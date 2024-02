Inicio » Cocina Los 30 mejores Marco 50 X 70 capaces: la mejor revisión sobre Marco 50 X 70 Cocina Los 30 mejores Marco 50 X 70 capaces: la mejor revisión sobre Marco 50 X 70 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

Enmarkalia Marco 50 x 70 cm, Color Madera (moldura de 30x15mm) € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil montaje horizontal o vertical

Marco ¨listo para colgar.

Colores disponibles : Blanco, Negro, Roble.

Colgadores y herrajes incluidos.

Cristal acrílico irrompible con láminas protectoras.

CHELY INTERMARKET Marco de Fotos 50x70 (Negro) MOD-254 Hecho de Madera, Ancho de moldura 2cm € 25.93 in stock 1 new from €25.93 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ Portafotos de madera original con diseño clásica y minimalista.

️ Nuestros marcos son originales hecha de madera MDF. Tiene un grosor de molduras de 2 cm. Incluyendo accesorio como mini nivel, cancamo y taco (Usar Broca del tamaño diametro " D6mm ")

️ El marco puede colocar horizontal y verticalmente. Cubierta de cristal con material de vidrio y tipología de apoyo solo con reposa marcó trasero a partir desde 9x13, 10x15, 13x18, 15x20, 18x24, 20x24, 20x30, hasta 24x30. El Marco A4 conlleva peana y sistema para colgar, la cubierta es de cristal de vidrio. Cubierta de portafotos con material de metacrilato y sistema de enganche para colgar en la pared a partir desde A3, 30x40, 40x50, 30x45, 40x60, 50x60, 50x70, 60x80, 60x90 hasta 70x100.

️ Nuestro marcos para fotos son ideal para titulo, dibujos infantiles , poster, fotografías retro, lista de precios o comunicados para negocios...etc

️ Políticas DEVOLUCIÓN y otros: Para cambio y devoluciones, disponen de 15 días para gestionar el trámite desde la recepción del producto. ABSTENERSE los secuestradores de listing, este producto pertenece exclusivamente a la Marca “Chely Intermarket” registrado en Brand Registry Amazon. Término de servicio de Amazon(TOS): Amazon no permite la venta no autorizada de productos, ya que responsabiliza a Amazon por permitir la infracción de derechos de autor y marca registrada.

ATMOSPHERA CREATEUR D'INTERIEUR Marco de fotos Eva - madera - negro - 50x70 cm € 11.25 in stock 1 new from €11.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones : L. 53 x P. 3,7 x A. 73,3 cm

Material del marco : MDF - Fibropanel de densidad media

Material del vidrio : resina plástica

Peso : 2,1 kg

2 años de garantía : Sí

CHELY INTERMARKET Marco Clip de metacrilato 50X70cm MOD-300 portafoto sin marco para posters € 21.73 in stock 1 new from €21.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ PORTAFOTOS SIN MARCO: Experimenta la elegancia moderna con nuestro exclusivo diseño sin marco y el innovador sistema de clip de Cristal. Deja que tus fotos destaquen sin distracciones visuales.

️ FÁCIL DE USAR: Colgar tus recuerdos nunca ha sido tan fácil. Con el Marco Clip simplemente desliza tus imágenes entre los clips y el cristal. Cuélgalas en la pared en cuestión de segundos.

️ ADAPTABLE A VARIOS TAMAÑOS: Olvídate de los marcos tradicionales. Nuestro marco se adapta a una variedad de tamaños, desde fotografías estándar hasta posters y certificados. Versatilidad que se adapta a tu estilo..

️ CONSTRUCCIÓN DURADERA: No solo resalta, también protege. Construido con materiales de alta calidad, nuestro marco clip garantiza que tus recuerdos más preciados estén seguros y bien presentados a lo largo del tiempo.

️ Políticas DEVOLUCIÓN y otros: Para cambio y devoluciones, disponen de 15 días para gestionar el trámite desde la recepción del producto. ABSTENERSE los secuestradores de listing, este producto pertenece exclusivamente a la Marca “Chely Intermarket” registrado en Brand Registry Amazon. Término de servicio de Amazon(TOS): Amazon no permite la venta no autorizada de productos, ya que responsabiliza a Amazon por permitir la infracción de derechos de autor y marca registrada. READ Los 30 mejores Lampara Antimosquitos Interior capaces: la mejor revisión sobre Lampara Antimosquitos Interior

PHOTOLINI Marcos 50x70 cm madera MDF natural, set de 3 marcos para pósteres, cristal acrílico, para colgar, incluye accesorios - para fotos, láminas y pósteres € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRESENTACIÓN CON ESTILO: 3 marcos en natural de madera MDF para COLGAR. Medidas interiores: 50x70 cm, sección de foto visible aprox. 1 cm más pequeña. Medidas exteriores: 52x72 cm cm.

SÓLIDO Y ESTABLE: el ligero cristal acrílico protege las fotos de la suciedad y la humedad. EL CRISTAL ACRÍLICO TIENE UNA PELÍCULA PROTECTORA EN AMBAS CARAS. RETIRE LA PELÍCULA ANTES DE SU USO.

CAMBIO RÁPIDO DE DISEÑO: doblando los soportes Flexipoint, el estable panel trasero de MDF se retira fácilmente y el diseño se puede ajustar de manera flexible. Decoración y diseños no incluidos.

SE CUELGA FÁCILMENTE en formato horizontal o vertical gracias a los clavos y el mininivel de burbuja incluidos. Ideal para pósteres, fotos y cuadros para crear una pared personalizada con imágenes.

Promesa PHOTOLINI: embalado y enviado con especial cuidado. Si aún así no queda satisfecho, confíe en nuestro servicio de atención al cliente: encontraremos una solución rápida y adecuada para usted.

OPUS 2 355012 - Marco de aluminio con sistema Easy-Click, B2, 50 x 70 cm, 25 mm € 19.55 in stock 1 new from €19.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de aluminio para carteles tamaño B1(50 cm x 70 cm). Aluminio anodizado con respaldo de plástico

Con sistema “Easy-Click” para una presentación rápida, fácil y representativa

Perfil de 25 mm con esquina mitrada

La lámina del convertidor transparente sin deslumbramiento protege el póster contra la suciedad y la humedad

Con material de montaje

Chely Intermarket | 10A3A | Marco de Fotos Grandes 50x70cm (Blanco) MOD-257, Hecho de Madera MDF, Perfil Frontal de 3cm con Acabado Elegante (257-50x70-1,70) € 22.91 in stock 1 new from €22.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➮ Calidad excelente con diseño atractivo, para tenerlo siempre a vista algún recuerdo.

➮ Moldura elegante altamente resistente, con un perfil frontal de 3cm / MDF

➮ Ideal para uso como marco título Universitario, Certificados, diplomas y fotos

➮ El marco puede colocar horizontal y verticalmente. Cubierta de cristal con material de vidrio y tipología de apoyo solo con reposa marcó trasero a partir desde 9x13, 10x15, 13x18, 15x20, 18x24, 20x24, 20x30, hasta 24x30. El Marco A4 conlleva peana y sistema para colgar, la cubierta es de cristal de vidrio. Cubierta de portafotos con material de metacrilato y sistema de enganche para colgar en la pared a partir desde A3, 30x40, 40x50, 30x45, 40x60, 50x60, 50x70, 60x80, 60x90 hasta 70x100.

➮ Políticas DEVOLUCIÓN y otros: Para cambio y devoluciones, disponen de 15 días para gestionar el trámite desde la recepción del producto. ABSTENERSE los secuestradores de listing, este producto pertenece exclusivamente a la Marca “Chely Intermarket” registrado en Brand Registry Amazon. Término de servicio de Amazon(TOS): Amazon no permite la venta no autorizada de productos, ya que responsabiliza a Amazon por permitir la infracción de derechos de autor y marca registrada.

Mein Landhaus Marco,Randlos-Rahmen,Documentos Marco, Cristal Normal, sin Marco, sin Marco Soporte para Fotos - 50x70cm € 7.70 in stock 1 new from €7.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✓ CALIDAD SUPERIOR: las imágenes, las fotografías y los certificados están perfectamente organizados por el sistema Klip, la pared posterior de MDF y un vidrio esmerilado.

✓ MANIPULACIÓN FÁCIL: los bordes del suelo aseguran un cambio seguro y rápido de imágenes, fotografías o documentos.

✓ FORMATO IDEAL: marcos de fotos sin bordes y sin marcos en formatos Din: perfecto para documentos, fotos y fotos.

✓ DISEÑO NATURAL: El diseño sutil, que se adapta a cualquier estilo, sus imágenes están bien presentadas y puestas en práctica. A partir del formato 40x50cm, se instala un vidrio acrílico (Plexiglás de alta calidad).

✓ USO PRÁCTICO: El marco se puede usar de muchas maneras con colgadores para el formato de retrato y paisaje, logrando así el efecto deseado.

Walther Design-Walther Chair Marco de Fotos, marco de aluminio, Negro, 50 x 70 cm € 38.49

€ 34.61 in stock 3 new from €34.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features en cuatro colores y muchos formatos

con un sobrefaz estregar mate

adecuado para un paspartú

50 x 70 cm

Negro

walther design KV070G New Lifestyle marco de fotos de plástico, 50 x 70 cm, dorado € 24.49 in stock 3 new from €24.49

1 used from €23.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de plástico de gran valor con el perfil rectangular

perfil ligeramente redondeado

adecuado para un paspartú

con el soporte hasta el tamaño 20 x 25 cm

en muchos bellos colores y muchos formatos

Grupo Erik Marco de fotos 50x70 para pared - Marco 50x70 blanco - Marco madera MDF / Ideal para lámina decorativa decoración hogar € 19.90 in stock 4 new from €19.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tú hogar necesita un marco de póster tan elegante como los nuestros. Un marco decorativo ideal para enmarcar todos tus recuerdos con las personas y los lugares más especiales para ti. Personaliza tu rincón favorito con nuestro marco cuadro pared y enmarca tu lámina decorativa o póster favoritos

MARCO MULTIFUNCIÓN - Perfectos para colgar fotografías familiares, obras de arte, recuerdos viaje, dibujos, ilustraciones, imágenes, frases... Además lo podrás usar también como marco titulo universitario o marco para precios. Se convertirán en el complemento perfecto para decorar tu sala de estar, dormitorios u oficina ¡Con nuestro marco tendrás una decoración hogar o decoración oficina perfectas!

CARACTERÍSTICAS - Marco póster fabricado en MDF en color blanco que posee unos anclajes de metal en la parte posterior para colgarlo tando de manera horizonta como en vertical. Sus medidas son de 50 x 70 cm y la parte frontal está hecha de estireno para una mayor protección

ENVÍO SEGURO - Nos aseguramos de que nuestros productos lleguen a su destino en perfectas condiciones, por eso se envían retractilados y con refuerzos para proteger las esquinas

ERIK - Calidad y diseño es lo que nos carcateriza. Especializados en papelería, merchandising y póster con las licencias más actuales del mercado

Acan Tradineur - Marco para Foto con Cierre de Clip, Exterior 50 x 70 cm, Interior 40 x 60 cm, metacrilato, Soporte para fotografías, Posters, certificados y Recuerdos para Colgar en la Pared € 15.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de metacrilato para fotografías, Disponible a la web en diferentes tamaños, Con cierre de tipo clip, Dimensiones: exterior 50 x70 cm interior 40 x 60 cm

ATMOSPHERA CREATEUR D'INTERIEUR Marco de fotos natural 50x70 € 36.99

€ 19.99 in stock 6 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Atmosphera – Marco de fotos beige natural para fotos, 50 x 70 cm

Tamaño: L. 52,4 cm. Ancho: 3,5 cm. Altura: 72,4 cm. Dimensiones de la foto: 50 x 70 cm. Material: madera MDF y PVC

Modelo: beige

Grupo Erik - Marco de Fotos 50 x 70 Para Pared - Marco Madera MDF / Ideal para Lámina decorativa Decoración Hogar, Marco 50 x 70 plata € 23.85 in stock 4 new from €23.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco decorativo ideal para enmarcar todos tus recuerdos con las personas y los lugares más especiales para ti

Perfectos para colgar fotografías familiares, obras de arte, recuerdos viaje, dibujos, ilustraciones, imágenes, frases

Marco póster fabricado en MDF

Nos aseguramos de que nuestros productos lleguen a su destino en perfectas condiciones, por eso se envían retractilados y con refuerzos para proteger las esquinas

Calidad y diseño es lo que nos carcateriza, Especializados en papelería, merchandising y póster con las licencias más actuales del mercado

Walther Design ES070B Steel Style, Marco De Plástico, 50x70 cm, Negro € 29.99 in stock 4 new from €27.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fino atril perfil de plástico

Con verdadera schrägschnittpassepartout y gewaschenes cristal transparente

Con función atril hasta 18 x 24 cm

Disponible en muchos colores y formatos

VIVAN - Marco de madera - Color marrón (madera natural) - Tamaño de la imagen 50 x 70 cm € 35.27

€ 33.88 in stock 1 new from €33.88

4 used from €16.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto artesanal Made in Italy.

Perfil del marco color madera natural.

Sistema de ganchos en la parte trasera para reemplazar fácilmente la imagen.

Incluye plexiglás y parte trasera en MDF (panel de madera de densidad media) con ganchos para colgar en la pared.

Tamaño de la imagen: 50 x 70 cm. READ Los 30 mejores Aire Acondicionado Portátil Silencioso capaces: la mejor revisión sobre Aire Acondicionado Portátil Silencioso

postergaleria Portafotos de clip sin marco con marco de clip de fotos de vidrio acrílico perfecto para el hogar y la oficina (50x70 cm) € 15.39 in stock 1 new from €15.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MULTIFUNCIONALIDAD: Los marcos de clip son ideales como una forma simple, elegante y estética para enmarcar obras planas, fotografías, carteles, diplomas y certificados.

SENCILLEZ: El marco se caracteriza por un diseño casual y discreto, y gracias a la forma sin marco expone perfecta y completamente el contenido.

FUNCIONALIDAD: El marco de clip se puede utilizar como decoración funcional de la sala de estar, el comedor, la cocina, la habitación de invitados, la oficina, la oficina en casa o la habitación de los niños.

SEGURIDAD: vidrio acrílico ligero e irrompible, ideal para habitaciones donde se alojan niños, p. Ej. en colegios, pisos, centros comunitarios o exposiciones.

PARÁMETROS TÉCNICOS: El marco se puede montar en horizontal, vertical o apoyado contra la pared. El vidrio acrílico tiene un grosor de 1 mm y se fija con 10 clips metálicos. El marco utiliza vidrio acrílico cubierto con una película protectora que debe retirarse antes de usar el marco

Komar Marco de Fotos de Madera marrón, 50 x 70 cm, con Cristal acrílico Altamente Transparente, Natural, Roble Alta Transparencia, Naturaleza € 38.51 in stock 3 new from €31.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de madera auténtica de alta calidad de 50 x 70 cm. Certificado FSC, lo que garantiza una silvicultura sostenible.

El cristal acrílico transparente protege las fotos, carteles e ilustraciones y muestra los colores sin distorsión.

El cristal acrílico es inastillable y tiene una película protectora en ambos lados que debe retirarse para el montaje.

Se puede montar en posición vertical u horizontal.

Komar - Cuadros de pared e impresiones artísticas a juego de Komar en amazon.de/komar - Naturaleza y plantas, paisajes, diseño infantil, Disney, Star Wars, Marvel

CHELY INTERMARKET | 32A1A | Marco de Fotos Grande 50x70cm (Dorado) MOD-201 Estilo Barroco. Ideal para fotografías y títulos universitarios. Perfil con Forma Floral con relieves.(201-50x70-2) € 56.97 in stock 1 new from €56.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➮Chely Intermarket marco de madera maciza MOD-201. Moldura ondulada estilo barroco, con perfil frontal 5,5cm. Incluyen pestañas traseras para cambiar las fotos fácilmente. Fabricados en España.

➮MULTIFUNCIÓN: ideales para colgar fotografías familiares, obras de arte, recuerdos de un viaje, dibujos, ilustraciones, imágenes, frases, títulos universitarios o certificados. Son el complemento perfecto para decorar tu sala de estar, dormitorios u oficina. También, para regalar en fechas especiales como cumpleaños, compromisos, bodas, entre otros.

➮Presentación: desde el tamaño 9x13cm hasta DIN A4 (Material de vidrio) los marcos incluyen posapie, a partir de DIN A3 hasta 70x100cm (Material de metacrilato) presentan un sistema para colgar.

➮Los anillos colgantes de la parte posterior permiten que los marcos se ubiquen de manera vertical u horizontal (9x13cm - DIN A4 desde el MOD-200 hasta el MOD-299 no llevan accesorios para colgar).

➮Políticas de DEVOLUCIÓN: si los marcos presentan algún tipo de daño o no corresponden a su necesidad, puede ponerse en contacto con nosotros hasta 15 días después de su compra.

Chely Intermarket | 32B3B | Marco de Fotos Grande 50x70 cm (Marrón Oscuro) Mod-204 | Marco de Madera para Decoración de Casa | Fotografías de Boda | moldura con Relieve.(204-50x70-1,55) € 26.91 in stock 1 new from €26.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➮ Su pared merece marco de foto con elegancia, especialmente para decoración de casa

➮ Nuestros marcos son originales hecha con madera MDF con Estilo Vintage. Grosor de moldura 3cm

➮ El marco puede colocar horizontal y verticalmente. Cubierta de cristal con material vidrio y tipología de apoyo solo con reposa marcó trasero a partir desde 9x13, 10x15, 13x18, 15x20, 18x24, 20x24, 20x30, 24x30. El marco A4 conlleva peana y sistema para colgar, la cubierta es de cristal vidrio. Cubierta de portafotos con material de metacrilato y sistema de enganche para colgar en la pared a partir desde A3, 30x40, 40x50, 30x45, 40x60, 50x60, 50x70, hasta 60x80.

➮ Usted lo puede poner para fotos de Paisaje, Familias, certificados, listados de precios...

➮ Políticas DEVOLUCIÓN y otros: Para cambio y devoluciones, disponen de 15 días para gestionar el trámite desde la recepción del producto. ABSTENERSE los secuestradores de listing, este producto pertenece exclusivamente a la Marca “Chely Intermarket” registrado en Brand Registry Amazon. Término de servicio de Amazon(TOS): Amazon no permite la venta no autorizada de productos, ya que responsabiliza a Amazon por permitir la infracción de derechos de autor y marca registrada.

postergaleria Marco de fotos | 50x70 | Azul | Madera Plexiglás | 8 colores | 5 tamaños | Marco del cartel | marco de la foto € 21.99

€ 17.59 in stock 1 new from €17.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Los marcos se hicieron con ocho colores de moda. Por esta razón, se adaptarán a cualquier interior y a cualquier estilo: moderno, clásico, escandinavo, vintage o en mal estado. El producto está hecho de madera, lo que hace que cada pieza sea única. La aparición de nudos y la textura desigual y rugosa son el resultado del uso de una materia prima natural: la madera.

✅ Es ideal para cualquier interior: dormitorio, sala de estar, habitación de los niños, estudio o como decoración debajo de las escaleras. Adorna cada pared, cada estante y cada cómoda.

✅ Una idea de regalo ideal tanto para personas mayores como para jóvenes. La mejor compra para el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, pero también como regalo de cumpleaños o boda.

✅ Gracias al pie, puedes colocar un marco tanto en vertical como en horizontal, y gracias a dos colgantes hay dos formas de colgarlo en la pared. Ideal para enmarcar fotografías, carteles o diplomas.

✅ Fabricado con materiales de la más alta calidad, de madera natural, en 7 colores intensos o sin pintar en la versión ecológica (eco), que es ideal para decoupage. La imagen en el marco es aleatoria. La foto presentada en la subasta es solo una foto ilustrativa. El marco utiliza vidrio acrílico cubierto con una película protectora que debe retirarse antes de usar el marco

aFFa frames, Batino, Marco de fotos de madera, Ligero, Rectángulo, Con cristal acrílico, Dorso HDF, Azul Marino, 50 x 70 cm € 28.03 in stock 1 new from €28.03 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨ ATEMPORAL: Los marcos de madera en colores clásicos y elegantes se adaptan a todo tipo de diseño y estilo de interiores. Son versátiles y nunca pasarán de moda.

LIGEREZA Y SEGURIDAD: El marco que ofrecemos es ligero, fácil de montar rápidamente y muy seguro, todo ello gracias a los materiales de calidad utilizados y a un diseño meticuloso.

COLOR: El marco está disponible en 11 colores lisos: negro, blanco, marrón, azul marino, rojo, verde, azul, rosa plata, amarillo, natural. Los colores son intensos y muy elegantes.

MATERIAL: La parte exterior del marco es de madera de alta calidad, mientras que la parte interior es de plexiglás de vidrio acrílico y soporte HDF (High Density Fiberboard).

TAMAÑO: El marco está disponible en 13 tamaños, que van desde el pequeño al grande. La gama de tamaños incluye tamaños A4 y A3.

Walther Design HO070D Home, Marco de madera, gris, 50 x 70 cm € 42.95 in stock 3 new from €42.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de madera de gran valor con el perfil rectangular

con una superficie áspera

equipado con un paspartú

en muchos colores y muchos formatos

con el soporte hasta el tamaño 20 x 30 cm

Chely Intermarket | 35C1D | Marco de Foto grande 50x70cm (Negro) MOD-280 Estilo minimalista. Ideal para fotografías, títulos universitarios y certificados. Perfil con forma redondeada.(280-50x70-1,60) € 19.11 in stock 1 new from €19.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➮Chely Intermarket marcos de madera MDF MOD-280. Moldura de madera media redondeada. Incluyen pestañas traseras para cambiar las fotos fácilmente. Fabricados en España.

➮MULTIFUNCIÓN: ideales para colgar fotografías familiares, obras de arte, recuerdos de un viaje, dibujos, ilustraciones, imágenes, frases, títulos universitarios o certificados. Son el complemento perfecto para decorar tu sala de estar, dormitorios u oficina. También, para regalar en fechas especiales como cumpleaños, compromisos, bodas, entre otros.

➮Presentación: desde el tamaño 9x13cm hasta 24x30cm (Material de vidrio) los marcos incluyen peana. El Marco A4 conlleva peana y sistema para colgar. Los marcos A3 hasta 50x70cm (Material de metacrilato) y presentan un sistema para colgar.

➮Los anillos colgantes de la parte posterior permiten que los marcos se ubiquen de manera vertical u horizontal (9x13cm - DIN A4 desde el MOD-200 hasta el MOD-299 no llevan accesorios para colgar).

➮Políticas de DEVOLUCIÓN: Para cambio y devoluciones, disponen de 15 días para gestionar el trámite desde la recepción del producto. ABSTENERSE los secuestradores de listing, este producto pertenece exclusivamente a la Marca “Chely Intermarket” registrado en Brand Registry Amazon. Término de servicio de Amazon(TOS): Amazon no permite la venta no autorizada de productos, ya que responsabiliza a Amazon por permitir la infracción de derechos de autor y marca registrada.

JUNOMI® Marco de fotos de madera 50 x 70 cm, color negro con cristal plexi, marco de madera € 45.90 in stock 1 new from €45.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de fotos de 50 x 70 cm. Este marco de fotos es adecuado para fotos de 50 x 70 cm.

Aspecto moderno: el ancho del perfil de solo 1,3 cm hace que el marco parezca muy minimalista.

Resistente a las roturas: el vidrio acrílico estable y ligero está provisto de una película protectora en ambos lados y es resistente a la rotura.

Diseño escandalo: el marco de fotos de madera está hecho de madera de pino real.

Pequeña profundidad de inserción: el marco estrecho cubre tu imagen solo 6 mm en cada lado. Posibilidad de suspensión vertical y horizontal. READ Los 30 mejores Colgador De Pared capaces: la mejor revisión sobre Colgador De Pared

nielsen aluminio marco Atlanta, 50x70 cm, Negro mate € 49.95 in stock 1 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El marco de aluminio Atlanta de Nielsen Design convence por su estilo moderno y atemporal. El elegante marco con un ancho de perfil de solo 9,2 mm saca lo mejor de cada foto.

El marco está certificado por el FSC (código de licencia: FSC C021405). El estable panel trasero de MDF está equipado con resortes de torsión y colgadores en formato de retrato y apaisado. Las imágenes pueden intercambiarse sin esfuerzo.

El marco está equipado con vidrio acrílico a prueba de rotura de 2 mm. EL cristal acrílico ESTÁ PROVISTO DE UNA PELÍCULA PROTECTORA A AMBOS LADOS. RETIRE EL PAPEL DE ALUMINIO ANTES DE USARLO.

La altura de inserción de 3 mm en el marco permite enmarcar un motivo con un paspartú adicional, por ejemplo un paspartú de diseño DEHA.

Todos los tamaños indicados se refieren siempre al formato de la imagen a enmarcar.

Walther Design EF070E Fiorito, marco de madera 50x70 cm, luz de roble € 38.96

€ 36.13 in stock 2 new from €36.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfil rectangular con vetas de madera natural

Con suspensión ojales para formato horizontal y vertical

Equipado con paspartú de corte oblicuo de auténtica

Con gewaschenem cristal transparente

Ecosa Marco de fotos de 50 x 70 cm, marco de fotos, marco de fotos, marco de fotos, marco rectangular, cuadrado, paspartú, marco de fotos, marco de madera, montaje en pared, collage de fotos € 15.90 in stock 1 new from €15.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para tus mejores recuerdos... Nuestros marcos de fotos te sorprenderán. Hecho de material de tablero de densidad media, así como de vidrio poli más resistente, natural y elegante, tus fotos permanecerán protegidas del polvo y la humedad.

Ya sea una gran foto, un retrato o simplemente un bonito recuerdo: solo con el marco correcto tu imagen se convertirá en algo especial y/o un regalo representativo.

Gracias al diseño moderno y atemporal de madera auténtica, nuestros marcos de fotos son ideales para decorar habitaciones, como regalo de cumpleaños, ocasiones especiales como aniversarios o también ideales para colgar en la pared, vertical y horizontal.

Se beneficiará de la calidad sólida, una amplia selección y precios razonables.

Características destacadas: tamaño de la imagen: 50 x 70 cm Ancho del marco de madera: 3 cm Profundidad de plegado del marco de madera (profundidad interior): 7 mm Material: MDF Color: Negro Soporte de pared: Sí Tipo de suspensión: vertical y horizontal Tipo de vidrio: vidrio PS

Walther Design PA071W, marcos de fotos Paspartú, formato passepartout 50 x 70 cm, formato de imagen 40 x 60 cm, blanco, Madera € 15.49 in stock 3 new from €15.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features paspartú de walther design de gran valor

grosor: 1,4 mm

núcleo blanco

ácido libre de cartón

corte exacto troquel

yd. Your Decoration - Marcos de fotos 50x70 cm - Marco de pared de plástico con plexiglás - Antirreflectante - Magnifica calidad - Antracita - Evry € 31.96 in stock 1 new from €31.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FABRICADO EN EUROPA: este bonito marco de fotos se hace a medida en nuestra propia fábrica en los Países Bajos. Este marco es ideal para enmarcar fotografías, pósters y obras de arte, entre otras cosas. Este marco no es apto para paspartú o enmarcado de una pintura de diamante.

✅ LISTO PARA COLGAR: El marco puede colgarse en la pared tanto en posición vertical ( 50 x 70 cm) como horizontal (70 x 50 cm) por medio de 2 ganchos en la parte trasera

DIMENSIONES: El marco es adecuado para fotos con un tamaño de 50 x 70 cm (tamaño interior del marco). La foto estará cubierta por unos 5 mm, ya que el marco queda ligeramente por encima.

MATERIAL: El marco está hecho de Plástico y cuenta con una placa de vidrio de plástico antirreflectante (1 mm). Este vidrio de plástico es resistente a los rayos UV (no se decolora con la luz solar) y tiene propiedades antirreflectantes. La placa está provista de una película resistente a los arañazos y al transporte en dos lados, que debe retirarse del marco. El marco cuenta con una placa trasera de MDF. No se incluye un inserto ni un paspartú.

DISPONIBLE EN TODOS LOS TAMAÑOS - Your Decoration es un fabricante con sede en los Países Bajos. Nuestros marcos de fotos están disponibles en todos los tamaños, colores y materiales posibles.

