta y fiesta. Llamativo garantizado

Contenido del envío: 1 máscara de peste

DERJLY Máscara de médico de la peste: Máscara gótica negra - Pico de PáJaro de Nariz Larga Máscara de Disfraz de Fiesta de Halloween Cosplay € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material Premium】Nuestra máscara de accesorios para disfraces de Halloween está hecha de cuero PU suave y de alta calidad, no tóxico, duradero y transpirable. Diseño ligero y cómodo de llevar, puedes ponértelo sin estrés. Con adornos de remaches, hágalo moderno y fresco.

【Correa ajustable para la cabeza】Esta máscara de pájaro steampunk de cuero está diseñada con una correa ajustable para la cabeza para evitar que se caiga, puede ajustar el tamaño que necesita de 56 a 72 cm/22,0 x 28,4 pulgadas. (Talla única para la mayoría de niños y adultos).

【Transpirable y visible】 No hay obstrucciones en la visión y la respiración. Nuestro pico de pájaro de nariz larga presenta una serie de 10 orificios de ventilación de precisión en el pico para facilitar la respiración y puede ver la mirada a través de las lentes.

【Accesorios de fiesta de carnaval】 Será genial usarlo en la fiesta de carnaval y atraerá mucho la atención de todos los participantes. Además, el efecto de fotografía es interesante y es una buena elección para el juego. La máscara de cuervo es muy compatible con el sombrero de copa negro y puede complementar bien el atuendo steampunk. Si se lo das a otros como regalo, habrá una gran sorpresa para ellos.

【Adecuado para todas las ocasiones】 Adecuado para máscara de cabeza de doctor de nariz larga de cara completa negra, Halloween, mascarada, fiesta de vampiros, fiesta de disfraces, Mardi Gras, Navidad, Pascua, fiesta de Año Nuevo, Mardi Gras, fiestas de disfraces, cosplay, etc. Decoración fiesta o cualquier otra ocasión.

Máscara Doctor Mask, CestMall LED Peste Pájaro de Nariz Larga Máscaras de Accesorios de Disfraces Steampunk Peste Máscara Negro Cuero Disfraz para Fiesta Cosplay Accesorios de Fiesta Disfraz Halloween € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cómodo de usar】 La correa trasera de la máscara de doctor de la peste está diseñada con un cinturón de cabeza ajustable, que se puede ajustar de acuerdo con la circunferencia de la cabeza sin causar ninguna opresión, lo que hace que sea fácil de usar. Esta máscara steampunk pesa 250 g, lo que no causará presión de peso en la cabeza y es cómoda de usar.

【Material de seguridad】 Esta máscara de pico de pájaros está hecha de material de látex natural, no tóxico e inodoro, suave y amigable con la piel. Tiene una buena transpiración y no es fácil de causar la proliferación bacteriana. También tiene alta resiliencia y durabilidad.

【Diseño innovador】 equipado con líneas luminosas, presionando el interruptor puede cambiar entre tres formas diferentes de iluminación. Usar esta máscara de doctor de peste te convertirá en una sensación deslumbrante en una fiesta. El diseño del pico de pájaro de nariz larga está más en línea con la imagen de un médico de peste.

【Aplicaciones amplias】 Esta máscara de pico de pájaro de nariz larga tiene una amplia gama de aplicaciones. Es adecuado para el juego de roles en fiestas de máscaras, fiestas de disfraces, fiestas de Halloween, fiestas de Navidad y varias grandes fiestas festivas. Esta será una buena opción para asistir a una fiesta.

【Buena elección de regalo】 Este cosplay de máscara de látex de pico de pájaro largo con nariz es más realista y perfecto para asistir a fiestas. Puede elegir esta máscara de doctor de peste como regalo para usted, su familia y amigos. Puedes unirte a la fiesta juntos. Esta máscara steampunk ligera te convertirá en el foco de la multitud.

Creepy Party Doctor de la Peste Máscara Negro Cuero Nariz Larga Máscaras Steampunk Disfraz para Fiesta de Halloween Cosplay de Carnaval € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【TAMAÑO】 Tamaño libre. (Talla única para la mayoría de los niños y adultos).

【MATERIAL】Hecho de Cuero de la PU 100% natural. Respetuoso del medio ambiente y no tóxico. Déjelo en un lugar ventilado si encuentra un olor a PU normal.

【MARCA】CreepyParty es una marca registrada de Amazon, Máscaras más divertidas, visite nuestra tienda Beyond Trad: https://amzn.to/31tFZXF

【OCASIÓN】 La máscara de peste es ideal para fiestas de Halloween, Mardi Gras, juegos de rol, fotos de Halloween, disfraces, Navidad, vestuario escénico, Pascua, gótico, cosplay medieval renacentista, actuación, fiesta punk, etc.

【DESPUÉS DE LAS VENTAS】100% de garantía de devolución de dinero- si por alguna razón no está completamente satisfecho, Puede devolver cualquier artículo en su estado original para obtener un reembolso completo o un cambio dentro de los 7 días hábiles posteriores a la entrega.

Wikay Máscara de Médico de la Peste, Máscara de pájaros de cuero Steampunk con pico largo nariz Máscara de disfraces de Halloween para cosplay de disfraces de fiesta de festival € 23.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Disfraces de Halloween perfectos】Cuando te pongas esta máscara de médico de la peste negra, atraerá fuertemente la atención de todos los participantes y dejará una impresión duradera en la fiesta. Y esta máscara de pico de pájaro encaja bien con el sombrero de copa negro y los disfraces steampunk, lo que hace que tu disfraz de Halloween sea más único y divertido.

【Premium Material】Our halloween costume props mask is made of high quality and soft PU leather, non-toxic, durable, breathable. Lightweight design and comfortable to wear, you can put it on without stress. With rivet decoration make it fashion and cool.

【Adjustable Head Belt】This steampunk leather bird mask is comes with an adjustable head belt to prevent falling out, you can adjust the size you need from 56-72 cm/22.04 x 28.34 inches. One size fits most adult and teenager, convenient to carry.

【Breathable & Visible】There are no obstacles in your sight and breathing. Our long nose bird beak features a series of 6 precise ventilation holes in the beak for easier breathing and you can see the view through the lenses.

【Funny Party Props】The mask costume accessory, perfect for Halloween, masquerade party, vampire party, Christmas, costume parties, Gothic performance show, cosplay, etc. Ideal funny gift for your friends and cosplay lovers.

Arespark Doctor de la Peste Máscara, Máscara de Carnaval y Halloween, Nariz Larga Steampunk Pico de Pájaro Disfraces de Gótico Cosplay Máscaras de Rock (Negro) € 17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨La máscara de médico steampunk plague está hecha de cuero PU de alta calidad, duradero y cómodo de llevar. La cara completa, la nariz larga, la capucha del médico resistente a las plagas y los orificios de ventilación también están diseñados para que el usuario se sienta más cómodo.

Uñas de metal, costura y decoración de remaches, los detalles son exquisitos. Los orificios de ventilación aseguran una respiración cómoda. La lente transparente y antivaho te da una buena vista. Si el pico no puede mantener la forma, puedes meter un poco de papel (o algo más) en él.

Cinturón ajustable, talla única para la mayoría de adolescentes y adultos. La máscara de pico de pájaro con un sombrero negro y un abrigo largo negro mostrará el mejor efecto. Esta máscara de médico de la plaga también es muy adecuada para el entorno de este año. Tamaño: 30 * 27 cm / 11,8 * 10,5 inch

Ponerse esta hermosa máscara dejará una impresión profunda y duradera en los demás, independientemente de las actividades en las que participe. Adecuado para carnaval, fiesta de disfraces, Navidad, Halloween, fiesta punk, etc.

✨Solo se vende una máscara, sin incluir sombreros ni abrigos. Puede contactarnos si tiene alguna pregunta, y haremos todo lo posible para resolverlo por usted. NOTA: esta máscara no es para niños menores de 3 años.

Ulalaza Peste Doctor Máscara Cuero Látex Nariz larga Pico de pájaro Steampunk Halloween Cosplay Accesorios de fiesta Disfraz € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Látex, duradero y cómodo de llevar.

Cinturón de cabeza ajustable, talla única.

Los orificios de ventilación también están diseñados para que los usuarios sean más cómodos de usar.

El diseño de la lente, no solo muestra las características punk del producto, sino que también garantiza que la visión del usuario no se vea demasiado afectada.

La máscara de doctor de la peste de Ulalaza es buena para Mardi Gras, fiesta de disfraces, Navidad, Halloween, fiesta de disfraces, fiesta Punk, etc.

JOYUE Máscara de Doctor de Peste, Máscara de Pico de Nariz Larga, Máscara de Médico de Peste Máscara de Doctor Plaga, Accesorios de Disfraz de Cosplay Gótico Steampunk Máscara de Rock (Negro) € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: Nuestra máscara médica Steampunk Pest está hecha de cuero Pu de alta calidad. Es respetuosa con el medio ambiente, no venenosa, cómoda de usar, duradera, única y de moda. Usted vale la pena tener!

Tamaño ajustable: Esta máscara de cabeza de pest es 30 cm de largo y 24 cm de alto, con una correa ajustable en la parte posterior, ideal para la mayoría de adultos y adolescentes.

Diseño humanizado: Halloween cosplay máscara tiene una lente fija transparente como campo de visión, claro y sin niebla. Hay varios respiraderos debajo del pico, por lo que la respiración es suave, sin asfixia, más cómodo de usar.

Regalo perfecto para Halloween: Esta máscara de doctor a pestilencia está bellamente diseñada con costura y remachado de alta calidad. El regalo perfecto de Halloween para ti, familia, amigos y los fans de los Juegos de rol es una sorpresa!

Aplicaciones: Nuestras máscaras de Pico son ideales para carnaval, noche de Halloween, baile de disfraces, fiestas temáticas, fiestas punk, actuación escénica, Navidad, juegos de rol, etc.

CompraFun Máscara de peste, máscaras de Halloween, máscara de carnaval y horror, Steampunk para Halloween, carnaval, máscara de látex similar a la piel € 17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: las máscaras de peste están hechas de látex natural y accesorios de metal, ecológicos y no tóxicos. Tiene un estilo único y novedoso, es cómoda de llevar, segura, inofensiva y duradera.

Nota: cuando abras el paquete por primera vez, olerás algunos olores y un poco de polvo. No te preocupes, es el olor del látex natural. Simplemente coloque el polvo con agua para lavar y máscara en un lugar ventilado, el olor se disipará.

Buena visibilidad y transpirabilidad: la máscara de Halloween tiene lentes transparentes y fijas como campo de visión, las lentes son claras y no se empañan. Hay aberturas en ambos lados, hay muchos pequeños orificios de ventilación debajo de la máscara de pestdoctor para garantizar una respiración cómoda.

Tamaño ajustable: esta máscara de peste doctor es adecuada para adultos y jóvenes y con diadema ajustable.

【El centro de la fiesta】Nuestra máscara de Halloween puede cubrir toda la cara y llevar esta máscara puede convertirse en el foco de la fiesta, adecuada para carnaval, Navidad, Halloween, fiesta de disfraces, fiesta punk, etc

ZZOUFI Mascara Medico de la Peste Negra, Mascara de Pico de Pájaro, Mascara de Cuervo, Mascara Retro Steampunk, Disfraz Doctor Plaga Halloween € 13.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño único] Una máscara de médico de la peste estilo steampunk muy genial: forma realista de pico de pájaro, apariencia retro plateada negra, lente roja, decorada con remaches metálicos. Usar esta máscara de Halloween dará una impresión sorprendente y duradera de toda una vida en cualquier evento al que asista.

[Cómodo de usar] Gracias al diseño de media máscara, incluso si usamos esta máscara de la peste negra durante mucho tiempo, no nos sentiremos congestionados, las lentes no se empañarán, podemos comer y beber cualquier cosa sin quitárnosla la máscara.

[Material] La máscara doctor de la peste de Halloween está hecha de plástico ABS ecológico, seguro y no tóxico, no se decolora fácilmente, es resistente y duradero, liviano y perfecto para la cara.

[Diadema ajustable] La máscara de pico de pájaro de nariz larga se puede ajustar según las necesidades de la forma de la cabeza. Talla única para la mayoría de adultos.

[Amplia aplicación] Esta máscara retro steampunk es perfecta para regalos, accesorios de disfraces de Halloween, Navidad, Carnaval, Mardi Gras, fiesta punk, disfraces, cosplay, coleccionables, adornos de pared, etc.

IKIJM Máscara facial de Halloween máscara de pico: Máscara de médico de la peste - Látex Máscara Pico de Pájaro de Nariz LargaSteampunk Disfraces de Halloween Cosplay € 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】Máscara de Halloween, Máscara de Doctor Plaga peste está hecha de material Material de látex de alta calidad, seguro y respetuoso con el medio ambiente, que es duradero y cómodo de llevar. aislamiento impermeable, fuerte y fácil de limpiar.

【Diseño fresco】Máscara de cuero gótica steampunk, decorada con clavos y remaches de metal, procesamiento de costura de alta calidad, detalles exquisitos. Diseño de pico único, muy natural y realista, los disfraces de Halloween son cómodos de usar y crean un ambiente festivo de Halloween.

【Visión y comodidad】 costura y decoración de remaches, los detalles son exquisitos. Los orificios de ventilación aseguran una respiración cómoda. La lente transparente y antivaho te da una buena vista. Es una buena opción para el juego y la fotografía.

【Adecuada para Ocasiones Diversas】nuestra máscara de pico de pájaro es ideal para fiestas de Halloween, Mardi Gras, juegos de rol, fotos de Halloween, disfraces, Navidad, vestuario escénico, Pascua, mago, gótico, cosplay medieval renacentista, actuación, fiesta punk, Con esta será la persona que más atención llama en la multitud.

【Regalo creativo máscara de pico】 Nuestra máscara de peste será el mejor regalo para usted, sus amigos y amantes del el uso de esta hermosa máscara le dará una impresión impresionante y duradera de su vida en cualquier evento al que asista.

PartyCostume Doctor de la Peste Máscara Negro Cuero Nariz Larga Máscaras Steampunk Disfraz para Fiesta de Halloween Cosplay de Carnaval € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Talla】 Talla única para la mayoría de los niños y adultos. Puede ajustar el cinturón para que se ajuste a su cabeza.

【Material】 La lente transparente y antivaho le ofrece una buena vista. El cuero PU ecológico y no tóxico garantiza su salud, sin olor fuerte.

【Transpirabilidad】 Los orificios de ventilación aseguran una respiración cómoda. Una mejor transpirabilidad también asegura menos niebla en la lente.

【Deformación】 Si el pico no puede sostener la forma, puede rellenar un poco de papel (u otro).

【Nota】 Solo 1 máscara está a la venta. La varita y el sombrero no vendrán con la máscara. Si por alguna razón no está completamente satisfecho, puede devolver cualquier artículo en su estado original para un reembolso completo o cambio dentro de los 7 días hábiles desde la entrega.

Máscara de médico de la peste Máscara de médicos de la peste negra disfraz de médico de la peste máscara de Halloween Accesorios de médico de la peste Máscara de médico brujo Steampunk de € 14.95

Amazon.es Features Máscara de peste para adultos; esta máscara espeluznante completa cualquier disfraz de la peste de médico con correas ajustables, la máscara de médico plauge con su pico largo de la peste y material de piel sintética hace una gran máscara de médico de la peste

Los accesorios Steampunk como esta máscara facial Steampunk se ven bien en todos los hombres punk de vapor; las gafas Steampunk integradas en la máscara y los detalles tachonados de metal son una gran adición a cualquier disfraz de Steampunk que los hombres pueden llevar una y otra vez

Las máscaras de Halloween como esta máscara de cuervo se pueden llevar como parte de un disfraz de médico de la peste para hombre, disfraz de cuervo o traje steampunk; las máscaras de Halloween para adultos como esta máscara de Dr. de la peste son grandes accesorios de fiesta para adultos

Traje de médico de la peste; esta máscara negra de Halloween es la máscara de plauge ideal para añadir a tu disfraz de médico de la peste, la máscara de pico es de diseño gótico y una de las mejores máscaras aterradoras para un disfraz de médico de la peste de Halloween que los hombres pueden llevar

Las máscaras de Halloween para hombres no necesitan ser complicadas, solo necesitas máscaras aterradoras para adultos para tu disfraz de Halloween; la máscara de cuero es una gran máscara de Halloween para hombre y accesorio de Halloween para el disfraz completo de médico de la peste

Disfraz Medieval Hombre, Traje para Cosplay de Halloween, Capas para Fiestas 140cm, Guantes Negros, Sombreros Chistera, Máscara de Médico de la Peste y Bastón de Rey (Negro) € 29.99

Amazon.es Features Disfraz de médico de la peste para adultos: Disfraz de médico de la peste de Halloween unisex incluye un sombrero negro chistera, una máscara de médico de la peste, una capa negra con capucha de 140cm, un bastón de rey y un par de guantes.

Disfraz versátil: el médico de la peste es el símbolo del miedo después de todo este tiempo debido a que la muerte negra tenía el hábito de visitar lugares una y otra vez. Este es un disfraz perfecto de Halloween, vestido como un médico medieval de media edad, diseñado para días de fiesta de Halloween, también combina con tipos de maquillaje.

Aspecto enfermo: Puedes dar vida a la historia este Halloween. Este médico de la peste de alta calidad es perfecto para asustar a tus amigos en fiestas de disfraces y lo suficientemente agradable como para ser usado para películas de terror caseras y videos musicales.

Máscara con pico similar a un pájaro: los médicos de la peste usaban una máscara que tenía un pico largo como un pájaro lleno de hierbas fragantes para evitar que el mal aire enfermara al médico. Viene con las máscaras con banda elástica que ayuda a cubrir la cabeza de la mayoría de las personas.

Nota: Talla única unisex para adultos; si tienes alguna pregunta antes o después de tu pedido, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para el servicio al cliente.

CompraFun Máscara para Halloween Carnaval, Máscara de Doctor Plaga, Probóscide Steampunk Gótico Pico de Pájaro, Máscara de Disfraz de Fiesta de Halloween Cosplay € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】Máscara de Halloween:Máscara de Doctor Plaga peste está hecha de material de cuero PU de alta calidad, nuevo, seguro y respetuoso con el medio ambiente, que es duradero y cómodo de llevar.

【Cinta ajustable para la cabeza】La máscara tiene una diadema ajustable,Talla única para la mayoría de adolescentes y adultos. Tamaño: 30 * 27 cm / 11,8 * 10,5in.

【Diseño fresco】Máscara de cuero gótica steampunk, decorada con clavos y remaches de metal, procesamiento de costura de alta calidad, detalles exquisitos.

【Buena visibilidad y transpirabilidad】los orificios de ventilación en la nariz de la máscara aseguran que respire suave y cómodamente. La lente transparente antivaho le proporciona una buena visión, y su vista y respiración no se verán obstruidas.

【Ocasiones aplicables】Muy adecuada para la fiesta de Halloween, carnaval, juegos de rol, disfraces, Navidad, disfraces de escenario, Pascua, magos, juegos de rol góticos, medievales y renacentistas, fiestas punk, etc.Ponte esta máscara única y serás el centro de atención de la audiencia. READ Los 30 mejores Colcha Verano Cama 150 capaces: la mejor revisión sobre Colcha Verano Cama 150

Amakando Máscara Veneciana Negra con Pico para la Muerte Negra con Nariz Larga, Carnaval, Veneciana, Cuervo € 4.90

Amazon.es Features Tamaño: talla única para adultos

Color: negro

Material: plástico

El paquete incluye: una máscara veneciana negra

Fatcoilo Disfraz Steampunk Hombre Et Mujer, Disfraz Peste Negra Et Mascara De La Peste, Disfraz Halloween De Medico Peste (M, negro) € 45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye 7PCS: 1*Gorro + 1*Robe + 1*Cinturón + 1*Bonete + 1*Máscara de médico de plagas + 1*Par de guantes + 1*Cetro de plástico.

Cómodo de llevar: La mascara de la peste blanca diseñado con agujeros de aire, es más transpirable. El traje de Halloween es suave con suficiente elasticidad y cómodo. Este conjunto de disfraz de steampunk mujer et hombre puede proteger sus ojos, boca, cara y nariz en todos los aspectos.

Talla adulto: El disfraz halloween es adecuado para personas de 160 a 190cm de altura, S para 160-165cm, M para 165-170cm, L para 175-180cm, XL para 180-185cm, XXL para 185-190m. El disfraz doctor de la peste es apto para la mayoría de hombres y mujeres. Por favor, consulte nuestra tabla de tallas antes de comprar para que pueda elegir el tamaño correcto.

Regalo creativo: Una vez que te pongas el disfraz halloween, podrás transformarte en un medico peste. El disfraz steampunk hombre dejará una impresión duradera en cualquier evento al que asista. El disfraz peste negra es un gran regalo para usted y su familia, amigos, novio o novia.

Amplias aplicaciones: Este medico peste es perfecto para Halloween cosplay, fiestas de disfraces, mascarada, carnaval, festivales, juegos de rol, el rendimiento.

Smiffy's-27656 Careta gótica de Capitano Veneciano, Color Negro, One Size (27656) € 6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad garantizada

Perfecto para los partidos cada temporada

Auténtico producto de Smiffy

WIDMANN 46873 - Mascara Veneciana Unisex Adulto, Plástico, Carnaval Veneciano, Fiestas Temáticas, Talla Única, Color Negro € 4.00

Amazon.es Features Máscaras - Talla única

198 x 327 x 104

Máscara de médico de la peste, pico de pájaro de nariz larga, steampunk, máscara de accesorios para disfraz de Halloween con un par de guantes € 18.99

€ 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cinturón de cabeza ajustable. Talla única para la mayoría de adultos y niños.

Material de alta calidad, duradero y cómodo de llevar.

Máscara de cabeza de médico de la plaga de cara completa, color gris, ideal para Mardi Gras, fiesta de máscaras, Navidad, Halloween, fiesta de disfraces, fiesta punk y así sucesivamente.

Los orificios de ventilación están diseñados para que sea más cómodo de llevar.

Llevar esta maravillosa máscara dará una impresión impresionante y duradera de toda una vida en cualquier evento al que asiste. El mejor regalo para ti, tus amigos y amantes del cosplay.

Disfraz de médico de peste, disfraz de médico de la peste, disfraz de carnaval, medieval, steampunk, cosplay, máscara de doctor, máscara con sombrero de monje, sombrero de cetro, guantes Plague Doctor € 59.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de disfraz de médico de peste: 1 abrigo negro, 1 chaqueta con capucha, 1 máscara de médico de peste, 1 capucha negra, 1 par de guantes de cuero, 1 cetter, 1 collar de cruz, 1 cinturón y 1 sombrero de cuero; un disfraz de médico de peste de 9 piezas te llevará a la era medieval steampunk.

Material: el disfraz de pest doctor está hecho de poliéster y cuero, con materiales de alta calidad y suaves, que son súper cómodos de usar y crean una imagen única de médico medieval plague.

Máscara de plaga ajustable: la máscara Plague Doctor está hecha de piel sintética de alta calidad, que es duradera y duradera. Es ligero, fácil de llevar y viene con una correa ajustable, lo que lo convierte en un accesorio retro medieval fresco.

Aplicabilidad de múltiples escenarios: este disfraz de pest doctor no solo es perfecto para disfrazarse para fiestas de carnaval, sino también para disfraces de fiesta temática, disfraces de Halloween, fiestas temáticas, disfraces de juegos escolares y mucho más. Añade mucha diversión a tu fiesta de disfraces y otras actividades temáticas.

Tamaño: S-XXL; por favor, lee la tabla de tallas antes de comprar para comprar el tamaño adecuado del disfraz de Pest Doctor. Gracias.

Máscara de médico de la peste, máscara veneciana hecha a mano de papel maché Máscara de médico de plagas. DJ Hozho está actuando con una máscara de médico de la peste. € 99.00

Amazon.es Features Máscara tradicional veneciana de médico de plagas

Hecho a mano de papel maché

Máscara de pájaro de médico de la peste blanca de nariz larga, pico de pájaro, steampunk, máscara de cosplay y guantes negros, máscara de cara completa € 18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 1 máscara de médico de la peste, 1 máscara de cara completa, 1 par de guantes negros.

Material: hecho de piel sintética, no tóxico y duradero, los orificios de ventilación hacen que sea cómodo para usar durante largas horas y respirar fácilmente.

Diadema ajustable: con cinturón de cabeza ajustable, puedes ajustar el cinturón para adaptarse a tu cabeza, talla única para la mayoría de adultos y adolescentes.

Visión clara y transpirabilidad: con pequeños agujeros de ventilación alrededor del pico, que proporcionan una experiencia de uso cómoda y fresca, y la lente antivaho y transparente proporciona un amplio campo de visión, se puede ver muy claramente por la noche.

Amplia aplicación: ideal para Mardi Gras, fiesta de máscaras, Navidad, Halloween, fiesta de disfraces, fiesta punk, etc. El mejor regalo para ti, amigos y amantes de los juegos de rol.

